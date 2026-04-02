Die 10 besten Alternativen zu Kuse KI für 2026

Wenn Sie nach Alternativen zu Kuse AI suchen, sind Sie wahrscheinlich auf der Suche nach dem gewissen Extra für Ihr KI-Projektmanagement.

Wahrscheinlich genauere Prognosen, klarere Sichtbarkeit der Kosten oder strukturierte Zusammenarbeit über mehrere Projekte hinweg – oder vielleicht alles zusammen?

Denn große Projekte scheitern selten aufgrund eines einzigen dramatischen Fehlers. Sie scheitern vielmehr an kleinen finanziellen Schwachstellen, die sich im Laufe der Zeit summieren.

Laut dem CHAOS-Bericht der Standish Group werden nur 31 % der Projekte termingerecht und innerhalb des Budgets fertiggestellt. Für Finanzverantwortliche, Projektmanager und Betriebsteams ist dies ein Zeichen dafür, dass herkömmliche Überwachung und oberflächliche KI-Unterstützung nicht ausreichen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen Plattformen vor, die Ihnen helfen, Kostenüberschreitungen frühzeitig zu erkennen, Kosten proaktiv zu kontrollieren und Ihre finanziellen Entscheidungen mit KI-gestützten Erkenntnissen zu stärken.

Warum Sie sich für Kuse-KI-Alternativen entscheiden sollten

Kuse AI läutet mit seiner unbegrenzten Leinwand für KI-gestützte Ideenstrukturierung und Wissensorganisation einen interessanten Paradigmenwechsel ein.

Für Teams, die mehrere Projekte verwalten, reicht Brainstorming allein jedoch nicht aus. Sie benötigen fundiertere Prognosen, vorhersehbare Kosten und messbare Ergebnisse.

🚩 Keine öffentlichen Bewertungen der Benutzer auf den großen Plattformen: Ohne transparentes Feedback der Benutzer aus zuverlässigen Quellen ist es schwierig, die tatsächliche Leistung, die Limite und die langfristige Skalierbarkeit für geschäftskritische Workflows einzuschätzen.

🚩 Credit-basierte Preisgestaltung bei intensiver KI-Nutzung: Wenn Ihre Teams häufig auf KI-generierte Erkenntnisse oder umfangreiche Datenverarbeitung angewiesen sind, kann die Verwaltung von Guthaben die Budgetierung und Kostenkontrolle erschweren

🚩 Erweiterte KI-Features sind nur in höheren Plänen verfügbar: Einige Kern-Features sind möglicherweise nur in Premium-Plänen verfügbar, was sich auf die Kostenvorhersehbarkeit für wachsende Unternehmen auswirken kann

🚩 Integrationen und die Verarbeitung langer Texte erfordern eine Validierung: Für Teams, die komplexe Aufgaben bearbeiten, müssen tiefgreifende Integrationen und Videoanalysefunktionen möglicherweise zusätzlich getestet werden, bevor sie im Unternehmen eingeführt werden können.

📖 Lesen Sie auch: So bauen Sie Ihre KI-Wissensdatenbank auf und optimieren sie

Kuse KI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Vergleichstabelle, die Ihnen hilft, die tools auf einen Blick zu verstehen. Im Folgenden werden wir sie ausführlich behandeln.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp KI-integriertes Projektmanagement AI Super Agents , Converged AI Workspace, ClickUp Brain, Wissensmanagement, AI Notetaker Für immer kostenlos; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Notion KI Verwandeln Sie verstreute Recherchen in strukturierte Hubs für Inhalt KI-Meeting-Notizen, Fragen und Antworten im Workspace, automatisches Ausfüllen von Datenbanken, Anpassung des Tonfalls, Entwurf von Inhalten Kostenlos; Plus 12 $/Benutzer/Monat; Business 24 $/Benutzer/Monat; Enterprise benutzerdefiniert Mem WissensWorkspace mit intuitiver Suche Auswahl von KI-Modellen, unbegrenzte Tiefensuche (Pro), verknüpfte E-Mails, Sammlungen, API-Zugriff Free; Pro 12 $/Monat; Teams benutzerdefiniert Obsidian Datenschutz und lokal orientiertes Wissensmanagement Lokaler Speicher, Canva, Synchronisierung (E2E-Verschlüsselung), Veröffentlichen, Plugin-Ökosystem Kostenlos; Synchronisierung 5 $/Monat; Publish 10 $/Monat; Catalyst 25 $ (einmalig); Commercial 50 $/Jahr Glean Unternehmensweite Suche mit KI-Assistent vereinen KI-Assistent für Unternehmen, über 100 Integrationen, Governance-Kontrollen, Agentenverwaltung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Tana Unordentliche Notizen in strukturiertes Wissen verwandeln Supertags, strukturierte Ansichten, Sprach-Workflows, KI-Guthaben, Verknüpfungen im Grafikstil Kostenlos; Plus 10 $/Monat; Pro 18 $/Monat Gamma Verwandeln Sie Ideen in ausgefeilte Dokumente, Präsentationen und Mini-Websites KI-gestützte Erstellung von Dokumenten und Präsentationen, Zusammenarbeit, Analysen, Zugriffskontrollen Free; Plus 12 $/Monat; Pro 25 $/Monat; Ultra 100 $/Monat Converse KI Omnichannel-KI-Assistenten für die Unterhaltung Bot-Builder, Automatisierung der Kampagnen, Dashboard für die Berichterstellung, Mobile-Management Benutzerdefinierte Preisgestaltung Nachdenken Strukturiertes KI-Denken und mehrstufige Forschungsworkflows KI-basierte Workflows, strukturierte Problemzerlegung, kontextbezogene Forschungsanalyse, mehrstufiges Denkmodell, kollaborative Wissenserforschung Free; Casual: 10 $/Monat; Plus: 30 $/Monat; Pro: 60 $/Monat Scholarcy Lange Dokumente in zitierfähige Zusammenfassungen umwandeln KI-Zusammenfassungen auf Karteikarten, Extraktion von Forschungsergebnissen, Literaturmatrix, Erstellung von Bibliografien Free; Scholarcy Plus 4,99 $/Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die besten Kuse-KI-Alternativen

