18 plantillas gratuitas de perfiles de clientes para comprender mejor a sus clientes

el 60 % de los compradores prevé convertirse en compradores habituales tras disfrutar de experiencias de compra personalizadas. No se trata solo de una ligera ventaja, sino de la diferencia entre «quizás más adelante» y «comprar ahora». 📊

Pero la personalización no surge de la nada, sino de saber con quién estás hablando: sus metas, hábitos e incluso las ideas que no expresan en un briefing.

Ahí es donde entran en juego los perfiles sólidos de clientes: proporcionan a su equipo el contexto necesario para dejar de hacer conjeturas y empezar a crear lo que la gente quiere.

En esta entrada del blog, compartimos plantillas gratuitas de perfiles de clientes que le ayudarán a formular mejores preguntas, comprender a las personas que hay detrás de la marca y crear un trabajo que dé en el blanco desde el primer día. 🧠

¿Qué son las plantillas de perfiles de clientes?

Una plantilla de perfil de cliente es un documento estructurado que recoge la información más esencial sobre un cliente, incluyendo su trayectoria empresarial, sus metas, información sobre su público, segmentación de clientes, partes interesadas clave y preferencias de marca. Al centralizar estos datos en un solo lugar, los Teams pueden coordinarse más rápidamente, personalizar su enfoque y ofrecer de forma coherente un trabajo que satisfaga las necesidades del cliente.

esto es lo que una plantilla de perfil de cliente ideal debería ayudarle a descubrir:* ✅ Resumen de la empresa ¿A qué pendiente se dedica la empresa?

¿Cuál es su posición en el mercado?

¿Quiénes son sus principales competidores? ✅ Metas y KPI* ¿Cómo se define el intento correcto para este cliente?

¿Están tratando de generar clientes potenciales, aumentar la conciencia de marca o impulsar el compromiso?

¿Cómo miden actualmente el intento correcto? ¿Utilizan alguna herramienta (por ejemplo, software CRM )? ✅ Información sobre la audiencia ¿A quiénes venden?

¿Cuáles son los puntos débiles de su público?

¿Cuál es su Tono de voz o personalidad de marca? ✅ Partes interesadas clave* ¿Quién es el responsable de la toma de decisiones?

¿Quién se encarga de la comunicación diaria?

¿Cuál es su forma preferida de trabajo (llamadas, correo electrónico, asíncrono)? ✅ Preferencias de marca ¿Alguna señal de alerta o zona prohibida?

¿Qué se debe y qué no se debe hacer en materia de diseño o mensajes?

¿Marcas de referencia que les gustan o les disgustan?

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de perfil de cliente?

Si su meta es crear perfiles de clientes que le permitan tomar decisiones más inteligentes y establecer relaciones más sólidas, esto es lo que debe incluir su plantilla:

campos de segmentación claros: *Incluya campos como sector, tamaño de la empresa, intervalo presupuestario y rol en la toma de decisiones. Estos campos le ayudarán a adaptar sus servicios y mensajes con mayor precisión

metas y retos del cliente: *Captura lo que el cliente está tratando de lograr y lo que se interpone en su camino. Combina esto con los conocimientos obtenidos de tu investigación sobre el perfil del usuario para crear campañas más específicas y tomar decisiones sobre los productos

información sobre el comportamiento de compra: *Comprenda el proceso de toma de decisiones del cliente. ¿Tienen ciclos largos? ¿Múltiples partes interesadas? ¿Preferencia por las comprobaciones de referencias? Estos detalles le ayudarán a orientar su estrategia de ICP de forma más eficaz

contactos y rols clave: *Lista todas las partes interesadas y sus responsabilidades para evitar atascos y malentendidos más adelante

señales de alerta o motivos de rechazo: *Realice un seguimiento de los comportamientos o solicitudes que sugieran que el cliente podría no ser adecuado a largo plazo (por ejemplo, plazos poco realistas, cambios frecuentes en el alcance del proyecto)

