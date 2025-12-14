Cómo sustituir las sesiones de brainstorming en Zoom por ClickUp SyncUp

Son las 9:30 a. m. y su calendario dice «Lluvia de ideas del equipo». Se une a Zoom con un café en la mano, listo para pensar en grande, pero en cambio, pasa los primeros diez minutos esperando a que todos activen el micrófono, realicen el uso compartido de pantallas o terminen «otra llamada».

Las sesiones tradicionales de brainstorming no se ajustan a la forma en que trabajan los equipos hoy en día. Las ideas surgen en momentos inesperados, los equipos están repartidos por diferentes zonas horarias y no todo el mundo se siente cómodo en las reuniones en directo.

Por eso tiene sentido hacer brainstorming sobre la marcha con ClickUp SyncUps. Puedes aportar ideas, reaccionar o registrar tus pensamientos cuando te llegue la inspiración (y no cuando lo sugiera el enlace de la reunión).

En esta entrada del blog, le mostraremos cómo sustituir las sesiones internas de brainstorming en Zoom por ClickUp SyncUp y convertir esas conversaciones en acciones. 🏁

Por qué la lluvia de ideas es mejor en SyncUps que en Zoom: un breve resumen Las sesiones de brainstorming en Zoom ralentizan a los equipos debido a conflictos de programación, bloqueos en la producción y documentación deficiente, lo que las hace ineficaces para los equipos de distribución modernos.

ClickUp SyncUps permite realizar lluvias de ideas asíncronas . Permite a los equipos registrar ideas y actualizaciones directamente desde Listas, Vista de documentos y Vista de pizarra.

Todas las conversaciones permanecen enlazadas al trabajo . Con cada SyncUp enlazado automáticamente a las tareas relacionadas y al contexto del proyecto, se reduce la proliferación de herramientas y aumenta la diversión.

La aportación asíncrona potencia la creatividad y la claridad , ya que permite a los compañeros de equipo comentar, reaccionar y desarrollar ideas a su propio ritmo, independientemente de la zona horaria en la que se encuentren.

ClickUp Brain convierte rápidamente las lluvias de ideas en acciones. Resumir las conversaciones, destaca los elementos a realizar y ayuda a los equipos a pasar de la ideación a la ejecución sin necesidad de otra llamada de Zoom.

El problema de las llamadas tradicionales para intercambiar ideas

Las sesiones de brainstorming a través de llamadas en directo tenían sentido cuando los equipos tenían un uso compartido de las mismas paredes y pizarras. Sin embargo, los flujos de trabajo distribuidos de hoy en día exigen una forma de intercambiar y desarrollar ideas sin ruidos, fricciones en la programación o pérdida de impulso.

Esto es lo que hace que las llamadas tradicionales de lluvia de ideas se queden cortas. 👇

1. Las voces contradictorias diluyen el debate

En una llamada en directo, solo puede hablar una persona a la vez, lo que provoca un cuello de botella cognitivo conocido como bloqueo de la producción.

Mientras un miembro del equipo habla, los demás pierden el hilo de sus ideas o dudan en interrumpir. Si a esto le sumamos personalidades dominantes o voces autoritarias que dirigen el debate, la lluvia de ideas se vuelve repetitiva.

🔍 ¿Sabías que...? La idea de las sesiones de ideación en grupo fue popularizada por Alex F. Osborn (ejecutivo publicitario) en su libro de 1953 Applied Imagination. Él acuñó el término «brainstorming» (técnica de creatividad en grupo) y estableció reglas como «aplazar el juicio», «acoger ideas descabelladas» y «desarrollar las ideas de los demás».

2. Los retrasos en la programación frenan el progreso

Intentar encontrar un único horario que funcione para todos los equipos, zonas horarias y agendas creativas es una pesadilla. Estos retrasos en la programación suelen paralizar los proyectos que necesitan aportaciones e iteraciones rápidas.

E incluso cuando todos asisten, aparece el cansancio de Zoom. Además, las reuniones largas y consecutivas dejan a las personas mentalmente agotadas y sin inspiración. En lugar de despertar la creatividad, terminan alargando los cronogramas y reduciendo el impulso antes incluso de que comience la ejecución del proyecto.

3. La presión y la conformidad establecen un límite para la creatividad

Las llamadas tradicionales de lluvia de ideas tienden a reprimir la creatividad en lugar de liberarla. Muchos participantes se reprimen debido al temor a la evaluación (miedo al juicio), que es la vacilación a la hora de compartir ideas audaces o sin pulir delante de sus compañeros o jefes.

