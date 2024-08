10 beste Angebotsmanagement-Software für den Abschluss von Geschäften im Jahr 2024

Ist Ihr Vertriebsteam darauf angewiesen, Angebote manuell zu erledigen?

Verbringen sie Stunden damit, Angebote zu entwerfen und von der Geschäftsleitung genehmigen zu lassen, anstatt zu verkaufen und Kundenabfragen zu beantworten?

Wenn Sie beide Fragen mit Ja beantwortet haben, sollten Sie zuhören.

Mit einer Angebotssoftware kann Ihr Team innerhalb von Minuten professionelle Angebote erstellen und mehrere Geschäfte gleichzeitig abwickeln, um so jede Chance zu nutzen.

Sie müssen sich nicht mehr mit den alltäglichen Problemen auseinandersetzen, die mit herkömmlichen Angeboten einhergehen. Hindernisse wie die Konfiguration von Produkten und Dienstleistungen, Fehler bei der Preisgestaltung, übermäßige Rabatte, langsame Reaktionszeiten oder schlechte Benutzererfahrung gehören der Vergangenheit an.

Die Automatisierung von Angeboten und Vorschlägen ist der erste Schritt zu einem schnelleren Vertriebszyklus. Dies nicht zu erledigen, bedeutet, potenziellen Kunden die Tür offen zu halten, damit sie gehen können.

Im Folgenden erfahren Sie, auf welche Features Sie bei einer Angebotssoftware achten sollten und welche die beste Angebotssoftware auf dem Markt ist, mit ihren Features, Limits und Preisen.

Was ist eine Angebotssoftware?

Angebotsverwaltungssoftware ist ein Automatisierungstool zur Rationalisierung des Angebotserstellungsprozesses. Langwierige Prozesse zur Angebotserstellung lassen sich mit integrierten Vorlagen vermeiden, die von den Teams entsprechend ihren Anforderungen bearbeitet und an die Kunden gesendet werden können.

Mit anderen Worten: Angebotssoftware ist die Trumpfkarte für Ihr Vertriebsteam

Betrachten Sie Ihre Angebotsverwaltungssoftware als Repository, das Ihrem Team Produkt- und Preisinformationen zur Verfügung stellt. Das Team stellt die relevanten Daten zusammen, fügt sie dem Angebot hinzu und gibt es für den Kunden frei. Verfolgen Sie den Fortschritt der Angebote und Offerten, einschließlich der Frage, ob der Kunde sie eingesehen hat.

Ihre Angebote wirken professioneller, da jede Vorlage für Verkaufsangebote einem standardisierten Format und Richtlinien folgt.

Ihr gesamter Zyklus wird nahtlos durchlaufen durch zusammenarbeit in Echtzeit und Integration mit Ihrem CRM-System.

Das Feature zur Zusammenarbeit ermöglicht es anderen Teams, ihre Gedanken freizugeben, und die CRM-Integration sorgt für einen nahtlosen Flow zwischen dem Angebotsprozess und den Vertriebsaktivitäten.

Worauf sollten Sie bei einer Angebotsmanagement-Software achten?

Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie bei Ihrer Angebotsverwaltungssoftware achten sollten.

Integration mit CRM und anderen Tools : Suchen Sie nach einer Software für die Angebotserstellung, die sich mit CRM und anderen Tools integrieren lässtprojektmanagement-Software. Ihr Vertriebsteam sollte Zugriff auf den Fortschritt des Interessenten im Zyklus haben. Außerdem können Sie auf einer einheitlichen Plattform die Kommunikation mit anderen Gruppen, wie z. B. der Nachfrageentwicklung, nachverfolgen. Für Ihr Team wird es einfach, einen reibungslosen Workflow einzustellen, anstatt in unzusammenhängenden Systemen hin und her zu gehen

: Suchen Sie nach einer Software für die Angebotserstellung, die sich mit CRM und anderen Tools integrieren lässtprojektmanagement-Software. Ihr Vertriebsteam sollte Zugriff auf den Fortschritt des Interessenten im Zyklus haben. Außerdem können Sie auf einer einheitlichen Plattform die Kommunikation mit anderen Gruppen, wie z. B. der Nachfrageentwicklung, nachverfolgen. Für Ihr Team wird es einfach, einen reibungslosen Workflow einzustellen, anstatt in unzusammenhängenden Systemen hin und her zu gehen Benutzerfreundliche Oberfläche: Dank der mobilfreundlichen Oberfläche können Ihre Vertriebsmitarbeiter problemlos durch das Tool navigieren, um selbständig Angebote und Vorschläge zu erstellen