Plantillas de perfiles de clientes de un vistazo

18 plantillas gratuitas de perfiles de clientes para comprender mejor a sus clientes

El trabajo con los clientes es más fluido cuando todos están alineados desde el principio. Eso significa ir más allá de los nombres y el correo electrónico para comprender las metas, la voz de la marca, las preferencias y el estilo de trabajo de sus clientes. 🤝

ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo, ayuda a los Teams a hacer precisamente eso. Con plantillas creadas para la captación de clientes, el desarrollo de perfiles y el seguimiento de la comunicación, puede crear un perfil centralizado para cada cliente. Además, añada notas, asigne los siguientes pasos, involucre a sus compañeros de equipo y vea todo de la forma que mejor le convenga utilizando las vistas de Lista, Documento o Tablero de ClickUp.

Y si acaba de empezar o desea actualizar su configuración actual, hemos seleccionado cuidadosamente plantillas de ClickUp de una lista de más de 1000 para agilizar la claridad de los clientes.

¡Manos a la obra!

1. Plantilla de perfil de usuario de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Capture, organice y compare información demográfica con la plantilla de perfil de usuario de ClickUp

Como comercializador de productos, usted conoce la importancia de los perfiles de usuario para comprender cómo se comportan los usuarios dentro de su app, aplicación o producto. Sin embargo, esta información suele estar dispersa en hojas de cálculo, CRM y herramientas de comportamiento, lo que dificulta tener una visión global.

La plantilla de perfil de usuario de ClickUp le ofrece un espacio estructurado para recopilar motivaciones, ocupaciones y preferencias tecnológicas, al tiempo que mantiene los datos en conexión (a internet) y fáciles de comparar.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Los envíos a través de ClickUp Formularios se convierten instantáneamente en tareas organizadas

Los Campos personalizados le permiten segmentar por datos demográficos, ocupación o región

Las vistas flexibles (lista, tablero, tabla) facilitan el filtrado y el análisis de patrones

Conviértase en una única fuente de información veraz para la investigación de perfiles de clientes y audiencias

✅ Ideal para: Equipos de producto, marketing y experiencia de usuario que necesitan crear perfiles de usuario basados en datos para informar las estrategias de los clientes.

🧐 ¿Sabías que...? El 80 % de las empresas elaboran informes sobre un aumento del gasto de los consumidores (una media del 38 %) cuando las experiencias son personalizadas. 💰 Con ClickUp, puede personalizar los flujos de trabajo, automatizar los puntos de contacto y establecer la conexión (a internet) entre los proyectos y la información sobre los clientes, convirtiendo las interacciones diarias en un crecimiento cuantificable.

2. Plantilla de pizarra para perfiles de usuario de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Visualice motivaciones, puntos débiles e historias con la plantilla de pizarra para perfiles de usuario de ClickUp

Como equipo de marketing que planifica campañas, es probable que tenga que lidiar con datos de usuarios en hojas de cálculo, CRM y documentos. Es valioso, pero es difícil de coordinar cuando tiene un montón de tareas entre manos.

La plantilla de pizarra para perfiles de usuario de ClickUp reúne todo eso en una vista interactiva para ajustar el perfil del comprador. Comience con una pizarra de arrastrar y soltar para organizar los detalles clave, como motivaciones, puntos débiles, antecedentes y comportamientos de los clientes.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Conecta los resultados de tus investigaciones directamente con las Metas de ClickUp para realizar un seguimiento del impacto

Utilice los paneles de ClickUp para supervisar qué perfiles impulsan las métricas clave

Convierta los grupos de notas adhesivas en tareas para actuar de inmediato

Mantenga las personas enlazadas a las campañas, los proyectos y las discusiones del equipo en un solo lugar

✅ Ideal para: Equipos de marketing y UX que necesitan una herramienta visual colaborativa para desarrollar y perfeccionar perfiles de usuario que sirvan de base para el trabajo con los clientes.