Otros simplemente se aprovechan de las sesiones ( holgazanería social ), asumiendo que los demás contribuirán lo suficiente. Con el tiempo, los equipos tienden a inclinarse por ideas «seguras» y se impone el pensamiento grupal, en el que las primeras sugerencias dominan el debate, dejando poco espacio para la innovación genuina.

💡 Consejo profesional: Pruebe la técnica de lluvia de ideas SCAMPER en su próxima sesión para potenciar la creatividad de su equipo. Empiece por cuestionar su idea: ¿Qué puede «sustituir», «combinar» o «adaptar»? ¿Podría «modificarlo» o «ampliarlo» para lograr un mayor impacto? Quizás «darle» un nuevo uso, «eliminar» lo que no aporta valor o «reorganizar» el flujo para obtener un resultado nuevo. Es una forma sencilla pero eficaz de convertir ideas comunes en soluciones innovadoras.

4. La falta de registros socava el seguimiento

Una vez finalizada la llamada, la mayoría de las ideas se pierden. A menos que alguien documente manualmente cada idea, no hay un lugar centralizado donde las ideas se almacenen o evolucionen. Aunque Zoom permite grabar reuniones básicas, esos archivos suelen quedar ocultos en carpetas en la nube y carecen de transcripciones que se puedan buscar o de herramientas de seguimiento prácticas.

Esta falta de visibilidad conduce a la repetición, la desmotivación y el escepticismo sobre el valor de las futuras llamadas de brainstorming.

📮 Información de ClickUp: ClickUp descubrió que el 47 % de las reuniones duran una hora o más. Pero, ¿es realmente necesario todo ese tiempo? ¿Por qué somos escépticos? Solo el 12 % de los encuestados realizan una valoración positiva de sus reuniones, considerándolas muy eficaces. El seguimiento de métricas como las acciones generadas, las tasas de seguimiento y los resultados puede revelar si las reuniones más largas realmente aportan valor. ¡Las herramientas de gestión de reuniones de ClickUp pueden ayudarte! Captura fácilmente las acciones pendientes durante las discusiones con AI Notetaker, conviértelas en tareas rastreables y supervisa los índices de finalización, todo en un entorno de trabajo unificado. ¡Descubre qué reuniones realmente generan resultados y cuáles solo le roban tiempo a tu equipo!

¿Qué es ClickUp SyncUp y por qué es una forma mejor de hacer brainstorming?

Graba las sesiones de brainstorming y captura los siguientes pasos al instante con ClickUp SyncUp.

ClickUp SyncUp es una herramienta de colaboración y reuniones basada en IA que le permite iniciar llamadas de audio o videollamadas instantáneas desde su entorno de trabajo de ClickUp.

Puede iniciar una sesión de SyncUp desde cualquier mensaje directo o canal de ClickUp Chat para hablar sobre ideas, compartir novedades o concretar los siguientes pasos. Cada grabación permanece vinculada al trabajo al que se refiere, por lo que los debates se convierten en resultados claros y fáciles de seguir.

He aquí por qué es una forma ideal de hacer brainstorming. 👀

1. Conecta los debates con los proyectos y las tareas

SyncUps le permite iniciar una llamada, grabar una actualización o aportar una idea directamente en las conversaciones de su entorno de trabajo (canales y mensajes directos). De este modo, todas sus discusiones, ideas y comentarios se mantienen en el mismo lugar que su trabajo, para que nada se pierda en el agujero negro.

Participe en debates rápidos y colaborativos a través de SyncUps en ClickUp Chat.

De esta manera, cada conversación está vinculada a una tarea concreta, y todos los que «ven» ese canal o «siguen» esa tarea disponen de todo el contexto. Por lo tanto, si un líder quiere identificar el obstáculo de la tarea A, puede acceder fácilmente al hilo. Tampoco se pierde tiempo poniendo al día a todo el mundo.

Para el brainstorming asíncrono, omita las llamadas en directo y grabe un Clip independiente de ClickUp para presentar ideas o compartir comentarios. Grabe también sus sesiones de brainstorming, técnicas de ideación o actualizaciones del equipo.

Graba tu pantalla o utiliza los Clips de ClickUp para compartir clips de voz al instante.

