Plantillas de presentación gratuitas de Miro para crear impresionantes presentaciones en línea

Crear una buena presentación puede resultar frustrante cuando no se dispone de una plantilla con la que empezar.

Abrís un tablero en blanco. Intentás colocar figuras. Probás diferentes fuentes. Nada parece coherente. Y todo el proceso lleva mucho más tiempo del que debería.

Este artículo soluciona ese problema. Obtendrás plantillas de presentación Miro gratis que harán que tus diapositivas sean claras, atractivas y fáciles de crear. Y si necesitas más estructura o personalización avanzada, también hemos incluido potentes plantillas ClickUp que llevarán tus presentaciones aún más lejos.

Plantillas de presentación gratuitas de un vistazo

Aquí tienes un breve resumen:

¿Qué son las plantillas de presentación de Miro?

Las plantillas de presentación de Miro son diseños prediseñados estilo diapositiva creados para ayudarte a crear presentaciones estructuradas y colaborativas directamente en Miro. Eliminan la necesidad de diseñar cada elemento manualmente y proporcionan un marco listo para presentar ideas de manera más eficiente.

Estas plantillas listas para usar te ayudan a:

Comienza con un flujo de diapositivas limpio y prediseñado.

Mantén la coherencia en las fuentes, los colores y los diseños.

Visualiza tus ideas con figuras y marcos ya preparados.

Colabora con tu equipo en tiempo real.

Presenta directamente desde tu tablero Miro sin cambiar de herramienta.

¿Qué hace que una plantilla de presentación de Miro sea buena?

Una buena plantilla de presentación de Miro te ofrece a ti y a tu equipo claridad y una estructura compartida. Además, hace que tu presentación tenga un aspecto impecable sin esfuerzo adicional.

Esto es lo que debe hacer la plantilla de presentación de Miro adecuada 👇

Diseño limpio y estructurado: evita el desorden que distrae a tu público con señales visuales que atraen naturalmente la atención hacia los puntos más importantes.

Jerarquía visual que dirige la atención: Separa el título del contenido principal y proporciona un área definida donde puede colocar su mensaje principal.

Flujo de marcos listos para contar historias: incluye marcos de introducción, marcos de contenido, marcos de comparación y marcos de conclusión ya organizados.

Diseño que facilita la colaboración: ofrece un espacio dedicado a las notas y los debates, lo que facilita los comentarios sin ralentizar el flujo.

Flexibilidad de personalización: cuenta con bloques de texto editables, iconos reemplazables, colores ajustables y marcos escalables que no se rompen cuando adaptas los diseños a tu contexto.

Secciones con contenido listo para diferentes casos de uso: incluye diferentes categorías de contenido, como objetivos, Agenda, ejemplos, marcos, actividades y secciones de resumen.

📌 ¿Sabías que...? Más del 50 % de los grandes equipos de producto afirman que su mayor reto es simplemente mantener la coherencia de la hoja de ruta del producto, pero más del 54 % de todas las hojas de ruta siguen basándose en los resultados en lugar de en los objetivos. Esto significa que los equipos no solo tienen dificultades para mantener sus hojas de ruta. A menudo dan prioridad a lo que hay que crear en lugar de por qué es importante, lo que conduce a una desalineación y a un desvío de la estrategia.

Plantillas de presentación gratuitas de Miro

A continuación, encontrarás plantillas gratuitas de Miro que puedes incorporar a tu flujo de trabajo de inmediato.

1. Plantilla de presentación de hoja de ruta de productos

a través de Miro.com

La plantilla de presentación de la hoja de ruta del producto te ayuda a explicar la trayectoria de tu producto de una manera clara y deliberada. Obtienes un flujo guiado que lleva a tu público desde la visión general hasta los hitos clave y los siguientes pasos. Mantiene a los equipos alineados y proporciona a las partes interesadas una vista transparente de la dirección de tu producto, sin perderlos en los detalles.

Su principal ventaja es la simplicidad. Cada fotograma está diseñado específicamente para destacar el porqué, el qué y hacia dónde se dirige el producto, lo que hace que tu mensaje sea fácil de seguir de principio a fin.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Planifica temas estratégicos de forma visual, agrupando las metas de tus productos en intervalos de tiempo claros para mostrar la dirección a largo plazo de un vistazo.

