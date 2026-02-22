Monday vs. Asana vs. ClickUp: Was spart kleinen Unternehmen am meisten Geld?

Sie öffnen Ihre Abrechnungsseite und halten einen Moment inne. Die Nummer ist höher als erwartet. Es hat sich nichts Wesentliches geändert, aber irgendwie kostet Ihr Projektmanagement-Tool mehr als noch vor ein paar Monaten. Es wurden ein paar neue Benutzer hinzugefügt, ein benötigtes Feature war nur in einem teureren Plan enthalten, und ein weiteres Upgrade erschien einfacher als die Überarbeitung Ihres Prozesses.

So kommt es, dass die meisten kleinen Geschäfte am Ende zu viel für Tools bezahlen. Was als „einfaches Organisieren von Aufgaben” beginnt, führt zu mehreren Abonnements, Einschränkungen der Features und Zahlungen für Dinge, von denen Sie nicht wussten, dass Sie sie brauchen würden.

Dieser Blogbeitrag vergleicht Monday, Asana und ClickUp, damit Sie den größten Wert für Ihr Geld erhalten. 🤩

Monday vs. Asana vs. ClickUp Preise auf einen Blick

Jede Plattform hat unterschiedliche Preise und bietet unterschiedliche Features. Eine Plattform verwendet Preise pro Platz, eine andere hat Mindestanzahlen an Plätzen und eine dritte bietet wichtige Features nur in teuren Tarifen an.

Hier ein kurzer Überblick über die Unterschiede. 👇

Kategorie ClickUp Monday.com Asana Kostenlose Tarife Free Forever-Plan mit unbegrenzten Aufgaben und Mitgliedern sowie 60 MB Speicher Kostenlos für bis zu 2 Plätze mit eingeschränkten Features Der Personal-Plan ist für bis zu 2 Plätze kostenlos. Plan für den Eintrag Unlimited-Plan mit unbegrenztem Speicher, Integrationen und Chat-Nachrichten Starter-Plan ohne Limit für Benutzer Starter-Plan mit Ansicht der Zeitleiste und Workflow-Builder KI-Preise ClickUp Brain ist als Add-On für alle kostenpflichtigen Pläne erhältlich. Asana KI ist in den höheren Tarifen enthalten. KI-Feature-Guthaben sind in den kostenpflichtigen Plänen enthalten. Teamgröße Skalierbar von Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen ohne Mindestanzahl an Plätzen Skalierbar von Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen Skalierbar von Einzelpersonen bis hin zu Unternehmen Preismodell Monatlich/jährlich pro Benutzer; Free Forever verfügbar Monatliche/jährliche Bucket-Preise Preise pro Benutzer monatlich/jährlich

ClickUp im Überblick

Die Arbeit Ihres Teams ist überall verteilt. Projektpläne befinden sich in einem Tool, Dokumente in einem anderen und Unterhaltungen gehen in einer dritten App verloren. Das ist Arbeitszerstreuung, die die Produktivität beeinträchtigt, da Sie ständig zwischen verschiedenen Kontexten wechseln müssen, um Informationen zu finden.

Diese Fragmentierung kostet Sie Geld, da Sie mehrere Abonnements für tools abschließen müssen, die nicht miteinander kommunizieren.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, ist eine sichere Plattform, auf der Ihre Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammengeführt werden, mit kontextbezogener KI als Intelligenzschicht, die Ihre Arbeit versteht und Sie dabei unterstützt, diese voranzubringen.

Hier sind einige der Vorteile:

Großzügiger Free Forever-Plan: Sie erhalten unbegrenzte Aufgaben und können in der kostenlosen Version unbegrenzt Mitglieder hinzufügen.

KI-Integration: ClickUp Brain , die in die Plattform integrierte KI, arbeitet direkt in Ihrem Workspace und unterstützt Sie bei der Erstellung von Aufgaben, beim Schreiben und beim Abrufen von Wissen.

All-in-One-Plattform: Reduzieren Sie den Bedarf an separaten Tools und senken Sie Ihre Gesamtkosten mit ClickUp Whiteboards, Reduzieren Sie den Bedarf an separaten Tools und senken Sie Ihre Gesamtkosten mit den integrierten Funktionen ClickUp Docs ClickUp Chat und ClickUp Dashboards

Flexible Ansichten ohne Upgrades: Sie erhalten Zugriff auf mehr als 15 Sie erhalten Zugriff auf mehr als 15 ClickUp-Ansichten , darunter Listenansichten, Board-Ansichten, Kalender-Ansichten, Gantt-Ansichten und Zeitleisten-Ansichten, und zwar in allen Plänen.

