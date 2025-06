50 Ideen für Firmengeschenke, um Mitarbeitern Wertschätzung zu zeigen

Wenn Sie in ein neues Unternehmen eintreten, erhalten Sie wahrscheinlich einen Geschenkkorb mit Tassen, Laptop-Zubehör, Schreibwaren und manchmal sogar einem optionalen Snackpaket. Mann, fühlt man sich da nicht wertgeschätzt?!

Firmenpräsente sind eine der besten Möglichkeiten, um Mitarbeitern zu zeigen, dass sie geschätzt werden. Dabei werden Mitarbeitern, Kunden oder Partnern Dankeschön-Geschenke überreicht, um die Arbeitsmoral zu steigern, Dankbarkeit für gute Arbeit auszudrücken und Goodwill für Ihr Unternehmen zu schaffen.

Mit jedem Tag werden Firmengeschenke persönlicher und nachhaltiger!

Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf Geschenke, die beim Empfänger Anklang finden, wie ausgefallene oder kuratierte Erlebnisse, lokale Handwerkskunst, Selbstpflegeprodukte, umweltfreundliche Goodies usw.

Auch die Technologie spielt eine Rolle, denn digitale Geschenkkarten bieten flexible, fernzugriffsfreundliche Optionen. Es geht darum, Gesten zu überlegen, die einen bleibenden, positiven Eindruck hinterlassen.

Deshalb sind Einheitsgeschenke out! Unternehmensgeschenke, bei denen die Empfänger selbst wählen können, werden immer beliebter, weil sie den Empfängern mehr Macht geben. Ein personalisierter Ansatz fördert die Wertschätzung, steigert die Motivation und sorgt dafür, dass die Geschenke wirklich Freude bereiten. So profitieren sowohl die Unternehmen als auch die Empfänger.

Wenn Sie auf der Suche nach Inspiration für Firmengeschenke sind, finden Sie in diesem Leitfaden die 50 besten Ideen, die wir von unseren eigenen Kollegen (und Geschenkprofis) gesammelt haben.

Wir listen auch die Vor- und Nachteile von Geschenken auf, die Sie berücksichtigen sollten, sowie die Tools, die Ihnen helfen, das perfekte Firmengeschenk richtig zu planen.

50 Ideen für Firmengeschenke, die Mitarbeiter wirklich lieben werden

Bei Firmengeschenken dreht sich alles um Personalisierung. Sie können ein oder mehrere Geschenke kaufen, um einen Geschenkkorb zusammenzustellen und sich bei Ihren Mitarbeitern, geschätzten Kunden und strategischen Partnern zu bedanken.

Bevor Sie mit der Planung Ihrer einzigartigen Firmengeschenkideen für Mitarbeiter beginnen, sollten Sie zunächst die Nummer der Personen festlegen, die die Geschenke erhalten sollen.

Darüber hinaus können Sie auch die Meinung aller über Umfragen oder Fragebögen berücksichtigen, bevor Sie mit dem Kauf Ihrer Geschenke beginnen!

Profi-Tipp: Nutzen Sie eine Software zur Mitarbeiterbindung, um Umfragen durchzuführen und herauszufinden, welche Geschenke Ihre Mitarbeiter am meisten schätzen würden!

Tauchen wir ein in die besten Werbegeschenke!

1. Personalisierte kabellose Ladepads

via Access

Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von Kabeln und sorgen Sie mit einem eleganten kabellosen Ladepad für einen aufgeräumten Schreibtisch oder Nachttisch. Legen Sie Ihr Smartphone, Ihre Ohrhörer oder Ihre Smartwatch einfach auf das Pad und beobachten Sie, wie sie aufgeladen werden, ohne nach Kabeln suchen zu müssen.

Dies ist ein durchdachtes Geschenk für Ihre Mitarbeiter, wenn sie während ihres Arbeitstages stark auf intelligente Gadgets angewiesen sind. Damit geht ihnen nie der Akku aus.

2. Blaulichtfilterbrillen

Diese spezielle Brille hilft gegen Augenbelastung und verbessert den Schlaf. Außerdem ist sie ein stilvolles Accessoire!

Diese Brillen filtern das schädliche blaue Licht heraus, das von Bildschirmen ausgestrahlt wird, den Schlaf stört und Kopfschmerzen verursacht. Sie sind perfekt für alle, die lange Stunden vor dem Computer oder Smartphone verbringen.

Sie können Ihren Mitarbeitern auch Umfrageformulare zusenden, damit sie ihre Brillen individuell gestalten können, indem sie aus verschiedenen Farben, Glastypen und Sehstärken wählen.

3. Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

via Remoters

Dieses großartige Firmengeschenk kann Mitarbeitern helfen, Ablenkungen zu blockieren und sich besser zu konzentrieren.

Dies ist eines der besten Geschenke für die Produktivität – ein echter Game-Changer für alle, die in offenen Büros arbeiten oder sich auf Reisen konzentrieren müssen. Noise-Cancelling-Kopfhörer schaffen eine ruhige Umgebung, in der man ohne Unterbrechungen arbeiten oder entspannen kann.

Erwägen Sie eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Marken, um die besten Konditionen für Großbestellungen von Firmengeschenken zu erhalten. Fragen Sie auch Ihre Mitarbeiter nach ihren Vorlieben in Bezug auf Farbe und Kompatibilität mit Smartphones/Gadgets.

4. Personalisierte Wasserflaschen

Eine hochwertige, wiederverwendbare Wasserflasche ist umweltfreundlich und praktisch, fördert die Flüssigkeitszufuhr und reduziert die Abhängigkeit von Einwegkunststoffen.

Wählen Sie eine Flasche mit integriertem Stahlstrohhalm oder Ausgießer zum einfachen Trinken und denken Sie an eine Isolierung, damit Getränke über einen längeren Zeitraum heiß oder kalt bleiben.

Melden Sie Ihr Unternehmen für ein Großabnahmeprogramm an. Sie können die Flaschen auch mit Ihrem Firmenlogo und den Namen Ihrer Mitarbeiter personalisieren.

5. Intelligente Lautsprecher

via CNN

Mit einem Smart Speaker können Ihre Mitarbeiter intelligente Beleuchtung steuern, Musik abspielen und Podcasts hören. Diese Lautsprecher bieten auch Freisprechfunktionen.

Ihre Mitarbeiter können diese Lautsprecher auch zur Entspannung, für Partys zu Hause und zum Genießen ihrer wohlverdienten Freizeit nutzen!

