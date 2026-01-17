15 Softwareprogramme für das Anzeigenverkaufsmanagement

Die meisten Anzeigenverkaufsteams verbringen ihre Woche damit, Informationen zu synchronisieren.

Sie aktualisieren das CRM, geben dieselben Client-Daten erneut in Tools für Projektmanagement ein und fragen Team-Mitglieder über Chat-Tools, ob die kreativen Assets fertig sind.

In diesem Blog stellen wir Ihnen 15 Plattformen für das Anzeigenverkaufsmanagement vor, die versprechen, dieses Chaos zu beenden.

Von einheitlichen Workspaces, die Ihre gesamte Prozesskette vom Verkauf bis zur Auslieferung verbinden, bis hin zu speziellen Tools für bestimmte Arten von Werbeinventar – wir haben alles abgedeckt.

Software für das Anzeigenverkaufsmanagement auf einen Blick

Diese Vergleichstabelle fasst die besten Optionen zusammen. 🛠️

ClickUp CRM, Aufgaben, Chat und Dokumente; KI-Superagenten; automatisierte Übergaben Solo bis Großunternehmen (Funktionsübergreifende Vertriebs-/Betriebsteams) Für immer kostenlos; kostenpflichtige Pläne verfügbar Salesforce Media Cloud Mediendatenmodell; Agentforce KI; Omnichannel-Auftragsverwaltung Globales Enterprise (komplexe Medienorganisationen mit mehreren Abteilungen) Ab 165 $/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) HubSpot Ads Geschlossene ROI-Nachverfolgung; CRM-Zielgruppensynchronisierung; Marketing-Automatisierung KMU bis mittelständische Unternehmen (marketingorientierte Vertriebsteams) Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Platz/Monat Pipedrive Visuelle Kanban-Pipeline; Aktivitätsbasiertes Coaching; KI-Assistent Kleine bis mittelgroße Unternehmen (schnelle, visuelle Vertriebsmitarbeiter) Kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat Freshsales Freddy KI Lead Scoring; Integrierte Telefon-/E-Mail-Funktion; Verkaufssequenzen Kleine bis mittelgroße Unternehmen (Teams, die den Fokus auf die Lead-Bindung legen) Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Benutzer/Monat Zoho CRM Zia KI; Canvas UI Designer; Deep Zoho-Ökosystemintegration Solo bis Enterprise (Budgetbewusste, skalierbare Teams) Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Benutzer/Monat ADvendio Salesforce-nativ; Omnichannel-Bestand; Automatisierte Rechnungsstellung Mittelstand bis Unternehmen (Verlage und Ad-Ops-Spezialisten) Benutzerdefinierte Preisgestaltung Google Ad Manager Einheitliche Auktion; Dynamische Zuweisung; Erweiterte Berichterstellung für Erträge Mittlere bis große Verlage (Ad Ops & Yield Manager) Benutzerdefinierte Preisgestaltung Meta Ads Manager Vorteil+ KI-Kreativität; Präzises Targeting; Plattformübergreifende Reichweite Solo bis große Agenturen (Social-Media- und Performance-Vermarkter) Keine Plattformgebühr (Bezahlung pro Werbeausgabe) Zendesk Sell Einheitliche Vertriebs-/Supportansicht; Intelligente Listen; Mobile Vertriebs-Tools Kleine bis mittelständische Unternehmen (beziehungsorientierte Teams) Kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat Insightly Beziehung; Integrierte Projekt-Nachverfolgung; AppConnect Kleine bis mittelgroße Unternehmen (Teams, die sich um Vertrieb und Lieferung kümmern) Kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Benutzer/Monat Monday Sales CRM No-Code-Boards; Visuelle Nachverfolgung von Deals; KI-gestützte Lead-Anreicherung Kleine bis mittelständische Unternehmen (visuelle, kollaborative Teams) Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Platz/Monat WideOrbit Broadcast-Traffic-Management; Automatisierung der Rechnungsstellung; Reichweitenanalyse Rundfunkmedienunternehmen (TV-/Radio-Vertriebs- und Traffic-Teams) Benutzerdefinierte Preisgestaltung Bitrix24 All-in-One-CRM; Videoanrufe; Selbst gehostete Option; Soziales Intranet Solo bis mittelgroß (Teams, die ein komplettes „Business-in-a-Box”-Paket benötigen) Benutzerdefinierte Preisgestaltung AdRoll Cross-Channel-Retargeting; Berichterstellung zur Attribution; Lookalike-KI Kleine bis mittelständische Unternehmen (E-Commerce- und D2C-Wachstumsteams) Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Was ist eine Software für das Anzeigenverkaufsmanagement?

Software für das Anzeigenverkaufsmanagement ist eine spezialisierte Plattform, die Medienunternehmen, Verlagen und Werbeteams dabei hilft, den gesamten Lebenszyklus des Anzeigenverkaufs zu verwalten. Der Prozess beginnt mit der Lead-Generierung und der Erstellung von Angeboten und reicht bis zur Kampagnendurchführung und Nachverfolgung des Umsatzes.

Sie schließt die Lücke zwischen herkömmlichen CRM-Funktionen und den besonderen Anforderungen des Verkaufs von Werbeflächen in digitalen, Print-, Rundfunk- und Außenwerbekanälen. Anstatt mit unzusammenhängenden tools zu jonglieren, beseitigen konvergierte Workspaces diese Fragmentierung, indem sie alles auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zusammenführen.

Zu den Schlüsselelementen dieser Plattformen gehören:

Pipeline-Management: Führen Sie die Nachverfolgung der Beziehungen zu Werbekunden vom ersten Kontakt bis zum geschlossenen Geschäftsabschluss durch.

Bestandsverwaltung: Sichtbarkeit hinsichtlich verfügbarer Werbeplatzierungen und Zeitpläne

Automatisierung von Angeboten und Verträgen: Optimierung des Prozesses vom Angebot bis zum Abschluss, vom Medienkit bis zur Insertion Order.

Kampagnenkoordination: Sicherstellen, dass kreative Assets, Fristen und Liefertermine für den Kampagnenverkehr aufeinander abgestimmt sind

Nachverfolgung des Umsatzes und Berichterstellung: Überwachung der Leistung anhand von Einzelzielen für ein besseres Ertragsmanagement

Worauf Sie bei einer Software für das Anzeigenverkaufsmanagement achten sollten

Ihr Team hat Schwierigkeiten, weil Sie ein tool anhand einer langen Checkliste für Features ausgewählt haben, das jedoch nicht zu Ihrem tatsächlichen Workflow passt.

Das beste tool für das Anzeigenverkaufsmanagement hängt davon ab, ob Sie direkt, programmatisch oder hybrid verkaufen und wie stark Ihre Verkaufs- und Lieferprozesse integriert sein müssen. Hier sind die wichtigsten Kriterien:

Pipeline- und Kontaktmanagement: Ihre Software sollte in der Lage sein, komplexe Beziehungen zu Werbekunden mit mehreren Ansprechpartnern zu verwalten. Sie sollte Ihnen ermöglichen, Geschäfte über verschiedene Werbeprodukte hinweg (wie Display, Video und Sponsoring) zu verfolgen und benutzerdefinierte Verkaufsphasen zu unterstützen, die Ihrem realen Prozess entsprechen.

Funktionen zur Kampagnenkoordination: Stellen Sie sicher, dass der Vertrieb nahtlos an den Betrieb übergeben werden kann, ohne dass Daten erneut eingegeben werden müssen. Das tool sollte Angebote mit den tatsächlichen Kampagnenaufgaben verknüpfen und Sichtbarkeit hinsichtlich des Status der kreativen Inhalte, des Trafficking und der Starttermine bieten.

Berichterstellung und Umsatzinformationen: Sie müssen in der Lage sein, den Wert der Pipeline, Sie müssen in der Lage sein, den Wert der Pipeline, die OKRs für den Vertrieb , die Gewinnraten und die Prognosegenauigkeit in Echtzeit zu sehen. Suchen Sie nach einer Software, die den Umsatz im Vergleich zu den Einzelzielen pro Vertriebsmitarbeiter oder Client verfolgt und anpassbare Berichte bietet, ohne dass ein Datenwissenschaftler erforderlich ist.

Integration und Workflow-Automatisierung: Das richtige Tool lässt sich mit Ihrem Ad-Server, Ihrem Abrechnungssystem und Ihren Kommunikations-Apps verbinden. Es sollte Follow-ups, Statusaktualisierungen und Übergabebenachrichtigungen automatisieren und mithilfe von KI dabei helfen, Leads zu priorisieren.

