Die meisten Paid-Media-Kampagnen scheitern noch bevor die erste Anzeige geschaltet wird – nicht wegen schlechter Kreativität oder Zielgruppenansprache, sondern weil der Planungsprozess aus verstreuten Tabellen, vergessenen Genehmigungen und Budgetzahlen besteht, die niemand finden kann.

Marketingteams stehen unter dem Druck, mit weniger mehr zu erledigen. Laut Gartner sind die Budgets auf 7,7 % des Unternehmensumsatzes gesunken, und 73 % der Marketingfachleute geben an, dass der Druck steigt.

Dieser Leitfaden führt Sie durch 10 kostenlose Vorlagen für bezahlte Medienstrategien, die chaotische Kampagnenplanungen in ein wiederholbares System verwandeln, sowie durch einen Schritt-für-Schritt-Rahmen für die Erstellung eines Plans, der tatsächlich umgesetzt wird.

Vorlagen für bezahlte Medienstrategien auf einen Blick

Was ist eine Vorlage für bezahlte Medienstrategien?

Eine Vorlage für bezahlte Medienstrategien ist ein vorgefertigter Plan, den Sie für verschiedene Kampagnen wiederverwenden können. Sie hilft Ihnen dabei, Ziele, Zielgruppen, Kanalmix, Budgets, kreative Anforderungen, Zeitleisten und KPIs in einem einheitlichen Format zu dokumentieren.

Tabellenkalkulationen können für einfache Ein-Personen-Kampagnen funktionieren. Sobald Sie mehrere Eigentümer, Genehmigungen, Asset-Versionen und Fristen hinzufügen, benötigen Sie einen Workflow, der die Planung mit der Ausführung verbindet.

Warum eine Vorlage für einen Paid-Media-Plan verwenden?

Ihre Kampagneninformationen sind wahrscheinlich überall verstreut – Budgets in einer Tabelle, kreative Assets in Dropbox, Genehmigungen in Slack und die eigentliche Strategie in einem Google Doc, verteilt über zu viele tools.

Diese Art von Tool-Wildwuchs zwingt die Mitarbeiter dazu, in Slack, E-Mails, Dokumenten und Laufwerken nach Budgets, Links, Genehmigungen und „endgültigen“ Entwürfen zu suchen. Das Ergebnis sind langsamere Markteinführungen, mehr Nacharbeit und ständige Statusabfragen.

Die Verwendung einer Vorlage für einen Paid-Media-Plan löst dieses Problem, indem sie eine einzige Quelle der Wahrheit schafft. Sie bringt die Reihenfolge in das Chaos und bietet Ihnen einen skalierbaren Rahmen für jede Kampagne. Das bedeutet für Ihr Team konkret Folgendes:

Schnellere Kampagnenstarts: Beenden Sie die Lähmung durch leere Seiten. Eine Vorlage bietet Ihnen eine bewährte Struktur, sodass Sie direkt mit dem Planen beginnen können.

Vollständige Sichtbarkeit des Budgets: Sehen Sie genau, wie Ihre Werbeausgaben auf Kanäle und Kampagnen verteilt sind, bevor Sie auch nur einen einzigen Dollar committen.

Mühelose teamübergreifende Abstimmung: Halten Sie Ihr Kreativteam, Ihre Media-Einkäufer und Stakeholder auf dem gleichen Stand, ohne endlose Meetings durchführen zu müssen.

Konsistente, aussagekräftige Berichterstellung: Integrieren Sie von Anfang an die wichtigen Metriken, damit Sie am Monatsende nicht hektisch Daten zusammenstellen müssen.

Ein skalierbarer Prozess: Führen Sie eine oder 20 Kampagnen mit demselben organisierten Rahmen durch und stellen Sie sicher, dass Ihnen nichts entgeht, während Sie wachsen.

Die meisten Teams brauchen keine besseren Anzeigen. Sie brauchen ein besseres System zur Verwaltung der Anzeigen, die sie bereits haben. Eine Vorlage bietet dieses System.

