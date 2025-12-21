So generieren Sie Blog-Themen basierend auf Produkt-Features

Wenn Sie Blog-Inhalte möchten, die die richtigen Leser anziehen, brauchen Sie Themen, die sich auf reale Probleme und reale Suchabsichten beziehen, nicht nur auf Vordenkerrolle.

Deshalb funktionieren Blog-Themen, die auf Features basieren. Jedes Feature kann einem Problem, einem Workflow und einem Ergebnis zugeordnet werden. Der Schlüssel liegt darin, die richtigen Features auszuwählen und sie in der Sprache der Kunden statt in der Sprache der Produkte zu formulieren.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Blog-Themen aus Features generieren, welche Features Sie priorisieren sollten und welche Formate sich am besten eignen, um sie in Beiträge zu verwandeln, die gut ranken und konvertieren.

Warum Sie Blog-Themen rund um Produktmerkmale erstellen sollten

Blogs sind ein bewährter Wachstumskanal.

Im B2B-Marketing geben 84 % der Unternehmen an, dass Content-Marketing ihnen dabei geholfen hat, ihre Markenbekanntheit zu steigern. Produktmanagement-Blogs sind eines der kostengünstigsten und vielseitigsten Formate, um dies zu erreichen.

Anstatt jedoch allgemeine Artikel zum Thema Thought Leadership zu verfassen, verschafft Ihnen die direkte Verknüpfung Ihrer Blog-Inhalte mit Produktmerkmalen einen größeren Marketingvorteil. Zeigen Sie Ihrer Zielgruppe, wie Ihr Tool ein echtes Problem löst, und zwar genau in der Sprache, in der sie sucht.

Visuelle Blogs helfen Lesern, sich Ihr Produkt in Aktion vorzustellen. Emotionsgeladene Erzählungen helfen ihnen, eine Verbindung zu Ihrer Marke aufzubauen. Zusammen sorgen sie dafür, dass Ihr Produkt relevant und nachvollziehbar wirkt und bereit ist, ihre Probleme zu lösen.

Hier sind einige Tipps, wie Sie überzeugende Argumente für Ihr Produkt entwickeln können:

Helfen Sie den Lesern zu verstehen, wie ein bestimmtes Feature ein wiederkehrendes Problem löst , mit dem sie bereits konfrontiert sind.

Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein gutes Ranking für Long-Tail-Keywords, die Ihre Zielgruppe tatsächlich in Suchmaschinen verwendet.

Zeigen Sie den Wert anhand von Tutorials, Anleitungen und Anwendungsbeispielen basierend auf den Features des Produkts.

Stellen Sie Inhalte für E-Mail-Kampagnen und Social-Media-Beiträge bereit, indem Sie funktionsorientierte Blog-Inhalte wiederverwenden .

Schaffen Sie Vertrauen, indem Sie Benutzer mit umsetzbaren, problemorientierten Blogbeiträgen informieren anstatt mit Werbetexten.

So identifizieren Sie Features, die es wert sind, in Inhalte umgewandelt zu werden

Nicht jedes Feature verdient es, im Rampenlicht zu stehen.

Ein kostenloser Blog-Ideengenerator oder ein Blog-Titelgenerator hilft Ihnen dabei, die Features zu identifizieren, die einen starken Blogbeitrag ausmachen und direkt auf die Interessen Ihrer Zielgruppe eingehen. Der Schlüssel liegt darin, zu wissen, welche Features echtes Storytelling-Potenzial haben und nicht nur technische Tiefe.

1. Nutzen Sie Kunden-FAQs und Support-Tickets als Inspiration.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Produktmerkmale Sie in Blog-Inhalte umwandeln sollen, finden Sie die Antworten buchstäblich in Ihrem Support-Posteingang. FAQs, Ticket-Protokolle und Chatbot-Unterhaltungen sind voller Fragen, die Ihre Zielgruppe bereits stellt.

✅ FAQs und Support-Tickets sind echte, wiederkehrende Probleme, die klare Erklärungen, Anleitungen oder Anwendungsbeispiele erfordern.

Anstatt diese Abfragen in Ihrem Helpdesk-System zu belassen, verwandeln Sie sie in Blog-Inhalte, die in Suchmaschinen, E-Mails und sozialen Netzwerken besser funktionieren.

Eine einzige FAQ kann mehrere Ideen für Blog-Themen hervorbringen: eine ausführliche Beschreibung eines Features, eine Anleitung zur Fehlerbehebung, eine Liste mit Wissenswertem oder sogar ein Beitrag, der mit Mythen aufräumt, was Ihr Produkt nicht kann und warum.