Hier sind die besten KI-Tools, die Sie in Betracht ziehen sollten, einschließlich Anwendungsbereichen, Beispielen, benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten, Flows bei der Zusammenarbeit, KI-Features, Integrationen, Preisen und den wichtigsten Vor- und Nachteilen.

1. ClickUp (Beste KI-integrierte Software für Projektmanagement)

Bringen Sie Ihre Projekte, Aufgaben, Dokumentationen und Kommunikation im konvergierten KI-Workspace von ClickUp zusammen

Anstatt KI als separate Ebene zu behandeln, fungiert ClickUp als konvergierter KI-Workspace, der Aufgaben, Diskussionen und die Nachverfolgung von Ergebnissen an einem Ort zusammenführt.

Der große Vorteil? Es reduziert die Arbeitsausbreitung (Arbeit, die sich über zu viele Apps verteilt) und die KI-Ausbreitung (zu viele isolierte KI-Tools mit unvollständigem Kontext), sodass Ihr Team weniger Zeit damit verbringt, der neuesten Entscheidung hinterherzujagen, und mehr Zeit für die Umsetzung hat.

Verwandeln Sie verstreute Entwicklerkontexte mit ClickUp Brain in klare nächste Schritte

Wenn Anforderungen an einem Ort, Notizen zur Implementierung an einem anderen und Entscheidungen im Chat gespeichert sind, kommt es häufig vor, dass „korrekte“ Informationen übermittelt werden, die dennoch nicht den beabsichtigten Zweck erfüllen. ClickUp Brain wurde genau für diesen Moment entwickelt.

Als kontextbezogene KI ist sie direkt in Ihrem Arbeitsbereich integriert und hilft Ihnen dabei, Wissen aus Ihren ClickUp-Aufgaben, Dokumenten und Chats in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln, ohne Details zwischen verschiedenen Tools kopieren zu müssen.

Hier sind einige praktische Anwendungsmöglichkeiten für ClickUp Brain:

Fassen Sie lange Aufgaben-Threads zu einer kurzen Zusammenfassung („Was hat sich geändert, warum hat es sich geändert, was steht im Block?“) für StandUp-Meetings und asynchrone Updates zusammen

Wandeln Sie verstreute Akzeptanzkriterien und Randfälle in eine übersichtliche Checkliste um, die Sie bei der Überprüfung von Pull Requests validieren können

Erstellen Sie technische Notizen auf Basis des bestehenden Kontexts der Aufgaben, damit die Dokumentationserstellung mit der Auslieferung Schritt hält

Sorgen Sie für einen sicheren Einsatz von KI bei der Einführung in Ihrem Team – dank der Kontrollen für Sicherheit und Datenschutz von ClickUp, einschließlich SOC 2-Konformität, keinem Training durch Dritte mit Ihren Daten und keiner Speicherung durch Dritte.

Nutzen Sie die Unterstützung mehrerer Modelle unter einem einheitlichen Satz von Berechtigungen und Kontrollen, damit Teams sensible Daten nicht auf verschiedene KI-Tools verteilen müssen

Erstellen Sie No-Code-Agenten, um die Arbeit voranzubringen

Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp

Nutzen Sie ClickUp Super Agents, um eine konsistente Abwicklung von Aufgaben zu gewährleisten.

Dies sind die KI-gestützten Teamkollegen von ClickUp, die dafür entwickelt wurden, mehrstufige Workflows unter Verwendung Ihres Workspace-Kontextes auszuführen. Sie sind „ambient“, d. h. sie sind sich Ihres Workspace-Kontextes und Projektkontextes sehr bewusst und können kontinuierlich arbeiten, während die Zugriffskontrolle aufrechterhalten bleibt.

Sie müssen lediglich den Natural-Language-Builder in ClickUp verwenden, die Auslöser und Aktionen definieren und diese den richtigen Wissensdatenbanken zuordnen!

