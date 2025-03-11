Plantillas gratuitas de calendario de redes sociales en Hojas de cálculo de Google

¿Qué diferencia hay entre una estrategia social excelente y una simplemente aceptable? A menudo, ¡es el calendario de contenidos!

Una plantilla de calendario de redes sociales de Hojas de cálculo de Google puede organizar el contenido y enviar recordatorios, lo que te evitará tener que enfrentarte a más momentos de «¿en qué estaba pensando?».

Antes de conectarte a Internet y buscar «plantilla de calendario de redes sociales en Hojas de cálculo de Google», echa un vistazo a nuestra lista seleccionada de plantillas de calendario listas para usar.

Tanto si eres una superestrella en solitario como si formas parte de un equipo de ninjas del marketing, ¡aquí encontrarás lo que buscas!

Comprender las plantillas de calendario de redes sociales

Una plantilla de calendario de redes sociales es un planificador ya preparado que utilizan los creadores de contenido y las empresas para organizar las publicaciones que se publican en diversos canales de redes sociales.

Incluye pestañas integradas como fechas límite, personas asignadas, etc., y se puede ampliar para incluir detalles adicionales como comentarios, seguimiento de la interacción y mucho más, según las necesidades del usuario.

Aunque las Hojas de cálculo de Google te permiten capturar múltiples puntos de datos en formato tabular, una plantilla va un paso más allá. Es más parecida a una de esas aplicaciones de calendario, pero con funciones adicionales adaptadas al mundo de las redes sociales.

Influencers, famosos y sus representantes utilizan este planificador para asegurarse de que todas sus publicaciones en redes sociales sean relevantes para su público objetivo y se publiquen a tiempo. También puede mejorar tu presencia online al combinarlo con herramientas como aplicaciones de videoconferencia, servicios para el uso compartido de archivos y soluciones de análisis de datos.

¿Qué hace que una plantilla de calendario de redes sociales para Hojas de cálculo de Google sea buena?

Una buena plantilla de calendario de Hojas de cálculo de Google debe ayudar a los usuarios a navegar fácilmente por los numerosos pasos necesarios para crear contenido impactante.

A continuación se indican los componentes clave que hay que tener en cuenta al adoptar una:

Espacios designados: al combinar varios tipos de contenido en redes sociales, asegúrate de que cada tipo de contenido tenga su propio espacio.

Funciones colaborativas: un calendario de redes sociales de Hojas de cálculo de Google debe facilitar el trabajo en equipo mediante el uso compartido de archivos, la posibilidad de añadir comentarios y similares, para ayudar a los creadores a intercambiar ideas, compartir conocimientos y comentarios.

Visualización: un calendario bien visualizado ayuda a los usuarios a identificar lagunas, priorizar tareas en función de su urgencia e importancia, mejorar la colaboración y medir el rendimiento con facilidad.

Cronogramas: con funciones de cronograma como las de arrastrar y soltar para establecer plazos y dependencias entre tareas que mejoran la priorización, podrás evitar problemas de última hora al generar ideas de contenido.

Segmentación de la audiencia: para crear contenido más específico, un calendario de redes sociales debe dividir las audiencias grandes en grupos pequeños y manejables, en función de los datos de los consumidores, como la información de perfil, las publicaciones, las interacciones, los seguidores, etc.

Secciones de planificación de contenido: deberías poder contar con secciones diferenciadas para facilitar la creación de contenido. Estas pueden incluir, entre otras, plataformas de redes sociales, categorías de contenido, llamadas a la acción, calendarios de publicación e indicadores clave de rendimiento (KPI).

Con tecnología de IA: gracias a las funciones basadas en IA, los usuarios pueden automatizar tareas rutinarias pero esenciales, como la programación de publicaciones, la generación de ideas de contenido, la evaluación del rendimiento, el análisis del estado de ánimo y mucho más.

Alertas: los recordatorios y notificaciones automáticos te permiten asegurarte de que todos los elementos estén marcados, sin más plazos incumplidos ni olvidos a la hora de programar una publicación con fecha límite ⏰.

Integración: Combinar un calendario con plataformas de comunicación, servicios para el uso compartido de archivos, Combinar un calendario con plataformas de comunicación, servicios para el uso compartido de archivos, aplicaciones de mensajería y otras herramientas agiliza el proceso de creación de contenido.

6 plantillas de calendario de redes sociales en Hojas de cálculo de Google

Hay infinidad de opciones a la hora de elegir una plantilla de calendario de redes sociales, lo que hace aún más difícil elegir la más adecuada. Mientras que algunas ofrecen una personalización fácil, otras van un paso más allá con la automatización.

