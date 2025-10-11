ClickUp vs. Amplenote: ¿cuál es la herramienta de productividad adecuada para ti?

Imagina esto: tienes tres app, aplicación diferentes abiertas en tu pantalla, cada una con una parte del mismo proyecto. Tu cerebro mantiene un mapa mental de dónde está cada cosa, pero ese mapa se vuelve cada vez más confuso.

La solución parece sencilla: poner todo en un solo lugar.

Pero ClickUp y Amplenote lo hacen de forma muy diferente. Uno te permite crear tu espacio de trabajo perfecto con todas las herramientas que necesitas, mientras que el otro observa cómo trabajas y te ayuda a conectar los puntos.

La elección entre ClickUp y Amplenote se reduce a lo siguiente: ¿quieres un sistema de IA contextual que comprenda cómo haces tu trabajo o una avanzada aplicación para tomar notas y crear listas de pendientes? 🧰

ClickUp y Amplenote de un vistazo

Criterios ClickUp Amplenote Objetivo principal Entorno de trabajo con IA convergente todo en uno para tareas, documentos, metas y chatear, con IA + toma de notas de voz, búsqueda y modelos de IA externos Aplicación para tomar notas con listas de pendientes y programación integradas Gestión de tareas Gestión avanzada de tareas con estados, prioridades, dependencias, automatización y control de tiempo Gestión básica de tareas dentro de las notas, con fechas límite, prioridades y recordatorios Haga la toma de nota Documentos con formato enriquecido, edición colaborativa y plantillas para tomar nota Potente función para tomar notas con enlaces externos, enlazado bidireccional y formato Integración con el Calendario Calendario con tecnología de IA que permite programar tareas mediante arrastrar y soltar, y bloquear tiempo, y que se sincroniza con Google Calendar y Outlook Calendar Calendario integrado que se sincroniza con las tareas y las notas Plan diario y productividad vista «Inicio» para planificación personalizada, metas, recordatorios y widgets de agenda La agenda diaria combina el seguimiento de tareas y la toma de notas en un solo espacio Colaboración Diseñado para equipos: asigne tareas, comente, chatee, comparta documentos y establezca permisos Uso compartido de notas y tareas básicas; no es ideal para equipos grandes Funciones de gestión de proyectos Múltiples vistas (lista, tablero, Gantt, línea de tiempo), metas, vista de carga de trabajo, sprints No está diseñado para la gestión de proyectos o tareas de todo el equipo Automatización y flujos de trabajo Plantillas de automatización personalizadas y predefinidas para diversos flujos de trabajo Sin compatibilidad para automatización Plantillas Amplia biblioteca de plantillas para documentos, tareas y flujos de trabajo Sin plantillas integradas Búsqueda y navegación Búsqueda global, filtros, etiquetas y estructura jerárquica (Espacio > Carpetas > Listas > Tareas) Enlazado fuerte y organización basada en etiquetas, más sencilla en general Precios* Plan Free Forever; personalizaciones disponibles para empresas Plan Free; planes de pago a partir de 5,84 $ al mes por usuario

¿Qué es ClickUp?

Crea el entorno de trabajo de tu equipo en ClickUp Organiza proyectos, equipos y tareas con ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo

Para muchos de nosotros, nuestros proyectos, conocimientos, notas y comunicaciones están dispersos en herramientas inconexas que nos ralentizan.

ClickUp soluciona esto con el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a hacer trabajo de forma más rápida e inteligente.

Con sus flujos de trabajo altamente personalizables, satisface un amplio intervalo de necesidades de gestión de proyectos. Pero eso no es todo. Está diseñado para gestionar tareas, documentos, metas y colaboración en un solo lugar, bajo un mismo techo, para evitar el cambio constante de contexto y la sobrecarga de herramientas, también conocido como «Work Sprawl».

Funciones de ClickUp

Echemos un vistazo más de cerca a lo que ClickUp tiene para ofrecer.

Función n.º 1: capacidades de IA que trabajan como por arte de magia

ClickUp Brain es un motor de productividad totalmente integrado y sensible al rol que se incluye en ClickUp.

Recibe actualizaciones instantáneas en tu entorno de trabajo con ClickUp Brain

Supongamos que quieres encontrar rápidamente el estado de un sprint, notas sobre las últimas novedades de marketing o incluso la tarea de un compañero de equipo del último trimestre. En lugar de buscar a toda prisa, solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain, que te capturará respuestas contextuales en cuestión de segundos.

