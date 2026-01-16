So erstellen Sie einen Tracker für Zahlungen für Clients, um den Überblick zu behalten

Wenn Sie mit Clients arbeiten, kennen Sie dieses Problem nur zu gut: Die Arbeit ist erledigt, aber das Geld kommt nicht immer pünktlich.

Natürlich ärgert Sie das. Aber es beeinträchtigt auch still und leise den Cashflow, die Geschäftsplanung und das Vertrauen.

Laut QuickBooks gaben 73 % der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an, dass sie von verspäteten Zahlungen negativ betroffen sind.

Das Schlimmste daran ist, dass dies unbemerkt bleiben kann, bis es zu spät ist. Deshalb benötigen Sie ein Kontrollsystem, um Probleme frühzeitig zu erkennen. Deshalb benötigen Sie einen Tracker für die Zahlungen der Clients.

In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, warum die Nachverfolgung von Zahlungen wichtig ist, was ein Client-Zahlungs-Tracker eigentlich ist und wie moderne Teams über Tabellenkalkulationen hinausgehen, um organisiert zu bleiben und pünktlich bezahlt zu werden.

Warum die Nachverfolgung von Kundenzahlungen wichtig ist

Zahlungsverzüge sind selten böswillig. Sie sind in der Regel auf fehlerhafte Systeme zurückzuführen. Rechnungen verschwinden in Posteingängen, Zahlungsbedingungen sind unklar oder Nachfassaktionen scheitern, weil die Teams mit der Erledigung ihrer Arbeit beschäftigt sind.

Für Freiberufler und kleine Teams bedeutet dies eine ständige mentale Belastung: Habe ich diese Rechnung verschickt? Wurde sie bezahlt? Sollte ich nachfassen oder warten?

Nicht bezahlte Rechnungen sind noch schlimmer. Sie verzögern nicht nur den Umsatz, sondern machen ihn sogar zunichte. Ohne eine zuverlässige Methode für die Nachverfolgung des Geldeinzahlungsstatus, des Fälligkeitsstatus und des Überfälligkeitsstatus kommt es überraschend häufig zu Umsatzverlusten – insbesondere, wenn Sie mehrere Clients oder Retainer jonglieren.

Wie sich Verzögerungen bei Zahlungen auf den Cashflow und die Beziehungen zu den Clients auswirken

Es ist eine Sache, Cashflow-Probleme aufgrund fehlender Clients zu haben. Eine andere Sache ist es, wenn diese Probleme aufgrund von zeitlichen Diskrepanzen zwischen dem Abschließen der Arbeit und dem Zahlungseingang entstehen. Selbst eine Verzögerung von 15 bis 30 Tagen kann Geschäfte dazu zwingen, auf Reserven zurückzugreifen, Einstellungen zu verschieben oder Zahlungen an Lieferanten aufzuschieben.

Es gibt auch Kosten für Beziehungen.

Uneinheitliche Nachverfolgung wirkt unprofessionell

Übermäßig aggressive Erinnerungen schaden dem Vertrauen

Wenn die Nachverfolgung der Zahlungen nur im Kopf einer Person oder in verschiedenen tools stattfindet, wird die Kommunikation mit Clients reaktiv statt ruhig und konsistent.

Mit einem strukturierten Tracker können Sie klar, kontextbezogen und sicher nachfassen.

Warum Tabellenkalkulationen allein für skalierende Geschäfte nicht ausreichen

Wenn Sie glauben, dass Tabellenkalkulationen für die Verwaltung Ihrer Zahlungen ausreichen, haben wir Neuigkeiten für Sie.

Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass diese Lösungen auf manuelle Aktualisierungen angewiesen sind und keine integrierten Funktionen zur Rechenschaftslegung bieten.

Mit steigender Zahl von Clients werden Tabellenkalkulationen immer unzuverlässiger. Eine einzige versäumte Aktualisierung, ein veralteter Filter – und schon gerät Ihre Finanzlage durcheinander.

Wachsende Geschäfte benötigen eine Nachverfolgung von Zahlungen, die mit den tatsächlichen Workflows – Projekten, Eigentümern, Fristen und Kommunikation – verbunden ist. Das ist der Unterschied zwischen der Nachverfolgung von Zahlungen und ihrer tatsächlichen Verwaltung.

Was ist ein Tracker für Zahlungen für Clients?

Ein Client-Zahlungs-Tracker ist ein System, mit dem Sie versendete Rechnungen, eingegangene Zahlungen, ausstehende Beträge und Fälligkeitsdaten für mehrere Clients an einem Ort überwachen können. Es bietet Teams in Echtzeit Sichtbarkeit darüber, was in Rechnung gestellt wurde, was überfällig ist und was nachverfolgt werden muss.

Grundsätzlich lässt sich dies mit Tabellenkalkulationen oder Vorlagen erledigen.

📌 Für Freiberufler funktioniert dies beispielsweise bei der Verwaltung von zwei oder drei Clients. Wenn jedoch Vorauszahlungen, Meilensteine und Teilzahlungen ins Spiel kommen, treten erste Probleme auf.

📌 Agenturen stehen vor einem anderen Problem: mehrere Stakeholder, mehrstufige Genehmigungen und Einnahmen, die an die Projektabwicklung gebunden sind. Sie benötigen eine Nachverfolgung der Zahlungen, die nicht nur mit Rechnungen, sondern auch mit Projekten, Konten und Eigentümern verbunden ist. Aus diesem Grund stellen Agenturen frühzeitig auf automatisierte Tracker um.

⭐ Empfohlene Vorlage

Die Zahlungshistorie-Vorlage von ClickUp zentralisiert alle Ihre Zahlungsdaten, sodass Sie sowohl Client- als auch Lieferantenzahlungen an einem Ort erfassen, überwachen und organisieren können. Sie zeigt die Zahlungshistorie im Zeitverlauf an, hilft bei der frühzeitigen Erkennung von Problemen und macht manuelle Einträge oder verstreute Tabellenkalkulationen überflüssig. Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der Zahlungshistorie-Vorlage von ClickUp können Sie Zahlungen an Freiberufler, Clients und Angestellte an einem Ort verfolgen. Das wird Ihnen gefallen: Erfassen Sie Zahlungen umfassend mit benutzerdefinierten Feldern wie Betrag, Zahlungsmethode, Belegnummer und Datum.

