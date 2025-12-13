Die 11 besten Sendible-Alternativen und -Konkurrenten im Jahr [Jahr] (kostenlos und kostenpflichtig)

Ihre Produktivität im Social-Media-Management verbessert sich, wenn Sie Social-Media-Beiträge nicht mehr manuell veröffentlichen oder Zeitpläne in Tabellenkalkulationen verwalten müssen.

Aus diesem Grund sind Tools wie Sendible so beliebt geworden. Sie helfen Teams dabei, Beiträge zu planen, gemeinsam an Inhalten zu arbeiten und mehrere Social-Media-Konten über ein einziges Dashboard zu verwalten.

Allerdings ist es nicht für jeden geeignet. Viele Benutzer auf G2 berichten von Problemen bei der Verwaltung bezahlter Social-Media-Beiträge und dem Fehlen von Super-Administrator-Einstellungen.

Welche Optionen haben Sie also, wenn Sie bereit sind, Alternativen zu Sendible zu entdecken?

Werfen wir einen Blick auf die besten tools, die einen Versuch wert sind.

Die besten Sendible-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht der besten Sendible-Alternativen und einen direkten Vergleich.

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Integrierte KI, Aufgabenverwaltungsfunktionen, über 15 benutzerdefinierte Ansichten zur Visualisierung der Workload, einfache Automatisierung und agentenbasierte Workflows All-in-One-Workspace für Social-Media-Teams, die Planung, Content-Erstellung, Zusammenarbeit und Berichterstellung an einem Ort wünschen. Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Hootsuite OwlyGPT für KI-Unterstützung, Whiteboard für visuelle Planung, Heatmaps für Einblicke in das Engagement Große Teams, die Social-Media-Aktivitäten über mehrere Kanäle hinweg verwalten Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 99 $/Monat. Buffer Einfacher Terminplaner, Engagement-Posteingang, KI-Untertitelgenerator, Landingpage-Builder Ersteller und kleine Teams, die eine unbegrenzte Beitragsplanung und einfache Analysen wünschen Free Forever; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat Sprout Social SmartQ-Planung, Massenpostings, Markenüberwachung und CRM-Integrationen Teams, die Analysen und Social Listening auf Unternehmensebene benötigen Kostenlose Testversion verfügbar; Preise beginnen bei 249 $/Monat. Zoho Social Kontextbezogene KI, KI-gestütztes Dashboard für Einblicke, KI-Agenten ohne Programmieraufwand, KI-gestützter Kalender Geschäftsbereiche, die bereits Teil des Zoho-Ökosystems sind Free Forever; Preise beginnen bei 10 $/Monat Agorapulse Einheitlicher Posteingang, Social Listening, automatisierte Moderationsregeln, Wettbewerbsbericht Agenturen, die Benchmarking mit Wettbewerbern und einen Social-Media-Posteingang benötigen Kontextbezogene KI, KI-gestütztes Dashboard für Einblicke, No-Code-KI-Agenten, KI-gestützter Kalender Später Visueller Kalender, Post-Tags für Leistungsgruppen, Influencer-Suche, Medienorganisation Visuell orientierte Marken, die Inhalte für Instagram, Pinterest und TikTok planen Kostenlose Testversion verfügbar; Preise beginnen bei 25 $/Monat. Loomly Einheitlicher Social-Media-Posteingang, erweiterte Überwachungsfunktionen, detaillierte Analysen und Genehmigungsworkflows Teams, die kalenderorientierte Workflows wünschen Benutzerdefinierte Preisgestaltung CoSchedule Farbcodierte Aufgaben, Mia-Editor, Headline Studio, Aufgabenvorlagen Marketingteams, die einen zentralen Kalender für Blogs, Newsletter und Social-Media-Beiträge wünschen Kostenloser Kalender verfügbar; Preise beginnen bei 29 $/Monat. SocialBee Inhaltskategorien, automatisches Recycling, Social-Media-Copilot für die Strategieentwicklung Geschäftsbereiche, die auf kategoriebasierte Terminplanung setzen Kostenlose Testversion mit kostenpflichtigen Plänen ab 29 $/Monat ContentStudio Multiformat-Inhaltskalender, KI-Inhalts-Tools, RSS-Automatisierung, Mediensuche, Link-Nachverfolgung Teams, die Multi-Channel-Inhalt-Discovery und KI-gesteuertes Publishing wünschen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $/Monat.

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Sendible achten?

Sendible wurde 2009 von Gavin Hammar gegründet und ist ein Social-Media-Management-Tool für Agenturen und Marken. Es hat eine Verbindung zu allen wichtigen sozialen Netzwerken und bietet einen Kalender für das Kampagnenmanagement.

Hier sind die wichtigsten Kriterien, auf die Sie bei einer Sendible-Alternative achten sollten:

KI-gestützter Kalender: Wählen Sie eine Plattform, die nicht nur Beiträge plant, sondern auch KI nutzt, um Ihren Inhalt-Workflow automatisch zu organisieren. Sie schlägt optimale Veröffentlichungszeiten vor, hebt Lücken hervor, löst Konflikte bei der Planung von Social-Media-Beiträgen und hält Ihren Marketingplan in einem einheitlichen Kalender auf dem neuesten Stand.

Nahtlose App-Integration: Unterstützt Chatten, Video, Dokumente, Aufgaben und Kalender in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche.

Einheitliche Suche und Wissenszugriff: Mit dem Mit dem Social-Media-KI-Tool können Sie alle verbundenen Apps und Datenquellen durchsuchen.

Anpassbare Workflows und Ansichten : Ermöglicht es Ihnen, Status, Boards, Zeitleisten und Automatisierungen festzulegen, die zur Arbeitsweise Ihres Teams passen.

Echtzeit-Tools für die Zusammenarbeit: Unterstützen Chat, gemeinsame Bearbeitung, gemeinsame Dashboards und Live-Analysen sozialer Medien, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben.

Erweiterte Berichterstellung: Bietet Ihnen Multi-Channel-Analysen, KI-gestützte Berichterstellung und Exportoptionen für die Nachverfolgung der Leistung Ihrer sozialen Medien nach Ihren Wünschen.

Strenge Genehmigungs- und Compliance-Kontrollen: Bietet mehrstufige Genehmigungen, Versionshistorie und Aktivitätsprotokolle, damit Ihre Inhalte korrekt bleiben und dem Markenimage entsprechen.

Kontextbezogene KI: Kontextbezogene KI, die Ihre Beiträge, Briefings und Chats versteht und markengerechte Texte und Antworten aus Ihrem gesamten Workspace generiert.

🧠 Wissenswertes: Teams, die auf KI setzen, haben bereits einen Vorteil. Über ein Viertel der Marketingfachleute gibt an, dass ihre KI-gestützten Inhalte tatsächlich besser abschneiden als Inhalte, die ausschließlich von Menschen erstellt wurden.

