KI übernimmt mittlerweile Arbeit, für die früher ganze Abteilungen erforderlich waren, und die dafür entwickelten tools werden immer leistungsfähiger.

Bis Ende dieses Jahres werden 40 % der Anwendungen des Unternehmens aufgabenspezifische KI-Agenten integrieren, gegenüber weniger als 5 % heute.

Für kleinere Teams hat diese Veränderung mehr Gewicht. Der richtige Stack kann ganze Workflows übernehmen, anstatt nur einzelne Aufgaben, was die realistischen Leistungsmöglichkeiten eines schlanken Teams verändert.

Dieser Blog befasst sich mit KI-Tools, die ganze Teams ersetzen. Wir untersuchen, warum sie eine Überlegung wert sind und worauf Sie achten sollten, bevor Sie sich dafür entscheiden.

Bevor Sie sich näher damit befassen, sollten Sie sich mit der effektiven Nutzung von KI-Tools vertraut machen, damit Sie jede Option anhand Ihrer tatsächlichen Workflow-Anforderungen bewerten können.

Das ist das Wichtigste. 🤖

Autonomie: Kann das Tool Aufgaben selbstständig erledigen oder muss noch jemand eingreifen?

Workflow-Kompatibilität: Lässt es sich in Ihre aktuellen Prozesse integrieren oder müssen Sie Alles drum herum neu aufbauen?

Umfang der Funktionen: Kann das Tool eine gesamte Aufgabe oder Abteilung zuverlässig übernehmen oder deckt es nur kleine Teile des Prozesses ab?

Zuverlässigkeit in großem Maßstab: Funktioniert es auch dann noch, wenn das gesamte Team darauf angewiesen ist und nicht nur eine Person?

Integrationssupport: Lässt sich das Tool ohne zusätzliches Setup für jede Verbindung mit Ihren bestehenden Tools verbinden?

Vorhersehbare Preise: Sind die Kosten klar und stabil oder führen nutzungsabhängige Gebühren zu überraschenden Rechnungen, wenn Ihr Unternehmen wächst?

Sicherheit und Compliance: Erfüllt es die Anforderungen Ihres Teams in Bezug auf Datenschutz und Unternehmensführung?

Hier finden Sie eine Übersicht aller in diesem Leitfaden behandelten tools. 📊

Lassen Sie uns untersuchen, wie diese tools manuelle Koordination und repetitive Ausführungen überflüssig machen.

1. ClickUp (am besten geeignet für den Ersatz fragmentierter Abläufe, Projektmanagement und Zusammenarbeit)

Probieren Sie ClickUp Super Agents kostenlos aus. Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Teamkollegen, auch bekannt als ClickUp Super Agents, mithilfe von Anweisungen in natürlicher Sprache in ClickUp.

Die meisten KI-Tools versprechen, Teams zu ersetzen, arbeiten jedoch isoliert. Sie können Ihre Zeitleisten für Projekte nicht einsehen und keine Verbindung zu der tatsächlichen Arbeitsweise Ihres Unternehmens herstellen. Diese Diskrepanz führt zu Reibungsverlusten, anstatt sie zu lösen.

Der Converged AI Workspace von ClickUp schließt diese Lücke direkt. Als KI-gestützte Plattform integriert er Intelligenz in jeden Teil Ihres Workflows, von der Erstellung von Aufgaben bis zur Automatisierung des Projektmanagements.

Sehen wir uns an, wie dadurch die manuelle Koordinationsschicht entfällt, die oft ganze Teams erfordert.

Verwandeln Sie Projektdaten aus Ihrem gesamten Workspace in umsetzbare Erkenntnisse.

ClickUp Brain ist ein neuronales Netzwerk, das Ihren gesamten Workspace in ClickUp miteinander verbindet. Als Ihr KI-Assistent ruft es Informationen aus Ihren ClickUp-Dokumenten, Meeting-Notizen, Aufgaben, Unterhaltungen usw. ab, um Teams den Kontext zu liefern, den sie benötigen, um ihre Arbeit schneller auszuführen.

Von der Extraktion von Aktionspunkten aus Meeting-Zusammenfassungen bis hin zur Interpretation von Workload-Trends hilft es bei der Automatisierung der Berichterstellung, der Aufdeckung von Hindernissen, der Erstellung von Projekt-Updates und der Beantwortung von Echtzeitfragen zu laufenden Arbeiten.

Lösen Sie Probleme schneller mit KI-gestützten Informationen zu Aufgaben mithilfe von ClickUp Brain.

Darüber hinaus erhalten Sie Zugriff auf mehrere Premium-KI-Modelle, darunter ChatGPT, Claude und Gemini, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen, sodass Sie für jeden Anwendungsfall das richtige Modell auswählen können.

Greifen Sie über ClickUp von einer einheitlichen Oberfläche aus auf mehrere KI-Modelle zu.

Mit ClickUp Brain MAX können Sie außerdem kontextbezogene KI direkt auf Ihren Desktop bringen. Als Ihre KI-Super-App vereint sie nicht nur den Kontext aus ClickUp, sondern auch aus Ihren mit ClickUp verbundenen Apps wie Figma, Google Drive und GitHub, um Ihnen Antworten auf Knopfdruck zu liefern. Mit dem Feature „Talk to Text” können Sie Ihre Stimme transkribieren: Entwerfen Sie Texte, planen Sie Meetings, erstellen Sie Aufgaben und diktieren Sie ganze Dokumente – viermal schneller als bei der manuellen Eingabe!

So funktioniert es:

Setzen Sie autonome KI-Teammitglieder mit vollständigem Workspace-Überblick ein.

Mit ClickUp Super Agents erhalten Sie autonome Assistenten, die mehrstufige Logik basierend auf Ihren Prioritäten und Ihrem Kontext ausführen. Im Gegensatz zu einfachen Aufgaben-Bots arbeiten diese Agenten mit einem vollständigen Workspace-Kontext und können komplexe KI-Agenten-Workflows selbstständig bewältigen.

Setzen Sie mit ClickUp Super Agents autonome KI-Teamkollegen ein.

Sie bringen über 500 verschiedene Funktionen in Ihr Team ein, von der Anfrage-Triage über die Dokumentenerstellung bis hin zur Projektkoordination, laufen kontinuierlich und verarbeiten Arbeiten auch außerhalb der Geschäftszeiten.

Sie können Super Agents in Aufgabenkommentaren @erwähnen, ihnen direkt Ergebnisse zuweisen oder sie so konfigurieren, dass sie autonom arbeiten. Sie überwachen eingehende Arbeiten, kennzeichnen Probleme, bevor sie kritisch werden, und wandeln Meeting-Diskussionen in zugewiesene Aufgaben mit Fristen um.

Die Struktur und der Einsatz von Super-Agenten bestimmen, wie viel autonome Aufgabenausführung Ihr Team freischalten kann, und jede ihrer Aktionen wird in einem Prüfprotokoll aufgezeichnet.

🚨 Wichtiger Hinweis: Die KI-Richtlinie von ClickUp verhindert, dass Anbieter auf Ihre Daten für Modelltrainings- oder Aufbewahrungszwecke zugreifen können. Die Plattform verfügt über Zertifizierungen gemäß DSGVO, ISO 42001, HIPAA und SOC 2.

Geben Sie jedem Team mit Codegen einen eigenen Entwickler, der rund um die Uhr verfügbar ist.

Durch die Übernahme von Codegen durch ClickUp erhalten Sie autonome Codierungsfunktionen direkt in Ihrem Workspace. Codegen ist ein KI-Codierungsagent, mit dem jeder in Ihrem Unternehmen als Entwickler fungieren und Rückstände abarbeiten kann, ohne dass zusätzliches Personal eingestellt werden muss.

Automatisieren Sie mit ClickUp Codegen die Übergabe von KI-Vorschlägen zu echten Pull Requests im gesamten Workflow Ihres Teams.

Eliminieren Sie repetitive Arbeiten mit intelligenten Automatisierungen.

Die Automatisierungs-Engine von ClickUp übernimmt wiederholende Aufgaben, die Teams ausbremsen. Anstatt jedes Mal manuell die gleichen Schritte auszuführen, konfigurieren Sie Regeln als Auslöser, die bei bestimmten Ereignissen automatisch ausgelöst werden.

Mit über 100 vorgefertigten Vorlagen, die gängige Szenarien wie Aufgabenverteilung, Termin-Benachrichtigungen und Status-Fortschritte abdecken, können die meisten Workflows automatisiert werden, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Als Auslöser für die richtigen Aktionen verwenden Sie ClickUp Automatisierungen und sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

Für Workflows, die eine benutzerdefinierte Logik erfordern, können Sie mit dem No-Code-Automation Builder ohne technisches Fachwissen Trigger-Aktionssequenzen entwerfen. Dynamische Zuweisungsmuster werden ebenfalls unterstützt, sodass die Arbeit an denjenigen weitergeleitet wird, der das Ereignis ausgelöst hat, oder an jemanden, der die Aufgabe überwacht, was sich natürlich an Teams mit wechselnden Verantwortlichkeiten anpasst.

