72 % der Verbraucher geben an, dass Wunschlisten das Weihnachtseinkaufen erleichtern, und 64 % freuen sich auch über Geschenke von Wunschlisten.

Doch Weihnachtswunschlisten scheitern oft, weil sie über Text-Threads, Notiz-Apps und mentale Erinnerungen verstreut sind, die genau dann verschwinden, wenn man sie braucht. Dieser Artikel stellt sieben kostenlose Vorlagen für Weihnachtswunschlisten vor – von einfachen, ausdruckbaren Checklisten bis hin zu voll ausgestatteten digitalen Planern mit Echtzeit-Zusammenarbeit.

Nutze sie, um Geschenkideen zu organisieren, Wünsche mit der Familie zu teilen und dich tatsächlich daran zu erinnern, was sich jeder wünscht, wenn der Dezember kommt. 🎄

7 kostenlose Vorlagen für Weihnachtswunschlisten im Überblick

💡 Profi-Tipp: Die Koordination eines großen Geschenkaustauschs in der Familie oder im Büro kann stressig sein. Du jonglierst mit Budgets, mehreren Empfängerlisten, Einkaufsfristen und Plänen für Ereignisse über verschiedene Apps, Tabellen und Gruppenchats hinweg. Diese Kontextzersplitterung – die Fragmentierung wichtiger Informationen über nicht miteinander verbundene Apps und Plattformen hinweg – führt dazu, dass entscheidende Details verloren gehen, was zu versehentlichen Doppelkäufen und einem überschrittenen Budget führt, noch bevor die Feiertage überhaupt begonnen haben. ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, löst dieses Problem, indem er alles an einem Ort zusammenführt. Mit all deinen Listen, Einkaufsaufgaben und Terminen, Veranstaltungsplänen und dem Team-Chat an einem Ort – und dank integrierter KI – ist es kinderleicht, alles unter Kontrolle zu halten!

Die besten kostenlosen Vorlagen für deine Weihnachtsliste

Zwischen Betriebsfeiern, Familienzusammenkünften und Wichtelaktionen vermehren sich die Geschenllisten im Dezember rasend schnell – und sind selten aufeinander abgestimmt. Das führt zu doppelten Geschenken, vergessenen Elementen und dem nagenden Gefühl, dass man ein riesiges Projekt bewältigen muss, anstatt die Weihnachtszeit zu genießen.

Die Vorlagen in unserer Liste umfassen verschiedene Formate – wählen Sie diejenige aus, die am besten zu Ihrer Art des Einkaufens und Freigebens passt. Einige eignen sich am besten für den persönlichen Gebrauch, während andere bei der Koordination im Team oder in der Familie punkten.

1. Vorlage für einen Weihnachtsplaner von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre Weihnachtsaktivitäten an einem Ort mit der Vorlage „Holiday Planner“ von ClickUp

Beenden Sie das Chaos bei der Weihnachtsplanung mit einer umfassenden Vorlage, die weit über eine einfache Wunschliste hinausgeht. Vereinen Sie die Geschennachverfolgung, Budgetverwaltung und Terminplanung in einem Workspace mit der „Holiday Planner“-Vorlage von ClickUp – einem zentralen Command-Center für Ihre Weihnachtsvorbereitungen.

Anstatt mit verstreuten Informationen zu jonglieren, erhalten Sie eine zentrale Informationsquelle, die alle auf dem Laufenden hält und den Überblick bewahrt.

Warum es Ihnen gefallen wird:

⚡️Ideal für: Erfahrene Benutzer bei der Weihnachtsplanung, die einen hub suchen, um Geschenke, Budgets und wichtige Termine zu koordinieren, ohne den Überblick über die Details zu verlieren.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen unter. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen unter. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

2. Liste von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der Liste-Vorlage von ClickUp sparen Sie Zeit, reduzieren Stress und erledigen mehr Aufgaben mit Leichtigkeit.

Deine persönliche Wunschliste ist ein chaotisches Durcheinander in einer Notiz-App oder, schlimmer noch, ein langer, verwirrender Text-Thread, in dem man unmöglich etwas finden kann. Wenn dich jemand fragt, was du dir wünschst, schickst du eine unübersichtliche Liste, und der andere hat keine Ahnung, welchen „blauen Pullover“ du gemeint hast. Diese Unklarheit ruiniert die Überraschung, wenn er nach einem direkten Link, der Größe oder der bevorzugten Farbe fragen muss.

