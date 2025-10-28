10 kostenlose Notion-Vorlagen für die Planung von Ereignissen für eine einfache Organisation

Ereignisse bringen Menschen näher zusammen und eröffnen neue Möglichkeiten.

Tatsächlich glauben fast 90 % der Marketingfachleute, dass Ereignisse ihrem Unternehmen helfen, sich von der Konkurrenz abzuheben, während 89 % sie als entscheidend für das Geschäftswachstum ansehen.

Aber für erfolgreiche Ereignisse braucht es mehr als nur Begeisterung. Mit der richtigen Vorlage für die Veranstaltungsplanung behalten Sie den Überblick über alle kleinen Details und vereinfachen den gesamten Prozess.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Notion-Vorlagen für die Planung von Ereignissen vor, mit denen Sie Ihre Ereignisse erfolgreich verwalten können.

Die besten Vorlagen für Veranstaltungsplaner auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht aller Notion- und ClickUp-Vorlagen für die Planung von Ereignissen, die wir als Feature vorstellen:

Was macht eine gute Notion-Vorlage für das Ereignis-Planen aus?

Als Eventmanager schätze ich es sehr, dass Notion mir einen zentralen, anpassbaren Bereich bietet, in dem ich jedes Detail eines Ereignisses verwalten kann. Von der übergeordneten Strategie bis hin zur detaillierten Logistik kann ich dynamische Checklisten erstellen, Budgets nachverfolgen, Aufgaben zuweisen und alle relevanten Dokumente an einem Ort speichern.

Diese G2-Bewertung fasst es gut zusammen. Eine gute Notion-Vorlage für die Veranstaltungsplanung dient als zentrale Anlaufstelle für alles, was Sie benötigen, von übergeordneten Zielen bis hin zu kleinsten logistischen Details.

Hier sind einige Merkmale, auf die Sie achten sollten:

✅ Zeitleiste und Checkliste, damit Aufgaben und Fristen von Anfang bis Ende klar sind

✅ Budget-Tracker zur Überwachung der Ausgaben und zur Kontrolle der Finanzen

✅ Lieferantenmanagement zur Organisation von Kontakten, Angeboten, Zahlungen und Verträgen

✅ Gast-Managementsystem zur Nachverfolgung von RSVPs, Präferenzen und Plätzen

✅ Zentraler Hub zum Speichern von Notizen, Dokumenten und Links an einem leicht zugänglichen Ort

10 kostenlose Notion-Vorlagen für die Veranstaltungsplanung

Von Konferenzen über Hochzeiten bis hin zu kleinen Zusammenkünften – mit der richtigen Vorlage müssen Sie sich nicht mehr um jedes kleine Detail kümmern. Hier finden Sie einige kostenlose Notion-Vorlagen für die Veranstaltungsplanung, mit denen Sie den Überblick behalten und den Zeitplan einhalten können.

1. Kalender für Ereignisse von Notion

via Notion

Die Notion-Vorlage „Veranstaltungskalender“ bietet Ihnen einen freigegebenen Kalender, in dem Sie bevorstehende Ereignisse einplanen und alle wichtigen Veranstaltungsdetails wie Datum, Uhrzeit und RSVP-Links hinzufügen können.

Was diese Vorlage besonders auszeichnet, ist ihre Doppelfunktion als Kommunikationsplattform. Sie können Anhänge anhängen, kurze Notizen hinzufügen oder Links direkt im Kalender freigeben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Freigeben Sie Ereignis-Details mit Ihrem Team in einem einzigen einfachen Space.

Planen Sie Workshops, Offsite-Meetings oder Community-Sitzungen mit klarer Sichtbarkeit.

Legen Sie die Daten des Konferenz-Ereignisses und RSVPs in Karte

Erstellen Sie eine Aufzeichnung vergangener Ereignisse, um die zukünftige Planung zu erleichtern.

✨ Ideal für: Teams und Organisationen, die eine einfache Möglichkeit suchen, alle Beteiligten über bevorstehende Ereignisse auf dem Laufenden zu halten.

👀 Wissenswertes: Primavera Sound hat in Barcelona Rekorde gebrochen. Das Festival zog bei seiner 23. Ausgabe etwa 293.000 Menschen an und war damit die bestbesuchte einwöchige Veranstaltung aller Zeiten. Headliner wie Charli XCX, Troye Sivan und Sabrina Carpenter trugen dazu bei, dass es bereits im Januar ausverkauft war. Das Ereignis generierte einen wirtschaftlichen Effekt von über 300 Millionen Euro für die Stadt.

2. Weihnachtsgeschenk-Planer von Notion

In „Kevin – Allein zu Haus 2“ plant Kevin sorgfältig seinen Einkaufsbummel im Spielzeugladen und stellt sicher, dass er genau weiß, was er braucht, bevor er losgeht. Hätte seine Familie ihren Urlaub mit der gleichen Sorgfalt geplant, hätten sie das Chaos am Flughafen vermeiden können.

Der Holiday Gift Planner von Notion hilft Ihnen dabei, das zu erledigen.

Mit dieser Vorlage wird das Schenken weniger zu einer hektischen Angelegenheit und mehr zu einem durchdachten Prozess. Sie können das ganze Jahr über Geschenkideen notieren, Budgets nachverfolgen und gekaufte Geschenke abhaken.

Diese Vorlage für die Veranstaltungsplanung ist genau das, was Sie brauchen, um sich auch die kleinsten Details zu merken: Von der bevorzugten Farbe eines Freundes bis zum Hobby eines Kollegen – alles wird gespeichert und ist bereit, wenn Sie es brauchen.