Ersetzen Sie manuelle Aktualisierungen durch KI-gestützte Automatisierung

Nutzen Sie die Funktionen „AI Assign“, „AI Prioritize“ und „AI Cards“ von ClickUp, um das Aufgabenmanagement zu automatisieren und sofort Einblicke in Echtzeit zu erhalten

Selbst wenn KI Erkenntnisse und Zusammenfassungen verarbeitet, verlieren Teams immer noch Zeit mit „Routineaufgaben“ wie der Aktualisierung von Statusmeldungen, der Zuweisung von Eigentümern, der Priorisierung von Aufgaben und der Abstimmung von Workflows.

ClickUp löst dieses Problem, indem es Automatisierung mit KI-gestützter Entscheidungsfindung kombiniert, sodass sich Ihr Workspace in Echtzeit aktiv selbst organisiert und optimiert. Aufgaben können mithilfe von AI Assign automatisch basierend auf Kontext und Workload zugewiesen werden, während AI Prioritize anhand von Fristen, Abhängigkeiten und Dringlichkeitssignalen kontinuierlich das Wichtigste hervorhebt.

AI Fields bereichern Aufgaben durch das automatische Ausfüllen wichtiger Details aus Unterhaltungen und Dokumenten, und AI Cards wandeln Rohdaten von Aufgaben in klare, strukturierte Erkenntnisse um, die Risiken, Status und nächste Schritte hervorheben. Gleichzeitig kümmern sich Automatisierungsregeln um die Ausführung, Statusaktualisierungen, die Verschiebung von Aufgaben zwischen Workflows und die Benachrichtigung von Beteiligten im Verlauf der Arbeit.

Zusammen sorgen diese dafür, dass Ihr Workspace übersichtlich, priorisiert und dynamisch bleibt – wobei die KI nicht nur Vorschläge macht, sondern die Automatisierung dafür sorgt, dass alles, was zu erledigen ist, auch tatsächlich erledigt wird.

Mit ClickUp-Dokumenten lassen sich Spezifikationen und wichtige Auszüge leicht finden

Halten Sie Spezifikationen durchsuchbar und speichern Sie Ausschnitte dort, wo Ihr Team sie finden kann – mit ClickUp-Dokumenten

ClickUp Docs wurde entwickelt, um die Dokumente direkt mit der Umsetzung zu verknüpfen, damit Prüfer die Absicht verstehen, bevor sie über die Umsetzung diskutieren.

Mit ClickUp Docs können Teams:

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kommentaren und Inline-Feedback zusammen und wandeln Sie Dokumentabschnitte in nachverfolgbare Aufgaben um

Nutzen Sie Docs Hub als zentrale Bibliothek für alle Workflow-Dokumente, damit Sie bei der Überprüfung schnell die richtigen Spezifikationen, Entscheidungen oder Referenzen finden können

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Die Nutzung kann aufgrund der Vielzahl an Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten anfangs etwas überwältigend wirken

Preise für ClickUp:

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2: 4,7/5 (über 11.030 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.530 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese Reddit-Rezension sagt eigentlich schon alles:

„Anfangs war ich mir bei ClickUp Brain nicht sicher, es wirkte einfach wie eine weitere KI-Spielerei. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben erspart, besonders wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen muss.“

„Anfangs war ich mir bei ClickUp Brain nicht sicher, es wirkte einfach wie eine weitere KI-Spielerei. Aber es hat mir einige mühsame Schreibaufgaben erspart, besonders wenn ich lange E-Mails von Clients zusammenfassen oder einen Entwurf erstellen muss.“

2. Notion KI (Am besten geeignet, um verstreute Recherchen in strukturierte Content-Hubs zu verwandeln)

Wenn das größte Problem Ihres Teams darin besteht, dass „wir zwar KI-Notizen haben, diese aber später niemand mehr finden kann“, ist Notion AI eine praktische Wahl.

Die Workflow-Automatisierung von AI Meeting Notes erfasst Meetings und erstellt direkt nach Beendigung des Gesprächs eine Zusammenfassung. Außerdem werden Protokolle, Beschlüsse und Aktionspunkte in Ihrem Workspace gespeichert, sodass sie als durchsuchbare Notizen verfügbar bleiben und nicht als verstreute Notizen verloren gehen.

Das ist nützlich, wenn Sie Informationen aus Stakeholder-Interviews, Kundengesprächen und internen Synchronisierungen zusammenführen. Sie können Rechercheausschnitte, Gesprächspunkte und Entwürfe neben dem Quellmaterial speichern und in verschiedenen Briefings wiederverwenden.

