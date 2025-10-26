Cómo automatizar los briefings creativos con ChatGPT para equipos de marketing

¿Cuántas veces te has sentado a empezar un proyecto y has pensado: «Un momento... ¿dónde está el briefing?» O peor aún, ¿has tenido que rebuscar entre correos electrónicos, hilos de chat y notas dispersas para reconstruirlo?

Es frustrante, ralentiza a todo el mundo y acaba con el impulso. ¡Y ahí es donde entran en juego las automatizaciones!

En esta guía, le explicaremos cómo automatizar los briefings creativos con ChatGPT. Como bonus, también exploraremos la automatización con ClickUp, la app que lo tiene todo para el trabajo. 🔁

¡Empecemos!

⭐ Plantilla con función ¿Estás empezando una nueva campaña, pero te sientes perdido entre notas dispersas, correos electrónicos interminables y metas poco claras? Utiliza la plantilla de documento de briefing creativo de ClickUp para recopilar todo en un solo lugar. Con campos integrados para objetivos, alcance e hitos, esta plantilla facilita la coordinación de las partes interesadas, el seguimiento de los comentarios y el inicio de los proyectos con claridad desde el primer día. Obtenga una plantilla gratis. Captura los requisitos del proyecto y la dirección creativa con la plantilla de documento de briefing creativo de ClickUp.

Cómo utilizar ChatGPT para automatizar los briefings creativos

Un briefing creativo es un documento breve que establece la dirección de un proyecto creativo o de marketing.

Tradicionalmente, los equipos de ventas y marketing crean estos briefings manualmente, rellenando formularios, intercambiando correos electrónicos y dando formato a todo en un documento. Es un proceso que lleva mucho tiempo y es propenso a inconsistencias.

La automatización cambia esto. En lugar de escribir cada briefing desde cero, puede utilizar ChatGPT para marketing con el fin de:

Recopila los detalles de la campaña a través de un formulario.

Envía automáticamente esa información a ChatGPT a través de una plataforma de automatización (como Make, Zapier o Power Automate).

Deja que ChatGPT convierta los datos sin procesar en un briefing creativo pulido.

Entregue el informe directamente en su entorno de trabajo, como ClickUp, documentos de Google, correo electrónico u otro software de gestión de proyectos creativos

Una vez realizado el ajuste, cada nueva solicitud de campaña genera automáticamente un briefing creativo listo para usar sin ningún esfuerzo adicional.

Ahora, veamos cómo utilizar la /IA para la automatización del marketing.

Paso n.º 1: Identifica los eventos desencadenantes.

En primer lugar, decide cuándo debe generarse un briefing creativo. Algunos desencadenantes habituales son:

Se ha enviado un nuevo formulario de admisión de campaña (Google Forms, Typeform, Airtable).

Un nuevo proyecto creado o actualizado en herramientas de marketing con IA como ClickUp.

Un formulario de incorporación de clientes enviado a tu CRM.

Un desencadenante programado (por ejemplo, generar briefings para campañas mensuales recurrentes).

Paso n.º 2: Estructura tu recopilación de datos

Antes de que ChatGPT pueda crear un briefing, necesitarás una forma estructurada de recopilar los detalles de la campaña. Empieza por sustituir los formularios de admisión manuales por los formularios de ClickUp.

Incluso puede utilizar la IA para realizar estudios de mercado y crear un formulario específico para cada campaña o cliente, en el que se recojan el nombre del proyecto, los objetivos, el público objetivo, los resultados esperados, los presupuestos, los cronogramas y el tono.

Ve a tu lista de ClickUp (por ejemplo, «Campaña creativa»). Haga clic en + Vista → Formulario Crea campos para toda la información necesaria: Nombre del proyecto/campaña Objetivos y metas Público objetivo Resultados clave Presupuesto y cronograma Directrices de marca o tono de voz Nombre del proyecto/campaña Objetos y metas Público objetivo Resultados clave Presupuesto y cronograma Directrices de marca o tono de voz Publica el formulario y copia el enlace para compartir.

