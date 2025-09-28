Plantillas gratuitas de listas de tareas de gestión de proyectos para organizar el trabajo de forma eficaz

La gestión de proyectos es como hacer malabares con tres pelotas: tiempo, coste y calidad.

Si alguna vez ha intentado mantener esas tres cosas en equilibrio, sabrá que es más fácil decirlo que terminado. Los plazos se acercan de repente, los presupuestos se reducen y, de alguna manera, la calidad del resultado puede parecer lo primero que se ve afectado.

Ahí es donde las plantillas de listas de tareas de gestión de proyectos te sacan del apuro. Tanto si estás dirigiendo el lanzamiento de un producto como si estás planificando una fiesta en la oficina, te ayudan a gestionar las tareas, los cronogramas y los miembros del equipo sin esfuerzo. En esta publicación, exploramos las mejores plantillas de listas de tareas de gestión de proyectos para tus necesidades personales y de empresa.

🔎 ¿Sabías que... Aproximadamente el 76 % de los empleados experimentan agotamiento en algún momento de su vida laboral?

*¿Qué son las plantillas de listas de tareas para la gestión de proyectos?

Una plantilla de lista de tareas de gestión de proyectos es un marco predefinido para planificar, organizar y realizar un seguimiento de las tareas de un proyecto. Piensa en ella como el centro de mando de tu proyecto, que te ayuda a estructurar el flujo de trabajo de principio a fin.

Estos son los elementos estándar de una plantilla de lista de tareas de proyecto:

Lista de títulos de tareas : incluye una lista de tareas para completar el proyecto y evitar confusiones

persona asignada*: muestra quién es responsable de cada tarea. Esto ayuda a evitar duplicaciones y mantiene al equipo responsable

Fecha límite : destaca los plazos de las tareas para que tu equipo pueda priorizar el trabajo y garantizar que se complete a tiempo

Estado : muestra el estado de las tareas. Con un seguimiento preciso del estado, realizar ajustes resulta muy sencillo

Dependencias: lista los nombres de las tareas que dependen de otras y destaca sus relaciones para garantizar un flujo de trabajo fluido

*¿Qué caracteriza a una buena plantilla de lista de tareas para la gestión de proyectos?

Una plantilla sólida para la gestión de tareas de proyectos debe ser clara, personalizable y fácil de actualizar. A continuación, le indicamos qué debe tener en cuenta a la hora de elegir una plantilla:

Fácil de usar : busca una plantilla con un formato limpio e intuitivo

Detalles claros de las tareas : considera una plantilla de lista de tareas de gestión de proyectos con información relevante, como plazos, jefe de equipo y persona asignada

Actualizaciones en tiempo real : elige plantillas que permitan la edición y las actualizaciones en tiempo real. Esto ayuda a que todos estén en la misma página, especialmente en equipos remotos y multifuncionales

Clasificación por prioridad : selecciona una plantilla que te ayude a marcar y filtrar las tareas clave para que las tareas de mayor impacto se aborden en primer lugar

Colaborativo : elige plantillas de listas de tareas de gestión de proyectos que sean fáciles de usar compartido y edición conjuntamente

Seguimiento visual : busca plantillas que incluyan indicadores de progreso, como casillas de selección o barras de seguimiento porcentual

Notas y comentarios: Da prioridad a las plantillas que incluyan espacios para notas o comentarios. Esto mejora la comunicación y permite captar el contexto

13 plantillas de listas de tareas para la gestión de proyectos

¿Alguna vez sientes que tus proyectos te controlan a ti en lugar de al revés? Es una historia muy común.

Por eso existe el software específico para la gestión de proyectos. Cuando se trata de simplificar tu trabajo, ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, lidera el mercado con un flujo de trabajo intuitivo y plantillas estructuradas.

Estas son las mejores plantillas de listas de tareas para la gestión de proyectos que puedes probar:

1. Plantilla de lista de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de las incidencias detectadas y resueltas en los proyectos con la plantilla de lista de ClickUp

Para los equipos que deben lidiar con múltiples prioridades, la plantilla de lista de ClickUp ofrece una forma clara e intuitiva de capturar, organizar y ejecutar flujos de trabajo basados en tareas.

Esta plantilla admite jerarquía, seguimiento de estados y etiquetas codificadas por color. Los usuarios pueden dividir iniciativas grandes en pasos detallados, al tiempo que mantienen la visibilidad sobre lo que está pendiente, lo que viene a continuación y lo que está bloqueado.

