las 10 mejores herramientas de software para levantarse todos los días en 2024

Coordinar las reuniones diarias de StandUp es un ritual para la mayoría de los equipos; sin embargo, ¿les está sacando el máximo valor?

Comienza la reunión con un agenda planificada . Todo el mundo comparte sus prioridades diarias, y todo va sobre ruedas hasta que alguien se desvía del rumbo.

Tu llamada de standup se convierte en una conversación interminable sobre algo que no afecta a los demás miembros del equipo. O peor aún: no sabes si has comunicado eficazmente el plan del día a tu equipo.

¿Te resulta familiar?

La trifecta de rendición de cuentas, transparencia y trazabilidad puede garantizar el intento correcto de una reunión de standup, pero ¿cómo se consigue esto a diario?

El software de puesta al día puede ayudar a los equipos modernos como el suyo a agilizar la comunicación, hacer un seguimiento del progreso y resolver rápidamente los problemas candentes.

En este post, le presentaremos algunas de las mejores herramientas de standup diario para ayudarle a maximizar su tiempo de reunión.

¿Qué es el software de StandUp diario?

El software de standup diario, a menudo conocido como herramienta de standup diario o herramienta scrum, es una plataforma digital diseñada para ayudarle a usted y a los miembros de su equipo a agilizar y mejorar la calidad de sus reuniones de estado diarias.

En 1993, un grupo de ingenieros de software intentó averiguar cómo trabajar mejor juntos. Se inspiraron en la forma en que un equipo de rugby coordinaba su juego.

Fue entonces cuando debutó la primera reunión diaria de (resumen) StandUp.

Con el tiempo, esta idea se ha fusionado en metodologías ágiles y sprints en el desarrollo de software moderno, que han sido bastante eficaces.

La metodología ágil consiste en dividir un gran proyecto en ciclos más pequeños y sencillos llamados iteraciones o sprints. Esto nos ayuda a trabajar más rápido y con mayor precisión en el desarrollo de software, y es ideal para adaptarse a requisitos cambiantes.

Ahora bien, un sprint en scrum no es más que un periodo determinado, normalmente de cuatro semanas o menos, en el que todos trabajan juntos para alcanzar una meta específica. Esta meta es a menudo un paso hacia una meta mayor del producto.

Más allá de los equipos de desarrollo de software, esta forma de trabajar es común en departamentos como marketing, diseño y servicios profesionales.

Tres ventajas de utilizar un software de StandUp diario

Programa y organiza reuniones diarias de standup al comienzo de cada jornada de trabajo. En ellas, los miembros del equipo pueden compartir actualizaciones estructuradas sobre lo que hicieron el día anterior, lo que planean hacer hoy y cualquier obstáculo o problema al que se enfrenten

**Fomenta la colaboración entre equipos mediante la integración consoftware de gestión de proyectos de documentos y tareas, reduciendo el trabajo manual.

Las mejores funciones de ClickUp:

ClickUp Sprints : Personaliza los ciclos de sprint y los calendarios de standup para adaptarlos a las preferencias de tu equipo. Ya se trate de un ciclo de 3 semanas o alternando standups diarios, la herramienta es lo suficientemente flexible como para soportar la forma de trabajar.

: Personaliza los ciclos de sprint y los calendarios de standup para adaptarlos a las preferencias de tu equipo. Ya se trate de un ciclo de 3 semanas o alternando standups diarios, la herramienta es lo suficientemente flexible como para soportar la forma de trabajar. Vistas de ClickUp : Las vistas de ClickUp le permiten gestionar tareas, realizar el seguimiento de proyectos y visualizar los flujos de trabajo a su manera. Elige entre más de 15 vistas personalizables para trabajar de forma más productiva

: Las vistas de ClickUp le permiten gestionar tareas, realizar el seguimiento de proyectos y visualizar los flujos de trabajo a su manera. Elige entre más de 15 vistas personalizables para trabajar de forma más productiva Panel ClickUp : Los paneles le ofrecen información en tiempo real seguimiento de proyectos y una visión más profunda para darle una visión general de alto nivel de su trabajo

: Los paneles le ofrecen información en tiempo real seguimiento de proyectos y una visión más profunda para darle una visión general de alto nivel de su trabajo Estado de la tarea de ClickUp: Añade diferentes fases a tus tareas con los estados de tarea personalizados de ClickUp, garantizando una visibilidad clara de en qué está trabajando cada uno

Añade diferentes fases a tus tareas con los estados de tarea personalizados de ClickUp, garantizando una visibilidad clara de en qué está trabajando cada uno Comentarios de ClickUp: Los comentarios de ClickUp son una práctica herramienta de colaboración para la comunicación, los comentarios y el formato del contenido. Puede asignar comentarios, mencionar a personas o equipos para notificaciones, y tener hilos de discusión para conversaciones organizadas. Ayudan a capturar el contexto perdido de tus llamadas