Die besten Alternativen zu Sendible

1. ClickUp (am besten geeignet für das Projektmanagement in sozialen Medien)

Erleben Sie den weltweit ersten konvergierten KI-Workspace, der alle Ihre Workflows an einem Ort vereint.

Die Verwaltung von Social Media über mehrere unverbundene tools hinweg kann es schwierig machen, den Überblick zu behalten.

ClickUp, der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, vereint mehrere Tools, Dokumente, Unterhaltungen und Workflows auf einer einheitlichen Plattform. Von Inhaltskalendern und kreativen Assets bis hin zu Teamdiskussionen und Analysen bleibt alles an einem Ort.

Sehen wir uns an, wie die Marketing-Projektmanagement-Software ClickUp Ihnen das Leben erleichtern kann.

Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten mit ClickUp Brain und Dokumenten.

Greifen Sie über ClickUp direkt in Ihren Dokumenten auf kontextbezogene KI-Support zu.

ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent, hilft Ihnen dabei, die Erstellung von Social-Media-Inhalten zu automatisieren und Erkenntnisse zu gewinnen, die auf Ihrer tatsächlichen Arbeit basieren. Anstatt wie ein eigenständiger Chatbot zu funktionieren, arbeitet er mit dem vollständigen Kontext aller Planungen und Produktionen Ihrer Teams.

Wenn Sie sich fragen, wie Sie KI für Ihr Marketing einsetzen können, finden Sie in diesem Video Tipps für den Einstieg und Informationen, was Sie zu erledigen haben.

So können Sie KI im Inhalt-Marketing für maximale Wirkung einsetzen:

Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten: Verwandeln Sie Post-Ideen, Briefings oder Notizen direkt in Ihrem Workspace in gebrauchsfertige Bildunterschriften, Hashtags oder Skripte.

Erstellung kreativer Assets: Erstellen Sie Bilder direkt in Ihrem Workspace und beschleunigen Sie so die Erstellung von Mockups, Konzeptentwürfen oder Platzhaltergrafiken während des Plans.

Intelligente Wiederverwendung: Wandeln Sie einen einzelnen Inhalt in mehrere Töne oder Formate um, ohne Alles manuell neu schreiben zu müssen.

Fassen Sie lange Feedback-Schleifen zusammen: Fassen Sie lange Kommentarthreads, Überarbeitungsnotizen und Strategiediskussionen in kurzen Zusammenfassungen zusammen, um schnell zu verstehen, was sich geändert hat.

Markt- und Wettbewerbsanalyse: Laden Sie Umfragen, Social-Media-Feedback oder Bewertungen hoch und lassen Sie ClickUp Brain Trends, Muster, Stimmungen und umsetzbare Erkenntnisse identifizieren, die Sie für Ihre Strategie zum Aufbau von Inhalt nutzen können.

Speichern Sie Ihre Post-Ideen und Inhaltsentwürfe in ClickUp Docs und führen Sie die Bearbeitung gemeinsam mit Ihren Teamkollegen in Echtzeit durch, sodass Sie nicht extra zu Google Docs wechseln müssen, um die Features für die Teamzusammenarbeit zu nutzen.

💡 Profi-Tipp: ClickUp Docs bietet Ihnen die Möglichkeit, Berechtigungen zu kontrollieren. Verwenden Sie beispielsweise „Nur anzeigen” für Leser, „Kommentieren” für Prüfer und behalten Sie die Berechtigungen „Bearbeiten” oder „Vollständig bearbeiten” für Ihre vertrauenswürdigen Mitarbeiter.

Planen und weisen Sie Ihren Social-Media-Workflow mit ClickUp Aufgaben zu.

ClickUp Aufgaben knüpfen daran an und ermöglichen Ihnen eine präzise Planung Ihres Social-Media-Inhalt-Workflows. Sie können Aufgaben für die Überprüfung von Bildunterschriften, die Gestaltung von Grafiken, die Aufnahme von Videos oder die Beschaffung von Stockbildern erstellen.

Nutzen Sie die Funktionen „AI Assign”, „AI Prioritize” und „AI Cards” von ClickUp AI, um die Aufgabenverwaltung zu automatisieren und sofort Echtzeit-Einblicke zu erhalten.

Überlassen Sie Routineaufgaben Automatisierungen und KI-Agenten.

ClickUp Automatisierungen, KI-Agenten und Brain übernehmen die sich wiederholenden Aufgaben.

Das bedeutet, Aufgaben zuzuweisen, wenn ein Entwurf fertig ist, den Status zu aktualisieren, wenn Designs genehmigt sind, Beiträge in die richtigen Ordner zu verschieben oder Stakeholder zu benachrichtigen, wenn etwas überprüft werden muss.

Automatisieren Sie wiederholende Social-Media-Workflow-Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen.

KI-Agenten gehen noch einen Schritt weiter. Anstatt Dutzende von Regeln zu stapeln, können Sie einem Agenten einfach das gewünschte Ergebnis mitteilen. Sagen Sie „Überprüfe diese Bildunterschrift“, „Leite dies an die Designabteilung weiter“, „Weise dies dem Social-Media-Verantwortlichen zu“, „Aktualisiere den Status, wenn die Überarbeitungen erledigt sind“, und lassen Sie ihn die Logik selbstständig verarbeiten. Agenten interpretieren den Kontext aus Aufgaben, Kommentaren, Formularen, Assets oder Briefings, um zu entscheiden, was als Nächstes geschieht.

Geben Sie mit Brain einfache Anweisungen, und es erstellt intelligente agentenbasierte Workflows.

Der KI-gestützte Kalender von ClickUp hilft Ihnen, die Kontrolle zu behalten, indem er Aufgaben zum Inhalt und Social-Media-Meetings automatisch zum richtigen Zeitpunkt plant. Sie können Aufgaben per Drag & Drop auf bestimmte Termine ziehen, die Synchronisierung mit Ihren externen Kalendern durchführen und den Plan für die Woche oder den Monat einsehen.

Nach jedem Meeting erhalten Sie durchsuchbare Transkripte und KI-generierte Zusammenfassungen, die Entscheidungen und nächste Schritte in Sekundenschnelle festhalten.

Passen Sie Ihre Abläufe mithilfe der ClickUp-Dashboards an und optimieren Sie sie.

ClickUp Dashboards bieten Ihnen eine zentralisierte Echtzeit-Ansicht über Ihre Social-Media-Workflows. Verfolgen Sie das Volumen der Aufgaben und den Status sowie Engpässe und überfällige Aufgaben.

Verfolgen Sie wichtige Leistungsindikatoren und den Fortschritt des Projekts mit ClickUp Dashboards.

Vorgefertigte Vorlagen

ClickUp bietet über 1000 vorgefertigte Vorlagen, die Sie mit Ihren Informationen sofort nutzen können.