📮 ClickUp Insight: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de terminar su trabajo. ClickUp converge todo su flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Documento y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Diga adiós al «trabajo sobre el trabajo» y recupere su tiempo de productividad. resultados reales: *Teams pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

Obtenga plantillas gratuitas Realice un seguimiento, priorice y resuelva las consultas de los clientes desde su recepción hasta su resolución con la plantilla de formulario de contacto con el cliente de ClickUp

Los equipos de atención al cliente gestionan docenas de consultas entrantes, incluyendo actualizaciones de pedido, solicitudes de reembolso y consultas sobre productos, todo ello manteniendo tiempos de respuesta reducidos y un alto nivel de satisfacción del cliente.

La plantilla de formulario de contacto con el cliente personalizado de ClickUp captura, clasifica y resuelve todas las solicitudes sin perder mensajes urgentes.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Recopila información de los clientes mediante formularios estructurados para agilizar la clasificación

Automatización de la categorización por urgencia o tipo de problema

Visualice el flujo de tickets en la vista Kanban de ClickUp para detectar obstáculos al instante

Asigne seguidores con plazos para mantener tiempos de respuesta consistentes

✅ Ideal para: Gerentes de Soporte que gestionan incidencias relacionadas con pedidos o tickets relacionados con productos a gran escala

4. Plantilla de CRM de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realice un seguimiento de cada cliente potencial, acuerdo y cuenta en un solo lugar con la plantilla CRM de ClickUp

Con la plantilla CRM de ClickUp, puede centralizar todo su proceso de ventas en un único entorno de trabajo optimizado. La plantilla le ofrece vistas basadas en el estado en las cinco fases: clientes potenciales, acuerdos, contactos, cuentas y seguimientos.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Captura nuevos clientes potenciales a través de los formularios de ClickUp, que se integran directamente en tu CRM

Las automatizaciones de ClickUp se encargan de la asignación de clientes potenciales y los recordatorios para los acuerdos estancados

Los Campos personalizados de ClickUp le permiten realizar un seguimiento del tamaño de las operaciones, el valor de previsión y el tipo de contacto

Cambie entre las vistas Lista, Tablero y Tabla para analizar el estado del proceso de ventas

✅ Ideal para: Equipos de ventas y gerentes que desean configurar un software CRM sin código y ampliar rápidamente la visibilidad del proceso de ventas

🎥 En entornos dinámicos, especialmente en configuraciones de equipo de ventas, Teams buscan continuamente formas de automatizar las tareas repetitivas. ¿Seguimientos manuales? ¿Asignaciones repetitivas de clientes potenciales?

Ese es el flujo de trabajo del pasado. Para ver cómo Teams están acabando con el caos y recuperando su tiempo, echa un vistazo a este vídeo:

5. Plantilla sencilla de CRM de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Visualice las fases del equipo de ventas y el valor del canal de ventas con la plantilla ClickUp Simple CRM

Cuando se trata de cerrar acuerdos más rápidamente, la visibilidad de la información de los clientes y las oportunidades es todo. La plantilla ClickUp Simple CRM ofrece a los equipos de ventas y a los representantes independientes una configuración optimizada para realizar un seguimiento de los acuerdos, priorizar los seguimientos y mover las oportunidades a través de fases como Descubrimiento, Calificación y Propuesta sin ninguna confusión.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Las etiquetas integradas resaltan los tipos de transacciones, como ventas adicionales, renovaciones o ampliaciones

El seguimiento del cronograma y de las fases ofrece una visibilidad clara de las operaciones activas

Lo suficientemente ligero para equipos pequeños, pero escalable para procesos de múltiples transacciones

Mantenga la información de los clientes vinculada directamente a las oportunidades para reducir los cambios de contexto

✅ Ideal para: Equipos de ventas y representantes independientes que necesitan canales de CRM prácticos para mantenerse organizados y cerrar acuerdos más rápidamente

Para ahorrar tiempo, utilice ClickUp Brain para obtener actualizaciones en tiempo real de su entorno de trabajo, de modo que pueda ver al instante quién está trabajando en cada cliente potencial y cuándo está prevista la próxima llamada de calificación. Obtenga respuestas instantáneas sobre las responsabilidades del equipo con ClickUp Brain

6. Plantilla de estudios de usuarios de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Capture y organice los comentarios sobre la interfaz de usuario y la experiencia de usuario por fuente, grupo de edad y tipo de usuario con la plantilla de estudios de usuarios de ClickUp

Las entrevistas con los usuarios son una fuente rica en información, pero rara vez están listas para el uso compartido tal cual. Las notas se encuentran en demasiados lugares, los elementos pendientes se pierden y el seguimiento suele quedar en segundo plano.