Keine Mindestanzahl an Plätzen: Bezahlen Sie genau für die Anzahl der Benutzer, die Sie haben, ohne zu einem Paket gezwungen zu werden.

ClickUp ist zwar leistungsstark, aber sein breiter Bereich an Features kann für Teams, die nur die grundlegendsten Aufgabenverwaltungsfunktionen benötigen, eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern.

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihre Tool-Ausstattung auf maximal neun Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit der Verwendung einer einzigen Plattform? Als Allround-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Was bekommen Sie für Ihr Geld bei ClickUp?

Hier eine kurze Übersicht über die Werte:

Free Forever: Starten Sie mit unbegrenzten Aufgaben, unbegrenzten Mitgliedern, 60 MB Speicher und Zugriff auf alle erforderlichen Apps. Unlimited-Plan: Erhalten Sie unbegrenzten Speicher, Integrationen und Dashboards, fügen Sie Gäste mit Berechtigungen hinzu und erstellen Sie Erhalten Sie unbegrenzten Speicher, Integrationen und Dashboards, fügen Sie Gäste mit Berechtigungen hinzu und erstellen Sie ClickUp-Formulare. Business-Plan: Zugriff auf erweiterte Automatisierungen, Workload-Management und benutzerdefinierte Exportfunktionen Enterprise: Erhalten Sie erweiterte Berechtigungen, White Labeling, einen dedizierten Success Manager und SSO/SAML für umfassende Sicherheit und Support.

🚀 Vorteil von ClickUp: Im Gegensatz zu einigen Tools, die KI nur in den höchsten Tarifen anbieten oder als separates Produkt behandeln, kann ClickUp Brain zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzugefügt werden. Das bedeutet, dass kleine Unternehmen nicht auf Unternehmenspreise umsteigen müssen, um KI dort einzusetzen, wo sie am meisten hilft.

Mit ClickUp Brain sofort den Kontext des Workspaces verstehen

Beispielsweise kann eine kleine Marketingagentur mit einem fünfköpfigen Team das KI-Tool nutzen, um Routinearbeit zu reduzieren, indem sie Brain mit folgenden Aufgaben beauftragt:

Wandeln Sie grobe Notizen, Chats oder Ideen in Aufgaben, Checklisten, Zeitleisten und Zusammenfassungen um.

Erstellen und aktualisieren Sie Arbeitsunterlagen wie Projektbeschreibungen, SOPs und Client-Updates.

Finden Sie Antworten in Ihrer Workspace und den verbundenen Tools.

Wiederkehrende Schreib- und Zusammenfassungsaufgaben bewältigen

Monday-Übersicht

Wenn ein Tool schwer zu bedienen ist, geben Teams oft auf und kehren zu Tabellenkalkulationen zurück. Monday.com begegnet diesem Problem mit seinem visuellen „Work OS“, das mit intuitiven Drag-and-Drop-Boards auf Benutzerfreundlichkeit setzt.

Die farbenfrohe, tabellenkalkulationsähnliche Benutzeroberfläche wurde entwickelt, um nicht-technischen Teams dabei zu helfen, Workflows visuell zu erstellen und anzupassen. Hier sind einige der Vorteile:

Intuitive visuelle Benutzeroberfläche: Bietet Ihnen Drag-and-Drop-Boards mit farbcodierten Statusangaben, sodass Sie den Fortschritt des Projekts auf einen Blick erkennen können.

Multi-Produkt-Ökosystem: Bietet separate Produkte für verschiedene Geschäftsfunktionen wie CRM, Entwicklung und Service und ermöglicht so spezialisierte Workflows.

Umfangreiche Vorlagenbibliothek: Ermöglicht Ihnen die Verwendung eines breiten Bereichs vorgefertigter Vorlagen, um das Setup für gängige Projekte und Anwendungsfälle zu beschleunigen.

Einfacher Builder für Automatisierungen: Enthält einen unkomplizierten „If This, Then That”-Builder für Automatisierungen zur Bearbeitung wiederholender Aufgaben.

