Guía concisa de los 6 estilos de trabajo que debe conocer

Un equipo no es un grupo homogéneo de personas: aunque todos trabajen por el mismo objetivo, cada miembro del equipo sigue un camino único para conseguirlo. Algunos se centran en el panorama general, mientras que otros se preocupan de las cosas pequeñas. Algunos compañeros prosperan en grupo, mientras que otros valoran la soledad y la independencia.

Tanto si quieres entender tu propia personalidad profesional como si quieres averiguar qué motiva a los miembros de tu equipo, encontrarás las respuestas que necesitas evaluando los diferentes estilos de trabajo. Esta guía desglosa los seis más frecuentes para que aprendas a adaptar tu flujo de trabajo a los distintos enfoques profesionales.

¿Qué es un estilo de trabajo?

Un estilo de trabajo es tu enfoque dominante hacia tu trabajo, tareas específicas y el entorno laboral. Está determinado por una amplia gama de factores, entre los que destacan:

Rasgos de personalidad

Estilo de comunicación

Hábitos

Creencias y valores

Experiencias pasadas

Preferencias

Tu estilo de trabajo influye en casi todos los aspectos de tu día a día. Refleja cómo organiza sus tareas, acepta los comentarios y maneja esos días difíciles llenos de estrés y caos. También indica si prosperas dentro de un equipo o prefieres ser un lobo solitario. 🐺

Mejore la productividad racionalizando las tareas y utilizando las adaptables vistas de ClickUp para organizar sus tareas y adaptarse a todos los estilos de trabajo

Aunque los estilos de trabajo son relativamente constantes, no están grabados en piedra. Su estilo dominante puede evolucionar con el tiempo o cambiar para adaptarse a tareas y proyectos específicos.

Comprender tu estilo es crucial para maximizar tu productividad y el nivel de disfrute que te aporta tu trabajo. Si diriges o gestionas un equipo, conocer los estilos de trabajo de los miembros de tu equipo te aportará una serie de beneficios, entre los que destacan:

Delegación eficaz del trabajo

Colaboración racionalizada

Mayor inclusividad

Mejor sinergia de equipo

Seis tipos de estilos de trabajo

Los estilos de trabajo pueden dividirse en seis grandes categorías con sus propios puntos fuertes y débiles. A continuación encontrará un resumen de cada una de ellas, seguido de algunos consejos útiles sobre gestionar un equipo con diversos enfoques profesionales. También compartiremos algunos consejos amistosos para mejorar tu propio estilo de trabajo, ¡así que permanece atento! 🤩

1. Lógico/Independiente

Las personas con un estilo de trabajo lógico son avid solucionadores de problemas que valoran la razón y la autonomía por encima de todo. Siguen su propia brújula y tienen un enfoque muy sistemático del trabajo, analizando todo hasta el más mínimo matiz. 🔬

Gracias a su actitud emprendedora, se puede confiar en que los trabajadores lógicos/independientes harán el trabajo sin holgazanear. No necesitan (y a menudo detestan) que se les eche una mano, por lo que la microgestión es una de sus peores pesadillas. Estas personas hacen su mejor trabajo cuando se les da la información necesaria y se les deja seguir su camino.

Los puntos fuertes de las personas con un estilo lógico incluyen eficiencia, concentración y un pensamiento crítico excepcional. Además, no necesitan mucha supervisión, por lo que son muy fiables y dignas de confianza.

Cree cuadros de mando detallados para obtener una visión de alto nivel de cualquier proyecto y tomar fácilmente decisiones estratégicas basadas en datos en tiempo real

En el lado opuesto, los empleados que entran en esta categoría no siempre se llevan bien con los demás. Es probable que no veas "excelente jugador de equipo" en su currículum, y sus habilidades de comunicación podrían necesitar un poco de trabajo. En algunos casos, también pueden tener problemas con la autoridad, ya que creen que es a su manera o en la carretera.

Siempre que dé libertad y espacio a un miembro del equipo con este estilo de trabajo, puede estar seguro de que el trabajo se hará bien.

2. Cooperativo

En marcado contraste con la categoría anterior de trabajadores, los miembros del equipo cooperativo son todo unión. Los encontrarás lluvia de ideas ayudarse mutuamente y ser los primeros en la cola para las copas después del trabajo. 🍹

Estas personas son fáciles de tratar, y su facilidad para socializar hace que sea divertido estar con ellas. Esto no significa que todo sea juego y nada de trabajo, ya que son muy productivos en proyectos de grupo y pueden realizar aportaciones significativas con sus ideas.

