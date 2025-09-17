¿Qué es el seguimiento de marca y por qué es importante para el crecimiento?

Te sabes de memoria tus tasas de conversión. Podrías recitar los CTR del blog del mes pasado con los ojos cerrados. Pero cuando alguien te pregunta qué piensa la gente de tu marca, de repente te quedas sin respuesta.

La mayoría de los equipos de marketing hacen un seguimiento de todo, excepto de lo que más importa: si su marca se está fortaleciendo o debilitando con el tiempo. Piénselo de esta manera: usted no dirigiría una empresa sin hacer un seguimiento de los ingresos, entonces, ¿por qué construiría una marca sin hacer un seguimiento de su fortaleza?

El seguimiento de marca soluciona este punto ciego midiendo cómo le percibe su público, cómo le recuerda y cómo le elige frente a la competencia.

En esta entrada del blog, analizaremos qué es el seguimiento de marca, por qué debería estar en su radar y cómo empezar a utilizarlo con ClickUp. 🏎️

¿Qué es el seguimiento de marca?

El seguimiento de marca es la medición sistemática de cómo los clientes perciben e interactúan con su marca a lo largo del tiempo. Implica supervisar métricas clave de notoriedad de marca, como la opinión, la intención de compra y la cuota de mercado, mediante encuestas periódicas, escucha social y análisis.

Lo que lo diferencia de otros estudios de mercado es que es continuo. No se trata de hacer una comprobación única y dar por terminado el trabajo. Al contrario, se trata de observar cómo cambian las cosas y comprobar si su estrategia de marketing está funcionando.

🧠 Dato curioso: Un estudio reciente muestra que el buzz social, como los comentarios, el uso compartido y las publicaciones, aumenta directamente el conocimiento de la marca, su imagen y la calidad percibida. Ese tipo de interacción crea una ventaja competitiva, mientras que simplemente publicar anuncios pagados o crear campañas no puede generar la misma confianza o recuerdo.

¿Por qué es importante el seguimiento de marca?

Sin el seguimiento de marca, básicamente estás volando a ciegas. He aquí por qué es importante:

detecte los problemas antes de que se agraven: *cuando la opinión de los clientes comience a deteriorarse, lo sabrá semanas antes de que afecte a su número de equipo de ventas

Asigna el presupuesto como un profesional: descubre qué campañas influyen en el valor de la marca para que puedas apostar por lo que da resultado y descartar lo que no

Adelántese a la competencia: Detecte las tendencias emergentes y los cambios en las preferencias mientras sus rivales aún están haciendo conjeturas

Precio con confianza: unas métricas de marca sólidas le proporcionan los datos necesarios para justificar precios más elevados sin perder clientes

💡 Consejo profesional: Añada la detección de emociones al seguimiento del sentimiento y vaya más allá de lo positivo frente a lo negativo. Utilice herramientas de escucha social que detecten emociones específicas (como la emoción o el enfado) en el contenido generado por los usuarios. Esto le ayudará a detectar cambios tempranos en la opinión que la gente tiene de su marca.

¿Qué métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI) debe seguir para el seguimiento de la salud de la marca?

Con el software de gestión de marcas, es más fácil realizar el seguimiento de las métricas que importan y estar al tanto de la salud de su marca. Estas son algunas métricas clave e indicadores de rendimiento que vale la pena tener en cuenta. 👀

Conocimiento de la marca: Cuántas personas saben que existe, tanto con ayuda (cuando se les indica) como sin ayuda (primera respuesta que les viene a la mente)

Opinión sobre la marca: Lo que la gente piensa de usted: positivo, negativo o esa temida indiferencia neutral

Intención de compra: El porcentaje de personas que afirman que considerarían comprar sus productos la próxima vez que vayan de compras

Net Promoter Score (NPS): Si los clientes le recomendarían a sus amigos, lo que predice el crecimiento mejor que la mayoría de las métricas

: Cuando los clientes promocionan activamente su marca sin que se les pida, el santo grial de la fidelidad a la marca Defensa del cliente: Cuando los clientes promocionan activamente su marca sin que se les pida, el santo grial de la fidelidad a la marca

Consideración de marca: ¿Con qué frecuencia aparece en las listas de opciones de las personas cuando comparan diferentes alternativas?

