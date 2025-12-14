Las 11 mejores alternativas a Karbon para la gestión de despachos de contabilidad ([año])

Si dirige una empresa de contabilidad, sabrá lo importante que es contar con un software de gestión de prácticas. Le ayuda a organizar el trabajo de los clientes, realizar el seguimiento de los plazos, realizar la automatización de las tareas rutinarias y centralizar las comunicaciones.

Karbon es una plataforma muy popular entre las empresas medianas y grandes. Sin embargo, aunque Karbon cuenta con usuarios fieles, también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, carece de un portal dedicado a los clientes para el uso compartido de archivos y la facturación con seguridad.

En este blog, compartimos las 11 mejores alternativas a Karbon para la gestión de despachos de contabilidad. Analizamos las funciones principales, las ventajas y desventajas, y el precio de cada herramienta de la lista. ¡Empecemos!

Alternativas a Karbon de un vistazo

Antes de empezar, aquí tiene un resumen de las principales alternativas a Karbon para ayudarle a elegir la solución de gestión de despachos más adecuada a las necesidades de su empresa.

Nombre de la herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Paneles personalizables, automatizaciones, ClickUp Brain, integración con Gmail, Outlook y QuickBooks. Gestión de proyectos integrada para equipos de contabilidad Tamaño del equipo: autónomos, equipos pequeños y grandes corporaciones. Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones. Tidyflow Integración con Xero, QuickBooks Online y Zapier, vista previa de archivos y seguridad de almacenamiento AWS. Gestión integrada de proyectos para equipos de contabilidad Tamaño del equipo: Individuos o equipos pequeños Los planes de pago comienzan desde 19 $ al mes por usuario. TaxDome TaxDome Drive, portal de clientes con marca propia, TaxDome IA, firmas electrónicas que cumplen con los requisitos del IRS. Ofrecer una experiencia unificada centrada en el cliente Tamaño del equipo: Empresas pequeñas y medianas Los planes de pago comienzan a partir de 800 $ al año. Canopy Informes WIP y rentabilidad, cifrado de 256 bits, Canopy IA, servicios electrónicos del IRS. Resolución de impuestos y recuperación de transcripciones Tamaño del equipo: Despachos de contabilidad y asesoría fiscal pequeños y medianos. Los planes de pago comienzan a partir de 150 $ al mes para un número ilimitado de usuarios. Jetpack Flujo de trabajo Flujos de trabajo estandarizados, etiquetas personalizables, más de 70 plantillas listas para usar e integración con más de 2000 aplicaciones. Automatización del trabajo recurrente con los clientesTamaño del equipo: equipos pequeños Los planes de pago comienzan desde 45 $ al mes por usuario. Financial Cents Cartas de compromiso, panel de información sobre el trabajo, integración con QuickBooks. Centralización de los datos de la empresa y los clientesTamaño del equipo: Empresas de contabilidad/teneduría de libros pequeñas y medianas Los planes de pago comienzan desde 69 $ al mes por usuario. Xero Conecta más de 21 000 bancos, Xero IA, Xero Me, Hubdoc. Seguimiento del flujo de caja empresarialTamaño del equipo: Pequeñas empresas y autónomos Los planes de pago comienzan desde 29 $ al mes por usuario. QuickBooks Facturación progresiva, presentación electrónica de formularios 1099 e integración con Google Calendar. Automatización de la comunicación con los clientes y la recopilación de datos Tamaño del equipo: pequeñas y medianas empresas Prueba gratuita; planes de pago a partir de 38 $ al mes por usuario. Firm360 Creador visual de flujos de trabajo, firmas electrónicas del IRS, KBA, controlador de impresión Firm360. Centralización y automatización de los flujos de trabajo de los proyectosTamaño del equipo: Despachos de contabilidad pequeños y medianos Los planes de pago comienzan desde 49 $ al mes por usuario. Bonsai Tarjeta de tarifas integrada, formularios Schedule C, integración con QuickBooks Online y Xero, más de 100 monedas. Consolidación de las operaciones de facturaciónTamaño del equipo: Profesionales independientes y equipos pequeños Los planes de pago comienzan desde 15 $ al mes por usuario. Pixie Co-pilot con tecnología AutoGPT, vistas filtradas, tableros Kanban, Automatización de flujos de trabajo en una asesoría contable Tamaño del equipo: Asesorías contables pequeñas y medianas Prueba gratuita; planes de pago a partir de 129 $ al mes para usuarios ilimitados.

¿Por qué optar por alternativas a Karbon?

Con los plazos, la comunicación con los clientes y el trabajo de cumplimiento normativo acumulándose, el software de gestión de despachos adecuado puede transformar las empresas de contabilidad y fiscalidad.

He aquí por qué podría interesarle considerar alternativas a Karbon:

Sin portales dedicados para clientes: Karbon integra el correo electrónico, pero no ofrece Karbon integra el correo electrónico, pero no ofrece portales integrados para clientes que permitan un uso compartido seguro de archivos, realizar firmas electrónicas y facturar, algo fundamental para la confianza de los clientes y la eficiencia.

Estructura de costes más elevada: Karbon tiene un precio adecuado para empresas medianas y grandes. Las empresas más pequeñas y los profesionales autónomos consideran que el modelo de suscripción es demasiado caro en comparación con otras herramientas más sencillas y asequibles.

Curva de aprendizaje pronunciada: la interfaz es rica en funciones, pero compleja, y requiere una formación inicial considerable. Es posible que al principio le resulte difícil adaptarse a ella.

Funciones de gestión de proyectos limitadas: Karbon gestiona los flujos de trabajo, pero carece de capacidades avanzadas de gestión de proyectos, como diagramas de Gantt, vistas de carga de trabajo y paneles personalizables que ofrecen otras herramientas más completas.

Personalización excesiva: hace que la configuración resulte confusa, ya que cada decisión afecta a la elaboración de informes y a la estructura.

