18 kostenlose, editierbare Vorlagen für Nachhilfelehrer im Jahr 2025

Nachhilfeunterricht ist heute mehr als nur Unterrichten. Es geht darum, Unterrichtsstunden zu verwalten, Ziele zu protokollieren, Nachverfolgung von Fortschritten zu betreiben, übergeordnete Personen auf dem Laufenden zu halten und dennoch jedem Schüler mit Energie gegenüberzutreten .

Hier kommen Vorlagen für Nachhilfestunden ins Spiel! Sie geben Ihren Sitzungen Struktur, schaffen mentalen Freiraum und helfen Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Lernprozess jedes einzelnen Schülers, den Sie unterstützen.

In diesem Leitfaden finden Sie die besten Vorlagen für Nachhilfestunden, von der Unterrichtsplanung bis zur Nachverfolgung von Feedback.

Was sind Vorlagen für Nachhilfestunden?

Vorlagen für Nachhilfestunden sind vorgefertigte Layouts, die häufig für Lehrpläne oder die Unterrichtsplanung verwendet werden und Nachhilfelehrern helfen, schnell professionell aussehende Lernmaterialien zu erstellen.

Das bedeutet weniger Zeitaufwand für Papierkram und mehr Zeit, um mit Ihren Schülern in Verbindung zu treten, ihre Bedürfnisse zu verstehen und ihren Fortschritt zu feiern.

Das Beste daran? Sie helfen Ihnen, organisiert zu bleiben, ohne die persönliche Note zu verlieren, die Nachhilfe so sinnvoll macht.

Was macht eine gute Vorlage für Nachhilfestunden aus?

Das macht eine gute Vorlage für Nachhilfestunden aus:

Klares und einfaches Design: Suchen Sie nach einer guten Vorlage für Nachhilfestunden, die Unordnung und Verwirrung vermeidet. Sie führt Sie reibungslos durch die Aufgaben, ohne Sie oder Ihre Schüler zu überfordern

Flexibel und anpassbar: Suchen Sie nach einer Vorlage, die auch einen Bereich von Stilen und Schülerbedürfnissen berücksichtigt. Damit können Sie Suchen Sie nach einer Vorlage, die auch einen Bereich von Stilen und Schülerbedürfnissen berücksichtigt. Damit können Sie Unterrichtspläne , Ziele, Nachhilfe-Flyer und Notizen anpassen, ohne sich an starre Formate gebunden zu fühlen

Organisierte Nachverfolgung des Fortschritts: Wählen Sie die besten Vorlagen aus, die einfache Möglichkeiten zur Erfassung von Erfolgen und Herausforderungen bieten und Ihnen helfen, Muster anhand farbkodierter Visualisierungen zu erkennen und Ihre Unterrichtsstrategien effektiv anzupassen

Zeitsparende Features: Wählen Sie eine gute Vorlage für den Nachhilfeunterricht, um sich wiederholende Arbeit zu reduzieren, sodass Sie weniger Zeit mit Papierkram verbringen müssen. Mit gebrauchsfertigen Wählen Sie eine gute Vorlage für den Nachhilfeunterricht, um sich wiederholende Arbeit zu reduzieren, sodass Sie weniger Zeit mit Papierkram verbringen müssen. Mit gebrauchsfertigen Beispielen für Unterrichtspläne und Anweisungen können Sie sich schnell und konsistent vorbereiten

Integrierte Terminplanungstools: Wählen Sie Vorlagen für Nachhilfestunden, die Terminplanungsfunktionen enthalten oder mit solchen integriert sind, damit Sitzungen, Erinnerungen und Fristen organisiert und mit Sichtbarkeit versehen bleiben

Ressourcenmanagement: Nachhilfedienste sind effektiver, wenn Ressourcen leicht zugänglich sind. Entscheiden Sie sich daher für die besten Vorlagen für Nachhilfestunden, die Ihnen Zugriff auf einen Speicherplatz für Unterrichtsmaterialien, Bilder, Flyervorlagen, Mindmaps und hilfreiche tools bieten

Die 18 besten Vorlagen für Nachhilfelehrer zur Verbesserung Ihrer Nachhilfedienste

Sind Sie bereit, Ihre Nachhilfedienste von Grund auf zu verändern? Hier sind die 18 besten Vorlagen für Nachhilfestunden für jeden Anwendungsfall von ClickUp, der Alles-App für die Arbeit:

1. ClickUp-Vorlage für Projektvorschläge für Nachhilfeprogramme

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie professionelle Angebote mit der ClickUp-Vorlage für Nachhilfeprogramme

Der Start einer neuen Nachhilfeinitiative beginnt mit einem klaren Vorschlag. Die ClickUp-Vorlage für Nachhilfeprogramme ist wie Ihr ruhiger, organisierter Projektmanager in einer Box. Sie bietet Platz für alles, was wichtig ist – Ziele, Zeitleiste, Umfang, Ressourcen und sogar Risiken.

