So identifizieren Sie Lücken in der Produktdokumentation

Wenn Sie Ihr Produkt in- und auswendig kennen, ist es schwierig zu erkennen, was fehlt.

Der scheinbar offensichtliche Workflow, den Sie überspringen? Ihre Benutzer benötigen genau diese Schritte. Das Feature, von dem Sie annehmen, dass jeder es kennt? Die Hälfte Ihrer Kunden hat noch nie davon gehört.

Um Lücken in der Produktdokumentation zu erkennen, müssen Sie verstehen, wo Benutzer Probleme haben und warum Ihre aktuellen Dokumente deren Probleme nicht lösen.

Glücklicherweise hinterlassen Lücken in der Dokumentation deutliche Spuren – man muss nur wissen, wo man sie suchen muss.

In diesem Blogbeitrag untersuchen wir diese Signale und zeigen Ihnen, wie ClickUp Ihren Prozess zur Analyse von Dokumentationslücken optimiert. 📃

Warum das Erkennen von Lücken in der Dokumentation so wichtig ist

Sie können über die besten Tools und das intelligenteste Team verfügen, aber wenn Ihre Produktdokumentation unvollständig ist, kann alles durcheinander geraten.

Das frühzeitige Erkennen dieser Leistungslücken hilft Ihnen dabei:

Erkennen Sie stille Blockaden , die den Fortschritt behindern, aber nicht in Roadmaps auftauchen.

Geben Sie neuen Mitarbeitern einen echten Kontext statt halber Antworten und verstreuter Nachrichten.

Reduzieren Sie wiederholte Hilfestellungen , die die Zeit Ihrer Teams beanspruchen.

Sorgen Sie für eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen , ohne ständig nachfragen zu müssen.

Bilden Sie Gewohnheiten rund um die Aktualisierung von Dokumenten, wenn sich etwas ändert, nicht erst danach.

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie mit umfangreichen Dokumentationsarbeiten beginnen, führen Sie mit Ihrem internen Team eine kurze SWOT-Analyse durch. Identifizieren Sie Bereiche, in denen Verbesserungsbedarf besteht und in denen schlechte Leistungen beim Wissensaustausch die Teams ausgebremst haben. Dies hilft dabei, Ziele zu klären, sich mit den Humanressourcen abzustimmen und grundlegende Komponenten hervorzuheben, die sich auf die Umsatzgenerierung auswirken.

Häufige Anzeichen für Lücken in der Dokumentation

Ihre Dokumentationslücken spiegeln sich in internen und externen Faktoren wie Benutzerverhalten, Supportdaten und Reibungen im Team wider. Der Trick besteht darin, diese Punkte miteinander zu verbinden, bevor sie zu kostspieligen Problemen werden.

Hier sind einige Anzeichen, auf die Sie achten sollten:

40 % Ihrer Tickets beziehen sich auf dieselbe Integration.

Benutzer entwickeln aufwendige Hacks, anstatt den von Ihnen vorgesehenen Workflow zu verwenden.

Ihr Team verbringt die Hälfte seiner Zeit damit, etwas Selbstverständliches zu erklären.

Die Abschlussraten beim Onboarding sinken drastisch, wenn Benutzer immer wieder an demselben Schritt abbrechen.

Interne Teams bitten wöchentlich um dieselben Produktklarstellungen.

Suchanalysen zeigen fehlgeschlagene Abfragen auf, selbst wenn Benutzer offensichtliche Fragen eingeben.

Neue Funktionen werden eingeführt, aber die Produktakzeptanz bleibt gering

🧠 Wissenswertes: Das Wort „Dokumentation ” wurde erstmals 1753 in den Schriften des Verfassers und Druckers Samuel Richardson verwendet. Es stammt vom lateinischen Wort documentātiō ab, was „Anweisung” oder „Lehre” bedeutet.