❗Notiz: Das Preismodell von Monday.com erfordert mindestens drei Plätze für alle kostenpflichtigen Pläne und verwendet eine Bucket-Preisgestaltung, sodass Sie Plätze in Paketen zu fünf, zehn oder 15 Stück kaufen müssen. Das bedeutet, dass ein Team mit sechs Mitgliedern für zehn Plätze bezahlen muss. Wichtige Features wie die Ansicht der Zeitleiste und erweiterte Automatisierungen sind ebenfalls hinter teureren Plänen gesperrt.

Was bekommen Sie für Ihr Geld bei Monday.com

Hier finden Sie eine Übersicht über die Preise von Monday.com.

Free: Mit einem Limit von maximal zwei Plätzen und drei Boards mit Grundfeatures. Basic: Sie erhalten unbegrenzte Boards und KI-Features, haben jedoch keinen Zugriff auf die Ansicht der Zeitleiste oder Automatisierungen. Standard: Freischaltung der Zeitleiste- und Kalender-Ansicht, Gastzugang und ein Limit von 250 Automatisierungen pro Monat. Pro: Zugriff auf private Boards, native Zeiterfassung, die Spalte für Formeln und bis zu 25.000 Automatisierungsaktionen pro Monat Enterprise: Enthält erweiterte Features für Sicherheit, ein Audit-Protokoll und Premium-Integrationen.

🧠 Wissenswertes: Das US-amerikanische Interstate-Highway-System war eines der ersten Mega-Projekte, das im großen Maßstab durch Projektmanagement verwaltet wurde. Unter der Leitung von Dwight D. Eisenhower erforderte es standardisierte Zeitleisten, Nachverfolgung der Kosten und staatenübergreifende Koordination.

Asana im Überblick

via Asana

Asana positioniert sich als Work-Management-Plattform für Unternehmen und bietet ein proprietäres „Work Graph”-Datenmodell, das die Beziehungen zwischen Aufgaben, Projekten und Personen abbildet, um tiefere Einblicke zu ermöglichen.

Das hat die Plattform zu bieten:

Work Graph-Datenmodell: Diese proprietäre Technologie hilft Ihnen zu verstehen, wie die Arbeit in Ihrem Unternehmen miteinander verbunden ist, um bessere strategische Einblicke zu gewinnen.

KI in kostenpflichtigen Plänen enthalten: Asana KI, einschließlich intelligenter Felder und KI-generierter Statusaktualisierungen, ist ohne zusätzliche Kosten in den kostenpflichtigen Plänen enthalten.

Erweiterte Planungsfunktionen: In höheren Tarifen erhalten Sie Zugriff auf Features zur Portfolio- und Workload-Verwaltung für In höheren Tarifen erhalten Sie Zugriff auf Features zur Portfolio- und Workload-Verwaltung für eine erweiterte Ressourcenplanung.

Hohe Anerkennung in der Enterprise-Welt: Der Status als Marktführer bei führenden Analystenunternehmen signalisiert Zuverlässigkeit für große Unternehmen und vereinfacht die Beschaffung.

❗Notiz: Der Nachteil ist, dass Asana mindestens zwei Plätze für seine kostenpflichtigen Pläne verlangt, was für Einzelnutzer kostspielig sein kann. Wichtige Features wie native Zeiterfassung und Portfolios sind nur in den teureren Plänen (Advanced und Enterprise) enthalten.

Was bekommen Sie für Ihr Geld bei Asana?

Entdecken Sie die Preisoptionen:

Personal (kostenlos): Für bis zu zwei Teammitglieder mit grundlegender Aufgabenverwaltung in Listen- und Board-Ansichten

Starter: Fügt eine Ansicht der Zeitleiste, einen Workflow-Builder, Formulare und unbegrenzte Automatisierungen hinzu.

Erweitert: Schaltet Portfolios, Workload-Management und erweiterte Berichterstellung frei.

Enterprise/Enterprise+: Bietet erweiterte Funktionen für Administratoren, Datenexportoptionen, SAML und benutzerdefiniertes Branding.

