Die 10 besten Softwareprogramme für das Abonnement-Lebenszyklus-Management im Jahr [Jahr]

Wiederkehrende Umsätze klingen wie ein Traum – bis man erkennt, wie komplex die Verwaltung von Hunderten von Abonnements ohne das richtige System ist. Die Zahl der Anbieter von verbrauchsbasierter Software hat sich seit 2015 mehr als verdoppelt, was zu einer Komplexität bei der Abrechnung führt, für die einfachere tools nicht ausgelegt sind.

Dieser Leitfaden stellt die besten Optionen für Abonnement-Lebenszyklus-Management-Software vor und erklärt, worauf Sie achten sollten, bevor Sie sich entscheiden. Außerdem zeigt er Ihnen, wie Tools wie ClickUp AbrechnungsWorkflows mit der gesamten Customer Journey verknüpfen, damit Sie keine Verlängerungsmöglichkeit verpassen. 👀

Software für das Abonnement-Lebenszyklus-Management im Überblick

Name des Tools Am besten geeignet für Die besten Features Preise ClickUp Teams jeder Größe, die Abonnementprozesse und Kunden-Workflows verwalten ClickUp-Dashboards zur Nachverfolgung von Verlängerungs-Metriken, ClickUp-Automatisierungen als Auslöser für den Lebenszyklus, ClickUp Brain für KI-gestützte Erkenntnisse Free Forever; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Chargebee Große B2B-SaaS-Unternehmen mit komplexen Abrechnungsanforderungen Umsatzrealisierung, Mahnwesen, Analysen zum Abonnement Kostenlos starten; kostenpflichtige Pläne ab 7188 $/Jahr Stripe Billing Entwicklerorientierte Teams im Unternehmen, die flexible APIs benötigen Intelligente Wiederholungsversuche, Abrechnungsportal, nutzungsbasierte Abrechnung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Zuora Abonnement-Geschäfte für Unternehmen in großem Maßstab Automatisierung des Quote-to-Cash-Prozesses, Support für mehrere Unternehmenseinheiten, CPQ-Integration Benutzerdefinierte Preisgestaltung Maxio Mittlere bis große B2B-SaaS-Unternehmen mit einer Größe von mittlerem bis großem Umfang, die eine Abstimmung ihrer Finanzabläufe benötigen SaaS-Metriken, ASC 606-Konformität, Automatisierung der Abrechnung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Recurly Mittelständische bis große Abonnement-Geschäftsbereiche, die sich auf die Reduzierung der Abwanderung konzentrieren Intelligente Wiederholungslogik, Abonnentenverwaltung, Analysen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Zoho Billing Kleine Geschäfte im Zoho-Ökosystem Support für mehrere Währungen, Integration von Zahlungsgateways, Kundenportal Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $ pro Organisation und Monat Paddle Kleine bis mittelgroße SaaS-Unternehmen mit unterschiedlichen Größen, die Merchant-of-Record-Dienstleistungen benötigen Steuerkonformität, Optimierung des Bezahlvorgangs, Verwaltung von Abonnementen Pay-as-you-go-Preismodell Agentforce Revenue Management Große Unternehmen mit bestehenden Salesforce-Investitionen CPQ, Abrechnung, Revenue Lifecycle Management Bezahlte Pläne beginnen bei 150 $ pro Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung) FastSpring Globale Softwareunternehmen, die digitale Produkte verkaufen E-Commerce-Komplettlösung, Steuerabwicklung, lokalisierter Checkout Benutzerdefinierte Preisgestaltung

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Was ist eine Software für das Abonnement-Lebenszyklus-Management?

Software für das Abonnement-Lebenszyklusmanagement ist eine Kategorie von tools, die Unternehmen dabei unterstützen, jede Phase der Abonnement-Reise eines Kunden zu verwalten – von der ersten Anmeldung und dem Onboarding über Verlängerungen, Upgrades und Downgrades bis hin zur eventuellen Kündigung oder Rückgewinnung.

Sie ist das operative Rückgrat für jedes Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmen. Ganz gleich, ob Sie ein SaaS-Produkt, einen Mitgliederservice oder eine B2B-Plattform mit Jahresverträgen betreiben – irgendwann werden Sie diese Software benötigen.

Ohne ein spezielles Abonnementmanagement jonglieren Teams oft mit Tabellenkalkulationen, isolierten Abrechnungssystemen und manueller Nachverfolgung von Verlängerungen. Dies führt zu isolierten Inseln fragmentierter Kundendaten.

Sie können Abwanderungsrisiken oder Upselling-Chancen nicht erkennen, wenn Verlängerungstermine in einer Tabelle, die Abrechnungshistorie in einer anderen und Kundennotizen im Posteingang einer Person gespeichert sind.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter laufen Gefahr, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellenkalkulationen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige geschäftliche Erkenntnisse im digitalen Rauschen unter. Mit den Funktionen für die Aufgabenverwaltung von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit nur einem Klick!

Worauf Sie bei einer Software für das Abonnement-Lebenszyklus-Management achten sollten

Die meisten Teams wählen Abrechnungssoftware für Abonnements allein aufgrund der Zahlungsfunktionen aus und bereuen dies später. Die richtige Plattform für das Abonnementmanagement bietet Sichtbarkeit in die gesamte Customer Journey – nicht nur in die Rechnungsstellung.

Ihre Plattform muss außerdem mit Ihrem CRM, Ihrer Buchhaltungssoftware und den Tools verbunden sein, die Ihr Customer-Success-Team bereits nutzt. Wenn diese Systeme nicht miteinander kommunizieren, muss jemand die Daten manuell abgleichen. Genau hier schleichen sich Fehler und versäumte Verlängerungen ein.

Hier sind die Schlüsselfunktionen, die Sie prüfen sollten:

Automatisierte Abrechnung und Rechnungsstellung: Bewältigt die anteilige Berechnung (Anpassung der Gebühren bei Planänderungen während des Zykluses) und Bewältigt die anteilige Berechnung (Anpassung der Gebühren bei Planänderungen während des Zykluses) und komplexe Preisgestaltung ohne manuellen Aufwand

Mahnwesen: Bietet eine intelligente Wiederholungslogik, die fehlgeschlagene Zahlungen wiederherstellt, bevor sie zu Bietet eine intelligente Wiederholungslogik, die fehlgeschlagene Zahlungen wiederherstellt, bevor sie zu verlorenen Kunden führen

Einhaltung der Vorschriften zur Umsatzrealisierung: Unterstützt die Rechnungslegungsstandards ASC 606 und IFRS 15, was besonders für B2B-SaaS wichtig ist

Abonnement-Analytik: Ermöglicht eine Echtzeit-Ansicht über MRR, Abwanderungsrate, Lifetime Value und Ermöglicht eine Echtzeit-Ansicht über MRR, Abwanderungsrate, Lifetime Value und Kohortenanalyse

Kunden-Self-Service-Portale: Ermöglichen es Kunden, Planänderungen und Zahlungsmethoden selbst zu verwalten, wodurch der Support entlastet wird

Workflow-Automatisierung: Setzen Sie Auslöser für Verlängerungserinnerungen , Upgrade-Aufforderungen oder Warnmeldungen für gefährdete Konten basierend auf Lebenszyklus-Ereignissen ein

📮ClickUp Insight: 21 % der Menschen geben an, dass sie mehr als 80 % ihres Arbeitstages mit sich wiederholenden Aufgaben verbringen. Weitere 20 % sagen, dass sich wiederholende Aufgaben mindestens 40 % ihres Tages in Anspruch nehmen. Das bedeutet, dass fast die Hälfte der Arbeitswoche (41 %) für Aufgaben aufgewendet wird, die kaum strategisches Denken oder Kreativität erfordern (wie Folge-E-Mails 👀). ClickUp AI Agents helfen dabei, diese Routinearbeit zu eliminieren. Denken Sie an die Erstellung von Aufgaben, Erinnerungen, Updates, Meeting-Notizen, das Verfassen von E-Mails und sogar das Erstellen von durchgängigen Workflows! All das (und mehr) lässt sich im Handumdrehen mit ClickUp automatisieren – Ihrer All-in-One-App für die Arbeit. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart dank ClickUp-Automatisierungen täglich 1 Stunde pro Mitarbeiter ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

Die 10 besten Softwareprogramme für das Lebenszyklus-Management für Abonnements

1. ClickUp

Bringen Sie Ihre Projekte, Aufgaben, Dokumentationen und Kommunikation im konvergenten KI-Workspace von ClickUp zusammen

Beim Management von Abonnement-Lebenszyklen geht es nicht nur um die Abrechnung. Es geht auch um die Koordination der Workflows, Übergaben und Kundenkontaktpunkte, die darüber entscheiden, ob jemand verlängert oder abwandert.

Mit ClickUp können Abonnement-Teams jeden Kunden über alle Phasen seines Lebenszyklus hinweg verfolgen, Verlängerungsworkflows automatisieren und den vollständigen Kontext zu jedem Konto im Blick behalten – ohne zwischen isolierten Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Verfolgen Sie jede Phase des Lebenszyklus mit Echtzeitdaten

Überwachen Sie Abonnement-Analysen mit ClickUp-Dashboards

Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards Echtzeit-Ansichten über Verlängerungspipelines, gefährdete Konten und Umsatz-Metriken.

Sie beziehen ihre Daten aus demselben Workspace, in dem auch Kundenaufgaben und die Kommunikation gespeichert sind. Dadurch wird die Kontextzerstreuung vermieden, die entsteht, wenn Abrechnungsdaten in einem System, Kundennotizen in einem anderen und Verlängerungsaufgaben irgendwo in einer Tabelle gespeichert sind.

Mithilfe anpassbarer Karten können Sie Ihre gesamten wiederkehrenden Umsätze, anstehende Verlängerungstermine und Abwanderungsrisiken verfolgen. Ob Sie ein Kreisdiagramm benötigen, um Verlängerungen nach Regionen aufzuschlüsseln, oder eine „Berechnungskarte“, um den jährlichen Wert des Vertrags (ACV) zu verfolgen – Dashboards übernehmen die Nachverfolgung von Rohdaten und verwandeln sie in eine visuelle Roadmap.

Gewinnen Sie mit KI Einblicke aus Ihrem gesamten Workspace

Machen Sie Ihren gesamten Workspace durchsuchbar mit ClickUp Brain

Erkennen Sie mit der KI-gestützten Intelligenz von ClickUp Brain Muster im Kundenverhalten, die auf Abwanderungsrisiko oder Wachstumschancen hindeuten könnten.

ClickUp Brain verfügt über den Kontext Ihrer Abonnementdaten sowie über Protokolle von Kundengesprächen und andere in Ihrem Workspace integrierte Tools. Es kann komplexe Vertragsbedingungen sofort zusammenfassen, „festgefahrene“ Verlängerungsaufgaben identifizieren und vorausschauende Erkenntnisse liefern.

Fragen wie „Welche Verlängerungen stehen nächsten Monat an?“ oder „Fassen Sie die Verhandlungshistorie mit Kunde A zusammen“ ersparen Ihnen stundenlange manuelle Recherchen.

Gehen Sie noch einen Schritt weiter mit ClickUp Super Agents, KI-gestützten Teamkollegen, die nicht nur Erkenntnisse liefern, sondern auch entsprechend handeln. Im Gegensatz zu statischen Automatisierungen durchlaufen Super Agents mehrstufige Workflows unter Verwendung des Live-Kontextes des Workspaces, sodass sie sich an veränderte Abonnementdaten anpassen.

Entwickeln Sie einen Super-Agenten, der autonom:

Überwacht täglich Ihre Verlängerungspipeline

Markieren Sie Konten, die Anzeichen für eine Abwanderung zeigen

Entwerfen Sie personalisierte Kontaktansätze für Ihre Kontobetreuer

🦸🏻‍♀️ Starten Sie den Subscription Management Agent, der umsatzrelevante Ereignisse in Echtzeit erfasst und die entsprechenden Auslöser auslöst. Führen Sie die Nachverfolgung des gesamten Lebenszyklus jedes Abonnements mit dem Subscription Management Agent durch

Reduzieren Sie manuelle Aufgaben, die die Kapazitäten Ihres Teams beanspruchen

Befreien Sie Ihr Team von wiederholender Arbeit mit ClickUp Automatisierungen

Erledigen Sie wiederkehrende Aufgaben im Lebenszyklusmanagement mit ClickUp Automatisierungen. Mithilfe von „If This, Then That“-Workflows können Sie Folgendes automatisieren:

Erstellen von Verlängerungsaufgaben 90 Tage vor Vertragsende

Benachrichtigung von Kontobetreuern bei Nutzungsrückgang

Verschieben von Konten durch die Pipeline-Phasen basierend auf Abrechnungsereignissen auf integrierten Plattformen

Wenn ein Kunde eine bestimmte Phase erreicht, können Automatisierungen Folgeaufgaben erstellen, Benachrichtigungen an die richtigen Mitglieder des Teams senden, Benutzerdefinierte Felder in ClickUp aktualisieren oder Elemente durch Ihre Pipeline verschieben.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp-Dashboards: Verfolgen Sie Metriken für Abonnements zusammen mit Betriebsdaten mithilfe benutzerdefinierter Dashboards. Im Gegensatz zu eigenständigen Analysetools befinden sich diese Dashboards genau dort, wo Ihr Team bereits die Kunden-Workflows verwaltet

ClickUp-Automatisierungen: Führen Sie durch den Lebenszyklus ausgelöste Workflows ohne manuellen Eingriff aus. So läuft der Betrieb mit Abonnementen reibungslos, auch wenn Ihr Kundenstamm wächst.

ClickUp Brain: Stellen Sie Fragen zu Kundenkonten, erhalten Sie Zusammenfassungen der jüngsten Aktivitäten oder erstellen Sie Entwürfe für Verlängerungsmitteilungen auf Basis der Kontohistorie – mit KI-gestützter Unterstützung, die den Kontext Ihres ClickUp-Workspaces versteht

ClickUp-Benutzerdefinierte Felder: Erfassen Sie abonnementspezifische Daten wie Wert des Vertrags, Verlängerungsdatum, Abonnementstufe und Abrechnungshäufigkeit direkt in Aufgaben und Kundendatensätzen. Filtern und sortieren Sie Ansichten nach diesen Feldern, um Ihren Kundenstamm schnell zu segmentieren

ClickUp-Formulare: Optimieren Sie Kundenanfragen, Feedback und Probleme mit benutzerdefinierten Optimieren Sie Kundenanfragen, Feedback und Probleme mit benutzerdefinierten ClickUp-Formularen . Die Formulare erstellen automatisch Aufgaben mit den richtigen Mitarbeitern und benutzerdefinierten Felddaten, sodass nichts übersehen wird.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Ein einheitlicher Workspace verhindert Kontext-Wildwuchs: Anstatt zwischen Abrechnungsplattform, CRM, Projektmanagement-Tool und Tabellenkalkulationen hin und her zu springen, können Teams alle Abonnementvorgänge an einem Ort verwalten

Hochgradig anpassbar an Abonnement-Workflows: Durch die Kombination aus ClickUp-Benutzerdefinierten Feldern, Ansichten und ClickUp-Automatisierungen können Teams Abonnement-Management-Prozesse erstellen, die genau zu ihrer tatsächlichen Arbeitsweise passen – und nicht zu dem, was eine starre Abrechnungsplattform für richtig hält.

KI-Funktionen, die Ihren Geschäftskontext verstehen: Gewinnen Sie mit ClickUp Brain Einblicke aus Ihrem gesamten Workspace für schnelle Antworten und nutzen Sie Super Agents für autonome, mehrstufige Workflows, die Verlängerungsprozesse im Hintergrund am Laufen halten. Dies ist besonders nützlich für Abonnement-Teams, die schnelle Antworten zu Kundenkonten benötigen oder Hilfe beim Verfassen von Mitteilungen benötigen.

Nachteile:

Lernkurve für Teams, die noch keine Erfahrung mit anpassbaren Arbeitsplattformen haben

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 11.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz:

Ich nutze ClickUp und finde es wirklich hilfreich. Es bietet viele nützliche Features, und es ist einfach, den Überblick über zugewiesene Aufgaben zu behalten. Mir gefällt, dass alles – Aufgaben, Updates und Chat – an einem Ort verfügbar ist, sodass ich nicht zwischen verschiedenen tools wechseln muss. Das macht die Verwaltung der Arbeit viel einfacher und übersichtlicher. Insgesamt ist es benutzerfreundlich und eignet sich gut für die tägliche Nachverfolgung der Aufgaben.

Ich nutze ClickUp und finde es wirklich hilfreich. Es bietet viele nützliche Features, und es ist einfach, den Überblick über zugewiesene Aufgaben zu behalten. Mir gefällt, dass alles – Aufgaben, Updates und Chat – an einem Ort verfügbar ist, sodass ich nicht zwischen verschiedenen tools wechseln muss. Das macht die Arbeitsverwaltung viel einfacher und übersichtlicher. Insgesamt ist es benutzerfreundlich und eignet sich gut für die tägliche Nachverfolgung von Aufgaben.

2. Chargebee

via Chargebee

Chargebee ist eine Plattform für das Abonnement-Management für B2B-SaaS-Unternehmen mit komplexen Abrechnungsanforderungen.

Die Plattform verwaltet den gesamten „Quote-to-Cash“-Zyklus, von der anfänglichen Preisgestaltung und Angebotserstellung bis hin zur Rechnungsstellung, Umsatzrealisierung und Vertragsverlängerungsverwaltung. Sie bewältigt komplexe Abrechnungsszenarien, darunter nutzungsbasierte Preisgestaltung, Hybridmodelle, Rechnungsstellung in mehreren Währungen und komplexe anteilige Abrechnungsszenarien.

Das Mahnwesen von Chargebee nutzt maschinelles Lernen, um den Zeitpunkt für erneute Zahlungsversuche bei fehlgeschlagenen Zahlungen zu optimieren und so Einnahmen zurückzugewinnen, die andernfalls verloren gingen. Es bietet zudem Analysen für Abonnements, die über die einfache Nachverfolgung der MRR hinausgehen.

Die besten Features von Chargebee

Automatisierung der Umsatzrealisierung: Erfüllen Sie die Anforderungen von ASC 606 und IFRS 15 automatisch und erstellen Sie die Einträge und Berichte, die Finanzteams für eine genaue Umsatzberichterstellung benötigen

Mahnmanagement mit intelligenten Wiederholungsversuchen: Nutzen Sie Algorithmen des maschinellen Lernens, um Muster bei Ausfällen bei Zahlungen zu analysieren und den Zeitpunkt für Wiederholungsversuche zu optimieren, um die Rückgewinnungsraten zu maximieren

Abonnement-Analysen und Berichterstellung: Verfolgen Sie MRR, ARR, Abwanderung, Lifetime Value und andere wichtige Metriken für Abonnements. Kohortenanalysen helfen Teams dabei, die Entwicklung verschiedener Kundensegmente im Zeitverlauf zu verstehen

Vor- und Nachteile von Chargebee

Vorteile:

Bewältigt komplexe B2B-Abrechnungsszenarien problemlos

Leistungsstarke Funktionen zur Umsatzrealisierung

Umfangreiches Integrations-Ökosystem

Nachteile:

Die Implementierung kann für Geschäfte mit besonderen Abrechnungsanforderungen komplex sein

Die benutzerdefinierte Berichterstellung unterliegt bei einigen fortgeschrittenen Anwendungsfällen Limiten

Die Reaktionszeiten des Kundensupports können variieren

Preise von Chargebee

Starter: Kostenlos

Leistung: Ab 7188 $/Jahr

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Chargebee

G2: 4,4/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Chargebee?

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz: Was mir an Chargebee am besten gefällt, ist, dass es die Abrechnung von Abonnements und das Kundenmanagement erheblich vereinfacht. Es hilft dabei, alles an einem Ort zu organisieren, spart Zeit und reduziert den manuellen Aufwand. Die Plattform ist zudem benutzerfreundlich, sodass sich Zahlungen, Rechnungen und Änderungen an Abonnements leichter und ohne große Verwirrung nachverfolgen lassen.

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz:

Was mir an Chargebee am besten gefällt, ist, dass es die Abrechnung von Abonnements und das Kundenmanagement erheblich vereinfacht. Es hilft dabei, alles an einem Ort zu organisieren, spart Zeit und reduziert die manuelle Arbeit. Die Plattform ist zudem benutzerfreundlich, sodass sich Zahlungen, Rechnungen und Änderungen an Abonnements leichter und ohne große Verwirrung nachverfolgen lassen.

Was mir an Chargebee am besten gefällt, ist, dass es die Abrechnung von Abonnements und das Kundenmanagement erheblich vereinfacht. Es hilft dabei, alles an einem Ort zu organisieren, spart Zeit und reduziert den manuellen Aufwand. Die Plattform ist zudem benutzerfreundlich, sodass sich Zahlungen, Rechnungen und Änderungen an Abonnements ohne große Verwirrung leichter nachverfolgen lassen.

3. Stripe Billing

via Stripe

Stripe Billing erweitert die Infrastruktur für Zahlungen von Stripe um das Abonnementmanagement und bietet einen entwicklerorientierten Ansatz für wiederkehrende Umsätze. Seine APIs können praktisch jedes Abrechnungsszenario bewältigen – von einfachen monatlichen Abonnements bis hin zu komplexen nutzungsabhängigen Modellen.

Das intelligente Wiederholungs-Feature der Plattform nutzt maschinelles Lernen, das auf dem riesigen Zahlungsdatensatz von Stripe trainiert wurde, um den Zeitpunkt für Wiederholungsversuche bei fehlgeschlagenen Zahlungen zu optimieren. Über das Kundenabrechnungsportal können Abonnenten ihre Zahlungsmethoden verwalten, Rechnungen einsehen und Abonnements aktualisieren, ohne dass ein Support-Eingriff erforderlich ist.

Stripe Billing eignet sich am besten für Unternehmen, die Stripe bereits für Zahlungen nutzen, oder für solche mit Entwicklungsteams, die in der Lage sind, benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen.

Die besten Features von Stripe Billing

Intelligente Wiederholungsversuche dank Netzwerkintelligenz: Die Wiederholungslogik von Stripe lernt aus den Mustern der Zahlungen im gesamten Netzwerk und optimiert den Zeitpunkt, um die erfolgreiche Wiederherstellung der Zahlungen zu maximieren. Dieser Machine-Learning-Ansatz passt sich automatisch an, ohne dass eine manuelle Konfiguration erforderlich ist.

Flexible nutzungsbasierte Abrechnung: Erfassen Sie die Kundennutzung und stellen Sie die entsprechenden Rechnungen mit APIs aus, die komplexe Preismodelle unterstützen. Ganz gleich, ob Sie pro API-Aufruf, pro Platz oder pro Gigabyte abrechnen – Stripe Billing übernimmt die Berechnung und Rechnungsstellung.

Kundenabrechnungsportal: Ein gehostetes Portal, in dem Kunden Zahlungsmethoden aktualisieren, ihre Abrechnungshistorie einsehen und ihre Abonnements verwalten können. Diese Self-Service-Funktion reduziert Supportanfragen und verbessert das Kundenerlebnis

Vor- und Nachteile von Stripe Billing

Vorteile:

Unübertroffene API-Flexibilität für Entwickler

Netzwerkgestützte Rückforderung der Zahlung

Nahtlose Integration mit Stripe-Zahlungen

Nachteile:

Erfordert Entwicklungsressourcen für die Implementierung und benutzerdefinierte Anpassung

Weniger geeignet für nicht-technische Teams, die sofort einsatzbereite Funktionen benötigen

Für die Umsatzrealisierung und erweiterte Analysen sind zusätzliche tools erforderlich

Preise für Stripe Billing

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Stripe Billing

G2: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Stripe Billing?

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz: Was mir an Stripe Billing am besten gefällt, ist die nahtlose Automatisierung wiederkehrender Zahlungen und die einfache Integration mit anderen Plattformen, wodurch sich die manuelle Arbeit reduziert

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz:

Was mir an Stripe Billing am besten gefällt, ist die nahtlose Automatisierung wiederkehrender Zahlungen und die einfache Integration mit anderen Plattformen, wodurch sich der manuelle Aufwand reduziert

Was mir an Stripe Billing am besten gefällt, ist die nahtlose Automatisierung wiederkehrender Zahlungen und die einfache Integration mit anderen Plattformen, wodurch sich der manuelle Aufwand reduziert

🚀 Installieren Sie die Brain MAX Chrome-Erweiterung, um Ihre Arbeitsbereichsinformationen auch außerhalb von ClickUp zu nutzen. Sehen Sie sich die Abrechnungsseite eines Kunden in Stripe an? Brain MAX kann dessen Verlängerungshistorie abrufen, aktuelle Kontonotizen zusammenfassen und offene Aufgaben für dieses Konto anzeigen – alles über ein Tastenkürzel, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen. Es ist, als würde Ihre Abonnement-Kontext-Ebene Ihnen durch jedes Tool folgen.

4. Zuora

via Zuora

Zuora bietet Unternehmen mit Abonnementmodellen eine umfassende Suite, die den gesamten Lebenszyklus vom Angebot bis zum Umsatz abdeckt.

Die Plattform bewältigt komplexe Szenarien wie die Abrechnung über mehrere Tochtergesellschaften hinweg, komplexe Vertragsänderungen und die Umsatzrealisierung nach mehreren Rechnungslegungsstandards gleichzeitig.

Für große Unternehmen mit etablierten Abonnementgeschäften bietet Zuora die Governance-, Prüfpfad- und Compliance-Funktionen, die Finanz- und Rechtsabteilungen benötigen. Die CPQ-Funktion (Configure-Price-Quote) der Plattform lässt sich in Salesforce und andere CRMs integrieren, sodass Vertriebsteams komplexe Angebote erstellen können, die ohne manuelle Übergaben direkt in die Abrechnung fließen.

Zuoras Analysefunktionen umfassen Dashboards mit Metriken zum Abonnement, Kohortenanalysen und Modelle zur Vorhersage der Abwanderungsrate.

Die besten Features von Zuora

Support für mehrere Unternehmenseinheiten und Währungen: Verwalten Sie Abonnements in globalen Tochtergesellschaften mit unterschiedlichen Währungen, steuerlichen Anforderungen und Rechnungslegungsstandards. Dank dieses Enterprise-Supports sind keine separaten Abrechnungssysteme in den einzelnen Regionen mehr erforderlich.

Automatisierung vom Angebot bis zum Zahlungseingang: Verkaufsangebote fließen ohne manuelle Dateneingabe direkt in die Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung ein. Vertragsänderungen, Verlängerungen und Upgrades werden systematisch abgewickelt, anstatt auf Umwege über Tabellenkalkulationen zurückzugreifen

Erweiterte Umsatzrealisierung: Zuora Revenue (separates Produkt) bietet umfassende Konformität mit ASC 606 und IFRS 15 durch automatisierte Einträge und auditfähige Berichterstellung

Vor- und Nachteile von Zuora

Vorteile:

Entwickelt für die Komplexität von Unternehmen

Starke Salesforce-Integration

Umfassende Prüfpfade

Nachteile:

Die Zeitleiste für die Implementierung kann sich auf mehrere Monate erstrecken

Die Gesamtbetriebskosten sind erheblich

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren Plattformen veraltet

Preise von Zuora

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zuora-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3,9/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 3,9/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zuora?

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz: Zuora bietet hohe Flexibilität bei der Verwaltung der Abonnement-Abrechnungsprozesse und der Umsatzrealisierung. Die Automatisierungsfunktionen reduzieren den manuellen Aufwand, und die Plattform lässt sich gut an das Wachstum des Geschäfts anpassen. Besonders gut gefällt mir, wie einfach sich verschiedene Preismodelle konfigurieren lassen, was dabei hilft, sich an veränderte Kundenbedürfnisse anzupassen. Die Berichte und Dashboards bieten zudem eine gute Sichtbarkeit der finanziellen Performance.

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz:

Zuora bietet hohe Flexibilität bei der Verwaltung der Abonnement-Abrechnungsprozesse und der Umsatzrealisierung. Die Automatisierungsfunktionen reduzieren den manuellen Aufwand, und die Plattform lässt sich gut an das Wachstum des Geschäfts anpassen. Besonders gut gefällt mir, wie einfach sich verschiedene Preismodelle konfigurieren lassen, was dabei hilft, sich an veränderte Kundenbedürfnisse anzupassen. Die Berichterstellung und Dashboards bieten zudem eine gute Sichtbarkeit auf die finanzielle Performance.

Zuora bietet hohe Flexibilität bei der Verwaltung der Abonnement-Abrechnungsprozesse und der Umsatzrealisierung. Die Automatisierungsfunktionen reduzieren den manuellen Aufwand, und die Plattform lässt sich gut an das Wachstum des Geschäfts anpassen. Besonders gut gefällt mir, wie einfach sich verschiedene Preismodelle konfigurieren lassen, was dabei hilft, sich an veränderte Kundenbedürfnisse anzupassen. Die Berichterstellung und Dashboards bieten zudem eine gute Sichtbarkeit der finanziellen Performance.

📚 Lesen Sie auch: Die besten benutzerdefinierten Software-Systeme für Kundendatenbanken

5. Maxio

via Maxio

Maxio, entstanden aus der Fusion von Chargify und SaaSOptics, bietet B2B-SaaS-Unternehmen Abrechnungslösungen für Abonnements mit Funktionen für den Finanzbereich.

Für SaaS-Finanzteams bietet Maxio die entscheidenden Abonnement-Analysen: MRR-Entwicklungen, Kohortenbindung, Umsatz aus Expansion und Kontraktion sowie den Customer Lifetime Value. Diese Metriken werden automatisch aus den Abrechnungsdaten berechnet, sodass keine manuelle Analyse in Tabellenkalkulationen mehr erforderlich ist.

Die ASC 606-konformen Features der Plattform bewältigen die Komplexität der Umsatzrealisierung, mit der Abonnement-Geschäftsmodelle konfrontiert sind.

Die Abrechnungsfunktionen von Maxio unterstützen die in B2B-SaaS-Lösungen gängigen Preismodelle: lizenzbasierte, nutzungsbasierte, gestaffelte und hybride Ansätze.

Die besten Features von Maxio

Native SaaS-Metriken: MRR, ARR, Abwanderungsrate, Expansionsumsatz und andere wichtige Metriken werden automatisch aus Ihren Abrechnungsdaten berechnet. Finanzteams erhalten genaue Zahlen, ohne separate Tabellenkalkulationsmodelle pflegen zu müssen

ASC 606 Umsatzrealisierung: Automatisierte Einhaltung von Rechnungslegungsstandards, einschließlich der Abwicklung von Vertragsänderungen und variabler Gegenleistungen

Flexibilität bei der Abrechnung von Abonnements: Unterstützt lizenzbasierte, nutzungsbasierte und hybride Preismodelle, wie sie im B2B-SaaS-Bereich üblich sind

Vor- und Nachteile von Maxio

Vorteile:

Speziell für B2B-SaaS entwickelt

Zuverlässige Metriken und Analysen für Finanzteams

Zuverlässige Funktionen zur Umsatzrealisierung

Nachteile:

Die Benutzeroberfläche kann aufgrund der Zusammenführung zweier Produkte etwas unzusammenhängend wirken

Für einige Features ist ein Wechsel zwischen verschiedenen Modulen erforderlich

Im Vergleich zu einigen Mitbewerbern ein kleineres Unternehmen

Preise für Maxio

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Maxio

G2: 4,3/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Maxio?

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz: Ich nutze Maxio für die Nachverfolgung aller Rechnungen und Details der Abonnements meiner Clients. Was mir an Maxio am besten gefällt, ist, dass ich ganz einfach eine Rechnung oder ein Abonnement aufrufen kann, während ich mit einem Client telefoniere. Ich kann eine Rechnung schnell, innerhalb von etwa zwei Minuten, einsehen und problemlos auf Kontaktinformationen zugreifen. Die Plattform ist wirklich benutzerfreundlich. Das Setup war für mich sehr einfach, und ich konnte vom ersten Tag an auf Maxio zugreifen und Abonnements sowie Rechnungen einsehen.

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz:

Ich nutze Maxio für die Nachverfolgung aller Rechnungen und Details der Abonnements meiner Clients. Was mir an Maxio am besten gefällt, ist, dass ich ganz einfach eine Rechnung oder ein Abonnement aufrufen kann, während ich mit einem Client telefoniere. Ich kann eine Rechnung schnell, innerhalb von etwa zwei Minuten, einsehen und problemlos auf Kontaktinformationen zugreifen. Die Plattform ist wirklich benutzerfreundlich. Das Setup war für mich sehr einfach, und ich konnte vom ersten Tag an auf Maxio zugreifen und Abonnements sowie Rechnungen einsehen.

Ich nutze Maxio für die Nachverfolgung aller Rechnungen und Details der Abonnements meiner Clients. Was mir an Maxio am besten gefällt, ist, dass ich ganz einfach eine Rechnung oder ein Abonnement aufrufen kann, während ich mit einem Client telefoniere. Ich kann eine Rechnung schnell, innerhalb von etwa zwei Minuten, einsehen und problemlos auf Kontaktinformationen zugreifen. Die Plattform ist wirklich benutzerfreundlich. Das Setup war für mich sehr einfach, und ich konnte vom ersten Tag an auf Maxio zugreifen und Abonnements sowie Rechnungen einsehen.

🎥 Für ein effektives Kundenlebenszyklusmanagement ist eine aktuelle Wissensdatenbank unverzichtbar. Erfahren Sie, wie KI Ihnen beim Aufbau und der Pflege helfen kann!

6. Recurly

via Recurly

Recurly konzentriert sich stark auf die Kundenbindung bei Abonnements und positioniert seine Plattform darauf, sowohl die freiwillige als auch die unfreiwillige Abwanderung zu reduzieren.

Die intelligente Wiederholungslogik und die Features zum Umgang mit abgelehnten Zahlungen der Plattform stellen fehlgeschlagene Zahlungen wieder her, bevor sie zum Ergebnis von Kundenverlusten führen. Für Abonnement-Geschäftsmodelle, bei denen schon kleine Verbesserungen der Kundenbindung erhebliche Auswirkungen auf den Umsatz haben, ist dieser Fokus auf die Reduzierung der Abwanderung überzeugend.

Recurly bewältigt gängige Abrechnungsszenarien für Abonnements problemlos: wiederkehrende Gebühren, einmalige Gebühren, nutzungsabhängige Komponenten und Planänderungen. Die Oberfläche zur Abonnentenverwaltung bietet Teams Sichtbarkeit auf einzelne Kundenkonten, einschließlich Abrechnungsverlauf, Planänderungen und Kommunikationsprotokollen.

Sie lässt sich in gängige Zahlungsgateways integrieren und bietet eine gehostete Seite für Zahlungen für Unternehmen, die sich nicht direkt um die PCI-Compliance kümmern möchten.

Die besten Features von Recurly

Intelligente Wiederholungslogik: Maschinelles Lernen optimiert den Zeitpunkt und die Vorgehensweise bei der Wiederholung fehlgeschlagener Zahlungen und maximiert so die Rückgewinnungsraten. Das System passt sich an Zahlungsmuster und Ablehnungsgründe an

Ablehnungsmanagement: Über Wiederholungsversuche hinaus bietet Recurly Tools zur Aktualisierung abgelaufener Karten, zur Bearbeitung von Soft Declines und zur Kommunikation mit Kunden bei Problemen bei Zahlungen

Abonnentenverwaltung: Eine einheitliche Ansicht über die Abonnementhistorie, Abrechnungsereignisse und die Kommunikation jedes Kunden. Support-Teams können den Status des Kontos schnell erfassen und Maßnahmen ergreifen

Vor- und Nachteile von Recurly

Vorteile:

Starker Fokus auf Kundenbindung und Rückgewinnung von Zahlungen

Ausgewogenes Verhältnis zwischen Features und Benutzerfreundlichkeit

Solide Integrationsmöglichkeiten mit den wichtigsten Gateways für Zahlungen

Nachteile:

Erweiterte Analysen und Berichterstellung haben ihre Grenzen

Für einige benutzerdefinierte Anpassungen ist die Mitwirkung von Entwicklern erforderlich

Für Features des Unternehmens sind möglicherweise Pläne der höheren Preisstufe erforderlich

Preise von Recurly

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Recurly

G2: 4,0/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Recurly?

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz: Ich schätze es sehr, dass Recurly eine zentrale Datenquelle für die Verwaltung von Abonnements bietet, was für unsere Geschäftsabläufe unglaublich nützlich ist. Ich finde es toll, dass sich jeder Anbieter für Zahlungen mit minimalem Aufwand nahtlos integrieren lässt – das spricht Bände über die Flexibilität der Lösung.

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz:

Ich schätze es sehr, dass Recurly eine zentrale Datenquelle für die Verwaltung von Abonnements bietet, was für unsere Geschäftsabläufe unglaublich nützlich ist. Ich finde es toll, dass sich jeder Anbieter für Zahlungen mit minimalem Aufwand nahtlos integrieren lässt – das spricht Bände über die Flexibilität der Lösung.

Ich schätze es sehr, dass Recurly eine zentrale Datenquelle für die Verwaltung von Abonnements bietet, was für unsere Geschäftsabläufe unglaublich nützlich ist. Ich finde es toll, dass sich jeder Anbieter für Zahlungen mit minimalem Aufwand nahtlos integrieren lässt – das spricht Bände über die Flexibilität der Lösung.

📚 Lesen Sie auch: Software-tools zur Kundenbindung

7. Zoho Billing

via Zoho

Zoho Billing, ehemals Zoho Subscriptions, bietet Abonnementverwaltung als Teil des umfassenden Zoho-Ökosystems. Für Unternehmen, die bereits Zoho CRM, Zoho Books oder andere Zoho-Anwendungen nutzen, sorgt die native Integration für ein einheitliches Erlebnis.

Die Plattform unterstützt gängige Abrechnungsszenarien für Abonnements: wiederkehrende Rechnungen, mehrere Abrechnungszyklen und einfache nutzungsabhängige Gebühren. Über das Kundenportal von Zoho Billing können Kunden Rechnungen einsehen, Zahlungsmethoden aktualisieren und ihre Abonnements verwalten. Dank der Unterstützung mehrerer Währungen eignet sich die Plattform für Unternehmen mit internationalen Kunden.

Zoho Billing eignet sich gut für kleine bis mittelgroße Geschäfte mit einfachen Abonnementmodellen.

Die besten Features von Zoho Billing

Native Integration in das Zoho-Ökosystem: Nahtlose Verbindung zu Zoho CRM, Zoho Books und anderen Zoho-Anwendungen. Kundendaten, Rechnungen und Buchhaltungs-Einträge werden automatisch synchronisiert

Abrechnung in mehreren Währungen: Unterstützung für die Abrechnung mit Kunden in ihrer Landeswährung mit automatischer Wechselkursabwicklung

Client-Self-Service-Portal: Kunden können Rechnungen einsehen, Informationen zur Zahlung aktualisieren und Abonnements verwalten, ohne den Support kontaktieren zu müssen

Vor- und Nachteile von Zoho Billing

Vorteile:

Hervorragender Wert für bestehende Zoho-Benutzer

Einfach zu handhaben für Standard-Abrechnungsszenarien

Günstige Preise im Vergleich zu eigenständigen Plattformen

Nachteile:

Eingeschränkte Funktionen für komplexe Abrechnungen

Grundlegende Features zur Umsatzrealisierung

Für erweiterte Features sind möglicherweise Zoho-Pläne der höheren Preisstufe erforderlich

Preise für Zoho Billing

Standard: 29 $ pro Organisation/Monat

Premium: 69 $ pro Organisation/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Billing

G2: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Billing?

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz: Damit kann ich ganz einfach Zahlungen von potenziellen Kunden einziehen. Mir gefällt die Historie, die man auf der Registerkarte jedes Benutzers haben kann, und auch die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten.

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz:

Damit kann ich ganz einfach Zahlungen von potenziellen Kunden einziehen. Mir gefällt die Historie, die man auf der Registerkarte jedes Benutzers sehen kann, und auch die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten.

Damit kann ich ganz einfach Zahlungen von potenziellen Kunden einziehen. Mir gefällt die Historie, die man auf der Registerkarte jedes Benutzers sehen kann, und auch die benutzerdefinierten Ansichten.

📚 Lesen Sie auch: So verwalten Sie Clients, wenn Ihre Agentur wächst

8. Paddle

via Paddle

Paddle fungiert als Merchant of Record, d. h., das Unternehmen übernimmt im Auftrag von Softwareunternehmen die Abwicklung von Zahlungen, die Einhaltung steuerlicher Vorschriften und den Schutz vor Betrug. Für SaaS-Geschäftsmodelle, die weltweit verkaufen, beseitigt dieses Modell die Komplexität der Verwaltung von Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und anderen steuerlichen Verpflichtungen in verschiedenen Rechtsräumen.

Die Plattform vereint Checkout, Abrechnung und Abonnementverwaltung in einem einheitlichen System. Der Checkout-Prozess ist auf Konversion optimiert und bietet Features wie intelligentes Zahlungsrouting und lokalisierte Zahlungsoptionen.

Paddle kümmert sich um lokalisierte Preise, Umrechnungen der Währungen und Präferenzen für Zahlungen für verschiedene Regionen. Zu den Funktionen für das Abonnementmanagement gehören die Verwaltung von Plänen, die anteilige Abrechnung sowie grundlegende Analysen.

Die besten Features von Paddle

Merchant-of-Record-Modell: Paddle kümmert sich um die Einhaltung der Steuervorschriften, den Betrugsschutz und die Abwicklung der Zahlungen. Ihr Unternehmen muss sich nicht in mehreren Ländern für die Umsatzsteuer registrieren lassen oder sich mit den komplexen Umsatzsteuerregelungen auseinandersetzen.

Lokalisiertes Checkout-Erlebnis: Automatische Umrechnung der Währungen, lokale Zahlungsmethoden und lokalisierte Preise tragen dazu bei, die Konversionsraten für globale Kunden zu maximieren

Integriertes Abonnementmanagement: Die Erstellung von Plänen, Upgrades, Downgrades und Kündigungen werden auf derselben Plattform abgewickelt wie die Zahlungen

Vor- und Nachteile von Paddle

Vorteile:

Entlastet Sie bei der Einhaltung steuerlicher Vorschriften für den weltweiten Vertrieb

Optimiert für die Konversion mit lokalisiertem Checkout

Vereinfachte Abläufe mit einer einzigen Plattform für Zahlungen, Abonnements und Steuern

Nachteile:

Weniger Kontrolle über die Abrechnungsbeziehung zum Kunden

Bei großem Umfang kann die Preisgestaltung auf Umsatzbeteiligung teurer sein

Die Features zur Verwaltung von Abonnementen sind weniger ausgefeilt als bei speziellen Plattformen

Preise für Paddle

Pay-as-you-go: 5 % + 0,50 $ pro Transaktion

Benutzerdefinierte Preisgestaltung für größere Volumina verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Paddle

G2: 4,5/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Paddle?

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz: Ich nutze Paddle, um Zahlungen und Abonnements für mein Softwareprodukt zu verwalten. Es übernimmt die Abrechnung, Rechnungsstellung und Steuerkonformität für Kunden in verschiedenen Ländern, was den internationalen Vertrieb erheblich vereinfacht, ohne dass wir uns selbst um lokale Steuervorschriften kümmern müssen. Paddle löst mehrere Probleme bei Zahlungen und der Berichterstellung, mit denen ich bei anderen Anbietern konfrontiert war. Mit Paddle sind Auszahlungen konsistenter, die Berichterstellung ist einfacher und übersichtlicher, und Gebühren, Steuern und Endbeträge sind leichter zu verstehen, was den Hin- und Her-Fragen und Fehlern auf der Plattform entgegenwirkt.

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz:

Ich nutze Paddle, um Zahlungen und Abonnements für mein Softwareprodukt zu verwalten. Es übernimmt die Abrechnung, Rechnungsstellung und Steuerkonformität für Kunden in verschiedenen Ländern, was den internationalen Vertrieb erheblich vereinfacht, ohne dass wir uns selbst um lokale Steuervorschriften kümmern müssen. Paddle löst mehrere Probleme bei Zahlungen und der Berichterstellung, mit denen ich bei anderen Anbietern konfrontiert war. Mit Paddle sind Auszahlungen konsistenter, die Berichterstellung ist einfacher und übersichtlicher, und Gebühren, Steuern und Endbeträge sind leichter zu verstehen, was den Hin- und Her-Fragen und Fehlern auf der Plattform entgegenwirkt.

Ich nutze Paddle, um Zahlungen und Abonnements für mein Softwareprodukt zu verwalten. Es übernimmt die Abrechnung, Rechnungsstellung und Steuerkonformität für Kunden in verschiedenen Ländern, was den internationalen Vertrieb erheblich vereinfacht, ohne dass wir uns selbst um lokale Steuervorschriften kümmern müssen. Paddle löst mehrere Probleme bei Zahlungen und der Berichterstellung, mit denen ich bei anderen Anbietern konfrontiert war. Mit Paddle sind Auszahlungen konsistenter, die Berichterstellung ist einfacher und übersichtlicher, und Gebühren, Steuern und Endbeträge sind leichter zu verstehen, was den Hin- und Her-Fragen und Fehlern auf der Plattform entgegenwirkt.

9. Agentforce Revenue Management

via Salesforce

Agentforce Revenue Management (ehemals Salesforce Revenue Cloud) integriert das Abonnementmanagement in das Salesforce-Ökosystem und kombiniert CPQ, Abrechnung und Revenue-Lifecycle-Management. Für Unternehmen, die bereits in Salesforce investiert haben, bietet es eine native Lösung, die Kunden-, Vertriebs- und Abrechnungsdaten auf einer einzigen Plattform zusammenführt.

Dank der CPQ-Funktionen der Plattform können Vertriebsteams komplexe Angebote mit Abonnementprodukten, nutzungsabhängigen Komponenten und einmaligen Gebühren erstellen. Diese Angebote werden ohne manuelle Übergaben direkt in die Abrechnung übernommen, was Fehler reduziert und den Zyklus vom Angebot bis zum Zahlungseingang beschleunigt.

Sie kümmert sich außerdem um Vertragsänderungen, Verlängerungen und die Auswirkungen von Änderungen an den Abonnementen auf die Umsatzrealisierung.

Die besten Features von Agentforce Revenue Management

Native Salesforce-Integration: Kundendaten, Opportunities, Angebote und Abrechnungen werden direkt in Salesforce verwaltet. Vertriebs- und Finanzteams arbeiten auf der Grundlage derselben Datenquelle.

CPQ für komplexe Geschäfte: Erstellen Sie Angebote mit mehreren Abonnementprodukten, Nutzungskomponenten und benutzerdefinierten Preisen. GenehmigungsWorkflows gewährleisten die Preisgestaltungskontrolle

Revenue-Lifecycle-Management: Führen Sie die Nachverfolgung der Umsätze vom ersten Angebot über die Abrechnung bis hin zur Erfassung durch, mit Sichtbarkeit in die gesamte Umsatzbeziehung zum Kunden

Vor- und Nachteile von Agentforce Revenue Management

Vorteile:

Integriert in Salesforce CRM, wodurch Datensilos vermieden werden

Bewältigt unternehmensspezifische Komplexität wie mehrjährige Verträge und Vertragsänderungen

Umfassende Governance- und Audit-Funktionen

Nachteile:

Erfordert erhebliche Investitionen in die Implementierung

Nur für Unternehmen sinnvoll, die bereits auf Salesforce committen

Für kleinere Geschäfte kann die Komplexität überwältigend sein

Preise für Agentforce Revenue Management

Growth: 150 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Advanced: 200 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Agentforce Revenue Management

G2: 4,2/5 (über 1400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Agentforce Revenue Management?

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz: Salesforce Revenue Cloud ist der Branchenführer im Bereich KI-gestütztes Umsatzmanagement – von der Teile- und Angebotsverwaltung bis hin zur Abrechnung und Rechnungsstellung. Es ist mit Abstand das leistungsstärkste tool auf dem Markt, das Alles zu erledigen hat. Kombinieren Sie dies mit Agentforce, und Sie erhalten eine erstklassige Lösung, die keine Herausforderung scheut.

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz:

Salesforce Revenue Cloud ist der Branchenführer im Bereich KI-gestütztes Umsatzmanagement – von der Teile- und Angebotsverwaltung bis hin zur Abrechnung und Rechnungsstellung. Es ist mit Abstand das leistungsstärkste tool auf dem Markt, das diese Aufgaben erfüllt. Kombinieren Sie dies mit Agentforce, und Sie erhalten eine erstklassige Lösung, die keine Herausforderung scheut.

Salesforce Revenue Cloud ist der Branchenführer im Bereich KI-gestütztes Umsatzmanagement – von der Teile- und Angebotsverwaltung bis hin zur Abrechnung und Rechnungsstellung. Es ist mit Abstand das leistungsstärkste tool auf dem Markt, das Alles erledigt. Kombinieren Sie dies mit Agentforce, und Sie erhalten eine erstklassige Lösung, die keine Herausforderung scheut.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Salesforce Connected Search-Integration, um in ClickUp nach Salesforce-Datensätzen zu suchen und eine Vorschau davon anzuzeigen! Durchsuchen Sie Datensätze, sehen Sie sich detaillierte Salesforce-Link-Vorschauen in Aufgaben an und erstellen Sie neue Salesforce-Aufgaben und -Leads über die KI-Befehlsleiste, ohne ClickUp zu verlassen. ClickUp lässt sich nativ in Salesforce integrieren

10. FastSpring

via FastSpring

FastSpring bietet Full-Service-E-Commerce für Software- und Digitalproduktunternehmen und fungiert dabei als Merchant of Record.

Die Plattform wickelt weltweite Zahlungen, die Einhaltung steuerlicher Vorschriften und das Abonnementmanagement ab, sodass Softwareunternehmen international verkaufen können, ohne eine eigene Zahlungsinfrastruktur aufbauen zu müssen. Ihre Stärke liegt in der Optimierung des Bezahlvorgangs und den globalen Zahlungsfunktionen.

FastSpring unterstützt lokalisierte Preise, mehrere Währungen und regionsspezifische Zahlungsmethoden. Die Abonnementverwaltung des Anbieters kümmert sich um wiederkehrende Abrechnungen, Planänderungen und die Kundenkommunikation, auch wenn die Features weniger umfangreich sind als bei speziellen Abonnementplattformen.

Die besten Features von FastSpring

E-Commerce-Komplettlösung: FastSpring wickelt Checkout, Zahlungen, Steuerkonformität und Abonnementverwaltung auf einer einzigen Plattform ab. Softwareunternehmen können sich so auf die Produktentwicklung konzentrieren, anstatt sich um die Zahlungsinfrastruktur kümmern zu müssen

Globale Zahlungsoptimierung: Unterstützung lokaler Zahlungsmethoden, Währungen und Preise in verschiedenen Regionen. Die Plattform optimiert die Konversionsrate basierend auf dem Standort des Kunden

Steuer- und Compliance-Abwicklung: Als Merchant of Record verwaltet FastSpring weltweit die Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer und andere steuerliche Verpflichtungen

Vor- und Nachteile von FastSpring

Vorteile:

Vereinfacht den weltweiten Softwarevertrieb

Ein optimiertes Checkout-Erlebnis verbessert die Konversionsraten

Reduziert den Compliance-Aufwand durch die Abwicklung von Steuern

Nachteile:

Die Features zur Verwaltung von Abonnementen sind weniger ausgefeilt als bei spezialisierten Plattformen

Das Umsatzbeteiligungsmodell kann bei höheren Volumina kostspielig sein

Weniger Kontrolle über die Abrechnungsbeziehung zum Kunden

Preise von FastSpring

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu FastSpring

G2: 4,5/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über FastSpring?

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz: Ich mag FastSpring, weil es verschiedene Methoden für Zahlungen bietet, was Online-Transaktionen flexibel macht. Es bietet Sicherheit, was für mich bei der Abwicklung von Zahlungen ein großes Plus ist. Außerdem schätze ich seine Einfachheit, da sie die Verwaltung erleichtert.

Ein G2-Benutzer macht eine Notiz:

Ich mag FastSpring, weil es verschiedene Methoden für Zahlungen bietet, was Online-Transaktionen flexibel macht. Es bietet Sicherheit, was für mich bei der Abwicklung von Zahlungen ein großes Plus ist. Außerdem schätze ich seine Einfachheit, da sie die Verwaltung erleichtert.

Ich mag FastSpring, weil es verschiedene Methoden für Zahlungen bietet, was Online-Transaktionen flexibel macht. Es bietet Sicherheit, was für mich bei der Abwicklung von Zahlungen ein großes Plus ist. Außerdem schätze ich seine Einfachheit, da sie die Verwaltung erleichtert.

⭐️ Reduzieren Sie die Abwanderung, indem Sie Ihren Support-Teams die Leistungsfähigkeit von KI zur Verfügung stellen. Dieses Video zeigt Ihnen, wie das geht!

Verwalten Sie Ihren Lebenszyklus des Abonnements mit ClickUp

Bei der Auswahl einer Software für das Abonnement-Lebenszyklus-Management kommt es darauf an, die Komplexität Ihrer Betriebsabläufe mit dem richtigen Leistungsumfang der Plattform in Einklang zu bringen. Einfache Abonnement-Unternehmen können mit unkomplizierten Abrechnungstools beginnen, während Unternehmen mit nutzungsabhängiger Preisgestaltung, Enterprise-Verträgen oder globalen Kunden Plattformen benötigen, die für diese Komplexität ausgelegt sind.

Der wichtigste Faktor ist nicht die Anzahl der Features – entscheidend ist, ob sich die Plattform in die tatsächlichen Arbeitsabläufe Ihres Teams integrieren lässt. Abrechnungsdaten, die isoliert von den Customer-Success-Workflows gespeichert werden, führen zu einer Zersplitterung der Informationen, was verpasste Verlängerungen und vermeidbare Abwanderungen zur Folge hat.

Verwalten Sie Abonnementvorgänge im Rahmen umfassenderer Kunden-Workflows, erstellen Sie benutzerdefinierte Funktionen für die Lebenszyklus-Nachverfolgung, implementieren Sie Automatisierungen für Verlängerungsprozesse und behalten Sie dank der Flexibilität von ClickUp den vollständigen Überblick über jedes Konto. Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen zu Software für das Abonnementmanagement

Was ist der Unterschied zwischen Software für das Lebenszyklusmanagement für Abonnements und Software für wiederkehrende Abrechnungen?

Software für wiederkehrende Abrechnungen konzentriert sich in erster Linie auf die Abwicklung der Zahlungen und die termingerechte Rechnungserstellung. Das Abonnement-Lebenszyklus-Management umfasst die gesamte Customer Journey – Onboarding, Kundenbindung, Verlängerung, Erweiterung und Kundenbindung – wobei die Abrechnung nur eine Komponente eines umfassenderen Betriebssystems ist.

Projektmanagement-Plattformen wie ClickUp erstellen Workflows, die Kunden durch die verschiedenen Lebenszyklusphasen begleiten, Erinnerungen an Verlängerungen automatisieren und den Kontext für jedes Konto verwalten. ClickUp-Dashboards können Verlängerungspipelines visualisieren, während ClickUp-Automatisierungen routinemäßige Nachfassaktionen übernehmen.

Welche Features unterscheiden Abonnement-Management-Plattformen für Unternehmen von Lösungen für kleine Unternehmen?

Unternehmensplattformen unterstützen in der Regel mehrere Unternehmenseinheiten, komplexe Compliance bei der Umsatzrealisierung (ASC 606/IFRS 15), erweiterte CPQ-Funktionen, detaillierte Benutzerberechtigungen und umfassende Prüfpfade. Lösungen für kleine Unternehmen legen mehr Wert auf Benutzerfreundlichkeit und eine schnellere Implementierung als auf Konfigurierbarkeit.

Ist eine spezielle Software für das Abonnementmanagement für SaaS-Geschäftsbereiche notwendig?

Das hängt von der Komplexität ab. Start-ups mit einfachen Preismodellen kommen oft mit einfachen Rechnungsstellungstools aus. Wenn Preismodelle komplexer werden – nutzungsabhängige Komponenten, Verträge für Unternehmen, mehrere Produkte –, wird ein spezielles Abonnement-Management für Genauigkeit und betriebliche Effizienz unerlässlich.