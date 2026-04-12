5 kostenlose Vorlagen für die Nachverfolgung überfälliger Rechnungen

Teams, die für die Nachverfolgung der Rechnungen isolierte Tabellenkalkulationen verwenden, verbringen unter Umständen 3 bis 5 zusätzliche Stunden pro Woche damit, Zahlungshistorien zusammenzustellen. Das ist wertvolle Zeit, die eigentlich für das Inkasso genutzt werden könnte.

Um Ihnen zu helfen, wieder die Kontrolle zu erlangen, haben wir fünf kostenlose Vorlagen für Rechnungsüberfälligkeits-Tracker zusammengestellt. Ganz gleich, ob Sie ein tool suchen, das eine Verbindung zu den täglichen Aufgaben Ihres Teams herstellt, oder eine einfache Tabelle für den Einstieg – diese Optionen helfen Ihnen, Ordnung zu schaffen und pünktlich bezahlt zu werden.

5 kostenlose Vorlagen für Rechnungsalterungs-Tracker auf einen Blick

🔎 Wussten Sie schon? Daten der Federal Reserve zeigen, dass 51 % der US-amerikanischen Arbeitgeberunternehmen mit einem ungleichmäßigen Cashflow zu kämpfen haben, einfach weil es so schwer ist, ihre Forderungen einzutreiben.

Was ist eine Vorlage für einen Rechnungsalterungs-Tracker?

Ein Rechnungsalterungs-Tracker ist ein spezielles tool, das Ihre unbezahlten Rechnungen in zeitbasierte Kategorien, sogenannte Alterungsgruppen, einteilt. Es zeigt Ihnen genau, wie lange jede einzelne Rechnung bereits aussteht. Stellen Sie sich das als eine finanzielle Karte vor, die verdeutlicht, welche Zahlungen sicher sind und welche Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Eine gute Vorlage für einen Rechnungsalterungs-Tracker enthält in der Regel:

Kunden-/Client-Informationen: Der Name und die Kontaktdaten, die Sie für die Nachverfolgung benötigen

Rechnungsdetails: Rechnungsnummer, Ausstellungsdatum und Bedingungen für die Zahlung

Fälligkeitsklassen: Zeitbasierte Kategorien, die anzeigen, wie lange jede Rechnung bereits überfällig ist (z. B. aktuell, 1–30 Tage, 31–60 Tage)

Nachverfolgung des Betrags: Der ursprüngliche Betrag, alle eingegangenen Zahlungen und der ausstehende Saldo

🧠Wissenswertes: 56 % der kleinen Unternehmen haben ausstehende Rechnungen, wobei pro Firma durchschnittlich 17.500 $ geschuldet werden. Wenn Sie diese Zahlungen reaktiv einfordern, sind Ihre Cashflow-Prognosen reine Spekulation, und wichtige Rechnungen geraten unweigerlich in den Hintergrund.

Dieser unorganisierte Ansatz führt zu einem Arbeitschaos, bei dem Sie Stunden damit verschwenden, in verschiedenen Tabellen und E-Mail-Threads nach Informationen zu suchen. Tatsächlich hat der Work Trend Index von Microsoft ergeben, dass 62 % der Mitarbeiter Probleme mit dem Zeitaufwand für die Suche nach Daten haben.

Eine Vorlage für eine Fälligkeitsübersicht bringt Struktur in Ihre Debitorenbuchhaltung und zeigt Ihnen genau, welche Zahlungen überfällig sind, damit Sie Ihre Inkassomaßnahmen effektiv priorisieren können.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchforsten von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren ClickUp-Workspace integriert ist, kann das ändern. Lernen Sie ClickUp Brain kennen. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Details zu Aufgaben anzeigt – damit Sie aufhören können zu suchen und mit der Arbeit beginnen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp über 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

🔎Wussten Sie schon? Überfällige Rechnungen betrafen durchschnittlich 43 % der kreditbasierten B2B-Umsätze von US-Unternehmen. Dies verdeutlicht eine fragmentierte Landschaft, in der Unternehmen mit Liquiditätsengpässen zu kämpfen haben, einfach weil ihre Inkassosysteme mit dem Volumen nicht Schritt halten können.

