Cómo crear estrategias de marketing ganadoras para agentes inmobiliarios

Su competidor al otro lado de la ciudad siempre está un paso por delante de usted mientras usted intenta alcanzarlo. La verdad es que no están por delante porque sean mejores que usted, sino porque su estrategia de marketing de campo lo es.

Improvisar su plan de generación de clientes potenciales no es una solución en el mercado inmobiliario, donde la atención es la moneda y cada cliente potencial cuenta. En esta entrada del blog, analizaremos estrategias de marketing eficaces para agentes inmobiliarios y proporcionaremos un ejemplo de cómo ClickUp puede ayudar

⭐ Plantilla destacada Si desea organizar sus operaciones de marketing sin empezar desde cero, la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp es la vía más rápida. Esta configuración de lista lista para usar es ideal para profesionales del marketing y agentes inmobiliarios que gestionan correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y lanzamientos de productos. Obtenga plantillas gratis Cree campañas repetibles y de alto rendimiento con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

¿Por qué los agentes inmobiliarios necesitan una estrategia de marketing sólida?

El marketing ayuda a las personas a recordar, confiar y elegirte. Y la estrategia de marketing adecuada te coloca en primer plano en la mente de tu público objetivo.

Esto es lo que una estrategia eficaz puede hacer por su empresa inmobiliaria:

Cree un nicho inmobiliario: Tener una identidad definida ayuda a orientar la publicidad y hace que su mensaje de marketing sea memorable

Genere confianza a largo plazo con una marca coherente: El marketing coherente en los mismos dos mercados locales y con el mismo perfil de comprador dará lugar a referencias con alta intención de compra

Dese a conocer como empresa: Invertir el presupuesto de marketing en liderazgo intelectual, presencia en la comunidad y autoridad local le ayuda a atraer clientes potenciales

Evite la divulgación genérica: Trabaje con un Trabaje con un plan de marketing enfocado para evitar tener biografías similares y publicaciones de marketing en redes sociales basadas en plantillas como sus competidores

📌 Cuando intentas hablar con todo el mundo, acabas sin conectar con nadie. Encuentra tu público objetivo y dirígete a él.

Citando a un agente en un hilo de Reddit:

Si eres un agente de lujo, sé un agente de lujo. No publiques cómo puedes conseguir una vivienda para principiantes por X dólares al mes («¡menos que tu alquiler actual!»). Si eres un agente de alquiler, tienes una red de contactos, experiencia y tiempo para cerrar 10 contratos de alquiler al mes. Sé uno de ellos. Si eres un agente de compradores de primera vivienda, te encanta el aspecto educativo, ayudar a revisar toneladas de información, construir relaciones, etc... sé uno. Si eres un negociador y eres realmente bueno encontrando oportunidades para inversores experimentados... sé eso.

TL;DR: Habla directamente con tu gente y no intentes ser todo para todos. Saber a quién sirves y cómo mostrarte de manera consistente es la mitad del trabajo.

👀 ¿Sabías que...? Se tarda una media de entre 30 y 90 días en vender una vivienda.

Estrategias de marketing probadas para agentes inmobiliarios

Una combinación de canales online y offline le llevará de una lista obsoleta a un contrato firmado. Explore estas mejores estrategias de marketing para agentes inmobiliarios para atraer clientes potenciales y llegar a su mercado objetivo.

1. Envíe correos electrónicos semanales

*Ojos que no ven, corazón que no siente. Si no estás en su bandeja de entrada cada semana, no estarás en su mente.

El marketing por correo electrónico ayuda a cultivar clientes potenciales a largo plazo y a ofrecer información valiosa a aquellos que aún no están listos para comprar o vender.

Así es como puede ser un esfuerzo de marketing exitoso:

Pulso del mercado: Comparta estadísticas locales sobre viviendas, como el promedio de días en el mercado, la relación entre el precio de venta y el precio de venta reciente, o los nuevos anuncios en un barrio de moda

Listado destacado de la semana: Destaque una propiedad excepcional con excelentes fotos y una propuesta de valor única (precio, ubicación, funciones)

Destacado local: Recomiende una cafetería, una ruta de senderismo o una pequeña empresa de su barrio y conéctela con el atractivo del estilo de vida de su mercado

📌 Incluso si solo el 30 % de tus suscriptores abre el correo electrónico, el resto sigue viendo tu nombre y el asunto, lo que te posiciona como su opción preferida cuando necesitan un servicio.

