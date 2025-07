12 kostenlose Vorlagen für Kundenlisten zur Nachverfolgung von Kontakten

Zufriedene Kunden allein reichen nicht mehr aus. Wenn Sie wirklich ein florierendes Geschäft wollen, müssen Sie begeisterte Fans gewinnen.

Zufriedene Kunden allein reichen heute nicht mehr aus. Wenn Sie wirklich ein florierendes Geschäft wollen, müssen Sie begeisterte Fans gewinnen.

Kennen Sie diesen Moment, wenn ein Client nach einem Update fragt und Sie E-Mails, Notizen und halb gefüllte Tabellen durchblättern, um sich zu erinnern, wo sich die Info befindet? Ja, das macht keinen Spaß.

Eine gut organisierte Vorlage für eine Kundenliste verfolgt alle Kundeninteraktionen und organisiert Kontakte.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen 12 kostenlose ClickUp-Vorlagen vor, mit denen Sie Ihr Client-Management stressfrei im Griff behalten. 📋

Was sind Vorlagen für Kundenlisten?

Vorlagen für Kundenlisten sind strukturierte Layouts, mit denen Sie Kundeninformationen an einem Ort speichern und verwalten können. Sie enthalten Abschnitte zum Speichern von Kontaktdaten, angebotenen Dienstleistungen, Projektstatus und wichtigen Terminen.

Diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, ein einheitliches Format für die Nachverfolgung von Interaktionen, Nachfassaktionen und Fristen einzuhalten.

Sie werden häufig in CRM-Systemen, Client-Projektmanagement- Software und anderen Tools verwendet, um die Nachverfolgung von Beziehungen und die operative Klarheit zu unterstützen.

🔍 Wussten Sie schon? Die Größe des globalen Marktes für Kundenbeziehungsmanagement wird von 2025 bis 2030 voraussichtlich um 14,6 % jährlich wachsen. Laufende Trends wie Hyper-Personalisierung des Kundenservice, KI und Automatisierung haben das Wachstum vorangetrieben.

Was macht eine gute Vorlage für eine Kundenliste aus?

Eine gut gestaltete Vorlage für eine Kundenliste ist ein strategisches Tool für die effektive Verwaltung von Kundenbeziehungen. Hier erfahren Sie, was Sie bei der Bewertung einer solchen Vorlage beachten sollten. ⚓

Client-Informationen: Erfasst wichtige Details wie Client-Namen, Kontaktinformationen, Firmennamen und relevante Notizen

Kategorisierung und Segmentierung: Implementiert Designelemente zur Klassifizierung von Clients anhand ihres Status (z. B. aktiv, potenziell, inaktiv), ihrer Branche oder der Art der Dienstleistung für eine maßgeschneiderte Priorisierung

Anpassbare Felder: Enthält anpassbare Felder zur Erfassung von Projekt-Zeitleisten, Zahlungsbedingungen und Kommunikationspräferenzen

Integrationsmöglichkeiten: Nahtlose Verbindung mit Tools wie CRM-Systemen, E-Mail-Plattformen oder Projektmanagement-Software

Regelmäßige Wartung und Updates: Ermöglicht Ihnen die Einrichtung einer Routine für die Aktualisierung und Ermöglicht Ihnen die Einrichtung einer Routine für die Aktualisierung und Speicherung von Client-Informationen , um die Genauigkeit zu gewährleisten, während Ihr Geschäft wächst

🤝 Freundliche Erinnerung: Personalisieren Sie Ihre Kontaktaufnahme immer. Selbst ein kurzer Satz wie „Ich hoffe, Ihr Start ins zweite Quartal ist gut gelaufen!“ vermittelt den Eindruck einer Beziehung und nicht eines Verkaufsgesprächs.

12 Vorlagen für Client-Listen

Wir haben 12 Vorlagen für Kundenlisten zusammengestellt, mit denen Sie den Überblick über Ihre Kontakte behalten, Workflows automatisieren und Ihr Geschäft vorantreiben können.

