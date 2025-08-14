Die 11 besten Content-Kalender-Tools im Jahr 2026

Geschäftsleute brauchen hochwertige Inhalte. Eine erfolgreiche Content-Strategie erfordert jedoch mehr als nur das Veröffentlichen von Inhalten. Sie benötigen ein flexibles System, das Sie auch zur Rechenschaft zieht.

Genau das bietet ein Content-Kalender.

Mit dem richtigen Content-Kalender-Tool wird das Planen für den nächsten Monat oder das nächste Quartal zum Kinderspiel. Eine zuverlässige Content-Kalender-Software hilft Ihnen, agil zu bleiben, ansprechende Inhalte zu liefern und gleichzeitig schnell auf Trends zu reagieren.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten verfügbaren Tools für den Inhalt-Kalender vor und helfen Ihnen dabei, das für Ihren Workflow passende Tool zu finden.

Die 11 besten Tools für den Inhalt-Kalender auf einen Blick

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* Bewertungen ClickUp Visuelle Planung und Umsetzung von Kampagnen zum Inhalt für Teams jeder Größe Kalender-Ansicht per Drag-and-Drop, KI-basierte Terminplanung, KI-Content-Assistent, Workflow-Automatisierung Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen verfügbar G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 CoSchedule Social Publishing, Kampagnen und Content-Management für mittelgroße bis große Teams Zentraler Kalender, ReQueue-Automatisierung, KI-Social-Assistent, KI-Marketing-Assistent, Social-Media-Posteingang Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat pro Benutzer G2: 4,4/5 Capterra: 4,4/5 Planable Schnelle, kollaborative Überprüfung und Freigabe von Inhalten für große Teams und Agenturen Echtzeit-Vorschau, mehrstufige Freigaben, Versionshistorie, Kommentare Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat pro Workspace G2: 4,6/5 Capterra: 4,5/5 Buffer Vereinfachung der Veröffentlichung über mehrere Kanäle für kleine Teams Wiederverwendung von Beiträgen mit KI, plattformübergreifende Terminplanung, Content-Boards, Engagement-Posteingang, Browser-Erweiterung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat pro Benutzer G2: 4,3/5 Capterra: 4,5/5 ContentStudio Umfassendes Multi-Channel-Inhalt-Management für mittelgroße bis große Agenturen Zentraler Kalender, Blog- und Social-Media-Veröffentlichung, Content-Entdeckung, KI-Unterstützung, Analysen, benutzerdefinierte Rollen Kein Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat pro Benutzer G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Loomly Strukturierte Teamzusammenarbeit und Workflows für große Teams Rollenbasierter Zugriff, Inhaltsvorschau, Genehmigungsphasen, Beitragsideen und Vorlagen, Analysen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung G2: 4,6/5 Capterra: 4,6/5 Sendible Große Agenturen, die mehrere Marken verwalten und Client-Freigaben abwickeln Markenspezifische Workspaces, White-Label-Dashboards, KI-Assistent, Massenplanung, Überwachungstools Es gibt keinen Free-Plan; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $/Monat pro Benutzer G2: 4,5/5 Capterra: 4,6/5 StoryChief Zentrale Multichannel-Veröffentlichung und Zusammenarbeit für Teams im Unternehmen Plattformübergreifende Terminplanung, SEO + KI, Team-Workflows, Content-Audits Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat pro Benutzer G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Kapost Abstimmung der Inhalte auf die Customer Journey in großen Unternehmen Journey Mapping, Workflow-Generator, Asset-Galerie, Leistungs-Dashboards Benutzerdefinierte Preisgestaltung G2: 4,0/5 Google Tabellen Flexible und kostengünstige Kalender für den Inhalt für Freiberufler und kleine Teams Zusammenarbeit in Echtzeit, benutzerdefinierte Formatierung, Unterstützung von Vorlagen, Add-Ons für Zeitleisten Free G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Trello Visuelle Planung und Verwaltung von Aufgaben zum Inhalt für kleine Teams oder Solopreneure Kanban-Boards, Kalender-Power-Up, Butler-Automatisierung, KI-Unterstützung, Zusammenarbeit bei Checklisten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat pro Benutzer G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5

Wie wählt man die richtige Software für den Inhalt-Kalender aus?

Die richtige Content-Kalender-Software fungiert als Ihr Command-Center für die Planung des Inhalts, die Zusammenarbeit im Team und die Workflows zur Veröffentlichung und ermöglicht es Ihnen, Beiträge direkt auf mehreren Social-Media-Plattformen zu veröffentlichen.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einer idealen Software für den Inhalt-Kalender achten sollten:

Eine visuelle Kalenderansicht mit Drag-and-Drop-Funktion , um Social-Media-Beiträge auf einen Blick zu planen und neu zu terminieren

Ein integrierter Space, in dem Sie Beiträge erstellen, in der Vorschau anzeigen und kreative Assets in einer zentralen Bibliothek für Inhalt speichern können

Team-Zusammenarbeit -Features wie Freigaben, Zuweisungen von Aufgaben und Kommentare, damit alle auf dem Laufenden bleiben

Integrationen mit Social-Media-Kalender-Tools , mit denen Sie Beiträge planen und Inhalte auf all Ihren Konten veröffentlichen können

Berichterstellung und Analysen zur Nachverfolgung der Performance und zur Anpassung Ihrer Social-Media-Strategie anhand datengestützter Erkenntnisse

Integrierte KI-Unterstützung, die Ihnen beim Brainstorming von Ideen für den Inhalt hilft und schnell Texte und Bilder für Social-Media-Kanäle generiert

👀 Wissenswertes: Die Mondlandung der NASA war ein Paradebeispiel für Content-Kalender-Management. In den Monaten vor Apollo 11 arbeitete die NASA mit Rundfunkanstalten und Journalisten an einer Reihe von zeitlich gut abgestimmten Inhalten und Einblicken hinter die Kulissen.