10 kostenlose Vorlagen für bezahlte Medienstrategien

Nicht jedes Team benötigt denselben Detaillierungsgrad. Einige Vorlagen sind für Genehmigungen und Abstimmungen konzipiert, andere für die Nachverfolgung der Produktion oder die Berichterstellung. Beginnen Sie mit der Vorlage, die der tatsächlichen Vorgehensweise Ihres Teams bei der Durchführung von Kampagnen entspricht.

1. ClickUp-Vorlage für Kampagnen- und Aktion-Management

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie die Marketingplanung und -umsetzung von Anfang bis Ende mit der Vorlage für Kampagnen- und Aktion-Management von ClickUp.

Sind Sie es leid, Werbekampagnen über mehrere Tools und Dokumente hinweg zu jonglieren? Die ClickUp-Vorlage für Kampagnen- und Werbemanagement bietet einen kompletten Arbeitsbereich, um alle Aktionen für bezahlte, organische und hybride Kampagnen zu planen und zu verfolgen. Sie hilft Teams dabei, Budgets, Ressourcen, Genehmigungen und Zeitleisten an einem Ort zu koordinieren, damit Kampagnen reibungslos und ohne Lücken gestartet werden können.

Was diese Vorlage enthält:

Sehen Sie Ihre Arbeit auf Ihre Weise mit einem ClickUp-Kampagnenkalender für die Planung, einer ClickUp-Aufgabenlistenansicht für eine übersichtliche To-Do-Liste und einem Workflow im Kanban-Stil zur Visualisierung des Fortschritts.

Fügen Sie jeder Kampagne wichtige Kontextinformationen hinzu, indem Sie Budget, Kanalzuweisung und Status mit den auf Werbeworkflows zugeschnittenen benutzerdefinierten Feldern von ClickUp nachverfolgen.

Verhindern Sie, dass Kampagnen mit den falschen Assets live gehen. Verknüpfen Sie kreative Produktionsaufgaben mit den Startterminen der Medien, um sicherzustellen, dass alles rechtzeitig fertig ist.

Halten Sie den Genehmigungsprozess am Laufen, indem Sie Aufgaben zur Freigabe direkt in , indem Sie Aufgaben zur Freigabe direkt in ClickUp Approval Workflows weiterleiten und so verwirrende E-Mail-Ketten vermeiden.

2. ClickUp-Vorlage für Kampagnenbriefings

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie jeden Schritt Ihres Kampagnen-Workflows in dieser Vorlage in ClickUp Docs.

Eine klare Strategie verhindert kostspielige Nacharbeiten. Die ClickUp-Kampagnenbriefvorlage hilft Teams dabei, sich auf Kampagnenziele, Zielgruppe und Botschaften zu einigen, bevor mit der kreativen oder medialen Umsetzung begonnen wird. So wird sichergestellt, dass alle Stakeholder von Anfang an dieselbe Richtung freigeben.

Was diese Vorlage enthält:

Behandeln Sie systematisch Kampagnenziele , Zielgruppen, Kernbotschaften und den Wettbewerbsumfeld, damit kein strategisches Element übersehen wird.

Führen Sie die Bearbeitung von Briefings gemeinsam durch mit Echtzeit-Cursorn und schließen Sie mit Echtzeit-Cursorn und schließen Sie die ClickUp-Versionshistorie in ClickUp Docs ab, um zu sehen, was sich geändert hat.

Betten Sie Genehmigungen direkt in das Dokument ein, damit der Auftrag nicht in endlosen Threads mit E-Mails untergeht.

Verknüpfte Aufgaben, Assets und andere Ressourcen direkt im Briefing, um einen vollständigen Kontext zu erhalten.

3. ClickUp-Vorlage für das Management von Marketingkampagnen

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Kampagnenphasen, Kanäle, Ergebnisse und Budgets in einem Workflow mit der ClickUp-Vorlage für das Kampagnenmanagement.

Ist Ihr Medienplan nur ein statisches Dokument, das in dem Moment, in dem Sie es speichern, bereits veraltet ist? Diese umfassende ClickUp-Vorlage für das Management von Marketingkampagnen verbindet Ihre Strategie mit der Umsetzung und verwandelt Ihren Plan in einen lebendigen Workflow. Sie ist ideal für Marketingteams, die mehrere Kampagnen gleichzeitig verwalten und eine vollständige Sichtbarkeit über den gesamten Lebenszyklus benötigen, von der Ideenfindung bis zur Analyse nach der Kampagne.

