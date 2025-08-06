Las 10 mejores alternativas y competidores de Perplexity IA en 2025

La combinación de la inteligencia artificial y los motores de búsqueda ha tenido un impacto y un cambio significativos y positivos en la forma en que buscamos y utilizamos la información en línea.

Los resultados de búsqueda han mejorado considerablemente y la facilidad de uso de este nuevo servicio de motor de búsqueda en IA ha llevado nuestras capacidades de búsqueda generales a un nivel completamente nuevo. Las limitaciones de los motores de búsqueda web tradicionales se han solucionado con herramientas de motor de búsqueda de IA como Perplexity AI.

En lo que respecta a los motores de búsqueda actuales, Perplexity AI se está convirtiendo en una de las herramientas de IA más utilizadas por personas de todos los sectores.

Perplexity AI hace un gran trabajo al convertir consultas complejas en respuestas fáciles de entender, pero no es la única herramienta que utiliza motores de búsqueda con IA. No hay escasez de proveedores en este espacio, todos compitiendo por su atención como el motor de búsqueda o la herramienta de chatbot con IA de referencia.

Analicemos las funciones más destacadas de Perplexity IA, cómo este motor de búsqueda de IA puede ayudarte con tus necesidades específicas, y exploremos algunas de las mejores alternativas a Perplexity IA para que puedas encontrar la app perfecta para tu caso de uso.

¿Qué es Perplexity IA?

Perplexity AI es un motor de búsqueda de inteligencia artificial al que puedes indicar respuestas como si se tratara de chatear. Hazle una pregunta a Perplexity AI y este buscará en Internet para obtener información sobre tu consulta y, a continuación, te dará una respuesta basada en lo que haya encontrado.

Esta herramienta difiere de un motor de búsqueda tradicional, ya que está diseñada para ser más conversacional, igual que cuando utilizamos nuestro lenguaje natural. En lugar de buscar «ejemplos de automatización de marketing», le preguntarías «¿Cuál es el mejor ejemplo de automatización de marketing en 2024?», y te respondería de forma conversacional.

Extensión de Perplexity IA para Chrome utilizada en un motor de búsqueda.

Perplexity IA utiliza el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y sofisticados modelos lingüísticos para ofrecerte las respuestas que necesitas de una forma que resulte comprensible para cualquiera. Ya no tendrás que revisar múltiples sitios web para informarte sobre un tema: en su lugar, puedes pedirle a Perplexity IA que te proporcione un resumen. ?

Qué buscar en una alternativa a Perplexity IA

Cada mes aparecen nuevas herramientas de búsqueda basadas en IA. Para elegir la alternativa a Perplexity AI más adecuada, debes tener en cuenta tus metas, necesidades y deseos.

Esto es lo que debes tener en cuenta al buscar una alternativa a Perplexity IA:

Funciones: ¿El motor de búsqueda alternativo tiene todas las funciones que necesito? ¿Me ofrece algo más?

Experiencia del usuario: ¿Cómo es la experiencia del usuario? ¿Es fácil de usar y navegar?

Formación: ¿Es difícil aprender a utilizarla? ¿Puedo incorporar a todo mi equipo fácilmente?

Precio: ¿La nueva herramienta es un motor de búsqueda de IA gratis, gratuito/a? ¿Se ajusta a mi presupuesto?

Reputación: ¿El proveedor del software tiene buena reputación? ¿Es completamente nuevo en el mercado?

Opiniones: ¿Qué opinan otros usuarios sobre este motor de búsqueda en particular? ¿Está a la altura de las expectativas?

En esencia, Perplexity AI es una herramienta fácil de usar con un límite de funciones. Esto significa que puedes comparar fácilmente otros motores de búsqueda basados en IA para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades o explorar alternativas en este espacio que te ofrezcan aún más funciones.

Las 10 mejores alternativas a Perplexity IA

¿Listo para ver qué más hay disponible? Hemos recopilado una lista de las mejores alternativas a Perplexity AI que existen en la actualidad. Descubre motores de búsqueda de IA, herramientas que te ayudan a escribir código y plataformas que pueden convertirse en tu lugar de referencia para todo lo relacionado con el contenido y la IA.

Prueba ClickUp Brain gratis, gratuito/a. ¡Utiliza ClickUp Brain para encontrar información al instante y ponerte manos a la obra de inmediato!