So können Sie Workflows in nur 5 Minuten automatisieren und jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit sparen ✨

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungsoptionen können neue Benutzer beim Setup überfordern.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine Bewertung eines Benutzers auf G2 lautet:

Ehrlich gesagt ist ClickUp zum Command-Center für mein gesamtes Leben geworden – Arbeit, Projekte, Erinnerungen, Compliance-Aufgaben, Personalbeschaffung, einfach Alles. Ich betrachte es nicht einmal mehr als „Aufgabensoftware”. Es ist eher wie mein externes Gehirn.

Ehrlich gesagt ist ClickUp zum Command-Center für mein gesamtes Leben geworden – Arbeit, Projekte, Erinnerungen, Compliance-Aufgaben, Personalbeschaffung, einfach Alles. Ich betrachte es nicht einmal mehr als „Aufgabensoftware". Es ist eher wie mein externes Gehirn.

💡Profi-Tipp: Teams, die manuelle Overhead-Kosten reduzieren möchten, können den Einsatz von KI im Projektmanagement prüfen, um diese Funktionen optimal zu nutzen.

📮 ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss sich durchschnittlich mit 6 Personen in Verbindung setzen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, dass er täglich 6 wichtige Verbindungen ansprechen muss, um wichtige Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Die Probleme sind real: Ständige Nachfassaktionen, Versionsverwirrung und Sichtbarkeitslücken beeinträchtigen die Produktivität der Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und KI-Knowledge Manager löst dieses Problem, indem sie den Kontext sofort verfügbar macht.

2. GitHub Copilot (am besten geeignet für KI-gestützte Code-Vervollständigung)

via GitHub

Sie möchten einen KI-Coding-Assistenten, der in Ihrer Entwicklungsumgebung arbeitet und nicht nur daneben? GitHub Copilot ist genau das Richtige für Sie. Seine größte Stärke ist die Echtzeit-Codeerkennung. Es liest die aktuelle Datei und den umgebenden Projektkontext, um relevante Vorschläge anzuzeigen, ohne dass Entwickler den Editor verlassen müssen.

Copilot Chat und agentenähnliche Funktionen erweitern dies über die Autovervollständigung hinaus. Änderungen können auf mehrere Dateien angewendet, Tests generiert und autonomere Codierungsaufgaben durchgängig bearbeitet werden. Es ist, als hätten Sie einen KI-Paarprogrammierer in Echtzeit an Ihrer Seite.

Die besten Features von GitHub Copilot

Schließen Sie Zeilen und Funktionen schneller ab mit Echtzeit-Ghost-Textvorschlägen, die während der Eingabe angezeigt werden.

Erklären Sie Code, beheben Sie Probleme oder werden Sie zum Auslöser für Refactorings, indem Sie in Ihrer IDE Fragen in natürlicher Sprache stellen.

Wenden Sie konsistente Änderungen auf eine gesamte Codebasis an, indem Sie mit Copilot Edits mehrere Dateien gleichzeitig bearbeiten.

Beheben Sie Fehler und erstellen Sie sofort Dokumentationen mit Slash-Befehlen wie /fix, /explain und /doc.

Nutzen Sie den projektweiten Kontext mit Workspace Awareness, damit Vorschläge für die gesamte Codebasis relevant bleiben.

Einschränkungen von GitHub Copilot

Vorschläge können inkonsistent oder ungenau sein und müssen möglicherweise manuell überprüft werden.

Die Kosten für Abonnements können für Studenten und unabhängige Entwickler eine Hürde darstellen.

Preise für GitHub Copilot

Free

Pro: 10 $/Benutzer/Monat

Pro+: 39 $/Benutzer/Monat

Business: 19 $/Benutzer/Monat

Enterprise: 39 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über GitHub Copilot?

Ein Benutzer auf G2 sagt:

Ich finde GitHub Copilot unglaublich einfach zu bedienen und ich liebe es, wie es sich nahtlos in viele meiner Editoren wie Visual Studio Code und IntelliJ integrieren lässt... Das tool hilft mir, Problemstellungen zu verstehen, ohne selbst Code zu schreiben, Code zu generieren, verschiedene Lösungen zu analysieren, um die beste auszuwählen, und sogar Pull Requests zu überprüfen, indem ich einfach Copilot als Prüfer auswähle. Es bietet auch eine Chatbox in meinem Editor, über die ich Codeänderungen vornehmen, meinen Code committen und Pull Requests oder Feature-Bereiche ganz einfach erstellen kann.

Ich finde GitHub Copilot unglaublich einfach zu bedienen und ich liebe es, wie es sich nahtlos in viele meiner Editoren wie Visual Studio Code und IntelliJ integrieren lässt... Das tool hilft mir, Problemstellungen zu verstehen, ohne selbst Code zu schreiben, Code zu generieren, verschiedene Lösungen zu analysieren, um die beste auszuwählen, und sogar Pull Requests zu überprüfen, indem ich einfach Copilot als Prüfer auswähle. Es bietet auch eine Chatbox in meinem Editor, über die ich Codeänderungen vornehmen, meinen Code committen und Pull Requests oder Feature-Branches ganz einfach erstellen kann.

3. Qodo (Am besten geeignet für automatisierte Code-Tests und Refactoring)

via Qodo KI

Qodo (ehemals CodiumAI) ist eine KI-Plattform für Code-Integrität, die sich auf die Verbesserung der Softwarequalität durch automatisierte Überprüfung und Testgenerierung konzentriert. Anstatt außerhalb des Entwicklungsprozesses zu sitzen, bettet sie KI-Agenten direkt in IDEs, Git-Workflows und CLI-Tools ein, sodass alles innerhalb der Umgebungen geschieht, die Entwickler bereits nutzen.

Die Plattform ist für komplexe Codebasen mit mehreren Repositorys ausgelegt. Sie nutzt kontextbezogene Analysen, um Fehler zu erkennen, Risiken hervorzuheben und Codierungsstandards durchzusetzen, wodurch die Feedbackschleifen über den gesamten Zyklus hinweg gestrafft werden.

Die besten Features von Qodo KI

Überprüfen Sie Pull Requests intelligent, um logische Probleme, Fehler und Risiken der Sicherheit oder der Architektur aufzudecken, bevor Sie sie zusammenführen.

Generieren Sie kontextbezogene Code-Vorschläge, die auf dem Verständnis der Codebasis über mehrere Dateien und Abhängigkeiten hinweg basieren.

Erstellen Sie automatisch Unit- und Integrationstests, die auch Randfälle und ungetestete Pfade mit Code abdecken, die bei manuellen Überprüfungen oft übersehen werden.

Scannen Sie große Codebasen mit mehreren Repositorys, um Risiken, Duplikate und die Auswirkungen vorgeschlagener Änderungen auf nachgelagerte Prozesse zu erkennen.

Konfigurieren Sie Richtlinien zur Sicherheit, Compliance-Prüfungen und Bereitstellungsoptionen entsprechend den Anforderungen Ihrer Umgebung.

Einschränkungen von Qodo KI

Vorschläge können inkonsistent sein, und gelegentliche Halluzinationen beeinträchtigen die Genauigkeit von Tests und Überprüfungen.

Preise für Qodo KI

Entwickler: Kostenlos

Teams: 38 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Qodo KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Qodo KI?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mir gefällt, dass es Dateien, Codezeilen oder ein ganzes Projekt als Kontext verwenden kann, wenn man ihm eine Eingabeaufforderung gibt. Das ist manchmal hilfreich, wenn man eine bestimmte oder eine allgemeine Antwort benötigt. Ich benutze es im Grunde jeden Tag, an dem ich arbeite, und es ist einfach zu bedienen. Lässt sich leicht in Visual Studio Code integrieren.

Mir gefällt, dass es Dateien, Codezeilen oder ein ganzes Projekt als Kontext verwenden kann, wenn man ihm eine Eingabeaufforderung gibt. Das ist manchmal hilfreich, wenn man eine bestimmte oder eine allgemeine Antwort benötigt. Ich benutze es im Grunde jeden Tag, an dem ich arbeite, und es ist einfach zu bedienen. Lässt sich leicht in Visual Studio Code integrieren.

👀 Wussten Sie schon? Qodo wurde 2024 umbenannt, um „Qualität“ + „Code“ als Kern jedes tools zu betonen. Der Name spiegelt die Überzeugung wider, dass Qualität jede Zeile Code, jeden Test und jede Überprüfung im Entwicklungsprozess bestimmen sollte.