Die 5 besten Vorlagen für Rechnungsalterungs-Tracker

Entscheidend ist, eine Vorlage zu finden, die zu Ihrem Workflow passt, für Ihr Team einfach zu bedienen ist und benutzerdefiniert sein kann, um sich an Ihr Wachstum anzupassen.

Wir haben fünf der besten Vorlagen für Rechnungsfälligkeitsübersichten ausgewählt, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern. Drei davon wurden in ClickUp erstellt, um einen vernetzten Workflow zu schaffen, während zwei traditionelle Tabellenkalkulationen für Teams sind, die eine einfache, herunterladbare Option bevorzugen.

1. Rechnungsvorlage von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Lassen Sie sich pünktlich bezahlen und verwalten Sie Ihre Finanzen effizient mit der ClickUp-Rechnungsvorlage

Die ClickUp-Rechnungsvorlage verwandelt Rechnungen von statischen Datensätzen in nachverfolgbare Einheiten. Anstatt jede Rechnung manuell zu überprüfen, erhalten Sie einen vernetzten Workflow mit klaren Phasen und Sichtbarkeit über alle Clients hinweg. Sie können Zahlungen nach Status aufschlüsseln, sie nach Clients gruppieren und weiterbearbeiten, ohne jeden Monat ein neues System von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Organisieren Sie Rechnungen nach Client, Status oder Fälligkeitsdatum, um wichtige Konten in Sichtbarkeit zu halten

Gliedern Sie Zahlungen in übersichtliche Phasen ein, damit Sie stets wissen, was noch aussteht, bereits bezahlt wurde oder sich verzögert

Verwalten Sie wiederkehrende Rechnungszyklen, ohne jedes Mal neue Workflows erstellen zu müssen

Erfassen und filtern Sie Rechnungsdaten mithilfe von ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern für eine bessere Nachverfolgung und Berichterstellung

Wechseln Sie zwischen verschiedenen ClickUp-Ansichten , wie der Board-Ansicht oder der Kalenderansicht , um Zeitleisten und den Fluss der Zahlungen zu überwachen

💰Ideal für: Teams, die ein wachsendes Rechnungsvolumen über mehrere Clients und Zyklen der Zahlung hinweg verwalten.

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In ClickUp gibt es über 650 vorgefertigte Super Agents, die dir helfen können, deine Arbeit effizient zu skalieren. Du kannst auch deine eigenen erstellen. Hier erfährst du, wie.

2. Vorlage für Kreditorenbuchhaltung von ClickUp

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Verbindlichkeiten, richten Sie Erinnerungen ein und leisten Sie pünktliche Zahlungen mit der ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung

Ausgehende Zahlungen werden oft gebündelt bearbeitet – am Ende der Woche oder kurz vor Ablauf der Fristen überprüft. Dadurch kann es leicht passieren, dass man Rabatte für vorzeitige Zahlungen verpasst, Rechnungen doppelt bezahlt oder den Überblick über den Cashflow verliert.

Sie können jedoch die ClickUp-Vorlage für Kreditorenbuchhaltung nutzen, um Verbindlichkeiten in einem schrittweisen Prozess zu organisieren. Jede Rechnung durchläuft die Phasen der Überprüfung, Genehmigung und Zahlung mit klaren Kontrollpunkten.

Sie können die Nachverfolgung durchführen, wo eine Zahlung hängengeblieben ist, wer handeln muss und was als Nächstes ansteht, ohne sich auf manuelle Nachfassaktionen oder verstreute Aufzeichnungen verlassen zu müssen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Führen Sie die Nachverfolgung von Lieferantenrechnungen durch definierte Phasen wie Eingang, Überprüfung und Zahlung durch, um Engpässe zu vermeiden

Planen Sie Ihre Konten anhand von Fälligkeitsdaten und Status, um Verzugsgebühren oder überstürzte Bearbeitungen zu vermeiden

Standardisieren Sie die Überprüfung und Genehmigung von Rechnungen, damit keine erforderlichen Kontrollen ausgelassen werden

Verschaffen Sie sich mit ClickUp-Dashboards eine Ansicht der anstehenden und fertiggestellten Zahlungen, um besser planen zu können

Stellen Sie mit ClickUp-Abhängigkeiten Beziehungen zwischen Aufgaben her, um finanzielle Aufgaben so zu ordnen, dass ausgehende Zahlungen mit eingehenden Zahlungen übereinstimmen

💰Ideal für: Finanz- und Betriebsteams, die einen strukturierten Genehmigungs- und Workflow für die Zahlung von Lieferantenrechnungen benötigen, um diese ohne Verzögerungen oder Fehler zu verwalten.