Dank der mobilfreundlichen Oberfläche können Ihre Vertriebsmitarbeiter problemlos durch das Tool navigieren, um selbständig Angebote und Vorschläge zu erstellen Anpassungsmöglichkeiten: Entscheiden Sie sich für eine Cloud-basierte Angebotslösung, mit der Sie Angebote individuell gestalten können. Fügen Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Schriftart hinzu, um für jeden Kunden den gleichen professionellen Standard zu gewährleisten

Entscheiden Sie sich für eine Cloud-basierte Angebotslösung, mit der Sie Angebote individuell gestalten können. Fügen Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Schriftart hinzu, um für jeden Kunden den gleichen professionellen Standard zu gewährleisten Workflows für die Genehmigung von Angeboten: Workflows legen einen Standardprozess für die Genehmigung von Angeboten fest und sorgen für Konsistenz und Einhaltung der Unternehmensrichtlinien. Achten Sie auf eine Online-Angebotssoftware, die automatisch Benachrichtigungen an Vorgesetzte und Genehmiger sendet, damit diese das Angebot prüfen, bevor sie es an den Kunden senden

Workflows legen einen Standardprozess für die Genehmigung von Angeboten fest und sorgen für Konsistenz und Einhaltung der Unternehmensrichtlinien. Achten Sie auf eine Online-Angebotssoftware, die automatisch Benachrichtigungen an Vorgesetzte und Genehmiger sendet, damit diese das Angebot prüfen, bevor sie es an den Kunden senden Features zur Zusammenarbeit: Zusammenarbeit und Teamwork bilden die Grundlage dafür, dass alle Beteiligten ihre Ideen und ihr Feedback freigeben und bei der Erstellung von Angeboten auf derselben Seite stehen können. Das Angebotautomatisierung-Software sollte es den Teilnehmern ermöglichen, Kommentare, Notizen, Videos und Emojis freizugeben, damit eine klare Kommunikation zwischen allen am Projekt Beteiligten stattfindet

Zusammenarbeit und Teamwork bilden die Grundlage dafür, dass alle Beteiligten ihre Ideen und ihr Feedback freigeben und bei der Erstellung von Angeboten auf derselben Seite stehen können. Das Angebotautomatisierung-Software sollte es den Teilnehmern ermöglichen, Kommentare, Notizen, Videos und Emojis freizugeben, damit eine klare Kommunikation zwischen allen am Projekt Beteiligten stattfindet Kosten und ROI: Analysieren Sie den Gesamtpreis, den Sie für die Nutzung der Softwarelösung zahlen, einschließlich Abonnementgebühren, Wartungskosten und anderer wiederkehrender Kosten. Vergleichen Sie die Gesamtkosten mit der Zunahme der Zahl der geschlossenen Geschäfte. Ein positiver ROI ist dann gegeben, wenn die Verkaufszahlen ansteigen

Die 10 besten Softwarelösungen für die Angebotsverwaltung im Jahr 2024

Die Kenntnis der wichtigsten Features ist entscheidend für die Wahl der richtigen Angebotslösung. Bei so vielen Optionen ist es mühsam, jede verfügbare Angebotsverwaltungssoftware zu analysieren.

Wir haben diese Aufgabe für Sie vereinfacht. Hier ist unsere Liste der 10 besten Angebotsverwaltungssoftware, die Sie sich im Jahr 2024 ansehen sollten.

1. ClickUp

Erstellen Sie Angebote innerhalb von Minuten mit ClickUp's Angebotsmanagement-Software und KI

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für das Angebotsmanagement, das Ihren gesamten Vertriebsprozess zentralisiert.

Wenn Ihr Vertriebsteam ClickUp verwendet, muss es nicht mit verschiedenen Tools jonglieren, um Angebote zu erstellen, Informationen über den Interessenten über ein CRM zu erhalten oder die Reise durch die Vertriebspipeline über ein Projektmanagement-Tool zu dokumentieren.