Destaca las principales ventanas de lanzamiento utilizando secciones codificadas por colores que separan al instante los planes a corto plazo y los planes futuros.

Incluye información sobre los clientes o fragmentos de datos en bloques de información predefinidos diseñados para que tu razonamiento sea fácil de seguir.

Dirige los debates sin esfuerzo con una diapositiva final preparada para comentarios que deja espacio para preguntas e ideas.

✅ Ideal para: Gerentes de producto y equipos multifuncionales que necesitan una forma clara y estructurada de presentar lo que están creando.

¿Quieres crear una presentación para tus clientes? Mira este vídeo ⬇️

2. Plantilla de presentación de ventas

a través de Miro.com

La plantilla de presentación de ventas proporciona un flujo claro para presentar tu producto o servicio, sin que tengas que preocuparte por el diseño de las diapositivas. Guía a tu público a través del problema, la solución y el valor que aportas en una estructura visual clara y fácil de seguir.

Lo que hace que esta plantilla sea útil es lo fácil que se adapta a diferentes clientes potenciales. También te da libertad para personalizarla sin perder la elegancia y la claridad de tu discurso.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Muestra los resultados reales de los clientes utilizando bloques ya preparados diseñados para testimonios o breves casos prácticos.

Simplifica tu propuesta de valor con paneles destacados que permiten que tu mensaje principal se pueda leer al instante durante una presentación en directo.

Añade pruebas visuales sin esfuerzo arrastrando imágenes de productos y colocando gráficos de apoyo directamente en los marcos designados.

Termina con claridad utilizando una diapositiva final creada para resumir tu oferta y proporcionar las indicaciones necesarias para los siguientes pasos sin abrumar a tu cliente potencial.

✅ Ideal para: Equipos de ventas o cualquier persona que necesite una presentación personalizable para presentar ideas, servicios o productos a clientes potenciales.

🎁 Bonificación de ClickUp: Un estudio reveló que el 92 % de los líderes empresariales que utilizan IA generativa semanalmente informan de importantes beneficios, entre los que se incluyen flujos de trabajo más rápidos, una comunicación más clara, una mayor productividad e incluso un ahorro de costes cuantificable. Y dado que las presentaciones son una de las tareas que más comunicación requieren dentro de cualquier empresa, las mejores herramientas de IA para presentaciones se están convirtiendo en una ventaja competitiva. Ahí es precisamente donde ClickUp Brain, el asistente de IA integrado en ClickUp, cambia las reglas del juego. Como comprende todas tus tareas, documentos, chats y herramientas integradas, te proporciona información y contexto real del proyecto, transformándolo al instante en ideas para diapositivas, resúmenes de proyectos, esquemas, puntos de debate o incluso borradores completos de presentaciones. ¡Utiliza la potente combinación de ClickUp Documentos + ClickUp Brain para crear resúmenes de proyectos y mucho más!

3. Plantilla de presentación UX

a través de Miro.com

La plantilla de presentación Miro UX te ayuda a convertir la investigación de usuarios en una historia que la gente realmente quiere escuchar. Te ofrece un flujo claro para presentar quiénes son tus usuarios, con qué dificultades se enfrentan y por qué tus decisiones de diseño tienen sentido.

La plantilla combina información y acción. Puedes añadir capturas de pantalla, citas de usuarios, pasos del proceso y recomendaciones para que tu presentación parezca una guía paso a paso.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Muestra patrones de forma visual utilizando cuadrículas específicas que te ayudan a convertir notas desordenadas en grupos organizados de información sobre los usuarios.

Identifica las causas fundamentales con secciones adaptadas para resumir temas de comportamiento sin abrumar a los espectadores.

Da vida a tus personajes añadiendo fotos y combinándolas con breves descripciones dentro de paneles de caracteres ya preparados.

Dirige los debates del equipo con áreas específicas para recomendaciones y decisiones sobre los siguientes pasos.

✅ Ideal para: diseñadores de UX y equipos de producto que necesitan presentar sus conclusiones sobre los usuarios y la dirección del diseño.

📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son 4 veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas , mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a 9 plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

4. Plantilla de presentación financiera

a través de Miro.com

La plantilla de presentación de estados financieros de Miro proporciona un marco estructurado para guiar a las partes interesadas a través de los patrones de ingresos, gastos, activos, pasivos y salud financiera general.

