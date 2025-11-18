Las 10 mejores alternativas a Glue para equipos de RR. HH.

Glue prometía ser la solución a todos tus problemas de compromiso de los empleados: el «pegamento» que mantenía a todos unidos.

Pero después de unas cuantas sesiones, empezaron a aparecer las primeras grietas. La curva de aprendizaje dificulta la adopción en todos los equipos, los paneles carecen de profundidad y faltan las funciones avanzadas que necesitas a medida que la organización crece. 😖

Muchos equipos que han explorado alternativas a Glue han llegado a la misma conclusión: es bueno, pero no es lo que buscan.

A continuación, te presentamos una selección de algunas de nuestras opciones que ofrecen un mejor rendimiento, más personalización y una experiencia de usuario más fluida. 🎯

Las mejores alternativas a Glue de un vistazo

Aquí tienes una tabla en la que se comparan todas las alternativas a Glue mencionadas en este blog. 📊

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios* ClickUp Gestión de tareas todo en uno y colaboración a través de chat, documentos y tareas para equipos pequeños y grandes (desde startups hasta equipos de marketing a gran escala). Una plataforma unificada que ofrece colaboración en equipo a través del chat en tiempo real, respuestas contextuales de IA con ClickUp Brain, agentes de IA personalizados, debates vinculados a tareas, automatización de flujos de trabajo y resúmenes inteligentes. Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones. Lattice Gestión de personal, seguimiento del rendimiento y desarrollo de los empleados basados en IA para responsables de RR. HH. y directivos que desean crear equipos comprometidos. Resúmenes de rendimiento con IA, HRIS integrado, bucles de retroalimentación, crecimiento profesional, análisis del compromiso. Los planes de pago comienzan en 10 $ al mes por usuario. Culture Amp Recopilación continua de opiniones, análisis del compromiso y datos sobre el rendimiento para organizaciones que desean fortalecer la cultura laboral y la retención. Encuestas a empleados, análisis basados en IA, evaluaciones de rendimiento, mapas de calor de compromiso, plantillas personalizadas y herramientas de benchmarking. Precios personalizados Vantage Circle Programas de recompensas, reconocimiento y compromiso de los empleados para equipos de RR. HH. que impulsan la motivación y el rendimiento en organizaciones híbridas. Mercado de recompensas, reconocimiento entre compañeros, retos gamificados, panel de análisis, opciones de canje globales. Precios personalizados Nectar Reconocimiento entre compañeros, seguimiento de hitos y automatización de recompensas para empresas que dan prioridad a las personas y promueven culturas basadas en el agradecimiento. Fuentes de reconocimiento, retos personalizados, automatización integrada para recompensas, seguimiento de valores fundamentales, informes de compromiso. Precios personalizados Coworker. ai Flujos de trabajo automatizados con memoria de IA para equipos técnicos, científicos de datos y equipos de operaciones de corporación. Cerebro de la empresa (OM1), modo Deep Work, integraciones de datos en conexión (a internet), ejecución de tareas con IA, información contextual. El plan de pago comienza en 29,99 $ al mes por usuario. Leer IA Análisis de reuniones en tiempo real, seguimiento del compromiso e información generada por IA para que los líderes mejoren la eficiencia de la comunicación y la participación. Puntuación del compromiso en las reuniones, seguimiento del estado de ánimo, resúmenes automáticos, análisis del equipo, información sobre la comunicación. Gratis; los planes de pago comienzan en 19,75 $ al mes por usuario. Patchwork Garantiza la seguridad de la programación del personal, la gestión de turnos y la coordinación del personal para las organizaciones sanitarias, equilibrando el cumplimiento normativo y la flexibilidad. Programación de turnos, análisis de la plantilla, dotación de personal móvil, seguimiento del cumplimiento normativo, notificaciones instantáneas al personal. Precios personalizados Slack Mensajería basada en canales, automatización de flujos de trabajo e integración entre herramientas para equipos distribuidos que agilizan la colaboración en tiempo real. Canales, reuniones rápidas, flujo de trabajo, resúmenes de IA, integraciones de app, archivos de conocimiento con función de búsqueda. Gratis; los planes de pago comienzan en 4,38 $ al mes por usuario. Mattermost Colaboración autohospedada, respuesta a incidencias y automatización DevSecOps para equipos preocupados por la seguridad que operan en entornos regulados. Mensajería segura, autoalojamiento, guías de procedimientos, automatización de incidencias, integraciones DevSecOps, registros de auditoría. Los planes de pago comienzan en 10 $ al mes por usuario (facturados anualmente).