🔍 Wussten Sie schon? Nach dem Brand der Apollo 1 im Jahr 1967, bei dem Astronauten ums Leben kamen, erkannte die NASA, dass ihre Management- und Sicherheitsprozesse unzureichend waren. Die Untersuchung des Apollo 204 Review Board deckte schwerwiegende Probleme auf, darunter „Go-Fever“ (Priorisierung des Zeitplans gegenüber der Sicherheit), mangelhafte Dokumentation und mangelnde Kontrolle über Subunternehmer. Als Ergebnis wurden Risikoprotokolle, Nachverfolgung der Abhängigkeiten und dokumentierte Workflows formalisiert.

Preisvergleich zwischen ClickUp, Monday und Asana

Free-Pläne, Limite an Plätzen und KI-Zugang bestimmen, wie viel Sie im Laufe der Zeit tatsächlich ausgeben werden.

Um diesen Vergleich aussagekräftig zu gestalten, werden die Preise in diesem Abschnitt in drei konkrete Bereiche unterteilt, die sich direkt auf das Budget kleiner Unternehmen auswirken. 📊

Tarif Nr. 1: Free-Plan

Benutzerbegrenzungen, fehlende Features oder plötzliche Paywalls können Sie zu einem vorzeitigen Upgrade oder einem vollständigen Wechsel zwingen, sobald Sie ein Tool im Free-Plan nutzen. Vergleichen wir:

ClickUp

Mit dem Free Forever-Plan erhalten Sie unbegrenzte Aufgaben und können unbegrenzt Mitglieder hinzufügen, sodass Sie sich keine Gedanken über eine Begrenzung der Benutzeranzahl machen müssen. Er umfasst 60 MB Gesamtspeicherplatz, alle Kernansichten wie Liste, Board und Gantt, In-App-Videoaufzeichnung und Zugriff auf ClickUp Docs für grundlegende Zusammenarbeit.

Der Free-Plan von Monday.com ist auf maximal zwei Plätze, drei Boards und über 200 Vorlagen begrenzt, was die Nutzung für Teams erschwert. Er bietet nur grundlegende Ansichten, keine Zeitleiste oder Kalender und umfasst keine Automatisierungen oder Integrationen.

Asana

Der Personal-Plan von Asana ist für bis zu zwei Teammitglieder kostenlos und umfasst unbegrenzte Aufgaben und Projekte. Er bietet jedoch nur Listenansichten und Board-Ansichten, ohne Zugriff auf Zeitleisten, benutzerdefinierte Felder oder Portfolios.

🏆 Gewinner: ClickUp! Der Free-Plan bietet umfangreiche Funktionen, die wachsende Teams ohne künstliche Limite unterstützen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Ohne zusätzliche Kosten erhalten Sie Zugriff auf ClickUp Super Agents, Ihre KI-gestützten Teamkollegen. Sie können ihnen innerhalb Ihres Workspaces Aufgaben, Dokumente, Chats und Workflows zuweisen.

Erstellen Sie Ihren eigenen benutzerdefinierten ClickUp Super Agent, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.

Während Asana und Monday Ihnen nur regelbasierte Automatisierungen bieten, verfügt ClickUp über KI-Agenten, die Maßnahmen ergreifen, Regeln befolgen und kontinuierlich im Hintergrund arbeiten. Ein Super Agent kann:

Überwachen Sie Fristen für Aufgaben über Clients hinweg.

Markieren Sie überfällige Arbeiten , bevor sie zu einem Problem für den Client werden.

Automatische Erstellung wöchentlicher Status-Updates auf Basis der tatsächlichen Aktivitäten der Aufgaben

Stellen Sie Folgefragen , wenn Aufgaben ins Stocken geraten.

Risiken aufdecken und Übergabezusammenfassungen vorbereiten, wenn die Arbeit den Eigentümer wechselt

Stufe 2: Kostenpflichtige Tarifstruktur für Skalierbarkeit

Sobald Sie den Free-Plan verlassen, werden Preisentscheidungen viel wichtiger. Mindestplatzzahlen, Paketpreise und Feature-Gates können Ihre Kosten schnell höher als erwartet in die Höhe treiben. Hier sehen Sie, wie diese drei tools im Vergleich zueinander abschneiden, sobald Sie für sie bezahlen müssen:

ClickUp

Die Pläne von ClickUp sind pro Benutzer skalierbar, sodass Sie genau für die Plätze bezahlen, die Sie benötigen. Darüber hinaus bietet der Business-Plan erweiterte Features für wachsende Teams.