Signal, das Ihnen auffällt Was das konkret bedeutet Dokumentationslücke dahinter Wiederholte Support-Tickets zu demselben Feature Benutzer können eine Aufgabe nicht selbstständig abschließen. Fehlende oder unklare Anleitungen für jeden Schritt Benutzer entwickeln Workarounds oder Hacks Der beabsichtigte Workflow wird nicht verstanden Dokumente setzen Produktkenntnisse voraus Teams erklären jede Woche intern dasselbe. Wissen steckt in den Köpfen der Menschen Keine zuverlässige interne Referenz Onboarding-Abbrüche im gleichen Schritt Benutzer stehen vor einer unklaren Entscheidung Fehlender Kontext dazu, was als Nächstes passiert Die Suche im Hilfecenter liefert keine Ergebnisse. Sprachliche Unstimmigkeiten Dokumente verwenden interne Terminologie, nicht die Sprache der Benutzer. Features werden ausgeliefert, aber die Akzeptanz bleibt gering Benutzer erkennen keinen Wert Keine Erklärung, warum dies wichtig ist, oder Anwendungsfälle

Wie eine bessere Dokumentation die Produktakzeptanz steigert

Eine gute Dokumentation beseitigt die Reibung zwischen „Ich möchte das ausprobieren” und „Ich erhalte einen Wert daraus”.

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile einer besseren technischen Dokumentation. 🗂️

Verkürzt die Zeit bis zum ersten Erfolg: Dank klarer Anleitungen und Schnellstart-Handbüchern können Benutzer schnell wertvolle Ergebnisse erzielen.

Reduziert vorzeitige Abbrüche: Einfach verständliche Erklärungen der Features verhindern, dass Benutzer nicht weiterkommen und das tool aufgeben.

Stärkt das Vertrauen der Benutzer: Schritt-für-Schritt-Beispiele und visuelle Darstellungen machen neue Workflows weniger einschüchternd.

Unterstützt verschiedene Lernstile: Umfassende Dokumente bieten schnelle Checklisten für einige und ausführliche Anleitungen für andere.

Minimiert Supportanfragen: Detaillierte FAQs und Anleitungen zur Fehlerbehebung ermöglichen es Benutzern, Probleme selbstständig zu lösen.

🔍 Wussten Sie schon? Lesen ist keine intuitive Fähigkeit, sondern erfordert explizite, strukturierte Anweisungen. Wenn Ihre Dokumentation davon ausgeht, dass die Benutzer „es schon irgendwie herausfinden werden“, fehlen möglicherweise wichtige Schritte zum Verständnis.

So finden Sie fehlende oder unklare Informationen

Um Lücken in der Dokumentation zu finden, sind systematische Methoden erforderlich, die genau aufzeigen, womit die Benutzer am meisten zu kämpfen haben.

Hier sind einige Techniken:

1. Begleiten Sie Ihr Support-Team eine Woche lang

Die besten Erkenntnisse gewinnt man, indem man Support-Anrufe mitverfolgt und Live-Chat-Protokolle liest.

Sie werden die Fragen entdecken, die Ihr Team zum Stöhnen bringen, weil es sie ständig beantworten muss. Diese Unterhaltungen decken genau die Momente auf, in denen Benutzer an ihre Grenzen stoßen.

Noch wichtiger ist es, sich Notizen zu den genauen Formulierungen zu machen, die Kunden verwenden. Ihre Worte offenbaren oft falsche Annahmen, die Ihre Dokumentation trifft.

📌 Beispiel: Wenn Ihr Support-Team ständig erklärt, wie man ein Drittanbieter-Tool verbindet, Ihre Dokumentation jedoch nur „Fügen Sie Ihren API-Schlüssel hinzu” sagt, haben Sie eine Lücke gefunden. Benutzer haben oft Schwierigkeiten, ihren API-Schlüssel zu finden oder die richtigen Berechtigungen zu ermitteln.

2. Ordnen Sie die User Journey Ihren Inhalten zu

Jetzt wird es interessant: Rufen Sie die Kern-Workflows Ihres Produkts auf und gehen Sie sie Schritt für Schritt durch, wobei Sie ausschließlich Ihre Dokumentation verwenden.

Notieren Sie sich dabei jeden Moment, in dem Sie Lücken mit Ihrem internen Wissen füllen müssen. Diese Lücken zeigen, dass Ihre Dokumente zu viel Vorwissen voraussetzen.

Fragen Sie sich bei jeder Entscheidung: Erklärt Ihre Dokumentation klar genug, was als Nächstes passiert, auch für jemanden, der das Produkt noch nie gesehen hat?

📌 Beispiel: Betrachten Sie Onboarding-Prozesse. In Ihren Dokumenten steht vielleicht „Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen”, aber es wird nie erklärt, was passiert, wenn Benutzer diesen Schritt überspringen. Funktionieren die Features dann nicht mehr? Erhalten sie Standard-Werte? Diese Unklarheit sorgt für Verwirrung und schreckt Benutzer ab.