Además, con recordatorios, automatizaciones y advertencias de dependencia, el seguimiento es perfecto.

🌟 Por qué te encantará:

Crea listas claras y plegables para realizar seguimiento de cada fase de un proyecto

Utiliza vistas personalizadas para una mejor supervisión

Vincula documentos o archivos de compatibilidad dentro de las tareas

🔑 Ideal para gestores de proyectos, equipos de TI y jefes de equipo que desean un proceso estructurado de resolución de errores para mantener el proyecto en marcha.

📣 Opinión del cliente: Esto es lo que Philip Storry, administrador sénior de sistemas en SYZYGY, dijo sobre el uso de ClickUp: Anteriormente habíamos utilizado Jira para algunas tareas de gestión de proyectos y diversas herramientas a nivel de equipos pequeños, pero necesitábamos encontrar algo que fuera tan flexible como Jira sin resultar tan intimidante para el personal sin conocimientos técnicos. ClickUp era la mejor combinación de facilidad de uso, funciones y potencia. Anteriormente habíamos utilizado Jira para algunas tareas de gestión de proyectos y diversas herramientas a nivel de equipos pequeños, pero necesitábamos encontrar algo que fuera tan flexible como Jira sin resultar tan intimidante para el personal sin conocimientos técnicos. ClickUp era la mejor combinación de facilidad de uso, funciones y potencia.

2. Plantilla sencilla de lista de tareas pendientes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Crea tareas de proyecto y realiza un seguimiento del progreso con la plantilla de lista de tareas pendientes sencilla de ClickUp

La clave del intento correcto de un proyecto reside en tener un plan organizado para cada tarea. Pero, ¿cómo se consigue eso? Con la plantilla de lista de pendientes sencillas de ClickUp. Su interfaz minimalista te permite capturar tareas, marcarlas como completadas y ajustar rápidamente las prioridades.

Esta plantilla tiene la función de un diseño intuitivo que te ayudará a planear listas de pendientes detalladas. El formato de lista de control facilita marcar las pendientes completadas y realizar un seguimiento del progreso. Además, te ayuda a enlazado páginas y referencias, para que todo sea accesible.

🌟 Por qué te encantará:

Cambia fácilmente entre elementos completados y pendientes con el interruptor

Establece recordatorios de tareas sin necesidad de configurar flujos de trabajo complejos

Incrusta Hojas de cálculo de Google, YouTube, Miro y otros enlaces del entorno de trabajo para consultarlos rápidamente

Clasifica las tareas por fase y tipo de proyecto utilizando páginas y subpáginas

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos, jefes de equipo y equipos de operaciones que buscan un diseño intuitivo para realizar el seguimiento del éxito de los proyectos.

💡 Bonificación: Prueba ClickUp Brain MAX, el compañero contextual Work AI Desktop que realmente te entiende, porque conoce tu trabajo. Deshazte de la proliferación de herramientas de IA, utiliza tu voz para realizar el trabajo, crear documentos, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más. Así es como se hace: Busca al instante en ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint y TODAS tus apps, aplicaciones conectadas + la web para ubicar archivos, documentos y adjuntos

Utilice comandos de voz con Talk to Text para dictar notas, crear tareas, programar reuniones y mucho más, sin necesidad de usar las manos, lo que agiliza y hace más eficiente la gestión de proyectos

Reemplaza docenas de herramientas de IA desconectadas, como ChatGPT, Claude y Gemini, con una única solución contextual y lista para su uso en la empresa

3. Plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén las tareas del proyecto organizadas a un nivel granular con la plantilla de lista de pendientes diarias de ClickUp

Tienes una visión general de cómo hacer avanzar el proyecto. Pero para cumplir con los plazos, tu equipo necesita una dirección clara. Ahí es donde la plantilla de lista de tareas diarias de ClickUp te echa una mano.

Las secciones específicas de esta plantilla de lista de pendientes te permiten añadir la ubicación de tarea, notas con contexto y otros detalles para tareas y proyectos concretos.

