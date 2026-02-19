So konsolidieren Sie Ihren Marketing-Tech-Stack im Jahr 2026

Im Durchschnitt jongliert ein Unternehmen heute mit 75 verschiedenen Martech-tools. Und zwei von drei Marketern nutzen mehr als 16 Apps, um ihren Arbeitsalltag zu bewältigen.

Wenn Sie dachten, dass die Vielzahl an Tools an sich schon ein Problem für Marketer ist, warten Sie, bis Sie das hier hören: Das eigentliche Problem ist, dass diese Tools nicht miteinander kommunizieren.

Jüngste Untersuchungen von Gartner zeigen, dass nur etwa 49 % der tools in einem typischen Marketing-Tech-Stack aktiv genutzt werden. Das bedeutet, dass die Hälfte des Stacks Kosten und Komplexität verursacht, ohne ihren Beitrag zu leisten.

Wie lautet also die Lösung?

Es ist so intuitiv und doch so schwer umzusetzen: die Konsolidierung von tools.

Aus diesem Grund werden wir in diesem Beitrag den Prozess der Konsolidierung des Marketing-Tech-Stacks näher beleuchten. Wir zeigen Ihnen, wie die Kombination Ihres Stacks mit KI, die Ihre Arbeit tatsächlich versteht, Teams dabei hilft, schneller voranzukommen, aufeinander abgestimmt zu bleiben und schließlich echten Wert aus KI zu ziehen.

Was ist die Konsolidierung des Marketing-Tech-Stacks?

Die Konsolidierung des Marketing-Tech-Stacks ist der Prozess, bei dem verstreute, für einen einzigen Zweck entwickelte Marketing-Apps durch eine einheitliche Plattform ersetzt werden. Dadurch werden Ihre zentralen Marketing-Funktionen – wie Projektmanagement, Content-Erstellung, Nachverfolgung von Kampagnen und Teamzusammenarbeit – in einer vernetzten Umgebung zusammengeführt.

Die Konsolidierung schafft eine einzige Quelle der Wahrheit für all Ihre Marketing-Arbeit.

Das bedeutet nicht, dass Sie sich mit einem klobigen All-in-One-Tool zufrieden geben müssen, das alles nur halbherzig erledigt. Es bedeutet vielmehr, dass Sie sich für einen modernen, konvergierten Workspace entscheiden, in dem spezialisierte Funktionen auf einer gemeinsamen Grundlage aufgebaut sind und Ihrem Team und Ihrer KI den vollständigen Kontext bieten, den sie für den Erfolg benötigen.

Ersetzen Sie mehr als 20 Tools durch einen leistungsstarken Workspace in ClickUp.

Die meisten Stacks sind organisch gewachsen – ein tool für die Planung, ein anderes für Inhalte, ein weiteres für Genehmigungen und wieder ein anderes für die Berichterstellung. Auf dem Papier sieht das beeindruckend aus. In der Praxis ist es jedoch anstrengend. Denn wenn Ihr Kontext überall verstreut ist, verlieren Sie letztendlich an Schwung.

Datensilos fragmentieren Ihre Kundenansicht

Wenn Ihre Kundendaten über ein Dutzend verschiedene Plattformen verstreut sind – Ihr CRM, Ihr E-Mail-Tool, Ihre Analysesoftware und Ihre Social-Media-Apps –, erhalten Sie nie ein vollständiges Bild Ihrer User Experience Map. Dies zwingt Ihr Team dazu, wichtige Marketingentscheidungen auf der Grundlage unvollständiger Informationen zu treffen, wodurch die Personalisierung zu einem Ratespiel wird.

Der Versuch, die Kampagnenattribution zu berechnen, wird zu einem Albtraum aus dem Exportieren von Tabellen und dem manuellen Zusammenfügen von Daten, sodass Sie eine veraltete und unvollständige Ansicht darüber erhalten, was tatsächlich funktioniert.