Alle kostenpflichtigen Pläne erfordern mindestens drei Plätze. Danach sind Sie gezwungen, Pläne mit Sprüngen von fünf, zehn und 15 Plätzen zu wählen. Das bedeutet oft, dass Sie für mehr Plätze bezahlen, als Sie tatsächlich nutzen.

Asana

Asana verlangt mindestens zwei Plätze für seine kostenpflichtigen Pläne. Danach richtet sich der Preis nach der Anzahl der Benutzer, aber erweiterte Features wie Portfolios und Workload-Management sind nur im Advanced-Tarif verfügbar.

🏆 Gewinner: ClickUp geht als Sieger hervor! Dank seiner linearen Preisgestaltung ohne Mindestanzahl an Plätzen können Teams bei ihrem Wachstum vorhersehbar skalieren.

🧠 Wissenswertes: Frederick Winslow Taylor führte Ende des 19. Jahrhunderts Zeit- und Bewegungsstudien ein, bei denen die Arbeit in messbare, optimierte und zeitlich festgelegte Komponenten unterteilt wurde.

Stufe 3: KI-Add-Ons

Jedes Tool behauptet, über KI zu verfügen, aber Sie fragen sich, wie viel das tatsächlich kostet. Angesichts dieser Unsicherheit könnten Sie am Ende ein Tool haben, das entweder nicht über die KI verfügt, die Sie benötigen, oder mit einer überraschenden Rechnung einhergeht, was zur KI-Ausbreitung beiträgt. Hier eine kurze Übersicht:

ClickUp

Mit ClickUp Brain sind KI-Funktionen als Add-ON zu kostenpflichtigen Plänen verfügbar. Damit erhalten Sie Zugriff auf KI-gestützte Schreibhilfe, Erstellung von Aufgaben aus natürlicher Sprache und Wissensabruf in Ihrem gesamten Workspace. Für fortgeschrittenere Anforderungen bietet ClickUp Brain MAX Features wie Multi-LLM-Zugriff und Talk-to-Text.

Der KI-Assistent von Monday ist nur in den Tarifen Pro und Enterprise enthalten, nicht jedoch in den Plänen Basic oder Standard. Er kann dabei helfen, Beschreibungen für Aufgaben zu erstellen und Inhalte zusammenzufassen.

Asana

Asana AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen enthalten, von Starter bis Enterprise. Das bedeutet, dass Features wie intelligente Felder und KI-generierte Statusaktualisierungen ohne zusätzliche Add-On-Kosten verfügbar sind.

🏆 Gewinner: Es gibt ein Unentschieden zwischen Asana und ClickUp! Asana bündelt KI-Features direkt in kostenpflichtigen Plänen, während ClickUp eine umfassende KI-Integration in Ihren Workflow als Add-On anbietet.

🚀 Vorteil von ClickUp: Wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, das stark auf KI angewiesen ist, ist ClickUp Brain MAX genau das Richtige für Sie. Es wurde für Teams entwickelt, die mehr Leistung, Flexibilität und Kontrolle darüber wünschen, wie KI in ihren Workspace integriert wird.

Vermeiden Sie Ausgaben für mehrere KI-Tools, indem Sie ClickUp Brain MAX verwenden.

Sie erhalten:

Zugriff auf mehrere LLM an einem Ort: Wechseln Sie je nach Aufgabe zwischen verschiedenen KI-Modellen wie GPT, Claude und Gemini.

Fortgeschrittene Argumentation: Verstehen Sie Ihre Daten besser für Planung, Analyse und entscheidungsintensive Aufgaben

Sprache in Text umwandeln: Verwandeln Sie Sprachmemos mit ClickUp Talk-to-Text sofort in Skripte, Notizen und Aufgaben.

Versteckte Kosten und Überlegungen zur Preisgestaltung

Sie haben die Kosten pro Benutzer berechnet, aber was ist mit den Ausgaben, die nicht auf der Preisseite aufgeführt sind? Dinge wie Gastzugang, Limit für den Speicher und Schulungen können Ihre Gesamtbetriebskosten schnell in die Höhe treiben.

Achten Sie auf diese versteckten Kosten:

Kosten für Gäste und externe Mitarbeiter: Die Kosten für externe Mitarbeiter variieren. Bei ClickUp sind Gäste mit bestimmten Berechtigungen in kostenpflichtigen Plänen verfügbar. Die Kosten für externe Mitarbeiter variieren. Bei ClickUp sind Gäste mit bestimmten Berechtigungen in kostenpflichtigen Plänen verfügbar. Monday.com zählt jedoch vier Gäste als einen abrechnungsfähigen Platz und führt automatisch ein Upgrade durch, wenn Sie dieses Limit überschreiten.