Puedes añadir elementos del balance, resaltar los cambios en las pérdidas y ganancias, visualizar los movimientos del flujo de caja y cerrar con un resumen conciso.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Desglose las categorías financieras de forma visual utilizando bloques prefabricados que le ayudarán a separar los activos y los pasivos.

Detecta rápidamente los patrones de movimiento gracias a los marcos gráficos fáciles de interpretar, diseñados para resaltar los cambios en los ingresos o los márgenes.

Muestra claramente las conclusiones estratégicas con paneles de llamada creados para explicaciones breves que enlazan los números con las decisiones empresariales.

Termina con una previsión unificada utilizando una diapositiva de resumen adaptada para esbozar claramente las proyecciones y las expectativas de crecimiento.

✅ Ideal para: Equipos financieros, fundadores y gerentes que elaboran informes trimestrales y actualizaciones financieras para inversores.

5. Plantilla de presentación de cartera

a través de Miro.com

Con la plantilla de presentación de cartera de Miro, puedes presentar cada proyecto como una historia clara con quién eres, qué reto abordaste, cómo lo abordaste y qué resultado obtuvo.

El trabajo sigue siendo lo más importante, mientras que la plantilla te ofrece la orientación necesaria para explicarlo de una manera que resulte reflexiva y relevante para los responsables de contratación o los encargados de tomar decisiones que evalúan tus capacidades.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Facilita la incorporación de elementos visuales con marcos preparados para medios que mantienen tu trabajo organizado y coherente.

Presenta los pasos del proceso de forma visual mediante secciones prediseñadas que te ayudan a correlacionar la evolución de un proyecto de principio a fin.

Concluye cada proyecto de forma ordenada con un área de reflexión creada para destacar los aprendizajes clave y lo que te han enseñado como diseñador.

✅ Ideal para: Diseñadores, profesionales de UX, estudiantes y equipos creativos que desean una forma pulida y narrativa de presentar su trabajo.

👀 ¿Sabías que...? Los responsables de contratación ya no leen las carteras, en realidad las ojean. Si cada diapositiva transmite una idea clara, tu cartera resultará más concisa y fácil de recordar.

Limitaciones del uso de Miro para crear presentaciones

Miro está diseñado para la colaboración visual. Dispone de un lienzo para pizarras y lluvias de ideas, pero no hay forma de establecer la conexión entre sus presentaciones y tareas y procesos.

Estas son algunas de las limitaciones:

Carece de funciones de gestión de proyectos y tareas , por lo que no puedes asignar tareas, establecer fechas límite, realizar el seguimiento del progreso ni conectar diapositivas a pasos de proyecto procesables.

No realiza la automatización de las acciones repetitivas, por lo que todo, desde las revisiones y aprobaciones hasta el envío de actualizaciones, sigue siendo manual y requiere mucho tiempo.

Ofrece funciones de elaboración de informes limitadas , por lo que debes recopilar manualmente los datos de otras herramientas para los informes de proyectos y las presentaciones para las partes interesadas.

Dificulta la colaboración operativa, ya que no cuenta con funciones para realizar el seguimiento de las decisiones, las aprobaciones, los responsables de las tareas o los cronogramas.

📚 Más información: Las mejores alternativas y competidores de Miro

Plantillas alternativas para presentaciones de Miro

Si quieres crear presentaciones colaborativas y visualmente atractivas, pero con más flexibilidad, estructura y control que los que ofrece Miro, ClickUp es una buena alternativa.

Su colección de plantillas listas para presentar se ha creado dentro de un entorno de trabajo de IA convergente con todas las funciones, para que puedas planificar y presentar sin cambiar de herramienta. Tus presentaciones no son archivos aislados. Se conectan directamente a tu planificación y se integran perfectamente en tus procesos de elaboración de informes y ejecución.

Una de las mayores ventajas de crear presentaciones dentro de ClickUp es que no tienes que saltar entre herramientas inconexas. Con ClickUp Pizarras, puedes esbozar visualmente toda la estructura de tu presentación antes de empezar a crear las diapositivas.

Crea presentaciones dinámicas con la pizarra interactiva de ClickUp.

Coloca notas adhesivas para cada sección: Introducción, Objetivos, Ideas clave, Hoja de ruta, Presupuesto, Plan de acción y Preguntas y respuestas. A continuación, arrastra estas notas hasta que el flujo tenga sentido. Una vez que la secuencia te parezca correcta, puedes convertir cada nota adhesiva directamente en una tarea de diapositiva o un elemento de esquema dentro de tu entorno de trabajo.