3. Analysieren Sie Suchverhaltensmuster

Die Suchanalysen Ihrer Dokumentationswebsite erzählen Geschichten, die Ihr Inhalt-Team nie zu hören bekommt. Suchen Sie nach Abfragen, die keine Ergebnisse liefern oder Benutzer dazu zwingen, sich durch fünf verschiedene Seiten zu klicken.

Ein weiteres Zeichen, auf das Sie achten sollten, ist der Vergleich zwischen den Begriffen, die Nutzer eingeben, und den Titeln Ihrer Artikel.

📌 Beispiel: Sie stellen fest, dass Benutzer in Ihrem Hilfecenter häufig nach „Mein Konto löschen” suchen, die Suche jedoch keine Ergebnisse liefert. Nach einer eingehenden Analyse Ihrer Suchdaten stellen Sie fest, dass der relevante Artikel den Titel „Verwalten der Einstellungen zum Benutzerlebenszyklus” trägt. Aufgrund dieser Diskrepanz springen Benutzer ab oder senden unnötige Support-Tickets.

4. Erstellen Sie ein System zur Erfassung von Lücken

Sobald Sie all diese Informationen gesammelt haben, dokumentieren Sie jede Erkenntnis an einem zentralen Speicherort. Geben Sie dabei die Quelle, die spezifischen Benutzeranforderungen und den aktuellen Stand der Dokumentation an.

Ordnen Sie schließlich jede Lücke nach Häufigkeit und Auswirkungen auf das Geschäft ein. Dieser systematische Ansatz verwandelt verstreute Beobachtungen in umsetzbare Prioritäten, die die Benutzererfahrung verbessern.

📌 Beispiel: Sie finden wiederholt Support-Tickets zum Thema „Wie exportiere ich Projektdaten?“, aber es gibt keinen Artikel dazu. Sie protokollieren die Lücke mit Quellen (Tickets, Team-Chat), definieren den Benutzerbedarf und notieren die fehlende Dokumentation. Da dies zu mehr als 50 Tickets geführt hat und sich auf die Kundenbindung auswirkt, wird es für den nächsten Sprint als hohe Priorität eingestuft.

🚀 Vorteil von ClickUp: Eine der schnellsten Methoden, um Lücken in der Dokumentation zu identifizieren, besteht darin, einfach direkt in Ihrem ClickUp-Workspace nachzufragen. ClickUp Brain kann Aufgaben, Versionsnotizen, Support-Tickets und Kundenfeedback analysieren, die bereits in Ihrem ClickUp-Workspace vorhanden sind. Finden Sie Lücken in Ihrer Dokumentation und stellen Sie sicher, dass sie mit ClickUp Brain aktualisiert wird. So hilft es Ihnen: Kennzeichnet Releases, die ohne unterstützende Dokumentation ausgeliefert wurden.

Erstellt eine Verbindung zwischen Kundenfeedback und Ticket-Trends sowie fehlenden oder unzureichenden Dokumenten.

Hebt Muster hervor, die Menschen bei manuellen Überprüfungen oft übersehen

Machen Sie die Identifizierung von Lücken zu einem wiederholbaren, geringen Aufwand-Prozess.

📌 Beispielaufforderung: Welche Produktveröffentlichungen der letzten 14 Tage haben keine verknüpfte Dokumentation?

🚀 Vorteil von ClickUp: Möchten Sie sich organisieren, ohne sich mit Routineaufgaben herumschlagen zu müssen? Verwenden Sie die Gap-Analyse-Vorlage von ClickUp, um Ihre Ergebnisse systematisch zu verfolgen. Die Gap-Analyse-Vorlage enthält vorgefertigte Abschnitte für Quellen, Benutzeranforderungen, aktuellen Status und Priorität, damit Sie Ihre Beobachtungen in umsetzbare Verbesserungen umwandeln können.

Schritte zur Durchführung einer Lückenanalyse der Dokumentation

Die Durchführung einer Lückenanalyse in der Dokumentation erscheint zunächst überwältigend, bis man sie in überschaubare Teilschritte unterteilt.

