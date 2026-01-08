Die 11 besten Upbase-Alternativen für persönliche und Team-Produktivität (2025)

Ein G2-Benutzer fasste seine Erfahrungen mit Upbase wie folgt zusammen:

Was mir an Upbase am besten gefällt, ist, dass es einfach genug ist, um für Solopreneure Arbeit zu leisten. Außerdem schreibt Upbase keine bestimmte Vorgehensweise vor. Es ist flexibel, sodass Sie es so einsetzen können, wie es für Sie am besten funktioniert.

Die einfache Bedienbarkeit ist ein wichtiger Grund, warum Upbase für Solopreneure so gut geeignet ist. Wenn Sie Ihre Arbeit selbst verwalten, möchten Sie kein Tool, das die Dinge unnötig kompliziert macht. Upbase bleibt anpassungsfähig und lässt sich leicht in Ihren persönlichen Workflow formen.

Mit der Weiterentwicklung Ihrer Arbeit reicht Flexibilität allein jedoch möglicherweise nicht mehr aus. Wenn Sie mehrere Projekte und Kunden betreuen oder ein wachsendes Team koordinieren, benötigen Sie möglicherweise eine leistungsfähigere Nachverfolgung des Fortschritts und Workflow-Automatisierung.

Hier kommen Upbase-Alternativen ins Spiel. In diesem Artikel stellen wir Tools vor, die auf den Stärken von Upbase aufbauen und gleichzeitig mehr Skalierbarkeit für Ihre heutige Arbeit bieten.

11 Upbase-Alternativen auf einen Blick

Um Ihnen einen schnellen Überblick zu verschaffen, finden Sie hier eine Ansicht der besten Upbase-Alternativen auf einen Blick.

Name des tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Einheitliche Projektplanung, über 15 Aufgabenansichten, KI-gestützte Unterstützung mit ClickUp Brain, native Zeiterfassung, Arbeitslastmanagement, Kalenderplanung, Dokumente, Dashboard, Automatisierung und Vorlage Einzelpersonen und Teams, die komplexe Projekte verwalten und ihre Arbeit skalieren möchten, ohne sich mit einer Vielzahl von tools herumschlagen zu müssen. Free Forever; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen verfügbar Trello Kanban-Boards mit Karten und Listen, Butler-Automatisierung für Regeln und Workflows, Trello KI für Brainstorming und die Erstellung von Aktionspunkten, E-Mail und Slack zur Kartenerfassung, Kartenspiegelung und vorgefertigte Vorlagen. Einzelpersonen und kleine Teams, die eine einfache, visuelle Möglichkeit suchen, Projekte zu verwalten und den Fortschritt zu verfolgen. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 6 $/Monat pro Benutzer Monday. com Hochgradig anpassbare Boards und Workflows, mehrere Ansichten einschließlich Kanban, Gantt, Zeitleiste, Kalender und Workload, Echtzeit-Dashboards, integrierte Zeiterfassung, WorkDocs, WorkForms und über 200 App-Integrationen. Kleine bis mittelgroße Teams, die flexible Arbeitsabläufe, Sichtbarkeit der Workload und Projektnachverfolgung in Echtzeit über Abteilungen hinweg benötigen. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $/Monat pro Platz. Wrike Benutzerdefinierte Workflows und Status, Automatisierung auf Bereichsebene, Wrike Whiteboard für Brainstorming, dynamische Anfrageformulare, KI-gestützte Arbeitsintelligenz, Projektentwürfe und rollenbasierte Zugriffskontrollen Kleine Teams, die komplexe Projekte verwalten, die eine starke Kontrolle, Standardisierung und Skalierbarkeit erfordern Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 10 $/Monat pro Benutzer Asana Verwaltung von Aufgaben und Unteraufgaben, Listen-, Board-, Kalender- und Zeitleistenansichten, Portfolios für projektübergreifende Transparenz, Zielnachverfolgung, KI-gestützte Zusammenfassungen und Risikoerkennung, Workflow-Vorlagen und skalierbares Prozessmanagement Mittlere bis große funktionsübergreifende Teams, die eine strukturierte Ausführung mit Sichtbarkeit hinsichtlich der Ziele und Ergebnisse wünschen. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 13,49 $/Monat pro Benutzer. Akiflow Aufgabe im Kalender, Plan in natürlicher Sprache, Fokusmodus und Zeitblockierung, KI-Assistent zur Konflikterkennung, schnelle Aufgabe-Erfassung über die Befehlsleiste und Freigabe der Verfügbarkeit Gründer und Einzelunternehmer, die Aufgaben eng mit ihrem Kalender und ihrer täglichen Zeitverfügbarkeit abstimmen möchten Bezahlte Pläne beginnen bei 34 $/Monat pro Benutzer. Basecamp Zentrale Projekt-Spaces für Aufgaben, Nachrichten, Dateien und Zeitpläne, Hill Charts für einen klaren Überblick über den Fortschritt, Campfire-Gruppenchatten und Pings für die Kommunikation, automatisierte Check-ins, Element-Referenzen und integrierte Zeiterfassung für die Abrechnung. Kleine Teams, die eine einfache, zentralisierte Zusammenarbeit mit klarem Projektkontext und minimalem Setup wünschen. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 15 $/Monat pro Benutzer Jira Scrum- und Kanban-Boards, Problem- und Bug-Nachverfolgung mit vollständiger Rückverfolgbarkeit, erweiterte Roadmaps für die Portfolio- und Kapazität-Planung, Berichterstellung und Dashboard, detaillierte Sicherheitskontrollen und umfassende Integrationen mit Entwicklertools Große agile Teams und Softwareteams, die komplexe Projekte, Fehler und umfangreiche Workflows verwalten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 7,91 $/Monat pro Benutzer Zoho Projekte Meilenstein-basierte Projektplanung, Abhängigkeiten von Aufgaben, integrierte Zeiterfassung mit Abrechnungsintegrationen, Workload-Diagramme, Workflow-Automatisierung mit Blueprints, Problemverfolgung mit SLAs und kontextbezogene Zusammenarbeit. Kleine Teams, die bereits Zoho-Apps verwenden und eine eng integrierte Abwicklung des Projekts und Rechnungsstellung wünschen. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 3,90 $/Monat pro Benutzer Notion Benutzerdefinierte Datenbanken für Aufgaben und Projekte, Zeitleisten- und Mehrfachprojektansichten, Dashboards zur Fortschrittsverfolgung, KI-Autofill für die Automatisierung, detaillierte Berechtigungen, Sprint-Workflows und verbundene PRDs innerhalb von Aufgaben Kleine bis mittelgroße Teams, die flexibles Projektmanagement in Kombination mit Dokumentation und Wissensmanagement wünschen. Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 12 $/Monat pro Benutzer Todoist Aufgabe in natürlicher Sprache eingeben, flexible wiederholende Aufgaben, Erinnerung über „Schnell hinzufügen”, Tagesansicht für den täglichen Fokus, Karma-Nachverfolgung der Produktivität und das Freigeben von öffentlichen oder privaten Projekten. Einzelpersonen und kleine Teams, die eine einfache Aufgabe-Verwaltung und Gewohnheitsbildung wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 2,93 $/Monat pro Benutzer.