📌 Beispiel: Angenommen, Ihr Support-Team bemerkt, dass Benutzer wiederholt fragen, wie ein bestimmtes Feature eingerichtet wird – etwas, das zwar leistungsstark, für Anfänger jedoch nicht immer intuitiv ist. Anstatt einen weiteren Eintrag zur FAQ-Seite hinzuzufügen, veröffentlichen Sie einen Schritt-für-Schritt-Blogbeitrag mit Screenshots, Anwendungsbeispielen aus der Praxis und Links zu Vorlagen. Dieser einzelne Beitrag kann für Dutzende von Long-Tail-Abfragen ranken und weiterhin organischen Traffic von Benutzern generieren, die aktiv versuchen, genau dieses Problem zu lösen.

👀 Wissenswertes: Im Jahr 2002 startete Julie Powell einen Blog, um alle 524 Rezepte aus Julia Childs Kochbuch in 365 Tagen nachzukochen. Ihre Reise wurde zum Bestseller „Julie & Julia”. Später entstand daraus ein Film mit Meryl Streep in der Hauptrolle.

2. Überprüfen Sie Unterhaltungen, um wiederkehrende Schwachstellen zu erkennen.

Bei Verkaufsgesprächen trifft das Interesse am Produkt auf Zurückhaltung. Jede Einwendung, jede Frage oder jeder Moment, in dem Sie sich fragen „Aber kann es auch ...?“, ist ein Hinweis darauf, was Ihre Zielgruppe wirklich hören möchte, und eine Quelle für reichhaltige, sofort umsetzbare Ideen für Blogbeiträge.

Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter ständig mit denselben Bedenken konfrontiert werden (langsame Einarbeitung, fehlende Integrationen, komplexe Preisgestaltung oder mangelnde Sichtbarkeit), ist es an der Zeit, diese Schwachstellen in Inhalte umzuwandeln.

Wenn Sie bereits Anrufaufzeichnungen sammeln, kann ClickUp AI Notetaker intelligente Zusammenfassungen erstellen und Aktionspunkte nach dem Meeting in zugewiesene Aufgaben umwandeln.

Erhalten Sie mit ClickUp AI Notetaker sofortige Anrufzusammenfassungen und Echtzeit-Transkriptionen.

Dadurch lassen sich „Verkaufsgesprächsprotokolle” leichter in klare Inputs für den Plan zum Aufbau des Blog-Inhalts umwandeln (ohne dass jemand die Notizen manuell umschreiben muss).

Vielleicht möchten die Betriebsteams wissen, wie Ihr Tool mit Skalierung umgeht. Ein weiterer Beitrag. Sie können ClickUp Brain auch verwenden, um direkt aus Ihrem Workspace heraus weitere Blog-Ideen und Entwürfe zu generieren.

Sobald Sie Muster identifiziert haben, können Sie ClickUp Brain sogar verwenden, um diese wiederkehrenden Fragen schnell in Blickwinkel für Blog-Themen und mehrere Optionen für Blog-Post-Titel umzuwandeln.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie Sie Unterhaltungen auswerten können, um verschiedene Blogbeiträge zu erstellen:

✅ Verwandeln Sie die häufigsten Einwände in Vergleichsbeiträge, FAQs oder Workflow-Analysen. ✅ Nutzen Sie wiederholte Feature-Anfragen, um Blog-Themen auf der Grundlage der wichtigsten Produktmerkmale zu generieren. ✅ Erstellen Sie Beiträge mit „Kundenberichten” unter Verwendung echter Zitate (mit Berechtigung), um Vertrauen und Identifikationsmöglichkeiten aufzubauen. ✅ Verwandeln Sie häufig gestellte Verkaufsfragen in SEO-freundliche kreative Ideen, die den Suchanfragen der Käufer entsprechen.

3. Priorisieren Sie wirkungsvolle, differenzierende oder wenig genutzte Features.

Wenn Sie eine lange Liste von Features vor sich haben, ist es verlockend, alles abzudecken. Aber es ist klüger, diejenigen zu identifizieren, die die größte Wirkung erzielen und die einzigartige Positionierung Ihres Produkts widerspiegeln.

Denken Sie an Features, die Ihre Mitbewerber nicht so einfach nachmachen können, oder an solche, von denen Ihre treuesten Benutzer schwärmen, die Ihre potenziellen Kunden aber noch nicht kennen. Diese eignen sich ideal für einen eigenen Blogbeitrag.

Ebenso verbergen ungenutzte Features oft unerschlossene Werte. Wenn Produktanalysen ein geringes Engagement zeigen, können Ihre Inhalte einspringen, um Anwendungsfälle zu erklären, Werte aufzuschlüsseln und die Akzeptanz zu verbessern. Ein aussagekräftiger How-to-Beitrag oder eine Funktionsübersicht kann diesen versteckten Schätzen neues Leben einhauchen.