Die besten Features von Notion KI

Fassen Sie lange Seiten zusammen und verwandeln Sie grobe KI-Notizen in klare Erkenntnisse

Erstellen und überarbeiten Sie Marketinginhalte direkt in Dokumenten und Wikis

Füllen Sie Datenbanken automatisch aus und extrahieren Sie strukturierte Felder aus unstrukturiertem Text

Beantworten Sie Fragen unter Verwendung des Kontexts aus Ihrem Notion-Workspace

Übersetzen Sie Texte und passen Sie den Ton bei Bedarf für globale Teams an

Einschränkungen von Notion KI

Verbringt Zeit mit Setup und Governance, da benutzerdefinierte Einstellungen Teams ausbremsen können

Es kommt zu Leistungseinbußen in größeren Workspaces und bei umfangreichen Datenbanken

Stößt im Free-Plan an Grenzen, z. B. bei den geringeren Upload-Limits für Dateien

Preise für Notion KI

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI: Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was Benutzer über Notion KI sagen

Ein Reddit-Benutzer erwähnt:

„Ich denke, das KI-Tool von Notion ist es wert, ausprobiert und eine Weile intensiv genutzt zu werden, um zu sehen, ob es für Sie hilfreich sein könnte.“

„Ich denke, das KI-Tool von Notion ist es wert, ausprobiert und eine Weile intensiv genutzt zu werden, um zu sehen, ob es für Sie hilfreich sein könnte.“

📖 Lesen Sie auch: Wie man wissensbasierte Agenten in der AI einsetzt

3. Mem (Ideal für Teams, die einen WissensWorkspace mit intuitiver Suche suchen)

Wenn Ihr größtes Problem lautet: „Wir haben die KI-Notizen, aber später findet sie niemand mehr“, dann ist Mem genau für diese Lücke gedacht – es verwandelt verstreute Notizen von Meetings und Dokumente in etwas, das Sie tatsächlich abrufen können, wenn es darauf ankommt.

Mem ist für Einzelpersonen leicht zu handhaben, bietet Ihnen aber dennoch „professionelle“ Funktionen wie Auswahl der Modelle, erweiterte Suche und eine umfassend verbundene KI, sodass Ihr Wissensmanagement nicht auf fünf verschiedene Orte verteilt ist.

Es ist ideal, wenn Sie mehrere Threads über Projekte, Stakeholder und Nachfassaktionen hinweg jonglieren und sich einen schnelleren Zugriff wünschen, ohne dass das Notieren zu einer zweiten Aufgabe wird.

Die besten Features

Auswahl von KI-Modellen für die Arbeit mit verschiedenen KI-Tools

Unbegrenzte Tiefensuchen im Pro-Plan für einen schnelleren Zugriff auf Ihre Inhalte

Unbegrenzte Anzahl verknüpfter E-Mails im Pro-Tarif, damit der Kontext näher an der Arbeit bleibt

Sammlungen und Vorlagen, um wiederkehrende Arbeiten team- und themenübergreifend zu organisieren

Unbegrenzte API-Schlüssel in der Pro-Version für eine genauere benutzerdefinierte Anpassung und kontrollierten Zugriff

Speicher-Limit

Mem erfordert derzeit eine Google-Anmeldung, was ein Hindernis sein kann, wenn Ihre Organisation keine Google-Konten nutzt.

Derzeit wird nur Englisch unterstützt, sodass für eine weltweite Einführung möglicherweise eine Umgehungslösung erforderlich ist.

Derzeit gibt es keine Android-App, was die mobile Erreichbarkeit für einige Teams einschränkt

Preise für Mem

Free

Pro : 12 $/Monat

Teams: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮ClickUp Insight: Nur 10 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen Sprachassistenten (4 %) oder automatisierte Agenten (6 %) für KI-Anwendungen, während 62 % dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude bevorzugen. Die geringere Verbreitung von Assistenten und Agenten könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese Tools oft für bestimmte Aufgaben optimiert sind, wie beispielsweise die freihändige Bedienung oder bestimmte Workflows. ClickUp Brain MAX hilft Ihnen dabei, Workflows mit dem ursprünglichen Kontext und sprachgesteuerten Workflows zu verknüpfen, damit Aktualisierungen nicht zwischen den tools verloren gehen. Verwandeln Sie Aufgaben-Updates mit ClickUp Brain MAX in übersichtliche Zusammenfassungen Wählen Sie das richtige KI-Modell für Ihre Aufgabe: Wechseln Sie zwischen den Modellen und wählen Sie je nach Ihren Anforderungen zwischen ChatGPT, Gemini oder Claude. Verwenden Sie eines für prägnante Statusübersichten, eines für tiefgehende Analysen und eines zum Umschreiben von Notizen der Prüfer. Fortschritt schneller protokollieren mit Talk to Text : Diktieren Sie ein klares Update wie „Status, Hindernis, nächster Schritt, Eigentümer, Fälligkeitsdatum“. Talk to Text wandelt dies in ein strukturiertes Update für Aufgaben um, sodass Sie den Schwung beibehalten, ohne lange Notizen manuell eingeben zu müssen Schaffen Sie Klarheit in Ihrem Arbeitsablauf: Stellen Sie ClickUp Brain MAX Fragen wie „Welche Aufgaben sind gefährdet und warum?“ Sie erhalten eine klare Ansicht, ohne jede Liste durchsehen zu müssen. Finden Sie die Grundlage einer Entscheidung mit ClickUp Enterprise Search : Wenn jemand fragt: „Warum ändern wir das?“, nutzen Sie Enterprise Search, um die ursprüngliche Spezifikation, den Kommentar-Thread oder das Dokument aufzurufen, das zu dieser Arbeit geführt hat. So vermeiden Sie Spekulationen und beschleunigen die Überprüfung.