Expectativas en materia de IA y automatización: a medida que las empresas adoptan la IA para la distribución de tareas, los resúmenes y a medida que las empresas adoptan la IA para la distribución de tareas, los resúmenes y la automatización del flujo de trabajo , la funcionalidad actual de Karbon puede parecer obsoleta en comparación con las herramientas más recientes que dan prioridad a estas funciones.

Esto es lo que dice una reseña de G2:

Karbon ofrece muchas opciones de personalización, y cada decisión que tome afectará a algo más (en lo que respecta a la elaboración de informes). A veces es muy difícil comprender las implicaciones de cualquier decisión que tome en relación con su configuración o estructura, ya que hay mucho que aprender.

👀 ¿Sabías que...? Antes de los libros de contabilidad escritos, los comerciantes utilizaban palos de conteo y piedras para registrar las transacciones, algo muy diferente a los portales de automatización para clientes de hoy en día.

Las mejores alternativas a Karbon que puede utilizar

Veamos las alternativas a Karbon para empresas fiscales y contables, así como las funciones y capacidades que ofrecen.

1. ClickUp (la mejor para la gestión flexible del trabajo con IA para equipos de contabilidad)

Las empresas modernas necesitan un sistema que haga más que realizar el seguimiento de tareas y gestionar correos electrónicos; necesitan una plataforma que reúna todo en un entorno de trabajo inteligente. Ahí es donde ClickUp destaca.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo , que reúne todas las aplicaciones de trabajo, los datos, la elaboración de informes y los flujos de trabajo en un solo lugar.

En lugar de lidiar con la proliferación de herramientas para la comunicación con los clientes, el seguimiento de tareas y la elaboración de informes, ClickUp lo centraliza todo, para que su equipo pueda centrarse en ofrecer un servicio excepcional.

Con funciones integradas como la automatización de tareas, paneles personalizables y redacción y resumen basados en IA, ClickUp ayuda a las empresas de contabilidad a aumentar la productividad y optimizar la colaboración.

Obtendrá un contexto completo, en todo momento, y un único lugar en el que los seres humanos y los agentes de IA podrán trabajar juntos.

Cree paneles personalizados con ClickUp for Finance.

Para las empresas que están listas para ir más allá del software tradicional de gestión de prácticas, ClickUp ofrece una alternativa unificada, flexible y rentable, diseñada para el futuro de las operaciones contables.

Veamos cómo las empresas y los profesionales de la contabilidad pueden utilizar ClickUp for Finance para optimizar sus operaciones financieras.

Paneles personalizados para una mayor claridad financiera

Los equipos financieros se benefician enormemente cuando todos sus datos se visualizan en un solo lugar. Los paneles de ClickUp son la solución perfecta para ello. Son extremadamente intuitivos y totalmente personalizables. Úselos para visualizar presupuestos, realizar el seguimiento de los gastos y mostrar los márgenes de beneficio de un vistazo. No es necesario lidiar con hojas de cálculo; realice el seguimiento del estado de su empresa de contabilidad en tiempo real.

Visualice las cargas de trabajo, los cronogramas, los ingresos, las pérdidas y mucho más con los paneles de ClickUp.

⭐️ Bonificación: Si su equipo prefiere llevar sus libros en herramientas de gestión de cuentas específicas por motivos de cumplimiento normativo, ¡no se preocupe! Las integraciones de ClickUp para equipos financieros y contables le ayudan a: Sincronice las tareas con sus sistemas de contabilidad : ClickUp se integra a la perfección con : ClickUp se integra a la perfección con QuickBooks y otras aplicaciones, lo que permite actualizaciones automáticas entre su plataforma de contabilidad y sus listas de tareas.

Automatice los flujos de trabajo entre herramientas : utilice Zapier, Integrately o n8n para vincular ClickUp con cientos de otras aplicaciones: active la creación de tareas cuando se envíe un formulario financiero, actualice el estado de los clientes en función de los pagos de las facturas o automatice los recordatorios en función de los cambios en los datos.

Centralice los flujos de trabajo de clientes y documentos: con el ecosistema de integración de ClickUp (más de 1000 aplicaciones), puede establecer conexiones con Slack, Google Drive, Salesforce, Excel y otras herramientas esenciales. Todas sus interacciones con los clientes, finanzas y elaboración de informes permanecen sincronizados entre los distintos sistemas.

Campos de fórmula para cálculos inteligentes

Evite duplicar esfuerzos o lidiar con datos en documentos separados. Los campos de fórmula de ClickUp le permiten realizar cálculos complejos directamente en ClickUp.

Por ejemplo, al facturar a un cliente, utilice los campos de fórmula de ClickUp para multiplicar las horas por las tarifas facturables, identificar discrepancias entre el presupuesto y el gasto real o calcular el número de días que quedan hasta la fecha límite. Estas fórmulas en tiempo real se actualizan automáticamente en todas sus tareas, lo que elimina la necesidad de exportar datos desde hojas de cálculo.

Realice cálculos avanzados con los campos de fórmula de ClickUp.

Gestión de documentos con ClickUp Docs

Con ClickUp Docs, su equipo puede redactar, editar y almacenar toda la documentación en un solo lugar. Está enlazado directamente a tareas o proyectos. Desde listas de control de incorporación hasta flujos de trabajo de cumplimiento, todos los archivos se encuentran dentro de su entorno de trabajo. Se pueden buscar y controlar las versiones, lo que garantiza la precisión en grandes carteras de clientes.

Edite sus documentos ClickUp en tiempo real con su equipo y luego conviértalos en tareas.

💡 Consejo profesional: ClickUp Chat integra la comunicación junto con los proyectos y las tareas, lo que facilita aclarar los entregables, compartir actualizaciones o incluso involucrar a los clientes. Al mantener las discusiones conectadas con el trabajo en sí, en lugar de depender de correos electrónicos o aplicaciones de mensajería, puede reducir los malentendidos y agilizar la resolución cuando se trata de la comunicación con los clientes.

