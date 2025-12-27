Die 13 besten KI-Tools für Fernlehrer im Jahr [Jahr]

Sie wissen bereits, dass schülerzentriertes Lernen zu stärkerem Engagement und besseren Ergebnissen führt. Aber aufgrund begrenzter Zeit und wachsender Arbeit als Administrator kann dieses Ziel unerreichbar erscheinen.

Hier kann der richtige Einsatz von KI-Tools einen entscheidenden Unterschied machen. Sie übernehmen repetitive Aufgaben, die Ihre Zeit und Energie beanspruchen. Diese GenAI-Tools helfen Ihnen dabei, personalisiertere Lernpfade zu entwerfen, den Fortschritt kontinuierlich zu überwachen und zeitnahes Feedback zu geben.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die besten KI-Lehrtools für Pädagogen vor, die den Fernunterricht und personalisiertes Lernen unterstützen.

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten generativen KI-Tools für Fernlehrer und was jedes einzelne davon für Ihren Workflow leistet. 📊

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise*

Was macht ein gutes KI-Tool für Pädagogen aus?

Ein gutes KI-Tool für Lehrkräfte hilft Ihnen dabei, personalisierte Lernpfade vorzuschlagen und Ressourcen oder Inhalte bereitzustellen, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers zugeschnitten sind.

Hier sind einige erweiterte Features, auf die Sie bei GenAI-Tools für Lehrer achten sollten.

Genaue Benotung und Feedback: Bewerten Sie automatisch Quizfragen, bewerten Sie Kurzantworten oder überprüfen Sie Aufsätze und geben Sie gleichzeitig umsetzbares Feedback.

Adaptive Lern-Support: Identifizieren Sie Wissenslücken, schlagen Sie personalisierte Übungen vor und empfehlen Sie Ressourcen für den Lernstil jedes einzelnen Schülers.

Schnelle Erstellung von Inhalten: Entwerfen Sie Unterrichtspläne, generieren Sie Schreibaufgaben, fassen Sie Lesetexte zusammen oder erstellen Sie schnell Lernmaterialien.

Nahtlose Integration: Integrieren Sie die Plattformen reibungslos in Ihre bestehenden LMS, Kalender und Klassenraum-Managementsysteme, sodass Sie nicht zwischen mehreren Plattformen wechseln müssen.

Datenschutz und Sicherheit: Schützen Sie die Daten Ihrer Schüler und sorgen Sie für die Einhaltung von Vorschriften wie FERPA oder DSGVO.

Aufschlussreiche Analysen: Analysieren Sie Muster in den Leistungen, der Beteiligung und dem Engagement der Schüler, damit Sie frühzeitig eingreifen und Ihre Unterrichtsstrategien anpassen können.

Zusammenarbeit und Engagement: Holen Sie sich Tools, die Gruppenarbeit, Diskussionen und Echtzeit-Feedback unterstützen, um die Motivation der Schüler in Remote- oder Hybrid-Einstellungen aufrechtzuerhalten.

Hier sind die besten generativen KI-Tools, die Fernlehrern die Unterrichtsplanung, die Nachverfolgung von Schülern und den Unterricht erleichtern. 👇🏼

1. ClickUp (Bester All-in-One-Workspace für Planung, Benotung und Kommunikation)

84 % der Lehrer geben an, dass sie während ihrer regulären Arbeitszeit nicht genug Zeit haben, um Noten abzuschließen, Unterricht zu planen, Papierkram zu erledigen oder E-Mails von Eltern zu beantworten. Wenn jede Aufgabe in einem anderen Tool erledigt werden muss, dauert selbst einfache Arbeit länger als nötig.

ClickUp vereint alles in einem konvergenten KI-Workspace, sodass Sie mehr Zeit mit dem Unterrichten verbringen können, anstatt zwischen verschiedenen Apps hin und her zu wechseln. Dank KI versteht es Ihren Kontext und ruft sofort das auf, was Sie brauchen – keine Arbeitsüberlastung mehr!

Ihre Aufgaben, Quizze, Unterrichtspläne, Dokumente und Kommunikation bleiben in einem einzigen, übersichtlichen Workspace mit vernetzter KI miteinander verbunden.

So hilft Ihnen die Software für Projektmanagement von ClickUp Education dabei, den Fernunterricht reibungsloser zu gestalten:

Unterrichtsmaterialien und Anleitungen erstellen

ClickUp Brain, Ihr integrierter KI-Assistent, hilft Ihnen dabei, schnell Unterrichtspläne, Aufgabenstellungen, Projekt-Richtlinien und vieles mehr zu erstellen. Diese verantwortungsbewusste KI steht Ihnen direkt neben Ihren Unterrichtseinheiten, Dokumenten und Aufgaben zur Seite und unterstützt Sie genau dann, wenn Sie sie brauchen.

Erstellen Sie Lernmaterialien und personalisieren Sie diese für jeden Schüler mit ClickUp Brain.

So können Sie diese KI für Schüler nutzen, um Ihren Alltag entscheidend zu verbessern:

Intelligentere Unterrichtsplanung: Verwandeln Sie Ihre Notizen in einen übersichtlichen, lehrbaren Entwurf mit Zielen und Aktivitäten.

Schnellere Erstellung von Quizfragen: Generieren Sie in Sekundenschnelle Bewertungsfragen aus Ihren Texten oder Videos.

Klarere Anweisungen für jeden Lernenden: Vereinfachen Sie komplexe Anweisungen, um sicherzustellen, dass jeder Schüler die Aufgabe versteht.

Schnelles Feedback ohne Burnout: Geben Sie hochwertige, umsetzbare Kommentare, ohne den zeitaufwändigen manuellen Aufwand.

Probieren Sie diese Eingabeaufforderungen aus: Verwandeln Sie diese Notizen in einen 45-minütigen Plan mit Lernzielen und einer Abschlussaktivität.

Erstellen Sie fünf Multiple-Choice-Fragen für die 7. Klasse mit Antwortschlüsseln.

Vereinfachen Sie diese Anweisungen für ESL-Schüler der 6. Klasse

Fassen Sie diese Antwort zusammen und nennen Sie eine Stärke und einen Verbesserungsbereich.

Überspringen Sie die leere Seite. Beschreiben Sie Ihre Anforderungen, lassen Sie ClickUp Brain den Entwurf erstellen und beginnen Sie direkt mit dem Unterrichten. Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie einfach das ist.

Zentralisieren Sie Ressourcen und arbeiten Sie mit Kollegen zusammen.

Nachdem Sie mit Brain Ihre Materialien erstellt haben, können Sie diese mit ClickUp Docs in strukturierte, unterrichtsfertige Ressourcen umwandeln. Sie können Unterrichtspläne formatieren, in Echtzeit mit Kollegen zusammenarbeiten, Anweisungen für Aktivitäten hinzufügen, Bilder oder Links einbetten und diese mit Schülern oder Kollegen freigeben.

Arbeiten Sie mit anderen Lehrern zusammen und erstellen Sie Wissensdatenbanken mit ClickUp-Dokumenten.