💡Profi-Tipp: Mit der Zeit zeigen sich in den Daten zu Verbindlichkeiten Muster, auf die Sie reagieren können – beispielsweise Lieferanten, die regelmäßig zu spät in Rechnung stellen, oder Monate, in denen die Auszahlungen sprunghaft ansteigen. Das Problem ist, dass diese Erkenntnisse verborgen bleiben, wenn sie nicht regelmäßig abgerufen und analysiert werden. ClickUp-Dashboards stellen diese Daten in einem Format bereit, das Sie auf einen Blick erfassen können. Sie können nachverfolgen, wie viel Sie jedem Lieferanten im Laufe der Zeit gezahlt haben, und haben stets die Ansicht von ausstehenden und gelöschten Zahlungen. So erhalten Sie eine übersichtliche Übersicht, auf die Sie bei Verhandlungen oder dem Planen des Budgets zurückgreifen können, ohne die Analyse jedes Mal neu erstellen zu müssen. Nutzen Sie AI Cards, um Ihre ClickUp-Dashboards um KI-gestützte Funktionen für die Berichterstellung und Analysen zu erweitern Mit KI-Karten finden Sie schneller Antworten. Sie können vor einem Meeting eine Zusammenfassung der Lieferantenleistung erstellen oder direkte Fragen stellen, wie z. B. „Welche Lieferanten haben ihre Rechnungsbeträge im letzten Quartal erhöht?“ Die Ergebnisse basieren auf Ihren tatsächlichen Daten zur Zahlung, sodass Sie mit Fakten arbeiten und nicht mit Schätzungen. Dies ist besonders nützlich bei der Budgetplanung, bei Verhandlungen mit Lieferanten und bei der Planung der Zahlungen. Sie gehen diese Entscheidungen mit einer klaren Ansicht der aktuellen Situation an, anstatt unter Druck versuchen zu müssen, diese nachzuvollziehen.

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Cashflow-Prognosen zur Finanzplanung

3. Vorlage für die Historie der Zahlungen von ClickUp

Schaffen Sie mit der ClickUp-Vorlage für den Zahlungsverlauf eine zentrale Datenquelle für jede Transaktion bei einer Zahlung

Ohne klare Aufzeichnungen über die Zahlungen müssen Sie möglicherweise Zeitleisten aus Rechnungen, Bankeinträgen und alten Nachrichten zusammenstellen. Die ClickUp-Vorlage für die Zahlungshistorie hilft Ihnen dabei, diese Aufzeichnungen übersichtlich zu halten.

So bleiben alle Zahlungen mit der jeweiligen Rechnung, dem Datum und dem Kontext an einem Ort verknüpft. Sie können schnell überprüfen, wie ein Client im Laufe der Zeit bezahlt hat, nach Teilzahlungen suchen und bei Bedarf auf genaue Transaktionen zurückgreifen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Verfolgen Sie Teil-, verspätete und fertiggestellte Zahlungen mit genauen Aufzeichnungen für jede Transaktion

Führen Sie ein zentrales Protokoll der mit Rechnungen verknüpften Zahlungen, um diese schnell überprüfen zu können

Erkennen Sie saisonale Trends mit der ClickUp-Zeitleiste-Ansicht

Filtern und analysieren Sie vergangene Transaktionen oder das Zahlungsverhalten einzelner Clients mit ClickUp Brain

Erfassen Sie Zahlungsdetails wie Zahlungsart, Referenznummern und Notizen mithilfe der benutzerdefinierten Felder von ClickUp

💰Ideal für: Freiberufler und Teams, die eine zuverlässige Übersicht über die Zahlungen benötigen, um Client-Unterhaltungen, Streitfälle und die Zahlungsplanung souverän zu bewältigen.

