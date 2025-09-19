los 10 mejores asistentes de IA para gestores de proyectos que ayudan a las startups a aumentar su productividad

Durante décadas, la investigación sobre la productividad se ha centrado en el panorama general: los mercados laborales, los cambios tecnológicos y las fuerzas económicas globales.

Sin embargo, para las startups, la verdadera historia se desarrolla a nivel de la empresa: cómo se gestiona el trabajo día a día, cómo colaboran los equipos de manera eficiente y con qué rapidez avanza el progreso de los proyectos desde la idea hasta la entrega. Los obstáculos operativos no solo suponen una pérdida de tiempo, sino que también frenan el impulso.

Pero, ¿y si pudiera delegar la interminable coordinación a un asistente inteligente? Las herramientas de gestión de proyectos con IA pueden actuar como el sistema nervioso central de sus proyectos, automatizando el tedioso trabajo de seguimiento, delegación y elaboración de informes.

En este blog, analizaremos las mejores herramientas de IA para asistentes de gestión de proyectos destinadas a startups, que aportan visibilidad al trabajo, fomentan la responsabilidad y mantienen los proyectos en marcha sin que usted tenga que actuar como árbitro. 🫡

¿Qué debe buscar en una IA asistente de gestión de proyectos para startups?

Cuando se dirige una startup, cada hora parece tiempo prestado. Estos son algunos de los detalles más importantes que debe tener en cuenta en su herramienta de gestión de proyectos de IA:

*automatiza los flujos de trabajo de los proyectos: crea automáticamente tareas a partir de correos electrónicos o chats, actualiza los cronogramas cuando cambian las dependencias y programa puesta al día o controles

Impulsa la colaboración en equipo: Genera notas de reunión instantáneas, asigna tareas de seguimiento a partir de conversaciones y muestra los archivos adecuados según el contexto

Aprende tu estilo de proyecto: Se adapta a tus Se adapta a tus metodologías de gestión de proyectos , sugiere automáticamente tareas de sprint, ajusta los tableros y perfecciona los flujos de trabajo en función de cómo trabaja tu equipo

Centraliza y genera conocimientos: redacta listas de control y resúmenes, actualiza automáticamente la documentación y responde a las preguntas del equipo sobre los plazos, las dependencias o las responsabilidades del proyecto

Se adapta a sus necesidades: Comienza con lo esencial, pero desbloquea funciones clave como la planificación de recursos o el seguimiento de múltiples proyectos a medida que su startup crece

Predice y previene cuellos de botella: Predice plazos incumplidos, identifica tareas en riesgo y recomienda cambios en la carga de trabajo para mantener los proyectos en marcha

garantiza la seguridad de los datos: *Utiliza cifrado, acceso basado en rol y protección de nivel de cumplimiento para salvaguardar los proyectos

⚙️ Bonus: ¿Está la IA tomando el control? Descubra si la IA está sustituyendo a los gestores de proyectos y qué significa eso para usted. P. D.: ¡Quizás solo esté haciendo que su trabajo sea más inteligente, más rápido y mucho más fácil!

Asistente de gestión de proyectos con IA para startups de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa rápida que te ofrece una visión general de las 10 mejores herramientas de gestión de proyectos con IA para startups:

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios* ClickUp Gestión integral de proyectos y equipos basada en IA para particulares, startups, equipos de medianas empresas y grandes empresas ClickUp Brain para obtener información contextual, Brain MAX para una IA unificada en todos los sistemas operativos, Talk-to-Text para una entrada cuatro veces más rápida, AI Agents para la automatización del flujo de trabajo, Enterprise Search, Autatización, Documento, Panel, Pizarra con generación de imágenes mediante IA Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones Asana Asignación de tareas mediante IA y seguimiento automatizado de proyectos para startups, pymes y empresas en expansión Compañeros de equipo de IA para la automatización del flujo de trabajo, chat inteligente, estado inteligente, proyectos inteligentes, información en tiempo real y síntesis Plan Free disponible; planes de pago a partir de 13,49 $ al mes Wrike Predicción de riesgos y optimización del flujo de trabajo para pymes, equipos del mercado medio y grandes corporaciones Análisis predictivo de riesgos, informes y agendas basados en IA, Copilot para la generación de contenido, integración de Microsoft Copilot y Claude Plan Free disponible; planes de pago a partir de 10 $ al mes Hive Automatización del flujo de trabajo con colaboraciones integradas para equipos pequeños, pymes y startups en crecimiento HiveMind IA para convertir notas en tareas, Buzz IA para preguntas y respuestas + panel, generación de contenido e imágenes mediante IA, más de 1000 integraciones Plan Free disponible; planes de pago a partir de 7 $ al mes Movimiento Planificación con /IA y gestión de tareas por bloques de tiempo para startups, corporaciones y equipos de alto crecimiento Programador de IA para la priorización automática, la gestión de dependencias, la generación de estructuras de proyectos y la detección proactiva de retrasos Los planes de pago comienzan en 148 $ al mes por usuario Previsión Previsión de recursos y seguimiento de la rentabilidad para pymes, servicios profesionales y grandes corporaciones Motor de IA predictivo para cronogramas, presupuestos y asignación de recursos; hojas de horas impulsadas por IA; seguimiento ágil de puntos de historia Precios personalizados Compañero Productividad en reuniones impulsada por IA para startups, pymes y equipos distribuidos Transcripción automática + resúmenes, chatbot Ask Fellow, agendas colaborativas, automatización de actualizaciones de CRM, más de 500 plantillas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 11 $ al mes Taskade Colaboración ligera con IA para particulares, autónomos y equipos pequeños Flujos de trabajo generados por IA, mapas mentales, plantillas, colaboración en tiempo real, agentes de IA móviles para listas de tareas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 20 $ al mes Notion IA Gestión flexible del conocimiento y las tareas para particulares, startups y equipos híbridos Redacción y edición con IA, creación automática de tareas, preguntas y respuestas en todo el espacio de trabajo, generación de plantillas, integraciones con Jira y Slack Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes Tara IA Planificación ágil de sprints para equipos de ingeniería en startups y pymes Gestión automatizada del backlog, optimización del plan de sprints, correlaciónar de dependencias, supervisión del estado del proyecto y estimación del esfuerzo Precios personalizados

La mejor IA asistente de gestión de proyectos para startups

Ahora, veamos nuestra selección de las mejores apps y aplicaciones de gestión de proyectos. 👇

1. ClickUp (la mejor opción para la gestión integral de proyectos y equipos con tecnología de IA)

Pregunte a ClickUp Brain cualquier cosa, como «¿Cuál es el estado de la campaña de lanzamiento del tercer trimestre?» o «Resumir los comentarios del cliente en este documento».

ClickUp para Soluciones de Gestión de Proyectos es la app, aplicación integral para el trabajo que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por la IA de trabajo más cohesionada del mundo.

Para las startups, esto significa menos tiempo gestionando apps y más tiempo centrándose en crear, escalar y adelantarse a los plazos. Veamos algunas de sus mejores funciones. 👀

Convierta el conocimiento en acción con ClickUp Brain

ClickUp Brain es la primera red neuronal que conecta tareas, documentos, personas y conocimientos en todo tu entorno de trabajo. Puedes obtener información contextual instantánea de todo tu trabajo con una simple indicación en lenguaje natural.

Puede:

Genere actualizaciones de tareas para las partes interesadas

Detecta dependencias o tareas pendientes

Sugiera pasos de seguimiento después de reuniones, lluvias de ideas o hitos del proyecto

Extraiga información de múltiples fuentes y combínela para crear informes o copias de correo electrónico

Por ejemplo, si un gestor de productos necesita un resumen retrospectivo del sprint, Brain puede extraer lo más destacado de las tareas, los hilos de chat y las notas de las reuniones. También sugiere mejoras para el próximo sprint.

Unifique su pila tecnológica de IA con ClickUp Brain MAX

Elimine la proliferación de IA con ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain Max es una actualización de motor de alto rendimiento diseñada para usuarios avanzados y corporaciones que necesitan una IA más inteligente, rápida y escalable. Reúne la búsqueda, la automatización, los comandos de voz y los modelos de IA en un único hub conectado (¡una aplicación de escritorio!). Le ofrece:

Búsqueda universal contextual: Encuentre cualquier cosa, tareas en ClickUp, archivos en Google o presentaciones en SharePoint, desde una sola barra

para la productividad: dicta tareas, correos electrónicos y mensajes cuatro veces más rápido que escribiendo, lo que ahorra un tiempo valioso a los fundadores y a los equipos reducidos Talk-to-Text en ClickUppara la productividad: dicta tareas, correos electrónicos y mensajes cuatro veces más rápido que escribiendo, lo que ahorra un tiempo valioso a los fundadores y a los equipos reducidos

privacidad de nivel de corporación: *Trabajo con confianza sabiendo que los modelos de IA de terceros no se entrenan con los datos de su empresa

Aquí tienes un pequeño adelanto del poder de esta herramienta:

Amplíe la ejecución con los agentes ClickUp AI

Los agentes de ClickUp AI ejecutan activamente el trabajo en su nombre. Piense en ellos como coordinadores de proyectos que se encargan del trabajo rutinario para que su equipo pueda centrarse en crecer.

Elija entre agentes predefinidos para flujos de trabajo comunes, como enviar actualizaciones o asignar tareas, o cree agentes personalizados adaptados a las necesidades específicas de su startup.

Deje que los agentes de ClickUp AI se encarguen de las tareas repetitivas

Supongamos que un cliente envía un correo electrónico detallado con varias solicitudes de actualización. Un agente de IA preconfigurado divide el correo electrónico en subtareas, las asigna a los compañeros de equipo adecuados y envía un resumen pulido al cliente.

Pruébelo usted mismo hoy mismo:

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden sentirse abrumados al principio por la gran cantidad de funciones y opciones personalizadas

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Así es como un crítico de G2 describió su experiencia:

ClickUp no es solo una herramienta de gestión de proyectos, es una plataforma de productividad completa. La utilizo a diario como sistema de tickets, para comunicarme con los clientes y para organizar flujos de trabajo complejos. Las funciones de IA son realmente destacables: me ayudan a encontrar contenido más rápido, priorizar tareas y mantener el contexto entre proyectos. La flexibilidad para personalizarlo todo, desde las vistas hasta las automatizaciones, hace que se adapte perfectamente a mi forma de trabajar.

ClickUp no es solo una herramienta de gestión de proyectos, es una plataforma de productividad completa. La utilizo a diario como sistema de tickets, para comunicarme con los clientes y para organizar flujos de trabajo complejos. Las funciones de IA son realmente destacables: me ayudan a encontrar contenido más rápidamente, priorizar tareas y mantener el contexto entre proyectos. La flexibilidad para personalizarlo todo, desde las vistas hasta las automatizaciones, hace que se adapte perfectamente a mi forma de trabajar.

2. Asana (la mejor para la asignación de tareas basada en IA y la colaboración en equipo)

a través de Asana

Los compañeros de equipo de Asana AI están integrados en Work Graph® de Asana, por lo que pueden ayudarte a gestionar flujos de trabajo interfuncionales mientras se adaptan a la forma de trabajar de tu equipo. Estos asistentes están diseñados para adaptarse a diferentes rols y sectores, lo que proporciona más claridad y control tanto a las startups como a las grandes corporaciones.

El agente de IA para la gestión de proyectos combina información en tiempo real con la automatización del flujo de trabajo, lo que hace que el trabajo en equipo sea más transparente. Los compañeros de equipo de IA también pueden sintetizar conversaciones, documentos y cronogramas en información útil, lo que permite a las startups centrarse en la velocidad y la iteración.

Con funciones como Smart Chat, Smart Estado y Smart Proyectos, puede obtener actualizaciones en tiempo real e incluso generar plan de proyecto con IA.

Las mejores funciones de Asana

Delega rols específicos a los compañeros de equipo de IA para que te ayuden con la lluvia de ideas o el análisis

Genere objetivos de proyectos y listas de tareas a partir de una simple indicación

Cree informes en tiempo real que muestren el progreso, los riesgos y los siguientes pasos a seguir

Cree compañeros de equipo de IA personalizados con Asana AI Studio

Resumir las actualizaciones y las conversaciones para registrar aprobaciones, plazos y seguimientos

Límites de Asana

Personalización con límite de las sugerencias de IA, que pueden no adaptarse a todos los flujos de trabajo

Puede desarrollar dependencia de los datos de entrada precisos para llevar a cabo su función de manera eficaz

Precios de Asana

Personal: Gratis

Starter: 13,49 $ al mes por usuario

Avanzado: 30,49 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Según un crítico de G2:

Me encanta que Asana te permita personalizar la interfaz para adaptarla a tu forma de trabajar y al ritmo y la organización de tus flujos de trabajo... Esta herramienta te ofrece la flexibilidad necesaria para diseñar tus flujos de trabajo de la forma que mejor te convenga... Diría que la desventaja de Asana es que el proceso de completar las tareas implica mucha responsabilidad individual...