*Consulte el sitio web de la herramienta para conocer los precios más recientes.

¿Qué debes buscar en las alternativas a Glue?

Si buscas alternativas a Glue, esto es lo que debes tener en cuenta. 👀

Comentarios y encuestas en tiempo real: la capacidad de realizar encuestas breves, frecuentes y, a menudo, anónimas para evaluar rápidamente la opinión de los empleados e identificar los problemas a medida que surgen, en lugar de depender únicamente de las revisiones anuales.

Personalización completa de encuestas: busca plataformas que ofrezcan creadores de encuestas personalizados y una biblioteca de plantillas de preguntas respaldadas por investigaciones y adaptadas a equipos, departamentos o fases del ciclo de vida específicos (por ejemplo, incorporación, salida).

Análisis de opiniones: herramientas que utilizan la IA para analizar comentarios y opiniones abiertos con el fin de comprender el estado de ánimo general de los empleados y detectar posibles problemas antes de que se agraven.

Sistema de reconocimiento multinivel: la plataforma debe facilitar tanto el reconocimiento entre compañeros (por ejemplo, feeds sociales, tarjetas de «felicitación») como el reconocimiento descendente por parte de los gerentes y líderes para fomentar una cultura de agradecimiento.

Ajustes y seguimiento de metas: funciones que permiten a los empleados establecer metas personales (como OKR u objetivos SMART) y alinearlas con los objetivos generales de la empresa, con un seguimiento continuo del progreso y revisiones periódicas.

Información útil y recomendaciones basadas en IA: los paneles y los informes deben proporcionar información clara basada en datos y planes de acción sugeridos, en lugar de solo datos sin procesar, para ayudar a los gerentes y al departamento de RR. HH. a tomar decisiones informadas.

Integración perfecta: la herramienta debe integrarse con los sistemas de información de recursos humanos (HRIS) existentes, la nómina y las herramientas de comunicación diaria para garantizar que se convierta en una parte natural del flujo de trabajo diario y evitar los silos de datos.

Accesibilidad móvil: una experiencia optimizada para dispositivos móviles es esencial para involucrar a los usuarios remotos, híbridos y de primera línea que no siempre están en un escritorio.

Las 10 mejores alternativas a Glue

¿Buscas una forma más inteligente de involucrar a tus empleados? Aquí tienes las mejores alternativas a Glue que combinan contexto, comunicación en equipo y automatización. 🎯

El trabajo actual no funciona.

Nuestros proyectos, conocimientos y comunicaciones están dispersos en herramientas inconexas que nos ralentizan.

ClickUp soluciona esto con la app Todo para el trabajo que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Descubramos cómo ClickUp para equipos de RR. HH. ayuda a unir a los equipos y a mantenerlos en conexión.

Rompe los silos de comunicación con ClickUp Chatear.

ClickUp Chat facilita la comunicación del equipo al integrar las conversaciones directamente en tu flujo de trabajo. Te ofrece dos formas de conexión: canales públicos o privados para chats de equipo y mensajes directos para chats individuales o en grupos pequeños.

Puedes crear instantáneamente una tarea de ClickUp desde cualquier mensaje, para que las tareas pendientes nunca se pierdan. Solo tienes que pasar el cursor por encima de un mensaje, pulsar «Crear tarea» y listo. Se añadirá a tu espacio de trabajo, con el contexto, las personas asignadas y la ubicación correcta en la lista.

¿Necesitas visiblidad más allá de un solo mensaje? Elige entre cuatro tipos de publicaciones: Anuncio, Discusión, Idea y Actualización, para estructurar la comunicación de forma flexible según tus necesidades.

Explora sus funciones avanzadas:

Captura y actúa con ClickUp Brain.

ClickUp Brain, el asistente con tecnología de IA de la plataforma, ayuda a que tu flujo de trabajo avance, convirtiendo cada chat en información, alineación y acción.

¿Has estado fuera un tiempo? La función Ponte al día te ayuda a ponerte en marcha rápidamente. Elige un periodo de tiempo y verás al instante todo lo que te has perdido, resumido de forma clara.

Crea pasos siguientes prácticos y respuestas inteligentes directamente desde tu chatear de ClickUp con ClickUp Brain*.

El AI Project Manager de ClickUp Brain resume al instante lo que ha sucedido, destacando las actualizaciones clave, las decisiones y los siguientes pasos basándose en sencillas indicaciones en lenguaje natural.

Y cuando llegue el momento de pasar a la acción, solo tienes que escribir @Brain o @My Brain para resumir el contexto del chat, crear tareas relacionadas, generar respuestas o continuar una conversación con seguimientos inteligentes de IA.