La plantilla de estudios de usuarios de ClickUp, fácil de usar para principiantes, ayuda a los equipos de investigación a aclarar lo que quieren los usuarios, sin tener que hacer malabarismos con hojas de cálculo o notas adhesivas.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Organice los comentarios por tipo de usuario, datos demográficos o fuente de investigación

Realice un seguimiento del estado de validación y los siguientes pasos con los Campos personalizados

Las vistas específicas resaltan la información lista para actuar frente a la que está pendiente de revisión

Vincula las entrevistas y las notas directamente con las tareas de implementación para garantizar la continuidad

✅ Ideal para: Investigadores de UI/UX y gestores de productos que desean un sistema repetible para recopilar y actuar sobre los conocimientos obtenidos de la investigación de usuarios

7. Plantilla «La voz del cliente» de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Convierta los comentarios sin procesar en necesidades y requisitos de productos con la plantilla «Voz del cliente» de ClickUp

Algunos comentarios de los clientes se refieren claramente a los precios. Otros insinúan deficiencias en los productos. Y unos pocos dicen mucho sin decir nada en absoluto.

La plantilla «La voz del cliente» de ClickUp está diseñada para convertir la información dispersa de publicaciones en redes sociales, encuestas y llamadas en un mapa visual estructurado que fluye desde los comentarios hasta las necesidades y los requisitos del producto.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Las notas adhesivas con código de color agrupan los comentarios por canal o tema para facilitar la gestión personalizada de los clientes

El tablero de arrastrar y soltar ayuda a priorizar los problemas y las solicitudes de funciones

Convierta la información en tareas y asigne propietarios para garantizar la rendición de cuentas

Adjunte documentos de ClickUp o investigaciones de soporte para tomar decisiones con mayor contexto

✅ Ideal para: Equipos de CX, gestores de productos y profesionales del marketing que desean convertir los comentarios dispersos de los usuarios en información estructurada para perfiles de clientes y plan estratégico.

💡 Consejo profesional: Consigue una ventaja competitiva con perfiles más inteligentes. El marco estructurado de ClickUp transforma las notas dispersas sobre los clientes en una única fuente de información veraz. Captura una descripción detallada de las metas, las preferencias y las señales de alerta, y establece la conexión (a internet) con tareas, campañas y paneles. ¿El resultado? Una mejor comprensión de su público objetivo y un sistema para ganarse a clientes valiosos, al tiempo que se mantiene un paso por delante de los Teams que dependen de productos similares.

8. Plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Visualice las acciones, los puntos de contacto y las oportunidades de los clientes en todas las fases del recorrido con la plantilla del mapa del recorrido del cliente de ClickUp

Cuando los recorridos de los clientes están dispersos en diferentes presentaciones, documentos y diagramas, es difícil que todos estén en la misma página (literalmente).

La plantilla de mapa del recorrido del cliente de ClickUp proporciona a su equipo un espacio compartido para graficar lo que los clientes hacen, sienten y experimentan en cada fase del recorrido. Desde el conocimiento hasta la compra, cada columna grafica las acciones clave, los estados emocionales y los puntos de contacto con la marca, para que nada se pase por alto.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Asigne la propiedad de cada punto de contacto a miembros específicos del equipo

Conecte los puntos débiles directamente con las respuestas de empresa propuestas

Detecte más rápidamente las fases de abandono con tareas enlazadas y dependencias