Die Social-Media-Vorlage von ClickUp bietet Ihnen beispielsweise ein Framework, mit dem Sie Social-Media-Beiträge an einem Ort planen und terminieren können. Sie können Beiträge nach Plattform, Kampagne oder Status (Entwurf, geplant, veröffentlicht) organisieren, Fälligkeitsdaten verwalten und Ihren visuellen Inhaltskalender übersichtlich halten.

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie Ideen für den Inhalt und optimieren Sie die Zusammenarbeit mit der Social-Media-Vorlage von ClickUp.

Alternativ können Sie die Vorlage für Social-Media-Beiträge von ClickUp ausprobieren, wenn Sie eine effektive Social-Media-Strategie entwickeln und Beiträge im Voraus planen möchten.

Die besten Features von ClickUp

Brainstormen Sie visuell mit Ihrem Team: Erfassen Sie Ideen, Kampagnen-Flows und Inhalts-Pläne in Echtzeit mit Erfassen Sie Ideen, Kampagnen-Flows und Inhalts-Pläne in Echtzeit mit ClickUp Whiteboards

Erfassen Sie jedes Meeting automatisch: Verwenden Sie den Verwenden Sie den ClickUp AI Notetaker , um Client-Gespräche aufzuzeichnen, Zusammenfassungen zu erstellen und Aktionspunkte zu erfassen.

Sofortige Zusammenarbeit, ohne Ihren Workspace zu verlassen: Nutzen Sie Nutzen Sie ClickUp Chat , um neue Ideen zu diskutieren, Dateien auszutauschen, Teamkollegen zu taggen und alle Unterhaltungen direkt mit Ihren Aufgaben und Inhaltsplänen zu verknüpfen.

Sehen Sie Ihre Arbeit so, wie Sie sie denken: Wechseln Sie mit Wechseln Sie mit ClickUp benutzerdefinierten Ansichten zwischen Liste, Board, Kalender, Zeitleiste oder Tabelle, um den Fortschritt in dem Format zu sehen, das zu Ihrem Workflow passt.

Verbinden Sie alle Ihre Marketing-Tools an einem Ort: Durchführen Sie die Synchronisierung Ihrer Marketingdaten über mehr als 1.000 Apps mit Durchführen Sie die Synchronisierung Ihrer Marketingdaten über mehr als 1.000 Apps mit ClickUp Integrations , um Ihre Arbeit, Ihre Ressourcen und Ihre Unterhaltungen zu vereinheitlichen.

Limitierungen von ClickUp

ClickUp kann aufgrund des breiten Bereichs der verfügbaren Features für Erstbenutzer überwältigend sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

ClickUp hilft unserem gesamten Content- und Marketing-Team, an einem Ort organisiert zu bleiben. Mir gefällt, dass wir alles von Aufgaben und Terminen bis hin zu Dokumenten, Kommentaren und Feedback verwalten können, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Die Dashboards bieten eine klare Übersicht über den Projektfortschritt, und dank der Möglichkeit, die Ansichten (Liste, Board, Kalender) anzupassen, kann jedes Teammitglied so arbeiten, wie es ihm am besten passt. Die Integration mit Slack und Google Drive spart ebenfalls viel Zeit.

ClickUp hilft unserem gesamten Content- und Marketing-Team, an einem Ort organisiert zu bleiben. Mir gefällt, dass wir alles von Aufgaben und Terminen bis hin zu Dokumenten, Kommentaren und Feedback verwalten können, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Die Dashboards bieten eine klare Übersicht über den Projektfortschritt, und dank der Möglichkeit, die Ansichten (Liste, Board, Kalender) anzupassen, kann jedes Teammitglied so arbeiten, wie es ihm am besten passt. Die Integration mit Slack und Google Drive spart ebenfalls viel Zeit.

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten vertrauen auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten für das Umschalten und die Kosten für den Kontextwechsel mit der Zeit. Nicht mit ClickUp BrainGPT. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie arbeiten, versteht Nur-Text-Befehle und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

2. Hootsuite (am besten geeignet für die Verwaltung großer Multi-Channel-Social-Media-Aktivitäten)

via Hootsuite

Hootsuite ist eine All-in-One-Plattform für das Social-Media-Management, mit der Sie Inhalte planen, Aktivitäten überwachen und die Performance analysieren können.

Wenn Sie mehrere Stakeholder verwalten, sparen Sie viel Zeit, wenn Sie alles an einem Ort haben, einschließlich Social-Media-Planung, Berichterstellung, Monitoring und Zusammenarbeit.

Die vorgefertigten Dashboards innerhalb der Plattform helfen Ihnen dabei, Ihre Ergebnisse auf einfache Weise der Geschäftsleitung zu präsentieren. Sie erhalten Integrationen über bezahlte und organische Kanäle hinweg sowie Genehmigungsflows, um die Kampagnen am Laufen zu halten.

Hootsuite bietet Ihnen einen KI-Assistenten: OwlyGPT. Der KI-Assistent für soziale Medien wurde anhand von Millionen leistungsstarker Beiträge und Best Practices für Plattformen trainiert und hilft Ihnen dabei, markengerechte Bildunterschriften zu verfassen, Ideen für Beiträge zu generieren und sogar vorhandene Inhalte wiederzuverwenden.

Außerdem schlägt es Hashtags vor, verbessert den Tonfall und passt Ihre Texte an verschiedene Netzwerke an. Die KI ist direkt in den Composer von Hootsuite integriert und wird so zu einem nahtlosen Bestandteil Ihres Workflows.

Die besten Features von Hootsuite

Greifen Sie direkt aus dem Composer-Fenster auf Canva-Vorlagen zu, um Beiträge schnell zu gestalten.

Planen Sie bis zu 350 Beiträge auf einmal mit dem Bulk-Social-Media-Planer.

Überwachen Sie Content-Marketing-KPIs wie Ansichten, Interaktionen, Klicks und detaillierte Anzeigen- oder Nachrichtenberichte.

Limitierungen von Hootsuite

Die mobile App kann sich zu einfach anfühlen, da ihr Tools für GenehmigungsWorkflows und andere wichtige Funktionen fehlen.

Preise für Hootsuite

30 Tage kostenlose Testversion

Standard: 149 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 399 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Hootsuite

G2: 4,3/5 (über 6600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hootsuite?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich verwalte Social-Media-Konten für ein Fintech-SaaS-Unternehmen. Es hat etwas, wenn man Alles an einem Ort hat, das einfach passt. Ich muss mich nicht mehr den ganzen Tag über separat bei LinkedIn, dann bei Twitter und dann bei Facebook anmelden. Alles ist da und wartet in diesen benutzerdefinierten Streams auf mich.

Ich verwalte Social-Media-Konten für ein Fintech-SaaS-Unternehmen. Es hat etwas, wenn man Alles an einem Ort hat, das einfach passt. Ich muss mich nicht mehr den ganzen Tag über separat bei LinkedIn, dann bei Twitter und dann bei Facebook anmelden. Alles ist da und wartet in diesen Streams auf mich, die ich benutzerdefiniert anpassen kann.