Was diese Vorlage enthält:

Verschaffen Sie sich die richtige Perspektive für jede Aufgabe mit ClickUp Multiple Views. Wechseln Sie zwischen ClickUp-Listenansicht, ClickUp-Board-Ansicht ClickUp-Kalenderansicht und ClickUp-Gantt-Ansicht , um Ihre Arbeit zu planen.

Eliminieren Sie manuelle Arbeit , indem Sie , indem Sie ClickUp-Automatisierungen einrichten, um Aufgaben durch verschiedene Phasen zu leiten. Beispielsweise kann eine Statusänderung zu „Kreativ genehmigt“ automatisch einen Auslöser für eine neue Aufgabe „Starttermin planen“ auslösen.

Verschaffen Sie sich eine umfassende Übersicht mit den ClickUp-Dashboard-Widgets für den Echtzeit-Kampagnenstatus und die Nachverfolgung des Budgets, damit Sie nicht einzelne Aufgaben nach Updates durchsuchen müssen.

Beenden Sie die Suche nach kreativen Dateien mit ClickUp Anhang-Speicher. Bewahren Sie alle Briefings, Assets und endgültigen Werbekreationen in Verbindung mit den jeweiligen Kampagnen auf.

4. ClickUp-Werbevorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Vermeiden Sie es, bei der Erstellung Ihrer Werbetexte bei Null anzufangen, indem Sie die ClickUp-Werbungsvorlage verwenden.

Die Anzahl der Anzeigen, die Sie testen können, hängt davon ab, wie schnell Sie diese erstellen und genehmigen können. Wenn Sie Dutzende von Anzeigenvarianten verwalten, kann es leicht passieren, dass Sie den Überblick verlieren, welche Version welche ist. Diese ClickUp-Anzeigenvorlage beseitigt diesen Engpass, indem sie sich auf die Erstellung einzelner Anzeigen konzentriert und alle kreativen Assets, Textvarianten und Status für jede Anzeigeneinheit durchführt.

Die Vorlage wurde für Kreativteams und Media-Einkäufer entwickelt, die eine große Anzahl von Anzeigenvarianten auf mehreren Plattformen verwalten müssen.

Was diese Vorlage enthält:

Organisieren Sie alle Anzeigen mit Benutzerdefinierten Feldern. Erstellen Sie Felder für Anzeigenformat, Plattform, Version des Textes und Status der Kreativität.

Optimieren Sie das Feedback mit den Features für Prüfung und Anmerkung von ClickUp. Weisen Sie Kommentare direkt Bildern, Videos und PDFs zu, um klares, kontextbezogenes Feedback zu geben.

Speichern Sie alle Ihre Designdateien direkt in den Aufgaben, an denen die Arbeit stattfindet, mit dem Anhang-Speicher, einschließlich Bildern und Videos.

Beenden Sie die Verwirrung um die Frage „Welche Version haben wir geschaltet?“ mit der Nachverfolgung der Versionen. Erfahren Sie genau, welche Anzeigenvariante genehmigt wurde und wann sie geschaltet wurde.

5. ClickUp-Vorlage für Kampagnenentwürfe

Kostenlose Vorlage herunterladen Ein hochrangiger „Entwurf“ für Kampagnen, um Kanäle, Phasen und Meilensteine zu planen, bevor detaillierte Pläne erstellt werden.

Bevor Sie sich in den Details einzelner Anzeigensätze und Keyword-Listen verlieren, benötigen Sie einen Überblick aus der Vogelperspektive. Diese kompakte ClickUp-Vorlage für Kampagnenentwürfe hilft Ihnen dabei, Ihre Kampagnenstruktur zu skizzieren, bevor Sie sich mit der detaillierten Umsetzung befassen. Es handelt sich um eine „Servietten-Skizze”, die zum eigentlichen Plan wird und sich perfekt für Strategen und Planer eignet, die eine Kampagne intern oder einem Client vorstellen möchten.