6. Café-Geschenkkarten

Eine personalisierte Café-Geschenkkarte ist ein sehr begehrtes Firmengeschenk. Wenn Sie Ihre Geschenkkarten für Fest- oder Feiertage planen, geben Sie Ihren Mitarbeitern einen durchdachten Bonus, mit dem sie Geld sparen und gleichzeitig Spaß haben können!

Solche Geschenkkarten können zum Kauf von Kaffeebohnen, besonderen Teesorten, verschiedenen Backwaren oder sogar Mittagessen verwendet werden. Diese Geschenkoption wird vielen Vorlieben gerecht und sorgt dafür, dass für jeden etwas dabei ist.

Kombinieren Sie diese mit einem Geschenkkorb mit gesunden Snacks, Cake Pops, Mini-Cupcake-Probierpaketen oder Werbeartikeln wie einem Reisebecher oder einer Isolierflasche mit Monogramm, um sie zu personalisieren.

7. Spa-Tagespakete

via Mountain Mist Spas

Ein Wellness-Tag ist das perfekte Geschenk, um Ihren Mitarbeitern einen luxuriösen Tag zum Stressabbau zu bieten.

Dieses verwöhnende Geschenk ermöglicht es ihnen, sich bei wohltuenden Massagen, verjüngenden Gesichtsbehandlungen oder anderen Verwöhnanwendungen zu entspannen. Seien Sie versichert, dass Ihre Mitarbeiter erholt an ihren Arbeitsplatz zurückkehren und bereit sind, jede Herausforderung anzunehmen.

8. Wochenendausflüge

Überraschen Sie Ihr Team mit einem Wochenendausflug in ein charmantes Bed & Breakfast oder ein luxuriöses Resort. Diese Auszeit vom Alltag ermöglicht es ihnen, bleibende Erinnerungen mit ihren Lieben zu schaffen.

Ein Wochenendausflug sorgt für Wohlbefinden und Wertschätzung. Ihre Mitarbeiter können eine malerische Stadt mit Kunstgalerien erkunden, sich mit Wellnessanwendungen verwöhnen lassen oder einfach mit einem erfrischenden Drink am Pool entspannen.

9. Weinverkostungstouren

Schenken Sie Ihren Mitarbeitern eine geführte Verkostung in einem lokalen Weingut. Dieser anspruchsvolle Ausflug bietet eine großartige Lernerfahrung, bei der Sie verschiedene Weine probieren, einen feinen Gaumen entwickeln und die Kunst der Weinherstellung schätzen lernen können. Außerdem können Sie eine ganz individuelle Weinkollektion kaufen.

Dieses Geschenk bietet auch eine einzigartige Gelegenheit zum Teambuilding, bei der Ihre Mitarbeiter Kameradschaft entwickeln und ein unvergessliches gemeinsames Erlebnis schaffen können.

10. Premium-Geschenkboxen

via Cheers Sweetie

Hochwertige Spirituosen sind ein edles Geschenk, das Sie der Führungsetage Ihres Unternehmens machen können.

Premium-Spirituosen stehen für Luxus und Exklusivität. Mit einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl an hochwertigen Whiskys, Bourbon aus Kleinstbrennereien oder gereiften Tequilas können Sie Ihren Führungskräften für ihren unschätzbaren Beitrag zum Wachstum und Erfolg Ihres Unternehmens danken.

11. Gourmet-Geschenkkörbe

Leckere Geschenkkörbe sind immer ein willkommenes Geschenk! Mit einem sorgfältig zusammengestellten Korb voller Gourmet-Leckereien treffen Sie garantiert den Geschmack Ihres Teams.

Sie können handwerklich hergestellten Käse, Gourmet-Schokolade oder Spezialsnacks in die Geschenkkörbe legen. Dieses durchdachte Geschenk zeigt Ihren Aufwand, die harte Arbeit Ihrer Mitarbeiter zu belohnen.

12. Virtuelle Kochkurse mit einem Starkoch

Mitarbeiter, die gerne kochen, werden sich über ein Geschenk freuen, mit dem sie ihren Lieblingskoch treffen können!

Sie können einen Online-Kochkurs mit einem renommierten Koch buchen. Denken Sie an Nigella Lawson, Jamie Oliver oder jemanden, der Ihren Mitarbeitern ein einmaliges Erlebnis schenkt!

Diese interaktive Erfahrung ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, neue kulinarische Fähigkeiten zu erlernen, spannende Küchen zu entdecken und gemeinsam (virtuell!) ein köstliches Essen zuzubereiten. Es ist eine unterhaltsame, motivierende Teambuilding-Aktivität, die Kreativität, Zusammenarbeit und Erfolg fördert.

13. Handgefertigte Uhren

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl einer handgefertigten Uhr den Stil und Geschmack Ihrer Mitarbeiter. Für den klassischen Manager ist eine elegante Uhr mit minimalistischem Design und einem hochwertigen Lederarmband vielleicht die perfekte Wahl.

Für diejenigen, die eine modernere Ästhetik bevorzugen, könnte eine Fliegeruhr mit markantem Zifferblatt und leuchtenden Zeigern eine gute Wahl sein.

Sie können auch ihre Hobbys und Interessen berücksichtigen. Ein Schwimmer würde beispielsweise eine wasserdichte Uhr mit Chronographenfunktionen bevorzugen.

Unabhängig von den Vorlieben des Beschenkten ist eine handgefertigte Uhr ein Geschenk, das über Jahre hinweg geschätzt wird, insbesondere wenn es einem Mitarbeiter bei seiner Rückkehr oder einem Mitglied der Geschäftsleitung als Weihnachtsgeschenk überreicht wird.

14. Luxuriöse Golfausrüstung

via Esquire

Ein benutzerdefiniertes Golfset mit Monogramm ist ein durchdachtes und einzigartiges Firmengeschenk, insbesondere für Ihre Kunden und Partner.

Sie können dieses Geschenk auch individuell gestalten, indem Sie benutzerdefinierte Golfbälle, Eintrittskarten für eine Golfarena, personalisierte Golfstunden mit einem Profi, eine hochwertige Golftasche oder ein Upgrade für den Schlägersatz hinzufügen.

15. Ausgewählte Selbstpflege-Sets

Verwöhnen Sie Ihre Mitarbeiter mit personalisierten Selbstpflege-Sets. Stellen Sie wunderschön verpackte Boxen mit luxuriösen Badebomben, Aromatherapiekerzen, ätherischen Ölen oder hochwertigen Hautpflegeprodukten zusammen.