Die 11 besten Content-Kalender-Softwaretools für Marketing-Teams

Es ist an der Zeit, Ihre Tabellenkalkulationen in den Ruhestand zu schicken. Mit diesen tools wird die Verwaltung Ihres Social-Media-Inhalt-Kalenders viel einfacher:

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren, einschließlich der Benutzeroberfläche. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die visuelle Planung und Umsetzung von Kampagnen zum Inhalt)

Planen, bearbeiten und organisieren Sie Ihren gesamten Inhalt visuell und ganz einfach per Drag-and-Drop mit der ClickUp-Kalender-Ansicht

Durch die Einbindung von Autoren, Designern, Plattformen und Zeitleisten wird die Komplexität von Content-Pipelines schnell überwältigend. Wenn Sie zu viel auf einmal bewältigen müssen, laufen Sie Gefahr, Fristen zu verpassen, Inhalte von geringer Qualität zu veröffentlichen oder das Vertrauen Ihrer Clients zu verlieren.

ClickUp löst dieses Problem mit zwei wichtigen Tools, die speziell für Content-Teams entwickelt wurden: ClickUp Calendar und die ClickUp-Kalenderansicht.

Planen und verwalten Sie Zeitpläne für den Inhalt effizient

ClickUp Kalender ist ein KI-gestützter Planungsassistent, der Ihnen hilft, automatisch Zeit für konzentriertes Arbeiten zu reservieren, Aufgaben neu zu planen und Ihre täglichen Ziele im Blick zu behalten.

Sehen Sie Ihren gesamten Zeitplan mit dem KI-gestützten Kalender von ClickUp – wo Aufgaben, Projekte und Termine an einem Ort zusammenlaufen

Die Software lässt sich mit Google Kalender, Outlook und Ihrer Liste mit Aufgaben integrieren und schlägt Ihnen die besten Zeiten vor, um an Kampagnen zu arbeiten, Inhalte zu erstellen oder an Meetings teilzunehmen.

Die Kalenderansicht hingegen bietet Content- und Social-Media-Teams eine visuelle Drag-and-Drop-Oberfläche, um Aufgaben nach Tag, Woche oder Monat zuzuordnen. Sie können Social-Media-Kampagnen mit einem Klick neu planen, Aufgabenverantwortliche nachverfolgen und Überschneidungen bei der Arbeit in Sekundenschnelle erkennen.

Wenn Sie ClickUp für mehrere Clients nutzen, verwalten Sie wahrscheinlich mehr als einen Kalender. Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie all dies effizient in ClickUp-Kalendern verwalten können:

Wenn Instagram Reels und Blogpost-Deadlines kollidieren, können Marketing-Teams, die ClickUp nutzen, Prioritäten ganz einfach direkt im interaktiven Kalender verschieben.

ClickUp unterstützt zudem benutzerdefinierte Workflows, mit denen Sie eine übersichtliche Pipeline für den Inhalt aufbauen können: vom Entwurf über die Überprüfung bis zur Veröffentlichung.

Das sagt Derek Clements, Marketing Manager bei BankGloucester, über ClickUp.

Ich nutze die Grundfunktionen von ClickUp wie Bereiche/Ordner/Listen und die Kalenderansicht am häufigsten, da sie am vielseitigsten sind. Wenn Sie jedoch ein bestimmtes Format oder eine bestimmte Visualisierung benötigen, bietet ClickUp zahlreiche weiterführende Funktionen wie Zeiterfassung, Aufgabenautomatisierung, Dashboards und vieles mehr.

Ich nutze die Grundfeatures von ClickUp wie Spaces/Ordner/Listen und die Kalenderansicht am häufigsten, da sie am vielseitigsten sind. Wenn Sie jedoch ein bestimmtes Format oder eine bestimmte Visualisierung benötigen, bietet ClickUp zahlreiche weiterführende Funktionen wie Zeiterfassung, Aufgabenautomatisierung, Dashboards und vieles mehr.

Erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit – mit KI und Vorlagen

Überlastet mit Aufgaben? Mit Social-Media-Kalendervorlagen und der Automatisierung wiederholender Aufgaben können Sie Zeit sparen. Außerdem hilft Ihnen der KI-Writer for Work von ClickUp dabei, Kampagnenideen zu entwickeln und Social-Media-Texte, Bildunterschriften und Briefings direkt in den Aufgaben zu erstellen.

ClickUp Brain schlägt außerdem Aufgabenaktualisierungen auf der Grundlage von Meeting-Protokollen vor, erstellt automatisch Vorlagen für wiederkehrende Inhaltstypen und beantwortet Fragen zu Ihrem Kalender oder Ihren Kampagnenressourcen.

Als Beispiel können Sie fragen: „Welche Beiträge warten noch auf Freigabe?“ und erhalten eine Antwort in Echtzeit.

Erhalten Sie sofortige Zusammenfassungen, generieren Sie Ideen für Inhalte und gewinnen Sie Einblicke in Aufgaben mithilfe von KI, die mit ClickUp Brain auf Ihren Workspace trainiert wurde.

Möchten Sie Ihre Aufgaben noch weiter automatisieren? ClickUp AI Agents übernehmen Aufgaben für Sie, damit Ihr Content-Kalender ohne manuellen Aufwand läuft.

Von der Erstellung von Bildern für Beiträge über die Aktualisierung der Aufgaben-Status-Informationen bis hin zum Freigeben von Fortschrittsberichten in Echtzeit – diese Tools reduzieren den Verwaltungsaufwand, sodass sich Ihr Team auf die Erstellung von Inhalten konzentrieren kann

Um Ihnen die Arbeit noch weiter zu erleichtern, bietet ClickUp eine gebrauchsfertige Vorlage für einen Content-Kalender an, die speziell für Marketing- und Social-Media-Teams entwickelt wurde. Im Gegensatz zu einer einfachen Tabellenkalkulation vereint diese Vorlage einen interaktiven Kalender, anpassbare Workflows und Nachverfolgung von Aufgaben.

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Social-Media-Beiträge, Blogs und Kampagnen an einem Ort mit der Content-Kalender-Vorlage von ClickUp

Diese Vorlage ist ideal für Teams, die Termine einhalten, einen konsistenten Veröffentlichungsplan einhalten und alle Beteiligten das ganze Jahr über über die Ziele für den Inhalt auf dem Laufenden halten möchten.