Los comentarios de ClickUp son una práctica herramienta de colaboración para la comunicación, los comentarios y el formato del contenido. Puede asignar comentarios, mencionar a personas o equipos para notificaciones, y tener hilos de discusión para conversaciones organizadas. Ayudan a capturar el contexto perdido de tus llamadas Plantillas ClickUp: Hay más de 1.000 plantillas personalizablesPlantillas ClickUp para ayudarle a poner en marcha inmediatamente la gestión de proyectos

Limitaciones de ClickUp:

Compatibilidad móvil: ClickUp no se adapta adecuadamente a todos los tamaños de pantalla pequeños, lo que supone un reto si trabajas mucho con el móvil

Precios de ClickUp:

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes

Valoraciones y valoraciones de ClickUp:

G2: 4.7/5 (8,000+ opiniones)

4.7/5 (8,000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (3,000+ opiniones)

2. Krisp

vía Krisp Krisp es un Reunión IA Asistente que transcribe y resume automáticamente su reunión de StandUp. Krisp ofrece una IA de productividad de voz única que mejora la claridad de la voz cancelando el ruido de fondo.

Krisp no es un software específico para reuniones StandUp en su sentido tradicional. Es un software que mejora la experiencia de la reunión mejorando el audio y ayudándole a resumir la reunión. El reto consiste en convertir estos resúmenes en puntos de acción en el software de gestión de proyectos.

Las mejores funciones de Krisp:

Transcripción de reuniones: Krisp permite a los equipos transcribir sus reuniones automáticamente

Krisp permite a los equipos transcribir sus reuniones automáticamente Summarización: Resume tus reuniones en línea y genera elementos de acción diarios

Resume tus reuniones en línea y genera elementos de acción diarios Compartir y colaborar: Genere y comparta resúmenes de reuniones y elementos de acción con otros miembros del equipo

Genere y comparta resúmenes de reuniones y elementos de acción con otros miembros del equipo Cancelación de ruido: Krisp ayuda a eliminar el ruido de fondo para garantizar que las reuniones no tengan interrupciones por ruido y mejora la calidad de la reunión en general

Limitaciones de Krisp:

Voz robótica: La función de cancelación de ruido puede dar a su voz un sonido mecánico si elimina demasiado ruido de fondo

La función de cancelación de ruido puede dar a su voz un sonido mecánico si elimina demasiado ruido de fondo Falta de integraciones: Krisp no se integra con el software popular de gestión de proyectos, lo que dificulta la transferencia de elementos de acción

Precios de Krisp:

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Pro : 8 $/mes por asiento

: 8 $/mes por asiento Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y críticas de Krisp:

G2: 4.8/5 (542 opiniones)

4.8/5 (542 opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

3. Standuply

vía Standuply Desde la pandemia, hemos asistido al auge del trabajo a distancia y asíncrono. Esto significa documentación y procesos detallados, dar poder a las personas para tomar decisiones y reducir intencionadamente el número de reuniones en el calendario.

Las reuniones asíncronas de puesta al día son el resultado de este cambio. Los miembros del equipo pueden publicar sus actualizaciones diarias en un formato específico para que los demás puedan conocer el estado sin necesidad de reunirse.

Se pueden hacer preguntas de seguimiento y aclaraciones en un hilo, y el jefe del equipo, o incluso la IA, puede resumir los puntos clave para todos.

Los standups asíncronos ayudan a la flexibilidad y no interrumpen tu día a día. Puedes publicar tu actualización, dejar a tus hijos en el colegio o hacer recados. No tienes que esperar.

Standuply es un bot asíncrono que te ayuda a organizar reuniones en Slack y Microsoft Teams. También se integra con rastreadores de tareas para que tu equipo pueda seguir el progreso de tus proyectos.

Las mejores funciones de Standuply:

(resumen) StandUp asíncrono : StandUp te ayuda a realizar reuniones asíncronas a través de texto, voz o vídeo

: StandUp te ayuda a realizar reuniones asíncronas a través de texto, voz o vídeo Informes únicos : Adjunta mensajes de vídeo o voz a tus informes con Standuply

: Adjunta mensajes de vídeo o voz a tus informes con Standuply Encuestas y sondeos: Personaliza y programa sondeos y encuestas para que se ejecuten en Slack

Limitaciones de Standuply:

Integración limitada: Standuply solo puede integrarse y utilizarse con Slack y Microsoft Teams

Precios de Standuply:

Inicio: Free Forever

Equipo: $1.5/mes por usuario

$1.5/mes por usuario Business: $3.5/mes por usuario

$3.5/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones:

G2: 4.8/5 (30+ opiniones)

4.8/5 (30+ opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

4. Jell

vía Jell Jell es una herramienta diaria optimizada para equipos remotos que trabajan en diferentes zonas horarias. También puede crear check-ins personalizados para que su equipo comparta el progreso de las tareas.

