10 kostenlose Medienplanungsvorlagen für soziale Teams

Die Wahl einer geeigneten Medienplanungsvorlage kann für Vermarkter, Werbetreibende und Inhaber kleiner Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein. Mit diesem einfachen Tool können Sie große Teile Ihrer wertvollen Zeit einsparen und sich auf andere wichtige Aspekte Ihres Unternehmens konzentrieren, z. B. auf die Kundenforschung und die Entwicklung ansprechenderer Ideen, um Ihr Publikum zu begeistern.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen 10 kostenlose social Media Planungsvorlagen , von denen jede Ihnen bei der Lösung eines anderen Problems helfen kann. Wir stellen Ihnen auch die wichtigsten Komponenten vor, auf die Sie bei einer Medienplanungsvorlage achten sollten.

Kein Googeln mehr nach "kostenloser Vorlage für bezahlte Medien"!

Was sind Vorlagen für die Medienplanung?

Planungsvorlagen sind tools für die Medienplanung oder Rahmenwerke, die ein strukturiertes Format für die Organisation und strategische Planung von Werbekampagnen über verschiedene Marketingkanäle bieten.

Diese Vorlagen umreißen in der Regel wichtige Bereiche wie:

Medienkanäle

Marketing-Ziele

Zielgruppen oder Buyer Personas

Nachrichtenübermittlung

Budget-Zuweisung

Wichtige Leistungsindikatoren (KPIs)

Zeitplan für die Veröffentlichung

Sie können auch Kennzahlen wie den erwarteten ROI für bezahlte Medien, die Konversionsraten und den Website-Traffic angeben.

Diese Vorlagen sorgen nicht nur für eine reibungslose und messbare Durchführung des Medienplanungsprozesses, sondern helfen den Unternehmen auch beim Brainstorming und bei der datengestützten Anpassung ihrer Werbestrategie.

Ein Beispiel: Ein Werbetreibender plant eine Medienkampagne auf LinkedIn.

Er verwendet eine Medienplanungsvorlage, um sich zunächst zu organisieren. Während dieser Planungsphase entdeckt er vielleicht Schwachstellen oder Lücken in seiner Strategie - zum Beispiel, dass er nicht über das nötige Budget verfügt, um die Kampagne auf allen vorgeschlagenen Plattformen effektiv durchzuführen. Dies kann dazu beitragen, ihre Content-Marketing-Bemühungen auf eine kostengünstigere Plattform wie Instagram oder Facebook umzulenken.

Mit anderen Worten: Medienplanvorlagen helfen Ihnen, zuverlässige Systeme einzurichten und die Erfolgschancen für jede Medienkampagne zu maximieren.

Was macht eine gute Medienplanungsvorlage aus?

Zu den Schlüsselelementen der Vorlagen, die in den besten Medienplanungstools zu finden sind, gehören:

Klare Ziele und Vorgaben : Gute Vorlagen bieten einen Abschnitt für "Beschreibung" oder "Ziele", um sicherzustellen, dass Ihre Ziele vorhanden sind und die gewünschten Ergebnisse erzielt werden

: Gute Vorlagen bieten einen Abschnitt für "Beschreibung" oder "Ziele", um sicherzustellen, dass Ihre Ziele vorhanden sind und die gewünschten Ergebnisse erzielt werden Zielgruppensegmentierung : Medienkampagnen mit hohem ROI zielen auf eine bestimmte Gruppe potenzieller Kunden ab. Eine gute Medienplanungsvorlage sollte einen eigenen Abschnitt für die demografischen Informationen, psychografischen Details und Verhaltensmerkmale Ihrer Zielgruppe und Kunden enthalten

: Medienkampagnen mit hohem ROI zielen auf eine bestimmte Gruppe potenzieller Kunden ab. Eine gute Medienplanungsvorlage sollte einen eigenen Abschnitt für die demografischen Informationen, psychografischen Details und Verhaltensmerkmale Ihrer Zielgruppe und Kunden enthalten Zeitplan : Die Vorlage für den Medienplan sollte es Ihnen ermöglichen, die Dauer der betreffenden Aufgaben festzulegen, einschließlich des Start- und Enddatums

: Die Vorlage für den Medienplan sollte es Ihnen ermöglichen, die Dauer der betreffenden Aufgaben festzulegen, einschließlich des Start- und Enddatums Inhalt und Botschaft : Das Herzstück einer jeden Medienkampagne ist ihr Inhalt. Wählen Sie eine Medienplanungsvorlage mit Abschnitten für die Inhaltsplanung, um alle mit der Kampagne verbundenen Inhalte auf den sozialen Medienplattformen hinzuzufügen

: Das Herzstück einer jeden Medienkampagne ist ihr Inhalt. Wählen Sie eine Medienplanungsvorlage mit Abschnitten für die Inhaltsplanung, um alle mit der Kampagne verbundenen Inhalte auf den sozialen Medienplattformen hinzuzufügen Rollen: Ihre Medienplanvorlage sollte auch einen Bereich für die Beauftragten enthalten, damit die Manager wissen, an wen sie sich im Falle von Problemen wie Verzögerungen wenden müssen

Darüber hinaus gibt es gute kostenlose Vorlagen für Medienpläne - wie die von Top marketingkalender-Software -Aktivitätsprotokoll führen, das mit der Dokumentation von Aktivitäten beginnt, sobald eine Aufgabe erstellt wird. Wenn jemand diese Aufgabe bearbeitet, einen Kommentar hinterlässt, darauf reagiert oder sich anderweitig damit befasst, wird dies alles dokumentiert. So lässt sich die Abfolge der Ereignisse bei Bedarf nachvollziehen.