ClickUp Docs fungiert auch als Ihr Wissensmanagementsystem und hilft Ihnen dabei, eine wachsende Bibliothek mit allem, was Sie unterrichten, aufzubauen. Kategorisieren Sie nach Fach oder Einheit, verwenden Sie durchsuchbare Tags, um sofort das zu finden, was Sie brauchen, und organisieren Sie wichtige akademische Dokumente Jahr für Jahr.

💡 Profi-Tipp: Die ClickUp-Vorlage für Unterrichtspläne für Hochschulen erleichtert die Unterrichtsplanung erheblich. Sie können ganz einfach Unterrichtspläne erstellen und benutzerdefiniert anpassen und dann alle Ihre Vorlesungsinhalte, Aufgaben und Prüfungen an einem Ort organisieren. Jede Lektion wird zu einer Aufgabe, deren Fortschritt Sie anhand klarer Statusangaben und Fälligkeitstermine verfolgen können. Fügen Sie einfach Ihre Gliederung aus Brain hinzu, geben Sie die Ziele und Aktivitäten ein und verwandeln Sie sie in eine lehrfertige Lektion, die Sie jedes Semester wiederverwenden können. Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie Unterrichtspläne und organisieren Sie Inhalte mit der ClickUp-Vorlage für Unterrichtspläne für Hochschulen.

Planen Sie Aufgaben für jede Aktivität oder Sitzung

ClickUp Aufgaben verwandeln Ihre Unterrichtspläne in einen übersichtlichen, nachverfolgbaren Workflow. Erstellen Sie eine Aufgabe für jede Unterrichtsstunde oder Hausaufgabe, fügen Sie Checklisten für Unterrichtsaktivitäten hinzu und hängen Sie alle erforderlichen Dateien oder Folien als Anhänge an.

Verwalten Sie Ihre Sitzungen und schließen Sie den Unterricht pünktlich ab – mit ClickUp Aufgaben.

Automatisieren Sie Routineaufgaben und reduzieren Sie Ihren Workload.

Wenn mehrere Aufgaben in Verzug geraten, sich das Feedback stapelt und noch ein Quiz überprüft werden muss, kann die manuelle Nachverfolgung schnell außer Kontrolle geraten. ClickUp bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, diesen Druck abzubauen: regelbasierte Automatisierung und KI-Agenten mit natürlicher Sprache, die Seite an Seite arbeiten.

ClickUp Automations kümmert sich um routinemäßige, sich wiederholende Workflows. Sie legen die Regel einmal fest, und ClickUp wendet sie konsequent an. Wenn beispielsweise ein Schüler eine Aufgabe einreicht, kann eine Automatisierung diese Aufgabe in Ihre Benotungsliste verschieben, den Status aktualisieren und sogar Erinnerungen für anstehende Benotungsfristen versenden.

Verwenden Sie vordefinierte Regeln oder erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Agenten, um Routineaufgaben zu automatisieren.

ClickUp AI Agents übernehmen die flexibleren Arbeiten, die nicht an vordefinierte Regeln gebunden sind.

Sie können einfach fragen: „Sammeln Sie alle Aufgaben, zu denen noch kein Feedback vorliegt, und fügen Sie sie einer Liste mit Prioritäten hinzu“ oder „Senden Sie eine Nachricht an die Schüler, deren Übermittlungen überarbeitet werden müssen. “ Der Agent versteht Ihre Anfrage und schließt die Aktion in Ihrem Workspace ab.

Automatisieren Sie Ihre Routineaufgaben durch Auslöser mit ClickUp AI Agents.

Helfen Sie Ihren Schülern, organisiert zu bleiben

Helfen Sie Ihren Schülern mit der Projektmanagement-Software ClickUp Student dabei, den Überblick über Hausaufgaben, Projekte und Erinnerungen zu behalten. Sie können Fortschritte markieren, ihre Arbeiten an Aufgaben anhängen, Kommentare hinzufügen und wissen immer, was noch zu erledigen ist und was bereits erledigt ist.

Der ClickUp-Kalender kann ihnen dabei helfen, ihre Woche zu planen, indem er Aufgaben, Tests und Wiederholungssitzungen an einem Ort visuell darstellt.

Planen und verwalten Sie Aufgaben, Aufträge und Fristen mühelos mit ClickUp Kalender.

Die besten Features von ClickUp

Anfragen sammeln und organisieren: Erstellen Sie mit Erstellen Sie mit ClickUp Forms anpassbare Formulare für Zulassungen, Übermittlungen von Kursarbeiten, Materialien und vieles mehr.

Halten Sie alle Details griffbereit: Notieren Sie Noten, Rubrik-Punkte, Kompetenzstufen oder Verhaltensnotizen direkt zu jeder Aufgabe oder jedem Auftrag mit Notieren Sie Noten, Rubrik-Punkte, Kompetenzstufen oder Verhaltensnotizen direkt zu jeder Aufgabe oder jedem Auftrag mit den Benutzerdefinierten Feldern in ClickUp

Fortschritte verfolgen: Visualisieren Sie die Klassenleistung, bewerten Sie den Fortschritt der Schüler, überwachen Sie die Kapazität des Klassenzimmers oder verwalten Sie Bestände – alles an einem Ort mit Visualisieren Sie die Klassenleistung, bewerten Sie den Fortschritt der Schüler, überwachen Sie die Kapazität des Klassenzimmers oder verwalten Sie Bestände – alles an einem Ort mit ClickUp Dashboards

Effiziente Zeitverwaltung: Visualisieren Sie Ihre gesamte Arbeit und Ihren Zeitplan an einem Ort mit ClickUp Kalender und Visualisieren Sie Ihre gesamte Arbeit und Ihren Zeitplan an einem Ort mit ClickUp Kalender und Zeitleiste , damit Sie Ihren Tag und Ihre Woche effizient planen können.

Halten Sie Unterhaltungen im Kontext: Richten Sie Chat-Kanäle ein, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen und Einzelpersonen oder Gruppen über Aktualisierungen zu informieren, indem Sie Richten Sie Chat-Kanäle ein, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen und Einzelpersonen oder Gruppen über Aktualisierungen zu informieren, indem Sie ClickUp Chat verwenden.

Zentralisieren Sie Ihre tägliche Planung: Schließen Sie Ihre anderen Tools über Schließen Sie Ihre anderen Tools über ClickUp-Integrationen an, um Kontextwechsel zu reduzieren.

Limitierungen von ClickUp

Der breite Bereich an Features kann für Erstbenutzer überwältigend sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet:

Es ist intuitiv, einfach und schnell, das zu erledigen, was ich zu erledigen habe. Ich finde, es hält wirklich sein Versprechen, die Anzahl der Klicks zu minimieren! Ich bin nie frustriert mit dem tool und denke nie „Warum kann ich nicht einfach xyz machen?“ Ohne dieses tool könnte ich meine Arbeit buchstäblich nicht erledigen und meine eigenen Sachen nicht im Blick behalten. Und es ist SO erschwinglich!