ClickUp ist vollständig anpassbar vorlagen für Angebote ermöglichen es ihnen, die Konsistenz und Genauigkeit der Preisgestaltung für verschiedene Kunden zu gewährleisten.

Egal, ob Sie ein Geschäft für Dienstleistungen oder ein Softwareprodukt sind, mit ClickUp können Sie anpassbare Rechnungen und ein detailliertes Angebot mit einer klaren Produkt- oder Dienstleistungsübersicht versenden.

Versenden Sie Online-Angebote über mehrere Kanäle oder den vom Kunden bevorzugten Kanal in zahlreichen Dateiformaten. Die Angebotsvorlagen von ClickUp verfügen über benutzerdefinierte Statuten zur Nachverfolgung des Fortschritts sowie benutzerdefinierte Felder, Tags und Hinweise auf Abhängigkeiten.

ClickUp ist eine umfassende Angebots- und Projektmanagement-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Angebote zu versenden und deren Fortschritt innerhalb derselben Plattform zu verwalten.

ClickUp beste Features

Organisieren und visualisieren Sie Kundendaten mit reaktionsschnellen und intuitiven Tabellen. Stellen Sie Beziehungen zwischen Aufgaben her, indem Sie Kunden mit Angeboten und Reihenfolgen verbinden

Visualisieren Sie Ihr gesamtesvertrieb pipeline an einem Ort, von der Nachverfolgung von Leads bis zum Onboarding von Kunden und der Zusammenarbeit bei Geschäftsabschlüssen. Weisen Sie Teammitgliedern automatisch Aufgaben für einzelne Angebote und Vorschläge zu, lösen Sie Statusaktualisierungen aus und setzen Sie Prioritäten für heiße Leads

Erstellen Sie Verkaufsangebote und Vereinbarungen mitClickUp Dokumente. Verbinden Sie sie mit Ihren Workflows, arbeiten Sie mit Teamkollegen in Echtzeit zusammen, und geben Sie sie sicher für Ihre Kunden frei

Einfaches Formatieren und gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten mit dem Team ohne Überschneidungen in ClickUp

ClickUp AI generiert Inhalte für Ihre Angebote und Verkaufsdokumente basierend auf dem Kontext der Aufgabe

Verwenden Sie dieressourcen-Kalender um festzustellen, wie viele Stunden Ihre Mitglieder für das Abschließen eines Projekts in einer bestimmten Zeit zur Verfügung haben, und um Ihren Kunden die Fristen vertrauensvoll freizugeben

Erstellen Sie Checklisten für Aufgaben, um sicherzustellen, dass Ihr Team alle Schritte bei der Angebotserstellung befolgt, und um Fehler bei der Preisgestaltung zu vermeiden

Stellen Sie Erinnerungen ein, um zu vermeiden, dass Fristen für die Einreichung von Angeboten oder für die Nachbereitung mit Kunden verpasst werden

ClickUp Limits

ClickUp hat begrenzte Offline-Fähigkeiten

Im kostenlosen Plan sind nur grundlegende Analysen verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied und Monat verfügbar.

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3800+ Bewertungen)

2. Salesforce Revenue Lifecycle Management

über Vertriebsorganisation Salesforce Revenue Lifecycle Management vereint Ihre vertriebsbezogenen Vorgänge unter einem Dach, um das Umsatzpotenzial zu maximieren. Integrierte Prüfungen helfen Ihnen, Fehler bei der Angebotserstellung zu vermeiden.

Die Angebotssoftware empfiehlt kompatible Add-Ons und Upgrades, die das Potenzial haben, die Größe des Geschäfts zu erhöhen. Der einheitliche Produktkatalog erleichtert Ihrem Go-to-Market-Team und Ihren Partnern den Zugriff auf Angebote und Kostenvoranschläge an einem Ort.

Umsatzeinbußen sind eine häufige Herausforderung im Vertriebsprozess. Richten Sie mit nur wenigen Klicks Schwellenpreise ein, um übermäßige Rabatte zu vermeiden.

Wenn das Vertriebsteam mit internationalen Kunden zu tun hat, erleichtert der Support für mehrere Währungen die Preisgestaltung für Produkte in beliebigen Währungen für einmalige Zahlungen, Abonnements oder Nutzungsmodelle.