Die 15 besten Softwareprogramme für das Anzeigenverkaufsmanagement

1. ClickUp (am besten geeignet für einheitliche Workflows vom Verkauf bis zur Lieferung)

Verwalten Sie alle Ihre Dokumente, Projekte, Unterhaltungen und mehr auf einer umfassenden Plattform mit ClickUp.

Werbeverkäufe scheitern selten aufgrund des Verkaufsgesprächs. Sie scheitern bei der Übergabe.

Ein Geschäft wird geschlossen, die Begeisterung ist groß, und dann kommt die Realität. Das Briefing befindet sich an einem Ort, die Kampagnendetails liegen in jemandes Posteingang, Zeitleisten werden im Chat „besprochen“ und das Marketing beginnt mit der Umsetzung, ohne den vollständigen Kontext zu kennen. Bis Fragen auftauchen, ist die Dynamik bereits verloren gegangen.

Als weltweit erster konvergierter KI-Arbeitsbereich behebt ClickUp dieses Problem, indem es den Anzeigenverkauf und das Marketing als einen kontinuierlichen Workflow behandelt und nicht als zwei separate Abteilungen, die sich über verschiedene tools hinweg Notizen zusenden. So funktioniert es.

Vertrieb verwaltet die Pipeline in ClickUp CRMIhr Vertriebsteam verfolgt Werbekunden, Agenturen, Werte, Bestände und Phasen direkt in ClickUp CRM . Benutzerdefinierte Felder erfassen alles, was für Anzeigen wichtig ist. Budget, Platzierungen, Formate, Flugdaten, Zielgruppe und kreative Anforderungen. Nichts bleibt in einem Deck oder E-Mail-Thread stecken. Während Geschäfte die verschiedenen Phasen durchlaufen, pflegt ClickUp eine live sichtbare Pipeline, die das Marketing bereits einsehen kann.

Erfassen Sie wichtige Details ganz einfach mit benutzerdefinierten Feldern in ClickUp Aufgaben.

Das Marketing arbeitet mit vollständigem Kontext aus dem Vertrieb Das Marketing arbeitet direkt aus ClickUp Aufgaben heraus, die mit dem ursprünglichen Geschäft verknüpft sind. Kreativ-Briefings, Spezifikationen, Genehmigungen und Checklisten für die Markteinführung befinden sich alle im selben Workspace. Wenn jemand fragt: „Warum ist diese Anzeige so strukturiert?“, ist die Antwort bereits vorhanden. ClickUp Brain verknüpft vergangene Kampagnen, Notizen aus dem Verkaufszyklus, Leistungsbenchmarks und Unterhaltungen, sodass Teams keine Zeit mit Suchen oder erneuten Erklärungen verschwenden.

Jede einzelne Unterhaltung, jede Maßnahme und jede Aufgabe kann mit KI in ClickUp durchsucht werden.

Geschäft abgeschlossen → Ausführung beginnt automatischWenn eine Opportunity den Status Abgeschlossen/Gewonnen erhält, übernehmen ClickUp Automatisierungen und Super Agents . Kampagnenaufgaben werden sofort erstellt. Eigentümer werden zugewiesen. Fälligkeitsdaten werden basierend auf der Zeitleiste der Kampagne ausgefüllt. Ein verknüpfter Kampagnen-Ordner oder ein Dokument wird mit allen vorab ausgefüllten Geschäftsdetails erstellt.

Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Agenten mit vorkonfigurierten Anweisungen über ClickUp Super Agents.

Aktualisierungen werden automatisch an den Vertrieb zurückgemeldet Im Laufe des Fortschritts des Marketings werden Aktualisierungen des Status der Aufgaben und wichtige Meilensteine ohne zusätzliche Meetings an den Vertrieb zurückgemeldet. Agenten können automatisch Zusammenfassungen veröffentlichen, Verzögerungen kennzeichnen oder die Startbereitschaft hervorheben. Der Vertrieb weiß immer, was live ist, was blockiert ist und was als Nächstes ansteht. Das bedeutet eine bessere Kommunikation mit den Clients und weniger Hektik in letzter Minute.

Die Zusammenarbeit bleibt zentralisiert und nicht verstreutAnstatt zwischen Slack, E-Mail und Meetings hin und her zu wechseln, arbeiten Teams in ClickUp Chat zusammen, direkt neben den Aufgaben und Kampagnen, die sie besprechen. Die Unterhaltungen bleiben mit der Arbeit verknüpft und gehen nicht in Threads unter, die später niemand mehr finden kann.

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team und erstellen Sie Aufgaben in Ihrem Chat-Fenster mit ClickUp Chat.

ClickUp beseitigt die Reibungsverluste zwischen dem Verkauf von Anzeigen und deren Auslieferung. Der Vertrieb schließt Geschäfte schneller ab, da die Ausführung vorhersehbar ist. Das Marketing startet Kampagnen mit weniger Überraschungen, da der Kontext vollständig ist. Die Führungskräfte erhalten eine echte Sichtbarkeit auf die Pipeline, die Kapazitäten und die Auslieferung, ohne ständig nach Updates suchen zu müssen!

Die besten Features von ClickUp

ClickUp CRM: Erstellen Sie benutzerdefinierte Pipelines, die Ihren tatsächlichen Anzeigenverkaufsprozess widerspiegeln, mit Phasen für die Akquise, das Angebot, die Verhandlung und den geschlossenen Geschäftsabschluss. Sie können Werte, voraussichtliche Abschlussdaten und Wahrscheinlichkeiten verfolgen, um genaue Prognosen zu erstellen, und Kontakte mit Unternehmen verknüpfen, um die gesamte Beziehungshistorie in einer Ansicht zu sehen.

ClickUp Dashboards: Verschaffen Sie sich in Echtzeit Sichtbarkeit über den Wert Ihrer Pipeline, Ihre Abschlussquoten und Ihre Umsätze im Vergleich zu Ihren Einzelzielen, ohne auf wöchentliche Berichte warten zu müssen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Verschaffen Sie sich in Echtzeit Sichtbarkeit über den Wert Ihrer Pipeline, Ihre Abschlussquoten und Ihre Umsätze im Vergleich zu Ihren Einzelzielen, ohne auf wöchentliche Berichte warten zu müssen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Vertriebs-Dashboards, die Geschäfte nach Vertriebsmitarbeitern oder Produktlinien anzeigen, damit Sie Engpässe sofort erkennen und Maßnahmen ergreifen können, bevor Ihnen Chancen entgehen.

ClickUp Brain: Erhalten Sie KI-gestützte Unterstützung, die Ihren Vertriebskontext tatsächlich versteht, da sie mit Ihrem gesamten Workspace verbunden ist. Fassen Sie die Kommunikationshistorie mit Clients vor Erstgesprächen zusammen, entwerfen Sie personalisierte Follow-up-E-Mails auf der Grundlage von Meeting-Notizen und zeigen Sie Geschäfte auf, die aufgrund von Aktivitätsmustern besondere Aufmerksamkeit erfordern.

ClickUp Automatisierungen: Eliminieren Sie manuelle Übergaben und Statusaktualisierungen durch regelbasierte Workflows. Benachrichtigen Sie den Betrieb automatisch, wenn Geschäfte abgeschlossen werden, erstellen Sie Kampagnen-Setup-Aufgaben mit vorab ausgefüllten Client-Daten und lösen Sie Erinnerungen aus, wenn Geschäfte ins Stocken geraten.

ClickUp Docs: Verknüpfen Sie Angebote, Medienkits und Vorlagen für Insertion Orders mit Geschäften und Kampagnen. Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Antworten auf Ausschreibungen, mit Kommentarfunktion und Versionshistorie, damit nichts in E-Mail-Anhängen verloren geht. Verknüpfen Sie Angebote, Medienkits und Vorlagen für Insertion Orders mit Geschäften und Kampagnen. Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Antworten auf Ausschreibungen, mit Kommentarfunktion und Versionshistorie, damit nichts in E-Mail-Anhängen verloren geht.

Vor- und Nachteile von ClickUp

Vorteile:

Anstatt für separate CRM- und Projektmanagement-Tools zu bezahlen, finden Sie alles auf einer einzigen Plattform, sodass Kundeninformationen und Status der Kampagnen immer miteinander verbunden sind.