Nombre del proyecto/campaña

Objetos y metas

Público objetivo

Resultados clave

Presupuesto y cronograma

Directrices de marca o tono de voz

Crea formularios personalizados en ClickUp. Personaliza tu formulario de ClickUp según la naturaleza del flujo de trabajo de marketing.

Esto garantiza que todos los envíos estén estandarizados, lo que proporciona a ChatGPT una entrada coherente.

Paso n.º 3: Conéctese a una plataforma de automatización.

A continuación, elige una herramienta de automatización de flujo de trabajo, como Make (Integromat), Zapier o Microsoft Power Automate. Estas herramientas te permiten hacer la conexión (a internet) de las respuestas de tus formularios a ChatGPT.

Por ejemplo: Desencadenante: «Nueva tarea en la carpeta xyz de ClickUp» (envío de un formulario).

Acción: «Enviar estos datos a ChatGPT a través de la API».

Las plataformas de automatización facilitan el correlacionar las respuestas de los formularios a las indicaciones que recibirá ChatGPT. Para esta guía, utilizaremos Make.

En primer lugar, tendrás que hacer la conexión entre ClickUp y Make para que los datos puedan tener un flujo automático al flujo de trabajo. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

1. Regístrese o inicie sesión en Make.com.

2. Crea un nuevo escenario (flujo de trabajo de automatización).

Haga la selección de ClickUp en la lista de app, aplicación, para empezar a crear un nuevo escenario.

3. Añade ClickUp como desencadenante.

Seleccione Ver tarea o Ver envío de formulario .

Conecta tu cuenta de ClickUp creando un webhook y siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla.

Elige la lista en la que los envíos de tus formularios crean tareas.

Configura el desencadenante para que se ejecute cada vez que se cree una nueva tarea (respuesta al formulario).

Autoriza la conexión para permitir que Make acceda y utilice tus datos de ClickUp*.

Paso n.º 4: envía datos a ChatGPT a través de Make.

Ahora es el momento de utilizar ChatGPT para la creación de contenido.

Antes de hacer la conexión, necesitarás tu clave de API de OpenAI (esto es lo que permite a Make.com comunicarse con ChatGPT).

Cómo obtener su clave de API de OpenAI

1. Dirígete al sitio web de OpenAI 2. Inicia sesión en tu cuenta 3. En los ajustes de tu cuenta, busca las claves de API 4. Haz clic en Crear nueva clave secreta

Obtenga su clave de API de OpenAI en el sitio web.

💡 Consejo profesional: copia y pega la clave de API en un lugar seguro. Se trata de una vista única, por lo que, una vez que cierres la ventana, no volverás a ver la clave.

Vuelve a Make.com y hazlo

1. Añade un módulo HTTP u OpenAI en tu escenario

Utiliza HTTP → Realizar una solicitud si deseas establecer una conexión directa con la API

O bien, selecciona el módulo OpenAI preconfigurado (si está disponible)

2. Cuando se te solicite, pega la clave de API para conectar tu cuenta de OpenAI. ¡Ya estás enlazado!

Conecta Make a ChatGPT con la clave de API

Aquí es donde la automatización se vuelve «inteligente». En lugar de escribir una nueva indicación cada vez, se crea una plantilla de indicación clara con marcadores de posición que extraen los detalles de su formulario (por ejemplo, un formulario de ClickUp, Typeform o Google Form).

📌 Ejemplo de indicación: Genera un briefing creativo basado en los siguientes detalles: Nombre del proyecto: {{Nombre del proyecto}} Objetivos del proyecto: {{Objetivos}} Público objetivo: {{Público objetivo}} Entregables: {{Entregables}} Cronograma: {{Cronograma}} Presupuesto: {{Budget}} Tono/Directrices/Preferencias de estilo: {{Directrices}}

Aquí, los marcadores de posición {{Nombre del proyecto}}, {{Objetivos}}, etc., se rellenarán automáticamente con los valores reales que su equipo o cliente introduzca en el formulario.