Beste Features von Salesforce

Benachrichtigungen über die Erneuerung von Angeboten und mittelfristige Änderungen verringern die Abwanderung

Vereinheitlichung von Teams aus den Bereichen Vertrieb, Finanzen und Recht zur Verwaltung des Vertriebslebenszyklus

Juristische Teams erstellen Vorlagen und verwalten die Klauselbibliothek für Vertriebsmitarbeiter, um Verträge schnell zu erneuern oder zu aktualisieren

Unterstützung mehrerer Währungen über verschiedene Zahlungs-Gateways

Salesforce-Einschränkungen

Die Implementierung ist eine Herausforderung, wenn Sie keine Erfahrung haben

Das Feature für die Rechnungsstellung ist unzureichend

Keine kostenlose Version

Bessere integrierte Flow-Prozesse für die Angebotserstellung bis zur Zahlung erforderlich

Preise für Salesforce Revenue Lifecycle Management

Starter: $25/Benutzer/Monat

$25/Benutzer/Monat Professionell: 80 $/Benutzer/Monat

80 $/Benutzer/Monat Enterprise: $165/Benutzer/Monat

$165/Benutzer/Monat Unlimited: $330/Benutzer/Monat

$330/Benutzer/Monat Unlimited +: 500 $/Benutzer/Monat

Salesforce Revenue Lifecycle Management Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1224 Bewertungen)

4.2/5 (1224 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. QuoteWerks

über QuoteWerks QuoteWerks ist eine benutzerfreundliche Cloud-basierte Angebotssoftware für kleine Geschäfte, mit der Sie in wenigen Minuten professionell aussehende Angebote und Vorschläge erstellen können. Bringen Sie Transparenz in die Vertriebspipeline, indem Sie die Erstellung, Lieferung und den Fortschritt von Angeboten nachverfolgen.

Dank der elektronischen Erfassung von Signaturen können Ihre Kunden Angebote innerhalb von Sekunden annehmen. Sie müssen das PDF nicht mehr herunterladen, ausdrucken, das Dokument unterschreiben, einscannen und per E-Mail versenden. Sobald das Geschäft abgeschlossen ist, ziehen Sie Ihre Zahlung ganz oder teilweise von einem der 80 Zahlungs-Gateways ein, mit denen QuoteWerks integriert ist.

Quotewerks bestes Feature

Sie werden benachrichtigt, wenn Kunden Ihre Ansichten sehen

Speichern Sie alle Ihre Dokumente in einer zentralen Bibliothek, um bei Bedarf darauf zugreifen zu können. Fügen Sie Filter wie Datum, Firmenname und Client-Informationen für Vertriebsmitarbeiter hinzu, um das Gesuchte schnell abzurufen

Erstellen Sie Listen und Pakete mit Elementen, um ein standardisiertes Produktangebot zu erhalten

Genehmigungs-Workflows reduzieren Fehler bei der Erstellung von Angeboten

QuoteWerks-Einschränkungen

Keine kostenlose Version

Die Einstellung von benutzerdefinierten Formularen nimmt manchmal mehr Zeit in Anspruch

Die Benutzeroberfläche sieht veraltet aus

QuoteWerks Preise

Standard: $15/Benutzer/Monat

$15/Benutzer/Monat Professionell: $21/Benutzer/Monat

$21/Benutzer/Monat Unternehmen: $30/Benutzer/Monat

QuoteWerks Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (181 Bewertungen)

4.3/5 (181 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (169 Bewertungen)

4. HubSpot Angebot Software

über HubSpot Zitat Die HubSpot-Angebotssoftware ermöglicht Ihnen den Einstieg in die Automatisierung, wenn Ihr Vertriebsteam Angebote manuell erstellt. Mit der nativen HubSpot CRM-Integration erstellt die einsteigerfreundliche Angebotssoftware in Sekundenschnelle benutzerdefinierte Angebote, da die meisten Details, einschließlich Kunden- und Produktinformationen, automatisch ausgefüllt werden.

Sobald Sie die Daten Ihres Kunden erhalten Anfrage für ein Angebot (RFQ) und geben Sie die vorgefertigten Vorlagen für Angebote mit minimalem manuellem Aufwand sofort für sie frei.