Der Vorteil von ClickUp: BrainGPT ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der die Verwaltung sozialer Medien nahtlos und effizient macht. Durch die tiefe Integration Ihrer Content-Kalender, Analysetools und Messaging-Plattformen vereint es alle Ihre Social-Media-Aufgaben in einem einheitlichen Workspace. Mit der Sprach-zu-Text-Funktion können Sie Ideen für Beiträge sammeln, Bildunterschriften entwerfen oder Inhalte freihändig planen, während mehrere führende KI-Modelle Ihnen dabei helfen, ansprechende Texte zu erstellen, Metriken zu analysieren und die besten Zeiten für die Veröffentlichung vorzuschlagen.

3. Buffer (am besten geeignet für Ersteller und kleine Geschäfte)

via Buffer

Buffer wurde für kleine Unternehmen und Einzel-Ersteller entwickelt und erleichtert die Planung und Terminierung von Inhalten über mehrere Konten hinweg. Mit dieser Plattform können Sie Ideen für Social-Media-Beiträge jederzeit über eine leicht zugängliche und benutzerfreundliche mobile App speichern.

Sie können auch in wenigen Minuten Ihre eigene benutzerdefinierte Landing Page erstellen, beispielsweise eine Mini-Website mit Ihrem Branding. So können Sie Links, Produkte oder Angebote hervorheben und Follower dorthin leiten, wo Sie möchten.

Die besten Features von Buffer

Fügen Sie Fotos und Videos direkt aus Google Drive, Dropbox, Canva und anderen Quellen hinzu.

Nutzen Sie die KI von Buffer, um Ideen zu sammeln, Entwürfe zu verbessern und Vorschläge für den Inhalt zu generieren.

Arbeiten Sie einfach und in Echtzeit zusammen, indem Sie Ideen diskutieren, Beiträge verfeinern und Feedback direkt innerhalb der Plattform hinterlassen.

Limitierungen von Buffer

Die Plattform bietet keine erweiterten Social-Listening-Features wie Stimmungsanalyse oder vorausschauende Trenderkennung.

Preise für Buffer

Free Forever

Essentials: 6 $/Monat

Team: 12 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Buffer

G2: 4,3/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Buffer?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Buffer macht die Verwaltung der Social-Media-Konten meines Unternehmens einfach und strukturiert! Die Plattform ist übersichtlich und sehr benutzerfreundlich. Das Unternehmen bietet außerdem einen hervorragenden Kundenservice, wirkt ehrlich und authentisch und hostet einen großartigen Podcast zum Thema Social Media!

Buffer macht die Verwaltung der Social-Media-Konten meines Unternehmens einfach und strukturiert! Die Plattform ist übersichtlich und sehr benutzerfreundlich. Das Unternehmen bietet außerdem einen hervorragenden Kundenservice, wirkt ehrlich und authentisch und hostet einen großartigen Podcast zum Thema Social Media!

👀 Wussten Sie schon? Die allererste offizielle Social-Media-Plattform stammt aus dem Jahr 1997. Andrew Weinreich startete Six Degrees, eine Website, auf der Benutzer Profile erstellen und Verbindungen zu Freunden herstellen konnten, lange bevor es die heutigen Plattformen überhaupt gab.

4. Sprout Social (am besten geeignet für Analysen auf Unternehmensebene und Social Listening)

via Sprout Social

Sprout Social ist ein KI-Tool für soziale Medien, das alle Ihre Inhalte, Nachrichten und Erkenntnisse in einem einfachen Dashboard zusammenfasst.

Alle Nachrichten, Kommentare und Markenerwähnungen aus allen verbundenen Social-Media-Plattformen werden in einem „Smart Inbox” zusammengefasst. Sie können entweder direkt aus dem Posteingang antworten oder Ihren Teammitgliedern, die sich darum kümmern müssen, Aufgaben zuweisen.

Das Tool bietet umfassende Analysen und detaillierte Berichte. Führen Sie die Nachverfolgung des Engagements, der Impressionen, der demografischen Daten Ihrer Zielgruppe und der Performance Ihrer Beiträge über alle Kanäle hinweg durch und exportieren Sie diese Erkenntnisse dann als Berichte im PDF- oder CSV-Format, um sie mit Ihren Clients oder der Geschäftsleitung freizugeben.

Mit integrierten Funktionen für Social Listening und Nachverfolgung von Keywords oder Hashtags hilft Ihnen diese Sendible-Alternative dabei, neue Trends zu erkennen und Möglichkeiten zur Stärkung Ihrer Markenreputation aufzudecken.

Die besten Features von Sprout Social

Steigern Sie den Traffic auf Ihrer Website oder Ihren Landing Pages mit SproutLink als Link-in-Bio-Lösung.

Verfolgen und verwalten Sie Bewertungen von wichtigen Plattformen wie dem Apple App Store, Google Play Store, Facebook, Google Business Profile und Yelp an einem Ort.

Richten Sie personalisierte mobile Push-Benachrichtigungen für jede Art von Nachricht auf jedem Profil oder Netzwerk ein, um auch unterwegs immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Limit von Sprout Social

Einige Benutzer erwähnen, dass die Analyse- und Funktionen für die Berichterstellung nicht ausreichend benutzerdefiniert und flexibel sind.

Preise für Sprout Social

30 Tage kostenlose Testversion

Standard: 199 $/Monat pro Benutzer

Professional: 299 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 399 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social

G2: 4,4/5 (über 5700 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sprout Social?

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Sprout Social am besten gefällt, ist die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Ich bin jeden Tag den ganzen Tag auf der Plattform unterwegs, und sie macht die Planung von Inhalten, die Berichterstellung und die Kundenvergleiche unglaublich einfach. Der Kundensupport und das Account-Management-Team sind hervorragend.

Was mir an Sprout Social am besten gefällt, ist die Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Ich bin jeden Tag den ganzen Tag auf der Plattform unterwegs, und sie macht die Planung von Inhalten, die Berichterstellung und die Kundenvergleiche unglaublich einfach. Der Kundensupport und das Account-Management-Team sind hervorragend.

5. Zoho Social (am besten für Zoho-Benutzer geeignet)

via Zoho Social

Die Social-Media-Management-Plattform Zoho Social optimiert Ihren gesamten Flow. Erstellen Sie einen übersichtlichen Kalender für den Inhalt, planen Sie mehrere Beiträge intelligent (sogar unter Verwendung von Zeitfenstern, in denen Ihre Zielgruppe am aktivsten ist), und zeigen Sie eine Vorschau an und veröffentlichen Sie Beiträge in mehreren sozialen Netzwerken.