Ganz gleich, ob Sie Direktkampagnen oder programmatische Inventare verkaufen, die benutzerdefinierten Felder und Ansichten von ClickUp passen sich Ihrem Prozess an.

ClickUp Brain wird mit der Nutzung durch Ihr Team immer intelligenter, da es aus Ihren spezifischen Verkaufsmustern und erfolgreichen Geschäften lernt, um bessere Vorschläge zu unterbreiten.

Nachteile:

Die Vielzahl an benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann anfangs überwältigend wirken; Teams profitieren davon, mit Vorlagen zu beginnen.

Die Funktionen der mobilen App sind zwar umfassend, umfassen jedoch noch nicht alle Desktop-Features.

ClickUp-Preise

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Die Flexibilität von ClickUp ist für uns der größte Vorteil. Wir haben den gesamten Workspace an unsere Geschäftsabläufe angepasst, anstatt unsere Prozesse an das Tool anzupassen. Wir nutzen es in den Bereichen Kundenerfolg, Wachstum, Betrieb, Compliance, Finanzen und Technik, und da alles an einem Ort zusammengefasst ist, haben wir eine starke Struktur und Sichtbarkeit erreicht. Benutzerdefinierte Status, Felder, Automatisierungen und Dashboards helfen uns dabei, Onboarding, Compliance, Integrationen und interne Nachverfolgung reibungslos durchzuführen, wobei wir weitaus weniger von E-Mails und Nachfassaktionen abhängig sind.

2. Salesforce Media Cloud (am besten geeignet für komplexe Medienabläufe in Enterprise-Unternehmen)

via Salesforce

Salesforce Media Cloud ist der Schwergewichts-Champion für Medienunternehmen, die komplexe, kanalübergreifende Werbemaßnahmen koordinieren müssen. Die Software geht weit über ein einfaches CRM hinaus und bietet ein speziell entwickeltes Branchen-Datenmodell, das Vertrieb, Abonnentenverwaltung und Monetarisierung von Inhalten vereint.

Die Plattform verfügt über ein Feature mit einer leistungsstarken CPQ-Engine, die komplexe attributbasierte Preisgestaltung und saisonale Multiplikatoren mühelos bewältigt. Dank der kürzlich erfolgten Integration von Agentforce KI können Teams nun proaktiv Erkenntnisse gewinnen und den Quote-to-Cash-Prozess über digitale und lineare Kanäle hinweg automatisieren.

Sie beseitigt effektiv das Problem der „Datensilos“, indem sie die Bestandsprognose und das Auftragsmanagement unter einem Dach vereint. Die Implementierung ist zwar mit einem erheblichen Aufwand verbunden, aber dafür erhalten Sie eine einzige zuverlässige Informationsquelle für Ihre gesamte Medienwertschöpfungskette. Dies ist eine gute Wahl für Unternehmen, die ihre Werbeeinnahmen steigern und gleichzeitig die Abrechnungsgenauigkeit gewährleisten möchten.

Die besten Features von Salesforce Media Cloud

Anzeigenverkaufsmanagement: Verfolgen Sie komplexe Mediengeschäfte mit mehreren Produkten und Preismodellen in einer einheitlichen Ansicht.

Auftragsverwaltungssystem: Wandeln Sie geschlossene Geschäfte in operative Aufträge um, ohne Daten erneut eingeben oder manuell übertragen zu müssen.

Umsatzoptimierung: Nutzen Sie Einstein KI, um Preismöglichkeiten zu identifizieren und die Nachfrage zu prognostizieren.

Vor- und Nachteile von Salesforce Media Cloud Cloud

Vorteile:

Speziell für die einzigartigen Workflows im Anzeigenverkauf entwickelt, reduziert den benutzerdefinierten Anpassungsbedarf

Bietet eine einheitliche Ansicht über digitale, TV- und Printkanäle hinweg

Skalierbar für das Volumen und die Komplexität großer Medienunternehmen

Nachteile:

Die Implementierung ist komplex und erfordert oft externe Berater.

Die Vielfalt der Funktionen sorgt für eine steile Lernkurve.

Benutzerdefinierte Anpassungen, die über Standardkonfigurationen hinausgehen, erfordern Salesforce-Entwicklungskompetenz.

Preise für Salesforce Media Cloud Cloud

Wachstum: Ab 165 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Advanced: Ab 475 $ pro Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Media Cloud

G2: 4,3/5 (über 18.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 18.700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Salesforce Media Cloud?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Für mich ist die Automatisierung der Plattform das herausragende Feature. Journey Builder, Zielgruppensegmentierung und kampagnenbasierte Auslöser sind bei richtiger Konfiguration äußerst effektiv. Zwar gibt es anfangs eine gewisse Lernkurve, aber sobald man sich mit dem System vertraut gemacht hat, erweist es sich als zuverlässig und erfordert nur minimale laufende Wartung. Eine weitere große Stärke ist die Fähigkeit, Daten aus verschiedenen Quellen zu konsolidieren. Die Verwendung von Marketing Cloud in Verbindung mit Data Cloud hat meinen Workflow wirklich verändert. Diese Kombination ermöglicht es mir, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, intelligentere Segmente zu erstellen, Zielgruppen zu aktivieren und personalisierte Mitteilungen zu versenden, die sich wirklich relevant und zielgerichtet anfühlen.

3. HubSpot Marketing Hub (am besten geeignet für CRM-integrierte Lead-Zuordnung)

via HubSpot Marketing Hub

Marketingteams schalten Anzeigen in plattformspezifischen tools, während der Vertrieb in einem separaten CRM arbeitet. Diese Trennung macht es unmöglich zu erkennen, welche Kampagnen tatsächlich Umsatz generieren und welche nur Klicks, was zu verschwendeten Werbeausgaben führt.

HubSpot Marketing Hub wurde für moderne Teams entwickelt, die davon überzeugt sind, dass Marketing und Vertrieb niemals getrennt voneinander betrachtet werden sollten. Das herausragende Feature dieser Software ist die Möglichkeit, Google-, Meta- und LinkedIn-Anzeigen direkt mit Ihren CRM-Daten in Verbindung zu bringen, um eine echte Closed-Loop-Berichterstellung zu ermöglichen.

Anstatt nur der Nachverfolgung von Klicks beizuwohnen, können Sie sehen, welche bestimmte Werbekampagne zu einem unterzeichneten Vertrag und einem hohen Wert geführt hat. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre CRM-Listen automatisch mit Werbeplattformen zu synchronisieren, sodass Ihr Retargeting genau auf tatsächliche Interessenten ausgerichtet ist.

Mit „ChatSpot” und prädiktiver Lead-Bewertung hilft Ihnen die Software dabei, potenzielle Kunden zu identifizieren, die bereit sind zu kaufen, noch bevor sie überhaupt nachfragen. Sie vereinfacht das Chaos der Multi-Channel-Attribution in visuellen Dashboards, die jeder im Team verstehen kann. Für wachsende Marken bietet sie die perfekte Mischung aus High-End-Automatisierung und einer Benutzeroberfläche, für die man kein Informatikstudium benötigt.

Die besten Features von HubSpot Marketing Hub

CRM-gestützte Zielgruppen: Durchführen Sie eine direkte Synchronisierung von Kontaktlisten mit Werbeplattformen, um anhand tatsächlicher Kundendaten eine gezielte Ansprache zu ermöglichen.

Berichterstellung für Attributionen: Sehen Sie, welche Werbekampagnen zum tatsächlichen Umsatz beitragen, nicht nur zu Klicks oder Formularausfüllungen.

Empfehlungen zur Anzeigenoptimierung: Erhalten Sie Vorschläge zur Verbesserung der Kampagnenleistung auf der Grundlage von CRM-Ergebnissen.

Vor- und Nachteile von HubSpot Marketing Hub

Vorteile:

Bietet echte Closed-Loop-Berichterstellung, indem Kontakte während des gesamten Verkaufsprozesses verfolgt werden.

Vereinfacht das Zielgruppenmanagement durch die plattformübergreifende Synchronisierung von CRM-Segmenten.

Bietet native Integration für Teams, die bereits HubSpot CRM verwenden.

Nachteile:

Die Funktionalität ist auf Google, Facebook/Instagram und LinkedIn beschränkt.

Fortgeschrittene Features zur Anzeigenverwaltung erfordern weiterhin die Arbeit in nativen Plattformen.

Die Genauigkeit der Attribution hängt von einem ordnungsgemäßen Setup für die Nachverfolgung ab.