Si buscas una herramienta de IA que realmente transforme tu forma de trabajo, ClickUp Brain es la alternativa de nivel superior a Perplexity. En lugar de limitarse a responder preguntas, ClickUp Brain funciona como una fuerza invisible: se conecta directamente a tus tareas, documentos y chats, y hace avanzar tus proyectos con resultados contextuales y prácticos.

¿Lo mejor? Te permite chatear con varios LLM en lugar de solo uno. Así es, puedes chatear con Claude, Gemini y muchos más sin salir de la interfaz de ClickUp Brain.

A continuación, sus agentes de IA automatizan las tareas administrativas repetitivas, resumen información compleja y ofrecen información de forma proactiva, para que siempre estés un paso por delante. Con la automatización integrada y las sugerencias inteligentes incorporadas en cada flujo de trabajo, puedes recuperar al instante lo que te interesa, asignar seguimientos y hacer más cosas más rápido.

Crea tus propios agentes de IA personalizados para gestionar cualquier tipo de flujo de trabajo con ClickUp Brain.

Para obtener aún más potencia, Brain MAX te sirve como compañero de IA dedicado para tu escritorio. Aporta búsqueda de nivel corporación, conversión de voz a texto y automatización manos libres a todo tu ecosistema de trabajo. Solo tienes que decir tus consultas o instrucciones, y Brain MAX buscará, organizará y actuará sobre la información de todas tus aplicaciones conectadas: ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub y muchas más.

Ya sea que estés haciendo una lluvia de ideas, capturando ideas en un estado de flujo o gestionando proyectos complejos, Brain MAX mantiene todo unificado y accesible en un solo lugar.

ClickUp Brain y Brain MAX no solo te ayudan a encontrar información, sino que crean conexión (a internet), automatizan las tareas rutinarias y te permiten tomar decisiones más inteligentes y rápidas. Para los equipos y las personas que desean ir más allá de la búsqueda básica y aprovechar realmente la IA para mejorar la productividad, esta es la actualización que estaban esperando.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Algunos usuarios sugieren que puede haber una curva de aprendizaje pronunciada, ya que ClickUp es una herramienta de software muy completa.

ClickUp Brain es relativamente nueva, por lo que se siguen añadiendo nuevas funciones con el tiempo.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3800 opiniones)

2. Google Gemini

Vía Gemini

Gemini (antes conocido como Google Bard AI) es un motor de búsqueda de IA gratis, gratuito/a que es la respuesta de Google al resultado de los motores de búsqueda basados en IA. Abre Gemini y podrás empezar a chatear con la IA para hacerle preguntas, animarla a resolver problemas o pedirle que te ayude a encontrar ideas creativas para una campaña de marketing en redes sociales. ?

Las mejores funciones de Gemini

Obtenga respuestas a través de una app, aplicación basada en chatear y alimentada por IA.

Verifica la fuente de tu información para poder comprobar los hechos.

Según se informa, tiene acceso a datos más recientes que algunas de las otras apps.

Creada por Google, con una sólida reputación por sus herramientas de software de alta calidad.

Límites de Gemini

Algunos usuarios elaboran informes de que Gemini no es tan hábil en la generación de código para preguntas como otras herramientas.

Google es sincero al afirmar que Gemini es un experimento, por lo que los resultados pueden no ser siempre fácticos.

No está disponible en múltiples motores de búsqueda, a diferencia de Perplexity IA.

Precios de Gemini

Free

Valoraciones y reseñas de Gemini

G2: 4,3/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: N/A

3. Bing

A través de Bing

Bing, el motor de búsqueda de Microsoft, ha lanzado recientemente un motor de búsqueda basado en IA con un sofisticado algoritmo. Al igual que Perplexity AI, puedes utilizar Bing (también conocido como Bing Chat o Bing IA) para ayudarte a encontrar respuestas a cualquiera de tus preguntas candentes sobre empresa o vida. ?

Si eres un usuario avanzado de Microsoft y buscas una alternativa a Perplexity AI, esta es la herramienta que necesitas.

Las mejores funciones de Bing

Integrada en el ecosistema de Microsoft.

Funciones del motor de búsqueda de fotos

Respaldadas por resultados de búsqueda de alta calidad.

Funciones de búsqueda web privada

Pide ayuda a Bing para encontrar respuestas, planear horarios y mucho más.

Escribe código con la ayuda de Bing en lenguajes como Python.

Límites de Bing

Algunos usuarios informan de que Bing no siempre ofrece resultados relevantes para preguntas complejas.