4. Claude (am besten geeignet für lange Argumentationen und kontextbezogene Antworten)

via Anthropic

Claude ist ein generativer KI-Assistent und eine Familie großer Sprachmodelle, die von Anthropic entwickelt wurden und auf einem sicherheitsorientierten Constitutional-AI-Ansatz basieren. Zu den häufigsten Anwendungsfällen gehören die Zusammenfassung von Dokumenten, das Verfassen von Inhalten, die Analyse von Dateien und die Lösung von Problemen während von Unterhaltungen.

Drei Modellstufen decken unterschiedliche Anforderungen ab: Opus übernimmt komplexe Denkprozesse, Sonnet sorgt für eine ausgewogene Alltagsleistung und Haiku erledigt schnellere, weniger anspruchsvolle Aufgaben. Alle drei Modelle unterstützen die Programmierung in mehreren Sprachen, die Bildinterpretation und die Arbeit mit langen, dokumentlastigen Kontexten.

Die besten Features von Claude

Schließen Sie Entwicklungsaufgaben autonom ab, indem Sie einen agentenbasierten Coding-Assistenten einsetzen, der den Kontext erfasst und Tests durchführt.

Verarbeiten und refaktorisieren Sie komplexe Codebasen mit mehreren Dateien in einem einzigen Durchgang mithilfe großer Kontextfenster.

Verbinden Sie sich über MCP-Integrationen (Model Context Protocol) mit Plattformen wie GitHub und externen Datenbanken mit Tools und Datenquellen.

Organisieren Sie Chats, überprüfen Sie Ergebnisse und arbeiten Sie mit strukturierten Dokumenten, Code und Visualisierungen mithilfe von Projekten und Artefakten.

Analysieren Sie Bilder, Diagramme und Dateien unter Verwendung von Speicher, anpassbaren Schreibstilen und Support für parallele Aufgaben.

Limitierungen von Claude

Limitierungen, Zeichenbeschränkungen und Chat-Ablaufzeiten können längere Workflows unterbrechen.

Preise für Claude

Free

Pro: 20 $/Monat

Max: 100 $/Benutzer/Monat

Standard: 25 $/Platz/Monat

Premium: 125 $/Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Claude

G2: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Claude?

Ein Benutzer berichtet:

Claude ist sehr gut darin, Zusammenhänge zu verstehen und klar, strukturiert und durchdacht zu antworten. Die Antworten wirken natürlich und gut erklärt, insbesondere bei komplexen Themen, Dokumentationen und langen Unterhaltungen. Das Tool ist besonders hilfreich beim Schreiben, Zusammenfassen von Inhalten, Überprüfen von Dokumenten und Brainstorming von Ideen. Der Ton ist professionell und dennoch leicht verständlich, sodass es sich angenehm im Alltag einsetzen lässt.

Claude ist sehr gut darin, Zusammenhänge zu verstehen und klar, strukturiert und durchdacht zu antworten. Die Antworten wirken natürlich und gut erklärt, insbesondere bei komplexen Themen, Dokumentationen und langen Unterhaltungen. Das Tool ist besonders hilfreich beim Schreiben, Zusammenfassen von Inhalten, Überprüfen von Dokumenten und Brainstorming von Ideen. Der Ton ist professionell und dennoch leicht verständlich, sodass es sich angenehm im Alltag einsetzen lässt.

🔍 Wussten Sie schon? Anthropic benannte Claude nach Claude Shannon, dem wilden Genie, das die Informationstheorie erfand, beim Brainstorming mit Bits/Bytes jonglierte und verrückte Maschinen wie eine Flammenwerfer-Trompete baute. Sie wollten eine KI, die genauso spielerisch brillant und neugierig menschlich ist wie Shannon selbst!

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Claude KI

5. Replit (am besten geeignet für kollaboratives, browserbasiertes Coding)

via Replit

Wenn es eine App gibt, die zum Synonym für Vibe Coding geworden ist, dann ist es Replit. Die Designphilosophie der Plattform? Beschreiben Sie, was Sie wollen, und die KI erstellt oder verfeinert es als Antwort darauf.

Es bietet eine browserbasierte Entwicklungsumgebung, in der Anwendungen von einem einzigen Workspace aus erstellt, getestet und bereitgestellt werden können, ohne dass ein lokales Setup erforderlich ist. Der autonome Replit Agent steht im Mittelpunkt der Erfahrung, nimmt eine Eingabe in natürlicher Sprache entgegen und kümmert sich um Alles, von der Generierung des Codes bis zur Bereitstellung einer funktionierenden Anwendung.

Der gesamte Entwicklungszyklus bleibt innerhalb derselben cloudbasierten IDE, sodass in keiner Phase zwischen verschiedenen tools gewechselt werden muss.

Die besten Features von Replit

Generieren Sie Full-Stack-Anwendungen aus natürlichen Sprachbefehlen mit dem autonomen Replit Agent.

Verwandeln Sie Screenshots oder Mockups in funktionale Anwendungen, komplett mit UI, Backend und Datenbank-Setup.

Wenden Sie koordinierte Änderungen am Code auf mehrere Dateien an, indem Sie die projektweite Kontextwahrnehmung nutzen.

Stellen Sie Anwendungen sofort über integriertes Hosting und Infrastruktur bereit, ohne dass eine externe Konfiguration erforderlich ist.

Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen in Echtzeit zusammen, indem Sie die Multiplayer-Bearbeitung innerhalb derselben Entwicklungsumgebung nutzen.

Limitierungen von Replit

Bei größeren Projekten oder Datensätzen können Probleme mit der Leistung und unzuverlässiges Verhalten auftreten.

Preise von Replit

Starter: Kostenlos

Replit Core: 20 $/Monat

Replit Pro: 100 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Replit-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Replit?

Auf Capterra lautet eine Bewertung eines Benutzers:

Insgesamt ein großartiges Produkt. Eine echte Revolution für Nicht-Programmierer, die damit ihre Vorstellungen umsetzen können. Eine enorme Erleichterung für die Weitergabe an professionelle Entwickler, die Erstellung interner tools (bei denen es nicht unbedingt darauf ankommt, dass alles perfekt funktioniert) und wenn Sie in die Welt der Softwareentwicklung für Kunden usw. einsteigen möchten, dann ist dies ein fantastischer Einstieg, der viel benutzerfreundlicher und umfassender ist als andere Lösungen auf dem Markt.

Insgesamt ein großartiges Produkt. Eine echte Revolution für Nicht-Programmierer, die damit ihre Vorstellungen umsetzen können. Eine enorme Erleichterung für die Weitergabe an professionelle Entwickler, die Erstellung interner tools (bei denen es nicht unbedingt darauf ankommt, dass alles perfekt funktioniert) und wenn Sie in die Welt der Softwareentwicklung für Clients usw. einsteigen möchten, dann ist dies ein fantastischer Einstieg, der viel benutzerfreundlicher und umfassender ist als andere Lösungen auf dem Markt.

6. Builder. io (Am besten geeignet für die visuelle Entwicklung mit einem Headless CMS)

Builder.io ist eine KI-gestützte Frontend-Plattform, mit der Teams direkt auf ihren bestehenden Anwendungen UI-Designs entwerfen, Prototypen erstellen und in Produktion geben können. Sie funktioniert mit aktuellen Codebasen und Designsystemen, sodass visuelle Änderungen vorgenommen werden können, ohne den zugrunde liegenden Code zu verändern.

Teams, die No-Code-Apps und Low-Code-Tools entwickeln, werden diesen Ansatz praktisch finden, da er das Prototyping mit realen Daten und die Bereitstellung von Updates ohne großen technischen Aufwand unterstützt.

Die besten Features von Builder.io

Verwandeln Sie Figma-Designs mit dem KI-gestützten Visual Copilot in responsiven Code.

Führen Sie die Bearbeitung von Seiten visuell über ein Drag-and-Drop-CMS durch, das direkt mit Ihrer bestehenden Codebasis zusammenarbeitet.

Registrieren Sie benutzerdefinierte Komponenten, damit Entwickler die Kontrolle behalten, während nicht-technische Benutzer Seiten unabhängig voneinander erstellen können.

Generieren Sie Abschnitte, Seiten und Inhalte innerhalb der Plattform mithilfe einfacher KI-Eingabeaufforderungen.

Optimieren Sie die Leistung und Benutzererfahrung durch integrierte A/B-Test- und Personalisierungstools.

Limitierungen von Builder.io

Veraltete und unklare Dokumentationen erschweren das Setup und die Fehlerbehebung unnötig.

Preise für Builder.io

Free

Pro: 30 $/Benutzer/Monat

Team: 50 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Builder.io Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Builder.io?

Dies ist das Feedback eines Benutzers:

Builder ermöglicht es unseren Ingenieuren und Geschäftsorganisationen, schneller voranzukommen. Wir konnten in nur 20 Tagen auf Builder umsteigen und mit der Entwicklung beginnen. Die Möglichkeit, dass unser Unternehmen ohne Ingenieure arbeiten kann, ist von unschätzbarem Wert. Das A/B-Testing hat sich als bahnbrechend erwiesen. Es ermöglicht uns, Inhalte und Produkte anzubieten, die für unsere Kunden am interessantesten sind, und reduziert das Rätselraten innerhalb unserer Teams.