Verwenden Sie diese Vorlagen, um schnell die Architektur Ihrer Kampagne zu skizzieren, einschließlich Kanälen, Phasen und Schlüssel-Meilensteinen.

Was diese Vorlage enthält:

Organisieren Sie Ihren Plan logisch mit einer einfachen Hierarchie für Kampagne → Phasen → Taktiken.

Visualisieren Sie den gesamten KampagnenFlow und sehen Sie mit der ClickUp-Zeitleiste, wie sich die verschiedenen Phasen im Laufe der Zeit entwickeln.

Dokumentieren Sie allgemeine Zielgruppenparameter, Budgetbeschränkungen und Kriterien für den Erfolg an einem Ort mit den Budgetbeschränkungen und Kriterien für den Erfolg an einem Ort mit den ClickUp-Notizbereichen

Mit Quick Start gelangen Sie in wenigen Minuten von einer groben Idee zu einem strukturierten Plan und legen damit den Grundstein für eine detailliertere Ausarbeitung.

6. ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kampagnen

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kampagnen, wenn „nur posten” nicht ausreicht.

Organische und bezahlte Social-Media-Aktivitäten sollten nicht in getrennten Welten stattfinden. Diese ClickUp-Vorlage für Social-Media-Kampagnen ist speziell darauf zugeschnitten, koordinierte Social-Media-Kampagnen durchzuführen und Ihre gepushten Beiträge, gesponserten Inhalte und bezahlten Anzeigen in einer einzigen einheitlichen Ansicht zu verwalten. Sie wurde für Social-Media-Manager und Spezialisten für bezahlte Social-Media-Aktivitäten entwickelt, die Kampagnen auf Meta, LinkedIn, TikTok und X durchführen.

Bezahlte Social-Media-Aktivitäten entwickeln sich schnell, und diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Schritt zu halten, indem sie Ihren gesamten Workflow zentralisiert.

Was diese Vorlage enthält:

Planen Sie Ihren Inhalt-Zeitplan mit ClickUp Calendar View, einer visuellen Kalender-Ansicht, die für das Timing in sozialen Medien optimiert ist.

Verfolgen Sie plattformspezifische Details wie Werbeziele (Bekanntheit, Traffic, Conversions) und Zielgruppensegmente mit Benutzerdefinierten Feldern.

Erstellen Sie eine Verbindung über Integrationen zu Ihren bevorzugten Social-Scheduling-Tools , um einen nahtlosen Publishing-Workflow zu erstellen.

Behandeln Sie Ihre gesamte Social-Media-Präsenz als einen koordinierten Aufwand mit einer einheitlichen Ansicht und stimmen Sie bezahlte und organische Strategien aufeinander ab.

7. ClickUp-Vorlage für den Anzeigenplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Eine einzige Quelle für Anzeigenschalttermine, Kanal-Timing und Budget pro Schaltung, dargestellt in Kalender- und Gantt-Ansichten.

Ihr Anzeigenplan sollte die einzige zuverlässige Informationsquelle sein – nicht ein Screenshot aus Google Ads, den Sie letzte Woche per Slack an jemanden geschickt haben. Diese auf die Planung ausgerichtete ClickUp-Vorlage für Anzeigenpläne bietet Ihnen detaillierte Kontrolle über die Laufzeiten von Anzeigen und die zeitliche Abstimmung der Kanäle. Sie wurde für Medienplaner und Einkäufer entwickelt, die genau wissen müssen, was wo und wann geschaltet wird, ohne sich durch mehrere Benutzeroberflächen von Werbeplattformen kämpfen zu müssen.

Fragen Sie nicht mehr „Was läuft wann?“, sondern erhalten Sie eine klare Antwort an einem Ort.

Was diese Vorlage enthält:

Visualisieren Sie Ihre Anzeigenkampagnen über Ihren gesamten Medienmix hinweg mit Gantt- und Kalender-Ansichten, um Lücken oder Überschneidungen zu erkennen.