📖 Lesen Sie auch: KI-Tools für die Entscheidungsfindung zur effizienten Problemlösung

4. Obsidian (Am besten geeignet für Datenschutz und lokal orientiertes Wissensmanagement)

via Obsidian

Obsidian basiert auf lokalen Dateien, sodass die KI für das Wissensmanagement in Ihren Händen bleibt, anstatt auf einer Plattform gefangen zu sein.

Dieser „Local-First“-Ansatz macht Obsidian zudem praktisch für Teams, die eine dauerhafte Dokumentation über mehrere Projekte hinweg wünschen, ohne jeden Workflow in ein einziges „Einheitssystem“ zwängen zu müssen.

Und wenn Sie eine visuellere Verbindung zwischen Ideen herstellen möchten, helfen Ihnen die grafischen Navigations- und Veröffentlichungs-Add-On-Programme von Obsidian dabei, Erkenntnisse freizugeben, ohne Ihre Dokumente in eine schwerfällige Prozessebene zu verwandeln.

Die besten Features von Obsidian

Einer der Kernaspekte von Obsidian ist das Obsidian Canvas, mit dem Sie all Ihre Notizen, Recherchen, Diagramme und Ideen an einem Ort sammeln können

Speichert Ihre Daten lokal und sammelt keine Telemetriedaten, sodass die Kontrolle beim Benutzer bleibt

Optional: Obsidian-Synchronisierung mit End-to-End-Verschlüsselung und Versionshistorie für sicherere geräteübergreifende Arbeit

Gemeinsame Zusammenarbeit im Shared Vault über Obsidian Sync – eine KI , die die Teamdokumentation unterstützt , ohne dass ein Plattformwechsel erforderlich ist

Obsidian Publish: Veröffentlichen Sie Notizen im Web mit Volltextsuche und grafischer Navigation, wenn Sie eine schlanke „Dokumenten-Website“ benötigen

Limitierungen von Obsidian

Zusammenarbeit und Veröffentlichung sind Add-Ons, sodass die Kosten mit dem Wachstum Ihrer Teams steigen können

Die Preise gelten pro Website, was einschränkend sein kann, wenn Sie viele Client- oder Produkt-Knowledge-Hubs benötigen

Eine kommerzielle Lizenzierung ist optional, wird jedoch für den Einsatz in Unternehmen empfohlen, was bei größeren Organisationen zu einem eigenen Element werden kann.

Preise für Obsidian

Free

Synchronisierung : 5 $/Monat

Veröffentlichen: 10 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Obsidian?

Ein Reddit-Benutzer erwähnt:

„Ich finde, es ist das schlankste und am besten anpassbare Programm zur Verwaltung von Notizen und Aufgaben.“

„Ich finde, es ist das schlankste und am besten anpassbare Programm zur Verwaltung von Notizen und Aufgaben.“

📖 Lesen Sie auch: Wie erstellt man einen effizienten Workflow für das Dokumentenmanagement?

Glean wurde entwickelt, um Ihre externen Datenquellen zu durchforsten und Antworten zu liefern, die Ihr Team im Arbeitsalltag tatsächlich nutzen kann.

Im Grunde genommen fragen Sie einen KI-Assistenten, der auf den Kontext Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, sodass er Zusammenfassungen erstellen, Erklärungen liefern und die richtigen Threads herstellen kann, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Apps hin- und herspringen müssen.

Und da echte Teams in echten Tech-Stacks arbeiten, legt Glean Wert auf umfassende Verbindungen, einschließlich über 100 App-Integrationen, damit Ihr Wissensmanagement nicht bei „Das fügen wir später hinzu“ stehen bleibt.

Die besten Features

Unternehmensweiter Assistent, der den Unternehmenskontext für Fragen und Antworten sowie Zusammenfassungen nutzt

Über 100 nahtlose Integrationsmöglichkeiten durch Konnektoren für verschiedene Apps im Geschäft

Integrierte Governance-Struktur mit Richtlinien- und Schutzebenen für KI + Agenten

Kontrollen für sensible Daten und berechtigungsbasierter Zugriff zur Verringerung des Risikos einer übermäßigen Weitergabe

Unterstützung beim Erstellen und Verwalten von Agenten als Teil eines umfassenderen „Work KI Platform“-Ansatzes

Glean-Limits

Die Preise werden nicht als einfache Selbstbedienungs-Liste veröffentlicht, sodass Sie wahrscheinlich in einen verkaufsorientierten Evaluierungsprozess eintreten werden

Stark auf unternehmensweite Implementierungen ausgerichtet, was sich wie ein zusätzlicher Aufwand anfühlen kann, wenn Sie nur ein schlankes KI-Tool für ein einzelnes Team benötigen

Einige erweiterte Governance-/Agenten-Steuerungsfunktionen erfordern möglicherweise eine intensivere Abstimmung mit der IT- und Abteilung für Sicherheit im Vorfeld als kleinere tools

Preise von Glean

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen einsehen

G2 : 4,7/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Glean?

