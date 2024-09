Ein Leitfaden zum Aufbau Ihrer persönlichen Marke auf LinkedIn

LinkedIn ist mehr als nur eine Social-Media-Plattform für die Jobsuche - es ist ein leistungsstarkes Tool für den Aufbau Ihrer persönlichen Marke.

Aber wie erledigen Sie es, dass Ihr Profil bei Millionen von Fachleuten, die um Aufmerksamkeit buhlen, heraussticht? Die Antwort liegt in der strategischen Ausarbeitung einer Marke, die Ihre Fähigkeiten hervorhebt und Ihre einzigartige Geschichte erzählt.

In diesem Artikel erläutern wir, was eine persönliche Marke ist und warum sie so wichtig ist. Dann geben wir Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung einer persönlichen Marke auf LinkedIn. Lassen Sie uns beginnen.

Was ist Personal Branding?

Personal Branding ist der Prozess der Definition und Förderung dessen, wofür Sie als Person stehen. Ihre persönliche Marke ist die Summe der Erfahrungen, Fähigkeiten und Werte, die Sie von anderen unterscheiden.

So wie Ihr Unternehmen eine verlockende markenführungsstrategie um eine einzigartige Identität in einem überfüllten Markt aufzubauen, ist Ihre persönliche Marke wichtig, um einen soliden beruflichen Ruf in der Branche zu schaffen.

Betrachten Sie sie als Ihre persönliche Marketingkampagne, in der Sie Ihre Geschichte und Ihre Erfahrungen freigeben

Erstellen einer persönlichen markenidentität bedeutet in der Regel, dass Sie Ihre Ansichten freigeben und Ihr Fachwissen in einem bestimmten Bereich oder Thema demonstrieren, um sich als Vordenker zu präsentieren.

Sie geben Ihrem Publikum einzigartige Einblicke und Erfahrungen frei, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, das Publikum zu beeinflussen und manchmal eine Diskussion über weniger bekannte Themen anzustoßen.

Lassen Sie uns ein Beispiel betrachten.

Mel Robbins ist eine bekannte Motivationsrednerin und Coach. Schauen Sie genau hin und beachten Sie, worum es bei ihrer persönlichen Marke auf LinkedIn geht. Auf den ersten Blick deutet ihr LinkedIn Banner darauf hin, dass sie Menschen hilft, ihre Ziele zu erreichen (Make it Happen). Das passt gut zu ihrem Profil als Motivationscoach.

Quelle Wenn Sie nach unten scrollen, sehen Sie den Abschnitt "Über", in dem sie über Themen wie mehr Selbstvertrauen und wie man sich bei der Arbeit nicht mehr verstecken muss, spricht.

Quelle Robbins' LinkedIn-Posts drehen sich ebenfalls um das gleiche Thema - Dinge zu erledigen.

Quelle Wie Sie in diesem Beispiel sehen, wird dieser Prozess des Freigebens Ihres Fachwissens und des Aufbaus einer Geschichte als Personal Branding bezeichnet. Er bedeutet, dass Sie eine Online-Präsenz aufbauen und ein einzigartiges Image für sich selbst schaffen und pflegen.

Warum ist der Aufbau einer persönlichen Marke auf LinkedIn wichtig?

Hier sind ein paar Gründe, warum Sie sich auf Ihre LinkedIn-Präsenz konzentrieren sollten:

Gibt Ihnen einen Schub in Ihrer Karriere

Die Arbeitsmärkte werden von Tag zu Tag härter. Bei der großen Zahl qualifizierter Bewerber ist die Wahrscheinlichkeit, einen Personalverantwortlichen mit einem einfachen Lebenslauf zu beeindrucken, minimal.

Es sei denn, Sie haben etwas, das Sie aus dem Stapel von Lebensläufen heraushebt, die einem Personalverantwortlichen vorgelegt werden. Und dieses Etwas ist Ihre persönliche Marke auf LinkedIn.