Warum sollten Sie sich für Upbase-Alternativen entscheiden?

Upbase ist eine Aufgabenverwaltungssoftware, die kleinen Unternehmen und Teams dabei hilft, organisiert zu bleiben. Sie können Aufgaben, Projekte und grundlegende Dokumentationen in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche verwalten, ohne die Komplexität von Unternehmenssoftware.

Wenn Ihr Team jedoch wächst und die Arbeit kollaborativer und schneller wird, könnte Upbase für Sie Limit sein.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einer Alternative zu Upbase achten sollten:

Zeiterfassung und Arbeitslastmanagement: Mit nativer Zeiterfassung und Aufwandsprotokollierung, damit Sie Arbeitslasten ausgleichen und die Vorhersagbarkeit der Lieferungen ohne zusätzliche tools verbessern können.

Echtzeit-Teamzusammenarbeit : Unterstützt Chatten, gemeinsame Bearbeitung von Dateien, Dashboard und Analysen, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben und alle Informationen haben.

Erweiterte Berichterstellung und Analysen: Bietet integrierte Einblicke, anpassbare Berichte und visuelle Metriken, mit denen Sie die Teamleistung und den Projektstatus verstehen können, ohne Daten in externe Tools exportieren zu müssen.

Integrierter Kalender und Terminplanung: Bietet einen einheitlichen Kalender, der Aufgaben, Termine, Meetings und Meilensteine zusammenführt.

Intelligente Automatisierung und KI-Erkenntnisse: Integriert intelligente Assistenten, die Routineaufgaben automatisieren und kontextbezogene Antworten liefern.

Einheitliche Suche und Wissenszugriff: Bietet durchsuchbaren Inhalt über alle Anwendungen und Datenquellen hinweg, damit Sie das Gesuchte finden, ohne mehrere Tools durchsuchen zu müssen.

Rollenbasierte Berechtigungen und Governance: Ermöglicht Ihnen die detaillierte Einstellung von Zugriffskontrollen für Bereiche, Projekte und Daten, um Sicherheit und Compliance zu gewährleisten, während Ihr Unternehmen wächst.

Teams mit geringer Leistung jonglieren viermal häufiger mit mehr als 15 tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken.

Die besten Upbase-Alternativen

Sehen wir uns jede Upbase-Alternative im Detail an, einschließlich der besten Features, Limit, Preise und Bewertungen von echten Benutzern.

ClickUp (am besten geeignet für die Vereinheitlichung persönlicher Produktivität und Team-Workflows)

Die Arbeit ist heute fragmentiert und verteilt sich auf zu viele Tools. Dieses ständige Wechseln kostet Zeit und führt dazu, dass man leicht den Überblick über das Wesentliche verliert.

ClickUp löst dieses Problem mit einem konvergenten KI-Arbeitsbereich, der Ihre Projekte, Aufgaben, Kalender und das Wissen Ihres Teams zusammenführt. Mit KI-gestützten Vorschlägen und Workflow-Automatisierung können Sie Ihre Arbeit priorisieren und reibungslos zusammenarbeiten.

Entdecken Sie, wie Sie mit der Projekt-Software ClickUp Ihre Arbeit reduzieren, weniger Zeit mit dem Wechsel zwischen verschiedenen tools verbringen und mehr Zeit für die eigentliche Arbeit haben.

Einheitliche Projekt-Planung und -Setup

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um Ihre Arbeit zu organisieren, Eigentümerschaft zuzuweisen und den Fortschritt an einem strukturierten Ort zu verfolgen.

ClickUp Aufgabe bietet Ihnen einen vernetzten Raum, um mehrere Projekte zu planen und zu starten, von individuellen Initiativen bis hin zu Teamaktivitäten.

Sie können Aufgaben und Unteraufgaben erstellen, Eigentümer festlegen und Fälligkeitstermine zuweisen – alles von einem Ort aus. Projekte können Phasen und Meilensteine umfassen, die Ihnen helfen, Ihre Arbeit klar und zielgerichtet zu beginnen.

Sehen Sie sich an, wie ClickUp das Projektmanagement von der Planung bis zur Ausführung optimiert.

Sobald Ihre Projekt-Struktur festgelegt ist, können Sie aus über 15 benutzerdefinierten Ansichten diejenige auswählen, die am besten zu Ihrer Art der Nachverfolgung des Fortschritts passt.

Diese Ansichten erleichtern den Wechsel zwischen der detaillierten Ausführung von Aufgaben und der allgemeinen Projektplanung, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

Visualisieren Sie Projekte übersichtlich mit mehreren Ansichten, die sich an den Workflow Ihres Teams anpassen.

KI‑gestützter Kalender für intelligentere Terminplanung und Einblicke

Der KI-gestützte Kalender von ClickUp plant automatisch prioritäre Aufgaben und blockiert Fokuszeiten basierend auf Ihren Terminen und Ihrer Arbeitsbelastung. Wenn sich Pläne ändern, kann er Ihren Zeitplan anpassen, sodass Meetings und Arbeit im Gleichgewicht bleiben, ohne dass Sie manuell umplanen müssen.

Integrieren Sie Outlook oder Google Kalender in Ihren ClickUp-Kalender, damit alle Ihre Meetings und Aufgaben in einer einzigen, kombinierten Ansicht angezeigt werden.

Verschaffen Sie sich mit dem ClickUp AI-Kalender eine einheitliche Ansicht über Aufgaben, Termine und Meetings.

Sie erhalten KI-generierte Transkripte für alle Ihre Meetings und können Aktionspunkte generieren und diese sofort in Aufgaben umwandeln. So wird Ihr Kalender zu einem Planungstool, mit dem Sie anfallende Arbeiten sofort erfassen und Ihre Produktivität steigern können.