🌟 Por qué te encantará:

Crea listas de control y hitos para facilitar la plan y el seguimiento

Establece prioridades y asigna miembros del equipo para completar las tareas a tiempo

Crea un tablero para supervisar las tareas completadas y en curso de un solo vistazo

Ordena las tareas por fase del proyecto o categoría para mantener la claridad

🔑 Ideal para: Jefes de equipo, gestores de proyectos y miembros de equipos que buscan un formato organizado para mantener las tareas diarias de los proyectos en un solo lugar.

💡 Consejo profesional: Haz una lluvia de ideas y crea una lista visual de pendientes para completar el proyecto con ClickUp Whiteboards. Esta función te ayuda a: Convierta sus ideas relacionadas con la gestión de proyectos en tareas viables de forma visual con su equipo

Garantiza la colaboración entre los miembros del equipo

Crea un flujo de trabajo fluido en tiempo real para que el equipo lo siga Colabora visualmente con tu equipo utilizando las pizarras de ClickUp

4. Plantilla de gestión de tareas diarias de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén a tu equipo organizado y tus proyectos en seguimiento con la plantilla de gestión de tareas diarias de ClickUp

La plantilla de gestión de tareas diarias de ClickUp está diseñada para personas de alto rendimiento que necesitan una visión general diaria de todos los proyectos, elementos de acción y plazos.

El panel de estado muestra las tareas completadas, en curso o pendientes, para que siempre sepas en qué punto te encuentras. ¿Lo mejor? La plantilla te ayuda a ver qué ha funcionado y qué aspectos debes mejorar, para que tu productividad nunca se vea afectada.

🌟 Por qué te encantará:

Realice un seguimiento de las tareas diarias, como los informes EOD y las actividades recurrentes

Obtenga una panorámica rápida con paneles visuales, gráficos, lista, documento y marcadores

Crea listas de tareas individuales para las diferentes fases del proyecto y categorías de tareas

Añade notas para proporcionar contexto o compartir comentarios directamente dentro de las tareas

🔑 Ideal para: Equipos que lanzan un nuevo proyecto o buscan optimizar los procesos existentes.

5. Plantilla de tareas de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Realice sus proyectos dentro del plazo previsto con la plantilla de tareas de gestión de proyectos de ClickUp

La plantilla de tareas de gestión de proyectos de ClickUp permite asignar tareas con control de acceso, lo que garantiza que solo las personas adecuadas se encarguen de las tareas adecuadas. Los hitos sirven como puntos de referencia motivacionales, y la vista de tablero muestra el estado de finalización de las tareas. Además, la barra de progreso integrada se actualiza automáticamente a medida que avanzas. Además, puedes evaluar las habilidades y la disponibilidad de los miembros del equipo para asignar el trabajo de manera eficiente.

🌟 Por qué te encantará:

Lista los objetivos generales y meta-específicos de cada proyecto

Utiliza los paneles de ClickUp para la elaboración de informes sobre el estado del proyecto y el estado de las tareas

Añade duraciones estimadas y realiza un seguimiento del tiempo para identificar deficiencias y optimizar la productividad

🔑 Ideal para: Equipos pequeños, gestores de proyectos y responsables de operaciones que buscan una plantilla específica para gestionar proyectos de forma eficaz.

🧠 Dato curioso: Los hitos fueron utilizados por primera vez por los romanos a lo largo de las carreteras con detalles que incluían la distancia a la ciudad más cercana, cuándo se construyó el tramo y quién lo pagó.

6. Plantilla sencilla de gestión de tareas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea listas de tareas pendientes, visualiza las tareas y realiza un seguimiento del progreso con la plantilla de gestión de tareas sencilla de ClickUp

¿Quieres mantener tu proyecto en marcha y sin estrés? La plantilla de gestión de tareas sencilla de ClickUp te ayuda a hacerlo.

Proporciona a tu equipo una hoja de ruta clara y normas que seguir. Las categorías de tareas, basadas en el estado de finalización y la fase del proyecto, mantienen el flujo de trabajo estructurado. Con comentarios y etiquetas, cada tarea es rica en contexto y viable.

🌟 Por qué te encantará:

Personaliza los campos con valoraciones, niveles de importancia de las tareas y mucho más

Crea un cronograma del proyecto para obtener una visión general rápida y realizar ajustes

Utiliza etiquetas personalizadas y asígnalas a las tareas pertinentes

🔑 Ideal para: equipos de operaciones, jefes de equipo y empleados que desean mantener las tareas de los proyectos organizadas y al día.