Die besten Features von ClickUp

Organisieren Sie Social-Media-Beiträge visuell mit der Drag-and-Drop-Kalender-Ansicht

Planen Sie Aufgaben, Meetings und Fokuszeiten automatisch mit dem ClickUp-Kalender

Erstellen und automatisieren Sie strukturierte Workflows für die Content-Produktion mithilfe von wiederholenden Aufgaben und ClickUp-Automatisierungen

Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten, generieren Sie Ideen und gewinnen Sie Einblicke in Ihre Inhalte mit ClickUp Brain

Verbinden Sie ClickUp mit Tools wie Google Drive, YouTube und anderen für eine nahtlose Verwaltung des Inhalts

Legen Sie fest, wer Ihren Inhalt-Kalender einsehen oder bearbeiten darf, um Sicherheit in der Zusammenarbeit zu gewährleisten

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Inhalte und die Workload Ihres Teams mit visuellen ClickUp-Dashboards und Berichten

Einschränkungen von ClickUp

Kann für kleine Teams, die nur eine einfache Terminplanung benötigen, komplex erscheinen

Lernkurve für die Einrichtung komplexer Workflows und Automatisierungen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.200 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

In dieser G2-Bewertung ist Folgendes zu lesen:

Neue Kalender- und Gantt-Upgrades machen die Planung einfacher. Mit dem Update vom März 2025 wurden Aufgaben, Dokumente, Chats und Meetings in einer einzigen Kalenderansicht zusammengeführt und eine KI-gestützte Zeitblockierung hinzugefügt; Gantt-Diagramme werden deutlich schneller geladen und behalten den Zoom-Level bei.

Neue Kalender- und Gantt-Upgrades machen die Planung einfacher. Mit dem Update vom März 2025 wurden Aufgaben, Dokumente, Chats und Meetings in einer einzigen Kalenderansicht zusammengeführt und eine KI-gestützte Zeitblockierung hinzugefügt; Gantt-Diagramme werden deutlich schneller geladen und behalten den Zoom-Level bei.

2. CoSchedule (Am besten geeignet für die Verwaltung von Social-Media-Beiträgen, Kampagnen und Inhalten in einem Kalender)

via CoSchedule

Oft scheitern Social-Media-Strategien an mangelnder Konsistenz, da den Teams ein System fehlt, um erfolgreiche Maßnahmen zu organisieren und zu wiederholen.

Tools wie CoSchedule lösen dieses Problem, indem sie Ihnen einen zentralen Kalender bieten, der auf wiederholbaren Erfolg ausgelegt ist. Mit diesem Inhalt- und Social-Media-Kalender können Sie Beiträge, Blogs, Aktionen per E-Mail und Ereignisse an einem Ort verwalten.

Das Tool unterstützt native Marketing-Workflows mit integrierten Funktionen für Social-Media-Publishing, WordPress-Integration und Kampagnen-Performance-Analysen, die speziell für Teams mit hohem Inhalt entwickelt wurden.

Mit Features wie Drag-and-Drop-Planung, ReQueue-Automatisierung, Social-Media-Vorlagen und integrierten KI-Tools stellen Sie sicher, dass Ihre besten Inhalte nie ungenutzt bleiben.

Die besten Features von CoSchedule

Planen und veröffentlichen Sie plattformübergreifend mit einem einheitlichen Social-Media-Kalender

Verwenden Sie leistungsstarke Inhalte mithilfe der ReQueue-Automatisierung für neue Zwecke

Erstellen Sie mit dem KI-Social-Assistant und über 1.600 Vorlagen im Handumdrehen plattformgerechte Beiträge

Erstellen Sie mit dem KI-Marketing-Assistenten Blog-Entwürfe, Bilder und Ideen für Kampagneninhalte

Überwachen und verwalten Sie Ihre Social-Media-Aktivitäten an einem Ort mit dem Social Posteingang

Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Funktion zur Terminplanung, um Blog-, E-Mail- und Social-Media-Inhalte in einer einzigen Kalender-Ansicht zu verwalten

Limitations of CoSchedule

Erweiterte Kampagnen-Features sind nur in den höherwertigen Plänen verfügbar

Begrenzte Möglichkeiten für benutzerdefinierte Anpassungen der Marke, sofern nicht die Agency- oder Marketing-Suite genutzt wird

Möglicherweise nicht ideal für Teams, die nicht verschiedene Arten von Inhalten veröffentlichen

Preise für CoSchedule

Kostenloser Kalender

Social Kalender : 29 $/Monat pro Benutzer

Agency Kalender : 69 $/Monat pro Benutzer

Content Kalender : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Marketing Suite: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CoSchedule

G2 : 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was Benutzer über CoSchedule sagen

Diese Capterra-Bewertung hob Folgendes hervor:

Ein Ort für über 20 Social-Media-Konten und 6 Blogs. Der Zeitaufwand für das Posten und Planen wurde drastisch reduziert und die Berichterstellung ist großartig!

Ein Ort für über 20 Social-Media-Konten und 6 Blogs. Der Zeitaufwand für das Posten und Planen wurde drastisch reduziert und die Berichterstellung ist großartig!

📖 Lesen Sie auch: Die besten Plattformen für die Zusammenarbeit bei Inhalten

3. Planable (Am besten geeignet für schnelle, gemeinsame Überprüfungen und Freigaben von Inhalten)

via Planable

Für viele Teams sind Genehmigungen der größte Verzögerungsfaktor bei Social-Media-Inhalten. Das Warten auf Feedback, das Hinterherlaufen hinter Clients wegen der Freigabe oder das Ringen mit unklaren Kommentaren können selbst den bestgeplanten Social-Media-Kalender zum Scheitern bringen.

Planable löst dieses Problem, indem es einen kollaborativen Space in Echtzeit bietet, in dem Sie Social-Media-Beiträge erstellen, prüfen und genehmigen können, genau so, wie sie auf der endgültigen Plattform erscheinen würden.