Generische KI schafft markenfremde „Workslops“

Die Verwendung generischer KI-Tools, die im öffentlichen Internet trainiert wurden, ist wie die Bitte an einen Fremden, Ihre Marketingtexte zu schreiben. Diese Tools kennen weder Ihre Markenstimme noch die einzigartige Positionierung Ihres Produkts oder die Botschaften, die in der Vergangenheit bei Ihrer Zielgruppe Anklang gefunden haben.

Das Ergebnis ist „Workslop“ – KI-generierte Inhalte, die zwar technisch gesehen die Seite füllen, aber nicht über die spezifische Persönlichkeit und die Erkenntnisse verfügen, die Marketing effektiv machen. Ihr Team verbringt am Ende genauso viel Zeit mit der Bearbeitung dieser generischen Ergebnisse, wie es für das Verfassen von Grund auf benötigt hätte, was den Zweck der KI-Nutzung zunichte macht.

Die einzige Lösung ist eine KI, die mit Ihrem tatsächlichen Workspace verbunden ist – Ihren Briefings, Markenrichtlinien und erfolgreichen Kampagnen.

🔑 Wichtigste Erkenntnis: Vernetzte KI produziert markengerechte Inhalte, weil sie über Kontext verfügt; unverbundene KI produziert Füllmaterial, weil sie nichts anderes kennt.

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten vertrauen auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte wechseln muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten des Umschaltens und des Kontextwechsels mit der Zeit. Nicht so bei ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrer ClickUp-Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Befehle und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

Kontextwechsel zerstören kreative Dynamik

👀 Wussten Sie schon? 68 % der Mitarbeiter geben an, dass ihnen während des Arbeitstages nicht genügend Zeit für ungestörte Konzentration zur Verfügung steht.

Jedes Mal, wenn ein Marketer von seinem Projekt-Plan zu einer separaten Dokumenten-App wechseln muss, um die Kurzbeschreibung zu finden, und dann zu einem Tool zum Chatten, um Feedback zu erhalten, verliert er den Fokus. Dieser ständige Kontextwechsel verursacht eine hohe kognitive Belastung und zehrt an der mentalen Energie, die eigentlich für kreative Arbeit aufgewendet werden sollte.

Versteckte Kosten summieren sich bei nicht miteinander verbundenen Abonnements

Die Probleme eines fragmentierten Tech-Stacks gehen weit über die offensichtlichen Abonnementgebühren hinaus. Unzusammenhängende Tools verursachen eine Vielzahl versteckter Kosten, die Ihr Budget und Ihre Produktivität belasten. Dazu gehören:

Doppelte Einträge: Manuelle Eingabe derselben Informationen in mehrere Systeme

Manuelle Synchronisierung: Sie verschwenden Stunden damit, Daten plattformübergreifend abzugleichen, meist mit unübersichtlichen Tabellenkalkulationen.

Integration Wartung: Bezahlung von Entwicklern für die Reparatur defekter APIs und Webhooks

Schulungszeit: Einarbeitung der Mitglieder des Teams in zahlreiche verschiedene Plattformen, von denen jede ihre eigene Lernkurve hat.

🔑 Wichtigste Erkenntnis: Diese Kosten erscheinen selten als einzelner Posten in einem Budgetbericht, sodass sie leicht übersehen werden können. Wenn man sie jedoch alle zusammenrechnet, sind die Gesamtbetriebskosten für einen fragmentierten Stack oft erschreckend hoch. Unternehmen verschwenden durchschnittlich 21 Millionen US-Dollar pro Jahr allein für ungenutzte SaaS-Lizenzen.

Wenn Ihre Tools und Teams in einem einheitlichen Workspace mit gemeinsamen Kontexten arbeiten, verwandeln sich diese Schwachstellen in mächtige Vorteile.

Markenkonsistenz über alle Kontaktpunkte hinweg

Nicht markengerechte Farben und veraltete Botschaften, die der Markenbekanntheit schaden, schleichen sich in Kampagnen ein, wenn Richtlinien in einem vergessenen PDF-Dokument gespeichert sind. Ein konsolidierter Stack hält die Markenstandards nah an der Arbeit selbst. So können Teams während der Erstellung auf die richtigen Formulierungen, Bilder und Botschaften zurückgreifen – und müssen dies nicht erst im Nachhinein tun.