Es ist intuitiv, einfach und schnell, das zu erledigen, was ich zu erledigen habe. Ich finde, es hält wirklich sein Versprechen, die Anzahl der Klicks zu minimieren! Ich bin nie frustriert mit dem Tool und denke nie „Warum kann ich nicht einfach xyz machen?“ Ohne dieses Tool könnte ich meine Arbeit buchstäblich nicht erledigen und meine eigenen Sachen nicht im Blick behalten. Und es ist SO erschwinglich!

📮ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI-Tools täglich für persönliche Aufgaben, 55 % sogar mehrmals täglich. Wie sieht es mit KI am Arbeitsplatz aus? Mit einer zentralisierten KI, die alle Aspekte Ihres Projektmanagements, Wissensmanagements und Ihrer Zusammenarbeit unterstützt, können Sie jede Woche bis zu 3+ Stunden sparen, die Sie sonst mit der Suche nach Informationen verbringen würden, genau wie 60,2 % der ClickUp-Benutzer!

2. MagicSchool AI (Am besten geeignet für KI-generierte Unterrichtsplanung und lehrerorientierte Workflows)

via MagicSchool KI

MagicSchool vereint die Erstellung von Unterrichtseinheiten, das Unterstützen der Schüler und administrative Aufgaben in einer einzigen KI-Plattform.

Dies ist besonders nützlich für sonderpädagogische Förderbedürfnisse. Sie können IEP- und 504-Pläne, Verhaltensinterventionspläne, Vorschläge für Anpassungen und abgestufte Ressourcen erstellen, die jedem Lernenden den Zugang zum Unterricht erleichtern.

Das Freigeben Ihrer Arbeit ist genauso einfach. Exportieren Sie Lektionen in Google Docs oder Microsoft Word oder senden Sie sie ohne zusätzliche Formatierung direkt an Google Classroom oder Canvas.

Wenn Sie eine Sichtbarkeit darüber erhalten möchten, was funktioniert, bietet MagicSchool Analyse-Dashboards, die den Fortschritt der Schüler und Trends beim Engagement aufzeigen. So können Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage klarer Daten treffen.

Die besten Features von MagicSchool KI

Nutzen Sie die Option „Beispiel anzeigen” in jedem tool, um sich Beispiele anzusehen und das für Ihre Anforderungen passende tool auszuwählen.

Überspringen Sie komplizierte Eingabeaufforderungen und generieren Sie Ergebnisse in Sekundenschnelle, die Sie dennoch benutzerdefiniert an den Kontext Ihrer Schule anpassen können.

Vertrauen Sie auf integrierte Sicherheitsvorkehrungen, die Voreingenommenheit erkennen, sachliche Genauigkeit priorisieren und personenbezogene Daten schützen.

Limitierungen von MagicSchool KI

Oftmals können dabei die subtile Kreativität und der persönliche Ausdruck der Schüler übersehen werden, die nur ein Lehrer wirklich erkennen kann.

Preise für MagicSchool KI

Free

Plus: 12,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

MagicSchool KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MagicSchool KI?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Ich liebe die Zauberschule. Ich erstelle benutzerdefinierte Bots und lasse die Schüler diese für verschiedene Projekte verwenden. Ich kann die Protokolle der Schüler live überwachen. Die Schüler nutzten KI, um etwas über den technischen Entwurfsprozess zu lernen, und ich hatte den Kontext so gestaltet, als befänden sie sich auf einem Raumschiff auf dem Mars und würden schließlich die Eierfall-Herausforderung als „Notlandung“ durchführen.

Ich liebe die Zauberschule. Ich erstelle benutzerdefinierte Bots und lasse die Schüler diese für verschiedene Projekte verwenden. Ich kann die Protokolle der Schüler live überwachen. Die Schüler nutzten KI, um etwas über den technischen Entwurfsprozess zu lernen, und ich hatte den Kontext so gestaltet, als befänden sie sich auf einem Raumschiff auf dem Mars und würden schließlich die Eierfall-Herausforderung als „Notlandung“ durchführen.

3. Eduaide. ai (Am besten geeignet für die Erstellung differenzierter Unterrichtsmaterialien in wenigen Minuten)

via Eduaide.ai / AI

Mit Eduaide.ai können Sie mehr als 110 Arten von Unterrichtsmaterialien erstellen. Dazu gehören Quizze, Vokabellisten, gestützte Lektionen, Escape-Room-Aktivitäten, Klassenzimmerspiele und grafische Organizer.

Alle generierten Materialien basieren auf pädagogischen Grundlagen. Die Inhalte folgen etablierten Bildungsrahmenwerken und Best Practices, darunter strukturierte Unterrichtsmodelle wie das 5E-Framework.

Die Plattform erleichtert auch die Überprüfung der Arbeit. Ein Feedback-Bot liefert umsetzbare, rubrikbasierte Kommentare zu den Arbeiten der Schüler. Darüber hinaus können Sie mit dem Assessment Builder Fragen mit einstellbarem Schwierigkeitsgrad und verschiedenen Formaten erstellen.

Die besten Features von Eduaide.ai

Brainstormen Sie mit Erasmus KI-Assistent, um Unterrichtsideen zu verfeinern und maßgeschneiderte Unterrichtsmaterialien zu erstellen, die zu Ihren Unterrichtszielen passen.

Exportieren Sie Ressourcen direkt in Google Docs, Microsoft Word oder PDF, um sie freizugeben, zu drucken oder zu bearbeiten.

Erstellen Sie Materialien in mehreren Sprachen, um mehrsprachige Lernende in Ihrem Unterricht besser zu unterstützen.

Einschränkungen von Eduaide.ai

Die Tools für die Bearbeitung des Workspace können sich eingeschränkt und umständlich anfühlen, was es schwierig macht, Inhalte direkt innerhalb der Plattform zu ändern.

Preise für Eduaide. /AI

Free

Pro: 5,99 $/Monat

Schulen und Schulbezirke: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Eduaide. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Lehrer haben schon lange bevor „Gamification” zum Schlagwort wurde, spielerische Ansätze verwendet. Das spielbasierte Lerntool „The Oregon Trail” wurde 1971 von Don Rawitsch, Bill Heinemann und Paul Dillenberger für den Geschichtsunterricht in der 8. Klasse entwickelt. In diesem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Wagenführers, der eine Gruppe von Siedlern auf ihrer Reise von Missouri nach Oregon in den 1840er Jahren begleitet. Das Spiel vermittelt Geschichte anhand von Konsequenzen und zeigt, wie Entscheidungen und Kompromisse die Form der Reise der Siedler bestimmt haben.

Bonus: ClickUp BrainGPT fungiert als Ihr KI-Assistent auf dem Desktop und vereint kontextbezogene KI, Informationssuche und Workflow-Automatisierung in allen Tools, die Sie für den Online-Unterricht verwenden. Anstelle separater KI-Registerkarten und verstreuter Ressourcen erhalten Sie ein intelligentes System, das Ihre Kurse, die Arbeiten Ihrer Schüler und Ihre Aufgaben im Unterricht bereits kennt. So unterstützt ClickUp BrainGPT den Fernunterricht: Wählen Sie je nach Art der Lektion oder des Inhalts, den Sie erstellen, aus den besten KI-Modellen wie GPT, Claude und Gemini.