Incluso puede comentar directamente en el vídeo, añadir notas con marca de tiempo y mantener la conversación de forma asíncrona. A continuación, puede colocar el Clip directamente en Docs, Comments o Chat. Su equipo recibe comentarios en su propio tiempo y usted recupera horas de su día.

📖 Lea también: Cómo las pizarras virtuales impulsan las agencias creativas

🎥 Vea: Las reuniones virtuales han evolucionado mucho más allá de las «simples videollamadas». En esta guía, comparamos las mejores plataformas de reuniones virtuales, desde las clásicas como Zoom y Google Meet hasta las nuevas plataformas basadas en IA diseñadas para una colaboración real. Lo que veremos ⬇️ ClickUp frente a Zoom frente a Google Meet frente a Microsoft Teams frente a otros: fortalezas y debilidades.

Las nuevas plataformas de reuniones online basadas en IA están cambiando el teletrabajo.

Las mejores herramientas para la colaboración híbrida, talleres, presentaciones y revisiones asincrónicas.

Cómo funcionan las funciones de IA, como los resúmenes automáticos, la eliminación de ruido y los elementos pendientes.

Si vive en reuniones (o las evita), estas herramientas cambiarán su forma de trabajo.

2. Favorece la reflexión profunda sin interrupciones

Las sesiones tradicionales de brainstorming presionan a las personas para que piensen rápido y expresen sus opiniones. SyncUp cambia esa dinámica. Los compañeros de equipo pueden revisar las ideas cuando estén listos, responder a los hilos de SyncUp y, más tarde, convertir esas respuestas en tareas.

De esta manera, todos pueden desarrollar las ideas de los demás de forma asincrónica.

Como la mejor alternativa a Zoom, ClickUp ofrece a los pensadores introvertidos y analíticos el tiempo que necesitan para reflexionar más profundamente, eliminando los bloqueos productivos y el miedo al juicio ajeno. Todos contribuyen en igualdad de condiciones y el resultado final es un conjunto de ideas más rico y diverso.

3. Capacidad para consultar debates y reflexionar críticamente sobre ellos a posteriori

A diferencia de las llamadas convencionales de Zoom, SyncUp mantiene la lluvia de ideas en curso y accesible mucho después de que la llamada haya terminado. Cuando se graba, cada vídeo, nota y decisión se almacena en el mismo entorno de trabajo donde se encuentran sus proyectos. De este modo, se crea siempre un archivo del progreso creativo.

En lugar de limitarse a una única reunión programada, su equipo puede seguir añadiendo ideas, comentarios y respuestas a medida que surja la inspiración.

💡 Consejo profesional: ClickUp Brain, el asistente con tecnología de inteligencia artificial de la plataforma, conecta tus tareas, documentos, chats y aplicaciones conectadas para garantizar el contexto. Su búsqueda empresarial con inteligencia artificial ClickUp AI te permite recuperar información en segundos con simples indicaciones en lenguaje natural. Por ejemplo, si ha estado fuera de la oficina durante una semana, solo tiene que pedirle a Brain que le facilite los detalles de las reuniones y los elementos pendientes de la SyncUp de la semana pasada. Genere un resumen de la reunión utilizando la función «Resumir» de ClickUp Brain en la barra derecha.

¿Cómo llevar a cabo una lluvia de ideas asíncrona con ClickUp SyncUp?

Los equipos creativos, de marketing y de producto están sintiendo la presión de las reuniones en tiempo real, que ralentizan el impulso, fragmentan las decisiones y entierran la inspiración en grabaciones que nadie vuelve a revisar.

Está claro que el antiguo modelo de brainstorming en directo no se ajusta a la velocidad ni a la flexibilidad que necesitan los equipos modernos. Por eso muchos equipos están recurriendo a ClickUp.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo , que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo.

Reúna la comunicación, los documentos, las tareas y las notas en un solo lugar con ClickUp.

Con SyncUp, las ideas no desaparecen después de una reunión, sino que permanecen junto con las tareas, los documentos, los comentarios y los resúmenes generados por IA. ¿El resultado? Un flujo de trabajo más rápido, claro y creativo.

Al final del día, ClickUp elimina todas las formas de dispersión laboral para proporcionar un contexto completo y un único lugar donde las personas y los agentes pueden trabajar juntos.