✅ Ejemplo de indicaciones: Basándote en las notas de la reunión, lista las tres decisiones más importantes y quién es responsable de cada una de ellas.

Resumir este chat, ya que he estado desconectado durante 48 horas. Destaca cualquier decisión tomada, tarea asignada y asunto que requiera mi atención.

A partir de este hilo, redacta una respuesta inteligente a @Maria resumiendo los siguientes pasos y programa una tarea de seguimiento para el equipo.

Optimiza la comunicación con ClickUp Ambient Agents.

ClickUp Ambient Agents son asistentes inteligentes que viven dentro de tu entorno de trabajo y te ayudan a automatizar las tareas rutinarias.

Puedes elegir entre agentes predefinidos para las tareas básicas de productividad o crear tus propios agentes personalizados adaptados al flujo de trabajo de tu equipo.

Por ejemplo, un agente de respuestas predefinidas responde a las consultas del equipo utilizando datos verificados del espacio de trabajo.

Utiliza ClickUp Ambient Agents para optimizar la comunicación dentro de tus canales de chat.

Elimina la proliferación de la IA con ClickUp Brain MAX.

ClickUp Brain MAX es una aplicación de escritorio con IA que se conecta directamente a tu trabajo estratégico (tareas, documentos, chats y archivos) para que cada respuesta se base en un contexto real.

Utiliza las automatizaciones entre aplicaciones de ClickUp Brain MAX para buscar archivos y actuar como desencadenante de flujos de trabajo en ClickUp, Google Drive, Notion y mucho más.

Este hub de IA unificado sustituye a múltiples herramientas desconectadas. Su IA contextual aprovecha el gráfico de trabajo de ClickUp, comprendiendo cómo se relacionan entre sí las tareas, los proyectos, las reuniones y las aplicaciones conectadas.

Esto significa que tu asistente de IA sabe exactamente lo que está sucediendo en tu entorno de trabajo, lo que te ayuda a tomar decisiones más rápidamente y a eliminar la «expansión de la IA».

Brain MAX también ofrece compatibilidad con IA multimodelo, lo que te permite elegir entre modelos líderes como ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek o Gemini para cada escenario.

Las mejores funciones de ClickUp

Busca en todo tu entorno de trabajo: encuentra tareas, documentos, mensajes y archivos en ClickUp y herramientas de conexión como Google Drive o GitHub con encuentra tareas, documentos, mensajes y archivos en ClickUp y herramientas de conexión como Google Drive o GitHub con ClickUp Enterprise Search

Mantente al tanto del pulso: realiza encuestas periódicas con realiza encuestas periódicas con ClickUp Formularios para evaluar los niveles de compromiso de los empleados e identificar problemas.

Centraliza el conocimiento y las políticas de la empresa: facilita la búsqueda de políticas, procesos e información importantes consolidándolos en ClickUp Knowledge Management.

Realiza un seguimiento de las métricas que importan: utiliza utiliza los paneles de ClickUp para realizar un seguimiento de las métricas de compromiso, los resultados de las encuestas y la participación en iniciativas de RR. HH.

Organiza reuniones más inteligentes con resúmenes automáticos: inicia rápidamente llamadas de audio y videollamadas desde ClickUp para colaborar en tiempo real. Además, con ClickUp SyncUps obtienes al instante resúmenes, transcripciones y los siguientes pasos a seguir.

Unifique sus herramientas y datos: conecte aplicaciones como Slack, Google Calendar, GitHub y Figma a través de conecte aplicaciones como Slack, Google Calendar, GitHub y Figma a través de las integraciones de ClickUp para mantener sus actualizaciones y flujos de trabajo perfectamente sincronizados.

Mantén las conversaciones activas: etiqueta a tus compañeros de equipo, enlaza tareas o documentos relacionados y convierte los chats en acciones visibles y con seguimiento con etiqueta a tus compañeros de equipo, enlaza tareas o documentos relacionados y convierte los chats en acciones visibles y con seguimiento con @menciones

Límites de ClickUp

Con tantas funciones y vistas clave, puede llevar tiempo ajustar ClickUp para que se adapte al flujo de trabajo de tu equipo.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un crítico lo resume muy bien:

Sinceramente, lo que más me gusta de ClickUp es que mantiene todo en un solo lugar. Antes, tenía las tareas en una aplicación, Documentos de Google en otra y las notas de las reuniones dispersas por todas partes, desde Notion hasta Google Workspace. Con ClickUp, solo tengo que abrirlo y ver lo que tengo pendiente, añadir notas o incluso chatear con mi equipo sin tener que saltar de una aplicación a otra.