Visualisieren Sie den Verlauf ganz einfach durch mehrere Ansichten (Tabellen, Formulare, Client-Tabellen).

Organisieren Sie sich für Referenz- und Prognosezwecke mit Statusangaben für offene und fertiggestellte Zahlungen, die deren Nachverfolgung ermöglichen.

Vereinfachen Sie Workflows mit Filter-, Sortier- und Automatisierungsoptionen.

Kunden-Zahlungs-Tracker vs. Buchhaltungssoftware

Nun denken Sie vielleicht, dass genau das auch eine Buchhaltungssoftware erledigt, oder? Warum brauche ich dann speziell einen Tracker für Zahlungen für Clients?

Die kurze Antwort lautet: Beide tools sind unterschiedlich. Und zwar aus folgenden Gründen:

Feature Client-Zahlung-Überwachung Buchhaltungssoftware Zweck Führen Sie die Nachverfolgung des Status Ihrer Rechnungen durch und führen Sie Nachfassaktionen durch. Verwalten Sie Bücher, Steuern und Compliance Fokus Sichtbarkeit im Betrieb und Cashflow-Timing Berichterstellung und Genauigkeit der Buchhaltung Benutzer Freiberufler, Teams, Kundenbetreuer Finanz- und Buchhaltungsteams Automatisierung Erinnerungen an Zahlungen, Statusaktualisierungen, Eigentümerschaft Abstimmung, Hauptbücher, Steuervorschriften Am besten geeignet für Sie müssen den Überblick behalten, wer Ihnen wie viel schuldet – und wann. Sie benötigen geprüfte Jahresabschlüsse

Buchhaltungssoftware dient der Buchführung, der Einhaltung von Vorschriften und der Berichterstellung. Ein Tracker für Zahlungen von Clients hingegen konzentriert sich auf die tägliche Sichtbarkeit und Nachverfolgung.

Das eine hilft Ihnen beim Schließen der Bücher. Das andere hilft Ihnen, pünktlich bezahlt zu werden.

Das wird Ihnen leichter fallen, wenn wir Ihnen zeigen, wie Sie einen Tracker für die Zahlungen der Clients für Ihr Geschäft erstellen.

So erstellen Sie einen Client-Zahlungs-Tracker (der auch bei großem Umfang funktioniert)

Ein Client-Zahlungs-Tracker ist nicht nur eine Aufzeichnung von Rechnungen. Es ist ein System, das jederzeit folgende Fragen beantwortet:

Wer schuldet Ihnen Geld?

Wie hoch ist der ausstehende Betrag?

Wenn es fällig ist

Wer ist für das Inkasso verantwortlich?

Wenn Ihr Tracker nicht alle vier Fragen eindeutig beantworten kann, wird er letztendlich versagen – unabhängig davon, mit welchem tool Sie ihn erstellt haben.

Hier erfahren Sie, wie Sie ein System erstellen können, das heute funktioniert und auch bei steigendem Volumen nicht zusammenbricht. Und ja, es eignet sich sowohl für Freiberufler und kleine Unternehmen als auch für wachsende Teams.

Schritt 1: Entscheiden Sie, was Sie für die Nachverfolgung verfolgen möchten, bevor Sie in ein tool investieren.

Sich direkt auf eine Software stürzen, ohne zu entscheiden, was Sie bei der Nachverfolgung verfolgen möchten? Das ist ein Rezept für eine Katastrophe.

Beantworten Sie stattdessen zunächst drei Fragen:

Rechnen Sie pro Projekt, Meilenstein, Retainer oder Zeitraum ab? Akzeptieren Sie Teilzahlungen? Wer ist für die Nachverfolgung zuständig – die Finanzabteilung, die Kundenbetreuer oder die Gründer?

Idealerweise sollten Sie eine Rechnung pro Zeile oder Element verfolgen, nicht pro Client. Ein einzelner Client kann mehrere Rechnungen, Teilzahlungen oder unterschiedliche Fälligkeitsdaten haben. Die Nachverfolgung nach Clients verbirgt Risiken bei den Zahlungen.

Für jede Rechnung müssen Sie mindestens die folgenden Informationen erfassen:

Client name

Rechnungsnummer oder Referenz-ID

Ausstellungsdatum der Rechnung

Fälligkeitsdatum (tatsächliches Kalenderdatum, nicht „30 Tage netto“)

Gesamtbetrag der Rechnung

Bisher erhaltener Betrag

Ausstehender Saldo

Status der Zahlung (z. B. gesendet, bezahlt, überfällig)

Eigentümer (die für die Nachverfolgung verantwortliche Person)

Weitere Angaben sind optional (werden jedoch empfohlen):

Zahlungsmethode (Banküberweisung, Kreditkarte usw.)

Zahlungsbedingungen

Notizen (Streitigkeiten, Sondervereinbarungen)

Schreiben Sie diese Liste zuerst auf. Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete tool diese Felder unterstützt.

Schritt 2: Erstellen Sie einen einfachen manuellen Tracker, um die Mechanismen zu verstehen.

Wenn Sie bei Null anfangen, kann es sinnvoll sein, Excel oder Google Tabellen zu verwenden, um zu verstehen, wie die Nachverfolgung funktioniert. Unser Tipp? Strukturieren Sie es wie folgt, um die Dinge einfach zu halten:

Jede Zeile = eine Rechnung

Jede Spalte = ein Feld

Verwenden Sie Formeln zur Berechnung von: Ausstehender Saldo (Rechnungsbetrag – bezahlter Betrag) Überfällige Tage (heute – Fälligkeitsdatum) Zahlungsfristen (0–30, 31–60, 60+) Andere KPIs, die für Ihr Geschäft wichtig sind

Warum empfehlen wir Ihnen, eine Tabellenkalkulation zu verwenden, obwohl wir bereits gesagt haben, dass diese nicht skalierbar ist?

Die Antwort: Dieser Schritt macht Ihnen die Limite deutlich. Sie müssen ihn manuell aktualisieren. Sobald die Aktualisierungen verzögert werden, spiegelt Ihr Tracker nicht mehr die Realität wider.

Es gibt auch kein integriertes System für Erinnerungen oder eine Durchsetzung der Eigentümerschaft.