Erhalten Sie Antworten, die auf Ihrem tatsächlichen akademischen Kontext basieren, wie z. B. Fortschritt der Schüler, Unterrichtspläne und Notizen, anstatt allgemeine Web-Ergebnisse.

Finden Sie Dateien oder Referenzen sofort in ClickUp, Google Drive, LMS-Inhalten und freigegebenen Team-Ordnern.

Erstellen Sie Ressourcen für Schüler, schreiben Sie Feedback oder erstellen Sie Klassen-Updates, ohne Zeit für die Erstellung von Eingabeaufforderungen aufwenden zu müssen.

Nutzen Sie die sprachgesteuerte Funktion „Talk to Text“ , um Vorlesungsideen zu diktieren, Aufgaben zuzuweisen, Nachrichten an Eltern zu senden oder Meetings zusammenzufassen, während Sie unterrichten oder sich im Raum bewegen. Durchsuchen Sie Ihre Unterrichtsmaterialien und nutzen Sie führende KI-Modelle, um mit ClickUp BrainGPT Lernressourcen zu generieren.

4. Brisk Teaching (am besten geeignet für die Bearbeitung gemäß Lehrplänen und die sofortige Anpassung von Unterrichtsinhalten)

via Brisk Teaching

Brisk ist ein KI-Tool für Pädagogen, mit dem Sie Unterrichtsinhalte gestalten und das Lernen personalisieren können, ohne Ihren bestehenden Workflow zu verlassen.

Sie können schnell Unterrichtsmaterialien wie Präsentationen, Notizen, Podcast-Skripte und interaktive Aktivitäten erstellen. Außerdem lässt sich Brisk direkt in Google-Tools integrieren, sodass Feedback ganz einfach gegeben werden kann. Wählen Sie einen Feedback-Stil und fügen Sie Kommentare direkt in Google Docs ein, um Ihre Schüler effektiver anzuleiten.

Das Feature „Inspect Writing” bietet eine Video-Wiedergabe des Schreibprozesses jedes einzelnen Schülers vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Version. Sehen Sie, was die Schüler getippt, gelöscht, eingefügt und überarbeitet haben, einschließlich ihrer Reaktionen auf Feedback. So lassen sich Schwierigkeiten beim Schreiben leichter diagnostizieren und Verbesserungen hervorheben.

Die besten Features von Brisk Teaching

Übersetzen Sie digitale Texte in über 50 Sprachen, um das Lernen für eine vielfältige Klasse zugänglich zu machen.

Schützen Sie Schülerdaten durch die Einhaltung der FERPA- und COPPA-Vorschriften, die für den Einsatz in Schulen oder Schulbezirken unerlässlich sind.

Integrieren Sie sie direkt in Google Docs, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive und mehr, ohne Ihren gewohnten Workflow zu verlassen.

Limitierungen von Brisk Teaching

Es handelt sich hauptsächlich um eine Browser-Erweiterung, sodass sie nur einen begrenzten Wert bietet, wenn Sie offline oder außerhalb webbasierter Tools arbeiten.

Preise für Brisk Teaching

Free

Schulen und Schulbezirke: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Brisk Teaching

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Brisk Teaching?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Ich benutze es seit zwei Jahren. Es ist großartig. Die Schule, an der ich derzeit unterrichte, hat die aktualisierte Version gekauft, die noch besser ist.

Ich benutze es seit zwei Jahren. Es ist großartig. Die Schule, an der ich derzeit unterrichte, hat die aktualisierte Version gekauft, die noch besser ist.

5. ChatGPT (Am besten geeignet für offene Erklärungen, Ideenfindung und flexible Unterstützung der Schüler)

über ChatGPT

ChatGPT ist mehr als nur ein KI-Schreibtool. Laden Sie Informationen zu Ihren Schülern hoch, wie z. B. Stärken oder Lernpräferenzen, und es erstellt personalisierte Unterrichtspläne, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Lernenden zugeschnitten sind.

Mit benutzerdefinierten GPTs können Sie außerdem Vorlagen und Ressourcen in Ihrer gesamten Schule standardisieren. Alles, was Sie mit ChatGPT for Teachers freigeben, wird standardmäßig nicht zum Trainieren von Modellen verwendet, und die Daten werden durch Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und SSO geschützt.

Außerdem helfen sie Ihnen dabei, leichter eine Verbindung zu mehrsprachigen Schülern herzustellen. Übersetzen Sie Anweisungen, Rubriken, Neuigkeiten aus dem Unterricht oder E-Mails in Sprachen wie Spanisch, Französisch, Italienisch und viele mehr, ohne dass Ihre Botschaft an Genauigkeit und Professionalität einbüßt.

Die besten Features von ChatGPT

Planen Sie Unterrichtseinheiten, führen Sie die Bearbeitung der Materialien gemeinsam durch und geben Sie Projekte an Ihr Team frei.

Erstellen Sie Präsentationen in Canva und laden Sie Ihre Unterrichtspläne oder Dateien aus Google Drive oder Microsoft 365 hoch.

Entdecken Sie gebrauchsfertige Unterrichtsideen und greifen Sie direkt im Produkt auf KI-Vorschläge für Lehrer zu, die von Pädagogen freigegeben werden.

Limit von ChatGPT

Da die Plattform unter Umständen sachlich falsche Antworten generiert, müssen Sie die Richtigkeit der Inhalte dennoch überprüfen, bevor Sie diese an Ihre Schüler freigeben.

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $ pro Monat

Pro: 200 $ pro Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2: 4,7/5 (über 1900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 280 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Ich unterrichte online und nutze ChatGPT, um Vorlesungen und Aufgaben zu erstellen, mit denen ich die gewünschten Ergebnisse erziele. Ohne diesen Fokus würde ich abschweifen und mich ablenken lassen, daher nutze ich das Tool, um meine wichtigsten Punkte zu identifizieren, aber auch, um zusätzlichen Kontext zu schaffen, den ich den Studierenden in Form von Vorlesungsskripten zur Verfügung stelle. Ich füge die Notizen zu meinen PowerPoint-Präsentationen hinzu und erstelle dann Handouts, die ich online veröffentliche.

Ich unterrichte online und nutze ChatGPT, um Vorlesungen und Aufgaben zu erstellen, mit denen ich die gewünschten Ergebnisse erziele. Ohne diesen Fokus würde ich abschweifen und mich ablenken lassen, daher nutze ich das Tool, um meine wichtigsten Punkte zu identifizieren, aber auch, um zusätzlichen Kontext zu schaffen, den ich den Studierenden in Form von Vorlesungsskripten zur Verfügung stelle. Ich füge die Notizen zu meinen PowerPoint-Präsentationen hinzu und erstelle dann Handouts, die ich online veröffentliche.

6. Wayground (Am besten geeignet für gamifizierte Quizze und die Einbindung von Schülern in Echtzeit)

via Wayground

Wayground (ehemals Quizizz) hat sich von einem einfachen Quiz-Tool zu einer umfassenden KI-Lernplattform entwickelt. Sie können eine Vielzahl von Bildungsinhalten erstellen, darunter Bewertungen, Quizze, Lektionen, Lesetexte, Lernkarten und interaktive Videos, wobei Ihnen über 18 verschiedene Fragetypen zur Verfügung stehen.