🧠 Dato curioso: Cada día se intercambian alrededor de 347 000 millones de correos electrónicos entre empresas y consumidores, lo que convierte al marketing por correo electrónico en uno de los canales de marketing más eficaces.

2. Llegue a clientes potenciales

Necesita relevancia para conseguir nuevos listados. Céntrese en los propietarios cercanos a su último listado o venta de propiedades y llámelos por teléfono. Estos contactos ya están pensando en la actividad del mercado en su barrio.

No interrumpirá su día con un discurso de ventas, ya que tiene una razón válida para llamar a los compradores potenciales. En cambio, les ofrece información útil sobre algo que está sucediendo en la calle.

Así es como puede utilizar este canal de marketing:

Dirija su alcance geográficamente: Llame a entre 50 y 100 vecinos en un radio de unos bloques de una propiedad que acaba de poner en venta o vender (mencione la vivienda exacta y su impacto en los valores cercanos)

Lidere con curiosidad: Pregunte: «¿Le gustaría recibir información actualizada sobre el valor de mercado de las viviendas en su zona?» o «¿Quiere saber cuánto podría valer su vivienda hoy?»

Registre las conversaciones para su seguimiento: Añada compradores potenciales a su Añada compradores potenciales a su CRM inmobiliario , etiquételos por barrio y haga un seguimiento cuando se produzca otra venta cercana

📌 Esta sólida estrategia de marketing refuerza su presencia en áreas específicas, ayudando a sus vecinos a recordarle durante el proceso de compra de una vivienda.

3. Aproveche una campaña de goteo

Los vendedores particulares (FSBO) o los vendedores con anuncios caducados pueden mostrarse escépticos, pero en su mayoría están frustrados y abrumados.

Para ganarse su confianza con el tiempo, cree una campaña de marketing inmobiliario breve y estratégica: una campaña de goteo.

Esto es lo que pueden hacer las empresas inmobiliarias:

Cree un plan de puntos de contacto de cinco a siete pasos: Combine correos electrónicos, textos y llamadas espaciados entre cuatro y seis semanas, y cada mensaje debe ser breve, personal y útil

Lidera con información: Ofrece servicios inmobiliarios como un informe reciente sobre las ventas en el barrio, una valoración gratuita de la vivienda o una lista de mejoras rápidas para aumentar la comerciabilidad

Reconozca su situación: Utilice un lenguaje empático como «Es difícil cuando la primera ronda no sale según lo planeado»

Manténgase visible y coherente: Crea en el seguimiento, porque los anuncios inmobiliarios suelen ir a parar a quien hace el seguimiento en la quinta semana, mucho después de que todos los demás hayan dejado de hacerlo

📌 Es más probable que se gane la confianza, las recomendaciones y los clientes a largo plazo de vendedores que antes estaban indecisos.

💡Consejo profesional: ¿Quieres automatizar tu campaña de goteo? Prueba ClickUp. Empiece con un formulario de ClickUp para recopilar información sobre clientes potenciales. Cada envío se registra automáticamente como una tarea de ClickUp en su lista de anuncios FSBO/caducados, asignada a usted o a su equipo, con la prioridad y la fase prellenadas a través de campos personalizados. A medida que los clientes potenciales avanzan por las fases, utiliza las automatizaciones de ClickUp para desencadenar tu secuencia de goteo: correos electrónicos, registros y valores añadidos como análisis de precios correlacionados con la fase adecuada. Con ClickUp, tu seguimiento se convierte en un sistema repetible con solo unos clics.

4. Utilice vídeos para darse a conocer

el 89 % de las empresas utilizan el vídeo como herramienta de marketing porque genera credibilidad de marca rápidamente. Si también quieres convertirlos en material de marketing a largo plazo:

Cree instantáneas: Grabe actualizaciones de 60 segundos en las que explique las tendencias del mercado, como los precios medios de venta o los cambios en los tipos de interés

Localice su marca: Destaque los barrios, eventos comunitarios, etc., con rápidas locuciones para posicionarse como el agente inmobiliario de referencia

Comparte lo que hay detrás: Muestra cómo es un día en tu vida: recorridos, inspecciones o percances divertidos para humanizar tu marca

📌 Cuando los clientes potenciales finalmente necesitan un agente, es más probable que llamen al que han visto semanalmente en su feed.