📮 Información de ClickUp: El 34 % de los empleados no se siente cómodo haciendo preguntas en el trabajo, y el 14 % suele intentar encontrar las respuestas por su cuenta. Cuando las personas dudan en pedir ayuda, a menudo es una señal de que no se sienten plenamente aceptadas o incluidas en el proceso de aprendizaje del equipo. ¿La solución? Crear una vía libre de juicios para que las personas aprendan de las bases de conocimientos existentes y descubran los procesos a su propio ritmo. La gestión del conocimiento de ClickUp, compuesta por ClickUp Brain y Connected Search, ayuda a los empleados a obtener respuestas a sus preguntas y a realizar búsquedas en todo el entorno de trabajo, así como en aplicaciones integradas de terceros. Ya no tendrás que preocuparte por hacer preguntas «obvias» o interrumpir a los demás.

2. Lattice (la mejor opción para la gestión del rendimiento basada en IA, el desarrollo del talento y el compromiso de los empleados)

a través de Lattice

Diseñado para ayudar a los responsables de RR. HH., gerentes y ejecutivos a reforzar el compromiso de los empleados, Lattice combina análisis, comentarios y automatización.

Su HRIS integrado se conecta con modelos de comunicación que respaldan las evaluaciones de rendimiento, el establecimiento de metas y la formación de los empleados, lo que permite a los equipos actuar en función de información en tiempo real.

Para las organizaciones que evalúan alternativas a Glue, Lattice destaca por su enfoque People + IA, que combina la comprensión humana con la automatización inteligente. Ayuda a los gerentes a ofrecer coaching personalizado, a los equipos de RR. HH. a gestionar consultas repetitivas y a los ejecutivos a tomar decisiones respaldadas por datos sobre salarios y rendimiento.

Las mejores funciones de LatticeTalks

Automatiza las consultas de RR. HH. con Lattice AI Agent para gestionar las políticas de permisos, las prestaciones y las solicitudes de los empleados.

Facilita el crecimiento profesional con coaching personalizado, seguimiento de metas y análisis del progreso.

Crea ciclos de revisión transparentes utilizando la IA para destacar objetivamente los puntos fuertes y las áreas de desarrollo.

Empodera a los gerentes con herramientas 1:1, creadores de agendas y seguimiento automatizado de acciones.

Límites de LatticeTalks

Ciertos flujos de trabajo administrativos requieren múltiples pasos, como cambiar entre el modo de administrador y el modo de usuario para realizar diferentes tareas.

Los datos históricos sobre rendimiento y comentarios pueden ser difíciles de acceder o analizar de forma intuitiva, lo que complica la toma de decisiones para los gerentes y el departamento de RR. HH.

Precios de LatticeTalks

Gestión del talento: 11 $ al mes por usuario.

Complemento Engagement: 4 $ al mes por usuario.

Complemento Grow: 4 $ al mes por usuario.

Complemento de compensación: 6 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de LatticeTalks

G2: 4,7/5 (más de 3500 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 150 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre LatticeTalks?

Usuarios reales comparten su experiencia:

Lattice ofrece la versatilidad de poder recibir comentarios no solo de nuestros supervisores o gerentes, sino también de los compañeros con los que colaboramos y hacemos trabajo en forma estrecha, para obtener sus opiniones y mejorar. No hay nada que no nos guste, pero las opciones actuales tienen límite y podría haber más funciones para registrar el rendimiento mensual y trimestral.

3. Culture Amp (la mejor opción para obtener información sobre el rendimiento y el compromiso de los empleados basada en datos)

a través de Culture Amp

Culture Amp es un motor de «inteligencia decisional» que ayuda a las organizaciones a comprender y mejorar la forma en que su personal trabaja, crece y se mantiene comprometido. Combina comentarios continuos, plataformas de chat y ciencia del comportamiento para convertir el sentimiento de los empleados en resultados empresariales medibles.

Los paneles intuitivos de la plataforma revelan qué es lo que impulsa la productividad, la retención y el sentido de pertenencia, lo que proporciona a los líderes la claridad necesaria para tomar decisiones seguras y centradas en las personas.

A partir de más de 1500 millones de puntos de datos, traduce los patrones de compromiso y rendimiento en información útil. Desde la realización de encuestas hasta el análisis de referencias globales, Culture Amp ayuda a los equipos a crear culturas de alto rendimiento a gran escala.