Das SmartQ-Feature prognostiziert anhand von Daten zum Publikumsengagement die optimalen Veröffentlichungszeiten, sodass Sie Beiträge dann veröffentlichen können, wenn Ihre Follower am aktivsten sind. Mit Features wie benutzerdefinierten Rollen, Berechtigungen und Echtzeit-Vorschauen können Sie und Ihr Team reibungslos zusammenarbeiten und mehrere Marken ohne Verwirrung verwalten.

Wenn Sie bereits andere Zoho-Produkte wie CRM, Support-Ticketing-Tools oder Design-Tools verwenden, lässt sich Zoho Social gut mit diesen integrieren. So können Sie soziale Interaktionen mit Leads oder Support-Tickets verknüpfen und Ihre gesamte Workflow-Verbindung aufrecht erhalten.

Die besten Features von Zoho Social

Verwenden Sie den Zia KI-Assistenten, um schnell Antworten und Bildunterschriften zu verfassen, indem Sie eine Eingabeaufforderung direkt in den Editor eingeben.

Erstellen Sie Ihre Veröffentlichungswarteschlange mit kuratierten Inhalten aus RSS-Feeds und der zShare-Browser-Erweiterung.

Greifen Sie auf einer speziellen Registerkarte auf einen Echtzeit-Livestream mit Kommentaren, Erwähnungen und Nachrichten zu, um sofort zu antworten.

Limitierungen von Zoho Social

Die Plattform erlaubt es nicht, mehrere Seiten unter demselben Konto in Zoho Social zu verknüpfen.

Preise für Zoho Social

Free Forever

Standard: 10,15 $/Monat

Professional: 27,07 $/Monat

Premium: 42,85 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Social

G2: 4,6/5 (über 2800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho Social?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Ich nutze Zoho Social nun schon seit einiger Zeit, um mehrere Kanäle für meine Marke zu verwalten, und es ist ehrlich gesagt eines der praktischsten tools, mit denen ich je gearbeitet habe. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, die Terminplanung ist unkompliziert und ich finde es toll, dass es mir anhand der Interaktionstrends die besten Zeiten für Beiträge empfiehlt.

Ich nutze Zoho Social nun schon seit einiger Zeit, um mehrere Kanäle für meine Marke zu verwalten, und es ist ehrlich gesagt eines der praktischsten tools, mit denen ich je gearbeitet habe. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, die Terminplanung ist unkompliziert und ich finde es toll, dass es mir anhand der Interaktionstrends die besten Zeiten für Beiträge empfiehlt.

⭐ Bonus: Die Verwaltung sozialer Medien kann schnell chaotisch werden. Sie benötigen ClickUp BrainGPT als Ihren KI-Co-Piloten. Die Desktop-KI hilft Ihnen dabei, Social-Media-Kampagnen mühelos zu planen, zu erstellen und durchzuführen. Mit Brain MAX können Sie: Durchsuchen Sie alle Ihre sozialen Assets sofort : Finden Sie Bilder, frühere Beiträge, Bildunterschriften, Kampagnenentwürfe und Analysen aus ClickUp, Google Drive oder anderen verbundenen Plattformen mit : Finden Sie Bilder, frühere Beiträge, Bildunterschriften, Kampagnenentwürfe und Analysen aus ClickUp, Google Drive oder anderen verbundenen Plattformen mit Enterprise Search.

Erstellen und planen Sie Inhalte ganz ohne Hände : Sie haben während eines Meetings eine großartige Idee für einen Beitrag? Verwenden Sie : Sie haben während eines Meetings eine großartige Idee für einen Beitrag? Verwenden Sie Talk to Text , um die Idee festzuhalten und später daran zu arbeiten.

Zugriff auf mehrere KI-Modelle: Verwenden Sie ChatGPT, Claude oder DeepSeek in Brain MAX, um Texte zu erstellen, Kampagnen zu entwerfen und Einblicke zu gewinnen, während das Programm Ihre Marke und laufende Projekte versteht.

Eliminieren Sie KI-Wildwuchs bei der Verwaltung von Kampagnen: Brain MAX zentralisiert alle Ihre KI-Arbeiten in einem intelligenten Workspace, sodass Sie nicht zwischen Tools wechseln, den Kontext verlieren oder Eingabeaufforderungen neu erstellen müssen. Brain MAX zentralisiert alle Ihre KI-Arbeiten in einem intelligenten Workspace, sodass Sie nicht zwischen Tools wechseln, den Kontext verlieren oder Eingabeaufforderungen neu erstellen müssen. Wenn Sie bereits mit einer unkontrollierten Ausbreitung von /AI zu kämpfen haben, finden Sie hier intelligente Möglichkeiten, um das Problem zu beheben, bevor es eskaliert.

6. Agorapulse (am besten geeignet für Social-Media-Posteingänge und Wettbewerbsbenchmarking)

via Agorapulse

Agorapulse wird von Teams bevorzugt, die leistungsstärkere Features für die Zusammenarbeit benötigen.

Das Tool bietet einen einheitlichen Social-Media-Posteingang, in dem alle Nachrichten, Kommentare, Erwähnungen, privaten Nachrichten und Kommentarthreads in einer Ansicht gesammelt werden, was das Community-Management und die Bearbeitung von Antworten erheblich vereinfacht.

Sie können Einstellungen festlegen, um eingehende Nachrichten zu filtern, Mitgliedern des Teams automatisch zuzuweisen, Spam oder irrelevante Kommentare zu löschen und Follow-ups einfach zu verwalten.

Mit dem „Wettbewerberbericht” können Sie Facebook-Seiten oder Instagram-Profile anderer Marken hinzufügen. Anschließend können Sie Daten nebeneinander vergleichen: Follower-Zahlen, Anzahl der Beiträge in einem bestimmten Zeitraum, Gesamt-Engagement und durchschnittliches Engagement pro Beitrag. So können Sie Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer eigenen Social-Media-Strategie identifizieren.

Die besten Features von Agorapulse

Verbinden Sie Agorapulse mit HubSpot oder Salesforce, um Social-Media-Aktivitäten mit Leads und Kundenaktivitäten zu verknüpfen.

Verfolgen Sie Besucher, Transaktionen und Einnahmen aus sozialen Inhalten (d. h. über Likes/Kommentare hinaus) mit dem ROI-Dashboard.

Erhalten Sie detaillierte Analysen und Berichterstellung, einschließlich der Nachverfolgung von Reichweite, Interaktion, Follower-Wachstum und monatlichen Veränderungen.

Limitierungen von Agorapulse

Bietet nicht die Möglichkeit, alle Ihre Kommentare, Erwähnungen und Nachrichten an einem Ort zu verwalten.

Preise von Agorapulse

30 Tage kostenlose Testversion

Standard: 99 $/Monat pro Benutzer

Professional: 149 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 199 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Agorapulse

G2: 4,5/5 (über 960 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 710 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Agorapulse?