Cuota de voz: Qué porcentaje de la conversación en su sector está captando en comparación con la competencia Qué porcentaje de la conversación en su sector está captando en comparación con la competencia

Tasa de retención de clientes: mantener a los clientes actuales es más rentable que buscar nuevos

Cómo realizar el seguimiento de marca (paso a paso)

¿Se pregunta si la identidad de su marca está dando en el blanco? Veamos una forma sencilla y paso a paso de realizar un seguimiento. 📊

Paso n.º 1: Averigüe qué quiere aprender

Lo importante sobre el seguimiento de marca es lo siguiente: si intenta medirlo todo, acabará sin aprender nada útil. Debe tener claro lo que quiere conseguir antes de empezar a enviar encuestas a la gente.

Quizás esté lanzando su producto en un nuevo mercado y necesite crear notoriedad desde cero. O tal vez su competidor haya lanzado una campaña muy eficaz y quiera saber si está mermando su cuota de mercado. Cada meta requiere un enfoque diferente.

Objetivos comunes que tienen sentido:

Crear conciencia al entrar en nuevos mercados o con el objetivo de nuevos grupos demográficos

Solucionar problemas de percepción tras la retirada de un producto o una marca, o una crisis de relaciones públicas

Seguimiento de las amenazas de la competencia durante los grandes cambios del sector

Medir la fuerza de la fidelidad antes de subir los precios o lanzar niveles premium

Elija 2-3 metas específicas y hágalas medibles. Por ejemplo, «Aumentar el conocimiento» no es útil. «Aumentar el conocimiento espontáneo de la marca entre las personas de 25 a 34 años del 8 % al 15 % para finales de año» le da algo por lo que trabajar.

✅ Pruébelo en ClickUp: establezca las metas de seguimiento de marca de la manera correcta con la plantilla de metas SMART de ClickUp. Le ofrece un marco ya preparado con vistas integradas como Hoja de trabajo de metas SMART, Metas de la empresa y Esfuerzo para alcanzar los objetivos para estructurar las metas desde el primer día.

Paso n.º 2: Elija sus métodos de seguimiento de marca

Aquí tienes varias opciones, y lo más inteligente es combinar varios enfoques diferentes en lugar de poner todos los huevos en la misma cesta.

las encuestas le proporcionan números concretos*. Las encuestas mensuales o trimestrales de seguimiento de marca a través de ClickUp Forms permiten realizar un seguimiento del conocimiento, la satisfacción del cliente y la intención de compra

La escucha social recoge datos sobre la opinión en tiempo real . Las herramientas de seguimiento de marcas como Mención le muestran lo que dice la gente cuando cree que usted no está escuchando

Su software de análisis de marketing le muestra el comportamiento. Google Trends muestra el interés de búsqueda a lo largo del tiempo. El tráfico directo a su sitio web suele aumentar cuando crece el conocimiento de la marca, y usted puede realizar un seguimiento de esto en Google Analytics. Estos puntos de datos establecen la conexión entre la salud de la marca y los resultados empresariales software de análisis de marketingle muestra el comportamiento. Google Trends muestra el interés de búsqueda a lo largo del tiempo. El tráfico directo a su sitio web suele aumentar cuando crece el conocimiento de la marca, y usted puede realizar un seguimiento de esto en Google Analytics. Estos puntos de datos establecen la conexión entre la salud de la marca y los resultados empresariales

💡 Consejo profesional: Realice auditorías periódicas comparando el mensaje interno de su marca con lo que se percibe externamente. Si usted promueve «velocidad y simplicidad», pero la gente habla de sus integraciones, hay una desconexión que debe abordar.

Paso n.º 3: cree un sistema que no se desmorone

El mayor error que cometen las marcas es cambiar su enfoque cada pocos meses. Se necesita coherencia para realizar el seguimiento del progreso a lo largo del tiempo.

Su estrategia de marca necesita estos elementos:

Datos de referencia de su primera ronda de medición (esto se convierte en su punto de partida)

Comparativas con la competencia utilizando métricas idénticas para que pueda realizar comparaciones justas

Un calendario de mediciones periódico que todos acuerdan seguir

Propiedad de los datos para que alguien sea responsable cuando las cosas salgan mal

Piense en ello como si se tratara de ajustar una rutina de ejercicios. No puede comparar el peso de este mes con el del mes pasado si utiliza diferentes básculas y se pesa a diferentes horas del día.