Con Jell, puedes ajustar tu horario, personalizar tus preguntas y alinear a tu equipo.

Las mejores funciones de Jell:

Revisiones personalizables: La función de revisión permite a los gerentes y miembros del equipo personalizar la frecuencia de las reuniones y el uso compartido de informes

La función de revisión permite a los gerentes y miembros del equipo personalizar la frecuencia de las reuniones y el uso compartido de informes Metas/OKRs: Ajustar y seguimiento de sus metas /OKRs todo en el mismo sitio y comparte los resultados de tu progreso

Limitaciones de gel:

No hay plan gratuito: Jell no tiene un plan gratuito. Usted tiene que pagar para utilizar la herramienta después de la versión de) prueba gratuita/a de 14 días

Precios de Jell:

Esenciales : $5/mes por usuario

: $5/mes por usuario Avanzado: $10/mes por usuario

$10/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y valoraciones de Jell:

G2: 3.8/5 (30 opiniones)

3.8/5 (30 opiniones) Capterra: 4.5/5 (23 opiniones)

5. ScrumGenius

vía ScrumGenius ScrumGenius es una herramienta de StandUp diario que automatiza reuniones, encuestas, y elaboración de informes para equipos interfuncionales en diferentes zonas horarias. Tiene una función única de completada de metas y seguimiento de bloqueadores que ayuda a los miembros de su equipo a ver las metas diarias y los bloqueadores.

Las mejores funciones de ScrumGenius:

Comprobaciones diarias: Los miembros del equipo pueden compartir actualizaciones sobre sus tareas diarias con funciones únicas como el seguimiento de metas y bloqueadores

Los miembros del equipo pueden compartir actualizaciones sobre sus tareas diarias con funciones únicas como el seguimiento de metas y bloqueadores Integraciones: Funciona con herramientas como Slack, Microsoft Teams y software de correo electrónico

Funciona con herramientas como Slack, Microsoft Teams y software de correo electrónico Análisis y búsqueda de información: Visualice, filtre y busque sus datos para realizar un seguimiento de los bloqueos comunes, el compromiso del equipo y mucho más

Limitaciones de ScrumGenius:

Sólo para equipos de gestión de proyectos: ScrumGenius está diseñado sólo para su uso dentro de los equipos de gestión de proyectos

ScrumGenius está diseñado sólo para su uso dentro de los equipos de gestión de proyectos Cancelación de la suscripción: Usted tiene que ponerse en contacto con compatibilidad para cancelar su suscripción ScrumGenius

Precios de ScrumGenius:

Básico : $3/mes por usuario

: $3/mes por usuario Team: 5$/mes por usuario

5$/mes por usuario Empresa: 7 $/mes por usuario

Valoraciones y críticas de ScrumGenius:

G2: 0.8/5 (3 opiniones)

0.8/5 (3 opiniones) Capterra: 4.8/5 (6 opiniones)

6. Intervalo

vía Intervalo El intervalo es un herramienta de gestión de proyectos que permite a los equipos de desarrollo compartir archivos asíncronos actualizaciones de proyectos crear

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/26158/orden-del-dia/ agendas de reuniones /%href/

, tomar notas y hacer un seguimiento de las metas del equipo. El intervalo se integra con herramientas como Slack y MS Teams, lo que le permite obtener todas sus actualizaciones en un solo lugar.

Las mejores funciones de Range:

Directorio del equipo: Vea cómo lo está haciendo su equipo y en qué se están centrando

Vea cómo lo está haciendo su equipo y en qué se están centrando Check-Ins: Los miembros del equipo pueden comunicarse y comprobar sin tener una reunión diaria StandUp

Los miembros del equipo pueden comunicarse y comprobar sin tener una reunión diaria StandUp Integración: Range se integra con más de 75 herramientas, como Slack y MS Teams

Limitaciones de intervalo:

Interfaz de usuario: Los nuevos usuarios informan de dificultades para navegar por la interfaz de usuario

Precios por intervalo:

Gratis Forever

Pro: $8/mes por usuario

$8/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Valoraciones e intervalos:

G2: 4.6/5 (74 opiniones)

4.6/5 (74 opiniones) Captra: 4.7/5 (32 opiniones)

7. Compañero

vía Compañero Fellow es una herramienta de gestión de proyectos que permite a los equipos ágiles tener menos reuniones, más cortas y más eficaces. Puede utilizar las plantillas de reuniones de Fellow para programar reuniones de equipo y crear agendas para su equipo rápidamente.