📮 ClickUp Insight: Die Hälfte aller Berufstätigen organisiert ihre Woche, indem sie bestimmte Tage für Verwaltungsaufgaben und andere für konzentriertes Arbeiten reserviert. Allerdings automatisieren oder delegieren nur 22 % ihre Aufgaben tatsächlich. Planung hilft zwar, eliminiert aber nicht vollständig repetitive Arbeiten, die die Konzentration stören. Der Kalender, die Zeitblockierung und die KI-Agenten von ClickUp helfen Ihnen dabei, diese Zeit zurückzugewinnen, indem sie wiederholende Aufgaben automatisch planen, Prioritäten bei Änderungen verschieben und Erinnerungen versenden, um die Arbeit am Laufen zu halten. 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press hat mit ClickUp Automatisierungen täglich 1 Stunde manuelle Arbeit pro Mitarbeiter eingespart und damit die Gesamteffizienz um 12 % gesteigert.

4. Sehen Sie sich die Nutzungsanalysen an, um Funktionen für Power-Benutzer zu identifizieren.

Jedes Produkt hat einige herausragende Benutzer, die es bis an seine Grenzen ausreizen. Diese Power-Benutzer erkunden, nutzen und verlassen sich auf Features, die viele Benutzer vielleicht übersehen. Wenn Sie Blog-Inhalte erstellen möchten, die den tatsächlichen Wert widerspiegeln, ist es sinnvoll, zunächst das Verhalten Ihrer engagiertesten Benutzer zu untersuchen.

Mithilfe von Nutzungsanalysen können Sie herausfinden, welche Features für eine konsistente Kundenbindung sorgen, welche Wege zu einer stärkeren Produktakzeptanz führen und welche Workflows Ihre erfolgreichsten Benutzer auszeichnen.

Vielleicht ist das der Grund, warum der Markt für Analysen zum Inhalt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,9 % wachsen wird .

Wenn Sie also Blog-Themen basierend auf Features generieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Erstellen Sie Inhalte auf der Grundlage von fortgeschrittenen Anwendungsfällen, die durch Pfadanalysen ermittelt wurden.

Oberflächen-spezifische Blog-Themen basierend auf häufig auftretendem Verhalten

Heben Sie zeitsparende Workflows oder weniger bekannte tools hervor, auf die Ihre besten Benutzer vertrauen.

Nutzen Sie Produktnutzungsdaten, um Ihre Content-Strategie zu unterstützen und allgemeine Wissenslücken zu schließen.

Erstellen Sie Blog-Inhalte, die Gelegenheitsbenutzern helfen, zu selbstbewussten, aktiven Power-Usern zu werden.

👀 Wissenswertes: Das Wort „Blog“ stammt von „Weblog“, einem Begriff, der 1997 geprägt wurde. Später wurde er von Peter Merholz humorvoll in „we blog“ aufgeteilt, wodurch sich der Begriff „Blog“ durchsetzte.

Frameworks, um Features in Blog-Themen umzuwandeln

Mit den richtigen Frameworks können Sie jedes Feature einer klaren Erzählung zuordnen, die bei den Lesern Anklang findet. Im Folgenden finden Sie fünf zuverlässige Strukturen für den Inhalt, mit denen Sie konsistent hochwertige Blogbeiträge erstellen können.

1. Problem-Lösungs-Format

via McKinsey

Dies ist eine der effektivsten Methoden, um eine Produktfunktion mit den tatsächlichen Problemen Ihrer Zielgruppe in Verbindung zu bringen. Beginnen Sie damit, eine Herausforderung zu identifizieren, mit der Ihre Benutzer häufig konfrontiert sind. Zeigen Sie ihnen dann, wie Ihre Funktion dieses Problem auf einfache, umsetzbare und messbare Weise löst.

Dieses Format eignet sich besonders gut für Funktionen, die Zeit sparen, Fehler reduzieren oder Kosten senken.

📌 Beispiel: Haben Sie Probleme mit versäumten Terminen? Nutzen Sie die Abhängigkeiten zwischen Aufgaben in Ihrem Projekt-Tool, um den Überblick zu behalten.

Sie könnten mit der häufigen Herausforderung von überschneidender Arbeit oder Engpässen in Zeitleisten für Projekte beginnen und dann vorstellen, wie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben den Projekt-Flow optimieren. Unterstützen Sie Ihre Ausführungen mit Daten, realen Szenarien und Vorher-Nachher-Grafiken.

2. Erweiterung der Anwendungsfälle

Features ohne Kontext werden oft nicht ausreichend genutzt. Dieses Format dreht den Spieß um: Zeigen Sie, was Benutzer mit dem Feature tun können, anstatt nur zu erklären, was es zu erledigen hat.

