Cómo mejorar la gestión de la calidad de los proyectos: herramientas y estrategias

Hay varias formas de garantizar el éxito de un proyecto.

Podrás establecer vías de escalamiento claras cuando surjan problemas, configurar sistemas de seguimiento automatizados para obtener actualizaciones continuas sobre el progreso e implementar revisiones periódicas del rendimiento para evaluar y ajustar la estrategia de tu proyecto.

¿Lo mejor de todo? Cuando te centras en estas áreas, el proyecto alcanza los niveles de calidad deseados, cumple objetivos importantes y supera las expectativas.

Ese es el poder de la gestión de la calidad de los proyectos (PQM).

Pero, ¿qué significa este término? ¿Qué ventajas ofrece? ¿Qué estrategias y herramientas resultan útiles para garantizar la calidad en la gestión de proyectos?

Hablaremos de todo eso y mucho más en esta entrada del blog. Empecemos. 🎢

¿Qué es la gestión de la calidad de los proyectos?

La gestión de la calidad de los proyectos (PQM) se refiere al proceso sistemático de planificar, gestionar y controlar la calidad de un proyecto para garantizar que sus resultados se ajusten a los estándares de calidad acordados, sean adecuados para su finalidad y cumplan los requisitos de las partes interesadas.

La gestión de la calidad de los proyectos tiene tres componentes clave:

La planificación de la calidad identifica, en las primeras fases del ciclo de vida del proyecto, los métodos y criterios de calidad que se utilizarán para medir el éxito.

El control de calidad identifica oportunidades para mejorar y optimizar los flujos de trabajo y los procesos de los proyectos, con el fin de lograr una mayor precisión y coherencia.

El control de calidad utiliza diversas técnicas, como pruebas, inspecciones y revisiones por pares, para garantizar que el producto o servicio final esté libre de defectos y ofrezca resultados fiables.

Entendamos mejor estas fases del proyecto con un ejemplo. Imagina que una empresa de SaaS está lanzando una nueva función. Durante la planificación de la calidad del proyecto, se definen los objetivos de tiempo de actividad y los parámetros de referencia de rendimiento de los usuarios.

El control de calidad garantiza que el proceso de desarrollo cumpla con estas normas mediante revisiones periódicas del código y pruebas de automatización.

El control de calidad se pone en marcha mediante pruebas internas ( dogfooding ) o pruebas beta (externas) para detectar cualquier error o problema relacionado con el rendimiento antes de que se lance la función.

Ventajas de la gestión de la calidad de los proyectos de gestión de proyectos

1. Elimina los silos

Como gestor de proyectos, lo último con lo que quieres lidiar son equipos aislados que no se comunican entre sí.

Con recursos de gestión de proyectos de calidad, puedes fomentar debates interfuncionales y garantizar la visibilidad de todas las tareas en todos los equipos.

Esta colaboración permite resolver los problemas con mayor rapidez y ejecutar los proyectos de forma más cohesionada, algo fundamental para tareas complejas, como el diseño de productos y la planificación de eventos, que requieren aportaciones de todas las partes para mantenerse en el buen camino.

2. Aumenta los beneficios económicos

El PMI informa de que el 55 % de los gestores de proyectos citan los sobrecostes presupuestarios como motivo del fracaso de los proyectos.

Esto podría suceder por varias razones:

La desviación del alcance puede generar costes imprevistos

La inflación de los precios o las condiciones cambiantes del mercado pueden provocar un aumento de los precios de los materiales

La escasez de recursos puede provocar un aumento de los gastos debido a los cambios en la relación entre la oferta y la demanda

La gestión de la calidad de los proyectos ofrece un control eficaz de la gestión presupuestaria y garantiza que el proyecto siga siendo viable desde el punto de vista financiero en todas las fases.

Para ello, puede aprovechar el software de gestión de la calidad, que ofrece análisis predictivos, lo que le permite realizar ajustes fundamentados para anticiparse a las fluctuaciones de costes y a las necesidades de recursos.

3. Ofrece productos y servicios de calidad

Al supervisar continuamente los procesos y los resultados de principio a fin, la gestión de la calidad de los proyectos garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad. Este marco permite al equipo del proyecto detectar y corregir las ineficiencias en una fase temprana, lo que reduce la necesidad de costosas repeticiones del trabajo y retrasos.

¿El resultado? Un producto más fiable que se sincroniza con tus metas iniciales y requisitos de calidad, y que aumenta la satisfacción del cliente.