Automatización integral del flujo de trabajo con ClickUp Automations.

Cree automatizaciones personalizadas de ClickUp con reglas «si esto, entonces aquello».

Deshágase de las transferencias manuales de tareas. Las automatizaciones de ClickUp le permiten definir reglas como «Cuando una devolución se marque como completada, asignar la siguiente tarea de revisión» o «Cuando cambie el estado, notificar al gerente». Por ejemplo, puede automatizar el proceso de incorporación de clientes. Cada vez que se añade un nuevo cliente a su entorno de trabajo, ClickUp crea una «lista de control de incorporación», asigna a un miembro del equipo para ayudar al cliente y asigna tareas.

💡 Consejo profesional: ¿Necesita realizar el seguimiento de los nombres de los clientes, las categorías de gastos o las fechas de pago dentro de las tareas? Los campos personalizados de ClickUp le permiten integrar esto directamente en la estructura de sus tareas.

Soporte basado en IA con ClickUp Brain

La IA en contabilidad es una forma perfecta de liberar a los equipos para que se dediquen al análisis estratégico y al asesoramiento. Con ClickUp Brain, la IA se integra directamente en sus flujos de trabajo contables. Puede analizar datos, extraer información clave de informes detallados, resumir las llamadas de los clientes, generar automáticamente tareas de seguimiento o responder a preguntas como «¿qué auditorías están pendientes este trimestre?».

Por ejemplo, en lugar de crear tareas manualmente, puede crear un portal de clientes dentro de ClickUp y pedir a ClickUp Brain que genere una lista de tareas para la facturación y la elaboración de informes trimestrales.

Una vez que ejecute la solicitud, se creará una lista de tareas como se muestra a continuación.

🎥 Vea: Cómo utilizar ClickUp para empresas de contabilidad y finanzas:

Las mejores funciones de ClickUp

Factura con precisión y analiza la rentabilidad : utiliza el : utiliza el cronómetro de proyectos integrado de ClickUp para registrar las horas facturables por tarea o cliente y, a continuación, expórtalas a hojas de horas para la facturación y la elaboración de informes de rendimiento.

Recopile datos de clientes sin problemas : cree : cree formularios ClickUp personalizables para recopilar datos de clientes, solicitudes de proyectos o envíos de documentos, y convierta las respuestas en tareas.

Visualice el trabajo como desee : cambie entre : cambie entre más de 15 vistas de ClickUp , como Lista, Tablero, Calendario o Gantt, para gestionar plazos, auditorías o flujos de trabajo recurrentes en el diseño que más sentido tenga para su empresa.

Elimine las notas de reuniones manuales: con : con IA Notetaker , puede grabar, transcribir y resumir reuniones automáticamente, y luego generar tareas a partir de los elementos de acción.

Limitaciones de ClickUp

Puede resultar un poco abrumador para los nuevos usuarios, ya que hay muchas funciones y opciones entre las que elegir.

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tiene una reseña de G2:

ClickUp ha transformado por completo la forma en que nuestro equipo gestiona las tareas, los proyectos y los flujos de trabajo. Su interfaz intuitiva, sus funciones personalizables y su plataforma todo en uno la convierten en una herramienta destacada en el mundo del software de productividad.

ClickUp ha transformado por completo la forma en que nuestro equipo gestiona las tareas, los proyectos y los flujos de trabajo. Su interfaz intuitiva, sus funciones personalizables y su plataforma todo en uno la convierten en una herramienta destacada en el mundo del software de productividad.

💡 Consejo profesional: BrainGPT de ClickUp es una herramienta revolucionaria para la gestión de despachos contables, ya que aporta eficiencia y claridad gracias a la IA en todos los aspectos del flujo de trabajo de su empresa. Así es como funciona: Busque al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS sus aplicaciones conectadas, además de la web, para localizar archivos de clientes, documentos fiscales o cartas de compromiso.

Para los contables y el personal que necesitan tomar notas o instrucciones sobre la marcha, Talk to Text le permite hacer preguntas, dictar actualizaciones de clientes o dar comandos de trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar.

En lugar de hacer malabarismos con un mosaico de herramientas de IA inconexas como ChatGPT, Claude y Gemini, BrainGPT ofrece una solución única, contextual y lista para su uso en la corporación, que comprende sus flujos de trabajo contables y le ofrece todos los modelos LLM premium bajo un mismo techo. Resuma facturas, genere tareas y cree informes con BrainGPT.

2. Tidyflow (la mejor para equipos de contabilidad pequeños)

vía TidyFlow

Tidyflow es una herramienta de gestión de despachos diseñada para pequeñas empresas de contabilidad que necesitan funciones de gestión de flujos de trabajo sin código. Puede incorporarse en menos de diez minutos y automatizar las tareas contables o de teneduría de libros periódicas.

Con el sistema de gestión de tareas, puede crear flujos de trabajo, asignar plazos y realizar el seguimiento de las tareas periódicas. Incluso si es una empresa unipersonal, puede mantenerse al día con el trabajo de cumplimiento normativo sin ahogarse en hojas de cálculo.

Para las interacciones con los clientes, Tidyflow incluye un portal seguro que simplifica la recopilación de archivos y la comunicación. Sus clientes pueden cargar todo directamente, lo que mejora el tiempo de respuesta. Esto se vincula con el almacenamiento de documentos de Tidyflow, donde todos los archivos están enlazados con las tareas y registros de clientes correspondientes.

Los contables autónomos también se benefician de las funciones de control de tiempo y planificación de la capacidad de Tidyflow. Las horas facturables se pueden registrar directamente en las tareas, y las vistas Carga de trabajo ayudan a los profesionales a evitar comprometerse en exceso durante las temporadas altas.

