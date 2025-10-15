Plantillas gratuitas de guías de ventas para optimizar su proceso de ventas

No hay dos llamadas de equipo de ventas iguales. Un cliente potencial exige datos. Otro quiere una visión general. ¿El tercero? Te ignora después de tres correos electrónicos. Sin un sistema claro, incluso los mejores representantes pierden tiempo haciendo conjeturas y pierden acuerdos que podrían haber ganado.

Un buen manual de ventas proporciona a su equipo un plan de acción repetible: qué decir, cuándo decirlo y cómo mantener los acuerdos en marcha

Y funciona. Las empresas con una sólida estrategia de habilitación de ventas obtienen tasas de éxito casi un 49 % superiores a las que no la tienen.

Pero crear un manual desde cero puede resultar abrumador.

Para ayudarte, hemos recopilado una lista de plantillas gratuitas de guías de equipo de ventas que simplifican tu proceso y te ayudan a cerrar acuerdos más rápidamente.

Las mejores plantillas de guías de equipos de ventas de un vistazo

¿Qué son las plantillas de guías de equipo de ventas?

Las plantillas de guías de ventas son marcos ya preparados que resumen la estrategia de ventas, los procesos y las buenas prácticas de su empresa en un solo lugar. Sirven de guía para su equipo de ventas y abarcan todo, desde cómo manejar las objeciones y calificar a los clientes potenciales hasta cómo elaborar argumentos de venta ganadores y cerrar más acuerdos.

Los elementos clave de una plantilla eficaz de manual de ventas suelen incluir:

Perfiles de compradores (a quién le vendes)

Metodologías de equipo de ventas (cómo vender)

Tarjetas de batalla competitivas (por qué ganas)

Guiones para manejar objetos (qué decir cuando se recibe una respuesta negativa)

Procesos CRM (dónde registrar los siguientes pasos de paso)

¿Qué hace que una plantilla de manual de equipo de ventas sea buena?

Una buena plantilla de manual de ventas es más que un documento: es un plan estratégico que fomenta la coherencia, acelera el tiempo de puesta en marcha y ayuda a su equipo a cerrar acuerdos con confianza.

Esto es lo que una buena plantilla puede hacer por usted:

desglose claro, fase por fase:* Correlaciona el proceso de ventas en fases bien definidas, guiando a los representantes desde la prospección hasta el cierre con claridad e intención

Orientación táctica y práctica: Ofrece acciones específicas que se deben llevar a cabo, preguntas que se deben hacer, aspectos a los que se debe prestar atención y cómo responder (no solo consejos generales)

Flexibilidad integrada: permite una personalización fácil para diferentes equipos, líneas de productos, industrias o perfiles de compradores sin perder la estructura central

gestión de objetos y jugadas situacionales:* Incluye respuestas reales a objeciones comunes y jugadas seleccionadas para situaciones únicas, como volver a captar clientes potenciales inactivos

Integración con CRM: integra el manual directamente con su integra el manual directamente con su CRM para realizar seguimiento , automatización y realizar seguimiento basado en datos

Escalable para el crecimiento: convierte el manual en una herramienta fundamental para incorporar a los nuevos empleados, formar a los representantes actuales y alinear el liderazgo en torno a lo que se considera «bueno»

Plantillas de guías de equipo de ventas

¿Quiere simplificar su proceso de ventas sin agobiarse? Estas plantillas de guías de equipos de ventas listas para usar cubren todo, desde la incorporación y la estrategia hasta el seguimiento de las ventas y el seguimiento posterior.

1. Plantilla de manual de gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Simplifique su proceso de ventas y cierre acuerdos más rápidamente con la plantilla de manual de gestión de proyectos de ClickUp

La plantilla de manual de gestión de proyectos de ClickUp le permite crear un manual de equipo de ventas que le ayudará a ejecutar su proceso como un proyecto bien gestionado.