Disfruta del dictado de voz con tecnología de IA que transcribe, perfecciona y realiza edición en notas con ClickUp Talk to Texto en tiempo real y en más de 40 idiomas. 🌏

ClickUp Brain MAX es un compañero de escritorio con IA que tiene el contexto completo de tu ecosistema de trabajo y las aplicaciones conectadas. Utiliza su función Talk to Text para capturar tus ideas habladas y convertirlas en tareas, asignar miembros del equipo y mucho más.

Captura ideas, comparte instrucciones y termina pendientes cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX

El AI Knowledge Manager conecta los puntos entre tus notas, documentos, tareas y personas. ¿Necesitas recordar lo que se decidió en la reunión de la hoja de ruta del mes pasado? ClickUp Brain sabe dónde buscar y puede resumir los puntos más destacados para ti.

Da ClickUp Brain the indication to summarize las tareas y los proyectos por ti

Compatibilidad para reuniones

Ahora, hablemos de las reuniones, esas que se alargan y tienen como resultado notas incompletas.

ClickUp AI Notetaker elimina las molestias de las reuniones, automatizando todo el proceso de toma de notas. Graba y transcribe todo en tiempo real, guardando una transcripción con función de búsqueda, un vídeo y un resumen en un documento privado. Así, aunque te hayas desconectado o hayas tenido que saltarte la llamada, seguirás teniendo una visión completa.

Deja que ClickUp AI Notetaker convierta tus reuniones en acciones

Pero no se limita a la transcripción. La herramienta de IA para reuniones detecta los elementos y las convierte automáticamente en tareas asignadas, justo cuando termina la reunión.

Como está totalmente integrado en el ecosistema de ClickUp, las notas se pueden enlazadas a proyectos, etiquetadas en el chat y mostradas en documentos, todo ello de forma fluida.

Obtenga una plantilla gratis Captura la agenda de la reunión, las notas y los elementos de acción con la plantilla de notas de reunión de ClickUp

Hablando de reuniones, si quieres una plantilla lista para usar para tomar notas manualmente, prueba la plantilla de notas de reuniones de ClickUp.

La plantilla es un espacio de trabajo completo y orientado a la acción dentro del software de actas de reuniones que ayuda a capturar y gestionar las discusiones del equipo. La barra lateral izquierda muestra una estructura de carpetas perfectamente organizada, como Directrices para reuniones y Reuniones semanales del equipo , con notas fechadas y un espacio dedicado para Reuniones diarias/Sincronización.

👀 ¿Sabías que...? Los cinco métodos más populares para tomar notas son: El método Cornell , que compartimenta la toma de notas de la nota , que compartimenta la toma de notas de la nota

Mapas mentales , en los que se parte de una idea central en el centro de la página y se ramifican ideas secundarias, categorías y conexiones como en un árbol , en los que se parte de una idea central en el centro de la página y se ramifican ideas secundarias, categorías y conexiones como en un árbol

Zettelkasten , donde tus notas se conectan mediante enlaces y etiquetas, creando una red de conocimiento en constante crecimiento , donde tus notas se conectan mediante enlaces y etiquetas, creando una red de conocimiento en constante crecimiento

El método Outline , una estructura jerárquica clásica, como un , una estructura jerárquica clásica, como un árbol genealógico de ideas

El método de gráficos , en el que se divide la página en columnas para las categorías y se rellenan las filas a medida que se recopila la información , en el que se divide la página en columnas para las categorías y se rellenan las filas a medida que se recopila la información

Función n.º 2: marco de documentación basado en IA

ClickUp Doc es un marco de documentación dinámico creado para equipos que necesitan estructura y rapidez. Si estás creando una base de conocimientos, una biblioteca de POEEs, un resumen de proyectos o un manual para clientes, es perfecto para ti.

Escribe y colabora mejor con tu equipo y tus clientes con ClickUp Doc

Puedes organizar el contenido en páginas anidadas, añadir tablas, incrustar vistas e incluso enlazar directamente con tareas y flujos de trabajo.

Instancia, un equipo de producto puede crear un «Manual de lanzamiento de funciones» con subpáginas para listas de control de calidad, cronogramas de lanzamiento y resúmenes de marketing, todo en un documento colaborativo que se puede compartir. Y como todos los documentos se encuentran dentro de tu entorno de trabajo, puedes hacer la conexión con las tareas, realizar el seguimiento de las actualizaciones y asegurarte de que nunca se sincronicen con la ejecución del proyecto.

Pide a ClickUp Brain que genere cualquier cosa, desde un resumen de todos tus comentarios anteriores sobre un proyecto, una entrada de blog o un resumen de producto, dentro de ClickUp Documento

Lo que hace que el software de colaboración en documentos sea aún más potente es el AI Writer de ClickUp Brain. Puedes indicarle que redacte un resumen de una tarea vinculada, que reescriba un párrafo largo en forma de lista con viñetas o incluso que genere documentación desde cero. Solo tienes que escribir un comando de barra inclinada o hacer clic en el icono de IA para empezar.