Como con cualquier herramienta de IA , comprueba siempre que los datos o estadísticas citados sean realmente veraces.

Precios de Bing

Free

Valoraciones y reseñas de Bing

G2: 4,5/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: N/A

4. Jasper

Vía Jasper

A diferencia de Bing y Bard, Jasper no es solo un motor de búsqueda de IA. Se trata de una plataforma diseñada para ayudarte a utilizar la IA para crear contenido para tu marca. Jasper cuenta con un intervalo de funciones de redacción publicitaria con IA, entre las que se incluye Jasper Chat, su chatbot fácil de usar que puedes utilizar de forma similar a Perplexity AI. ?

Las mejores funciones de Jasper

Extensión base de datos de conocimientos tanto para temas generales como especializados.

Capaz de hacer referencia a partes anteriores de una conversación para añadir contexto.

Haz preguntas, da indicaciones para el resumen y genera ideas.

Amplio intervalo de herramientas y funciones de escritura con IA

Límites de Jasper

Algunos usuarios elaboran informes de que Jasper Chat puede funcionar con lentitud en ocasiones.

Jasper solo está disponible con un plan de pago, lo que la convierte en una de las alternativas a Perplexity IA menos asequibles de esta lista.

Precios de Jasper

Creador: 49 $ al mes por usuario.

Equipos: 125 $ al mes por usuario.

Business: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones sobre Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1700 opiniones)

5. Komo

Vía Komo

Komo es una alternativa elegante y minimalista a Perplexity AI. Esta herramienta de búsqueda con IA te permite hacer preguntas, explorar artículos de noticias y contenido digital, y mostrar resultados relevantes del motor de búsqueda basados en tu consulta. ?

Además, Komo se enorgullece de ser una herramienta de IA de motor de búsqueda privado rápida y fiable, y sin anuncios.

Las mejores funciones de Komo

Realiza búsquedas en la web y formula preguntas en un entorno sin distracciones y sin anuncios.

Limita tu búsqueda para mostrar solo contenido centrado en la comunidad, como vídeos de YouTube y artículos de noticias.

Genera ideas basadas en un tema o consulta específicos.

Disfruta de una experiencia híbrida de chatbot y motor de búsqueda en una sola herramienta.

Límites de Komo

A algunos usuarios les puede resultar poco atractiva la interfaz de usuario minimalista.

Hay muy poca información en Internet sobre Komo en comparación con algunas de las alternativas a Perplexity IA más conocidas de esta lista.

Precios de Komo

Free

Valoraciones y reseñas de Komo

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Writesonic

Vía Writesonic

Writesonic es una herramienta de redacción publicitaria con IA que ayuda a los propietarios de empresas y profesionales del marketing a crear textos novedosos. Además de un redactor de artículos, una función de paráfrasis y un función para resumir artículos, esta herramienta de creación de contenido con IA cuenta con Chatsonic, una función de IA conversacional que utiliza lenguaje natural, similar a Perplexity AI. ?️

Además, Writesonic afirma que puede ayudarte a generar contenido completamente único, por lo que no corres el riesgo de producir copias plagiadas.

Las mejores funciones de Writesonic

Procesador NLP de conversación que rivaliza con ChatGPT.

Basada en la búsqueda, diseñada para la redacción de contenido y la generación de ideas.

Utiliza Chatsonic para generar arte con IA, así como textos escritos.

Accede a Chatsonic y otras herramientas de IA en un solo lugar.

Límites de Writesonic

Algunos usuarios informan de que los límites de palabras del plan Business pueden resultar frustrantes en ocasiones.

El texto que genera Writesonic puede resultar repetitivo en ocasiones, según sugieren algunos usuarios.

Precios de Writesonic

Ilimitado: 20 $ al mes por usuario.

Empresa: Desde 19 $ al mes por usuario.

Corporación: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y opiniones sobre Writesonic

G2: 4,8/5 (más de 1800 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1800 opiniones)

7. Poe

Vía Poe

Poe es el chatbot de IA del equipo de software de Quora. Esta app, aplicación, está diseñada como un navegador web y una aplicación móvil que te da acceso a una variedad de chatbots en un solo lugar.

Desde Poe, los usuarios pueden ejecutar indicaciones en servicios como Midjourney, ChatGPT, Claude y muchos más. ?

