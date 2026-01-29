Beispiele für die Eisenhower-Matrix zur effektiven Zeitplanung

Jüngsten Studien zur Produktivität zufolge ist der durchschnittliche Arbeitnehmer während einer gesamten 8-Stunden-Schicht nur etwa 2 Stunden und 53 Minuten produktiv. Der Rest geht oft durch Unterbrechungen, Kontextwechsel und wenig wertvolle Routinearbeiten verloren.

Hier hilft die Eisenhower-Matrix. Es handelt sich um ein einfaches Rahmenwerk, um Dringendes von Wesentlichem zu trennen, damit Sie klarer und ohne Ablenkung Prioritäten setzen können.

Im Folgenden erläutern wir, wie das funktioniert, und stellen praktische Beispiele für die Eisenhower-Matrix für verschiedene Rollen und Anwendungsfälle vor.

Im Folgenden erläutern wir, wie das funktioniert, und geben praktische Beispiele für die Eisenhower-Matrix für verschiedene Rollen und Anwendungsfälle frei.

⭐ Empfohlene Vorlage Möchten Sie ein vorgefertigtes Setup nutzen, um die Eisenhower-Matrix schnell durchzuarbeiten? Nutzen Sie die kostenlose ClickUp-Vorlage für die Eisenhower-Matrix. Kostenlose Vorlage herunterladen Teilen Sie Ihre Aufgaben in vier Quadranten ein, um sie mit der Eisenhower-Matrix-Vorlage von ClickUp einfach zu priorisieren Dazu gehören 👇 Eine vorgefertigte 2×2-Matrix, in der alle vier Quadranten bereits für Sie eingestellt sind

Übersichtliche Aufgaben, die Ihnen helfen zu verstehen, wie jede Kategorie funktioniert

Platz zum Hinzufügen von Feldern für Dringlichkeit und Wichtigkeit, damit Aufgaben an die richtige Stelle gelangen

Ein einfaches Drag-and-Drop-Layout, um Aufgaben entsprechend sich ändernden Prioritäten zu verschieben

Was ist die Eisenhower-Matrix?

via Luxafor

Die Eisenhower-Matrix (auch bekannt als Dringlichkeits-Wichtigkeits-Matrix, Eisenhower-Box oder Zeitmanagement-Matrix ) ist eine Methode zur Steigerung der Produktivität und zur Priorisierung, die Ihnen hilft zu entscheiden, auf welche Aufgaben Sie sich konzentrieren, welche Sie planen, delegieren oder streichen sollten.

Betrachten Sie es als einen Prozess zum Zeit- und Aufgabenmanagement, um konkurrierende Prioritäten in großem Umfang zu bewältigen.

Sie basiert auf dem berühmten Prinzip von Dwight D. Eisenhower (34. US-Präsident und ehemaliger Fünf-Sterne-General).

Diese Matrix zur Priorisierung von Aufgaben ist ein 2×2-Raster mit zwei Achsen:

Vertikale Achse (Y) : Wichtigkeit (inwieweit die Aufgabe zu Ihren langfristigen Zielen, Werten oder Schlüsselergebnissen beiträgt)

Horizontale Achse (X): Dringlichkeit (wie schnell die Aufgabe erledigt werden muss oder ob sie eine dringende Frist hat)

Möchten Sie einen kurzen Überblick? Sehen Sie sich dieses Video zur Eisenhower-Matrix an, das wir für Sie erstellt haben 👇

⌛ Eine kurze Zusammenfassung: Der Ursprung der Eisenhower-Matrix Die Eisenhower-Matrix hat ihren Ursprung in der Entscheidungsphilosophie von Dwight D. Eisenhower, dem 34. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Bevor er Präsident wurde, hatte Eisenhower eine bemerkenswerte militärische Laufbahn hinter sich, in der er als General der US-Armee und als Oberbefehlshaber der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs diente. Zweifellos wusste er, wie man Aufgaben effektiv priorisiert und nachhaltige, positive Ergebnisse erzielt. Als hochrangiger Militärführer und später als Präsident stand Eisenhower ständig vor der Herausforderung, widersprüchliche Aufgaben und Prioritäten unter einen Hut zu bringen. Er verfügte über ein Rahmenkonzept zur Priorisierung von Aufgaben anhand ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit. Dieser Gedanke wurde in den folgenden drei Jahrzehnten weiterentwickelt und als „Eisenhower-Matrix“ oder „Eisenhower-Entscheidungsmatrix“ bezeichnet.

Die vier Quadranten der Eisenhower-Matrix

Dazu gehören:

Quadrant 1: Zu erledigen (dringende und wichtige Aufgaben)

Dies sind Krisen, dringende Probleme und Fristen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, da sie sowohl zeitkritisch sind als auch mit Ihren Kernzielen übereinstimmen.