Planable wurde speziell für Social-Media-Manager und Agenturen entwickelt und bietet eine Side-by-Side-Ansicht für die Feed- und Kalenderplanung, Inhaltsvorschauen, die echte Beiträge widerspiegeln, sowie einfache Freigabeprozesse.

Außerdem können Sie Teamkollegen taggen, Kommentare direkt in den Inhalten hinterlassen und die Version nutzen, um Änderungen zu verfolgen.

Die besten Features von Planable

Sehen Sie sich Inhalte genau so an, wie sie auf sozialen Plattformen erscheinen werden

Erstellen Sie Bildunterschriften, Texte und Hashtags mit KI-Unterstützung

Richten Sie mehrstufige Workflows für Genehmigungen für Clients oder Vorgesetzte ein

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen – mit Kommentaren, Tags und Versionshistorie

Planen Sie Inhalte in der Feed- oder Kalender-Ansicht für eine bessere Terminierung

Nutzen Sie freigebbare Links, um Feedback von externen Stakeholdern zu erhalten, ohne dass diese sich anmelden müssen

Erstellen und freigeben Sie Berichte, um Clients über ihre Analysedaten auf dem Laufenden zu halten

Limitierungen von Planable

Analysiefunktionen müssen separat als Add-On erworben werden

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten im Vergleich zu größeren Social-Media-Management-Tools

Bei größeren Teams, die vollen Zugriff auf den Workspace benötigen, können die Kosten schnell steigen

Preise für Planable

Free

Basic : 39 $/Monat pro Workspace

Pro : 59 $/Monat pro Workspace

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Planable

G2 : 4,6/5 (über 850 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 310 Bewertungen)

Was Benutzer über Planable sagen

In dieser G2-Bewertung wurden vorgestellt:

Mir gefallen die einfache Zusammenarbeit, die Freigabe des Clients, die App, die übersichtliche Organisation der Kommentare unter jedem Beitrag und vieles mehr!

Mir gefallen die einfache Zusammenarbeit, die Freigabe des Clients, die App, die übersichtliche Organisation der Kommentare unter jedem Beitrag und vieles mehr!

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Content-Strategien im Marketing

4. Buffer (Am besten geeignet zur Vereinfachung der Veröffentlichung über mehrere Kanäle für kleine Teams und Einzelkünstler)

via Buffer

Sie haben gerade eine Bearbeitung eines Reels durchgeführt, eine Bildunterschrift verfasst, Hashtags hinzugefügt und es auf Instagram gepostet. Jetzt müssen Sie denselben Inhalt für TikTok neu formatieren, den Ton für LinkedIn anpassen und ihn für X in die Warteschlange stellen.

Dieser Spagat ist für Einzelkünstler und kleine Teams an der Tagesordnung – und er ist anstrengend.

Buffer wurde entwickelt, um diesen Aufwand zu reduzieren. Es bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie Inhalte für mehr als 10 Plattformen verfassen, planen und anpassen können, sodass Sie nie wieder bei Null anfangen müssen.

Der KI-Assistent des Tools hilft Ihnen dabei, Ihre Inhalte sofort wiederzuverwenden, während die neue Kalender-Ansicht Ihnen eine vollständige Sichtbarkeit über Ihre Woche oder Ihren Monat bietet. Außerdem können Sie mit der Browser-Erweiterung von überall aus Inhalte in Ihren Kalender einreihen.

Die besten Features von Buffer

Erstellen Sie Inhalte einmalig und passen Sie sie mithilfe von KI-gestützter Wiederverwendung für jede Plattform benutzerdefiniert an

Planen und terminieren Sie Beiträge mit einer übersichtlichen Kalender- oder Warteschlangen-Ansicht für mehr als 10 Plattformen

Organisieren Sie Ihre Ideen zum Inhalt in visuellen Boards und nutzen Sie diese jederzeit wieder

Kommunizieren Sie mit Ihren Followern auf Instagram und Facebook über einen einzigen Posteingang

Analysieren Sie die erfolgreichsten Inhalte, die besten Veröffentlichungszeitpunkte und die demografischen Daten Ihrer Zielgruppe

Limitierungen von Buffer

Erweiterte Features wie Analysen und der Engagement-Posteingang sind kostenpflichtig.

Es fehlen umfassendere Tools für das Social-Media-Projektmanagement oder die interne Zusammenarbeit

Der Post-Composer ist weniger leistungsstark als einige designorientierte Buffer-Alternativen

Preise für Buffer

Free

Essentials : 6 $/Monat pro Benutzer

Team: 12 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Buffer

G2 : 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was Benutzer über Buffer sagen

In dieser Capterra-Rezension wird die Freigabe veröffentlicht:

Die Plattform bietet eine nahtlose und effiziente Möglichkeit, Inhalte über verschiedene Social-Media-Kanäle hinweg zu planen und zu veröffentlichen, darunter Twitter, Facebook, LinkedIn und Instagram.

Die Plattform bietet eine nahtlose und effiziente Möglichkeit, Inhalte über verschiedene Social-Media-Kanäle hinweg zu planen und zu veröffentlichen, darunter Twitter, Facebook, LinkedIn und Instagram.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie sich aus der Masse der Fachleute hervorheben? Der Leitfaden zum Aufbau Ihrer persönlichen Marke auf LinkedIn zeigt Ihnen, wie Sie ein Profil erstellen, das wirklich auffällt.

5. ContentStudio (Am besten geeignet für die Verwaltung von Multi-Channel-Inhalten in großem Umfang)

via ContentStudio

Wenn Ihr Team sowohl Blog-Inhalte als auch Social-Media-Beiträge betreut, kommt es häufig zu doppeltem Aufwand. Das bedeutet, dass Sie Bildunterschriften separat verfassen, zwischen verschiedenen Tools wechseln und Genehmigungen über E-Mail-Threads hinweg einholen müssen.