Lassen Sie uns diesen Prozess anhand eines realen Szenarios durchgehen: Sie arbeiten bei einem SaaS-Unternehmen für Projektmanagement, wo der Kundensupport ständig mit denselben Fragen zu den Features für die Teamzusammenarbeit bombardiert wird. 👥

Schritt 1: Definieren Sie Ihren Umfang und Ihre Ziele

Sie können nicht Alles auf einmal analysieren, ohne den Überblick zu verlieren. Fangen Sie klein an: Wählen Sie den Bereich aus, der Ihnen die größten Probleme bereitet, und konzentrieren Sie sich zunächst darauf.

Ihre Mission ist hier ganz klar: Reduzieren Sie die Anzahl der Support-Tickets im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit innerhalb von acht Wochen von 200 pro Monat auf unter 50. Mit diesem konkreten Einzelziel können Sie herausfinden, welche Lücken wirklich wichtig sind und welche nur wichtig erscheinen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Legen Sie mit ClickUp Goals im Voraus ein Ziel fest. Sie können ein messbares Ziel wie „Reduzierung der Support-Tickets im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit von 200 auf 50 in 8 Wochen” erstellen und es in kleinere Teile aufteilen.

Schritt 2: Sammeln Sie Ihre Datenquellen

Sie sollten Hinweise aus allen Bereichen sammeln, in denen Benutzer mit Ihrem Produkt und Ihrer Dokumentation interagieren.

Beginnen Sie damit, die Support-Tickets der letzten 90 Tage mit dem Tag „Zusammenarbeit” herauszusuchen. Sehen Sie sich dann Ihre Dokumentationsanalysen an, um festzustellen, welche Artikel zum Thema Zusammenarbeit zwar viel Traffic generieren, die Nutzer aber direkt nach dem Aufrufen wieder verlassen.

Hier sind einige interessante Fakten: 40 % der Support-Anfragen betreffen Probleme mit den Berechtigungseinstellungen, 30 % betreffen Probleme mit der Dateifreigabe und 20 % betreffen Probleme mit Benachrichtigungen. Ihre Fit-Gap-Analyse zeigt außerdem, dass Benutzer durchschnittlich 30 Sekunden auf Ihrer Seite „Team-Berechtigungen” verbringen, bevor sie aufgeben und die Seite verlassen.

🚀 Vorteil von ClickUp: Erstellen Sie ein ClickUp-Dashboard zur Nachverfolgung von Support-Tickets im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit. Unterteilen Sie diese nach Art und Umfang des Problems, damit Sie schnell erkennen können, welche Problembereiche eskalieren und eine ausführlichere Dokumentation erfordern.

Erfahren Sie mehr von einem echten Benutzer:

Wir stellten fest, dass uns eine effektive Methode zur Nachverfolgung von Aufgaben fehlte und wir keinen klaren Überblick über die Arbeit des Produktteams hatten, also suchten wir nach einer neuen Plattform. Dann fanden wir ClickUp. Die Plattform war die perfekte Kombination – nicht zu technisch und verwirrend, aber auch nicht zu einfach. Sie gab uns die Flexibilität, Teams und Projekte auf unsere eigene Weise zu erstellen, zu verschieben und zu organisieren.

Schritt 3: Kategorisieren und priorisieren Sie Ihre Ergebnisse

Nun, da Sie eine Fülle von Daten haben, ist es an der Zeit, diese zu analysieren. Gruppieren Sie ähnliche Probleme und ordnen Sie sie nach ihrer Häufigkeit und ihren Auswirkungen auf Ihr Geschäft.

Die Berechtigungseinstellungen sind hier eindeutig der Übeltäter.

Sie generieren die meisten Tickets und verhindern eine effektive Zusammenarbeit der Teams, was das Alleinstellungsmerkmal Ihres Produkts ist. Die Dateifreigabe belegt den zweiten Platz, während Einstellungen für Benachrichtigungen zwar lästig sind, die Benutzer jedoch nicht vollständig daran hindern, ihre Arbeit zu erledigen.

💡 Profi-Tipp: Kombinieren Sie verschiedene Formate, um unterschiedlichen Lernstilen gerecht zu werden. Betten Sie GIFs für schnelle visuelle Schritte, kurze Videos für komplexe Flows, ausklappbare FAQs für Überflieger und Code-Schnipsel oder Tabellen für fortgeschrittene Benutzer ein. Sie können sogar ein PRD mit einer Kombination dieser Formate erstellen.

Schritt 4: Erstellen Sie Aktionspunkte mit Eigentümern und Fristen

Hier versagen die meisten Teams. Sagen Sie nicht einfach: „Hey, lasst uns die Dokumente zur Zusammenarbeit verbessern. “ Legen Sie ganz konkret fest, wer was wann zu erledigen hat.