Verfolgen Sie wichtige Details wie Kanal, Platzierung, Budget pro Flug und Status mit Benutzerdefinierten Feldern.

Stellen Sie sicher, dass das Kreativmaterial genehmigt ist, bevor die Planungsaufgabe mit Abhängigkeiten fertiggestellt werden kann, um kostspielige Fehler zu vermeiden.

Bieten Sie Ihrem gesamten Team einen zentralen Ort, an dem es den endgültigen Werbeplan als einzige Quelle der Wahrheit einsehen kann.

8. ClickUp-Vorlage für PPC-Kampagnenberichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie den Erfolg Ihrer Marketingkampagnen im Auge – mit der PPC-Kampagnenbericht-Plan-Vorlage von ClickUp.

Ein guter Bericht zeigt nicht nur Zahlen, sondern sagt Ihnen auch, was als Nächstes zu erledigen ist. Diese ClickUp-Vorlage für PPC-Kampagnenberichte hilft Ihnen dabei, die Leistung Ihrer PPC-Kampagnen übersichtlich zu dokumentieren und rohe Plattformdaten in eine Geschichte zu verwandeln, die Stakeholder tatsächlich verstehen können. Sie eignet sich perfekt für PPC-Manager und Agenturen, die ihren Clients oder internen Teams klare, konsistente Berichte liefern müssen.

Hören Sie auf, Datenmüll zu liefern, und beginnen Sie, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.

Was diese Vorlage enthält:

Behandeln Sie systematisch die Kampagnenzusammenfassung, Schlüssel-Metriken (Klicks, Conversions, CPA, ROAS) und Ihre Empfehlungen mit vorgefertigten Abschnitten.

Erstellen Sie dynamische Echtzeitberichte , indem Sie Live-Datenvisualisierungen aus Ihren Projekten in ClickUp-Dashboards einbinden.

Gehen Sie über die Zahlen hinaus mit Insight Space. Dokumentieren Sie, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und was Sie als Nächstes testen möchten.

Verwandeln Sie Leistungsdaten in klare, dokumentierte nächste Schritte, die den Erfolg zukünftiger Kampagnen mit umsetzbaren Ergebnissen vorantreiben.

9. ClickUp-Medienlisten-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Bewahren Sie alle Ihre Medienkontakte, Referenzen und Vorschläge an einem Ort auf – mit der ClickUp-Medienlisten-Vorlage.

Programmatischer Einkauf ist leistungsstark, aber direkte Beziehungen sichern Ihnen immer noch Premium-Platzierungen. Diese ClickUp-Medienlistenvorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung dieser Beziehungen. Es handelt sich um ein Kontakt- und Platzierungsmanagementsystem zur Nachverfolgung von Medienkanälen, Werbenetzwerken, Publishern und Influencer-Partnern. Medienkäufer und Partnerschaftsmanager können damit Outreach- und Platzierungsmöglichkeiten systematisch organisieren.

Organisieren Sie Ihre Kontakte für den Medieneinkauf und Ihre Direktplatzierungsoptionen, anstatt sie in einer Tabelle zu vergraben.

Was diese Vorlage enthält:

Speichern Sie wichtige Informationen wie Kontaktdaten, Preisangaben, Größe der Zielgruppe und Status der Beziehung in Benutzerdefinierten Feldern.

Filtern und sortieren Sie Ihre Kontakte ganz einfach mit Listenansichten und ClickUp-Tabellenansichten , um die perfekte Platzierung für jede Kampagne zu finden.

Verwalten Sie Ihre Outreach-Sequenzen mit der aufgabenbasierten Nachverfolgung, damit Sie nie den Überblick über eine Unterhaltung oder eine Nachverfolgung verlieren.

Bewahren Sie alle Ihre Premium-Platzierungsbeziehungen und Sponsoring-Details an einem übersichtlichen Ort mit Direct Buy Management auf.

10. Vorlage für bezahlte Medien von HubSpot

Diese Vorlage herunterladen Eine herunterladbare Tabelle zur Planung bezahlter Medien für die Nachverfolgung von Kanälen, Budgets, Zielgruppen und Metriken.