5. Crea imanes de clientes potenciales que filtren a los compradores serios

Un imán de clientes potenciales es un recurso gratuito, como un manual de marketing, una guía, una lista de control o una herramienta, que resuelve un problema específico de su cliente ideal. Cuando se posiciona correctamente, atrae a compradores motivados y, al mismo tiempo, rechaza suavemente a los clientes potenciales no cualificados.

A continuación le indicamos cómo crear esta estrategia de marketing de productos:

Resuelva una necesidad urgente: Ofrezca información sobre mercados cerrados, como «10 joyas ocultas en [su ciudad] por menos de 500 000 dólares», ideal para compradores primerizos o personas que se mudan y tienen un presupuesto limitado

Información de registro: Configure un formulario sencillo y solicite el nombre, el correo electrónico y el número de teléfono para realizar un seguimiento de los clientes potenciales

Priorice el seguimiento: Etiquete a los clientes potenciales que opten por la guía de precios como posibles vendedores y diríjalos a una secuencia de correos electrónicos personalizados

Escriba respuestas completas: Entregue el imán de clientes potenciales de inmediato e incluya un mensaje personal ofreciéndose a responder preguntas

📌 Los imanes de clientes potenciales te ayudan a iniciar conversaciones con las personas adecuadas, segmentar tu cartera de clientes potenciales y ampliar la gestión de las relaciones con tus clientes.

💡 Consejo profesional: Utiliza la IA de ClickUp Brain para convertir al instante tu experiencia en el sector inmobiliario en imanes de clientes potenciales de alta conversión. Solo tienes que escribir una indicación como «Crear una lista de control para vendedores FSBO primerizos» o «Redactar una serie de correos electrónicos para listados caducados», y Brain generará contenido que podrás perfeccionar en tiempo real

Genere contenido al instante con ClickUp Brain: solo tiene que indicar, revisar e insertar

6. Obtenga funciones

Nada genera confianza más rápido que el respaldo de un tercero, especialmente de un periódico local, una revista de estilo de vida o publicaciones en blogs comunitarios que su público ya conoce y respeta.

Cambie su reputación de ser un agente más por la de un experto reconocido con conocimientos que vale la pena escuchar.

Para aparecer en esta sección, puede:

Identifique ángulos de noticias: Enmarque su anuncio o marca personal en torno a una historia, por ejemplo, un aumento en las ventas de viviendas multigeneracionales en su zona

Encuentre periodistas especializados: Mantenga su discurso breve, centrado y útil, y ofrezca citas, datos y anécdotas que puedan utilizar en sus artículos

📌 También puede pedir a sus compradores anteriores que le mencionen en sus cuentas de redes sociales y aumenten así su credibilidad en su círculo más cercano.

📖 Lea también: Cómo crear un plan de gestión de marketing de contenidos

7. Optimice los testimonios de sus clientes

La mayoría de los agentes dejan de buscar activamente testimonios después de obtener una o dos reseñas positivas. Pero en mercados competitivos, la actualidad y el volumen son tan importantes como las valoraciones con estrellas.

Para mantenerse a la vanguardia:

Recopile testimonios: Pida opiniones justo después del cierre, mientras la emoción aún está presente; utilice el correo electrónico, mensajes de texto y tarjetas escritas a mano para aumentar las respuestas

Elige bien las plataformas de reseñas: Alterna los sitios donde solicitas reseñas para ganar autoridad en varias plataformas

Muestre reseñas: Reutilice las reseñas como activos de marketing online: compártalas en redes sociales, pies de página de correos electrónicos y presentaciones de listados

📌 Las reseñas son una de las pocas estrategias de marketing inmobiliario eficaces que siguen funcionando mucho tiempo después de su publicación.

💡 Consejo profesional: 9 de cada 10 compradores y vendedores dicen que recomendarían a su agente, pero la mayoría nunca lo hace. ¿Por qué? Simplemente se olvidan de tu nombre. En lugar de desaparecer después del cierre, prioriza el seguimiento posterior a la transacción. Un rápido contacto meses después puede convertir un trato puntual en una fuente de referencias a largo plazo.