Wählen Sie eine Zielgruppe oder Rolle aus – beispielsweise Marketingmanager oder Kundensupportleiter – und führen Sie sie durch ein praktisches Szenario, das sich mithilfe Ihres Features entfaltet.

📌 Beispiel: Wie Sie ein gemeinsames Dashboard nutzen, um eine Marketingkampagne von Anfang bis Ende zu verwalten

Diese Art von Blogbeitrag beschreibt einen vollständigen Workflow. Vom Content-Briefing bis zur Berichterstellung zeigt er, wie ein Feature in die täglichen Aufgaben, die Zusammenarbeit im Team und messbare Ergebnisse integriert wird.

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp-Dashboards können Sie den Kampagnenfortschritt und die Metriken abteilungsübergreifend visualisieren. Verwenden Sie echte Dashboard-Layouts als Vorlage für Ihre Gliederung oder Screenshots für Blog-Grafiken.

3. Vergleich oder Alternativen

Wenn Käufer zwischen verschiedenen Tools wählen, suchen sie oft nach „vs“-Inhalten. Mit diesem Format können Sie dieser Nachfrage gerecht werden und gleichzeitig die Darstellung der Stärken Ihres Produkts kontrollieren.

📌 Beispiel: Whiteboard vs. Miro: Was eignet sich besser für das Brainstorming im Team?

Anstatt übermäßig wettbewerbsorientiert zu sein, erklären Sie die wichtigsten Anwendungsfälle für jedes tool und führen Sie die Leser dann zu dem, was für ihren Workflow am besten geeignet ist.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um Side-by-Side-Vergleiche, Flussdiagramme oder visuelle Inhalte für den Blogbeitrag zu erstellen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie mehrere Features aufschlüsseln möchten.

4. Vertiefende Informationen

Dieses Format dient dazu, ein einzelnes Feature gründlich zu erläutern. Betrachten Sie es als „Erklärinhalt” für Ihr Produkt. Diese Beiträge erklären das Was, Warum und Wie eines Features und geben den Benutzern gleichzeitig das Vertrauen, sie selbst auszuprobieren.

📌 Beispiel: Was sind bedingte Felder und wie verwendet man sie, um die Eingabe in Formularen zu vereinfachen?

Beginnen Sie damit, das Feature in einfachen Worten zu definieren, und erklären Sie dann, welches Problem es löst. Verwenden Sie Diagramme, reale Beispiele und mehrschichtige Erklärungen, um Verständnis zu schaffen.

Da sich Videos und Produktinformationen immer mehr überschneiden, gewinnt dieses Format weiter an Bedeutung. Tatsächlich nutzen bereits 45 % der globalen Vermarkter Erklärvideos als Grundlage für ihre Strategie, und 73 % der Verbraucher geben an, dass sie nach dem Ansehen eines solchen Videos einen Kauf getätigt haben.

Ausführliche Blogbeiträge können dasselbe Vertrauen und dieselbe Klarheit in schriftlicher Form vermitteln, insbesondere wenn sie mit Bildern, GIFs oder eingebetteten Produktvorstellungen kombiniert werden.

Dieses Framework ist besonders nützlich für technische oder übersehene Features, die eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern. Es eignet sich auch hervorragend, um Abfragen wie „Wie verwendet man X?“ oder „Was ist Y?“ zu berücksichtigen.

5. Vorlagen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Beispiel für einen How-to-Blog

Jeder liebt Verknüpfungen. Wenn Ihr Produkt Vorlagen oder wiederholbare Systeme enthält, können Sie mit diesem Format einen praktischen Wert bieten und gleichzeitig das Feature in Aktion bewerben.

📌 Beispiel: Eine gebrauchsfertige Vorlage für eine Onboarding-Checkliste und wie man sie für verschiedene Teams anpasst

Beginnen Sie mit der Vorstellung des Anwendungsfalls und erklären Sie dann, wie man auf die Vorlage zugreifen, sie verwenden und benutzerdefiniert anpassen kann. Hier kommt es auf die visuelle Darstellung an. Verwenden Sie kommentierte Screenshots, Anleitungen für das Setup und reale Beispiele für die Anwendung der Vorlage in verschiedenen Szenarien.

Fügen Sie nach Möglichkeit Inhalte zum Herunterladen oder Links zum Produkt hinzu, um die Interaktion direkt über den Beitrag zu fördern.

SEO-Best Practices für funktionsbasierte Blog-Inhalte

Nehmen wir an, Sie haben ein großartiges Feature gefunden, über das Sie schreiben können, haben es einem relevanten Anwendungsfall zugeordnet und in ein aussagekräftiges Format gebracht. Aber wenn niemand es finden kann, wird es nicht die gewünschte Sichtbarkeit oder Besucherzahlen erzielen. Hier verwandelt SEO Ihren Blog von einem Produktbegleiter in einen Wachstumskanal.