Las mejores funciones de Culture Amp

Lanza IA Coach para ofrecer información de coaching personalizada y respaldada por la ciencia que impulse el rendimiento y el crecimiento.

Recopila comentarios a gran escala a través de más de 40 plantillas de planes de comunicación personalizables con análisis de comentarios mediante IA.

Conecta los datos de RR. HH. con soluciones de terceros en los principales sistemas HRIS para obtener información más rápida y precisa.

Acelera la toma de decisiones con recomendaciones basadas en IA y conocimientos predictivos impulsados por People Science.

Límites de Culture Amp

Los paneles son visualmente claros, pero profundizar en las tendencias detalladas puede llevar mucho tiempo.

Las alertas y notificaciones frecuentes pueden resultar abrumadoras, especialmente para los gerentes de grandes corporaciones.

Precios de Culture Amp

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Culture Amp

G2: 4,5/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Culture Amp?

Un usuario lo resume perfectamente:

Culture Amp facilita la realización de encuestas en toda la empresa y en todos los departamentos. El software es muy intuitivo y ofrece un excelente soporte técnico. El proceso de importación manual puede llevar algún tiempo cuando se añaden nuevos empleados, sin embargo, Culture Amp te ofrece la opción de importar nuevos usuarios de múltiples maneras.

4. Vantage Circle (ideal para centralizar el compromiso, el reconocimiento y el bienestar de los empleados)

a través de Vantage Circle

Vantage Circle consolida el reconocimiento, el bienestar, las ventajas y los comentarios, utilizando la ciencia del comportamiento con IA para hacer que la participación sea más personal. Puedes automatizar las celebraciones de hitos con puntos por cumpleaños y aniversarios de servicio, anuarios digitales y recompensas.

La plataforma te ayuda a reconocer los logros al instante a través de programas de reconocimiento entre pares, sociales o basados en paneles.

Desde el sincronizar con sus sistemas de RR. HH. existentes hasta la oferta de catálogos de recompensas específicos para cada región, Vantage Circle ayuda a las empresas a crear una cultura centrada en las personas.

Las mejores funciones de Vantage Circle

Promueva el bienestar de forma integral con el seguimiento del estado físico, sesiones de mindfulness y retos corporativos a través de Vantage Fit .

Inicie ciclos de retroalimentación rápidos mediante encuestas a empleados totalmente anónimas y basadas en IA a través de Vantage Pulso .

Ofrece ventajas globales y reembolsos con descuentos seleccionados de más de 1000 marcas a través de Vantage Perks .

Accede a información útil sobre el compromiso, el rendimiento y la opinión mediante paneles de análisis en tiempo real.

Límites de Vantage Circle

El catálogo de recompensas puede parecer con un límite o repetitivo tras un uso prolongado.

No todos los puntos se pueden utilizar en una sola transacción, y es posible que se aplique una comisión por conveniencia en determinados canjes.

Precios de Vantage Circle

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Vantage Circle

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Vantage Circle?

Un usuario lo explica mejor:

*Vantage Circle facilita el reconocimiento y la recompensa de los compañeros, lo que realmente ayuda a mejorar la moral del equipo. El sistema de puntos y las opciones de canje proporcionan una forma tangible de mostrar agradecimiento... Sería estupendo que la plataforma ofreciera recomendaciones más específicas para cada región o personalizadas en función de las preferencias de los usuarios.

5. Nectar (ideal para programas de reconocimiento entre compañeros, recompensas y agradecimiento a los empleados)

a través de Nectar

Diseñado para responsables de RR. HH., gerentes y equipos de distribución, Nectar combina reconocimiento, comunicación en equipo y retos personalizados.

Como alternativa a Glue, Nectar adopta un enfoque más centrado en las personas. Puedes celebrar logros, recompensar hitos y vincular el reconocimiento directamente a los valores de la empresa. La plataforma también ofrece compatibilidad con comunicaciones internas, por lo que los anuncios, las actualizaciones y los mensajes se realizan en canales para todo el equipo.

También puedes realizar un seguimiento del compromiso y la salud cultural con paneles y análisis detallados que muestran la actividad de reconocimiento, las tasas de participación y el impacto por equipo o departamento.

La plataforma también ofrece un catálogo de recompensas flexible en el que los miembros del equipo pueden canjear puntos por tarjetas, productos promocionales de la empresa o ventajas personalizadas.

Las mejores funciones de Nectar

Implementa la automatización del reconocimiento y las recompensas a través del módulo Reconocimiento y recompensas .

Lanza programas de nominación en toda la empresa para celebrar las contribuciones destacadas.