Divide el flujo de trabajo de gestión de proyectos de ventas en cinco fases: inicio, plan, ejecución, supervisión y control, y cierre. En cada fase, puede crear subtareas para actividades de equipo de ventas específicas, como llamadas de descubrimiento, revisiones de propuestas o firmas de contratos.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Vea sus actividades definidas agrupadas por fase, utilizando la vista Tablero de fases

Mueva las tareas entre fases simplemente arrastrándolas y soltándolas en el tablero

vista de diagrama de Gantt de ClickUp para ver todas las fases y sus actividades en formato de cronograma Cambie a la para ver todas las fases y sus actividades en formato de cronograma

💡 Ideal para: Directores de equipo de ventas que desean gestionar iniciativas de ventas con hitos claros y una colaboración fluida entre el equipo

2. Plantilla de manual de implementación de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis La plantilla de manual de implementación de ClickUp le ayuda a planear, ejecutar y realizar un seguimiento de cada paso de su estrategia de equipo de ventas con claridad y confianza

La plantilla de manual de implementación de ClickUp proporciona a sus equipos de ventas y equipos de incorporación el plan necesario para lanzarse sin problemas y crecer con confianza.

Una plantilla de ClickUp Documento con secciones para preparación, documentación del proceso, plan y acción, que incluye instrucciones clave para cada fase, como qué preparar, qué evitar y lo que se debe y no se debe hacer.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Utilice la lista de control de Requisitos previos para garantizar que no se omitan pasos críticos, como completar formularios y la verificación de antecedentes

Esboza lo que se tratará en la agenda de la reunión inicial para garantizar que siempre se aborden áreas clave, como el propósito, el alcance, las partes interesadas y los planes de comunicación

Documente las lecciones aprendidas, el rendimiento frente a las metas y los resultados para mejorar continuamente su proceso de implementación

💡 Ideal para: los equipos de ventas y de éxito del cliente pueden utilizar la plantilla para coordinar esfuerzos, gestionar dependencias y mantener la transparencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

3. Plantilla de guía de estrategia de equipo de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Elabore estrategias de equipo de ventas ganadoras con la plantilla de guía de estrategia de equipo de ventas de ClickUp

La plantilla de guía de estrategia de equipo de ventas de ClickUp establece los aspectos esenciales, desde la definición del perfil de cliente ideal (ICP) hasta la elaboración de estrategias y argumentos de venta que se ajusten a su propuesta única de venta (USP).

Incluye documentos guiados y indicaciones prellenadas para aclarar la visión de su empresa, los perfiles de los compradores, las metas de ingresos y los gastos. La sección Presupuesto tiene una tabla integrada para realizar el seguimiento de los costes con notas, de modo que su estrategia siempre se base en números.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Defina cada fase de su ciclo de ventas, desde la prospección hasta el cierre, garantizando la claridad y la coherencia en todo su equipo

Esboza tácticas y metodologías probadas para estandarizar los enfoques y mejorar el rendimiento

Evalúa la eficacia de tu estrategia y realiza ajustes basados en los datos de rendimiento

Para los procesos de equipo de ventas que implican múltiples fases interconectadas que requieren una coordinación, un seguimiento y una automatización claros, el software de gestión de proyectos de equipo de ventas de ClickUp reúne CRM, gestión de tareas, comunicación y (elaboración de) informes en un solo lugar.

Sus capacidades de automatización le permiten asignar automáticamente clientes potenciales, actualizar las etapas de los acuerdos y activar seguimientos, lo que reduce las tareas administrativas manuales y permite al equipo de ventas centrarse en cerrar acuerdos. Además, las más de 15 vistas de ClickUp ayudan a visualizar los procesos mediante vistas de lista, tablero Kanban y vista Tabla para un mejor seguimiento de los clientes potenciales y los acuerdos a lo largo de las diferentes fases.