Da diese Sets auf individuelle Vorlieben zugeschnitten sind, sollten Sie eine Umfrage durchführen, um Einblicke zu gewinnen und Ihren Aufwand für Geschenke zu Anlässen wie dem Internationalen Frauentag oder dem Männertag zu planen. Diese beliebten Firmengeschenke fördern Entspannung und Wohlbefinden und zeigen, dass Ihnen die Gesundheit und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter am Herzen liegen.

16. Personalisierte Abonnements für Bücher

via Hom egrow n

Fördern Sie die Liebe Ihrer Mitarbeiter zum Lesen mit personalisierten Buchabonnements.

Mitarbeitern, die Geschichte lieben, können Sie historische Bestseller von Verfassern wie Ken Follett schenken. Menschen, die gerne kochen, können Sie Kochbücher von Meisterköchen wie Yotam Ottolenghi schenken.

Sie können diese Boxen zusätzlich personalisieren, indem Sie Accessoires wie Kerzen, Fan-Fiction, Lesezeichen oder personalisiertes Briefpapier wie Tagebücher mit Monogramm und gravierte Stifte hinzufügen.

17. Abonnements für Museen oder Kunstgalerien

Gönnen Sie Ihren Mitarbeitern mit einem Abonnement für ein Museum oder eine Kunstgalerie einen Ausflug in die Welt der Kultur.

Schenken Sie ihnen Eintrittskarten oder Abonnements, um die neuesten Ausstellungen in einem Museum oder eine Tour durch zeitgenössische Kunstinstallationen zu erkunden.

Diese Mitgliedschaften fördern Kreativität und Lernmöglichkeiten und ermöglichen es Ihren Mitarbeitern gleichzeitig, ihre Freizeit zu genießen.

18. Restaurant-Geschenkkarten

via Plastic Printers

Überreichen Sie Ihren Mitarbeitern hochwertige Restaurantkarten. Diese können Sie kurz vor den Feiertagen verschenken, damit sie mit ihrer Familie und ihren Freunden etwas Besonderes erleben können.

Sie können diese Geschenkkarten auch vor Festtagen oder zum Geburtstag Ihrer Mitarbeiter aufladen. Mit diesen Geschenkkarten können Sie Ihren Mitarbeitern gutes Essen und wertvolle Zeit mit ihren Lieben gönnen.

19. Spenden für wohltätige Zwecke

Setzen Sie ein Zeichen, indem Sie im Namen Ihrer Belegschaft für einen guten Zweck spenden. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter ein Projekt auswählen, das ihnen am Herzen liegt.

Gründe dafür können beispielsweise ehrenamtliche Tätigkeiten zum Schutz der Umwelt bei Organisationen wie The Nature Conservancy oder die Förderung des Tierschutzes bei der ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) sein.

Diese aufmerksame Geste ermöglicht es ihnen, einen Beitrag zu einer guten Sache zu leisten, die ihnen am Herzen liegt, und gleichzeitig das Engagement Ihres Unternehmens für soziale Verantwortung zu demonstrieren und eine positive soziale Wirkung zu erzielen.

20. Abonnement-Boxen/Mitgliedschaften

Helfen Sie Ihren Mitarbeitern, ihre Fähigkeiten zu erweitern, mit einem Abonnement für eine Box oder einer Mitgliedschaft für einen Online-Kurs, in dem neue Fähigkeiten vermittelt werden.

Apps wie Duolingo, Coursera, Google und Meta sowie Dienste wie Skillshare Kits oder KiwiCo bieten kuratierte Erfahrungen zum Erlernen von Programmieren, Fotografie, Fremdsprachen und vielem mehr.

Diese im Voraus bezahlten Erlebnisse bieten die notwendigen Materialien und Ressourcen, um Ihre Mitarbeiter auf eine Lernreise zu schicken.

21. Luxuriöse Bademantel- und Slipper-Sets

via Pinterest

Ergänzen Sie die Routine Ihrer Mitarbeiter nach der Arbeit mit einem luxuriösen Bademantel und Hausschuhen. Sie können flauschige Bademäntel aus weichen, atmungsaktiven Materialien wie Baumwolle oder Fleece auswählen.

Diese Bademäntel verfügen oft über Schalkragen, praktische Taschen und kuschelige Kapuzen, die für Wärme sorgen. Kombinieren Sie die Bademäntel mit bequemen Hausschuhen mit Kunstfellfutter oder Memory-Schaum.

Diese Kombination bietet Ihren Mitarbeitern die dringend benötigte Entspannung und hilft ihnen, sich in der Geborgenheit ihres Zuhauses zu entspannen.

22. Konzert- oder Sporttickets

Stärken Sie den Teamgeist, indem Sie verschiedenen Abteilungen oder Teams Sport- oder Konzertkarten schenken.

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter ihr Lieblings-Baseballteam anfeuern oder bei einem Konzert ihre Lieblingsband mitsingen.

Solche Erfahrungen werden sich als fruchtbar für den Aufbau von Teamgeist erweisen, der sich in einem positiven Arbeitsumfeld im Büro niederschlägt.

23. Stressbälle mit Firmenlogo

via Good Housekeeping

Stressbälle heitern die Stimmung bei der Arbeit auf, indem sie den Mitarbeitern helfen, ihren Stress abzubauen. Sie können Stressbälle mit Ihrem Firmenlogo verschenken, damit Ihre Mitarbeiter während der Arbeitszeit ein physisches Ventil für ihre Ängste finden.

Sie können benutzerdefinierte Stressbälle mit Firmenlogos oder Leitbildern in großen Mengen bestellen, um für Spaß zu sorgen und die Markenbekanntheit zu steigern.

24. Mitgliedschaft im Fitnessstudio

Investieren Sie in die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter mit einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio.

Ob lokale Fitnessstudio-Kette oder Boutique-Fitnessstudio – diese Prepaid-Leistung motiviert sie, ihrer körperlichen Fitness Priorität einzuräumen.

Diese Mitgliedschaften helfen Ihren Mitarbeitern, Stress zu bewältigen, was zu einer produktiveren und motivierteren Belegschaft führt.

25. Verpflegung im Büro

Vereinfachen Sie volle Terminkalender und fördern Sie eine gesunde Ernährung mit einem Abonnement für einen Büromahlzeitenservice.

Einige Unternehmen gewähren Rabatte bei Großbestellungen und liefern vorportionierte, personalisierte Mahlzeiten.