In unserem Beispiel könnten Sie Ihren technischen Redakteur beauftragen, bis zur dritten Woche eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Screenshots zu erstellen.

Ihr Produktmanager kümmert sich bis zur fünften Woche um den fehlenden Abschnitt zur Fehlerbehebung bei der Dateifreigabe. Und Ihr UX-Autor überarbeitet bis zur siebten Woche die verwirrenden Erklärungen zu den Einstellungen für Benachrichtigungen. Sehen Sie, wie viel klarer das ist?

🔍 Wussten Sie schon? Wenn Sie Video-Dokumentationen erstellen, helfen Untertitel hörgeschädigten Benutzern. Es hat sich gezeigt, dass sie auch das Vokabular, die Lesefähigkeiten und die Konzentration des hörenden Publikums verbessern. Darüber hinaus zeigen Eye-Tracking-Studien, dass Untertitel mühelos gelesen und verarbeitet werden, was darauf hindeutet, dass ihre Einbindung in Walkthroughs oder Produkt-Tutorials die Verständlichkeit verbessert, ohne die kognitive Belastung zu erhöhen.

Schritt 5: Implementieren Sie Änderungen und messen Sie die Kundenzufriedenheit

Sobald Sie Ihre brandneuen Inhalte veröffentlicht haben, müssen Sie die Nachverfolgung durchführen, um zu überprüfen, ob sie funktionieren.

Überwachen Sie die Metriken zum Erfolg mindestens 30 Tage lang kontinuierlich und segmentieren Sie die Daten nach Artikel, Phase der User Journey oder sogar Produktbereich, um Muster zu erkennen.

Wenn ein Artikel weiterhin unterdurchschnittlich abschneidet oder Benutzer immer wieder dieselbe Frage auf unterschiedliche Weise stellen, sollten Sie erwägen, die Überschriften anzupassen, Beispiele hinzuzufügen oder den Inhalt neu zu strukturieren. Eine Dokumentation ist nie „erledigt“, sie entwickelt sich mit Ihrem Produkt und den mentalen Modellen Ihrer Benutzer weiter.

🚀 Vorteil von ClickUp: Richten Sie eine ClickUp-Automatisierung ein, die zwei Wochen, nachdem Sie ein Dokument als „Veröffentlicht“ markiert haben, eine Folgeaufgabe als Auslöser auslöst. Auf diese Weise denken Sie daran, zu überprüfen, ob Support-Tickets eingegangen sind oder ob Benutzer noch immer verwirrt sind.

So messen Sie die Effektivität Ihrer Dokumentation

Um die Effektivität der Dokumentation zu messen, ist eine Nachverfolgung sowohl von quantitativen Metriken als auch von qualitativem Feedback erforderlich, um das Verhalten und die Zufriedenheit der Benutzer zu verstehen.

Zu den wichtigsten Metriken für die Nachverfolgung von Markttrends innerhalb Ihrer technischen Dokumentationssoftware gehören:

Nutzungsanalyse: Ansichten von Seiten, Verweildauer, Absprungraten und am häufigsten/am wenigsten besuchte Bereiche

Reduzierung der Support-Tickets: Weniger Helpdesk-Anfragen zu gut dokumentierten Themen

Suchmuster: Was suchen Benutzer und finden sie Antworten?

Verbesserte Kundenerfahrung: Verbesserter CSAT (Customer Satisfaction Score) oder CES (Customer Aufwand Score) aus einer kontextbezogenen Umfrage

Sammeln Sie Benutzer-Feedback mit:

Exit-Umfragen mit der Frage „Hat Ihnen dies bei der Erledigung Ihrer Aufgabe geholfen?“

Feedback-Schaltflächen befinden sich auf jeder Dokumentationsseite.

Benutzerbefragungen zum Verständnis von Schwachstellen und Lücken im Workflow

🧩 Ein unauffälliges Sicherheitsnetz, damit Ihre Dokumente auch bei Weiterentwicklungen Ihres Produkts stets korrekt bleiben.

Wenn sich Ihr Produkt ändert, ist das Schwierigste an der Dokumentation nicht das Schreiben, sondern die Synchronisierung aller Informationen. Hier kommen die Super Agents von ClickUp ins Spiel. Sie überwachen Ihren Workspace auf Änderungen bei Aufgaben, Releases oder Anforderungen und zeigen dann die Dokumente oder Wissensbereiche an, die möglicherweise aktualisiert werden müssen.