Darüber hinaus können Sie Erinnerungen für Online-Bestellungen einstellen, Sendungen nachverfolgen und Kategorien an Ihren benutzerdefinierten Stil anpassen, egal ob Sie Monate im Voraus einkaufen oder Last-Minute-Schnäppchen lieben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Behalten Sie alle Personen auf Ihrer Liste im Blick, von Familie und Freunden bis hin zu Kollegen und Clients

Organisieren Sie Geschenkideen mit Notizen zu Vorlieben, Allergien oder Hobbys

Planen Sie mehrere Feiertage oder Anlässe an einem zentralen Ort

Richten Sie Erinnerungen für Versandfristen ein und behalten Sie den Überblick über Lieferungen

✨ Ideal für: Alle, die das Weihnachtseinkaufen von einer stressigen Hektik in ein organisiertes und durchdachtes Erlebnis verwandeln möchten.

3. Ereignis-Budgetplaner von Notion

Die Preise steigen überall. Für alle, die ein Ereignis planen, bedeutet die steigende Inflation, dass Veranstaltungsorte, Catering und Zubehör oft mehr kosten als erwartet.

Der Event Budget Planner von Notion wurde entwickelt, um Ihnen in Zeiten wie diesen Sicherheit zu geben, indem er Ihnen hilft, verantwortungsbewusst zu planen, damit die Feierlichkeiten niemals das Budget überschreiten.

Diese ultimative Vorlage für die Veranstaltungsplanung bringt Struktur in einen der schwierigsten Bereiche der Veranstaltungsplanung: die Finanzen. Sie können Ausgaben protokollieren, kategorisieren und Zahlungen verfolgen, während Sie gleichzeitig automatische Zusammenfassungen sehen, die die verbleibenden Budgets berechnen.

Was diese Vorlage so nützlich macht, ist ihre Skalierbarkeit. Ganz gleich, ob Sie eine Produkteinführung, eine Hochzeit oder eine Spendenaktion planen – dieser Ereignis-Budgetplaner hilft Ihnen dabei, Ihre Ambitionen mit der Realität in Einklang zu bringen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie die Budgets für mehrere Ereignisse an einem einzigen, übersichtlichen Ort

Erfassen Sie Ausgaben mit Kategorien, Beträgen und Zahlung

Berechnen Sie Summen und verbleibende Mittel mit automatischen Formeln

Behalten Sie alle finanziellen Details in Verbindung mit dem gesamten Planungsprozess im Blick

✨ Ideal für: Veranstaltungsplaner und Teams, die ihre Kosten übersichtlich verwalten und sich gleichzeitig auf unvergessliche Erlebnisse konzentrieren möchten.

📮 ClickUp Insight: Rund 32 % der Arbeitnehmer geben an, dass sie Schwierigkeiten haben, Zeit für sich selbst zu finden, aber nur 14 % blockieren diese Zeit tatsächlich in ihrem Kalender. Die Wahrheit ist: Wenn es nicht eingeplant ist, wird es selten geschützt. 📆Mit dem Kalender von ClickUp können Sie sich genauso wie für Meetings Zeit für sich selbst reservieren. Synchronisieren Sie ihn mit Ihren externen Kalendern, legen Sie wiederkehrende Blöcke für die Arbeit und Ihre Freizeit fest und verschieben Sie Aufgaben oder Ereignisse per Drag & Drop, wenn sich Pläne ändern. So verhindern Sie auf einfache Weise, dass Last-Minute-Arbeiten in Ihre Freizeit hineinragen. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press berichtete in einem Bericht, dass mit ClickUp Automatisierungen täglich 1 Stunde pro Mitarbeiter eingespart werden konnte, was zu einer Steigerung der Gesamteffizienz um 12 % führte.

4. Ästhetischer Geburtstagsplaner von Notion

Fast jeder vierte Erwachsene freut sich mehr auf Geburtstage als auf jedes andere jährliche Ereignis.

Das macht Sinn. Geburtstage geben uns einen Grund, inne zu halten, uns mit Menschen zu treffen, die uns am Herzen liegen, und auf eine ganz persönliche Art zu feiern.

Der Aesthetic Birthday Planner von Notion wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, diese Freude zum Leben zu erwecken. Diese Vorlage verbindet Charme mit Praktikabilität. Sie können Speisen, Aktivitäten, Gästelisten und die perfekte Setup des Veranstaltungsortes an einem Ort planen, und das alles in einem stilvollen und ansprechenden Layout.

Das Besondere an dieser Notion-Vorlage ist, dass sie sich ganz einfach personalisieren lässt. Ganz gleich, ob Sie eine große Party oder ein ruhiges Abendessen veranstalten, Sie können die Abschnitte ganz nach Ihren Vorstellungen anpassen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Gast-Listen mit Notizen zu Vorlieben oder besonderen Bedürfnissen

Planen Sie Speisen, Dekorationen und Aktivitäten in einem leicht zugänglichen Format

Führen Sie Nachverfolgung über Budgets und fügen Sie dennoch durchdachte Details hinzu

Speichern Sie Fotos und Erinnerungen an Ereignissen zusammen mit dem Plan für zukünftige Inspirationen

✨ Ideal für: Alle, die stilvolle, gut organisierte Geburtstage mit persönlicher Note gestalten möchten.

👀 Wissenswertes: Das Donauinselfest in Wien ist eines der größten kostenlosen Musikfestivals der Welt. Es zieht jährlich über 3 Millionen Menschen an und ist ein großartiges Beispiel dafür, wie groß angelegte Community-Events geplant werden können.

5. Halbmarathon-Trainings-Tracker von Notion

Im Laufsport findet derzeit ein großer Wandel statt. Viele Läufer trainieren mittlerweile lieber mit anderen oder geben ihren Fortschritt in sozialen Apps frei, anstatt ganz alleine zu trainieren.

Schauen Sie sich nur den Strava-Kühlschrank-Trend an, der die sozialen Medien erobert hat und das Training zu etwas macht, das die Menschen ebenso gerne freigeben wie sie es verfolgen.

Der Halbmarathon-Trainings-Tracker von Notion passt genau zu diesem Ansatz, da er Ihnen eine klare, freigegebene Struktur für Ihre Laufziele bietet.

Diese Vorlage unterstützt Sie durch ein 8-wöchiges Programm, das ursprünglich für den Berlin-Halbmarathon entwickelt wurde, aber flexibel genug für jedes Rennen oder jede Routine ist. Es sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Läufen, Ruhetagen und Kilometer-Zielen und hält gleichzeitig alles mit Sichtbarkeit in einer klaren Ansicht.