Ein G2-Benutzer sagt:

Die Features für die Berichterstellung sind absolut bahnbrechend und mein bevorzugtes Feature von Agorapulse. Ich kann Berichte für wöchentliche und monatliche Analysen benutzerdefiniert anpassen und Metriken über alle Plattformen hinweg konsolidieren, wodurch es einfach ist, der Geschäftsleitung klare Daten zu präsentieren.

Die Features der Berichterstellung sind absolut bahnbrechend und mein bevorzugter Aspekt von Agorapulse. Ich kann Berichte für wöchentliche und monatliche Analysen benutzerdefiniert anpassen und Metriken über alle Plattformen hinweg konsolidieren, wodurch es einfach ist, der Geschäftsleitung klare Daten zu präsentieren.

🧠 Interessante Tatsache: Kurzvideos und Influencer-Kampagnen erzielen 2025 den höchsten ROI, wobei allein Kurzinhalte 21 % einbringen.

7. Later (Am besten geeignet für visuelle Marken und Instagram-orientierte Planung)

via Later

Wenn Ihre Marke auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, TikTok oder Pinterest setzt, ist Later das Social-Media-Tool Ihrer Wahl.

Die Plattform bietet einen visuellen Inhaltskalender, mit dem Sie Bilder oder Videos per Drag & Drop in geplante Zeitfenster ziehen können. Mit Post Tags in Later können Sie die Leistung Ihrer Social-Media-Aktivitäten auf einer übergeordneten Ebene besser verstehen. Anstatt Beiträge einzeln zu analysieren, können Sie sie nach Kampagne, Produkt, Format oder Strategie gruppieren und die Ergebnisse über verschiedene Kanäle und Zeiträume hinweg in einer Ansicht anzeigen.

Wenn Sie Influencer-Kampagnen durchführen und verwalten, übernimmt Later diesen Prozess für Sie.

Von der Suche nach Erstellern über die Überprüfung ihrer Arbeit bis hin zum Sammeln ihrer Inhalte können Sie Alles verfolgen, ohne Tabellenkalkulationen zu verwenden oder zwischen Apps hin- und herspringen zu müssen.

Die besten Features von Later

Nutzen Sie Later EdgeAI, um eine Influencer-Strategie auf der Grundlage von Erkenntnissen zu entwickeln. Es analysiert Milliarden von Signalen aus den Bereichen Kreativität, Handel und Kultur, um die richtigen Ersteller zu empfehlen und die Leistung vorherzusagen.

Finden Sie nutzergenerierte Inhalte, indem Sie nach Tags, Erwähnungen und Hashtags suchen, und greifen Sie auf Stockfotos von Unsplash zu.

Organisieren Sie Ihre Medien, indem Sie Dateien gruppieren und sortieren, damit Sie schnell auf die richtigen Assets zugreifen können.

Spätere Limite

Die automatisierte Veröffentlichungsfunktion der Plattform unterstützt keine Instagram-Karussellbeiträge oder -Stories.

Preise für Later

14-tägige kostenlose Testversion

Starter : 25 $/Monat

Wachstum : 50 $/Monat

Scale: 110 $/Monat

Spätere Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 340 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 390 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Later?

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Ich würde Later empfehlen, wenn Sie ein Konto verwalten, viele Karussells und Videos posten und Personen in Ihren Posts taggen möchten. Das Feature „Link in Bio” eignet sich gut, um Nutzer auf bestimmte Produkte oder Seiten aufmerksam zu machen.

Ich würde Later empfehlen, wenn Sie ein Konto verwalten, viele Karussells und Videos posten und Personen in Ihren Posts taggen möchten. Das Feature „Link in Bio” eignet sich gut, um Nutzer auf bestimmte Produkte oder Seiten aufmerksam zu machen.

8. Loomly (Am besten geeignet für Teams, die einen kalenderorientierten Workflow mit integrierter Zusammenarbeit wünschen)

via Loom

Loomly vereinfacht die Planung von Social-Media-Aktivitäten von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung. Es bietet Ihnen einen visuellen Kalender, eine Inhaltsbibliothek und einen einheitlichen Workflow für alle Kanäle, um Ihre Social-Media-Präsenz zu verwalten.

Für Teams oder Agenturen unterstützt Loomly mehrere Benutzer, Bewertungen durch Clients/Interessengruppen, private vs. öffentliche Kommentare, Versionshistorie und Genehmigungsflows.

Um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen, erhalten Sie einen Video-Editor und wiederverwendbare Post-Vorlagen. Sie können sogar Bilder aus Canva, Unsplash oder Google Drive über Integrationen importieren und direkt innerhalb der Plattform neu zusammenstellen.

In Kombination mit Features wie Workflows für die Zusammenarbeit, automatischen Erinnerungen, Tipps zur Optimierung von Beiträgen und übersichtlichen Analysen übernimmt es Ihren gesamten Veröffentlichungsprozess.

Die besten Features von Loomly

Richten Sie mehrschichtige Social-Media-Workflows ein, um sicherzustellen, dass jeder Beitrag von den richtigen Personen überprüft wird, bevor er veröffentlicht wird.

Verwalten Sie alle Ihre Assets an einem Ort, indem Sie Bilder, Videos und Dateien in einer zentralen Bibliothek speichern.

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen auf Slack oder Microsoft Teams, um über Genehmigungen und Änderungen im Zeitplan auf dem Laufenden zu bleiben.

Einschränkungen von Loom

Loomly kann in Bezug auf Workflows oder Zusammenarbeit etwas eingeschränkt sein, wenn Sie viele Konten verwalten.

Preise von Loom

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Loomly

G2: 4,6/5 (über 1700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Loomly?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze Loomly seit den Anfängen (2022!) und habe mehrere Clients, die Loomly für ihre Social-Media-Planung verwenden. Ich nutze es täglich und finde es großartig, dass die Beiträge geplant werden und ich mich nicht um das manuelle Posten kümmern muss. Die Implementierung dieser Software in mein Geschäft war einfach und alle meine Clients nutzen sie gerne, da sie den E-Mail-Verkehr erspart.

Ich nutze Loomly seit den Anfängen (2022!) und habe mehrere Clients, die Loomly für ihre Social-Media-Planung verwenden. Ich nutze es täglich und finde es großartig, dass die Beiträge geplant werden und ich mich nicht um das manuelle Posten kümmern muss. Die Implementierung dieser Software in mein Geschäft war einfach und alle meine Clients nutzen sie gerne, da sie den E-Mail-Verkehr erspart.

9. CoSchedule (Am besten geeignet für Marketingteams, die einen einheitlichen Kalender wünschen)

via CoSchedule

CoSchedule ist ein redaktioneller Kalender für Marketing-Teams, die Social-Media-Seiten und andere Veröffentlichungskanäle gemeinsam verwalten möchten. Zu Beginn können Sie einen Masterkalender erstellen, der Blogartikel, Social-Media-Beiträge, Newsletter und andere Inhalte kombiniert.