Durch die Bereitstellung von Mahlzeiten im Büro sparen Mitarbeiter wertvolle Zeit und Geld, das sie sonst für die Bestellung des Mittagessens oder die Suche nach Restaurants in der Nähe aufwenden würden.

Die Bequemlichkeit und Vielfalt der angebotenen Mahlzeiten ermutigen die Mitarbeiter, sich während des gesamten Arbeitstages gesund zu ernähren, was das allgemeine Wohlbefinden fördert.

26. DIY-Kits für heiße Schokolade

via Refinery29

Eine weitere tolle Geschenkidee ist ein DIY-Set für heiße Schokolade. Sie können auch thematische Box-Sets verschenken, insbesondere zu Thanksgiving oder Ostern.

Sie können Gourmet-Kakaopulver, Marshmallows, zerkleinerte Zuckerstangen und bunte Streusel hinzufügen. Sie können auch Rezeptkarten mit verschiedenen Geschmacksrichtungen verschenken, z. B. für heiße Schokolade mit Pfefferminz oder mexikanische heiße Schokolade mit einem Schuss Cayennepfeffer.

27. Handgefertigte Kaffee-/Teekörbe

Verschenken Sie handgefertigte Kaffee-/Teekörbe an Mitarbeiter, die diese Getränke lieben. Füllen Sie sie mit den besten Kaffeesorten der Welt, wie frisch gerösteten Bohnen von Counter Culture Coffee oder exotischen losen Teesorten von Harney & Sons.

Ihre Geschenkboxen können auch Gourmet-Begleitprodukte wie aromatisierten Honig, Shortbread-Kekse oder Biscotti enthalten.

Ein solches Geschenk geht über ein typisches Kaffeeerlebnis aus der Box hinaus und verbessert die Pausenerfahrung der Mitarbeiter. Außerdem können sie sich während des Arbeitstages entspannen und neue Energie tanken.

28. Tragbare Projektoren

via Techradar

Erweitern Sie das Home-Entertainment-Erlebnis Ihrer Mitarbeiter, indem Sie ihnen einen tragbaren Projektor mit integrierten Lautsprechern schenken.

Marken wie Anker oder XGIMI bieten kompakte, leichte Projektoren, die sich perfekt für Filmabende, Präsentationen oder Videospiel-Sitzungen eignen. Mit diesem vielseitigen Gadget können Inhalte auf jede Wand oder Oberfläche projiziert werden, was zu Hause für ein unterhaltsames und beeindruckendes Erlebnis sorgt.

29. Fitnessarmbänder/Tracker

via Gearz

Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter, ihre Gesundheits- und Fitnessziele mit einem Fitnessarmband oder -tracker selbst in die Hand zu nehmen.

Beliebte Optionen sind Fitbit oder Apple Watch, die Features wie Schrittzählung, Kalorienverfolgung, Herzfrequenzmessung und Schlafanalyse bieten.

Diese Technologie ermöglicht es ihnen, ihre Fortschritte zu verfolgen, motiviert zu bleiben und fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu treffen. Durch einen aktiveren Lebensstil können Ihre Mitarbeiter direkt zu einer gesünderen und glücklicheren Belegschaft beitragen.

30. DIY-Geschenkboxen Deluxe

Gestalten Sie Ihren Ansatz individuell mit luxuriösen DIY-Geschenkboxen. Passen Sie das Geschenk an die Zinsen und Vorlieben der einzelnen Mitarbeiter an.

Für Mitarbeiter, die Technik lieben, sind ein kabelloses Ladepad, eine Handyhalterung für das Auto und eine Blaulichtfilterbrille eine gute Wahl.

Auf der anderen Seite können Sie eine Auswahl an aromatisierten Kaffeebohnen, eine French Press und einen Reisebecher für alle zusammenstellen, die Kaffee mögen.

Mit diesem Ansatz können Sie einzigartige Geschenke kreieren, die Ihre Wertschätzung für Ihre Teams unterstreichen. Durch eine persönliche Note, die über vorgefertigte Geschenkkörbe hinausgeht, machen Sie die Geste für Ihre Mitarbeiter noch bedeutungsvoller.

31. Abonnement-Boxen für Hobbys

Rechercheunternehmen bieten eine große Auswahl an kuratierten Abonnement-Boxen mit Schwerpunkt auf Hobbys wie Malen, Holzbearbeitung oder Craft Beer-Brauen.

Diese Boxen liefern jeden Monat ein Überraschungspaket mit hochwertigen Materialien und Projektanleitungen. Die Mitarbeiter werden ermutigt, neue Interessen zu entdecken, neue Fähigkeiten zu erlernen und kreativen Beschäftigungen außerhalb der Arbeit nachzugehen.

32. Ergonomische Bürostühle

via Effydesk

Investieren Sie in das langfristige Wohlbefinden und den Komfort Ihrer Mitarbeiter mit einer ergonomischen Aufwertung Ihrer Bürostühle.

Ersetzen Sie ihre alten Stühle durch hochwertige ergonomische Modelle, um eine gute Körperhaltung zu fördern, Rückenschmerzen zu reduzieren und den Komfort während des gesamten Arbeitstages zu verbessern.

Diese Investition zeigt Ihr Engagement für die Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und führt zu einer Steigerung der Produktivität bei der Arbeit.

33. Kostenlose Therapiesitzungen

via Cosmos Magazine

Priorisieren Sie die psychische Gesundheit und das emotionale Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter mit kostenlosen Therapiesitzungen. Durch die Zusammenarbeit mit einem Telemedizin-Dienst wie Talkspace oder BetterHelp können Mitarbeiter aus der Ferne mit zugelassenen Therapeuten in Kontakt treten und so auf bequeme und vertrauliche Weise Stress, Ängste oder andere psychische Probleme angehen.

Dieser wertvolle Vorteil zeigt das Engagement Ihres Unternehmens, das Wohlergehen seiner Mitarbeiter zu unterstützen und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Gesundheit an erster Stelle steht.

34. Geschenkkarten für Heimwerker

Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter und geben Sie ihnen die Möglichkeit, ihre Wochenendaufgaben mit einer Karte für Heimwerkerbedarf zu erledigen.

Beliebte Optionen sind H&M Home, Pottery Barn, IKEA, Home Depot, Lowe's oder sogar Baumärkte, die sich auf bestimmte Bereiche wie Sanitär- oder Elektrobedarf spezialisiert haben.