Las mejores funciones de Poe

Inicie una conversación con un gran número de chatbots, a los que se añaden más con frecuencia.

Haz preguntas, obtén respuestas y encuentra nuevas ideas con múltiples chatbots.

Encuentre nuevos bots de interés con los que chatear a través de la función Explorar.

Disponible como app, aplicación para dispositivos iOS y Android.

Límites de Poe

Poe funciona como una función de acceso a otros chatbots en lugar de ser uno en sí mismo, lo que significa que la calidad depende del chatbot específico con el que interactúes.

Actualmente no hay ninguna suscripción empresarial disponible para las empresas que quieran incorporar a varios usuarios, aunque se está trabajando en curso.

Precios de Poe

Free

Corporación: Próximamente

Valoraciones y reseñas de Poe

G2: 4,5/5 (1 reseña)

Capterra: N/A

8. Pi

Vía Pi

Pi es una herramienta de IA conversacional creada por Inflection AI. La herramienta está diseñada para ofrecer un ambiente divertido y agradable, y actuar más como un asistente personal que como un chatbot tradicional. Pi puede ayudar a los usuarios a pensar en ideas o inspiración, hacer planes, explorar intereses y responder preguntas. ?

Las mejores funciones de Pi

Interfaz de usuario optimizada y minimalista, sin distracciones.

Un enfoque más humano de la experiencia con los chatbots.

Haz preguntas, inspírate y desahógate sobre tu jornada laboral.

Combina búsquedas y respuestas basadas en IA con una sensación similar a la de un entrenador.

Límites de Pi

Algunos usuarios pueden preferir una herramienta más profesional que Pi, especialmente si va a invertir en el software para todo el equipo.

La herramienta es relativamente nueva, por lo que aún no se sabe mucho sobre ella.

Precios de Pi

Free

Valoraciones y reseñas de Pi

G2: N/A

Capterra: N/A

9. ChatGPT

A través de ChatGPT

ChatGPT es uno de los chatbots basados en modelos de lenguaje grandes más conocidos que existen en la actualidad. La herramienta de IA generativa, creada por OpenAI, ayuda a los usuarios a encontrar respuestas y obtener información basándose en el historial de conversaciones anteriores y el contexto. ⚒️

Las mejores funciones de ChatGPT

Obtén ayuda con tareas como planear tu campaña de marketing, redactar un correo electrónico o manejar una conversación difícil.

Define la longitud, el estilo y el formato de las respuestas proporcionadas.

Escribe código sin necesidad de saberlo tú mismo.

Resumir textos y ofrece información sobre documentos más largos, como ensayos o actas de reuniones.

Límites de ChatGPT

A veces, los resultados no siempre son precisos, como ocurre con la mayoría de las herramientas de chat basadas en IA, incluidas las mejores alternativas a ChatGPT

Algunos usuarios elaboran informes de que ChatGPT no siempre mantiene el contexto en discusiones complejas.

Precios de ChatGPT

Free

ChatGPT Plus: 20 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 20 opiniones)

¡ Compara ChatGPT con Perplexity IA!

10. GitHub Copilot

A través de GitHub Copilot

GitHub Copilot es ligeramente diferente de las otras alternativas a Perplexity AI de esta lista, ya que es una herramienta diseñada exclusivamente para desarrolladores. Como la herramienta de IA para desarrolladores más utilizada, esta app convierte las indicaciones en lenguaje natural en sugerencias de código en varios lenguajes. ⌨️

Las mejores funciones de GitHub Copilot

Optimiza el proceso de escritura de código con la ayuda de la IA

Obtén sugerencias basadas en IA a partir de tu código anterior.

Edita directamente en tu editor de código favorito.

Aprende a escribir código con la ayuda de GitHub Copilot.

Límites de GitHub Copilot

Esta app, aplicación, está diseñada para escribir código, por lo que solo es una alternativa útil a Perplexity IA si es para eso para lo que utilizas la app.

Algunos usuarios elaboran informes de que la herramienta puede tener una curva de aprendizaje pronunciada.

Precios de GitHub Copilot

Free

Equipo: 4 $ al mes por usuario

Corporación: 24 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 5/5 (3 opiniones)

Obtenga las respuestas que necesita con estas alternativas a Perplexity IA.

Hay tantas alternativas a Perplexity IA que sin duda vale la pena explorarlas. Utiliza esta guía para encontrar las mejores alternativas a Perplexity IA en función de las funciones y las funciones que necesitas.