Feature-orientierte Inhalte können bei der Suche außergewöhnlich gut abschneiden, wenn Sie sie mit der gleichen Sorgfalt behandeln wie eine Landing Page mit hoher Kaufabsicht oder einen Keyword-Cluster.

Konzentrieren Sie sich auf spezifische Anwendungsfall-Keywords wie „Wie wird die Automatisierung von Aufgaben-Erinnerungen im Projektmanagement-Tool durchgeführt?“ anstelle von allgemeinen Begriffen wie „Aufgaben-Erinnerungen“.

Hier sind einige weitere Richtlinien, die Sie befolgen können:

✅ Verwenden Sie strukturierte Überschriften und Long-Tail-Varianten wie „Was sind Aufgabenabhängigkeiten“, „Beispiel für Aufgabenabhängigkeiten“ oder „Wie richtet man Aufgabenabhängigkeiten ein“*✅ Fügen Sie interne Links zu Produktdokumentationen, verwandten Blog-Inhalten oder Übersichtsseiten zu Features ein, um die Relevanz des Themas zu erhöhen und den Benutzern zu helfen, mehr zu entdecken✅ Schreiben Sie für die Suchabsicht, indem Sie echte Lösungen für Fragen anbieten wie „Wie verwendet man bedingte Logik in Formularen“, nicht nur Funktionsbeschreibungen✅ Fügen Sie gegebenenfalls Schema-Markups (wie How-To oder FAQ) hinzu, um die Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu erhöhen und Featured Snippets zu gewinnen✅ Aktualisieren Sie ältere Feature-Blogs mit neuen Screenshots, aktualisierten UI-Flows und Anwendungsbeispielen, um mit der Weiterentwicklung Ihres Produkts relevant zu bleiben.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Google Search Console, Ahrefs oder Semrush, um zu sehen, welche Ihrer funktionsorientierten Blogs bereits Anklang finden. Bauen Sie auf diesen Erfolgen auf und generieren Sie Blog-Ideen rund um Workflows, Integrationen oder Probleme, die das Feature löst.

So kann Ihr Team die Planung von Features zu Inhalten optimieren

Content-Teams haben nicht mehr nur mit Work Sprawl zu kämpfen. Sie haben auch mit AI Sprawl zu kämpfen: Entwürfe in einem Tool, Feedback in einem anderen, Notizen zu Telefonaten an einem weiteren Ort und eine separate Reihe von KI-Tools zur Generierung von Blog-Ideen und -Entwürfen.

Diese Fragmentierung verlangsamt Alles und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie etwas Veraltetes veröffentlichen.

ClickUp hilft Ihnen dabei, indem es Dokumente, Aufgaben, Zusammenarbeit, Zeitleisten und KI in einem einzigen konvergenten KI-Workspace zusammenführt, sodass Ihr Wissen über die Features mit den von Ihnen erstellten Inhalten und den von Ihnen gesetzten Fristen verknüpft bleibt.

Speichern Sie Ihr Wissen über Produkt-Features in einem zentralen, leicht zu konsultierenden Wiki mit ClickUp Dokumenten.

Fügen Sie mit ClickUp-Dokumenten direkt im Blog-Entwurf Echtzeit-Feedback oder Design-Updates ein.

Marketer können nicht an jedem Sprint-Call teilnehmen oder jedes Changelog verfolgen. Ohne eine einzige zuverlässige Informationsquelle fragen Sie sich am Ende: „Wo ist der neueste Screenshot?“ oder „Ist dieser Name für ein Feature noch korrekt?“

Mit ClickUp Docs können Sie ein lebendiges Produkt-Wiki erstellen, das nach Release, Feature, Persona oder Anwendungsfall organisiert ist. Speichern Sie Kundenzitate, Positionierungsnotizen, Wettbewerbsinformationen und genehmigte Screenshots an einem Ort, damit Autoren die benötigten Informationen abrufen können, ohne alte Links durchsuchen zu müssen.

Wenn Ihr Team viele Dokumente verwaltet, erleichtert Docs Hub das Auffinden und Verwalten von Dokumenten und Wikis aus einer einzigen Ansicht, sodass Autoren schnell auf die neuesten Notizen zugreifen können.

Und wenn Sie mit Hunderten von Spezifikationen, Kommentaren und Anhängen zu tun haben, hilft Ihnen Enterprise Search dabei, den Kontext aus Dokumenten, Aufgaben, Kommentaren und Dateien zu extrahieren, sodass Sie nicht ständig dieselbe Slack-Nachricht „Wo finde ich diese Info?“ schreiben müssen.