Preise für HubSpot Marketing Hub

Free

Starter: Ab 20 $/Monat

Professional: Ab 890 $/Monat

Enterprise: Ab 3.600 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 6.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über HubSpot Marketing Hub?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Was mir an HubSpot Marketing Hub am besten gefällt, ist, dass es so benutzerfreundlich ist und wir die Leads des gesamten Teams über ein einziges Portal generieren und organisieren können, sodass die Dinge nicht kompliziert werden und jeder seine eigenen Leads effektiv einsehen kann.

4. Pipedrive (am besten geeignet für visuelles, aktivitätsbasiertes Verkaufen)

via Pipedrive

Pipedrive wurde von Vertriebsmitarbeitern für Vertriebsmitarbeiter entwickelt und priorisiert die tatsächliche Dynamik eines Geschäfts gegenüber administrativen Routineaufgaben. Es war Vorreiter bei der visuellen Pipeline im Kanban-Stil, mit der Sie unglaublich einfach sehen können, wo sich jeder Werbekunde in Ihrem Verkaufstrichter befindet.

Die Philosophie des „aktivitätsbasierten Verkaufs“ sorgt dafür, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter immer auf den nächsten Schritt fokussiert sind, sei es ein Folgeanruf oder die Überprüfung eines Kreativ-Briefings. Der KI-Vertriebsassistent fungiert wie ein persönlicher Coach, der stagnierende Geschäfte kennzeichnet und die besten Zeitpunkte für die Kontaktaufnahme mit Ihren Ansprechpartnern vorschlägt. Sie können wiederholende Aufgaben automatisieren – wie beispielsweise das Erstellen einer Kampagnenaufgabe, wenn ein Geschäft die Verhandlungsphase erreicht –, ohne die Hilfe der IT-Abteilung in Anspruch nehmen zu müssen.

Die Plattform ist bekannt dafür, dass sie einfach zu bedienen ist, was bedeutet, dass Ihr Team sie tatsächlich nutzen wird, anstatt sich dagegen zu wehren. Es handelt sich um ein schlankes tool zum Abschluss von Geschäften für Teams, die einen schnellen Verkaufsprozess ohne unnötigen Aufwand wünschen.

Die besten Features von Pipedrive

Visuelle Vertriebspipeline: Verschieben Sie Geschäfte per Drag-and-Drop zwischen den verschiedenen Phasen und erhalten Sie sofortige Sichtbarkeit auf den Status Ihrer Pipeline.

Aktivitätsbasierter Vertrieb: Führen Sie die Nachverfolgung der Maßnahmen durch, die Geschäfte vorantreiben, und planen Sie sie, mit Erinnerungen für anstehende Aktivitäten.

KI-Vertriebsassistent: Erhalten Sie automatisierte Vorschläge für die nächsten Schritte und die Priorisierung von Geschäften auf der Grundlage von Pipeline-Mustern.

Vor- und Nachteile von Pipedrive

Vorteile:

Das übersichtliche, visuelle Design fördert die Akzeptanz bei Vertriebsmitarbeitern.

Jedes Feature ist darauf ausgelegt, Geschäfte abzuschließen, und dient nicht nur der administrativen Nachverfolgung.

Die mobile App bietet vollständigen Zugriff auf die Pipeline, was für Teams im Außendienst unverzichtbar ist.

Nachteile:

Im Gegensatz zu anderen Pipedrive-Alternativen fehlen robuste Features für Marketing-Automatisierung und Kampagnenmanagement.

Die Funktionen für die Berichterstellung reichen nicht an die Tiefe von CRM-Plattformen für Unternehmen heran.

Benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten sind eingeschränkter als bei hochflexiblen Plattformen.

Preise für Pipedrive

Essential: 19 $ pro Benutzer/Monat

Erweitert: 34 $ pro Benutzer/Monat

Professional: 64 $ pro Benutzer/Monat

Power/Enterprise: 89 $ pro Benutzer/Monat

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2.900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Pipedrive?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Ich finde Pipedrive hervorragend für die Verwaltung meiner Clients und Anrufe. Mir gefällt besonders, dass ich damit Informationen organisieren und Clients kontaktieren kann, während ich gleichzeitig den Überblick darüber behalte, wen ich wie oft angerufen habe und aus welchem Grund. Ich schätze auch die Möglichkeit, Notizen zu meinen Interaktionen zu machen, was mir hilft, bei jedem Client den Überblick zu behalten.

5. Freshsales (am besten geeignet für KI-gestützte Lead-Bewertung)

via Freshsales

Freshsales bringt eine neue Dimension der Intelligenz in den Anzeigenverkaufsprozess, indem es Kommunikation und KI direkt in den Geschäftsabschlussbildschirm integriert. Die firmeneigene Freddy-KI bewertet Ihre Leads in Echtzeit und hilft Ihnen dabei, Störfaktoren zu ignorieren und sich auf die Werbekunden mit hoher Kaufabsicht zu konzentrieren.

Dank integrierter Telefon-, E-Mail- und Chat-Funktionen muss Ihr Team nie zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln, um eine Unterhaltung zu protokollieren oder einen Client-Anruf aufzuzeichnen. Mit den „Sales Sequences” der Plattform können Sie personalisierte Kundenansprachen automatisieren, die menschlich wirken, aber automatisch ablaufen. Sie erhalten eine 360-Grad-Ansicht der Customer Journey Ihrer Kunden, einschließlich ihrer Website-Interaktionen und früheren Support-Tickets, direkt neben Ihren Verkaufsnotizen.

Die besten Features von Freshsales

Freddy KI: Erhalten Sie eine intelligente Lead-Bewertung, die Kontakte priorisiert, die aufgrund von Interaktionssignalen am ehesten zu einer Conversion führen.

Integrierte Telefon- und E-Mail-Funktion: Tätigen Sie Anrufe und versenden Sie E-Mails direkt aus den Kontaktdatensätzen heraus, wobei diese automatisch protokolliert werden.

Verkaufssequenzen: Automatisieren Sie mehrstufige Outreach-Kampagnen, die sich an die Reaktionen potenzieller Kunden anpassen.

Vor- und Nachteile von Freshsales

Vorteile:

Unified Communication macht den Wechsel zwischen verschiedenen tools überflüssig und steigert die Produktivität.

KI liefert praktische Vorschläge auf der Grundlage Ihrer Daten, keine allgemeinen Ratschläge.

Die übersichtliche, moderne Benutzeroberfläche reduziert die kognitive Belastung bei der Navigation durch komplexe Systeme.

Nachteile:

Für benutzerdefinierte Anpassungen ist möglicherweise technischer Support erforderlich.

Die Berichterstellung entspricht nicht der von Enterprise-Plattformen.

Das Integrations-Ökosystem ist kleiner als bei großen CRM-Plattformen.

Preise für Freshsales

Kostenlos: 0 $

Wachstum: 11 $ pro Benutzer/Monat

Pro: 47 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: 71 $ pro Benutzer/Monat

Freshsales-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Freshsales?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Mir gefällt, wie kostengünstig Freshsales ist. Für diesen Preis erhalten Sie eine komplette Suite mit vielen Features wie Sequenzen und E-Mail-Massenversand. Die Einrichtung war dank der Schritt-für-Schritt-Anleitung wirklich einfach. Wir haben Kontenfelder und Unternehmen angelegt, und Freshsales stellt Vorlagen für andere Dinge zur Verfügung. Wir haben die E-Mail-Funktionalität getestet, ohne die Posteingänge zu verbinden, und dann mit DKIM-, SPF- und DMARC-Setups in Freshsales getestet. Mit Sequenzen können Sie E-Mails nach bestimmten Logiken versenden, z. B. Follow-ups an Clients, die E-Mails geöffnet haben. Damit können Sie automatisierte E-Mail-Kampagnen versenden, und mit Massen-E-Mails können wir eine einzelne E-Mail als Kampagne versenden und jeden Aspekt jeder E-Mail personalisieren.

6. Zoho CRM (am besten geeignet für erschwingliche, benutzerdefinierte Anpassungen)

via Zoho CRM

Wachsende Teams benötigen skalierbare CRM-Funktionen, aber Plattformen für Unternehmen sind teuer und Tools für kleine Unternehmen werden schnell zu klein.

Zoho CRM ist das „Chamäleon“ für budgetbewusste Teams, die dennoch Leistung auf Niveau von Unternehmen und umfassende benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten benötigen. Es bietet einen unglaublichen Bereich an Features, von der Workflow-Automatisierung bis hin zum Zia-KI-Assistenten, der Geschäftsabschlüsse vorhersagen und Anomalien in Ihren Daten erkennen kann.

Mit dem Canvas-Designstudio der Plattform können Sie die Benutzeroberfläche komplett neu gestalten, um sie an die spezifische Terminologie und den Anzeigenverkaufs-Workflow Ihres Teams anzupassen. Da es Teil des riesigen Zoho-Ökosystems ist, lässt es sich nativ mit Alles integrieren, von Ihrer Abrechnungssoftware bis hin zu Ihren Webinar-Plattformen. Sie können „SalesSignals“ einrichten, um benachrichtigt zu werden, sobald ein potenzieller Kunde Ihre E-Mail öffnet oder Ihre Preisseite besucht, was Ihnen ein perfektes Timing ermöglicht.

Die besten Features von Zoho CRM

Zia KI-Assistent: Erhalten Sie Prognosen zur Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses und zu den besten Zeitpunkten für die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden.

Workflow-Automatisierung: Erstellen Sie komplexe Regeln für die Automatisierung ohne Code mit einem visuellen Workflow-Builder.

Multichannel-Kommunikation: Sprechen Sie potenzielle Kunden über E-Mail, Telefon, Live-Chat und soziale Medien direkt aus dem CRM heraus an.

Vor- und Nachteile von Zoho CRM

Vorteile:

Bietet einen außergewöhnlichen Wert und stellt Unternehmensfunktionen ohne Unternehmenskosten bereit.

Die tiefe Integration mit anderen Zoho-Produkten schafft eine einheitliche Geschäftsplattform.

Hochgradig anpassbar, um sich an praktisch jeden Vertriebsprozess anzupassen

Nachteile:

Die Vielzahl der Optionen kann neue Benutzer überwältigen.

Einige erweiterte Features erfordern höherwertige Pläne.

Die Reaktionszeiten des Supports können variieren.

Preise für Zoho CRM

Free

Standard: 20 $ pro Benutzer/Monat

Professional: 35 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: 50 $ pro Benutzer/Monat

Ultimate: 65 $ pro Benutzer/Monat

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,1/5 (über 2.600 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 6.900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho CRM?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Für Teams, die Kontrolle ohne überflüssigen Aufwand suchen, ist Zoho CRM unglaublich flexibel und erschwinglich. Die Integrationen des Zoho-Ökosystems sind nahtlos und die Anpassungsoptionen (Felder, Workflows, Automatisierungen) sind umfangreich. Es eignet sich hervorragend, um Pipelines, Aktivitäten und Nachverfolgungen an einem Ort für Rekrutierungs- oder Vertriebsaktivitäten zu verfolgen. Bei richtiger Einrichtung ist die Berichterstellung zuverlässig.

7. ADvendio (am besten geeignet für Salesforce-native Werbemaßnahmen)

via ADvendio

Medienunternehmen, die Salesforce für CRM nutzen, verfügen oft nicht über native Funktionen für die Verwaltung von Werbeinventar und -aufträgen, was zu Datensilos und Integrationsproblemen führt.

ADvendio ist eine leistungsstarke, Salesforce-native Lösung, die speziell entwickelt wurde, um die Lücke zwischen Medienkauf und Anzeigenverkauf zu schließen. Da das tool direkt im Salesforce-Ökosystem angesiedelt ist, entfällt die mühsame Datensynchronisierung und es wird eine einzige zuverlässige Datenquelle für Ihren gesamten Anzeigenbetrieb gewährleistet.

Die Plattform zeichnet sich durch ein hervorragendes Omnichannel-Bestandsmanagement aus, mit dem Sie die Verfügbarkeit von digitalen, gedruckten und Außenwerbemitteln in Echtzeit verfolgen können. Die integrierte Finanz-Engine automatisiert den komplexen Übergang von einer unterzeichneten Insertion Order zur endgültigen Rechnung und reduziert manuelle Fehler drastisch. Durch programmatische Integrationen mit wichtigen SSPs und Börsen bietet sie eine einheitliche Ansicht über direkte und automatisierte Umsatzströme.

Die besten Features von ADvendio

Auftragsverwaltung: Verwalten Sie den gesamten Workflow des Anzeigenverkaufs von der Angebotserstellung bis zur Kampagnendurchführung innerhalb von Salesforce.

Bestandsprognose: Sehen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Werbeprodukte in Echtzeit, bevor Sie Clients committen.

Programmatische Integration: Schaffen Sie eine Verbindung zwischen Direktverkäufen und programmatischer Nachfrage durch einheitliches Bestandsmanagement.

Vor- und Nachteile von ADvendio

Vorteile:

Als native Salesforce-App beseitigt sie Integrationsprobleme.

Versteht Werbe-Workflows wie Preislisten und Makegoods, die generische tools nicht verstehen.

Passt sich an verschiedene Mediengeschäftsmodelle an, von rein digital bis kanalübergreifend.

Nachteile:

Erfordert Salesforce als zugrunde liegende Plattform.

Die Komplexität der Implementierung spiegelt Salesforce-Projekte wider.

Features außerhalb des Anzeigenbetriebs erfordern möglicherweise zusätzliche Salesforce-Apps.

Preise von ADvendio

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ADvendio-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 15 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (5+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ADvendio?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Advendio ist ein großartiges CRM-System, das sich ideal für alle Vertriebsprozesse im Zusammenhang mit dem Verkauf von Mediendienstleistungen eignet. Kundenmanagement, Klassifizierung, Angebote, Auftragsbestätigungen, Mailings, Berichte und vieles mehr sind sehr gut umgesetzt. Es existiert vollständig in der Cloud, Sie müssen sich keine Gedanken über Datensicherung und Wartung der Software machen, die Verfügbarkeit ist für mich bisher 100 %.

8. Google Ad Manager (am besten geeignet für die Optimierung der digitalen Erträge von Publishern)

via Google Ads

Google Ad Manager ist nach wie vor der Goldstandard für Publisher, die den Ertrag aus einer riesigen Menge digitaler Impressionen maximieren müssen. Seine einheitliche Auktionstechnologie zwingt alle Nachfrager – einschließlich Direktgeschäfte und programmatische Käufer – dazu, gleichzeitig um jeden einzelnen Anzeigenplatz zu konkurrieren.

Vor kurzem wurde die Plattform um „Interactive Reports” erweitert, die mithilfe von KI proaktiv Umsatzchancen aufzeigen und Lieferengpässe identifizieren. Sie ermöglicht eine detaillierte Kontrolle über Ihr Inventar, von Standard-Display-Bannern bis hin zu hochwertigen CTV- und Video-Platzierungen. Das Feature der dynamischen Zuweisung des Systems sorgt dafür, dass Sie keine Einnahmen verpassen, indem es automatisch die bestbezahlten Anzeigen in Echtzeit priorisiert.

Die Benutzeroberfläche ist zwar bekanntermaßen komplex, aber die Tiefe der Daten und die Integration in das breitere Google-Ökosystem machen sie für Websites mit hohem Traffic unverzichtbar. Für Publisher, die die vollständige Kontrolle über ihre Monetarisierungsstrategie suchen, ist diese Plattform das ultimative Kraftpaket der Branche.

Die besten Features von Google Ad Manager

Unified Auction: Maximieren Sie Ihren Umsatz, indem Sie alle Nachfragequellen gleichzeitig um jede Impression konkurrieren lassen.

Dynamische Zuweisung: Gleichen Sie direkt verkaufte Kampagnen automatisch mit der programmatischen Nachfrage aus, um die Füllrate und den Ertrag zu optimieren.

Erweiterte Berichterstellung: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Umsatzentwicklung in verschiedenen Bereichen wie Anzeigenblöcken, Regionen und Geräten.

Vor- und Nachteile von Google Ad Manager

Vorteile:

Die Integration in das Anzeigen-Ökosystem von Google sorgt für eine erhebliche Nachfrage bei Publishern.

Ausgefeilte Algorithmen optimieren kontinuierlich den Umsatz in komplexen Szenarien.

Skalierbar für jede Größe, mit einer kostenlosen Stufe für kleinere Verlage

Nachteile:

Die Komplexität der Features sorgt für eine steile Lernkurve.

Schafft Abhängigkeit vom Google-Ökosystem

Der Support-Zugang variiert je nach Publisher-Stufe.