4. Aumenta la satisfacción del cliente

La gestión de la calidad de los proyectos (PQM) garantiza que estos se entreguen a tiempo, dentro del presupuesto y con los más altos estándares de calidad. Minimizar los errores y cumplir sistemáticamente con las expectativas fomenta la confianza y fortalece las relaciones con los clientes.

5. Aumenta los niveles de productividad

Los equipos de proyecto utilizan el plan de gestión de la calidad para aclarar roles, responsabilidades y plazos. Te permite eliminar cualquier ambigüedad del proyecto desde el principio y permite a tu equipo de gestión de proyectos centrarse en lo que importa, es decir, en completar el trabajo a tiempo.

«La inspección con el objetivo de detectar los productos defectuosos y descartarlos es demasiado tardía, ineficaz y costosa. La calidad no proviene de la inspección, sino de la mejora del proceso.»

«La inspección con el objetivo de detectar los productos defectuosos y descartarlos es demasiado tardía, ineficaz y costosa. La calidad no proviene de la inspección, sino de la mejora del proceso.»

Gestión eficaz de la calidad de los proyectos con ClickUp

La gestión de la calidad de su proyecto tiene varios aspectos que hay que tener en cuenta: desde la definición de objetivos hasta la asignación de recursos, el seguimiento del progreso y la garantía de que los costes no se disparen.

Aquí es donde la plataforma de gestión de proyectos de ClickUp viene al rescate. A continuación te explicamos cómo sirve como fuente única de información para la gestión de la calidad, independientemente de la complejidad del proyecto.

Visualiza el progreso de tu proyecto con ClickUp para la gestión de proyectos

1. Elabora un pliego de condiciones del proyecto centrado en la calidad

Al inicio de tu proyecto, lo habitual es definir el alcance, el presupuesto y los cronogramas. Este es también el momento de aclarar qué significa «calidad» para tu proyecto.

Ejemplo: Fíjate como objetivo una tasa de defectos inferior al 2 % durante las pruebas del producto o comprométete a alcanzar una meta de disponibilidad del 99,9 % para tu aplicación de software. Sea cual sea el objetivo, asegúrate de que sea específico y esté directamente vinculado al éxito de tu proyecto.

Para facilitar el seguimiento, integra estos objetivos en ClickUp Metas.

Establezca y supervise los parámetros de calidad, ya sean numéricos (por ejemplo, reducir los defectos en un 10 %), de tipo verdadero/falso (por ejemplo, cumplimiento o incumplimiento de los requisitos por parte del proveedor) o monetarios (por ejemplo, mantenerse por debajo de un determinado presupuesto para las modificaciones debidas a problemas de calidad).

Mejora tu planificación de la gestión de la calidad con ClickUp Metas

Agrupa tus objetivos de calidad en carpetas, como «Garantía de calidad» o «Cumplimiento de proveedores», en ClickUp y realiza el seguimiento de su estado a lo largo del cronograma del proyecto. Esto garantiza que tu equipo se centre en la calidad desde el principio, sin sorpresas más adelante.

También puedes controlar quién accede a las Metas, establecer uno o varios propietarios y gestionar fácilmente los permisos de «ver y editar» desde la propia plataforma.

Creo que la comunicación entre los miembros del equipo en nuestros proyectos más grandes ha mejorado. La posibilidad de mantener conversaciones directas sobre una tarea o subtarea concreta ha contribuido a mejorar la calidad y a reducir la confusión.

Creo que la comunicación entre los miembros del equipo en nuestros proyectos más grandes ha mejorado. La posibilidad de mantener conversaciones directas sobre una tarea o subtarea concreta ha contribuido a mejorar la calidad y a reducir la confusión.

2. Establecer un marco de gobernanza para supervisar la calidad

Una vez fijadas las metas de calidad, el siguiente paso es crear un sistema de seguimiento. Aquí es donde entra en juego un sistema de gestión de la calidad (SGC) sólido o un plan de gestión de la calidad del proyecto.

Piensa en ello como una hoja de ruta que te ayuda a:

Identifique los recursos necesarios y asígnelos de manera eficaz

Establezca cronogramas y hitos realistas para mantener el proyecto por el buen camino

Identifica posibles obstáculos y mitiga los riesgos antes de que se vuelvan inmanejables

A la hora de establecer el plan de gestión de la calidad, es importante recabar opiniones de los miembros de tu equipo y de la dirección. ClickUp Forms te permite recopilar respuestas en un formato estructurado. Son fáciles de configurar y se pueden personalizar para cualquier proceso de recopilación de información.