In großem Maßstab können sich diese Probleme schnell häufen und das System zum Erliegen bringen.

Schritt 3: Fügen Sie Eigentümerschaft und Rechenschaftspflichten hinzu (wo die meisten Tracker scheitern)

Derzeit erfolgt die Nachverfolgung von Daten, aber nicht Verantwortlichkeiten. Jede unbezahlte Rechnung muss einen eindeutigen Eigentümer haben. Keine Abteilung. Nicht „die Finanzabteilung“. Eine Person.

Ohne Eigentümerschaft werden Sie mit der gefürchteten Dreifachbelastung konfrontiert:

Uneinheitliche Nachverfolgung

Alle gehen davon aus, dass sich jemand anderes darum kümmert

Überfällige Rechnungen stapeln sich unbemerkt

Hier sind aufgabenbasierte Systeme zuverlässiger als Tabellenkalkulationen.

Schritt 4: Verwandeln Sie die Nachverfolgung in ein strukturiertes System [z. B. ClickUp als Beispiel].

Wenn wir von der Umstellung auf ein strukturiertes System sprechen, meinen wir ein System, das Nachverfolgung, Eigentümerschaft, Automatisierung und Sichtbarkeit an einem Ort vereint.

Viele Teams weltweit vertrauen auf ClickUp als die Arbeitsmanagement-Plattform, die all dies vereint.

🦄 Was ist ClickUp? ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace. Hier wird Ihre Arbeit in Aufgaben organisiert, in Listen gruppiert und mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern an Ihre Systeme und Prozesse angepasst. Außerdem verfügt es über eine integrierte kontextsensitive KI, sodass Sie schneller und intelligenter arbeiten können.

Stellen Sie sich das so vor:

Verwenden Sie ClickUp, um Ihre Zahlungen wie in einer Tabellenkalkulation zu verfolgen. Jede Rechnung wird zu einer Aufgabe in einer ClickUp-Liste.

Eine Liste = eine Tabelle oder Datenbank

Eine Aufgabe = ein Element in dieser Tabelle

Benutzerdefinierte Felder = Spalten mit strukturierten Daten

Es bietet Ihnen alle Vorteile einer Tabellenkalkulation sowie KI und Automatisierungen, sodass Sie sich nicht mit deren Limiten auseinandersetzen müssen.

Schritt 5: Erstellen Sie eine spezielle Liste „Kundenzahlungen”

Sobald Sie zu einem strukturierten Projektmanagement-Tool wie ClickUp gewechselt sind, erstellen Sie eine neue Liste speziell für Zahlungen. Vermischen Sie diese nicht mit Projekten oder Dingen, die zu erledigen sind.

In ClickUp entspricht jede Aufgabe in dieser Liste einer Rechnung.

Fügen Sie nun benutzerdefinierte Felder hinzu, die die zuvor definierten Spalten der Tabelle widerspiegeln:

Kundenname (Textfeld)

Rechnungsnummer (Text- oder Nummer-Feld)

Rechnungsdatum (Datumsfeld)

Fälligkeitsdatum (Datumsfeld)

Rechnungsbetrag (Feld für die Währung)

Bezahlter Betrag (Feld für die Währung)

Ausstehender Saldo (Formel-Feld)

Status der Zahlung (Dropdown-Feld)

Zahlungsbeauftragter (Mitarbeiter)

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder in ClickUp, um wichtige Details zur Zahlung zu erfassen und zu protokollieren.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gerade Ihren Tracker für Zahlungen in eine strukturierte, durchsuchbare Datenbank verwandelt.

Schritt 6: Definieren Sie klare Status-Merkmale für Zahlungen

Ein häufiger Fehler ist es, die Rechnungsstellung als Endziel zu betrachten. Das ist sie jedoch nicht. Tatsächlich ist sie nur der erste Schritt im Zyklus der Zahlungen.

Das Ganze sieht dann so aus:

Entwurf (Rechnung erstellt, nicht versendet)

Gesendet (Rechnung an Clients zugestellt)

Fällig (Zahlung erwartet, aber noch nicht überfällig)

Überfällig (Fälligkeitsdatum überschritten, unbezahlt)

Bezahlt (vollständig erhalten)

Achten Sie darauf, diese Elemente separat zu verfolgen, denn wir alle wissen, dass die erwarteten Einnahmen fast nie den tatsächlichen Einnahmen entsprechen.

Jede Rechnungsaufgabe sollte diese Phasen durchlaufen, sobald Ereignisse eintreten. Diese Übersichtlichkeit ermöglicht eine klarere Berichterstellung und gezielte Nachverfolgung.

💡 Profi-Tipp: Sie können jede Phase des Zahlungszyklus in ClickUp als farbcodierten benutzerdefinierten Aufgabenstatus definieren. So können Sie Rechnungen auf einen Blick verfolgen. Sie können den Status mit einem Klick ändern, wenn Rechnungen bezahlt werden. Außerdem können Sie Automatisierungen einrichten, die jede Rechnung bei bestimmten Auslösern automatisch in den richtigen Status verschieben.

Schritt 7: Automatisieren Sie die Nachverfolgung, damit Sie sich nicht auf Ihr Gedächtnis verlassen müssen

Okay, Ihr Tracker ist fast fertig. Aber Sie sind immer noch derjenige, der Rechnungen manuell nachverfolgt und den Status aktualisiert. Und sogar Erinnerungen an Clients verschickt, damit diese bezahlen.

Das ist nicht sehr praktisch, oder?

Ihr Tracker sollte zumindest einen Teil davon für Sie übernehmen können, und zwar unabhängig. Und in ClickUp ist das tatsächlich möglich.

Sie können in ClickUp Automatisierungen einrichten, die bei bestimmten Ereignissen bestimmte Aktionen ausführen, um diese Routineaufgaben zu erledigen. Diese Automatisierungen ermöglichen es, dass Aktionen aufgrund von Änderungen ausgelöst werden. Zum Beispiel:

Wenn der Status auf „Fällig“ wechselt, benachrichtigen Sie den Eigentümer der Aufgabe.

Wenn der Status auf „Überfällig“ wechselt, senden Sie eine interne Benachrichtigung.

Wenn „Bezahlt“ markiert ist, schließen Sie die Aufgabe automatisch.