Aquí tienes las mejores plantillas de presentación de ClickUp, que son una excelente alternativa a los diseños de Miro.

1. Plantilla de presentación ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea una presentación impecable en solo unos minutos con la plantilla de presentación de ClickUp.

La plantilla de presentación de ClickUp es como trabajar en un entorno de trabajo que ya sabe lo que necesita una buena presentación. Comienza con una diapositiva inicial llamativa que destaca tu tema, tu nombre y tu mensaje. A partir de ahí, la estructura te guía suavemente para que enmarques tu narrativa.

A medida que avanzas, la plantilla cambia al modo de establecimiento de metas. Puedes exponer tus metas de forma clara, no como bloques de texto desordenados, sino como declaraciones concisas y fáciles de leer que establecen por qué existe tu presentación y qué quieres que el público retenga.

Una vez establecidos estos fundamentos, la plantilla te permite dividir tu contenido en capítulos bien definidos. Cada sección tiene su propia página de título llamativa, lo que hace que las transiciones sean más fluidas y ayuda a tu público a seguirla fácilmente.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Adapta las diapositivas de contenido a cualquier formato que necesites, incluyendo texto, marcos, diagramas, capturas de pantalla o diseños mixtos.

Utiliza diapositivas visuales específicas para mostrar tus gráficos con claridad y presentar los datos clave sin saturar la información.

Concluye con una diapositiva de resumen que refuerce los puntos clave y una diapositiva de agradecimiento por las preguntas o los siguientes pasos.

Personaliza cada detalle, como colores, fuentes, diseños y elementos visuales, para que se adapten a tu estilo o marca sin esfuerzo.

✅ Ideal para: Equipos y profesionales que desean una forma estructurada y visualmente atractiva de presentar sus ideas.

🧠 Idea rápida: una buena presentación es un puente entre tus ideas y la claridad con la que los demás las entienden. Las herramientas de presentación modernas lo hacen posible al ofrecerte: Estructura visual limpia que refuerza tu mensaje.

Diseños reutilizables que ahorran tiempo y reducen la fatiga creativa.

Espacios colaborativos donde los equipos pueden crear, perfeccionar y comentar juntos. Pero la verdadera magia ocurre cuando combinas estas herramientas con funciones que añaden contexto y voz. ClickUp Clips es realmente útil en este sentido. Puedes grabar una breve guía paso a paso utilizando tu pantalla y tu voz, lo que permite a tu público tener una visión completa incluso cuando no estás presente. Utiliza ClickUp Clips para grabar tu pantalla, añadir anotaciones y añadir una voz en off clara a tu presentación.

2. Plantilla de esquema de proyecto de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Pon tu proyecto en marcha con la plantilla de esquema de proyecto de ClickUp.

Todo gran proyecto comienza cuando las ideas finalmente se materializan en algo real. La plantilla de esquema de proyecto de ClickUp está diseñada precisamente para ese momento. Obtienes un espacio guiado para afianzar el proyecto con todos los elementos esenciales, incluyendo su propósito, nombre, las personas involucradas y más.

Cuando llegue el momento de la ejecución, puedes correlacionar cada fase en un cronograma. Y una vez que el flujo esté claro, puedes detallar los resultados clave del proyecto para que cada colaborador sepa exactamente cuáles son sus responsabilidades. De esta manera, la alineación pasa de ser un desafío a ser algo integrado en el plan desde el primer día.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Crea un resumen ejecutivo conciso, ideas iniciales y una vista clara de tu misión, visión, público y resultados esperados.

Documenta las limitaciones y suposiciones desde el principio para establecer expectativas realistas y evitar sorpresas de última hora.

Correlaciona el presupuesto y las inversiones del proyecto para aclarar las decisiones financieras y garantizar que todos estén en sintonía.

✅ Ideal para: Gestores de proyectos y jefes de equipo que desean un documento estructurado pero flexible para esbozar proyectos con claridad y orientación.