Cada vez que se envía un nuevo formulario en ClickUp (o en cualquier otra herramienta que hayas conectado), Make captura las respuestas del formulario, aplica formato a los datos en la plantilla de indicación y los envía a ChatGPT a través de tu conexión (a internet) API.

Tras el desencadenante, ChatGPT procesa instantáneamente la información y devuelve un briefing creativo bien elaborado y adaptado a los detalles de ese proyecto.

💡Consejo profesional: Al configurar el módulo, elige un modelo ChatGPT (por ejemplo, GPT-5) y ajusta los parámetros: Temperatura: Ajuste la creatividad (más baja = más precisa, más alta = más imaginativa)

Tokens máximos: Controle la longitud del resumen

Paso n.º 5: Crea un documento de ClickUp con el briefing

Una vez que ChatGPT haya creado el briefing creativo, es posible que se pregunte qué hacer con él. Copiar y pegar manualmente va en contra del propósito de la automatización.

Automatización del paso final para entregar el briefing directamente donde tu equipo lo necesita.

Añade el módulo «Crear documento» de ClickUp en Make, tal y como hiciste en el paso n.º 3 Elige la ubicación principal (la misma lista o una carpeta de documentos específica) Utiliza el resultado de ChatGPT como contenido del documento Realiza un ajuste dinámico del título (por ejemplo, Resumen creativo – {{Nombre del proyecto}})

De esta manera, cada campaña obtiene automáticamente su propio briefing creativo almacenado y compartible dentro del documento ClickUp.

Muestra de indicaciones de ChatGPT para la automatización de briefings creativos

Ahora que ya ha visto cómo funciona ChatGPT, también querrá contar con indicaciones que le guíen para generar briefings estructurados y útiles. A continuación le ofrecemos algunos ejemplos que puede adaptar a su proceso creativo:

1. Recepción de la campaña → Brief completo

Crea un briefing creativo para una campaña de marketing utilizando los siguientes detalles: Proyecto: {{campaign_name}}, Objetivos: {{objectives}}, Público: {{audience}}, Entregables: {{deliverables}}, Cronograma: {{timeline}}, Presupuesto: {{budget}}, Directrices: {{guidelines}}. Formato en secciones: Panorámica, Objetivos, Público, Entregables, Cronograma, Presupuesto.

2. Briefing con tono coherente

Eres un estratega de marca. Genera un briefing creativo basado en estos detalles: {{form_data}}. El briefing debe seguir un tono profesional pero amigable, coherente con {{brand_guidelines}}. Incluye una sugerencia de eslogan y tres ideas para el tema de la campaña.

3. Resumen de campaña multicanal

A partir de esta entrada {{form_data}}, genera un briefing creativo que incluya resultados adaptados a múltiples canales (redes sociales, correo electrónico, blog, anuncios pagados). Destaca las metas específicas de cada canal, la información sobre la audiencia y los mensajes recomendados adaptados a cada canal.

Límites del uso de ChatGPT para briefings creativos

Cuando se utiliza ChatGPT para generar briefings creativos, es fundamental tener en cuenta sus límites. A continuación se indican cinco límites clave que hay que tener en cuenta:

Voz de marca inconsistente: los resultados de ChatGPT pueden variar significativamente en función de la redacción o la estructura de las indicaciones, lo que dificulta mantener un tono coherente en todas las campañas

perspectiva estratégica con límite: *Aunque es bueno en formato y lenguaje, ChatGPT carece de una verdadera perspectiva del mercado. No puede interpretar tendencias ni sugerir una estrategia viable como lo haría un profesional del marketing humano

Brecha de creatividad y originalidad: las ideas generadas por /IA/ suelen converger hacia lo familiar en lugar de hacia lo verdaderamente novedoso; la experiencia humana sigue perfeccionando los matices y la originalidad

Alucinaciones y desinformación: En ocasiones, ChatGPT puede generar con seguridad información inexacta o inventada, lo que requiere una verificación minuciosa de los hechos

riesgo de dependencia cognitiva excesiva: *El uso excesivo de la IA en tareas publicitarias y creativas puede frenar el pensamiento humano, lo que socava la propiedad profunda, el pensamiento crítico y la visión auténtica en el trabajo de marketing

🎥 En este vídeo, verás cómo utilizar la IA para el marketing, desde herramientas prácticas hasta estrategias aplicables en tiempo real.