Es dient als Planungsdokument und überzeugendes Argument für Schulverwaltungen oder potenzielle Investoren. Geben Sie einfach Ihren Plan ein, fügen Sie Ihre Erkenntnisse hinzu, und schon haben Sie einen Vorschlag, der gut aussieht und durchdacht klingt.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Präsentieren Sie Ihre Ideen auf eine Weise, die ausgefeilt und durchdacht wirkt

Speichern Sie alle Angebots-Versionen und unterstützenden Dokumente in einem ClickUp-Space

Beziehen Sie die Budgetierung und Ressourcenplanung von Anfang an in die Unterhaltung mit ein

Führen Sie die Nachverfolgung von Genehmigungen und Überarbeitungen von Stakeholdern anhand von Kommentaren und Aufgaben durch

Bietet Space für die Beschreibung des Lehrplans, der Bewertungsstrategien, der Technologieintegrationen und der erwarteten Lernergebnisse.

🔑 Ideal für: Nachhilfelehrer, Coaching-Teams oder Bildungs-Startups, die strukturierte Programme für Schulen, Plattformen oder Privat entwickeln.

Benutzerdefinierte Stimme: Hier ist, was Sid Babla, Koordinator des Wohlfühlprogramms am Dartmouth College Student Welfare Center, über die Verwendung von ClickUp zu sagen hatte: Wir verwenden ClickUp, um unsere Pipeline für die Erstellung von Social-Media- und Digital-Media-Inhalten zu verwalten und zu verfolgen. So können wir den Status jedes einzelnen Inhalts (in Bearbeitung, muss überarbeitet werden, geplant usw.) sowie den verantwortlichen Designer einsehen. Außerdem entfällt die langwierige E-Mail-Kommunikation, da der Kommentarbereich für jede Aufgabe dazu genutzt werden kann, Aufgaben/nächste Schritte zu besprechen und zu delegieren (was der Nachverfolgung und Überwachung unseres Inhaltszyklus dient). Wir verwenden ClickUp, um unsere Pipeline für die Erstellung von Social-Media- und Digital-Media-Inhalten zu verwalten und zu verfolgen. So können wir den Status jedes einzelnen Inhalts (in Bearbeitung, muss überarbeitet werden, geplant usw.) sowie den verantwortlichen Designer einsehen. Außerdem entfällt die langwierige E-Mail-Kommunikation, da der Kommentarbereich für jede Aufgabe dazu genutzt werden kann, Aufgaben/nächste Schritte zu besprechen und zu delegieren (was der Nachverfolgung und Überwachung unseres Inhaltszyklus dient).

2. ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung von Tutoren

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung von Tutoren für einen reibungslosen Onboarding-Prozess

Die ersten Tage der Anstellung eines Nachhilfelehrers können seine gesamte Lehrerkarriere formen. Die ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung von Nachhilfelehrern nimmt Ihnen den unangenehmen, chaotischen Teil der Einstellung ab, bei dem Sie sich fragen: „Wo soll ich überhaupt anfangen?“ Sie ist Ihre Checkliste hinter den Kulissen und bietet einen strukturierten Einarbeitungsablauf, der Orientierungsaufgaben, die Bestätigung der Richtlinien, Plattformschulungen und Leistungsziele umfasst.

Alles hat seinen Platz – Schulungsschritte, Dokumenteneinreichungen, Lehrfähigkeiten und wichtige Richtlinien. Jeder Abschnitt der Vorlage ist mit relevanten Dokumenten, Formularen oder Kursen verknüpft. Ganz gleich, ob Sie fünf oder fünfzig Tutoren einstellen, diese Vorlage bietet Ihnen durchgängige Konsistenz und Compliance.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Organisieren Sie alle Schulungs- und Dokumentationsaufgaben in einer Checkliste

Weisen Sie Mentor-Sitzungen, Unterrichtsbeobachtungen und Meilenstein-Bewertungen zu

Fügen Sie Referenzmaterialien wie Lehrleitfäden und Bewertungsrubriken hinzu

Vermeiden Sie Unklarheiten durch klare Zeitleiste und Checkliste

🔑 Ideal für: HR-Teams in Nachhilfeagenturen, Bildungsdirektoren und Schuladministratoren, die andere mit ins Boot holen möchten.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die verschiedenen Ansichten in ClickUp, die Ihnen die Arbeit abnehmen! Verwenden Sie die Vollständige Liste, um alle Tutoren auf einmal anzuzeigen, und den Onboarding-Kalender, um Ihre Schulungen zu planen. Behalten Sie den Überblick über den Fortschritt mit der Ansicht „Onboarding-Prozess“, organisieren Sie die Informationen zu den Nachhilfelehrern mit der Tabelle „Neue Mitarbeiter“ und ermöglichen Sie ihnen, Formulare mit minimalem Aufwand abzuschließen, indem Sie das Formular „Onboarding für neue Mitarbeiter“ verwenden. Vergessen Sie nicht die Ansicht „Ressourcen“ – sie ist Ihre zentrale Anlaufstelle für alles, was Ihre Nachhilfelehrer benötigen.

3. ClickUp-Vorlage für den Marketingplan eines Nachhilfegeschäfts

Kostenlose Vorlage herunterladen Entwickeln Sie umsetzbare Marketingstrategien mit der ClickUp-Vorlage für den Marketingplan für Nachhilfegeschäfte

Sind Sie es leid, Marketingideen aus verstreuten Notizen und unausgereiften Gedanken zusammenzuflicken? Die Vorlage für den Marketingplan für Nachhilfebetriebe fasst alles in einem visuellen Hub zusammen – vom Branding über die Zielgruppenansprache bis hin zur Erstellung von Inhalt und der Nachverfolgung –, sodass Sie Ihr Geschäft mit Zuversicht ausbauen können.