💡 Profi-Tipp: Sorgen Sie mit ClickUp-Vorlagen für visuelle und tonale Konsistenz bei jeder neuen Kampagne, jedem Blogbeitrag oder jeder Social-Media-Grafik. Stellen Sie mit den integrierten ClickUp-Prüfung- und Freigabe-Workflows sicher, dass alle Inhalte markengerecht sind, bevor sie veröffentlicht werden. Ihr Team, Ihre Partner und Ihre Clients können die Arbeit direkt im vollständigen Kontext überprüfen und kommentieren (und nicht in einem unübersichtlichen E-Mail-Thread). Kommentieren Sie Multimedia-Dateien und PDFs für eine einfache Zusammenarbeit mit Prüfung in ClickUp.

KI, die Ihr Geschäft wirklich kennt

Generische KI-Tools sind eine Sackgasse. Sie können keine großartigen Marketinginhalte produzieren, da sie keine Verbindung zu Ihrem Geschäft haben. Vernetzte KI kann Ihren gesamten Workspace sofort durchsuchen, auf vergangene Kampagnen zurückgreifen und Ihre einzigartige Markenstimme verstehen.

Mit ClickUp Brain und AI Super Agents ist eine vernetzte KI möglich, die Ihr Geschäft versteht. Dabei handelt es sich nicht um nachträglich hinzugefügte Integrationen, sondern um native KI-Features, die den spezifischen Kontext Ihres Workspaces nutzen.

🌟 Nutzen Sie sie für folgende Zwecke:

Entwerfen Sie kreative Briefings auf der Grundlage dessen, was im letzten Quartal funktioniert hat.

Erhalten Sie Social-Media-Texte, die perfekt zum Ton Ihrer Marke passen, und

Gewinnen Sie Einblicke aus all Ihren Kampagnen (da Brain und Agents auf Ihre Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen in Ihrem ClickUp-Workspace zugreifen können).

Erhalten Sie mit ClickUp Brain sofortige Antworten zu Ihren Kampagnen – Plänen, Fortschritten und Leistungen.

Schnellere Kampagnendurchführung vom Briefing bis zum Start

Endlose Übergaben und Koordinationsaufwand verlangsamen die Kampagnenausführung und verzögern die Markteinführung.

Durch die Konsolidierung werden diese Lücken geschlossen:

Briefings fließen direkt in Aufgaben ein

Feedback bleibt mit der Arbeit verbunden

Status-Updates sind sichtbar, ohne dass man anderen hinterherlaufen muss.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit ClickUp Automatisierungen eine nahtlose Pipeline vom Briefing bis zur Umsetzung. 📌 Sie können beispielsweise eine Automatisierung einrichten, um automatisch eine vollständige Aufgabenstruktur mit Mitarbeitern und Fälligkeitsdaten zu erstellen, sobald ein Kreativbrief in einem ClickUp-Dokument genehmigt wurde. Um Ihre Automatisierung noch weiter zu optimieren, probieren Sie die E-Mail-Automatisierung mit ClickUp-Vorlagen aus, um sich wiederholende Kampagnenaufgaben zu rationalisieren.

Klare Sichtbarkeit des ROI über alle Kanäle hinweg

Wenn Daten verstreut sind, ist es fast unmöglich, die harte Arbeit Ihres Teams mit tatsächlichen Geschäftsergebnissen zu verbinden.

Teams verbringen Stunden damit, Daten zu sammeln, Zahlen abzugleichen und Lücken zu erklären. Ein konsolidierter Stack verbindet Ausführung und Ergebnisse miteinander, sodass Führungskräfte sehen können, was schlecht läuft und was zu Ergebnissen führt, ohne auf manuelle Berichte warten zu müssen.

