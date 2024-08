20 triftige Gründe, ClickUp gegenüber Asana zu bevorzugen

Suche nach etwas awesome Asana alternatives ?

Sicher, Asana hat einige großartige Features, und es ist eine anständige projektmanagement tool für die Organisation von grundlegenden Aufgaben.

Aber es hat Limit aufgabenverwaltung fähigkeiten, was für die meisten Teams, die zusammenarbeiten müssen, ein kleines Problem darstellt. Um es einfach auszudrücken, glauben wir, dass Asana nicht genug Schlüssel-Features hat, die Ihnen helfen können, ein Projekt vom Start bis zum Ende zu führen

Deshalb sind viele Teams auf der Suche nach einer Alternative, genau wie Sie!

Aber wenn es um die beste Alternative geht, suchen Sie nicht weiter als ClickUp.

ClickUp ist ein projektmanagement tool das über mehrere benutzerfreundliche Features verfügt, die die Asana an mehreren Fronten.

Nicht überzeugt?

keine Sorge, wir reden nicht nur und zeigen nichts!_

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf 20 Gründe, warum Sie von Asana zu ClickUp wechseln sollten.

Legen wir los!

20 triftige Gründe, ClickUp als Asana-Alternative zu wählen

1. A Forever Free Alternative

Asana ist ein kostenloses Projektmanagement tool, aber es gibt einen großen Haken.

Asana Limitierung

Die meisten der wirklich nützlichen Features in Asana sind Teil des Premium Plans. Außerdem erlaubt der kostenlose Plan nur bis zu 15 Benutzer pro Team. Wenn Sie Asana also wirklich effektiv nutzen wollen, müssen Sie zahlen... und zwar viel.

Die Preise beginnen bei $10,99 pro Benutzer und Monat und ist damit eines der teuersten Tools für das Projektmanagement.

Wenn Sie 20 Personen in Ihrem Team haben, müssen Sie mehr als 200 $ pro Monat nur für Projektmanagement ausgeben!

das liegt daran, dass es _ist_, Homer

ClickUp-Vorteil

ClickUp hat einen besseren Free Plan.

Warum?

ClickUp ist ein projektmanagement-Software mit einer Für immer Free-Plan mit unbegrenzten Projekten und unbegrenzten Benutzern. Und die kostenlose Version bietet alle Features, die die meisten kleinen Geschäfte brauchen!

Und selbst wenn Sie upgraden möchten, um mehr Speicher, Zugang zur Berichterstellung und unbegrenzte Nutzung benutzerdefinierter Felder zu erhalten, beginnt der Preis erst bei $5 ein Benutzer .

*Sie sparen 50% dessen, was Sie für Asana bezahlen würden *Die Preise in ClickUp sehen!*

2. Ein Unternehmen, ein tool für eine bessere Hierarchie

Die meisten Tools für das Projektmanagement vergessen eine einfache Tatsache: Menschen haben unterschiedliche Produktivitätsstile.

Wenn Sie wie die meisten Unternehmen sind, verwenden Ihre Produktmanager Jira , während Ihre Marketing- und Vertriebsmitarbeiter etwas ganz anderes verwenden: Asana, Trello, Basecamp, was auch immer. vergleichen Sie Asana und JIRA mit ClickUp_ !

Dies kann sehr verwirrend sein, wenn zwei oder mehr Teams gemeinsam an einem Projekt arbeiten, z. B. an einem feature-Einführung .

wir wollen doch nicht, dass Ihr _Team sich in einen Haufen verrückter Hutmacher verwandelt, oder?

Das Produkt, teams für Vertrieb und Marketing müssten zusammenarbeiten, und das würde folgendermaßen ablaufen:

Verschiedene Teams würden tonnenweise Zeit mit der manuellen Neuerstellung bestimmterprojekte und Aufgaben in ihrem eigenen tool

Es gäbe keine einheitliche Übersicht über das gesamte Projekt, die Ihre CXOs nachverfolgen könnten

Folglich würden mehr Fragen auftauchen: Meetings, E-Mail-Austausch und all diesekommunikationslücken die man einfach hasst! 😠

Herausforderungen auf individueller Ebene

Denken Sie daran, die unterschiedlichen Produktivitätsansätze der Mitglieder Ihres Teams zu berücksichtigen.

Nehmen wir zum Beispiel an, Ihr Projektleiter ist verliebt in Tools für das agile Projektmanagement , aber der agile Ansatz ist nicht wirklich Ihr Ding.

Und wenn Sie gezwungen sind, einem Projektmanagement-Ansatz zu folgen, den Sie nicht mögen, wird das zu zwei Dingen führen..

Sie werden anfangen, ein anderes einfaches Projektmanagement tool zu benutzen. Sie werden im Wesentlichen jede Aufgabe manuell von dem einen in das andere kopieren und damit Zeit verschwenden

Oder Sie werden das "offizielle" Management-Tool nicht mehr verwenden. Der Status der Projekte wird nicht regelmäßig aktualisiert, und die Kommunikation im Team leidet

Asana Limitierung

Mit einer begrenzten Auswahl an Ansichten bietet Asana nicht die abschließende Flexibilität für jede Art von Arbeit, wie es ClickUp tut.

Die Hierarchie von Asana umfasst Teams, Projekte, Aufgaben, Unteraufgaben, Portfolios und geschachtelte Portfolios. Auch wenn dies nach einer Vielzahl von Ebenen aussieht, ist es nicht einfach, visuelle Darstellungen jenseits der ersten Ebene der Verschachtelung zu sehen.

Der Ersatz für Asana sollte Ihnen hochgradig visuelle Ebenen zur Organisation bieten. Und warum? Sie müssen möglicherweise Geschäftseinheiten und Abteilungen erstellen, die zwar miteinander verbunden sind, aber eine gewisse Trennung benötigen, wie es bei ClickUp der Fall ist.

ClickUp-Vorteil

Ein weiterer Grund, warum ClickUp die beste Alternative zu Asana ist, ist ClickUp's Mehrere Ansichten für Projekte . Außerdem können Sie mit einem einzigen Klick zwischen den Ansichten umschalten.

Mit 10+ Ansichten zur Auswahl können Sie Ihre Projekte immer so sehen, wie Sie es möchten!

Das ClickUp Die Hierarchie ist der Spitzenreiter mit den umfassendsten Möglichkeiten:

Hier ist die ClickUp Hierarchie: Teams > Spaces > Projekte > Listen > Aufgaben > Unteraufgaben

siehst du, wie toll es ist?

Sie können sogar vergleichen, wie alle führenden Projektmanagement-Systeme eingestellt sind.

Die Schwäche von Asana in diesem Bereich war ein großes Limit für unsere Gründer, bevor sie ClickUp gründeten, und ist einer der wichtigsten Faktoren für die Existenz unseres Unternehmens.

Wir stießen auf Probleme bei der Skalierung sowie auf einen Mangel an Konsistenz bei der Arbeit mit der Struktur von Asana. Wir hatten Projekte für Features, Leute, Backlogs, etc. ohne konsistente Container.

Die Hierarchie von ClickUp bietet Teams ein verbessertes Workflow-Management, da alle Arbeiten einen Platz haben und Sie so granular arbeiten können, wie Sie es brauchen.

ClickUp's Mehrere Ansichten macht es auch zu einem fantastischen System zur Nachverfolgung von Problemen.

Mit den maßgeschneiderten Ansichten von ClickUp und den rollenspezifischen dashboards können Teams Schwierigkeiten im Projekt erkennen, bevor sie sich zu echten Problemen entwickeln.

Schauen wir uns das mal an:

Mehrere Ansichten Ansicht des Boards

6. Multitasking-Management

Wie oft müssen Sie bei einer Reihe von Aufgaben dieselbe Änderung vornehmen?

in der Regel müssen Sie das:_

Mehrere Projekte einem anderen Mitglied des Teams neu zuweisen

Sie aktualisieren den Status mehrerer Projekte und Aufgaben

Sie verschieben die Aufgaben in einen anderen Space

Eine andere Person als Beobachter (Follower) zu mehreren Aufgaben hinzufügen

Asana Limit

In Asana können Sie derzeit Status, Fälligkeitsdaten, Mitarbeiter, Felder zur Bearbeitung und Mitwirkende massenweise auswählen und bearbeiten. Mit der Massenauswahl von Asana können Sie grundlegende Änderungen vornehmen, aber das war's dann auch schon.

aber warum sollten Sie sich mit den Grundlagen zufrieden geben, wenn Sie mit der Multitask-Symbolleiste von ClickUp so viel mehr erledigen können?

ClickUp-Vorteil

In ClickUp können Sie all diese Änderungen mit nur einem einzigen Klick vornehmen.

Wählen Sie einfach mehrere Aufgaben oder Gruppen von Aufgaben aus, indem Sie die Multitask-Symbolleiste und nehmen Sie alle Änderungen nach Belieben en masse vor:Tags

9. Gespeicherte Filter

haben Sie es satt, immer wieder nach denselben Aufgaben oder Status eines Projekts zu suchen?

Wenn Sie doch nur Marco Polo mit Ihren Aufgaben spielen könnten!

Keine Sorge, hier ist etwas noch Besseres 😉

Filtern Sie Ihre Liste nach Priorität, Fälligkeitsdatum, benutzerdefiniertem Feld und mehr und speichern Sie diese Ansicht, um immer wieder darauf zurückgreifen zu können.

Asana Limit

In Asana können Sie Filter für Listen-, Board-, Zeitleisten- und Kalender-Ansichten speichern. Mit ClickUp können Sie Ihre Filter für jede Ansicht speichern!

ClickUp-Vorteil

In ClickUp können Sie die gleichen gespeicherte Filter für alle Ihre Ansichten, von der Liste bis zur Karte und darüber hinaus! Sie können jeden Filter als Vorlage speichern und auf jede Ansicht Ihrer Wahl anwenden.

sehen Sie, wie gespeicherte Filter in ClickUp funktionieren!

10. Zeiterfassung

Wenn Sie Ihre Aufgaben für einen Manager oder einen Client nachverfolgen, müssen Sie eine zusätzliche Integration in Asana verwenden.

Sie haben vielleicht eine bevorzugte Integration wie Harvest oder Everhour (die Sie auch in ClickUp verwenden können auch!) in Asana zu verwenden, aber sie verfügen nicht über eine native Zeiterfassung.

Asana Limitierung

Da es keine native Zeiterfassung gibt, müssen Sie ein anderes Plug-in hochladen und installieren, so dass Ihr Team ein anderes Team verwenden kann. Ihr gesamtes Team kann nicht dasselbe Tool verwenden.

Als Ergebnis würde sich Ihr Team wie folgt fühlen:

ClickUp-Vorteil

Mit ClickUp's nativer Globaler Timer können Sie starten und stoppen nachverfolgung der Zeiterfassung von jedem Computer aus, bei dem Sie angemeldet sind.

Wählen Sie, ob Ihr Timer im Mini-Modus laufen soll, damit Sie nicht vergessen, auf Stopp zu drücken, wenn Sie erledigt sind. Wenn Sie Ihre Multitasking-Fähigkeiten unter Beweis stellen wollen, können Sie zwischen Aufgaben springen, indem Sie auf einen vorherigen Eintrag klicken.

Und wenn Sie es richtig schick haben wollen, können Business +-Benutzer die Zeit nachverfolgen, ohne eine Aufgabe auszuwählen.

erst die Produktivität, dann die Details!👋 erfahren Sie mehr darüber, wie die Zeiterfassung in ClickUp funktioniert ._

11. Transparenter Fahrplan

Sie evaluieren eine Software und stellen fest, dass ein von Ihnen gewünschtes Feature nicht vorhanden ist.

was erledigen Sie also?

Sie sehen sich die Produkt-Roadmap an.

Daraus können Sie genau ersehen, welche Features in den nächsten Monaten veröffentlicht werden sollen.

Asana Limitierung

hoppla! Asana hat keine öffentlich einsehbare Produkt-Roadmap. Bislang gibt es nur ein Video, das über die kommenden Features spricht, aber nicht verrät, wann sie verfügbar sein werden.

Und wenn man in ihren Foren nachschaut, bekommt man eine allgemeine Antwort wie "Wir werden es in Betracht ziehen"

das beantwortet wohl kaum die Frage, oder?

ClickUp-Vorteil

Hat ClickUp einen Fahrplan? Nun, natürlich!

Wir wollen völlig transparent sein, was wir Ihnen in den nächsten Monaten liefern können. In unserer Roadmap können Sie auch einige der Innovationen sehen, an denen wir gearbeitet haben. hier können Sie unsere Roadmap einsehen .

Und wenn Sie nach einem Feature suchen, das Sie nicht sehen, können Sie wählen für Features, die Sie wünschen.

Das Freigeben von Daten und der Datenschutz sind heute wichtiger denn je.

Unternehmen müssen sicherstellen, dass relevante Personen über relevante Daten verfügen, um Engpässe oder das Durchsickern privilegierter Informationen zu verhindern.

Stellen Sie sich das Freigeben und den Datenschutz als Superhelden vor, die Ihr Unternehmen vor allem anderen schützen!

Asana Limitierung

Asana erlaubt es Ihnen nicht, private Aufgaben innerhalb eines öffentlichen Projekts zu verstecken. Dies ist sehr wichtig, wenn Sie genau kontrollieren wollen, wer was in Ihren freigegebenen Ansichten sehen kann!

ClickUp Vorteil

Mit ClickUp können Sie jede Aufgabe privat zu machen unabhängig von der Liste oder dem Projekt, in dem sie sich befindet.

haben Sie eine ganze Liste von Aufgaben, die privat sein sollen?

Das ist kein Problem.

Mit ClickUp können Sie so groß oder so klein werden, wie Sie wollen, von privaten Aufgaben bis hin zu privaten Spaces.

13. Offline-Modus

Wenn Sie oder Ihr Team viel unterwegs sind, sollte die Projektmanagement-Software, für die Sie sich entscheiden, über eine Art Offline-Funktion verfügen.

Asana Limitierung

Houston, wir haben ein Problem!

Der Offline-Modus von Asana ist nur über die Asana Apps für Android und iOS zugänglich. Die Beschränkung auf Ihr mobiles Gerät für die Offline-Arbeit ist für die meisten Teams nicht ideal.

ClickUp-Vorteil

Mit ClickUp können Sie von überall und auf jedem Gerät offline arbeiten (ja, sogar auf Ihrem Laptop während Ihrer Uber-Fahrt!) Ihre Aufgaben bleiben synchronisiert, sobald Sie eine Internetverbindung haben. Offline-Modus ist verfügbar für:

Web

DesktopiOS Notizen: Möchten Sie ClickUp mit anderen Asana Alternativen vergleichen? Sehen Sie sich an, wie wir vergleichen mit Podio , Wrike , Monday.com und Airtable oder sehen Sie sich unsere Rezension auf Bitrix24 .

17. Ansicht "Alles "

Eines der größten Probleme bei den heutigen Projektmanagement tools ist, dass sie es unglaublich schwer machen, das zu finden, was man sucht.

Asana Limitierung

Asana hat mehrere Ansichten, aber keine einzige Ansicht, in der man alles an einem Ort findet, egal, wo es sich befindet. Sie müssen zwischen mehreren Ansichten hin- und herwechseln und die Suchfunktion nutzen, um alles zu finden, wonach Sie suchen.

ClickUp-Vorteil ClickUp's Ansicht "Alles macht es einfach, das große Ganze zu sehen, ohne jemals die Details zu übersehen. Mit diesem Feature erhalten Sie eine echte Ansicht aller Aufgaben auf jeder Ebene der Hierarchie aus der Vogelperspektive. Sehen Sie Ihre Aufgaben, die Ihres Teams oder die aller Beteiligten in einem - egal, wo sie sich befinden!

18. E-Mail

Haben Sie es satt, mit Registerkarten zwischen Arbeit und Posteingang hin und her zu wechseln?

Asana Limitierung

Asana bietet, wie andere Projektmanagement tools auch, eine E-Mail Funktion an. Es bietet die Möglichkeit, Aufgaben im Posteingang zu erstellen und zu verwalten, indem Sie E-Mails an Asana senden. Cool, oder? Ja, wir sind auch schon eingeschlafen. 😴

Bietet es eine bahnbrechende Möglichkeit, Ihre aktuellen E-Mails direkt neben Ihrer Arbeit zu verwalten - um den größten Zeitkiller von allen (Ihren Posteingang) zu erledigen?

Nein. Kann man es ihnen verdenken? Eine solche Integration ist unglaublich schwierig zu bewerkstelligen.

Es sei denn, Ihr Produktteam ist das von ClickUp.

ClickUp Vorteil

Mit ClickUp's neuem E-Mail-ClickApp können Sie endlich Ihre E-Mails und Ihre Arbeit an ein und demselben Ort verwalten!

Ja, das bedeutet, dass Sie E-Mails direkt von ClickUp aus senden und empfangen können, so einfach wie die Beantwortung eines Kommentars an ein Mitglied des Teams!

Das hilft Ihrem Team zeit zu sparen vom Abrufen von E-Mails außerhalb von ClickUp, halten Sie Unterhaltungen neben relevanter Arbeit organisiert und schaffen Sie Sichtbarkeit in der gemeinsamen Kommunikation mit Ihrem Team.

So funktioniert es:

E-Mails direkt in ClickUp Aufgaben senden und empfangen

Organisieren und Einbinden von E-Mail Threads in Kommentare oder Threads

Anhänge, Formulare, Antwortvorlagen, Signaturen, Automatisierungen und mehr hinzufügen

Mit diesem Feature können Sie Teammitgliedern E-Mails zuweisen, gemeinsam an Sendungen und Antworten arbeiten und sogar auf benutzerdefinierten Feldern basierende Automatisierungen auslösen!

Mit ClickUp können Sie jedes E-Mail-Konto von Gmail, Outlook, Office 365 oder IMAP integrieren.

19. Aufgaben-Checklisten

Ein weiteres unverzichtbares Feature für jede abschließende Projektmanagement-Lösung ist die Checklisten-Funktion.

Asana Limitierung

Es mag verrückt klingen, aber Asana hat keine echten Checklisten innerhalb von Aufgaben. Kann man innerhalb einer Listenansicht Listen erstellen? Sicher.

Aber echte Checklisten für prozesse zu straffen innerhalb einer Aufgabe, oder eine Unteraufgabe einer Aufgabe? Nein!

ClickUp-Vorteil

ClickUp's Aufgaben-Checklisten helfen Ihnen, Schritte und Abläufe für das Abschließen größerer Projekte zu skizzieren, und können an fast jedem Speicherort erstellt oder eingebettet werden, von Aufgaben und Dokumenten bis hin zu Kommentaren und darüber hinaus.

Darüber hinaus können Sie Checklisten für Aufgaben in jedes Feld der Rich-Text-Bearbeitung einfügen, von Kommentar-Threads bis zu ClickUp-Dokumenten!

ClickUp's Checklisten für Aufgaben sind ebenfalls vollständig anpassbar.

Sie können:

Verschachtelte Elemente unterhalb von Listenelementen hinzufügen, um Unterelemente zu erstellen

Elemente per Drag-and-Drop zwischen verschiedenen Zeilen verschieben

Checklistenelemente Ihrem Team zuweisen

Direktes Hinzufügen von Aufgabenverknüpfungen

Speichern Sie Checklisten-Vorlagen zur Wiederverwendung

...und vieles mehr!

20. Sprint

Einst ausschließlich von technischen Teams genutzt, hat sich die vorteile des agilen Projektmanagements wird nun auch auf viele andere Anwendungsfälle und sogar auf nicht-technische Teams angewandt, wie z. B Marketing . Das Herzstück dieser Methodik sind Sprint, ein einzigartiger Ansatz für das Ressourcen- und Teammanagement der nachweislich die Produktivität steigert in jedem Team, in dem iterative Prozesse wichtig sind.

Asana Limitation

Asana verfügt, wie viele andere Projektmanagement-Tools, nicht über ein spezielles Feature für Sprint. Haben sie eine Vorlage für Sprint? Ja. Aber es handelt sich dabei lediglich um eine Vorlage für eine bestehende Ansicht, in der Sie aus Features, die nicht für agile Anwendungsfälle konzipiert sind, Workarounds erstellen müssen.

ClickUp-Vorteil

Wenn Ihr Team eine der agilen Methoden anwendet, um Arbeit abzuschließen und effizienter zu iterieren, dann wird es Sie freuen zu erfahren, dass ClickUp mit einer vollständig nativen Sprint Feature! Mit der ClickApp für Sprint können Sie das perfekte Sprint-Punktesystem erstellen, um die Ressourcen Ihres Teams zu rationalisieren, und das ohne manuelle Arbeit.

Zu erledigen ist das mit der Sprint ClickApp:

Legen Sie Sprint-Termine und -Punkte für Ihr Team fest

Markieren Sie Prioritäten für jeden Sprint

Automatisieren Sie nicht abgeschlossene Arbeiten in den nächsten Sprint-Zyklus

Sprint-Punkte aus Unteraufgaben aufrollen

Verteilen Sie Sprint-Punkte auf mehrere Mitarbeiter, die mit der Aufgabe betraut sind

Sortieren Sie Sprints nach Mitarbeitern, um einfach nachzuverfolgen, wer was zu erledigen hat

ClickUp bietet auch spezielle Dashboards für Sprints, mit denen Ihr Team den Fortschritt der Sprints automatisch nachverfolgen und visualisieren kann!

Sie können vier verschiedene Sprint Widgets hinzufügen und benutzerdefiniert anpassen Dashboard die Ihnen für jeden Bedarf einen anderen Blickwinkel auf Ihre Arbeit bietet:

Diagramm zum Abbrand

Diagramm zum Ausbrand

Kumulatives Flow Diagramm

Diagramm der Geschwindigkeit

Das Feature Sprint von ClickUp kann auch in GitHub-, Bitbucket- und Gitlab-Projekte integriert werden - wenn Ihr Team also Sprint für die Entwicklung nutzt, können Sie alles automatisch in ClickUp nachverfolgen!

Fazit

Während Sie Basecamp, Todoist, Jira ausprobieren könnten, Trello , oder Monday als Asana Alternativen bieten sie nicht alle Features für das Projektmanagement, die Sie benötigen, um Ihr Team effektiv zu verwalten. vergleichen Sie Todoist und Asana mit ClickUp !

Dies ist bei ClickUp nicht der Fall.

ClickUp ist der am schnellsten wachsende Asana-Konkurrent, weil seine intuitive Benutzeroberfläche von Menschen entwickelt wurde, die die Feinheiten der Zusammenarbeit und Produktivität von Teams wirklich verstehen.

Überzeugt, aber noch nicht bereit, Asana zu nutzen?

Sie können clickUp in Asana integrieren und erstellen Sie Aufgaben, sobald sie in Asana hinzugefügt oder bearbeitet werden. Dies hilft Ihnen bei der Arbeit mit Abteilungen in Ihrem Unternehmen, die möglicherweise noch mit Asana arbeiten.

Und wenn Sie schließlich zu ClickUp's Projektmanagement-Lösung wechseln wollen, brauchen Sie nur importieren Sie alle Ihre Daten aus Asana in ClickUp . ClickUp kostenlos erhalten und beenden Sie Ihre Suche nach einem Ersatz für Asana noch heute.