Für Teams, die statische Dateien bevorzugen oder eine Schnellstartoption ohne die Einführung neuer Software benötigen, ist diese auf Tabellenkalkulationen basierende Vorlage für bezahlte Medien von HubSpot eine gute Wahl. Sie ist als Excel- oder Google Tabellen-Datei zum Herunterladen verfügbar und bietet einen grundlegenden Rahmen für den Plan.

Was diese Vorlage enthält:

Verfolgen Sie Metriken für den Kanal, das Budget, das Targeting und die Leistung mit vorformatierten Spalten.

Passen Sie sich an Ihre spezifischen Kampagnenanforderungen an – dank benutzerdefinierter Anpassung und übersichtlicher Struktur.

Arbeiten Sie ohne Internetverbindung mit Offline-Zugriff, der sich in bestehende Workflows einfügt.

So erstellen Sie einen Paid-Media-Plan

Eine Vorlage ist ein guter Anfang, aber sie nützt nichts, wenn Sie keinen soliden strategischen Prozess haben, um sie auszufüllen. Zu viele Marketer springen ohne Grundlage direkt zu den Taktiken. Befolgen Sie diese Schritte, um einen Paid-Media-Plan zu erstellen, der tatsächlich Ergebnisse liefert. 🛠️

Definieren Sie Ihre Kampagnenziele: Beginnen Sie damit, wie Erfolg für Sie aussieht. Streben Sie Bekanntheit, Website-Traffic, Lead-Generierung oder Direktverkäufe an? Ihre Ziele bestimmen Alles, was folgt, von Ihrem Channel-Mix bis zu Ihren KPIs.
Identifizieren Sie Ihre Zielgruppe: Legen Sie genau fest, wen Sie erreichen möchten. Demografische Daten sind ein Ausgangspunkt, aber die eigentliche Stärke liegt in der Verwendung von Absichtssignalen und Verhaltensdaten, um Ihre Zielgruppensegmente zu definieren.
Wählen Sie Ihre Kanäle und Platzierungen aus: Passen Sie Ihre Kanäle an Ihre Ziele an. Suchanzeigen eignen sich hervorragend, um absichtsgesteuerte Conversions zu erzielen, während soziale Medien besser für die Steigerung der Bekanntheit und das Retargeting geeignet sind. Programmatische Werbung kann Skalierbarkeit bieten, erfordert jedoch eine sorgfältige Verwaltung.
Verteilen Sie Ihr Budget: Verteilen Sie Ihre Werbeausgaben auf der Grundlage der historischen Kanalperformance und Ihrer aktuellen Kampagnenziele. Halten Sie immer einen Teil Ihres Budgets für das Testen neuer Kanäle oder kreativer Ideen bereit – setzen Sie nicht Ihr gesamtes Geld auf „das, was letztes Mal funktioniert hat".
Erfassen Sie Ihre kreativen Anforderungen: Erstellen Sie eine Liste aller benötigten Assets, gegliedert nach Kanal und Format. Paid-Media-Kampagnen geraten oft ins Stocken, weil die kreativen Inhalte nicht rechtzeitig fertig sind.
Erstellen Sie Ihre Zeitleiste: Arbeiten Sie rückwärts von Ihrem gewünschten Starttermin aus. Achten Sie darauf, Fristen für die kreative Produktion, Genehmigungsfenster für Stakeholder und plattformspezifische Vorlaufzeiten für die Anzeigenprüfung einzubeziehen.
Legen Sie Ihre KPIs und die Häufigkeit der Berichterstellung fest: Definieren Sie genau, was Sie messen und wie oft Sie darüber berichten möchten. Wöchentliche Check-ins eignen sich hervorragend, um Probleme zu erkennen, bevor sie Ihr Budget sprengen.
Richten Sie die Nachverfolgung und Namenskonventionen ein: Definieren Sie UTM-Regeln, Kampagnennamen und wie Sie Creatives und Zielgruppen kennzeichnen. Eine klare Struktur jetzt verhindert später unübersichtliche Berichte bei der Berichterstellung.
Definieren Sie Ihren Testplan: Legen Sie fest, was Sie testen möchten (Angebot, Hook, Creative, Landing Page, Zielgruppe), und setzen Sie Grenzen, wann Sie pausieren, iterieren oder skalieren möchten. Ein Plan ohne Testlogik wird zu einem „Launch and Hope"-Ansatz.
Dokumentieren Sie alles an einem Ort: Verwenden Sie eine Vorlage – wie die oben genannten –, um Ihre Strategie, die Details der Umsetzung und die Berichterstellung miteinander zu verbinden. Ein Paid-Media-Plan ist nur so gut wie Ihre Fähigkeit, ihn umzusetzen. Deshalb ist die richtige Vorlage so wichtig.