Zeiterfassung, die Aufwand und Ergebnisse in Verbindung bringt

Mit ClickUp Zeiterfassung können Sie die Zeit genau dort überwachen und aufzeichnen, wo die Arbeit stattfindet. Sie können die für Aufgaben aufgewendete Zeit verfolgen oder die Stunden nach der Aufgabe protokollieren, sodass der Aufwand direkt mit der geleisteten Arbeit verknüpft bleibt.

Verfolgen Sie den Aufwand direkt innerhalb der Aufgaben mit ClickUp Zeiterfassung, um zu verstehen, wohin die Arbeitsstunden fließen.

Die Zeitdaten werden in Stundenzetteln und Berichten zusammengefasst, sodass Sie leichter nachvollziehen können, wie viel Zeit Projekte in Anspruch nehmen und wo die Arbeitslast am größten ist. Durch den Vergleich der geplanten Schätzungen mit dem tatsächlichen Aufwand erhalten Sie eine klarere Sichtbarkeit über Lieferrisiken und Teamkapazitäten.

🎯 Schneller Hack: Wenn Ihre Arbeit über verschiedene Geräte oder Tools erfolgt, macht ClickUp die Zeiterfassung dennoch einfach. Verfolgen Sie die Zeit von Ihrem Desktop, Mobilgerät oder Browser aus mit der kostenlosen Chrome-Erweiterung oder verbinden Sie Tools wie Toggl oder Clockify, um die Zeit automatisch zu synchronisieren. Sie können Einträge auch als abrechnungsfähig markieren, sodass die abrechnungsfähigen Stunden ohne zusätzlichen Abgleich immer sichtbar sind.

ClickUp Brain: Ihr KI-gestützter Arbeitsassistent

ClickUp Brain fungiert als Assistent im Arbeitsbereich, der Ihnen hilft, den Überblick über laufende Arbeit zu behalten, ohne sich durch Aufgaben, Kommentare oder Dokumente wühlen zu müssen. Es zeigt Ihnen die Informationen an, die Sie gerade benötigen, genau dann, wenn Sie sie brauchen.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um direkt aus Ihren Aufgaben und Dokumenten Zusammenfassungen und Erkenntnisse zu generieren.

Anstatt Status-Updates oder Follow-ups manuell zu schreiben, können Sie sich auf Clickup Brain verlassen, um Rohdaten wie Notizen, Dateien und Unterhaltungen in nutzbare Inhalt umzuwandeln. So bleibt die tägliche Arbeit im Fluss, während der Aufwand für Verwaltungsaufgaben reduziert wird.

💟 Bonus: Wenn Projekte wachsen, benötigen Sie schnellere Möglichkeiten, um den Fortschritt zu verstehen und Unterhaltungen in Maßnahmen umzusetzen. ClickUp BrainGPT, eine Desktop-App, erweitert die Funktionen von Brain, um das Projektmanagement in großem Maßstab zu unterstützen. Erweitern Sie ClickUp BrainGPT auf Ihren gesamten Arbeitsbereich, um verbundene Tools zu durchsuchen, Spracheingaben zu verwenden und mit fortschrittlichen KI-Modellen an einem Ort zu arbeiten. Es kann: Setzen Sie Diskussionen in die Tat um: Wandeln Sie Meeting-Protokolle, Kommentare und Aktualisierungen in strukturierte Aufgaben mit Eigentümern und Fälligkeitsdaten um.

Planen Sie mit Kontext: Erstellen Sie Projektpläne, Meilensteine und Aufgaben-Aufteilungen auf der Grundlage bestehender Arbeit und Verlaufsdaten.

Reduzieren Sie manuelle Aktualisierungen: Erstellen Sie automatisch Status- und Fortschritts-Zusammenfassungen, ohne auf Eingaben des Teams warten zu müssen.

Arbeit mit einer einzigen KI-Ebene: Nutzen Sie fortschrittliche Modelle wie ChatGPT, Claude und Gemini, ohne zwischen tools wechseln zu müssen oder den Projektkontext zu verlieren.

Automatisieren Sie Workflows und reduzieren Sie manuellen Aufwand.

ClickUp Automatisierung nimmt Ihnen repetitive Arbeit ab. Anstatt Aufgaben manuell zu aktualisieren oder Updates zu verfolgen, können Sie Regeln festlegen, die Arbeit zuweisen, Status ändern, Benachrichtigungen senden oder Aufgaben weiterleiten, sobald Bedingungen erfüllt sind. So bleiben Projekte auch dann am Laufen, wenn niemand sie genau beobachtet.

Mit ClickUp AI Agents geht die Automatisierung noch einen Schritt weiter. Diese Agenten können auf der Grundlage des Kontexts Ihres Arbeitsbereichs handeln, um nächste Schritte vorzuschlagen, Aktualisierungen zusammenzufassen und bei der Verwaltung des Aufgabenflusses über Projekte hinweg zu helfen.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und sparen Sie Zeit mit ClickUp AI-Agenten.

Planen Sie Ihren Tag mit vorgefertigten Vorlagen.

Wenn Ihre Arbeit bekannten Mustern folgt, können Sie mit einer bewährten Struktur Zeit sparen und Entscheidungsmüdigkeit reduzieren. Die kostenlosen Vorlagen von ClickUp bieten Ihnen einen einfachen Rahmen, den Sie an Ihre täglichen Abläufe anpassen können.

Mit der ClickUp Daily Planner Template können Sie beispielsweise Ihre täglichen Aufgaben und Zeitblöcke an einem Ort organisieren. Sie können Ihren Tag planen und in der Kalenderansicht Termine und Zeitpläne übersichtlich anzeigen lassen. So bleibt Ihr Tagesplan realistisch und umsetzbar.

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen und strukturieren Sie Ihren Tag mit der ClickUp-Tagesplaner-Vorlage, um Prioritäten in klare, umsetzbare Aufgaben umzuwandeln.

Die besten Features von ClickUp

Projekt-Sichtbarkeit: Verschaffen Sie sich mithilfe der anpassbaren ClickUp-Dashboards eine Echtzeit-Ansicht über Fortschritte, Prioritäten und Workload.

Kollaborative Dokumentation: Erstellen und freigeben Sie SOPs, SOWs und andere Dokumente mit Erstellen und freigeben Sie SOPs, SOWs und andere Dokumente mit ClickUp Docs und verknüpfen Sie relevante Dokumente direkt mit Aufgaben, um den Kontext zu verdeutlichen.

Visuelle Zusammenarbeit: Sammeln Sie Ideen, erstellen Sie Workflows und setzen Sie Konzepte mit Sammeln Sie Ideen, erstellen Sie Workflows und setzen Sie Konzepte mit ClickUp Whiteboards in die Tat um.