Builder ermöglicht es unseren Ingenieuren und Geschäftsorganisationen, schneller voranzukommen. Wir konnten in nur 20 Tagen auf Builder umsteigen und mit der Entwicklung beginnen. Die Möglichkeit, dass unser Unternehmen ohne Ingenieure arbeiten kann, ist von unschätzbarem Wert. Das A/B-Testing hat sich als bahnbrechend erwiesen. Es ermöglicht uns, Inhalte und Produkte anzubieten, die für unsere Kunden am interessantesten sind, und reduziert das Rätselraten innerhalb unserer Teams.

7. Jasper (am besten geeignet für KI-gesteuerte Marketinginhalte)

via Jasper

Die Aufrechterhaltung einer konsistenten Markenstimme über alle Outputs hinweg ist von zentraler Bedeutung für KI-gestütztes Content-Marketing. Und genau dabei hilft Ihnen Jasper. Teams trainieren diese KI-Plattform mit ihrem Tonfall und ihrem Unternehmenswissen, und diese Richtlinien gelten für alle Arten von Inhalten.

Verwenden Sie es, um Blogbeiträge, Werbetexte und Marketingmaterialien mithilfe von Vorlagen, KI-Assistenten und strukturierten Workflows zu erstellen. Als KI-Tool zur Erstellung von Inhalten für Marketingteams umfasst es auch chatbasierte Ideenfindung, visuelle Generierung, mehrsprachige Unterstützung und vorgefertigte Vorlagen für gängige Marketingaufgaben.

Die besten Features von Jasper

Automatisieren Sie End-to-End-Marketing-Workflows durch direkte Verbindungen von KI-Agenten mit Content-Pipelines.

Bewahren Sie die Markenstimme und die Ausrichtung auf Ihre Zielgruppe in allen Outputs durch Jasper IQ-Wissenskontrollen.

Entwerfen, überprüfen und bearbeiten Sie Inhalte gemeinsam im Canvas-Workspace mit einem KI-gestützten Editor.

Erstellen Sie Kampagnen, Blogs und andere Assets schneller mit vorgefertigten Marketing-Apps und Workflow-Vorlagen.

Einschränkungen von Jasper

Begrenzte erschwingliche Einstiegsoptionen

Preise für Jasper

Kostenlose Testversion

Pro: 69 $/Platz/Monat

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jasper-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jasper?

Direkt aus einer Bewertung von Benutzern auf G2:

Jasper ist ein einfaches, bahnbrechendes tool, das uns dabei geholfen hat, unseren Prozess zur Erstellung von Inhalten zu optimieren. Es liefert stets erste Entwürfe, die perfekt zu unserem Tonfall passen, und spart uns so Zeit und Aufwand. Es ist, als hätten wir einen zusätzlichen Teamkollegen, der unsere Marke wirklich versteht. Die Implementierung und Integration in unsere Tool-Umgebung war ebenfalls sehr einfach. Meine Teammitglieder und ich haben es fast täglich genutzt, sobald wir damit angefangen hatten.

Jasper ist ein einfaches, bahnbrechendes tool, das uns dabei geholfen hat, unseren Prozess zur Erstellung von Inhalten zu optimieren. Es liefert stets erste Entwürfe, die perfekt zu unserem Tonfall passen, und spart uns so Zeit und Aufwand. Es ist, als hätten wir einen zusätzlichen Teamkollegen, der unsere Marke wirklich versteht. Die Implementierung und Integration in unsere Tool-Umgebung war ebenfalls sehr einfach. Meine Teammitglieder und ich haben es fast täglich genutzt, sobald wir damit angefangen hatten.

🧠 Wissenswertes: Jasper wurde als Jarvis.ai gestartet, eine direkte Hommage an J. A. R. V. I. S. aus Iron Man. Nachdem das Tool explosionsartig an Popularität gewonnen hatte, erließ Disney eine Unterlassungserklärung, woraufhin kurz darauf die Umbenennung in Jasper folgte.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Jasper KI

8. Notion AI (Am besten geeignet für KI-gestützte Dokumentation und Wissensdatenbanken)

via Notion

Notion AI ist ein KI-Assistent, der direkt in den Notion-Workspace integriert ist. Er hilft Benutzern beim Schreiben, bei der Bearbeitung und beim Organisieren von Informationen, ohne dass sie zu externen Tools wechseln müssen. Dabei nutzt er den realen Kontext des Workspaces, um relevante Antworten zu liefern und Routineaufgaben automatisch zu erledigen.

Wissensmanagement, Dokumentenerstellung und appübergreifende Suche finden alle in einer vernetzten Umgebung statt. Die Datenbank-Automatisierung füllt Eigenschaften aus und extrahiert Aktionspunkte ohne manuelle Eingabe, während Features wie KI-Notizen zu Meetings und Enterprise-Suche den Nutzen über die einfache Schreibunterstützung hinaus erweitern.

Die besten Features von Notion KI

Durchsuchen Sie Notion, Slack, Google Drive und andere Apps mit Verbindung, um Antworten an einem Ort zu finden.

Chatten Sie mit einem KI-Assistenten, der den Kontext Ihres Workspaces und Ihre Unternehmensdokumente versteht.

Erstellen Sie automatisch Notizen zu Meetings, Zusammenfassungen, Aktionspunkte und Follow-ups.

Schreiben, Bearbeitung, Übersetzung und Formatierung von Dokumenten direkt im Notion-Editor.

Erstellen Sie Datenbanken, Vorlagen und strukturierte Workflows aus einfachen Eingabeaufforderungen.

Einschränkungen von Notion KI

Komplexe Benutzeroberflächen und begrenzte Einführungshilfen sorgen für eine spürbare Lernkurve für neue Benutzer.

Preise für Notion KI

Free

Plus: 12 $ pro Mitglied und Monat

Business: 24 $/Mitglied/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion KI?

Eine Bewertung von Benutzern kommt zu folgendem Ergebnis:

Ich mag Notion KI sehr, weil es alles in Notion berücksichtigen kann, nicht nur das, was ich hinzugefügt habe, sondern alles im Unternehmen, und mir eine Antwort geben kann. Das ist wirklich toll, weil es mir hilft, Antworten viel schneller zu finden, als wenn ich alles selbst durchgehen müsste. Es ist auch hilfreich, Dinge mit Beschreibungen kennzeichnen zu können und diese Beschreibungen in ganz Notion zu haben.

Ich mag Notion KI sehr, weil es alles in Notion berücksichtigen kann, nicht nur das, was ich hinzugefügt habe, sondern alles im Unternehmen, und mir eine Antwort geben kann. Das ist wirklich toll, weil es mir hilft, Antworten viel schneller zu finden, als wenn ich alles selbst durchgehen müsste. Es ist auch hilfreich, Dinge mit Beschreibungen kennzeichnen zu können und diese Beschreibungen in ganz Notion zu haben.

9. Midjourney (Am besten geeignet für die Erstellung hochwertiger KI-Bilder)

via Midjourney

Midjourney ist ein generatives KI-Bildbearbeitungs-Tool, das aus natürlichen Sprachbefehlen künstlerische und fotorealistische Bilder erzeugt. Es wurde von einem unabhängigen Forschungslabor entwickelt und konzentriert sich auf die Erstellung hochwertiger, stilisierter Bilder für Design, Marketing und kreative Arbeiten.

Das KI-Tool läuft in erster Linie über einen Discord-Bot sowie eine Webschnittstelle zur Verwaltung von Grafiken. Es ist auf Abonnement basiert und wird häufig für Konzeptkunst, Produktgrafiken und kreative Experimente verwendet.

Die besten Features von Midjourney

Erstellen Sie hochdetaillierte, künstlerische oder fotorealistische Bilder aus einfachen Textbeschreibungen.

Behalten Sie konsistente Zeichen oder visuelle Stile über mehrere Szenen innerhalb des gleichen Projekts.

Kombinieren Sie mehrere Referenzbilder miteinander, um einzigartige, stilisierte Ergebnisse zu erzielen.

Erweitern Sie Kompositionen nach außen mit Zoom- und Schwenk-Tools, die die Leinwand über den ursprünglichen Rahmen hinaus erweitern.

Optimieren Sie Seitenverhältnisse und stilistische Intensität für eine präzisere Kontrolle über das endgültige Bild.

Limitierungen von Midjourney

Um bestimmte künstlerische Details oder konsistente Ergebnisse zu erzielen, sind präzise Anweisungen und mehrere Iterationen erforderlich.

Feine Details und komplexe Szenen können zu verzerrten oder unrealistischen Ergebnissen führen.