Las mejores funciones de Tidyflow

Integre herramientas como Xero, QuickBooks Online y Zapier para sincronizar los flujos de trabajo financieros.

Los ajustes clave preconfigurados facilitan la incorporación.

Proteja sus documentos mediante el almacenamiento cifrado a través de Amazon Web Services (AWS) y DigitalOcean.

Limitaciones de Tidyflow

Ofrece integraciones nativas limitadas, lo que puede suponer un obstáculo para las organizaciones que necesitan flujos de trabajo interconectados.

Precios de Tidyflow

Un plan: 19 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Tidyflow

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tidyflow?

Aquí tiene una reseña de Capterra:

TidyFlow ha sido una herramienta de gestión de prácticas invaluable para nuestro equipo. Al permitirnos automatizar nuestros flujos de trabajo y gestionar eficazmente nuestra capacidad, el equipo puede dedicar más tiempo a añadir valor y construir relaciones positivas con los clientes.

TidyFlow ha sido una herramienta de gestión de prácticas invaluable para nuestro equipo. Al permitirnos automatizar nuestros flujos de trabajo y gestionar eficazmente nuestra capacidad, el equipo puede dedicar más tiempo a añadir valor y construir relaciones positivas con los clientes.

🤝 Recordatorio amistoso: para generar confianza entre sus clientes en lo que respecta a la protección de datos, implemente la autenticación de dos factores (2FA) y el inicio de sesión único (SSO). Esto garantiza un acceso seguro a la información confidencial.

3. TaxDome (la mejor para ofrecer experiencias unificadas centradas en el cliente)

vía TaxDome

TaxDome es una solución de gestión de despachos diseñada para empresas de contabilidad y teneduría de libros, que les permite unificar sus operaciones en una única interfaz. La función clave, la automatización del flujo de trabajo, ofrece procesos con fases personalizables, dependencias y desencadenantes automáticos.

Con la elaboración de informes basada en IA, obtendrá información detallada sobre facturas, entradas de tiempo, seguimiento de trabajos y mucho más. La búsqueda inteligente le permite encontrar rápidamente los datos relevantes y convertirlos en informes convincentes con visualización.

Otra función de gestión de despachos es el CRM integrado para la gestión de clientes. Puede almacenar información de contacto, comunicaciones con clientes, documentos, tareas y flujos de trabajo de incorporación, todo ello dentro de perfiles de clientes personalizables. Incluso tiene compatibilidad con la captura de clientes potenciales, la automatización de la incorporación y los recordatorios.

Y si desea una forma personalizada y orientada a los dispositivos móviles para optimizar la colaboración con los clientes, el uso compartido de documentos y los pagos, existe la aplicación de marca blanca de TaxDome. Le permite publicar aplicaciones móviles personalizadas con su marca en la App Store y Google Play.

Las mejores funciones de TaxDome

Vea los mensajes de los clientes al instante a través del portal o la app, y chatee con ellos en tiempo real.

Convierta los PDF desorganizados en registros con capacidad de búsqueda con TaxDome IA mediante el reconocimiento y la organización automatizados de documentos.

Envíe archivos directamente desde su software fiscal al cliente en TaxDome, sin necesidad de descargar ni cargar archivos.

Limitaciones de TaxDome

TaxDome carece de capacidades específicas que algunas empresas necesitan, como la entrega de propuestas sin que los clientes tengan que iniciar sesión, la compatibilidad con archivos de vídeo y más opciones de personalización visual del flujo de trabajo.

Precios de TaxDome

Planes de un año (solo planes anuales)
Essentials: 800 $/año
Pro: 1000 $/año
Business: 1200 $/año

Essentials: 800 $ al año

Pro: 1000 $ al año

Empresa: 1200 $ al año

Essentials: 800 $ al año

Pro: 1000 $ al año

Empresa: 1200 $ al año

Valoraciones y reseñas de TaxDome

G2: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre TaxDome?

Aquí tiene una reseña de G2:

Llevamos más de un año utilizando TaxDome para gestionar nuestra creciente práctica fiscal y contable. En general, se ha convertido en una parte esencial de nuestro flujo de trabajo, ya que nos ayuda a optimizar las comunicaciones con los clientes, la gestión de documentos, las firmas electrónicas, la facturación y mucho más, todo bajo un mismo techo.

Llevamos más de un año utilizando TaxDome para gestionar nuestra creciente práctica fiscal y contable. En general, se ha convertido en una parte esencial de nuestro flujo de trabajo, ya que nos ayuda a optimizar las comunicaciones con los clientes, la gestión de documentos, las firmas electrónicas, la facturación y mucho más, todo bajo un mismo techo.

📮 ClickUp Insight: El 15 % de los trabajadores teme que la automatización pueda amenazar parte de su trabajo, pero el 45 % afirma que les permitiría centrarse en tareas de mayor valor. El discurso está cambiando: la automatización no está sustituyendo roles, sino remodelándolos para lograr un mayor impacto. Por ejemplo, en el lanzamiento de un producto, los agentes de IA de ClickUp pueden automatizar la asignación de tareas y los recordatorios de plazos, y proporcionar actualizaciones de estado en tiempo real para que los equipos puedan dejar de perseguir actualizaciones y centrarse en la estrategia. ¡Así es como los gestores de proyectos se convierten en líderes de proyectos! 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automatizaciones, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

4. Canopy (la mejor para la resolución de impuestos y la recuperación de transcripciones)

vía Canopy

Canopy es una solución de gestión de despachos basada en la nube. Es una sólida alternativa a Karbon que utilizan principalmente los profesionales fiscales. El módulo de resolución fiscal agiliza los complejos problemas relacionados con el IRS gracias a sus flujos de trabajo integrados, plantillas de cartas y herramientas inteligentes de toma de decisiones. Le permite gestionar casos de cobros, reducción de sanciones o exención conyugal.