Warum ersetzen Sie nicht unordentliche Notizen und endlose Textnachrichten durch einen übersichtlichen, gemeinsam nutzbaren digitalen Wunschzettel-Generator? Erfassen und teilen Sie Ihre Ideen an einem einzigen, übersichtlichen Ort mit der ClickUp-Listenvorlage. Sie verwandelt Ihre verstreuten Gedanken in eine klare, umsetzbare Liste, die Sie jederzeit aktualisieren und mit jedem freigeben können, damit Sie genau die Geschenke erhalten, die Sie sich wirklich wünschen.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Einfach organisieren: Nutze die einfache Drag-and-Drop-Funktion, um die Elemente nach Priorität neu zu ordnen, wenn sich deine Wünsche im Laufe der Saison ändern

Direkte Produktlinks hinzufügen: Machen Sie Schluss mit dem Rätselraten, indem Sie Hyperlinks zu genau den Produkten hinzufügen, die Sie sich wünschen. Die Schenkenden können direkt auf das Element klicken, was das Einkaufserlebnis nahtlos gestaltet

Halten Sie wichtige Details fest: Fügen Sie Angaben wie den Preisbereich, die Priorität oder Ihre bevorzugte Farbe und Größe hinzu. So erhalten die Schenkenden alle notwendigen Informationen, ohne nachfragen zu müssen.

Mit jedem und überall freigeben: Erstellen Sie einen öffentlichen ClickUp-Link zu Ihrer Liste, den jeder einsehen kann, auch ohne ClickUp-Konto. Senden Sie ihn an Familie und Freunde, damit diese immer Zugriff auf Ihre aktuellen Wünsche haben

⚡️Ideal für: Alle, die eine übersichtliche, teilbare persönliche Liste mit Links und Details wünschen, damit die Schenkenden schnell das Richtige kaufen können.

📚 Lesen Sie auch: Tipps, um Burnout in der Weihnachtszeit zu vermeiden

3. To-Do-Liste-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie eine Weihnachtswunschliste mithilfe der ClickUp-To-Do-Listen-Vorlage in eine umsetzbare Liste mit Eigentümern.

Vielleicht haben Sie eine Liste mit Wünschen, aber lässt sich diese auch in einen konkreten Einkaufsplan umsetzen? Sie wissen zwar, was Sie für andere kaufen möchten, aber Sie haben kein System für die Nachverfolgung von wem es gekauft wird, wann es gekauft werden muss oder ob es bereits gekauft und verpackt wurde.

Diese mangelnde Koordination führt zu Panik beim Last-Minute-Einkauf und zu dem klassischen Problem in der Weihnachtszeit, dass zwei Personen dasselbe Geschenk für dieselbe Person kaufen.

Verwandeln Sie Ihre passive Wunschliste mit einer aufgabenorientierten Vorlage in ein umsetzbares Einkaufsprojekt. Behandeln Sie jede Geschenkidee als Aufgabe – komplett mit Unteraufgaben, Fristen und Eigentümern – mithilfe der ClickUp-To-Do-Listen-Vorlage.

Dieser Ansatz verwandelt Ihre Liste von einer einfachen Sammlung von Ideen in einen gemeinsamen Plan mit klarer Zuständigkeit. So wird sichergestellt, dass jedes Geschenk rechtzeitig und ohne Doppelkäufe gekauft wird.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Kontrollkästchen: Genießen Sie das befriedigende Gefühl, Elemente abzuhaken, sobald Sie den Kauf und das Einpacken erledigt haben. Die Nachverfolgung des Fortschritts der Vorlage bietet einen klaren Überblick darüber, was bereits erledigt ist und was noch zu erledigen ist.

Präzise Aufgaben verteilen: Vermeiden Sie doppelte Geschenke, indem Sie Vermeiden Sie doppelte Geschenke, indem Sie in ClickUp die Funktion „Mitarbeiter“ nutzen, um jede Einkaufsaufgabe einem bestimmten Familienmitglied zuzuweisen. So weiß jeder genau, wofür er verantwortlich ist.

Planen Sie Ihre Einkäufe: Legen Sie Fristen für Ihre Einkäufe fest, um Hektik in letzter Minute zu vermeiden. Sie können Ihre Einkäufe über mehrere Wochen verteilen, wodurch der Prozess stressfreier wird.

Teilen Sie komplexe Geschenke in einfachere Schritte auf: Erstellen Sie für Geschenke, die mehr Aufwand erfordern, Erstellen Sie für Geschenke, die mehr Aufwand erfordern, ClickUp-Unteraufgaben , um Recherche-Schritte wie „Preise vergleichen“, „Größen prüfen“ oder „Rabatt-Code finden“ zu verfolgen.