Diese Geschenkkarte bietet ihnen die Flexibilität, Materialien für Heimwerkerprojekte zu kaufen, sodass sie ihren Wohnraum individuell gestalten und Aufgaben erledigen können, die sie schon lange aufgeschoben haben.

35. Stehpult-Konverter

Fördern Sie Bewegung und bekämpfen Sie die negativen Auswirkungen von langem Sitzen mit einem Stehpult-Konverter.

Mit diesem vielseitigen Tool können Mitarbeiter ihren vorhandenen Schreibtisch ganz einfach in einen Steharbeitsplatz verwandeln und so den ganzen Tag über flexibel zwischen Sitzen und Stehen wechseln.

Stehpulte können die Körperhaltung verbessern, Rückenschmerzen lindern und das Energieniveau steigern, was zu einer gesünderen und produktiveren Arbeitsumgebung führt.

Profi-Tipp: Belohnen Sie Ihre besten Mitarbeiter mit einzigartigen Geschenken und ergänzen Sie Ihre Anerkennungsprogramme mit der besten Software zur Mitarbeiteranerkennung!

36. Workshops/Kurse zum Erwerb neuer Fähigkeiten

Fördern Sie Teamarbeit und Kreativität mit Tickets für einen Workshop oder Kurs zu einer bestimmten Fertigkeit, wie Töpfern, Holzarbeiten oder Schmuckherstellung.

Beliebte lokale Studios oder Online-Plattformen wie Skillshare bieten interessante Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene an.

Dies hilft den Mitarbeitern, neue Fähigkeiten zu erlernen und ein Erfolgserlebnis zu erzielen, während sie sich an Teambuilding-Aktivitäten beteiligen. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, in einer unterhaltsamen und interaktiven Umgebung einen guten Draht zu den Kollegen aufzubauen.

37. Schreibtischpflanzen und Pflegeanleitungen

via Palmers Garden Centre

Wenn Sie die Raumluftqualität an Ihrem Arbeitsplatz verbessern möchten, entscheiden Sie sich für Zimmerpflanzen und legen Sie eine detaillierte Pflegeanleitung dazu.

Beliebte Optionen sind pflegeleichte Sukkulenten oder luftreinigende Pflanzen wie Schlangenpflanzen und Friedenslilien.

Die Pflegeanleitungen helfen den Mitarbeitern dabei, ihre Pflanzen zu pflegen und am Leben zu erhalten. Dies fördert verantwortungsbewusstes Verhalten und verschönert gleichzeitig den Workspace.

38. Sitzungen zum beruflichen Weiterentwicklungscoaching

Investieren Sie in die berufliche Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter und ermutigen Sie sie, ihr volles Potenzial auszuschöpfen – mit einer Sitzung zum Thema berufliche Weiterentwicklung.

Eine Sitzung mit zertifizierten Coaches kann ihnen dabei helfen, Karriereziele zu identifizieren, einen personalisierten Entwicklungsplan zu erstellen und Vertrauen in ihre beruflichen Fähigkeiten aufzubauen.

39. Benutzerdefinierte Sonnenbrillen

via Etsy

Schenken Sie Ihren Mitarbeitern eine benutzerdefinierte Sonnenbrille und passen Sie diese entsprechend ihren bevorzugten Rahmenmodellen, Glastönen und Gravuroptionen an.

Suchen Sie nach Marken, die eine benutzerdefinierte Anpassung ermöglichen, um eine perfekte Passform und eine persönliche Note zu gewährleisten.

Dieses durchdachte Geschenk schützt die Augen vor der Sonne und ist gleichzeitig ein stilvolles Accessoire, das auch außerhalb der Arbeit getragen werden kann. Achten Sie auf Marken, die sportliche Sonnenbrillen zu günstigen Preisen anbieten.

40. Ergonomische Tastaturen und Handballenauflagen

Fördern Sie langfristigen Komfort und beugen Sie Belastungsverletzungen vor – mit einer ergonomischen Tastatur und Handballenauflage.

Unternehmen wie Logitech und Microsoft bieten ergonomisch geformte Tastaturen mit geteiltem Layout und anpassbaren Features an. Diese sorgen für die richtige Positionierung von Händen und Handgelenken beim Tippen.

Eine stützende Handballenauflage reduziert Druck und Belastung und sorgt so für mehr Komfort und Produktivität bei der Arbeit.

41. Professionelle Porträtsitzungen

Investieren Sie in professionelle Porträtsitzungen für Ihre Mitarbeiter, damit diese ihre einzigartige Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und eine persönliche Marke für sich selbst schaffen können.

Mit diesem Geschenk erhalten sie hochwertige Fotos, die sie für ihre Online-Profile, Lebensläufe und LinkedIn-Seiten verwenden können.

Ein professionelles Porträtfoto hinterlässt einen starken ersten Eindruck bei Ihren Mitarbeitern und hilft ihnen, sich in der Berufswelt abzuheben. Beauftragen Sie einen professionellen Fotografen, der Ihnen dabei hilft, den perfekten Speicherort und die optimale Ästhetik für Ihre Aufnahmen zu finden.

42. Personalisierte Schreibtischlampen

via Wayfair

Helfen Sie Ihren Mitarbeitern, sich besser zu konzentrieren, mit einer personalisierten Schreibtischlampe mit einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur.

Beliebte Optionen sind Lampen von Marken wie BenQ oder Philips, die über Features verfügen, die natürliches Tageslicht imitieren und die Augen entlasten. Diese Lampen schaffen eine Arbeitsumgebung, die der Produktivität der Mitarbeiter förderlich ist.

So können beispielsweise kühlere Farbtemperaturen die Konzentration bei Aufgaben fördern, die Konzentration erfordern, während wärmere Farbtöne eine entspanntere Atmosphäre zum Lesen oder Brainstorming schaffen können.

43. Hochwertige Tischventilatoren oder tragbare Luftreiniger

via Poshure

Die Investition in hochwertige Tischventilatoren oder tragbare Luftreiniger fördert den Komfort und das Wohlbefinden der Mitarbeiter.

Tischventilatoren sind bei heißem Wetter praktisch, und Luftreiniger verbessern die Raumluftqualität, indem sie Allergene reduzieren.

Diese Lösungen schaffen eine angenehmere und gesündere Arbeitsumgebung, steigern die Produktivität und verbessern die Konzentration. Sie können diese Geschenke an das Klima in Ihrem Büro und die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter anpassen.

44. Kostenlose medizinische Untersuchungen

Mit kostenlosen Ganzkörperuntersuchungen stellen Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter in den Vordergrund und unterstreichen Ihr Engagement für ihr Wohlbefinden.