Dies stellt die höchste Priorität dar, da diese Aufgaben sofortiges Handeln erfordern und bei Vernachlässigung reale Konsequenzen nach sich ziehen. Dazu gehören:

Feste Fristen, die sich heute oder in Kürze auf die Ergebnisse auswirken

Krisen, Notfälle oder Ausfälle, die den normalen Fortschritt behindern

Verpflichtungen, die sich nicht realistisch aufschieben oder delegieren lassen

📌 Beispiel: Ein selbstständiger Berater entdeckt am Abend vor der Präsentation, dass die Kundenpräsentation kritische Fehler enthält und das Meeting mit dem Client morgen früh stattfindet 😨. Die Korrektur der Präsentation wird sofort zur obersten Priorität, da die Beziehung, die Glaubwürdigkeit und die Zahlung davon abhängen.

Quadrant 2: Entscheiden (wichtig, aber nicht dringend)

Quadrant 2 umfasst Ihre wesentlichen Aufgaben, die den langfristigen Erfolg unterstützen, aber keine sofortige Handlung erfordern.

Dieser Quadrant umfasst alles, was Sie benötigen, um zu wachsen, Systeme zu verbessern und Ziele langfristig zu erreichen. Dazu gehören:

Planung, Strategie und Zielsetzung sind mit langfristigen Ergebnissen verbunden

Kompetenzaufbau, Lernen und berufliche Weiterentwicklung

Vorbeugende Maßnahmen wie Wartung, Gesundheit und Vorbereitung

📌 Beispiel: Derselbe Berater plant nun wöchentlich Zeit ein, um Präsentationsvorlagen zu verbessern, Prozesse zu optimieren und ein neues Analysetool zu erlernen. Nichts davon ist dringend. Aber über Monate hinweg verringert dies die Last-Minute-Angst und verbessert das Ergebnis für die Clients.

Quadrant 3: Delegieren (dringend, aber nicht wichtig)

Dieser Quadrant umfasst Aufgaben, die dringend erscheinen, weil sie eine schnelle Reaktion erfordern, auch wenn sie Ihre Ziele nicht wesentlich voranbringen.

Diese entstehen oft durch externe Anforderungen oder Erwartungen und können leicht Ihren Tag beherrschen, wenn Sie es zulassen. Einige davon müssen zwar zu erledigen sein, erfordern aber in der Regel strengere Limite und eine bessere Zeitplanung.

Einige Instanzen sind:

Unterbrechungen wie nicht dringende Anrufe, Nachrichten oder E-Mails

Zeitkritische Anfragen, die nicht mit Ihren Zielen übereinstimmen

Routinemäßige Verwaltungsaufgaben von Administratoren, die gebündelt oder durch Automatisierung durchgeführt werden könnten

📌 Beispiel: Der Berater verbringt einen Großteil des Tages damit, sofort auf unwichtige E-Mails zu antworten, die warten könnten, ungeplante Anrufe anzunehmen und an Details mit geringer Bedeutung herumzubasteln. Der Tag fühlt sich ausgefüllt an, aber es kommt kaum oder gar keine sinnvolle Arbeit voran.

Quadrant 4: Löschen (Nicht dringend und nicht wichtig)

Dieser Quadrant umfasst Aktivitäten, die wenig bis gar keinen Wert bieten und keine echte Dringlichkeit erfordern. Diese Aufgaben sind oft angenehme Ablenkungen, die dabei helfen, anspruchsvolleres Denken oder Aufwand zu vermeiden. Während gelegentliche Ruhepausen natürlich hierher gehören, führt ein zu langer Verbleib in diesem Quadranten zu Stagnation.

Einige Szenarien sind:

Sinnloses Scrollen, übermäßiges Surfen oder passiver Konsum

Übermäßige Organisation, übertriebene Perfektion oder unnötiger Perfektionismus

Aktivitäten, die hauptsächlich dazu dienen, Unbehagen oder Langeweile zu entfliehen

📌 Beispiel: Nach einem langen Arbeitstag verbringt der Berater Stunden damit, soziale Medien zu aktualisieren und Dateien neu zu ordnen, die bereits gut genug organisiert sind. Man könnte diese Aufgaben sogar ohne Folgen ignorieren. Da man sie jedoch erledigt, verschlingen sie nach und nach Zeit, ohne viel dafür zurückzugeben.

Warum die Eisenhower-Matrix nutzen?

Wenn Ihr Tag mit Meetings, Nachrichten und Prioritäten vollgestopft ist, wird es unmöglich, zu erkennen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt am wichtigsten ist.

Die Eisenhower-Matrix verschafft Ihnen eine Übersicht über Ihre gesamte Arbeit und hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu priorisieren.