Ein gut ausgearbeitetes LinkedIn-Profil fungiert als Ihre digitale Karte, auf der Sie Ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und Erfolge präsentieren können. Und wenn der Personalverantwortliche sieht, dass Sie Einblicke in Ihr Fachgebiet geben, weiß er, dass Sie über die für die Stelle erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

Ein persönliches LinkedIn-Profil markenstrategie hilft Ihnen auch, mit anderen Fachleuten in Ihrer Branche in Verbindung zu treten, einschließlich Vordenkern, Kollegen und potenziellen Mentoren. Diese Verbindungen können zu Kooperationen, Partnerschaften und sogar Stellenangeboten führen.

Das Freigeben Ihrer Erfahrungen auf LinkedIn trägt nicht nur zum Aufbau von Glaubwürdigkeit bei, sondern positioniert Sie auch als Anlaufstelle für andere, um Fragen zu beantworten oder Neuigkeiten aus der Branche zu erfahren.

Im Laufe der Zeit kann dies zu Rednerverpflichtungen, Beratungsmöglichkeiten oder sogar Einladungen zu Beiträgen in Branchenpublikationen führen

Erhalten Sie neue Leads für Ihr Business

Stellen Sie sich vor, dass potenzielle Clients sich an Sie wenden und nicht umgekehrt - das ist die verborgene Kraft einer starken persönlichen Marke auf LinkedIn.

Wenn Sie regelmäßig wertvolle Erkenntnisse freigeben und sich in Ihrem Netzwerk engagieren, werden Sie zu einem Magneten für eingehende Leads. Die Menschen beginnen, Sie als vertrauenswürdigen Experten auf Ihrem Feld zu sehen, und anstatt dass Sie ihnen hinterherlaufen müssen, kommen sie direkt zu Ihnen.

Aber das ist noch nicht alles. Wenn Sie die Initiative ergreifen, um Ihre Kontakte zu erledigen, bietet Ihnen Ihre etablierte persönliche Marke einen erheblichen Vorteil. Sie sind nicht nur eine weitere Stimme im Posteingang, sondern jemand, den sie bereits kennen und dem sie vertrauen

Dadurch wird Ihr Aufwand für die Kontaktaufnahme wesentlich effektiver, da die Menschen eher bereit sind, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der nachweislich über Fachwissen verfügt.

Macht Sie zu einer bekannten Persönlichkeit in Ihrem Bereich

Eine bekannte Persönlichkeit in Ihrem Bereich zu werden, ist eines der wichtigsten Ergebnisse des Aufbaus einer persönlichen Marke auf LinkedIn.

Wenn Sie über Ihr Fachgebiet sprechen, wecken Sie beim Leser sofort eine Assoziation. Sie werden in Ihrem Netzwerk zur Anlaufstelle für Einblicke und Wissen in Ihrem Feld.

Ein Beispiel: Ben Meer spricht über den Aufbau von Systemen, die das Wachstum in Ihrem Leben fördern. Er ist jetzt als "The Systems Guy" bekannt Allein dadurch, dass er über Systeme spricht, hat er eine Gemeinschaft von mehr als 2 Millionen Menschen mit ähnlichen Zinsen aufgebaut.

Quelle Die Menschen erinnern sich an den Wert, den Sie bringen, und Ihr Name wird zum Synonym für das Thema, über das Sie sprechen, und diese starke Assoziation öffnet Türen für Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Ob es sich um Partnerschaften, Vorträge oder Joint Ventures handelt, andere in Ihrer Branche wollen mit jemandem zusammenarbeiten, der anerkannt und respektiert wird.

Freundliche Erinnerung: Es ist wichtig, eine Marke aufzubauen, die authentisch ist und in Ihrer Nische liegt. Jemanden zu kopieren, den Sie vielleicht bewundern, wird Ihrer Geschichte nicht gerecht, und Ihr Publikum kann das erkennen. Je ehrlicher und wertorientierter Sie sind, desto einfacher ist es für Sie, auf LinkedIn aufzutauchen.