Preise für Midjourney

Basis: 10 $/Monat

Standard: 30 $/Monat

Pro: 60 $/Monat

Mega: 120 $/Monat

Midjourney-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Midjourney?

Hier ist eine positive Bewertung eines Benutzers:

Midjourney produziert durchweg visuell beeindruckende, hochauflösende Bilder, die in Bezug auf Detailgenauigkeit und Qualität oft die Erwartungen übertreffen. Seine Fähigkeit, Eingaben kreativ zu interpretieren, macht es zu einem fantastischen tool für Konzeptkunst, Moodboards und experimentelle Designs.

Midjourney produziert durchweg visuell beeindruckende, hochauflösende Bilder, die in Bezug auf Detailgenauigkeit und Qualität oft die Erwartungen übertreffen. Seine Fähigkeit, Eingaben kreativ zu interpretieren, macht es zu einem fantastischen tool für Konzeptkunst, Moodboards und experimentelle Designs.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Midjourney-Alternativen

10. Canva AI (Am besten geeignet für schnelles, KI-gestütztes visuelles Design)

via Canva

Canva AI ist eine Suite generativer KI-Tools, die direkt in die Canva-Plattform integriert sind. Marketer und Ersteller nutzen sie, um schnell professionelle Inhalte zu erstellen, auch ohne vorherige Design-Erfahrung, indem sie innerhalb einer einzigen Oberfläche von der Idee zum fertigen Design gelangen.

Ein dialogorientierter Assistent steuert die Erfahrung, generiert Layouts, schreibt Texte und wendet automatisch Markenstile an. Anstatt sich für jede kreative Funktion auf separate Tools zu verlassen, findet alles an einem Ort statt.

Die besten Features von Canva AI

Erstellen Sie mit Magic Design vollständige Präsentationen, Beiträge und Videos aus Textvorlagen.

Erweitern oder überarbeiten Sie Texte direkt in Projekten mit dem KI-Assistenten Magic Write.

Erstellen Sie Bilder und kurze Videos aus Textbeschreibungen mit Magic Media.

Entfernen, ersetzen oder fügen Sie Elemente zu Fotos hinzu, indem Sie Magic Edit und Magic Eraser ohne externe Software verwenden.

Übersetzen Sie Design-Texte direkt in jedem Projekt in mehr als 100 Sprachen.

Einschränkungen der Canva-KI

Die Funktionsvielfalt bleibt im Vergleich zu fortschrittlicheren Design-Tools, die komplexe Designarbeiten limitieren, hinter den Erwartungen zurück.

Die kostenlose Version schränkt den Zugriff auf wichtige Features ein.

Preise für Canva KI

Free

Pro: 12,99 $/Monat/Benutzer

Teams: 14,99 $/Monat/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Canva KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 6.800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Canva KI?

Die Benutzer schätzen die Benutzerfreundlichkeit von Canva:

Canva ist die beste App. Sie bietet sofortige Bearbeitung von Fotos und viele vorgefertigte Vorlagen. Im Moment sind die KI-Tools für mich das Beste daran: Mit ihrer Hilfe kann ich Fotos bearbeiten, sie optimieren und Teile eines Bildes ändern. Es gibt auch einen Magic Eraser. Für Videos bietet es automatisch generierte Untertitel und verbessert auch die Sprachqualität.

Canva ist die beste App. Sie bietet sofortige Bearbeitung von Fotos und viele vorgefertigte Vorlagen. Im Moment sind die KI-Tools für mich das Beste daran: Mit ihrer Hilfe kann ich Fotos bearbeiten, sie optimieren und Teile eines Bildes ändern. Es gibt auch einen Magic Eraser. Für Videos bietet es automatisch generierte Untertitel und verbessert auch die Sprachqualität.

📑 Lesen Sie auch: Die besten Canva-Alternativen

11. Otter AI (am besten geeignet für die Transkription von KI-Meetings)

via Otter

Benötigen Sie einen KI-Meeting-Assistenten, der Unterhaltungen aufzeichnet und in strukturierte, nutzbare Notizen umwandelt? Otter.ai ist eine gute Option. Anstatt Protokolle manuell zu schreiben oder Aufzeichnungen abzuspielen, erhalten Teams Transkripte, Zusammenfassungen und Aktionselemente, die automatisch in Echtzeit generiert werden.

Ein KI-Notiznehmer nimmt an Telefonaten teil, identifiziert Sprecher und hebt wichtige Punkte hervor, ohne dass manuelle Eingaben erforderlich sind. Das Tool lässt sich in Kalender, Kollaborationsplattformen und CRMs integrieren, sodass Erkenntnisse aus Meetings nahtlos in verbundene Tools einfließen.

Die besten Features von Otter KI

Zeichnen Sie Zoom-, Google Meet- und Microsoft Teams-Meetings automatisch auf und transkribieren Sie sie mit OtterPilot.

Erstellen Sie live Transkripte mit Zeitstempeln und Beschreibungen der Sprecher, die nach jeder Sitzung leicht nachzuschlagen sind.

Extrahieren Sie Erkenntnisse oder entwerfen Sie Folgemaßnahmen aus Meeting-Inhalten, indem Sie Otter KI Chat direkt abfragen.

Verbessern Sie die Genauigkeit im Laufe der Zeit, indem Sie ein benutzerdefiniertes Vokabular erstellen und Transkripte mit freigegebenen Ordnern und Kommentaren organisieren.

Einschränkungen von Otter KI

Schwierigkeiten bei der Unterscheidung der Sprecher, wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen

Die Transkriptionsgenauigkeit nimmt in lauten Umgebungen oder bei starken Akzenten ab.

Preise für Otter KI

Free

Pro: 16,99 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 24 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Otter KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter KI?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Otter.ai ist sehr benutzerfreundlich und leistet hervorragende Arbeit bei der genauen Erfassung von Besprechungsgesprächen in Echtzeit. Es spart mir Zeit, indem es automatisch klare Notizen, Zusammenfassungen und Aktionspunkte generiert, was besonders für tägliche StandUp-Meetings und Besprechungen hilfreich ist.

Otter.ai ist sehr benutzerfreundlich und leistet hervorragende Arbeit bei der genauen Erfassung von Besprechungsgesprächen in Echtzeit. Es spart mir Zeit, indem es automatisch klare Notizen, Zusammenfassungen und Aktionspunkte generiert, was besonders für tägliche StandUp-Meetings und Besprechungen hilfreich ist.

📮ClickUp Insight: Wir haben festgestellt, dass 27 % der Befragten digitale Notepads für Meetings verwenden, während nur 12 % KI-Notizprogramme nutzen. Diese Diskrepanz ist auffällig, da 64 % der Befragten in fast der Hälfte ihrer Meetings mit unklaren nächsten Schritten zu kämpfen haben. ClickUp AI Notetaker revolutioniert die Nachbereitung von Meetings! Erfassen Sie automatisch alle wichtigen Details, identifizieren Sie klar die zu ergreifenden Maßnahmen und weisen Sie den Teammitgliedern sofort Aufgaben zu – ohne frustrierende Nachfragen wie „Was haben wir beschlossen?“. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Meeting-Management-Features von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um satte 50 %!

12. Fireflies KI (Am besten geeignet für automatisierte Notizen zu Meetings und Erkenntnisse)

Fireflies. ai ist ein KI-Meeting-Assistent, der Unterhaltungen automatisch erfasst, organisiert und analysiert. Er nimmt an Meetings auf Zoom, Google Meet und Microsoft Teams teil und wandelt die Aufzeichnungen dann in strukturierte Zusammenfassungen mit den wichtigsten Punkten und Aktionselementen um.

Das tool erstellt aus Ihren Unterhaltungen im Laufe der Zeit eine durchsuchbare Wissensdatenbank. Bestimmte Momente, vergangene Entscheidungen und wiederkehrende Themen können abgerufen werden, ohne dass die gesamten Aufzeichnungen erneut abgespielt werden müssen.

Die besten Features von Fireflies KI

Finden Sie mithilfe einer KI-gestützten Stichwortsuche mit zeitgestempelten Ergebnissen aus allen vergangenen Meetings genau das, was gesagt wurde.

Ermitteln Sie umsetzbare Muster durch Nachverfolgung von Unterhaltungs-Metriken wie der Sprechzeit der Gesprächsteilnehmer und Stimmungstrends.

Führen Sie die Synchronisierung von Notizen und Anrufprotokollen automatisch über mehr als 200 App-Integrationen durch, darunter CRMs und Projektmanagement-Tools.

Liefern Sie unmittelbar nach jeder Unterhaltung detaillierte Zusammenfassungen mit Aktionselementen und wichtigen Erkenntnissen.

Einschränkungen von Fireflies KI

KI-Zusammenfassungen können inkonsistent sein, manchmal Inhalte duplizieren und zusätzliche Guthaben verbrauchen.