Si desea reducir las reuniones, acelerar la generación de ideas y hacer que cada actualización sea viable, aquí le mostramos cómo sustituir sus sesiones internas de brainstorming en Zoom por ClickUp SyncUp. 🧩

Paso n.º 1: cree una lista de brainstorming en ClickUp

Empieza por configurar una lista de ClickUp. Esta lista actuará como hub de ideas, donde cada tarea de ClickUp puede representar un nuevo concepto, campaña o función de producto. Aquí, debes conectar un canal de chat antes de iniciar SyncUp. En la esquina superior izquierda de la vista, haz clic en Añadir canal.

Haz clic en «Añadir canal» para conectar un canal de chat de ClickUp a tu espacio .

Utilice los campos personalizados de ClickUp para clasificar las ideas por tema, prioridad o meta, añada etiquetas para filtrarlas rápidamente y asigne colaboradores para que todos sepan en qué deben centrarse.

Clasifique y priorice las ideas sin esfuerzo utilizando los campos personalizados de ClickUp dentro de las tareas de ClickUp .

Por ejemplo, puede añadir:

Tipo de idea: realice la selección entre opciones como Diseño, Texto, Funciones del producto o Concepto de campaña.

Nivel de impacto: Realice la valoración del valor potencial de cada idea como alto, medio o bajo.

Puntuación de viabilidad: Utilice una escala numérica (1-5) para evaluar lo práctica o lo costosa que es una idea en términos de recursos.

Público objetivo: especifique a quién va dirigida la idea (por ejemplo, nuevos usuarios, clientes de corporaciones o la generación Z).

🚀 Consejo útil: Si su equipo prefiere un formato visual, abra una pizarra de ClickUp enlazada a la misma lista. Ofrece un espacio compartido e interactivo donde todos pueden crear un tablero de ideas para intercambiar opiniones en tiempo real, ver las ediciones de los demás en directo y aportar ideas simultáneamente. Haga una lluvia de ideas libremente y convierta cada idea en una tarea viable con ClickUp Pizarra.

Utilice herramientas de diseño como figuras, notas adhesivas, conectores y dibujos a mano alzada para correlacionar ideas o flujos de trabajo de forma clara. Aquí puede crear y enlazar tareas o documentos de ClickUp, convirtiendo figuras o notas en tareas viables sin salir del lienzo.

Paso n.º 2: Inicie una sesión de SyncUp para debatir sus ideas

Una vez que su lista o pizarra de lluvia de ideas esté lista, grabe un SyncUp para compartir sus ideas iniciales, la dirección creativa o los tutoriales de diseño con sus compañeros de equipo.

A continuación le explicamos cómo hacerlo:

1. Inicie SyncUp directamente desde:

Una tarea (para debatir una idea específica)

Un documento (para repasar un resumen creativo)

Una pizarra (para presentar visualmente ideas relacionadas)

Haga clic en el icono de SyncUp (símbolo de cámara o vídeo) en la barra de herramientas o en el encabezado para iniciar su llamada.

2. Pulse el icono de grabación en la barra de herramientas de SyncUp para capturar su sesión.

Haga clic en los botones de reunión pertinentes de la barra de herramientas para utilizar la voz, el vídeo o el uso compartido de la pantalla y recorrer las imágenes con ClickUp SyncUps .

Añada participantes mediante el uso compartido del enlace de SyncUp o invitándolos desde la barra lateral si cualquiera puede unirse o colaborar en tiempo real.

Paso n.º 3: Invite a los equipos remotos a participar de forma asíncrona

Ahora que su SyncUp ha sido grabado, es el momento de que el equipo se incorpore de forma asincrónica, independientemente de su zona horaria o horario.

Así es como puede maximizar la colaboración asíncrona:

1. Acceda a la grabación (Clip) desde el hub de clips una vez finalizada la sesión de SyncUp.

Acceda al hub de clips desde la barra lateral izquierda .

2. Copie el enlace público de la grabación y úselo en su canal de chat, o etiquete directamente a sus compañeros de equipo. Cualquier persona con acceso podrá ver la grabación cuando le resulte conveniente.

Acceda a la grabación de SyncUp y cámbiele el nombre para que todos sepan al instante de qué se trata .

Los equipos podrán entonces:

Responda a los comentarios existentes , añada otros nuevos en momentos concretos o reaccione con emojis.

Graba tus propios clips cortos en respuesta, añadiendo comentarios visuales o ideas alternativas.