Das Beste daran ist, dass Sie nach jedem Lauf die zurückgelegten Strecken protokollieren, wöchentliche Fortschritte nachverfolgen und sogar Tagebuch führen können. Es gibt auch einen Anfeuerungsplan, um das Unterstützen von Freunden am Tag des Rennens zu organisieren, was eine nette persönliche Note hinzufügt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Befolgen Sie einen klaren 8-Wochen-Plan mit Läufen, Pausen und Fortschrittsmarkierungen.

Verfolgen Sie Ihre Kilometerleistung und wöchentlichen Fortschritte, um Ihre Verbesserungen im Laufe der Zeit zu sehen.

Reflektieren Sie jede Sitzung mit Notizen in Ihrem Lauf-Tagebuch.

Organisieren Sie einen Anfeuerungs-Plan, damit Ihre Unterstützer wissen, wann und wo sie sein müssen.

✨ Ideal für: Läufer, die für ihren ersten Halbmarathon trainieren, oder alle, die mit Struktur und Motivation ihre persönliche Bestzeit verbessern möchten.

6. Community-Ereignisse von Notion

Gemeinschaftstreffen erleben derzeit ein Comeback. Tatsächlich verzeichnete App wie Meetup einen Anstieg der Anmeldungen (insgesamt über 60 Millionen registrierte Benutzer!) für lokale Ereignisse, da die Menschen nach Möglichkeiten suchten, wieder Offline-Verbindungen zu knüpfen.

Die Vorlage „Community Events“ von Notion bietet Ihnen eine übersichtliche Möglichkeit, diese Energie einzufangen und die Menschen zu präsentieren, die jedes Ereignis zu etwas Besonderem machen.

Diese Vorlage ist einfach, aber leistungsstark. Sie können Teilnehmer hervorheben, ihre Rollen in einer Liste auflisten und Links zu ihren Profilen einfügen, damit jeder weiß, wer beteiligt ist.

Anstatt sich nur auf die Logistik zu konzentrieren, stehen die Menschen im Mittelpunkt eines Ereignisses. Sie können Firmennamen, Social-Media-Handles und persönliche Details hinzufügen, die eine Liste von Teilnehmern in ein lebendiges Verzeichnis verwandeln.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Präsentieren Sie die Teilnehmer mit ihren Rollen, Organisationen und Links an einem Ort.

Verwenden Sie sie für Gemeindefeste, Studenten-Ereignisse oder professionelle Meetups.

Helfen Sie den Teilnehmern, vor und nach dem Ereignis über gemeinsame Interessen in Verbindung zu treten.

Erstellen Sie eine Aufzeichnung vergangener Ereignisse, in der die Personen hervorgehoben werden, die sie ermöglicht haben.

✨ Ideal für: Organisatoren, die Menschen in den Mittelpunkt ihrer Ereignisse stellen und Verbindungen einfacher und unvergesslicher machen möchten.

7. Ereignis-Plan von Notion

In The Hunger Games ist jede Arena bis ins kleinste Detail durchdacht, vom Layout der Landschaft bis zum Zeitplan der Herausforderungen. Kein Detail wird übersehen. Die Ereignis-Vorlage von Notion übernimmt diese Struktur und wendet sie auf reale Veranstaltungen an.

Diese Vorlage führt Sie Schritt für Schritt durch den Planungsprozess. Sie können alle wichtigen Ereignis-Details erfassen, von der Einstellung der Ziele und der Definition der Zielgruppe bis hin zum Abschließen eines vollständigen Ereignis-Plans.

Was diese Ereignis-Vorlage besonders wertvoll macht, ist, wie umfassend sie die Logistik abdeckt. Sie können das Setup des Veranstaltungsortes planen, Budgets nachverfolgen, eine Liste des Bedarfs an Ausrüstung auflisten und sogar Marketing- und Aktion-Strategien skizzieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Definieren Sie Ziele, Zielgruppe und Zeitplan in einem strukturierten Bereich.

Weisen Sie Budgets klar und einfach zu und führen Sie Nachverfolgung durch.

Planen Sie das Setup des Veranstaltungsortes, das Catering, die Ausstattung und den Transport.

Entwerfen Sie Marketing- und Aktion-Strategien, um ein erfolgreiches Ereignis sicherzustellen.

✨ Ideal für: Teams und Organisatoren, die einen klaren, strukturierten Plan wünschen, der Kreativität und wichtige logistische Aspekte in Einklang bringt.

8. All-in-One-Weihnachtsplaner von Notion

Es sind noch zwei Tage bis Weihnachten, morgen findet das Weihnachtskonzert der Kinder statt, übermorgen gibt es ein Potluck im Büro, und Sie haben gerade festgestellt, dass Sie vergessen haben, Geschenkpapier zu kaufen. Der hektische Sprint zu Einzelziel um 21 Uhr ist für viele Familien eine vertraute Geschichte.

Der All-in-One-Weihnachtsplaner von Notion hilft Ihnen, stressige Last-Minute-Aktivitäten zu vermeiden, damit Sie die Weihnachtszeit wirklich genießen können.

Mit dieser Vorlage behalten Sie den Überblick über alles an einem einzigen, übersichtlichen Ort. Sie können Geschenkideen auflisten, Einkaufslisten verwalten und einen Kalender erstellen, in dem Sie Ihre Aufgaben für die Feiertage eintragen können.

Anstatt sich durch überfüllte Geschäfte zu drängen oder wichtige Elemente zu vergessen, können Sie die Saison entspannt und zuversichtlich angehen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sammeln und organisieren Sie Geschenkideen für Familie, Freunde und Kollegen.

Planen Sie festliche Mahlzeiten und führen Sie die Nachverfolgung der Einkäufe zusammen mit Rezepten durch.

Verwenden Sie Wochen- und Monatskalender, um Stress in letzter Minute zu vermeiden.