Algunos de los mejores rasgos de las personas con un estilo de trabajo cooperativo son:

Mente abierta y extroversión

Gran energía

Gran don de gentes

El principal defecto de los empleados cooperativos es la falta de confianza en sí mismos cuando se trata de trabajos importantes y toma de decisiones . Pueden dudar a la hora de hacer grandes movimientos a menos que haya alguien cerca para discutir el asunto, y trabajar solos puede llevarles a una inquietud improductiva.

3. Apoyo

Los miembros del equipo con un estilo de trabajo de apoyo comparten muchos rasgos con sus compañeros cooperativos, aunque son menos llamativos y asertivos. Normalmente no los verás al timón liderando el camino, sino bajo cubierta, usando su fuerza y perseverancia para mantener el barco navegando. ⚓

Esto no significa que los profesionales solidarios no hagan buenos gestores . Por el contrario, pueden prosperar en las organizaciones que aplican el estilo de gestión participativa y motivan al equipo para que den lo mejor de sí mismos.

Los miembros del equipo con un estilo de trabajo de apoyo son la espina dorsal de un equipo de éxito por las siguientes razones:

Son oyentes activos y empáticos

Pueden animar a los demás y crear una atmósfera de confianza

Están dispuestos a ayudar siempre que sea necesario

Este último punto es un arma de doble filo, ya que también es la fuente de los mayores problemas de un trabajador solidario. Tienden a sobrecargar desinteresadamente su horario para ayudar a los demás, lo que puede provocar agotamiento. Junto con su falta de voluntad para buscar ayuda, esto puede conducir fácilmente a agotamiento crónico .

Los miembros del equipo que apoyan también evitan los conflictos y a menudo no expresan sus opiniones, por lo que es posible que las buenas ideas nunca vean la luz. Por eso hay que animarles a que hablen y tengan más confianza en sí mismos.

4. Proximidad

Un estilo de trabajo de proximidad se caracteriza por la conexión continua. Las personas que lo adoptan prefieren el tiempo directo cara a cara con los demás en lugar de DMs y correos electrónicos, y valoran la colaboración en tiempo real sobre acuerdos asíncronos.

Los miembros de equipos de proximidad son muy adaptables, lo que es a la vez una bendición y una maldición. Por un lado, esto los convierte en excelentes compañeros de equipo que trabajan bien en diferentes grupos y entornos, y aceptan el cambio más fácilmente que la mayoría.

Aun así, esta flexibilidad puede irse de las manos e impedir que el miembro del equipo desarrolle sus propios procesos y opiniones. Podrían mezclarse demasiado en el fondo y no aportar perspectivas únicas. 😶

Un individuo centrado en la proximidad también es muy dependiente del instante, retroalimentación continua por lo que pueden necesitar más ayuda que otros. Por eso el trabajo a distancia puede no ser la mejor opción para ellos.

5. Orientado al detalle

¿Conoces a esa persona que comprueba tres veces un informe para asegurarse de que no se ha colado ni una sola errata? ¿O ese amante de las hojas de cálculo que no puede esperar a enseñarte VLOOKUP? Pues ese es el representante ideal del estilo de trabajo orientado al detalle. Siempre van más allá para asegurarse de que no se les escapa nada, y difícilmente encontrarás a alguien mejor en organizar su flujo de trabajo . 🤓

Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que estas personas prosperen como contables, analistas y profesionales en otros puestos que requieren un trabajo meticuloso. Además de la inigualable atención al detalle, sus principales puntos fuertes incluyen:

Fiabilidad

Diligencia

Reflexión

En cuanto a las desventajas, no es raro que las personas detallistas pierdan de vista el objetivo final. Es posible que se atasquen en los detalles hasta el punto de volverse obsesivos, lo que puede ralentizarles considerablemente.

6. Orientado a las ideas

Todo equipo necesita un visionario que sueñe más que los demás, también conocido como miembro del equipo orientado a las ideas. A diferencia de los de la categoría anterior, no se preocupan por los pequeños detalles de un problema, solo quieren encontrar una forma innovadora de resolverlo. 💡

Personalice fácilmente sus pizarras añadiendo documentos, tareas y mucho más, perfecto para los miembros de un equipo con un estilo de trabajo orientado a las ideas

Naturalmente, el estilo de trabajo orientado a las ideas domina las sesiones de brainstorming y es altamente receptivo a las perspectivas y comentarios de los demás. Son tu mejor aliado cuando te topas con un muro, ya que encontrarán la forma de derribarlo. Las principales ventajas de este tipo de empleados son:

Creatividad y gran imaginación

Ambición y optimismo

Actitud positiva

El pensamiento creativo constante hace que las personas orientadas a las ideas sean muy desestructuradas. Les encanta el caos creativo, que a veces puede ser demasiado. Estos empleados pueden tener dificultades para cumplir el horario o el presupuesto del proyecto, lo que puede dar lugar a muchas complicaciones.