Erwägen Sie eine Partnerschaft mit einem lokalen Gesundheitsdienstleister, um Ihren Mitarbeitern Vorsorgeangebote zu schenken und ihnen dabei zu helfen, Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen.

Schenken Sie ihnen eine vom Unternehmen gesponserte internationale Reise, um eine lang anhaltende Kameradschaft unter Ihren Mitarbeitern zu schaffen. Diese einzigartige Mitarbeiterbelohnung kann an Top-Performer für den Abschluss eines Client-Projekts vergeben werden.

Sie können sie auf Entdeckungsreise zu den antiken Ruinen Roms schicken, die pulsierende Kultur Tokios erleben lassen oder atemberaubende Landschaften in Island genießen lassen.

Diese Reisen schaffen einen starken Teamgeist, erweitern den Horizont und bieten ein unvergessliches Erlebnis.

46. DIY-Cocktail-/Mocktail-Sets

via Jetsetter

Ein DIY-Cocktail-Set ist eine schöne Möglichkeit, sich bei Ihren Mitarbeitern zu bedanken. Sie können auch ein Mocktail-Set für Mitarbeiter verschenken, die keinen Alkohol trinken.

Recherchieren Sie Unternehmen, die Boxen mit ausgewählten Premium-Spirituosen, Mixgetränken, Garnituren und Rezeptkarten für die Zubereitung köstlicher Cocktails oder Mocktails zu Hause anbieten.

Mitarbeiter finden hier einzigartige Möglichkeiten, die Welt der Mixologie zu entdecken, mit neuen Aromen zu experimentieren und Gäste bei privaten Zusammenkünften zu beeindrucken.

47. Intelligente Reise-Sets

via Forbes

Schenken Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, mit einem intelligenten Reise-Set smarter zu reisen. Marken wie Samsonite oder Briggs & Riley bieten Gepäcksets mit integrierten USB-Ladeanschlüssen und GPS-Trackern an.

In Ihre Geschenkpakete können Sie auch andere clevere Reise-Gadgets, kabellose Ladepads, geräuschunterdrückende Kopfhörer und tragbare WLAN-Hotspots packen.

Dieses durchdachte Geschenk macht das Reisen für Ihre Mitarbeiter bequemer und effizienter.

Außerdem werden sie mit allen wichtigen Tools für eine reibungslose und angenehme Reise ausgestattet.

48. Geschenkkarten für Haushaltsgeräte

Erleichtern Sie Ihren Mitarbeitern den Haushalt und werten Sie ihren Wohnraum mit einer Geschenkkarte für Haushaltsgeräte auf.

Wählen Sie Geschenkkarten aus beliebten Optionen, darunter Einzelhändler wie Best Buy oder Lowe's. Diese Geschäfte bieten viele Geräte zum Mitnehmen, wie Kaffeemaschinen, Mixer und intelligente Küchengeräte.

Mit diesen Geschenkkarten können Mitarbeiter Geld für teure Haushaltsgeräte sparen.

49. Luxuriöse Geschenkkarten

Eine luxuriöse Geschenkkarte ist ein Symbol Ihrer Wertschätzung. Verwöhnen Sie Ihre Partner oder Clients mit Luxus, indem Sie ihnen Geschenkkarten für ein hochwertiges Kaufhaus oder einen Online-Händler schenken.

Geschäfte wie Nordstrom, Bloomingdale's und Neiman Marcus bieten eine große Auswahl an Designerkleidung, Accessoires und Schönheitsprodukten. Mitarbeiter können sich einem Einkaufsbummel hingeben und sich etwas Besonderes gönnen.

50. All-inclusive-Charcuterie-Boards

via Pelikan Transport

Verwöhnen Sie Ihre Geschäftspartner mit einem kulinarischen Erlebnis der Extraklasse: einem All-inclusive-Charcuterie-Board, das direkt in ihr Büro oder nach Hause geliefert wird.

Schauen Sie sich Unternehmen wie Hickory Farms oder Mouth Crafted an, die exquisite Charcuterie-Boards mit handwerklich hergestelltem Käse, Wurstwaren, Gourmet-Marmeladen, Oliven und herzhaften Crackern anbieten.

Wir hoffen, dass diese Liste mit Geschenkideen Ihnen positive Impulse für Ihren Aufwand gibt und Ihren Mitarbeitern, Partnern und Clients das Gefühl gibt, wertgeschätzt zu sein.

Lassen Sie uns nun die Vor- und Nachteile von Werbegeschenken untersuchen, da diese sorgfältig überlegt und geplant werden müssen.

Vor- und Nachteile von Firmengeschenken

Firmenpräsente sind mehr als eine einfache Transaktion; sie helfen Ihnen, starke Arbeitsbeziehungen aufzubauen, indem Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig belohnen. Schauen wir uns die vielen Vorteile an.

Vorteile

Verbesserte Mitarbeiteranerkennung und -wertschätzung: Ein durchdachtes Geschenk zeigt den Mitarbeitern, dass Sie ihre harte Arbeit und ihren Beitrag wertschätzen, was ein Gefühl der Zugehörigkeit schafft und sie motiviert, noch einen Schritt weiter zu gehen

Gesteigertes Engagement und Wohlbefinden der Mitarbeiter: Geschenke, die das Wohlbefinden fördern, unterstreichen Ihr Engagement für die körperliche und geistige Gesundheit. Hobbybezogene Geschenke oder Erlebnisse können Mitarbeiter dazu inspirieren, ihren Leidenschaften auch außerhalb der Arbeit nachzugehen, was zu einer engagierteren und ausgeglicheneren Belegschaft führt

Verbesserte Unternehmenskultur: Firmengeschenke fördern eine Kultur der Großzügigkeit und Wertschätzung innerhalb des Unternehmens. Mitarbeiter, die sich wertgeschätzt fühlen, arbeiten effizienter zusammen und bauen stärkere Beziehungen zu ihren Kollegen auf

Gestärkte Beziehungen und Loyalität: Ein gut getimtes Geschenk kann bestehende Partnerschaften festigen und Vertrauen zu potenziellen Kunden aufbauen

Steigerung der Markenbekanntheit und -wiedererkennung: Ein Marken-Geschenk spiegelt Ihr Engagement wider, Ihre Marke an der Spitze zu halten. Dies ist besonders wirkungsvoll für neue und langjährige Clients

Verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit: Einzigartige Firmengeschenke können als Gesprächsaufhänger dienen, insbesondere bei Client-Meetings oder Branchen-Events