HubSpot Quote beste Features

Benutzerdefiniertes Branding zum Versenden schöner Angebote, die dem Erscheinungsbild Ihrer Marke entsprechen

Einbetten von Links für Zahlungen in Angebote, um Zahlungen zu erhalten

Erfassen elektronischer Signaturen durch Zuweisung von Unterzeichnern und Gegenunterzeichnern

HubSpot Angebot Limitierungen

Limitierte Design Features

Fehlende Analysefunktionen und Kundeneinblicke

HubSpot Quote Preise

Professional: $450/Monat

$450/Monat Unternehmen: $1.500/Monat

HubSpot Quote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,880 Bewertungen)

4.4/5 (10,880 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (349 Bewertungen)

5. Responsive.io (ehemals RFPIO)

Über Reaktionsfähig Drei Worte fassen Responsive.io zusammen - Information, Zusammenarbeit und Automatisierung. Im Gegensatz zu HubSpot kann diese umfassende Software für das Arbeitsmanagement mehr als nur RFP-Anfragen bearbeiten.

Das strategische Response Management Tool ist für verschiedene Informationsanfragen wie RFI, DSG, EEQ, Sicherheitsfragebögen und mehr ausgelegt.

Es verbessert die Zusammenarbeit durch die Zentralisierung aller geschäftskritischen Inhalte und Dokumente. Sobald eine RFP in das System importiert wurde, fasst die KI die RFP zusammen und erleichtert Ihrem Team die Entscheidung, ob es fortfahren möchte.

Mithilfe der Inhaltsbibliothek schlägt die Softwarelösung Antworten auf komplexe Fragen und zugehörige Daten vor und stellt Fachexperten für die Zusammenarbeit zur Verfügung. Der integrierte Übersetzer und die mehrsprachige Schnittstelle sorgen dafür, dass die Sprache kein Hindernis darstellt.

Responsive.io beste Features

Das KI-gesteuerte Feature antwortet mit den besten Inhalten auf Anfragen und ermöglicht so eine schnelle Beantwortung

Zuweisung von Aufgaben und verkäufe automatisieren workflow-Prozesse, um die Nachverfolgung aller Projekte zu gewährleisten

Geben Sie Ihrem gesamten Team aus Vertrieb oderproduktivität tools wie Slack, Salesforce, Teams und mehr

Treffen Sie intelligentere und datengesteuerte Entscheidungen mit Analysen und benutzerdefinierten Berichterstellungen

Responsive.io Einschränkungen

Die Schnittstelle ist nicht benutzerfreundlich und hat eine Lernkurve

Der Inhaltsbibliothek fehlt ein Feature zum Sortieren

Preise für Responsive.io

Benutzerdefinierte Preise

Responsive.io-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (632 Bewertungen)

4.6/5 (632 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (120 Bewertungen)

6. MonetizeNow

über MonetizeNow MonetizeNow integriert Angebotserstellung, Abrechnung und Nutzung für B2B SaaS unternehmen. Die Angebotsverwaltungssoftware für B2B-SaaS ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, komplexe Geschäfte, Änderungen und Verlängerungen zu bearbeiten.

Mehrstufige und teambasierte Genehmigungen sorgen für konsistente Entscheidungen, insbesondere da Finanz- und Rechtsteams in die Zyklen von Unternehmen eingebunden sind. Die Beteiligten genehmigen das Angebot über ein zentrales Dashboard und können so schnell in Aktion treten.

Ein interessantes Feature ist die SaaS-Billing-Engine, die den gesamten Prozess von der Angebotserstellung bis zur Rechnungsstellung automatisiert. Die Preisaktualisierung des Produktkatalogs und der Preisregeln in Echtzeit sorgt dafür, dass die Vertriebsmitarbeiter über die aktuellsten Preisinformationen verfügen.