Legen wir los! 💪

1. ClickUp-Vorlage für Kundenlisten

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für Kundenlisten halten Sie alle Kundenbeziehungen auf Kurs

Wenn Sie mit mehreren Clients arbeiten, kann die Verfolgung aller Interaktionen, Details und Aufgaben schnell unübersichtlich werden. Die ClickUp-Vorlage für Kundenlisten wurde entwickelt, um dies zu vereinfachen. Sortieren Sie Clients in übersichtliche Listen, verfolgen Sie den Status jeder Aufgabe und passen Sie die Ansicht Ihrer Pipeline oder Workload vollständig an.

Sie können benutzerdefinierte Status wie Zu erledigen, In Bearbeitung und Fertiggestellt festlegen, um den Fortschritt einfach zu verfolgen, und sogar eigene Felder erstellen, um Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu kategorisieren. Außerdem bietet es sieben Ansichten, darunter Listen, Gantt-Diagramme, Kalender und Chat, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

📌 Ideal für: Freiberufler und Einzelberater, die eine strukturierte Möglichkeit benötigen, Kundendaten, den Status von Aufträgen und Folgeaktionen in einem einfachen, übersichtlichen Format zu verfolgen.

📮 ClickUp Insight: Im Durchschnitt muss ein Wissensarbeiter mit sechs Personen in Verbindung treten , um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, dass täglich sechs wichtige Verbindungen hergestellt werden müssen, um wichtige Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Der Kampf ist real – ständige Nachfassaktionen, Verwirrung um verschiedene Versionen und mangelnde Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität Ihres Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit vernetzter Suche und KI-Wissensmanager löst dieses Problem, indem sie Ihnen den Kontext sofort zur Verfügung stellt.

2. ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit mit Clients

Kostenlose Vorlage Schaffen Sie mit der Vorlage „ClickUp Client Success Collaboration“ ein reibungsloses, konsistentes Kundenerlebnis

Die Vorlage „ClickUp Client Success Collaboration“ ist eine einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit, interne Übergaben zu koordinieren und wichtige Kundeninformationen zu zentralisieren. Sie bietet eine zentrale Plattform zur Nachverfolgung von Zielen, Kommunikationspräferenzen, Stakeholdern und Lieferzeitleisten.

Mit dem Board für Empfehlungspipelines können Sie den Weg jedes Clients verfolgen, indem Sie ihn einfach per Drag & Drop in die nächste Phase verschieben, wenn er vorankommt. Um die Bedürfnisse Ihrer Clients besser zu verstehen, verwenden Sie das Empfehlungsdokument mit hilfreichen Hinweisen zur Erfassung von Zielen, Hindernissen und wichtigen Metriken für den Erfolg.

Mit der anpassbaren Vorlage können Sie außerdem Client-Details wie Unternehmensgröße, Branche, Entscheidungsträger und Vertragsinformationen über ein strukturiertes Formular erfassen, das direkt in Ihren Workflow eingespeist wird.

📌 Ideal für: Kundenerfahrungsteams in SaaS-Startups oder Abonnement-basierten Unternehmen, die Client-Health, gemeinsame Ziele und Strategien zur Kundenbindung in einem gemeinsamen Space verwalten.

Fallstudie: 64 % schnellere Servicebereitstellung mit Playbooks für die Kundenlieferung, die mit ClickUp-Vorlagen für RevPartners erstellt wurden, was zu einer Reduzierung des Zeitaufwands für die Organisation und Operationalisierung der Arbeit führte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich etwas finden würde, das mir gefällt. Dann habe ich ClickUp entdeckt. ClickUp hat mein Leben und die Art, wie ich mein Geschäft führe, verändert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich etwas finden würde, das mir gefällt. Dann habe ich ClickUp entdeckt. ClickUp hat mein Leben und die Art, wie ich mein Geschäft führe, verändert.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie ein effektives System zur Kundengewinnung aufbauen

3. ClickUp-Vorlage für Dokumente zur Agentur-/Client-Erfassung

Kostenlose Vorlage Sorgen Sie mit der Dokumentvorlage „ClickUp Agency/Client Discovery“ für Kundenzufriedenheit

„Verstehen wir, was der Client will?“ Um diese Frage zu beantworten, wenden Sie sich an die ClickUp-Vorlage „Agentur/Client-Erfassung“. Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges Dokument mit Anweisungen, die Sie durch die Einarbeitung des Clients, seine Bedürfnisse, Geschäftsziele und wichtige Projektbegriffe führen.