Jede von Ihnen durchgeführte Sitzung enthält detaillierte Informationen auf Klassen- und Schülerebene, die Sie bearbeiten, herunterladen, ausdrucken oder mit Eltern und Erziehungsberechtigten freigeben können.

Wayground bietet Ihnen außerdem Zugang zu Millionen öffentlich zugänglicher Ressourcen, die von anderen Lehrern erstellt wurden. Nutzen Sie Ressourcen aus der Bibliothek, um sie als Live-Sitzungen oder Hausaufgaben zuzuweisen, oder integrieren Sie einzelne Fragen in Ihren Unterricht und Ihre Aktivitäten.

Die besten Features von Wayground

Generieren Sie Ressourcen in wenigen Minuten mithilfe von KI, indem Sie eine Eingabeaufforderung eingeben, ein Dokument hochladen oder eine Webseite-URL einfügen.

Automatisieren Sie die Benotung von offenen Fragen und Audio-Antworten, indem Sie die Einstellungen für das Fach, die Klassenstufe und die Bewertungskriterien festlegen.

Die Auswahl der Spielmodi hilft, das Lernen interessant zu gestalten, darunter Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode und mehr.

Limitierungen von Wayground

Es gibt keine Möglichkeit, einzelne Schüler während des Quiz einfach zu entfernen oder zu pausieren. Wenn also jemand den Raum verlässt oder aus dem Unterricht gerufen wird, müssen Sie letztendlich jede Frage für alle beenden.

Preise für Wayground

Starter: Kostenlos

Schulen und Schulbezirke: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Wayground-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,8/5 (über 540 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wayground?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Ich liebe Quizizz. Meine Schüler haben wirklich Spaß daran. Ich kann sie zwischen den Klassen gegeneinander antreten lassen, um zu sehen, welche Klasse die höchste Genauigkeit bei einer Bewertung erreicht, und sie lieben es, die Musik auszuwählen, die sie während des Spiels hören möchten.

Ich liebe Quizizz. Meine Schüler haben wirklich Spaß daran. Ich kann sie zwischen den Klassen gegeneinander antreten lassen, um zu sehen, welche Klasse die höchste Genauigkeit bei einer Bewertung erreicht, und sie lieben es, die Musik auszuwählen, die sie während des Spiels hören möchten.

👀 Wussten Sie schon? Sechzig Prozent der Pädagogen setzen mittlerweile KI in ihren Klassenzimmern ein. Jüngere Lehrer sind dabei führend: Die unter 26-Jährigen geben an, KI-Tools am häufigsten für den Unterricht und die Unterstützung ihrer Schüler zu nutzen.

7. Gradescope (am besten geeignet für die optimierte Benotung von handschriftlichen, digitalen und MINT-Prüfungen)

via Gradescope

Gradescope ist eine Online-Plattform für die Benotung und Bewertung, die für die Bearbeitung großer Mengen von studentischen Arbeiten bei gleichbleibend hoher Feedback-Qualität entwickelt wurde. Sie unterstützt viele Formate der Übermittlung, darunter handschriftliche Prüfungen, Arbeitsblätter, Antwortbögen, getippte Antworten und sogar Programmieraufgaben.

Sie können mit den zuvor geplanten Rubriken beginnen oder während der Benotung neue entwerfen. Wenn Sie während der Benotung Punkte oder Kriterien anpassen, aktualisiert die Plattform rückwirkend die Punktzahlen für alle Übermittlungen, um die Änderung widerzuspiegeln.

Gradescope KI beschleunigt den Prozess weiter, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen. Es gruppiert ähnliche Antworten automatisch, sodass Sie diese als Stapel überprüfen und benoten können.

Um Fairness zu gewährleisten, verwendet das tool einen fragebasierten Workflow und verbirgt die Identität der Studierenden (Namen und E-Mail-Adressen) während der Benotung. Dies minimiert Verzerrungen und ermöglicht es Ihnen, sich ganz auf die Qualität jeder einzelnen Antwort zu konzentrieren.

Die besten Features von Gradescope

Analysieren Sie Statistiken auf Fragen- und Rubrikebene, um häufige Fehler und Lernlücken zu identifizieren.

Senden Sie Noten mit einem Klick an Ihre Schüler oder exportieren Sie sie in Ihr Notenbuch, um eine einfache Nachverfolgung durchzuführen.

Integrieren Sie die Plattformen in gängige LMS-Systeme wie Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle und Sakai für die Synchronisierung von Teilnehmerlisten und den nahtlosen Export von Noten.

Einschränkungen von Gradescope

Das rubrikbasierte Bewertungssystem kann für komplexe oder kreative Aufgaben, die sich nicht eindeutig in starre Rubrikkategorien einordnen lassen, einschränkend sein.

Preise für Gradescope

Basic : Kostenlos

Institutionell: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Gradescope

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Gradescope?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Ich verlasse mich stark auf Gradescope, um MCQ-Fragen zu benoten, die im Unterricht mit einem MCQ-Bubblesheet erledigt werden. Gradescope macht den Prozess extrem einfach, indem es sich nahtlos in Blackboard integriert, um die Schülerliste abzurufen und sie automatisch mit dem jeweiligen Schüler-Bubblesheet zu verknüpfen.

Ich verlasse mich stark auf Gradescope, um MCQ-Fragen zu benoten, die im Unterricht mit einem MCQ-Bubblesheet erledigt werden. Gradescope macht den Prozess extrem einfach, indem es sich nahtlos in Blackboard integriert, um die Schülerliste abzurufen und sie automatisch mit dem jeweiligen Schüler-Bubblesheet zu verknüpfen.

8. Curipod (Am besten geeignet für interaktive Unterrichtspräsentationen und Aktivitäten zur Förderung der Schülerbeteiligung)

via Curipod

Curipod ist eine webbasierte interaktive Lehrplattform, die auf der Erstellung von KI-gestützten Folien und Aktivitäten basiert. Sie können damit komplette Lektionen, kurze Wiederholungen und spannende Unterrichtsaktivitäten für den Fernunterricht erstellen.

Der Einstieg ist ganz einfach. Erstellen Sie mit Curipod KI Lektionen von Grund auf neu oder laden Sie vorhandene Folien aus PowerPoint oder Google Slides hoch. Anschließend können Sie Ihre Lektion mit interaktiven Elementen wie Umfragen, Zeichnungen oder Wortwolken ergänzen.

Wenn Schüler mit Antworten, Zeichnungen oder offenen Antworten reagieren, gibt Curipod sofortiges, rubrikbasiertes KI-Feedback. Curipod unterstützt auch den Datenschutz der Schüler und ist vollständig FERPA- und COPPA-konform, was es zu einer sicheren Wahl für Fernunterricht macht.

Die besten Features von Curipod

Erstellen Sie vollständige, standardkonforme Unterrichtseinheiten für jedes Fach und jede Klassenstufe, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung eingeben.

Sehen Sie sich Ansichten zu den Berichten über die Teilnahme am Unterricht, die Antworten einzelner Schüler und häufige Missverständnisse an, um den Unterricht zu gestalten.