📌 Beispiel: Wenn Ihr Mobile-Team Gesten-Verknüpfungen einführt, dokumentiert es dies im Wiki. Ein Verantwortlicher für Inhalt kann diese Seite später nutzen, um „10 Tipps zum Meistern von Mobile-Gesten” zu schreiben. Durch Verknüpfungen zu offiziellen Screenshots und UX-Richtlinien wird der Beitrag zu einer wichtigen Informationsquelle für Benutzer, die sich mit dem Feature vertraut machen möchten.

Verwandeln Sie Spezifikationen mit ClickUp Brain in blogtaugliche Entwürfe.

Blog-Themen mit ClickUp Brain generieren

Autoren erhalten oft Dokumentationen zu Features, die viele technische Details enthalten, aber wenig Story. Um daraus einen Blogbeitrag zu machen, muss man den Entwurf überarbeiten, umschreiben, vereinfachen und den Ton überdenken.

ClickUp Brain beschleunigt diesen Prozess, indem es lange Notizen zu benutzerfreundlichen Gliederungen zusammenfasst, Fachjargon in eine klarere Sprache übersetzt und Abschnitte wie Einleitungen, Unterüberschriften, FAQs und Titel direkt in Ihrem Workspace generiert.

Dies ist besonders nützlich, wenn Sie interne Beschreibungen von Features in Inhalte umwandeln, die der tatsächlichen Such- und Sprachweise Ihrer Zielgruppe entsprechen.

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Brain zwischen verschiedenen KI-Modellen wechseln: GPT-4 für analytische Themenvorschläge, Claude für prägnantere Blog-Titel oder Gemini für kreativere Blickwinkel. Und das alles, ohne Ihren Workspace verlassen zu müssen.

🎥 Wenn Ihnen die Verwaltung von Inhalten langsam oder unübersichtlich erscheint, zeigt Ihnen dieses Video, wie KI-Agenten Teams dabei helfen, schneller zu arbeiten, konsistent zu bleiben und die manuelle Arbeit während des gesamten Content-Lebenszyklus zu reduzieren.

📌 Beispiel: Ihr Team bringt ein neues Analyse-Dashboard auf den Markt. Sie verwenden ClickUp Brain, um eine 5.000 Wörter umfassende Spezifikation in eine übersichtliche 10-Punkte-Blogstruktur umzuwandeln. Wenn sich die Benutzeroberfläche während des Zyklus ändert, hinterlässt der Designer einen Kommentar direkt im Dokument. Alle sehen ihn, nehmen Anpassungen vor und vermeiden die Veröffentlichung veralteter Screenshots.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie mit ClickUp BrainGPT eine Routine für die Umwandlung von Features in Blog-Themen. *Diktieren Sie Anweisungen, Notizen und Ideen und lassen Sie diese mit ClickUp BrainGPT Talk to Text ganz einfach in Text umwandeln. Wenn Sie Features in Blog-Themen umwandeln, nutzen Sie ClickUp BrainGPT als Ihre „Erfassungs-, Abfrage- und Abrufebene“, damit gute Blickwinkel nicht in Versionshinweisen, Gesprächsnotizen oder verstreuten Dokumenten verloren gehen. Erfassen Sie Blog-Ideen mit Talk to Text , indem Sie „Feature + Problem + Zielgruppe” diktieren, und wandeln Sie diese dann in übersichtliche Notizen um, die Sie in einen Entwurf einfügen können. und wandeln Sie diese dann in übersichtliche Notizen um, die Sie in einen Entwurf einfügen können.

Fragen Sie ClickUp BrainGPT gezielte Fragen wie „Verwandeln Sie dieses Feature in 10 Blog-Themenideen für SaaS-Vermarkter” oder „Schreiben Sie fünf Blog-Post-Titel für dieses Feature unter Verwendung SEO-freundlicher Blickwinkel”.

Finden Sie schnell den richtigen Kontext, indem Sie Ihre früheren Notizen und Entwürfe mit Enterprise Search nach Schlüsselthemen wie Namen von Features, Kundenvorbehalten oder Anwendungsfällen durchsuchen, damit Ihr nächster Blogbeitrag mit Ihren bereits veröffentlichten Beiträgen übereinstimmt.

Wechseln Sie zwischen KI-Modellen (wie Claude, GPT-4 und Gemini), je nachdem, was Sie benötigen, z. B. analytischere Themenvorschläge, prägnantere Blog-Titel oder kreativere Ideen für ansprechende Blog-Beiträge.

Planen Sie Ihren Redaktionskalender entsprechend den Zeitleisten.