✨ Ideal für: Familien, Paare oder alle, die organisiert bleiben und die Saison ohne Urlaubsstress genießen möchten.

9. The Wedding Planner Hub von Notion

Liebe kennt keine Grenzen. Sie springt über Hürden, überwindet Zäune, durchdringt Mauern, um voller Hoffnung ihr Ziel zu erreichen.

Aber kann sie auch die Hochzeitsplanung überstehen?

Spaß beiseite, die Planung einer Hochzeit ist in den meisten Fällen anstrengend. Aber der Wedding Planner Hub von Notion hilft Ihnen dabei, diese Last abzunehmen, damit die Reise Freude bereitet.

Diese Vorlage wurde entwickelt, um den Plan-Prozess zu vereinfachen, ohne dabei den Spaß zu verlieren. Sie können Veranstaltungsorte, Budgets, Dekoration und Musik an einem Ort nachverfolgen und gleichzeitig Ihre Inspirationen speichern.

Anstatt sich über wichtige logistische Fragen den Kopf zu zerbrechen, können Sie damit Aufgaben delegieren, Gästelisten verwalten und sich darauf konzentrieren, unvergessliche Ereignisse zu organisieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwalten Sie Budgets, Verträge und Lieferantendaten in einem Hub.

Organisieren Sie Gast-Listen und führen Sie Nachverfolgung der Rückmeldungen.

Sammeln Sie Inspirationen für Dekoration, Outfits und Musik an einem Ort.

Planen Sie wichtige logistische Aspekte wie das Setup des Veranstaltungsortes und das Catering, ohne die Nachverfolgung zu verlieren.

✨ Ideal für: Paare, die ihre Hochzeit auf eine stressfreie Weise planen und dabei dennoch die kreative Seite des Prozesses genießen möchten.

10. Einfacher Partyplaner/Hosting von Notion

In der Serie „The Office“ gibt es eine berühmte Stelle, in der Andy sagt:

In der Serie „The Office" gibt es eine berühmte Stelle, in der Andy sagt:

Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, zu wissen, dass man sich in guten alten Zeiten befindet, bevor man sie tatsächlich hinter sich gelassen hat. "

Die einfache Partyplaner-/Hosting-Vorlage von Notion hilft Ihnen dabei, diese Momente mit weniger Stress und mehr Absicht zu gestalten.

Diese Vorlage vereint alles, was Sie für die Ausrichtung einer Veranstaltung benötigen, in einem übersichtlichen und klaren Raum. Sie können Einladungen mit RSVP-Links einstellen, das Menü organisieren, Getränke und Dekoration nachverfolgen und sicherstellen, dass das Budget stimmt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie Einladungen und führen Sie die Nachverfolgung der RSVPs auf einfache Weise, die Sie mit anderen teilen können.

Planen Sie Speisen, Getränke und Dekoration in einem übersichtlichen Bereich.

Verwalten Sie Gast-Listen und behalten Sie das Party-Budget im Blick.

Passen Sie die Vorlage ganz einfach für große oder kleine Veranstaltungen an.

✨ Ideal für: Gastgeber, die Veranstaltungen mühelos planen und sich mehr auf die Erinnerungen als auf die Logistik konzentrieren möchten.

Limitations von Notion

„Enttäuscht.“

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen mit Notion und sagte, dass

Obwohl sie einen breiten Bereich von Möglichkeiten bietet, kann das Setup eine Herausforderung sein, und die Vorlagen entsprechen nicht immer den Erwartungen.

Obwohl sie einen breiten Bereich von Möglichkeiten bietet, kann das Setup eine Herausforderung sein, und die Vorlagen entsprechen nicht immer den Erwartungen.

Notion ist nicht ohne Mängel, und es lohnt sich, diese zu berücksichtigen, bevor Sie es als Ihr Haupt-Plan-tool einsetzen:

Die Lernkurve kann steil sein, insbesondere für Anfänger, die sich einfach nur etwas Einfaches und Gebrauchsfertiges wünschen.

Die Offline-Unterstützung ist nach wie vor eingeschränkt, was die Arbeit ohne stabile Internetverbindung erschwert.

Die KI-Features sind vielversprechend, aber im Vergleich zu Mitbewerbern noch nicht überzeugend, insbesondere was Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit angeht.

Die Zusammenarbeit kann uneinheitlich sein, da Teams Schwierigkeiten haben, das Layout und die Ansichten über Seiten hinweg in Synchronisierung zu halten.

Die Benutzeroberfläche kann überwältigend wirken, da sie zu viele Optionen bietet, die manchmal die Produktivität eher verlangsamen als beschleunigen.

Alternativen zu Notion-Vorlagen

Eine der größten Herausforderungen, denen Teams heute gegenüberstehen, ist die Arbeitsausbreitung. Aufgaben werden in einem tool zugewiesen, während Teams auf drei anderen Plattformen arbeiten. Diese Fragmentierung kostet natürlich Zeit und Energie.

Notion ist zwar flexibel, bietet jedoch keine vollständige Lösung für die Arbeitsausbreitung. Aufgrund des Mangels an konsistentem Prozessmanagement, Offline-Unterstützung und nahtlosen Integrationen gehen oft Details verloren.

ClickUp wurde entwickelt, um diese Lücken zu schließen. Als konvergierter KI-Arbeitsbereich reduziert es die Zersplitterung, indem es Aufgaben, Dokumente, Ziele, Chatten und Automatisierung in einem einzigen vernetzten System zusammenführt.

Sehen wir uns einige der Vorlagen und Features an, um zu verstehen, wie sie die Verwaltung von Ereignissen und Projekten erheblich vereinfachen.

ClickUp-Vorlage für Projektbeschreibungen für Ereignis

Kostenlose Vorlage herunterladen Schaffen Sie einen einzigen Space, an dem die Geschichte Ihres Ereignisses Form annimmt – mit der ClickUp-Vorlage für Event-Projekte.

Man sagt, der erste Eindruck ist der letzte Eindruck, und das gilt besonders für Ereignisse. Wenn die Vision zu Beginn unklar ist, wird der Plan chaotisch.