Um es auf den Punkt zu bringen: Hier ist der Grund, warum Sie diese Matrix brauchen:

Trennt Dringlichkeit von Wichtigkeit : Zwingt Sie dazu, zu hinterfragen, ob eine Aufgabe wirklich zur Erreichung der wichtigsten Ziele beiträgt, und verhindert, dass reaktive Arbeit (E-Mails, Chatten) wertvolle Zeit für konzentriertes Arbeiten in Anspruch nimmt

Reduziert Entscheidungsmüdigkeit an stressigen Tagen : Durch die Vorab-Einteilung von Aufgaben in vier Quadranten entfallen ständige „Was kommt als Nächstes?“-Entscheidungen, insbesondere wenn man müde ist und eher dazu neigt, sich auf einfache, aber wenig wirkungsvolle Elemente zu konzentrieren

Schafft eine vertretbare Möglichkeit, Nein oder „Nicht jetzt“ zu sagen : Wenn Aufgaben in den Quadranten „dringend, aber nicht wichtig“ fallen, haben Sie eine Begründung dafür, sie zu delegieren oder abzulehnen. Dies ist wichtig, da Sie Zeit und Wirkung logisch priorisieren.

Zeigt langfristige Risiken auf, bevor sie zu Krisen werden: Hebt wichtige, aber nicht dringende Arbeiten (wie Planung oder Kompetenzaufbau) hervor, bevor sie zu einer Krise führen

📮 ClickUp Insight: Mehr als die Hälfte der Befragten nutzt täglich drei oder mehr tools und kämpft dabei mit „ App-Wildwuchs “ und verstreuten Workflows. Auch wenn es sich produktiv und geschäftig anfühlt, geht Ihr Kontext einfach zwischen den Apps verloren, ganz zu schweigen vom Energieverlust durch das Tippen. ClickUp Brain MAX bringt alles zusammen: Sprechen Sie einmal, und Ihre Updates, Aufgaben und Notizen landen genau dort, wo sie in ClickUp hingehören. Kein Umschalten mehr, kein Chaos mehr – nur noch nahtlose, zentralisierte Produktivität.

⏱️ So nutzen Sie die Eisenhower-Matrix in 5 Minuten Listen Sie alles auf, was Sie zu erledigen haben (beruflich + privat, falls Sie zwei separate Matrizen wünschen). Ordnen Sie jede Aufgabe anhand ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit einem der vier Quadranten zu. Zu erledigen ist jetzt Quadrant 1 (dringend + wichtig). Planen Sie zuerst Quadrant 2 ein (wichtig + nicht dringend). Reservieren Sie sich Zeit dafür, bevor Ihr Kalender voll ist. Delegieren Sie Quadrant 3 (dringend + unwichtig). Weisen Sie die Aufgabe zu, führen Sie eine Automatisierung durch oder erledigen Sie sie im Stapel. Streichen Sie Quadrant 4 (nicht dringend + nicht wichtig). Entfernen Sie ihn von Ihrer Liste oder legen Sie ihn in einen „Später“-Ordner. Tabelle mit kurzen Beispielen (damit Sie schneller sortieren können) Quadrant Was das bedeutet Was zu erledigen ist Beispiele Q1: Erledigen Dringend und wichtig Zu erledigen Kritischer Fehler vor dem Launch, Client-Termin heute, zeitkritisches Compliance-Problem Q2: Entscheiden Wichtig, nicht dringend Planen Sie es ein Strategieplanung, Kompetenzaufbau, Aufbau von Beziehungen, vorbeugende Wartung Frage 3: Delegieren Dringend, aber nicht wichtig Delegieren oder Limit setzen Routineanfragen, Meeting-Planung, geringfügige Anpassungen, nicht kritische Anfragen Q4: Löschen Nicht dringend, nicht wichtig Beseitigen Doomscrolling, unnötiger Perfektionismus, sinnloses Herumtüfteln ohne Ergebnis

Beispiele für die Eisenhower-Matrix

Hier sind einige Beispiele für die Eisenhower-Matrix aus der Praxis 👇

🌻 Beispiel Nr. 1: Persönliche Produktivität

Angenommen, Sie sind berufstätig und möchten Ihre Zeit an Wochentagen und Wochenenden bewusster nutzen.

Eine persönliche Matrix für die Produktivität auf einem typischen Wochentag sieht wie folgt aus:

Quadrant 1 (Erledigen) : Dringende, zeitkritische finanzielle Verpflichtungen regeln, die fällige Rechnung der Kreditkarte bezahlen, wichtige persönliche Termine einhalten

Quadrant 2 (Entscheiden) : Sich an regelmäßige Gesundheitsroutinen halten, Finanzüberprüfungen einplanen (z. B. eine 30-minütige Ausgabenkontrolle unter der Woche), Zeit in bewusste persönliche Weiterentwicklung investieren (z. B. Lesen oder das Erlernen einer neuen Fähigkeit)

Quadrant 3 (Delegieren) : Auf unwesentliche Anfragen von Kollegen reagieren, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, Freunden beiläufige Ratschläge geben, spontane Besorgungen für die Familie erledigen, die andere im Haushalt übernehmen könnten

Quadrant 4 (Löschen): Sinnloses Doomscrolling spät in der Nacht, stundenlanges Binge-Watching von zufälligen Inhalten, das Behalten gewohnheitsmäßiger, wenig wertvoller Aufgaben auf der Liste, ohne die echte Absicht, sie abzuschließen

⚡ Vorlagenarchiv: Wenn Sie eine umsetzbare Eisenhower-Matrix für Ihre täglichen Aufgaben erstellen möchten, nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität. Kostenlose Vorlage herunterladen Probieren Sie die ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität aus, um Ihre Aufgaben über den Tag hinweg zu organisieren und zu priorisieren

🌻 Beispiel Nr. 2: Projektmanagement

Sie sind Projektmanager und leiten ein mittelgroßes Softwareentwicklungsprojekt. In acht Wochen steht der Go-Live-Termin an.