Organiza tus briefings creativos con facilidad utilizando ClickUp

ClickUp para equipos de marketing es la app, aplicación integral para el trabajo, que combina tareas, documentos, chat, paneles y IA en un espacio de trabajo unificado.

Escucha la opinión de Chelsea Bennett, de Lulu Press, un usuario actual:

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a estar conectados con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo y lo ha hecho más eficiente.

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a mantenernos conectados con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo y lo ha hecho más eficiente.

ChatGPT por sí solo puede crear briefings que carecen de contexto o de la posición de marca. Con ClickUp, obtienes briefings estructurados y compartibles vinculados a tus proyectos.

Veamos cómo hace que la creación de briefings sea más inteligente y colaborativa. 👀

Optimice los resúmenes creativos

Aunque ChatGPT ofrece contenido generado por IA, no se integra de forma natural en los flujos de trabajo de tus proyectos. Los equipos a menudo siguen teniendo que realizar la distribución de los briefings manualmente, asignar revisores o actualizar los rastreadores de proyectos.

ClickUp Automatización elimina este cuello de botella.

Configura las automatizaciones de ClickUp para garantizar que las tareas y los resúmenes se asignen automáticamente

Instancia, por ejemplo, cuando se carga un briefing creativo en ClickUp Documento, ClickUp Automatización puede actuar como desencadenante de un flujo de trabajo que crea automáticamente la tarea de diseño, asigna al director artístico como revisor y actualiza el estado de la tarea a «en curso» A continuación, el director de marketing recibe un recordatorio de la fecha límite, lo que mantiene en marcha todo el ciclo del briefing.

A continuación, con las integraciones de ClickUp, ese briefing se puede almacenar instantáneamente en Google Drive, enlazado a una campaña de HubSpot o transferir a una herramienta de diseño visual como Figma.

Otros ejemplos de automatización incluyen:

Notifica a las partes interesadas: Avisa al director de marketing cuando se finalice un briefing para que pueda ajustar los cronogramas de la campaña

Genera subtareas: Divide el briefing en subtareas para conceptos de diseño, borradores de textos y aprobaciones de activos de forma automática

Sigue el progreso: Mueve el briefing a «Listo para lanzar» una vez que todas las tareas enlazadas estén completadas

Recopila comentarios: Envía un recordatorio a los revisores si no se añaden comentarios en un plazo de dos días desde la asignación

Archivar briefings: Almacene los briefings completados en una carpeta específica una vez que las campañas se pongan en marcha para futuras consultas

🚀 Ventaja de ClickUp: Con ClickUp Brain y Autopilot Agents , no solo automatizas pasos, sino que coordinas flujos de trabajo completos. Describe lo que necesitas en lenguaje sencillo, como «Crear un resumen del blog para 'Cómo comercializar en Reddit' y asignarlo al responsable de marketing». ClickUp Brain genera instantáneamente el informe, mientras que su agente Autopilot asigna la tarea, establece las fechas límite y sugiere las siguientes acciones, todo de forma automática y en un solo entorno de trabajo. Deja que ClickUp Brain se encargue de tus briefings creativos: genera, organiza y optimiza todas las solicitudes de marketing con la precisión que ofrece la IA

Centralice y colabore

ClickUp Doc guarda todos los briefings creativos en un solo lugar, lo que facilita su acceso, organización y vinculación directa con el trabajo de la campaña.

Por ejemplo, cuando se redacta un briefing creativo para un nuevo anuncio de vídeo en ClickUp Docs, el gestor de proyectos puede etiquetar al editor dentro del documento para confirmar los cronogramas. Al mismo tiempo, el redactor añade el borrador del guion a una sección separada. Como se trata del mismo documento vivo, las actualizaciones mantienen su visibilidad para todos sin que se produzca un caos de versiones.