Verwenden Sie Anrufskripte , die auf verschiedene Client-Strategien zugeschnitten sind, damit jede Unterhaltung reibungslos verläuft. Wenn es Zeit für Erstgespräche ist, können Sie auf eine integrierte Fragenbank zurückgreifen, die Ihnen hilft, das Gespräch zu lenken und sicherzustellen, dass Sie die relevantesten und zielgerichtetesten Informationen sammeln.

Das Formular für Erstgespräche erleichtert die Zusammenstellung wichtiger Details wie Entscheidungsträger und Status der Lead-Qualifizierung und sorgt für eine übersichtliche Organisation.

📌 Ideal für: Kreativ- und Marketingagenturen, die neue Clients betreuen, Account-Strategen und Projektleiter, die in frühen Phasen Input, Erwartungen und Anforderungen sammeln.

🔍 Wussten Sie schon? Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gingen Unternehmen über Namen und Nummern hinaus. Sie begannen, detaillierte Notizen zu Kundenpräferenzen, Kaufhistorie und Feedback zu führen, denn ihre Clients zu kennen bedeutete, ihre Geschäfte zu behalten.

4. ClickUp-Vorlage für den Erfolg von Clients

Kostenlose Vorlage Fördern Sie Kundenverlängerungen und reduzieren Sie Abwanderungen mit der ClickUp-Vorlage für den Client-Erfolg

Die ClickUp-Vorlage für den Client-Erfolg ist ein vorgefertigtes System zur Überwachung jeder Kundenbeziehung während ihres gesamten Lebenszyklus. Die Vorlage bildet die gesamte Customer Journey mit speziellen Ansichten wie dem Engagement-Dashboard ab, in dem jeder Client automatisch mit einer Gesundheitsbewertung versehen wird: Sehr gut, Durchschnittlich oder Kundenabwanderungsrisiko. So wissen Sie, was Sie priorisieren müssen.

Außerdem gibt es ein Client Success Playbook, ein zentrales Dokument, das konkrete Schritte für die Kundengewinnung, das Upselling und die Kundenbindung beschreibt.

Benötigen Sie Feedback? Das integrierte Feedback-Formular sammelt Erkenntnisse direkt von bestehenden Clients und speist diese in eine NPS-Board-Ansicht ein, die Loyalitätswerte in Echtzeit anzeigt.

📌 Ideal für: Kundenerfolgsmanager, die in dienstleistungsorientierten oder produktorientierten Unternehmen arbeiten und Kundenergebnisse, Onboarding-Schritte und Zufriedenheitsmetriken aufeinander abstimmen müssen.

5. ClickUp-Vorlage für die Verwaltung von Rechtsclients

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie Fallunterlagen und rechtliche Informationen zu Clients mit der Vorlage „ClickUp Legal Client Management“ (Rechtsmandantenverwaltung)

Eine versäumte Gerichtseinreichung oder das Vergessen, den Status eines Falles zu verfolgen, kann wochenlange juristische Arbeit zunichte machen. Die ClickUp-Vorlage für die Verwaltung von Rechtsmandanten hilft, dies zu verhindern. Sie wurde entwickelt, um Juristen die Verwaltung von Fällen, Zahlungsdetails und die Kommunikation mit Mandanten zu vereinfachen.

Jeder Fall wird mit Status-Tags wie Entwurf, Bei Gegenanwalt oder Beim Client nachverfolgt, sodass Sie immer wissen, was noch aussteht und wer dafür verantwortlich ist. Die Nachverfolgung von Zahlungen ist direkt in den Workflow der Client-Verwaltung integriert, sodass Sie Rechnungsphasen, Zahlungsarten und protokollierte Stunden überwachen können.