Schritte zum Aufbau Ihrer persönlichen Marke

Im Folgenden finden Sie die Schritte, mit denen Sie Ihre persönliche Marke auf LinkedIn aufbauen können:

Schritt #1: Richten Sie Ihr Profil ein

Der erste Schritt besteht darin, Ihr LinkedIn-Profil einzustellen.

Die beiden wichtigsten Dinge hierfür sind Ihr Profilbild und eine klare Überschrift, auf die jeder Besucher Ihres Profils zuerst schaut.

Quelle Wenn Ihr LinkedIn-Profil kein Bild hat und die Überschrift nicht viel darüber aussagt, wer Sie sind und was Sie erledigen, lassen Sie sich die Chance entgehen, eine sinnvolle Verbindung herzustellen. Ohne ein Profilbild bietet Ihr LinkedIn-Profil anderen Benutzern kaum einen Wert, und sie könnten skeptisch sein, sich mit Ihnen zu verbinden oder mit Ihnen zu interagieren.

Stellen Sie also sicher, dass Sie ein ordentliches Profil mit einem professionellen Bild und einer Überschrift erstellen.

Achten Sie beim Hinzufügen des Profilbildes auf die folgenden Punkte:

Wählen Sie ein klares, hochwertiges Bild, auf dem Ihr Gesicht gut sichtbar und gut beleuchtet ist

Kleiden Sie sich so professionell, dass es Ihre Branche widerspiegelt

Verwenden Sie einen einfachen Hintergrund, der nicht von Ihrem Gesicht ablenkt

Lächeln Sie oder haben Sie einen freundlichen Gesichtsausdruck, um ansprechbar und selbstbewusst zu wirken

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte LinkedIn URL

Quelle Achten Sie auch darauf, dass Ihre Überschrift ausführlich ist. Sie muss so viele Informationen enthalten, dass jemand nach unten scrollen möchte.

Das Profil des Psychologen Adam Grant ist ein gutes Beispiel dafür, wie Sie Ihr LinkedIn-Profil einstellen sollten.

Quelle Hier ist der Grund, warum sein Profil auffällt:

Das Profilbild erfüllt alle Punkte, die wir oben erwähnt haben

Die Überschrift ist knackig und enthält überzeugende Informationen

Neben dem Profilbild und der Überschrift gibt es ein weiteres wichtiges Element bei der Einstellung Ihres Profils, und das ist Ihre Kopfzeile - das Bild, das sich hinter Ihrem Profilbild befindet.

Beachten Sie, dass Grants Profil eine solide Kopfzeile enthält, die für seine Bücher wirbt. Wenn Sie Eigentümer eines Unternehmens sind, können Sie eine Kopfzeile einrichten, die für Ihr Geschäft wirbt.

Wenn Sie hingegen für ein Unternehmen arbeiten, könnte Ihre Kopfzeile für Ihr Unternehmen werben.

So wie Katie Berg es zu erledigen pflegt:

Quelle Sie können Ihre LinkedIn-Kopfzeile lustig, schrullig und farbenfroh gestalten. Sie kann alles sein, nur kein leerer Space. Achten Sie darauf, dass Sie die Farben weitgehend neutral halten oder mit dem Farbthema Ihres Profils abstimmen.

Schritt #2: Verstehen Sie Ihre Marke

Ihre Marke wird das sein, worüber Sie auf LinkedIn sprechen wollen. Zum Beispiel spricht Ben Meers über Systeme, während Mel Robbins über Vertrauen und Selbstwachstum spricht

Machen Sie also einen Schritt zurück und überlegen Sie, was Sie einzigartig macht. Was sind Ihre wichtigsten Stärken? Die Identifizierung dieser Stärken wird Ihnen helfen zu definieren, was Sie von anderen in Ihrem Feld unterscheidet.