Vista y enlazado los resúmenes creativos directamente en ClickUp Documento para facilitar el acceso y la alineación de las campañas

Los miembros del equipo pueden comentar, sugerir ediciones y realizar seguimiento del historial de versiones. También puede organizar resúmenes, activos y notas con carpetas, Campos personalizados y interruptores, creando documentos estructurados y fáciles de navegar que se encuentran dentro de un entorno de trabajo unificado.

🤩 Bonificación: Con ClickUp Brain, redactar y perfeccionar los briefings es aún más rápido. Puedes dar una indicación a la IA para que escriba directamente en el documento para resumir las aportaciones de la campaña, reformular secciones, ampliar ideas o convertir notas en planes viables. Da una indicación a ClickUp Brain en documentos para generar briefings creativos. ✅ Prueba esta indicación: Crea un briefing creativo con un esquema detallado para una campaña en redes sociales que promocione nuestra nueva botella de agua ecológica. Incluye el objetivo de la campaña, el público objetivo, los mensajes clave, los canales sugeridos, el cronograma y las consideraciones presupuestarias. Añádele una perspectiva novedosa.

Utiliza la IA en todo tu entorno de trabajo.

Aunque ya hayas visto un pequeño adelanto de lo que ClickUp Brain puede hacer en Documento y Automatización, eso es solo la punta del iceberg.

A diferencia de ChatGPT, que genera contenido de forma aislada, ClickUp Brain tiene el contexto completo de tus proyectos, tareas, documentos y aplicaciones conectadas, lo que lo hace más inteligente, más rápido y la mejor alternativa a ChatGPT.

Estos son otros casos de uso de la IA:

Obtenga respuestas al instante: acceda a su entorno de trabajo con AI Knowledge Manager. Haga preguntas como «¿Cuáles eran los objetivos clave de la campaña de YouTube?» o «¿Qué resúmenes hacen referencia a las nuevas directrices de marca?» y obtenga respuestas instantáneas y precisas con todo el contexto.

Solicita ClickUp Brain para obtener resúmenes de reuniones y toda la información necesaria.

Genere contenido específico para cada rol: redacte briefings creativos completos, resúmenes de campañas o propuestas listas para el cliente con AI Writer for Work, utilizando el tono de voz de su marca. También puede perfeccionar los mensajes, ampliar secciones o traducir contenido.

Redacta guiones para escenarios específicos con ClickUp Brain.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp Brain MAX va más allá. Se trata de tu compañero de escritorio con IA dedicado, al que puedes acceder desde cualquier lugar en el que hagas trabajo. Unifica: Datos de ClickUp

Aplicaciones conectadas

Modelos de lenguaje grandes (ChatGPT, Claude, Gemini)

Búsqueda web Brain MAX elimina la proliferación de la IA al centralizar el contexto, la búsqueda, la automatización y la creación. ¿Necesitas comprobar el progreso de una campaña? Con ClickUp Brain MAX, puedes buscar todas las tareas relacionadas, extraer archivos de diseño de Figma y redactar un resumen conciso del progreso. Una vez listo, puedes hacer uso compartido del resumen directamente en ClickUp Chatear, manteniendo a tu equipo informado sin salir del entorno de trabajo.

Ejecute los resúmenes creativos en piloto automático.

Los agentes de ClickUp Autopilot actúan como compañeros de equipo impulsados por IA, manteniendo todo en marcha sin necesidad de comprobaciones constantes.

Con los agentes de piloto automático preconfigurados, puedes: Informe semanal: publica un resumen de todos los resúmenes activos, incluyendo plazos, fases de revisión y aprobaciones pendientes.

Informe diario: comparte un resumen rápido de los nuevos envíos, revisiones y briefings completados para mantener al equipo alineado.

Equipo (resumen) StandUp: Genera automáticamente actualizaciones sobre qué ha sido trabajo, qué briefings se están revisando y dónde existen obstáculos.

Agente de respuestas automáticas: responda al instante a preguntas comunes como «¿Qué briefings están pendientes de revisión de diseño?» extrayendo datos reales de su entorno de trabajo.