Preise für Google Ad Manager

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Google Ad Manager

G2: 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Google Ad Manager?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Ich schätze Google Ad Manager wegen seiner leistungsstarken Anzeigensteuerung und detaillierten Analysen. Es bietet präzises Targeting, flexible Anzeigenformate und leistungsstarke Tools zur Umsatzoptimierung. Außerdem schätze ich, wie es mir hilft, die Anzeigenauslieferung zu optimieren, die Nachverfolgung der Leistung durchzuführen und den Umsatz effizient zu maximieren. Der Wechsel von einfachen Werbenetzwerken und direkten Anzeigenplatzierungen zu Google Ad Manager bot mir bessere Kontrolle, Skalierbarkeit und detaillierte Berichte – alles auf einer einzigen Plattform.

9. Meta Ads Manager (am besten geeignet für die Reichweite von Social-Media-Kampagnen)

via Meta Ads

Teams haben oft Schwierigkeiten, ihre Zielgruppen auf sozialen Plattformen effektiv zu erreichen, und verschwenden Budget für irrelevante Impressionen, da die manuelle Optimierung nicht mit den Algorithmen der Plattformen Schritt halten kann.

Meta Ads Manager ist das unverzichtbare Command-Center, um Milliarden von Benutzern auf Facebook, Instagram, Messenger und Threads zu erreichen. Die KI-gesteuerten Advantage+-Tools der Plattform automatisieren kreative Variationen und Zielgruppenansprache, um die leistungsstärksten Kombinationen zu finden. Damit können Sie mithilfe Ihrer eigenen CRM-Daten oder des über die Conversions-API erfassten Website-Traffics detaillierte benutzerdefinierte Zielgruppen für ein hochpräzises Retargeting erstellen.

Das visuelle Dashboard vereinfacht den Prozess durch A/B-Tests von Überschriften und Video-Assets, um zu sehen, was tatsächlich zu Conversions führt. Mit nativer Unterstützung für immersive Formate wie Reels- und Carousel-Anzeigen bietet es ausgefeiltes Behavioral Targeting und ist damit ein „Must-have“ für Marken, die ihre Kundenakquise schnell skalieren möchten. Dies ist das ultimative Tool, um Social Engagement durch maschinell lernoptimierte Kampagnen in messbare Umsätze zu verwandeln.

Die besten Features von Meta Ads Manager

Zielgruppenansprache: Erstellen Sie präzise Zielgruppen anhand von demografischen Daten, Interessen, Verhaltensweisen und benutzerdefinierten Daten wie Kundenlisten.

Kampagnenoptimierung: Lassen Sie die Algorithmen von Meta die Auslieferung entsprechend Ihrem gewählten Ziel optimieren, egal ob es sich um Conversions, Leads oder Traffic handelt.

Plattformübergreifende Reichweite: Verwalten Sie Kampagnen auf Facebook, Instagram und Messenger über eine einzige Oberfläche.

Vor- und Nachteile von Meta Ads Manager

Vorteile:

Unübertroffene Reichweite, die Milliarden von Benutzern weltweit erreicht

Ausgefeilte Targeting-Funktionen auf Basis von deklarierten Daten und Verhaltenssignalen

Werbetreibende profitieren von Metas kontinuierlichen Investitionen in maschinelles Lernen für die Anzeigenauslieferung.

Nachteile:

Die Attribution ist aufgrund der Änderungen des Datenschutzes von iOS schwieriger geworden.

Plattformabhängigkeit bedeutet, dass Algorithmusänderungen die Leistung erheblich beeinflussen können.

Kreative Erschöpfung erfordert eine ständige Aktualisierung der Inhalte

Preise für Meta Ads Manager

Keine Plattformgebühr

Bezahlen Sie nach Bedarf

Bewertungen und Rezensionen zu Meta Ads Manager

G2: 4,2/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

10. Zendesk Sell (am besten geeignet für Sichtbarkeit in Vertrieb und Support)

via Zendesk Sell

Vertriebsteams haben oft keine Sichtbarkeit über Support-Interaktionen, was zu unangenehmen Unterhaltungen führt, in denen die Vertriebsmitarbeiter nichts über aktuelle Probleme wissen.

Zendesk Sell ist das CRM der Wahl für Teams, die davon überzeugt sind, dass die beste Waffe eines Vertriebsmitarbeiters die vollständige Historie der Kundenerfahrung ist. Es beseitigt auf einzigartige Weise die Trennung zwischen Vertrieb und Support, indem es Ihren Vertriebsmitarbeitern alle offenen Tickets und früheren Beschwerden direkt im Kontaktdatensatz anzeigt. Diese Transparenz verhindert das Problem „unangenehmer Kontaktaufnahmen” und ermöglicht es Ihrem Team, seine Verkaufsgespräche auf der Grundlage der aktuellen Zufriedenheit des Clients zeitlich zu planen.

Die „Smart Lists” in diesem tool priorisieren automatisch Ihre täglichen Aufgaben und sorgen dafür, dass Sie genau zum richtigen Zeitpunkt die vielversprechendsten Leads weiterverfolgen. Die mobile App gehört zu den besten der Branche und bietet Geolokalisierungstools und Offline-Zugriff für Vertriebsmitarbeiter, die ständig unterwegs sind.

Die besten Features von Zendesk Sell

Einheitliche Kundenansicht: Sehen Sie sich die Daten Ihrer Vertriebspipeline zusammen mit der Historie der Support-Tickets in einer einzigen Oberfläche an.

Intelligente Listen: Erstellen Sie dynamische Listen, die automatisch aktualisiert werden, um die täglichen Aktivitäten Ihrer Vertriebsmitarbeiter zu priorisieren.

E-Mail- und Anrufnachverfolgung: Protokollieren Sie die gesamte Kommunikation automatisch mit vollständigem Kontext, der den Kontakt- und Geschäftsdatensätzen als Anhang beigefügt ist.

Vor- und Nachteile von Zendesk Sell

Vorteile:

Die native Integration mit Zendesk Support bietet einzigartige Sichtbarkeit für Kunden.

Die übersichtliche, fokussierte Benutzeroberfläche vermeidet überflüssige Features und ist für Vertriebsmitarbeiter intuitiv zu bedienen.

Die leistungsstarke mobile App ermöglicht es Außendienst-Teams, von überall aus zu arbeiten.

Nachteile:

Das Wertversprechen ist für bestehende Benutzer von Zendesk Support am stärksten.

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten sind im Vergleich zu anderen CRM-Plattformen eingeschränkter.

Die Funktionen für die Berichterstellung reichen nicht an die Tiefe von Analysetools für den Unternehmensvertrieb heran.

Preise für Zendesk Sell

Sell Team: 25 $ pro Benutzer/Monat

Sell Growth: 69 $ pro Benutzer/Monat

Sell Professional: 149 $ pro Benutzer/Monat

Sell Enterprise: Ab 199 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (über 480 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 150 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zendesk?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Was mir an der Zendesk Support Suite besonders gut gefällt, ist, dass sie selbst für neue Teammitglieder intuitiv und einfach zu bedienen ist. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und gut strukturiert, sodass sich mehrere Unterhaltungen über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Chat und soziale Medien an einem Ort einfach verwalten lassen. Das Ticketingsystem ist besonders leistungsstark – es hilft uns, den Überblick über Kundenanfragen zu behalten, diese effizient zuzuweisen und ihren Fortschritt zu verfolgen, ohne dass etwas übersehen wird.

11. Insightly (am besten geeignet, um Verkäufe mit Projekten zu verbinden)

via Insightly

Insightly löst das Problem der „holprigen Übergabe“, indem es ein leistungsstarkes CRM mit einem robusten System für das Projektmanagement auf einer einzigen Plattform kombiniert. Anstatt nach Vertragsunterzeichnung an Schwung zu verlieren, können Sie eine Verkaufschance sofort in ein Projekt umwandeln, wobei alle Originaldateien und Notizen erhalten bleiben.

Das einzigartige Feature „Relationship Linking” geht über einfache Listen hinaus und zeigt Ihnen das komplexe Netzwerk aus Kontakten, Organisationen und vergangenen Projekten, das Ihre Stakeholder miteinander verbindet. Die KI „Insightly Copilot” hilft Ihnen dabei, lange E-Mail-Threads zusammenzufassen und Antwortentwürfe zu erstellen, damit Ihre Pipeline mit Höchstgeschwindigkeit läuft. Außerdem bietet sie eine integrierte Suite für Marketing-Automatisierung, mit der Sie koordinierte Lead-Generierungskampagnen durchführen können, die direkt in Ihren Verkaufstrichter einfließen.