Me encanta que Asana te permita personalizar la interfaz para adaptarla a tu forma de trabajar y al ritmo y la organización de tus flujos de trabajo... Esta herramienta te ofrece la flexibilidad necesaria para diseñar tus flujos de trabajo de la forma que mejor te convenga... Diría que la desventaja de Asana es que el proceso de completar las tareas implica mucha responsabilidad individual...

3. Wrike (ideal para la predicción de riesgos y la optimización de la carga de trabajo)

vía Wrike

Wrike ha apostado por la IA con su suite Work Intelligence , que integra la IA en todas las fases del proyecto.

La función Copilot se encarga del trabajo pesado en la creación de contenidos. Puede indicarle que genere resúmenes de proyectos, agendas de reuniones o planes de campaña, y luego hacer que extraiga automáticamente los elementos a realizar de las notas de las reuniones. También se encarga de la edición, la traducción y los ajustes de tono directamente dentro de las tareas.

El análisis predictivo de riesgos de la plataforma es otra gran función que facilita el trabajo del gestor de proyectos. La IA aprende de los patrones de tareas de su equipo para identificar los cuellos de botella antes de que descarrilen los cronogramas, sugiriendo intervenciones de forma proactiva.

Las mejores funciones de Wrike

Obtenga recomendaciones personalizadas sobre cómo automatizar procesos repetitivos

Integre otras herramientas de IA, como Microsoft Copilot, Claude y Gemini

Utilice los aspectos destacados impulsados por la IA para revelar información clave, tendencias de tareas y cuellos de botella

Genere resúmenes de proyecto, agendas de reunión y planes de campaña

Recomiende tareas o personas asignadas relevantes para acelerar la creación del flujo de trabajo

Límites de Wrike

Sus límites de almacenamiento pueden resultar restrictivos para proyectos de mayor envergadura

La interfaz del panel, incluidos sus botones y elementos, no es intuitiva

Algunos usuarios elaboran informes de que las recomendaciones de la IA pueden ser genéricas en ocasiones y pueden requerir un ajuste manual para ser realmente útiles

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 25 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4400 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 2800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Así es como un crítico de G2 describió su experiencia:

Una cosa que me gusta mucho de Wrike últimamente es que se ha vuelto más inteligente y fácil de usar. Las sugerencias de inteligencia artificial y las funciones de búsqueda inteligente me ayudan a encontrar rápidamente lo que necesito y a centrarme en lo más importante... Un aspecto en el que creo que Wrike puede mejorar es la interfaz de usuario. En nuestro trabajo diario, a menudo resulta difícil localizar rápidamente las funciones clave. Algunas de las funciones más utilizadas no son muy intuitivas de encontrar, lo que puede ralentizar nuestro trabajo.

Una cosa que me gusta mucho de Wrike últimamente es que se ha vuelto más inteligente y fácil de usar. Las sugerencias de inteligencia artificial y las funciones de búsqueda inteligente me ayudan a encontrar rápidamente lo que necesito y a centrarme en lo más importante... Un aspecto en el que creo que Wrike puede mejorar es la interfaz de usuario. En nuestro trabajo diario, a menudo resulta difícil localizar rápidamente las funciones clave. Algunas de las funciones más utilizadas no son muy intuitivas de encontrar, lo que puede ralentizar nuestro trabajo.

🧠 Dato curioso: En el Renacimiento italiano, arquitectos como Filippo Brunelleschi utilizaban modelos mecánicos para planear cúpulas y estructuras complejas. Estos modelos físicos actuaban como simulaciones tempranas, de forma muy similar a como la /IA moderna predice los resultados de los proyectos antes de su ejecución.

4. Hive (la mejor opción para la automatización del flujo de trabajo y la comunicación integrada)

vía Hive

Hive ha incorporado un agente de IA para la productividad en su núcleo con HiveMind. El motor central de IA convierte el lenguaje natural en trabajo procesable. Puede alimentarlo con notas de brainstorming, correos electrónicos o incluso ideas de una sola frase, y automáticamente genera tareas de proyecto y acciones para el siguiente paso.