Cómo gestionar un equipo con varios estilos de trabajo

Uno de tus principales deberes como directivo es entender los estilos de trabajo de tu equipo y adaptarte a ellos. No es tarea fácil, así que vamos a compartir algunos consejos útiles que pueden marcar un mundo de diferencia. 🏆

1. Utiliza las herramientas adecuadas para cada estilo de trabajo

Tanto si tu equipo es presencial como si es totalmente remoto, es probable que utilices varias herramientas para las personas y gestión de proyectos de aplicaciones de programación a rastreadores de productividad . Pero, ¿son estas herramientas lo bastante adaptables para tener en cuenta los diferentes estilos de trabajo?

Si no es así, necesitas una solución versátil que se adapte a todas las especificidades mencionadas. En otras palabras, necesita una herramienta como ClickUp . Ofrece un completo conjunto de funciones de gestión de proyectos que le ayudarán a sacar el máximo partido de cada miembro del equipo y a mantener su compromiso.

Gracias a varias Vistas de ClickUp , puedes presentar la información de distintas formas que se adapten a los estilos de trabajo específicos de los empleados. Utilice mapas mentales y líneas de tiempo para trazar procesos para los pensadores visuales, o cambiar a listas o tablas para los que prefieren estructuras más sencillas.

ClickUp también ofrece la flexibilidad de dar a cada miembro del equipo la cantidad exacta de información que necesita. Utilice Clip de ClickUp para proporcionar a un empleado independiente un rápido repaso de su tarea mediante una grabación de pantalla, y dejarle que haga su mejor trabajo.

Comparta grabaciones de pantalla para transmitir su mensaje con precisión sin necesidad de una cadena de correos electrónicos o una reunión en persona con Clip de ClickUp

Para miembros del equipo cooperativos y orientados a las ideas, Pizarras ClickUp es una solución perfecta. Fomenta el trabajo en equipo y el pensamiento global, permitiendo que todo el mundo esté en la misma página. Y para los más detallistas, Documentos de ClickUp ofrece una libertad ilimitada para profundizar y crear PNT sólidos que no dejen nada fuera. Tanto si necesita esbozar un pequeño proyecto puntual como una plan de negocio completo clickUp Docs puede ser un excelente compañero.

Utilice ClickUp Docs para crear sólidas wikis, descripciones de proyectos y procedimientos operativos normalizados

Por último, los miembros del equipo solidarios y cercanos apreciarán comentarios asignados -una manera fácil de crear elementos de acción mientras colaboras en tiempo real. No importa qué estilo de trabajo predomine en tu equipo, ¡hay una función de ClickUp para todos! 🙌

2. Adapta tu comunicación a los distintos estilos de trabajo

Si quieres sacar el máximo partido de un equipo diverso, tendrás que abandonar prácticas anticuadas como las evaluaciones de rendimiento fijas o las reuniones uniformes. En su lugar, debes adoptar un enfoque más flexible que tenga en cuenta estilos de trabajo específicos, sobre todo en relación con las preferencias de comunicación. 🗣️

Por ejemplo, los empleados orientados a la proximidad apreciarán las reuniones diarias u otras comprobaciones frecuentes, mientras que los miembros de equipos independientes pueden no necesitar más de una reunión al mes.

Del mismo modo, las personas orientadas al detalle suelen preferir un horario fijo cadencia de reuniones con fechas predeterminadas, mientras que a los orientados a las ideas no les importa un enfoque más indulgente. Los primeros también valoran las opiniones y aportaciones basadas en datos, mientras que los segundos se conforman con charlar y hacer lluvia de ideas.

Si no está seguro de cómo enfocar a cada empleado según su estilo de trabajo, lo mejor que puede hacer también es lo más sencillo:preguntar. Anime a los miembros del equipo a comunicar sus preferencias, y agradecerán que se les escuche.