🔍 ¿Sabías que...? ¿Alguna vez has oído el «ta-dum» de Netflix? ¿O el tintineo de Intel? El branding sonoro está en auge, y el seguimiento de marcas ahora incluye el reconocimiento de audio y el análisis de la respuesta emocional. Los oídos también recuerdan.

Paso n.º 4: Empieza poco a poco y prueba todo

No ponga en marcha una estrategia de seguimiento de marca a gran escala desde el primer día. Realice primero una prueba piloto para resolver los problemas y ver qué trabajo en su situación específica.

Durante la fase de prueba, preste atención a estos problemas habituales:

Bajas tasas de respuesta a las encuestas (una tasa inferior al 5 % significa que sus datos podrían no ser útiles)

Preguntas confusas que las personas interpretan de manera diferente

Problemas técnicos con sus herramientas de seguimiento o paneles de control de marketing

(Elaboración de) informes sobre los cuellos de botella en los que los conocimientos se estancan y nunca llegan a los responsables de la toma de decisiones

Utilice lo que aprenda del programa piloto para abordar los problemas antes de ampliarlo. Su yo futuro se lo agradecerá cuando el flujo de los datos sea sin problemas.

Paso n.º 5: convertir los datos en decisiones

Recopilar datos de seguimiento de marca parece tener productividad, pero no tiene sentido a menos que se haga algo con ellos. Las marcas que triunfan son aquellas que detectan patrones y actúan rápidamente en consecuencia.

El análisis de la gestión de su campaña de marketing debe centrarse en:

Tendencias a lo largo del tiempo para ver si va en la dirección correcta

Diferencias demográficas que revelan oportunidades sin explotar o debilidades preocupantes

Cambios competitivos que indican cambios en el mercado antes de que afecten a su número de equipo de ventas

impacto de la campaña* para ver qué esfuerzos de marketing aportan compatibilidad al crecimiento de su marca

Cree informes mensuales o trimestrales sobre la salud de la marca que destaquen los hallazgos clave y recomienden acciones específicas. Compártalos con los equipos de marketing y de producto, así como con los responsables del negocio, para que todos comprendan lo que está sucediendo con la percepción de su marca.

💡 Consejo profesional: con las múltiples vistas de ClickUp, puede organizar sus datos e información de la forma que mejor le convenga. ¿Quiere realizar un seguimiento de los retrasos? Utilice el cronograma o el diagrama de Gantt. ¿Quiere profundizar en tareas específicas? Aplique la vista Lista o la vista Tabla. Consulte los datos sobre la salud de su marca de la forma que le resulte más adecuada para el trabajo, con las vistas personalizadas de ClickUp

Paso n.º 6: Siga mejorando su enfoque

Su estrategia de seguimiento de la salud de la marca debe evolucionar a medida que su empresa crece y su mercado cambia. Lo que funciona para una empresa emergente no funcionará para una marca consolidada, y lo que funciona en tiempos de estabilidad no funcionará durante un crecimiento rápido.

Las optimizaciones inteligentes incluyen:

Añadir nuevas métricas a medida que su marca se consolida

Ampliar la cobertura geográfica al entrar en nuevos mercados

Aumentar la frecuencia de medición durante los periodos críticos de la campaña

Conecta las métricas de salud de la marca con los datos de equipo de ventas y de clientes para obtener información más detallada

Los mejores programas de seguimiento de marcas nunca están realmente 'terminados'. Siguen mejorando en la predicción de lo que es importante para el éxito empresarial.

💡 Consejo profesional: No todos los sentimientos negativos son indignación. A veces, son indiferencia. Busque un mayor uso de palabras como «previsible», «igual» o «aburrido». Es una advertencia sutil de que su marca ya no sorprende ni deleita.

¿Con qué frecuencia se debe realizar un seguimiento de marca?

No hay un número mágico, pero el seguimiento trimestral es trabajo para la mayoría de las marcas. Le da tiempo suficiente para ver cambios significativos sin salirse del presupuesto ni tener que hacer una encuesta constante a los clientes.

El seguimiento mensual tiene sentido si se encuentra en una situación de crisis, está lanzando campañas importantes o opera en mercados que evolucionan rápidamente, como el tecnológico o el de la moda. El seguimiento anual es adecuado para empresas B2B estables o aquellas con ciclos de compra largos.