Verbessertes Erlebnis bei Veranstaltungen: Geschenke für Teilnehmer, wie z. B. Konferenz-Goodie-Bags oder personalisierte Wasserflaschen, sorgen für ein unvergessliches und angenehmes Erlebnis bei Veranstaltungen

Verbesserte Markenwerbung: Mit Marken-Eventgeschenken können Sie für Ihre Marke werben und bei den Teilnehmern Aufmerksamkeit und Wiedererkennungswert schaffen. Diese Geschenke umfassen in der Regel praktische Elemente, die auch lange nach dem Ereignis noch verwendet werden können, sodass Ihre Marke im Vordergrund bleibt

Bessere Networking-Möglichkeiten: Geschenke bei Ereignissen können als Eisbrecher zwischen den Teilnehmern dienen. Dies kann Networking-Möglichkeiten erleichtern und zu wertvollen Verbindungen im Geschäft führen

Obwohl Firmengeschenke zahlreiche Vorteile bieten, gibt es auch einige potenzielle Nachteile, die Sie berücksichtigen sollten:

Nachteile

Falsche Auswahl: Ein schlecht ausgewähltes Geschenk kann nach hinten losgehen, falsche Signale senden oder unpersönlich wirken

Budgetäre Bedenken: Firmengeschenke können teuer sein, insbesondere wenn eine große Anzahl von Empfängern zu berücksichtigen ist

Wahrgenommene Bestechung: In einigen Fällen können großzügige Geschenke als Versuch missverstanden werden, Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen

Neid und Ungerechtigkeit: Uneinheitliche Geschenkpraktiken können zu Neid oder Unmut unter den Mitarbeitern führen

Probleme der Nachhaltigkeit: Unnötige oder verschwenderische Geschenke tragen zu Umweltproblemen bei

So können Sie diese Nachteile überwinden:

Personalisierung ist der Schlüssel: Nehmen Sie sich Zeit, um Geschenke anhand der Vorlieben, Zinsen oder Ernährungsgewohnheiten der Empfänger zu personalisieren

Erlebnisse priorisieren: Geschenke wie Workshops, Kurse oder Eintrittskarten für Ereignisse schaffen bleibende Erinnerungen

Klare Richtlinien festlegen: Entwickeln Sie eine Richtlinie für Firmengeschenke, in der Budgetlimits, angemessene Geschenkarten und Empfängerkategorien festgelegt sind

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufmerksamkeit: Eine herzliche Notiz erhöht den Wert eines einfachen Geschenks erheblich

Engagieren Sie sich für wohltätige Zwecke: Spenden Sie in seinem Namen an eine Wohltätigkeitsorganisation, die dem Beschenkten am Herzen liegt, und zeigen Sie damit Ihre soziale Verantwortung

Wie man Firmengeschenke verwaltet

Die Nachverfolgung zahlreicher Empfänger, Anlässe, Budgetzuweisungen und Geschenksdetails kann zeitaufwändig und überwältigend sein, insbesondere mit manuellen Tabellenkalkulationen oder verstreuten E-Mails.

Darüber hinaus erfordert es sorgfältige Recherche und Aufwand, um sicherzustellen, dass Ihre Geschenke durchdacht und personalisiert sind. Es ist auch eine äußerst wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Geschenke rechtzeitig ankommen.

Mit ClickUp können Sie all diesen Aufwand ganz einfach verwalten!

Mit den robusten Tools und der modernsten Technologie von ClickUp können Sie Firmengeschenke lohnenswert und wirkungsvoll gestalten.

Lassen Sie uns verstehen, wie Sie diese Funktionen am besten nutzen können, um Ihren Aufwand für Firmengeschenke zu optimieren.

1. Recherchieren und planen Sie Ihre Strategie für Firmengeschenke

Firmenpräsente erfordern einige Vorbereitungen, wie das Erstellen von Mitarbeiterlisten, das Auflisten individueller Vorlieben, das Erfassen von Kontaktdaten, das Zuweisen von Budgets, das Sicherstellen einer pünktlichen Lieferung und das Personalisieren der Geschenke. Mit der Projektmanagement-Software ClickUp können Sie diese Aufgaben vereinfachen!

Planen Sie Firmengeschenke mit der Projektmanagement-Software von ClickUp

Sie können Ihren Geschenkprozess effizient in ein optimiertes und wirkungsvolles Erlebnis verwandeln. Erstellen Sie für jede Geschenkaktion (Geburtstage von Mitarbeitern, Kundenwertschätzung oder Weihnachtsgeschenke) ein eigenes Projekt in ClickUp. So werden alle Aufgaben, Dokumente, Chats und die Nachverfolgung des Fortschritts im Zusammenhang mit dem Geschenkzyklus zentralisiert.

Mit über 15 flexiblen ClickUp-Ansichten können Sie die Firmengeschenke Ihres gesamten Unternehmens nach Belieben anzeigen. Erstellen Sie mit einer Tabellenansicht eine vollständige Datenbank mit Namen, Kontaktdaten, Geschenkpräferenzen und Lieferterminen von Mitarbeitern oder Clients und erfassen Sie sogar bereits versendete Firmengeschenke.

Das Beste daran ist, dass Sie mit der Aktivitätsansicht die Arbeit Ihrer Teammitglieder in Listen, Ordnern, Spaces oder Workspaces verfolgen können. Sie können überwachen, welche Geschenke bereits geliefert wurden, sich noch in der Lieferwarteschlange befinden oder noch bestellt werden müssen.

Außerdem können Sie schnell Kommentare, Bearbeitungen und Aktualisierungen einsehen, den Fortschritt Ihres HR-Teams bei der Vergabe von Firmengeschenken nachverfolgen und unvorhergesehene Probleme effizient bewältigen.

Bringen Sie verstreute Unterhaltungen mit der Chat-Ansicht von ClickUp an einen Ort

Nutzen Sie die Chat-Ansicht von ClickUp, um in Echtzeit zu kommunizieren, Teammitglieder mit der Recherche nach Anbietern zu beauftragen, Budgets zu besprechen und Ihre Ziele für jeden Geschenk Anlass zu verfolgen. Sie können auch Links zu Geschenkideen teilen, Bilder der besten Angebote senden und detaillierte Video-Clips zu Geschenkpreisvergleichen teilen.