Arnold Rogers, Manager für Kundensupport bei Launch Control, verwaltet die Finanzen mit ClickUp:

„Wir haben Integrationen mit Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell usw. eingerichtet. So können wir Finanzen, Kundenbindung, Berichterstellung und Kundendaten an einem Ort nachverfolgen, da wir Informationen aus allen von uns genutzten Tools abrufen und in ClickUp zusammenführen können – ganz ohne alle Abteilungen einzubeziehen und deren Zeit in Anspruch zu nehmen.“

„Wir haben Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell usw. integriert. So können wir Finanzen, Kundenbindung, Berichterstellung und Kundendaten an einem Ort nachverfolgen, da wir Informationen aus allen von uns genutzten Tools abrufen und in ClickUp zusammenführen können – ganz einfach und ohne alle Abteilungen einzubeziehen und deren Zeit in Anspruch zu nehmen.“

4. Vorlage für die Nachverfolgung von Rechnungen für Excel von Vertex42

via Vertex42

Nicht jedes Team benötigt ein komplettes System zur Verwaltung von Rechnungen. Manchmal ist die Priorität ganz einfach: alle Rechnungen an einem Ort zusammenfassen, überfällige Zahlungen erkennen und den Prozess nicht unnötig komplizieren.

In diesem Fall kann die Vertex42-Vorlage für die Nachverfolgung von Rechnungen in Excel die ideale Lösung sein. Sie bietet Ihnen eine strukturierte Möglichkeit, Rechnungen zu erfassen, Fälligkeitsdaten zu verfolgen und den Fälligkeitsstatus auf einen Blick zu erkennen, ohne Workflows einzurichten oder neue Software zu erlernen. Mit integrierten Formeln und Filterfunktionen können Sie nach Clients sortieren, überfällige Zahlungen hervorheben und bei Bedarf schnell Übersichten erstellen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Führen Sie die Nachverfolgung aller Rechnungen in einer einzigen Arbeitsmappe durch, um verstreute Datensätze in verschiedenen Dateien zu vermeiden

Überwachen Sie überfällige Zahlungen mithilfe integrierter Fälligkeitsklassen und automatischer Berechnungen

Filtern Sie Rechnungen nach Client oder Status, um bestimmte Konten schnell zu überprüfen

Erstellen Sie einfache Rechnungsaufstellungen, indem Sie client-spezifische Daten herausfiltern

Führen Sie übersichtliche, druckfertige Aufzeichnungen für die Berichterstellung oder die Offline-Nutzung

⚠️Beachten Sie jedoch die Limite. Es gibt keine Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, alle Daten müssen manuell eingegeben werden und Sie können keine Workflow-Automatisierung für Mahnungen nutzen. Es ist eine zuverlässige Option, wenn Sie einen vertrauten Tabellenkalkulations-Workflow bevorzugen und keine vernetzten, automatisierten Funktionen benötigen.

💰Ideal für: Freiberufler oder kleine Teams, die ein einfaches, tabellenbasiertes System ohne unnötige Komplexität bevorzugen.

💡Nutzen Sie ClickUp Brain MAX, um Ihren Inkasso-Workflow zu beschleunigen. Bitten Sie es, eine Mahn-E-Mail für einen bestimmten Rechnungsbetrag und eine bestimmte Fälligkeitskategorie (30, 60, 90+ Tage) zu entwerfen. Sie können sogar die Sprach-zu-Text-Funktion nutzen, um den Kontext zu diktieren („Entwirf eine zweite Erinnerung an die Zahlung für Acme Corp, 4.200 $, 60 Tage überfällig“) und erhalten innerhalb von Sekunden eine versandfertige E-Mail. Erstellen Sie mit ClickUp Brain MAX schnell benutzerdefinierte Mahn-E-Mails

5. Vorlage für einen Fälligkeitsbericht von CFI

via CFI

Wenn Sie als Finanzfachkraft Ihre Forderungen gegenüber Stakeholdern präsentieren müssen, ist die Vorlage für den Fälligkeitsbericht des CFI genau das Richtige für Sie.