Kontextbezogene Kommunikation: Halten Sie Unterhaltungen mit Halten Sie Unterhaltungen mit ClickUp Chat in Verbindung mit Aufgaben und Projekten.

Strukturierte Erfassung: Erfassen Sie Anfragen, Feedback oder Anforderungen und wandeln Sie diese mit Erfassen Sie Anfragen, Feedback oder Anforderungen und wandeln Sie diese mit ClickUp Formularen in umsetzbare Arbeit um.

Limit von ClickUp

Der breite Bereich an Features der Plattform kann für Erst-Benutzer etwas schwierig sein.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich schätze die Vielzahl an Features, die ClickUp bietet, sehr. Damit kann ich sowohl kurzfristige Aufgaben während der Woche als auch komplexere, monatelange Projekte verwalten. Ich finde es toll, dass ich leicht den Überblick über meine Aufgaben und deren Dringlichkeit behalten kann, was meinen täglichen Arbeitsablauf vereinfacht.

2. Trello (am besten geeignet für die visuelle Nachverfolgung im Kanban-Stil mit einfacher Automatisierung)

über Trello.

Wenn Sie einfache Projekte übersichtlich verwalten möchten, bietet Trello ein benutzerfreundliches System. Es basiert auf einer Kanban-Struktur mit Boards, Listen und Karten, wodurch sich Aufgaben leicht organisieren und Fortschritte auf einen Blick erkennen lassen.

Butler, das integrierte Automatisierungstool von Trello, nimmt Ihnen die repetitive Arbeit bei der Verwaltung Ihrer Boards ab. Es kann automatisch Karten zwischen Listen verschieben, Teamkollegen Aufgaben zuweisen, Fälligkeitstermine aktualisieren und sogar komplexe mehrstufige Workflows basierend auf von Ihnen festgelegten Regeln als Auslöser auslösen.

Trello AI hilft Ihnen dabei, klar zu kommunizieren und innerhalb Ihrer Karten effizienter zu arbeiten. Sie können es verwenden, um Ideen zu Ihren Themen zu sammeln und Aktionspunkte zu identifizieren, die Sie direkt zu Ihren Karten hinzufügen können.

Die besten Features von Trello

Verwandeln Sie E-Mails und Slack-Nachrichten in umsetzbare Arbeit, indem Sie Unterhaltungen als Trello-Karten erfassen.

Verfolgen Sie Ihre Arbeit nahtlos, indem Sie die Kartenspiegelung verwenden, um Aufgaben aus verschiedenen Boards an einem Ort anzuzeigen.

Starten Sie mehrere Projekte schneller mit vorgefertigten Vorlagen, die zur Standardisierung von Boards und gängigen Team-Workflows entwickelt wurden.

Limit von Trello

Mit zunehmender Größe von Projekten kann es schwierig werden, sich in Boards zurechtzufinden und Details zu finden.

Preise für Trello

Free

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 13.800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mir gefällt, dass ich mit Trello meine Arbeit in verschiedene Abschnitte und Unterabschnitte unterteilen kann, wodurch ich Projekte ganz einfach nach Themen oder Aufgaben organisieren kann. Diese Unterteilung hilft mir wirklich dabei, Dinge zu sortieren und meine Arbeit übersichtlich zu halten. Außerdem finde ich die Option zur Farbe-Tag nützlich, da ich damit Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit oder ihren Spezialisierungsanforderungen kategorisieren kann.

Mir gefällt, dass ich mit Trello meine Arbeit in verschiedene Abschnitte und Unterabschnitte unterteilen kann, wodurch ich Projekte ganz einfach nach Themen oder Aufgaben organisieren kann. Diese Unterteilung hilft mir wirklich dabei, Dinge zu sortieren und meine Arbeit übersichtlich zu halten. Außerdem finde ich die Option zur Farbe nützlich, da ich damit Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit oder ihren Spezialisierungsanforderungen kategorisieren kann.

3. Monday.com (Am besten geeignet für anpassbare Arbeitsabläufe mit Sichtbarkeit hinsichtlich Arbeitsaufwand und Zeitaufwand für alle Teams)

Monday. com ist ein flexibles Arbeitsmanagementsystem, das Teams dabei hilft, Projekte effizient zu planen und deren Nachverfolgung zu gewährleisten. Dank der hochgradig anpassbaren Boards und Workflows können Sie die Arbeit ganz nach den Bedürfnissen Ihres Teams strukturieren.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Ihre Arbeit anzuzeigen, darunter Kanban-, Zeitleiste-, Gantt-Ansicht, Kalender und Workload-Ansicht. Mit anpassbaren Dashboards können Sie jedes Projekt in Echtzeit verfolgen. Diagramme, Nummern und Arbeitsauslastungsindikatoren zeigen den Fortschritt und Schlüssel-Metriken an.

Zeiterfassung- und Arbeitslastmanagementfunktionen bieten Sichtbarkeit hinsichtlich der Dauer von Aufgaben und helfen dabei, die Arbeit innerhalb Ihres Teams auszugleichen. Gleichzeitig erleichtern Ihnen Ansichten zur Ressourcenplanung und Projektverfolgung die Definition von Meilensteinen und die effiziente Verwaltung von Abhängigkeiten.

Monday.com – die besten Features

Arbeiten Sie mit WorkDocs zusammen, indem Sie Referenzmaterialien direkt in Monday.com erstellen und verwalten.

Sammeln Sie mit WorkForms Input von Clients, Partnern oder Teamkollegen, wobei die Antworten automatisch zu Boards hinzugefügt werden.

Schließen Sie Ihre tools mit Integrationen für über 200 Apps wie Slack, Google Drive, Teams, Zoom und Salesforce an.

Einschränkungen von Monday.com

Die Plattform unterstützt keine mehrstufigen Unterelemente für detaillierte Projektunterteilungen.

Preise für Monday.com

Free

Standard: 14 $/Monat pro Platz

Pro: 24 $/Monat pro Platz

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 14.700 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday.com?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Was mir an monday.com am besten gefallen hat, ist die optisch ansprechende Benutzeroberfläche und die anpassbaren Workflows. Die Drag-and-Drop-Funktion macht das Projektmanagement intuitiv, und die Integrationsmöglichkeiten mit Apps wie Slack, Google Drive und Zoom sind hervorragend.

Was mir an monday.com am besten gefallen hat, ist die optisch ansprechende Benutzeroberfläche und die anpassbaren Arbeitsabläufe. Die Drag-and-Drop-Funktion macht das Projektmanagement intuitiv, und die Integrationsmöglichkeiten mit Apps wie Slack, Google Drive und Zoom sind hervorragend.