Automatisieren Sie routinemäßige, sich wiederholende Aktionen mit den No-Code-Automatisierungen von ClickUp.

Dadurch werden Reibungsverluste vermieden und gleichzeitig sichergestellt, dass keine Rechnung vergessen wird.

🤝 Best Practices: Erwägen Sie, Ihren Clients die erste Erinnerung zur Zahlung vor dem Fälligkeitsdatum und eine zweite kurz nach Ablauf des Fälligkeitsdatums zu senden. Eskalieren Sie das Problem nur, wenn die Rechnung über den vereinbarten Schwellenwert hinaus unbezahlt bleibt.

Nun stellt sich die nächste Frage:

Wie erfolgt die Automatisierung von Zahlungserinnerungen für Clients?

ClickUp unterstützt Automatisierungs- und KI-Tools, die sowohl die Mechanismen von Erinnerungen als auch deren Inhalt/Kontext optimieren.

1. Richten Sie mit ClickUp Automatisierungen automatische Auslöser für Erinnerungen ein.

Anstatt Erinnerungen manuell zu versenden, können Sie mit ClickUp Automatisierungen Regeln erstellen wie:

Auslöser: Fälligkeitsdatum ist in X Tagen → Aktion: Erinnerungs-Benachrichtigung/E-Mail an Clients oder Finanzteams senden

Auslöser: Der Status ändert sich zu „Überfällig“ → Aktion: Follow-up-Aufgabe dem Eigentümer zuweisen und diesen benachrichtigen

🔑 Sie können Fälligkeitsdaten direkt aus den benutzerdefinierten Feldern in Ihrer Liste der Kundenzahlungen als Grundlage für Auslöser abrufen.

2. Verwenden Sie ClickUp-Erinnerungen für persönliche und Team-Aufgaben

Mit den nativen Erinnerungsfunktionen von ClickUp (die sich von den Automatisierungsfunktionen unterscheiden) können Sie Benachrichtigungen einrichten, die eine bestimmte Person daran erinnern, Maßnahmen zu ergreifen:

Senden Sie der Kundenbetreuer zwei Tage vor dem Fälligkeitsdatum eine Erinnerung.

Fordern Sie die Finanzabteilung auf, die Zahlung des Clients zu überprüfen.

Benachrichtigen Sie einen Leiter des Projekts, wenn nach drei Tagen nach Fälligkeit der Rechnung noch keine Rückmeldung erfolgt ist.

Erstellen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Erinnerungen, um Nachfassaktionen anzustoßen.

🔑 Dies fördert die Verantwortlichkeit des Teams, auch wenn die E-Mail-Erinnerungen des Clients separat automatisiert sind. So bleiben alle bei den internen Aufgaben, die die Kundenbetreuung unterstützen, auf dem gleichen Stand.

3. Nutzen Sie ClickUp Brain/KI für intelligente Nachrichtenübermittlung

ClickUp Brain bringt kontextsensitive KI in Ihren Workflow. Mit Brain können Sie:

Generieren Sie automatisch E-Mail-Erinnerungen, die auf die Client-Historie zugeschnitten sind (freundlich, formell oder bestimmt).

Markieren Sie risikoreiche Konten und nutzen Sie KI, um Folgemaßnahmen basierend auf Trends bei Zahlungen vorzuschlagen.

Markieren Sie risikoreiche Konten und schützen Sie Zahlungen sowie Kundenbeziehungen mit ClickUp Brain.

🔑 Da Brain Ihre Workspace-Daten und -muster versteht, müssen Sie nicht mehr raten, wann und wie Sie Erinnerungen freigeben sollten.

📌 Beispiel: Richten Sie eine Benachrichtigungsaufgabe ein, die Brain verwendet, um die nächste ausgehende E-Mail zu verfassen, wenn eine Zahlung überfällig ist. Lassen Sie dann den Eigentümer dieser überprüfen und versenden, um Automatisierung mit menschlicher Note zu verbinden.

4. Setzen Sie ClickUp Super Agents für autonome Nachverfolgung ein

ClickUp Super Agents sind KI-Teamkollegen, die in Ihrem Workspace aktiv werden können, anstatt Ihnen nur zu assistieren. Mit ihrem unendlichen Wissen über Ihren Workspace und ihrem leistungsstarken Gedächtnis können sie:

Überwachen Sie Ihre Liste der Client-Zahlungen

Erkennen Sie bevorstehende Fälligkeitsdaten und überfällige Status-Meldungen.

Erstellen und versenden Sie proaktiv Erinnerungen (E-Mail oder interne Aufgaben) mit personalisierten Texten.

Eskalieren Sie unbezahlte Zahlungen , indem Sie ein Mitglied des Teams benachrichtigen oder einen Auslöser für eine Warnmeldung mit höherer Priorität auslösen.

🔑 Super Agents delegieren die laufende Überwachung und Kontaktaufnahme effektiv und sparen so jede Woche mehrere Stunden Zeit. Sie sind besonders nützlich, wenn Sie große Portfolios von Clients oder komplexe Abrechnungspläne verwalten.

📌 Anwendungsbeispiel in der Praxis: Ihr Zahlungs-Tracker Super Agent überwacht Rechnungen, die 3, 7 und 14 Tage überfällig sind.

Es generiert kundenspezifische Erinnerungen in Form von E-Mails bei jedem Meilenstein.

Es aktualisiert den Status der Aufgabe und benachrichtigt den zugewiesenen Eigentümer, wenn keine Bestätigung zur Zahlung eingeht.

Ausnahmen werden Ihnen über Dashboard-Einblicke oder Chat-Benachrichtigungen angezeigt.

So verwandeln Sie das bisher reaktive Inkasso in einen reaktionsschnellen, intelligenten Prozess.

🎥 Sehen Sie sich an, wie Super Agents arbeiten (und erledigen Sie Ihre Arbeit!) ✔️

Schritt 8: Zahlungsbestätigungen übersichtlich erfassen

Zahlungsbestätigungen kommen oft per E-Mail, Nachricht oder Screenshot – und gehen dann verloren.

Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, müssen Sie Ihre Vorgehensweise ändern.

Mit ClickUp Formularen können Sie strukturierte Informationen (z. B. Zahlungsreferenz, Datum, Betrag) erfassen und übersichtlich in der richtigen ClickUp-Liste protokollieren. Anschließend können Sie Formulars und Automatisierungen/Agents miteinander verknüpfen, um die richtige Rechnungsaufgabe automatisch zu aktualisieren. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand und sorgt für übersichtliche Aufzeichnungen.