💡 Consejo profesional: para sacar aún más partido a esta plantilla, crea todo tu flujo de trabajo dentro de ClickUp Docs. Docs te permite etiquetar a tus compañeros de equipo directamente dentro de una sección. Por ejemplo, si estás redactando el Antecedentes del proyecto, puedes hacer una mención a tu jefe de investigación para que añada la información que falta o aclare los datos. También puedes convertir cualquier viñeta en una tarea ejecutable con un solo clic. Así que, si tu cronograma incluye «Finalizar los esquemas funcionales para la semana 3», convierte esa línea en una tarea y asígnalas sin salir del documento.

3. Plantilla de esquema de campaña de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Da forma a tu plan de presentación y haz que cada fase de la campaña sea fácil de explicar y realizar el seguimiento utilizando la plantilla de esquema de campaña de ClickUp.

La plantilla de esquema de campaña de ClickUp te permite organizar cada campaña en narrativas listas para presentar. Puedes registrar cada campaña en una vista Lista clara, añadir todos los detalles importantes, como metas, entregables y cronogramas, y etiquetar al instante a los equipos adecuados.

También hay una vista Tablero estilo Kanban en la que se pueden arrastrar las tareas de la campaña por diferentes fases, como planificación, diseño, implementación y evaluación. Cada tarjeta muestra claramente el tipo de campaña, los recursos necesarios, los equipos asignados y el estado de aprobación, toda la información que normalmente necesitarías antes de una presentación.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Céntrate en el trabajo activo utilizando el Tablero de implementación , que solo muestra las campañas en curso y los equipos responsables.

Utiliza el propio tablero como una presentación lista para usar en reuniones informativas y revisiones a mitad de proyecto sin necesidad de crear informes separados.

Personaliza los detalles de la campaña con Campos personalizados para el tipo, el equipo asignado, los medios, el canal y el estado de aprobación, lo que facilita el filtrado y la clasificación.

Visualiza todo tu calendario con una vista de cronograma codificada por colores que correlaciona las fechas de inicio, las fechas de finalización, la propiedad y la carga de trabajo.

✅ Ideal para: Equipos y agencias de marketing que necesitan planificar y realizar el seguimiento de las campañas, al tiempo que muestran el progreso en diferentes canales.

🎁 Bonificación: ¿Quieres simplificar visualmente la planificación de tus proyectos? Mira este breve tutorial para descubrir cómo ClickUp Whiteboards te ayuda a generar ideas y correlacionar tus cronogramas de manera que puedas crear presentaciones más sólidas.

4. Plantilla de plan de proyecto creativo de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Estructura tu proceso creativo y convierte ideas dispersas en un trabajo completo con la plantilla de plan de proyecto creativo de ClickUp.

Si quieres una plantilla de presentación que no solo muestre tu proceso creativo, sino que también lo mantenga organizado en segundo plano, la plantilla de plan de proyecto creativo de ClickUp ofrece el equilibrio perfecto. El proyecto se divide en fases y tareas, por lo que es fácil aclarar los siguientes pasos y quién es el responsable.

Cada tarjeta de tarea muestra detalles como la propiedad, los plazos, las prioridades, las fases de aprobación, los borradores y los activos finales. Cuando necesitas profundizar, cada tarjeta se abre en su propio mini entorno de trabajo con notas, adjuntos, comentarios e historial de versiones. Es perfecto para mostrar a las partes interesadas cómo ha evolucionado el trabajo, sin tener que saltar de una carpeta a otra o cambiar entre varias diapositivas.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Obtén una panorámica de todos tus proyectos agrupados por fases en la vista Lista de proyectos creativos .

Clasifica las tareas del proyecto por estado y realiza un seguimiento del progreso en la vista Tablero de progreso .

Realiza el seguimiento de los entregables, los plazos y los proyectos no programados o vencidos en la vista Cronograma.

✅ Ideal para: Equipos creativos y agencias que necesitan presentar flujos de trabajo y cronogramas de producción en un formato limpio y centrado en la narración.

⚡ Archivo de plantillas: Los proyectos creativos suelen parecer sencillos a simple vista, pero detrás de cada presentación pulida hay horas de planificación, versiones, revisiones y coordinación. Las plantillas para el inicio de proyectos ayudan a establecer expectativas desde el principio, definir roles, esbozar metas creativas, documentar limitaciones y garantizar que todos los colaboradores sepan cómo su trabajo contribuye a los objetivos de la empresa.