Bieten Sie ansprechende Testvorbereitungsstunden für staatliche Prüfungen (wie STAAR, CAASPP) und ACT mit anpassbarem KI-Feedback an.

Limitierungen von Curipod

Das QR-Code-System zur Moderation der Antworten der Schüler funktioniert nicht immer reibungslos.

Preise für Curipod

Free

Premium: 24 $/Monat

Schule und Schulbezirk: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Curipod

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Curipod?

Eine G2-Bewertung lautet:

Was mir an Curipod am besten gefällt, ist, dass es meinen Unterricht verbessert und interaktiv gestaltet und dass die Schüler mit ihren Chromebooks darauf zugreifen können. Ich finde es auch toll, dass Curipod mithilfe von KI-Technologie Unterrichtseinheiten für Sie erstellen kann und dass es bereits von Ihnen erstellte Unterrichtseinheiten „curifizieren” kann, um sie interaktiv zu gestalten. Es ist ein wirklich wunderbares tool!

Was mir an Curipod am besten gefällt, ist, dass es meinen Unterricht verbessert und interaktiv gestaltet und dass die Schüler mit ihren Chromebooks darauf zugreifen können. Ich finde es auch toll, dass Curipod mithilfe von KI-Technologie Unterrichtseinheiten für Sie erstellen kann und dass es bereits von Ihnen erstellte Unterrichtseinheiten „curifizieren” kann, um sie interaktiv zu gestalten. Es ist ein wirklich wunderbares tool!

🌟 Bonus: Mit nur wenigen Befehlen in natürlicher Sprache können Pädagogen in ClickUp einen Super-Agenten erstellen, um wiederholende Aufgaben zu automatisieren und zu optimieren, Echtzeit-Support zu bieten und das Engagement der Schüler zu steigern. Hier sind einige Beispiele dafür, was Super-Agenten leisten können: Automatisierte Unterrichtsplanung: Erstellen Sie Unterrichtskonzepte, schlagen Sie Ressourcen vor und erstellen Sie Checklisten für jede Klasse auf der Grundlage von Lehrzielen oder vergangenen Unterrichtseinheiten.

Zeitpläne und Erinnerungen: Planen Sie automatisch Unterrichtseinheiten, senden Sie Erinnerungen an Schüler und führen Sie die Nachverfolgung der Fälligkeitsdaten für Aufgaben durch.

Verteilung von Inhalten: Teilen Sie Unterrichtsmaterialien, Links und Hausaufgaben über Chats oder Aufgabenverteilungen mit Ihren Schülern.

Nachverfolgung des Fortschritts: Überwachen Sie die übermittelten Arbeiten der Schüler, kennzeichnen Sie überfällige Arbeiten und stellen Sie den Lehrern tägliche oder wöchentliche Berichte zum Fortschritt zur Verfügung.

Q&A-Support: Beantworten Sie häufig gestellte Fragen von Schülern zu Aufgaben, Fristen oder Inhalten des Unterrichts in Chat-Kanälen oder Direktnachrichten.

Feedback-Erfassung: Sammeln Sie nach jeder Unterrichtsstunde Feedback von den Schülern und fassen Sie die Erkenntnisse für den Lehrer zusammen.

🧠 Wissenswertes: Klassenzimmer nutzen KI auf neue Weise. Die beliebtesten Tools im Bildungsbereich sind KI-gestützte Lernspiele mit 51 Prozent. Dicht dahinter folgen adaptive Lernplattformen mit 43 Prozent und automatisierte Benotungssysteme mit 41 Prozent, die beide dazu beitragen, das Lernen zu personalisieren und die Workload zu verringern.

9. Diffit (Am besten geeignet für die Anpassung eines einzelnen Textes an mehrere Lesestufen)

via Diffit

Die Differenzierung von Unterrichtsmaterialien ist zeitaufwändig, kann jedoch die Zugänglichkeit des Lernens für jeden Schüler grundlegend verändern. Diffit ist ein KI-basiertes Lehrmittel, das Ihnen dabei hilft, indem es Lernressourcen generiert, die auf unterschiedliche Lese- und Sprachniveaus zugeschnitten sind.

Geben Sie einfach ein Thema ein, fügen Sie Text ein, laden Sie ein Dokument hoch oder geben Sie einen Webseiten- oder Video-Link frei. Das tool wandelt diese dann in differenzierte Passagen und Aktivitäten um, die auf das Leselevel Ihrer Schüler zugeschnitten sind.

Außerdem erhalten Sie grafische Organizer und Hilfsmittel, die die Schüler bei der Aufschlüsselung komplexer Ideen unterstützen und ihnen helfen, diese besser zu verstehen und selbstbewusster darauf zu reagieren.

Die besten Features von Diffit

Exportieren Sie Ressourcen als PDF-Dateien, Dokumente mit Bearbeitungsmöglichkeiten in Google Docs, Slides oder Formularsowie als Microsoft 365-Dateien für den einfachen Einsatz im Unterricht.

Passen Sie die Standards, die Tiefe der Wissensstufen und die Einzelziele des Vokabulars an Ihre Unterrichtsziele an.

Beziehen Sie aktuelle Ereignisse, Trendthemen und ansprechende Texte ein, um das Lesenlernen in allen Fächern sinnvoller zu gestalten.

Limitierungen von Diffit

Dem Tool fehlen integrierte Dashboards zur Nachverfolgung des Lernfortschritts der Schüler oder Feedback-Analysen, um den Lernfortschritt zu verfolgen.

Preise von Diffit

Kostenlose Testversion

Einzelne Lehrkräfte : 14,99 $ pro Monat

Schulen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Diffit-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Diffit?

Eine Reddit-Rezension sagt:

Ich habe das PDF-Import-Feature genutzt und bin begeistert davon. Damit lassen sich großartige Folien und Notizbücher erstellen. Ich habe festgestellt, dass man bei jeder KI-Textverarbeitung sehr spezifische und detaillierte Anweisungen geben muss.

Ich habe das PDF-Import-Feature genutzt und bin begeistert davon. Damit lassen sich großartige Folien und Notizbücher erstellen. Ich habe festgestellt, dass man bei jeder KI-Textverarbeitung sehr spezifische und detaillierte Anweisungen geben muss.

10. Turnitin (Am besten geeignet für Plagiatserkennung, akademische Integrität und Einblicke in das KI-Schreiben)

via Turnitin

Turnitin ist eine Plattform für akademische Integrität und Bewertung, mit der Sie unzulässige Zitate und kopierte Texte in studentischen Arbeiten aufspüren können.

Mit diesem tool können Sie Übermittlungen mit einer umfangreichen Datenbank aus Webseiten, wissenschaftlichen Zeitschriften und zuvor eingereichten Arbeiten vergleichen, um „Ähnlichkeitsberichte” zu erstellen. Diese Berichte zeigen, wo Quellen korrekt verwendet wurden und wo möglicherweise Probleme mit Zitaten bestehen.

