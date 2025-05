10 wesentliche Features für den Erfolg von Vertriebsmanagement-Software

Ihr Verkaufsteam hat gerade einen wichtigen Deal verloren – nicht wegen der Preisgestaltung oder der Eignung des Produkts, sondern weil in einer hektischen Woche eine wichtige E-Mail mit Nachfassaktionen durchgerutscht ist. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Die Verwaltung von Beziehungen zu Kunden mithilfe von Tabellen und Haftnotizen ist nicht nur veraltet, sondern kostet Sie auch Umsatz.

Leistungsstarke Teams verlassen sich nicht nur auf Talent und Fleiß, sondern nutzen auch die richtige Vertriebsmanagementsoftware, um erfolgreich zu sein. Ganz gleich, ob Sie es mit komplexen Zyklen zu tun haben oder versuchen, Ihre Abläufe zu skalieren, die richtigen Vertriebsmanagementsoftwarelösungen können den Unterschied zwischen dem Erreichen von Einzelzielen und dem Verpassen von GROSSEN Chancen ausmachen.

Lassen Sie uns die wesentlichen Features der Vertriebsmanagement-Software aufschlüsseln, die gute Teams zu großartigen Teams machen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Vertriebsmanagement-Software optimiert Ihren gesamten Vertriebsprozess, von der Lead-Generierung bis zum Geschäftsabschluss

Zu den wesentlichen Features gehören die Verwaltung der Vertriebspipeline, Berichterstellung, Automatisierung von Aufgaben und Tools für die Zusammenarbeit im Team

Die beste Vertriebsmanagementsoftware für Ihr Team sollte auf Ihren Vertriebsprozess, die Größe Ihres Teams und Ihre Pläne für das Wachstum abgestimmt sein

ClickUp bietet eine anpassbare Vertriebsmanagement-Software, die sich an Ihren individuellen Workflow anpasst

Zu den Schlüsselnutzen von Vertriebsmanagement-Software gehören eine verbesserte Effizienz, eine bessere Koordination des Teams und eine datengestützte Entscheidungsfindung

Was ist eine Vertriebsmanagementsoftware?

Vertriebsmanagement-Software ist ein spezialisiertes tool, das Unternehmen bei der Planung, Durchführung und Optimierung ihrer Vertriebsaktivitäten unterstützt und gleichzeitig einen umfassenden Überblick über den Verkaufsprozess, die Leistung des Teams und die Beziehungen zu den Kunden bietet.

Warum Vertriebsmanagement-Software wichtig ist

Die Komplexität des Vertriebs ist über manuelle Nachverfolgungsmethoden hinausgewachsen. Ihr Team muss gleichzeitig Beziehungen pflegen, Chancen nachverfolgen und Leistungsmetriken analysieren – Aufgaben, die mit einfachen tools unhandlich werden.

Eine effektive Vertriebsmanagementsoftware macht Schluss mit Spekulationen, reduziert den Verwaltungsaufwand und gibt Ihrem Team die nötigen Einblicke, um Umsatzziele konsequent zu erreichen.

🧠 Fun Fact: John H. Patterson, Gründer der National Cash Register Company (NCR), wird oft als Pionier moderner Vertriebsmanagementtechniken bezeichnet. Er entwickelte das erste bekannte Verkaufstraining-Handbuch, den "N. C. R. Primer", und etablierte einen strukturierten Verkaufsprozess, der den Grundstein für moderne Verkaufsmethoden legte.

Schlüsselvorteile der Vertriebsmanagement-Software

Verpasste Nachfassaktionen, verlorene Daten zur Nachverfolgung von Leads, verschwendete Stunden für die manuelle Dateneingabe – diese schmerzhaften, häufigen Frustrationen plagen Verkaufsteams, die ohne geeignete tools arbeiten. Lassen Sie uns untersuchen, wie die richtige Vertriebsmanagementsoftware diese Herausforderungen in Wachstumschancen verwandelt.

Verlorene Stunden in produktive Verkaufszeit umwandeln

Vertriebsprofis in den USA und Kanada verbringen mehr als ein Drittel ihrer Zeit mit Verwaltungsaufgaben und der Aktualisierung ihres CRM.

Mit einer Vertriebsmanagement-Software kann sich Ihr Verkaufsteam endlich auf das konzentrieren, was es am besten kann – Beziehungen aufbauen und Geschäfte abschließen. Während KI-gestützte CRM-Software Routineaufgaben erledigt und die Automatisierung von Einträgen übernimmt, kann Ihr Verkaufsteam seine Energie in sinnvolle Kundeninteraktionen investieren, die den Umsatz steigern.

Ersetzen Sie Vermutungen durch datengestützte Entscheidungen

Durch Vertriebsmanagement-tools erhalten Vertriebsleiter sofortigen Zugriff auf Echtzeitdaten und umfassende Berichte, die strategische Entscheidungen über die Zuweisung von Ressourcen und Leistungsverbesserungen ermöglichen. Jede Entscheidung wird durch konkrete Erkenntnisse und nicht allein durch Intuition gestützt.

Überwinden Sie Kommunikationsbarrieren

Die Zusammenarbeit im Team floriert, da gemeinsam genutzte Dashboards für den Vertrieb und zentralisierte Kommunikationskanäle Informationssilos beseitigen. Jedes Mitglied des Verkaufsteams ist über Prioritäten und Fortschritte auf dem Laufenden, wodurch ein einheitliches Kundenerlebnis in allen Bereichen gewährleistet wird.

📮ClickUp Insight: Unsere Umfrage ergab, dass Wissensarbeiter an ihrem Arbeitsplatz durchschnittlich 6 tägliche Verbindungen unterhalten. Dies beinhaltet mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrere hin- und hergehende Pings über E-Mails, Chats und Tools für das Projektmanagement. Was wäre, wenn Sie all diese Unterhaltungen an einem Ort zusammenführen könnten? Mit ClickUp ist das möglich! Es ist die Alles-in-Einem-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chats an einem Ort vereint – alles angetrieben von KI, die Ihnen und Ihrem Team hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Etablieren Sie einheitliche Verkaufsprozesse

Verabschieden Sie sich von unstrukturierten Workflows und begrüßen Sie standardisierte Prozesse. Automatisierte Lead-Bewertung, Aufgabenverwaltung und anpassbare Workflows stellen sicher, dass jeder Lead die richtige Aufmerksamkeit erhält, während in Ihrem gesamten Unternehmen konsequent die bewährten Verfahren des Vertriebsmanagements befolgt werden.

Die Auswirkungen dieser Vorteile verstärken sich mit der Zeit. Wenn Ihr Verkaufsteam diese tools beherrscht, wird es neue Wege entdecken, um Automatisierung, Erkenntnisse und Funktionen für die Zusammenarbeit zu nutzen – und so seine Effektivität kontinuierlich verbessern und bessere Ergebnisse erzielen.

💡 Profi-Tipp: Entscheiden Sie sich für ein CRM in der Cloud, um Ihrem Team Echtzeit-Zugriff auf Kundendaten zu ermöglichen und so eine nahtlose Zusammenarbeit und aktuelle Einblicke zu gewährleisten – jederzeit und überall.

Wesentliche Features von Vertriebsmanagement-Software

Jeder verlorene Deal, jede verpasste Nachfassaktion und jede Stunde, die mit dem Kampf gegen Tabellenkalkulationen verschwendet wird, ist ein Umsatz, der Ihnen durch die Finger rinnt.

Aber die richtige Vertriebsmanagement-Software kann das beheben. Diese 10 wesentlichen Features des Vertriebsmanagements bewältigen die alltäglichen Herausforderungen, die Verkaufsteams ausbremsen, und helfen ihnen, mehr Geschäfte abzuschließen, Kundenbeziehungen besser zu verwalten und die Leistung zu steigern.

1. Pipeline-Management

Haben Sie Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung von Geschäftsabschlüssen oder bei der Identifizierung von Verkaufschancen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern? Features für das Pipeline-Management wie Kanban-Boards, Listen oder Dashboards fungieren als visuelles Command-Center Ihres Verkaufsteams und geben Ihnen in Echtzeit einen Überblick über den Stand jedes Geschäfts.

Verfolgen Sie, wie Geschäfte die einzelnen Phasen durchlaufen, erkennen Sie Engpässe, bevor sie zu Hindernissen werden, und stellen Sie sicher, dass keine Gelegenheit verpasst wird. Vertriebsleiter werden besser in der Umsatzprognose. Vertriebsmitarbeiter konzentrieren sich weiterhin auf ihre Prioritäten und das gesamte Team arbeitet intelligenter – nicht härter.

Kein Durchsuchen von E-Mails, Haftnotizen oder zufälligen Tabellen mehr, um Kundendaten zu finden. Ein solides Kontaktmanagementsystem bietet Ihrem Verkaufsteam einen zuverlässigen Ort zur Nachverfolgung jeder Interaktion.

Sie können den Kommunikationsverlauf auf einen Blick sehen, Erinnerungen für Folgemaßnahmen festlegen und sicherstellen, dass jeder Vertreter über den Kontext verfügt, den er benötigt, um stärkere Beziehungen zu den Kunden aufzubauen. Wenn alle auf derselben Seite sind, wird es viel einfacher, Geschäfte abzuschließen.