Para facilitarte el trabajo, ClickUp Automatizaciones convierte las respuestas de los formularios en tareas que se integran directamente en tus flujos de trabajo.

Además, la vista Gantt de ClickUp visualiza el cronograma de tu proyecto. Desde vistas en cascada hasta una clasificación y un filtrado ultrarrápidos, simplifica la organización de las tareas del proyecto. Con un solo clic, puedes crear tareas, añadir dependencias y reprogramar tu trabajo.

Optimiza los cronogramas y alcanza los niveles de calidad deseados con los gráficos de Gantt de ClickUp

💡Consejo profesional: Además, no tienes que estar persiguiendo manualmente las actualizaciones de estado. La función «Camino crítico» identifica las tareas que afectan a tu fecha límite, y «Slack Time» resalta las tareas con horarios flexibles. Se te notifica cada estado de progreso dentro de la plataforma mediante alertas desencadenantes.

La coherencia en la gestión de la calidad de los proyectos también es clave.

Al estandarizar tus controles y procesos de calidad, evitas malentendidos y te aseguras de que todo el equipo esté en sintonía.

Ya se trate de directrices paso a paso para tareas de control de calidad o de documentación de auditorías, almacena todo de forma centralizada con ClickUp Docs, para que nadie tenga que adivinar qué hay que hacer. z

3. Implementar análisis predictivos de calidad

Ya estás recopilando una gran cantidad de datos sobre tus proyectos: métricas de rendimiento, resultados de pruebas y conclusiones de auditorías. En lugar de reaccionar ante los problemas una vez que se producen, ¿por qué no predecirlos y prevenirlos?

El análisis predictivo de la calidad analiza datos históricos para ayudarte a anticipar dónde es probable que surjan problemas de calidad en tu proyecto. Por ejemplo, tal vez una determinada fase del proyecto se vea afectada con frecuencia por contratiempos, o quizá haya métricas específicas que señalen defectos recurrentes.

La buena noticia es que no necesitas algoritmos complejos para empezar. Con las plantillas de control de calidad de ClickUp, puedes optimizar tus flujos de trabajo y garantizar que los resultados de tus proyectos cumplan siempre con los más altos estándares.

Por ejemplo, con estados personalizados como «Riesgo crítico» o «Necesita revisión», puedes desencadenar automáticamente alertas para que los miembros de tu equipo actúen rápidamente antes de que los pequeños problemas se conviertan en grandes contratiempos.

Pueden registrar los resultados en ClickUp Docs y enviar actualizaciones a través de «Asignar comentarios» en ClickUp, haciendo avanzar los problemas en el proceso de aprobación y manteniendo a todos informados.

Descargar esta plantilla Visualiza fácilmente el estado del proyecto y realiza el seguimiento del progreso con la plantilla de elaboración de informes RAG de ClickUp

La plantilla de informes RAG de ClickUp simplifica la elaboración de informes en tiempo real sobre el progreso de los proyectos basándose en un sistema de codificación por colores: rojo, ámbar y verde. Úsala para organizar rápidamente las tareas por nivel de riesgo, visualizar el progreso con una codificación de colores clara y realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento para tomar decisiones fundamentadas.

➡️ Más información: Lleva la automatización de la gestión de proyectos a otro nivel con ClickUp

4. Implemente ciclos continuos de retroalimentación y mejora

La gestión de la calidad no es una tarea que se pueda «configurar y olvidar», ni siquiera con la mejor planificación. Para garantizar un éxito duradero, debe crear una cultura de retroalimentación y mejora continuas a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Para ello, necesitas una herramienta que te proporcione información útil y en tiempo real sobre las actividades de tu proyecto. Los paneles de ClickUp te permiten visualizar todas las métricas relevantes en tiempo real.

Visualiza los procesos de calidad de tu proyecto con los paneles de ClickUp

ClickUp te permite elegir entre más de 50 widgets que muestran métricas clave y gráficos de control relacionados con la gestión de proyectos, como tareas, control de tiempo, metas y rendimiento de los sprints.

Por ejemplo, los gráficos de burndown y el seguimiento de la velocidad ofrecen una visión general de la eficiencia de tu equipo, mientras que las tasas de finalización de tareas muestran el progreso hacia los hitos clave.

¿Quieres saber si tu equipo está sobrecargado o infrautilizado?