Die ClickUp-Vorlage für Ereignis-Projekte hilft Ihnen dabei, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, indem sie von Anfang an alle wichtigen Details an einem Ort zusammenfasst.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Zielsetzungen skizzieren, wichtige Details wie Termine, Veranstaltungsorte, Budgets und Teilnehmerzahlen erfassen und sicherstellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind. So wird die erste Planungsphase zu einem klaren Fahrplan, dem das gesamte Team mit Zuversicht folgen kann.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Definieren Sie Ziele und stimmen Sie die Beteiligten in einem einzigen freigegebenen Dokument ab.

Erfassen Sie Ereignis-Details wie Budgets, Speicherorte und Zeitpläne, ohne die Nachverfolgung zu verlieren.

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und überwachen Sie Meilensteine in einem vernetzten Arbeitsbereich.

Behalten Sie Unterhaltungen, Dateien und Aktualisierungen direkt mit dem Plan verknüpft.

✨ Ideal für: Veranstaltungsplaner und Teams, die einen soliden Ausgangspunkt suchen, der alle vom ersten Tag an auf dem gleichen Stand hält.

👀 Wissenswertes: Während virtuelle und hybride Formate während der Pandemie einen Boom erlebten, finden mittlerweile wieder etwa 60 % der Ereignisse vollständig vor Ort statt, da große Unternehmen den persönlichen Kontakt bevorzugen. Virtuelle Ereignisse haben nach wie vor ihre Berechtigung, jedoch nicht mehr in gleichem Umfang.

2. ClickUp-Vorlage für die Planung großer Ereignisse

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie mit dem Gantt-Diagramm eine übersichtliche Zeitleiste und halten Sie Aufgaben mit der Vorlage für die Planung großer Ereignisse von ClickUp im Zeitplan.

Taylor Swifts „Eras Tour“ war die erste Tour, die jemals die Marke von einer Milliarde Dollar überschritten hat. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie viel Plan nötig gewesen sein muss, um etwas so Großes auf die Beine zu stellen.

Natürlich organisieren die meisten von uns keine Stadion-Touren, aber auch kleinere Ereignisse können ohne die ClickUp-Vorlage für die Planung großer Ereignisse schnell überwältigend werden.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihr Budget festlegen, eine Zeitleiste erstellen und Aufgaben klar und übersichtlich an Ihr Team verteilen. Sie können jeden Aspekt des Ereignisses planen, von der Sicherung der Veranstaltungsorte bis zur Verwaltung der Lieferanten.

Mit der ClickUp-Gantt-Diagramm-Ansicht lassen sich Termine auf einen Blick erkennen, während die Zusammenfassung des Ereignisses und die Sitzungsprotokolle alle Diskussionen dokumentieren und zugänglich machen.

Darüber hinaus können Sie den Fortschritt nachverfolgen, den Status aktualisieren und wichtige Informationen an einem Ort freigeben. Das nimmt Ihnen die Unsicherheit bei der Planung großer Projekte und gibt Ihnen Sicherheit.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Weisen Sie den Mitgliedern des Teams Verantwortlichkeiten zu und überwachen Sie den Fortschritt in verschiedenen Ansichten.

Behalten Sie den Überblick über Budgets, Logistik und Ressourcen, um kostspielige Fehler zu vermeiden.

Nutzen Sie Ereignis-Berichte und Meeting-Protokolle, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

✨ Ideal für: Teams, die große Ereignisse planen und Klarheit, Struktur und Echtzeit-Sichtbarkeit über alle beweglichen Teile hinweg benötigen.

Wenn Sie diese Vorlage in Aktion sehen und verstehen möchten, wie sie sich für verschiedene Anwendungsfälle eignet, dann schauen Sie sich dieses Video an:

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für Event-Marketing, mit denen Ihr Ereignis auffällt

3. ClickUp-Vorlage für Ereignis-Budgets

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie alle Kosten des Ereignisses in einem einfachen Arbeitsbereich mit der ClickUp-Vorlage für Veranstaltungsbudgets.

Erinnern Sie sich an den Film „Father of the Bride“, in dem Steve Martins Zeichen wegen der Kosten für Luftballons und Hotdog-Brötchen fast den Verstand verliert? Ob groß oder klein – genau das passiert, wenn Budgets außer Kontrolle geraten.

Hier kommt die ClickUp-Vorlage für Ereignis-Budgets als Sicherheitsnetz ins Spiel.

Mit dieser Vorlage können Sie ein realistisches Budget festlegen, alle Ausgaben verfolgen und sich einen Überblick verschaffen, bevor Sie Überraschungen ereilen. Sie können Catering, Veranstaltungsorte, Ausrüstung und Dekoration in einem übersichtlichen Space planen und gleichzeitig genau im Blick behalten, wie viel Sie bereits ausgegeben haben.

Dank der integrierten Ansichten können Sie Kosten aufschlüsseln, Status aktualisieren und Ihren Plan anpassen, ohne sich in verstreuten Tabellen zu verlieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie klare Budgets für Catering, Veranstaltungsorte und Anbieter fest, um innerhalb der Grenzen zu bleiben.

Erkennen Sie Kosteneinsparungen frühzeitig und vermeiden Sie unnötige Mehrausgaben.

Halten Sie alle Beteiligten mit einer genauen Ausgaben-Nachverfolgung in Echtzeit auf dem Laufenden.

✨ Ideal für: Veranstaltungsplaner und Teams, die jeden Euro klar verwalten, Überraschungen in letzter Minute vermeiden und von der Planung bis zur Durchführung zuversichtlich bleiben möchten.

4. ClickUp-Vorlage für das Ereignis-Management

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie die Budgets im Blick und überwachen Sie die Ausgaben von einem Ort aus mit der ClickUp-Vorlage für das Ereignis-Management

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie organisieren eine Produkteinführung für Ihr Start-up. Der Veranstaltungsort ist gebucht, aber das Catering-Team benötigt noch die endgültigen Nummern. Unterdessen verlangt Ihr CEO bis morgen einen ausgefeilten Ablaufplan.