Alinea a los equipos de CX y de producto sobre cuándo y cómo intervenir

✅ Ideal para: Gerentes de CX y de producto que alinean a las partes interesadas en torno a los puntos débiles y la propiedad de los clientes

9. Plantilla de documento de descubrimiento de agencia/cliente de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realice un seguimiento de las llamadas de descubrimiento y sus resultados con la plantilla de documento de descubrimiento de agencia/cliente de ClickUp

Para los equipos de ventas, la diferencia entre un inicio excelente con un cliente y uno inestable a menudo se reduce a la preparación. Los equipos con mejor rendimiento llegan con las preguntas adecuadas, una agenda compartida y un sistema repetible para documentar las necesidades del cliente.

La plantilla ClickUp Agency/Client Discovery Doc le ayuda a realizar todas las llamadas de descubrimiento con estructura y rapidez. Combina un guion de llamada personalizable, un banco de preguntas dinámico y un entorno de trabajo de documento integrado para registrar metas, cronogramas, expectativas y resultados mientras realiza la llamada.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Centralice las preguntas de descubrimiento, las notas y los resultados en un solo lugar

los comentarios de asignación Asigne seguimientos de forma inmediata utilizando las tareas de ClickUp

Automatice los siguientes pasos, como la creación de propuestas o la redacción de contratos

Reduzca los detalles perdidos manteniendo las llamadas y las notas en un enlace estrecho

✅ Ideal para: Equipos de SDR que gestionan un gran volumen de llamadas salientes o de descubrimiento en múltiples regiones

10. Plantilla de directorio de miembros de ClickUp con fotos

Obtenga plantillas gratuitas Gestione visualmente los datos de los miembros, las fotos y la información de contacto con la plantilla de directorio de miembros de ClickUp

Esta plantilla de directorio de miembros de ClickUp es ideal para comunidades y asociaciones que necesitan almacenar todo, desde fotos y rol hasta información de contacto y niveles de membresía, en un diseño limpio y visual.

Cada perfil incluye una foto y los datos esenciales para que su equipo pueda identificar rápidamente a las personas adecuadas y establecer conexión (a internet) con ellas. Esto resulta útil cuando su equipo quiere mantenerse organizado durante la incorporación, la adquisición de clientes y la coordinación interna.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Filtra y etiqueta a los miembros por estado, nivel o categoría para una búsqueda rápida

Realice un seguimiento del progreso de la incorporación con los campos y estados integrados

Mantenga las fotos y los datos de los miembros juntos para facilitar su reconocimiento

Evite tener que buscar entre los correos electrónicos gracias a un directorio centralizado

✅ Ideal para: Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro basadas en miembros que se encargan de la captación de clientes y los directorios comunitarios

📚 Lectura obligatoria: Plantillas de gestión de clientes

Obtenga plantillas gratuitas Organice los datos de contacto de medios de comunicación, ponentes o clientes potenciales utilizando la plantilla de lista de contactos de ClickUp

Crear una lista de contactos es imprescindible cuando se gestionan múltiples estrategias y campañas de marketing. Es necesario mantener organizados los clientes potenciales, los contactos con los medios de comunicación y los ponentes de eventos en todos los Teams y fases.

La plantilla de lista de contactos de ClickUp convierte ese desorden en un motor de divulgación estructurado. Cada entrada se convierte en una tarea que puede asignar, priorizar y mover a través de su canal, con múltiples vistas que se adaptan a su flujo de trabajo.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Capture la información de contacto al instante mediante formularios y genere tareas automáticamente

Asigne contactos geográficamente con la vista Mapa de ClickUp para el objetivo regional

Realice un seguimiento visual del estado de las comunicaciones con la vista Tablero (Cliente potencial → Negociación → Inactivo)

Fija y personaliza vistas para crear bases de datos de acceso rápido para cada campaña

✅ Ideal para: Gestores de campañas que crean listas de relaciones públicas/medios de comunicación, clientes potenciales y bases de datos de invitados para múltiples eventos

💡 Consejo profesional: De los datos de los clientes a la ventaja competitivaRecopilar perfiles es una cosa, pero actuar en consecuencia es otra muy distinta. Con ClickUp, cada descripción detallada de tu público objetivo se convierte instantáneamente en una acción: asigna tareas, automatiza los seguimientos y enlaza la información con los proyectos. Esto mantiene a su equipo alineado, personaliza las experiencias de los clientes y crea un efecto multiplicador de valor que convierte a los clientes potenciales en clientes valiosos, además de proporcionarle una ventaja competitiva cuantificable sobre productos similares. ✨ Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a y convierta los perfiles de clientes en resultados tangibles.