Centralice y simplifique cada parte de su proceso de equipo de ventas en un solo lugar con la gestión de proyectos de equipo de ventas de ClickUp

💡 Ideal para: responsables de equipos de ventas, fundadores y estrategas que desean crear desde cero un proceso de equipos de ventas repetible y orientado a metas

📖 Más información: ¿Quiere que su manual de ventas dé en el blanco? Consulte nuestra Guía completa para calcular previsiones de ventas, porque las estrategias inteligentes comienzan con predicciones precisas. 📊📈

4. Plantilla de estrategia de equipo de ventas B2B de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis La plantilla de estrategia de ventas B2B de ClickUp ayuda a su equipo a establecer el objetivo en las cuentas adecuadas, optimizar su cartera de clientes potenciales y escalar de forma más inteligente

Es probable que un manual de ventas general no sea adecuado para las ventas B2B. Necesitará una estrategia especialmente diseñada para ciclos de ventas más largos, procesos de compra complejos y acuerdos de alto riesgo.

La plantilla de estrategia de ventas B2B de ClickUp va más allá de las tácticas superficiales y le ayuda a definir objetivos de ventas detallados, crear perfiles de clientes y correlacionar su análisis de mercado con gráficos como TAM/SAM/SOM.

Supongamos que quieres crear un perfil como «Responsable de la toma de decisiones de TI en una empresa SaaS del mercado medio». Puedes realizar tu propia investigación y añadirla, o puedes pedirle a ClickUp Brain, la IA de trabajo más completa y contextual del mundo, que lo haga por ti con una simple indicación como:

Utilice ClickUp Brain para generar perfiles de compradores y adaptar su estrategia de equipo de ventas B2B

Generará un perfil detallado como este en cuestión de segundos. ¿Y lo mejor? Puede hacerlo para cada sección, desde el análisis de mercado hasta las metas de equipo de ventas, con la misma facilidad.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Añada el sector específico, el tamaño de la empresa, la ubicación y otros detalles relevantes para definir su cliente ideal

Cree campos como «Mercado objetivo», «Fase del embudo de ventas» y «Fuente de clientes potenciales» para recopilar información esencial y adaptar su estrategia en consecuencia

Pide a ClickUp Brain que te ayude a generar ideas y crear propuestas de valor que hagan mención de las funciones únicas de tus productos y servicios

💡 Ideal para: equipos de ventas B2B y responsables de ingresos que crean guías de ventas escalables y respaldadas por datos que se alinean con las metas de la empresa a largo plazo

5. Plantilla de incorporación del equipo de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Acelere la incorporación de sus nuevos representantes de equipo de ventas con la plantilla de incorporación de equipo de ventas de ClickUp

La plantilla de incorporación del equipo de ventas de ClickUp simplifica la incorporación del equipo de ventas con un sistema estructurado y repetible para equipar rápidamente a los representantes del equipo de ventas. Esta plantilla cubre todos los pasos esenciales, desde esbozar los valores de la empresa y ejemplos de guías de ventas hasta impartir formación detallada sobre los productos y asignar mentores.

Para impartir una formación de extensión sobre un producto, a menudo es necesario dividir el proceso en subtareas para garantizar que se cubren todos los aspectos. Este enfoque es precisamente para lo que está diseñada esta plantilla. 👇

Divida las tareas de incorporación en subtareas, asigne prioridades y plazos, y tenga la vista del progreso de un vistazo para una gestión eficaz de las tareas.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Uso compartido de materiales de formación, información sobre productos y documentación sobre el proceso de equipo de ventas con los nuevos empleados.

Adapta la plantilla al proceso de incorporación específico de tu empresa, incluyendo cronogramas, metas y recursos.

Asigna tareas a los miembros del equipo pertinentes y establece plazos para garantizar que las actividades de incorporación se completen oportunamente.

💡 Ideal para: directores de equipo de ventas, jefes de equipo y equipos de RR. HH. que deseen simplificar la incorporación de nuevos empleados.

📮 Información de ClickUp: El 83 % de los trabajadores del conocimiento utilizan principalmente el correo electrónico y el chat para comunicarse con su equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una app para todo el trabajo como ClickUp, la gestión de proyectos, los mensajes, los correos electrónicos y los chats convergen en un solo lugar. ¡Es hora de centralizar y dinamizar!

6. Plantilla de incorporación de clientes personalizados de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Ofrezca experiencias de incorporación fluidas y personalizadas en todo momento con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp.