3. Adecue las tareas a los puntos fuertes

Una de las principales razones para familiarizarse con los estilos de trabajo de su equipo es utilizar este conocimiento a la hora de delegar tareas. De lo contrario, podrías desperdiciar el talento de alguien en un trabajo que no le conviene. Como dijo Einstein: "Si juzgas a un pez por su capacidad para trepar a un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido"

La buena noticia es que, una vez averiguado el estilo de trabajo de cada uno, asignar las tareas adecuadas a cada miembro del equipo no debería ser un problema. Si hay que procesar muchos datos, sabrás que debe ser una persona orientada a los detalles y no a las ideas. Si un proyecto tiene muchas partes móviles y dependencias, querrás implicar a empleados cooperativos y encontrar una tarea independiente para un independiente.

Ahora bien, puede que no resulte fácil encontrar a la persona adecuada, sobre todo al principio, antes de haber consolidado ciertos flujos de trabajo. Si necesitas ayuda para controlar la carga de trabajo de tu equipo, Tareas de ClickUp puede hacer maravillas para mantener todo bien organizado.

Gracias a las más de 35 versátiles ClickApps, puede utilizar ClickUp Tasks para todo, desde planificación diaria a gran escala estrategias operativas . Configurar tareas con estados personalizados, dependencias y listas de comprobación para que todo el mundo esté de acuerdo y la colaboración sea fluida.

Busque, establezca u ordene los estados de las tareas en la vista de lista de ClickUp para ver el progreso de todo el trabajo

ClickUp también incluye un montón de Automatizaciones y prácticas funciones como las tareas recurrentes, que le permiten evitar el trabajo mundano y liberar más tiempo para optimizar su flujo de trabajo según los distintos estilos de trabajo.

Cómo mejorar su estilo de trabajo

Comprender tu estilo personal de trabajo no consiste sólo en aprovechar tus puntos fuertes. Como has visto, cada enfoque viene acompañado de deficiencias específicas que puedes abordar para llevar tu yo profesional al siguiente nivel. Aunque los pasos concretos para hacerlo varían según el estilo, aquí tienes dos consejos universales que puedes seguir.

1. Observa tu jornada laboral

Si llevas un tiempo haciendo el mismo trabajo, es natural que en algún momento pongas el piloto automático. Esto dificulta la detección de áreas de mejora, así que da un paso atrás y evalúa tu jornada con atención.

Al hacerlo, concéntrate en las cosas que te resultan molestas, innecesarias o abrumadoras. Por ejemplo, puede que te des cuenta de que no necesitas tantos puntos de contacto con tu jefe de equipo o de que te cuesta priorizar tu trabajo.

Una vez que hayas identificado estos puntos de dolor, mira qué puedes hacer de forma independiente para solucionarlos. Por ejemplo, puedes utilizar Prioridades de las tareas de ClickUp para organizar su carga de trabajo o Objetivos de ClickUp para obtener una visión general de tu progreso. 📈

Cree objetivos personales en ClickUp y establezca metas para realizar un seguimiento de su progreso

Experimente con diferentes tácticas para ajustar su flujo de trabajo a su estilo preferido. Le sorprenderá la enorme diferencia que pueden suponer unos pequeños ajustes

2. Habla con tus superiores

Puede que no tengas total libertad para adaptar el trabajo a tu estilo preferido. Algunos procesos son cuestión de políticas de empresa o decisiones de la dirección que debes acatar hasta que te den luz verde para cambiar algo.

Por eso es importante hablar de tu propio estilo de trabajo con tu jefe de equipo y otros responsables de la toma de decisiones. No dudes en expresar tus preocupaciones o sugerir un cambio de rumbo. Al fin y al cabo, el cambio podría beneficiar a todo el equipo, así que tu jefe debería estar abierto a ponerlo en práctica.

Si crees que tus aptitudes y tu forma de trabajar pueden aprovecharse mejor, mira a ver qué se puede hacer para conseguirlo. Serás más feliz y productivo, así que podrás centrarte en hacer tu mejor trabajo. 🌟

Crea una potente sinergia

Si estás a cargo de un equipo con estilos de trabajo diversos, tienes la oportunidad de crear un flujo de trabajo ajustado en el que todos se complementen. Mezclar y combinar tareas con puntos fuertes permite que cada miembro del equipo brille al tiempo que minimiza el riesgo de ineficiencias y agotamiento.

Con una plataforma de gestión de proyectos como ClickUp, puede estar seguro de que no se perderá en los procesos y estilos de trabajo específicos. Crear una cuenta ClickUp , ¡y convirtamos a tu equipo en jugadores de sobresaliente! 🥇