Para realizar un seguimiento del estado de la empresa, dispone de la función Insights, que le permite descubrir dónde obtiene más beneficios, dónde está perdiendo dinero y quién es el miembro más eficiente del equipo. Además, con las funciones de recopilación de datos de clientes, como la realización de facturas y la rentabilidad de los clientes, podrá identificar los problemas de un solo vistazo.

¿Se pregunta cómo utilizar la IA en contabilidad? Canopy lo hace práctico con funciones para generar automáticamente tareas y recordatorios basados en las acciones de los clientes, renombrar y clasificar documentos, y mostrar información con sencillas indicaciones.

Por último, Smart Intake ofrece a sus clientes una experiencia de incorporación basada en IA. Gracias a los cuestionarios predictivos, las listas de control de documentos y los formularios prellenados que ofrece la función Smart Intake, podrá incorporar a sus clientes rápidamente.

Las mejores funciones de Canopy

Genere listas de control personalizadas y cuestionarios inteligentes para los clientes utilizando los documentos del año pasado o los datos proforma con Canopy IA.

Añada fórmulas, realice cálculos, sustituya valores nulos o cree lógica IF-THEN-ELSE en sus búsquedas para extraer información.

Integre los servicios electrónicos del IRS para obtener transcripciones para la resolución de impuestos y la automatización de respuestas.

Limitaciones de Canopy

Plan Starter: 60 $ por usuario/mes (para empresas con hasta 4 usuarios)

Plan Essentials: 88 $ por usuario/mes (para empresas con hasta 4 usuarios)

Plataforma básica de interacción con los clientes: 150 $ al mes (tarifa plana para usuarios ilimitados, hasta 2500 contactos).

Complemento de gestión de documentos: 36 $ por usuario al mes.

Complemento de flujo de trabajo: 32 $ por usuario al mes.

Complemento de tiempo y facturación: 22 $ por usuario al mes.

Precios de Canopy

Estándar: 150 $ al mes para un número ilimitado de usuarios.

Pro: 175 $ al mes para un número ilimitado de usuarios.

Valoraciones y reseñas de Canopy

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canopy?

Aquí tiene una reseña de G2:

Hemos probado tres plataformas de software de gestión de despachos diferentes para nuestra empresa de contabilidad, y Canopy ha destacado claramente. Es increíblemente fácil de usar, no solo para nuestro equipo, sino también para nuestros clientes. Canopy realmente ha anticipado todo lo que necesitamos para gestionar nuestro negocio de forma eficiente y fluida.

Hemos probado tres plataformas de software de gestión de despachos diferentes para nuestra empresa de contabilidad, y Canopy ha destacado claramente. Es increíblemente fácil de usar, no solo para nuestro equipo, sino también para nuestros clientes. Canopy realmente ha anticipado todo lo que necesitamos para gestionar nuestro negocio de forma eficiente y fluida.

⭐️ Bonificación: En ClickUp, puede empezar con los agentes autopilot preconfigurados para gestionar tareas rápidas, como publicar resúmenes de tareas, generar actualizaciones o responder preguntas, sin la molestia de la configuración. Luego, actualice a los agentes autopilot personalizados cuando esté listo para definir sus propios desencadenantes, respuestas y lógica de varios pasos, adaptando la automatización impulsada por la IA exactamente a los flujos de trabajo de su empresa. ¡Vea este vídeo para descubrir cómo los agentes de IA de ClickUp pueden mejorar sus flujos de trabajo contables!

5. Jetpack Flujo de trabajo (la mejor para la automatización del trabajo recurrente con los clientes)

a través del flujo de trabajo de Jetpack

Jetpack Workflow ayuda a los profesionales de la contabilidad a gestionar la contabilidad, las nóminas, la preparación de impuestos y los servicios de asesoramiento a clientes mediante la automatización de tareas periódicas y plazos. Puede estandarizar los flujos de trabajo utilizando listas de control y plantillas de servicios, para que todo funcione sin problemas.

A medida que avanza el trabajo, puede utilizar etiquetas para marcar las tareas como «urgentes», «en espera» o «en revisión». Estas etiquetas son personalizables; puede cambiar el texto, elegir colores e incluso asignar varias etiquetas para realizar el seguimiento de los proyectos.

Con esta sencilla herramienta de gestión de despachos, puede enviar mensajes a su equipo, alertarles de información importante y añadir permisos para documentos críticos de clientes.

Jetpack gestiona automáticamente los traspasos de clientes y los siguientes pasos. Todos sus datos se almacenan de forma segura en los centros de datos S3 de Amazon, con múltiples copias de seguridad para mantener a salvo los registros de los clientes.

Las mejores funciones de Jetpack Flujo de trabajo

Utilice la pestaña «Planificación» para comparar clientes, personal o duraciones y reasignar fácilmente tareas para equilibrar las cargas de trabajo.

Acceda a más de 70 plantillas listas para usar para las tareas diarias de contabilidad y teneduría de libros.

Conéctese con más de 2000 aplicaciones a través de Zapier, incluyendo todos los principales programas de contabilidad, para gestionar los flujos de trabajo.

Limitaciones del flujo de trabajo de Jetpack

Carece de automatizaciones avanzadas, como desencadenantes o dependencias.

Precios del flujo de trabajo de Jetpack

Starter Monthly: 45 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre el flujo de trabajo de Jetpack

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,8/5 (más de 50 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jetpack Flujo de trabajo?

Aquí tiene una reseña de G2:

Jetpack es una solución de flujo de trabajo limpia y sencilla, diseñada específicamente para despachos de contabilidad. Los diseñadores están familiarizados con el negocio de la contabilidad y han adaptado la funcionalidad a sus necesidades. Me gusta especialmente la nueva interfaz de usuario de la versión 2.