Mit der Zahlungsformularvorlage in ClickUp können Sie ein sicheres, strukturiertes Formular erstellen, um Zahlungsdaten zu erfassen und Transaktionen direkt in Ihrem Arbeitsbereich zu verarbeiten. Es eignet sich ideal, um die Erfassung zu standardisieren, die Nachverfolgung des Fortschritts durchzuführen und Zahlungsinformationen in Ihrem Aufgabensystem zu vereinheitlichen. Verfolgen Sie Formularübermittlungen automatisch als Aufgaben oder Aktualisierungen mit der ClickUp-Zahlungsformularvorlage.

Schritt 9: Erstellen Sie eine Live-Ansicht Ihres Cashflows

Ein Tracker macht sich bezahlt, wenn er Fragen wie die folgenden beantwortet:

Wie hoch sind derzeit die überfälligen Forderungen?

Welche Clients zahlen regelmäßig zu spät?

Was wird diese Woche im Vergleich zum nächsten Monat erwartet?

Statische Berichte können dies nicht zuverlässig erledigen. Sie benötigen eine Ansicht, die in Echtzeit aktualisiert wird.

Wenn Sie etwas Ähnliches wie Tabellenkalkulationen benötigen, probieren Sie die Tabellenansicht in ClickUp aus. Damit können Sie Ihre Rechnungs- und Zahlungsdaten an einem Ort verwalten. Sortieren Sie Rechnungen nach Fälligkeitsdatum, filtern Sie überfällige Zahlungen und gruppieren Sie sie sogar nach Client oder Status, um Muster zu erkennen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards, um den Status des Cashflows Ihres Geschäfts zu überwachen.

Mit den ClickUp-Dashboards können Sie außerdem die für Ihr Geschäft wichtigen Metriken verfolgen. Richten Sie benutzerdefinierte Karten, Diagramme und Grafiken ein, die automatisch mit dem ausstehenden Gesamtbetrag aktualisiert werden, verfolgen Sie überfällige Rechnungen nach Alter oder überwachen Sie jede Woche die erwarteten Zahlungen.

So haben Sie jederzeit einen Überblick über Ihren Cashflow, ohne auf Finanzberichte warten zu müssen.

Schritt 10: Verbinden Sie Zahlungen mit der Arbeit, die sie generiert hat

Wenn die Nachverfolgung nicht mit den Projekten verknüpft ist, kommt es vermehrt zu Streitigkeiten und Verzögerungen. Das liegt daran, dass Clients möglicherweise den Projektumfang oder die Fertigstellung in Frage stellen. Ohne eine klare Verbindung zwischen dem, was in Rechnung gestellt wurde, und dem, was geliefert wurde, können selbst berechtigte Rechnungen ins Stocken geraten.

Durch die Verknüpfung von Rechnungsaufgaben mit zugehörigen Projekt-Aufgaben entsteht ein Zusammenhang:

Was wurde geliefert?

Als es geliefert wurde

Wer hat es genehmigt?

Dadurch werden Streitigkeiten reduziert und der Zahlungseingang beschleunigt.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Zeiterfassung und Timesheets, um Rechnungen direkt mit der Lieferung zu verbinden. In ClickUp erfassen Teammitglieder die für Projekt-Aufgaben aufgewendete Zeit, während die Arbeit erledigt wird. Diese Einträge werden in Timesheets zusammengefasst, die die Stunden nach Aufgabe, Mitarbeiter, Datum und Client anzeigen. Sie können klar darstellen, welche Meilensteine fertiggestellt wurden und wann die Arbeit erledigt wurde. Bei zeitbasierter Abrechnung oder Pauschalhonoraren gibt diese Transparenz den Kunden die Gewissheit, dass die Rechnungen korrekt sind, was die Wahrscheinlichkeit einer pünktlichen Zahlung erheblich erhöht. Verbinden Sie geleistete Arbeit mit abrechenbaren Stunden und Zahlungen mit ClickUp Zeiterfassung und Timesheets.

Schritt 11: Überprüfen und verfeinern Sie den Tracker monatlich

Ein Client-Zahlungs-Tracker bleibt nur dann zuverlässig, wenn er regelmäßig überprüft wird.

Nehmen Sie sich jeden Monat Zeit, um Muster zu erkennen, nicht nur einzelne Rechnungen zu prüfen. Achten Sie darauf, welche Clients regelmäßig zu spät zahlen, wie lange sich Ihr durchschnittlicher Zahlungszyklus im Laufe der Zeit verlängert hat und wo Nachfassaktionen erforderlich sind.

Diese Signale helfen Ihnen dabei, Zahlungsbedingungen, Fristen für Erinnerungen oder Eigentümerschaft anzupassen, bevor kleine Probleme zu Cashflow-Problemen werden.

📚 Lesen Sie auch: Rentabilität des Projekts

Die Vorteile eines Trackers für Zahlungen für Clients

Ein Client-Zahlungs-Tracker ist nicht nur ein Verwaltungs-Tool. Bei korrekter Implementierung wird er zu einem Cashflow-Kontrollsystem, das Unsicherheiten reduziert, Margen schützt und Beziehungen verbessert, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen.

Vorhersehbarerer Cashflow (nicht nur schnellere Zahlungen)

Natürlich werden Ihre Clients nicht plötzlich schneller zahlen, nur weil Sie einen Tracker eingerichtet haben.

Entscheidend ist jedoch, dass Sie vorhersagen können, wann Geld eingehen wird. Ein strukturierter Zahlungs-Tracker macht ausstehende Einnahmen nach Fälligkeitsdatum, Betrag und Client sichtbar. So können Sie Gehaltsabrechnungen, Lieferantenzahlungen und Einstellungsentscheidungen planen.

Geschäftsbetriebe, die ihre Forderungen systematisch nachverfolgen, verkürzen in der Regel ihre Inkasso-Zyklen. Überfällige Rechnungen werden frühzeitig erkannt, bevor sie zu einem Problem werden oder in Vergessenheit geraten. Sichtbarkeit verändert das Verhalten.