Ein G2-Benutzer erwähnt:

„Die Fähigkeit von Glean, bestimmte Ressourcen abzurufen und eine umfassende Zusammenfassung zu liefern, ist unglaublich praktisch, da sie mir Zeit spart, wenn ich auf wichtiges Wissen am Arbeitsplatz zugreifen möchte. “

„Die Fähigkeit von Glean, bestimmte Ressourcen abzurufen und eine umfassende Zusammenfassung zu liefern, ist unglaublich praktisch, da sie mir Zeit spart, wenn ich auf wichtiges Wissen am Arbeitsplatz zugreifen möchte. “

📖 Lesen Sie auch: Die besten Konkurrenten und Alternativen zu Glean

6. Tana (Am besten geeignet, um unordentliche Notizen in strukturiertes Wissen umzuwandeln)

Wenn Ihr Team ständig in Meetings sitzt, recherchiert und an schnelllebigen Projekten arbeitet, ist Tana genau das Richtige, um Ihre Gedanken zu ordnen, ohne dass dies zur lästigen Pflicht wird. Es ist eine moderne Wissensmanagement-App, die Notizen wie Blöcke behandelt, die Sie in Dokumenten, Plänen und Nachverfolgungen wiederverwenden können.

Was Tana auszeichnet, ist die Kombination aus „freiem Schreiben“ und Struktur. Sie können erste Gedanken festhalten und diese dann mithilfe von Tanas Blöcken (wie Supertags und Ansichten) in etwas verwandeln, das Sie für Abfragen und langfristige Pflege verwenden können.

Und wenn Sie Wert auf einen stets verfügbaren KI-Assistenten legen, setzt Tana auf KI-Features, die Ihnen helfen, Unterhaltungen in klarere Ergebnisse umzuwandeln und den Kontext nah an der Arbeit zu halten.

Die besten Features von Tana

Supertags, mit denen Sie Notizen in strukturierte Objekte umwandeln können, die Sie in verschiedenen Workflows wiederverwenden können

Ansichten, die Ihnen helfen, dieselben Informationen auf unterschiedliche Weise aufzuschlüsseln, wenn Sie mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten

Sprachgesteuerte Workflows, die dabei helfen, Notizen von Meetings zu erfassen und schneller in verwertbare Ergebnisse umzuwandeln

KI-Features im Free-Plan (einschließlich eines monatlichen KI-Guthabens), damit Sie KI-Tools testen können, ohne sich im Voraus committen zu müssen

Ein flexibler, grafischer Ansatz zur Verbindung von Ideen, damit der Kontext nicht untergeht, wenn Ihre Datenmengen wachsen

Limit von Tana

Eine echte Lernkurve, wenn Ihr Team starre Ordner gegenüber strukturierten Knoten und Tags bevorzugt

Die Zusammenarbeit steht nicht im Mittelpunkt des Produktkonzepts, daher muss die Tiefe der Zusammenarbeit in Echtzeit möglicherweise für Ihren spezifischen Workflow überprüft werden.

Die Nutzung von KI erfolgt auf Basis von Guthaben, sodass umfangreiche Zusammenfassungen oder häufige Generierungen eine Planung im Hinblick auf Limite erfordern können

Preise für Tana

Free

Plus : 10 $/Monat

Pro: 18 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Tana

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tana?

Ein Reddit-Benutzer erwähnt:

„Es ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass die Funktion „Tägliche Notizen“ so gut funktioniert, dass ich darauf vertrauen kann, dass ich nicht alles verliere und es am nächsten Tag vergesse.“

„Es ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass die Funktion „Tägliche Notizen“ so gut funktioniert, dass ich darauf vertrauen kann, dass ich nicht alles verliere und es am nächsten Tag vergesse.“

📖 Lesen Sie auch: Die besten Suchsoftwarelösungen für Enterprise-Unternehmen

7. Gamma (Am besten geeignet, um Ideen in ausgefeilte Dokumente, Präsentationen und Miniseiten umzusetzen)

Gamma ist einen Blick wert. Es wurde entwickelt, um „Karten“ zu erstellen und zu freigeben, die als Dokumente, Präsentationen oder einfache Webseiten dienen.

Es lässt sich auch gut in Teams integrieren: Sie können Inhalte per Link freigeben, den Zugriff auf Ansichten, Kommentare und die Bearbeitung steuern und innerhalb eines Workspaces zusammenarbeiten, ohne die Versionskontrolle zu verlieren.

Und wenn Ihnen Ergebnisse wichtig sind: Gamma bietet Analysen zur Nachverfolgung von Aufrufen, Interaktionen und Verweildauer – hilfreich für Projektmanager und Betriebsteams, die einen Nachweis darüber benötigen, dass ein Ergebnis erreicht wurde.

Die besten Features von Gamma

Erstellt Dokumente, Präsentationen und Websites in einem einzigen Workspace mit teilbaren Links und Berechtigungen

Echtzeit-Zusammenarbeit mit Zugriffskontrollen auf Workspace-Ebene

Integrierte Analysen wie eindeutige Besucher, Ansichten von Karten und Verweildauer pro Karte

Team- und Business-Optionen für Markenkonsistenz, zentralisierte Abrechnung und Verwaltung der Plätze

Planbasierte Kontrollmechanismen wie Passwortschutz und Auffindbarkeit im Web für veröffentlichte Arbeiten

Gamma-Einschränkungen

Vollständige Analysen sind dem Pro-Plan vorbehalten (niedrigere Pläne haben einen Limit-Zugriff oder keinen Zugriff).