💡 Profi-Tipp: Sehen Sie sich die Kampagnenleistung in Echtzeit direkt neben den Aufgaben und Workflows an, die sie hervorgebracht haben, indem Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards erstellen. So erhalten Ihr Team und Ihre Führungskräfte einen klaren, unmittelbaren Überblick darüber, welche Kanäle, Inhaltstypen und Strategien den höchsten Return on Investment im Marketing erzielen. Passen Sie mit ClickUp Dashboards benutzerdefinierte Berichte für alles an, von der Kampagnenleistung bis zur Team-Produktivität und mehr.

Warum vernetzte KI isolierte Punktlösungen übertrifft

Der Unterschied zwischen einem eigenständigen KI-Schreibtool und einer in Ihrem Workspace integrierten KI ist einfach: der Kontext. Ein isoliertes KI-Tool weiß nur, was Sie in die Eingabebox einfügen. Jedes Mal, wenn Sie es verwenden, fangen Sie bei Null an und müssen ihm manuell die Informationen zuführen, die es für die Aufgaben, die es zu erledigen hat, benötigt.

Eine vernetzte KI hingegen verfügt über einen beständigen Kontext. Das ist in etwa so, als würde man für jedes Projekt einen neuen Freiberufler einstellen, anstatt auf ein erfahrenes Mitglied des Teams zurückzugreifen, das an allen Meetings teilgenommen hat. Der Freiberufler mag zwar kompetent sein, aber es wird einige Zeit dauern, bis er sich das erforderliche Fachwissen angeeignet hat, um wirklich strategisch arbeiten zu können.

🎥 Um die Landschaft der KI-Marketing-Tools besser zu verstehen und zu erfahren, wie sie sich in Ihre Gesamtstrategie einfügen lassen, sehen Sie sich diese Übersicht über die verfügbaren Optionen und ihre Funktionen an.

Eine vernetzte KI wie ClickUp Brain bietet umfassende Workspace-Intelligenz.

Erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge zur Kampagnenoptimierung mit ClickUp Brain.

Es lernt aus Ihren Projekten, den Kooperationsmustern Ihres Teams, Ihren Markenressourcen und Ihren Verlaufsdaten. Dadurch kann es über generische „Workshops“ hinausgehen und Inhalte produzieren, die wirklich aufschlussreich und veröffentlichungsreif sind.

Fähigkeiten Unzusammenhängende Punktlösungen Vernetzter KI-Workspace Konsistenz der Markenstimme Manuelles Prompt Engineering jedes Mal Lernen Sie aus Ihren vorhandenen Inhalten Kampagnenübergreifende Einblicke Manueller Datenexport und -analyse Erkennt automatisch Muster aus den in Ihrer Workspace gespeicherten Kampagnendaten. Pipeline vom Briefing zum Inhalt Mehrere Tool-Übergaben Automatisiert innerhalb eines einzigen Workspaces Kontextbeibehaltung Erkennt automatisch Muster aus den in Ihrer Workspace gespeicherten Kampagnendaten. Baut auf gesammeltem Wissen auf

Die Konsolidierung des Tech-Stacks ist kein Wochenend-Projekt, muss aber auch keine mühsame, mehrjährige Initiative sein. Priorisieren Sie schnelle Erfolge mit diesem schrittweisen Ansatz:

Zunächst müssen Sie wissen, womit Sie arbeiten. Dokumentieren Sie jedes einzelne Tool, das Ihr Marketingteam verwendet – einschließlich der „Schatten-IT“-Apps, die ohne offizielle Genehmigung eingeführt wurden.

Notiz für jedes tool:

Seine Hauptfunktion

Wer nutzt es?

Was es kostet und

Ob es wirklich unverzichtbar ist

✅ Erstellen Sie eine einfache Matrix mit Ihren Tools auf der einen Achse und Ihren zentralen Marketingfunktionen (z. B. Projektmanagement, Erstellung von Inhalten, Analytik, Zusammenarbeit) auf der anderen. So wird sofort deutlich, wo Sie redundante Tools haben, die dieselbe Aufgabe erfüllen, und Sie erkennen die offensichtlichsten Möglichkeiten für eine Konsolidierung.