Arrastra notas, imágenes o archivos directamente a la tarea conectada.

Añada comentarios o reacciones directamente en la grabación de SyncUp.

Aquí también entra en juego ClickUp Chat, que facilita el flujo de ideas, tanto si su equipo está haciendo una lluvia de ideas en directo como si se suma horas más tarde.

Comparte las novedades con todo el equipo publicándolas en los mensajes de chat de Anuncios, Debates o Ideas dentro de ClickUp Chat.

Así es como Chat te ayuda a mantenerte conectado y organizado:

Organice los debates por tema o proyecto con conversaciones encadenadas, lo que facilita el seguimiento de los comentarios y las tareas de seguimiento.

Etiqueta a compañeros de equipo o equipos completos con @menciones en cada nueva tarea para notificarles al instante y llamar su atención sobre actualizaciones importantes.

Chatea de forma privada utilizando mensajes directos para sincronizar rápidamente uno a uno o crea canales específicos para campañas, clientes o proyectos.

Y para que todo sea más divertido, puedes añadir emojis personalizados a tus chats, aportando personalidad y energía a cada conversación.

Una vez que empiecen a surgir ideas, organízalas para que tu equipo pueda identificar rápidamente las prioridades y los siguientes pasos.

Crea estados personalizados de ClickUp que se adapten a tu flujo de trabajo único.

Aplica los estados personalizados de ClickUp para definir en qué punto del flujo de trabajo se encuentra cada idea. Cada tarea tiene un único estado, lo que proporciona a tu equipo una visión clara del progreso.

Por ejemplo:

🟢 Prometedor: Vale la pena explorarlo más a fondo.

🟡 Requiere debate: Requiere la participación del grupo.

🔵 En curso: Seleccionado para su desarrollo.

Las etiquetas de tareas de ClickUp añaden una capa adicional de contexto, lo que le ayuda a categorizar las ideas más allá de su fase de flujo de trabajo. Son perfectas para agrupar tareas por tema, público o prioridad, como por ejemplo:

#Q1Initiative: Ideas vinculadas a las metas trimestrales.

#DesignSprint: Tareas relevantes para el equipo de diseño.

#Prioridad I: Conceptos que requieren atención inmediata.

💡 Consejo profesional: Utilice las prioridades de tareas de ClickUp para clasificarlas según los siguientes niveles de urgencia: baja, normal, alta y urgente. De esta manera, su equipo sabrá qué priorizar primero. También puede añadir una descripción detallada de la tarea.

Paso n.º 5: resuma los resultados con ClickUp Brain

Una vez que todo esté terminado, utilice la IA para la lluvia de ideas. La capacidad de gestión de proyectos de ClickUp Brain ayuda a resumir los puntos clave, organizar las ideas y convertir los debates creativos en pasos prácticos.

Pida a ClickUp Brain que analice su entorno de trabajo y le proporcione pasos prácticos para optimizarlo.

Por ejemplo, después de una lluvia de ideas, ejecuta un resumen en tu «Lista de lluvia de ideas» para ver al instante qué ideas se marcaron como «Prometedoras» o «En curso».

Y cuando las ideas necesiten un impulso visual, describa un concepto en texto y deje que la herramienta de IA genere rápidamente maquetas o imágenes directamente en su tarea o documento. Por ejemplo, su equipo de marketing puede hacer una lluvia de ideas sobre eslóganes para campañas y generar algunas variaciones de imágenes para diseños publicitarios o publicaciones en redes sociales para visualizarlas al instante.

Da vida a tus ideas creando imágenes directamente en pizarras blancas con ClickUp Brain.

💡 Consejo profesional: Aprovecha ClickUp Brain dentro de tu chat y comentarios para mantenerte al día. Puedes utilizar la función Catch me up para resumir hilos de chat completos o ver qué ha sucedido desde tu última visita. Es perfecto para los miembros del equipo que se unen tarde a las discusiones o trabajan en diferentes zonas horarias.

Ventajas de sustituir las sesiones de brainstorming de Zoom por ClickUp SyncUp

Las investigaciones muestran que los empleados interrumpen las aplicaciones 1200 veces al día, perdiendo casi 4 horas a la semana solo en volver a concentrarse.