Sie erhalten einen klaren Fahrplan vom Ziel bis zum Wachstum. Damit können Sie Ihre Ziele festlegen, sie in kleine Handlungsschritte (auch als „Key Results“ bezeichnet) unterteilen und alles von dem Aufwand bis zu den Auswirkungen verfolgen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Setzen Sie klare Ziele, die erreichbar sind und mit Ihren Zielsetzungen übereinstimmen

Visualisieren Sie Ihre Strategie und legen Sie mit der Ansicht Zeitleiste Fristen für jede Aufgabe fest

Überwachen Sie die Kampagnenleistung über integrierte Dashboards

Verfolgen Sie den Fortschritt mit intelligenten Benutzerdefinierten Feldern wie „Aufwand“, „Aufgabentyp“, „Quartal“ und „Auswirkung“

🔑 Ideal für: Nachhilfebetreiber, Marketingleiter und Bildungsunternehmer, die ihr Geschäft bewusst ausbauen möchten und sich nicht nur auf Glück oder Empfehlungen verlassen wollen.

🎥 Ansehen: Erfahren Sie, wie Sie ClickUp als Lehrer nutzen können:

4. ClickUp-Vorlage für den Social-Media-Marketingplan für Nachhilfebetriebe

Kostenlose Vorlage herunterladen Sorgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für den Social-Media-Plan für Nachhilfebetriebe für Konsistenz über alle Plattformen hinweg

Wenn Ihr Nachhilfegeschäft nicht in den sozialen Medien vertreten ist, verpassen Sie einen wichtigen Wachstumskanal. Mit der ClickUp-Vorlage für den Social-Media-Plan für Nachhilfegeschäfte können Sie Ihre Online-Präsenz auf mehreren Plattformen strategisch planen, terminieren und optimieren.

Es wurde für Tutoren und Bildungsteams entwickelt, die einen einheitlichen Ton und eine einheitliche Stimme in ihrer Markenbotschaft fördern möchten. Der visuelle Kalender hilft Ihnen, zu sehen, was ansteht, während die Aufgabe Ansichten es Ihnen leicht macht, Beiträge zuzuweisen, Aufgaben zu ersetzen und Fristen zu verwalten.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Ideen als Karte zu ordnen und zu erweitern, sie nach Plattform zu organisieren und Team-Mitglieder zur Mitwirkung einzuladen

Führen Sie die Nachverfolgung der Leistung mit benutzerdefinierten Engagement-Dashboards durch

Weisen Sie Autoren, Designern oder Community-Managern Aufgaben zu

Planen und betrachten Sie Ihre Social-Media-Beiträge mit der integrierten Kalender-Ansicht

🔑 Ideal für: Nachhilfelehrer, Social-Media-Manager, Inhalt-Teams und Gründer von Nachhilfemarken, die Vertrauen aufbauen und im Gedächtnis bleiben möchten.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Nebenjobs für Lehrer

5. ClickUp-Vorlage für Schüler

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Notizen und wichtige Termine mit der ClickUp-Vorlage „Student Tracker“

Die ClickUp-Vorlage „Student Tracker” hilft Ihnen dabei, jeden Aspekt Ihres akademischen Lebens zu organisieren. Sie wurde für Studenten, akademische Coaches und Plattformen entwickelt, die mit mehreren Personen, Fächern und Aufgaben über ein Semester hinweg arbeiten.

Dieses Lerntool bietet einen zentralen Speicherort für Vorlesungsnotizen, Lesesummierungen und Aufgaben. Es umfasst außerdem To-do-Listen, Notenverfolgung, Terminübersichten und Aufgabenarchive – alles vollständig anpassbar. Sie können Ihr Semester mit Ordnern, Tags und wiederkehrenden Aufgabe-Erinnerungen organisieren.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Legen Sie tägliche, wöchentliche und langfristige akademische Ziele fest, um den akademischen Fortschritt mit Meilenstein-Ansichten zu überprüfen

Organisieren Sie Vorlesungsnotizen, Zusammenfassungen von Lerngruppen und Lesestoff in übersichtlichen, mit Beschreibung versehenen Ansichten

Tag jede Aufgabe nach Thema und Typ, damit Sie nie den Überblick über die Nachverfolgung verlieren

Verwalten Sie sowohl Notizen als auch Aufgaben in einer freigegebenen Vorlage

🔑 Ideal für: Schüler, Studenten und Lerngruppen, die Inhalte, Notizen und Termine für verschiedene Fächer und Semester verwalten.