Visualisieren Sie Ihre gesamte Zeitleiste für die Produktion des Inhalts, um Überschneidungen, Verzögerungen und Abhängigkeiten bei der Veröffentlichung frühzeitig zu erkennen – mit ClickUp Gantt-Diagrammen.

Ein häufiges Problem ist einfach: Produkt- und Inhalt-Teams arbeiten mit zwei getrennten Kalendern. Features werden ohne Blog-Unterstützung ausgeliefert oder Blogs warten auf die endgültige Benutzeroberfläche, weil sich der Starttermin verschoben hat.

Mit ClickUp Calendar und ClickUp Gantt Chart View können Sie beide Teams auf eine Zeitleiste abstimmen. Sie können Abhängigkeiten abbilden, Fälligkeitsdaten zuweisen, Erinnerungen festlegen und Aufgaben mit Tools wie Google Kalender oder Outlook Kalender synchronisieren, um die Arbeit bis zur Markteinführung realistisch zu gestalten.

Bei Produkteinführungen ist die Zuordnung der Abhängigkeiten wichtig. Mit Gantt lässt sich leichter erkennen, wann „Dokumente genehmigt“ oder „Screenshots fertig“ das eigentliche Hindernis sind.

Brainstorming-Ansätze visuell mit ClickUp Whiteboards

Planen Sie Blog-Ideen, den Inhalt und die Beiträge der Stakeholder visuell, bevor Sie mit dem Schreiben beginnen – mit ClickUp Whiteboards.

Selbst wenn ein Feature großartig ist, kann es länger dauern, einen neuen Blickwinkel zu finden, als den Beitrag zu schreiben. Und Brainstormings verschwinden oft in Screenshots, Haftnotizen oder vergessenen Notizen von Meetings.

ClickUp Whiteboards bieten Ihnen einen Ort, an dem Sie Blickwinkel abbilden, Anwendungsfälle miteinander verknüpfen und Beiträge von Stakeholdern erfassen können. Sie können Ideen direkt mit Aufgaben und Dokumenten verknüpfen, sodass aus dem Brainstorming echte Arbeit wird und nicht nur „coole Gedanken” bleiben, die im Chat untergehen.

👀 Wissenswertes: Darren Murph hält den Guinness-Weltrekord für die meisten Blogbeiträge, die von einem professionellen Blogger verfasst wurden. Über einen Zeitraum von sieben Jahren war Murph Verfasser von 17.212 Blogbeiträgen für die Tech-Website Engadget. Das entspricht fast sieben Artikeln pro Werktag ohne Pause.

Automatisieren Sie Genehmigungen und Übergaben mit ClickUp Automatisierungen.

Eliminieren Sie manuelle Nachverfolgungen durch automatische Zuweisung von Aufgaben, Aktualisierung von Statusmeldungen und Versand von Benachrichtigungen, während Blogs mithilfe von ClickUp Automatisierungen verschiedene Phasen durchlaufen.

Was ist einer der häufigsten Gründe für Verzögerungen bei der Erstellung von Inhalten? Wir warten auf Freigaben, ohne zu wissen, wer dafür zuständig ist oder wann die nächste Phase beginnt. Autoren machen eine Pause. Designer arbeiten in letzter Minute unter Zeitdruck. Editors bleiben außen vor.

ClickUp Automatisierungen reduzieren solche Verzögerungen, indem sie automatisch Aufgaben zuweisen, Status aktualisieren und die richtigen Personen benachrichtigen, wenn die Arbeit eine neue Phase erreicht (z. B. Entwurf → Überprüfung). So bleibt Ihr Workflow auch dann konsistent, wenn das Team schnell voranschreitet.

💫 Mit Super Agents noch reibungsloser: Bei umfangreicheren Pipelines unterstützen ClickUp Super Agents die Editors im Hintergrund, indem sie auf stockende Aufgaben, versäumte Übergaben oder überfällige Überprüfungen achten. Sie zeigen die richtigen nächsten Schritte an, ohne dass jemand Threads durchforsten muss, und halten so den redaktionellen Flow auch dann am Laufen, wenn die Mitarbeiter viel zu tun haben.

StandUp Agent in Aktion: Automatisierung täglicher Check-ins und intelligente Aufgabenverteilung basierend auf der Chat-Teilnahme

📌 Beispiel: Als ein Blogbeitrag in den Status „Zur Überprüfung bereit“ verschoben wurde, hat ClickUp automatisch den zuständigen Editor getaggt und eine Slack-Benachrichtigung gesendet. Nach der Freigabe wurde dem Autor die Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum für den Abschluss der Bearbeitungen erneut zugewiesen. Dieser Prozess hat den Hin- und Her-Verkehr drastisch reduziert und den gesamten Feedback-Zyklus um die Hälfte verkürzt.