Para que el proceso te resulte más sencillo, hemos recopilado una lista de seis plantillas gratuitas de calendarios de contenido. Estas plantillas te permiten crear calendarios en Hojas de cálculo de Google, dejar comentarios para tus compañeros y mucho más.

1. Plantilla de calendario editorial para redes sociales de Template.net

Prueba la plantilla de calendario editorial para redes sociales de Template.net, una herramienta totalmente personalizable que gestiona todo el proceso de creación de contenido de principio a fin. Compatible con Google, te permite añadir y eliminar columnas y filas, categorizar tipos de contenido y programar fechas de publicación.

Al incluir notas y comentarios específicos para cada entrada, tú y tu equipo de expertos podéis trabajar juntos sin esfuerzo para intercambiar ideas, compartir opiniones y revisar publicaciones mientras realizáis una auditoría de redes sociales. Puedes descargarlo en Documentos de Google, PDF, Word o Apple Pages, tú eliges.

Ideal para: equipos de marketing que desean tener una vista general de sus esfuerzos de marketing en redes sociales.

2. Plantilla de calendario de contenido para redes sociales de HubSpot

vía HubSpot

La plantilla de calendario de contenido para redes sociales de HubSpot es un recurso integral para todas tus necesidades en redes sociales. Gracias a sus pestañas específicas para cada plataforma, puedes adaptar tu contenido al estilo y los requisitos únicos de las diferentes plataformas y audiencias, respectivamente.

Para estar siempre un paso por delante, utiliza su repositorio de contenido para organizar el contenido que planeas compartir con tus seguidores.

Además, puedes integrarlas fácilmente con las herramientas de HubSpot, como CRM o Marketing Hub, para disfrutar de una experiencia sin complicaciones.

Ideal para: Personas o equipos pequeños que buscan una plantilla sencilla.

3. Plantilla de calendario de contenido para redes sociales de Hootsuite

vía Hootsuite

La plantilla de calendario de contenido para redes sociales de Hootsuite es una herramienta fácil de usar y personalizable. Compatible con Hojas de cálculo de Google, incluye una pestaña de estrategia integrada en la que puedes crear una hoja de ruta para redes sociales en la que identificar tu objetivo, los elementos clave que impulsan la participación, etc.

¿Necesitas una bola de cristal que te avise de todas las fiestas, eventos y fechas importantes del mes para ayudarte a planear tu contenido en consecuencia? La pestaña Vista mensual viene al rescate. En la pestaña Vista semanal, puedes organizar tus necesidades de programación para toda una semana con mucha antelación.

¡Y adivina qué! Su biblioteca de contenido atemporal realiza el seguimiento de todas las publicaciones que han causado sensación para que puedas reutilizarlas tal cual o darles un giro divertido cuando quieras.

Ideal para: Equipos de contenido que desean elaborar estrategias y planificar su contenido social en función de los días festivos y los eventos importantes.

4. Plantilla de calendario de contenido de Backlinko

vía Backlinko

La plantilla de calendario de contenido de Backlinko incluye dos pestañas destacadas: la vista de calendario, que muestra las fechas límite y lo que se va a publicar, y una lista de contenido y una hoja de flujo de trabajo.

Es bastante estándar y permite a los equipos registrar sus cronogramas para cada pieza de contenido. La pestaña «Flujo de trabajo» ofrece una guía paso a paso sobre las diferentes fases del ciclo de vida del contenido, desde la captura de ideas hasta la publicación, desde las metadescripciones hasta el marketing por correo electrónico, y completarla oportunamente.

Esta plantilla de calendario de contenido es gratuita y se puede descargar como hoja de cálculo de Excel o Hojas de cálculo de Google.

Ideal para: Personas o equipos pequeños que deseen estandarizar sus flujos de trabajo en redes sociales.

5. Calendario de contenido de redes sociales para pequeñas empresas de Small Business Trends

vía Small Business Trends

El calendario de contenido de redes sociales para pequeñas empresas de Small Business Trends se ha creado teniendo en cuenta las necesidades de las pequeñas empresas. Cuenta con secciones específicas para cada canal de redes sociales, como LinkedIn, Instagram y X (antes Twitter), y ofrece a los usuarios una hoja de ruta detallada con las acciones que deben realizar cada día de la semana.

Puedes descargarlo en formato PDF, Excel o Word, ideal para equipos pequeños.

Y si actualmente te enfrentas a un bloqueo creativo y necesitas un pequeño empujón, esta solución de gestión de proyectos en redes sociales puede generar indicaciones únicas para ayudarte a crear contenido cautivador. ¡Eso sí que es algo!