Ohne ein zentrales System ist es fast unmöglich, so viele bewegliche Teile zu verwalten.

Die ClickUp-Vorlage für das Veranstaltungsmanagement bietet Ihnen einen Hub. Sie können Ziele festlegen, Zeitpläne erstellen, Aufgaben zuweisen und Budgets unter Kontrolle halten. Mit Ansichten wie Karten, Listen und Zeitleisten erhalten Sie einen klaren Überblick über den Fortschritt und die Logistik.

Ob Produkteinführung, Konferenz oder interne Offsite-Veranstaltung – mit dieser Vorlage kann sich Ihr Team ganz darauf konzentrieren, ein fantastisches Erlebnis zu schaffen, anstatt Updates hinterherzujagen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Behalten Sie mit klaren Zeitleisten den Überblick über alle Aufgaben und Termine

Weisen Sie Ihren Teammitgliedern Verantwortlichkeiten zu und verfolgen Sie deren Fortschritt in Echtzeit

Arbeiten Sie problemlos mit Anbietern, Mitarbeitern und Stakeholdern zusammen

✨ Ideal für: Veranstaltungsorganisatoren, die komplexe Ereignisse managen und Klarheit, Zusammenarbeit und Sicherheit benötigen, damit nichts übersehen wird.

💡 Profi-Tipp: Bei der Organisation eines Ereignisses können selbst kleinste Details in der Hektik untergehen. Eine verspätete Aktualisierung eines Lieferanten oder eine übersehene Notiz aus einem Planungsgespräch können zu einer Panik in letzter Minute führen. Hier kommt ClickUp Brain wie gerufen und wirkt wie ein zusätzlicher Teamkollege. Mit ClickUp Brain werden Ihre Meeting-Notizen sofort in Aufgaben, Tagesordnungen und Folgeaktionen umgewandelt. Sie können Fragen stellen wie „Was hat sich diese Woche an unserem Catering-Plan geändert?“ und innerhalb von Sekunden wird die Antwort aus Ihrem Arbeitsbereich abgerufen. Im Durchschnitt sparen Teams etwa 1,1 Tage pro Woche, indem sie Brain die Routinearbeiten übernehmen lassen. Diese Zeit können Sie für kreative Planung oder einfach zum Durchatmen nutzen. Verwandeln Sie Ereignis-Aktualisierungen mit ClickUp Brain sofort in Antworten

5. ClickUp-Vorlage für Dokumenten-Vorlagen für Ereignis-Planung

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie anpassbare Checklisten, um Planungsaufgaben mit der Ereignisanlass-Planungs-Dokument-Vorlage von ClickUp im Blick zu halten

52 % der Planer von Ereignissen geben an, dass die Steigerung der Teilnehmerzahlen ihre größte Hürde ist, noch vor Problemen mit dem Veranstaltungsort oder der Produktion. Das zeigt, wie einfach es für die Leute ist, sich anzumelden, aber nur wenige tatsächlich erscheinen.

Damit sich registrierte Teilnehmer auch tatsächlich einfinden, ist eine sorgfältige Planung hinter den Kulissen erforderlich. Hierfür benötigen Sie die ClickUp-Vorlage für die Event-Planung.

Anstatt E-Mails oder Haftnotizen zu durchsuchen, können Sie integrierte Checklisten verwenden, um fertiggestellte Aufgaben abzuhaken. Auf diese Weise haben Sie einen übersichtlichen Ort für die Nachverfolgung, egal ob es um die Einholung von Genehmigungen, die Bestätigung der Tonanlage oder die Verwaltung des Caterings geht.

Diese Checkliste für die Veranstaltungsplanung ist besonders nützlich für die Zusammenarbeit. Mitglieder des Teams können direkt Kommentare zu Abschnitten hinzufügen und den Status von Aufgaben aktualisieren.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Zentralisieren Sie wichtige Details zu Ereignissen wie Veranstaltungsort, Catering und Unterhaltung in einem Dokument

Weisen Sie Verantwortlichkeiten zu, damit jeder seine Rolle klar kennt

Dokumentieren Sie Genehmigungen, Aktualisierungen und Notizen, um die Abstimmung zwischen den Beteiligten zu vereinfachen

✨ Ideal für: Teams, die einen übersichtlichen Plan hub suchen, der jedes Detail erfasst und die Umsetzung reibungsloser macht.

💡 Profi-Tipp: Erfassen Sie Aktualisierungen viermal schneller mit „Talk to Text” Verlieren Sie keine Notizen zu Besichtigungen von Veranstaltungsorten oder Aktionspunkte nach Telefonaten aus den Augen. Mit „Talk to Text” von ClickUp verwandeln Sie Ihre Sprache in ausgefeilte Aufgaben, E-Mails oder Dokumentaktualisierungen – ganz gleich, wo sich Ihr Cursor gerade befindet. Sprechen Sie einfach ganz natürlich und überlassen Sie die Format, Links und @Erwähnungen der KI. Beispiel: Sagen Sie: „Aufgabe erstellen: AV-Anbieter bis Freitag bestätigen. Priya zuweisen. Checkliste hinzufügen – 4 Handmikrofone, 2 Ansteckmikrofone, HDMI-Splitter, Bühnenmonitor-Test. Mit dem Ablaufplan und den Notizen vom gestrigen Meeting verknüpfen.“ → Talk to Text erstellt die Aufgabe, fügt die Checkliste ein und verknüpft automatisch die richtigen Dokumente. Planen Sie unterwegs? Diktieren Sie direkt nach einem Besuch vor Ort Folgemaßnahmen und behalten Sie den Schwung, ohne tippen zu müssen. Diktieren Sie Aufgaben, Notizen und E-Mails in über 50 Sprachen mit ClickUp's Talk to Text

6. ClickUp-Vorlage für Event-Marketing-Pläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Weisen Sie Aufgaben zu, fügen Sie Assets hinzu und verwalten Sie Genehmigungen an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Event-Marketing-Pläne

In den letzten Jahren haben viele Unternehmen ihre Marketingbudgets um 10 bis 20 % gekürzt, während die durchschnittlichen Kosten pro Klick deutlich gestiegen sind. Diese Einschränkung bedeutet, dass jede Kampagne mehr Arbeit leisten und streng organisiert werden muss, um Ergebnisse zu erzielen.