Schritt 2: Erfassen Sie Ihre zentralen Marketing-Workflows

Bevor Sie einen fehlerhaften Prozess beheben können, müssen Sie ihn klar erkennen. Verwenden Sie Prozessabbildungen, um die wichtigsten Workflows Ihres Teams zu visualisieren, wie z. B. Kampagnenplanung, Erstellung von Inhalten und Leistungsbewertungen. Identifizieren Sie für jeden Workflow jeden Schritt, jede Übergabe zwischen Personen oder Tools und jeden Punkt, an dem Verzögerungen oder Reibungsverluste auftreten. Diese Prozessanalyse zeigt die tatsächlichen Kosten der Fragmentierung auf.

✅ Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um jede Phase einer Kampagne, von der Aufnahme bis zum Start, visuell darzustellen. Sie können Übergaben, Genehmigungen und Tool-Wechsel mit verschiedenen Formen, Haftnotizen und Schriftarten darstellen. Betten Sie Aufgaben ein, verlinken Sie Dokumente und markieren Sie Eigentümer direkt auf dem Board, um ein einfaches Diagramm in ein live interaktives System zu verwandeln. Dadurch lassen sich Reibungsverluste nicht mehr ignorieren. Wenn ein Workflow zwischen drei tools hin- und herspringt, bevor Inhalte genehmigt werden, wird dies sofort sichtbar und Sie wissen genau, wo eine Konsolidierung Vorteile bringt.

Schritt 3: Definieren Sie Ihre unverzichtbaren Fähigkeiten

Konsolidierung bedeutet nicht, dass Sie alle Spezialtools abschaffen müssen. Das Ziel ist es, weniger Tools zu haben, die besser integriert sind. Erstellen Sie eine Liste der Funktionen, ohne die Ihr Team absolut nicht arbeiten kann.

Seien Sie absolut ehrlich und konkret.

📌 Beispielsweise unterscheidet sich „Social-Media-Beiträge planen müssen” von „native Instagram-Karussellplanung mit Automatisierung der Antworten auf erste Kommentare”.

Wenn Sie die „Must-haves” von den „Nice-to-haves” trennen, können Sie neue Plattformen effektiv bewerten und entscheiden, welche Spezialtools es wert sind, beibehalten zu werden.

Schritt 4: Bewerten Sie Plattformen hinsichtlich nativer KI und Integrationsgrad

Wenn KI Teil Ihrer Strategie ist, ist dieser Schritt unverzichtbar.

Wenn Sie bereit sind, neue Plattformen zu evaluieren, sollten Sie zwei Schlüsselbereiche priorisieren: native KI und Integrationsgrad.

Native KI: Das bedeutet, dass die KI direkt in die Plattform integriert ist und nicht als Add-On eines Drittanbieters hinzugefügt wurde. Eine native KI kann auf alle Daten Ihres Workspaces zugreifen, Ihre Workflows verstehen und im Laufe der Zeit aus der Arbeit Ihres Teams lernen.

Integrationsgrad: Für die spezialisierten Tools, die Sie behalten möchten, benötigen Sie eine Für die spezialisierten Tools, die Sie behalten möchten, benötigen Sie eine zentrale Plattform mit robusten, vorgefertigten Integrationen. So wird sichergestellt, dass die Daten weiterhin nahtlos in Ihre einzige Quelle der Wahrheit zurückfließen, anstatt eine Arbeitsflut zu verursachen.

Aus diesem Grund setzen viele Teams mittlerweile auf konvergente Workspaces mit integrierter KI, damit Mitarbeiter bei der Planung, dem Entwerfen, Zusammenfassen und Berichterstellung anhand realer Kontexte Unterstützung erhalten. Aus diesem Grund konzentrieren sich auch schlüsselfertige Lösungen wie ClickUp Accelerator auf KI, die innerhalb der täglichen Arbeit aktiviert wird und nicht zusätzlich darüber gelegt wird.