Als Nächstes sollten Sie über Ihre Leidenschaften nachdenken. Welche Themen oder Tätigkeiten reizen Sie? Wenn Sie sich zum Beispiel für Nachhaltigkeit begeistern, könnte dies ein Schlüssel für Ihre Marke werden.

Ein anderer Ansatz ist, über Ihr Feld der Arbeit zu sprechen. Ein Schriftsteller würde zum Beispiel über Themen wie Tipps zum besseren Schreiben sprechen, seine Probleme beim Schreiben mitteilen oder Ressourcen zur Verbesserung des Schreibens freigeben.

Wenn Sie Entwickler sind, könnten Sie anfangen, Programmiertipps oder Hacks für Ihr LinkedIn-Netzwerk freizugeben. Zu erledigen, wird Sie nach und nach zu der Person machen, die für das Freigeben einzigartiger Entwickler-Hacks bekannt ist.

ClickUp Branding-Vorlage

Um mit Ihrer persönlichen Markenbildung zu beginnen, können Sie die ClickUp Branding-Vorlage . Es hilft Ihnen, eine professionelle und vertrauenswürdige persönliche Identität auf LinkedIn aufzubauen.

clickUp Branding-Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie:

Definieren Sie Ihren persönlichen Markenstil und visuelle Elemente

Pflegen Sie die Markenkonsistenz über mehrere Kanäle hinweg

Erstellen Sie eine Bibliothek mit Markenartikeln

Schritt #3: Optimieren Sie Ihr LinkedIn-Profil

LinkedIn hat über 1 Milliarde Mitglieder . Es reicht also nicht aus, ein Profil zu erstellen und es dann ruhen zu lassen. Es ist notwendig, Ihr Profil regelmäßig zu optimieren. Das kann so aussehen, dass Sie Ihre neu erlernten Fähigkeiten und jüngsten Erfolge aktualisieren, was zu einer besseren Sichtbarkeit in den Suchergebnissen beiträgt. Zu erledigen gibt es auf LinkedIn eine ganze Reihe von Rubriken.

Hier sind die Bereiche, die Sie in Ihrem LinkedIn-Profil aktualisieren sollten:

Über: Geben Sie eine kurze berufliche Zusammenfassung, einschließlich Ihres einzigartigen Wertangebots und Ihrer Leistungen

Geben Sie eine kurze berufliche Zusammenfassung, einschließlich Ihres einzigartigen Wertangebots und Ihrer Leistungen Erfahrungen und Fähigkeiten: Heben Sie Ihre früheren und aktuellen Rollen und Ihre Fähigkeiten hervor

Heben Sie Ihre früheren und aktuellen Rollen und Ihre Fähigkeiten hervor Ausbildung und Zertifizierungen: Fügen Sie Ihre Abschlüsse, den Namen der Bildungseinrichtung und Branchenzertifizierungen hinzu

Fügen Sie Ihre Abschlüsse, den Namen der Bildungseinrichtung und Branchenzertifizierungen hinzu Empfehlungen: Bitten Sie Ihre Mentoren, Kunden oder Mitarbeiter, Ihnen auf LinkedIn Empfehlungen zu geben

Bitten Sie Ihre Mentoren, Kunden oder Mitarbeiter, Ihnen auf LinkedIn Empfehlungen zu geben Sonstige Leistungen: Fügen Sie alle beruflichen Auszeichnungen, Anerkennungen oder Ehrungen hinzu, die Sie erhalten haben

Zu jedem dieser Abschnitte müssen Sie relevante Informationen hinzufügen. Und es ist hilfreich, wenn jede Information Ihre Stärken und Fähigkeiten hervorhebt und eine kohärente Erzählung bildet. Dies erhöht das Gesamtbild und die Glaubwürdigkeit Ihres Profils.

💡Pro-Tipp: Sie können auch ChatGPT fordert für LinkedIn auf um Ihr LinkedIn-Profil zu optimieren.