📮 ClickUp Insight: 1 von 4 Mitarbeitern verwendet vier oder mehr Tools, um bei der Arbeit Kontext zu schaffen. Ein Schlüsseldetail könnte in einer E-Mail vergraben, in einem Thread in Slack erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert sein, was die Teams dazu zwingt, Zeit mit der Suche nach Informationen zu verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp vereint Ihren gesamten Workflow auf einer einzigen Plattform. Mit Features wie ClickUp E-Mail, Projektmanagement, ClickUp Chatten, ClickUp Dokumente und ClickUp Brain bleibt alles in Verbindung, Synchronisierung und sofortigem Zugriff. Verabschieden Sie sich von "Arbeit rund um die Arbeit" und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert werden. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal schaffen könnte!

3. Automatisierung von Aufgaben

Lassen Sie nicht länger zu, dass die Arbeit der Administratoren Zeit vom Verkauf stiehlt. Die Automatisierung von Aufgaben erledigt Routinearbeiten wie das Versenden von E-Mails, die Aktualisierung von Phasen eines Geschäfts und die Einstellung von Erinnerungen für Aufgaben – Ihr Verkaufsteam muss sich nicht darum kümmern.

Da weniger manuelle Aufgaben die Arbeit verlangsamen, können sich die Mitarbeiter auf den Aufbau von Beziehungen, den Abschluss von Geschäften und die Steigerung des Umsatzwachstums konzentrieren. Dies steigert Ihre Produktivität und Ihren Verkaufsaufwand erheblich.

👀 Wussten Sie schon? KI-/Automatisierungs-Tools gehören zu den fünf wichtigsten Tools, die Vertriebsmitarbeitern dabei helfen, im Fernabsatz effektiver zu sein.

🤖 Sie sind neu in der Automatisierung von Aufgaben? Sehen Sie sich dieses Video an, um loszulegen:

4. Berichterstellung und Analyse

Treffen Sie Entscheidungen auf der Grundlage von Daten, nicht von Vermutungen. Umfassende tools zur Berichterstellung verwandeln rohe Verkaufsdaten in wertvolle Erkenntnisse. Verfolgen Sie Schlüsselindikatoren für die Vertriebsleistung, verfeinern Sie Vertriebsstrategien und legen Sie genau fest, worauf sich Ihr Team konzentrieren sollte, um das Umsatzwachstum voranzutreiben.

Die Optimierung der Vertriebsleistung wird zur zweiten Natur, wenn man weiß, was funktioniert (und was nicht).

5. Zusammenarbeit im Team

Fragmentierte Kommunikation und isolierte Informationen bremsen Verkaufsteams aus. Integrierte Tools für die Zusammenarbeit sorgen dafür, dass alle auf derselben Seite sind, indem sie Ziele aufeinander abstimmen, Best Practices freigeben und komplexe Geschäfte koordinieren. Ob es sich um ein schnelles Update oder eine ausführliche Sitzung zur Strategie handelt, Ihr Team wird intelligenter arbeiten und gemeinsam mehr Geschäfte abschließen.

6. Integrationsmöglichkeiten

Sind Sie es leid, ständig zwischen verschiedenen Tools hin- und herzuspringen und Daten manuell zu aktualisieren? Integrationsfunktionen verbinden Ihre Vertriebsmanagementsoftware mit den Schlüsseln für Ihr Geschäft wie E-Mail, Kalender und Marketingplattformen.

Verabschieden Sie sich von der doppelten Eingabe von Daten und begrüßen Sie einen optimierten Workflow, der für die Synchronisierung aller Daten sorgt, sodass Ihr Team weiter verkaufen kann, ohne von der Arbeit der Administratoren aufgehalten zu werden.

📮ClickUp Insight: Bei leistungsschwachen Teams ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit mehr als 15 Tools jonglieren, viermal höher, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit nur einer Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

7. Mobiler Zugriff

Der Verkauf hört nicht auf, wenn Sie das Büro verlassen. Mit mobilem Zugriff kann Ihr Team unterwegs Geschäfte aktualisieren, Kundendaten überprüfen und zusammenarbeiten – egal, ob sie sich mit Clients treffen, auf Reisen sind oder remote arbeiten. Kein mühsames Suchen nach Informationen mehr; alles, was sie brauchen, haben sie direkt in der Tasche.

8. Dokumentenverwaltung

👀 Wussten Sie schon? Unsere jüngste Umfrage ergab, dass jeder fünfte Berufstätige täglich mehr als drei Stunden damit verbringt, nach Dateien, Nachrichten oder zusätzlichem Kontext für seine Aufgaben zu suchen. Das sind fast 40 % einer vollen Arbeitswoche, die für etwas verschwendet werden, das nur Sekunden dauern sollte!