Bei komplexen Dokumentationen erhält jeder Client eine eigene Dokumentansicht, in der Sie E-Mails, Briefings und Kontaktprotokolle zentralisieren können. Die Vorlage enthält auch eine Zahlungslistenansicht zum Organisieren fallspezifischer Finanzdaten und zum Verwalten von Rechnungsdaten mithilfe von benutzerdefinierten Feldern für Stunden, Zahlungsart und Fälligkeitsdaten.

📌 Ideal für: Unabhängige Juristen und kleine Anwaltskanzleien, die mehrere Clients, Fall-Zeitleisten und vertrauliche Dokumente mit strenger Organisation verwalten.

🤝 Freundliche Erinnerung: Lassen Sie Ihre Clients nach Abschluss des Projekts nicht einfach verschwinden. Eine kurze E-Mail mit einem „Nur mal kurz nachfragen” Monate später hält die Tür für zukünftige Arbeiten (und Weiterempfehlungen!) offen.

6. ClickUp-Vorlage für Kundenservices

Kostenlose Vorlage Bearbeiten Sie mehrere Serviceanfragen effizient mit der ClickUp-Vorlage für Kundenservices

Die ClickUp-Vorlage für Kundenservices bietet Ihnen einen einheitlichen Workspace, in dem Sie mehrere Kundenkonten verwalten, Anfragen bearbeiten und die Leistungserbringung in Ihrem gesamten Portfolio nachverfolgen können, während Ihr Team stets auf dem Laufenden bleibt.

Dies ist eine Schnellstart-Vorlage, die für eine schnelle Einführung konzipiert ist. Sie ist in Listen wie Kundenkonten, Anfragen und Projekt Portfolio gegliedert, sodass jede Phase des Kundenlebenszyklus einen eigenen Platz hat.

Kundenkonten können mithilfe strukturierter Ansichten mit eindeutigen Statusbeschreibungen wie Aktiv, Interessent oder Risiko verwaltet und überwacht werden, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten. Für die Koordination im Vorfeld des Verkaufs hilft Ihnen ein dynamisches Formularsystem dabei, Anfragen effizient zu bearbeiten und die Kommunikation zwischen Vertriebs- und Lieferteams zu optimieren.

📌 Ideal für: Kundenbetreuer und Serviceteams in Marketing- oder IT-Support-Unternehmen, die Ergebnisse, Zeitleisten und funktionsübergreifende Arbeiten im Zusammenhang mit einzelnen Kundenkonten nachverfolgen.

ClickUp ist das Tool, das uns wirklich dabei geholfen hat, dieses Geschäft innovativ zu gestalten, sodass wir nach der Pandemie von 2 % digitalen Umsatz auf über 65 % digitalen Umsatz wachsen konnten.

7. ClickUp CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage Beseitigen Sie Silos und verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Clients mit der ClickUp-CRM-Vorlage

Die ClickUp CRM-Vorlage ist ein schlankes, unkompliziertes Framework, mit dem Sie Leads organisieren, Unterhaltungen nachverfolgen, Follow-ups verwalten und sich auf die wichtigsten Konten konzentrieren können.

Richten Sie zunächst Ihre Pipeline mit anpassbaren Status wie Qualifiziert, Offen und Geschlossen ein und verfolgen Sie Client-Details mithilfe von acht vorgefertigten benutzerdefinierten Feldern wie Kontaktname, Branche und Berufsbezeichnung.

Verwalten Sie Ihre Arbeit mit vier benutzerfreundlichen Ansichten, darunter eine Listenansicht für tägliche Aufgaben und eine Vertriebsprozessansicht für die Nachverfolgung der Pipeline. Integrierte Automatisierungen, Erinnerungen und Aufgabenabhängigkeiten sorgen dafür, dass alles ohne manuelle Nachverfolgung weiterläuft. Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Client-Infos sammeln, sie in die Vorlage für die Client-Verwaltung einfügen und sofort mit der Nachverfolgung von Geschäften, Aufgaben und Fortschritten beginnen.

Darüber hinaus bietet das integrierte Sales Playbook eine klare Anleitung für Outreach-Strategien, Kontoplanung und Qualifikationskriterien.

📌 Ideal für: Kleinunternehmer und B2B-Experten, die ein schlankes System für Kundenbeziehungen aufbauen möchten, das Interaktionen, Notizen und Konversionspfade nachverfolgt.

8. ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Geschäfte und pflegen Sie Ihre Beziehungen zu Kunden mit der ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM

Die ClickUp-Vorlage für Vertriebs-CRM verwandelt Ihre Kundendaten in eine Live-Pipeline, die Sie sortieren, segmentieren und analysieren können, ohne Ihren Workspace zu verlassen.

Zunächst können Sie Ihren Vertriebslebenszyklus mit über 20 benutzerdefinierten Phasen abbilden, sodass Sie einen klaren Überblick darüber erhalten, was gerade läuft, was ins Stocken geraten ist und was nachverfolgt werden muss. Sie können auch detaillierte Felder für Lead-Quelle, Geschäftsumfang, Kontaktmethode und letzte Kontaktaufnahme hinzufügen, damit Sie nichts verpassen.

Wenn es um die Ansicht Ihrer Pipeline geht, sind Sie nicht an ein Layout gebunden. Sie können zwischen visuellen Pipeline-Boards, sortierbaren Listen und Zusammenfassungsansichten wechseln, je nachdem, wie Sie am liebsten arbeiten.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihren CRM-Prozess zu optimieren, hochwertige Opportunities zu priorisieren, Geschäfte schneller voranzutreiben und jede Interaktion zu dokumentieren.

📌 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter und Teams, die eine strukturierte Pipeline mit Echtzeit-Sichtbarkeit auf den Status von Geschäften, Verhandlungsnotizen und Kundenkontaktpunkten benötigen.

Kostenlose Vorlage Speichern und verwalten Sie alle wichtigen Kontakte mit der ClickUp-Vorlage für Kontaktlisten

Die ClickUp-Vorlage für Kontaktlisten bietet ein vollständig anpassbares Kontaktverwaltungssystem. Sie können Kontakte nach Quelle, Speicherort, Berufsbezeichnung oder Status der Zusammenarbeit gruppieren.

Wenn Sie Leads beschaffen, Lieferanten verwalten oder kundenorientierte Projekte koordinieren, können Sie mit dieser Vorlage Ihre Kontaktdatenbank filtern, aktualisieren und durchsuchen, ohne Zeit zu verschwenden.

Verfolgen Sie den Lebenszyklus der Interaktion mit benutzerdefinierten Status wie 1. Kontakt, Lead, Nicht weiterverfolgt und Aktiv. Sie können Ihre Kontaktdaten auch anders visualisieren, z. B. mithilfe der Kartenansicht zum Filtern nach Speicherort oder der Board-Ansicht zum Gruppieren nach Quelle. Darüber hinaus können Sie neue Kontakte über ein freigebbares Formular erfassen, das direkt in Ihr System eingespeist wird.

📌 Ideal für: Administrator-Teams und Support-Mitarbeiter, die die Kommunikation mit Clients verwalten und schnellen Zugriff auf aktualisierte Kontaktinformationen, Kommunikationsprotokolle und Einstellungen an einem zentralen Speicherort benötigen.

10. ClickUp-Verzeichnisvorlage

Kostenlose Vorlage Zentralisieren Sie alle Informationen zu Personen, Rollen und Dokumenten mit der ClickUp-Verzeichnisvorlage

Die ClickUp-Verzeichnisvorlage ist für Teams gedacht, die viele Kundenkonten verwalten, mit verschiedenen Anbietern zusammenarbeiten oder abteilungsübergreifend kooperieren. Damit können Sie Personen nach Rollen gruppieren, einen vollständigen Verlauf der Änderungen führen und in Echtzeit zusammenarbeiten.

Die Vorlage speichert alles, was Sie benötigen: Jobrollen, Berichtswege, Einstellungsdaten und unterstützende Dokumente. Sie können ein zentrales Verzeichnis interner und externer Mitarbeiter führen, Datensätze sofort nach Abteilung oder Beschäftigungsstatus filtern und wichtige Informationen mithilfe von 17 benutzerdefinierten Feldern wie Direkter Vorgesetzter, Foto und Geburtsdatum anzeigen.