⚡️Ideal für: Familien oder Teams, die den Geschenkkauf koordinieren und klare Eigentümer, Fristen und eine Nachverfolgung des Fortschritts benötigen, um Doppelkäufe zu vermeiden.

📚 Lesen Sie auch: Geschenkideen für Unternehmen, um Mitarbeitern Wertschätzung zu zeigen

4. Checkliste-Vorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie die Nachverfolgung Ihrer Weihnachtseinkäufe mit der Checkliste von ClickUp

Manchmal möchte man einfach nur eine schlichte, schnörkellose Liste ohne die Komplexität von Budgets, Mitarbeitern oder mehreren Ansichten. Du hast genug von überladenen Tools für eine eigentlich einfache Aufgabe: Elemente auflisten und abhaken. Diese Frustration führt dazu, dass du wieder auf Papierlisten (die du verlierst) oder eine einfache Notiz-App (die keine Struktur bietet) zurückgreifst.

Die ClickUp-Checklistenvorlage bietet dir die Übersichtlichkeit einer einfachen Checkliste, ohne auf digitale Komfortfunktionen zu verzichten. Die übersichtliche Liste im Stil mit Kontrollkästchen sorgt für Einfachheit und erstellt Checklisten, die du auf deinem Smartphone nutzen oder für den Kühlschrank ausdrucken kannst. Sie eignet sich hervorragend für schnelle persönliche Wunschlisten, Geschenkideen für Kinder oder zum Einkaufen.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Minimalistisches Design: Die Vorlage konzentriert sich auf nur zwei Dinge: das Element und ein Kontrollkästchen. Es gibt keine Einarbeitungszeit, sodass Sie sie öffnen, Elemente hinzufügen und sofort mit dem Abhaken beginnen können

Einfaches Duplizieren: Erstellen Sie in Sekundenschnelle separate, identische Checklisten für jedes Familienmitglied, damit die Wünsche aller übersichtlich und klar voneinander getrennt sind

Druckfreundliches Layout: Wenn Sie eine gedruckte Liste bevorzugen, ist das Layout druckfreundlich und lässt sich problemlos offline verwenden

Gruppieren Sie Elemente für eine einfachere Planung: Sorgen Sie für mehr Übersicht, indem Sie Elemente mit ClickUp Nested Checklists in Kategorien gruppieren. Sie können beispielsweise Unterchecklisten für „Geschenke für Mama“, „Kleine Geschenke für den Weihnachtsstrumpf“ oder „Wichteln auf der Arbeit“ erstellen. Sorgen Sie für mehr Übersicht, indem Sie Elemente mitin Kategorien gruppieren. Sie können beispielsweise Unterchecklisten für „Geschenke für Mama“, „Kleine Geschenke für den Weihnachtsstrumpf“ oder „Wichteln auf der Arbeit“ erstellen.

⚡️Ideal für: Minimalisten, die einfach nur eine schnelle Liste wollen, die sie auf dem Handy oder ausgedruckt nutzen können, ohne zusätzlichen Planungsaufwand.

💡 Profi-Tipp: Wenn du eine Liste für Familiengeschenke oder einen Wichtel bei der Arbeit koordinierst, nutze doch einen ClickUp Super Agent als deinen „Weihnachtskoordinator“. ” Richte ihn so ein, dass er täglich oder wöchentlich eine kurze Übersicht über Geschenke sendet, die sich noch in der Ideenphase befinden, Elemente markiert, die wie Duplikate aussehen, und allen eine Erinnerung sendet, was vor den Versandfristen gekauft werden muss. So bleibt die Liste ohne zusätzliches Hin und Her auf dem neuesten Stand, und du vermeidest doppelte Einkäufe in letzter Minute. Erfahren Sie noch heute, wie Sie Ihren ersten Super-Agenten in ClickUp erstellen!

5. Weihnachtswunschliste-Vorlage von TheGooDocs

via GooDocs

Du lebst und atmest Google Docs und möchtest dir nicht die Mühe machen, nur für eine Weihnachtsliste eine neue Plattform zu erlernen. Du brauchst etwas, das dir vertraut ist, das sich leicht mit anderen Google-Benutzern freigeben lässt und das ein wenig festliches Flair hat, ohne dass du selbst Designarbeit leisten musst.

Diese auf Google Docs basierende Vorlage für Weihnachtswunschlisten von TheGooDocs ist perfekt für Benutzer, die eine schnelle, dekorative und vertraute Option suchen. Sie verfügt über ein vorgefertigtes weihnachtliches Design, das sofort ausgefüllt, über Google Drive freigegeben oder ausgedruckt werden kann.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Festliches Design inklusive: Das weihnachtliche Design ist bereits für Sie erledigt, sodass Sie sich ganz auf das Hinzufügen Ihrer Elemente konzentrieren können, ohne sich um das Format kümmern zu müssen

Freigabe für Familienmitglieder: Verwenden Sie die Standardberechtigungen von Google Drive, um festzulegen, wer das Dokument ansehen oder bearbeiten darf.