Weniger versäumte Rechnungen und keine Umsatzverluste mehr

Fehlende Rechnungen erscheinen in Ihren Büchern nicht als „Verluste“, sie tauchen einfach nie auf.

Ein geeigneter Tracker gewährleistet:

Jede versendete Rechnung wird erfasst

Jede Rechnung hat einen Eigentümer für die Nachverfolgung

Jeder ausstehende Betrag hat Sichtbarkeit, bis er beglichen ist.

Dadurch lassen sich Umsatzverluste drastisch reduzieren, insbesondere bei Projekten und Retainer-Aufträgen, bei denen die Rechnungsstellung verzögert oder fragmentiert erfolgen kann.

Konsistente, professionelle Betreuung der Clients

Ohne einen Tracker sind Nachfassaktionen emotional und inkonsequent. Mit einem Tracker sind sie zeitnah, sachlich und ruhig.

Anstatt „Ich wollte nur mal nachfragen ...“ lautet die Nachverfolgung nun: „Diese Rechnung war am 15. Mai fällig und ist nun fünf Tage überfällig. “

Diese Transparenz schützt Ihre Beziehungen. Clients fühlen sich weitaus weniger unter Druck gesetzt oder überrascht, wenn Erinnerungen konsistent und datengestützt sind.

Weniger mentale Belastung für Gründer und Kundenbetreuer

Ist die Nachverfolgung von Zahlungen im Kopf nicht anstrengend?

Das lenkt Sie von der Lieferung, dem Verkauf und der Strategie ab.

Ein zentraler Tracker nimmt Ihnen diese kognitive Belastung ab, indem er Fragen sofort beantwortet. Wenn Sie Gründer oder Kundenbetreuer sind und bereits an Ihrer Kapazität arbeiten, ist dies ein Glücksfall.

Bessere Verantwortlichkeit über Teams hinweg

Wenn die Nachverfolgung der Zahlungen gemeinsam freigegeben wird – und nicht isoliert erfolgt –, verbessert sich die Verantwortlichkeit. Die Finanzabteilung weiß, welche Zahlungen ausstehen. Die Kundenbetreuer wissen, welche Clients gemahnt werden müssen. Die Führungskräfte erkennen Risiken frühzeitig.

Tools wie ClickUp unterstützen Sie dabei, indem sie klare Zuständigkeiten zuweisen, Rechnungen mit Lieferungen verknüpfen und den Status ohne zusätzliche Meetings oder Berichte sichtbar machen.

Stärkere langfristige Beziehungen

Ironischerweise verbessert eine strukturierte Nachverfolgung der Zahlungen oft die Beziehungen. Klare Bedingungen, konsistente Erinnerungen und eine dokumentierte Historie reduzieren Reibungen und Missverständnisse.

Ihre Clients wissen, was sie erwartet – und Sie auch.

📚 Lesen Sie auch: Client-Management

Beste Software zur Nachverfolgung von Kundenzahlungen

Ja, wir haben Ihnen bereits gezeigt, wie Sie einen Tracker für die Zahlungen Ihrer Clients erstellen können. Wir haben Ihnen auch gesagt, dass Sie dies in einer einfachen Tabellenkalkulation erledigen können. Oder Sie steigen auf ClickUp um.

Wenn Ihnen keine dieser Optionen zusagt, stehen Ihnen drei weitere Optionen zur Auswahl:

1. FreshBooks (am besten geeignet für Freiberufler und kleine Geschäftsbetriebe)

FreshBooks ist eine cloudbasierte Buchhaltungs- und Rechnungsplattform für Dienstleistungsunternehmen und Freiberufler. Sie vereinfacht die Rechnungsstellung, automatisiert Erinnerungen und kombiniert grundlegende Buchhaltung mit Nachverfolgung von Zahlungen in einer einzigen App.

Die besten Features von FreshBooks

Erstellen Sie professionelle Rechnungen mit anpassbaren Vorlagen und Automatisierungen für wiederkehrende Abrechnungen.

Zeiten und Ausgaben erfassen und Clients auf Basis der erfassten Stunden abrechnen

Automatisieren Sie Zahlungserinnerungen , um manuelle Nachverfolgungen zu reduzieren.

Akzeptieren Sie Online-Zahlungen per Kreditkarte oder ACH, um den Zahlungseingang zu beschleunigen.

Erstellen Sie Finanzberichte, um Einblicke in Ihren Cashflow und Ihre Gewinne zu erhalten.

Limit von FreshBooks

Einige Benutzer berichten von ungleichmäßigen Features in den Smartphone-Apps im Vergleich zur Desktop-Version.

Nicht ideal für komplexe Buchhaltung (z. B. fortgeschrittene Bestandsverwaltung oder Geschäfte mit mehreren Niederlassungen). Länderspezifische Steuer-Workflows können ebenfalls Limite aufweisen.

Preise von FreshBooks

Lite : 21 $/Monat

Plus: 38 $/Monat

Premium: 65 $/Monat

Auswahl: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu FreshBooks

G2: 4,5/5 (über 4.400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 950 Bewertungen)

2. Wave (am besten geeignet für budgetbewusste Freiberufler und kleine Unternehmen)

Wave ist eine kostenlose, cloudbasierte Buchhaltungs- und Rechnungsplattform, mit der kleine Unternehmen und Selbstständige ohne Abonnementgebühren ihre Rechnungsstellung, Zahlungen und grundlegende Buchhaltung verwalten können.

Die besten Features von Wave

Versenden Sie unbegrenzt professionelle Rechnungen mit wiederkehrender Abrechnung und Nachverfolgung des Status.

Verfolgen Sie Ausgaben und Belege und gleichen Sie Transaktionen mit Bankimporten ab.

Erstellen Sie einfache Finanzberichte und Dashboards für mehr Sichtbarkeit beim Cashflow.

Akzeptieren Sie Online-Zahlungen über Add-Ons (Kredit- und Bankzahlungen).

Nutzen Sie das mobile Scannen von Belegen, um unterwegs Ausgabendaten zu erfassen.

Limitierungen von Wave

Nicht ideal für größere Unternehmen oder Geschäfte, die mehrere Währungen, erweiterte Berichterstellung oder umfassende Automatisierung benötigen.

Einschränkungen beim Support – der Telefon-Support der höheren Stufe ist im Free-Plan nicht enthalten.