Da KI-generierte Inhalte immer häufiger vorkommen, hebt das Tool auch die Wahrscheinlichkeit hervor, dass Teile einer Übermittlung von Tools wie ChatGPT geschrieben wurden. So können Sie besser einschätzen, wie viel von der Arbeit tatsächlich vom Studierenden selbst verfasst wurde.

Wenn Ihre Schüler handschriftliche oder papierbasierte Bewertungen abschließen, können Sie die Antworten einscannen und zur digitalen Benotung in das System übertragen.

Die besten Features von Turnitin

Fügen Sie Inline-Kommentare hinzu, wenden Sie QuickMarks an, verwenden Sie Rubriken und geben Sie den Schülern mündliches oder mediales Feedback.

Erkennen Sie Versuche der Textmanipulation, darunter weißer Text, eingefügte Zeichen und Zeichenaustausch.

Nahtlose Integration in beliebte Lernmanagementsysteme wie Canvas und Moodle, die Single Sign-On unterstützen.

Limit von Turnitin

Es kann originale oder ordnungsgemäß zitierte Arbeiten fälschlicherweise als Plagiate kennzeichnen, was zu zusätzlichen Überprüfungen sowohl für Schüler als auch für Lehrer führt.

Preise für Turnitin

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Turnitin

G2: 4,2/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wussten Sie schon? Das 1987 von Neil Fleming entwickelte VARK-Modell hilft Ihnen zu verstehen, wie Ihre Schüler am besten lernen. Es werden vier Lerntypen unterschieden: Visuell: Schüler merken sich Diagramme, Schaubilder und Farben am besten.

Auditiv: Durch das Anhören von Erklärungen, Vorträgen oder Diskussionen können sie Informationen besser aufnehmen.

Lesen/Schreiben: Notizen, Artikel und schriftliche Anweisungen sind ihre bevorzugten tools.

Kinästhetisch: Praktische Aktivitäten und Übungen aus dem realen Leben sorgen dafür, dass das Gelernte bei ihnen hängen bleibt. Mit diesen Erkenntnissen können Sie Ihren Unterricht an verschiedene Lernstile anpassen und jedem Schüler zum Erfolg verhelfen.

11. Khanmigo (Am besten geeignet für geführtes Nachhilfeunterricht und Konzeptbeherrschung mit KI-Unterstützung)

via Khanmigo

Mit Khanmigo können Sie schnell Unterrichtspläne, Quizfragen, Exit-Tickets, Rubriken, Unterrichtseinleitungen und Schülergruppen erstellen, die auf unterschiedliche Lernbedürfnisse zugeschnitten sind. Außerdem erhalten Sie auf Abruf Zusammenfassungen der Schülerarbeiten, um den Fortschritt zu überprüfen und Bereiche zu identifizieren, in denen die Lernenden unterstützt werden müssen.

Da das Tool mit dem Lernökosystem der Khan Academy verbunden ist, hat es Zugriff auf eine große und vertrauenswürdige Bibliothek mit Lektionen, Videos und Übungen zu vielen verschiedenen Themen. Sie erhalten lehrplanorientierte Inhalte, ohne Zeit mit der Suche nach zuverlässigen Ressourcen zu verbringen.

Die besten Features von Khanmigo

Erstellen Sie erste Entwürfe für E-Mails, Rubriken, Aufgabenstellungen und Aktivitäten im Unterricht mit den richtigen Antworten.

Personalisieren Sie den Unterricht, indem Sie Anreize schaffen, die auf den Interessen der Schüler basieren, wie Taylor Swift oder Roblox.

Überprüfen und verwenden Sie frühere Arbeiten, indem Sie auf Ihren Khanmigo-Chatverlauf zugreifen.

Einschränkungen von Khanmigo

Studierende, die sich mit fortgeschrittenen Themen wie Analysis oder Physik beschäftigen, finden die Erklärungen von Khanmigo möglicherweise extrem einfach.

Preise von Khanmigo

Lehrkräfte: Kostenlos

Übergeordnete Personen und Lernende: 4 $/Monat

Familien: 4 $/Monat

District Tools: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Khanmigo-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Turnitin?

Eine G2-Bewertung lautet:

Was mir an der Khan Academy am besten gefällt, ist das selbstbestimmte Lernen. Ich kann Lektionen zuweisen, die zu unserem Mathematiklehrplan passen, und die Schüler können diese während der Förderstunden oder zu Hause abschließen.

Was mir an der Khan Academy am besten gefällt, ist das selbstbestimmte Lernen. Ich kann Lektionen zuweisen, die zu unserem Mathematiklehrplan passen, und die Schüler können diese während der Förderstunden oder zu Hause abschließen.

12. Education Copilot (Am besten geeignet für die schnelle Erstellung von Unterrichtsplänen, Rubriken und Unterrichtsdokumenten)

via Education Copilot

Education Copilot ist eine KI-gestützte Plattform für die Unterrichtsplanung und die Erstellung von Inhalten, mit der Sie Ihre Vorbereitungszeit verkürzen können. Mit dem integrierten KI-Unterrichtsplaner können Sie in wenigen Sekunden vollständig strukturierte Unterrichtspläne für jedes Fach oder Konzept erstellen.

Passen Sie jede Ressource benutzerdefiniert an, indem Sie das Niveau, den Umfang und die Struktur anpassen, damit der Inhalt besser zu Ihren Lehrplanzielen und den Bedürfnissen Ihrer Schüler passt.

Education Copilot bietet Ihnen einen schnellen Einstieg, sodass Sie mehr Zeit für den Unterricht und weniger Zeit für die Formatierung von Arbeitsblättern oder das Erstellen von Plänen von Grund auf aufwenden müssen.

Die besten Features von Education Copilot

Greifen Sie auf KI-generierte Vorlagen für Unterrichtspläne, Schreibaufgaben, Schülerberichte, Projektentwürfe und vieles mehr zu.

Erstellen Sie Handouts, die wichtige Themen, Konzepte oder Fachbereiche sowohl für Sie als auch für Ihre Schüler klar und übersichtlich darstellen.

Nutzen Sie über 10 integrierte tools, um während und nach dem Unterricht Zeit zu sparen.

Einschränkungen von Education Copilot

Die Plattform unterstützt nur Englisch und Spanisch, wodurch viele andere weit verbreitete Sprachen außen vor bleiben.

Preise für Education Copilot

30 Tage Testversion kostenlos nutzen

Lehrer: 9 $/Monat

Schulen und Schulbezirke: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Education Copilot

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Interessante Tatsache: Schüler der Oberstufe nutzen GenAI, um das Lernen zu vereinfachen. 67 % verwenden es, um komplizierte Konzepte zusammenzufassen und zu verstehen, 61 % verlassen sich darauf, um Ideen für Hausarbeiten zu schreiben, und 55 % nutzen es, um ihre eigenen Lernmaterialien zu erstellen.

13. Kahoot! (Am besten geeignet für unterhaltsame, wettbewerbsorientierte Lernspiele und Live-Quizze)

Kahoot! ist eine spielbasierte Lernplattform, die Unterrichtseinheiten in interaktive Quizze und Aktivitäten verwandelt. Sie eignet sich besonders gut, um das Engagement der Schüler zu steigern, das Verständnis in Echtzeit zu überprüfen und Energie in den Unterricht zu bringen.