Jetpack es una solución de flujo de trabajo limpia y sencilla, diseñada específicamente para despachos de contabilidad. Los diseñadores están familiarizados con el negocio de la contabilidad y han adaptado la funcionalidad a sus necesidades. Me gusta especialmente la nueva interfaz de usuario de la versión 2.

👀 ¿Sabías que...? La primera hoja de cálculo electrónica, VisiCalc, lanzada en 1979, fue tan revolucionaria que la gente compró ordenadores Apple II solo para poder ejecutarla. Steve Jobs incluso admitió que VisiCalc «impulsó el éxito del Apple II». En pocos años, transformó la contabilidad, eliminando cientos de miles de roles administrativos, pero también creando más de 600 000 nuevos puestos de trabajo para contables, a medida que crecía la demanda de un procesamiento de datos más rápido y versátil. Prueba de que la automatización no siempre va en detrimento de nuestros puestos de trabajo.

6. Financial Cents (la mejor para centralizar los datos de la empresa y los clientes)

vía Financial Cents

Financial Cents es una plataforma de gestión de prácticas fácil de usar para contables, contadores y contadores públicos certificados. Centraliza el flujo de trabajo de su empresa, desde las tareas de los clientes hasta la colaboración en equipo.

En cuanto a la gestión de equipos, Financial Cents ofrece gestión de capacidad, lo que le proporciona visibilidad en tiempo real de las cargas de trabajo del equipo. Puede establecer límites de capacidad, reequilibrar las asignaciones y evitar el agotamiento durante los periodos de mayor actividad.

La integración del correo electrónico le permite conectar Gmail o Outlook directamente a la plataforma, transformando los mensajes en tareas procesables y manteniendo todas las conversaciones con los clientes enlazadas con el flujo de trabajo o proyecto correspondiente.

En lo que respecta a las funciones de gestión de clientes, Financial Cents sirve tanto como software CRM para contables como hub de facturación:

Utilice su CRM y base de datos de clientes para almacenar perfiles, datos de contacto, documentos, notas e historial de auditorías de cada cliente en un lugar seguro de seguridad.

La plataforma también gestiona la facturación y los pagos, lo que le permite enviar facturas puntuales o recurrentes, sincronizar los pagos con QuickBooks Online y generar informes de rentabilidad para organizar sus finanzas.

Las mejores funciones de Financial Cents

Incluya cartas de compromiso directamente en la propuesta para describir el alcance y los términos.

Integre el control de tiempo con QuickBooks para enviar facturas a sus clientes y gestionar las nóminas.

Enlaza los almacenes de clientes directamente a sus perfiles para una gestión de documentos segura y optimizada con SmartVault.

Límites de Financial Cents

Los usuarios expresan su insatisfacción con los problemas de facturación, señalando procesos de facturación confusos y un cronograma de pago retrasado en comparación con otras alternativas a Karbon.

Precios de Financial Cents

Equipo : 69 $ al mes por usuario

Scale : 89 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Financial Cents

G2: 5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Financial Cents?

Aquí tiene una reseña de G2:

Financial Cents me ofrece la panorámica general de todos los estados de los proyectos que estaba buscando. Nos permite gestionar un equipo totalmente remoto y muchos clientes sin problemas. Es muy intuitivo de implementar y utilizar.

Financial Cents me ofrece la panorámica general de todos los estados de los proyectos que estaba buscando. Nos permite gestionar un equipo totalmente remoto y muchos clientes sin problemas. Es muy intuitivo de implementar y utilizar.

🧠 Dato curioso: Hace más de 5000 años, en Mesopotamia, los contables utilizaban tokens de arcilla con figuras de jarras, panes y animales para contabilizar los bienes. Estos tokens se imprimían en tablillas de arcilla, lo que dio lugar a la forma más primitiva de registro escrito y contabilidad.

7. Xero (la mejor para realizar el seguimiento del flujo de caja de la empresa)

vía Xero

Xero es un popular software de contabilidad con un conjunto de herramientas para contables y contadores. Más allá de la contabilidad básica, Xero es una solución de gestión de prácticas con funciones diseñadas para simplificar el cumplimiento normativo, la supervisión del personal y la colaboración con los clientes.

Con Xero Workpapers, su empresa de contabilidad puede gestionar los flujos de trabajo de cumplimiento normativo a la perfección, preparando y revisando los estados financieros con plantillas integradas y procesos estandarizados. Xero HQ actúa como hub para la gestión de clientes, personal y consultas. Ofrece visibilidad sobre los plazos, las comunicaciones y el trabajo pendiente.

Para optimizar las operaciones diarias, Xero Practice Manager ofrece herramientas de automatización y gestión del flujo de trabajo que abarcan trabajos, tareas, hojas de horas y facturación.

Puede cargar las facturas de los clientes o reenviarlas por correo electrónico, y la IA de Xero extrae los detalles para redactar las facturas para su aprobación. Con Xero Me, obtiene recibos instantáneos y la app extrae y registra automáticamente los datos necesarios.

Las mejores funciones de Xero

Cree plantillas de facturas con su marca y reciba los pagos directamente en Xero.

Automatice los recordatorios de pagos vencidos o atrasados.

Utilice Gusto Payroll para calcular los salarios, los impuestos y las deducciones con el cumplimiento normativo integrado.

Limitaciones de Xero

Personalización limitada en la elaboración de informes, lo que significa que los informes personalizados requieren herramientas externas.

Precios de Xero

Precio inicial: 29 $ al mes por usuario.

Estándar: 50 $ al mes por usuario.

Premium: 75 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Xero

G2: 4,3/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Xero?

Aquí tiene una reseña de G2:

Xero ha supuesto un cambio radical para nuestra empresa. La interfaz es limpia, intuitiva y fácil de usar, incluso para aquellos que no tienen una gran experiencia en contabilidad. El panel de control en tiempo real nos ofrece una visión clara de nuestro flujo de caja, y la posibilidad de conciliar las transacciones bancarias con solo unos clics nos ahorra horas cada semana.