👀 Wissenswertes: ClickUp hat die Marke von 3,6 Milliarden erstellten Aufgaben überschritten, davon wurden 1 Milliarde in nur einem Jahr hinzugefügt 🚀

4. Wrike (Am besten geeignet für die Verwaltung komplexer Projekte mit unternehmensgerechten Steuerungs- und Automatisierung)

über Wrike

Mit Wrike können Sie Workflows, Status und Elementtypen an die Terminologie und den Arbeitsstil Ihres Teams anpassen.

Die Automatisierung auf Raumebene unterstützt dies zusätzlich, indem Regeln und Aktionen auf Team- oder Abteilungsebene angewendet werden können. Dies trägt zur Standardisierung von Prozessen bei und unterstützt gleichzeitig unterschiedliche Arbeitsweisen innerhalb des Unternehmens.

Wenn Sie planen und Brainstorming betreiben müssen, nutzen Sie Wrike Whiteboard, um Ideen mit Ihrem Team freizugeben. Auf dem Whiteboard erstellte Ideen können direkt mit Projektplänen verknüpft werden, sodass Sie leichter von der Diskussion zur Umsetzung übergehen können, ohne den Kontext zu verlieren.

Die Plattform optimiert auch die Art und Weise, wie Arbeit in das System gelangt. Dynamische Anfrageformulare standardisieren die Eingaben von internen und externen Benutzern und schaffen eine direkte Verbindung zwischen Anfragen und den richtigen Arbeitsabläufen. Indem Sie sicherstellen, dass Details frühzeitig erfasst werden, vermeiden Sie unnötige Nachfragen und können mit einem klareren Kontext an die Arbeit gehen.

Die besten Features von Wrike

Nutzen Sie KI-gestützte Arbeitsintelligenz, um Aufgabe-Inhalt zu generieren und Projekt-Diskussionen direkt in Wrike zusammenzufassen.

Verwenden Sie Projektvorlagen wieder, um wiederholende Aufgaben oder komplette Projekte mit standardisierten Arbeitsabläufen schnell zu erstellen.

Sichern Sie Arbeitsbereiche und kontrollieren Sie den Zugriff durch rollenbasierte Berechtigungen und Zwei-Faktor-Authentifizierung, um sensible Arbeit zu schützen.

Limitations von Wrike

Die Plattform bietet keine Erinnerungen und Benachrichtigungen für anstehende Aufgaben, sodass Termine ohne zusätzliche Nachverfolgung leicht übersehen werden können.

Preise für Wrike

Free

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 4.470 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wrike?

Eine Bewertung auf Reddit lautet:

Ich habe schon viele PM-Systeme ausprobiert und finde Wrike wirklich gut. Nicht nur, weil ich PM bin, sondern auch, weil alle 30 Mitglieder meines Teams sich schnell damit vertraut gemacht haben und es täglich nutzen. Es erleichtert mir meine Arbeit als PM ungemein, dass wir eine Software zu 100 % nutzen.

Ich habe schon viele PM-Systeme ausprobiert und finde Wrike wirklich gut. Nicht nur, weil ich PM bin, sondern auch, weil alle 30 Mitglieder meines Teams sich schnell damit vertraut gemacht haben und es täglich nutzen. Es erleichtert mir meine Arbeit als PM ungemein, dass wir eine Software zu 100 % nutzen.

5. Asana (am besten geeignet für die funktionsübergreifende Durchführung eines Projekts in Verbindung mit Zielen und Ergebnissen)

über Asana

Asana ist eine Software für Arbeit und Projektmanagement, mit der Sie die Arbeit verschiedener Teams in einem gemeinsamen Arbeitsbereich planen und verwalten können.

Für die tägliche Arbeit können Sie Aufgaben mit klaren Eigentümern und Fälligkeitsterminen erstellen. Teilen Sie die Arbeit in Unteraufgaben auf und verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe von Listen-, Board-, Kalender- oder Zeitleistenansichten.

Wenn das Arbeitsvolumen zunimmt, bieten Portfolios einen zentralen Ort, an dem Sie mehrere Projekte überwachen können. Sie erhalten eine klare Sichtbarkeit des Fortschritts, ohne zwischen Projektbereichen hin- und herspringen zu müssen. Ziele verbinden diese Arbeit wieder mit den Prioritäten des Unternehmens und zeigen, wie die Umsetzung zu echten Ergebnissen führt.

Asana AI erweitert Ihre Workflows um eine intelligente Ebene. Das Tool arbeitet direkt mit Ihren Projektdaten, fasst den Projekt-Status zusammen und identifiziert Hindernisse und Risiken, damit Sie sichere Entscheidungen treffen können.

Die besten Features von Asana

Standardisieren Sie die Workflows Ihres Teams mit über 80 gebrauchsfertigen Vorlagen für gängige Projekte und Aufgaben.

Verwalten Sie Prozesse in großem Maßstab, indem Sie Bundles für mehrere Projekte an einem Ort erstellen und aktualisieren.

Konzentrieren Sie sich auf wichtige Arbeit mit einem Posteingang, der relevante Updates liefert und Ablenkungen reduziert.

Limit-Einschränkungen von Asana

Die automatische Verknüpfung zwischen verwandten Aufgaben und Projekten ist limit, wodurch es schwieriger ist, Verbindungen zu erkennen.

Preise für Asana

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 12.800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Asana?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich arbeite sehr gerne mit Asana, weil ich dort alle meine Gedanken und Ideen an einem Ort sammeln und dann zu einem klaren Plan organisieren kann. Das erleichtert die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, vom Freigeben von Aufgaben bis hin zur Zusammenarbeit über Kommentare in den Zeitleisten aller Beteiligten. Mir gefällt auch die Flexibilität bei den Benachrichtigungen, egal ob diese per E-Mail oder direkt in der App eingehen.

Ich arbeite sehr gerne mit Asana, weil ich dort alle meine Gedanken und Ideen an einem Ort sammeln und dann zu einem klaren Plan organisieren kann. Das erleichtert die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern, vom Freigeben von Aufgaben bis hin zur Zusammenarbeit über Kommentare in den Zeitleisten aller Beteiligten. Mir gefällt auch die Flexibilität bei den Benachrichtigungen, egal ob diese per E-Mail oder direkt in der App eingehen.