Den Abschnitt "Über" klug nutzen

Der About-Bereich von LinkedIn ist Ihr Space, um sich abzuheben.

Mit 2600 Zeichen können Sie hervorheben, was Sie erledigen, wie Sie es erledigen, warum es wichtig ist und wie Sie anderen helfen können. Beginnen Sie mit einer starken, aufmerksamkeitsstarken Einleitung, die Ihre Leidenschaft oder einen wichtigen Schlüssel widerspiegelt.

Konzentrieren Sie sich auf die Wirkung, die Sie erzielt haben, anstatt nur Aufgaben aufzulisten. **Zum Beispiel können Sie sagen: "Ich leite ein leistungsstarkes Vertriebsteam, das seine Einzelziele durch innovative Strategien immer wieder übertrifft", anstatt "Ich leite ein Vertriebsteam."

Sprechen Sie Ihr Einzelziel direkt an - egal, ob Sie nach neuen Möglichkeiten suchen oder als Unternehmer Dienstleistungen anbieten, machen Sie deutlich, warum jemand eine Verbindung mit Ihnen herstellen oder Sie für eine Gelegenheit in Betracht ziehen sollte.

Freundliche Notiz: Sie können Ihren Abschnitt "Über mich" auch durch einen kreativen Elevator Pitch hervorheben. Sie können Instanzen aus Ihrer Kindheit verwenden, die die Eigenschaften zeigen, die Ihnen heute am wichtigsten sind. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, einen Aufhänger zu haben, der Ihr Publikum dazu verleitet, mehr über Sie zu erfahren.

Schritt #4: Erstellen Sie qualitativ hochwertige, maßgebliche Inhalte

Qualitativ hochwertige, aussagekräftige Inhalte zu erstellen, ist für den Aufbau Ihrer persönlichen Marke auf LinkedIn unerlässlich.

Mit der Zeit wird dieser Aufwand immer größer, und so wird Ihre Marke aufgebaut, indem Sie regelmäßig mit wertvollen Erkenntnissen aufwarten, die Sie als führend in Ihrem Feld etablieren.

Qualitativ hochwertige Inhalte zu veröffentlichen ist nicht verhandelbar. Wenn Sie versuchen, mit mittelmäßigen Beiträgen die Kurve zu kriegen, werden Sie es schwer haben, eine Wirkung zu erzielen. Ihr Publikum ist auf der Suche nach wertvollen Inhalten, die es informieren, inspirieren oder ein Problem lösen. Daher ist es wichtig, dass Sie den Aufwand betreiben, um Beiträge zu erstellen, die wirklich ankommen.

Hier ist, wie Lara Costa, eine LinkedIn-Beraterin für persönliches Branding, empfiehlt, ansprechende LinkedIn-Posts zu erstellen:

Quelle Sie können verwenden ClickUp Dokumente zur Erstellung von Inhalten für LinkedIn.

Mit ClickUp Docs können Sie Ideen organisieren, Beiträge entwerfen und mit anderen zusammenarbeiten, um Ihre Inhalte vor der Veröffentlichung zu verfeinern. Das ist eine großartige Möglichkeit, wirkungsvolle Inhalte zu erstellen.

ClickUp Vorlage für soziale Medien

Zusätzlich können Sie die Erstellung Ihrer Inhalte mit dem ClickUp Vorlage für soziale Medien . Diese Vorlage hilft Ihnen ihre Beiträge zu planen und zu terminieren und machen es Ihnen leichter, mit Ihren hochwertigen Inhalten konsistent zu bleiben.

clickUp Vorlage für soziale Medien

Mit dieser Vorlage können Sie:

Ideen und Pläne für Inhalte organisieren

Einen einheitlichen Plan für alle Ihre sozialen Kanäle erstellen

Sicherstellen, dass Ihre Botschaften auf all Ihren sozialen Plattformen kohärent sind, um eine einzigartige Persönlichkeit zu schaffen

Beginnen Sie damit, alle Beitragsideen unter dem Abschnitt Zu erledigen hinzuzufügen. Wenn die Aufgaben Fortschritte machen, können Sie sie auf dem Board weiter verschieben. Für jede Aufgabe können Sie Termine, Zeitschätzungen, Tags und Prioritäten zuweisen und sogar die Zeit nachverfolgen.