Bearbeitbare Textfelder: Fügen Sie ganz einfach Artikelnamen, Beschreibungen und Notizen dazu hinzu, wo jedes Geschenk erhältlich ist.

Vollständig benutzerdefiniert: Lade die Vorlage herunter und passe Text und Layout ganz nach deinen Wünschen an

Auch wenn dies für den persönlichen Gebrauch praktisch ist, denken Sie daran, dass es sich um ein statisches Dokument handelt. Es fehlen dynamische Features wie Echtzeit-Kaufstatus oder Benachrichtigungen, wodurch es sich weniger gut für die Koordination eines Geschenkaustauschs mit mehreren Käufern eignet.

⚡️Ideal für: Google Docs-Fans, die eine festliche, leicht zu freigebende Wunschliste suchen, die sie ohne jegliches Setup ausfüllen und ausdrucken können.

💡 Profi-Tipp: Wenn du gerade einkaufen bist (oder dir beim Scrollen eine Geschenkidee einfällt), nutze ClickUp Talk to Text, um sie sofort festzuhalten, anstatt zu versuchen, sie dir später zu merken. Diktieren Sie einfach eine kurze Notiz wie „Gemütlichen blauen Pullover für Mama hinzufügen, Größe M, unter 50 $“ oder „Wichtel-Tasse als gekauft markieren“ und fügen Sie den Text direkt in Ihre Wunschliste oder Geschenkaufgabe ein. So halten Sie Links, Größen und den Status der Geschenke auch unterwegs schnell auf dem neuesten Stand, selbst wenn Sie nur eine Hand frei haben. Arbeit mit ClickUp Talk to Text viermal schneller als beim Tippen

6. Weihnachtswunschliste – Präsentation von Slidesgo

via Slidesgo

Eine Nur-Text-Liste wirkt langweilig, besonders wenn du Kinder begeistern oder kreative Ideen mit der Familie teilen möchtest. Du suchst nach einer Möglichkeit, deine Wunschliste anschaulicher und ansprechender zu gestalten, fast wie ein persönliches Geschenk-Lookbook.

Erstellen Sie mit der Weihnachtswunschliste-Präsentation von Slidesgo für Google Slides oder PowerPoint eine visuell ansprechende, folienbasierte Liste. Sie ist als illustrierte, teilbare Präsentation konzipiert, die besonders kreativen Schenkenden Spaß macht oder Kindern hilft, der Familie zu zeigen, was sie sich wünschen.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Illustrierte Weihnachtsdesigns: Wählen Sie aus zahlreichen festlichen Layouts, um Ihre Präsentation zu erstellen

Bildfreundlich: Fügen Sie Fotos der gewünschten Geschenke direkt neben deren Beschreibungen hinzu, um für maximale Übersichtlichkeit zu sorgen

Einfach zu freigeben: Präsentieren Sie sie live oder exportieren Sie sie als PDF, das jeder ganz einfach herunterladen und ansehen kann

Anpassbare Farben: Passen Sie die Farben und Schriftarten an Ihren persönlichen Weihnachtsstil an

Sie ist nicht dafür gedacht, die Nachverfolgung von Einkäufen durchzuführen oder ein Budget zu verwalten, aber sie macht das Freigeben einer Liste definitiv zu einem unvergesslichen Erlebnis.

⚡️Ideal für: Alle, die sich eine visuelle Liste im Lookbook-Stil (besonders für Kinder oder kreative Geschenke) wünschen, bei der Bilder im Mittelpunkt stehen.

7. Festliche Liste der Weihnachtswünsche von WordLayouts

via WordLayouts

Vielleicht bist du ein Fan der traditionellen, physischen Liste – etwas, das du ausdrucken, von Hand ausfüllen und an den Kühlschrank heften kannst. Du brauchst keine digitalen Features; du möchtest einfach nur eine ansprechend gestaltete, druckbare Liste, die sich leicht für Kinder, Aktivitäten im Klassenzimmer oder einfache Familienlisten verwenden lässt.

Die festliche Weihnachtswunschliste von WordLayouts ist eine druckbare Microsoft Word-Vorlage mit einem klassischen, verspielten und kinderfreundlichen Weihnachtsdesign. Sie ist die perfekte Wahl für alle, die eine traditionelle Liste zum Ausdrucken und Ausfüllen suchen.