6. Akiflow (Am besten geeignet für die aufgabeorientierte Kalenderplanung mit starkem Fokus auf den Tagesablauf und Zeitblockierung)

über Akiflow

In Akiflow können Sie Ihre Aufgaben ganz einfach in umsetzbare Kalender-Ereignisse umwandeln, sodass der Plan Ihren tatsächlich verfügbaren Stunden entspricht.

Mit der Planung in natürlicher Sprache können Sie Aufgaben mit einfachem Text wie „morgen um 10 Uhr für 1 Stunde“ erstellen und planen. Mit dem Fokusmodus und Zeitfenstern können Sie ähnliche Aufgaben in speziellen Blöcken organisieren, ohne in Ihrer Arbeit unterbrochen zu werden.

Aki, der KI-Assistent, hilft Ihnen, effizienter zu arbeiten, indem er Terminkonflikte erkennt und Anpassungen vorschlägt. Er sorgt für einen ausgewogenen Tagesablauf, sodass Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, die wirklich Ergebnisse bringt.

Die besten Features von Akiflow

Organisieren Sie Aufgaben mit Projekten und Tags, um Struktur zu schaffen, Ansichten zu filtern und sich auf die wichtigste Arbeit zu konzentrieren.

Erfassen und verwalten Sie Aufgaben schnell und von überall aus mithilfe der Befehls-Leiste und Tastatur-Verknüpfungen und reduzieren Sie so den Kontextwechsel.

Freigeben Sie Ihre Verfügbarkeit über einen Buchungslink, damit andere mühelos Meetings vereinbaren können.

Limitations von Akiflow

Das Aki-chatten-Feature kann Anweisungen manchmal falsch interpretieren, was dazu führt, dass Aufgaben nicht wie beabsichtigt ausgeführt werden.

Preise für Akiflow

7-Tage-Testversion

Pro Monthly: 34 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Akiflow

G2: 4,8/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Akiflow?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Ich habe angefangen, Akiflow zu verwenden, um eine einzige Informationsquelle für meine verschiedenen Apps zu haben. Ich brauchte einen Ort, an dem alle Aufgaben zusammenlaufen und mir eine Übersicht darüber geben, was noch auf meiner Liste zu erledigen ist. Akiflow hat eine elegante Benutzeroberfläche, und mir gefällt, dass es Aufgaben hervorhebt (anstelle der Kalender-Kanban-Ansicht). Ich mag auch die Integration mit WhatsApp, da man so ganz einfach neue Aufgaben hinzufügen kann. Das KI-Tool arbeitet relativ gut.

Ich habe angefangen, Akiflow zu verwenden, um eine einzige Informationsquelle für meine verschiedenen Apps zu haben. Ich brauchte einen Ort, an dem alle Aufgaben zusammenlaufen und mir eine Übersicht darüber geben, was noch auf meiner To-do-Liste steht. Akiflow hat eine elegante Benutzeroberfläche, und mir gefällt, dass es Aufgaben hervorhebt (anstelle der Kalender-Kanban-Ansicht). Ich mag auch die Integration mit WhatsApp, da man so ganz einfach neue Aufgaben hinzufügen kann. Das KI-Tool arbeitet relativ gut.

🌟 Bonus: Die Super Agents von ClickUp helfen kleinen Teams, sich viel größer zu fühlen, als sie sind, indem sie still und leise die alltäglichen Routineaufgaben in Projekten, beim Chatten und in Dokumenten erledigen. Diese selbstlernenden, kontextbezogenen Agenten können Ihnen einen Großteil der sich täglich wiederholenden Arbeit abnehmen. Ein Super Agent kann als Beispiel eingehende Kundenanfragen sortieren, Nachrichten in Aufgaben umwandeln, Status aktualisieren und Eigentümer sanft daran erinnern, bevor etwas übersehen wird. Er kann schnelle Kundenantworten entwerfen, Meetings in klare Aktionspunkte umwandeln und einfachen Fortschritt mit Ihrem Team freigeben. Hinter den Kulissen sorgen Super Agents dafür, dass Checklisten ordentlich bleiben, Details ausgefüllt und Hindernisse markiert werden, damit sich Ihre Mitarbeiter auf die sinnvolle, wirkungsvolle Arbeit konzentrieren können. Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit Super Agents in ClickUp.

7. Basecamp (Am besten geeignet für die zentralisierte Teamkommunikation mit minimalem Projektmanagement-Aufwand)

über Basecamp

Basecamp ist eine Plattform für Projektmanagement und Kollaboration, die Aufgaben und Kommunikation an einem Ort zusammenführt.

Alles, was mit einem Projekt zu tun hat, einschließlich Aufgaben, Nachrichten, Dateien und Zeitplänen, befindet sich an einem zentralen Ort. Ihre Teammitglieder können den gesamten Kontext auf einen Blick sehen, was Verwirrung vermeidet.

Das Hill Chart bietet eine einzigartige Perspektive auf den Fortschritt. Anstelle eines generischen Fertigstellungsgrads in Prozent stellt eine hügelförmige Kurve den Lebenszyklus einer Aufgabe dar.

Auch die Verbindung mit Ihrem Team ist ganz einfach. Für Gruppendiskussionen steht Ihnen der Campfire-Gruppenchat zur Verfügung, und für private Nachrichten können Sie Pings versenden.

Die besten Features von Basecamp

Automatisieren Sie Statusaktualisierungen mit Check-ins, die Ihr Team dazu auffordern, regelmäßig den Fortschritt zu freizugeben.

Verknüpfen Sie Nachrichten, Aufgaben, Karten, Ereignisse, Dokumente oder Dateien, um automatisch Referenzen zu erstellen und verwandte Elemente in Verbindung zu bringen.

Erfassen Sie die für To-dos und Dokumente aufgewendete Zeit, um den Aufwand des Projekts zu messen und eine genaue Abrechnung zu unterstützen.

Limit-Einschränkungen von Basecamp

Das Fehlen neuerer Features, darunter KI und interaktive Diagramme, macht das tool weniger aktuell.

Preise für Basecamp

Free

Basecamp Plus: 15 $/Monat pro Benutzer

Basecamp Pro unbegrenzt: 349 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (über 5.400 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Basecamp?

Eine G2-Bewertung lautet:

Basecamp vereinfacht das Projektmanagement und bietet mir dennoch die Tiefe, die ich benötige, um komplexe Workflows im Griff zu behalten. Die Plattform ist intuitiv und dennoch leistungsstark genug, um die technischen Anforderungen meiner Projekte zu erfüllen.

Basecamp vereinfacht das Projektmanagement und bietet mir dennoch die Tiefe, die ich benötige, um komplexe Workflows im Griff zu behalten. Die Plattform ist intuitiv und dennoch leistungsstark genug, um die technischen Anforderungen meiner Projekte zu erfüllen.