Sin embargo, sus procesos de escucha y análisis en redes sociales deben funcionar de forma continua. La percepción de la marca puede cambiar de la noche a la mañana, y es importante detectar los problemas antes de que se conviertan en auténticos desastres.

💡 Consejo profesional: Las menciones de marca por parte de creadores, fundadores y expertos tienen un impacto diferente al de los usuarios generales. Aíslalos con herramientas de marketing de influencers para poder medir si los líderes de opinión están amplificando tu marca en las plataformas de redes sociales o si solo están mencionando tu nombre sin generar interacción.

Errores comunes que se deben evitar en el seguimiento de marcas

Estas son las principales trampas que acaban con las buenas intenciones y malgastan los presupuestos de marketing. 💰

cambiar las preguntas de la encuesta cada trimestre: *No se puede realizar el seguimiento del progreso si se cambian constantemente las reglas del juego

Desconecte el seguimiento de su estrategia de comunicación de marketing : los gráficos bonitos no sirven de nada si no influyen en su próxima campaña los gráficos bonitos no sirven de nada si no influyen en su próxima campaña

dejar que los conocimientos se pierdan en los informes: *Los equipos crean informes detallados sobre la salud de la marca que nunca cambian las prioridades de sus campañas o de la gestión de proyectos en redes sociales

Realizando encuestas a las mismas personas repetidamente: Su grupo de «clientes fieles» se cansa de las encuestas mensuales y deja de representar a su público real

Ignorar el contexto de la competencia: El seguimiento aislado de sus métricas no permite detectar si las tendencias del sector están afectando a todos

Medir la voz de la marca de forma inconsistente: Su presencia en LinkedIn difiere de la de TikTok, pero muchos equipos realizan un seguimiento del sentimiento como si todas las plataformas fueran idénticas Su presencia en LinkedIn difiere de la de TikTok, pero muchos equipos realizan un seguimiento del sentimiento como si todas las plataformas fueran idénticas

El seguimiento de marca no tiene por qué significar ahogarse en hojas de cálculo o hacer malabarismos con cinco paneles diferentes. Las herramientas adecuadas convierten los datos desordenados en información clara sobre la que puede actuar.

Sprout Social para conversaciones en tiempo real sobre marcas

Sprout Social simplifica la gestión de marcas al combinar funciones de análisis, supervisión y participación.

Los equipos pequeños de marketing y marca pueden supervisar las menciones y los hashtags para evaluar la percepción de la marca sin necesidad de utilizar múltiples apps. Para las corporaciones, la herramienta proporciona informes avanzados de escucha que destacan las tendencias emergentes y la opinión de los clientes a gran escala, lo que ayuda a los equipos más grandes a ajustar sus estrategias rápidamente.

Brandwatch para obtener información detallada sobre los consumidores

Brandwatch analiza en profundidad las conversaciones en redes sociales y en la web, y ofrece análisis de opiniones basados en IA e información sobre la audiencia. Las marcas pequeñas pueden realizar un seguimiento de frases específicas como «envases ecológicos» después del lanzamiento de un producto para ver si su posición tiene repercusión.

Las marcas de la corporación lo utilizan para obtener inteligencia competitiva, por ejemplo, para detectar cuándo sus rivales ganan terreno en materia de sostenibilidad y poder responder con sus propias iniciativas ecológicas.

Hootsuite para una visibilidad multiplataforma

Hootsuite recopila los patrones de rendimiento de todas tus cuentas sociales.

Una pequeña empresa de diseño puede revisar las tendencias de interacción semanales para saber qué ideas generan más expectación. Las marcas más grandes utilizan análisis para comparar el rendimiento de las plataformas durante las campañas, como por ejemplo, realizar un seguimiento para saber si los anuncios de TikTok superan a las historias de Instagram durante el lanzamiento de un producto.

ClickUp para convertir los conocimientos en acciones

La investigación de seguimiento de marca es la parte fácil. Convertir esos conocimientos en acciones coordinadas sin perder impulso es lo que más cuesta a la mayoría de los equipos.

ClickUp for Marketing Teams es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chatear, todo ello impulsado por la inteligencia artificial, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Escucha a Chelsea Bennett, de Lulu Press:

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a mantener la conexión con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo, haciéndolo más eficiente.