Neben der Inhaltsplanung bietet es Features für das Social-Media-Projektmanagement, um Aufgaben zu zentralisieren. Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu (z. B. Schreiben, Bearbeitung, Social-Media-Beiträge), legen Sie Fristen fest und führen Sie die Nachverfolgung des Fortschritts durch, um keine Fristen zu verpassen.

Das ReQueue-Feature veröffentlicht Ihre erfolgreichsten Social-Media-Beiträge automatisch erneut, um Konsistenz zu gewährleisten und die Reichweite zu maximieren. Diese Sendible-Alternative verfügt über eine Marketing-Suite, die Dashboards mit Einblicken, KI-Tools, einen Social-Posteingang und vieles mehr bietet.

Die besten Features von CoSchedule

Verwenden Sie den Mia Editor, um Bilder, Ideen und Texte für Social-Media-Beiträge zu erstellen.

Verwandeln Sie Ihre Metriken in strategische Leitlinien mit einem KI-gestützten Analysten, der umsetzbare Empfehlungen zur Beschleunigung des Wachstums gibt.

Kennzeichnen Sie Aufgaben in Ihrem Kalender mit Farben, um Elemente mit hoher Priorität und Fristen schnell zu erkennen.

Limitations of CoSchedule

Die Tagging-Funktionen über mehrere Social-Media-Plattformen hinweg können etwas schwierig sein.

Preise von CoSchedule

Kostenloser Kalender

Social Kalender: 29 $/Monat pro Benutzer

Agency Kalender: 69 $/Monat pro Benutzer

Inhaltskalender: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Marketing-Suite: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CoSchedule

G2: 4,3/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über CoSchedule?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

CoSchedule ist ein großartiges tool für Solo-Blogger und Teams. Sie können Ihre Inhalte planen, terminieren und sogar mehrere Monate bis zu einem Jahr im Voraus planen. Sie können es sozusagen einstellen und dann vergessen. Es ist außerdem sehr benutzerfreundlich und funktioniert direkt in Ihrem WordPress-Dashboard.

CoSchedule ist ein großartiges Tool für Solo-Blogger und Teams. Sie können Ihre Inhalte planen, terminieren und sogar mehrere Monate bis zu einem Jahr im Voraus planen. Sie können es sozusagen einstellen und dann vergessen. Es ist außerdem sehr benutzerfreundlich und funktioniert direkt in Ihrem WordPress-Dashboard.

10. SocialBee (am besten geeignet für kategoriebasierte Beiträge)

via SocialBee

SocialBee konzentriert sich darauf, Social-Media-Beiträge effizient und organisiert zu gestalten, insbesondere wenn Sie mit wiederkehrenden Inhalten und häufigen Aktualisierungen zu tun haben.

Damit können Sie Inhalte in Kategorien wie Blog-Links, Fallstudien, Aktionen und Evergreen-Beiträge einteilen und Ihre Beiträge automatisch wiederverwenden.

Der Social-Media-Copilot in SocialBee geht noch einen Schritt weiter und entwickelt eine auf Ihre Branche und Ihre Produkte zugeschnittene Strategie. Er stellt Ihnen ein paar einfache Fragen, empfiehlt Ihnen dann die besten sozialen Kanäle und schlägt Ihnen Inhaltskategorien vor.

Die besten Features von SocialBee

Führen Sie die Bearbeitung Ihrer Beiträge für verschiedene soziale Netzwerke an einem Ort durch und lassen Sie sie automatisch von /AI anpassen.

Erstellen Sie Hashtag-Sammlungen aus Ihren Inhalten, um Ihre Beiträge zu organisieren und zielgerichtet zu gestalten.

Planen Sie zeitkritische Beiträge so, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht werden und perfekt zu Ihren Launch-Plänen passen.

Limitierungen von SocialBee

SocialBee bietet keine Kontrollmöglichkeiten nach der Veröffentlichung, sodass es schwierig ist, die Formatierung oder die Tags zu bearbeiten, sobald ein Beitrag online ist.

Preise von SocialBee

14-tägige kostenlose Testversion

Bootstrap: 29 $/Monat pro Benutzer

Accelerate: 49 $/Monat pro Benutzer

Pro: 99 $/Monat (3 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu SocialBee

G2: 4,8/5 (über 470 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über SocialBee?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mir gefällt, dass ich Beiträge gleichzeitig auf mehreren Social-Media-Plattformen veröffentlichen und jede einzelne benutzerdefiniert anpassen kann. Die Plattform ist so einfach, dass auch jemand wie ich, der kein Technikgenie ist, sie ohne lange Videos nutzen und verstehen kann.

Mir gefällt, dass ich Beiträge gleichzeitig auf mehreren Social-Media-Plattformen veröffentlichen und jede einzelne benutzerdefiniert anpassen kann. Die Plattform ist so einfach, dass auch jemand wie ich, der kein Technikgenie ist, sie ohne lange Videos nutzen und verstehen kann.

✅ Faktencheck: 63 % der Marketer setzen bereits generative KI in ihren Kampagnen ein, weitere 27 % planen, sie innerhalb der nächsten sechs Monate einzuführen.

11. ContentStudio (Am besten geeignet für die Suche nach Inhalten für mehrere Kanäle und KI-gestütztes Publizieren)

via ContentStudio

ContentStudio ist ein interaktiver Multi-Channel-Inhaltskalender, mit dem Sie Ihre Social-Media-Strategie an einem Ort visualisieren können. Sie können Beiträge für einen ganzen Monat planen und je nach den Arbeitsvorlieben Ihres Teams zwischen Kalender-, Listenansicht oder Rasteransicht wechseln.

Außerdem bietet es Ihnen fünf flexible Veröffentlichungsoptionen: Sie können Beiträge sofort veröffentlichen, für später planen, Entwürfe speichern, Inhalte verwenden oder Elemente in eine Social-Media-Warteschlange verschieben. Von dort aus erfolgt die Nachverfolgung der Leistung jedes Beitrags über plattforminterne Analysen, die Reichweite und Interaktion anzeigen.

Um die Erstellung zu beschleunigen, erhalten Sie vorgefertigte Social-Media-Vorlagen für Instagram-Bildunterschriften, Tweets und inspirierende Zitate. Der KI-Assistent von ContentStudio hilft Ihnen dann dabei, Ideen mit minimalem Aufwand in auffällige Grafiken und Textinhalte umzusetzen.

Die besten Features von ContentStudio

Veröffentlichen Sie Inhalte aus Ihren bevorzugten Blogs automatisch, indem Sie deren RSS-Feeds mit Ihren sozialen Kanälen in Verbindung bringen.

Importieren Sie Bilder direkt aus Flickr, Pixabay, Imgur oder Giphy, um die Erstellung Ihrer Beiträge zu beschleunigen.