Anstatt sich auf Ihr Gedächtnis oder verstreute Erinnerungen zu verlassen, erhalten Sie ein zuverlässiges Signal, das Ihr Team darauf hinweist, bevor veraltete Informationen zu einem Problem werden. Betrachten Sie diese Signale als Frühwarnsystem für Dokumentationsabweichungen – eine Möglichkeit, die Genauigkeit hoch zu halten, ohne zusätzliche Prozesse oder Kosten zu verursachen.

Erstellen Sie mit ClickUp benutzerdefinierte, programmierfreie KI-Agenten.

🚀 Vorteil von ClickUp: Verwenden Sie ClickUp-Formulare, um Feedback in Echtzeit zu sammeln. Erstellen Sie ein einfaches Formular, in dem Sie die Benutzer fragen, ob die Inhalte hilfreich waren, was fehlt oder wo sie Probleme hatten. Fügen Sie das Formular am Ende Ihrer Dokumentation ein und leiten Sie die Übermittlungen sofort an Ihr Dokumentationsteam weiter, damit Verbesserungen sofort nach Eingang des Feedbacks vorgenommen werden können. Erfolgsindikatoren: Verkürzte Amortisationszeit für neue Benutzer

Höhere Akzeptanzraten für dokumentierte Features

Verbesserte Abschlussraten beim Onboarding neuer Benutzer

Positive Stimmung in Benutzer-Feedback und Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie längeren Tutorials oder Onboarding-Anleitungen Fortschrittsanzeigen im Stil einer Checkliste hinzu. Lassen Sie die Benutzer die einzelnen Schritte abhaken, um ein Erfolgserlebnis zu schaffen und die kognitive Überlastung zu verringern. Darüber hinaus dient dies als tool zur Lückenanalyse bei der Überwachung der Auswirkungen der Dokumentation.

Warum ClickUp Ihre erste Wahl für stressfreies Dokumentationsmanagement ist

Die Produktmanagement-Software von ClickUp integriert die Dokumentation in denselben Workflow wie Alles. Auf diese Weise erfolgen Aktualisierungen im Zuge der Produktentwicklung und nicht als Last-Minute-Patch.

So nutzen Sie es für die strategische Planung. 🛠️

Erstellen Sie Anleitungen, die nicht untergehen

Erstellen Sie mit ClickUp Docs strukturierte und kollaborative Produktanleitungen

Mit ClickUp Docs können Sie Hilfe-Anleitungen, Produkt-Walkthroughs und interne FAQs mit integrierter Struktur erstellen: verschachtelte Seiten, ausblendbare Kopfzeilen, Tabellen und Rich-Text-Formatierung.

Angenommen, Ihr Team führt ein neues System für Benachrichtigungen ein.

Der Dokumentationsleiter erstellt in ClickUp einen unterteilten Dokumentationsordner innerhalb des Feature-Ordners: Übersicht, Setup, Benachrichtigungsregeln und Benutzerdefinierte Ereignisse. Er weist dem Produktmanager im Abschnitt Benutzerdefinierte Ereignisse einen Kommentar zur Validierung zu und bindet den Support ein, um bekannte Probleme hinzuzufügen, die in der Beta-Version gemeldet wurden. Das gesamte Feedback erfolgt innerhalb des Dokuments, ohne Ping- oder Versionsprobleme.

Standardisieren Sie, ohne langsamer zu werden

Sie müssen nicht jedes Mal von vorne anfangen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Klären Sie frühzeitig Rollen und Verantwortlichkeiten mithilfe der Vorlage für die Projektdokumentation von ClickUp.

Die ClickUp-Projektdokumentationsvorlage bietet Ihnen ein vorgefertigtes System, mit dem Sie Ihre gesamte Produktdokumentation an einem Ort verwalten können.

Oben können Sie den Projektnamen, den Manager und das Datum der Übermittlung eingeben. Dann gibt es einen Team-Bereich, in dem Sie jeden Mitwirkenden mit seinem Foto, seinem Titel und seinen Aufgaben auflisten können.

Etwas Ungewöhnliches entdeckt? Weisen Sie es direkt dort zu

Sie sollten nicht ein Dokument verlassen, ein neues tool öffnen und ein Ticket erstellen müssen, nur um ein kleines Problem zu beheben.