5. Plantilla de plan de proyecto PPT de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica tu proyecto con confianza y mantén todo organizado para que el trabajo siga su curso con la plantilla de plan de proyecto PPT de ClickUp.

Si quieres una forma estructurada de desglosar un proyecto desde la idea inicial hasta la entrega final, la plantilla de plan de proyecto PPT de ClickUp te proporciona la base para empezar rápidamente.

Obtienes listas predefinidas para gestionar el calendario, los costes, los recursos, la calidad y otros aspectos de tu proyecto. Los campos personalizados te permiten etiquetar cada trabajo según el nivel de esfuerzo, el impacto, el departamento, los activos necesarios o cualquier otro detalle que tu equipo necesite.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Demuestra el impulso del proyecto en la vista Planning Progress Board (Tablero de progreso de planificación), que destaca el estado en tiempo real en un formato visual.

Adjunta tus archivos directamente a cada sección para que todos los documentos de apoyo sean fácilmente accesibles.

Destaca la intensidad de la carga de trabajo con indicadores de esfuerzo e impacto basados en emojis que aclaran las explicaciones de las diapositivas.

✅ Ideal para: Equipos y jefes de proyecto que necesitan crear un plan de proyecto que puedan revisar internamente y compartir con las partes interesadas.

⚡ Archivo de plantillas: Las mejores plantillas gratuitas de PowerPoint para planes de proyectos

6. Plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantén a tu equipo alineado con un flujo visual claro para tu presentación utilizando la plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp.

Cuando se presenta una nueva idea o proyecto, la claridad lo es todo. Esta plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp proporciona un espacio visual colaborativo para consolidar todos los elementos clave en un solo lugar, incluidos tus metas, riesgos, cronogramas, recursos, métricas de éxito y partes interesadas clave.

Todo lo que hay en el lienzo se puede moldear para que se adapte a tu forma de pensar. Puedes mover tus notas adhesivas a medida que evolucionan tus ideas y sustituir los marcadores de posición por tu propia estructura. También puedes reconstruir secciones completas desde cero utilizando las herramientas laterales.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Visualiza toda tu propuesta en un único tablero colaborativo que mantiene todas las ideas y detalles conectados.

Personaliza cada sección, desde las metas hasta los recursos y los cronogramas, utilizando bloques editables y elementos codificados por colores.

Colabora con tu equipo en tiempo real para perfeccionar la propuesta y recopilar comentarios, mientras todos avanzan hacia las mismas decisiones clave.

✅ Ideal para: Equipos que desean correlacionar visualmente propuestas de proyectos y coordinar rápidamente a las partes interesadas.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para propuestas de proyectos en Word, Excel y ClickUp

7. Plantilla de requisitos empresariales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Estructura tu presentación y expón los requisitos de forma clara con la plantilla de requisitos empresariales de ClickUp.

¿Quieres definir el alcance del proyecto de manera que se eviten malentendidos y desviaciones? La plantilla de requisitos empresariales de ClickUp te permite establecer los aspectos esenciales desde el principio.

Hay subpáginas predefinidas para definir todo, desde un resumen ejecutivo hasta el análisis de coste-beneficio. Dado que la plantilla está creada en ClickUp Docs, dispones de funciones de colaboración en tiempo real y control de versiones. También puedes etiquetar personas, tareas, otros documentos y pizarras para obtener contexto adicional de todo tu entorno de trabajo.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Lista todos los requisitos funcionales y funciones en detalle con diagramas, gráficos y cronogramas.

Define las metas, las tareas, los resultados, los costes y los plazos del proyecto para simplificar la programación y la asignación de recursos.

Explica los factores que impulsan tu empresa, como el aumento de la eficiencia o la reducción de costes mediante mejores procesos.

✅ Ideal para: Gerentes de producto y analistas de negocios que buscan un BRD para alinear a las partes interesadas y definir los requisitos del proyecto sin confusiones.

8. Plantilla de hoja de ruta del proyecto ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualiza las fases, realiza el seguimiento de los hitos y presenta el flujo de tu proyecto de forma clara en tus diapositivas con la plantilla de hoja de ruta de proyectos de ClickUp.

La plantilla ClickUp Project Roadmap es como un guion gráfico visual para todo tu proyecto. Obtienes un lienzo creativo en el que cada hito se convierte en un punto de referencia brillante y fácil de localizar. Las figuras y las rutas sencillas guían la mirada de forma natural. Puedes organizar los bloques de construcción como mejor se adapte al flujo de tu proyecto, utilizando marcadores de fase, rutas de progreso, cuadros de llamada y flechas de conexión.