6. ClickUp-Vorlage für die Lehrplanplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Entwerfen Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen einen Lehrplan mithilfe der ClickUp-Vorlage für die Lehrplanplanung

Die ClickUp-Vorlage für die Lehrplanplanung bringt Struktur, Flow und Teamarbeit in Ihre Unterrichtsplanung. Sie wurde für Pädagogen entwickelt, die in freigegebenen Fächern oder Jahrgängen arbeiten, und sorgt dafür, dass die Unterrichtspläne transparent sind und den institutionellen Standards entsprechen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie die Klassenliste, um alle Ihre aktuellen, fertiggestellten und bevorstehenden Klassen an einem Ort zur Nachverfolgung zu erfassen

Fügen Sie Details zu benutzerdefinierten Feldern für Lesungen, Aufgaben, Quizfragen und Projekt-Zeitleiste hinzu

Erstellen Sie einen Ordner pro Fach oder Jahrgangsstufe – strukturieren Sie ihn so, wie es für Sie am besten funktioniert

Zeigen Sie nur Ihre zugewiesenen Klassen an, indem Sie die Ansicht „Meine Klassen” mit dem Modus „Immer mich verwenden” verwenden

Arbeiten Sie bei der Entwicklung des Lehrplans mit Abteilungsleitern oder Lehrassistenten zusammen

🔑 Ideal für: Professoren, Tutoren, Community-Coaches, Kursentwickler und Lehrplanplaner, die gemeinsam Lehrpläne erstellen oder eine Bearbeitung vornehmen.

7. ClickUp-Vorlage für den Plan im College

Kostenlose Vorlage herunterladen Erstellen Sie relevante und strategische Unterrichtspläne mit der ClickUp-Vorlage für Unterrichtspläne für Hochschulen

Was wäre, wenn Ihre Unterrichtspläne eher wie ein strategischer Entwurf als wie eine in letzter Minute erstellte Checkliste wirken würden? Die Vorlage für College-Unterrichtspläne von ClickUp verleiht Ihrer akademischen Planung mit dem bewährten ADDIE-Framework – Analyse, Design, Entwicklung, Implementierung und Bewertung – Struktur und Fluss.

Die Lektionen sind übersichtlich nach Klassenstufen gruppiert, und der Fortschritt wird auf einer flexiblen Tafel visualisiert. Pädagogen können Vorträge nach Modulen planen, sie mit Kurscodes kennzeichnen und direkt mit Lesematerial und Ressourcen verknüpft. Und was noch? Sie können ClickUp Brain für die Unterrichtsplanung nutzen, um Inhalte zu skizzieren, Lernziele zu verfeinern oder Unterrichtsstrategien in Sekundenschnelle neu zu gestalten.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Integrieren Sie Aufgaben, Rubriken und ergänzende Materialien in jede Sitzung

Verwenden Sie Tags und Ordner, um zwischen mehreren Kursen oder Abschnitten zu unterscheiden

Füllen Sie detaillierte Unterrichtsinformationen mit Benutzerdefinierten Feldern für Ziele, Unterrichtsstruktur, Links zu Bewertungsformularen und mehr aus

Laden Sie detaillierte Pläne und Ressourcen mithilfe spezieller Dateien und Website-Felder hoch

🔑 Ideal für: Hochschullehrer, akademische Kurskoordinatoren und Lehrassistenten, die mehrere Kurse oder Klassenstufen nach dem ADDIE-Modell planen.

📢 ClickUp-Hinweis: Verwenden Sie ClickUp Brain, um automatisch Unterrichtspläne zu erstellen, Ziele neu zu formulieren oder Recherchen mit Hilfe von KI-Prompts in Stichpunkten zusammenzufassen – alles in Ihrem Dokument. Erstellen Sie maßgeschneiderte Unterrichtspläne mit ClickUp Brain

8. ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Sitzungen und führen Sie Nachverfolgung des Verhaltens mit der ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung

Die Planung von Unterrichtseinheiten für mehrere Klassen kann ohne ein zentrales System chaotisch werden. Die ClickUp-Vorlage für die Unterrichtsplanung wurde entwickelt, um Pädagogen dabei zu helfen, jede Klasse in überschaubare, organisierte Teile zu unterteilen – eine Liste pro Klasse und eine Aufgabe pro Unterrichtseinheit.

Von der Nachverfolgung der Anwesenheit über Verhaltensnotizen bis hin zur Übertragung von Aktivitäten – damit erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihren Unterricht. Planen Sie wöchentliche oder monatliche Lektionen in großen Mengen, protokollieren Sie Reflexionen aus dem Unterricht über Kommentare und behalten Sie mit der gefilterten Tagesansicht den Überblick über das aktuelle Geschehen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erstellen Sie für jede Sitzung eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum, Zeitschätzung und Lehreraufgaben, die abgeschlossen ist

Fügen Sie vollständige Unterrichtspläne in die Beschreibungen von Aufgaben ein oder hängen Sie Dokumente und Materialien direkt an

Beobachten Sie, welche Lektionen abgeschlossen, noch ausstehend oder zu überprüfen sind, und passen Sie Zeitleiste ganz einfach an Feiertage, Unterbrechungen oder Feedback an

Reflektieren Sie in Echtzeit mit zeitgestempelten Kommentaren nach jeder Sitzung, um die Nachverfolgung zu ermöglichen, was gearbeitet hat und was verbessert werden kann

Zeigen Sie die Ansicht der Verteilung der Lektionen nach Tag, Woche oder Einheit an, mit integrierten Abhängigkeiten für Vorbereitungsarbeiten und zu erbringende Leistungen der Schüler

🔑 Ideal für: Lehrer der Klassenstufen K-12, Unterrichtskoordinatoren und Privat, die ein einfaches System zur Planung von Unterrichtseinheiten und zur Nachverfolgung der Teilnahme suchen.