La primera impresión es importante en el ciclo de ventas, y la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp garantiza que la suya sea fluida, eficiente e inolvidable. Esta plantilla guía a los nuevos clientes paso a paso y convierte la incorporación en un proceso estructurado y escalable.

Comienza con un formulario de admisión de clientes fácil de compartir, que tiene un flujo hacia listas de tareas organizadas, tableros de procesos de arrastrar y soltar, vistas de paquetes de servicios y un calendario para el seguimiento de los hitos clave.

Captura todos los detalles esenciales desde el principio y establece la fase para una experiencia de incorporación fluida y eficiente.

Incluso encontrará un cuestionario de incorporación integrado para personalizar la experiencia. ¿El resultado? Transiciones más fluidas, clientes más satisfechos y menos presión para su equipo de soporte.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Centralice la información de los clientes para mejorar la gestión de datos y la elaboración de informes.

Ofrezca una experiencia de incorporación fluida para mejorar la satisfacción del cliente y las tasas de retención.

Revise el proceso de incorporación, recopile comentarios y realice ajustes para mejorar la experiencia personalizada.

💡 Ideal para: equipos de ventas, gestores de cuentas y profesionales de éxito del cliente que desean mejorar la retención, optimizar la incorporación y ofrecer una experiencia de cliente de cinco estrellas.

7. Pasos de ClickUp para crear una plantilla de embudo de ventas

Obtenga una plantilla gratuita Cree su embudo de ventas perfecto desde cero con ClickUp Pasos para crear una plantilla de embudo de ventas

Para convertir clientes potenciales en clientes fieles se necesita un embudo de ventas claro y estratégico. La plantilla «Pasos para crear un embudo de ventas» de ClickUp es una potente herramienta que guía a su equipo a través de todas las fases del embudo, desde el conocimiento inicial hasta la toma de decisiones final.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Crea listas de control para tu equipo y asigna tareas a las personas adecuadas para garantizar que todo esté cerrada a tiempo.

💡 Ideal para: equipos de ventas, startups y especialistas en marketing de crecimiento que buscan crear embudos escalables, personalizar el recorrido del comprador y aumentar las tasas de cierre con la ayuda de la automatización y la IA.

8. Plantilla de plan de equipo de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Establece metas de ventas claras y correlaciona tu estrategia ganadora con la plantilla de plan de equipo de ventas de ClickUp.

La plantilla de plan de equipo de ventas de ClickUp le ayuda a crear un plan que tiene flujo sin tener que preguntarse constantemente «¿Qué queda pendiente?» 🤔

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Comience con la vista Resumen del proyecto para establecer los objetivos de equipo de ventas clave

Pase a vistas estructuradas como Componentes del plan de ventas , Cronograma y Diagramas de Gantt para visualizar los plazos, las responsabilidades del equipo y la asignación de recursos

Establece metas SMART con ClickUp Goals , planifica tácticas de divulgación impactantes y revisa el rendimiento del equipo de ventas con ClickUp Paneles

💡 Ideal para: responsables de ventas, equipos de desarrollo empresarial y fundadores que deseen crear herramientas y estrategias de ventas específicas, coordinar los esfuerzos del equipo y alcanzar de forma constante los objetivos de ingresos

📖 Más información: ¿Quiere convertir su estrategia en resultados? No se pierda nuestra guía sobre cómo mejorar la planificación de la capacidad de equipo de ventas para impulsar el crecimiento de los ingresos 💼📈

9. Plantilla de argumento de venta de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Cree argumentos de venta persuasivos y de alta conversión con la plantilla de argumentos de venta de ClickUp

La plantilla de argumento de venta de ClickUp proporciona a su equipo una estructura repetible y probada para convertir las conversaciones en conversiones.

Desglosa y cubre varios escenarios para proporcionar a su equipo una ventaja a la hora de acercarse a sus futuros clientes. Ya sea una conexión de LinkedIn a la que se dirigen o un hito que el cliente potencial acaba de alcanzar, hay algo para cada situación.