MonetizeNow beste Features

Experimentieren Sie mit Preisen und Verpackungen in Echtzeit

Erstellen von Gutschriften, Verarbeiten von Zahlungsrückerstattungen und Bearbeiten komplexer Rechnungsvorgänge

Planen Sie Änderungen in Angeboten, um auch mittelfristig benutzerdefinierte Anpassungen zu ermöglichen

MonetizeNow-Einschränkungen

Keine Wissensdatenbank für erstmalige Benutzer

Fehlende Integration mit DocuSign und Stripe für Online-Signaturen und Zahlungen

Preise von MonetizeNow

Benutzerdefinierte Preise

MonetizeNow Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

7. PandaDoc

Über PandaDoc PandaDoc rationalisiert Ihre dokumentenverwaltung prozess, egal ob es sich um ein Angebot, einen Vorschlag, einen Vertrag oder ein Formular handelt. Erstellen Sie in Minutenschnelle personalisierte Angebote für Ihre Clients mithilfe der Drag-and-Drop-Bibliothek mit Inhalten, vorgefertigten Vorlagen und Daten aus dem CRM.

Online-Signaturen in der vorschlagssoftware sorgt für einen problemlosen Unterzeichnungsprozess für Ihre Clients, insbesondere wenn Sie ein neues Geschäft mit begrenztem Personalbestand sind.

Erhalten Sie eine detaillierte Ansicht Ihrer Angebotspipeline. Sie wissen, wann das Angebot geöffnet, angesehen und unterzeichnet wurde. Wenn Ihr Interessent sich über das Produkt und die Menge unsicher ist, kann er im Angebot Kommentare hinzufügen, wodurch Fehler in der Hin- und Her-Kommunikation vermieden werden.

PandaDoc beste Features

Automatisierte Vertragserstellung, Bearbeitung und Zusammenarbeit zur Erstellung benutzerdefinierter, fehlerfreier Verträge

Eine Momentaufnahme aller Verträge mit Details und Dokumentenanalysen an einem Ort, ohne jeden einzelnen öffnen zu müssen

ESIGN-, UETA- und HIPAA-Konformität und SOC 2 Typ II-Zertifizierung für die Sicherheit von Unternehmen

PandaDoc Beschränkungen

Keine Bildbearbeitungsoptionen innerhalb der Dokumente

Keine kostenlose Testversion

Fehlender technischer Support und keine E-Mail-Updates bei technischen Problemen

PandaDoc Preise

Essentials: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Business: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

PandaDoc-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,261 Bewertungen)

4.7/5 (2,261 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,066 Bewertungen)

8. Scoro

über Scoro Scoro ist eine umfassende Software für das Arbeitsmanagement, die für Beratungsunternehmen und professionelle Geschäfte entwickelt wurde, um die Sichtbarkeit ihrer Projekte zu erhöhen und den Umsatz zu maximieren.

Schätzen Sie die umfang der Arbeit nachverfolgung der Ergebnisse, Ausstellung von Rechnungen und Zusammenführung von Umsatz und Finanzen für einen Echtzeit-Leistungsüberblick.

Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung durch Überwachung der Verfügbarkeit und Zuweisung von Aufgaben für eine rechtzeitige Projektabwicklung. Visualisieren Sie die Projektabwicklung mit Hilfe von Gantt-Diagrammen und geben Sie sie für die Beteiligten frei, um klare Einstellungen zu treffen.

Scoro beste Features

Analysieren Sie die Ergebnisse des gesamten Portfolios von Projekten und entscheiden Sie, welche Leistungen für die Genauigkeit des Scopings verbessert werden müssen

Bestätigte Angebote in Rechnungen umwandeln und anpassbare Rechnungen ermöglichen

Timesheets mit individuellen Zu erledigen-Listen vorausfüllen, um das gesamte Team auf die zu erledigenden Aufgaben auszurichten

Scoro Beschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte PDF Vorlagen für Angebote, Bestellungen und Rechnungen

Mangelnde Flexibilität bei der Preisgestaltung für kleine Geschäfte

Scoro Preise

Essential: $26/Benutzer/Monat

$26/Benutzer/Monat Standard: $37/Benutzer/Monat

$37/Benutzer/Monat Pro: 63$/Benutzer/Monat

63$/Benutzer/Monat Ultimativ: Benutzerdefinierte Preise

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (391 Bewertungen)

4.5/5 (391 Bewertungen) Capterra: 4.6 (230 Bewertungen)

9. Unterbreiten Sie

über Vorschlagen Proposify automatisiert Vorlagen für Angebote und ermöglicht es Ihnen, sich darauf zu konzentrieren, mehr Geschäfte schnell und einfach abzuschließen. Verwenden Sie vorgefertigte professionelle Vorlagen, um innerhalb weniger Minuten beeindruckende Angebote zu versenden.