Xero ha supuesto un cambio radical para nuestra empresa. La interfaz es limpia, intuitiva y fácil de usar, incluso para aquellos que no tienen una gran experiencia en contabilidad. El panel en tiempo real nos ofrece una visión clara de nuestro flujo de caja, y la posibilidad de conciliar las transacciones bancarias con solo unos clics nos ahorra horas cada semana.

🧠 ¿Sabías que...? Luca Pacioli, conocido como el padre de la contabilidad moderna, publicó su primer libro, «Resumen de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad», en 1494, en el que introdujo el concepto de contabilidad por partida doble.

8. QuickBooks (la mejor para la automatización de la comunicación con los clientes y la recopilación de datos)

vía QuickBooks

QuickBooks centraliza la contabilidad y le ofrece visibilidad sobre las finanzas de su empresa. Desde estados de resultados y balances hasta el seguimiento del flujo de caja, puede verlo todo en un único panel.

Con la facturación y los gastos por lotes, puede crear y enviar docenas de facturas o entradas de gastos de una sola vez, lo que resulta fundamental durante la temporada de impuestos o los ciclos de facturación de los clientes. Con el agente financiero impulsado por IA (disponible en Advanced), QuickBooks va más allá de los números.

Realiza previsiones automáticas de ingresos, señala las variaciones en el rendimiento y orienta a las empresas hacia metas financieras estratégicas. Para las empresas que gestionan múltiples libros de clientes, QuickBooks Online Accountant ofrece información financiera en tiempo real, acceso a los clientes con un solo inicio de sesión y paneles de elaboración de informes de nivel profesional para un asesoramiento integral al cliente.

Las mejores funciones de QuickBooks

Importa automáticamente las horas facturables y añádelas a las facturas utilizando Google Calendar.

Realice un seguimiento de los activos y calcule automáticamente los planes de amortización con QuickBooks Advanced.

Cree y envíe electrónicamente los formularios 1099 para los contratistas y pague con depósito directo al día siguiente.

Limitaciones de QuickBooks

QuickBooks puede resultar difícil para los usuarios sin experiencia en contabilidad, ya que la configuración y la navegación no siempre son intuitivas para los principiantes.

Precios de QuickBooks

30 días de versión de prueba gratuita

Simple Start : 38 $ al mes por usuario.

Essentials : 75 $ al mes para 3 usuarios.

Plus : 115 $ al mes para 5 usuarios.

Avanzada: 275 $ al mes para 25 usuarios.

Valoraciones y opiniones sobre QuickBooks

G2: 4/5 (más de 3000 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 8000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre QuickBooks?

Aquí tiene una reseña de G2:

QuickBooks Online es increíblemente fácil de usar e intuitivo. Su interfaz limpia facilita la navegación, incluso para aquellos que no están familiarizados con el software de contabilidad. Es una opción sólida para las pequeñas empresas o para cualquiera que desee mantener el control de sus finanzas a un nivel básico o intermedio.

QuickBooks Online es increíblemente fácil de usar e intuitivo. Su interfaz limpia facilita la navegación, incluso para aquellos que no están familiarizados con el software de contabilidad. Es una opción sólida para las pequeñas empresas o para cualquiera que desee mantener el control de sus finanzas a un nivel básico o intermedio.

9. Firm360 (la mejor para centralizar y realizar la automatización de los flujos de trabajo de los proyectos)

vía Firm360

Más allá de sus funciones de gestión de prácticas contables, Firm360 también ofrece funciones de gestión de proyectos. Con su generador visual de flujos de trabajo de proyectos, puede planificar proyectos recurrentes, como declaraciones de impuestos, auditorías y extensiones. Realice un seguimiento tanto de las fechas objetivo como de las fechas límite, incluidas las fechas de vencimiento federales y estatales y las extensiones dentro de cada proyecto.

Además, al completar una tarea, se puede desencadenar automáticamente la siguiente. Las plantillas de proyectos controlan este flujo. Cuando un proyecto pasa al siguiente estado, se activan automáticamente nuevas tareas, lo que permite que el trabajo siga avanzando sin necesidad de actualizaciones manuales.

Elija entre plantillas personalizables para flujos de trabajo recurrentes, lo que permite la coherencia en toda la empresa, la estandarización de los procesos y la reducción del tiempo de configuración. ¿Y qué hay de los picos de carga de trabajo estacionales durante las temporadas fiscales? Gracias a la generación automatizada de tareas y a los paneles intuitivos, su equipo puede planificar con antelación incluso en los momentos de mayor actividad.

Las mejores funciones de Firm360

Visual Flujo de trabajo de proyecto, diseñado a medida para proyectos de contabilidad.

Los proyectos recurrentes se regeneran automáticamente en función de las fechas de inicio.

Visibilidad clara de la carga de trabajo para el seguimiento de la capacidad y el equilibrio del personal.

Limitaciones de Firm360

El cronómetro resulta rígido; hay que detenerse y guardar la entrada para realizar una pequeña edición mientras el cronómetro está en marcha.

Precios de Firm360

Básica : 49 $ al mes por usuario.

Estándar : 79 $ al mes por usuario

Premium: 99 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Firm360

G2: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Firm360?

Aquí tiene una reseña de G2:

Soy supervisor de cuentas por cobrar y utilizo el software Firm360 para gestionar las facturas y otros documentos de mis clientes, que tengo que revisar a diario. Es el mejor software para gestionar y revisar todos los documentos.