Cada presentación comienza con un gancho potente seguido del contexto, donde haces la conexión (a internet) de las funciones de tu producto con los puntos débiles del cliente potencial con una propuesta de valor clara. Por último, cierra con una llamada a la acción contundente: una invitación a chatear, programar una demostración o cualquier otro paso.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Permita que varios miembros del equipo contribuyan y aporten comentarios sobre las presentaciones

Consigue una estructura estandarizada para cada presentación, lo que te permitirá prepararla y realizarla más rápidamente

Utilice ClickUp Doc para crear y almacenar documentos de compatibilidad y presentaciones que complementen su discurso de venta

💡 Ideal para: Equipos de ventas, BDR, SDR y ejecutivos de cuentas que buscan ampliar su alcance personalizado y mejorar las tasas de intento correcto de sus presentaciones

10. Plantilla de plan de equipo de ventas y marketing de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis La plantilla de plan de equipo de ventas y marketing de ClickUp le proporciona la hoja de ruta para una colaboración y un crecimiento fluidos

El equipo de ventas y el marketing son dos caras de la misma moneda, y con la plantilla de plan de equipo de ventas y marketing de ClickUp, por fin podrás sincronizar ambos esfuerzos bajo un mismo techo.

Esta plantilla colaborativa ayuda a su equipo de ventas y marketing a alinearse con metas de uso compartido, organizar campañas de divulgación, realizar seguimiento de los KPI y visualizar todas las tareas, desde el plan hasta el rendimiento.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Permita que los equipos de ventas y marketing trabajen en el trabajo de alcanzar objetivos comunes con funciones de colaboración en tiempo real

Obtenga un diseño visual, al estilo Kanban, de sus actividades agrupadas por fase de marketing con la vista del tablero del proceso de marketing

Profundiza abriendo cualquier tarjeta para obtener más información, o actualiza fácilmente la fase de una actividad simplemente arrastrándola y soltándola en una columna diferente del tablero

Vea las tareas de forma individual o agrupadas por estado en un tablero Kanban

💡 Ideal para: Equipos de ventas y startups que buscan alinear los mensajes de ventas y marketing, impulsar campañas de forma colaborativa y mantenerse centrados en las metas en todos los departamentos

🌟 Bonificación: una vez que haya elegido una plantilla de manual de ventas, puede llevar la personalización un paso más allá con ClickUp Brain MAX. Como su superaplicación de IA para escritorio, le ayuda a perfeccionar los mensajes de divulgación para diferentes perfiles de compradores e incluso a generar automáticamente tareas o correo electrónico de seguimiento. También puede capturar datos de ventas de herramientas conectadas, interpretar su manual, recomendar los siguientes pasos y generar documentos y estrategias de equipo de ventas. Busca todo, pregunta cualquier cosa: el nuevo ClickUp Brain MAX pone todo tu trabajo, tus apps, y tus modelos de IA al alcance de tu mano

11. Plantilla de seguimiento de equipo de ventas de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Realice un seguimiento del progreso, alcance los objetivos y mantenga la organización con la plantilla de seguimiento de equipo de ventas de ClickUp

La visibilidad es muy importante para dirigir un equipo de ventas de alto rendimiento. La plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp le ofrece un control total sobre su canal de ventas, desde el seguimiento del rendimiento del equipo hasta el análisis de las tendencias de ventas, todo en un solo lugar.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Supervise los acuerdos, realice un seguimiento de los clientes potenciales y evalúe el rendimiento de los representantes en relación con los objetivos utilizando paneles de ventas en tiempo real

Cree flujos de trabajo estandarizados centrados en el seguimiento de métricas clave como la probabilidad de éxito, el tamaño medio de los acuerdos y el valor del ciclo de vida de los clientes existentes

Revise el estado del proceso de equipo de ventas o perfeccione las estrategias de seguimiento para mantener el flujo de clientes potenciales y cerrar más acuerdos

💡 Ideal para: Gerentes de equipo de ventas, jefes de equipo y profesionales de operaciones de ingresos que desean optimizar el seguimiento de las ventas, obtener información útil y gestionar los procesos con claridad y confianza

12. Plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Simplifique la comunicación, cultive clientes potenciales y aumente las conversiones sin esfuerzo con la plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp

Si bien el primer argumento de venta puede sembrar la semilla, es el seguimiento constante y reflexivo lo que genera confianza e impulsa el acuerdo. La plantilla de correo electrónico de seguimiento de ClickUp aborda este desafío al ofrecer un espacio centralizado donde se pueden organizar, personalizar y reutilizar de manera eficaz todas las variaciones de sus correos electrónicos de seguimiento.