El asistente Buzz AI se encarga de la gestión del conocimiento. Responde a preguntas sobre sus proyectos, genera automáticamente paneles y widgets, y guía a los usuarios a través de los procesos de configuración.

La IA también acelera la creación de contenido al combinar la generación de texto e imágenes, lo que resulta ideal para los equipos de marketing que trabajan al ritmo de una startup.

La plataforma se encarga de las tareas tediosas mediante automatizaciones personalizadas que funcionan como desencadenantes de acciones repetitivas y se sincronizan con más de 1000 apps, aplicación.

Las mejores funciones de Hive

Realice un seguimiento de los KPI y del gasto presupuestario con su análisis de datos basado en IA

Genere elementos de acción y próximos pasos a partir de las notas de su proyecto

Acelere la investigación de mercado con información de IA , análisis de la competencia y acceso a estadísticas relevantes

Automatización de las aprobaciones de documentos y activos utilizando plantillas de revisión y flujo de trabajo integradas

Filtra, etiqueta y prioriza las solicitudes con la clasificación y selección habilitadas por IA

Límites de Hive

Los equipos con necesidades muy complejas o de nivel de corporación pueden encontrar que la elaboración de informes y análisis de Hive son menos sólidos

Los usuarios se quejan de que la aplicación móvil es ineficaz

Precios de Hive

Free

Starter : 7 $ por usuario/mes

Equipos : 18 $ por usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hive

G2: 4,6/5 (más de 620 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hive?

Vea lo que opinó este crítico de Capterra:

Personalmente, me gusta que Hive ofrezca flexibilidad a cada miembro del equipo y que todos puedan trabajar en el proyecto de la forma que más les convenga... Hive también ofrece integración con terceros y proporciona la integración de opciones de correo electrónico y chat. HiveMind es otra potente incorporación a Hive, ya que es su asistente de IA que ayuda a generar el contenido.

Personalmente, me gusta que Hive ofrezca flexibilidad a cada miembro del equipo y que todos puedan trabajar en el proyecto de la forma que más les convenga... Hive también ofrece integración con terceros y proporciona la integración de opciones de correo electrónico y chat. HiveMind es otra potente incorporación a Hive, ya que es su asistente de IA que ayuda a generar el contenido.

5. Motion (ideal para la gestión del tiempo y la programación inteligente basadas en /IA)

vía Motion

La ejecución impulsada por IA de Motion da prioridad a la optimización autónoma. La herramienta gestiona activamente su trabajo en lugar de limitarse a realizar un seguimiento.

El Calendario de IA planifica, prioriza y optimiza automáticamente las tareas diarias mediante el análisis en tiempo real de los plazos, las dependencias y la capacidad del equipo. No le deja a usted la tarea de decidir en qué trabajar a continuación, reorganizando las prioridades en función de los cambios condicionales.

La generación de proyectos también se realiza a una velocidad extraordinaria. Puede describir un proyecto o cargar documentos, y el AI Project Manager completa estructuras de proyectos con tareas, plazos, personas asignadas y fases en cuestión de segundos.

Las mejores funciones de Motion

Deje que la IA impulse los proyectos actualizando los estados, gestionando las dependencias y asignando los siguientes pasos

Asigna o comparte cualquier tarea con un solo clic con un compañero o socio en uso compartido

Detecte posibles retrasos de forma temprana y reciba advertencias anticipadas para corregir el rumbo de forma proactiva

Transforme las notas y documentos de las reuniones en tareas prácticas

Utilice la IA para crear flujos de trabajo de automatización reutilizables a partir de procedimientos operativos estándar o descripciones sencillas

Límites de movimiento

Carece de funciones avanzadas para automatizaciones personalizadas

No puedes hacer uso compartido de tus tareas de Motion fuera de tu equipo, lo que limita su uso externo

Precios dinámicos

IA Employee Light: 148 $ al mes por usuario

Estándar de empleado de IA: 446 $ al mes por usuario

IA Employee Plus: 894 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4,1/5 (más de 110 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Motion?