La vista Carga de trabajo de ClickUp te ofrece una visión clara de cómo se distribuyen las tareas entre el equipo. Puedes realizar ajustes en tiempo real en la asignación de tareas, garantizando así que los recursos se utilicen de forma eficaz.

Gestiona la asignación de recursos con la vista Carga de trabajo de ClickUp

Además, cree informes detallados sobre diversos aspectos de su proyecto —como las tasas de defectos, el cumplimiento del alcance o la satisfacción del cliente— y distribúyalos al equipo desde la propia plataforma para su posterior debate y análisis.

Por último, ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, ofrece respuestas instantáneas a preguntas sobre tu proyecto mediante la búsqueda de datos en todos los paneles. Minimiza la necesidad de búsquedas manuales de datos, sacando a la luz información crítica rápidamente y liberando a los equipos para que se centren en la ejecución.

Tanto si necesitas comprobar el estado del proyecto, el equilibrio de la carga de trabajo o las métricas de calidad, el gestor de proyectos y conocimientos con IA integrado te ofrece información instantánea para ayudarte a supervisar el rendimiento del proyecto.

Utiliza ClickUp Brain como tu gestor de proyectos y conocimientos integrado para que la gestión de la calidad sea más eficiente

💡Consejo profesional: Cuando finalice tu proyecto, utiliza plantillas de análisis posterior para documentar si se cumplieron los objetivos, identificar los logros y los obstáculos, y reflexionar sobre las lecciones aprendidas.

Ahora que hemos hablado de consejos de gestión de proyectos para definir y mantener la calidad, veamos las herramientas y los marcos de trabajo que pueden facilitarte mucho esta tarea.

1. Diagrama de afinidad

Un diagrama de afinidad es una herramienta para organizar un gran número de ideas, datos o resultados de investigación en grupos naturales basados en sus relaciones. Este método ayuda a dar sentido a la información dispersa, revelando patrones y conocimientos que no son evidentes a primera vista.

La plantilla de diagrama de afinidad de ClickUp ofrece una estructura visual para agrupar ideas, organizar tareas, identificar tendencias y mantener el proyecto por el buen camino.

Descargar esta plantilla Organiza visualmente la información en categorías con la plantilla de diagrama de afinidad de ClickUp

Esta plantilla de pizarra le permite:

Intercambia ideas fácilmente entre grupos para ver cómo se relacionan entre sí

Ajusta automáticamente el diagrama a medida que se añaden o reorganizan más ideas, manteniendo el diseño ordenado

Añade colores, iconos o figuras a las categorías para mayor claridad y una identificación más rápida de los grupos importantes

Caso de uso: Durante sesiones de lluvia de ideas o al intentar resolver problemas complejos.

2. Diagrama de matriz

Un diagrama matricial es un gráfico que muestra la relación entre dos o más conjuntos de elementos. Compara diferentes variables —como el tiempo, el coste y los recursos— y ayuda a comprender cómo se influyen mutuamente.

Por ejemplo, puedes utilizar la plantilla de diagrama de matriz de impacto y esfuerzo de ClickUp para evaluar el valor de las tareas y el esfuerzo asociado a ellas, asegurándote de que los proyectos de alta prioridad se aborden de manera eficiente.

Descargar esta plantilla Mejora la asignación de recursos y la planificación de proyectos con la plantilla de diagrama de matriz de impacto y esfuerzo de ClickUp

La plantilla le permite acceder a:

Una lista de los recursos y el personal más adecuados para cada tarea

Una escala para asignar un valor numérico tanto a las estimaciones de esfuerzo como a las de impacto

Una tabla que incorpora métricas para evaluar qué tareas son las más importantes

Caso práctico: Durante la toma de decisiones, cuando hay múltiples factores que influyen en la calidad.

3. Diagrama de interrelaciones

Un diagrama de interrelaciones ilustra las relaciones de causa y efecto entre los distintos elementos de un sistema. Identifica y correlaciona las influencias más significativas en una situación compleja, como por ejemplo, cómo las distintas dinámicas de equipo influyen en los resultados del proyecto.

La plantilla de diagrama de relaciones entre entidades de ClickUp, por ejemplo, te permite rastrear las causas raíz y gestionar las interdependencias en las tareas de tu proyecto.

Descargar esta plantilla Crea tu base de datos relacional con la sólida plantilla de diagrama de relaciones entre entidades de ClickUp

Podrás:

Configure su diagrama y, a continuación, añada las entidades, las relaciones y los atributos

Defina las relaciones entre los datos que desea representar

Crea un informe para documentar tu trabajo

Caso práctico: Cuando los problemas tienen múltiples causas, para correlacionar las interacciones entre ellas y descubrir cuáles son las más críticas.