🧠 Interessante Tatsache: ClickUp hat bei ~41 % unserer Benutzer 3 oder mehr tools ersetzt! Und hier sind einige weitere Vorteile der Konsolidierung Ihres Tech-Stacks mit ClickUp:

Konsolidierung des Marketing-Tech-Stacks mit ClickUp Accelerator für Marketing-Teams

Mit dem ClickUp Accelerator für Marketingteams starten Sie in einem vorgefertigten (aber anpassbaren) konvergenten Workspace, in dem Planung, Ausführung, Zusammenarbeit, Berichterstellung und KI bereits zusammenarbeiten.

So steigern Sie Ihre Produktivität vom ersten Tag an:

Abteilungsspezifische KI-Superagenten (bei Start verfügbar) ClickUp Accelerator umfasst mehr als 10 vorgefertigte Marketing-Agenten, darunter: Creative Brief Builder Agent : Verwandelt Eingangsanfragen in strukturierte, markengerechte Briefings Social Post Generator Agent : Entwirft und verfeinert Social-Media-Texte unter Berücksichtigung des Markenkontexts Brand Checker Agent : Überprüft Tonfall, Botschaften und Übereinstimmung mit den Richtlinien

Creative Brief Builder Agent : Verwandelt Eingangsanfragen in strukturierte, markengerechte Briefings.

Social Post Generator Agent : Entwirft und verfeinert Social-Media-Texte unter Berücksichtigung des Markenkontexts.

Brand Checker Agent: Überprüft Tonfall, Botschaften und Übereinstimmung mit den Richtlinien.

Creative Brief Builder Agent : Verwandelt Eingangsanfragen in strukturierte, markengerechte Briefings.

Social Post Generator Agent : Entwirft und verfeinert Social-Media-Texte unter Berücksichtigung des Markenkontexts.

Brand Checker Agent: Überprüft Tonfall, Botschaften und Übereinstimmung mit den Richtlinien.

ClickUp Brain (kontextbezogene KI) Die KI arbeitet direkt im ClickUp-Workspace und greift auf vorhandene Dokumente, Aufgaben, vergangene Kampagnen und Zeitleisten zurück, sodass die Ergebnisse relevant und nicht generisch sind.

Connected Enterprise KI-Suchmaschine Finden Sie sofort Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Dashboards und Anhänge im gesamten Workspace und reduzieren Sie so den Zeitaufwand für die Suche nach alten Assets oder Entscheidungen. Finden Sie sofort Aufgaben, Dokumente, Kommentare, Dashboards und Anhänge im gesamten Workspace und reduzieren Sie so den Zeitaufwand für die Suche nach alten Assets oder Entscheidungen.

Automatisierte Workflows und Genehmigungen Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen als Auslöser für die Erstellung von Aufgaben, um Inhalte zur Überprüfung weiterzuleiten, Stakeholder zu benachrichtigen und Status automatisch zu aktualisieren.

Dashboards für Echtzeit-Sichtbarkeit Verfolgen Sie den Fortschritt von Kampagnen, Workloads und Hindernisse in Echtzeit, sodass Führungskräfte keine wöchentlichen Statusberichte benötigen, um zu verstehen, was gerade passiert.

ClickUp AI Notetaker Verwandeln Sie Meetings automatisch in Zusammenfassungen, Entscheidungen und zugewiesene Aufgaben.

Warum das wichtig ist

Accelerator hilft Marketingteams, innerhalb von Tagen statt Monaten live zu gehen. Es reduziert zunächst die Tool-Vielfalt und aktiviert dann die KI innerhalb der Arbeit. Dadurch können Teams den Ergebnissen leichter vertrauen und Führungskräfte sehen schnell Ergebnisse.