Incluye una descripción detallada, una lista de control, subtareas relevantes y Campos personalizados para garantizar que cada plantilla de correo electrónico esté actualizada y correctamente atribuida. Los Campos personalizados disponibles son: Colaboradores, un campo de personas para realizar el seguimiento de quién creó o actualizó la plantilla; Utilidad, un campo de valoración para evaluar la eficacia de cada plantilla; y Estado activo, un campo desplegable para indicar si la plantilla sigue en uso.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Automatice los recordatorios y los correos electrónicos de seguimiento para garantizar una comunicación oportuna sin esfuerzo manual

la vista de calendario Utilice diferentes vistas, como la vista Lista de ClickUp , para visualizar y gestionar sus tareas de seguimiento de forma eficaz

Obtenga subtareas para un amplio intervalo de escenarios de seguimiento, como aclarar discusiones después de una reunión, comprobar las acciones pendientes o ponerse en contacto después de eventos o mensajes de voz

💡 Ideal para: Equipos de ventas, gestores de cuentas, representantes de éxito de clientes y emprendedores individuales que desean una forma más inteligente y optimizada de realizar el seguimiento de los clientes

🧠 ¿Sabías que el primer correo electrónico de seguimiento en equipo de ventas aumenta la tasa de respuesta en un 49 %?

13. Plantilla de procedimiento operativo estándar de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis Garantiza la coherencia, mejora la eficiencia y mantén a tu equipo de ventas alineado con la plantilla de procedimientos operativos estándar de ClickUp

La plantilla de procedimientos operativos estándar (SOP) de ClickUp le ofrece un marco ya preparado para documentar todos los detalles del proceso, desde la incorporación de nuevos representantes hasta el perfeccionamiento de los procesos de divulgación y la coordinación de equipos multifuncionales. Con listas de control integradas, documentos y flujos de trabajo personalizables, puede correlacionar cada fase de su proceso de equipo de ventas en un solo lugar.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Utilice las pizarras de ClickUp para intercambiar ideas y las tareas de ClickUp para asignar propiedad y cronogramas

Establece recordatorios periódicos para revisar y actualizar regularmente tus procedimientos a medida que evoluciona tu estrategia

Realice un seguimiento de todas las modificaciones con el historial de versiones, que le permite ver quién realizó los cambios y cuándo

💡 Consejo profesional: Si está cansado de crear procedimientos operativos estándar (POE) para diferentes procesos desde cero, considere la posibilidad de utilizar plantillas y formatos POE gratis, gratuito/a

💡 Ideal para: Responsables de ventas que crean flujos de trabajo escalables, equipos de RevOps que estandarizan procesos o cualquier equipo que desee documentar y optimizar su manual de ventas integral

📖 Más información: ¿Quiere optimizar aún más sus procesos? Eche un vistazo a nuestra lista de las mejores herramientas para generar procedimientos operativos estándar (SOP) eficaces, porque unas guías claras merecen unos SOP igualmente inteligentes. ✅📋

14. Plantilla de manual de ventas para marcas SaaS de Visme

vía Visme

La plantilla de manual de ventas de marca SaaS de Visme es una plantilla de 10 páginas que le permite presentar técnicas de ventas de éxito probado de una manera profesional y atractiva.