Y dado que menos del 28 % de las herramientas están integradas, los equipos remotos suelen repetir el mismo trabajo en diferentes sistemas. Plataformas como Zoom, aunque son excelentes para las llamadas, contribuyen a esta proliferación de herramientas. Después de cada nueva reunión de Zoom, vuelves a hacer malabarismos con notas, tareas y archivos en otras aplicaciones, rompiendo el contexto.

A algunos de nosotros nos cuesta cambiar de contexto, pasar de una reunión a otra y luego volver al trabajo.

Estas son algunas de las claves para utilizar ClickUp SyncUp en lugar de Zoom para mejorar la productividad del equipo:

Elimine los cambios de contexto con un entorno de trabajo unificado: Realice SyncUps directamente en ClickUp para transformar las ideas de las reuniones en tareas rastreables al instante.

Automatice las notas de las reuniones: Deje que ClickUp Brain se encargue de Catch me up en ClickUp Brain y deje que cree contenido relacionado en ClickUp Docs con acciones, decisiones e ideas correlacionadas. Deje que ClickUp Brain se encargue de la documentación del proyecto por usted. Introduzca las transcripciones de SyncUp en la herramienta o simplemente utilice el botónen ClickUp Brain y deje que cree contenido relacionado en ClickUp Docs con acciones, decisiones e ideas correlacionadas.

Da una indicación a ClickUp Brain para que te proporcione cualquier actualización que te hayas perdido.

Conserve el conocimiento de forma permanente: almacene, busque y recupere instantáneamente clips de reuniones anteriores, notas de brainstorming o actualizaciones de proyectos utilizando almacene, busque y recupere instantáneamente clips de reuniones anteriores, notas de brainstorming o actualizaciones de proyectos utilizando el AI Knowledge Manager de ClickUp , lo que facilita el acceso y la reutilización de la información institucional.

Obtenga claridad gracias a la inteligencia artificial con ClickUp BrainGPT : trabaje de forma más inteligente con esta aplicación de escritorio, que combina inteligencia artificial, búsqueda y aplicaciones conectadas en una experiencia optimizada. Puede trabajar sin usar las manos con los comandos de voz trabaje de forma más inteligente con esta aplicación de escritorio, que combina inteligencia artificial, búsqueda y aplicaciones conectadas en una experiencia optimizada. Puede trabajar sin usar las manos con los comandos de voz Talk-to-Text e integrar ClickUp con modelos de inteligencia artificial premium como ChatGPT, Gemini y Claude desde una sola interfaz.

Acceda a diferentes herramientas de IA desde un espacio unificado dentro de ClickUp BrainGPT.

Casos de uso reales de la lluvia de ideas asíncrona en ClickUp

A continuación, le mostramos cómo diferentes equipos pueden poner en práctica ClickUp:

1. Ideación en equipo global

Cuando tus compañeros de equipo se encuentran en diferentes zonas horarias, la lluvia de ideas asíncrona garantiza que ninguna voz se pierda. Crea una lista con uso compartido en la que todos puedan aportar ideas cuando les llegue la inspiración.

Por ejemplo, un equipo de producto que abarca APAC, EMEA y EE. UU. puede recopilar solicitudes de funciones durante todo el día y revisarlas colectivamente más tarde. El uso de estados personalizados como «Prometedor» o «En curso» ayuda a realizar un seguimiento claro del progreso de las ideas.

🔍 ¿Sabías que...? Otro estudio descubrió que el entorno físico y psicológico es importante: la «agradabilidad» de la sala de reunión (iluminación, temperatura, comodidad) influye en la «seguridad psicológica» y, por lo tanto, en la productividad.

2. Planificación de contenidos y desarrollo de campañas

Para los equipos creativos y de marketing, el brainstorming asíncrono mantiene el flujo continuo de ideas. Utilice ClickUp Listas para recopilar temas de campañas, ideas para blogs o conceptos para redes sociales. Los compañeros de equipo pueden etiquetar el contenido por tema o público, añadir referencias o adjuntar imágenes para contextualizarlo.

Más tarde, el equipo puede utilizar ClickUp Brain para resumir los debates e identificar temas recurrentes para planear la próxima campaña.

Pide a ClickUp Brain que te ponga al día en tu canal de chat

📖 Lea también: 6 ejemplos y estrategias de mapeo de procesos

3. Retrospectivas de sprints y mejora de procesos

Las retrospectivas asincrónicas ofrecen a todos un espacio para reflexionar con sinceridad. Después de un sprint, los compañeros de equipo pueden dejar notas sobre lo que ha salido bien, lo que no y lo que se podría mejorar en una lista compartida.