Las mejores funciones de Fellow:

Plantillas de Agenda de Reuniones: 500+ plantillas de Agenda de Reuniones listas para usar

500+ plantillas de Agenda de Reuniones listas para usar Transcripciones y resúmenes de reuniones de IA: Obtenga transcripciones y resúmenes automáticos de reuniones

Limitaciones de los socios:

Demasiadas plantillas: Fellow ofrece demasiadas plantillas para casos de uso similares, lo que hace que sea lento elegir la correcta para sus necesidades

Precios de Fellow:

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Pro: $6/mes por usuario

$6/mes por usuario Business: $8/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de los usuarios:

G2: 4.7/5 (1,827+ opiniones)

4.7/5 (1,827+ opiniones) Capterra: No hay suficientes opiniones

8. StepSize

vía StepSize StepSize es un software de standup diario que utiliza IA para generar informes sobre el desarrollo de productos.

Si eres un equipo que utiliza Linear o Jira, StepSize te permite generar actualizaciones claras sobre el progreso de tu equipo.

Las mejores funciones de StepSize:

Informes de progreso generados por IA: Genera y desglosa informes de progreso de proyectos con enlaces a problemas y tickets

Genera y desglosa informes de progreso de proyectos con enlaces a problemas y tickets Monitorización de métricas: Genera informes que te permiten monitorizar métricas de desarrollo de producto. Por ejemplo, puede realizar un seguimiento del número de mejoras de la interfaz de usuario realizadas en su sitio web de comercio electrónico cada mes y medir su impacto en el compromiso del usuario

Limitaciones de tamaño de paso:

Sin Plan Gratuito: StepSize no ofrece un plan gratuito/a

Precios de StepSize:

Equipo: $100/mes

$100/mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de StepSize:

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

9. Tatsu.io

vía Tatsu.io Tatsu es un software de StandUp diario que facilita la comunicación asíncrona en Slack. Tatsu puede notificar a un canal cuando una reunión está a punto de comenzar y llamar al primer participante.

Las mejores funciones de Tatsu.io:

Standups diarios asíncronos: Tatsu inicia automáticamente un standup diario en el canal de Slack y notifica a todos los miembros. Llama a los miembros del equipo para dar sus informes y omite los miembros no disponibles

Tatsu inicia automáticamente un standup diario en el canal de Slack y notifica a todos los miembros. Llama a los miembros del equipo para dar sus informes y omite los miembros no disponibles Comandos personalizados: Utiliza comandos como "dismiss" para despedir a un miembro del equipo durante el día o "quit" para finalizar la reunión cuando lo consideres oportuno

Limitaciones de Tatsu.io:

Limitado a Slack: Tatsu sólo se puede utilizar en Slack.

Precios de Tatsu.io:

Global: $1/mes por usuario

Valoraciones y críticas de Tatsu.io:

G2: No hay suficientes opiniones

No hay suficientes opiniones Capterra: No hay suficientes opiniones

10. GeekBot

vía Geekbot GeekBot es una herramienta de gestión de proyectos que automatiza las puestas al día, las retrospectivas, las encuestas y otros flujos de trabajo en Slack y Microsoft Teams. Puedes ajustar la hora y la frecuencia de las reuniones diarias de puesta al día, las preguntas a realizar y quién debe recibir una indicación.

Las mejores funciones de GeekBot:

Encuestas anónimas: Realice encuestas anónimas con Geekbot y obtenga comentarios y opiniones honestas de su equipo

Realice encuestas anónimas con Geekbot y obtenga comentarios y opiniones honestas de su equipo Flujo de trabajo automatizado: Geekbot permite flujos de trabajo automatizados y ayuda a ahorrar tiempo en tareas periódicas

Limitaciones de Geekbot:

Personalización de plantillas: Los usuarios dicen que las plantillas no se pueden personalizar fácilmente

Precios de GeekBot:

Inicio: Free Forever

Free Forever Escala: $2.5/mes por usuario

$2.5/mes por usuario Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GeekBot:

G2: 4.6/5 (154 opiniones)

4.6/5 (154 opiniones) Capterra: 4.9/5 (143 opiniones)

Streamlining Team Communication with Daily Standup Software (Resumen) StandUp

Cuando se ejecuta de manera efectiva, Standups diarios son una gran manera de mantener a su equipo en la misma página, motivado, y el progreso hacia sus metas.

Tanto si prefiere las reuniones asíncronas como las videoconferencias, seleccione el software de puesta al día que mejor se adapte al estilo de trabajo de su equipo y a la cultura de su empresa.

Obtendrá la mejor experiencia y el mayor valor integrando su software de standup con su herramienta de gestión de proyectos o, mejor aún, incorporándolo a la misma ClickUp destaca.