Personaliza las experiencias con etiquetas de reconocimiento enlazadas al valor que relacionan los reconocimientos con los principios de la empresa.

Crea anuncios atractivos con el Generador de comunicaciones de arrastrar y soltar.

Límites de Nectar

La integración con sistemas más amplios de recursos humanos y flujo de trabajo, aunque limitada, puede dificultar la incorporación de la herramienta en pilas tecnológicas complejas.

Las notificaciones y los canales de comunicación pueden parecer desordenados o abrumadores.

Precios de Nectar

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nectar

G2: 4,7/5 (más de 7000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nectar?

Aquí tienes un resumen de lo que opinan los usuarios sobre Nectar:

Nectar facilita el canje de puntos por una variedad de tarjetas populares, con una interfaz sencilla y fácil de navegar... Aunque la plataforma en sí funciona sin problemas, me gustaría que hubiera más oportunidades para ganar puntos con mayor frecuencia.

Nectar facilita el canje de puntos por una variedad de tarjetas populares, con una interfaz sencilla y fácil de navegar... Aunque la plataforma en sí tiene una función sin problemas, me gustaría que hubiera más oportunidades para ganar puntos con mayor frecuencia.

🔍 ¿Sabías que...? La teoría de la presencia social explica cómo la comunicación digital permite «sentir que se está con otra persona». Sin embargo, a menudo se trata de un nivel de presencia social inferior al de las interacciones cara a cara. Este es un contexto importante cuando los equipos pasan a utilizar plataformas de chatear y colaboración.

6. Coworker. ai (ideal para equipos de corporación que automatizan flujos de trabajo complejos con memoria de IA)

a través de Coworker.ai

Coworker. ai está diseñado para pensar y actuar teniendo en cuenta el contexto de tu empresa. Creado para equipos técnicos, gestores de productos y organizaciones impulsadas por la IA, se conecta de forma segura a tus herramientas y datos internos para crear lo que denomina el «cerebro de la empresa». Gracias a su arquitectura de memoria OM1, es capaz de gestionar trabajos complejos y multifuncionales.

Puedes pedirle que identifique acuerdos de venta en riesgo, resumir confirmaciones de código, redacte documentos técnicos o incluso coordine actualizaciones entre Jira, Slack y GitHub.

Haz preguntas complejas como «¿Qué clientes son propensos a abandonar?» o «¿Qué funciones se lanzarán esta semana?» y obtén respuestas precisas y contextuales.

Las mejores funciones de Coworker.ai

Analiza, plan y ejecuta tareas complejas con el modo Deep Work en más de 40 apps, aplicación.

Almacena y recupera contexto en más de 120 dimensiones, incluyendo proyectos, equipos, metas y comunicaciones.

Reciba actualizaciones automáticas sobre el progreso del equipo, los obstáculos y el rendimiento en todos los sistemas conectados.

Límites de Coworker.ai

Se basa en la ingesta de datos a gran escala; las empresas con fuentes dispersas o aisladas pueden tener dificultades para crear una «memoria corporativa» eficaz.

Requiere la configuración en más de 40 aplicaciones y la integración en múltiples sistemas antes de poder aprovechar todo su valor.

Precios de Coworker.ai

Pro: 29,99 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coworker.ai

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: El primer sistema de chat multiusuario auténtico, Talkomatic (1973), en el sistema PLATO de la Universidad de Illinois, mostraba el texto de cada usuario carácter por carácter en una zona dedicada.

7. Read AI (la mejor opción para el análisis de reuniones en tiempo real, el seguimiento del compromiso y la información sobre conversaciones)

a través de Read IA

Read IA evita la confusión que sientes después de una reunión en la que te has desconectado.

Se trata de un copiloto de productividad con IA que se integra en tu espacio de trabajo digital, asiste a reuniones, escanea correos electrónicos y sincroniza chats para resumir debates, extraer acciones y aportar ideas. La plataforma funciona con Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail y Slack.

Su Search Copilot te ayuda a encontrar al instante lo que se dijo en una reunión, se prometió en un correo electrónico o se hizo mención en un hilo de chat. Mientras tanto, agentes de IA como Monday Briefing, End-of-Week Agents y Post-Meeting Recap personalizan tu flujo de trabajo, ofreciéndote resúmenes a medida, información semanal y sugerencias sobre los siguientes pasos a seguir.

Lee las mejores funciones de la IA.

Captura las conversaciones con Meeting Assistant para obtener resúmenes, transcripciones y reproducir los momentos más destacados.