Speicher und Anhang-Limite: Free-Pläne sind oft mit engen Speicher-Limiten verbunden. ClickUp bietet 60 MB in seinem Free-Plan und unbegrenzten Speicher in allen kostenpflichtigen Plänen.

Schulung und Einführung: Alle drei Plattformen haben eine gewisse Lernkurve, was Zeitaufwand für die Einarbeitung bedeutet. Um diese versteckten Kosten zu reduzieren, können Sie kostenlose Ressourcen wie ClickUp University und die Support-Seite von Asana und Monday nutzen, die Kurse und Zertifizierungen anbieten, um Ihrem Team den Einstieg zu erleichtern.

🧠 Wissenswertes: Während seiner Zeit bei BBN im Jahr 1971 modifizierte Ray Tomlinson zwei bestehende Programme: SNDMSG (für lokale Nachrichtenübermittlung) und CPYNET (für Dateiübertragungen), um Nachrichten zwischen Computern über das ARPANET zu ermöglichen. Er wählte das Zeichen „@“, um den Benutzernamen vom Host-Computer zu trennen, und schuf damit das Standardformat „Benutzer@Host“, das weltweit noch heute verwendet wird. Die erste Testnachricht, die zwischen zwei nebeneinander stehenden Rechnern gesendet wurde, markierte die Geburtsstunde der Netzwerk-E-Mail.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis nach Teamgröße

Das beste tool für ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern ist nicht unbedingt das richtige für ein Start-up mit fünf Mitarbeitern. Wenn Sie das falsche tool für die Größe Ihres Teams wählen, kaufen Sie entweder ein zu komplexes System oder ein einfaches tool, das Sie in wenigen Monaten überfordert sein wird.

Um dies zu vermeiden, finden Sie hier unsere Empfehlungen, die auf die Größe und die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind. ⚓

Einzelnutzer und Freiberufler (eine Person): Nutzen Sie den Free Forever-Plan von ClickUp, um alle Funktionen für Benutzer zu erhalten.

Kleine Teams (zwei bis zehn Personen): Entscheiden Sie sich für den Unlimited-Plan von ClickUp mit robusten Features für wachsende Teams oder den Starter-Tarif von Asana mit grundlegenden Features und einfacher Einarbeitung.

Mittlere Teams (11–50 Personen): Nutzen Sie den Business-Plan von ClickUp, um effizient zu skalieren und Zugriff auf erweiterte Features zu erhalten. Sie können auch den Pro-Tarif von Monday und die Advanced-Tarife von Asana hier nutzen.

Unternehmen (50+ Mitarbeiter): Alle drei Plattformen bieten Enterprise-Pakete mit benutzerdefinierten Preisen an. ClickUp Enterprise umfasst erweiterte Berechtigungen und SSO, der Enterprise-Plan von Alle drei Plattformen bieten Enterprise-Pakete mit benutzerdefinierten Preisen an. ClickUp Enterprise umfasst erweiterte Berechtigungen und SSO, der Enterprise-Plan von Monday.com bietet zusätzliche Funktionen zur Sicherheit und Asana Enterprise+ bietet Premium-Verwaltungsfunktionen.

Das sagt Brian McGary, IT-Direktor bei 3A Composites, über ClickUp:

Asana funktionierte zwar gut für diejenigen, die sich damit auskannten, aber bei der ursprünglichen Implementierung fehlten Schulungen, was letztendlich zu einer geringen Akzeptanz bei den Benutzern führte... ClickUp hat sehr wettbewerbsfähige Preise und ist im Allgemeinen kostengünstiger als seine Konkurrenten in jeder Feature-Stufe.

Asana funktionierte zwar gut für diejenigen, die sich damit auskannten, aber bei der ursprünglichen Implementierung fehlten Schulungen, was letztendlich zu einer geringen Akzeptanz bei den Benutzern führte... ClickUp hat sehr wettbewerbsfähige Preise und ist im Allgemeinen kostengünstiger als seine Konkurrenten in jeder Funktionsstufe.

Welches Projektmanagement-Tool bietet die besten Preise für Ihr Team?