Workflow-Beschreibungen wie Probezeit, Ausgeschieden oder Neuer Mitarbeiter helfen Ihnen, Änderungen im Lebenszyklus auf einen Blick zu verfolgen, während angehängte Dokumente dafür sorgen, dass alle Datensätze vollständig und leicht zu prüfen sind.

📌 Ideal für: Betriebsleiter und HR-Teams, die ein zentrales Mitarbeiter- oder Lieferantenverzeichnis mit durchsuchbaren Profilen und rollenspezifischen Metadaten benötigen.

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie die Kontaktinformationen mehrerer Anbieter mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmenslisten

Die ClickUp-Vorlage für Unternehmenslisten eignet sich perfekt für alle, die mehrere interne und externe Beziehungen verwalten müssen, die einer Struktur bedürfen. Im Gegensatz zu Vorlagen für die Nachverfolgung von Leads oder Clients konzentriert sich diese Vorlage auf die Verfolgung von unternehmensbezogenen Kontakten wie Mitarbeitern, Auftragnehmern, Lieferanten und internen Stakeholdern.

Mithilfe der Statusbeschreibungen „Neuer Mitarbeiter“, „Festangestellt“, „Probezeit“ und „Ausgeschieden“ können Sie wichtige Meilensteine wie die Einarbeitung, Rollenänderungen oder Kündigungen nachverfolgen. Diese Vorlage für Kundenlisten trennt außerdem persönliche Kontaktinformationen von betrieblichen Details mithilfe verschiedener Ansichten, was sehr praktisch ist.

Die Personalabteilung kann sich auf Personaldaten konzentrieren, während Abteilungsleiter nur die für sie relevanten Informationen sehen.

📌 Ideal für: Enterprise-Vertriebsteams und Client-Account-Manager, die Kontakte über Abteilungen hinweg innerhalb derselben Organisation verwalten und interne Hierarchien nachverfolgen müssen.

🔍 Wussten Sie schon? Ihre Kundenliste ist möglicherweise wertvoller, als Sie denken. Sie könnte rechtlich als Geschäftsgeheimnis gelten, wenn sie einzigartige, nicht öffentliche Daten enthält, wie wichtige Ansprechpartner oder bestimmte Kaufmuster.

12. Vorlage für eine Liste von Stakeholdern von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen und verwalten Sie Beziehungen zu Stakeholdern mit der ClickUp-Vorlage für Stakeholder-Listen

Die ClickUp-Vorlage für Stakeholder-Listen konzentriert sich auf die Abstimmung und Kommunikation zwischen Stakeholdern und hilft Ihnen dabei, zu verfolgen, wer beteiligt ist, was ihnen wichtig ist und wie viel Einfluss sie haben.

Der strategische Ansatz macht den Unterschied: Sie können Einflussstufen auf einer Karte darstellen, Erwartungen kennzeichnen und Stakeholder danach organisieren, ob sie intern oder extern sind.

Integrierte Ansichten wie „Nach Einfluss“ und „Kontaktinformationen“ erleichtern die Priorisierung von Kontaktaufnahmen, und rollenspezifische Felder wie „ClickUp-Profil“ und „Bevorzugte Kommunikationsmethode“ sorgen dafür, dass Ihre Interaktionen relevant und effizient bleiben.

📌 Ideal für: Projektkoordinatoren und Implementierungsspezialisten, die Projekte mit mehreren Beteiligten und Marketingkampagnen verwalten, hilfreich für die Nachverfolgung von Schlüsselakteuren, Entscheidungsträgern und deren Einfluss.

Mit ClickUp potenzielle Kunden zu Clients machen

Mit der richtigen Vorlage für Kundenlisten wird die Verwaltung Ihrer Kontakte zum Kinderspiel.

Ob Sie Nachfassaktionen nachverfolgen, Meetings verwalten oder Client-Informationen organisieren – mit diesen ClickUp-Vorlagen behalten Sie mühelos den Überblick.

Keine verlorenen Notizen oder fehlenden Details mehr. Nur gut organisierte, leicht zugängliche Client-Infos, mit denen Sie produktiv bleiben und immer den Überblick behalten.

Sind Sie bereit, die Kontrolle über Ihr Client-Management zu übernehmen? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