12. ClickUp HubSpot Plantilla para crear perfiles de compradores

Obtenga plantillas gratuitas Defina su ICP de marketing y realice el seguimiento de los comportamientos de compra con esta plantilla de ClickUp HubSpot para crear perfiles de compradores

Identifique a sus mejores clientes y ajuste sus mensajes con la plantilla «Creación de perfiles de compradores» de ClickUp HubSpot. Diseñada para equipos que utilizan HubSpot o CRM similares, centraliza la información para que pueda definir claramente sus ICP de marketing.

Cada entrada de perfil documenta las metas, las frustraciones, los objetos y los canales preferidos, al tiempo que realiza un seguimiento del origen de los datos, como entrevistas con clientes o análisis.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Asigne perfiles a las fases del embudo o a los tipos de campaña para mayor claridad

Realice un seguimiento de las actualizaciones de los perfiles con estados de tareas personalizados , como «Cliente potencial» o «Desvinculado»

Alinee los datos de CRM con los perfiles para una segmentación más precisa

Mejore el rendimiento del embudo al establecer el objetivo directamente en los puntos de fricción

✅ Ideal para: Equipos de marketing y estrategas de crecimiento que crean campañas con objetivo específico basadas en información sobre los perfiles de los clientes

13. Plantilla de perfil personalizado para PowerPoint y documento de HubSpot

vía HubSpot

La plantilla de perfil de cliente de PowerPoint y documento de HubSpot está diseñada para equipos de marketing y equipo de ventas que habitualmente presentan ideas, planifican campañas o comparten información sobre los clientes con otros equipos.

El marco organiza datos demográficos, factores de toma de decisiones, preferencias de productos y comportamientos diarios en diapositivas y documentos fáciles de uso compartido para sesiones de plan y presentaciones.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Combina formatos de presentación (PPT) y documentos para mayor flexibilidad

Destaca claramente los factores de compra y las preferencias de productos

Acelera la alineación de las campañas durante las presentaciones y la plan del equipo

✅ Ideal para: Planificadores de campañas y representantes de equipo de ventas que necesitan presentar perfiles y brindar soporte a decisiones de mensajes basados en datos

14. Plantilla de perfil de comprador de Freepik

vía Freepik

La plantilla Freepik Buyer Persona es útil para los estrategas de medios de pago que necesitan un contexto rápido y práctico antes de lanzar campañas publicitarias. Esta plantilla ofrece una visión general de a quién se dirige, qué les motiva y qué les desmotiva.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Haga un mapa de los factores psicológicos y las motivaciones para crear mensajes más precisos

Realice un seguimiento de los puntos de frustración que afectan a la probabilidad de conversión

Compare varios segmentos de público al mismo tiempo con elementos visuales

Informe a los equipos creativos con instantáneas simplificadas en lugar de datos sin procesar

✅ Ideal para: Equipos de adquisición de pago que crean conjuntos de anuncios, titulares y creatividades basados en la psicología real de la audiencia y los desencadenantes de la conversión

15. Plantilla de perfil de cliente ideal de Pipedrive

a través de Pipedrive

La plantilla de perfil de cliente ideal de Pipedrive está diseñada para equipos de ventas externas que desean calificar clientes potenciales sin tener que buscar datos de cuentas dispersos.