Una plataforma de gestión de proyectos es esencial para un equipo de marketing, y nos encanta que nos ayude a estar conectados con otros departamentos. Usamos ClickUp literalmente todos los días, para todo. Ha sido muy útil para nuestro equipo creativo y ha mejorado su flujo de trabajo, haciéndolo más eficiente.

Así es como da vida a los conocimientos del seguimiento de marcas. 🎨

Aproveche la recopilación de opiniones como trabajo para usted

La percepción de la marca cambia rápidamente, lo que significa que necesita información periódica de las personas que hablan con los clientes todos los días.

Cree encuestas de seguimiento de marca con ClickUp Forms Recopile los comentarios de los clientes utilizando los formularios de ClickUp

ClickUp Form te ayuda a crear encuestas que se integran directamente en tu flujo de trabajo.

Sus equipos de ventas y de éxito del cliente pueden usar compartido formularios mensuales para comprender lo que dicen los clientes, y la automatización de ClickUp convierte cada tarea de respuesta en una asignación para la persona adecuada.

Por ejemplo, si varios representantes del equipo de ventas hacen mención de la confusión sobre los precios, se le asigna a alguien la tarea de actualizar el texto del sitio web.

Automatice sus flujos de trabajo de formularios con ClickUp Automatización

🚀 Potenciación de la IA: En lugar de leer manualmente todas las respuestas de los formularios, deja que ClickUp Brain resumir los patrones recurrentes por ti. Por ejemplo, si las menciones sobre sostenibilidad aumentan después de una campaña, la IA lo destaca y sugiere posibles pasos a seguir. ⚡️ Prueba esta indicación: Resumir los dos temas recurrentes más importantes de las respuestas de los comentarios sobre la marca y sugiere los siguientes pasos que puede seguir el equipo de marketing. Resumir los temas principales de los comentarios con ClickUp Brain y obtenga sugerencias instantáneas sobre los siguientes pasos a seguir

Guarda los conocimientos en un espacio compartido

Nadie quiere rebuscar en los hilos de correo electrónico para encontrar el informe de marca del mes pasado.

ClickUp Docs crea un espacio compartido donde el gestor de su marca puede mantener un documento vivo con las tendencias del sentimiento social, los aspectos más destacados de las encuestas y los planes de acción.

Organice información útil y notas del equipo en ClickUp Doc

🚀 Potenciación de la IA: Ya no es necesario reescribir las viñetas en párrafos. Introduce los datos sin procesar en un documento y deja que ClickUp Brain elabore un resumen claro y estructurado para los directivos. ⚡️ Prueba esta indicación: Convierte estos puntos en un informe mensual formal sobre la salud de la marca con títulos, información clave y recomendaciones sobre los siguientes pasos a seguir. Transforme notas desordenadas en informes pulidos con ClickUp Brain en documento

Los equipos pueden comentar y colaborar en tiempo real con ClickUp Assign Comments, de modo que cuando el equipo de diseño sugiere una renovación visual, los departamentos de marketing y dirección pueden opinar de inmediato.

💡 Consejo profesional: En lugar de revisar miles de menciones, introduce los resultados del seguimiento de tu marca en ClickUp Brain MAX, un práctico complemento para tu escritorio, para generar un resumen semanal claro: «Esta semana, los usuarios elogiaron [X] y expresaron su preocupación por [Y]». Ahorra tiempo sin perder los matices.

Vea el panorama general de un vistazo

Visualice las métricas de rendimiento de la marca con los paneles de ClickUp

Los paneles de ClickUp recopilan información de tareas, formularios e integraciones y la convierten en resúmenes visuales que tienen sentido.

Su director de marketing puede abrir una vista y ver las puntuaciones de notoriedad, los cambios en la interacción social y el progreso de los objetivos de marketing, todo al mismo tiempo.

Preguntas como «¿Está mejorando nuestra imagen de marca la percepción que se tiene de ella?» se responden con tarjetas (barras de progreso, gráficos circulares, gráficos de barras, etc.) sin que nadie tenga que rebuscar en cinco informes diferentes.