Función n.º 3: Gestión de proyectos

La función de gestión de proyectos de ClickUp comienza con tareas de ClickUp. Son flexibles, altamente personalizables y están diseñadas para adaptarse a cualquier flujo de trabajo.

Crea tareas de ClickUp con información detallada, persona asignada y marcadores de prioridad

Cada tarea actúa como un contenedor inteligente de información como fechas de vencimiento, personas asignadas, subtareas, control de tiempo, archivos y conversación.

La plataforma destaca por sus detalles: puedes hacer el ajuste de las dependencias de tareas de ClickUp para controlar la secuencia, como «No empezar hasta que se apruebe el diseño», añadir estados de tareas personalizados para que se ajusten a tu proceso exacto y cambiar entre las vistas de ClickUp, como Lista, Tablero y Calendario.

También incluye un AI Project Manager que crea automáticamente resúmenes de proyectos, actualizaciones del equipo e incluso ofrece compatibilidad con la generación de contenido con el redactor con IA.

📌 Ejemplo de indicación: Resumir las actualizaciones y los obstáculos clave de este sprint basándote en las tareas completadas y los comentarios de las últimas dos semanas.

Y cuando las cosas empiezan a acumularse, ClickUp Recordatorios viene al rescate.

Configura recordatorios de ClickUp con adjuntos, fechas y programaciones recurrentes

Puedes configurar recordatorios personales para cualquier cosa, como seguimientos, plazos o ideas aleatorias, y adjuntarlos a tareas, documentos o incluso chatear. Se sincronizan entre el móvil y el ordenador, por lo que no importa si estás en tu escritorio o fuera de él; la plataforma te mantiene concentrado con avisos justo a tiempo.

Precios de ClickUp

¿Qué es Amplenote?

vía Amplenote

*amplenote es una herramienta versátil para tomar notas y mejorar la productividad que ayuda a los usuarios a capturar ideas, organizar información y gestionar tareas

Las notas son flexibles: puedes añadir formato, adjuntar archivos y enlazar páginas relacionadas para crear una red de información conectada. Son fiables si te gusta organizar tus ideas por capas o revisar ideas antiguas.

La plataforma también se toma muy en serio la privacidad. Todo está cifrado de extremo a extremo, lo que resulta tranquilizador si almacenas información personal o confidencial. Aunque está diseñada principalmente para uso individual, también cuenta con funciones para uso compartido y colaboración.

Funciones de Amplenote

Estas son algunas de las funciones de Amplenote que te ayudarán a probar diferentes métodos para tomar notas.

Función n.º 1: Funciones para tomar notas

Añade notas adicionales a tus conocimientos para contextualizar con Amplenote

Amplenote está diseñado principalmente para tomar notas de forma sólida y sin distracciones. El editor te ofrece todo lo esencial: negrita, títulos, resaltados, listas, citas, bloques de código y tablas.

También puedes incrustar imágenes y vídeos, e incluso enlazar a otras notas dentro de una nota para que tus ideas permanezcan conectadas.

Una característica destacada es Rich Footnotes. No puedes ocultar texto, imágenes o enlaces adicionales detrás de ninguna palabra o frase, lo que mantiene tus notas organizadas con los detalles ocultos debajo. Es beneficioso cuando escribes algo que necesita contexto.

Función n.º 2: Organización y enlazado

Conecta tus conocimientos con las funciones de backlinking de Amplenote

Los enlaces bidireccionales de Amplenote te permiten hacer referencia a una nota desde otra y crear automáticamente un enlace inverso. Con el tiempo, esto crea una pequeña red de conocimientos que facilita la búsqueda de ideas pasadas.

También utiliza un sistema de etiquetado flexible que ofrece compatibilidad con anidamiento, por lo que si estás acostumbrado a las carpetas o a la jerarquía, puedes recrear algo similar utilizando etiquetas.

La búsqueda es rápida y trabaja en todo, incluso en los adjuntos, por lo que no perderás tiempo buscando cosas que escribiste el mes pasado.

Guarda información directamente desde tu navegador con Amplenote

Amplenote incluye herramientas pequeñas pero útiles para mantener el ritmo de trabajo. La barra de tareas rápidas te ayuda a tomar una nota sin tener que pasar por los menús. El web clipper de Amplecap te permite guardar enlaces, imágenes o citas directamente desde tu navegador en tus notas.