ContentStudio löst dieses Problem, indem es die Erstellung, Kuratierung und Veröffentlichung von Inhalten an einem Ort zentralisiert – ganz gleich, ob Sie eine E-Mail-Kampagne und eine Blog-Reihe planen oder Reels für LinkedIn-Beiträge wiederverwenden.

Dank der Möglichkeit, alle Ihre Medienressourcen an einem Ort zu speichern, zu organisieren und zu freigeben, sowie einfacher Workflow, mit dem Sie schnell Feedback und Genehmigungen erhalten, spart dieses tool viel Zeit und Aufwand bei der täglichen Verwaltung Ihrer Social-Media-Kanäle.

Wenn Ihnen die Inspiration fehlt, kann der KI-Assistent schnell Texte, Bilder und Bildunterschriften für Ihre Beiträge erstellen.

Die besten Features von ContentStudio

Erstellen Sie plattformübergreifende Kalender für den Inhalt mit Drag-and-Drop-Funktion

Automatisieren Sie die Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten in sozialen Medien und Blogs über ein einziges Dashboard

Entdecken Sie trendige Inhalte mithilfe der keywordbasierten Suche und RSS-Feeds

Erstellen Sie kundenfertige, White-Label-Berichte mit Engagement-Analysen

Richten Sie benutzerdefinierte Rollen, Workflows zur Genehmigung und interne Kommentare für die Zusammenarbeit im Team ein

Limitierungen von ContentStudio

Lernkurve für erweiterte Automatisierung und das Setup mehrerer Marken

Die Veröffentlichung von Blogbeiträgen erfordert das Setup eines CMS und unterstützt möglicherweise nicht alle Plattformen

Die Preise steigen stark an, wenn Sie weitere Benutzer und Workspaces hinzufügen

Preise für ContentStudio

Standard : 29 $/Monat pro Benutzer

Advanced : 69 $/Monat pro Benutzer

Agency Unlimited: 139 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu ContentStudio

G2 : 4,6/5 (über 350 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 670 Bewertungen)

Was Benutzer über ContentStudio sagen

In dieser G2-Bewertung ist Folgendes zu lesen:

Besonders beeindruckt bin ich von der Möglichkeit, Beiträge gründlich zu planen, die Performance von Inhalten zu analysieren und Aufgaben zu automatisieren, die früher so viel Zeit in Anspruch genommen haben.

Besonders beeindruckt bin ich von der Möglichkeit, Beiträge gründlich zu planen, die Performance von Inhalten zu analysieren und Aufgaben zu automatisieren, die früher so viel Zeit in Anspruch genommen haben.

📮 ClickUp Insight: 18 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeit übernimmt. Zu erledigen ist es erforderlich, dass eine KI die Prioritäten für jede Aufgabe in einem Workflow versteht, die erforderlichen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben ausführt und automatisierte Workflows einrichtet. Die meisten Tools decken nur einen oder zwei dieser Schritte ab. Mit ClickUp können Nutzer jedoch bis zu fünf oder mehr Apps über unsere Plattform zusammenführen! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings je nach Priorität ganz einfach in freie Zeitfenster in Ihrem Kalender eingeplant werden können. Über ClickUp Brain können Sie zudem benutzerdefinierte Automatisierungsregeln einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von lästiger Routinearbeit!

6. Loomly (Am besten geeignet für strukturierte Teamzusammenarbeit und Workflows zur Genehmigung)

via Loomly

Ihr Team hat gerade einen neuen Kampagnenentwurf fertiggestellt, den Ihr Vorgesetzter bis Freitag genehmigen muss.

Der nächste Schritt bringt eine Flut von Slack-Nachrichten, E-Mail-Threads und verpassten Updates mit sich.

Loom bietet einen übersichtlichen Weg, um Inhalte von der Idee bis zur Freigabe zu bringen. Anstatt Feedback einholen zu müssen, erhält jedes Teammitglied eine festgelegte Rolle wie Mitwirkender, Prüfer oder Freigebender, mit automatisierten Schritten, die es zu befolgen gilt. Auf diese Weise werden Beiträge pünktlich freigegeben, mit weniger Überraschungen und ohne Hektik in letzter Minute.

Die Plattform erleichtert Ihnen zudem die tägliche Aufgabe, neue Ideen für Beiträge zu finden, dank ihrer Vorschläge für Beiträge und Hashtags. Sie können Bildmaterial erstellen, importieren und bearbeiten, das für jedes soziale Netzwerk geeignet ist, und sogar Beitragsvorlagen für wiederkehrende Beitragstypen erstellen.

Die besten Features von Loomly

Weisen Sie Rollen wie „Mitwirkender“, „Prüfer“ oder „Genehmiger“ zu, um klarzustellen, wer welche Aufgaben übernimmt

Zeigen Sie Beiträge vor der Veröffentlichung in plattformspezifischen Mockups an

Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Genehmigungsphasen, Kommentaren und Aktivitätsprotokollen

Erhalten Sie automatisch Post-Ideen basierend auf Trends und verbundenen Social-Media-Konten mit Verbindung

Überwachen Sie die Leistung mit integrierten Analysetools für jede Plattform

Einschränkungen von Loomly

Keine KI-Tools für soziale Medien

Kreativteams könnten den Workflow als zu starr empfinden

Begrenzte Integrationsmöglichkeiten über die Kernplattformen hinaus

Preise für Loom

Free

Beyond : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Loomly

G2 : 4,6/5 (über 1.780 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 500 Bewertungen)

Was Benutzer über Loomly sagen

Diese G2-Bewertung ergab:

Die Bedienung ist wirklich einfach und dank der Kalender-Ansicht kann ich alle meine für die Woche geplanten Beiträge auf einen Blick sehen. Die Software ist äußerst zuverlässig und sendet Erinnerungen, falls ich vergessen habe, einen Beitrag vom Entwurfsstatus in den Status „geplant“ zu ändern.