4. Gráfico de control

Una carta de control es una herramienta estadística que se utiliza para realizar un seguimiento del rendimiento de un proceso a lo largo del tiempo. Muestra cómo se comporta un proceso, si es estable y si se producen variaciones fuera de los límites establecidos, lo que ayuda a garantizar la coherencia y la calidad.

Se podría utilizar un gráfico de gestión de proyectos para supervisar los cronogramas de producción y detectar desviaciones en los calendarios de entrega. Sin embargo, la plantilla de plan de acción de ClickUp, que también funciona como gráfico de control, ofrece una solución más especializada para visualizar la estabilidad del proceso, realizar el seguimiento de las variaciones y mantener el control sobre la calidad y los resultados del proyecto.

Descargar esta plantilla Mantén tu atención centrada en tus metas con la plantilla de plan de acción de ClickUp

Por lo general, puede:

Crea tareas con distintos estados personalizados para realizar el seguimiento del progreso

Desarrolla tu flujo de trabajo en ClickUp, que incluye Lista, diagrama de Gantt, Carga de trabajo y mucho más

Mejora el seguimiento de los planes de acción con comentarios, subtareas anidadas y múltiples personas asignadas

Caso de uso: En el control de calidad durante la ejecución del proyecto, ya que proporciona información visual sobre si los procesos son estables y funcionan según lo previsto.

5. Matriz de priorización

Una matriz de priorización es un marco estructurado que clasifica o prioriza un conjunto de elementos, normalmente tareas, en función de determinados criterios, como la importancia o la urgencia.

Tanto si estás dirigiendo un proyecto a gran escala como si acabas de empezar, utiliza la plantilla de matriz de priorización de ClickUp para priorizar los problemas de los clientes en función de su gravedad y del tiempo necesario para resolverlos.

Descargar esta plantilla Determina el nivel de esfuerzo necesario para completar un trabajo con la plantilla de matriz de priorización de ClickUp.

Esto es lo que lo hace destacar:

Es una herramienta excelente para evaluar mejoras y flujos de trabajo

Los elementos se pueden priorizar y representar fácilmente en la matriz de 3×3

Los recursos se pueden asignar de manera más eficiente

Caso práctico: Cuando gestiona recursos con límites y necesita priorizar las áreas más relevantes para la mejora de la calidad.

6. Diagrama de flujo

Un diagrama de flujo representa visualmente un proceso o flujo de trabajo, detallando los pasos de forma secuencial, para comprender cómo se interconectan los diferentes componentes.

Con la plantilla de diagrama de flujo de ClickUp, puedes definir fácilmente cada paso de tu proceso, identificar los cuellos de botella, tomar medidas correctivas y mejorar la eficiencia.

Descargar esta plantilla Representa claramente tus procesos operativos con la plantilla de matriz de priorización de ClickUp

Tanto si es propietario de una empresa como si es un particular, le resultará útil para:

Creación de representaciones visuales de tus flujos de trabajo diarios

Realice un seguimiento sencillo del progreso a medida que las tareas avanzan por cada fase

Uso compartido de tus diagramas con partes interesadas internas o externas para colaborar

Caso práctico: Para definir los procesos de gestión de la calidad, diagnosticar ineficiencias y mejorar la claridad de los flujos de trabajo.

7. Gráfico de Pareto

Un diagrama de Pareto es un gráfico de barras que destaca los factores más significativos que contribuyen a un problema o efecto, siguiendo el principio de Pareto (el 80 % de los problemas proviene del 20 % de las causas).

Por ejemplo, podría utilizar un gráfico de Pareto para identificar qué quejas de los clientes están causando mayor insatisfacción y solucionarlas rápidamente.

Caso práctico: Durante el análisis de la causa raíz, el gráfico de Pareto ayuda a identificar la causa principal de los defectos.

8. Diagrama de causa y efecto (diagrama de espina de pescado)

Un diagrama de causa y efecto, o diagrama de espina de pescado, es una herramienta para identificar las causas fundamentales de un problema. Clasifica las posibles causas en grupos principales (como personas, métodos y materiales) y muestra cómo pueden contribuir al problema.

La plantilla de diagrama de espina de pescado de ClickUp te permite analizar los problemas de forma sistemática, garantizando que se exploren y aborden todas las causas potenciales.