El acceso sin conexión te permite seguir trabajando sin Wi‑Fi, y todo se sincroniza cuando vuelves a conectarte. También hay un historial de versiones, por lo que si alguna vez borras algo importante, puedes revertirlo y recuperarlo.

Precios de Amplenote

Free

Pro: 5,84 $/mes+ por usuario (facturado anualmente)

Ilimitado: 10 $/mes+ por usuario (facturado anualmente)

Fundador: 20 $/mes+ por usuario (facturado anualmente)

ClickUp y Amplenote: comparación de funciones

ClickUp y Amplenote tienen como objetivo aumentar la productividad, pero lo hacen de diferentes maneras.

Analicemos cómo se comparan en cuanto a sus funciones clave para que puedas elegir el software de gestión de proyectos que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. ⚒️

Función n.º 1: gestión de tareas y de proyectos

Veamos cómo cada herramienta te ayuda a organizar el trabajo y gestionar proyectos de manera eficiente.

ClickUp

ClickUp lo da todo en lo que respecta a la gestión de proyectos y tareas. Puedes crear tareas con campos personalizados detallados, establecer prioridades, crear listas de tareas recurrentes y vincular subtareas o dependencias para planificar tu trabajo. También incluye herramientas visuales como tableros Kanban, diagramas de Gantt, calendarios y líneas de tiempo. La plataforma destaca por la conexión y la automatización de tu trabajo.

Amplenote

Amplenote es muy sencillo. Las tareas se guardan en tus notas, lo que hace que la planificación resulte muy natural. Puedes marcar prioridades utilizando un ingenioso sistema de puntuación basado en la matriz de Eisenhower y establecer recordatorios recurrentes. Pero aquí no encontrarás vistas de proyectos complejas como tableros o vista Gantt.

🏆 Ganador: ClickUp, por sus funciones robustas y escalables que te ayudan a gestionar múltiples proyectos, personas y cronogramas a largo plazo.

Función n.º 2: Colaboración y comunicación

A continuación te mostramos cómo ambas herramientas favorecen la compatibilidad del trabajo en equipo y mantienen las conversaciones conectadas con tu trabajo.

ClickUp

ClickUp es una plataforma centrada en el equipo en la que puedes comentar tareas, chatear con compañeros, asignar comentarios y colaborar mediante documentos, chat y pizarras con edición en tiempo real.

Añade permisos para invitados, notificaciones e integraciones con herramientas de terceros o correo electrónico, y tendrás una lista de control completar para la gestión de proyectos en equipo.

Amplenote

Amplenote tiene funciones básicas de comunicación.

Puedes compartir notas, colaborar en listas de pendientes y publicar notas en la web. Es ideal para una colaboración ligera o para usuarios individuales que hacen uso compartido de contenido con unas pocas personas. Pero no hay edición en tiempo real ni mensajería para equipos.

🏆 Ganador: ClickUp es más adecuado para la colaboración en tiempo real, especialmente con equipos o clientes.

Función n.º 3: Toma de notas y gestión del conocimiento

ClickUp

Los documentos de ClickUp son ideales para tomar notas en equipo.

Puedes colaborar en tiempo real, vincular tareas, asignar acciones y organizar páginas con carpetas o jerarquías anidadas. Las herramientas de formato hacen su trabajo y puedes crear plantillas para contenido repetible. Es una buena opción si tus notas están vinculadas a tareas de trabajo o documentación.

Amplenote

Amplenote está diseñado para un pensamiento profundo y de conexión. Ofrece un formato enriquecido, Markdown, enlaces bidireccionales, esquemas plegables y notas al pie que ocultan detalles adicionales detrás de una interfaz limpia.

También es útil para crear una vista gráfica de conocimientos personales y establecer la conexión de tus ideas a lo largo del tiempo.

🏆 Ganador: ¡Empate! ClickUp es una excelente opción si quieres convertir tus notas en acciones al instante. Amplenote es la mejor opción si buscas un lugar donde anotar ideas y discusiones de reuniones.

ClickUp vs. Amplenote en Reddit

Recurrimos a Reddit para comprender cuál es la opinión de los usuarios reales sobre el debate entre ClickUp y Amplenote. Esto es lo que descubrimos:

Un usuario de Reddit lo resumió muy bien al señalar que la mejor herramienta depende de tu meta, ya sea tomar nota o planear y ejecutar:

¿Cuál será su uso principal? Si su función principal es tomar notas, guardar enlaces web, recordar cosas y establecer vínculos entre ellas, entonces Amplenote. Si lo que buscas es ejecutar tareas y registrar el tiempo empleado, planear a largo plazo y tener la flexibilidad de elegir la vista adecuada e integrar otros servicios según tus necesidades, entonces ClickUp es tu herramienta. (Quizás ya hayas visto que su gestión de documentos requiere un enfoque quizás no intuitivo).