Sie haben alle Details gesehen, aber Sie stecken immer noch in einer Analyseparalyse fest. Sie benötigen ein einfaches Rahmenwerk, das Ihnen hilft, ein Tool für das Projektmanagement auszuwählen, das auf den wichtigsten Werten Ihres Teams basiert.

Dieses Rahmenwerk hilft Ihnen dabei, Ihre wichtigsten Prioritäten mit dem richtigen tool abzustimmen.

Entscheiden Sie sich für ClickUp, wenn:

Sie möchten umfassende Features in allen Plänen

Die Größe des Teams passt nicht in übersichtliche Platzpakete.

Sie müssen die Tool-Vielfalt reduzieren , indem Sie Dokumente, Chat und Projektmanagement auf einer einzigen Plattform zusammenführen.

KI, die eine direkte Verbindung zu Ihrer Arbeit hat, hat Priorität.

Entscheiden Sie sich für Monday.com, wenn:

Visuelle Einfachheit und einfache Einführung sind Ihre obersten Prioritäten.

Separate Produkte für CRM, Entwicklung oder Service sind erforderlich.

Die Größe Ihres Teams entspricht den Platzpaketen.

Entscheiden Sie sich für Asana, wenn:

Die Anerkennung durch Unternehmen und die Validierung durch Analysten sind wichtig für Ihren Beschaffungsprozess.

KI-Features müssen direkt in Ihrem Plan enthalten sein.

Ihre Workflows können vom Datenmodell „Work Graph“ profitieren.

Vergleichen Sie alle drei tools, um das für Sie passende zu finden:

Welches Projektmanagement-Tool ist das beste?

Wenn man die Seiten mit Preisen, Listen mit Features und Plan-Bezeichnungen außer Acht lässt, liegt der eigentliche Unterschied zwischen diesen tools in ihrer Vorhersehbarkeit.

Monday und Asana eignen sich beide gut für bestimmte Anwendungsfälle, aber ihre Preismodelle können zu einem früheren Upgrade als erwartet zwingen. Dies kann in Form von Sitzplatzpaketen, Funktionssperren oder höheren Anforderungen geschehen.

ClickUp zeichnet sich dadurch aus, dass es Ihnen mehr Spielraum lässt, bevor Geld zum Problem wird. Sie können kostenlos starten, ohne sich Gedanken über Benutzerlimits machen zu müssen, skalieren, ohne für ungenutzte Plätze zu bezahlen, und auf Kern-Features zugreifen, ohne die Tarifstufe zu wechseln.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen

Wie schneidet der Free Forever-Plan von ClickUp im Vergleich zu den kostenlosen Tarifen von Monday und Asana ab?

Der „Free Forever-Plan” von ClickUp umfasst unbegrenzte Aufgaben und unbegrenzte Mitglieder mit 60 MB Speicherplatz. Er übertrifft den kostenlosen Tarif von Monday, der zwei Lizenzen und drei Boards umfasst, sowie den kostenlosen Tarif „Personal” von Asana, der bis zu zwei Teammitglieder mit Listen- und Board-Ansichten unterstützt.

Wie schneiden ClickUp und Asana für Teams mit mehr als 10 Benutzern im Vergleich ab?

ClickUp eignet sich gut für Teams mit zehn oder mehr Mitgliedern, da es keine Mindestanzahl an Lizenzen gibt und alle Tarife umfangreiche Features bieten, sodass Teams ohne erzwungene Upgrades auf alles zugreifen können, was sie benötigen.

Welches Tool eignet sich am besten für Startups, die von kostenlosen zu kostenpflichtigen Plänen wechseln?

ClickUp bietet Start-ups einen reibungslosen Skalierungspfad. Der Free Forever-Plan hat keine Sitzplatzbeschränkungen und der Unlimited-Plan bietet volle Funktionalität, sodass Teams wachsen können, ohne auf unerwartete Einschränkungen zu stoßen.

Wie schneidet ClickUp Brain im Vergleich zu den KI-Features von Asana ab?

ClickUp Brain bietet eine umfassende Workspace-Integration und stellt KI mit Ihren Aufgaben, Dokumenten und der Wissenssuche auf der gesamten Plattform in Verbindung. Asana AI hingegen konzentriert sich eher auf intelligente Felder und Statusaktualisierungen.