Preise für Fireflies KI

Free

Pro: 18 $/Platz/Monat

Business: 29 $/Platz/Monat

Enterprise: 39 $/Platz/Monat (jährliche Abrechnung)

Fireflies KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fireflies KI?

Eine Bewertung eines Benutzers auf G2 lobt das tool:

Ich verwende Fireflies.ai, um Meeting-Notizen und Aktionspunkte automatisch zu erfassen, was wirklich hilfreich ist. Mir gefallen auch die leicht zugänglichen Funktionen und Schaltflächen, die die Software benutzerfreundlich machen. Es funktioniert gut mit Google Meets, Zoom, Slack und Google Docs, alles tools, die ich täglich verwende. Das Setup war sehr benutzerfreundlich und einfach zu integrieren.

Ich verwende Fireflies.ai, um Meeting-Notizen und Aktionspunkte automatisch zu erfassen, was wirklich hilfreich ist. Mir gefallen auch die leicht zugänglichen Funktionen und Schaltflächen, die die Software benutzerfreundlich machen. Es funktioniert gut mit Google Meets, Zoom, Slack und Google Docs, alles tools, die ich täglich verwende. Das Setup war sehr benutzerfreundlich und einfach zu integrieren.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen zu Fireflies KI

via Zapier

Wenn Sie eine No-Code-Plattform für die Automatisierung benötigen, die Tausende von Apps miteinander verbindet und repetitive manuelle Arbeiten aus dem Tagesgeschäft entfernt, probieren Sie Zapier aus. Verwenden Sie es, um automatisierte Workflows namens Zaps zu erstellen, die als Auslöser Aktionen über Apps hinweg auslösen, ohne dass Sie Code schreiben müssen.

Die Logik ist einfach: Ein Auslöser in einer App löst eine Aktion in einer anderen App aus. Eine neue Übermittlung eines Formulars kann gleichzeitig einen CRM-Kontakt erstellen, eine Slack-Benachrichtigung auslösen und eine Tabelle aktualisieren. Teams, die sich intensiver mit der Automatisierung von Workflows durch KI befassen möchten, finden im Bereich der Integrationsmöglichkeiten von Zapier einen guten Ausgangspunkt.

Die besten Features von Zapier

Eliminieren Sie die manuelle Dateneingabe, indem Sie Tausende von Apps miteinander verbinden und Ihre Tools automatisch durch Synchronisierung synchron halten.

Erstellen und beheben Sie Automatisierungen schneller mit AI Copilot, das natürliche Sprachbefehle akzeptiert, um Workflows zu generieren und zu verfeinern.

Als Auslöser für mehrere Aktionen verwenden Sie mehrstufige Zaps, anstatt sich auf einfache Eins-zu-Eins-Automatisierungen zu verlassen.

Führen Sie verschiedene Aktionen basierend auf Filtern oder bestimmten Bedingungen aus, indem Sie bedingte Logik mit Pfaden überlagern.

Speichern und verwalten Sie Daten mithilfe von Tabellen und Schnittstellen, um leichtgewichtige interne tools zu erstellen, ohne die Plattform zu verlassen.

Limit von Zapier

Das Debuggen und die Fehlerbehebung bei größeren Workflows können komplex und zeitaufwändig sein.

Benutzer ohne vorherige Erfahrung mit der Automatisierung müssen mit einer deutlichen Lernkurve rechnen.

Preise von Zapier

Free

Professional: 29,99 $/Monat

Team: 103,50 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Eine G2-Bewertung wird freigegeben:

Zapier hat mir Hunderte von Stunden Arbeit erspart, indem es mühsame Aufgaben automatisiert hat, sodass ich mich auf kreative Arbeit konzentrieren kann. Ich liebe den modularen Ansatz, der es mir ermöglicht, ziemlich komplexe Automatisierungen zu erstellen. Mein bevorzugtes Beispiel ist die Verwendung einer Tabellenkalkulation als Auslöser für E-Mails mit Erinnerungen an Ereignisse über Gmail. Durch einfaches Hinzufügen einiger Elemente zu einer Tabellenkalkulation werden automatisch personalisierte E-Mails generiert und versendet, was mir unzählige Stunden Arbeit erspart hat.

Zapier hat mir Hunderte von Stunden Arbeit erspart, indem es mühsame Aufgaben automatisiert hat, sodass ich mich auf kreative Arbeit konzentrieren kann. Ich liebe den modularen Ansatz, der es mir ermöglicht, ziemlich komplexe Automatisierungen zu erstellen. Mein bevorzugtes Beispiel ist die Verwendung einer Tabellenkalkulation als Auslöser für E-Mails mit Erinnerungen an Ereignisse über Gmail. Durch einfaches Hinzufügen einiger Elemente zu einer Tabellenkalkulation werden automatisch personalisierte E-Mails generiert und versendet, was mir unzählige Stunden Arbeit erspart hat.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Zapier-Alternativen

14. HubSpot (Am besten geeignet für KI-gestützte Marketingautomatisierung)

via HubSpot

Die KI-gestützte Marketingplattform von HubSpot Marketing Hub wurde entwickelt, um Teams dabei zu helfen, Besucher anzuziehen, Leads zu konvertieren und den Umsatz durch Inbound-Strategien zu steigern. E-Mail-Marketing, Social Media, SEO, Anzeigen und CRM-Daten sind in einem System vereint, sodass Alles, von der Nachverfolgung der Kampagnen bis zur Berichterstellung, im selben Workspace erfolgt.

Die Erstellung von Inhalten, die Nachverfolgung von Anzeigen und die Erfassung von Leads über Formulare, Chats und Landing Pages werden nativ abgewickelt. KI-Features personalisieren das Website-Erlebnis in großem Maßstab, während integrierte Berichte zur Attribution Marketingaktivitäten direkt mit Pipeline- und Umsatzergebnissen verknüpfen.

Die besten Features von HubSpot

Automatisieren Sie E-Mail-Kampagnen, Lead-Bewertung und Nurturing-Sequenzen über mehrere Kanäle hinweg mit einem einzigen Workflow-Builder.

Erstellen Sie Blogs, E-Mails und Social-Media-Inhalte mit integrierten KI-Tools, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

Nutzen Sie native CRM-Daten für Kampagnen, um Nachrichten auf der Grundlage echter Benutzerdefinierter Interaktionen zu personalisieren.

Erfassen und qualifizieren Sie Leads über Landing Seiten, Formulare und Chatbots, die direkt in die Pipeline eingespeist werden.

Messen Sie mit Analyse-Dashboards und Multi-Touch-Attributionsberichten, die mit dem Umsatz verknüpft sind, was funktioniert.

Limitierungen von HubSpot

Die Preise können für Startups oder Einzelbenutzer, die mehrere Add-On-Pakete benötigen, teuer werden.

Die Plattform hat eine steile Lernkurve.

HubSpot-Preise

Free

Starter: 15 $/Platz/Monat

Professional: 890 $/Monat

Enterprise: 3.600 $/Monat

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 14.400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 6.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Was mir am HubSpot Marketing Hub am besten gefällt, ist, dass alles auf einer Plattform zentralisiert ist. Das macht es wirklich einfach, Kampagnen zu verwalten, Workflows zu automatisieren, die Nachverfolgung der Leistung durchzuführen und Marketingmaßnahmen mit dem Vertrieb abzustimmen – und das alles, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen zu müssen. Die Berichterstellung und Analysen sind besonders hilfreich, da sie klare Einblicke darin geben, was funktioniert und wo Optimierungsbedarf besteht.

Was mir am HubSpot Marketing Hub am besten gefällt, ist, dass alles auf einer Plattform zentralisiert ist. Das macht es wirklich einfach, Kampagnen zu verwalten, Workflows zu automatisieren, die Leistung zu verfolgen und Marketingmaßnahmen mit dem Vertrieb abzustimmen – und das alles, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen zu müssen. Die Berichterstellung und Analysen sind besonders hilfreich, da sie klare Einblicke darin geben, was funktioniert und wo Optimierungsbedarf besteht.

15. Descript (Am besten geeignet für KI-gestützte Bearbeitung von Audio- und Video-Inhalten)

via Descript

Stellen Sie sich Descript als eine KI-gestützte Plattform vor, mit der Sie Videos und Audiodateien wie Textdokumente bearbeiten können. Aufnahmen werden automatisch in eine dokumentähnliche Oberfläche transkribiert, sodass Änderungen am Transkript direkt auf die Audio- oder Video-Zeitleiste angewendet werden, ohne dass Sie einen herkömmlichen Editor verwenden müssen.

Aufzeichnung, Transkription, Bearbeitung und Veröffentlichung erfolgen alle innerhalb eines Workspaces. Der KI-Assistent der Plattform, Underlord, übernimmt zeitaufwändige Produktionsaufgaben wie Geräuschunterdrückung, Bereinigung von Füllwörtern und Stimmkorrekturen durch KI-Klonen.