💡 Bonus: Bringen Sie Ihre Nachhilfessitzungen mit KI auf die nächste Stufe Probieren Sie ClickUp Brain MAX aus – die KI-Super-App, die Ihre Nachhilfebedürfnisse wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Beenden Sie die Überlastung durch zu viele tools, erledigen Sie Aufgaben mit Ihrer Stimme, erstellen und organisieren Sie Unterrichtsvorlagen, weisen Sie Aufgaben zu und optimieren Sie Ihren gesamten Nachhilfe-Workflow – alles an einem Ort. So geht's: Durchsuchen Sie ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und alle Ihre verbundenen Apps sowie das Internet sofort nach Unterrichtsplänen, Arbeitsblättern, Fortschrittsberichten von Schülern und vielem mehr

Verwenden Sie Talk to Text , um Fragen zu stellen, Unterrichtsnotizen zu diktieren oder Ihren Nachhilfe-Workflow per Spracheingabe zu verwalten – freihändig und von überall aus

Ersetzen Sie Dutzende von Premium-KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einzige, unternehmensgerechte Lösung, die Kontext und Intelligenz in Ihren Nachhilfeunterricht bringt Halten Sie Ideen fest, geben Sie Anweisungen weiter und erledigen Sie Aufgaben viermal schneller mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX

9. ClickUp-Vorlage für die Schülerausbildung

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie den Überblick über Ihre Kurse mit der ClickUp-Vorlage für die Schülerausbildung

Es ist oft schwierig, alle Aufgaben, Projekte und Fristen während des gesamten Schuljahres mit mehreren Schülern im Blick zu behalten. Die ClickUp-Vorlage für die Schülerausbildung hilft Schülern dabei, Aufgaben, Lernsitzungen, Prüfungsvorbereitungen und außerschulische Aktivitäten an einem einzigen Ort zu planen.

Benutzerdefinierte Ansichten unterstützen sowohl Selbstlerner als auch Teilnehmer in traditionellen Klassenräumen. Darüber hinaus fördert es ein Gefühl der Bildungsunabhängigkeit und hilft den Schülern dabei, ihre langfristigen Ziele im Blick zu behalten.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie Kursnummer, Leistungspunkte und Abschlussnote, um Informationen zu visualisieren

Stärken Sie das Selbstvertrauen durch strukturierte Lernpfade und Wiederholungen

Verfolgen Sie Fälligkeitstermine, Aufgaben und Notizen an einem Ort mit übersichtlichen, bearbeitbaren Aufgaben

Fügen Sie Erinnerungen, Anhänge und Checklisten hinzu, um von Anfang bis Ende die Kontrolle zu behalten

🔑 Ideal für: Schüler und Studenten, die mehrere Kurse, Leseaufgaben und Hausarbeiten unter einen Hut bringen müssen.

10. ClickUp-Vorlage für Lernanalysen

Kostenlose Vorlage herunterladen Analysieren Sie mit der ClickUp-Vorlage zur Lernanalyse, was funktioniert und was nicht

Haben Sie jemals eine Unterrichtsstunde beendet und sich gefragt: „Was ist eigentlich hängen geblieben?“ Die ClickUp-Vorlage zur Lernanalyse ist Ihr Raum, um inne zu halten, zu reflektieren und zu sehen, was funktioniert hat.

Entwickelt für Pädagogen, die glauben, dass das Lernen nicht mit dem Unterricht endet, hilft es Ihnen, jede Sitzung aufzuschlüsseln, das Verständnis der Schüler zu analysieren und Ihren Ansatz anzupassen. Mit Visualisierungen und Berichten wird es einfacher denn je, Fortschritte zu verfolgen und Lücken zu identifizieren. Als Ergebnis unterstützt es datengestützte Maßnahmen zur Verbesserung der Lernergebnisse.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Fügen Sie Ihre Erkenntnisse direkt nach dem Unterricht hinzu, solange sie noch frisch sind, indem Sie die Ansicht der Tabelle verwenden

Verwenden Sie die Board-Ansicht, um Ihre Daten zu organisieren und Lernmuster zu erkennen

Sammeln Sie Ideen, geben Sie Feedback und weisen Sie Aufgaben den Mitgliedern des Teams zu

Heben Sie Module mit hoher und niedriger Leistung hervor, um strategische Verbesserungen vorzunehmen

🔑 Ideal für: Bildungsanalysten, Lernunterstützungsteams und Schulberater, die ihren Unterricht verbessern möchten, indem sie sich auf Lernmuster, Verhaltensweisen und Fortschritte einstellen.

🧠 Wissenswertes: Schüler, die regelmäßig gezielte Nachhilfe erhalten, lernen in der Regel deutlich mehr und erzielen einen Fortschritt, der drei bis fünfzehn zusätzlichen Monaten entspricht. Diese Unterstützung hilft einem durchschnittlichen Schüler, seine Leistung vom 50. Perzentil auf etwa das 66. Perzentil zu steigern.