Der Export von Analysedaten wird nicht unterstützt (Sie benötigen Screenshots/manuelle Berichterstellung).

Einige Freigabeoptionen für Sicherheit (wie der Passwortschutz) sind nur in den höheren Plänen verfügbar

Gamma-Preise

Free

Plus : 12 $/Monat

Pro : 25 $/Monat

Ultra: 100 $/Monat

Gamma-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,1/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Gamma?

Ein G2-Benutzer erwähnt:

„Gamma KI wandelt Ideen mühelos in vollständige, gut strukturierte Präsentationen um.“

„Gamma KI wandelt Ideen mühelos in vollständige, gut strukturierte Präsentationen um.“

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie ein Unternehmens-Wiki für Ihr Team

8. Converse AI (Am besten geeignet für Omnichannel-Dialog-KI-Assistenten)

Viele Geschäfte haben Schwierigkeiten, Unterhaltungen plattformübergreifend zu bündeln und in sinnvolle Interaktionen umzuwandeln. Converse AI wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen, indem es eine zentrale Schnittstelle bereitstellt, über die Teams Chats verwalten, Antworten automatisieren und die Kundenbindung in Echtzeit vertiefen können.

Ganz gleich, ob Sie Support über WhatsApp, Live-Chat auf Ihrer Website oder proaktive Messaging-Kampagnen betreiben – Converse AI hilft Ihnen dabei, mit Kunden zu kommunizieren, wo immer sie sich befinden. Der Fokus auf KI-Tools für Kommunikation und Kundenbindung macht es zu einer soliden Wahl, wenn Automatisierung und dialogorientierte Workflows im Mittelpunkt Ihrer Strategie stehen.

Darüber hinaus legt die Plattform Wert auf einfache Bereitstellung und übersichtliche Berichterstellung, sodass Ihr Team weniger Zeit damit verbringt, Systeme miteinander zu verknüpfen, und mehr Zeit damit, aus jeder Interaktion einen Wert zu generieren.

Die besten Features von Converse KI

Omnichannel-Konversationsbot-Builder, der WhatsApp , Web-Chat und andere Kanäle unterstützt

Automatisierte Interaktionskampagnen, die durch das Verhalten der Benutzer ausgelöst werden

Dashboard mit Berichterstellung zu Unterhaltungen und zur Leistung der Agenten

Anpassbare Antwortregeln und Automatisierung der Kampagnen

Mobile Verwaltung zur Überwachung und Reaktion von unterwegs

Einschränkungen von Converse KI

Die Preise sind nicht transparent aufgeführt, was bedeutet, dass Sie sich wahrscheinlich an den Vertrieb wenden müssen, um die genauen Preise für Unternehmen zu erfahren.

Es ist nicht immer klar, welche KI-Modelle im Backend zum Einsatz kommen, im Vergleich zu anderen Agent-Frameworks

Die Feature-Tiefe (wie z. B. erweiterte RAG-Funktionen oder Wissensmanagement) kann hinter dedizierten KI-Agentenplattformen zurückbleiben

Preise für Converse KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Converse KI

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten für Teams

9. Ponder (Am besten geeignet für die Erstellung strukturierter KI-Schlussfolgerungs-Workflows und forschungsbasierter Entscheidungssysteme)

Wenn Sie nach Alternativen suchen, die über herkömmliche promptbasierte Tools hinausgehen, bietet sich Ponder als Plattform an, die Teams dabei unterstützt, strukturierte KI-Workflows und auf Schlussfolgerungen basierende Anwendungen zu entwickeln.

Anstatt KI-Ergebnisse als isolierte Antworten zu betrachten, konzentriert sich das tool darauf, zu strukturieren, wie Modelle Informationen verarbeiten, Probleme durchdenken und Entscheidungen innerhalb eines umfassenderen Systems treffen.

Dieser Ansatz macht Ponder besonders nützlich für Teams, die mit KI-gestützten Workflows für Recherche, Analyse und strukturiertes Denken experimentieren. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Workflows zu entwerfen, in denen KI-Modelle Probleme aufschlüsseln, den Kontext analysieren und Antworten schrittweise verfeinern – und Ihnen so helfen, von einfachen Prompt-Interaktionen zu einem bewussteren, schrittweisen Denkprozess überzugehen.