Puede visualizar los datos mediante gráficos y widgets, aplicar la imagen de su marca y publicar su manual en línea o descargar en múltiples formatos, como PDF o HTML5.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Adapta la plantilla a tu marca mediante la edición del contenido, las imágenes, el color y las páginas

Incorpore funciones interactivas, como enlaces en los que se puede hacer clic y vídeos incrustados, para aumentar el interés

Descarga tu manual en formato PDF de alta calidad para imprimirlo o compártelo en línea mediante un enlace

💡 Ideal para: Startups SaaS, líderes en habilitación de equipo de ventas y equipos de marketing que desean un manual de ventas interactivo y con un diseño atractivo que se adapte perfectamente a su marca

💡 Consejo profesional: Automatice partes del flujo de trabajo de su manual de ventas con ClickUp Agents . Estos asistentes basados en IA pueden actualizar de forma autónoma las fases de los acuerdos, asignar tareas en función de condiciones de desencadenante, generar resúmenes o incluso enviar recordatorios cuando sea necesario realizar un seguimiento.

15. Plantilla de manual de ventas para agencias de medios de Visme

vía Visme

La plantilla de manual de ventas para agencias de medios de Visme ofrece una forma elegante y profesional de mostrar sus estrategias de equipo de ventas, ofertas de productos y buenas prácticas en un solo documento interactivo.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Crea un manual de equipo de ventas que se pueda actualizar y compartir fácilmente entre los equipos

Personaliza los color, las fuentes, las imágenes y los diseños para que se adapten a la identidad de marca de tu agencia

Añada animaciones, vídeos, interactividad y mucho más para disfrutar de una experiencia de formación dinámica

💡 Ideal para: Gerentes de equipo de ventas, directores creativos y coordinadores de formación de agencias de medios o publicidad que buscan incorporar nuevos representantes, estandarizar los mensajes de ventas y alinear las estrategias del equipo

16. plantilla de manual de equipo de ventas de comercio electrónico de Visme

vía Visme

La plantilla de manual de ventas de comercio electrónico de Visme ayuda a su equipo a mantenerse a la vanguardia de las tendencias emergentes del comercio electrónico y a alcanzar los objetivos de ingresos con confianza. Esta plantilla lista para edición incluye páginas prediseñadas para destacar la historia de su empresa, las categorías de productos, las estrategias de precios y los perfiles de clientes ideales.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Úsela como guía para formar a los nuevos representantes del equipo de ventas de forma rápida y coherente

Defina procedimientos de paso para gestionar clientes potenciales, presentar propuestas, realizar seguimientos y cerrar acuerdos

Incluye secciones para metas y métricas con el fin de supervisar la eficacia del equipo de ventas

💡 Ideal para: responsables de ventas de comercio electrónico, gestores de productos y propietarios de empresas que desean incorporar representantes de ventas, armonizar los mensajes y obtener resultados consistentes

📚 Más información: Herramientas imprescindibles en su conjunto de tecnologías de equipo de ventas

17. Plantilla de manual de equipo de ventas de PowerPoint de SlideModel

vía SlideModel

la plantilla de manual de ventas de PowerPoint de SlideModel* te permite visualizar fácilmente todos los aspectos clave de tu estrategia de equipo de ventas.

Con diapositivas diseñadas profesionalmente y un diseño coherente, esta plantilla proporciona a su equipo una hoja de ruta clara. Cada sección, como la descripción general de la empresa, los detalles del producto, el proceso de equipo de ventas, la gestión del tiempo y los mensajes, incluye diapositivas totalmente editables que se pueden adaptar fácilmente a su marca y flujo de trabajo.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Adáptalas a diversas presentaciones de equipo de ventas, como sesiones de formación interna y debates de plan estratégico

Utilice infografías y diagramas de procesos para explicar información compleja de forma clara

Obtenga secciones predefinidas para información de la empresa, descripción general de productos y servicios, perfiles de clientes, proceso de equipo de ventas, etc.

💡 Ideal para: Gerentes de ventas, equipos B2B y líderes de desarrollo empresarial que buscan presentar un marco de ventas completo en un formato PowerPoint profesional y personalizable

18. Plantilla de manual de equipo de ventas de Dialpad

a través de Dialpad

La plantilla de manual de ventas de Dialpad es una herramienta inteligente mejorada con IA que agiliza la incorporación, refuerza las buenas prácticas y mantiene a los equipos de ventas alineados en todos los puntos de contacto.

Esta guía de estilo presentación cubre todos los componentes básicos, desde los antecedentes de la empresa y los perfiles de los compradores hasta los procesos de equipo de ventas detallados y los recursos de habilitación.