💡 Bonus: Erstellen Sie ansprechende und wirkungsvolle LinkedIn Beiträge mit ClickUp's LinkedIn Post Generator

Schritt #5: Engagieren Sie sich in Ihrem Netzwerk

Die Einbindung in Ihr berufliches Netzwerk auf LinkedIn ist ebenso wichtig wie die Erstellung relevanter Inhalte.

Es reicht nicht aus, etwas zu posten und dann zu verschwinden - Sie müssen aktiv an Unterhaltungen teilnehmen, die Beiträge anderer kommentieren und auf Kommentare zu Ihren Inhalten reagieren.

Auf diese kleine Art und Weise, markenführung hilft beim Aufbau von Beziehungen, zeigt, dass Sie ansprechbar sind, und sorgt dafür, dass Sie in Ihrer Branche im Mittelpunkt stehen.

Durch regelmäßiges Engagement gewinnen Sie auch an Sichtbarkeit, denn LinkedIns Algorithmus bevorzugt Profile, die aktiv und interaktiv sind. Je mehr Sie sich engagieren, desto mehr wird Ihr Netzwerk wachsen und desto mehr Möglichkeiten werden sich Ihnen bieten.

Darüber hinaus können Sie auch relevanten LinkedIn-Gruppen beitreten, um in einer Gemeinschaft von verknüpften Personen zu sein.

Schritt #6: Bleiben Sie konsequent

Beständigkeit ist der Schlüssel zu aufbau einer starken persönlichen Marke auf LinkedIn. Wenn Sie hin und wieder hochwertige Inhalte posten, hat das nicht dieselbe Wirkung wie ein regelmäßiger Auftritt. Wenn Sie konsequent bleiben - ob Sie nun wöchentlich posten, sich täglich engagieren oder eine Mischung aus beidem -, bauen Sie eine Dynamik auf.

Ihr Publikum fängt an, Ihre Inhalte zu erwarten, und mit der Zeit festigt Ihre beständige Präsenz Ihren Ruf als zuverlässige Quelle von Informationen und Erkenntnissen

Beständigkeit signalisiert auch potenziellen Arbeitgebern, Clients und Mitarbeitern, dass Sie engagiert und zuverlässig sind - Eigenschaften, die in jeder beruflichen Einstellung hoch geschätzt werden.

Gestalten Sie Ihre persönliche Marke mit ClickUp

Auf Ihrer persönlichen Branding-Reise auf LinkedIn oder anderen Social-Media-Plattformen ist es entscheidend, organisiert, konsistent und strategisch zu bleiben - und genau da kommt ClickUp ins Spiel.

Mit seinen soliden Features hilft Ihnen ClickUp, jeden Aspekt des Aufbaus Ihrer persönlichen Marke zu rationalisieren, von der Erstellung von Inhalten bis zur Verwaltung von Aufgaben.

Ganz gleich, ob Sie Beiträge in ClickUp Docs verfassen, Ihren Dokument-Kalender planen oder Ihre Engagement-Aktivitäten nachverfolgen, ClickUp bietet Ihnen die Tools, die Sie brauchen, um den Überblick zu behalten.

Mit ClickUp können Sie sicherstellen, dass jeder Inhalt, den Sie erstellen, und jede Interaktion, die Sie haben, beabsichtigt ist und mit Ihren Markenzielen übereinstimmt. Warten Sie nicht länger mit dem Aufbau Ihrer Marke. Anmelden für ClickUp um gleich loszulegen.