8. Cree una campaña para compradores que desean cambiar de vivienda

Muchos propietarios han acumulado patrimonio, pero no se dan cuenta de que pueden permitirse un espacio mejor. Estos son sus compradores de categoría superior. A continuación le indicamos cómo llegar a ellos:

Hable con su público objetivo: Encuentre propietarios que compraron una vivienda hace más de cinco años con contenidos como «Lo que puede comprar con el valor neto de su vivienda en el mercado actual»

Mostrar prueba: Utilice correos personalizados o publicidad en línea con historias reales de clientes que han ampliado su vivienda con éxito

Evite parecer demasiado comercial: Ofrezca llamadas estratégicas individuales para dar una imagen más solidaria

📌 Este plan de marketing inmobiliario genera listados y convierte a los propietarios en clientes potenciales.

9. Organice jornadas de puertas abiertas interactivas

Las mejores jornadas de puertas abiertas consisten en crear una experiencia memorable. Cuando se hacen bien, mantienen su marca visible mucho tiempo después del evento y le permiten aparecer en las plataformas de redes sociales de otros.

Esto es lo que pueden hacer los profesionales del marketing inmobiliario:

Mezcla entretenimiento: Dale a tu jornada de puertas abiertas un tema como «visita previa para mascotas» o «visitas al atardecer con aperitivos»

Genere contenido: Grabe clips de vídeo rápidos durante el evento mientras destaca la cocina, responde a preguntas frecuentes o captura las reacciones de los visitantes

Aproveche su comunidad: Realice promociones cruzadas con empresas locales (por ejemplo, pida a una panadería que patrocine los aperitivos o regale cupones a los asistentes)

📌 Cada jornada de puertas abiertas se convierte en un plan de marketing inmobiliario multicanal: generación de clientes potenciales, asociación local y visibilidad social.

10. Objetivo: códigos postales ignorados

Los profesionales inmobiliarios más avispados se hacen con códigos postales más pequeños y desconocidos que generan clientes potenciales sin coste adicional. A continuación le explicamos cómo ponerlo en práctica:

Audite los códigos postales disponibles en las plataformas de generación de clientes potenciales y busque áreas que otros agentes ignoran

Añada estos códigos postales a su perfil de agente, incluso si no está pagando activamente por clientes potenciales allí, y los motores de búsqueda le enviarán clientes potenciales orgánicos

Cree contenido localizado (vídeos, actualizaciones por correo electrónico, entradas de blog) para aumentar la visibilidad y el tráfico orgánico de compradores y vendedores interesados

📌 A veces, el cliente potencial adecuado espera en un lugar donde nadie más busca.

👀 ¿Sabías que... El 71 % de los vendedores volvería a utilizar los servicios del mismo agente inmobiliario para comprar una vivienda?

Cómo ClickUp puede ayudar a los agentes a organizar su marketing

Correlacione los listados de un cliente para que pueda ver las ubicaciones exactas y lo que hay cerca utilizando la vista Mapa de ClickUp

Ahora que tiene una lista de ideas sólidas que puede implementar, es hora de centrarse en una plataforma que haga que todo funcione sin problemas.

ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo, puede ser tu asistente para crear una marca personal como agente inmobiliario y gestionar tu negocio inmobiliario. Te permite acceder a un entorno de trabajo conectado que te ayuda a elaborar estrategias, documentar, asignar y medir el trabajo en tiempo real.

Por ejemplo, la plataforma de gestión de proyectos inmobiliarios de ClickUp puede ayudarte a:

Sincroniza con Google/Outlook para gestionar visitas, firmas y reuniones en un calendario unificado de ClickUp

Utilice mapas interactivos para mostrar la ubicación de las propiedades, los puntos de referencia cercanos y marcadores con códigos de precios para que los clientes comprendan mejor

Cree un CRM ligero dentro de ClickUp para gestionar presupuestos, inventarios, contactos y mucho más

Reduzca el trabajo manual con automatizaciones sin código (por ejemplo, asignación automática de tareas, recordatorios desencadenantes, cambio de estados)

Empiece rápidamente con plantillas específicas para el sector inmobiliario para la gestión de contratos, operaciones de instalaciones, facturas y flujos de trabajo de diseño

Erica Q., estratega digital y gestora de contenidos que trabaja en el sector inmobiliario, opina sobre ClickUp:

Trabajo en el área de marketing inmobiliario, lo que significa que las cosas siempre se mueven rápidamente. Cuando un agente necesita publicar su listado, necesito muchos detalles concretos. Utilizamos formularios automatizados para recopilar toda la información esencial y almacenarla en un solo lugar, de modo que puedo encontrar todo lo que necesito de un vistazo y realizar el trabajo de forma rápida y eficiente. Esto ha supuesto un cambio radical en nuestra empresa.

También puede utilizar la suite de marketing de ClickUp aquí para gestionar su flujo de trabajo y el crecimiento de su empresa simultáneamente. Desglosemos el proceso en cinco fases:

Fase 1: Planifique campañas

Haga una lluvia de ideas de forma remota y convierta las ideas en tareas viables rápidamente en las pizarras de ClickUp

Empiece por hacer una lluvia de ideas sobre secuencias como promociones de jornadas de puertas abiertas o embudos de divulgación FSBO con Pizarras de ClickUp.

¿Lo mejor? Todo aquí es rastreable. Puede arrastrar y soltar notas adhesivas para representar cada fase de la campaña, desde «enviar invitaciones por correo electrónico al vecindario» hasta «subir las imágenes aéreas del inmueble». También le permite convertir cada nota en una tarea ejecutable con personas asignadas, fechas límite y documentos enlazados.

Supongamos que va a lanzar un boletín semanal. Así es como su Pizarra se convierte en la plataforma de lanzamiento:

Crea una pizarra con el título «Boletín semanal sobre el sector inmobiliario»

Añada notas adhesivas codificadas por colores para cada sección recurrente: pulso del mercado, listado destacado, comunidad en primer plano y CTA

Utilice flechas o conectores para visualizar el flujo y los plazos, como «Redactar texto» ➝ «Revisar con el asistente virtual» ➝ «Programar envío de correo electrónico»

Haga clic con el botón derecho en cualquier nota adhesiva y conviértala en una tarea de ClickUp con un estado, una etiqueta de prioridad y los adjuntos pertinentes

También puede acelerar su proceso de lluvia de ideas con ClickUp Brain, el asistente de IA integrado y la IA de trabajo más completa del mundo.

Indíquelo con ideas como «crear un plan de contenido para compradores que desean mejorar su vivienda en el tercer trimestre» y obtenga sugerencias listas para usar en cuestión de segundos. También extrae detalles de su entorno de trabajo para sugerir recomendaciones contextuales.

Genere una plantilla estándar o respuestas detalladas con ClickUp Brain

¿Necesitas más consejos de expertos? Utiliza el tomador de notas con IA de ClickUp para resumir las notas de los clientes potenciales después de una llamada e informar a tu campaña, de modo que tus seguimientos sean precisos y personalizados. Y con los controles ortográficos y gramaticales integrados, todos los mensajes se envían pulidos, sin necesidad de herramientas de edición adicionales ni de ir y venir con ChatGPT.

Convierta esta estrategia en un sistema repetible con ClickUp Docs. Puede utilizar este editor de documentos para crear una biblioteca de POE como «Lista de control para jornadas de puertas abiertas» o «Seguimiento de clientes potenciales»

Lo mejor es que su documentación permanece conectada a sus flujos de trabajo. ¿Cómo?

Resalte cualquier texto dentro de su documento, como «Enviar seguimiento en 24 horas» ➝ Conviértalo en una tarea de ClickUp ➝ Asignela al miembro del equipo correspondiente ➝ Realice un seguimiento de su progreso

Para realizar un seguimiento del progreso, configura las metas de ClickUp en tu entorno de trabajo. Estas convierten intenciones como «conseguir más clientes potenciales» en indicadores clave de rendimiento medibles y orientados a los resultados.

Realice un seguimiento del progreso general o de las métricas por tarea con las metas de ClickUp

Puede dividir los grandes objetivos en objetivos viables, que se actualizarán cada vez que un miembro del equipo complete una tarea.

Supongamos que su meta es «concertar 10 consultas con vendedores este mes»:

Cree una meta: «Reservar 10 consultas con vendedores: julio»

Añada objetivos como «enviar cuatro correos electrónicos masivos» a su CRM

Asigna cada objetivo a tus tareas de ClickUp que ya están en marcha

Vea cómo se actualizan automáticamente las barras de progreso a medida que se termina el trabajo

Añade hitos de ClickUp para realizar un seguimiento de logros importantes como «intentos correctos de publicidad pagada»

🧠 Dato curioso: Uno de cada cinco profesionales del marketing quiere utilizar agentes de IA para automatizar las iniciativas de marketing, desde la estrategia hasta la ejecución. ClickUp Autopilot Agents también lo hace posible para los agentes inmobiliarios. Sin necesidad de configuración de código, puedes crear un agente personalizado que cree automáticamente tareas de clientes potenciales, envíe seguimientos oportunos, actualice el estado de los vendedores e incluso publique el progreso de la campaña en el chat del equipo, ¡todo ello basado en los datos de tu entorno de trabajo!

Si desea comenzar a planificar sus campañas de marketing utilizando una plantilla, cambie a la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp.

Convierte las ideas generales de marketing inmobiliario en campañas viables y fáciles de seguir. Puede correlacionar metas, alinear a su equipo, establecer cronogramas y supervisar los resultados para una mejor visibilidad.

Esta plantilla es muy valiosa si creas sistemas de marketing repetibles o colaboras con varios miembros del equipo en actividades de divulgación, vídeo o marketing por correo electrónico.

Obtenga plantillas gratis Conecta la estrategia con la ejecución utilizando la plantilla de plan de marketing estratégico de ClickUp

Utilice esta plantilla para:

Defina metas claras para su campaña utilizando OKR dedicados y asignaciones de tareas

Realice un seguimiento del rendimiento del marketing con estados personalizados y campos de progreso en todas las tareas y cronogramas

Programe y priorice tareas con cronogramas, hitos y actualizaciones de estado integrados directamente en su flujo de trabajo

📮ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué pasa con estas brillantes ideas después? Aquí es donde necesitas una pizarra con tecnología de IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir instantáneamente las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no consigues explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes IA que cree una imagen basada en tus indicaciones. ¡Es la app, aplicación, todo lo que necesitas para trabajar, que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

Fase 2: Organiza todas las campañas en un solo lugar

Una vez que hayas creado una plantilla para tu campaña de marketing inmobiliario, organízala utilizando la jerarquía de proyectos de ClickUp para mantener todo centralizado y fácil de gestionar.

1️⃣ Empieza por crear un espacio dedicado a tus esfuerzos de marketing: este será tu hub de alto nivel para todo lo relacionado con la generación de clientes potenciales, los seguimientos, las publicaciones en redes sociales y las promociones de jornadas de puertas abiertas.

2️⃣ Dentro de este Espacio, crea Carpetas separadas para cada tipo de campaña que realices. Por ejemplo:

Campañas en redes sociales

Seguimiento de clientes potenciales FSBO

Eventos de puertas abiertas

3️⃣ Dentro de cada carpeta, crea Listas para realizar un seguimiento de cronogramas o temas específicos. Si gestionas redes sociales, es posible que tengas una Lista llamada «Publicaciones semanales de agosto» dentro de la carpeta Campañas en redes sociales.

4️⃣ A partir de ahí, cada recurso de la campaña, ya sea un correo electrónico, una publicación o un vídeo, se puede crear como una Tarea, con su propio:

Personas asignadas

Fechas límite

Subtareas para los entregables

Comentarios para colaboración

Adjuntos para añadir borradores, imágenes o contenido final

Esta estructura le ayuda a separar claramente el trabajo, automatizar la entrega de tareas y mantener a su equipo alineado en todas las iniciativas de marketing inmobiliario.

Organice planes e ideas de marketing con la jerarquía de ClickUp

Fase 3: Ejecutar campañas por su cuenta

Con ClickUp, no es necesario recordar los seguimientos ni los cambios de estado.

Las automatizaciones de ClickUp te permiten configurar flujos de trabajo basados en desencadenantes y realizar estas acciones en segundo plano. Según tus instrucciones, pueden asignar tareas, publicar comentarios, mover elementos entre estados y enviar correos electrónicos.

📌 Por ejemplo:

Cuando una tarea se marca como «Activa», asigne automáticamente una tarea de seguimiento para comprobar el compromiso después de siete días

Cuando una tarea de imán de clientes potenciales pase a «En revisión», notifique a su asistente con instrucciones para programar los siguientes pasos

Tampoco es necesario saber cómo crear una lógica compleja. Describa lo que desea en un lenguaje sencillo al generador de automatización ClickUp AI, como «recordármelo para enviar una solicitud de testimonio 3 días después de que se cierre una vivienda», y la automatización se creará por usted.

Cree automatizaciones de ClickUp en cuestión de segundos con el generador de automatizaciones ClickUp AI

La ejecución también requiere una gestión inteligente del tiempo, que ClickUp Calendar ofrece con la programación mediante IA.

Esto es lo que puede hacer con él:

Bloquea automáticamente tiempo para tareas de alta prioridad , como preparar un nuevo listado, programar visitas o redactar una campaña de seguimiento, para que nunca tengas reservas duplicadas ni olvides lo que más importa

Reprogramar automáticamente los esfuerzos de marketing perdidos o retrasados , como la divulgación de FSBO o las publicaciones en redes sociales, en función de su disponibilidad y la carga de trabajo de su equipo

Convierta instantáneamente las tareas en eventos del calendario , ya sea una visita a una vivienda, una sesión fotográfica para un anuncio o una campaña por correo electrónico, asignando una fecha límite o un miembro del equipo

Comparta un calendario en vivo, solo para ver, con su asistente, coordinador de transacciones o incluso con sus clientes para mantener a todos sincronizados sin necesidad de ir y venir

Organice todas sus reuniones, plazos y compromisos en un solo lugar con el Calendario de ClickUp

Fase 4: Colaborar con clientes y equipos

Los agentes inmobiliarios rara vez trabajan solos. Tienes que coordinarte con asistentes virtuales, fotógrafos, especialistas en publicidad, agentes hipotecarios y, a veces, con los clientes. La buena noticia es que con ClickUp no necesitas una aplicación aparte para comunicarte.

El Chat + Acceso para invitados de ClickUp ofrece a tus clientes una experiencia profesional y transparente, y te ahorra tener que gestionar cinco apps diferentes.

Utiliza ClickUp Chat para optimizar la comunicación, no solo con tu equipo interno, sino también con clientes y colaboradores. Puedes crear canales de chat dedicados para cualquier proyecto o campaña con el fin de mantener las conversaciones organizadas y vinculadas al trabajo.

📌 Por ejemplo, configura un canal para una campaña de puertas abiertas en el que tu decorador, fotógrafo y asistente virtual puedan coordinarse en un solo hilo. O crea un mensaje directo con un vendedor para responder preguntas rápidas sobre cronogramas, carga de documentos o actualizaciones de marketing, todo sin enviar otro correo electrónico.

Y lo que es mejor, con el acceso de invitado de ClickUp, los clientes y proveedores pueden unirse a la conversación con visibilidad limitada. Tú controlas exactamente lo que pueden ver, como solo sus tareas de listado o un calendario compartido, para que se mantengan informados sin acceder a todo tu entorno de trabajo.

También puede utilizar Revisión de ClickUp para transmitir comentarios. Le permite comentar directamente en imágenes, PDF y vídeos dentro de las tareas, sin necesidad de una herramienta de anotación independiente.

📌 Por ejemplo, vea un vídeo grabado con un dron y deje un comentario en el minuto 00:14: «Panorámica más lenta para mostrar el patio trasero».

Cada comentario tiene una marca de tiempo o de ubicación, se asigna a una persona específica y es visible en su feed de tareas para el seguimiento de la resolución.

Comenta directamente en imágenes, PDF y vídeos con ClickUp Revisión

Recopilar información también es más fácil con los formularios de ClickUp. Puedes crear formularios de registro con tu marca para incluir detalles de listados, preferencias de clientes o comentarios tras las visitas.

Realice un análisis basado en IA para obtener información valiosa de los formularios de ClickUp

Cuando alguien rellena un formulario:

Se crea automáticamente una tarea con todos los datos de respuesta

Puede aplicar automatizaciones, como asignarlas a su asistente

La IA puede resumir al instante el sentimiento de los comentarios o agrupar solicitudes similares

📖 Lea también: Cómo utilizar la IA en el sector inmobiliario

Fase 5: Realice un seguimiento de lo que funciona

Los paneles de ClickUp recopilan datos en tiempo real en tarjetas visuales en un solo lugar para que puedas ver qué está funcionando en tus campañas de marketing y redoblar tus esfuerzos.