🚀 Potenciación de la IA: ClickUp Brain analiza todas tus tarjetas y ofrece respuestas claras. Por ejemplo, pregunta: «¿Ha mejorado nuestro reconocimiento tras el cambio de marca?», y obtén una respuesta que combina datos sobre la opinión del público con el rendimiento de la campaña. ⚡️ Prueba esta indicación: Compara la percepción de la marca antes y después de la campaña de renovación de marca de abril utilizando los datos de este panel y resume el cambio clave en una frase. Extraiga información clave de los paneles de control con ClickUp Brain

Salve la brecha entre escuchar y pendiente

Las herramientas de escucha social son excelentes para detectar problemas, pero ¿y después qué? Las integraciones de ClickUp permiten poner en práctica esos conocimientos.

Cuando Brandwatch detecta una caída en la percepción tras una campaña, una integración a través de Zapier crea una tarea para revisar los mensajes y alerta a los miembros del equipo correspondientes.

Conecta tu kit de herramientas con la integración de ClickUp y Zapier

Mantenga las conversaciones con conexión al trabajo

¿Lo peor de los conocimientos sobre marcas? Se habla de ellos constantemente, pero rara vez se actúa en consecuencia.

Discuta y actúe sobre los comentarios en un solo lugar con ClickUp Chat

Alguien hace uso compartido de un comentario preocupante de un cliente en el chat, todos lo discuten durante 20 minutos y luego queda sepultado bajo la siguiente crisis. Pero con ClickUp eso no ocurre.

ClickUp Chat se encuentra justo al lado de su trabajo real, por lo que puede crear una tarea desde allí inmediatamente. La conversación se lleva a cabo sin que nadie tenga que recordar lo que se discutió.

🚀 Potenciación de la IA: Cuando alguien pregunta algo como «¿Quién es el propietario de la campaña sobre productos vegetales?» en el canal de chat, el agente de respuestas automáticas de ClickUp da el paso y responde con el nombre del propietario del proyecto y las fuentes pertinentes. Utilice el agente de respuestas automáticas en ClickUp Chatear para obtener información más rápidamente

Mantenga su marca en alza con ClickUp

El seguimiento de marca parece sencillo hasta que tienes que lidiar con encuestas, paneles, menciones en las redes sociales y cientos de actualizaciones del equipo. Los datos por sí solos no protegerán la identidad de tu marca; lo que la protegerá es la rapidez con la que hagas la conexión y actúes.

Y si realizas trabajo con herramientas desconectadas entre sí, esa brecha no hace más que aumentar.

ClickUp lo cierra. Un espacio para sus formularios, informes, panel y conversaciones sobre campañas, además de una IA que responde preguntas, redacta informes e incluso señala tendencias antes de que usted las detecte.

Preguntas frecuentes (FAQ)

La diferencia entre el seguimiento de marca y la monitorización de marca radica en el alcance y el momento. El seguimiento de marca se centra en tendencias a largo plazo, como el conocimiento, la fidelidad y la percepción, durante un periodo de meses o años. La monitorización de marca, por otro lado, implica conversaciones y menciones en tiempo real que están ocurriendo en ese momento.

Debe realizar un seguimiento de su marca al menos una vez al trimestre para medir las tendencias y el impacto de las campañas. Si su mercado se mueve rápidamente o realiza campañas con frecuencia, el seguimiento mensual le proporcionará información más rápida.

Sí, las pequeñas empresas pueden beneficiarse del seguimiento de marca. Le ayuda a comprender cómo ve la gente su marca y si su esfuerzo está teniendo impacto, lo cual es esencial para un crecimiento inteligente.

Los equipos más pequeños pueden implementar el seguimiento de marca estableciendo entre tres y cinco metas claras, utilizando herramientas de encuesta asequibles y aprovechando las analíticas gratuitas de las plataformas sociales. El uso de una herramienta todo en uno como ClickUp ayuda a mantener todo organizado sin necesidad de costosas inversiones.

No, el seguimiento de marca no es solo para marcas B2C. Las empresas B2B también necesitan medir el conocimiento y la confianza para perfeccionar sus mensajes y reforzar su posición entre los responsables de la toma de decisiones.

Si sus datos muestran una percepción negativa de la marca, considérelo una advertencia temprana. Investigue qué lo está provocando, tal vez sea un problema con el producto o un mensaje poco claro, y solucione el problema rápidamente. ClickUp Brain puede facilitarle esta tarea al resumir los comentarios negativos y sugiriendo pasos como revisar el texto de los anuncios o actualizar las preguntas frecuentes para que pueda responder de forma eficaz.