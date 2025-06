Dogfooding de productos: maximizar la calidad del software y la experiencia del usuario

«Una de las cosas más destacables de trabajar en ClickUp es el nivel de dogfooding que se lleva a cabo aquí. No entendía realmente lo potente y transformador que podía ser el producto hasta que fui testigo de cómo, literalmente, todos los proyectos importantes viven o fluyen a través de la plataforma. La revelación me llegó en mi primera semana, cuando se hizo muy evidente que los correos electrónicos internos simplemente no se usaban. No solo no se usaban, sino que era de mala educación utilizarlos. Pero eso solo era la punta del iceberg. »