📣 Opinión del cliente: He aquí por qué Alfred Titus, director de apoyo administrativo de la fundación Brighten A Soul, cree que ClickUp es una opción excelente para colaborar en tareas: Para cualquier organización que tenga dificultades para gestionar sus proyectos, ClickUp le ayudará en la colaboración de tareas. Con este software, los usuarios pueden realizar un seguimiento de los elementos de la lista de pendientes y trabajar en ellos dentro del plazo estipulado. También ayuda al equipo de gestión de proyectos a realizar un seguimiento del progreso general de los proyectos para garantizar que se cumplan los plazos. Para cualquier organización que tenga dificultades para gestionar sus proyectos, ClickUp le ayudará en la colaboración de tareas. Con este software, los usuarios pueden realizar un seguimiento de los elementos de la lista de pendientes y trabajar en ellos dentro del plazo estipulado. También ayuda al equipo de gestión de proyectos a realizar un seguimiento del progreso general de los proyectos para garantizar que se cumplan los plazos.

7. Plantilla de lista pendiente del calendario de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Mantén una lista de tareas pendientes en el calendario para cada miembro asociado al proyecto con la plantilla de lista de tareas pendientes del calendario de ClickUp

Cuando los plazos y las fechas límite dominan tu día, la plantilla de lista de pendientes del calendario de ClickUp te ofrece claridad visual. El diseño basado en el tiempo ayuda a identificar los cuellos de botella y a equilibrar tus cargas de trabajo.

Ofrece dos vistas de calendario: una para realizar seguimiento de las tareas por fase o tipo de proyecto y otra para ver las tareas asignadas. Para mayor claridad, le ayuda a añadir recursos específicos, adjuntos y comentarios.

Además, con un formulario de solicitud de reunión personalizable, tu equipo puede programar reuniones para discutir el progreso o las ideas.

🌟 Por qué te encantará:

Clasifica a los empleados por rol y departamento para una mejor asignación de tareas

Evalúa la productividad de cada miembro del equipo para facilitar la planificación y el seguimiento del rendimiento

Correlaciona tu lista de pendientes directamente a un calendario diario, semanal o mensual

Lista tanto una descripción general completa de las tareas como tareas detalladas y viables para el equipo

🔑 Ideal para gestores de proyectos y jefes de equipo que desean evaluar la productividad del equipo y gestionar la asignación y planificación de tareas.

💡 Consejo profesional: Las herramientas basadas en IA, como ClickUp Brain, te ayudan a mantener un flujo de trabajo fluido para que los proyectos sigan adelante. Así es como te ayuda: Automatiza tareas repetitivas, como recordatorios o mover tareas cuando se marcan como «terminado»

Genere un resumen instantáneo del progreso del proyecto

Obtenga sugerencias para mejorar la plan y el seguimiento de proyectos Crea y asigna tareas y subtareas sin problemas con ClickUp Brain

8. Plantilla de tareas pendientes de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organiza proyectos, prioriza tareas y realiza un seguimiento visual del progreso con la plantilla de tareas pendientes de ClickUp

Tanto si eres un gestor que tiene que hacer malabarismos con las solicitudes como si te dedicas a realizar un seguimiento de los entregables, la plantilla de tareas pendientes de ClickUp te ayuda a reflejar tu carga de trabajo real.

Te ayuda a priorizar las tareas por importancia o urgencia, estructurar el trabajo en listas con subtareas y fechas de vencimiento, y visualizar el progreso mediante vistas Kanban o vista Gantt.

Además, con el control de tiempo integrado, obtienes una estimación de las horas de trabajo necesarias para planear los cronogramas.

🌟 Por qué te encantará:

Configura automatizaciones para asignar tareas a los miembros del equipo

Incluye campos como presupuesto, nivel de productividad y valoraciones de intento correcto para obtener una vista completa

Clasifica las tareas del proyecto por prioridades diarias, semanales y mensuales

Añade enlaces de referencia, archivos de recursos y notas para que todo esté accesible

🔑 Ideal para: Jefes de equipo que desean organizar las tareas y la carga de trabajo para garantizar el éxito de los proyectos.

9. Plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Encuentre el marco de gestión de tareas adecuado y mantenga al equipo alineado con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

La plantilla de gestión de tareas de ClickUp está diseñada para ayudar a los equipos a mantenerse organizados, centrados y al día con su trabajo diario. Con listas integradas para acciones pendientes, ideas y tareas atrasadas, crea un flujo de trabajo claro que mantiene las tareas en movimiento y evita que se pase nada por alto.