2. Ressourcen für die Nachverfolgung des Geschenkprozesses ausrichten

Nachdem Sie nun geplant, recherchiert und festgehalten haben, was Sie Ihren Mitarbeitern schenken möchten, ist es an der Zeit, Budgets zuzuweisen, Lieferanten zu suchen, die Geschenke zu beschaffen, einen Liefermechanismus festzulegen und sicherzustellen, dass die Geschenke pünktlich und unbeschädigt versandt werden.

Nutzen Sie die Ressourcenverwaltungssoftware ClickUp mit Formularerstellung, um Informationen über die Präferenzen Ihrer Mitarbeiter zu sammeln

ClickUp verfügt über einen Formular-Generator, mit dem Sie Formulare erstellen und an Mitarbeiter, Kunden, Partner und sogar Anbieter von Firmengeschenken senden können, um verschiedene Funktionen zu erfüllen:

Sammeln Sie Informationen über Geschenkvorlieben, Adressen, weitere Kontaktdaten und den gewünschten Zeitpunkt für den Erhalt der Geschenke

Bieten Sie Ihren Clients mit dynamischen Umfragen oder Multiple-Choice-Fragen mehrere Geschenkoptionen zur Auswahl

Sammeln Sie persönliche Informationen von Partnern, um diese auf die Firmengeschenke zu gravieren

Fordern Sie Angebote, Kostenvoranschläge, Optionen für Firmengeschenke und Personalisierungs-Features an, indem Sie Formulare an Ihre Lieferanten senden

Erstellen Sie Feedback-Formulare zur Zufriedenheit von Mitarbeitern, Clients und Partnern mit den versendeten Firmengeschenken

Verfolgen Sie Ausgaben direkt beim Kauf von Geschenken – mit benutzerdefinierten Feldern. Teammitglieder, denen Kaufaufgaben zugewiesen sind, können Belege hochladen und sie mit dem spezifischen Empfänger oder der Geschenkekategorie des Projekts verknüpfen.

Nutzen Sie die Dashboards von ClickUp, um in Echtzeit Einblicke in Ihre Budgetverteilung und Ausgabentrends zu erhalten. Sie können ganz einfach überwachen, wie viel in jeder Kategorie ausgegeben wurde, und Bereiche für mögliche Anpassungen identifizieren, um Ihr Gesamtbudget für Geschenke einzuhalten.

3. Optimieren Sie die Unternehmensgeschenke für das HR-Team

Mit einer speziellen HR-Support-Plattform wie der ClickUp HR-Management-Software organisieren Sie Ihre gesamte Rekrutierungspipeline, Leistungsbeurteilungen, Geschenkstrategien und die Talentakquise.

Verwenden Sie die ClickUp HR-Management-Software, um die Leistung, das Engagement und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter mit anpassbaren Ansichten zu verfolgen, die Ihnen die Abstimmung Ihrer Belegschaft erleichtern. ClickUp HR-Management-Software

Hier finden Sie alles, was diese HR-Software für Sie tun kann:

Planen, erreichen und überwachen Sie Ihre HR-Ziele an einem Ort

Gewinnen Sie Top-Talente mit einem System, das Bewerber, Bewerbungen und Kontaktaufnahmen organisiert

Sparen Sie Zeit mit HR-Vorlagen, benutzerdefinierten Status und Automatisierungen, die Kandidaten für Sie durch Ihre Pipeline leiten

Befähigen Sie neue Mitarbeiter, mit einer Onboarding-Lösung, die sie für den Erfolg rüstet, schneller Wirkung zu erzielen

Optimieren Sie Schulungen mit nachverfolgbaren Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren für die Zusammenarbeit und Feedback

Kombinieren Sie diese Plattform mit ClickUp Docs, um mit Ihrem Team in Echtzeit Ideen für Geschenke zu sammeln und festzuhalten. Sie können damit auch Informationen zu Vorlaufzeiten von Lieferanten (wie lange sie für die Ausführung von Bestellungen benötigen) und die Bestellhistorie jedes Lieferanten speichern. Dies hilft bei der Planung und vermeidet Überraschungen in letzter Minute.

Mit ClickUp zum perfekten Firmengeschenk

Wenn sie durchdacht sind, sind Firmengeschenke mehr als nur eine Box mit Schleife!

Es wird zu einem strategischen tool, um Wertschätzung zu fördern, Loyalität zu stärken und einen bleibenden positiven Eindruck zu hinterlassen. Ihre Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt und motiviert, wenn sie ein gut ausgewähltes Geschenk erhalten, das ihre harte Arbeit und ihren Beitrag würdigt.

Ihre Kunden fühlen sich geschätzt und sind eher bereit, eine erfolgreiche Partnerschaft mit Ihrem Unternehmen fortzusetzen.

Die Verwaltung eines erfolgreichen Werbegeschenkprogramms kann jedoch eine Herausforderung sein, insbesondere für größere Unternehmen. Das Jonglieren mit Budgets, die Nachverfolgung von Details und die Sicherstellung einer pünktlichen Lieferung an zahlreiche Empfänger kann schnell zu einer überwältigenden Aufgabe werden.

Mit ClickUp können Sie für jeden Geschenkzyklus eigene Projekte erstellen. Die Plattform verwaltet den Prozess effektiv, vom Brainstorming für Geschenkideen über die Nachverfolgung der Lieferung und die Messung der Zufriedenheit der Empfänger bis hin zur Zusammenarbeit zwischen den Team-Mitgliedern.

Nutzen Sie die Plattform außerdem für die Kommunikation mit Lieferanten und stellen Sie mit den integrierten Features für das Ressourcenmanagement sicher, dass Sie Ihr Budget einhalten.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was sind die Trends für Werbegeschenke im Jahr 2024?

Zu den beliebtesten Geschenktrends für 2024 gehören Geschäftsgeschenke mit nachhaltigen Produkten, Geschenke von kleinen Unternehmen, selbst zusammengestellte Selbstpflege-Geschenke und vieles mehr.

2. Was ist ein Werbegeschenk?

Ein Werbegeschenk ist ein kleines Geschenk, das Unternehmen ihren Kunden, Mitarbeitern oder Partnern als Zeichen ihrer Wertschätzung überreichen und das oft mit dem Logo oder dem Branding des Unternehmens versehen ist.

3. Was ist ein akzeptables Geschäftsgeschenk?

Ein angemessenes Geschäftsgeschenk berücksichtigt die Position und kulturellen Vorlieben des Empfängers und steht im Einklang mit den Richtlinien des Unternehmens zum Thema Geschenke. Die Geschenke sollten nicht extravagant sein oder zu Interessenkonflikten führen.