Die Bedienung ist wirklich einfach und dank der Kalender-Ansicht kann ich alle meine für die Woche geplanten Beiträge auf einen Blick sehen. Die Software ist äußerst zuverlässig und sendet Erinnerungen, falls ich vergessen habe, einen Beitrag vom Entwurfsstatus in den Status „geplant“ zu ändern.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Loomly-Alternativen für ein smarteres Social-Media-Management

👀 Wissenswertes: In den 1930er Jahren wurden Hörspiele speziell zur Unterhaltung von Hausfrauen produziert, wobei die Sendungen von Seifenmarken wie Procter & Gamble gesponsert und sogar produziert wurden. Diese Sendungen folgten wöchentlichen Kalendern und waren somit frühe Formen von serialisierten Markeninhalten.

7. Sendible (Am besten geeignet für die Verwaltung mehrerer Marken und die Freigabe durch Clients)

via Sendible

Die Freigabe durch Clients ist einer der größten Engpässe im Workflow von Agenturen. Marken benötigen durchschnittlich 10 Tage, um einen einzelnen Inhalt freizugeben – Zeit, die besser für die Erstellung, Planung oder Optimierung von Kampagnen genutzt werden könnte.

Sendible beseitigt diesen Engpass mit markenspezifischen Workspaces, integrierten GenehmigungsWorkflows und White-Label-Dashboards, die die Überprüfung von Inhalten schneller und professioneller machen.

Egal, ob Sie mit einem oder 30 Clients arbeiten – Sendible hilft Ihnen dabei, Inhalte pünktlich und ohne langwierigen Hin und Her zu liefern.

Die Plattform vereinfacht zudem die Planung und Terminierung von Beiträgen durch Massenimporte, eine integrierte Content-Bibliothek und sogar die wiederholte Terminierung von Evergreen-Inhalten. Mit KI Assist können Sie zudem den Zeitaufwand für das Verfassen und Optimieren von Bildunterschriften reduzieren.

Die besten Features von Sendible

Verwalten Sie mehrere Client-Marken in dedizierten, anpassbaren Workspaces

Beschleunigen Sie die Erstellung von Beiträgen mit KI-Assist und der integrierten Content-Bibliothek

Bieten Sie Ihren Clients markenspezifische Dashboards mit White-Label-Optionen an

Nutzen Sie intelligente Warteschlangen und Massenplanung, um die Veröffentlichung großer Mengen an Beiträgen zu verwalten

Arbeiten Sie gemeinsam an GenehmigungsWorkflows, internen Notizen und Aufgaben-Zuweisungen

Beobachten Sie Markennennungen und Keywords in sozialen Medien und im Internet mit integrierten Monitoring-Tools

Limitierungen von Sendible

Kein Free-Plan, nur kostenlose Testversion

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu neueren tools veraltet

Mobile Apps sind für die Terminplanung oder Zusammenarbeit weniger zuverlässig

Eingeschränkte KI-gestützte Features für die Erstellung von Inhalten

Preise für Sendible

Ersteller : 29 $/Monat pro Benutzer

Traction : 89 $/Monat pro Benutzer

Scale : 199 $/Monat pro Benutzer

Advanced : 299 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 750 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Sendible

G2 : 4,5/5 (über 880 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

Was Benutzer über Sendible sagen

In dieser G2-Bewertung wurden vorgestellt:

Ich bin kein Experte für Social-Media-Beiträge, aber Sendible macht den gesamten Prozess einfach und kostenlos. Ich kann mühelos auf mehreren Plattformen posten und auf einen Blick sehen, was noch veröffentlicht werden muss und was bereits gesendet wurde.

Ich bin kein Experte für Social-Media-Beiträge, aber Sendible macht den gesamten Prozess einfach und kostenlos. Ich kann mühelos auf mehreren Plattformen posten und auf einen Blick sehen, was noch veröffentlicht werden muss und was bereits gesendet wurde.

📖 Lesen Sie auch: KI-Tools zur Erstellung von Bildunterschriften für Social Media und Video-Inhalte

8. StoryChief (Am besten geeignet für einheitliches Multichannel-Publishing und die Zusammenarbeit an Inhalten)

via StoryChief

Die meisten Content-Teams verschwenden Stunden damit, zwischen verschiedenen externen Tools hin und her zu wechseln. StoryChief beseitigt diese Reibungsverluste, indem es Ihre gesamten Abläufe im Bereich des Inhalts über einen intuitiven Content-Kalender zentralisiert.

Anstatt ständig zwischen Google Docs, CMS-Logins und endlosen E-Mail-Freigaben hin und her zu wechseln, kann Ihr Team an einem Ort gemeinsam Inhalte erstellen und veröffentlichen – mit integrierter Multichannel-Planung.

Mit integrierter SEO-Optimierung, KI-Unterstützung beim Verfassen und Taggen von Beiträgen sowie Integrationen mit CRMs und tools wie OneDrive erleichtert StoryChief dem modernen Social-Media-Marketer das Leben erheblich.

Die besten Features von StoryChief

Zentralisieren Sie Ihren gesamten Inhalt-Kalender für Blogs, soziale Medien, Newsletter und mehr

Veröffentlichen Sie automatisch auf über 1000 Kanälen, darunter CMS, soziale Medien und Google My Business

Arbeiten Sie mit internen und externen Teams zusammen, indem Sie GenehmigungsWorkflows und Briefings nutzen

Optimieren Sie Ihre Inhalte vor der Veröffentlichung mit integrierten SEO-Anleitungen und KI-Tools

Führen Sie die Nachverfolgung der Leistung plattformübergreifend mit einheitlichen Analysen und Audits zum Inhalt durch

Limitierungen von StoryChief

Das Setup und die Einarbeitung können für kleinere Teams komplex erscheinen

Die günstigeren Social-Media-Pläne bieten nur Limite an Features

Benutzerdefinierte Workflows und Vorlagen für das Verfassen von Inhalten bieten nur begrenzte Flexibilität für Nischenanwendungen

Die hohen Preise sind möglicherweise nicht für Einzelmarketer oder schlanke Startups geeignet

Preise für StoryChief

Free

Kleine Unternehmen : 59 $/Monat pro Benutzer

Agentur : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

KI-Inhalt-Agent ist als Add-On für 60 $/Monat erhältlich

Bewertungen und Rezensionen zu StoryChief

G2 : 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

Was Benutzer über StoryChief sagen

In dieser Capterra-Rezension heißt es:

Dank der visuellen Darstellung des Tools kann ein Client nun „sehen“, was wir mit einem schriftlichen Inhalt erreichen wollen. Es hat uns auch dabei geholfen, unsere Inhalte ganzheitlich zu betrachten – nicht nur die Veröffentlichung eines Beitrags, sondern auch, wie wir seine Verteilung planen.