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Suche nach dem neuesten Angebot oder Verkaufsmaterial. Ein solides Dokumentenmanagementsystem bewahrt alle Vertriebsmaterialien an einem Ort auf, ermöglicht die Nachverfolgung von Versionen und stellt sicher, dass alle mit den aktuellsten Dokumenten arbeiten. Speichern, geben Sie Schlüssel-Sales-Enablement-Dateien mühelos frei und greifen Sie darauf zu – so bleibt Ihr Team organisiert und effizient.

9. Ziele setzen und Nachverfolgung

Große Verkaufsziele können überwältigend sein, aber Tools zur Zielsetzung brechen sie in überschaubare Meilensteine herunter. Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit, halten Sie die Teams motiviert und geben Sie Ihren Vertriebsleitern und Managern die Einblicke, die sie für ein effektives Coaching benötigen. Wenn jeder weiß, worauf er bei seiner Arbeit hinarbeitet, wird das Erreichen von Zielen zur Selbstverständlichkeit.

10. Sicherheit und Compliance

Verkaufsdaten sind wertvoll – schützen Sie sie also. Sicherheits- und Compliance-Features schützen Kundendaten durch rollenbasierten Zugriff, Verschlüsselung und Prüfprotokolle. Halten Sie die Branchenvorschriften ein und ermöglichen Sie Ihrem Team gleichzeitig eine reibungslose Arbeit. Sicher, geschützt und verkaufsfreundlich.

Jedes der oben genannten Features arbeitet zusammen, um ein reibungsloses, leistungsstarkes System zu schaffen, das es Ihrem Verkaufsteam ermöglicht, sich auf den Verkauf zu konzentrieren, anstatt sich in Routinearbeiten zu verzetteln. Mit der richtigen Mischung dieser Funktionen können Sie aus einem Flickenteppich manueller Prozesse eine gut geölte Verkaufsmaschine machen, die Effizienz steigern, mehr Geschäfte abschließen und das Umsatzwachstum vorantreiben.

📚 Lesen Sie auch: Wie man eine produktorientierte Vertriebsstrategie für SaaS umsetzt

Wie wählt man die richtige Vertriebsmanagementsoftware aus?

Die Auswahl von Software-Tools für das Vertriebsmanagement ist ein bisschen wie der Kauf eines Hauses. Auf dem Papier mag alles gut aussehen, aber wenn man erst einmal eingezogen ist, entdeckt man vielleicht undichte Waschbecken, defekte Kamine oder andere unerwartete Mängel.

Im Vertrieb steht genauso viel auf dem Spiel. Wenn Sie die falsche Verkaufssoftware wählen, könnten Sie am Ende frustrierte Mitarbeiter, unübersichtliche Kundendaten und verpasste Umsatzchancen haben. Aber keine Sorge – wir sind hier, um Ihnen bei dieser Entscheidung mit einem klaren, unumstößlichen Ansatz zu helfen. Lassen Sie uns das Ganze aufschlüsseln.

Beginnen Sie mit den Grundlagen Ihres Verkaufsprozesses

Beginnen Sie damit, Ihren bestehenden Verkaufsprozess detailliert zu beschreiben. Dokumentieren Sie jeden Schritt, von der Lead-Akquise bis zum Geschäftsabschluss. Wo stocken Geschäfte in der Regel? Welche Aufgaben nehmen die meiste Zeit in Anspruch?

Wenn Sie diese Engpässe ermitteln, können Sie sich auf die Features konzentrieren, die den größten Wert bieten. Wenn Ihnen die Erstellung von Angeboten Kopfzerbrechen bereitet, suchen Sie nach einer Software mit einer starken Dokumentenverwaltung und möglicherweise sogar KI-Unterstützung, um Angebote besser anpassen zu können. Wenn Ihnen Folgemaßnahmen fehlen, sollten wiederkehrende Erinnerungen oder automatisierte Anstöße und Folgereihen eine Priorität sein.

Das Ziel? Ein System finden, das Ihre größten Herausforderungen direkt angeht

Bewerten Sie die technische Bereitschaft Ihres Teams

Die besten Vertriebsmanagement-Tools sind diejenigen, die Ihr Team tatsächlich nutzen wird. Selbst die fortschrittlichsten Tools sind nutzlos, wenn sie umständlich oder kompliziert erscheinen.

Holen Sie sich Input von Ihrem gesamten Team – nicht nur vom Management –, indem Sie Demos planen und Feedback zur Benutzeroberfläche und zum Workflow einholen. Wählen Sie eine CRM-Software und andere Tools, die zum Stil Ihres Teams passen, und zwingen Sie Ihre Mitarbeiter nicht, ihre Arbeitsweise zu ändern.

👀 Wussten Sie schon? 80 % der Verkäufer in den USA und Kanada, die 150 % ihrer Quote erreicht oder übertroffen haben, nutzen mindestens einmal pro Woche Verkaufstechnologien, verglichen mit 58 % der anderen Verkäufer.

Berechnen Sie die Gesamtbetriebskosten

Die monatliche Gebühr für das Abonnement ist nur die Spitze des Eisbergs. Berücksichtigen Sie Setup, Schulung, Integrationen und potenzielle Kosten für Administratoren. Sind die Schlüssel-Features durch Bezahlschranken geschützt? Kostet der Zugriff auf die API extra?

Ein abgeschlossenes Budget, das sowohl unmittelbare als auch langfristige Ausgaben abdeckt, hilft Ihnen, unerwartete Kosten zu vermeiden und stellt sicher, dass die von Ihnen gewählte Software eine sinnvolle Investition bleibt.

Bewerten Sie die Integrationsanforderungen

Ihr CRM sollte sich reibungslos mit Ihren vorhandenen Tools verbinden lassen. Prüfen Sie die Kompatibilität mit:

E-Mail-Marketing-Software zur mühelosen Pflege von Leads

Buchhaltungstools für eine reibungslose Rechnungsstellung und

Kundenservice-Software zur Vereinfachung der Workflows nach dem Verkauf

Erstellen Sie diese Integrationen, bevor Sie sich für eine CRM-Lösung für Unternehmen entscheiden.

Ein System, das nicht mit den wichtigsten Tools synchronisiert ist, schafft mehr Probleme als es löst und bremst Ihr Verkaufsteam aus.

📚 Lesen Sie auch: Schritte zur Optimierung Ihrer CRM-Prozesse

Planen Sie die Skalierbarkeit ein

Denken Sie über die nächsten Monate hinaus – wird Ihre benutzerdefinierte CRM-Software mit Ihrem Team wachsen? Achten Sie auf flexible Preisstufen, erweiterte Features und Limits für Benutzer, Geschäfte oder benutzerdefinierte Felder. Versteckte Einschränkungen können später kostspielig werden.

Wählen Sie eine CRM-Lösung, die langfristiges Wachstum unterstützt, ohne ein teures Upgrade zu erzwingen.

Überprüfen Sie die Sicherheit und Compliance

Wenn Sie mit sensiblen Kundendaten arbeiten, ist Sicherheit keine Option. Stellen Sie sicher, dass die CRM-Lösung Branchenstandards wie GDPR oder HIPAA erfüllt. Fragen Sie nach Verschlüsselung, Backups und Plänen zur Notfallwiederherstellung.

Ein System mit schwacher Sicherheit gefährdet die Beziehungen zu Ihren Kunden und Ihren Ruf – gehen Sie beim Schutz keine Kompromisse ein.

👀 Wussten Sie schon? Die DSGVO gilt als eines der strengsten Gesetze zum Datenschutz weltweit und setzt einen Goldstandard für den Datenschutz. Und obwohl es sich um europäisches Recht handelt, muss jedes Unternehmen weltweit die DSGVO befolgen, wenn es mit Daten von EU-Bürgern umgeht.

Testen Sie die Qualität des Kundensupports

Der Kundensupport kann über Erfolg oder Misserfolg Ihrer Erfahrung mit einer CRM-Lösung entscheiden. Testen Sie Reaktionszeiten, Fachwissen und verfügbare Support-Kanäle, bevor Sie committen. Lesen Sie Bewertungen, die die Qualität des Supports hervorheben – wenn etwas schief geht, brauchen Sie schnelle, zuverlässige Hilfe. Ein langsames oder wenig hilfreiches Support-Team kann Ihren gesamten CRM-Prozess zum Scheitern bringen.

Anpassungsmöglichkeiten bewerten

Keine zwei Verkaufsprozesse sind identisch. Ihre CRM-Softwarelösung sollte sich an Ihren Workflow anpassen, nicht umgekehrt. Priorisieren Sie Lösungen mit anpassbaren Feldern, Workflows und Berichten. Ein starres System zwingt zu Umgehungslösungen, was zu Ineffizienz führt. Der richtige CRM-Prozess passt sich den individuellen Bedürfnissen Ihres Teams an, ohne unnötige Kompromisse einzugehen.

Ressourcen zur Implementierung prüfen

Onboarding ist wichtig. Stellen Sie detaillierte Fragen zu Zeitleisten für die Implementierung, Schulungsressourcen und Unterstützung bei der Migration. Hilft der Anbieter bei der Übertragung Ihrer vorhandenen Daten? Werden Vorlagen und Best Practices bereitgestellt? Eine reibungslose Implementierung bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Einführung.

Sammeln Sie Feedback von Benutzern

Mehr als nur Anbieter-Demos. Stellen Sie mithilfe der Software eine Verbindung zu Unternehmen wie Ihrem her. Welche Herausforderungen gab es? Was gefällt ihnen besonders gut? Online-Bewertungen helfen, aber ehrliche Unterhaltungen bieten tiefere Einblicke in die tägliche Benutzerfreundlichkeit.

Die Wahl einer Vertriebsmanagement-Software ist nicht nur eine technische Entscheidung – sie ist eine Investition in den Erfolg Ihres Teams. Nehmen Sie sich Zeit, beziehen Sie die Schlüsselakteure mit ein und finden Sie eine Vertriebsmanagement-Lösung, die Ihren heutigen Anforderungen entspricht und Sie gleichzeitig auf zukünftiges Wachstum einstellt.

Wie verwendet man ClickUp für das Vertriebsmanagement?

ClickUp ist nicht nur ein weiteres sales tool – es ist die Alles-App für die Arbeit, die die Arbeitsweise von Verkaufsteams verändert. Durch die Kombination leistungsstarker Features mit intuitivem Design schafft ClickUp einen zentralen Hub für das Projektmanagement im Vertrieb und das Kundenbeziehungsmanagement, der es Verkaufsteams ermöglicht, Geschäfte zu verfolgen, Beziehungen zu verwalten und Geschäfte effizienter abzuschließen.

Fragen Sie einfach Shopmonkey, die Verwaltungsplattform für Autowerkstätten, die nach der Implementierung von ClickUp eine Reduzierung der Zyklen für die Überprüfung und Genehmigung um 50 % verzeichnen konnte.

Die Tatsache, dass menschliche Fehler reduziert werden und wir uns auf Automatisierungen verlassen können, die uns über die nächsten Schritte informieren, hat unser Team zuversichtlich gemacht, dass es keine wichtigen Meilensteine in Projekten übersieht

Die Beseitigung menschlicher Fehler und die Nutzung von Automatisierungen, die uns über die nächsten Schritte informieren, hat unser Team zuversichtlich gemacht, dass es keine wichtigen Meilensteine in Projekten verpasst

Durch die Kombination leistungsstarker Funktionen in einem einzigen Vertriebsmanagementsystem schafft ClickUp einen einheitlichen Vertriebs-Workspace.

Funktionen für den Vertrieb in ClickUp

Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Geschäfte ab und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen – mit ClickUp für Verkaufsteams, das Vertriebs- und Projektmanagement kombiniert

Der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben beeinträchtigt die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch das Wechseln zwischen verschiedenen Plattformen, das Verwalten von E-Mails und das Springen zwischen Meetings verursacht werden.

ClickUp für Verkaufsteams hält alles an einem Ort, sodass Sie nicht ständig zwischen verschiedenen Plattformen wechseln müssen. Mit Lead-Management, Kunden-Onboarding und Deal-Management unter einem Dach in ClickUp CRM gehören verlorene Informationen der Vergangenheit an.

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Sehen Sie sich die Vorlage für das ClickUp-Vertriebs-CRM an. Sie bietet ein strukturiertes und dennoch flexibles System zur Nachverfolgung jeder Kundeninteraktion vom ersten Kontakt bis zum abgeschlossenen Geschäft. Vertriebsteams können detaillierte Aufzeichnungen führen, die Interaktion überwachen und sicherstellen, dass keine Gelegenheit übersehen wird

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der Vorlage für das ClickUp-Vertriebs-CRM können Sie potenzielle Kunden finden, Geschäfte abschließen und durch datengesteuerte Vertriebsstrategien Erkenntnisse gewinnen

Diese Vorlage für das Vertriebsmanagement ermöglicht es Teams im Außendienst:

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten zur Nachverfolgung von Leads in jeder Phase

Richten Sie automatische Erinnerungen zur Nachverfolgung basierend auf Kundenaktivitäten ein

Erstellen Sie detaillierte Berichte über den Zustand der Vertriebskette und die Konversionsraten

Benutzerdefinierte Felder zur Erfassung relevanter Kundendaten

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für die beste CRM-Software und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität

Aufbauend auf dieser Grundlage optimiert die Vorlage für die ClickUp-Vertriebspipeline Ihren Verkaufsprozess und steigert die Ergebnisse. Dieses visuelle, intuitive System unterstützt Sie bei der Verwaltung von Geschäften in jeder Phase Ihres Zyklus.

Ob Sie nun Leads qualifizieren oder über die endgültigen Bedingungen verhandeln, die Vorlage für die Vertriebspipeline sorgt für klare Sichtbarkeit und eine konsistente Prozessausführung.

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der ClickUp-Vorlage für die Vertriebspipeline sehen Sie Ihren gesamten Verkaufstrichter mühelos in einer übersichtlichen Ansicht

Mit dieser Vorlage können Teams:

Visualisieren Sie den Fortschritt von Geschäften mit anpassbaren Ansichten auf dem Board

Berechnen Sie den Wert von Geschäften in der Vertriebskette und erstellen Sie automatisch Umsatzprognosen

Erstellen Sie Vorlagen für Aufgaben in bestimmten Phasen, um eine konsistente Prozessausführung zu gewährleisten

Nachverfolgung von Schlüssel-Metriken und Bewertungen der Konversionsraten zwischen den Phasen

Automatisierung von Statusaktualisierungen und Benachrichtigungen für Teams

🧠 Fun Fact: Der "Columbo-Abschluss" ist eine Verkaufstechnik, die von dem Detektiv aus der klassischen TV-Serie Columbo inspiriert wurde. Bei dieser Technik wird eine entscheidende Frage genau dann gestellt, wenn die Unterhaltung zu enden scheint. Die unerwartete Frage kann die wahren Einwände eines potenziellen Kunden aufdecken und dem Verkäufer eine weitere Chance geben, das Geschäft abzuschließen.

Visualisieren Sie Ihre Verkaufsdaten besser mit ClickUp Dashboards

Benötigen Sie Echtzeit-Einblicke, um Ihren Verkaufsprozess zu optimieren? Die Dashboards von ClickUp bieten leistungsstarke Visualisierungen wie Burnup- und Velocity-Diagramme, mit denen Sie den Fortschritt Ihres Teams bei der Erreichung der Verkaufsziele nachverfolgen und Engpässe in Ihrer Pipeline identifizieren können, bevor sie sich auf den Umsatz auswirken.

Tauchen Sie tiefer ein mit 15+ ClickUp-Ansichten – verwenden Sie die Listenansicht, um Leads zu verwalten, die Board-Ansicht, um Phasen von Geschäften zu verfolgen, und die Ansicht "Zeitleiste", um Fristen für Angebote oder Nachfassaktionen zu überwachen. Mit diesen tools können Sie Konversionsraten analysieren, Verkaufstrends prognostizieren und sicherstellen, dass Ihr Team auf dem richtigen Weg bleibt, um Geschäfte schneller abzuschließen.

ClickUp Chat stellt sicher, dass Unterhaltungen und Zusammenarbeit direkt in Ihr CRM-Tool integriert sind, sodass Ihr Team ohne endlose E-Mail-Ketten in Verbindung bleiben kann. Verwenden Sie Aufgaben, Kommentare und Chats, um Unterhaltungen im Kontext zu halten, und speichern Sie alles von Angeboten bis hin zu SOPs in freigegebenen ClickUp-Dokumenten.

Zentralisieren Sie Ihre Kommunikation mit ClickUp Chatten

Und mit ClickUp Brain, dem nativen KI-Assistenten von ClickUp, können Verkaufsteams:

Rufen Sie Informationen zu wichtigen Konten aus dem Workspace ab, ohne Aufgaben und Dokumente durchsuchen zu müssen

Erstellen Sie im Handumdrehen Verkaufsunterlagen – denken Sie an Anrufskripte, Vorlagen für E-Mails zur Kontaktaufnahme, One-Pager oder Battle Cards. Es ist, als hätten Sie ein Team für Inhalte in der Tasche

Verwenden Sie ClickUp Brain, um in Sekundenschnelle Verkaufsressourcen zu generieren – direkt in Ihrem ClickUp-Workspace

Überprüfen Sie veraltete Geschäfte und erhalten Sie den vollständigen Kontext, ohne lange suchen zu müssen. Brain kann Ihnen eine schnelle Zusammenfassung von allem geben, was bisher passiert ist

Fassen Sie die Notizen von Meetings, Verkaufsgesprächen und Unterhaltungen mit Clients sofort zusammen, damit Sie keine Nachfassaktion und keinen Schlüsseleinwand verpassen

Erhalten Sie mit ClickUp Brain zusammengefasste Antworten aus Ihren Notizen, Aufgaben und Dokumenten zu Meetings

Bei ClickUp dreht sich alles darum, Ihren Workflow für Sie arbeiten zu lassen. Benutzerdefinierte Status, benutzerdefinierte Felder und das Speichern von Vorlagen für Aufgaben helfen dabei, diese Prozesse zu optimieren.