In ClickUp Docs können Sie veraltete Texte markieren und in eine ClickUp Aufgabe mit Beschreibung, Mitarbeitern, Kennzeichnung der Priorität und Unteraufgaben umwandeln.

Weisen Sie Dokumentationskorrekturen mithilfe von ClickUp-Aufgaben in Docs zu.

Nehmen wir an, der neue Abrechnungsflow führt einen Preisrechner ein, der in Ihrer aktuellen Dokumentation nicht behandelt wird. Ein Mitglied des Kundendienstteams, das den Flow überprüft, markiert den fehlenden Abschnitt in ClickUp Docs, erstellt daraus eine Aufgabe und weist sie dem Dokumenten-Eigentümer mit der Notiz „Rechnerlogik + Nutzungsbeschränkungen hinzufügen” zu.

Die Aufgabe wird nun im Dokumentations-Sprint-Board angezeigt und kann zusammen mit Entwicklungs- und QA-Aufgaben priorisiert werden.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie eine Vorlage für technische Dokumentationen, wenn Sie wiederholbare Formate wie API-Referenzen oder Konfigurationsanleitungen einrichten. Das beschleunigt das Schreiben und Überprüfen, insbesondere in großen Teams.

Verfolgen Sie die Dokumentationsarbeit als Teil des Sprints (denn das ist sie auch)

Dokumente werden in der Regel ans Ende des Sprints verschoben oder, schlimmer noch, ganz vergessen.

Planen und verwalten Sie Dokumentationsergebnisse mit der Listenansicht von ClickUp

Mit der ClickUp-Listenansicht können Sie Dokumentationsarbeiten mit klaren Eigentümern, Fristen und Prioritäten festlegen. Wechseln Sie dann zur Board-Ansicht in ClickUp, um Überprüfungen durchzuführen und die Arbeit voranzutreiben.

Beispiel: Sie aktualisieren alle Funktionsdokumente, die von einem neuen UI-Framework betroffen sind. Sie erstellen eine neue Liste mithilfe einer Produktmanagement-Vorlage und kennzeichnen jede Aufgabe nach Funktionsbereich (z. B. Dashboards, Filter und Exporte).

Sie weisen Prüfer aus den Bereichen Produkt und Support zu und verwenden dann die Board-Ansicht, um Ihre wöchentliche Dokumentensynchronisierung durchzuführen und Aufgaben durch die Phasen „Entwurf“, „Geprüft“ und „Bereit zur Veröffentlichung“ zu verschieben.

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Agents auch Erinnerungen für die Dokumentenüberprüfung automatisieren, Dokumente erkennen, die mit aktuellen Feature-Releases in Verbindung stehen, und Lücken ohne manuelles Nachverfolgen an den richtigen Autor weiterleiten.

⚡ Vorlagenarchiv: Verwenden Sie die ClickUp-Release-Notes-Vorlage als Vorlage für die Lückenanalyse, um Änderungen an Produktfunktionen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen schnell zu erfassen. Mit der Release-Notes-Vorlage können Sie Aktualisierungen mit Aufgaben verknüpfen, Prüfer zuweisen und in einem Workspace mit den Bereichen Produkt, Qualitätssicherung und Marketing zusammenarbeiten.

Bereinigen, klären und schneller erstellen

Dokumente beginnen oft mit Rohdaten wie technischen Notizen, Stichpunkten oder halbfertigen Entwürfen. Anstatt Stunden mit dem Umschreiben zu verbringen, können Sie ClickUp Brain verwenden, um Dinge zu bereinigen, verwirrende Abschnitte umzuschreiben oder Fragmente in vollständige Schritte umzuwandeln.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um innerhalb von Sekunden Schritte, Leitfäden und Tutorials zu erstellen.

Angenommen, ein Entwickler fügt Notizen darüber hinzu, wie sich das Umschalten auf Berechtigungen auf ältere Rollen auswirkt. Diese Notizen sind detailliert, aber schwer zu verstehen. Sie markieren den Block, bitten ClickUp Brain, ihn zu vereinfachen, und schon erhalten Sie eine klare Erklärung, die für Benutzer leicht verständlich ist.

Ein Beispiel für eine Eingabeaufforderung wäre: Vereinfachen Sie diese technische Erklärung für Endbenutzer. Machen Sie deutlich, wie sich das Umschalten der Berechtigungen auf ältere Rollen auswirkt, ohne Fachjargon zu verwenden.