📽️ Video ansehen: So hilft Ihnen ClickUp Automations in Kombination mit KI dabei, innerhalb weniger Minuten Automatisierungen ohne Programmieraufwand zu erstellen:

Standardisieren Sie Ihren Prozess mit ClickUp-Vorlagen für die Blog-Produktion.

Standardisieren Sie Ihren Blog-Workflow mit wiederverwendbaren Vorlagen, die mit Aufgaben, Mitarbeitern und Checklisten für jede Phase vorinstalliert sind, indem Sie ClickUp-Vorlagen verwenden.

Ohne eine einheitliche Struktur wird die Blog-Produktion reaktiv. In der einen Woche werden Metadaten übersprungen, in der nächsten Woche wird der Designer zu spät hinzugezogen, und die Qualität wird ungleichmäßig.

Mit über 1000 gebrauchsfertigen Vorlagen von ClickUp lassen sich ClickUp-Aufgaben einfach ausführen und wiederholen. Jeder Beitrag kann denselben Checklisten, Unteraufgaben, Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten und Phasen folgen, wobei alle Rückmeldungen an einem Ort erfasst werden.

Dank dieser Sichtbarkeit lässt sich leicht erkennen, was auf dem richtigen Weg ist, was ins Stocken geraten ist und was Aufmerksamkeit erfordert, bevor es zu einer Krisensituation kommt.

Verwandeln Sie jeden Blogbeitrag in eine nachverfolgbare Aufgabe mit Mitarbeitern, Fälligkeitsdaten, Checklisten und Echtzeit-Fortschrittsanzeige für Ihren gesamten Inhalt mithilfe von ClickUp Aufgaben.

Hören Sie auf zu raten. Schreiben Sie, wonach Käufer suchen.

Sie können sich auf Blog-Themengeneratoren verlassen, um Blog-Ideen für Sie zu erstellen, aber oft benötigen Sie mehr als nur Blog-Ideen, um ansprechende Inhalte mit relevanten Keywords für Ihre treuen Leser zu erstellen.

Häufig müssen Sie die generierten Ideen mit Branchentrends, Suchmaschinenergebnissen und Keyword-Recherchen kombinieren, um SEO-orientierte Texte zu erstellen.

ClickUp macht diesen gesamten Prozess nahtlos. Von KI-gestützten Blog-Entwürfen über automatisierte Aufgabenverteilungen bis hin zu synchronisierten Inhaltskalendern bringt es alle beweglichen Teile in einem gemeinsamen Arbeitsbereich zusammen, um Inhalte mit einzigartigen Ideen zu erstellen.

Ganz gleich, ob Sie an Produktspezifikationen arbeiten, Team-Feedback verwalten oder auf den Launch-Tag hinarbeiten – ClickUp bietet Ihnen Klarheit und Geschwindigkeit ohne Kompromisse.

Insbesondere mit ClickUp Brain und ClickUp BrainGPT können Sie Ihre Blog-Entwürfe überprüfen und mit wenigen einfachen Eingaben hinsichtlich Sprache, Tonfall und Keyword-Platzierung optimieren.

Sind Sie bereit, Ihre Produkt- und Inhalt-Teams miteinander zu verbinden? Melden Sie sich völlig kostenlos bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen

Wie finde ich heraus, über welche Features ich zuerst schreiben sollte?

Beginnen Sie mit Tickets des Kundensupports, Einwänden beim Verkauf und Nutzungsanalysen. Features, die wiederkehrende Probleme lösen oder trotz ihres hohen Werts nur selten genutzt werden, eignen sich ideal für Blog-Inhalte.

Kann KI mir dabei helfen, Blog-Themenideen aus Produktspezifikationen zu generieren?

Ja. Tools wie ClickUp Brain können umfangreiche Produktdokumentationen zu blogtauglichen Gliederungen zusammenfassen, verschiedene Überschriften vorschlagen und sogar Einleitungsabsätze auf der Grundlage Ihrer Zielgruppe entwerfen.

Was ist das beste Blog-Format für funktionsorientierte Inhalte?

Beiträge zu Problemlösungen, Erweiterungen von Anwendungsfällen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen erzielen in der Regel die besten Ergebnisse. Passen Sie das Format an die Suchabsicht Ihrer Zielgruppe an, zum Beispiel ausführliche Informationen zu „Was ist X?“-Abfragen, Tutorials zu „Wie verwendet man X?“-Abfragen usw.

Überprüfen Sie dies vierteljährlich oder immer dann, wenn sich die Benutzeroberfläche des Produkts erheblich ändert. Veraltete Screenshots oder veraltete Features beeinträchtigen die Glaubwürdigkeit und die Suchmaschinenoptimierung.