Las notas adhesivas son perfectas para anotar ideas iniciales o dividir una fase en pasos más pequeños antes de pulirla. El formato se adapta a prácticamente cualquier escenario, ya sea para planificar el lanzamiento de un producto o trazar iniciativas estratégicas a largo plazo que requieran la coordinación de todo el equipo.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Visualiza todo el recorrido de tu proyecto utilizando figuras de hoja de ruta coloridas y predefinidas que estructuran tu plan al instante.

Mapea cada fase claramente con cuadros de descripción específicos que facilitan el seguimiento de la presentación a tus clientes

Personaliza los elementos de la hoja de ruta cambiando su tamaño y reorganizándolos para que se adapten a tu narrativa o marca.

✅ Ideal para: Equipos y jefes de proyecto que desean una hoja de ruta visualmente atractiva y fácil de seguir que puedan planificar y presentar en un espacio colaborativo.

9. Plantilla de plan de implementación de proyectos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica tu presentación sin problemas y guía a tu público desde la idea inicial hasta el resultado final con la plantilla de plan de implementación de proyectos de ClickUp.

La plantilla del plan de implementación de proyectos de ClickUp es la herramienta perfecta para facilitar la fase de ejecución y evitar que las tareas se atasquen. Gracias a las automatizaciones de ClickUp, los porcentajes de progreso se ajustan, los presupuestos se calculan automáticamente, las cargas de trabajo se mantienen equilibradas y las aprobaciones aparecen como puntos de control a lo largo del proceso.

El nivel de riesgo es un campo personalizado integrado que te permite realizar el seguimiento y planificar los posibles riesgos del proyecto. Las más de 15 vistas personalizadas de ClickUp te permiten supervisar el progreso y asegurarte de que todo se desarrolla según lo previsto.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Agiliza las aprobaciones añadiendo un campo específico para los revisores y utilizando una fase de estado clara que facilite el seguimiento de cada revisión.

Supervisa el progreso con indicadores integrados para el estado, la prioridad, el estado del cronograma y las cargas de trabajo estimadas.

Personaliza cada detalle, incluidos los estados, los campos, las vistas y los diseños, para que se adapten a tu flujo de trabajo único.

✅ Ideal para: Líderes y equipos que desean un marco de planificación de proyectos fiable que convierta la ejecución compleja en un flujo de trabajo rastreable.

10. Plantilla de informe profesional de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea informes pulidos y listos para presentar con la plantilla de informes profesionales de ClickUp.

La plantilla de informe profesional de ClickUp te ayuda a convertir la información detallada del proyecto en un informe listo para presentar. Puedes añadir rápidamente el título del proyecto, la fecha, los datos del propietario y el logotipo de tu empresa, lo que proporciona a las partes interesadas un contexto instantáneo y una primera impresión sólida.

Los objetivos y los resultados esperados se definen en la parte superior. Si hay dependencias o restricciones que podrían afectar a los resultados, también hay espacio para describirlas. Para los equipos que necesitan explicar su metodología, la plantilla desglosa el proceso en pasos sencillos y lógicos, lo que te permite describir cada fase, su enfoque y los requisitos de presupuesto y recursos asociados.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Aclara tus objetivos, alcance, límites y metodología con una guía de redacción basada en indicaciones.

Desglosa los flujos de trabajo multifásicos utilizando plantillas organizadas para la planificación, el desarrollo, las pruebas y la implementación.

Destaca las implicaciones y las orientaciones futuras en secciones de conclusiones y recomendaciones con formato claro y bien definido.

✅ Ideal para: Jefes de equipo y de proyecto que necesitan una estructura guiada para convertir proyectos complejos en informes profesionales.

⭐ Bonificación: con Brain Max Talk to Text de ClickUp, ya no tendrás que volver a mirar una diapositiva en blanco. Simplemente di tus ideas en voz alta y Brain MAX las transcribirá y resumirá en notas estructuradas que se guardarán directamente en tus documentos, tareas y espacios de proyecto.

11. Plantilla de discurso de ascensor de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Prepárate para cualquier presentación o momento de networking con la sencilla plantilla ClickUp Elevator Pitch.