Hören Sie auf, isoliert zu planen, und starten Sie mit einer einheitlichen Strategie durch.

Eine Vorlage für bezahlte Medienstrategien organisiert nicht nur Ihre Daten, sondern ersetzt eine verstreute Planung durch ein wiederholbares, skalierbares System. Die besten Vorlagen schaffen eine direkte Verbindung zwischen Ihrer Strategie und der Umsetzung und vereinen Budget, Kreativität, Zeitplanung und Berichterstellung in einer einzigen einheitlichen Ansicht, anstatt sie auf verschiedene tools zu verteilen.

Ganz gleich, ob Sie eine einzelne Kampagne durchführen oder einen kompletten Medienmix verwalten – mit Vorlagen müssen Sie nicht mehr bei Null anfangen und können sich auf das Wesentliche konzentrieren: die Strategie. Bezahlte Medien sind schon komplex genug, ohne dass noch Arbeitsaufwand – die Fragmentierung der Arbeit auf mehrere unverbundene tools, die nicht miteinander kommunizieren – und Chaos im Workflow hinzukommen. Die richtige Vorlage bietet Ihnen die Sichtbarkeit, Konsistenz und Geschwindigkeit, die Sie benötigen, um erfolgreich zu sein. In einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld sind die Teams, die sich durchsetzen, nicht nur besser im Kauf von Anzeigen, sondern auch besser im Management des gesamten Prozesses.

Erstellen Sie Ihre nächste Paid-Media-Kampagne mit einem System, das Strategie und Umsetzung miteinander verbindet. Starten Sie kostenlos mit ClickUp und erleben Sie, wie ein einheitlicher Workspace die Arbeitsweise Ihres Teams verändert.

Häufig gestellte Fragen

Für B2B-Kampagnen sollten Sie die Zielgruppenfelder Ihrer Vorlage für das Account-basierte Targeting anpassen, Meilensteine für einen längeren Verkaufszyklus hinzufügen und Metriken zur Lead-Qualität wie MQLs und SQLs einbeziehen. Es ist auch hilfreich, Abschnitte für den Inhalt und die Nurture-Sequenzen zu haben, die Ihre bezahlten Kampagnen unterstützen werden.

Eine Medienplanvorlage konzentriert sich auf das „Wo und Wann” Ihrer Anzeigen – Kanäle, Platzierungen und Zeitpläne. Eine Vorlage für bezahlte Medienstrategien ist umfassender und deckt neben dem Medienplan auch das „Warum und Wer” ab, indem sie Ziele, Zielgruppenansprache, Budgetzuweisung und kreative Anforderungen einbezieht.

Tabellenkalkulationen eignen sich gut für einfache, einmalige Kampagnen, versagen jedoch schnell, wenn mehrere Mitarbeiter oder laufende Projekte beteiligt sind. Projektmanagement-Vorlagen verbinden Ihre Planung mit der Ausführung, führen Automatisierungen der Statusaktualisierungen durch und halten Ihre Kreativarbeit, Zeitplanung und Berichterstellung in einem zentralen Workspace zusammen.

Sie sollten mindestens Impressionen, Klicks, Klickrate (CTR), Conversions, Kosten pro Akquisition (CPA) und Return on Ad Spend (ROAS) verfolgen. Mit erweiterten Vorlagen können Sie außerdem die Nachverfolgung des Budgets, die kreative Leistung nach Variante und den Beitrag jedes Kanals zu Ihrer Vertriebspipeline oder Ihrem Umsatz verfolgen. /