Die besten Features von Descript

Führen Sie die Bearbeitung von Video- und Podcast-Zeitleisten durch, indem Sie Wörter direkt im Transkript umschreiben oder löschen.

Bereinigen Sie Audioaufnahmen sofort mit Studio Sound, um Hintergrundgeräusche und Echo aus jeder Aufnahme zu entfernen.

Entfernen Sie automatisch Füllwörter und lange Pausen, um professionelle Inhalte zu erstellen.

Ziehen Sie automatisch kurze Clips aus langen Aufnahmen, formatiert für TikTok, Instagram und YouTube Shorts.

Limitierungen von Descript

Hat eine steile Lernkurve für neue Benutzer

Langsame Leistung und gelegentliche Abstürze können Workflows stören, insbesondere bei umfangreicheren Projekten.

Preise für Descript

Free

Hobbyist: 24 $ pro Person und Monat

Ersteller: 35 $ pro Person und Monat

Business: 65 $/Person/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Descript?

Ein Benutzerkommentar lautet:

KI-Videobearbeitungsagenten in Tools wie Descript sind wirklich eine große Hilfe. Sie entfernen automatisch Füllwörter und unangenehme Pausen, sodass der endgültige Schnitt professionell klingt, ohne dass ich stundenlang an der Zeitleiste arbeiten muss.

KI-Videobearbeitungsagenten in Tools wie Descript sind wirklich eine große Hilfe. Sie entfernen automatisch Füllwörter und unangenehme Pausen, sodass der endgültige Schnitt professionell klingt, ohne dass ich stundenlang an der Zeitleiste arbeiten muss.

16. Voiceflow (am besten geeignet für das Design von dialogorientierter KI)

via Voiceflow

Voiceflow ist eine kollaborative No-Code- und Low-Code-Plattform für das Entwerfen, Prototyping und Bereitstellen von KI-gestützten Dialogagenten. Produkt- und Support-Teams nutzen sie, um Chatbots und Sprachassistenten ohne großen technischen Aufwand zu erstellen.

Mit der visuellen Arbeitsfläche können Teams Gesprächsabläufe entwerfen, APIs verbinden und Logik verwalten, ohne komplexen Code schreiben zu müssen. Sie können KI-Agent-Tools für kundenorientierte Erlebnisse erstellen, mit Unterstützung für Wissensdatenbanken, Multi-Channel-Bereitstellung und rollenbasiertem Zugriff, sodass Teams Agenten von einem einzigen Workspace aus erstellen und verwalten können.

Die besten Features von Voiceflow

Erstellen Sie KI-Agenten visuell mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche mit geringem Code-Aufwand für schnelles Prototyping und Zusammenarbeit.

Erstellen Sie kontextbezogene Antworten mithilfe einer Wissensdatenbank, die Dokumente und FAQs erfasst.

Wechseln Sie zwischen mehreren LLM-Anbietern, um Leistung und Kosten zu optimieren.

Testen und überwachen Sie Unterhaltungen mit integrierten Prototyping-Tools und Analysen zur Qualitätskontrolle.

Limitierungen von Voiceflow

Dokumentationslücken und das Fehlen integrierter Sprach-Transkriptions-Tools

Das Setup der Integration kann für neue Benutzer komplex erscheinen.

Preise für Voiceflow

Free

Pro: 60 $/Monat

Business: 150 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Voiceflow

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Voiceflow?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Was mir an Voiceflow am besten gefällt, ist, wie unglaublich intuitiv und flexibel es ist! Der visuelle Flow Builder macht es so einfach, komplexe Erlebnisse der Unterhaltung zu entwerfen, ohne sich überfordert zu fühlen. Ich finde es toll, dass ich sowohl Sprach- als auch Chat-Assistenten schnell an einem Ort prototypisieren, testen und bereitstellen kann.

Was mir an Voiceflow am besten gefällt, ist, wie unglaublich intuitiv und flexibel es ist! Der visuelle Flow Builder macht es so einfach, komplexe Erlebnisse der Unterhaltung zu entwerfen, ohne sich überfordert zu fühlen. Ich finde es toll, dass ich sowohl Sprach- als auch Chat-Assistenten schnell an einem Ort prototypisieren, testen und bereitstellen kann.

17. Uizard (Am besten geeignet für KI-gestütztes UI/UX-Design)

via Uizard

Uizard ist ein KI-gestütztes, webbasiertes Prototyping-Tool, mit dem Benutzer ohne formale Designkenntnisse Wireframes, Mockups und Prototypen für Apps und Websites erstellen können. Die Kernidee ist einfach: Textvorlagen oder handgezeichnete Skizzen werden in bearbeitbare Interface-Designs umgewandelt, sodass Teams Ideen visualisieren können, ohne auf einen Designer warten zu müssen.

Autodesigner übernimmt die Text-zu-UI-Generierung, während der Wireframe Scanner handgezeichnete Skizzen in digitale Layouts umwandelt. Ein Drag-and-Drop-Editor, vorgefertigte Komponenten und Echtzeit-Zusammenarbeit ermöglichen es Teams, interaktive Prototypen zu verfeinern und freizugeben, ohne die Workspace verlassen zu müssen.

Die besten Features von Uizard

Erstellen Sie aus einfachen Textvorgaben bearbeitbare UI-Prototypen für mehrere Bildschirme.

Konvertieren Sie Screenshots oder handgezeichnete Wireframes in bearbeitbare digitale Designs.

Erstellen und wenden Sie Themen mit einem KI-Designassistenten an, der Farben, Schriftarten und Stile anpasst.

Verwenden Sie prädiktive Heatmaps, um die Aufmerksamkeit der Benutzer einzuschätzen und Layouts zu optimieren.

Limitierungen von Uizard

KI-generierte Designs müssen oft manuell überarbeitet werden, bevor sie produktionsreif sind.

Einige Benutzer finden, dass es ihnen an der Tiefe fortgeschrittenerer Design-Tools mangelt.

Preise von Uizard

Free

Pro: 19 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 39 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Uizard-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 190 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Uizard?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Uizard ist eine bemerkenswert benutzerfreundliche App, mit der Benutzer auf intuitive Weise digitale Designs erstellen können. Die umfangreichen Features von Uizard decken einen breiten Bereich an Designanforderungen ab und bieten gleichzeitig eine nahtlose Benutzererfahrung. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer schnell und effizient hochwertige Designs erstellen, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse erforderlich sind.

Uizard ist eine bemerkenswert benutzerfreundliche App, mit der Benutzer auf intuitive Weise digitale Designs erstellen können. Die umfangreichen Features von Uizard decken einen breiten Bereich an Designanforderungen ab und bieten gleichzeitig eine nahtlose Benutzererfahrung. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer schnell und effizient hochwertige Designs erstellen, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse erforderlich sind.

18. Paradox (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Rekrutierungsautomatisierung)

via Paradox

Automatisieren Sie umfangreiche Rekrutierungskampagnen wie Screening, Terminplanung und Kommunikation mit Bewerbern mit der dialogorientierten KI-Plattform von Paradox. Olivia, die KI-Assistentin der Plattform, übernimmt die Kommunikation im Einstellungsprozess, sodass sich Personalvermittler auf Arbeit konzentrieren können, die menschliches Urteilsvermögen erfordert.

Große Unternehmen nutzen es sowohl für die stundenweise als auch für die professionelle Personalbeschaffung. Es lässt sich in gängige ATS-Systeme integrieren, unterstützt mehrsprachige Kommunikation und sorgt für einen reibungslosen Ablauf des Bewerbungsprozesses, ohne dass Bewerber etwas herunterladen oder Konten erstellen müssen.

Teams, die herausfinden möchten, wie sie einen KI-Agenten für Rekrutierungs-Workflows entwickeln können, finden in Olivia von Paradox einen guten Maßstab dafür, was autonome Gesprächsagenten auf Unternehmensebene leisten können.

Die besten Features von Paradox

Automatisieren Sie die Rekrutierung großer Mengen von Bewerbern mit Olivia, einem dialogorientierten KI-Assistenten, der Bewerber rund um die Uhr überprüft und weiterleitet.

Planen Sie Vorstellungsgespräche sofort, indem Sie den Kandidaten die Auswahl verfügbarer Termine überlassen und so das Hin und Her mit den Personalvermittlern vermeiden.

Sammeln Sie Feedback von Bewerbern durch integrierte Umfragen, um Abbruchpunkte zu identifizieren und das Einstellungserlebnis zu verbessern.

Paradox-Limits

Komplexe Einstellungsaufgaben können länger dauern als erwartet, um sie abzuschließen.

KI-Antworten behandeln nicht immer alle Fragen der Kandidaten korrekt.

Paradox-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Paradox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Paradox?