Wave-Preise

Starter: Kostenlos

Pro: 19 $/Monat

Für jede Transaktion fallen Zahlungsabwicklungsgebühren an.

Bewertungen und Rezensionen zu Wave

G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.700 Bewertungen)

3. Zoho Books (am besten geeignet für integrierte Geschäftsintegrationen)

Zoho Books ist eine cloudbasierte Buchhaltungslösung, die Rechnungsstellung, Nachverfolgung von Forderungen, Bankintegrationen, automatische Erinnerungen, Kundenportale und detaillierte Berichterstellung umfasst. Wenn Sie andere Zoho-Tools verwenden, ist all dies in einer umfassenderen Suite enthalten.

Die besten Features von Zoho Books

Versenden Sie automatisierte Rechnungen und Zahlungserinnerungen an Clients.

Konten automatisch mit Transaktionsabgleich abstimmen

Führen Sie die Nachverfolgung von Forderungen und Verbindlichkeiten an einem Ort durch

Erstellen Sie anpassbare Finanzberichte für Forderungen, Cashflow und mehr.

Nutzen Sie den Support für mehrere Währungen und das Kundenportal für die globale Rechnungsstellung.

Limitierungen von Zoho Books

Rechnen Sie mit einer steileren Lernkurve als bei extrem einfachen tools (ein Setup erforderlich).

Preise für Zoho Books

Free

Standard-/Professional-/Premium-Pläne: ~20–70 $+/Monat(Die Preise können je nach Region und Abrechnungszyklus variieren)

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Books

G2: 4,4/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 670 Bewertungen)

Unser bester Tipp für die Auswahl des richtigen Tools? Beginnen Sie mit den kostenlosen oder Testversionen und finden Sie heraus, welche am besten zu Ihnen passt. Dann steigen Sie je nach Ihren Anforderungen und dem, was Sie erhalten, auf eine höhere Stufe um!

📚 Lesen Sie auch: Beispiele für Clients-Portale

Best Practices für die Verwaltung von Client-Zahlungen

Ob es Ihnen gefällt oder nicht: Sie können Ihr Management der Zahlungen nicht verbessern, indem Sie aggressiv vorgehen oder endlose Erinnerungen verschicken. Hier sind einige Tipps, die stattdessen funktionieren:

✅ Legen Sie vor Beginn der Arbeit Erwartungen fest

Die meisten Probleme bei der Zahlung werden vor dem Versand der ersten Rechnung entschieden. Vereinbaren Sie klare Bedingungen bei Vertragsabschluss, nicht erst nach der Lieferung. Clients zahlen viel eher pünktlich, wenn die Erwartungen hinsichtlich Fristen für Zahlungen, Verzugsgebühren und Rechnungszyklen klar formuliert und dokumentiert sind.

✅ Rechnungen zeitnah und konsistent erstellen

Je länger Sie mit der Rechnungsstellung warten, desto länger dauert es, bis Sie bezahlt werden. Die besten Teams stellen Rechnungen sofort nach Erreichen eines Meilensteins oder nach einem festen, wiederkehrenden Zeitplan. Vermeiden Sie es, Rechnungen zu sammeln, „wenn Sie Zeit haben“.

✅ Die Nachverfolgung von Zahlungen erfolgt in einem zentralen System.

Egal, ob Sie als Freiberufler oder Agentur tätig sind – alle Rechnungen, Statusmeldungen und Notizen sollten an einem Ort gespeichert werden. Eine verstreute Nachverfolgung führt zu versäumten Nachfassaktionen und doppelten Kontaktaufnahmen.

Diese zentrale Informationsquelle gewährleistet:

Alle sehen denselben Status

Nachfassaktionen überschneiden sich nicht und werden nicht übersprungen.

Die Unternehmensleitung kann Risiken frühzeitig einschätzen

✅ Weisen Sie klare Zuständigkeiten für Nachfassaktionen zu.

Jede unbezahlte Rechnung muss einen Verantwortlichen haben. Ohne diesen werden Erinnerungen inkonsistent und unangenehm. Die Eigentümerschaft schafft außerdem Verantwortlichkeit ohne Mikromanagement.

✅ Automatisieren Sie Erinnerungen, aber behalten Sie einen menschlichen Ton bei.

Was die meisten Menschen vergessen: Die Automatisierung sollte sich um das Timing kümmern, nicht um Beziehungen. Verwenden Sie Erinnerungen vor Fälligkeit und bei Überfälligkeit, um Vergesslichkeit zu vermeiden, aber lassen Sie die Eskalation bei hochwertigen Clients oder langjährigen Beziehungen weiterhin von Menschen durchführen.

✅ Dokumentieren Sie Zahlungshistorien und Unterhaltungen

Wir können dies nicht genug betonen. Notieren Sie sich neben den Rechnungsunterlagen auch Teilzahlungen, vereinbarte Erweiterungen und Unterhaltungen mit Clients. Sie werden uns später dafür dankbar sein!

📚 Lesen Sie auch: Vorlagen für Listen von Clients

Häufige Fehler, die Sie bei der Nachverfolgung von Client-Zahlungen vermeiden sollten

Sie haben das Toolkit, Sie haben die Best Practices. Lassen Sie uns nun mit einer Warnung abschließen. Begehen Sie nicht diese häufigen – und doch kostspieligen – Fehler:

⚠️ Nachverfolgung nach Clients statt nach Rechnungen

Warum ist das ein Fehler, fragen Sie sich? Weil das Risiko von Zahlungsrückständen untergeht, wenn Sie pro Client eine Zeile statt pro Rechnung eine Zeile für die Nachverfolgung verwenden. Teilzahlungen, mehrere Meilensteine und sich überschneidende Zeiträume für die Abrechnung verschwinden alle in einer einzigen Nummer.

⚠️ „Rechnung versandt” als Ziellinie betrachten

Das Versenden einer Rechnung ist keine fertiggestellte Aktion – es ist der Beginn eines Inkassoprozesses. Teams, die nach dem Versand der Rechnungen die Nachverfolgung einstellen, verlieren die Sichtbarkeit über Verzögerungen, Streitfälle und versäumte Zahlungen.