Utilice los agentes de piloto automático de ClickUp para asignar, actualizar y realizar un seguimiento de los resúmenes creativos de forma automática.

Y no tienes un límite en esto. Los agentes de piloto automático personalizados te permiten adaptar aún más los flujos de trabajo.

Por ejemplo, podrías hacer el ajuste de un agente que: Crea tareas a partir de ideas surgidas en sesiones de brainstorming en ClickUp Whiteboards

Actualiza automáticamente los briefings con el estado de los comentarios.

Marca los briefings vencidos para que se traten con prioridad.

Obtenga más información sobre la automatización de los procesos creativos y de marketing aquí:

Supervise y analice las métricas del proyecto.

Los paneles de ClickUp te ofrecen una vista en tiempo real de todos tus briefings creativos, campañas y actividades del equipo. Con los informes programados, puedes enviar automáticamente por correo electrónico actualizaciones periódicas a las partes interesadas directamente desde cualquier vista del panel.

Extraiga datos relevantes de tareas, documentos y comentarios con las tarjetas de IA en los paneles de ClickUp.

Además, las tarjetas de IA añaden inteligencia a tus paneles para:

Resuma la actividad: obtenga actualizaciones instantáneas sobre el progreso de la campaña, la finalización de tareas y las contribuciones del equipo.

*resúmenes ejecutivos: Elabora resúmenes generales de alto nivel para la dirección, incluyendo hitos y el estado del proyecto

informes personalizados: *Haz preguntas específicas a la IA, como «¿Qué briefings están vencidos?» o «¿Cuáles son los obstáculos de esta semana?»

📮 Información de ClickUp: El 30 % de los trabajadores cree que la automatización podría ahorrarles entre 1 y 2 horas a la semana, mientras que el 19 % estima que podría liberar entre 3 y 5 horas para realizar un trabajo profundo y concentrado. Incluso esos pequeños ahorros de tiempo se acumulan: solo dos horas recuperadas a la semana equivalen a más de 100 horas al año, tiempo que podría dedicarse a la creatividad, el pensamiento estratégico o el crecimiento personal. 💯 Con los agentes de IA y ClickUp Brain de ClickUp, puedes automatizar flujos de trabajo, generar actualizaciones de proyectos y transformar tus notas de reuniones en pasos prácticos, todo ello dentro de la misma plataforma. No necesitas herramientas ni integraciones adicionales: ClickUp te ofrece todo lo que necesitas para automatizar y optimizar tu jornada laboral en un solo lugar.

Acelera el proceso con plantillas

Obtenga una plantilla gratis Planifica campañas y captura ideas creativas con la plantilla de documento de briefing creativo de ClickUp

Lista para usar y fácil de manejar, la plantilla de documento de briefing creativo de ClickUp ayuda a los equipos a definir y gestionar proyectos creativos en un lugar claro y estructurado.

Así es como te ofrece compatibilidad en tu día a día:

Recopile las metas de la campaña, los detalles de la audiencia, los cronogramas y los presupuestos en un documento estructurado

Añada secciones para palabras clave objetivo y notas de optimización para agilizar la gestión de proyectos SEO

Vincula el briefing directamente a las tareas para que los diseñadores, redactores y gerentes estén alineados en los siguientes pasos

Crea espacios de lluvia de ideas que animen a los equipos a aplicar diferentes técnicas de ideación

Mantén claras las aprobaciones etiquetando a los revisores y realizando un seguimiento de las firmas dentro del documento

Centralice los resúmenes creativos con ClickUp

La automatización de los briefings creativos con ChatGPT puede ahorrar un tiempo valioso, pero no es una solución completa: se puede perder el contexto, las actualizaciones pueden dispersarse y es necesario realizar seguimientos manuales.

ClickUp elimina estos silos al reunir tus tareas, documentos, paneles y IA en un solo entorno de trabajo. Con ClickUp Brain, obtienes asistencia inteligente de IA para resúmenes, contenido e información, mientras que ClickUp Automatización se encarga de los pasos repetitivos.

¿Por qué no das el siguiente paso y reúnes todo tu trabajo creativo en un solo lugar? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp!