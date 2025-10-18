Die acht besten CRM- und Rechnungsstellungssoftwareprogramme für 2025

Wenn Sie schnell wachsen, ist ein Customer-Relationship-Management-System (CRM), das nicht mit Ihrem Rechnungsstellungssystem kompatibel ist, das Letzte, was Sie brauchen.

Unzusammenhängende tools bedeuten langsamere Verkaufszyklen, verstreute Kundendaten und Abrechnungsfehler, die Geld und Vertrauen kosten.

Dieser Blogbeitrag befasst sich mit acht CRM- und Rechnungsstellungs-Tools, die mit Ihrem Geschäft mitwachsen.

Finden wir das richtige tool für Sie! 🧾

Die besten CRM- und Rechnungsstellungsprogramme auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle mit einem Vergleich aller CRM- und Rechnungsstellungssoftware. 📊

tool Beste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Einheitliche Aufgabe- und Client-Verwaltung, KI-gestützte Dokumente und Automatisierungen, benutzerdefinierte Rechnungsworkflows Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und große Unternehmen All-in-One-Projekt-Workspace, CRM und Rechnungsstellung mit integrierter KI-Unterstützung Free forever; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Zoho CRM und Zoho Invoice CRM-integrierte Rechnungsstellung, Zahlung-Erinnerungen, KundenportaleTeamgröße: Ideal für kleine und mittelständische Dienstleistungsunternehmen Automatisierung der Kundenbeziehungen mit integrierter Rechnungsstellung Kostenlose Testversion; ab 20 $/Monat pro Benutzer Flowlu Kundenbeziehungsmanagement mit integrierten Tools für Rechnungsstellung und Kostenvoranschläge, Automatisierung für wiederkehrende Zahlungen Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen und kleine Unternehmen Aufgabe-Plan, Vertriebsmanagement und Zahlung-Nachverfolgung Free-Plan verfügbar; ab 49 $/Monat pro Benutzer Pipedrive Deal-orientiertes CRM, intelligente Erstellung von Rechnungen aus Deals, Integrationsmöglichkeiten mit Abrechnungsplattformen Teamgröße: Ideal für kleine Unternehmen Pipeline-Management, Client-Follow-ups und Rechnungsstellungsfunktionen kostenlose Testversion; ab 24 $/Monat pro Benutzer FreshBooks Einfache Rechnungsstellung mit Zeiterfassung, Erfassung von Ausgaben und Automatisierung von Verzugsgebühren Teamgröße: Ideal für Einzelpersonen und kleine Unternehmen Zeiterfassung, Spesenabrechnung und Rechnungsstellung kostenlose Testversion; ab 21 $/Monat pro Benutzer HubSpot Intelligentes Kontaktmanagement, Quote-to-Cash-tools und Stripe/QuickBooks-Integrationen für kostenpflichtige Pläne Teamgröße: Ideal für kleine und mittelständische Unternehmen CRM-Automatisierung, Angebotserstellung und Umsatzberichterstattung Free-Plan verfügbar; ab 15 $/Monat pro Benutzer Bitrix24 CRM-Software mit Aufgabe-Nachverfolgung, Kundenportal, Telefonie und Optionen für elektronische Signatur Teamgröße: Ideal für kleine und mittelständische Unternehmen Teamzusammenarbeit, Nachverfolgung von Verkaufsabschlüssen und Zahlung Free-Plan, ab 124 $/Monat für 50 Benutzer Odoo CRM Modulares CRM mit Rechnungs-/Angebots-Apps, Pipeline-Automatisierung, Lead-NachverfolgungTeamgröße: Ideal für mittelständische Unternehmen und wachsende Betriebe Benutzerdefinierte Anpassung von Workflow und Kundenmanagement Free-Plan verfügbar; ab 31,10 $ pro Monat und Benutzer.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Editorial Team arbeitet nach einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Worauf sollten Sie bei CRM- und Rechnungsstellungssoftware achten?

Sie fragen sich, wie Sie eine CRM- und Rechnungsstellungssoftware auswählen sollen?

Beginnen Sie damit, herauszufinden, wo Ihr aktueller Vertriebsprozess Schwachstellen aufweist, sei es aufgrund verstreuter Client-Daten, versäumter Nachfassaktionen oder verspäteter Zahlungen. Hier sind einige zusätzliche Features, die Sie priorisieren sollten:

Anpassbare Pipelines und Status: Suchen Sie nach CRM-Lösungen, mit denen Sie Vertriebsphasen, Deal-Status und Lead-Workflows an Ihre Geschäftsprozesse anpassen können.

Automatisierte Rechnungsstellung und Erinnerungen: Wählen Sie tools, die wiederkehrende Abrechnungen, automatisierte Rechnungserstellung und Zahlung-Erinnerungen unterstützen, um manuelle Arbeit zu reduzieren.

Zentrale Client-Kommunikation: Suchen Sie nach Plattformen, die sich in E-Mail oder chatten integrieren lassen, damit alle Client-Unterhaltungen in Ihrem Arbeitsbereich gespeichert und durchsuchbar sind.

Echtzeit-Berichterstellung und Dashboards: Ziehen Sie Systeme in Betracht, die visuelle Dashboards bieten, um Umsatz, Zahlung und Vertriebsleistung auf einen Blick zu verfolgen.

Integration mit Finanz-tools: Stellen Sie sicher, dass die Software problemlos eine Verbindung zu Apps wie QuickBooks, Stripe oder Harvest herstellt, um Finanzvorgänge zu optimieren.

Die beste CRM- und Rechnungsstellungssoftware

Dies sind unsere Empfehlungen für die beste CRM- und Rechnungsstellungssoftware. 👇

ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement, CRM und Rechnungsstellung)

Verwalten Sie CRM-Prozesse in ClickUp Mit der Board-Ansicht in ClickUp CRM können Sie sich Details zu Geschäften, Aufgaben oder Kundenfortschritt anzeigen lassen.

ClickUp bietet Ihnen einen vernetzten Arbeitsbereich, in dem Sie Leads bearbeiten, Client-Arbeit nachverfolgen und Zahlungen verwalten können.

Bauen Sie Ihre Pipeline mit ClickUp CRM auf.

Beginnen Sie mit ClickUp CRM, das die Nachverfolgung zu etwas macht, das tatsächlich zu Ihrem Prozess passt. Mit ClickUp Aufgaben können Sie jede Anfrage oder jeden Geschäftsabschluss protokollieren, dann zugehörige Dateien anhängen, Teamkollegen taggen und als Notiz wichtige Aktualisierungen im Verlauf der Unterhaltung notieren.

Angenommen, Sie erhalten von einem Einzelhandels-Client die Anfrage für ein komplettes Rebranding. Sie erstellen eine Aufgabe, fügen die Notizen zum Erstgespräch hinzu, Tag Ihren Designleiter und fügen das erste Moodboard ein – alles an einem Ort.

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Leads in ClickUp Aufgaben

Im Laufe des Lead-Prozesses aktualisieren Sie dessen Phase mithilfe der ClickUp-benutzerdefinierten Aufgabenstatus, z. B. „Angebot gesendet“, „Warten auf Überarbeitungen“ oder „Rechnung ausstehend“, sodass immer klar ist, was gerade läuft und was noch einen Anstoß benötigt.

Fügen Sie dann ClickUp Benutzerdefinierte Felder hinzu, um Projektdetails wie Zahlungsbedingungen, Client-E-Mail-Adressen oder geschätzte Werte zu speichern. Auf diese Weise haben Sie die Info bereits zur Hand, wenn Sie hochwertige Kunden sortieren oder überprüfen möchten, wer zur Zahlung fällig ist.

Erfahren Sie weitere Informationen über die Projektdurchführung in ClickUp:

Verwenden Sie ein fertiges CRM-System

Sie können auch das Setup überspringen.

Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre Customer Journey mit der ClickUp CRM-Vorlage.

Die CRM-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen dabei, Leads anhand von benutzerdefinierten Status wie „Genehmigung erforderlich“, „Qualifiziert“ oder „Geplant“ nach Vertriebsphase zu segmentieren. Mit den integrierten Benutzerdefinierten Feldern wie „CRM-Elementtyp“, „Branche“, „Kontaktname“ oder „Berufstitel“ können Sie kontextreiche Profile erstellen.

Hier hilft die Listenansicht von ClickUp dabei, Leads nach Wert, Fälligkeitsdatum oder Vertragsstatus zu sortieren.

Automatisieren Sie sich wiederholende Kundenübergaben

Lösen Sie Abrechnungs- und Onboarding-Schritte mit ClickUp Automations aus als Auslöser

Um keine Zeit mit sich wiederholenden Nachfassaktionen zu verlieren, richten Sie ClickUp Automatisierungen ein oder konfigurieren Sie einen KI-Agenten in ClickUp. Beispielsweise, wenn Sie einen Kunden als „rechnungsbereit“ markieren, kann ClickUp automatisch eine Rechnungsaufgabe erstellen, Ihr Finanztool taggen und ein Fälligkeitsdatum festlegen. Sie benötigen keine Erinnerung, dies später zu erledigen.

Nutzen Sie ClickUp AI Agents, um Aufgaben zu automatisieren, Fragen zu beantworten und mehr zu erledigen.

Überwachen Sie Zahlungen und die Kundenzufriedenheit

Visualisieren Sie Umsatz, Einnahmen und Budgets in ClickUp-Dashboards

Wenn Sie bereit sind, Rechnungen zu erstellen, hilft Ihnen die Finanzsoftware von ClickUp dabei, Zahlungen, Budgets und die Rentabilität von Projekten innerhalb desselben Arbeitsbereichs zu verfolgen.

Nehmen wir an, Sie jonglieren mit drei Clients in den Bereichen Branding, Social Media und Beratung. In den ClickUp-Dashboards können Sie sehen, wer bezahlt hat, wer im Verzug ist und wie viel jedes Projekt wert ist.

Mit über 50 Karten, darunter Diagramme, Berechnungskarten und Zeiterfassung, lassen sich auch Metriken zum Kundenmanagement wie durchschnittliche Geschäftsgröße, Abschlussquote, Kundenzufriedenheit oder Leistung der Vertriebsmitarbeiter ganz einfach nachverfolgen.

Rechnungsinformationen sofort anzeigen

Erstellen Sie mit ClickUp Brain benutzerdefinierte Rechnungs-Formate

ClickUp Brain erweitert Ihre CRM- und Finanz-Workflows um eine intelligente Ebene, indem es wichtige Erkenntnisse aufzeigt, Rechnungen von Grund auf neu erstellt und vieles mehr – genau dann, wenn Sie es brauchen.

Wenn Sie beispielsweise eine neue Rechnung für einen wiederkehrenden Kunden erstellen, können Sie ClickUp Brain einfach bitten, ein benutzerdefiniertes Rechnungsformat auf der Grundlage Ihrer bisherigen Einträge zu generieren. Das Tool überprüft Ihre vorhandenen Vorlagen, Kundenpräferenzen und Zahlung, um ein gebrauchsfertiges Layout zu erstellen, das zu Ihrem Projekt und Ihrem Abrechnungszyklus passt.

Vereinfachen Sie Ihren Rechnungsstellungsprozess

ClickUp lässt sich über ClickUp Integrations auch mit tools wie QuickBooks und Harvest verbinden, sodass Sie beim Versenden einer Rechnung alle Ihre Projektdaten direkt einlesen können.

Alternativ können Sie alles in ClickUp verwalten. Verwenden Sie die ClickUp-Rechnungsvorlage, um für jede Rechnung eine Aufgabe zu erstellen, Fälligkeitstermine festzulegen, die Nachverfolgung der Zahlung zu betreiben und alles mit der ursprünglichen Client-Aufgabe zu verknüpfen. Das funktioniert hervorragend, wenn Sie es einfach halten möchten und ein zuverlässiges System benötigen, um den Überblick zu behalten.

Wenn Sie mehrere Zahlungen von verschiedenen Clients nachverfolgen, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage zur Rechnungsverfolgung dabei, diese zu protokollieren und zu filtern. Und wenn Sie häufig Angebote versenden, hilft Ihnen die ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen dabei, diesen Vorgang zu beschleunigen und zu vereinheitlichen.

Die besten Features von ClickUp

organisieren Sie Ihr Kundenwissen: *Verknüpfen Sie Onboarding-Pläne, Servicebeschreibungen oder SOWs, die Sie in ClickUp Docs erstellt haben, direkt mit Ihren Aufgaben, damit Sie wichtige Informationen nie aus den Augen verlieren

Client-Daten erfassen: Erstellen Sie Erstellen Sie ClickUp-Formulare , um Angebotsanfragen zu sammeln und diese sofort in nachverfolgbare Aufgaben in Ihrem Workflow umzuwandeln

schneller Zugriff auf Arbeitsbereichsdaten: *Stellen Sie ClickUp Brain Fragen wie „Zeige mir ausstehende Rechnungen für Client X” oder „Wann ist das Verlängerungsdatum für diesen Vertrag?” und erhalten Sie sofort Antworten

müheloses Berechnen von Nummern: *Verwenden Sie dynamische Formel-Felder in ClickUp , um automatisch die Deal-Größe, die Abschlusskosten oder den prognostizierten Umsatz zu berechnen

Arbeiten Sie mit Kunden und Vertriebsmitarbeitern zusammen: Kommunizieren Sie innerhalb Ihres Arbeitsbereichs über Kommunizieren Sie innerhalb Ihres Arbeitsbereichs über ClickUp Chat und führen Sie SyncUp-Anrufe mit KI-generierten Zusammenfassungen durch

Automatisieren Sie Nachfassaktionen und Zahlungserinnerungen: Aktivieren Sie Aktivieren Sie ClickUp Autopilot Agents in Ihren Chats, Listen oder Spaces, um wöchentliche Updates zu veröffentlichen und Kundenfragen zu beantworten

Limit von ClickUp

Aufgrund seines umfangreichen Features kann ClickUp für neue Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern, bis sie sich mit der Tiefe und Flexibilität der Plattform vertraut gemacht haben

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

ClickUp zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und seinen All-in-One-Ansatz für Projektmanagement aus. Es ist die am häufigsten verwendete App in unserem Unternehmen geworden. Es vereint Aufgabenmanagement, Dokumentenerstellung, Zeiterfassung, Ziele und Tools für die Zusammenarbeit in einer einheitlichen Oberfläche, die eine einfache Implementierung ermöglicht. Die Anpassungsoptionen sind herausragend, von benutzerdefinierten Ansichten und Status bis hin zu Automatisierung und Dashboards. Es ist hochgradig skalierbar und eignet sich daher gleichermaßen für Einzelpersonen, kleine Teams und große Unternehmen. Die Benutzeroberfläche ist elegant, und Features wie wiederkehrende Aufgaben, Integrationen mit verschiedenen tools und die Ansicht „Alles“ optimieren das Workflow-Management erheblich.

ClickUp zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und seinen All-in-One-Ansatz für Projektmanagement aus. Es ist die am häufigsten verwendete App in unserem Unternehmen geworden. Es vereint Aufgabenmanagement, Dokumentenerstellung, Zeiterfassung, Ziele und Tools für die Zusammenarbeit in einer einheitlichen Oberfläche, die eine einfache Implementierung ermöglicht. Die Anpassungsoptionen sind herausragend, von benutzerdefinierten Ansichten und Status bis hin zu Automatisierung und Dashboards. Es ist hochgradig skalierbar und eignet sich daher gleichermaßen für Einzelpersonen, kleine Teams und große Unternehmen. Die Benutzeroberfläche ist elegant, und Features wie wiederholende Aufgaben, Integrationen mit verschiedenen tools und die Ansicht „Alles“ optimieren das Workflow-Management erheblich.

2. Zoho CRM mit Zoho Invoice (am besten geeignet für die Automatisierung von Kundenbeziehungen mit integrierter Rechnungsstellung)

via Zoho CRM

Zoho CRM und Zoho Invoice arbeiten Hand in Hand, um Finanz- und CRM-Workflows zu verwalten.

Wenn der Vertrieb nach Genehmigung eines Angebots einen Auftrag schließt, werden automatisch Rechnungen erstellt, wodurch der manuelle Schritt der erneuten Eingabe von Kundeninformationen in Ihr Abrechnungssystem entfällt. Wenn ein Kontakt in Zoho CRM hinzugefügt wird, erstellt der Flow eine Kopie der Details in Zoho Invoice, sodass Sie Rechnungen und Kostenvoranschläge schneller erstellen können.

Die CRM-Software bietet als Feature Zia, einen KI-gestützten Assistenten, der sich um sich wiederholende Vertriebsaufgaben kümmert, Einblicke in die Leistung liefert und sogar nächste Schritte basierend auf dem Kundenverhalten vorschlägt.

Die besten Features von Zoho CRM und Zoho Invoice

Bewerten und sortieren Sie Leads mit dem intelligenten Lead-Bewertungssystem von Zoho CRM, mit dem Sie potenzielle Kunden mit hoher Kaufabsicht auf einen Blick identifizieren können

Erstellen Sie mit der Blueprint-Feature strukturierte Vertriebs-Workflows, um Geschäftsphasen, Nachverfolgungen und Genehmigungen abzubilden

Weisen Sie Leads automatisch mit Zuweisungsregeln zu, die potenzielle Kunden basierend auf Standort, Kanal oder Engagement weiterleiten

Erstellen und versenden Sie Angebote schnell mit kommerziellen Vorlage und der sofortigen Umwandlung von Angeboten in Rechnungen

Limit von Zoho CRM und Zoho Invoice

Fehlende oder limitierte Rechnungsstellungs-Features in niedrigeren Plänen, einschließlich Nutzungsbeschränkungen und Speicher-Beschränkungen

Komplexe CRM-Berichterstellung über mehrere Module hinweg, wodurch es schwierig ist, funktionsübergreifende Erkenntnisse zu gewinnen

Preise für Zoho CRM und Zoho Invoice

Zoho CRM

Kostenlose Testversion

Kostenlos (für drei Benutzer)

Standard: 20 $/Monat pro Benutzer

Professional: 35 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 50 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 65 $/Monat pro Benutzer

Zoho Invoice: Kostenlos

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM und Zoho Invoice

G2: 4,4/5 (über 50.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho CRM und Zoho Invoice?

Sehen Sie sich diese G2-Bewertung für die CRM- und Rechnungsstellungssoftware an:

Meine tägliche Arbeit besteht darin, mit Zoho CRM zu arbeiten und Kundensupport-Abfragen zu bearbeiten, wofür es sehr praktisch ist und täglich zum Einsatz kommt. Das Beste an Zoho CRM finde ich, dass es über mehrere tools verfügt, mit denen Daten gespeichert und die Nachverfolgung von Kundensupport-Abfragen des Unternehmens möglich ist, darunter das Speichern von Passwörtern, Hosting, mehrere Integrationen usw.

Meine tägliche Arbeit besteht darin, mit Zoho CRM zu arbeiten und Kundensupport-Abfragen zu bearbeiten, wofür es sehr praktisch ist und täglich zum Einsatz kommt. Das Beste an Zoho CRM finde ich, dass es über mehrere tools verfügt, mit denen Daten gespeichert und die Nachverfolgung von Kundensupport-Abfragen des Unternehmens gewährleistet werden kann, darunter das Speichern von Passwörtern, Hosting, mehrere Integrationen usw.

🔍 Wussten Sie schon? Franklin D. Roosevelt verfügte über das, was manche als das weltweit erste CRM-System bezeichnen: die Farley-Datei. Sein Wahlkampfmanager James Farley führte detaillierte Notizen über alle Personen, mit denen FDR zusammentraf. FDR brachte diese Details in späteren Meetings beiläufig zur Sprache, sodass die Menschen überzeugt waren, er habe ein fotografisches Gedächtnis. In Wirklichkeit verfügte er lediglich über ein hervorragendes Dateimanagement.

3. Flowlu (am besten geeignet für Aufgabe, Vertriebsmanagement und Finanznachverfolgung)

via Flowlu

Flowlu eignet sich besonders gut, wenn Ihre Rechnungsstellung direkt mit den Deliverables des Projekts verknüpft ist.

Die Plattform nutzt ein Cloud-basiertes System, um Rechnungen von überall aus zu erstellen und Clients weltweit zu fakturieren, wobei Kundeninformationen automatisch aus Ihrer Kundendatenbanksoftware abgerufen werden. Sie können die Automatisierung wiederkehrender Rechnungen für laufende Dienstleistungen vornehmen und müssen so nicht jeden Monat manuell die gleichen Rechnungen erstellen.

Flowlu verfügt über ein Kundenportal, in dem Kunden an einem zentralen Ort auf Projektaktualisierungen, Rechnungen und Dateien zugreifen und über den integrierten Messenger mit Ihrem Team chatten können. Das System übernimmt die Versand- und Steuerberechnungen für alle Regionen, was besonders bei der Zusammenarbeit mit internationalen Kunden hilfreich ist.

Die besten Features von Flowlu

Erstellen Sie mehrere Vertriebspipelines, um den Geschäftsablauf für verschiedene Märkte, Produkte oder benutzerdefinierte Kundentypen anzupassen

Erfassen Sie Leads automatisch aus E-Mails mithilfe spezieller Posteingänge, die Verkaufs-E-Mails sofort in CRM-Einträge umwandeln

Erhalten Sie Ihre Zahlungen schneller online über beliebte Zahlungsgateways und erfassen Sie eingehende Zahlungen automatisch für eine genaue Nachverfolgung

Wandeln Sie Kostenvoranschläge nach der Genehmigung sofort in Rechnungen um und vermeiden Sie so Verzögerungen zwischen Angebotserstellung und Rechnungsstellung

Limit-Einschränkungen von Flowlu

Kernfunktionen wie Angebote oder wiederkehrende Zahlungen fehlen

Zurück zum Standard-Kanban, Verlust der Benutzer-Einstellungen

Preise für Flowlu

Free

Essential: 12 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 22 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Flowlu

G2: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Flowlu?

Ein G2-Rezensent fasste es so zusammen:

Flowlu ist wirklich schwer zu beschreiben. Stellen Sie sich ein All-in-One-Geschäfts-Management-tool vor, das sich an kleine und mittlere Unternehmen richtet, aber unglaubliche Features auf Unternehmensebene bietet, die Sie sonst nur in erstklassigen CRM- und PM-tools finden würden. […] Zum Beispiel verfügt ihr CRM über eine Round-Robin-Funktion für Leads. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, das Salesforce verwendet, und dort konnte man das nicht einrichten. […] Einige Features können etwas unflexibel sein, und das Team könnte etwas mehr auf die Vorschläge seiner Kunden eingehen.

Flowlu ist wirklich schwer zu beschreiben. Stellen Sie sich ein All-in-One-Business-Management-Tool vor, das sich an kleine und mittlere Unternehmen richtet, aber unglaubliche Features auf Unternehmensebene bietet, die Sie sonst nur in erstklassigen CRM- und PM-Tools finden würden. […] Zum Beispiel verfügt ihr CRM über ein Round-Robin-Feature für Leads. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, das Salesforce verwendet, und dort konnte man das nicht einrichten. […] Einige Features können etwas unflexibel sein, und das Team könnte etwas mehr auf die Vorschläge seiner Clients eingehen.

💡 Profi-Tipp: Der Abschluss eines Geschäfts ist nur der Anfang – echtes Wachstum liegt in der Kundenbindung. Entdecken Sie Software zur Kundenbindung, um Workflows zu erstellen, die Kunden binden und dazu bringen, wiederzukommen.

4. Pipedrive (am besten geeignet für Pipeline-Management, Client-Follow-ups und Rechnungserstellung)

via Pipedrive

Pipedrive ist eine vertriebsorientierte CRM-Plattform, die Ihnen dabei hilft, Geschäfte schneller abzuschließen.

Der integrierte KI-Vertriebsassistent bietet Echtzeit-Vorschläge zu Geschäften mit hoher Priorität und den nächstbesten Maßnahmen. Sie können Rechnungen direkt aus der Detailansicht des Geschäfts erstellen. Wenn Sie den Produktkatalog aktiviert haben, werden Ihre Rechnungen automatisch mit den bereits zum Geschäft hinzugefügten Produktdetails ausgefüllt.

Darüber hinaus hilft es Ihnen, Ihren CRM-Prozess zu überwachen, finanzielle Ziele festzulegen und die Berichterstellung mit dem Feature „Insights “ zu automatisieren. Da geschäftsspezifische Einblicke und Finanzübersichten in Ihren Workflow eingebettet sind, müssen Sie nicht zwischen verschiedenen tools wechseln, um den Überblick über die Umsatzentwicklung zu behalten.

Die besten Features von Pipedrive

Entwerfen und personalisieren Sie Outreach-E-Mails mit dem KI-E-Mail-Generator, der auf das Verhalten und den Kontext jedes einzelnen Leads zugeschnitten ist

Verfolgen Sie den Status Ihrer Rechnungen in Echtzeit dank der QuickBooks-Integration, die die Zahlung in Ihrem CRM aktualisiert

Fassen Sie Client-E-Mails mithilfe von KI sofort zusammen, um die Lesezeit zu verkürzen und schneller zu antworten

Überwachen Sie die finanzielle Performance mit geschäftsspezifischen Feldern und visueller Nachverfolgung der Vertriebsziele

Limit von Pipedrive

Keine integrierten Funktionen für E-Mail-Marketing, Newsletter-Analysen oder Lead-Erfassungsformulare

Fortschrittliche Analysen, Prognosen und Automatisierung erfordern oft Upgrades

Preise für Pipedrive

Kostenlose Testversion

Essential: 19 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 34 $/Monat pro Benutzer

Premium: 64 $ pro Monat und Benutzer

Ultimate: 89 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive

G2: 4,3/5 (über 2.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter hat Schwierigkeiten, die Informationen zu finden, die sie für ihre Arbeit benötigen. Während nur 27 % sagen, dass dies einfach ist, haben die übrigen mehr oder weniger große Schwierigkeiten damit, wobei 23 % es als sehr schwierig empfinden. Wenn Wissen über E-Mails, Chats und tools verstreut ist, summiert sich die verschwendete Zeit schnell. Mit ClickUp können Sie E-Mails in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln, Chats mit Aufgaben verknüpfen, Antworten von KI erhalten und vieles mehr – alles in einem einzigen Arbeitsbereich. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

5. FreshBooks (am besten geeignet für Zeiterfassung, Spesenabrechnung und Rechnungsstellung)

via FreshBooks

FreshBooks bietet anpassbare CRM-Vorlagen, steuerfreundliche Ausgabenkategorien und eine einfache Setup von Retainer-Verträgen. Darüber hinaus können Sie detaillierte Client-Berichte erstellen, die sich auf Umsatz nach Kunden, eingegangene Zahlungen und Retainer-Zusammenfassungen konzentrieren und Ihnen vollständige Sichtbarkeit bieten.

Mit der mobilen App und der Chrome Timer-Erweiterung können Sie jede abrechnungsfähige Stunde erfassen, egal ob Sie an Ihrem Schreibtisch oder unterwegs arbeiten.

FreshBooks ist nicht nur eine Software zur Zeiterfassung, sondern fungiert auch als leichtgewichtiges Kundenmanagementsystem. Es erleichtert die Zusammenarbeit mit Kundenportalen, Projektkommentaren und Dateifreigaben.

Die mobile App bietet außerdem Echtzeit-Updates zu Ausgaben, protokollierter Zeit und Zahlungen, sodass Sie immer nur wenige Klicks davon entfernt sind, den Überblick über Ihre Geschäftsentwicklung zu behalten.

Die besten Features von FreshBooks

Verbinden Sie Ihr Bankkonto oder Ihre Kreditkarte, um Geschäftsausgaben automatisch zu importieren, zu kategorisieren und zu aktualisieren

Nutzen Sie das automatische Scannen von Belegen, um physische und digitale Belege sofort zu erfassen und Händlerinformationen zu speichern

Rechnen Sie Ihren Kunden Ausgaben in Rechnung, indem Sie Kosten als abrechnungsfähig markieren und sie mit optionalen Aufschlägen direkt in die Rechnungen übernehmen

Führen Sie Nachverfolgung der Guthaben und Vorauszahlungen über das Feature „Guthaben” und wenden Sie diese automatisch auf zukünftige Rechnungen an

FreshBooks-Limitations

Es fehlt eine übersichtliche Oberfläche im Stil eines Hauptbuchs, wodurch die Abstimmung für manche Benutzer weniger intuitiv ist

Einige Benutzer berichten von Problemen mit der Synchronisierung, doppelten Einträgen oder Unklarheiten bei der Feed-Verwaltung

Preise für FreshBooks

Kostenlose Testversion

Lite: 10,50 $/Monat pro Benutzer

Plus: 19 $/Monat pro Benutzer

Premium: 32,50 $/Monat pro Benutzer

Auswahl: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu FreshBooks

G2: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über FreshBooks?

Ein kurzer Ausschnitt über diese CRM- und Rechnungsstellungssoftware von einem Benutzer:

FreshBooks bietet einen breiten Bereich von Online-Buchhaltungstools, die Zeit sparen und zu hoher Produktivität führen. Rechnungsstellung, Abrechnung und Hauptbuchhaltung sind einige der tools, die mir bei FreshBooks am besten gefallen.

FreshBooks bietet einen breiten Bereich von Online-Buchhaltungstools, die Zeit sparen und zu hoher Produktivität führen. Rechnungsstellung, Abrechnung und Hauptbuchhaltung sind einige der tools, die mir bei FreshBooks am besten gefallen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Freelancer-Vorlagen in ClickUp, um ohne Verzögerungen sofort Projektangebote, Rechnungen und Aufgaben für die Kunden-Onboarding zu erstellen.

6. HubSpot (Am besten geeignet für CRM-Automatisierung, Angebotserstellung und Umsatzberichterstellung)

via HubSpot

HubSpot stellt die Verbindung zwischen Rechnungsstellung, Marketing- und Vertriebsaktivitäten her, was hilfreich ist, wenn Sie die Rechnungsstellung in Ihre gesamte Customer Journey integrieren möchten. Verwenden Sie es, um Zahlungen mit digitalen Rechnungen mit Ihrem Branding direkt über Stripe oder HubSpot Payments anzufordern.

Dank der Automatisierung können Sie Workflows einstellen, die ohne manuellen Eingriff Folge-E-Mails für überfällige Rechnungen versenden. Durch die Integration von QuickBooks können Sie Rechnungs- und Zahlungseintragsdaten zwischen HubSpot und Ihrem Buchhaltungssystem synchronisieren.

Mit HubSpot können Sie außerdem Rechnungen direkt aus Angeboten oder Kostenvoranschlägen erstellen, Zahlungslinks einbetten und automatisch Nachverfolgung betreiben, was bezahlt wurde oder überfällig ist.

Die besten Features von HubSpot

Führen Sie die Nachverfolgung unbezahlter Rechnungen durch und verwenden Sie einen Auslöser für Erinnerungen, indem Sie die Automatisierung mit Ihrer Pipeline in Verbindung bringen.

Bitten Sie Breeze Copilot , Datensätze zusammenzufassen, Anrufe vorzubereiten und Unternehmen in Sekundenschnelle zu recherchieren.

Erstellen Sie freigegebene Rechnungsvorlagen auf Basis KI, damit Ihr Team schneller und einheitlicher reagieren kann.

Limit von HubSpot

Interface-Elemente wie das Layout oder Design der Pipeline können ohne Workarounds nicht umfassend angepasst werden.

Es fehlt ein eigenes internes Onboarding-Team; die Einrichtung erfordert oft, dass Dritte unterstützen.

Preise von HubSpot

kostenlose tools

Starter-Kundenplattform: 15 $/Monat pro Benutzer

Smart CRM Professional: 1450 $/Monat für 6 Benutzer

Smart CRM Unternehmen: 4.700 $/Monat für 8 Benutzer

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 29.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.000 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: In den 1950er Jahren begann das CRM-Konzept mit physischen Rolodex-Karte-Systemen. Diese 1956 vom dänischen Ingenieur Hildaur Neilsen erfundenen Drehkarte-Systeme waren einst das ultimative Symbol für das Netzwerk eines Verkäufers.

7. Bitrix24 (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Verkäufen und für die Erfassung von Zahlung)

via Bitrix24

Bitrix24 wurde entwickelt, um Teams bei der Optimierung ihrer Kommunikation, ihres Projektmanagements, ihres CRM und ihrer Abläufe zu unterstützen.

Wenn Sie in Ihren Rechnungen Pflichtfelder, Zahlungssysteme und Kundentypen konfigurieren müssen, ist dieses Tool besonders hilfreich. Außerdem können Sie Vorlagen in verschiedenen Sprachen für Kunden aus unterschiedlichen Ländern erstellen. Das Rechnungsstellungssystem verarbeitet automatisch mehrere Währungen, Steuern und Rabatte basierend auf dem Standort des Kunden.

Sie können PayPal für die Zahlung und Xero für die Synchronisierung des Kontos integrieren. Sobald Benutzerdefinierte Angebote genehmigt haben, können Sie diese mit einem Klick in Rechnungen umwandeln.

Die besten Features von Bitrix24

Führen Sie die Nachverfolgung von Vertriebsmetriken und -leistungen mithilfe von BI-Berichten, Trichteranalysen und CRM-Dashboards durch.

Erstellen Sie Angebote, transkribieren Sie Anrufe und stellen Sie Clients Rechnungen in einer intuitiven Benutzeroberfläche mit KI-Assistent.

Verwandeln Sie jede Nachricht in einen Lead – per E-Mail, chatten, Telefon oder über soziale Medien – mit dem Omnichannel-Kontaktcenter.

Verwalten Sie Produktkataloge und Steuern, die mit integrierter Unterstützung für mehrere Währungen und lokalisierte Steuerkonformität unterstützen.

Limitations von Bitrix24

Nur der Super-Administrator kann wichtige Einstellungen ändern, was die Flexibilität des Workflows für allgemeine Benutzer einschränkt.

Viele Grundfunktionen, wie Zeiterfassung und erweiterte Aufgabe-tools, sind nur in den höheren Plänen verfügbar.

Preise für Bitrix24

Free

Standard: 124 $/Monat (für 50 Benutzer)

Professional: 249 $/Monat (für 100 Benutzer)

Unternehmen: 499 $/Monat (für 250 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24

G2: 4,1/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Bitrix24?

So beschrieb ein Benutzer seine Kundenerfahrung:

Bitrix24 zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Es reduziert den Bedarf an Drittanbieter-Apps erheblich, optimiert Workflows und verbessert die Produktivität Ihres Teams. […] Die Plattform verfügt über so viele Features, dass es etwas Zeit in Anspruch nehmen kann, sich mit allen Features vertraut zu machen. Benutzer können sich von der Vielzahl an benutzerdefinierten Optionen überwältigt fühlen, insbesondere wenn sie noch keine Erfahrung mit Projektmanagement-tools haben.

Bitrix24 zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Es reduziert den Bedarf an Drittanbieter-Apps erheblich, optimiert Workflows und verbessert die Produktivität Ihres Teams. […] Die Plattform verfügt über so viele Features, dass es etwas Zeit in Anspruch nehmen kann, sich mit allen Features vertraut zu machen. Benutzer können sich von der Vielzahl an benutzerdefinierten Optionen überwältigt fühlen, insbesondere wenn sie noch keine Erfahrung mit Projektmanagement-Tools haben.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Bitten Sie ClickUp Brain, für jeden in einem ClickUp-Chat-Thread erwähnten Lead eine Aufgabe zu erstellen. Das Tool analysiert die Unterhaltung und schlägt neue Aufgaben vor, die Sie mit einem Klick zu Ihrem Arbeitsbereich hinzufügen können. Erstellen Sie mit ClickUp Brain detaillierte Beschreibungen von Aufgaben und legen Sie sofort intelligente Prioritäten fest.

8. Odoo CRM (Am besten geeignet für die benutzerdefinierte Anpassung von Workflows und das Kundenmanagement)

via Odoo CRM

Odoo ist ein Beispiel für eine CRM-Software, die das Lead-Management vereinfacht und die Rechnungsstellung dank einer modularen, auf Flexibilität ausgelegten Setup beschleunigt.

Sie können damit sofort die Nachverfolgung von Umsatzprognosen durchführen, Nachfassaktionen planen und Vertriebsaktivitäten auf der Grundlage vordefinierter Skripte automatisieren. Die Plattform erstellt automatisch alle zugrunde liegenden Journaleinträge für Buchhaltungstransaktionen, wie Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen und Ausgaben.

Die Rechnungsstellungs-App eignet sich ideal für grundlegende Abrechnungsanforderungen. Für umfassende Finanzberichte, Bankabstimmungen und die Vermögensverwaltung können Sie zusätzlich die vollständige Buchhaltungs-App hinzufügen. Das System umfasst die Digitalisierung von Rechnungen mithilfe von OCR- und KI-Technologien, um Papierrechnungen automatisch in digitale Formulare zu kodieren.

Odoo eignet sich besonders gut, wenn Sie die Rechnungsstellung mit dem Lagerbestand, der Fertigung oder anderen Geschäftsprozessen integrieren möchten.

Die besten Features von Odoo CRM

Erstellen Sie personalisierte Vertriebspipelines mit Kanban-Ansichten, die den Wert des Auftrags, die Kontakt-Info und die Phase an einem Ort anzeigen.

Planen Sie automatisch die nächsten Schritte wie Anrufe, E-Mails oder Meetings auf der Grundlage Ihres Vertriebsleitfadens mit Automatisierung.

Verwalten Sie Abonnements und wiederkehrende Rechnungen nahtlos mithilfe integrierter Frequenz-Einstellungen und automatischer Verlängerungen.

Limit von Odoo CRM

Komplexes Setup für kleine Teams; zu viele detaillierte Konfigurationen über verschiedene Bereiche hinweg können überwältigend und unnötig wirken.

Einige Benutzer-Workflows lassen sich ohne die Hilfe von Entwicklern nicht ohne Weiteres bearbeiten oder flexibel anpassen.

Preise für Odoo CRM

Free

Standard: 31,10 $ pro Monat und Benutzer

Benutzerdefiniert: 46,80 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Odoo CRM

G2: 4,1/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 1.200 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Luca Paciolis Abhandlung aus dem Jahr 1494 führte die doppelte Buchführung ein, bei der Soll- und Guthaben in die Rechnungsstellung integriert wurden. Dies ist bis heute das Grundgerüst, auf dem die Rechnungsstellung aufgebaut ist.

Schließen Sie den Deal mit ClickUp ab

Die Wahl der richtigen CRM- und Rechnungsstellungssoftware bedeutet, eine Lösung zu finden, die über die Nachverfolgung von Transaktionen hinausgeht.

Jedes Tool auf dieser Liste hat seine Vorzüge, aber ClickUp sticht als Alles-App für die Arbeit hervor, die Ihre Vertriebs-, Finanz- und Projekt-Teams ohne Chaos miteinander verbindet.

Mit dem CRM von ClickUp können Sie benutzerdefinierte Pipelines anlegen, Nachfassaktionen automatisieren und die Kommunikation mit dem Client nahtlos verwalten. Kombinieren Sie es mit der ClickUp-Finanzsoftware, um Budgets zu verfolgen, wiederkehrende Zahlungen zu optimieren und intelligente Dashboard-Designs zu erstellen, die Ihnen einen klaren Überblick über Cashflow und Gewinne verschaffen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!