Ideal para: Pequeñas empresas que necesitan un plan de contenido sólido pero con objetivos específicos.

6. Plantilla de calendario de contenido de Semrush

vía Semrush

La plantilla de calendario de contenido de Semrush proporciona todas las herramientas necesarias para mantener un calendario de redes sociales con hasta un año de antelación. La pestaña Calendario de contenido tiene secciones en las que puedes incluir los colaboradores, el tipo de contenido, el estado de publicación y mucho más.

Para endulzar el trato, su pestaña «Campos adicionales» crea una sección separada para cada tipo de contenido y captura toda la información relevante al respecto. Así, no tendrás que devanarte los sesos para comprobar qué datos necesitas realizar el seguimiento para que tu campaña en redes sociales sea un éxito.

Ideal para: Equipos que planifican contenidos anuales o trimestrales basados en iniciativas empresariales de mayor envergadura.

Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google/Documentos de Google

No se puede negar que las Hojas de cálculo de Google/Documentos de Google son una herramienta excelente para documentar y realizar la edición. Sin embargo, las redes sociales exigen varias opciones clave para que los usuarios alcancen nuevas cotas. Intentemos comprender por qué las Hojas de cálculo de Google/Documentos de Google pueden no ser suficientes.

Falta de visibilidad: no hay herramientas adecuadas, como diagramas de Gantt o no hay herramientas adecuadas, como diagramas de Gantt o tableros Kanban , que permitan ver los flujos de trabajo.

Integraciones complicadas: la integración con otras herramientas esenciales, como calendarios, aplicaciones de streaming de vídeo, etc., no es fluida y requiere pasos adicionales.

Falta de automatización: no puedes automatizar la actualización de los estados una vez que el contenido está publicado.

Plantillas alternativas de calendario de redes sociales

Aunque las plantillas mencionadas te ayudan a terminar el trabajo, carecen de muchas funciones, como alertas, opciones de colaboración avanzadas e integraciones con múltiples herramientas importantes, que son cruciales para destacar en el panorama de las redes sociales.

Sin duda, esto obliga a los usuarios a buscar alternativas a las Hojas de cálculo de Google.

ClickUp, una herramienta integral para la gestión de proyectos, ofrece una amplia gama de funciones, como visibilidad de los flujos de trabajo a través de los diagramas de Gantt de ClickUp, supervisión del rendimiento, seguimiento de tareas y mucho más. Gracias a ClickUp Brain, ahora puedes generar ideas de contenido automáticamente y lanzar campañas más rápidamente.

Si la carga de trabajo es enorme y no puedes priorizar las tareas, organízate con los paneles de control de ClickUp, que te permiten ver todas tus tareas y el tiempo necesario para completarlas, lo que te ayuda a mejorar la productividad. También puedes personalizarlos para hacer el seguimiento del rendimiento de tus campañas de marketing.

1. Plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp

Descargar esta plantilla Ahorra tiempo organizando todas tus ideas y planes en la plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp.

Si necesitas una plantilla completa que te permita organizar tu estrategia en redes sociales, la plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp puede ser una opción fiable. Genera ideas, asigna tareas a tu equipo y supervisa la repercusión de tus publicaciones con esta plantilla para maximizar tu potencial en las redes sociales.

Esta plantilla te ayuda a optimizar todo el proceso con ajustes ya integrados, como vistas de ClickUp, estados, etc., que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de tu empresa. ¿Quieres asegurarte de que todos los detalles relacionados con tu contenido en redes sociales estén a tu alcance? Alimenta los campos personalizados de ClickUp como quieras y listo.

Además, con toda la información almacenada en una única plataforma, podrás garantizar la coherencia de los mensajes en todas tus publicaciones y presentar la voz de la marca.

Utiliza la vista del calendario de ClickUp para programar y gestionar tus publicaciones en redes sociales.

Ideal para: Influencers/marcas que acaban de iniciarse en la creación de contenido para redes sociales.

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita ediciones, programado, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/próximos pasos (lo que satisface la necesidad de realizar un seguimiento y un control de nuestro ciclo de creación de contenido).

📮 Información de ClickUp: El 50 % de los trabajadores siguen vinculados a la oficina, aunque el 48 % prefiere una configuración híbrida para lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. ¿El resultado? Horarios rígidos, fatiga por los desplazamientos y un control deficiente de los límites. 🚗💨Con la programación automatizada y el bloqueo de tiempo, el Calendario de ClickUp te ayuda a mantenerte organizado en todos los entornos de trabajo. Tanto si estás en casa como en la oficina, tu flujo de trabajo se mantiene constante en ClickUp y tu tiempo personal queda protegido.💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias al uso de ClickUp Automatizaciones, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

2. Plantilla de calendario de publicaciones en redes sociales de ClickUp

Descargar esta plantilla Crea contenido que se adapte a los gustos de una audiencia diversa utilizando la plantilla de programación de publicaciones en redes sociales de ClickUp.