Es compatible con tareas personales detalladas e iniciativas de todo el equipo. Las vistas y categorías personalizables lo hacen adaptable a prácticamente cualquier flujo de trabajo. Además, las notas breves para cada tarea proporcionan claridad contextual.

🌟 Por qué te encantará:

Utiliza estados, etiquetas y filtros para organizar las tareas y supervisar los índices de finalización

Integre con ClickUp Doc ClickUp Chat para obtener contexto

Configura automatizaciones para recordatorios, cálculos y otras funciones para mantener la precisión

Asigna dependencias entre tareas para lograr un flujo de trabajo fluido y sin interrupciones

🔑 Ideal para: Jefes de equipo y gestores de proyectos que desean organizar las tareas de los proyectos para lograr un flujo de trabajo fluido.

💡 Consejo profesional: Consulte los informes de finalización de tareas de un vistazo con los paneles de ClickUp. Personalice los informes para adaptarlos a su flujo de trabajo y simplificar el seguimiento de las tareas del proyecto. Esto es lo que puedes hacer: Consulte las tareas asignadas, las tareas completadas y las tareas en curso para identificar los cuellos de botella

Obtenga respuestas sobre duración estimada y dependencias para optimizar los flujos de trabajo y planear proyectos

Añade tarjetas para mostrar diferentes gráficos, como tareas en riesgo y mucho más

10. Plantilla de lista de actividades de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organiza las actividades del proyecto y mantén un flujo de trabajo fluido con la plantilla de lista de actividades de ClickUp

Ya tienes el plan del proyecto, pero su ejecución fluida depende de la organización de los pequeños detalles. La plantilla de lista de actividades de ClickUp te ayuda a dividir las tareas grandes en pasos factibles.

Con documentos de proyecto integrados, facilita la lluvia de ideas sobre el alcance del trabajo y la definición de los pasos a seguir. La vista de tablero te ayuda a crear un proceso, lo que facilita la identificación de lagunas y el ajuste correspondiente. Además, es beneficioso para actividades recurrentes o basadas en el cumplimiento normativo.

🌟 Por qué te encantará:

Incluye descripciones, restricciones, recursos y supuestos para cada actividad

Correlaciona dependencias para mantener un flujo de trabajo fluido y con conexión

Realice un seguimiento del progreso de las tareas a través del rastreador, que se actualiza automáticamente al completar las tareas

Etiqueta a los miembros, asigna varios compañeros de equipo y destaca a la persona responsable

🔑 Ideal para: Gerentes y equipos de operaciones que buscan un enfoque estructurado para organizar los detalles de las tareas.

📮 ClickUp Insight: Cuando se acumulan las tareas invisibles, las consecuencias son reales: el 14 % de los empleados afirma que les resulta «más difícil» concentrarse en su trabajo principal, y el 21 % se siente ralentizado y abrumado por la presión añadida. Esta carga silenciosa no es solo un inconveniente, sino una amenaza directa para el rendimiento y el bienestar del equipo. Con ClickUp Brain, el trabajo oculto no permanece oculto por mucho tiempo. Puede mostrar automáticamente las tareas vencidas, sin asignar o estancadas, lo que permite a los equipos tomar medidas antes de que los problemas se agraven. Deja que ClickUp AI haga el trabajo pesado, para que tu equipo pueda dar lo mejor de sí mismo.

11. Plantilla de gestión de proyectos ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Organiza proyectos y tareas interfuncionales a la perfección con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

¿Busca un marco para gestionar proyectos multifuncionales de forma eficaz? La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp aporta claridad a la gestión de tareas en todos los cronogramas, entregables y equipos.

Ofrece una vista completa, desde el seguimiento de riesgos hasta la asignación de tareas entre departamentos. Las tareas con prioridad y las dependencias se agrupan en la pestaña «Tareas urgentes» para simplificar la planificación. La plantilla también mantiene organizados los OKR, lo que facilita la alineación de tareas y metas.