Warum es Ihnen gefallen wird:

Hilfreiche Hinweise: Die Vorlage bietet Spaces, um Notizen zu machen zu den Dingen, die du dir wünschst und brauchst, sowie zu den Dingen, die du liest und trägst, und hilft dir so bei der Geschenksuche.

Vertraute Bearbeitung: Da es sich um ein Word-Dokument handelt, können Sie es ganz einfach in einem Programm bearbeiten, das die meisten Leute bereits installiert haben

Druckfertiges Layout: Die Vorlage ist für den Druck formatiert, sodass Sie nur noch die Felder ausfüllen müssen und loslegen können

Da es sich um ein statisches Word-Dokument handelt, fehlen digitale Features für die Zusammenarbeit wie Echtzeit-Aktualisierungen oder anklickbare Produktlinks. Es eignet sich daher eher für den persönlichen Offline-Gebrauch als für einen koordinierten Geschenkaustausch unter mehreren Personen.

⚡️Ideal für: Personen, die eine ausdruckbare, ausfüllbare Liste für zu Hause, das Klassenzimmer oder Aktivitäten mit Kindern einem digitalen Tracker vorziehen.

Wenn Sie in dieser Saison für Firmengeschenke oder Kundengeschenke zuständig sind, finden Sie hier ein hilfreiches Video mit praktischen Ideen für die Auswahl passender Geschäftsgeschenke, die berufliche Beziehungen stärken:

💡 Profi-Tipp: Musst du die Weihnachtseinkäufe für eine große Familie oder ein Team organisieren? Speichere alles in ClickUp Docs, damit du den Überblick behältst. Erstelle ein einfaches Weihnachts-Dokument mit Abschnitten für jede Person und verknüpfe dann die entsprechenden Wunschlisten oder Aufgaben, damit alles übersichtlich bleibt und sich leicht teilen lässt. Hast du eine Frage zu einem der Angebote? Frag einfach ClickUp Brain, um in Sekundenschnelle Antworten zu erhalten – ganz ohne mühsames Durchsuchen mehrerer Listen! Sammeln Sie alle Ihre Einkaufslisten an einem Ort mit ClickUp Docs

Erstellen Sie noch heute Ihre Weihnachtsliste

Eine gute Vorlage für eine Weihnachtswunschliste reduziert doppelte Geschenke und vereinfacht das Teilen von Vorlieben – egal, ob du einen Geschenkaustausch in der Familie koordinierst oder deine eigenen Ideen organisieren möchtest. Während ausdruckbare Vorlagen ideal für Kinder oder schnelle persönliche Listen sind, eignen sich digitale Vorlagen mit Echtzeit-Freigabe und Produktlinks weitaus besser für die Koordination in der Gruppe. Eine spezielle Vorlage mit Funktionen für Zusammenarbeit und Nachverfolgung des Kaufs sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Beginne frühzeitig mit deiner Liste – 32 % der Verbraucher beginnen bereits vor November mit dem Weihnachtseinkauf –, teile sie mit vielen und aktualisiere sie, sobald dir neue Ideen kommen. ✨Bist du bereit, deine Weihnachtsgeschenke zu organisieren? Starte kostenlos mit ClickUp und bewahre alle Wunschlisten, Einkaufsaufgaben und Geschenkideen an einem Ort auf.

Häufig gestellte Fragen

Ja – freigebe sie über einen öffentlichen Link oder per E-Mail, damit Familienmitglieder oder Kollegen sie in Echtzeit einsehen oder bearbeiten können. Die meisten digitalen Vorlagen, wie beispielsweise die in ClickUp, unterstützen diese Funktion. Für eine Weihnachtswunschliste am Arbeitsplatz oder für Wichteln sorgt eine gemeinsame Vorlage dafür, dass alle Listen an einem Ort gesammelt sind, ohne endlose Gruppenchats.

PDF und Word (.docx) sind die zuverlässigsten Formate für eine kostenlose, ausdruckbare Weihnachtswunschliste. PDFs behalten die Formatierung auf allen Geräten perfekt bei, während Sie bei Word-Dateien den Text vor dem Ausdrucken bearbeiten können.

Erleichtern Sie es den Schenkenden, genau die richtigen Produkte zu finden, indem Sie eine digitale Vorlage verwenden, die Hyperlinks unterstützt, wie beispielsweise die Liste von ClickUp. Fügen Sie einfach die Produkt-URL in ein Benutzerdefiniertes Feld oder in die Artikelbeschreibung ein, damit die Schenkenden direkt zum Online-Shop gelangen können.