Combina características de empresa (tamaño, nicho, tecnología, liderazgo) con señales de compra, como rondas de financiación o cambios en la dirección, para identificar las cuentas listas para la captación.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Destaca señales de crecimiento, como picos de contratación o eventos de financiación

Conecta la intención de compra con los rols clave de los responsables de la toma de decisiones

Prioriza las cuentas con mayor probabilidad de conversión en este momento

Ahorra tiempo a los representantes al filtrar rápidamente los clientes potenciales menos adecuados

✅ Ideal para: Gerentes y equipos de ventas externas que necesitan priorizar cuentas en función de la preparación para el crecimiento y las señales de intención de compra

16. Plantilla de perfil de cliente B2B de Template. Net

a través de Template.Net

Esta plantilla de perfil de cliente B2B de Template.Net es ideal para recopilar información a nivel de cuenta. Segmenta la información sobre los clientes en panorama general de la empresa, contactos clave, retos empresariales, proceso de compra y estrategias de compromiso.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Incluye criterios de compra detallados, como la rentabilidad y la adecuación tecnológica

Ayuda a realizar un seguimiento de oportunidades futuras, como las tendencias de adopción de IA/ML

Estructura perfiles para cuentas con ciclos de compra largos y complejos

Facilita la estandarización de la investigación de cuentas a nivel de Corporación

✅ Ideal para: profesionales del marketing B2B centrados en ciclos de ventas largos y cuentas de alto valor

17. Plantilla de perfil de cliente objetivo de Template. Net

a través de Template.Net

Esta plantilla de perfil de cliente objetivo personalizado de Template.Net está diseñada para estrategas de marca centrados en la sostenibilidad que necesitan ir más allá de los datos demográficos.

Perfil los segmentos de clientes en función de sus hábitos ecológicos, valores de estilo de vida y motivaciones, lo que facilita la alineación de las campañas con el abastecimiento ético y la posición de marca ecológica.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Pone de relieve valores como el impacto climático y las preocupaciones sobre el abastecimiento ético

Guías Estrategias de reposicionamiento impulsadas por ESG o la sostenibilidad

Destaca las motivaciones que impulsan la lealtad en los compradores con conciencia ecológica

Va más allá de los datos demográficos para ofrecer un perfil basado en valores y comportamientos

✅ Ideal para: Equipos de sostenibilidad y ESG que crean perfiles de compradores con convicciones sólidas en torno a valores medioambientales

18. Plantilla de perfil de cliente minorista de Template. Net

a través de Template.Net

La plantilla de perfil minorista de Template.Net está diseñada para cadenas minoristas y marcas de comercio electrónico que necesitan personalizar la interacción en todos los canales.

Cubre datos demográficos y comportamientos de compra, como la frecuencia de compra, las preferencias online frente a las de la tienda física y los datos de los programas de fidelización.

⭐ Por qué le gustará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los niveles de membresía, los niveles de gasto y el historial de canje

Identifica a los clientes personalizados de alto valor con mayor probabilidad de volver a comprar

Identifique a los clientes en riesgo para lanzar campañas de recuperación con objetivo personalizado

Ayuda a los equipos minoristas a centralizar la información de las tiendas y de Internet

✅ Ideal para: Empresas minoristas que buscan mejorar la retención de clientes, optimizar los programas de fidelización y personalizar los servicios

Centralice los datos de los clientes, los seguimientos y la estrategia en ClickUp

Un buen perfil de cliente no es algo que se rellena una vez y se olvida, sino un documento vivo que le ayuda a mantenerse alineado, anticiparse a las necesidades y ofrecer un valor real. Pero eso solo funciona si el perfil es fácil de consultar, actualizar y utilizar.

Con ClickUp, los perfiles de tus clientes no son solo puntos de referencia, sino que impulsan tus flujos de trabajo. Admisión, seguimientos, comentarios: todo permanece en conexión (a internet).

Empiece con la plantilla adecuada. Téngala a mano. Y deje que sus sistemas se encarguen del trabajo pesado mientras usted se centra en lo que más importa: establecer mejores relaciones con los clientes.

pruebe ClickUp gratis, gratuito/a y convierta la información en impacto.