Dank der visuellen Darstellung des Tools kann ein Client nun „sehen“, was wir mit einem schriftlichen Inhalt erreichen wollen. Es hat uns auch dabei geholfen, unsere Inhalte ganzheitlich zu betrachten – nicht nur die Veröffentlichung eines Beitrags, sondern auch, wie wir die Verteilung des Inhalts planen.

👀 Wissenswertes: Im Jahr 1900 veröffentlichten die Brüder Michelin einen kostenlosen Reiseführer für Autofahrer, der Karten, Hoteltipps und Restaurantempfehlungen enthielt. Die Logik dahinter? Wenn die Leute mehr Auto fahren würden, bräuchten sie mehr Reifen. Geniales Content-Marketing, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab.

9. Kapost von Upland (Am besten geeignet, um Aktivitäten zum Inhalt auf die Customer Journey abzustimmen)

via Kapost von Upland

Nur 13 % der Marketingleiter geben an, dass die Content-Strategie ihre größte Herausforderung ist, doch hinter dieser niedrigen Zahl verbirgt sich ein viel größeres Problem. Die eigentliche Schwierigkeit liegt in der Umsetzung.

Kapost unterstützt B2B-Marketer dabei, ihre Content-Aktivitäten team- und plattformübergreifend mit einem strategieorientierten Ansatz zu vereinheitlichen. Es hilft bei der Planung von Initiativen über mehrere Social-Media-Konten hinweg mithilfe eines Social-Media-Planers und ordnet Inhalte den Phasen der Customer Journey zu.

Außerdem können Sie die Nachverfolgung von Produktions- und GenehmigungsWorkflows durchführen und die Leistung an einem Ort messen, während Sie gleichzeitig sicherstellen, dass die Markenrichtlinien eingehalten werden.

Mit Kapost können Sie Galerien mit freigegebenen Inhalten erstellen, auf mehreren Plattformen veröffentlichen und eine Verbindung zu Tools wie Salesforce, HubSpot und Marketo herstellen, um eine bessere abteilungsübergreifende Sichtbarkeit zu erzielen.

Die besten Features von Kapost by Upland

Ordnen Sie Inhalte mithilfe von Canvas direkt den Kaufphasen, Personas und Kampagnenzielen zu

Zentralisieren Sie alle Inhalte in einem durchsuchbaren Repository mit Versionskontrolle und Filtern

Arbeiten Sie gemeinsam an Marketinginitiativen mit dem Workflow-Builder und den Kalender-Ansichten von Studio

Stärken Sie Ihre Vertriebsteams mit bedarfsgerechten, zielgruppenspezifischen Assets über das Galerie-Modul

Verfolgen Sie die Performance der Inhalte und den ROI mit abteilungsübergreifenden Insight-Dashboards

Limitierungen von Kapost by Upland

Hohe Lernkurve und lange Einarbeitungszeit für funktionsübergreifende Teams

Hohe Preise sind für Start-ups oder kleine Teams möglicherweise nicht geeignet

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und weniger intuitiv als bei neueren Plattformen

Preise für Kapost von Upland

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Kapost von Upland

G2 : 4,0/5,0 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend verifizierte Bewertungen

Was Benutzer über Kapost by Upland sagen

In dieser G2-Bewertung ist Folgendes zu lesen:

Die einfache Einstellung spezifischer Workflows für jede Phase der Content-Erstellung, einschließlich der Möglichkeit, Verantwortliche nahtlos zur Überprüfung zuzuweisen. Außerdem lässt sich damit ein hervorragender Redaktionskalender erstellen.

Die einfache Einstellung spezifischer Workflows für jede Phase der Content-Erstellung, einschließlich der Möglichkeit, Verantwortliche nahtlos zur Überprüfung zuzuweisen. Außerdem lässt sich damit ein hervorragender Redaktionskalender erstellen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihre Markenstrategie zukunftssicher machen? Lesen Sie den Artikel „So nutzen Sie Trendspotting (mit Beispielen)“, um zu erfahren, wie Top-Marken Trends erkennen und darauf reagieren, bevor es alle anderen tun.

10. Google Tabellen (Am besten geeignet für flexible und kostengünstige Content-Kalender)

via Google Tabellen

Für die Content-Planung sind nicht immer komplexe Tools oder steile Lernkurven erforderlich. Für Teams, die Wert auf Einfachheit, Zusammenarbeit und vollständige Kontrolle über die Formatierung legen, bleiben Google Tabellen eines der am meisten unterschätzten Kalender-Tools auf dem Markt.

Dieses weit verbreitete Dokumententool kann auch als Content-Kalender-Software dienen und ist überraschend leistungsstark bei der Erstellung von Redaktionskalendern, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen, insbesondere in Kombination mit Zeitleisten-Ansichten oder Vorlagen.

Und wenn Sie bereits die Nachverfolgung von Aufgaben, Metriken oder Budgets in Tabellen durchführen, kann Ihr Kalender direkt neben allem anderen stehen.