Entdecken Sie die besten Features

Strukturierte Workflows, die KI-Modelle durch mehrstufige Denkprozesse führen, anstatt nur auf einzelne Eingaben zu reagieren

Tools zur Organisation komplexer Forschungs- und Analyseaufgaben mit iterativem Denken und kontextbezogener Bewertung

Unterstützung bei der Entwicklung von KI-Systemen, die komplexe Fragestellungen in kleinere Schlussfolgerungsschritte zerlegen

Eine workfloworientierte Benutzeroberfläche, die Teams dabei unterstützt, mit KI-gesteuerten Entscheidungsmodellen zu experimentieren

Entwickelt für forschungsintensive oder analytische Anwendungsfälle, bei denen Modelllogik und Rückverfolgbarkeit wichtig sind

Bedenken Sie die Limite

Im Vergleich zu einfachen KI-Chat-Tools weniger geeignet für einfache Aufgaben zur Generierung von Eingabeaufforderungen

Erfordert ein tieferes Verständnis von KI-Workflows oder Schlussfolgerungsmodellen, um effektiv genutzt zu werden

Da sich die Plattform noch in der Entwicklung befindet, sind die Integrationsmöglichkeiten mit anderen Systemen möglicherweise eingeschränkter als bei größeren KI-Workflow-Plattformen

Preise prüfen

Free

Casual : 10 $/Monat

Plus : 30 $/Monat

Pro: 60 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen prüfen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Wissensdatenbanken in Word & ClickUp

10. Scholarcy (Am besten geeignet, um lange Dokumente in zitierfähige Zusammenfassungen umzuwandeln)

Wenn Ihr Team ständig in PDF-Dateien, Zeitschriftenartikeln und Berichten versinkt, ist Scholarcy genau das Richtige für Sie – für den Moment, in dem Sie KI-generierte Erkenntnisse benötigen, ohne den Überblick zu verlieren.

Der Schwerpunkt liegt darauf, lange Texte in strukturierte, übersichtliche Zusammenfassungen im „Flashcard“-Stil zu komprimieren, die Sie speichern, durchsuchen und später erneut aufrufen können, damit Ihre Daten nicht auf zehn verschiedenen Registerkarten verstreut sind.

Und da es für forschungsintensive Arbeit konzipiert ist, ist es besonders praktisch, wenn Sie Wert auf Quellenangaben, wiederkehrende Notizen und den Aufbau einer schlanken persönlichen Bibliothek legen, auf die Sie projektübergreifend zurückgreifen können.

Die besten Features von Scholarcy

Fassen Sie Inhalte zusammen und extrahieren Sie Schlüssel-Erkenntnisse, um das Lesen und Überprüfen zu beschleunigen

Analysieren Sie Forschungsergebnisse mit Hervorhebungen, Notizen und Workflows für die Bearbeitung des Textes

Organisieren Sie gespeicherte Zusammenfassungen in einer durchsuchbaren Bibliothek aus Karteikarten und Sammlungen

Exportieren und synthetisieren Sie Forschungsergebnisse nach Bedarf in andere Apps

Erstellen Sie eine Literaturmatrix und generieren Sie Bibliografien mit einem Klick (nützlich für strukturierte Übersichtsarbeiten)

Limitierungen von Scholarcy

Der kostenlose Artikel-Zusammenfasser unterliegt einem Limit (einschließlich eines Limits für Zusammenfassungen und den Export von Lernkarten).

Für unbegrenzte Zusammenfassungen und „erweiterte Zusammenfassungen“ ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Die Website gibt den genauen Betrag in US-Dollar für den monatlichen/jährlichen kostenpflichtigen Plan nicht im lesbaren Text der Seite an; den endgültigen Preis sehen Sie an der Kasse.

Preise für Scholarcy

Free

Scholarcy Plus: 4,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Scholarcy

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Scholarcy?

Ein G2-Benutzer erwähnt:

„Es verfügt über eine einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche. Es ermöglicht dem Benutzer, innerhalb weniger Sekunden benutzerdefinierte Zusammenfassungen von Diagrammdaten, Tabellen usw. anzupassen und zu erstellen.“

„Es verfügt über eine einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche. Es ermöglicht dem Benutzer, innerhalb weniger Sekunden die benutzerdefinierte Zusammenfassung von Diagrammdaten, Tabellen usw. anzupassen und durchzuführen.“

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Suchmaschinen, die Sie ausprobieren sollten

ClickUp: Eine Wissensplattform, die tatsächlich mit Ihnen mitwächst

Jetzt können Sie Kuse-AI-Alternativen klarer bewerten, basierend auf dem, was wirklich zählt: Prognosetiefe, strukturiertes Wissensmanagement, messbare KI-generierte Erkenntnisse und Support für mehrere Projekte ohne Chaos.

Die richtige Plattform sollte Ihrem Team helfen, sich von verstreuten Haftnotizen, unzusammenhängenden Dateien und oberflächlicher Automatisierung zu lösen. Ganz gleich, ob Ihre Priorität auf prädiktiver Analytik, strafferer Kostenkontrolle, engerer Zusammenarbeit oder fortschrittlicheren KI-Features liegt – das Ziel ist dasselbe: Klarheit, die zu selbstbewussten Entscheidungen führt.

Beginnen Sie mit einem konkreten Projekt. Testen Sie, wie gut das Tool mit echten Daten, echten Diskussionen und echten geschäftlichen Einschränkungen umgeht. Skalieren Sie dann dort, wo es die Produktivität verbessert – und nicht nur um der Neuheit willen.

Wenn Sie jedoch Ihre Arbeit, Ihren Kontext und Ihre Aufgabenabwicklung an einem Ort bündeln möchten, beginnen Sie mit ClickUp. Melden Sie sich jetzt an!