Es posible que tu público objetivo no siempre se limite a una sola plataforma de redes sociales. Algunas personas pueden usar LinkedIn con frecuencia, pero no Instagram. A otras les pueden gustar las conversaciones que tienen lugar en X (antes Twitter), pero Facebook puede que no sea lo suyo.

Las marcas necesitan un enfoque disciplinado para mantener su calendario de publicaciones y así interactuar con las personas en todos los canales posibles.

La plantilla de programación de publicaciones en redes sociales de ClickUp puede ser tu aliada perfecta. Puedes utilizarla para programar tus publicaciones en cada plataforma, aumentar tu presencia en los medios, comprender qué funciona y qué no, e identificar áreas de mejora.

Incluye:

Una vista por plataforma para clasificar las publicaciones por plataforma.

Una vista del Calendario de actividades para esbozar las próximas publicaciones y planificarlas en detalle.

Una vista Lista de tareas semanales para desglosar lo que hay que hacer a corto plazo.

Ideal para: creadores centrados en contenido educativo, consejos sobre estilo de vida, trucos financieros, etc.

3. Plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Descargar esta plantilla Realiza un seguimiento de cada fase del proceso de creación de contenido, desde el estado de finalización del tema hasta la aprobación del cliente, utilizando la plantilla de calendario de contenido de ClickUp.

En estos tiempos en los que la gente se dedica a desplazarse sin pensar por las redes sociales, tu público hará un esfuerzo adicional por buscarte en las redes sociales si consigues dar en el blanco cada vez que publicas algo. En pocas palabras, tu contenido debe tener como objetivo eventos específicos, temporadas festivas, etc.

Pero, ¿recuerdas esos retos imprevistos que a menudo acechan en secreto? Por lo tanto, si consideras que la planificación de contenidos es algo secundario, estás preparando en secreto una receta para el desastre.

No te preocupes, la plantilla de calendario de contenido de ClickUp está aquí para ayudarte. Crea una estrategia oportuna para tener el contenido listo y evitar cualquier fallo en la interacción con tus espectadores.

Esta plantilla te permite preparar un calendario estructurado para todo el año, lo que te ayuda a asignar recursos con mucha antelación y a realizar un seguimiento del rendimiento pasado que puede servirte de información para futuras publicaciones.

Ideal para: principiantes y profesionales que desean mantener la coherencia en su entorno de redes sociales.

💡Consejo profesional: utiliza los paneles de ClickUp para realizar el seguimiento de la interacción por clics, el número de «me gusta» y mucho más, con el fin de mejorar tu presencia en las redes sociales en consecuencia.

4. Plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp

Descargar esta plantilla Obtén una visibilidad clara de cada detalle de tu estrategia de redes sociales a través de la plantilla avanzada de redes sociales de ClickUp.

¿Eres un profesional que necesita algo más en tu marco de planificación de redes sociales? Lo entendemos. A veces, necesitas detalles adicionales en tus plantillas para realizar el seguimiento de las categorías de contenido, los canales de redes sociales, los estados de los borradores y mucho más. La plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp es la combinación perfecta.

Gracias a sus sofisticadas funciones, puedes guardar todo tu contenido (como borradores, enlaces, gráficos, etc.) en un solo lugar, aunque esté destinado a ser subido a diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, X (antes Twitter) e Instagram. Incluye todos los detalles, como tus colaboraciones con influencers, tendencias con tu propio toque personal y datos impactantes que puedan servirte de información para más adelante.

Ofrece cuatro vistas personalizadas (lista, Tablero, Calendario, incrustar y documento), lo que te permite avanzar rápidamente por el proceso de creación de contenido, desde la generación de ideas hasta la publicación.

Ahora bien, si necesitas ayuda para sacar el máximo partido a esta plantilla, ClickUp cuenta con un documento de ayuda integrado que puede ser tu propio experto y ayudarte a navegar por la herramienta.

Ideal para: Entidades corporativas con una gran presencia en redes sociales en múltiples canales.

💡Consejo profesional: Escribe textos para publicaciones, ideas, inspiración y mucho más con ClickUp Docs . También te permite incrustar marcadores y crear tablas, colaborar con tus compañeros para realizar la edición en tiempo real y realizar el uso compartido con permisos de acceso específicos para equipos, invitados o público.