Es ordnet Forderungen in standardisierte Fälligkeitsklassen ein und orientiert sich an gängigen Buchhaltungsformaten, sodass Sie Daten auf eine Weise darstellen können, die leicht zu überprüfen und umzusetzen ist. Es unterstützt zudem Berechnungen wie zweifelhafte Forderungen und hilft Ihnen so, den Schritt von der einfachen Nachverfolgung zur finanziellen Bewertung zu machen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Ordnen Sie Forderungen nach Fälligkeitsstufen, um das Risiko von Zahlungsausfällen deutlich hervorzuheben

Erstellen Sie strukturierte Berichte, die für die Überprüfung durch Stakeholder oder bei Audits bereit sind

Schätzen Sie zweifelhafte Konten anhand der Dauer der Zahlungsrückstände

Vergleichen Sie die Salden Ihrer Clients über verschiedene Zeiträume hinweg, um risikoreiche Konten zu identifizieren

Sorgen Sie für ein einheitliches, standardisiertes Format für eine konsistente Berichterstellung

⚠️Die Vor- und Nachteile sind hier ähnlich wie bei anderen tabellenkalkulationsbasierten Lösungen. Es handelt sich um eine statische Vorlage, die manuell aktualisiert werden muss, keine Workflow-Verwaltung bietet und keine Zusammenarbeit im Team in Echtzeit unterstützt. Sie ist eine gute Wahl, wenn die Darstellung und die Einhaltung von Rechnungslegungsstandards für Sie oberste Priorität haben.

💰Ideal für: Finanzteams und Analysten, die strukturierte Fälligkeitsberichte für die Entscheidungsfindung, Audits oder Präsentationen vor Stakeholdern benötigen.

So verwenden Sie Vorlagen für die Rechnungsüberfälligkeitsübersicht

Das Herunterladen einer Vorlage ist der einfache Teil. Der Wert liegt darin, wie konsequent Sie sie nutzen, um überfällige Rechnungen zu verfolgen, zu überprüfen und darauf zu reagieren. Mit ein paar kleinen Entscheidungen zum Setup können Sie daraus ein System machen, auf das sich Ihr Team jede Woche verlässt.

Fälligkeitsklassen definieren: Legen Sie klare Bereiche fest, z. B. „Aktuell“, „1–30“, „31–60“ und „darüber hinaus“, basierend auf Ihren Bedingungen für die Zahlung

Fügen Sie vollständige Rechnungsdaten hinzu: Geben Sie Client-Daten, Rechnungsdaten, Fälligkeitsdaten und Beträge ein, um eine zuverlässige Nachverfolgung zu gewährleisten

Berechnungen für Zahlungsrückstände einrichten: Automatisieren Sie die Berechnung von Verzögerungen, um manuelle Fehler und Unstimmigkeiten zu vermeiden

Erstellen Sie rollenbasierte Ansichten: Filtern Sie Rechnungen nach Client, Betrag oder Status, damit jedes Teammitglied nur das sieht, was für es relevant ist

Erinnerungen automatisieren: Setzen Sie Auslöser für Erinnerungen ein, sobald Rechnungen bestimmte Fälligkeitsfristen überschreiten, anstatt sich auf Ihr Gedächtnis zu verlassen

Führen Sie wöchentliche Überprüfungen durch: Überprüfen Sie regelmäßig die Fälligkeitsberichte, um Verzögerungen zu erkennen, bevor sie eskalieren.

Beschleunigen Sie Mahnungen mit KI: Erstellen Sie E-Mails mit Erinnerungen und Zusammenfassungen, um eine einheitliche Kommunikation zu gewährleisten