ClickUp hat unsere Abhängigkeit von 4–5 separaten Tools (Trello für Aufgaben, Confluence für Dokumente, separate Tabellen für OKRs usw.) beseitigt. Diese Konsolidierung reduziert Kontextwechsel, verbessert die Transparenz zwischen den Abteilungen und schafft eine einzige Quelle für den Projektstatus. Beispielsweise verknüpft unser Customer-Success-Team nun die Kundenzufriedenheitswerte direkt mit Verlängerungsaufgaben und löst automatische Erinnerungen auf der Grundlage der Nutzungsdaten unserer Plattform aus. Die Führungskräfte nutzen Echtzeit-Dashboards, um den Zustand der Pipeline und die Bandbreite des Teams während der Skalierungsphasen zu überwachen. Allein die Kosteneinsparungen durch die Tool-Konsolidierung rechtfertigten die Investition – aber der eigentliche ROI ergibt sich aus schnelleren Entscheidungen und weniger verpassten Übergaben.

ClickUp hat unsere Abhängigkeit von 4–5 separaten Tools (Trello für Aufgaben, Confluence für Dokumente, separate Tabellen für OKRs usw.) beseitigt. Diese Konsolidierung reduziert Kontextwechsel, verbessert die Transparenz zwischen den Abteilungen und schafft eine einzige Quelle für den Projektstatus. Beispielsweise verknüpft unser Customer-Success-Team nun die Kundenzufriedenheitswerte direkt mit Verlängerungsaufgaben und löst automatische Erinnerungen auf der Grundlage der Nutzungsdaten unserer Plattform aus. Die Führungskräfte nutzen Echtzeit-Dashboards, um den Zustand der Pipeline und die Bandbreite des Teams während der Skalierungsphasen zu überwachen. Allein die Kosteneinsparungen durch die Konsolidierung der Tools rechtfertigten die Investition – aber der eigentliche ROI ergibt sich aus schnelleren Entscheidungen und weniger verpassten Übergaben.

Schritt 5: Migrieren Sie Daten und schulen Sie Ihr Team in Phasen

Versuchen Sie nicht, das Unmögliche zu erreichen. Eine schrittweise Migration ist der Schlüssel zu einem Erfolg bei der Umstellung. Beginnen Sie mit einem Workflow oder einem Team, beweisen Sie den Wert und erweitern Sie dann von dort aus. Eine typische schrittweise Einführung könnte wie folgt aussehen:

Phase 1: Projektmanagement und Teamzusammenarbeit verlagern Phase 2: Konsolidieren Sie Inhalt-Workflows, einschließlich Briefings, Entwürfen und Freigaben. Phase 3: Verbinden Sie Analysen und erstellen Sie Leistungs-Dashboards Phase 4: Aktivieren Sie die KI-Funktionen vollständig und schulen Sie das Team in deren Anwendung.

Schritt 6: Messen Sie die Ergebnisse und optimieren Sie kontinuierlich

Bevor Sie beginnen, definieren Sie, wie Erfolg aussieht. Schlüssel-Metriken können sein:

Zeit vom Briefing bis zum Launch

Die Anzahl der aktiv genutzten Tools

Teamzufriedenheitswerte und

Tatsächliche Kampagnenleistung

Verfolgen Sie diese Metriken während des gesamten Konsolidierungsprozesses, um die Auswirkungen Ihres Aufwands zu demonstrieren.

Konsolidierung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Optimierungsprozess.

Ein Kampagnenmanager beginnt seinen Tag damit, einen einzigen einheitlichen Workspace zu öffnen, anstatt zehn verschiedene Registerkarten.

Auf einem einzigen Dashboard sehen sie jede aktive Kampagne, jede ausstehende Genehmigung und jeden Inhalt, der in Bearbeitung ist. ✨

Sie bitten die kontextbezogene Workspace-KI, einen Entwurf für einen Social-Media-Beitrag für eine bevorstehende Produkteinführung zu erstellen. Die KI verfügt bereits über die Kampagnenbeschreibung, versteht die Markenstimme und weiß, welche Botschaften bei ähnlichen Produkteinführungen in der Vergangenheit gut funktioniert haben. Der von ihr erstellte Beitrag ist zu 90 % fertig, nicht zu 10 %.

Dies geschieht, wenn Ihre tools den Kontext gemeinsam freigeben, anstatt ihn zu fragmentieren.

Ihr Team wird nicht mehr reaktiv sein – Updates verfolgen und die Berichterstellung manuell durchführen –, sondern proaktiv, mit automatisch generierten Erkenntnissen und selbstständig ablaufenden Workflows.