Die ClickUp-Vorlage für Event-Marketing-Pläne hilft Ihnen dabei, indem sie Ideen in einen klaren Plan umwandelt, den Sie Tag für Tag befolgen können.

Beginnen Sie damit, Ihre Ereignis-Ziele und die Zielgruppe, die Sie erreichen möchten, aufzuschreiben. Fügen Sie die wichtigsten Ereignis-Details hinzu, die Sie bewerben möchten, wie Datum, Uhrzeit, Veranstaltungsort und Anmeldelinks. Planen Sie Ihre Kanäle in einem Kalender, damit Beiträge und E-Mails zum richtigen Zeitpunkt erscheinen.

Sie können Budgets auch nach Kanälen verfolgen, um zu sehen, wohin das Geld fließt, und schnell umschwenken, wenn etwas nicht funktioniert. Beobachten Sie die Ergebnisse, sobald sie eintreffen, damit Sie das, was das Interesse der Teilnehmer weckt, wiederholen und das, was nicht funktioniert, aussetzen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Legen Sie Ziele, Zielgruppe und Botschaften fest, damit die Kommunikation der Details des wichtigsten Ereignisses konsistent bleibt

Planen Sie einen einfachen Zeitplan für E-Mails, soziale Medien und Partner, um eine erfolgreiche Ereignis-Aktion zu gewährleisten

Führen Sie die Nachverfolgung von Budgets und Ergebnissen nach Kanälen durch, damit Sie frühzeitig Anpassungen vornehmen und Ihre Ausgaben schützen können

✨ Ideal für: Teams, die ein übersichtliches, zuverlässiges System zur Planung von Outreach-Aktivitäten, zur Verwaltung der Arbeit und zur Auslastung der Räumlichkeiten suchen.

💡 Profi-Tipp: Wenn sich Kampagnen und Ereignis-Promotionen häufen, kostet es wertvolle Zeit, Antworten in Tabellen, E-Mails und Projektboards zu suchen. ClickUp Brain Max fungiert als Ihre KI-Kommandozentrale, indem es Informationen aus ClickUp und Ihren verbundenen tools an einem Ort zusammenführt. Sie können Fragen ganz natürlich sprechen oder tippen, und ClickUp Brain Max liefert Ihnen klare, zitierte Antworten. Stellen Sie sich vor, Sie bitten ClickUp Brain Max, Ihnen die Anmeldungen der letzten Woche anzuzeigen, zusammenzufassen, welche Kanäle am besten funktioniert haben, und Vorschläge für die Umverteilung des Budgets zu machen. Anstatt manuell zu suchen, erhalten Sie einen übersichtlichen Überblick mit unterstützenden Details und sogar einen Entwurf für einen Aktionsplan, den Sie mit Ihrem Team verfeinern können.

7. ClickUp-Vorlage für Ereignis-Aktion

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie die Rücklaufquoten und passen Sie Kampagnen bei Bedarf mit der ClickUp-Vorlage für Ereignis-Aktion an

Denken Sie daran, wie schnell etwas auf TikTok oder Instagram viral gehen kann. Ein cleverer Beitrag oder ein eingängiger Reel kann innerhalb weniger Stunden Tausende von Augen auf ein Produkt oder sogar ein lokales Pop-up-Event lenken.

Genau diese Energie braucht die Ereignis-Aktion, und die ClickUp-Vorlage für Ereignis-Aktion hilft Ihnen dabei, dieses Ziel zu erreichen.

Sie können Ziele für Ihr Ereignis festlegen, die Zeitleiste der Aktion skizzieren und Aufgaben für Social-Media-Beiträge, Pressearbeit oder die Koordination von Influencern zuweisen. Alle Assets, von Posterentwürfen bis hin zu E-Mail-Texten, können zusammen mit den dazugehörigen Aufgaben gespeichert werden, sodass Ihr Team immer weiß, wo es diese finden kann.

Anstatt nun mehrere Tabellen und Chatten-Threads zu durchsuchen, haben Sie einen einzigen Space, an dem Sie die Leistung überwachen und unterwegs Anpassungen vornehmen können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie eine übersichtliche Zeitleiste für die Ereignisse über verschiedene Kanäle hinweg

Weisen Sie Aufgaben für Social-Media-Beiträge, Influencer-Kontakte und Presseberichterstattung zu

Halten Sie Designdateien, Kopien und Genehmigungen als Anhang an Aufgaben angehängt, um einen einfachen Zugriff zu gewährleisten

✨ Ideal für: Veranstaltungsplaner und Marketingfachleute, die Ereignisse mit Struktur, Konsistenz und einem Hauch kreativer Freiheit bewerben möchten.

8. ClickUp-Vorlage für Event-Projekte

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für Ereignis-Projekte den Überblick über Termine und Aktualisierungen

Nichts funktioniert, wenn Sie nichts zu erledigen haben.

Das gilt insbesondere für die Planung von Ereignissen, bei denen die Magie, die die Gäste erleben, in Wirklichkeit das Ergebnis detaillierter Vorbereitungen hinter den Kulissen ist.

Die ClickUp-Vorlage für Event-Projekte bietet Ihnen die Struktur, um diese Vorbereitungen in die Tat umzusetzen. Sie können jede Phase Ihrer Veranstaltung übersichtlich planen, Ihrem Team Verantwortlichkeiten zuweisen und Lieferanten, Budgets und Logistik in einem einzigen Arbeitsbereich im Blick behalten.