Directamente desde Capterra:

Lo que más me gustó de Motion es la facilidad de acceso y la adición automática de tareas. Además, el uso de la IA hace que sea aún mejor y más fácil realizar las tareas diarias... El alto precio para desbloquear funciones adicionales es un gran inconveniente para mí.

Lo que más me gustó de Motion es la facilidad de acceso y la adición automática de tareas. Además, el uso de la IA hace que sea aún mejor y más fácil realizar las tareas diarias... El alto precio que hay que pagar para desbloquear funciones adicionales es un gran inconveniente para mí.

💡 Consejo profesional: Una excelente estrategia de gestión de proyectos consiste en combinar el marco RACI-AI con la técnica de sprint MIT (tarea más importante). Defina quién es responsable, quién rinde cuentas, a quién se consulta y a quién se informa, y luego incorpore la IA para realizar un seguimiento de las tareas de cada rol en tiempo real. A continuación, identifique tres prioridades diarias para el equipo, mientras que la IA supervisa el progreso y señala los obstáculos.

¿Busca la mejor manera de utilizar la IA en la gestión de proyectos? Este vídeo le muestra cómo empezar 😎

6. Previsión (ideal para la planificación de recursos y el seguimiento de la rentabilidad de los proyectos)

vía previsión

Previsión adopta un enfoque basado en la IA para la gestión de proyectos, unificando la ejecución de proyectos, la planificación de recursos y la supervisión financiera.

Esta herramienta de IA para startups ofrece un motor predictivo que analiza patrones y aprende de los gestores de proyectos con mejor rendimiento de su organización para la previsión de cronogramas, necesidades de recursos y consumo presupuestario.

*la identificación de riesgos se realiza de forma proactiva, ya que la IA señala de forma temprana posibles retrasos, sobrecostes presupuestarios o situaciones de falta de recursos. Además, previsión ofrece visibilidad en tiempo real de la distribución de la carga de trabajo y la asignación de recursos a través de paneles de análisis basados en IA.

El control de tiempo automatizado utiliza hojas de horas basadas en IA que mejoran la precisión de la elaboración de informes sin la carga administrativa habitual. Para los equipos ágiles, el asistente virtual realiza un seguimiento y calcula automáticamente los puntos de historia, lo que ayuda a estimar el esfuerzo y el progreso de las historias de los usuarios.

Las mejores funciones de previsión

Automatice la facturación y el seguimiento de pagos, y conéctelo directamente a las métricas de entrega de proyectos

Obtenga recomendaciones sobre la priorización de tareas y la asignación de recursos en múltiples proyectos simultáneamente

Añada notificaciones personalizables a través de la aplicación o el correo electrónico para recibir actualizaciones instantáneas del proyecto o resúmenes diarios

Realice un seguimiento y calcule los puntos de historia para flujos de trabajo ágiles con el fin de estimar el esfuerzo y supervisar el progreso

Límites de las previsiones

Problemas ocasionales de sincronizar con tareas entre integraciones

Las funciones de elaboración de informes y los mapas de calor de recursos no son intuitivos, y los filtros tardan en reflejar los resultados

Previsión de precios

Precios personalizados

Previsiones de valoraciones y reseñas

G2: 4,2/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 80 opiniones)

🧠 Dato curioso: En el siglo XIX, la Policía Metropolitana de Londres implementó una de las primeras formas de software de delegación de tareas, pero en papel. Las funciones de los agentes se correlacionaban y se hacían seguimiento mediante registros codificados por color.

7. Fellow (ideal para la gestión de reuniones y seguimientos basados en IA)

vía Fellow

Fellow se ha posicionado como una plataforma de inteligencia para reuniones basada en IA que tiende un puente entre las discusiones y la ejecución. Graba, transcribe y resume las conversaciones automáticamente, generando resúmenes claros con las decisiones clave y las acciones asignadas después de las reuniones.

Además, sus funciones de creación colaborativa de agendas brindan a los asistentes un recordatorio de los seguimientos anteriores. La IA también sugiere temas relevantes basándose en el historial y el contexto de las reuniones.

El chatbot Ask Fellow actúa como un sistema de memoria de reuniones, buscando en las transcripciones para responder preguntas, poner al día a los miembros del equipo e incluso redactar correos electrónicos de seguimiento. Y para los equipos de ventas y de atención al cliente, Fellow automatiza las actualizaciones del CRM extrayendo la información relevante y sugiriendo actualizaciones de campo.