⚠️ Sich beim Nachfassen auf sein Gedächtnis verlassen

„Ich werde daran denken, nachzufassen“ funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert. Vielbeschäftigte Wochen, Urlaube und Übergaben liegen nicht in Ihrer Hand. Die Einrichtung narrensicherer Systeme hingegen schon.

In Tools wie ClickUp beseitigen Automatisierungen und auf Fälligkeitsdaten basierende Erinnerungen das Risiko menschlicher Vergesslichkeit vollständig.

⚠️ Nachverfolgung der Zahlungen mit Projektarbeit kombinieren

Wenn Rechnungen in Projekt-Aufgabenlisten gespeichert werden, gehen sie unter den vielen anderen Lieferungen unter. Die Nachverfolgung der Finanzen benötigt einen übersichtlichen, speziellen Space.

Speichern Sie Zahlungen in einem separaten Ordner oder einer separaten Liste in ClickUp und verknüpfen Sie Rechnungen dann mit Projektaufgaben, um den Kontext zu verdeutlichen, anstatt sie an einem Ort zu sammeln.

⚠️ Muster bei Verzögerungen bei Zahlungen ignorieren

Zahlungen werden selten zufällig durchgeführt. Sie treten in der Regel bei bestimmten Clients, Zahlungsbedingungen oder Abrechnungsstrukturen gehäuft auf.

Überprüfen Sie die Daten der Zahlungen monatlich. Wenn dieselben Clients immer zu spät zahlen, passen Sie die Zahlungsbedingungen an, verlangen Sie Vorauszahlungen oder überdenken Sie die Beziehung.

⚠️ „Vorübergehende Ausnahmen” zu dauerhaftem Chaos werden lassen

Einmalige Erweiterungen der Zahlungen kommen vor. Der Fehler besteht darin, sie nicht zu dokumentieren.

Wenn Ausnahmen in Posteingängen oder Slack-Threads vergraben sind, spiegelt Ihr Tracker nicht mehr die Realität wider. Jede Ausnahme sollte direkt in der Rechnungsaufzeichnung protokolliert werden, damit Ihre Daten zuverlässig bleiben.

📚 Lesen Sie auch: So verwalten Sie mehrere Clients

Machen Sie Client-Zahlungen zu einem System und nicht zu einem Stressfaktor

Ab einer bestimmten Größe geht es bei der Nachverfolgung der Zahlungen nicht mehr nur um Erinnerungen, sondern um operative Transparenz. Wenn Sie eine klare Ansicht darüber haben, welche Zahlungen noch ausstehen, wer für die Nachverfolgung zuständig ist und wie Zahlungen mit erbrachten Leistungen verbunden sind, wird der Cashflow viel besser vorhersehbar. Diese Vorhersehbarkeit unterstützt eine bessere Planung, stabilere Kundenbeziehungen und weniger unangenehme Unterhaltungen über Geld.

Hier kommen Tools wie ClickUp ins Spiel. Durch die Verknüpfung von Zahlungen mit tatsächlichen Arbeiten, tatsächlichen Eigentümern und tatsächlichen Zeitleisten erhalten Teams gemeinsame Sichtbarkeit und Konsistenz bei der Nachverfolgung und Nachbearbeitung. Wenn alles in einem System zusammengefasst ist, wirkt das Einziehen von Zahlungen eher zielgerichtet und kontrolliert als reaktiv.

Wenn Ihnen Ihr derzeitiges Setup zu instabil oder zu manuell erscheint, ist das ein Zeichen für eine Systemlücke – und kein persönliches Versagen –, die Sie schließen können. Wie? Melden Sie sich noch heute an und testen Sie ClickUp kostenlos!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ein Client-Zahlungs-Tracker ist ein System, mit dem Rechnungen erfasst, der Status der Zahlungen überwacht und ausstehende Beträge nach Fälligkeitsdatum und Client verfolgt werden können. Es zeigt, welche Rechnungen versandt, bezahlt oder überfällig sind und wer für die Nachverfolgung verantwortlich ist.

Sie sollten einen Client-Zahlungs-Tracker verwenden, um verspätete Zahlungen zu verhindern, Umsatzverluste zu vermeiden und einen vorhersehbaren Cashflow aufrechtzuerhalten. Ohne einen solchen Tracker werden Rechnungen leicht vergessen und Nachfassaktionen werden inkonsequent.

Ein Kunden-Zahlungs-Tracker sollte den Namen des Clients, die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, das Fälligkeitsdatum, den Rechnungsbetrag, den gezahlten Betrag, den ausstehenden Saldo, den Status der Zahlung und den Eigentümer der Nachverfolgung enthalten. Optionale Felder wie Zahlungsbedingungen, Notizen und Zahlungsmethode liefern zusätzlichen Kontext.

Sie können Kundenzahlungen automatisch verfolgen, indem Sie eine Software verwenden, die den Status der Zahlung aktualisiert, Erinnerungen auslöst und Folgeaufgaben basierend auf Fälligkeitsdaten zuweist. Die Automatisierung basiert in der Regel auf Regeln wie „wenn eine Rechnung überfällig wird“ oder „vor einem Fälligkeitsdatum“. Dadurch entfällt die manuelle Nachverfolgung, es wird eine konsistente Nachverfolgung gewährleistet und die Zahlungsdaten bleiben ohne ständige manuelle Eingriffe korrekt.

Ja, Sie können Excel oder Google Tabellen als Tracker für Zahlungen von Clients verwenden, insbesondere bei geringem Rechnungsvolumen. Allerdings müssen Tabellenkalkulationen manuell aktualisiert werden, bieten keine integrierten Erinnerungen und erzwingen keine Eigentümerschaft. Mit steigendem Kundenvolumen kommt es oft zu einer schlechten Synchronisierung der Tabellenkalkulationen, was das Risiko von versäumten Rechnungen und inkonsistenten Nachfassaktionen erhöht.

Die beste Methode, Clients an überfällige Zahlungen zu erinnern, ist eine konsistente, automatisierte Erinnerung-Sequenz, die vor dem Fälligkeitsdatum beginnt und schrittweise eskaliert. Erinnerungen sollten sachlich, höflich und zeitnah sein, statt emotional oder sporadisch. Die Automatisierung des Zeitpunkts der Erinnerung bei gleichbleibender Professionalität der Nachrichten trägt dazu bei, Beziehungen mit Clients zu erhalten und die Zahlungssicherheit zu verbessern.