📌 Vorteil von ClickUp: Durchführen Sie die Automatisierung des MahnWorkflows Die meisten Teams beschränken sich auf Erinnerungen. Jemand muss immer noch die Rechnung prüfen, entscheiden, was als Nächstes zu tun ist, und den Tracker aktualisieren. Hier kommen die ClickUp-Automatisierungen ins Spiel. Sie können Regeln festlegen, wie zum Beispiel: Wenn eine Rechnung in den Zeitraum von 31 bis 60 Tagen rutscht, weisen Sie sie dem Eigentümer des Kontos zu, erhöhen Sie die Priorität und fügen Sie einen Mahnkommentar hinzu. Wenn die Zahlungsfrist 60 Tage überschreitet, leiten Sie die Angelegenheit weiter oder lösen Sie einen Auslöser für eine automatische E-Mail-Erinnerung aus. Diese Erinnerungen treiben die Arbeit voran, ohne dass manuelle Schritte erforderlich sind. Mit vorgefertigten Automatisierungsvorlagen oder dem KI-Automatisierungsbuilder können Sie dies in wenigen Minuten einrichten. Sobald das System läuft, bleiben Rechnungen zwischen den Überprüfungen nicht mehr unberücksichtigt. Sie durchlaufen Mahnungen, Eigentümerschaft und Eskalationen basierend auf den tatsächlichen Bedingungen, ohne dass jemand jeden Schritt nachverfolgen muss.

📚 Lesen Sie auch: Meistern Sie die Nachverfolgung von Rechnungen mit ClickUp

Führen Sie die Nachverfolgung von Rechnungen durch und erhalten Sie Zahlungen schneller mit ClickUp

Das eigentliche Problem bei der Nachverfolgung von Rechnungen ist nicht nur die Nachverfolgung selbst, sondern die Aufsplitterung der Arbeit auf mehrere voneinander getrennte tools. Diese Aufsplitterung führt dazu, dass Sie immer ohne den vollständigen Kontext arbeiten.

Dieser ständige Kontextwechsel verlangsamt Ihren Inkassoprozess, führt zu Doppelarbeit und macht es unmöglich, eine einzige zuverlässige Informationsquelle zu pflegen. Ihr Team verbringt am Ende mehr Zeit damit, nach Informationen zu suchen, als tatsächlich Zahlungen einzutreiben.

ClickUp beseitigt diese Unübersichtlichkeit mit seinem konvergierten KI-Workspace. Es handelt sich um eine einzige Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammen mit kontextbezogener KI, die Ihre Arbeit versteht, vereint sind.

Anstelle einer statischen Liste überfälliger Zahlungen erhalten Sie einen vernetzten, automatisierten Workflow. Sehen Sie sich überfällige Rechnungen an, rufen Sie zugehörige Aufgaben ab, überprüfen Sie die Kommunikationshistorie mit Clients und greifen Sie auf die Originalverträge zu – alles ohne ClickUp zu verlassen. So wechseln Sie von reaktiver Zahlungserfolgung zu proaktivem Cashflow-Management.

Beginnen Sie noch heute mit der kostenlosen Nutzung von ClickUp und verwalten Sie Ihren Cashflow mit vollständigem Kontext.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen der Fälligkeitsübersicht für Forderungen und der für Verbindlichkeiten?

Die Nachverfolgung der Fälligkeiten für Forderungen erfasst die ausstehenden Zahlungen Ihrer Kunden und hilft Ihnen dabei, den Zahlungseingang zu verwalten. Die Nachverfolgung der Fälligkeiten für Verbindlichkeiten erfasst die ausstehenden Zahlungen Ihres Geschäfts an Lieferanten und hilft Ihnen dabei, den Zahlungsausgang zu verwalten und Verzugsgebühren zu vermeiden.

Wie oft sollten Teams einen Bericht zur Fälligkeitsanalyse von Rechnungen überprüfen?

Die meisten Finanzteams überprüfen ihren Fälligkeitsbericht wöchentlich, um überfällige Rechnungen im Blick zu behalten, bevor sie zu ernsthaften Problemen werden. Für Geschäfte mit hohem Transaktionsvolumen kann eine tägliche Überprüfung jedoch effektiver sein.

Kann ich die Fälligkeit von Rechnungen auch ohne Excel-Tabellen durchführen?

Ja, auf Arbeitsmanagement-Plattformen wie ClickUp finden Sie Vorlagen für Rechnungsalterungs-Tracker mit leistungsstarken Features, die Tabellenkalkulationen nicht bieten. Dazu gehören integrierte Automatisierungen für Erinnerungen, Zusammenarbeit in Echtzeit für Ihr Team und KI-gestützte Erkenntnisse zur Beschleunigung Ihres Workflows.