Las mejores funciones de Fellow

Transcribe reuniones en tiempo real con identificación de hablantes

Registre y marque con fecha y hora las decisiones clave para futuras consultas

Integración con más de 50 herramientas, incluyendo plataformas de vídeo, CRM y software de gestión de proyectos

Acceda a más de 500 plantillas de reuniones para diferentes casos de uso, como evaluaciones de rendimiento y plan de sprints

Organice el contenido de las reuniones en capítulos que se pueden buscar

Límites de los compañeros

La herramienta de /IA a veces malinterpreta la información

Carece de opciones de personalización para las funciones de elaboración de informes

No se trata de una herramienta de gestión de proyectos independiente, sino que es necesario integrarla con otra plataforma para gestionar las tareas y los cronogramas de forma eficaz

Precios de Fellow

Free

Solo: 29 $ al mes por usuario

Equipo: 11 $ al mes por usuario

Empresa: 23 $ al mes por usuario

Corporación: 25 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de otros usuarios

G2: 4,7/5 (más de 2200 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 35 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fellow?

De una reseña de G2:

Fellow me ayuda a llevar el seguimiento de las reuniones de ingeniería, las notas y los elementos en un solo lugar. Lo utilizo para preparar agendas antes de las discusiones y para anotar las decisiones durante la reunión, de modo que no se pierda nada... La interfaz de usuario puede parecer un poco abarrotada cuando se cambia entre diferentes flujos de notas.

Fellow me ayuda a llevar el seguimiento de las reuniones de ingeniería, las notas y los elementos en un solo lugar. Lo utilizo para preparar agendas antes de las discusiones y para anotar las decisiones durante la reunión, de modo que no se pierda nada... La interfaz de usuario puede parecer un poco abarrotada cuando se cambia entre diferentes flujos de notas.

8. Taskade (la mejor para la gestión colaborativa de tareas)

vía Taskade

Taskade es un AI Project Manager que permite a los equipos generar, plan y automatizar flujos de trabajo completos a partir de indicaciones mediante el procesamiento del lenguaje natural.

Las vistas multimodales de la plataforma le permiten cambiar entre listas, tableros, mapas mentales, organigramas y calendarios para visualizar el trabajo en el formato que mejor se adapte a sus necesidades.

Además, la colaboración en tiempo real integra un asistente de IA directamente en las sesiones de edición en vivo. Su IA resume notas, crea esquemas e incluso sugiere las siguientes acciones durante las discusiones del equipo.

La plataforma también ofrece cientos de plantillas de gestión de proyectos basadas en IA y prellenadas con contenido inteligente adaptado a flujos de trabajo específicos. Con su función de agentes de IA móviles, puede crear, entrenar y lanzar asistentes de IA directamente desde su teléfono para gestionar listas de tareas sobre la marcha.

Las mejores funciones de Taskade

Automatice la creación de listas de control y procedimientos operativos estándar (POE)

Gestiona las tareas rutinarias automáticamente mediante la conexión con Gmail, Slack, Discord y otras herramientas

Genere al instante listas de tareas dinámicas, mapas mentales, agendas de reuniones y sprints de proyecto utilizando la IA

Traduce documentos, tareas y proyectos a varios idiomas con la traducción impulsada por IA

Resumir notas largas o resúmenes de proyectos en puntos clave

Límites de Taskade

Las opciones de personalización limitadas pueden no reunirse con las necesidades de proyectos complejos

Carece de funciones avanzadas de elaboración de informes, vistas de cronogramas y gestión de dependencias

Algunos usuarios experimentan una curva de aprendizaje al dominar todas las funciones

Precios de Taskade

Free

Pro: 20 $ al mes por usuario

Teams: 100 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Taskade

G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Taskade?

Vea lo que opinó este crítico de G2:

Me encanta la interfaz intuitiva y lo fácil que es crear tareas anidadas, lo que refleja perfectamente nuestras estructuras de proyectos... Actualmente, la aplicación móvil podría ser más robusta; encuentro que utilizo principalmente la versión de escritorio para tareas más complejas.

Me encanta la interfaz intuitiva y lo fácil que es crear tareas anidadas, lo que refleja perfectamente nuestras estructuras de proyectos... Actualmente, la aplicación móvil podría ser más robusta; encuentro que utilizo principalmente la versión de escritorio para tareas más complejas.