Sie koordinieren die Bereiche Technik, Qualitätssicherung, Design und Stakeholder und müssen gleichzeitig ständig neue Anfragen bearbeiten.

Eine Eisenhower-Matrix für das Projektmanagement in einer typischen Sprint-Woche sieht wie folgt aus:

Quadrant 1 (Tun) : Beseitigung kritischer Hindernisse mit festen Fristen (z. B. Behebung eines Fehlers, der die UAT blockiert), Reaktion auf Eskalationen durch die Geschäftsleitung, die erhebliche Änderungen an Umfang, Kosten oder Zeitplan mit sich bringen, Bearbeitung dringender Anfragen der Clients, die sich direkt auf laufende Angebote auswirken

Quadrant 2 (Entscheiden) : User Stories verfeinern, Sprint-Planungen und Zeitleiste-Überprüfungen durchführen, fokussierte 30-minütige Einzelgespräche mit wichtigen Teammitgliedern planen und abhalten

Quadrant 3 (Delegieren) : Versenden von routinemäßigen Status-Updates (geeignet für Nachwuchskräfte), Verwalten von Terminplanungen und wiederkehrenden Check-ins, Weiterleiten von Informationen und Anfragen zwischen Teams oder Abteilungen

Quadrant 4 (Streichen): Teilnahme an Meetings ohne klare Tagesordnung, Arbeit an veralteten Backlog-Elementen, die nicht mehr mit der Projektrichtung übereinstimmen, Fortsetzung von Aufgaben, die die aktuellen Projektziele nicht mehr unterstützen

Wenn Sie Ihre Eisenhower-Matrix in ein funktionierendes System verwandeln möchten, brauchen Sie das beste tool für das Aufgabenmanagement, das Ihnen dabei hilft. Hier kommt ClickUp Aufgaben ins Spiel.

Verwandeln Sie die Eisenhower-Matrix mit ClickUp-Aufgaben in ein umsetzbares Priorisierungssystem

Verwenden Sie Prioritäten (Dringend, Hoch, Normal, Niedrig), Fälligkeitsdaten und Benutzerdefinierte Felder in ClickUp, um alle Ihre Aufgaben zu beschreiben, sodass sie sich ganz natürlich in die vier Quadranten einordnen lassen.

Beispielsweise können Aufgaben, die sowohl wichtig als auch dringend sind, mit Dringend und einem kurzfristigen Fälligkeitsdatum gekennzeichnet werden, während wichtige, aber nicht dringende Arbeiten mit einer anderen Priorität auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden können.

Ordnen Sie Aufgaben anhand von Prioritäten, Fälligkeitsdaten und benutzerdefinierten Feldern in ClickUp den Quadranten der Eisenhower-Matrix zu.

ClickUp unterstützt auch die „Entscheiden, Delegieren oder Löschen“-Mentalität der Eisenhower-Matrix. Aufgaben, die dringend, aber nicht wichtig sind, können an andere übertragen, durch Automatisierung bearbeitet oder in eine andere Liste verschoben werden. Im Gegensatz dazu können Aufgaben, die weder dringend noch wichtig sind, zurückgestellt oder archiviert werden.

🌻 Beispiel Nr. 3: Marketingteam

Als Leiter eines Marketingteams (oder als mitwirkender Mitarbeiter) verwalten Sie Kampagnen, die Erstellung von Inhalten, bezahlte Anzeigen, Analysen und Anfragen von Stakeholdern in einem schnelllebigen Umfeld.

Sie würden die Eisenhower-Matrix in wöchentlichen Sitzungen zum Planen einsetzen, um wichtige Aufgaben und Ad-hoc-Anfragen für die kommende Woche zu organisieren.