11. ClickUp-Vorlage für Stundenplan und Zeitstudie

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwalten Sie Ihre Zeit sinnvoll mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne und Zeitstudien

Zeit ist eine kostbare Ressource, insbesondere im Unterricht. Die ClickUp-Vorlage für Stundenpläne und Zeitstudien ist ideal für Schüler und Lehrer, die alle ihre Kurse an einem Ort zur Nachverfolgung haben, sehen möchten, was sie in der Vergangenheit gelernt oder unterrichtet haben , und sehen möchten, was derzeit auf ihrem Stundenplan steht.

Es bietet verschiedene Ansichten, wie z. B. „Zeitleiste“, um Ihren akademischen Werdegang Jahr für Jahr zu verfolgen, „Priorität“, um sich auf das zu konzentrieren, was gerade passiert, und „Sophomore“ (oder das Jahr, in dem Sie sich gerade befinden), um Ihre aktuelle Studienbelastung benutzerdefiniert anzupassen. Mit integrierten Diagrammen und Optionen für wiederholende Aufgaben erhalten Sie einen klaren Überblick über den Wochenplan.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verfolgen Sie Ihre Kurse über die Jahre hinweg mit der Zeitleiste-Ansicht, die Ihnen eine klare Übersicht über Ihren akademischen Werdegang verschafft

Identifizieren Sie ungenutzte oder überlastete Zeitfenster im Kalender

Verwenden Sie gefilterte Ansichten, um Trends bei der Verteilung der Unterrichtszeit zu untersuchen

Verwenden Sie die Kalender-Ansicht, um Ihren Zeitplan zu visualisieren und wichtige Termine oder Ereignisse nie zu verpassen

🔑 Ideal für: Studierende, die ein übersichtliches, benutzerfreundliches System suchen, um ihre Kurse und Lernaktivitäten an einem Ort zu organisieren.

📮 ClickUp Insight: 18 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeit übernimmt. Um dies zu erreichen, muss eine KI in der Lage sein, die Prioritäten für jede Aufgabe in einem Workflow zu verstehen, die notwendigen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt. ClickUp hat jedoch Nutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings ganz einfach anhand ihrer Priorität in freie Zeitfenster in Ihrem Kalender eingeplant werden können. Über ClickUp Brain können Sie auch benutzerdefinierte Automatisierungseinstellungen für Routineaufgaben einrichten. Verabschieden Sie sich von zeitraubenden Aufgaben!

12. ClickUp-Vorlage für die Checkliste für das Planen für Schüler

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Vorlage für die Checkliste für die Planung der Schüler stellen Sie sicher, dass Sie keinen Schritt verpassen

Den Überblick über alle schulischen Aufgaben zu behalten, kann überwältigend sein, muss es aber nicht. Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste für Schüler ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool, mit dem Schüler alle ihre Aufgaben organisieren können, von Hausaufgaben über Prüfungen bis hin zu persönlichen Lernzielen.

Die Checkliste ist in akademische, außerschulische und administrative Kategorien unterteilt, die jeweils eigene Fälligkeitsdaten und Unteraufgaben haben.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Teilen Sie Ihre akademischen Aufgaben in überschaubare, nachverfolgbare Listenpunkte auf

Bleiben Sie konzentriert mit nach Priorität oder Fälligkeitsdatum gruppierten Ansichten, damit Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht

Kennzeichnen Sie Elemente je nach Dringlichkeit oder Thema mit Farbe, um Prioritäten leichter zu setzen

Fügen Sie die Details der Aufgabe hinzu, hängen Sie Anhänge an und markieren Sie Fortschritte direkt in jedem Checklistenelement

🔑 Ideal für: Schüler, die eine klare und praktische Möglichkeit suchen, organisiert zu bleiben, Überforderung zu reduzieren und die Nachverfolgung aller schulischen Aufgaben zu gewährleisten.

13. ClickUp-Vorlage für Stundenpläne

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie die Arbeitszeiten und Auszahlungen jedes Mitarbeiters mit der ClickUp-Vorlage für Stundenpläne

Die ClickUp-Vorlage für Stundenpläne wurde für eine präzise Terminplanung entwickelt und unterteilt Ihren Tag in überschaubare Zeitblöcke. Sie eignet sich hervorragend für Nachhilfelehrer, die Sitzungen mit verschiedenen Schülern koordinieren müssen, oder für Schüler, die ihre Lernroutinen verwalten möchten.

Verwenden Sie diese Terminplan-Vorlage, um Ihre Zeitschätzungen mit der tatsächlich erfassten Zeit zu vergleichen und Trends in Bezug auf Arbeitsaufwand und Effizienz zu erkennen. Darüber hinaus enthält sie farbcodierte Zeit-Blöcke, automatische Erinnerungen und eine Integration in tägliche To-do-Listen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Visualisieren Sie Stundenpläne mithilfe von Zeitblockierungstechniken

Kombinieren Sie wiederkehrende Kurse, Meetings und freie Zeit in einer Ansicht

Reduzieren Sie den Wechsel der Aufgabe durch gruppierte Aktivitäten und Pufferzeiten

Passen Sie Ihre Routine dynamisch an, ohne die Sichtbarkeit zu verlieren

🔑 Ideal für: Vielbeschäftigte Schüler, Privatlehrer und Zeitmanagement-Enthusiasten, die Zeit- und Leistungsnachverfolgung an einem Ort wünschen.