Soy supervisor de cuentas por cobrar y utilizo el software Firm360 para gestionar las facturas y otros documentos de mis clientes, que tengo que revisar a diario. Es el mejor software para gestionar y revisar todos los documentos.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research, en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp lograron un rendimiento de la inversión ( ROI) estimado del 384 % . Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

10. Bonsai (la mejor para consolidar las operaciones de facturación)

vía Bonsai

Bonsai le ayuda a enviar y realizar el seguimiento de las facturas, sin perder de vista sus proyectos, entradas de tiempo y registros de clientes. Para los clientes con contratos de servicios continuados o recurrentes, puede automatizar los ciclos de facturación para garantizar que los pagos se reciban a tiempo.

El seguimiento de gastos es sencillo. Puede registrar los gastos en cualquier moneda y Bonsai los convertirá utilizando los tipos de cambio en tiempo real. Cada gasto está enlazado con entradas de tiempo, anticipos o facturas, por lo que puede realizar un seguimiento de cuánto ha ganado y gastado. Puede marcar los gastos como facturables o no facturables y añadir un margen personalizado al repercutir esos costes a los clientes.

Bonsai incluye un sistema de tarifas integrado que le ayuda a definir tarifas estándar para diferentes tipos de servicios o a crear tarifas personalizadas para clientes y proyectos específicos. Puede descargar el Anexo C o informes de amortización en cuestión de minutos utilizando las plantillas integradas de Bonsai, y configurar recordatorios para los próximos pagos de impuestos estimados.

Las mejores funciones de Bonsai

Sincronice los datos de las facturas en ambos sentidos con QuickBooks Online y Xero para mantener la precisión de sus registros contables.

El soporte permite realizar pagos en más de 100 monedas, por lo que podrá cobrar fácilmente sin importar dónde se encuentren usted o sus clientes.

Realice un seguimiento de los presupuestos en tiempo real mediante barras presupuestarias en vivo, alertas y previsiones para identificar los gastos excesivos y controlarlos.

Limitaciones de Bonsai

Carece de documentación de incorporación, lo que dificulta la migración desde otras herramientas.

Precios de Bonsai

Básica : 15 $ al mes por usuario.

Essentials : 25 $ al mes por usuario.

Premium : 39 $ al mes por usuario

Elite: 59 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Bonsai

G2: 4,3/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bonsai?

Aquí tiene una reseña de G2:

Me gusta cómo Bonsai me ha permitido reducir mi gasto mensual y anual en software de productividad/operaciones. Desde que me cambié a esta plataforma, ya no necesito un software SaaS para contabilidad/teneduría de libros/facturación, propuestas, contratos, pérdidas y ganancias y programación, porque ahora Bonsai se encarga de todo esto en un solo lugar.

Me gusta cómo Bonsai me ha permitido reducir mi gasto mensual y anual en software de productividad/operaciones. Desde que me cambié a esta plataforma, ya no necesito un software SaaS para contabilidad/teneduría de libros/facturación, propuestas, contratos, pérdidas y ganancias y programación, porque ahora Bonsai se encarga de todo esto en un solo lugar.

11. Pixie (la mejor para pequeñas y medianas empresas de contabilidad de tamaño pequeño a mediano)

vía Pixie

La alternativa a Karbon, Pixie, combina la coordinación de proyectos, los flujos de trabajo de los clientes y la automatización para las empresas de contabilidad y teneduría de libros.

También obtendrá funciones de gestión de equipos y elaboración de informes. Las notificaciones internas le mantendrán informado cuando se completen las tareas o se lean los correos electrónicos, y los informes de trabajo personalizables le ayudarán a supervisar la productividad tanto a nivel de la empresa como del personal.

Además, cuenta con plantillas de un solo clic que se pueden programar semanal, mensual o anualmente, con instrucciones y listas de control. Incluso puede incrustar vídeos de formación para crear flujos de trabajo repetibles.

Pixie ofrece flujos de trabajo de incorporación predefinidos y personalizables, que incluyen correos electrónicos de bienvenida con enlaces de carga seguros, listas de control y recordatorios automáticos. También puede configurar correos electrónicos automáticos dentro de estos flujos de trabajo, ya sea para recordar a los clientes que carguen documentos o para enviar una nota rápida cuando se complete una tarea.

Las mejores funciones de Pixie

Utilice la automatización para crear trabajos recurrentes, asignar automáticamente tareas al equipo o solicitar extractos a los clientes.

Cree portales seguros para clientes en los que pueda solicitarles firmas electrónicas y disponer de registros de auditoría claros.

Cree listas de tareas pendientes y asígnelas a clientes o partes interesadas internas.

Limitaciones de Pixie

Es posible que necesite soluciones alternativas cuando genere informes complejos o busque información más detallada.

Precios de Pixie

30 días de versión de prueba gratuita

Menos de 250 usuarios: 129 $ al mes para usuarios ilimitados.

251-500 usuarios: 199 $ al mes para un número ilimitado de usuarios.

501-1000 usuarios : 329 $ al mes para un número ilimitado de usuarios.

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Pixie

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pixie?

Aquí tiene una reseña de G2:

Es como una hoja de cálculo dinámica, muy intuitiva y sencilla, con columnas, listas, fechas y filtros, y se puede adaptar a su empresa y personalizar, por lo que realmente me encanta desde hace más de dos años.

Es como una hoja de cálculo dinámica, muy intuitiva y sencilla, con columnas, listas, fechas y filtros, y se puede adaptar a su empresa y personalizar, por lo que realmente me encanta desde hace más de dos años.

¿Está listo para mejorar su flujo de trabajo contable?

Karbon no es su única opción. Si ha llegado hasta aquí, es porque ya está considerando cambiar o, al menos, se está preguntando si hay algo mejor en el mercado.

ClickUp ofrece a su equipo de contabilidad la flexibilidad necesaria para trabajar tal y como lo hace habitualmente, sin perder la estructura de las tareas periódicas y los plazos de entrega.

Todos sus flujos de trabajo, empleados y clientes en un solo lugar, trabajando juntos. 🧩

Regístrese en ClickUp de forma gratuita y descubra si es la opción adecuada para su equipo de contabilidad.