5. Plantilla de calendario de promoción de ClickUp

Descargar esta plantilla Crea campañas publicitarias que lleguen al público adecuado con la plantilla de calendario de promoción de ClickUp.

¿Quieres recompensar a tus clientes fieles o atraer la atención de nuevos compradores con promociones y ofertas atractivas? Las campañas promocionales son una forma de hacerlo. Sin embargo, hay tantos elementos variables en la planificación de estas campañas que puede resultar agotador para el equipo mantenerse organizado y ofrecer resultados de calidad.

Descubre la plantilla de calendario promocional de ClickUp, que puede suponer un gran avance para tu empresa a la hora de alcanzar tus metas con cada actividad de promoción. La plantilla cuenta con listas fáciles de ver que agilizan la organización de tareas y la colaboración. Puedes realizar un seguimiento de la duración de tus campañas, el rendimiento, el presupuesto y cualquier conflicto.

Dado que esta plantilla almacena tanto tus promociones pasadas como futuras, puedes realizar cambios oportunos en tu estrategia y asegurarte de que los lanzamientos de tus productos o las ventas estacionales se publiquen sin contratiempos.

Ideal para: Marcas que dependen de campañas de redes sociales estacionales o de promoción para promocionar sus productos.

6. Plantilla para publicaciones en redes sociales de ClickUp

Descargar esta plantilla Utiliza la plantilla de publicaciones en redes sociales de ClickUp para crear contenido impactante para tu canal de redes sociales.

Tu calendario editorial de redes sociales debe estar repleto de contenido interactivo, textos atractivos e ideas únicas que encajen con tu marca.

Pensarlo parece fácil, pero llevarlo a cabo es otra historia.

La plantilla para publicaciones en redes sociales de ClickUp te ayuda a crear publicaciones relevantes de forma estructurada utilizando ClickUp Documento. Su formato de tarjeta ofrece una visibilidad clara de todos los detalles de cada publicación, lo que la convierte en uno de los mejores calendarios online.

Con esta solución, podrás programar tus publicaciones para que se suban en el momento en que atraigan más atención, independientemente de la plataforma de redes sociales. Elige tu vista preferida (vista Lista, vista incrustada, vista de Calendario, etc.) y pon orden en la plataforma utilizando campos para las personas asignadas, las fechas límite, los canales y las URL.

Ideal para: Empresas que trabajan con varios influencers para producir contenido de entretenimiento.

7. Plantilla de blog de redes sociales de ClickUp

Descargar esta plantilla Simplifica tu vida como bloguero utilizando funciones como el generador de clientes potenciales de la plantilla para blogs de redes sociales de ClickUp.

Los blogs son una de las formas más fiables de crear visibilidad en el espacio de las redes sociales. Pueden ofrecer una vista detallada de los temas relevantes para la marca y, para ello, es importante asegurarse de que las entradas del blog estén redactadas de forma atractiva, con imágenes, anécdotas y estadísticas.

La plantilla ClickUp Social Media Blog debería ser tu herramienta preferida en este caso, ya que su capacidad para recopilar ideas de contenido, programar publicaciones y realizar el seguimiento del rendimiento en una única interfaz te ayuda a dar lo mejor de ti en el mundo de los blogs.

Aprovecha ClickUp Brain para generar resúmenes precisos de tus proyectos en redes sociales y recibir actualizaciones sobre tus entregables para concretar cada detalle importante.

Automatiza tus necesidades en redes sociales, como la generación de clientes potenciales y la elaboración de informes resumidos, con ClickUp Brain.

Ideal para: equipos de redes sociales que desean aumentar el tráfico hacia sus atractivos blogs.

Triunfa en las redes sociales con ClickUp

En la era del uso compartido de memes y los vídeos cortos, los creadores deben mejorar constantemente sus estrategias de contenido únicas. Gracias a las plantillas de calendario, pueden respirar tranquilos sabiendo que un asistente eficiente se encarga de su presencia en las redes sociales.

Las funciones de planificación de ClickUp pueden ser tu mejor aliado en este sentido. Mientras que las vistas personalizadas te proporcionan la transparencia en el flujo de trabajo que deseas, las ranuras personalizables para cada tarea ofrecen infinitas opciones para ajustar el Calendario.

Puedes generar ideas únicas en documentos, programar tus publicaciones mediante la automatización, medir el rendimiento y mucho más. Y como optimiza tu flujo de trabajo, también puedes mejorar tus habilidades de gestión del tiempo: ¡una situación en la que todos ganan!

Así que regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita para empezar.