Überwachen Sie freigegebene Links in Ihren sozialen Profilen, um Ihre Kampagnen mit klareren Leistungsdaten zu optimieren.

Limitierungen von ContentStudio

Der Plattform fehlen weitere Social-Listening-Funktionen, die Ihnen helfen könnten, Ihre Zielgruppe besser zu verstehen.

Preise von ContentStudio

14-tägige kostenlose Testversion

Standard: 29 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 69 $/Monat (2 Benutzer)

Agency Unlimited: 139 $/Monat (unbegrenzte Anzahl von Benutzern)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ContentStudio

G2: 4,6/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 670 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ContentStudio?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Ich bin mit ContentStudio insgesamt mehr als zufrieden. Es hat das Freigeben von Inhalten in sozialen Medien und vor allem das Finden der richtigen Inhalte für soziale Medien so einfach gemacht! Ich erhalte wirklich großartiges Engagement für die Beiträge, die mein VA und ich über die Registerkarten von ContentStudio freigeben, und dank der App kann ich nun auch schnelle Updates und Last-Minute-Informationen mit meinen SM-Followern teilen.

Ich bin mit ContentStudio insgesamt mehr als zufrieden. Es hat das Freigeben von Inhalten in sozialen Medien und vor allem das Finden der richtigen Inhalte für soziale Medien so einfach gemacht! Ich erhalte wirklich großartiges Engagement für die Beiträge, die mein VA und ich über die Registerkarten von ContentStudio freigeben, und dank der mobilen App kann ich nun auch schnelle Updates und Last-Minute-Informationen mit meinen SM-Followern teilen.

⚠️ Achtung: Obwohl viel über die Effizienzsteigerung und die Verbesserung der Produktion von Inhalt durch KI gesprochen wird, ist die Realität komplexer, wie im Bericht „State of AI in Marketing Report” von Co-Schedule dargelegt wird. 40 % der Marketingfachleute nennen Datenschutzbedenken nach wie vor als größtes Hindernis für den Einsatz von KI, was die zunehmende Skepsis gegenüber der Art und Weise widerspiegelt, wie tools Kundendaten erfassen, speichern und verwenden. Weitere 38 % haben mit einem Mangel an technischem Fachwissen zu kämpfen, was die Implementierung oder Verwaltung von KI-Lösungen ohne zusätzliche Schulungen oder Support erschwert. Ein Drittel der Marketingfachleute nennt die hohen Implementierungskosten als einen der Hauptgründe für die Verzögerung der Einführung. Über diese wichtigsten Anliegen hinaus stehen Teams auch vor Herausforderungen wie Problemen bei der Systemintegration, unklarem ROI und internem Widerstand, die alle KI-gesteuerte Initiativen stören oder verlangsamen können.

Vereinfachen Sie die Verwaltung Ihrer sozialen Medien mit ClickUp

„Wenn es um die Verwaltung von sozialen Medien geht, ist kein anderes tool so leistungsstark wie ClickUp. Wenn Sie jederzeit über alles informiert sein möchten, bietet Ihnen kein anderes tool denselben Einblick.“

— Sarah Lively, Direktorin für soziale Medien bei Cartoon Network

Die Sendible-Alternativen, die wir in diesem Blog vorgestellt haben, eignen sich für verschiedene Anwendungsfälle.

ClickUp zeichnet sich dadurch aus, dass es Marketingteams einen zentralen Ort für Ideen, Inhaltskalender, Dashboards, Genehmigungen und KI-Unterstützung bietet. Ihr gesamter Workflow läuft über eine einzige zentrale Plattform.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und testen Sie es.

Häufig gestellte Fragen

Einige Benutzer suchen nach Alternativen zu Sendible, weil sie erweiterte Analyse- und Features für die Berichterstellung benötigen. Die Analyse-Features der Plattform reichen für eine detaillierte Nachverfolgung der Leistung oder strategische Optimierung nicht aus. Die Preise sind ein weiterer Grund, warum Benutzer nach anderen Optionen suchen. Der Plan für Ersteller beginnt bei 29 $/Monat und reicht bis zu 638 $/Monat für Enterprise-Teams. Wenn Sie ein Einzel-Ersteller oder ein kleines Unternehmen sind, kann der Preis hoch sein. Ziehen Sie andere Sendible-Alternativen in Betracht, die ähnliche Features zu einem erschwinglichen Preis bieten.

Wenn Sie nach der besten kostenlosen Alternative zu Sendible suchen, ist ClickUp eine der besten Optionen. Es bietet Ihnen einen konvergenten Workspace, der auf kontextbezogener KI basiert und Ihnen hilft, jeden Teil Ihres Content-Workflows an einem Ort zu verwalten. Sie können Kampagnen planen, Inhaltskalender erstellen, Inhalte erstellen, Bilder generieren, Aufgaben verwalten, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und die Leistung auf einer einzigen Plattform verfolgen. Da sich ClickUp Brain an Ihren Workflow anpasst und alles miteinander verbindet, müssen Sie nicht zwischen verschiedenen Apps oder mehreren KI-Modellen wechseln.

Hootsuite kann in bestimmten Fällen besser sein als Sendible, aber die Wahl hängt von Ihren Anforderungen ab. Hootsuite ist bekannt für seine leistungsstarken Analysen, einen breiteren Bereich an Integrationen und starke Features für die Zusammenarbeit im Team. Damit eignet es sich gut für größere Teams oder Marken, die auf detaillierte Prozesse für die Berichterstellung und plattformübergreifendes Engagement angewiesen sind. Sendible hingegen ist einfacher zu bedienen und eignet sich gut für die tägliche Planung und Kundenverwaltung. Viele kleine bis mittelgroße Marken und Freiberufler bevorzugen Sendible, da es wichtige Features ohne unnötige Komplexität bietet.

Wenn Sie eine Agentur betreiben und eine leistungsfähige Alternative zu Sendible suchen, sind ClickUp und Agorapulse geeignet. ClickUp geht über das Social-Media-Management hinaus. Sie können Kampagnen organisieren, Assets speichern und Aufgaben durch Automatisierung durchführen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Darüber hinaus hilft die kontextbezogene KI dabei, Ihren Workflow bei der Erstellung von Inhalten zu beschleunigen. Agorapulse hingegen bietet einen einheitlichen Social-Media-Posteingang für Nachrichten und Kommentare, Genehmigungsworkflows und kundenorientierte Funktionen für die Berichterstellung. Damit eignet es sich ideal für Social-Media-Marketing-Agenturen, die eine spezialisierte Lösung für die Verwaltung mehrerer Netzwerke suchen.

Ja, Sie können Instagram mit den meisten Sendible-Alternativen verwalten, und einige unterstützen auch TikTok. Die API von TikTok ist jedoch eingeschränkt, sodass Features wie die Planung oder das direkte Posten je nach dem von Ihnen gewählten tool variieren können.