Y cuando llegue el momento de tu retro IRL (en tiempo real), entra en el canal de tu equipo para iniciar SyncUp.

En ese caso, también puede confiar en el fiable ClickUp AI-Notetaker. Graba, transcribe y resume las reuniones, extrayendo los elementos clave de acción y los siguientes pasos.

Realice un seguimiento de cada minuto de sus reuniones y genere resúmenes prácticos con ClickUp AI Notetaker.

4. Colaboración interfuncional

Cuando diferentes departamentos necesitan ponerse de acuerdo, la lluvia de ideas asíncrona mantiene las aportaciones organizadas. Equipos como el de ventas, soporte al cliente y productos pueden utilizar una lista compartida para registrar los puntos débiles de los clientes o las solicitudes de funciones a medida que surgen.

Las etiquetas y los campos personalizados ayudan a agrupar y priorizar estas ideas por urgencia, área de producto o segmento de clientes. Más adelante, los responsables de la toma de decisiones pueden filtrar por etiquetas para determinar qué ideas se incluyen en la hoja de ruta del producto.

Esto es lo que Ansh Prabhakar, analista de mejora de procesos empresariales de Airbnb, dijo sobre ClickUp:

ClickUp tiene mucho que ofrecer en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones de lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Sin duda, nos ha facilitado la vida, ya que es fácil de usar, la interfaz de usuario está bien diseñada y la colaboración dentro del equipo y con otros equipos es más sencilla. Pudimos gestionar mejor el trabajo, realizar el seguimiento y la elaboración de informes sobre él fácilmente, y, basándonos en las reuniones rápidas sobre el progreso, la planificación futura resultó sencilla.

ClickUp tiene mucho que ofrecer en un solo lugar, como gestión de proyectos, opciones de lluvia de ideas, gestión de tareas, planificación de proyectos, gestión de documentación, etc. Sin duda, nos ha facilitado la vida, ya que es fácil de usar, la interfaz de usuario está bien diseñada y la colaboración dentro del equipo y con otros equipos es más sencilla. Pudimos gestionar mejor el trabajo, realizar el seguimiento y la elaboración de informes sobre él fácilmente, y, basándonos en las reuniones rápidas sobre el progreso, la planificación futura resultó sencilla.

5. Retos de innovación y hackatón

ClickUp puede impulsar la innovación en toda la empresa de forma asíncrona. Organice un hackatón virtual creando una lista específica en la que los participantes publiquen conceptos, adjunten prototipos y voten con reacciones emoji o comentarios.

Una vez más, ClickUp Brain puede resumir las mejores ideas o generar informes rápidos para ayudar a los organizadores a preseleccionar los envíos. Todo el mundo puede participar, independientemente de su ubicación o horario.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research , en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizan ClickUp lograron un rendimiento de la inversión (ROI) estimado del 384 %. Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

6. Reuniones asíncronas y lanzamientos de proyectos

No todas las reuniones iniciales necesitan una llamada de Zoom. Comience un nuevo proyecto creando un hilo de chat compartido en el que los miembros del equipo publiquen sus metas, obstáculos y preguntas de forma asincrónica.

A continuación, deja que ClickUp Brain reúna los temas comunes y los objetivos clave, proporcionándote un resumen listo para tu próxima sincronización de equipo.

💡 Consejo profesional: Utiliza sesiones de lluvia de ideas estructuradas. La técnica de brainwriting 6-3-5 (también conocida como «método 635») fue desarrollada en 1968 por Bernd Rohrbach. Seis participantes escriben tres ideas en cinco minutos; se rotan y se repite. En 30 minutos, se obtienen 108 ideas.

Buenas prácticas para el intento correcto de la lluvia de ideas asíncrona

La lluvia de ideas asincrónica funciona mejor cuando hay claridad, estructura y participación abierta. ClickUp reúne todas las herramientas adecuadas, pero la forma en que las utilice marcará la diferencia.

A continuación, le ofrecemos algunas buenas prácticas para ayudar a su equipo a colaborar de forma eficaz:

Defina objetivos claros: establezca una agenda y un propósito claros para la reunión antes de comenzar la lluvia de ideas. En un documento de ClickUp, añada una breve indicación o una descripción del problema para que todos sepan de qué se trata la discusión.