Speaker Coach , que ofrece métricas de participación y análisis del tiempo de conversación. Elimina los retos de comunicación en el lugar de trabajo con, que ofrece métricas de participación y análisis del tiempo de conversación.

Realiza un seguimiento del progreso con la página Para ti , que es tu panel de control personal para temas de reuniones y temas recurrentes.

Aumenta la productividad del equipo con informes de optimización que recomiendan mejores hábitos de programación y reuniones.

Leer los límites de los IA

Los resúmenes y las notas generadas por IA pueden ser demasiado generales u omitir detalles sutiles de la conversación, especialmente en discusiones rápidas o presenciales.

La función depende en gran medida de las integraciones con plataformas específicas como Zoom, lo que genera un límite en la versatilidad para los equipos que desean una aplicación de mensajería instantánea

Leer precios de IA

Free

Pro: 19,75 $ al mes por usuario.

Corporación: 29,75 $ al mes por usuario.

Corporación+: 39,75 $ al mes por usuario.

Lee las valoraciones y reseñas de /IA.

G2: 4/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Read AI?

Esto es lo que un usuario tenía que compartir:

La posibilidad de ver las notas después de la reunión fue muy útil. El texto y el audio facilitaron mucho volver atrás y revisar los temas tratados. Me costó mucho descargar los archivos del sitio web. Además, la interfaz dejaba mucho que desear.

8. Patchwork (ideal para la programación flexible de la plantilla, la gestión de turnos y el seguimiento del cumplimiento normativo)

a través de Patchwork

La asistencia sanitaria no se detiene por cuestiones de administrador, y Patchwork se ha creado teniendo en cuenta esa realidad. Diseñado específicamente para los médicos y equipos del NHS, ofrece una plataforma intuitiva para gestionar turnos, horarios y plan de personal.

Desde la reserva de turnos de sustitución hasta la gestión de permisos, informes de excepciones y pagos, la plataforma Patchwork te ofrece un control total sobre tu trabajo. Conecta hospitales, departamentos y agencias colaboradoras a través de una red de personal colaborativa, lo que hace que el trabajo flexible sea seguro y cumpla con la normativa.

Los médicos pueden utilizar esta herramienta para enviar mensajes instantáneos en el trabajo, reservar turnos, vista los horarios de sus equipos y cobrar sin demora.

Las mejores funciones de Patchwork

Gestiona los turnos de suplencias sin esfuerzo con Patchwork Bank y el seguimiento automatizado del pago.

Colabora con otras organizaciones del NHS utilizando Collaborative Bank con un único proceso de incorporación.

Planifica y actualiza turnos, permisos y la elaboración de informes de excepciones a través de Patchwork Rota .

Simplifica los flujos de trabajo, la dotación de personal de la agencia y la visibilidad de los costes con Agency Manager.

Límites de Patchwork

Depende de la adopción por parte del NHS, lo que implica un límite en su aplicabilidad fuera del sistema sanitario del Reino Unido.

Centrado principalmente en la contratación de personal temporal y la gestión de turnos, lo que puede no abordar completamente otros aspectos de la plantilla, como la contratación a tiempo completo o la planificación a largo plazo de la plantilla.

Precios de Patchwork

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Patchwork

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🔍 ¿Sabías que...? Los orígenes de la mensajería instantánea (IM) se remontan a mucho tiempo atrás: una de sus primeras formas formaba parte del sistema EMISARI, desarrollado en 1971 como herramienta para chatear para los Sistemas de Información de Gestión de Emergencias y el Índice de Referencia del Gobierno de los Estados Unidos.

9. Slack (ideal para la colaboración de equipo basada en IA y los flujos de trabajo conectados)

a través de Slack

Slack combina la comunicación, la asistencia de IA y la automatización de flujo de trabajo en un único entorno de trabajo donde los equipos, las herramientas y los proyectos se conectan a la perfección.

Con Slack IA, los equipos pueden resumir al instante las conversaciones perdidas, extraer información sobre los proyectos y realizar búsquedas en todas las bases de conocimientos de la empresa.

Para los equipos técnicos y los responsables de producto que buscan alternativas a Glue, esta app de comunicación para equipos ofrece una interfaz limpia y fácil de usar, mejorada con agentes inteligentes como Agentforce y Slackbot. Estos compañeros de IA pueden encargarse de tareas repetitivas, como actualizar propuestas de ventas, configurar recordatorios y extraer información de herramientas conectadas como Salesforce, Asana y Google.

Las mejores funciones de Slack

Automatiza flujos de trabajo personalizados con Workflow Builder para crear automatizaciones que te ahorrarán tiempo directamente en los canales.

Colabora en Canales para reunir conversaciones, archivos y herramientas en un entorno de trabajo transparente.

Organiza debates en directo con reunión rápida para colaborar de forma rápida, mediante audio o vídeo.

Graba y comparte actualizaciones con Clip para comunicarte de forma asincrónica.

Límites de Slack

Buscar mensajes y archivos antiguos puede llevar mucho tiempo y resultar ineficaz, a diferencia de los competidores de Slack

La aplicación de escritorio puede requerir recargas frecuentes o volver a iniciar sesión, lo que provoca frustración en cuanto a la usabilidad.

Precios de Slack

Free

Pro: 4,38 $ al mes por usuario.

Empresa: 9 $ al mes por usuario

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 36 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack?

Esto es lo que un usuario encontró más útil:

Slack agiliza la comunicación del equipo, haciéndola sencilla y bien organizada. Aprecio mucho su interfaz intuitiva, que me permite ajustar fácilmente canales para diversos proyectos, hacer uso compartido de archivos de manera eficiente y establecer conexión con otras herramientas como Google Drive, Zoom y Notion. Si bien Slack se destaca por facilitar la comunicación rápida, puede resultar abrumador cuando hay numerosos mensajes o canales que seguir. Las notificaciones, en particular, pueden distraer bastante, especialmente cuando se trabaja en equipos grandes.

10. Mattermost (la mejor opción para una colaboración basada en la seguridad y autohospedada en entornos de misión crítica)

a través de Mattermost

Mattermost es una plataforma de colaboración segura y de código abierto creada para equipos en crecimiento que operan en entornos de alta seguridad, orientados al cumplimiento normativo y de misión crítica. Es autohospedada, lo que significa que tienes un control total sobre tus datos, infraestructura y privacidad.

La plataforma combina mensajería en tiempo real, uso compartido de archivos y llamadas de voz con guías integradas y flujos de trabajo DevSecOps.

Puedes colaborar a través de canales persistentes, automatizar tareas con comandos de barra inclinada y bots, y establecer conexión con herramientas como GitHub, Jenkins y Jira.

Las mejores funciones de Mattermost

Ejecute flujos de trabajo estandarizados utilizando manuales de estrategias integrados para la respuesta a incidencias y la gestión de lanzamientos.

Resumir las reuniones con IA utilizando Mattermost Agents autohospedados que conservan los datos confidenciales.

Habilita el control de acceso basado en rol (RBAC) y configuraciones de seguridad avanzadas para procesos confidenciales de RR. HH.

Límites de Mattermost

La función de búsqueda puede ser básica y menos eficaz a la hora de encontrar mensajes específicos o fragmentos de código, a diferencia de las alternativas a Mattermost

El volumen de requisitos de formato de código (por ejemplo, marcado para fragmentos de código) puede resultar engorroso para los usuarios técnicos que hacen un uso compartido frecuente de scripts o consultas.

Precios de Mattermost

Profesional: 10 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación: Precios personalizados

Enterprise Advanced: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Mattermost

G2: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Mattermost?

Aquí tienes una breve reseña de un usuario verificado:

Lo que más me gusta de Mattermost es su flexibilidad y personalización. Es de código abierto, lo que significa que podemos adaptarlo a las necesidades específicas de nuestro equipo, a diferencia de otras plataformas... Una desventaja de Mattermost es que a veces puede parecer menos pulido en comparación con otras herramientas de colaboración. Hay incidencias ocasionales...

Reparar las grietas en el compromiso de los empleados con ClickUp

Glue pretendía ser la fuerza cohesionadora de tu equipo, pero, como hemos visto, el verdadero compromiso no se produce en un silo. Se produce donde se realiza el trabajo terminado.

Cuando separas tus herramientas de compromiso de tu flujo de trabajo diario, creas fricciones, precisamente lo que estás tratando de eliminar. Todas las alternativas de la lista anterior ofrecen soluciones sólidas: Lattice y Culture Amp son potentes herramientas para el análisis profundo de recursos humanos, mientras que Slack y Mattermost destacan por mantener abiertas las líneas de comunicación.

Sin embargo, la alternativa ideal no solo debe medir el compromiso, sino que debe facilitarlo eliminando barreras. Si buscas una herramienta que no solo «pegue» las cosas, sino que integre fundamentalmente a tu personal, tus procesos y tu comunicación, ClickUp es la opción clara.

Regístrate en ClickUp gratis, y puede que sea el eslabón perdido que tu equipo estaba buscando. 🔗