Die AppConnect-Engine von Insightly bietet No-Code-Integrationen mit über 2.000 anderen Tools und ist damit eine äußerst flexible Drehscheibe für Ihr gesamtes Geschäft. Dies ist die ideale Wahl für Teams, die vom ersten Pitch bis zur endgültigen Kampagnenumsetzung organisiert bleiben müssen.

Die besten Features von Insightly

Beziehungsvernetzung: Verknüpfen Sie Kontakte, Organisationen und Projekte mit übersichtlichen Beziehungskarten, um die Netzwerke der Stakeholder zu verstehen.

Integriertes Projektmanagement: Wandeln Sie geschlossene Opportunities in Projekte um, ohne Informationen erneut eingeben zu müssen.

Workflow-Automatisierung: Erstellen Sie automatisierte Prozesse für die Weiterleitung von Leads, die Zuweisung von Aufgaben und E-Mail-Benachrichtigungen.

Vor- und Nachteile von Insightly

Vorteile:

Die Kombination aus CRM und Projektmanagement löst das Problem der Übergabe vom Verkauf zur Lieferung.

Beziehungsintelligenz hilft Teams, komplexe Stakeholder-Beziehungen im B2B-Vertrieb zu verstehen.

Bietet solide Funktionen für wachsende Geschäfte zu angemessenen Preisen.

Nachteile:

Projektmanagement-Features erreichen nicht die Tiefe dedizierter Plattformen.

Die benutzerdefinierte Anpassung der Berichterstellung erfordert etwas Einarbeitung.

Bei der E-Mail-Integration kann es gelegentlich zu Verzögerungen bei der Synchronisierung kommen.

Preise für Insightly

Plus: 29 $ pro Benutzer/Monat

Professional: 49 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: 99 $ pro Benutzer/Monat

Insightly-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 890 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Insightly?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Ich bin begeistert von den neuen Funktionen, die uns Insightly Marketing bietet. Die E-Mail-Vorlagen und die Erstellung sind unglaublich, und wir nutzen die Journey-Funktion sehr intensiv.

12. Monday Sales CRM (am besten geeignet für visuelle Flexibilität ohne Code-Aufwand)

via Monday

Monday Sales CRM verwandelt die traditionell starre Welt der Vertriebsnachverfolgung in einen lebendigen, visuellen Workspace, den Teams tatsächlich gerne nutzen. Basierend auf einer flexiblen No-Code-Grundlage ermöglicht es Ihnen, per Drag & Drop eine perfekt benutzerdefinierte Pipeline zu erstellen, ohne jemals einen Entwickler zu benötigen.

Die „Board“-Ansicht bietet einen Überblick über den Status Ihrer Geschäfte und zeigt mithilfe von farbcodierten Statusangaben genau, wo eine Kampagne ins Stocken geraten ist. Dank integrierter Automatisierungen können Sie Ihr Kreativteam sofort mit Benachrichtigungen versehen, sobald ein Insertion Order unterzeichnet wurde.

Zu den KI-Features gehört die automatisierte Lead-Anreicherung, bei der Daten aus dem gesamten Internet abgerufen werden, um Ihnen einen Vorsprung bei jedem potenziellen Kunden zu verschaffen. Sie schließt die Lücke zwischen Vertrieb und Betrieb, indem sie alle Kommunikationen und Dateien in einem zentralen, durchsuchbaren hub zusammenfasst.

Die besten Features von Monday Sales CRM

Benutzerdefinierte Pipelines: Erstellen Sie mithilfe von Drag-and-Drop-Anpassungen Verkaufspipelines, die zu Ihrem Prozess passen.

Visuelles Deal-Management: Verschaffen Sie sich mit farbcodierten Statusangaben und intuitiven Board-Ansichten einen Überblick über Ihre gesamte Pipeline.

Native Integration des Arbeitsmanagements: Verbinden Sie Vertriebsaktivitäten mit Marketingkampagnen, Kunden-Onboarding und Supportanfragen.

Vor- und Nachteile von Monday Sales CRM

Vorteile:

Dank extremer Flexibilität ohne Programmieraufwand können Teams genau das CRM aufbauen, das sie benötigen.

Die intuitive, visuelle Benutzeroberfläche minimiert die Einarbeitungszeit und fördert die Akzeptanz bei den Benutzern.

Schafft eine einheitliche Plattform für Vertrieb und Betrieb für bestehende Benutzer von monday.com

Nachteile:

Vertriebsspezifische Features wie E-Mail-Sequenzen sind weniger ausgeprägt als bei dedizierten Plattformen.

Flexibilität kann zu inkonsistenten Setups führen, wenn sie nicht sorgfältig gesteuert wird.

Die Berichterstellung ist zwar visuell, erfüllt jedoch möglicherweise nicht die Anforderungen von Teams, die detaillierte Verkaufsanalysen benötigen, im Vergleich zu einigen Alternativen von Monday.

Preise für Monday Sales CRM

Basic: 18 $ pro Platz/Monat

Standard: 25 $ pro Platz/Monat

Pro: 41 $ pro Platz/Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniertes Angebot

Bewertungen und Rezensionen zu Monday Sales CRM

G2: 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday Sales CRM?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Ich bin absolut begeistert von der E-Mail- und Aktivitäten-Funktion von monday CRM, die E-Mails an Clients und Leads automatisch mit Tags versieht und so die Nachverfolgung unglaublich effizient macht. Diese Automatisierung in Kombination mit den KI-Funktionen hilft mir, wichtige Informationen wie Folgetermine und wichtige Details mühelos zu extrahieren. Das Workflow Center ist eine weitere herausragende Funktion, die eine verbesserte Automatisierung bietet, ähnlich wie „If-This-Then-That“-Anweisungen, die meine Arbeit vorantreiben und Stagnation verhindern, was letztendlich Zeit und Geld spart.

13. WideOrbit (am besten geeignet für Fernseh- und Radiosender)

via WideOrbit

Broadcast-Medienunternehmen arbeiten mit Workflows, die sich grundlegend von denen der digitalen Werbung unterscheiden, und generische tools verstehen Konzepte wie Verfügbarkeiten, Makegoods oder die komplexe Planung linearer Medien nicht.

WideOrbit ist nach wie vor der unangefochtene Branchenstandard für Rundfunkmedienunternehmen, die die hochkomplexen linearen Bestände verwalten müssen. Im Gegensatz zu rein digitalen tools wurde es speziell für die besonderen Herausforderungen von Fernsehen und Radio entwickelt, von der Verwaltung der „Verfügbarkeiten” bis hin zur präzisen Planung von Werbespots.

Die integrierte Abrechnungsengine berücksichtigt automatisch Vorabnahmen und „Makegoods“ und sorgt so dafür, dass Ihre Finanzberichte auf den Cent genau sind. Durch die Verbindung von Vertrieb, Traffic und Führungskräften entsteht ein nahtloser Flow von Daten, der den Umsatz über alle Sendeplattformen hinweg maximiert. Zu den weiteren Features gehört eine verbesserte Integration von Zuschauerdaten, sodass Rundfunkveranstalter den Wert ihrer Reichweite mit Echtzeit-Analysen belegen können. Für Unternehmen, die im traditionellen Medienbereich tätig sind, bietet diese Software eine spezialisierte Infrastruktur, die generische CRMs nicht bieten können.

Die besten Features von WideOrbit

Traffic-Management: Planen Sie Werbespots über komplexe Sendepläne hinweg, vermeiden Sie Konflikte und optimieren Sie Ihr Inventar.

Automatisierung der Rechnungsstellung: Erstellen Sie Rechnungen, die genau widerspiegeln, was ausgestrahlt wurde, einschließlich Ersatzleistungen und Vorabausstrahlungen.

Integration von Zielgruppendaten: Schließen Sie Bewertungsdaten an, um Werbekunden die Leistung ihrer Kampagnen zu demonstrieren.

Vor- und Nachteile von WideOrbit

Vorteile:

Umfassende Fachkenntnisse im Bereich Rundfunk bedeuten weniger benutzerdefinierte Anpassungen und eine schnellere Implementierung.

Deckt den gesamten Workflow der Rundfunkwerbung vom Verkauf bis zur Rechnungsstellung in einem System ab.

Als Industriestandard bietet sie eine ausgereifte, stabile Plattform.