8. Jira (am besten geeignet für agile Softwareentwicklung mit erweiterter Nachverfolgung und Berichterstellung)

über Jira.

Jira von Atlassian ist eine agile Projektmanagement-App, die sich auf entwicklerorientierte Workflows für Software- und Engineering-Teams konzentriert. Ursprünglich für die Fehlerverfolgung entwickelt, unterstützt sie nun agile Teams durch Jira Software, Service Management, Work Management und Align.

Mit den Scrum- und Kanban-Boards können Sie den Fortschritt überwachen und Hindernisse schnell identifizieren. Das Issue Management hilft Ihnen dabei, Aufgaben, Stories, Bugs und Epics mit Prioritäten, Status, Fälligkeitsterminen und Anhängen zu verfolgen. Außerdem werden alle Aktualisierungen abgeschlossen, sodass eine lückenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist.

Für größere Teams bietet Jira mit Advanced Roadmaps Portfolio- und Ressourcenmanagement. Sie können Zeitleiste und Team-Kapazität planen und sicherstellen, dass die Verteilung der Workload gleichmäßig erfolgt.

Die besten Features von Jira

Verfolgen Sie die Teamleistung und den Projektfortschritt mit Burndown-Diagrammen, Velocity-Diagrammen, Kontrollkarten und anpassbaren Dashboards.

Kontrollieren Sie den Zugriff mit detaillierten Sicherheitseinstellungen, um zu verwalten, wer die Ansicht, Bearbeitung oder Verwaltung von Projektelementen vornehmen kann.

Integrieren Sie tools, indem Sie Jira mit Tausenden von Apps in Verbindung bringen, darunter Confluence, GitHub, Bitbucket und Microsoft Teams.

Limit von Jira

Jira-Benachrichtigungen können überwältigend sein und erfordern häufige Verwaltung, um Unordnung im Posteingang zu vermeiden.

Preise für Jira

Free

Standard: 7,91 $/Monat pro Benutzer

Premium: 14,54 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 7.200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jira?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Ich benutze es nun schon seit 4 Jahren in Folge und die Erfahrung war beeindruckend. Es ist das Erste, was ich benutze, wenn ich meinen Arbeitstag beginne. Ich verfolge die anstehenden Aufgaben und beginne mit den Aufgaben mit höherer Priorität. Es ist einfacher, es über einen längeren Zeitraum zu benutzen und mit den in der Jira-Benutzeroberfläche angegebenen Befehlen leicht Bereiche in GitHub zu überprüfen.

Ich benutze es nun schon seit 4 Jahren in Folge und die Erfahrung war sehr intensiv. Es ist das Erste, was ich benutze, wenn ich meinen Arbeitstag beginne. Ich verfolge die anstehenden Aufgaben und beginne mit den Aufgaben mit höherer Priorität. Es ist einfacher, es über einen längeren Zeitraum zu benutzen und mit den in der Jira-Benutzeroberfläche angegebenen Befehlen leicht Bereiche in GitHub zu überprüfen.

9. Zoho Projects (Am besten geeignet für die Durchführung von Projekten und Abrechnung innerhalb des Zoho-Ökosystems)

über Zoho Projekte

Wenn Ihr Team bereits Zoho tools verwendet, ist Zoho Projects ein Projektmanagement, das Ihre bestehende Setup erweitert.

Die Plattform hilft Ihnen bei der Planung und Durchführung von Projekten mit einer klaren Aufgabenstruktur, die auf Meilensteinen, Aufgaben und Unteraufgaben basiert. Darüber hinaus sorgen Aufgabenabhängigkeiten dafür, dass die Arbeit in der richtigen Reihenfolge erfolgt, und bieten Ihnen eine klare Sichtbarkeit über den Fortschritt.

Während die Aufgaben ausgeführt werden, können Sie mit der integrierten Zeiterfassung die Stunden über Timer und Stundenzettel protokollieren und genehmigen. Diese Einträge können mit den Integrationen von Zoho Books oder Zoho Invoice in Rechnungen umgewandelt werden, sodass Sie die Projektdurchführung mit der Rechnungsstellung in Verbindung bringen können.

Die besten Features von Zoho Projects

Überwachen Sie die Kapazität Ihres Teams und verteilen Sie die Arbeit mithilfe von Workload-Diagrammen neu, um Überlastungen und Engpässe zu vermeiden.

Automatisieren Sie die Ausführung von Aufgaben und Übergaben mit Blaupausen und Workflow-Regeln, die Eigentümer zuweisen, Felder aktualisieren und Benachrichtigungen als Auslöser auslösen.

Kommunizieren und arbeiten Sie kontextbezogen zusammen – dank integriertem Chatten und E-Mail-basierten Updates zu Aufgaben.

Limit von Zoho Projects

Die Berichterstellung der Plattform ist nicht immer genau und kann zu Problemen führen, wenn Daten gegenüber Stakeholdern präsentiert werden.

Preise für Zoho Projekte

Free

Premium: 3,90 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 7,80 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 10 $/Monat pro Benutzer

Zoho Projekte Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2: 4,3/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 840 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Projekte?

Eine Bewertung auf Reddit lautet:

Ich benutze Zoho Projects nun seit etwa einem Jahr und insgesamt ist es ein gutes tool für das Aufgaben- und Projektmanagement. Die Integration mit anderen Zoho-Apps ist nahtlos, was ein großer Vorteil ist, wenn Sie bereits im Zoho-Ökosystem sind.

Ich benutze Zoho Projects nun seit etwa einem Jahr und insgesamt ist es ein gutes tool für das Aufgaben- und Projektmanagement. Die Integration mit anderen Zoho-Apps ist nahtlos, was ein großer Vorteil ist, wenn Sie bereits im Zoho-Ökosystem sind.

10. Notion (Am besten geeignet für flexibles Projektmanagement in Kombination mit Dokumentation und Wissensdatenbanken)

über Notion

Notion ist ein Projektmanagement-Tool, das sowohl strukturierte Planung als auch flexible Ausführung unterstützt.

Anstelle von festen Aufgabenformaten können Sie mit Notion benutzerdefinierte Datenbanken mit Ihren eigenen Feldern (Priorität, Status, Mitarbeiter, Fristen, Tags) erstellen. Dieselbe Datenbank kann dann in verschiedenen Ansichten angezeigt werden, um eine detaillierte Aufgabeplanung und eine umfassende Projektübersicht zu ermöglichen.