¿Cuál será su uso principal?

Si su función principal es tomar notas, guardar enlaces web, recordar cosas y establecer enlazado entre ellas, entonces Amplenote.

Si lo que buscas es ejecutar tareas y registrar el tiempo empleado, planear a largo plazo y tener la flexibilidad de elegir la vista adecuada e integrar otros servicios según tus necesidades, entonces ClickUp es tu herramienta. (Quizás ya hayas visto que su gestión de documentos requiere un enfoque poco intuitivo).

Otro usuario que probó ambas plataformas compartió cómo cada herramienta acabó cumpliendo un propósito distinto en su flujo de trabajo:

En ese momento, ya tenía muy claro qué funciones necesitaba y cómo las utilizaría, por lo que ClickUp era la opción perfecta para el plan. Sin embargo, independientemente de cómo decidas empezar a utilizar ClickUp, te diré que si intentas utilizar todas las funciones desde el primer día, es posible que te sientas abrumado. Su función principal es la gestión de tareas, por lo que la mayor parte del resto, donde reside su potencia, son vistas de tareas. Hace poco descubrí Amplenote (después de probar otros servicios que supuestamente ofrecían transclusión de notas). Para mí, satisface una necesidad diferente a la de ClickUp: tomar notas, registrar y etiquetar ideas, e incluso enlazarlas entre sí.

En ese momento, ya tenía una idea muy clara de las funciones que necesitaba y cómo las utilizaría, por lo que ClickUp era la opción perfecta para planear. Sin embargo, independientemente de cómo decidas empezar a utilizar ClickUp, te diré que si intentas utilizar todas las funciones desde el primer día, es posible que te sientas abrumado. Su función principal es la gestión de tareas, por lo que la mayor parte del resto, donde reside su potencia, son vistas de tareas.

Hace poco descubrí Amplenote (después de probar otros servicios que supuestamente ofrecían transclusión de notas). Para mí, satisface una necesidad diferente a la de ClickUp: tomar notas, registrar y etiquetar ideas, e incluso enlazarlas entre sí.

Por último, un consultor independiente intervino con su opinión sobre el uso de ClickUp para gestionar una empresa unipersonal y explicó por qué lo prefiere:

Yo soy del equipo ClickUp. Dirijo una empresa de consultoría unipersonal en la que un trabajo es estructuralmente similar al siguiente. Me llevó un tiempo averiguar cómo configurar mi plantilla: si usar carpetas o no, qué campos utilizar, etc. En mi humilde opinión, mereció la pena el esfuerzo de la curva de aprendizaje. En cuanto a Android, tendría una gran cantidad de información que mover en una pantalla pequeña. Utilizo mi teléfono principalmente para ver información y la manipulo sobre todo en un dispositivo con pantalla grande. Se PUEDE gestionar todo desde un teléfono, pero a mí me parece un poco exagerado. Por supuesto, al ser una plataforma basada en la web, a tu configuración de ClickUp no le importa qué dispositivo con pantalla grande utilices.

Yo soy del equipo ClickUp. Dirijo una empresa de consultoría unipersonal en la que un trabajo es estructuralmente similar al siguiente. Me llevó un tiempo averiguar cómo ajustar mi plantilla: si usar carpetas o no, qué campos utilizar, etc. En mi humilde opinión, mereció la pena el esfuerzo de la curva de aprendizaje. En cuanto a Android, tendría una gran cantidad de información que mover en una pantalla pequeña. Utilizo mi teléfono principalmente para ver información y la manipulo sobre todo en un dispositivo con pantalla grande. Se PUEDE gestionar todo desde un teléfono, pero a mí me parece un poco exagerado. Por supuesto, al ser una plataforma basada en la web, a tu configuración de ClickUp no le importa qué dispositivo con pantalla grande utilices.

¿Qué herramienta de productividad es la mejor?

¡Ha llegado el momento decisivo y la elección es bastante clara!

¡Es ClickUp! 👑

Amplenote es una opción sólida si tu objetivo es tomar notas, enlazar ideas y mantenerlo privado y ligero.

Pero en cuanto a versatilidad, ejecución de proyectos y colaboración en equipo, ClickUp se lleva la palma, sobre todo si estás coordinando el trabajo entre varios equipos.

Te ofrece todo lo que necesitas: documentos, chat, metas, calendario y asistencia con IA, en una sola plataforma. La plataforma se adapta a tus necesidades sin flujos de trabajo rígidos.

¿A qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp gratis, gratuito / a! ✅