🌟 Beispiel: Das Social-Media-Team von Cartoon Network hat Planung, Zusammenarbeit und Ausführung in ClickUp konsolidiert und verstreute Tools durch einen gemeinsamen Workspace ersetzt. Dadurch konnten sie mit derselben Teamgröße doppelt so viele Social-Media-Kanäle verwalten und Kampagnen Monate vor dem geplanten Termin starten – ein klares Zeichen für verbesserte Effizienz und Koordination. Jeder im globalen Marketingteam kann den Social-Publishing-Plan, den YouTube-Plan und das Strategiedokument einsehen und sogar den Link zu unserem Social-Media-Bericht abrufen. Sie können zurückgehen und Berichte aus alten Kampagnen einsehen und so verstehen, was funktioniert hat und was nicht. Jeder im globalen Marketingteam kann den Social-Publishing-Plan, den YouTube-Plan und das Strategiedokument einsehen und sogar den Link zu unserem Social-Media-Bericht abrufen. Sie können zurückgehen und Berichte aus alten Kampagnen einsehen, um zu verstehen, was funktioniert hat und was nicht.

Konsolidierung des Marketing-Tech-Stacks mit ClickUp

ClickUp ist der weltweit erste ClickUp Converged AI Workspace – eine einzige, sichere Plattform, auf der Projekte, Dokumente, Unterhaltungen und Analysen zusammen mit kontextbezogener KI als Intelligenzschicht zusammenleben. Sie wurde entwickelt, um Ihr Projektmanagement, Ihre Dokumente, Ihre Zusammenarbeit und Ihre KI auf einer einzigen Plattform zusammenzuführen. Für Marketingteams beseitigt dies die Fragmentierung, die Produktivität und Kreativität beeinträchtigt.

Ersetzen Sie eine Handvoll unverbundener Tools durch einen einzigen, vernetzten Hub in ClickUp. Führen Sie Ihre Kampagnen von Anfang bis Ende mit speziellen Features für das Kampagnenmanagement, ClickUp-Inhaltskalendern und Workflows für die Genehmigung durch. Und für die wenigen spezialisierten Tools, die Sie behalten müssen, bleiben alle Ihre Arbeiten und Daten durch tiefgreifende ClickUp-Integrationen mit Ihrer zentralen Datenquelle verbunden.

Beenden Sie die Martech-Zersplitterung und geben Sie Ihrer KI den Kontext, den sie benötigt. Testen Sie ClickUp kostenlos!

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Das Reduzieren von Tools ist eine einfache Subtraktion, während die Konsolidierung des Tech-Stacks ein strategischer Ersatz ist. Die Konsolidierung geht Hand in Hand mit der Auswahl einer einheitlichen Plattform, die mehrere Funktionen mit gemeinsamem Kontext verarbeiten kann. Sie beschränkt sich nicht darauf, Software zu eliminieren und Ihr Team zu zwingen, mit weniger mehr zu erreichen.

Die meisten mittelgroßen Marketingteams können eine erste Konsolidierung innerhalb von ein bis drei Monaten abschließen. Ein schrittweiser Ansatz ist dabei entscheidend: Beginnen Sie mit dem Projektmanagement, gehen Sie dann zu den Content-Workflows über und aktivieren Sie schließlich die Analysen und KI.

Bei der herkömmlichen Konsolidierung lag der Schwerpunkt auf der Reduzierung der Anzahl der Tools. Bei der KI-gestützten Konsolidierung steht die Schaffung eines einheitlichen Kontexts im Vordergrund, der Ihre KI-Tools wesentlich nützlicher macht und es der Plattform ermöglicht, mit der Nutzung durch Ihr Team immer intelligenter zu werden.

Das Ziel besteht nicht darin, jedes einzelne Spezialtool zu ersetzen. Es geht darum, die Fragmentierung wo immer möglich zu reduzieren und eine tiefe Integration der wesentlichen Spezialtools sicherzustellen, die Sie behalten.