Die besten Features von Google Tabellen

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit mit einer unbegrenzten Anzahl von Team-Mitgliedern

Unterstützung benutzerdefinierter Formatierungen für farbcodierte, markenspezifische Kalender

Aktivieren Sie Add-Ons wie die Ansicht der Zeitleiste für die visuelle Planung

Integrieren Sie Google Kalender und Drive für eine zentrale Planung

Bieten Sie kostenlose, herunterladbare Vorlagen für die Medienplanung an, um das Setup zu beschleunigen

Einschränkungen von Google Tabellen

Für die Farbcodierung, das Taggen und das Filtern von Inhaltstypen ist eine manuelle Formatierung erforderlich

Es ist eine Herausforderung, Inhalte über mehrere Marken oder Regionen hinweg in einer einzigen Ansicht zu verwalten

Feste Limite für Zeilen/Zellen können sich auf sehr große oder mehrjährige Redaktionskalender auswirken

Preise für Google Tabellen

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Google Tabellen

G2 : 4,6/5 (über 43.190 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 13.200 Bewertungen)

Was Benutzer über Google Tabellen sagen

In dieser G2-Bewertung ist Folgendes zu lesen:

Einfach zu bedienen und in Echtzeit mit allen meinen Mitarbeitern zusammenarbeiten – wir nutzen am häufigsten Google Tabellen, und das ist wie Excel, nur kostenlos.

Einfach zu bedienen und in Echtzeit mit allen meinen Mitarbeitern zusammenarbeiten – wir nutzen am häufigsten Google Tabellen, und das ist wie Excel, nur kostenlos.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Alternativen und Konkurrenten zu Google Tabellen

11. Trello (Am besten geeignet für visuelle Planung und Aufgaben zum Inhalt)

via Trello

Für viele Content-Teams ist es die Struktur, die Ideen in Ergebnisse umsetzt. Aber nicht jedes Team benötigt ein schwerfälliges tool, um diese Struktur zu organisieren.

Trello bietet einen sehr visuellen Drag-and-Drop-Ansatz für die Verwaltung von Content-Kalendern mithilfe von Boards, Listen und Karten.

Sie können für jede Aufgabe des Inhalts eine Karte erstellen, Fälligkeitsdaten, Beschreibungen, Mitarbeiter und Checklisten zuweisen und diese durch benutzerdefinierte Phasen wie „Ideen“, „Entwurf“, „Design“ und „Veröffentlicht“ verschieben. Das Kalender-Power-Up bietet eine umfassende Übersicht über alle geplanten Aufgaben.

Die Butler-Automatisierung von Trello hilft zudem dabei, sich wiederholende Aufgaben wie das Verschieben von Karten nach Ablauf des Fälligkeitsdatums oder das Benachrichtigen von Teamkollegen über Änderungen des Status zu vermeiden. Höherwertige Pläne bieten Ihnen zudem KI-Unterstützung beim Erstellen und Korrekturlesen von Texten sowie beim Brainstorming von Ideen für den Inhalt.

Die besten Features von Trello

Visualisieren Sie Pipelines für den Inhalt mithilfe von Kanban-Boards per Drag-and-Drop

Führen Sie eine Synchronisierung der Termine mit dem Kalender-Power-Up durch, um eine übersichtliche Zeitleiste zu erhalten

Automatisieren Sie Workflows mit Butler für die Erledigung routinemäßiger Aufgaben

Arbeiten Sie gemeinsam an Kommentaren, Erwähnungen, Anhängen und Checklisten

Integrieren Sie Google Drive, Slack und Hunderte weiterer tools

Limitierungen von Trello

Es fehlen integrierte Analysefunktionen oder die Nachverfolgung der Kampagnenleistung

Die kostenlose Version hat einen Limit-Effekt auf die Automatisierung und die Power-Ups

Nicht ideal für komplexe Workflows zur Freigabe von Inhalten oder die Veröffentlichung über mehrere Kanäle

Preise für Trello

Free

Standard : 6 $/Monat pro Benutzer

Premium : 12,50 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2 : 4,4/5 (über 13.600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.600 Bewertungen)

Was Benutzer über Trello sagen

In dieser G2-Bewertung wurden vorgestellt:

Besonders gut gefällt mir die Benutzerfreundlichkeit von Trello – die Drag-and-Drop-Funktion ist intuitiv und macht die Verwaltung von Aufgaben einfach und anschaulich.

Besonders gut gefällt mir die Benutzerfreundlichkeit von Trello – die Drag-and-Drop-Funktion ist intuitiv und macht die Verwaltung von Aufgaben einfach und anschaulich.

📖 Lesen Sie auch: Ein Leitfaden zum Aufbau Ihrer persönlichen Marke auf LinkedIn

Hier sind drei weitere tools für Content-Kalender, die leistungsstarke Features für Planung, Veröffentlichung und Zusammenarbeit bieten:

Notion : Hilft Ihnen dabei, anpassbare Kalender für den Inhalt zu erstellen, Markenrichtlinien zu organisieren und in einem Workspace zusammenzuarbeiten

Airtable : Kombiniert die Vertrautheit von Tabellenkalkulationen mit der Leistungsfähigkeit von Datenbanken für Teams, die jedes Feld benutzerdefiniert anpassen und zwischen Raster-, Kalender- und Galerieansichten wechseln möchten

Monday.com : Ermöglicht Marketingteams die Erstellung strukturierter Workflows mit Content-Kalendern, Genehmigungsphasen, Automatisierungen und Status-Boards

💡 Profi-Tipp: Mehrere Client-Kampagnen ohne Chaos verwalten? Probieren Sie ClickUp für das Marketingkampagnenmanagement aus, um den Überblick zu behalten.

ClickUp und Clock für Ihre Strategie zum Inhalt

Konsistenz im Inhalt ist wichtiger als gelegentliche Genialität. Ohne einen klaren Plan verpuffen selbst Ihre kreativsten Ideen.

Eine Content-Kalender-Software kann mehr, als Ihnen nur zu zeigen, was geplant ist. Sie bringt Struktur in Ihren kreativen Prozess, sorgt für Abstimmung zwischen den Teams und macht Termine deutlich stressfreier.

Während viele Tools auf dieser Liste bestimmte Aufgaben – wie Terminplanung oder Freigaben – hervorragend bewältigen, vereint ClickUp all diese Funktionen. Es bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie Inhalte verwalten, mit Teamkollegen zusammenarbeiten, die Nachverfolgung von Fristen im Blick behalten und sogar mithilfe von KI Ideen für Inhalte generieren können.

Sind Sie bereit, unübersichtliche Tabellen und Hektik in letzter Minute hinter sich zu lassen? Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!