15 Metriken zur Produktivität im Marketing zur Optimierung Ihres Workflows

Stärkeres Markenimage : Eine hohe BAR sorgt für ein positives Markenimage, zieht neue Kunden an und fördert das Vertrauen bestehender Kunden

Kundenbindung und -wachstum: Loyale Fürsprecher bleiben eher bei Ihnen und empfehlen Sie weiter, was den Customer Lifetime Value (CLV) steigert und das organische Wachstum erhöht – was wiederum Ihre Kosten pro Akquisition senkt