Müssen Sie Einnahmen nachverfolgen, Verträge verwalten oder Leads bewerten? Kein Problem. ClickUp passt sich den individuellen Bedürfnissen Ihres Teams an, sodass Sie sich auf den Abschluss von Geschäften konzentrieren können, anstatt Software zu verwalten.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie die Erstellung von Notizen für Ihre Verkaufsgespräche automatisieren, damit Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren und bessere Beziehungen aufbauen können? Probieren Sie den ClickUp AI Notetaker aus! Erfassen Sie mühelos jedes Detail eines Meetings mit dem Notetaker von ClickUp

Häufige Herausforderungen und wie Features von Vertriebsmanagement-Software dabei helfen, diese zu bewältigen

Unordnung und mangelnde Nachverfolgung beeinträchtigen die Produktivität und den Umsatz im Verkauf. Die richtige Vertriebsmanagementsoftware hilft Teams, organisiert zu bleiben, Leads nachzuverfolgen und verpasste Gelegenheiten in Gewinne umzuwandeln.

Lassen Sie uns diese häufigen Hürden untersuchen und wie die richtige Vertriebsmanagementsoftware sie von Schmerzpunkten in Möglichkeiten zur Verbesserung verwandelt.

Verstreute Informationen

Vertriebsmitarbeiter verbringen Stunden damit, zwischen Tabellen, E-Mails, Verkaufsgesprächen und Chat-Nachrichten hin und her zu springen, um Kundeninformationen zusammenzutragen. Dies führt zu unangenehmen Unterhaltungen mit Kunden und verpassten Gelegenheiten, wenn wichtige Details unter den Tisch fallen.

👉🏼 Lösung: Ein zentralisiertes Vertriebsmanagementsystem speichert alle Interaktionen, Dokumente und Kundendaten an einem Ort und stellt sicher, dass die Vertriebsmitarbeiter alles haben, was sie für eine fundierte, personalisierte Kundenansprache benötigen.

Manuelle Dateneingabe

Endlose Aktualisierungen von Tabellenkalkulationen und das Kopieren von Daten zwischen Systemen kosten wertvolle Zeit im Verkauf. Anstatt sich auf Meetings vorzubereiten, verbringen die Vertriebsmitarbeiter ihre Abende damit, die Arbeit der Administratoren zu erledigen.

👉🏼 Lösung: Automatisierte Datenflüsse und intelligente Formulare machen mühsame manuelle Einträge überflüssig, sorgen für korrekte Informationen und geben den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren.

Inkonsistente Nachverfolgung

Selbst die am besten organisierten Vertriebsmitarbeiter haben Schwierigkeiten, den Überblick über die Nachfassaktionen zu behalten. Verzögerungen bedeuten, dass Geschäfte in der Schublade verschwinden und vielversprechende Leads in geschäftigen Zeiträumen verloren gehen.

👉🏼 Lösung: Automatisierte Erinnerungen, Aufgaben und E-Mail-Sequenzen machen aus Nachfassaktionen einen konsistenten, zuverlässigen Prozess.

Schlechte Sichtbarkeit

Vertriebsleiter sind oft auf sich allein gestellt, wenn es um die Nachverfolgung des Zustands der Vertriebspipeline und der Leistung des Teams geht. Sie verlassen sich auf veraltete monatliche Berichterstellungen, die nicht die Echtzeit-Einblicke liefern, die für eine agile Entscheidungsfindung erforderlich sind.

👉🏼 Lösung: Echtzeit-Dashboards und -Analysen bieten sofortige Einblicke und helfen Managern, proaktiv datengestützte Entscheidungen zu treffen, um die Produktivität zu steigern und Engpässe zu beheben.

Teamkoordination

Eine unzusammenhängende Kommunikation führt zu doppelter Kontaktaufnahme, verpassten Übergaben und dazu, dass wichtige Details übersehen werden.

👉🏼 Lösung: Gemeinsame Kalender, klare Zuweisungen von Aufgaben und Echtzeit-Updates sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und effizient arbeiten können.

Zu erledigen: Diese Kernherausforderungen meisternd, behebt eine Vertriebsmanagementsoftware nicht nur Ineffizienzen – sie transformiert Ihren gesamten Vertrieb und macht Ihr Team produktiver, strategischer und erfolgreicher.

Verwandeln Sie Ihren Verkaufsprozess mit ClickUp

Bei der Auswahl der richtigen Vertriebsmanagementsoftware geht es nicht nur darum, Features abzuhaken – es geht um Transformation. Die richtigen tools – wie Pipeline-Management, Automatisierung und Analyse – arbeiten zusammen, um verstreute Informationen zu beseitigen, manuelle Aufgaben zu reduzieren, konsistente Nachverfolgung zu gewährleisten und die Koordination im Team zu verbessern.

Durch die Kombination aller wesentlichen CRM-Komponenten in einer intuitiven Plattform schafft ClickUp ein nahtloses, effizientes Vertriebsökosystem, das sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Optimieren Sie Ihre Abläufe, steigern Sie die Produktivität und konzentrieren Sie sich auf den Abschluss von Geschäften.

Sind Sie bereit, Ihre Verkaufsleistung zu steigern? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an.