Eine Eisenhower-Matrix für das Marketing sieht in der Regel so aus:

Quadrant 1 (Zu erledigen) : Behebung kritischer Probleme bei laufenden Kampagnen (z. B. Reparatur defekter Pixel der Nachverfolgung), Erledigung von Anfragen der Geschäftsleitung noch am selben Tag (z. B. dringende überarbeitete ROI-Prognosen), Behebung akuter Compliance-Meldungen in aktiven Kampagnen

Quadrant 2 (Entscheiden) : Überprüfung und Verfeinerung von Zielgruppensegmenten, Durchführung von Wettbewerbsanalysen und Aktualisierung der SWOT-Analyse für bevorstehende Produkteinführungen, Treffen strategischer Entscheidungen zu wirkungsvollen Marketinginitiativen

Quadrant 3 (Delegieren) : Social-Media-Beiträge planen, routinemäßige/automatisierte Berichte erstellen, kleinere redaktionelle Bearbeitungen an weniger wichtigen Social-Media-Inhalten überprüfen

Quadrant 4 (Löschen): Verfolgung veralteter Kampagnenideen, Teilnahme an optionalen Webinaren, Teilnahme an Meetings ohne klare Tagesordnung

👀 Wussten Sie schon? 68 % der Arbeitnehmer in den USA verbringen ihre Zeit mit Aufgaben von geringem Wert, was es erschwert, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, die tatsächlich zu echten Ergebnissen führt.

🌻 Beispiel Nr. 4: Führung

Für einen VP of Operations in einem wachsenden Unternehmen hat der Tag oft eine Form durch Eskalationen, ununterbrochene Meetings und einen stetigen Strom dringender Anfragen.

Sie würden die Eisenhower-Matrix nutzen, um sich Zeit zurückzugewinnen:

Quadrant 1 (Tun) : Bewältigung dringender Teamkrisen, die ein sofortiges Eingreifen der Führung erfordern, Durchführung zeitkritischer Führungskräftebesprechungen (z. B. Erläuterung der Kostenüberschreitung des letzten Quartals gegenüber dem Finanzvorstand), Genehmigung von Notfall-Ressourcenumschichtungen

Quadrant 2 (Entscheiden) : Leitung von vierteljährlichen Planungs- und Abstimmungssitzungen, Investition in die langfristige berufliche Weiterentwicklung der Mitglieder des Teams, Durchführung von ausführlichen Einzelgesprächen mit Schwerpunkt auf Nachfolgeplanung

Quadrant 3 (Delegieren) : Bearbeitung von Routinegenehmigungen, die von jüngeren Mitgliedern des Teams erledigt werden können, Durchführung von standardmäßigen operativen Überprüfungen und Auslagerung von Aufgaben, die eher aus Gewohnheit oder aufgrund von Prozessen als aufgrund aktueller Prioritäten anfallen

Quadrant 4 (Streichen): Arbeiten ausführen, für die das Team bereits die volle Verantwortung und die Fähigkeit besitzt, sie selbstständig abzuschließen; wiederkehrende Meetings fortsetzen, denen ein klarer Zweck, ein klarer Wert oder definierte Ergebnisse fehlen

🚀 ClickUp-Vorteil: Wenn Sie in einer Führungsposition sind, kostet der Kontextwechsel viel Zeit. ClickUp Brain, die kontextbezogene KI, ist in Ihrem Workspace integriert. Wenn Sie Fragen in natürlicher Sprache stellen, erhalten Sie Informationen zu Hindernissen, Abhängigkeiten und mehr. Reduzieren Sie Kontextwechsel und erhalten Sie sofortige Antworten aus Ihrem ClickUp-Workspace mit ClickUp Brain 📌 Beispiel: Lassen Sie das Tool Ihren Backlog oder Posteingang analysieren, automatisch Übersichten zur Priorität für Aufgaben des ersten und zweiten Quartals erstellen oder sogar Aufgaben automatisch zuweisen bzw. delegieren … und zack! Alles läuft wie am Schnürchen und ist dreimal schneller erledigt!

🌻 Beispiel Nr. 5: Student oder Freiberufler

Als Student oder Freiberufler besteht Ihre größte Herausforderung darin, Termine, selbst gesetzte Ziele und ständige Ablenkungen ohne feste Struktur unter einen Hut zu bringen.

Um Aufgaben gründlich zu kategorisieren, müssen Sie in jedem Quadranten Folgendes eintragen:

Quadrant 1 (Erledigen) : Einhaltung schwieriger Client- und Projekttermine (z. B. kurzfristige Übermittlungen von Projekten), Erledigung dringender finanzieller Verpflichtungen im Zusammenhang mit laufenden Projekten (z. B. Begleichung überfälliger Domain-/Hosting-Rechnungen, um die Website eines Clients online zu halten)

Quadrant 2 (Entscheiden) : Aktualisierung des beruflichen Portfolios und der Materialien zur persönlichen Markenbildung, Investition in gezielten Kompetenzaufbau, Erstellung und Überprüfung persönlicher Budgets

Quadrant 3 (Delegieren) : Unterstützung bei der Bearbeitung einholen, wenn Mitarbeiter oder Kollegen verfügbar sind; Rechercheaufgaben an fähige Assistenten oder Teammitglieder abgeben; routinemäßige Verwaltungsaufgaben (z. B. Terminplanung, Dateneingabe) an Support-Mitarbeiter übertragen

Quadrant 4 (Löschen): Sich Ablenkungen hingeben, die die Konzentration während Arbeits- oder Lernblöcken stören, sich mit wenig wertvoller Routinearbeit beschäftigen, die nichts mit akademischen oder beruflichen Zielen zu tun hat, in sozialen Medien doomscrollen oder passive Inhalte während der für die Produktivität vorgesehenen Zeit konsumieren

So erstellen Sie eine Eisenhower-Matrix in ClickUp

Theoretisch hilft Ihnen die Eisenhower-Matrix dabei, eine chaotische Liste mit Dingen, die zu erledigen sind, zu sortieren, indem sie das „Dringende“ vom „Wichtigen“ trennt.

Aber es gibt einen Haken.

Die Umsetzung bleibt meist in einem statischen Dokument stecken, das keinen Bezug zum Rest Ihrer Arbeit herstellt.

Sie legen Ihre Prioritäten fest, nur um sie dann unter der nächsten Flut von E-Mails und Nachrichten begraben zu sehen, und Sie sind gezwungen, Ihre Liste jedes Mal manuell zu aktualisieren, wenn sich eine Frist verschiebt.

Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass wir eine Lösung haben?

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, integriert KI-Suche in jeden Bereich der Arbeit und hilft Ihnen so, Antworten zu finden und darauf zu reagieren, ohne den Workspace verlassen zu müssen. Es beseitigt unnötige Arbeitsausbreitung, indem es Ihre gesamte Arbeit auf einer einzigen Plattform zusammenführt.

Im Folgenden zeigen wir dir, wie du eine Eisenhower-Matrix in ClickUp erstellst 👀

Visualisieren und umsetzen mit ClickUp-Whiteboards

In der Brainstorming-Phase bieten Ihnen ClickUp-Whiteboards eine unbegrenzte Arbeitsfläche, auf der Sie jeden spontanen Gedanken, jedes Projekt und jede dringende Anfrage festhalten können. Verwenden Sie Formen oder Haftnotizen, um Ideen darzustellen, und wandeln Sie diese dann direkt in ClickUp-Aufgaben um, ohne die Arbeitsfläche zu verlassen.

Entwickeln Sie Ihre Ideen zur Eisenhower-Matrix mithilfe von ClickUp-Whiteboards

Wenn sich Ihre Strategien schnell ändern, ziehen Sie die Aufgabenkarten zwischen den vier Quadranten hin und her und aktualisieren Sie sogar deren Status, Priorität oder Mitarbeiter direkt auf dem Board.

Dringlichkeit mit ClickUp-Aufgabenprioritäten umsetzen

Datengesteuerte Teams verzichten zunehmend auf manuelle Nachverfolgung. ClickUp Aufgaben-Prioritäten bieten die erforderliche Struktur, um diesen Übergang in Ihrem täglichen Workflow zu bewältigen. Diese Lösung nutzt ein vierstufiges Markierungssystem – Dringend, Hoch, Normal und Niedrig –, das sich an den Quadranten der Eisenhower-Matrix orientiert.

Richten Sie Ihre tägliche Arbeit mithilfe der ClickUp-Aufgabenprioritäten an den Quadranten der Eisenhower-Matrix aus

Einer der größten Vorteile der Verwendung von Aufgaben-Prioritäten ist die sofortige Beseitigung von Entscheidungsmüdigkeit. Wenn jede Aufgabe einen festgelegten Wichtigkeitsgrad hat, wird das Sortieren zum Kinderspiel. Außerdem bedeutet dies, dass Ihre dringende Arbeit immer ganz oben auf Ihrem Bildschirm steht.

Über die reine Organisation hinaus lassen sich diese Prioritäten in das umfassendere ClickUp-Ökosystem integrieren, um Ihre Konzentration zu schützen. Sie können Ihre wichtigsten Aufgaben an die Ablage anheften, damit sie stets eine hohe Sichtbarkeit haben, während Sie zwischen verschiedenen ClickUp-Spaces wechseln.

⭐ Bonus: Wenn Sie ein leistungsstarkes Team haben, brauchen Sie ClickUp Super Agents, um den dritten Quadranten der Eisenhower-Matrix zu bewältigen: Delegieren. Es handelt sich um autonome KI-Teamkollegen, die direkt in Ihrem ClickUp-Workspace integriert sind. Sie verstehen übergeordnete Ziele, gliedern diese in einzelne Schritte, analysieren Aufgaben und führen mehrstufige Workflows selbstständig aus – und das alles rund um die Uhr im Hintergrund. Mit unbegrenztem Speicherplatz und dem vollständigen Kontext Ihrer Projekte, Chats und verbundenen Tools lernen sie aus jeder Interaktion, passen sich dem Stil Ihres Teams an, arbeiten mit Menschen zusammen (über @Erwähnungen, Aufgaben oder Direktnachrichten) und verbessern sich kontinuierlich. Sicher, überprüfbar und durch das Setup in natürlicher Sprache anpassbar, übernehmen sie alles von der Triage eingehender Anfragen bis hin zur Zuweisung von Aufgaben an die richtigen Eigentümer auf Basis der Workload.

Standardisieren Sie Prioritäten mit den über 1.000 Vorlagen von ClickUp

Hier sind einige vorgefertigte Vorlagen von ClickUp, die dir einen Vorsprung verschaffen:

1. ClickUp-Vorlage für die Matrix der Prioritäten

Kostenlose Vorlage herunterladen Priorisieren Sie dringende gegenüber wichtigen Arbeiten, um mit der ClickUp-Prioritätsmatrix-Vorlage klügere Entscheidungen zu treffen

Die ClickUp-Vorlage für die Prioritätsmatrix vereinfacht die Entscheidungsfindung bei Projekten, indem sie Ihnen hilft, Aufgaben mit hoher Priorität aus Ihrer To-do-Liste zu identifizieren. Diese Vorlage ist besonders nützlich, wenn Sie mit begrenzten Ressourcen arbeiten oder komplexe Workflows verwalten, bei denen es gilt, Wirkung und Aufwand gegeneinander abzuwägen.

2. ClickUp-Vorlage für die Dringlichkeits-Wichtigkeit-Matrix

Kostenlose Vorlage herunterladen Visualisieren und priorisieren Sie Ihre Arbeit nach Dringlichkeit und Wichtigkeit mithilfe der ClickUp-Vorlage für die Dringlichkeits-Wichtigkeits-Matrix

Die ClickUp-Vorlage für die Dringlichkeits-Wichtigkeit-Matrix enthält eine vorkonfigurierte Whiteboard-Umgebung und ein visuelles Layout mit vier Quadranten. Mit dieser Vorlage können Sie schnell bestehende Aufgaben hineinziehen oder Haftnotizen verwenden, um während einer Gruppensitzung neue Ideen festzuhalten. Die integrierte Legende und die farbcodierten Abschnitte sorgen dafür, dass alle Beteiligten die Hierarchie der Arbeit sofort verstehen.

Häufige Fehler bei der Anwendung der Eisenhower-Matrix

Die Eisenhower-Matrix sieht auf den ersten Blick einfach aus. Bei genauerer Betrachtung können jedoch einige Herausforderungen zutage treten:

❌ Falsche Einschätzung dessen, was „wichtig“ ist

Es passiert leicht, dass man Aufgaben in den falschen Quadranten einordnet. Etwas mag sich dringend anfühlen, weil es lautstark oder in letzter Minute auftaucht, aber es ist vielleicht gar nicht so wichtig. Wenn die Kategorisierung nicht stimmt, verliert die gesamte Matrix an Wert.

💡 Profi-Tipp: Verbinden Sie „Wichtigkeit“ mit klaren Zielen, nicht mit Workload. Fragen Sie sich: „Trägt diese Aufgabe zu meiner langfristigen Vision bei?“

❌ Sich zu sehr auf dringende Aufgaben konzentrieren

Quadrant 1 kann, wenn man ihn vorschnell priorisiert, den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Wenn man nur auf die Dringlichkeit reagiert, investiert man nie in Quadrant 2 und lässt die Aufgaben dort immer weiter anwachsen.

❌ Die Eisenhower-Matrix als vollständiges Planungssystem betrachten

Die Matrix dient als Leitfaden für Entscheidungen zur Priorisierung von Aufgaben, ist jedoch nicht dazu gedacht, Ihre gesamte Liste mit zu erledigenden Aufgaben zu speichern. Nutzen Sie ein umfassenderes Aufgabenmanagement-Tool für detaillierte Planung, wiederholende Aufgaben und langfristige Projekte und verwenden Sie die Matrix dann, um zu entscheiden, was wann Ihre Aufmerksamkeit verdient.

❌ Die ganze Woche dieselbe Eisenhower-Matrix beibehalten

Es ist normal, dass sich Prioritäten im Laufe der Zeit ändern. Wenn Sie Ihre Matrix nie überprüfen, wird sie mit der Zeit veralten. Eine kurze Überprüfung am Ende des Tages hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, ohne zusätzlichen Workload zu verursachen.

🚨 Realitätscheck: Der typische Wissensarbeiter wechselt etwa 1.200 Mal am Tag zwischen Apps und Websites hin und her, was sich auf mehr als vier Stunden pro Woche summiert, die er allein damit verbringt, wieder in den Arbeitsfluss zu kommen. Über ein Jahr gesehen entspricht das fünf vollen Arbeitswochen, die durch das verloren gehen, was Experten als „ Umschalt-Steuer“ bezeichnen.