Sie können innerhalb weniger Minuten „Kahoots” (Kahoot-Quizze) erstellen und diese live durchführen oder als Übungen zum Selbststudium oder als Hausaufgaben zuweisen. Die Fragen können Bilder, Videos und Medien aus der integrierten Bibliothek von Kahoot enthalten, um das Lernerlebnis visueller und unterhaltsamer zu gestalten.

Die Schüler nehmen von ihren eigenen Geräten aus teil, während die Fragen auf einem gemeinsamen Bildschirm angezeigt werden, was die Teilnahme kollaborativ und schnell macht.

Dank Barrierefreiheits-Features wie Vorlese-Support, Kontrastmodus und Bildschirmlesegerät-Kompatibilität kann jeder Lernende bequem teilnehmen.

Die besten Features von Kahoot!

Erstellen Sie Aktivitäten mit verschiedenen Fragetypen wie Umfragen, Rätseln, Wortwolken, offenen Fragen und Fragen mit Antwortfeldern.

Verwenden Sie vorhandene Kahoots aus der öffentlichen Bibliothek wieder oder passen Sie sie an, um Zeit zu sparen und auf gemeinsamen Ideen aufzubauen.

Analysieren Sie Berichte und Analysen nach dem Spiel, um die Leistung der Klasse zu messen.

Limitierungen von Kahoot!

Kahoot!-Fragen sind auf Multiple-Choice- oder Richtig/Falsch-Formate beschränkt, sodass die Schüler keine eigenen Antworten erstellen oder ihre Überlegungen darlegen können.

Preise für Kahoot!

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kahoot! Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 390 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2880 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Kahoot!?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich finde es toll, dass meine Schüler es so sehr mögen! Ich finde es toll, dass sie ihre Spanischkenntnisse und ihren Wortschatz auf unterhaltsame und einfache Weise üben können. Sie genießen auch den freundschaftlichen Wettbewerb unter Gleichaltrigen.

Ich finde es toll, dass meine Schüler es so sehr mögen! Ich finde es toll, dass sie ihre Spanischkenntnisse und ihren Wortschatz auf unterhaltsame und einfache Weise üben können. Sie genießen auch den freundschaftlichen Wettbewerb unter Gleichaltrigen.

Automatisieren Sie Unterrichtsaufgaben mit ClickUp und priorisieren Sie das Lernen Ihrer Schüler

Fernunterricht sollte nicht als ständiger Kompromiss zwischen personalisiertem Lernen und Verwaltungsaufwand empfunden werden. Die besten KI-Lehrtools für Pädagogen bieten Möglichkeiten, Aufgaben zu verwalten, Inhalte zu erstellen und den Fortschritt der Schüler in Ihrem gesamten Schulbezirk zu verfolgen.

Testen Sie vor der Entscheidung kostenlose Testversionen und Demos in realen Szenarien. Durch praktische Tests stellen Sie sicher, dass Sie eine Plattform wählen, die Zeit spart und Ihre Schüler unterstützt.

Wenn Sie eine Plattform suchen, die Unterrichtsplanung, Inhaltserstellung, Nachverfolgung von Aufgaben und Schüleranalysen vereint, ist ClickUp eine leistungsstarke Option. Dank der KI-gestützten Inhaltserstellung, zentralisierten Dokumenten, Aufgaben, Automatisierungen und Dashboards können Sie unterrichten, ohne zwischen mehreren Apps wechseln zu müssen.

Die Community von ClickUp ist von 14 Millionen auf über 24 Millionen Benutzer gewachsen, wobei in letzter Zeit über 10 Millionen neue Anmeldungen hinzukamen. Diese Akzeptanz zeigt, wie viele Pädagogen und Teams sich für einen einzigen Ort entscheiden, um ihre Arbeit zu erledigen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und vereinfachen Sie Ihren Workflow im Fernunterricht.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wenn Sie auf der Suche nach den besten generativen KI-Tools sind, die Ihnen die Unterrichtsplanung erleichtern, ist ClickUp einen Versuch wert. Es unterstützt sowohl die kreativen als auch die praktischen Aspekte der Unterrichtsplanung. Mit ClickUp Brain können Sie die Kernideen für Ihren Unterricht entwerfen, während Sie mit ClickUp Docs diese Ideen in einen vollständigen Plan umsetzen können, der leicht zu verwalten, zu aktualisieren und jedes Semester wiederzuverwenden ist.

Ja. Viele KI-Tools können Quizfragen, Multiple-Choice-Fragen und sogar kurze schriftliche Antworten automatisch bewerten, indem sie die Richtigkeit überprüfen und Bewertungsrubriken befolgen. Sie bieten den Schülern sofortiges Feedback und sparen den Lehrern Zeit. Die Lehrer können jedoch weiterhin die Endnoten überprüfen, um Fairness zu gewährleisten, insbesondere bei kreativen oder offenen Arbeiten.

KI-Tools sammeln Informationen über Schüler, um das Lernen zu personalisieren. Daher müssen Sie sicherstellen, dass die Daten sicher gespeichert sind und nur autorisierte Personen darauf zugreifen können. Sie müssen auch sicherstellen, dass sie nicht für Nachverfolgung oder Werbezwecke verwendet oder ohne Zustimmung freigegeben werden. Durch die Überprüfung der Datenschutzrichtlinien und Berechtigungen können Sie die Daten Ihrer Schüler schützen.

Einige der besten KI-Präsentationsersteller für Fernvorlesungen auf Universitätsniveau sind Canva und Curipod. Mit Canva können Sie in wenigen Minuten Folien entwerfen, indem Sie mithilfe von KI Layouts, Grafiken und sogar komplette Folienpräsentationen aus einer kurzen Eingabe vorschlagen lassen. Curipod sorgt für Interaktivität, indem es Folien mit Umfragen, Wortwolken, Zeichnungen und Diskussionsanregungen generiert, die die Studierenden auch aus der Ferne motivieren.

KI-Tools helfen Ihnen dabei, das Lernerlebnis zu personalisieren, indem sie die Inhalte an das Tempo, die Stärken und den Stil jedes einzelnen Schülers anpassen. KI kann Übungsfragen vorschlagen, gezieltes Feedback geben und Ressourcen empfehlen, die auf die Bedürfnisse des Schülers zugeschnitten sind. Sie können KI-Erkenntnisse auch nutzen, um Schüler zu gruppieren, die Support zu einem bestimmten Thema benötigen.

KI-Benotungsassistenten geben Ihnen sofortige Bewertungen für Quizfragen und kurze Antworten, wodurch Sie die Workload reduzieren und schneller Feedback geben können. Die traditionelle Benotung dauert länger, ermöglicht Ihnen jedoch eine genauere Bewertung von Kreativität, Argumentation und persönlichem Ausdruck. Der beste Ansatz besteht darin, KI für repetitive Überprüfungen zu verwenden, während Sie sich auf eine tiefergehende Bewertung konzentrieren. So können Sie beispielsweise beurteilen, wie gut ein Schüler Argumente aufbaut, Konzepte anwendet oder originelle Ideen ausdrückt.