Descargar esta plantilla Pon en marcha una resolución eficaz de problemas en el lugar de trabajo con la plantilla de diagrama de espina de pescado de ClickUp

Podrás:

Identifica y prioriza los problemas subyacentes

Colabora para generar ideas sobre posibles soluciones de forma eficaz y eficiente

Visualiza las conexiones entre los factores que influyen y los posibles resultados

Caso práctico: Analizar los factores que contribuyen a que un proyecto se retrase sistemáticamente. Esto resulta útil en proyectos de construcción, donde los retrasos de los proveedores y la escasez de recursos pueden afectar negativamente a los resultados finales.

9. Análisis comparativo

El benchmarking consiste en comparar el rendimiento, los procesos o las métricas de su proyecto con los estándares del sector o con los de la competencia.

Puede utilizar la plantilla de análisis comparativo de ClickUp para definir los tiempos de prestación de servicios o las métricas de satisfacción de los pacientes comparándolas con las de los hospitales con mejor rendimiento, con el fin de mejorar la calidad.

Descargar esta plantilla Facilita el análisis comparativo con la plantilla de análisis comparativo de ClickUp

Utilice esta plantilla para:

Identifica quiénes son tus competidores y de qué recursos disponen

Analiza datos y crea gráficos para visualizarlos

Revise periódicamente el análisis comparativo

Caso de uso: Identificar deficiencias, establecer metas de rendimiento e implementar mejoras. Por ejemplo, podría comparar la productividad de su equipo con la de los líderes del sector para determinar las áreas que necesitan mejoras.

10. Auditorías de calidad

Una auditoría de calidad revisa formalmente los procesos, procedimientos y resultados de su proyecto para garantizar que cumplen con los estándares de calidad definidos.

Caso práctico: En la gestión de proyectos de TI, una auditoría de calidad podría revisar las prácticas de desarrollo de software para identificar problemas como ineficiencias en el código, incumplimiento de las normas de seguridad y documentación incompleta.

Retos en la gestión de la calidad de los proyectos de gestión de proyectos

La gestión de la calidad no es lineal; a menudo implica equilibrar varias limitaciones del proyecto.

Enfoque fragmentado de la calidad: Esto ocurre cuando intervienen varios equipos o departamentos; cada grupo puede centrarse en sus propias metas.

Requisitos poco claros: cuando los equipos de proyecto parten de requisitos vagos o poco claros, el resultado es dificultad para establecer estándares de calidad, cuando los equipos de proyecto parten de requisitos vagos o poco claros, el resultado es dificultad para establecer estándares de calidad, desviaciones del alcance y desajuste entre el trabajo del equipo y las expectativas de las partes interesadas.

Falta de metas cuantificables: ¿Cómo sabes si tu equipo está cumpliendo los estándares de calidad cuando no tienes metas coherentes y cuantificables? Los diferentes miembros del equipo pueden tener sus propias interpretaciones de lo que es la «calidad», lo que da lugar a incoherencias en el resultado final.

La calidad es una cuestión secundaria: algunos miembros del equipo pueden considerar el control de calidad como una molestia que ralentiza el proyecto; con el tiempo, esta actitud puede minar la moral y debilitar la aplicación de los procesos de calidad, lo que repercute en los resultados finales.

¿Cuándo es el momento ideal para utilizar un software de gestión de la calidad de proyectos? Es posible que necesite un software de gestión de la calidad de proyectos (PQM) en los siguientes casos: 🎯 Establecer normas claras de calidad del proyecto y definir criterios de aceptación para los entregables 🎯 Supervisar los procesos en curso para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad e identificar problemas de forma temprana 🎯 Verificar que los resultados cumplan los criterios de calidad definidos antes de su aprobación definitiva 🎯 Realizar auditorías o revisiones para evaluar la calidad general del proyecto y documentar las lecciones aprendidas

Céntrate en el control de calidad con ClickUp

Los proyectos de alta calidad son rentables, satisfacen las demandas de los clientes y le ayudan a conseguir más empresa a largo plazo. Esto no ocurre de la noche a la mañana ni por casualidad.

Un software de gestión de proyectos sólido como ClickUp ayuda a sentar las bases para la gestión de la calidad de los proyectos.

Con actualizaciones en tiempo real, funciones de gestión de recursos e información sobre el rendimiento, ClickUp ofrece soporte a todos los aspectos del control de calidad en la gestión de proyectos.

¿A qué esperas? Regístrate gratis en ClickUp y descubre cómo la calidad en la gestión de proyectos aumenta la eficiencia.