Nachteile:

Die Spezialisierung ist eine Einschränkung für Unternehmen mit umfangreichen digitalen Aktivitäten.

Die Implementierung erfordert spezielle Ressourcen und Schulungen.

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu neueren Plattformen veraltet wirken.

Preise von WideOrbit

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu WideOrbit

G2: 4,1/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über WideOrbit?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet :

Benutzerfreundlichkeit. Möglichkeit zur benutzerdefinierten Anpassung und Erstellung mehrerer Bestellungen.

via Bitrix24

Bitrix24 ist eine umfangreiche All-in-One-Lösung, die ein halbes Dutzend separater Abonnements ersetzt. Sie vereint ein leistungsstarkes CRM mit Projektmanagement-, Video- und Website-Erstellungstools in einer einzigen, einheitlichen Umgebung.

Das Tool zeichnet sich durch seine interne Zusammenarbeit aus und bietet soziale „Aktivitätsströme“ und Instant-Chat-Fenster direkt neben Ihren aktiven Verkaufsgeschäften. Sie können Ihren gesamten Verkaufstrichter automatisieren, vom ersten Lead-Erfassungsformular auf Ihrer Website bis zur endgültigen elektronischen Signatur auf einem Vertrag.

Für Teams mit strengen Anforderungen an die Sicherheit ist dies eine der wenigen modernen Plattformen, die noch eine selbst gehostete On-Premise-Version anbietet. Die KI „Super Agent” hilft Ihnen dabei, Ihren Kalender zu verwalten, Notizen zu Meetings zusammenzufassen und sogar Marketingtexte für Ihre nächste Outreach-Kampagne zu entwerfen.

Die besten Features von Bitrix24

Umfassendes CRM: Verwalten Sie Leads, Geschäfte und Angebote mit anpassbaren Pipelines und Regeln der Automatisierung.

Integrierte Zusammenarbeit: Chatten, Videoanrufe und Aktivitätsstreams halten Teams im Kontext von CRM-Datensätzen in Verbindung.

Projektmanagement und Aufgabenmanagement: Verfolgen Sie Projekte mit Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards, die mit CRM-Geschäften verbunden sind.

Vor- und Nachteile von Bitrix24

Vorteile:

Guter Wert, Bündelung mehrerer tools auf einer Plattform zur Kosteneinsparung

Für Unternehmen mit besonderen Anforderungen an die Sicherheit ist eine selbst gehostete Option verfügbar.

Dank der großzügigen kostenlosen Version können Teams die Plattform gründlich testen.

Nachteile:

Die Vielzahl der Features kann für neue Benutzer überwältigend sein.

Einzelne Komponenten entsprechen möglicherweise nicht der Tiefe spezialisierter, erstklassiger tools.

Die Benutzeroberfläche kann im Vergleich zu Bitrix24-Alternativen aufgrund der vielen Funktionen etwas unübersichtlich wirken.

Preise für Bitrix24

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24

G2: 4,1/5 (über 590 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 800 Bewertungen)

15. AdRoll (am besten geeignet für E-Commerce-Retargeting-Kampagnen)

via AdRoll

AdRoll wirkt als leistungsstarker Multiplikator für E-Commerce- und D2C-Marken, die gelegentliche Benutzer zu treuen Kunden machen möchten. Die Software ist auf ausgefeiltes Retargeting spezialisiert und ermöglicht es Ihnen, Benutzer mit hoher Kaufabsicht mit konsistenten, benutzerdefinierten Nachrichten über Display-Netzwerke, soziale Medien und E-Mail zu verfolgen.

Dieses tool vereinfacht auch die oft frustrierende Welt der kanalübergreifenden Attribution, indem es Ihnen genau zeigt, wie jeder Touchpoint zum endgültigen Verkauf beigetragen hat. Dank nativer Integrationen für Shopify und WooCommerce können Sie die Synchronisierung Ihres Produktkatalogs durchführen und mit nur wenigen Klicks dynamische Kreativkampagnen starten.

Sie beseitigt die technischen Einstiegshürden für hochwertige digitale Werbung und gibt kleineren Marken die gleichen Retargeting-Möglichkeiten wie globalen Einzelhandelsriesen. Im Jahr 2026 hat sich die „Brand Awareness”-Suite weiterentwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, neue Zielgruppen zu erreichen, die Ihren besten bestehenden Kunden ähneln.

Die besten Features von AdRoll

Cross-Channel-Retargeting: Erreichen Sie Website-Besucher mit koordinierten Botschaften über Display-Netzwerke, Facebook und E-Mail.

Zielgruppensegmentierung: Erstellen Sie Segmente basierend auf dem Verhalten auf Ihrer Website, z. B. besuchte Seiten oder abgebrochene Warenkörbe.

Umsatzzuordnung: Schaffen Sie eine Verbindung zwischen Anzeigenimpressionen und Klicks sowie tatsächlichen Käufen durch geräteübergreifende Nachverfolgung.

Vor- und Nachteile von AdRoll

Vorteile:

Vereinfachtes Cross-Channel-Management spart Zeit und verbessert die Konsistenz

Durch den Fokus auf E-Commerce versteht sie Workflows wie Produkt-Feeds und dynamische Creatives.

Macht Retargeting-Technologie für Marken ohne eigene Ad-Ops-Teams zugänglich

Nachteile:

Begrenzte Funktionen im oberen Trichter für Bekanntheitskampagnen

Die Genauigkeit der Attribution wurde durch Änderungen der Bestimmungen zum Datenschutz der Browser beeinträchtigt.

The creative options are limited compared to special creative tools.

Preise von AdRoll

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AdRoll

G2: 4,0/5 (über 690 Bewertungen)

Capterra: 4,0/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über AdRoll?

Ein Benutzerkommentar lautet:

Was mir an AdRoll am besten gefällt, ist, wie einfach es ist, von einem Ort aus Retargeting über mehrere Kanäle hinweg durchzuführen. Das Setup ist unkompliziert und die Berichterstellung ist übersichtlich, sodass man schnell versteht, was die Conversions antreibt. Das ist besonders nützlich, um bei hochinteressierten Benutzern ohne großen manuellen Aufwand im Gedächtnis zu bleiben.

Die beste Software für das Anzeigenverkaufsmanagement hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab – unabhängig davon, ob Sie Direktinventar verkaufen, programmatische Werbung verwalten oder benutzerdefinierte Kampagnen koordinieren. Die richtige Wahl bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Pipeline-Management, Kampagnenkoordination und Berichterstellung. Teams, die integrierte Plattformen gegenüber Punktlösungen bevorzugen, verbringen weniger Zeit mit Arbeitsaufgaben und haben mehr Zeit für den Aufbau von Beziehungen zu Werbekunden. Sind Sie bereit, Ihre Anzeigenverkaufspipeline und Ihr Kampagnenmanagement zusammenzuführen? Starten Sie kostenlos mit ClickUp. ✅

Häufig gestellte Fragen

Software für das Anzeigenverkaufsmanagement umfasst branchenspezifische Features wie Bestandsverwaltung, Preislisten und Kampagnen-Trafficking, die allgemeine CRMs nicht bieten. Während CRMs die Beziehungen nachverfolgen, verwalten Anzeigenverkaufsplattformen auch, was Sie verkaufen und wie es geliefert wird.

Projektmanagement-Plattformen können die Nachverfolgung der Pipeline und die Kampagnenkoordination übernehmen, insbesondere für benutzerdefinierte Werbelösungen. Teams mit komplexen Inventaranforderungen benötigen jedoch möglicherweise weiterhin spezielle Tools, auch wenn konvergierte Workspaces den Bedarf an mehreren Systemen reduzieren.

Achten Sie auf praktische KI-Funktionen wie Lead-Bewertung zur Priorisierung von Kontaktaufnahmen, Einblicke in Geschäftsabschlüsse zur Identifizierung risikobehafteter Opportunities und automatisierte Vorschläge für die Nachverfolgung. Die beste KI liefert umsetzbare Erkenntnisse, die Ihnen helfen, smarter zu verkaufen, und nicht nur mehr Berichte zu erstellen.

Ja, kostenlose Tarife von Plattformen wie ClickUp, HubSpot und Zoho bieten kleinen Teams, die gerade erst anfangen, einen echten Wert. Sie sollten die Limite hinsichtlich der Anzahl der Benutzer und der Features berücksichtigen, aber kostenlose Optionen sind absolut brauchbare Ausgangspunkte.