🌟 Por qué te encantará:

Organice proyectos con hitos de alto nivel y vista los cronogramas

Realice un seguimiento de varios proyectos y gestione todos los detalles relacionados con las tareas en un solo lugar

Crea formularios para recopilar información, documentos para intercambiar ideas y listas para estructurar tareas

Supervise el progreso con informes de estado detallados para mantenerse informado y cumplir con los plazos

🔑 Ideal para: Gestores de proyectos, gestores de carteras y gestores de programas que buscan una forma sencilla de gestionar proyectos y trabajo.

🧠 Dato curioso: Existe un museo del fracaso que muestra fracasos en materia de innovación para que puedas aprender de ellos. El museo cuenta con más de 100 productos y servicios fallidos de empresas conocidas como Colgate, Pepsico y otras.

12. Plantilla de plan de trabajo para proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Crea un plan de proyecto completo con la plantilla de plan de trabajo de proyectos de ClickUp

Mantener todos los elementos del proyecto en un solo lugar es muy fácil con la plantilla de plan de trabajo de proyectos de ClickUp. Es un marco excelente para visualizar el cronograma del proyecto en función de las dependencias de las tareas.

La vista de cronograma le permite programar la duración de las tareas por departamento. Las automatizaciones optimizan todo para mantener el rumbo, desde las actualizaciones de completada de tareas hasta los recordatorios oportunos.

Además, la lista de todas las actividades ofrece una visión general completa, que incluye los calendarios de los proyectos, las fechas de inicio y finalización, los retrasos, las fases de los proyectos y las valoraciones del esfuerzo.

🌟 Por qué te encantará:

Crea un formulario de envío de tareas para garantizar la claridad y la documentación exhaustiva de las tareas

Convierte las tareas en hitos para destacar los logros clave y los plazos

Añade fórmulas para calcular la duración de las actividades y mantener tu cronograma preciso

Agrupa las tareas por fases del proyecto para mejorar la estructura y la visibilidad

🔑 Ideal para: Jefes de proyecto y equipos de operaciones que buscan un enfoque estructurado para organizar las actividades y los cronogramas de los proyectos.

🔎 ¿Sabías que...? Hoy en día, la mayoría de nosotros utilizamos plantillas digitales de (diagrama de) Gantt. Sin embargo, los primeros (diagramas de) Gantt se creaban en papel, lo que significaba que había que volver a dibujar todo el gráfico incluso para cambios menores. Para evitarlo, los gestores de proyectos utilizaban trozos de papel para realizar los ajustes necesarios.

13. Plantilla «Getting Things Done» de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita Obtén una mayor claridad sobre las tareas y mantén el proyecto alineado con la plantilla «Getting Things Done» de ClickUp

La plantilla «Getting Things Done» de ClickUp adapta el marco de productividad GTD de David Allen a un formato digital optimizado. Es ideal para principiantes y para cualquiera que desee capturar, organizar y priorizar tareas rápidamente.

Organiza bandejas de entrada, acciones posteriores, listas de espera y tareas pendientes para fomentar la concentración y mejorar la toma de decisiones. Los campos de contexto y comentarios ofrecen espacio para notas detalladas, mientras que la duración estimada agilizan la planificación.

🌟 Por qué te encantará:

Valora el nivel de energía de cada tarea para mantenerte organizado y realizar un mejor seguimiento de tu carga de trabajo

Calcula automáticamente sumas, promedios, intervalos y mucho más para presupuestos y plazos

Vincule archivos, referencias y recursos para facilitar el acceso

Añada contexto con etiquetas como departamento, prioridad o fase del flujo de trabajo

🔑 Ideal para: Jefes de proyecto y gestores que buscan una plantilla para mantener organizadas las tareas de los proyectos.

optimice la gestión de proyectos y tareas con ClickUp*

La gestión de proyectos sin una plantilla de lista de tareas es como intentar montar muebles de IKEA sin el manual. Claro, es posible que al final lo consigas, pero no sin perder tornillos, tomar café extra y sufrir una pequeña crisis existencial.

Con la plantilla adecuada, tu equipo trabajará de forma más rápida e inteligente, y ClickUp te ofrece eso y mucho más.

Con ClickUp Brain, plantillas, documentos y otras herramientas de colaboración y planificación, ClickUp te ayuda a mantener todas las tareas de tus proyectos bajo seguimiento.

Se acabaron las tareas olvidadas. Se acabaron las conjeturas. Regístrate ahora gratis, gratuito/a en ClickUp y obtén una hoja de ruta clara para la gestión de tareas.