9. Notion AI (la mejor para la gestión flexible del conocimiento y la automatización)

a través de Notion IA

Notion IA está integrado en el entorno de trabajo de Notion, remodelando la forma en que los equipos gestionan la documentación, la gestión del conocimiento y la coordinación de proyectos. Sus capacidades de redacción y edición inteligentes generan, resumen, reescriben y aportan ideas directamente dentro de su base de datos.

Puede utilizarlo para automatizar la creación de tareas y el resumen de notas de reuniones a partir de entradas escritas y de voz. Además, su consulta en lenguaje natural le permite hacer preguntas y obtener respuestas de todo su entorno de trabajo.

La IA también ayuda en la creación de plantillas, generando y personalizando rápidamente plantillas de proyectos, contenido o bases de conocimientos con sugerencias que se rellenan automáticamente. Todo se integra a la perfección con los flujos de trabajo existentes a través de conexión con Jira, Slack y Google Calendar.

Las mejores funciones de Notion IA

Redacta correos electrónicos, documentos, entradas de blog y notas de reunión para ahorrar tiempo y evitar el bloqueo del escritor

Organice y etiquete el contenido de forma inteligente para mejorar la búsqueda y el descubrimiento

Haga una lluvia de ideas directamente en una página y conviértalas en tablas estructuradas

Obtenga respuestas instantáneas sin consultas complejas utilizando sus funciones de búsqueda

Límites de Notion IA

La IA no tiene funciones especializadas de gestión de proyectos, como predecir los riesgos de los proyectos o programar automáticamente las tareas en un calendario

Los usuarios se quejan de resultados inexactos

Precios de Notion IA

Gratis (versión de) prueba de Notion IA incluida)

Más: 12 $ al mes por usuario (versión de) prueba de Notion IA incluida)

Empresa : 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion IA

G2: 4,6/5 (más de 7200 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

🧠 Dato curioso: El proyecto Ziggurat en Mesopotamia requirió una compleja coordinación de miles de trabajadores y materiales durante décadas.

10. Tara IA (la mejor para la planificación ágil de sprints basada en IA)

a través de Tara /IA

Tara AI (adquirida por UiPath) es una plataforma de entrega de proyectos basada en IA diseñada específicamente para equipos de desarrollo de software. Se centra en la automatización de los aspectos complejos de la gestión ágil de proyectos y la planificación de recursos.

Su gestión inteligente de tareas pendientes prioriza automáticamente los elementos en función de los objetivos del proyecto, los plazos y la capacidad del equipo. Además, también obtienes sugerencias sobre dependencias y estimaciones de tareas.

la automatización de la planificación de sprints *genera planes de sprints optimizados con asignaciones de tareas adaptadas a la disponibilidad de los desarrolladores, sus habilidades y la velocidad del proyecto, mientras que las funciones de supervisión del estado del proyecto detectan riesgos y cuellos de botella en el progreso de los sprints.

La estimación del esfuerzo de la plataforma aprovecha modelos de aprendizaje automático entrenados con datos históricos para proporcionar una duración estimada precisa para las historias de los usuarios y los errores.

Las mejores funciones de Tara IA

Sincronice tareas y progreso de forma bidireccional con herramientas de desarrollo como Jira, GitHub y Slack

Predice las carencias de capacidad y obtén sugerencias sobre las necesidades de reasignación basadas en los próximos hitos

Genera informes de estado y actualizaciones sin esfuerzo manual para mejorar la comunicación con las partes interesadas y la eficiencia de la revisión de sprints

Automatice el proceso de creación de especificaciones técnicas y tareas a partir de una indicación

Límites de Tara IA

Es posible que las funciones de IA del plan Free no sean suficientes para las grandes organizaciones

El resultado depende de la calidad y de la capacidad de los datos introducidos para completarse

No es una herramienta de gestión de proyectos de uso general y no es adecuada para equipos no técnicos, como los de marketing, operaciones o equipo de ventas

Precios de Tara IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tara /IA

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? Durante la década de 1930, se creó el método del camino crítico (CPM) para grandes proyectos de plantas químicas en los Estados Unidos. Fue el primer enfoque sistemático para identificar qué tareas realmente impulsan el cronograma de los proyectos.