14. ClickUp-Vorlage für den Fortschritt von Schülern

Kostenlose Vorlage herunterladen Analysieren und visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Schüler mit der Vorlage „Schülerfortschritt“ von ClickUp

Jeder Schüler hat seine eigene Geschichte, und diese Vorlage hilft Ihnen dabei, diese gemeinsam und in Echtzeit festzuhalten. Die ClickUp-Vorlage für den Fortschritt von Schülern wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, die Entwicklung jedes Schülers in Bezug auf Fächer, Verhalten und Lern-Meilensteine nachzuvollziehen.

Fügen Sie jeden Schüler als Aufgabe hinzu, fügen Sie Notizen, Testergebnisse und Beobachtungen hinzu und verfolgen Sie Aktualisierungen mithilfe von Kommentaren mit Zeitstempel. Mit speziellen Ansichten für die Nachverfolgung des Verhaltens, den Gesamtfortschritt und Aufmerksamkeitshinweise wird es einfach, Schüler auf die Weise zu unterstützen, die sie am meisten benötigen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verwalten Sie ganzheitliche Schülerdaten in einem übersichtlichen System und überwachen Sie das Erreichen des Ziels mithilfe visueller Indikatoren für Fortschritt

Heben Sie Schüler hervor, die durch die Ansicht „Beachtung erforderlich“ zusätzlich unterstützt werden müssen

Arbeiten Sie mit anderen Lehrern zusammen, indem Sie Kommentare verwenden, um Erkenntnisse und Strategien zu teilen, die Arbeit sind

Freigeben Sie individuelle Aufgaben der Schüler den Eltern als Gäste, um sie kontinuierlich auf dem Laufenden zu halten

🔑 Ideal für: Lehrer, die die Nachverfolgung des Fortschritts einzelner Schüler durchführen, und Co-Lehrer, die Erkenntnisse über verschiedene Fächer hinweg freigeben.

15. ClickUp-Notenbuch-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Freigeben Sie Notenbücher ganz einfach mit der ClickUp-Notenbuch-Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für Notenbücher bietet eine zentralisierte, intelligente und intuitive Möglichkeit, die Leistungen Ihrer Schüler zu verwalten. Ob Sie nun die Nachverfolgung von Quiz-Ergebnissen, Hausaufgaben-Durchschnitten oder der Teilnahme am Unterricht durchführen – Sie erhalten klare Grafiken und berechnete Erkenntnisse.

Entwickelt, um sowohl die tägliche Benotung als auch die langfristige Überwachung zu unterstützen, können Lehrer Noten nach Fach oder Bewertung eingeben und sofort Notenübersichten oder Heatmaps erstellen.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verfolgen Sie die Fortschritte jedes Schülers mit übersichtlichen Ansichten – Liste für Details, Tafel für visuelle Gruppierung und Tabelle für die Analyse der Ergebnisse

Berechnen Sie die Endnoten automatisch mit der integrierten Formel

Exportieren Sie Noten für Berichterstellung oder übergeordnete Informationen mit einem Klick

Verwenden Sie die Tags „Teilnahme-Bewertung” und „Monatliches Feedback”, um die weniger quantifizierbaren Aspekte der Leistung zu erfassen

Mit Filtern nach Klasse, Semester oder Namen der Schüler, die die Berichterstellung mit Fortschritts-Diagrammen und Berichten vereinfachen

🔑 Ideal für: Pädagogen, Administrator und akademische Coaches, die akademische Aufzeichnungen umsetzbar halten möchten, sowie Abteilungen, die gemeinsam nutzbare Notenbücher benötigen

16. ClickUp-Vorlage für Hausaufgaben-Tracker

Kostenlose Vorlage herunterladen Reichen Sie Ihre Hausaufgaben pünktlich ein mit der ClickUp-Vorlage für den Hausaufgaben-Tracker

Hausaufgaben haben gerade ein ernstzunehmendes Upgrade erhalten. Die ClickUp-Vorlage für den Hausaufgaben-Tracker hilft Schülern dabei, den Überblick über Aufgaben in verschiedenen Fächern, Fristen und Workload zu behalten.

Mit dieser Vorlage müssen Sie sich keine Sorgen mehr über vergessene Fälligkeitsdaten oder überwältigende Aufgabenberge machen. Sie schafft einen reibungslosen Arbeitsablauf zur Nachverfolgung, was fällig ist, was in Bearbeitung ist und was eingereicht wurde. Die Vorlage enthält auch eine Kategorisierung nach Fächern, Kalenderintegration und Erinnerungen, sodass die Schüler ihre Termine einhalten können.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie „Fortschritt“, „Zusätzliche Notizen“ und „Themen“, um den Stand jeder Aufgabe zu sehen

Fügen Sie Aufgabenbeschreibungen, Links und Ressourcen direkt zu jeder Aufgabe hinzu, damit alles an einem Ort zu finden ist

Legen Sie Erinnerungen und wiederholende Aufgaben für die wöchentliche Arbeit fest und verhindern Sie versäumte Fristen mit Frühwarnkennzeichnungen

Teilen Sie große Aufgaben in kleinere Unteraufgaben oder Checklisten auf, damit sich Fortschritte leichter erzielen lassen

🔑 Ideal für: Schüler, die mehrere Fächer belegen, oder alle, die eine innovativere Methode suchen, um Hausaufgaben stressfrei zu erledigen.