Aktualisieren Sie Ihre Dokumentation mit Hilfe von ClickUp Brain durch Eingabe in natürlicher Sprache.

Vielleicht haben Sie bereits einige Stichpunkte in einen Entwurf eingefügt, können diese aber noch nicht in vollständige Sätze umwandeln. Bitten Sie ClickUp Brain, aus diesen Stichpunkten eine Anleitung zu erstellen.

Sie erhalten einen ersten Entwurf, auf dem Sie aufbauen können, und sparen so Zeit bei der Bearbeitung.

📮ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Features, die in Produktivitätssuiten integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass den aktuellen Implementierungen möglicherweise die nahtlose, kontextbezogene Integration fehlt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Konversationsplattformen umzusteigen. Kann die KI beispielsweise einen Automatisierungs-Workflow auf der Grundlage eines Nur-Textes des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in alle Aspekte von ClickUp integriert, darunter unter anderem das Zusammenfassen von Chat-Threads, das Verfassen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem ClickUp-Workspace, das Erstellen von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als drei Apps durch unsere All-in-One-App für die Arbeit ersetzt haben!

Halten Sie Dokumente mit dem Produkt, das sie unterstützen, verknüpft

Halten Sie die ClickUp-Dokumente synchron, indem Sie sie mit den Arbeiten verknüpfen, die Aktualisierungen vorantreiben.

Wenn Dokumentation isoliert existiert, driftet sie auseinander. Features ändern sich, aber die Dokumentation bleibt unverändert.

In ClickUp können Sie Dokumente direkt mit Aufgaben oder anderen Dokumenten verknüpfen, um den Überblick über Veröffentlichungen und Überprüfungen zu behalten und Ihre Dokumentation nie zu verlieren. Auf diese Weise wird Ihr Dokumentationsteam automatisch informiert, wenn eine Aufgabe geschlossen oder verzögert wird.

Nehmen wir an, das Entwicklerteam entfernt die Möglichkeit, archivierte Projekte zu duplizieren. Die zugehörige Release-Aufgabe ist sowohl mit dem internen Dokument zum Thema Richtlinien als auch mit dem externen Benutzerhandbuch verknüpft. Sobald die Aufgabe die QA-Phase erreicht, werden beide Autoren benachrichtigt und kümmern sich um die ihnen zugewiesenen Aktualisierungen, bevor die Änderung live geht.

Darüber hinaus hilft ClickUp Brain dabei, Ihren Arbeitsbereich zu vernetzen. Fragen Sie einfach: „In welchen anderen Dokumenten oder Aufgaben werden archivierte Projektberechtigungen erwähnt?“, und es werden verwandte Elemente wie frühere Versionshinweise, interne FAQs und sogar Kundenfeedback angezeigt, sodass Ihre Aktualisierungen kontextbezogen sind.

Überlassen Sie ClickUp die Arbeit

Dokumente sind nie wirklich erledigt. Features entwickeln sich weiter, Prozesse ändern sich und Lücken entstehen.

ClickUp macht Dokumentation zu einem strategischen tool.

Erfassen Sie aktuelle Prozesse, definieren Sie die Lückenbeschreibung und planen Sie den gewünschten zukünftigen Zustand. Mit ClickUp Brain erhalten Sie alle möglichen Lösungen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, Automatisierungen durchzuführen und einen wiederholbaren Lückenanalysebericht zu erstellen.

Ganz gleich, ob Sie die Kundenzufriedenheit verbessern oder das gesamte Geschäft unterstützen möchten – eine effektive Lückenanalyse hilft Ihnen dabei, Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅

Häufig gestellte Fragen

Eine Lückenanalyse der Dokumentation ist der Prozess der Identifizierung fehlender, veralteter oder unklarer Inhalte in Ihren Dokumenten zum Produkt, die Benutzer daran hindern, einen Wert daraus zu ziehen, oder interne Verwirrung stiften.

Häufige Anzeichen sind wiederholte Support-Anfragen, Benutzerabwanderungen während der Einarbeitung, geringe Akzeptanz von Features und Abfragen, die keine hilfreichen Ergebnisse liefern.

Beginnen Sie mit Support-Daten, begleiten Sie Ihr Support-Team, gehen Sie Workflows nur anhand Ihrer Dokumente durch und analysieren Sie interne Suchabfragen, um unerfüllte Erwartungen zu identifizieren.