Cada sección está diseñada para brindar compatibilidad con las operaciones de ventas del mundo real. Por ejemplo, ofrece consejos operativos, como el uso del buzón de voz de Dialpad o la integración de Salesforce «click-to-call», y aprovecha las guías de IA de Dialpad para realizar un seguimiento del cumplimiento de varios marcos de ventas.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Describa la misión, la visión, las propuestas de valor de los productos o servicios y los valores fundamentales de su empresa

Añada ejemplos de respuestas eficaces a las objeciones y consultas habituales de los clientes

Defina metas medibles, como llamadas diarias, reuniones concertadas, tasas de conversión u objetivos de ingresos

💡 Ideal para: Equipos de habilitación de ventas, responsables de ingresos y gerentes que buscan un manual de ventas inteligente y listo para presentar

19. Plantilla de plan de equipo de ventas estratégico de Zendesk

a través de Zendesk

La plantilla de plan estratégico de ventas de Zendesk le ayuda a correlacionar sus metas de equipo de ventas, estrategias y mercados objetivo para el año que viene.

Diseñada para alinear equipos y aportar claridad, esta plantilla de plan de ventas le guía a través de los aspectos esenciales, desde la creación de una misión y una visión que inspiren, hasta la definición de su cliente ideal y el perfeccionamiento de sus procesos de ventas.

Esto ayuda a convertir la estrategia general en pasos prácticos que son adecuados para crear un nuevo plan de equipo de ventas desde cero o perfeccionar uno ya existente.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Comprenda cómo los clientes pasan de la concienciación a la compra, incluyendo los puntos de contacto y los obstáculos

Utilice el mapeo del recorrido del cliente para detectar los puntos débiles en los que los clientes potenciales abandonan, y luego cree seguimientos

Aclare quién es responsable de qué en su equipo (generación de clientes potenciales, divulgación, cierre de acuerdos, seguimientos, etc.)

💡 Ideal para: Jefes de equipo de ventas, fundadores de startups y equipos de ingresos que están en la misma página y buscan crear una base estratégica de ventas y definir claramente sus metas, procesos y mercado objetivo para alcanzar el éxito a largo plazo

20. Plantilla de manual de estrategia de equipo de ventas de Pipedrive

a través de Pipedrive

La plantilla de manual de estrategia de ventas de Pipedrive desglosa todo su motor de ventas en secciones específicas, como la definición de su visión, posición y perfiles objetivo, el esbozo de estrategias de ventas detalladas, las fases del proceso de ventas, los indicadores clave de rendimiento (KPI) y la elaboración de presupuestos.

Con campos guiados como declaraciones de misión, análisis de la competencia, metodologías de equipo de ventas (como SPIN y Challenger) y estructura del equipo, esta plantilla simplifica estrategias complejas con un formato fácil de usar.

🌼 Por qué le encantará esta plantilla:

Ayude a su equipo a comprender cómo su estrategia de ventas se alinea con los objetivos generales de la empresa

Esboza diferentes estrategias o metodologías del equipo de ventas para garantizar la coherencia

Revísela periódicamente y adáptela en función de los comentarios y de las condiciones cambiantes del mercado

💡 Ideal para: Responsables de ventas B2B, equipos de operaciones de ingresos y fundadores de empresas en crecimiento que necesitan un manual de ventas detallado y listo para ejecutar que les ayude a escalar, alinear al equipo y realizar un seguimiento coherente del rendimiento

Tu guía de equipo de ventas ganadora comienza con ClickUp

Crear su propio manual de ventas requiere instrucciones claras, estrategias estructuradas y las herramientas adecuadas para que todos estén alineados y sigan el rumbo. Sin embargo, la verdadera magia ocurre cuando se reúne todo en un hub centralizado.

ClickUp le ofrece un entorno de trabajo potente y personalizable, así como plantillas completas de guías de ventas para convertir sus estrategias de ventas en flujos de trabajo viables.

Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a, hoy mismo y comience a crear un flujo de trabajo de equipo de ventas más inteligente que genere resultados reales. 💼