La plantilla ClickUp Elevator Pitch te ofrece un espacio sencillo para crear una presentación concisa y fácil de presentar, tanto si te estás preparando para una reunión con inversores como si quieres poner a tu equipo de acuerdo en torno a un concepto.

La plantilla ofrece una tabla colaborativa en la que puedes correlacionar los tipos de clientes, sus necesidades, la solución que ofreces, el mercado en el que operas y el beneficio clave que quieres que la gente recuerde. Una vez que esos elementos básicos están en su lugar, la sección final de presentación te ayuda a convertir todo en una declaración concisa y convincente, algo que puedes transmitir en menos de 30 segundos, como si fuera un verdadero discurso de ascensor.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Trabaja con tus compañeros de equipo utilizando comentarios y menciones que te ayudarán a dar forma a la presentación juntos en tiempo real.

Perfecciona tu mensaje con indicaciones integradas y ejemplos claros que te guiarán hacia un discurso de venta más convincente.

Obtén consejos rápidos y prácticos que te ayudarán a captar la atención de tu público y adaptar tu discurso a las personas a las que te diriges.

✅ Ideal para: Profesionales que buscan una herramienta que les ayude a realizar una presentación breve y eficaz de entre 20 y 30 segundos.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas de discursos de ascensor para estudiantes y personas en busca de empleo

12. Plantilla de argumento de venta de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea un argumento de venta convincente para tu próxima presentación con la plantilla de argumento de venta de ClickUp.

Todas las presentaciones de ventas comienzan con un gancho atractivo. La plantilla de presentación de ventas de ClickUp te permite transformar ese gancho en una narrativa convincente al conectar los retos del cliente con los puntos fuertes de tu producto, describir tus funciones clave y destacar las ventajas de una manera que se adapte a cada cliente potencial.

Y lo que distingue a esta plantilla es un banco de muestras completas y listas para usar. Si quieres apoyarte en conexiones compartidas, persuasión respaldada por datos, divulgación basada en hitos o seguimientos amables, encontrarás guiones que resultan cálidos, humanos y fáciles de adaptar.

✨ Por qué te encantará esta plantilla

Crea ganchos que llamen la atención con indicaciones, preguntas, datos e ideas para establecer conexiones personales ya preparadas.

Refuerza tu mensaje con ejemplos probados de llamadas a la acción que te ayudarán a solicitar con confianza el siguiente paso.

Reutiliza guiones de presentación en todos los canales mediante la edición directa en ClickUp Documentos para mantener una comunicación coherente.

Apoya tu discurso de ventas con sutiles señales visuales e iconos que mantienen el contenido atractivo y fácil de seguir.

✅ Ideal para: Equipos de ventas, emprendedores individuales, SDR y fundadores que desean guiones de presentación listos para usar que hagan que la divulgación sea más rápida y eficaz.

⚡ Archivo de plantillas: El objetivo de una presentación es captar rápidamente la atención. Según el estudio comparativo de presentaciones de Papermark (basado en más de 3000 presentaciones), los inversores solo dedican 3,2 minutos a una presentación y apenas 23 segundos a la primera diapositiva antes de decidir si continúan. Con tanta presión, crear una presentación sólida desde cero se convierte en una carrera contra el tiempo. Explora estas plantillas de presentaciones para dar forma a tu narrativa más rápidamente y presentarla con confianza.

Mejora tus presentaciones con ClickUp

Las plantillas de Miro son ideales para crear imágenes rápidas y colaborar, pero a menudo se quedan cortas cuando necesitas una estructura o un lugar donde las ideas puedan convertirse en trabajo real y rastreable.

Ahí es donde destacan las plantillas de ClickUp. No solo te ayudan a presentar tus ideas, sino que también te ayudan a organizarlas y trasladarlas directamente a tu flujo de trabajo sin perder impulso.

Ya sea que estés haciendo una presentación, planificando, intercambiando ideas o exponiendo, ClickUp ofrece plantillas listas para usar que se integran perfectamente en tus tareas, documentos, pizarras y paneles. Todo permanece conectado, por lo que puedes crear y ejecutar tus ideas en el mismo espacio.

Si quieres presentaciones que tengan un buen aspecto y tengan compatibilidad con el progreso real, explora la biblioteca completa de plantillas de ClickUp. Regístrate gratis hoy mismo.