Tipps zur Meisterung der Priorisierung mit der Eisenhower-Matrix

Ein paar einfache Gewohnheiten machen die Anwendung der Eisenhower-Matrix im Alltag viel einfacher und helfen dir, deine Produktivität zu steigern 👇

✅ Beseitigen Sie zuerst unnötige Aufgaben

Bevor Sie irgendetwas kategorisieren, entfernen Sie Aufgaben, die Ihre Zeit ohnehin nicht wert sind. Das reduziert sofort Unordnung und erleichtert das Ausfüllen der Eisenhower-Matrix. Sie werden überrascht sein, wie viele Elemente wegfallen, sobald Sie sich fragen: „Muss ich das wirklich tun?“

✅ Halten Sie jeden Quadranten kurz

Versuchen Sie, jeden Quadranten auf etwa 8–10 Aufgaben zu begrenzen. Wenn die Liste länger wird, vermischen Sie verschiedene Prioritäten oder vermeiden Entscheidungen. Begrenzen Sie die Aufgaben in jedem Quadranten, damit Sie sie auch tatsächlich erledigen können.

✅ Trennen Sie berufliche und persönliche Listen für die Arbeit

Dein Wochenbericht und deine Einkaufsliste folgen nicht derselben Logik. Das Erstellen von zwei Matrizen erleichtert es, klar zu denken. Außerdem verhindert es, dass sich deine privaten Aufgaben in deine beruflichen einschleichen.

✅ Überprüfen Sie bewusst Quadrant 2

Hier finden Ihre langfristigen Ziele (Planung, konzentriertes Arbeiten, Lernen und Beziehungsaufbau) ihren Platz. Diese Aufgaben verlangen nicht lautstark nach Aufmerksamkeit, daher müssen Sie sich bewusst Zeit für sie nehmen. Schon 30 Minuten täglich können das Gefühl Ihrer gesamten Woche verändern. Sie können dies mit Strategien zum Umgang mit Zeitdruck kombinieren, damit diese Aufgaben die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen.

Durch Farbcodierung oder Tags für Aufgaben erkennen Sie Prioritäten auf einen Blick.

Zum Beispiel:

Grün → Zu erledigen (dringend und wichtig)

Gelb → Terminplan (wichtige Aufgaben)

Blau → Delegieren (dringend, aber nicht wichtig)

Rot → Löschen (Aufgaben mit niedriger Priorität)

Erstellen Sie die effektivste Eisenhower-Matrix direkt in ClickUp

Die Eisenhower-Matrix bietet Ihnen eine klarere Methode, dringende Aufgaben zu bewältigen. Sobald Sie anfangen, das Dringende vom wirklich Wichtigen zu trennen, lässt sich Ihre Workload leichter bewältigen und Ihre Entscheidungen wirken bewusster.

Erstellen Sie Ihre Eisenhower-Matrix mit ClickUp. Die kontextbezogene KI kann überfällige Aufgaben aufzeigen, Hindernisse identifizieren, den Aufgabenkontext zusammenfassen und Ihnen helfen, Prioritäten neu zu bewerten, wenn sich Ihre Workload ändert.

Registrieren Sie sich kostenlos bei ClickUp, um Ihre Eisenhower-Matrix für dringende und wichtige Aufgaben zu erstellen ✅

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Eisenhower-Matrix?

Die Eisenhower-Matrix ist ein Rahmenkonzept zur Priorisierung, das Ihnen hilft, Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu sortieren. Sie zeigt Ihnen, was jetzt zu erledigen ist: planen, delegieren oder streichen, damit Sie mehr Zeit für Arbeit mit hoher Wirkung haben.

Wie entscheide ich, was „dringend“ und was „wichtig“ ist?

Dringende Aufgaben erfordern aufgrund von Fristen oder unmittelbaren Konsequenzen sofortige Aufmerksamkeit. Wesentliche Aufgaben tragen zu langfristigen Zielen, Ergebnissen oder Verantwortlichkeiten bei – auch wenn noch keine dringende Frist besteht.

Was gehört in Quadrant 2 (wichtig, aber nicht dringend)?

Quadrant 2 umfasst Planung, Kompetenzaufbau, Arbeit an Beziehungen, vorbeugende Wartung und konzentriertes Arbeiten. Diese Aufgaben machen oft den Unterschied zwischen ständiger Feuerwehrarbeit und stetigem Fortschritt aus.

Was sind die häufigsten Fehler bei der Eisenhower-Matrix?

Die größten Fehler bestehen darin, alles als dringend zu behandeln, „auffällige“ Aufgaben fälschlicherweise als notwendig einzustufen und die Matrix nicht anzupassen, wenn sich Prioritäten ändern. Halten Sie die Quadranten klein und überprüfen Sie sie täglich oder wöchentlich, damit das System präzise bleibt.

Wie erstellt man eine Eisenhower-Matrix in ClickUp?

Sie können Aufgaben anhand von Prioritäten, Fälligkeitsterminen und Benutzerdefinierten Feldern den Quadranten zuordnen und sie dann in einer Whiteboard- oder Prioritätsmatrix-Vorlage visualisieren. ClickUp hilft Ihnen außerdem dabei, Aufgaben mithilfe von Mitarbeitern und Automatisierungen schneller zu delegieren, sodass die Matrix zu einem Ausführungssystem wird – und nicht nur eine Planungsübung bleibt.