17. ClickUp Cornell-Notiz-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp Cornell-Notiz-Vorlage können Sie bessere Notizen schreiben und Informationen besser behalten

Notizen zu machen muss sich nicht wie eine lästige Pflicht oder ein Durcheinander von Kritzeleien anfühlen, die in der Unordnung verloren gehen. Die ClickUp Cornell Notiz-Vorlage bietet einen durchdachten Ansatz zum Erfassen von Informationen, mit dem Sie diese auch gut verstehen und behalten können.

Sie beginnen damit, detaillierte Notizen zu machen, diese zu den Schlüssel-Ideen oder Stichpunkten zusammenzufassen und die wichtigsten Erkenntnisse zusammenzufassen. Die Vorlage enthält Beispiel-Notizen zu Themen wie Mathematik und Programmierung, damit Sie schnell loslegen können.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Verwenden Sie das bewährte dreiteilige Layout des Cornell-Systems: Cue Column für Stichwörter, Notiz für detaillierte Info und Summary, um alles zusammenzufassen

Steigern Sie Ihre Konzentration, indem Sie sich aktiv mit dem Material auseinandersetzen

Fügen Sie Medien oder Links neben Schlüsselkonzepten hinzu, um den Kontext zu bereichern

Starten Sie Ihre Notizen mit praktischen Beispiel-Notizen für Fächer wie Allgemeine Naturwissenschaften, Mathematik und Programmiergrundlagen

🔑 Ideal für: Studierende, Berufstätige und lebenslang Lernende, die eine intelligentere, übersichtlichere Methode zum Erstellen und Überprüfen von Notizen suchen.

📢 ClickUp Docs, der Assistent des Lehrers: Verabschieden Sie sich mit ClickUp Docs von verstreuten Dateien und endlosen Registerkarten. Es vereint Ihre Ideen, Unterrichtspläne, Notizen und Projekte in einem nahtlosen Arbeitsbereich. Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, binden Sie Multimedia-Inhalte ein, nutzen Sie KI für Entwürfe, Zusammenfassungen und mehr und verknüpfen Sie verwandte Aufgaben, ohne Ihren Workflow zu verlassen. Halten Sie alles organisiert, zugänglich und bereit zum Freigeben, wann immer Sie es brauchen.

18. ClickUp-Vorlage für Vorlesungs-Notizen für Studenten

Kostenlose Vorlage herunterladen Machen Sie sich effektive Notizen mit der ClickUp-Vorlage „Class Notes for College Students” (Vorlesungsnotizen für Studenten)

Die ClickUp-Vorlage „Class Notes for College Students” (Vorlesungsnotizen für Studenten ) soll Studenten dabei helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: wichtige Details zusammenzufassen, die Nachverfolgung hilfsreicher Ressourcen zu gewährleisten und Fragen zu notieren, die zu einem tieferen Verständnis führen.

Diese einfache, aber effektive Vorlage organisiert Ihre Notizen nach Kurs, Semester und Abschnitt, sodass Sie alles leicht finden können. Sie können schnell Zusammenfassungen hinzufügen, Links zu Artikeln oder Videos einfügen und Punkte hervorheben, auf die Sie noch einmal zurückkommen möchten.

🌟 Warum Sie es lieben werden:

Erfassen und organisieren Sie Schlüssel-Unterrichtsinhalte, um Ihr Lernmaterial übersichtlich und fokussiert zu halten

Arbeiten Sie ganz einfach mit Kollegen zusammen, indem Sie Notizen und Erkenntnisse sofort freigeben

Erstellen Sie durchsuchbare, kategorisierte Notizen für alle Ihre Fächer

Verlinken Sie externe Quellen oder Lesestoffe direkt in Notiz-Abschnitten

🔑 Ideal für: Studierende und Tutoren, die ihr Lernen optimieren und ihre Notizen gut organisiert halten möchten.

🧠 Wissenswertes: KI hat im Studentenleben einen regelrechten Boom erlebt! Im Jahr 2025 nutzen ganze 92 % der Studenten KI, gegenüber 66 % im Jahr 2024.

machen Sie jede Nachhilfessitzung mit ClickUp zu einem Erfolg*

Vorlagen für den Nachhilfeunterricht sind die Grundlage für die Schaffung konsistenter, effektiver und ansprechender Lernerfahrungen.

Mit den gut gestalteten Vorlagen von ClickUp können Nachhilfelehrer die Unterrichtsplanung optimieren, die Fortschritte der Schüler präzise nachverfolgen und die Sitzungen auf die individuellen Bedürfnisse zuschneiden.

Diese Vorlagen reduzieren den Verwaltungsaufwand, sodass Sie mehr Zeit haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Schülern zu helfen, sich weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!