Incluya todas las zonas horarias: fomente las contribuciones de los compañeros de equipo de todo el mundo mediante el uso compartido de las grabaciones de SyncUp o etiquetándolos directamente. Esto permite que todos compartan ideas cuando les resulte más conveniente, sin preocuparse por los horarios de las reuniones.

Haz que los comentarios sean accesibles e inclusivos: invita a los usuarios a enviar comentarios, reacciones con emojis o respuestas breves en forma de Clips sobre ideas específicas, manteniendo las conversaciones en forma de hilo para conservar el contexto.

Documente claramente los siguientes pasos: asigne tareas, anote la propiedad y describa las acciones de seguimiento en ClickUp Docs una vez que se hayan tomado las decisiones.

Revise y perfeccione las ideas con regularidad: programe reuniones asíncronas para realizar el seguimiento del progreso, revisar las ideas y perfeccionarlas a medida que evolucionan los proyectos, manteniendo el ciclo creativo abierto y continuo.

Establezca un plazo de respuesta: fije cronogramas claros para las aportaciones (por ejemplo, pedir a los compañeros de equipo que añadan sus ideas antes del viernes) para mantener el impulso y evitar que las discusiones se estanquen.

Equilibre la información escrita y visual: combine ideas basadas en texto con imágenes, maquetas o diagramas en sus combine ideas basadas en texto con imágenes, maquetas o diagramas en sus mapas mentales para conceptos complejos o abstractos.

Celebra las contribuciones: reconoce públicamente las grandes ideas mediante reacciones con emojis, menciones o breves comentarios. El refuerzo positivo fomenta la confianza creativa.

Integración con otras herramientas externas: utiliza la utiliza la integración de Zoom y ClickUp para iniciar reuniones desde tareas de ClickUp, registrar automáticamente las grabaciones y añadir notas donde se discutieron las ideas.

Conecta Zoom y otras herramientas externas a tu entorno de trabajo de ClickUp para obtener actualizaciones optimizadas.

🔍 ¿Sabías que...? Una de las primeras plataformas de conferencias en línea para la toma de decisiones y la generación de ideas en grupo fue el Sistema Electrónico de Intercambio de Información (EIES). Se desarrolló entre 1974 y 1978 en el Instituto Tecnológico de Nueva Jersey para permitir la comunicación asincrónica y la resolución colectiva de problemas.

Tu próxima gran idea comienza con SyncUp

Las sesiones de brainstorming no tienen por qué agotar la energía de su equipo ni ocupar espacio en su calendario. ¿Por qué tener que lidiar con Zoom y otras 10 aplicaciones cuando puede hacerlo todo en ClickUp? Con ClickUp SyncUps, todo lo que necesita para capturar, debatir y actuar sobre las ideas se encuentra en un solo lugar.

ClickUp Chat mantiene la colaboración en contexto. ClickUp Brain realiza el seguimiento de todas las ideas y convierte las mejores en resúmenes creativos. Y ClickUp Clips le permite realizar el uso compartido de ideas de forma asíncrona sin necesidad de bloquear otro calendario.

Así que, antes de que tu próxima «rápida lluvia de ideas en Zoom» se convierta en otra reunión de dos horas, regístrate gratis en ClickUp y haz que cada idea cuente. 💭

Preguntas frecuentes (FAQ)

Sí. SyncUp permite a los equipos realizar lluvias de ideas a través de videollamadas o llamadas de audio instantáneas dentro de ClickUp, y cada idea, nota y elemento de acción se enlaza automáticamente al canal o a la conversación de mensajes directos.

Puede compartir la pantalla en SyncUp o compartir un enlace a una pizarra de ClickUp en el hilo de SyncUp. Vea la grabación de la reunión o vuelva a visitar su hilo para consultarlo en el futuro.

No dure más de 30 minutos. Las sesiones breves y centradas ayudan a los equipos a mantener la creatividad sin fatiga, especialmente cuando las notas asincrónicas y los seguimientos continúan en ClickUp.

Convierta las ideas seleccionadas en tareas de ClickUp, clasifíquelas por prioridad o propietario y revise el progreso a través de vistas o paneles.

Sí. Puede iniciar una llamada desde una vista de Pizarra o vista Documento que se haya añadido a una lista, carpeta o espacio que tenga un canal asociado. Para asociar un canal, el usuario debe ir a una vista de la lista, carpeta o espacio y hacer clic en «Añadir canal» en la parte superior izquierda.