Ein Nutzerbericht sagt:

Die Verwaltung von Bewerbern durch den Einstellungsprozess ist einfach und übersichtlich. Außerdem ist es einfach, per Text mit Bewerbern zu kommunizieren – und alle Interaktionen werden für eine spätere Überprüfung und Verbesserung der Unterhaltung aufgezeichnet. Auch die Berichterstellung und Analyse sind hervorragend. Als wir anfingen, mussten wir die Plattform dringend in Betrieb nehmen. Das Implementierungs- und Support-Team von Paradox war hervorragend – sehr reaktionsschnell und hilfsbereit.

Die Verwaltung von Bewerbern durch den Einstellungsprozess ist einfach und übersichtlich. Außerdem ist es einfach, per Text mit Bewerbern zu kommunizieren – und alle Interaktionen werden für eine spätere Überprüfung und Verbesserung der Unterhaltungen aufgezeichnet. Auch die Berichterstellung und Analyse sind hervorragend. Als wir anfingen, mussten wir die Plattform dringend in Betrieb nehmen. Das Implementierungs- und Support-Team von Paradox war hervorragend – sehr reaktionsschnell und hilfsbereit.

📚 Lesen Sie auch: Software zur Automatisierung der Personalbeschaffung zur Optimierung des Einstellungsprozesses

19. Lindy (Am besten geeignet für KI-Assistenten und Workflows)

via Lindy

Wer wünscht sich nicht einen KI-Arbeitsassistenten, der Posteingänge, Meetings, Kalender und Routineaufgaben verwalten kann? Lindy erledigt all das und noch mehr mithilfe autonomer Agenten. Der Schwerpunkt liegt auf alltäglichen Verwaltungsaufgaben wie Terminplanung, Verfassen von E-Mails und Zusammenfassen von Meetings, sodass Fachleute weniger Zeit für die Koordination aufwenden müssen.

Mit Anweisungen in natürlicher Sprache können Sie gängige Arbeitsplatz-Tools miteinander verbinden, um Workflows zu automatisieren. Es verwaltet proaktiv die Kommunikation, erstellt Notizen zu Meetings und verfolgt Aufgaben, während es im Laufe der Zeit die Präferenzen und den Schreibstil des Benutzers lernt. Teams, die Tools für agentenbasierte Workflows evaluieren, werden feststellen, dass das Agentenschwarm-Modell gut für umfangreiche Verwaltungsaufgaben geeignet ist, die sich über mehrere Systeme erstrecken.

Für Teams mit strengen Datenanforderungen ist Lindy SOC 2 Typ II-, HIPAA- und DSGVO-konform, mit AES-256-Verschlüsselung und der klaren Verpflichtung, Ihre Daten niemals zu verkaufen oder zum Trainieren von Modellen zu verwenden.

Die besten Features von Lindy

Automatisieren Sie komplexe Aufgaben mit KI-Agenten, die den Kontext verstehen und ohne Schritt-für-Schritt-Anweisungen handeln.

Führen Sie parallele Workflows mit Agentenschwärmen durch, um große Mengen an Aufgaben auf einmal zu bewältigen.

Erstellen Sie Automatisierungen mit natürlicher Sprache und erstellen Sie Verbindungen zu Tausenden von Business-Apps.

Verwalten Sie E-Mails, Meetings und Terminplanung mit integrierten KI-Assistenten.

Erstellen Sie mehrstufige Workflows mit einem visuellen Editor, der für nicht-technische Benutzer entwickelt wurde.

Limitierungen von Lindy

Eine einfache Automatisierung lässt sich schnell erstellen, aber wenn Sie mehrere Bedingungen, Bereiche und Integrationen mit verschiedenen APIs hinzufügen, sind Planung und einige Versuche erforderlich, um die richtige Logik zu finden.

Lindy-Preise

Pro: 49,99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Lindy-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,9/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lindy?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Ich benutze Lindy KI nun schon seit einiger Zeit und schätze vor allem, wie viel Zeit ich damit spare. Es erledigt repetitive Aufgaben und Terminplanungen mit überraschender Genauigkeit, was meine mentale Belastung wirklich reduziert hat. Besonders hervorzuheben ist, wie natürlich und einfach die Interaktion damit ist – es fühlt sich nicht roboterhaft oder klobig an. Es ist, als hätte man einen zuverlässigen Assistenten, der die Dinge einfach still im Hintergrund erledigt.

Ich benutze Lindy KI nun schon seit einiger Zeit und schätze vor allem, wie viel Zeit ich damit spare. Es erledigt repetitive Aufgaben und Terminplanungen mit überraschender Genauigkeit, was meine mentale Belastung wirklich reduziert hat. Besonders hervorzuheben ist, wie natürlich und einfach die Interaktion damit ist – es fühlt sich nicht roboterhaft oder klobig an. Es ist, als hätte man einen zuverlässigen Assistenten, der die Dinge einfach still im Hintergrund erledigt.

20. Gong (Am besten geeignet für Umsatzinformationen und Verkaufseinblicke)

via Gong

Gong ist eine Revenue-Intelligence-Plattform, die erfasst, wie KI am Arbeitsplatz alltägliche Unterhaltungen mit Kunden in strukturierte Pipeline-Erkenntnisse umwandeln kann. Vertriebsteams nutzen sie, um ihre Leistung zu verbessern, die Nachverfolgung des Status der Geschäfte durchzuführen und eine klarere Sichtbarkeit auf die Pipeline-Aktivitäten zu erhalten.

Während des gesamten Verkaufszyklus erfasst die Plattform Interaktionsdaten und verarbeitet diese mithilfe von KI-Modellen, die auf Umsatzsignalen trainiert sind. Das Ergebnis ist ein klareres Bild davon, wo Geschäfte stehen, welche Risiken Aufmerksamkeit erfordern und welche Folgeinhalte generiert werden müssen. Teams können Vertriebsmitarbeiter coachen und Umsätze anhand realer Unterhaltungen statt anhand von Schätzungen prognostizieren.

Die besten Features von Gong

Zeichnen Sie Kundengespräche und Meetings auf, transkribieren Sie sie und analysieren Sie sie mit Conversation Intelligence.

Erkennen Sie Kaufsignale, Einwände und Stimmungen durch tiefgehende semantische Analysen.

Führen Sie die Nachverfolgung des Status von Geschäften durch und prognostizieren Sie Umsätze anhand von Daten aus Hunderten von Interaktionssignalen.

Coachen Sie Vertriebsteams mit KI-Erkenntnissen, automatisierten Scorecards und Bibliotheken mit den erfolgreichsten Anrufen.

Stellen Sie eine Verbindung zu den wichtigsten CRMs her und nutzen Sie KI, um geschäftsbezogene Fragen in allen Unterhaltungen zu beantworten.

Limitierungen von Gong

KI-Features können gelegentlich ungenaue Erkenntnisse liefern.

E-Mail-Follow-up-Vorschläge und Übersetzungen lassen manchmal den Kontext vermissen, der für eine sofortige Verwendbarkeit erforderlich ist.

Preise von Gong

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Gong-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Gong?

Eine Bewertung eines Benutzers fasst zusammen:

Ich finde Gong äußerst benutzerfreundlich, was für mich sehr wichtig ist. Mir gefällt, wie gut es sich über die Gong Everywhere-Erweiterung in alle unsere Systeme integrieren lässt. Die Anrufaufzeichnung mit KI-Notizen und Automatisierungen für Follow-ups ist so einfach. Diese Features sparen mir Zeit bei den Verwaltungsaufgaben in meinem Arbeitsalltag, sodass ich mich mehr auf den Verkauf und die Gespräche mit Kunden konzentrieren kann.

Ich finde Gong äußerst benutzerfreundlich, was für mich sehr wichtig ist. Mir gefällt, wie gut es sich über die Gong Everywhere-Erweiterung in alle unsere Systeme integrieren lässt. Die Anrufaufzeichnung mit KI-Notizen und Automatisierungen für Follow-ups ist so einfach. Diese Features sparen mir Zeit bei den Verwaltungsaufgaben in meinem Arbeitsalltag, sodass ich mich mehr auf den Verkauf und die Gespräche mit Kunden konzentrieren kann.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Gong-Alternativen

Bauen Sie mit ClickUp ein intelligentes, skalierbares, KI-gestütztes Team auf.

Ein Team zu ersetzen bedeutet nicht, den menschlichen Faktor zu entfernen, sondern repetitive Flows zu beseitigen, die Ihre besten Mitarbeiter daran hindern, ihre beste Arbeit zu erledigen.

Durch die Vereinheitlichung Ihrer Technologieplattform innerhalb von ClickUp reduzieren Sie AI Sprawl – einen der größten versteckten Killer der Produktivität in wachsenden Unternehmen. Projekte, Dokumente, Chat, Automatisierung und KI-Agenten werden in einem einzigen Workspace konsolidiert, um die Ausführung kontextbezogen zu halten.

Sind Sie bereit, Ihr Team mit KI zu stärken? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