Dashboards ziehen Daten aus mehreren Quellen in visuelle Diagramme und geben Teams eine klare Ansicht des Fortschritts.

Um den manuellen Aufwand zu reduzieren, unterstützt Notion auch die Automatisierung durch KI-Autofill. Es arbeitet mit den Informationen in Ihrem Arbeitsbereich, um Tags oder Kategorien zuzuweisen und wichtige Punkte wie Metriken, wichtige Ergebnisse oder Aktionspunkte aus Beschreibungen herauszuziehen.

Die besten Features von Notion

Legen Sie detaillierte Berechtigungen mit Zugriffsregeln auf Seitenebene fest, die automatisch Zugriff basierend auf dem Mitarbeiter oder Eigentümer gewähren.

Führen Sie automatisierte Sprints mit integrierten Workflows durch, um Backlogs zu bearbeiten und Fehler an einem Ort zur Nachverfolgung.

Halten Sie PRDs in Verbindung, indem Sie Anforderungen und zugehörige Projektinformationen direkt auf jeder Aufgabe-Seite speichern.

Limit von Notion

Die Projektmanagement-Features könnten besser sein und es den Benutzern ermöglichen, To-do-Listen zu erstellen und zu datieren, ohne auf eine Datenbank angewiesen zu sein.

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,6/5 (über 8.900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich nutze Notion für mein Studium, um Notizen zu machen und meinen Workflow mit einer To-do-Liste zu verwalten. Mir gefällt, dass ich alles perfekt organisieren kann, genau wie in einem Notizbuch, sodass ich einfach und übersichtlich auf alles zugreifen kann, was ich brauche. Es hilft mir, Stress zu reduzieren, indem ich alles in der richtigen Reihenfolge habe, sodass ich leicht sehen kann, was noch zu erledigen ist und was als Nächstes zu erledigen ist.

Ich nutze Notion für mein Studium, um Notizen zu machen und meinen Arbeitsablauf mit einer To-do-Liste zu verwalten. Mir gefällt, dass ich alles perfekt organisieren kann, genau wie in einem Notizbuch, sodass ich einfach und übersichtlich auf alles zugreifen kann, was ich brauche. Es hilft mir, Stress zu reduzieren, indem ich alles in der richtigen Reihenfolge habe, sodass ich leicht sehen kann, was noch zu tun ist und was als Nächstes zu erledigen ist.

11. Todoist (Am besten geeignet für leichtgewichtige Aufgabe-Verwaltung und Gewohnheitsbildung mit minimalem Aufwand)

über Todoist.

Todoist bietet eine natürliche Spracheingabe für Aufgaben, sodass Sie Aufgaben einfach durch Eingabe von Nur-Text hinzufügen können. Geben Sie einfach „Bericht morgen um 17 Uhr einreichen #Arbeit p1” ein und Todoist legt automatisch das Fälligkeitsdatum und die Priorität für Sie fest.

Wiederkehrende Arbeit wird mit einem hohen Maß an Flexibilität abgewickelt. Sie können flexible Zeitpläne erstellen, z. B. Aufgaben, die sich an jedem Wochentag, jedem dritten Freitag oder in benutzerdefinierten Intervallen wiederholen. Dies macht es besonders effektiv für die Verwaltung von Routinen und laufenden operativen Aufgaben.

Darüber hinaus fördert die Plattform durch ihre integrierte Karma-Funktion die Konsistenz. Durch die Nachverfolgung fertiggestellter Aufgaben und Produktivität im Laufe der Zeit bietet Karma Ihnen Einblicke in Ihren Fortschritt und hilft Ihnen dabei, konsistente Gewohnheiten beizubehalten.

Die besten Features von Todoist

Richten Sie schnell Erinnerungen ein, indem Sie diese in „Schnell hinzufügen” eingeben, damit Sie keine zeitkritischen Aufgaben mehr verpassen.

Konzentrieren Sie sich mit der Ansicht „Heute“ auf das Heute, um fällige Aufgaben abzuschließen und bis zum Ende des Tages #TodoistZero zu erreichen.

Verwalten Sie den Projektzugriff, indem Sie öffentliche Teamprojekte zum einfachen Freigeben oder private Projekte für sensible Arbeit erstellen.

Limit von Todoist

Das Unterstützen wiederholender Aufgaben könnte verbessert werden, und das Outlook-Add-in sollte Abschnitte und Zuweisungs-Features enthalten.

Preise für Todoist

Anfänger: Kostenlos

Pro: 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 10 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Todoist?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Der Einstieg war ganz einfach. Ich habe es einfach heruntergeladen und sofort mit dem Hinzufügen von Aufgaben begonnen. Keine komplizierte Einrichtung oder ähnliches. Das Design ist übersichtlich, was mir gefällt. Es ist nicht überladen, sodass ich ohne Ablenkung sehen kann, was ich zu erledigen habe. Ich kann meine Aufgaben auf meinem Smartphone und Laptop überprüfen, was super praktisch ist.

Der Einstieg war ganz einfach. Ich habe es einfach heruntergeladen und sofort mit dem Hinzufügen von Aufgaben begonnen. Keine komplizierte Einrichtung oder ähnliches. Das Design ist übersichtlich, was mir gefällt. Es ist nicht überladen, sodass ich ohne Ablenkung sehen kann, was ich zu erledigen habe. Ich kann meine Aufgaben auf meinem Smartphone und Laptop überprüfen, was super praktisch ist.

Erweitern Sie die Kapazität Ihres Teams ohne zusätzlichen Aufwand, indem Sie diese KI-Agenten für das Geschäft einsetzen. 👇

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Arbeit und reduzieren Sie Chaos mit ClickUp.

Upbase eignet sich gut für einfache Pläne, kann jedoch einschränkend wirken, sobald Ihre Arbeit dynamischer wird. ClickUp wurde für diese nächste Phase entwickelt. Es verfolgt einen einheitlichen Ansatz, um die Arbeit zu organisieren und das ständige Wechseln zwischen Apps zu reduzieren.

Mit ClickUp sind Fortschritte in mehreren Ansichten sichtbar und Termine bleiben dank des KI-gestützten Kalenders übersichtlich. Wissen und Ausführung bleiben miteinander verknüpft, während intelligente Eingabeaufforderungen und Zusammenfassungen den Teams helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Wenn Sie ein einziges System suchen, das mit Ihrem Workflow mitwächst und sich nicht daran anpasst, ist ClickUp eine leistungsstarke Alternative zu Upbase.

Nutzen Sie ClickUp kostenlos und erledigen Sie alle Ihre Arbeit an einem Ort.