Realice un seguimiento de las métricas visuales en los paneles de ClickUp

Así es como puede desarrollarlas:

Añada un gráfico de barras para comparar las tasas de apertura y los clics en las campañas semanales por correo electrónico

Inserte un gráfico circular para las respuestas a la campaña FSBO, el seguimiento de los clientes potenciales convertidos, ignorados o que requieren un seguimiento

Utilice un gráfico de líneas para visualizar las vistas de vídeos a lo largo del tiempo

Incluya una tarjeta de tabla que muestre nuevos clientes potenciales por código postal y barrios activos

Con las tarjetas IA, puede ir más allá de lo visual. Configúrelas para resumir contextualmente las métricas y tendencias de productividad de marketing. Haga preguntas a la IA como «¿Qué campaña tuvo la tasa de conversión más alta este mes?», y obtenga una respuesta directa sin tener que buscar entre montones de datos.

Incluso puede utilizarlo para hacer previsiones basadas en las tendencias actuales del marketing digital.

📌 Los paneles te ayudan a ver qué es lo que está generando impulso en todo tu proceso. La vista Tabla te permite gestionar a las personas que hay detrás de esos KPI de marketing.

¿Listo para empezar? Pon en marcha la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp para empezar con buen pie.

Obtenga plantillas gratis Utilice la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp para poner en práctica su estrategia

Este espacio todo en uno te ayuda a programar campañas, asignar tareas, realizar un seguimiento del progreso y colaborar con tu equipo en tiempo real. Con campos personalizados, vistas de cronograma y seguimiento de metas integrados, es perfecto para gestionar contenido, eventos o divulgación multicanal.

Utilice esta plantilla para:

Organice las actividades de sus campañas en un solo lugar

Realice un seguimiento de las tareas, los cronogramas y el rendimiento

Mantenga a todo su equipo alineado en todos los canales

Errores comunes que se deben evitar en el marketing inmobiliario

Incluso los agentes con experiencia caen en patrones que limitan sus resultados. A continuación, se indican algunos errores comunes que debe evitar si desea que sus esfuerzos de marketing den resultados:

Suponiendo que todo el mundo es tu público: Los mensajes generales rara vez convierten, y la especialización te ayuda a dirigirte directamente a los clientes adecuados

Mensajes de marketing incoherentes: Un tono disperso en las diferentes plataformas puede confundir a los clientes potenciales. Mantenga su voz y sus imágenes alineadas

Descuidar el seguimiento: La mayoría de los acuerdos no se cierran en el primer contacto. Realice un seguimiento periódico

Omitir análisis: Si no realiza un seguimiento de las aperturas, los clics o las fuentes de clientes potenciales, solo está haciendo conjeturas. Busque los datos

Centrarse solo en nuevos clientes potenciales: Ignorar a los clientes anteriores significa perder referencias fáciles. Automatice su proceso de registro para sacar más partido a sus clientes potenciales

Ignorar la optimización móvil: Los listados y formularios de clientes potenciales que no funcionan en teléfonos móviles hacen perder negocios. Prueba todo en dispositivos móviles antes de publicar

Descubra qué funciona (y qué no) con el centro de comandos de marketing de ClickUp

Si solo confía en su instinto para realizar el seguimiento de sus campañas, está dificultando el marketing y dejando dinero sobre la mesa. El intento correcto implica presentarse con un plan, ejecutar de manera consistente estrategias de marketing de crecimiento y saber exactamente qué funcionará.

ClickUp te ofrece el sistema que necesitas para hacerlo realidad. Todo se encuentra en un entorno de trabajo conectado, diseñado para agentes ocupados que desean crecer.

Este software de marketing para empresas le permite repetir procesos empresariales sin trabajo manual, realizar un seguimiento de métricas visuales, hablar con la IA como si fuera un asistente y crear flujos de trabajo detallados.

La diferencia entre herramientas dispersas y una ejecución brillante a menudo se reduce a una cosa: su configuración.