Verwenden Sie Schriftarten und Farben Ihrer Marke in Angeboten, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Fügen Sie Bilder und Videos hinzu, indem Sie sie in Ihre Dokumente einbetten. Legen Sie Berechtigungen fest, damit keine Angebote ohne vorherige Prüfung an Kunden gesendet werden.

Proposify beste Features

Datenschutz-Features und Berechtigungen für Benutzer mit Optionen für die Datensicherheit auf Enterprise-Niveau

Organisieren Sie Produktbeschreibungen, Fallstudien und Grafiken mit Ordnern und Filtern, damit jeder sie leicht finden kann

Synchronisierung von Kontakten und Verwendung benutzerdefinierter Variablen zur Vorbelegung von Feldern in Dokumenten

Limitierungen vorschlagen

Einige Benutzer haben von Abstürzen und nicht behobenen Fehlern berichtet

Das Entwerfen der Vorschläge auf der Grundlage Ihres Layouts kann mehr Zeit in Anspruch nehmen als erwartet

Preise für Proposify

Team: $49/Benutzer/Monat

$49/Benutzer/Monat Business: Benutzerdefinierte Preise

Proposify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (942 Bewertungen)

4.6/5 (942 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (273 Bewertungen)

10. Quoter

über Quoter Quoter ist eine Cloud-basierte und mobilfreundliche Online-Angebotssoftware, die den Quote-to-Cash-Prozess für IT-Vertriebsteams optimiert. Die ConnectWise Sell-Alternative verfügt über ein intuitives Setup und intelligente Vorlagen, die das Vertriebsteam wiederverwenden kann, um Angebote in Sekundenschnelle zu erstellen.

Der Produktkonfigurator erfüllt die Anforderungen von Configure, Price, Quote (CPQ), indem er es den Vertriebsteams ermöglicht, konfigurierbare Produkte zu erstellen und die Preisberechnung auf der Grundlage individueller Kundenanforderungen zu automatisieren.

Quoter beste Features

Gruppieren Sie Produkte, Dienstleistungen und Arbeitskräfte zusammen und ordnen Sie sie per Drag-and-Drop neu an

Kombinieren Sie mehrere Produkte und Dienstleistungen zu Paketen und fügen Sie diese einfach zu Ihren Vorlagen und Angeboten hinzu

Fügen Sie Produkte direkt aus Ihrer CRM- oder Buchhaltungssoftware zu Angeboten hinzu, um Doppelarbeit und Datenfehler zu vermeiden

Begrenzungen für Angebote

Limitierte Branding-Optionen

E-Mail Vorlagen nicht verfügbar

Quoter Preise

Basic: $99/Monat

$99/Monat Standard: $199/Monat

$199/Monat Pro: $299/Monat

$299/Monat Enterprise: $399/Monat

Quoter Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (43 Bewertungen)

4.7/5 (43 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (52 Bewertungen)

Sind Sie bereit, eine Software zur Verwaltung von Angeboten zu nutzen? 🏋️

Eine Software für die Angebotserstellung ist für vorausschauende Teams entscheidend, um mehr Geschäfte abzuschließen und Einzelziele zu erreichen.

Die Auswahl der richtigen Lösung ist nicht einfach. Wählen Sie eine Angebotssoftware, mit der Ihr Team schnell und einfach Angebote erstellen kann. Verbringen Sie weniger Zeit mit Angebotsvorlagen und mehr Zeit mit dem Abschluss von Geschäften und dem Aufbau von Kundenbeziehungen.

ClickUp für die Angebotsverwaltung ist die beste Wahl für kleine Geschäfte, professionelle Dienstleistungsunternehmen und Enterprise-Firmen. Eine intuitive Benutzeroberfläche, einsteigerfreundliche und fortgeschrittene Features, mobilfreundliche Seiten und die Möglichkeit, Abschnitte im Angebot per Drag-and-Drop zu verschieben, machen die Software zur ersten Wahl für die Angebotserstellung. Testen Sie ClickUp kostenlos um erstklassige Angebote in rasender Geschwindigkeit zu versenden und mehr Geschäfte abzuschließen.