Mit den Ansichten „Zeitleiste“, „Liste“ und „Kalender“ lässt sich leichter erkennen, was wann Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Anstatt hektisch zu werden, können Sie mit ruhiger Zuversicht voranschreiten, dass alles berücksichtigt wurde.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erstellen Sie Zeitleisten, die jede Phase des Ereignis-Prozesses zeigen

Weisen Sie Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit Fälligkeitsdaten zu, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen

Führen Sie die Nachverfolgung von Budgets, Lieferanten und Logistik mithilfe benutzerdefinierter Felder durch

✨ Ideal für: Teams, die Ereignis-Ideen in umsetzbare Pläne mit klaren Zeitleisten, Verantwortlichkeiten und Nachverfolgung umsetzen möchten.

9. ClickUp Simple Vorlage für Ereignis-Plan

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Aktivitäten, Einrichtungen und Abrechnungsaufgaben ganz einfach mit der einfachen Ereignis-Plan-Vorlage von ClickUp

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie planen eine Abschlussfeier für einen engen Freund. Die Liste der Gäste wird immer länger, jemand schlägt einen neuen Caterer vor, und plötzlich stellen Sie fest, dass Sie alles in drei verschiedenen Apps in Nachverfolgung haben.

Dann kommt der Stress erst richtig ins Spiel.

Mit der einfachen Ereignis-Plan-Vorlage von ClickUp können Sie den Veranstaltungsort, das Budget, die Gästeliste und sogar kleine Details wie Dekoration oder Musik im Blick behalten, ohne den Überblick zu verlieren.

Die Vorlage enthält flexible Ansichten wie Liste, Tafel und Kalender, sodass Sie die Einrichtung wählen können, die Ihrem Stil entspricht.

Außerdem stehen Ihnen vorab gespeicherte Listen für Aktivitäten, Einrichtungen und Abrechnungen zur Verfügung, die es Ihnen noch einfacher machen, den Überblick zu behalten. Und wenn es Zeit ist, Updates zu freizugeben, bietet Ihnen ClickUp Dokumenten einen gemeinsamen Space, in dem Sie Info zu Sponsoren, Lieferantenvereinbarungen oder einfach nur Notizen aus Team-Besprechungen festhalten können.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Veranstaltungsorte, Budgets und Gästelisten in strukturierten Ansichten

Wechseln Sie je nach Ihrem Arbeitsablauf zwischen den Layouts „Liste“, „Board“ und „Kalender“

Fügen Sie wichtige Details mit Benutzerdefinierten Feldern hinzu und verfolgen Sie den Fortschritt mit Statusangaben

✨ Ideal für: Teams, die eine einfache, zuverlässige Möglichkeit suchen, Ereignisse zu verwalten, ohne mehrere voneinander getrennte tools jonglieren zu müssen.

10. ClickUp Erweiterte Vorlage für Ereignis-Plan

Kostenlose Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie die gesamte Kommunikation rund um Ihre Ereignisse mit der erweiterten Event-Plan-Vorlage von ClickUp

PwC hat herausgefunden, dass 98 % der Unternehmen sagen, dass digitale tools die durchgängige Sichtbarkeit ihrer Abläufe verbessert haben. Das sind fast alle, und das sagt uns etwas Wichtiges.

Je größer und komplexer das Ereignis, desto wichtiger ist eine zentrale Informationsquelle, um die Sichtbarkeit aller beweglichen Teile zu gewährleisten. Bei der Planung großer Ereignisse verhält es sich genauso.

Die ClickUp Advanced Event Plan Template wurde entwickelt, um Ihnen diese Sichtbarkeit zu verschaffen. Sie können Veranstaltungsorte buchen, das Catering verwalten und die Liste der Gäste koordinieren, während Sie gleichzeitig das Budget im Blick behalten.

Mit mehreren Ansichten, Benutzerdefinierten Feldern und über zwei Dutzend Status können Sie sich ein umfassendes Bild Ihres Ereignisses von Anfang bis Ende machen.

Ganz gleich, was Sie vorhaben – eine Konferenz mit mehreren Breakout-Sitzungen oder eine Reihe von Unternehmens-Roadshows – mit dieser Vorlage können Sie den Fortschritt überwachen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verwalten Sie alle Ebenen der Ereignisplanung mit 29 benutzerdefinierten Status für eine detaillierte Nachverfolgung

Nutzen Sie Automatisierungen, um sich wiederholende Aufgaben wie Erinnerungen oder Lieferanten-Check-ins zu optimieren

Visualisieren Sie Zeitleisten mit sechs integrierten Ansichten, darunter Kalender- und Gantt-Diagramme

Verfolgen Sie Budgets und Zahlungen mit benutzerdefinierten Feldern, die für Echtzeit-Aktualisierungen ausgelegt sind

✨ Ideal für: Teams, die große, vielschichtige Ereignisse durchführen und Sichtbarkeit, Struktur und Automatisierung benötigen.

Seien Sie der Situation gewachsen – mit ClickUp

Machen wir uns nichts vor: Das Planen eines Ereignisses ist aufwendig.

Es gilt, Budgets auszugleichen, Zeitleiste zu verfolgen, Gäste zu verwalten und sich ständig Sorgen zu machen, dass man etwas Kleines vergisst, das sich als groß herausstellt.

Und genau dafür brauchen Sie die richtigen tools. ⚙️

Wenn man sich alle verfügbaren Optionen ansieht, sticht ClickUp unauffällig hervor. Es gibt Ihnen nicht einfach nur einen Kalender oder eine Checkliste und lässt Sie dann allein. Es bietet Ihnen Struktur, wenn Sie Klarheit brauchen, Flexibilität, wenn sich Pläne unvermeidlich ändern, und einen einzigen Space, in dem Ihr gesamtes Team den Überblick behalten kann.

Und das Beste daran: Mit den Vorlagen von ClickUp wird das Planen zum Kinderspiel.

Ganz gleich, ob Sie Konferenzen veranstalten oder Partys organisieren – Sie haben alle wichtigen Informationen an einem Ort. Das bedeutet weniger Stress, mehr Sicherheit und einen Planungsprozess, der tatsächlich Spaß macht.

Wenn Sie bereit sind, Ihr nächstes Ereignis reibungsloser, entspannter und ein wenig unterhaltsamer zu planen, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an!