10 Vorlagen für die Medienplanung im Jahr 2024

Sehen wir uns einige der besten Vorlagen für die Medienplanung an, um Ihren Planungsprozess für soziale Medien zu optimieren und das Beste aus Ihren Werbestrategien und Kampagnen herauszuholen.

1. ClickUp Social Media Content Plan Vorlage

Verfolgen Sie Beiträge in sozialen Medien mit der ClickUp Social Media Content Plan Vorlage

Beinahe 76% der lokalen Unternehmen geben Social Media-Inhalten Vorrang vor allen anderen Medienarten. ClickUp bietet praktische Vorlagen für die Social-Media-Planung für fast jede Nische und jeden Kampagnentyp sowie für verschiedene Marketingkanäle.

Die ClickUp Vorlage für einen Social-Media-Inhaltsplan wurde für Social-Media-Manager, Medienplaner und Inhaber kleiner Unternehmen entwickelt, um ihre Social-Media-Präsenz effektiv zu verwalten. Das Beste daran ist, dass Sie die Vorlage verwenden können ClickUp Docs um zusätzliche und wichtige Details wie Ziele, Zielmarkt, Arten von Beiträgen, gewünschte Ergebnisse und Resultate hinzuzufügen, damit sich jeder das Hin und Her zwischen mehreren Dokumenten sparen kann.

Es hat zwei Hauptkomponenten:

Leitfaden für erste Schritte

Wenn Sie diese kostenlose Vorlage öffnen, finden Sie im Beschreibungsabschnitt einen "Leitfaden für den Einstieg". Darin werden die wichtigsten Abschnitte der Vorlage erklärt und wie Sie sie effektiv nutzen können.

Sobald Sie ihn gelesen haben, können Sie den Abschnitt löschen und benutzerdefinierte Richtlinien für verschiedene Medienplattformen einrichten.

Verwenden Sie diesen Abschnitt beispielsweise, um dem Team Ihre Zielgruppe zu erläutern, Marktforschungsergebnisse mitzuteilen, das Engagement von Kunden zu dokumentieren, allgemeine Informationen über das Unternehmen aufzulisten marketing-Ziele , erwähnen Sie die verschiedenen Kanäle in Ihrem Medienmix und verlinken Sie die Beiträge in den sozialen Medien, die am besten abgeschnitten haben. Sie können Ihre Marketinginhalte auch mit dem Redaktionskalender verknüpfen. Sie können diesen Abschnitt nutzen, um den Verhaltenskodex mit Ihren Mitarbeitern zu kommunizieren.

Benutzerdefinierte Felder

Diese Vorlage verfügt über fünf wichtige benutzerdefinierte Felder, mit denen Sie die Monate, die Plattformen für soziale Medien, den Fortschritt der Inhalte, den Texter und den Designer/Editor für Ihren Inhaltsplan verfolgen können.

Sie können sowohl die rechte als auch die linke Seite der Tabelle bearbeiten. Fügen Sie Tags Ihrer Wahl hinzu und entfernen Sie irrelevante Tags. Die Standardfelder eignen sich jedoch für den Beginn der Arbeit an den Social-Media-Inhalten fast aller Plattformen.

Eine separate Registerkarte "Unteraufgaben" ermöglicht es Social Media Managern, die Dinge weiter zu organisieren. Hier werden alle Aufgaben aufgelistet, die Sie für Ihr Team erstellt haben. Sie können für jede Aufgabe einen Titel und eine Beschreibung erstellen und spezifische Angaben für die benutzerdefinierten Felder festlegen.

2. ClickUp Medienliste Vorlage

Optimieren Sie Ihre Medienverwaltungsabläufe mit der ClickUp Medienlistenvorlage

Die ClickUp Medienliste Vorlage ist die umfangreichste Vorlage in dieser Liste. Sie besteht aus vier Hauptabschnitten, die da wären:

Medienliste

Beschreibung (der Leitfaden für die ersten Schritte)

Medientafel

Medienprozess

Sie können die Liste in der "Board"-Ansicht weiter visualisieren und Filter verwenden, um schnell Ideen zu finden.

In dieser Vorlage sind alle Ihre Medienstrategien, Recherchen zur Buyer Persona, Ideen für die Inhaltsplanung und Ressourcen an einem Ort zusammengefasst.

In der ersten Abteilung dieser Vorlage - der Medienliste - sind elf Elemente aufgeführt. Diese sind:

Ideenbanken Sitzungsprotokolle Playbook und Checklisten Tools und Ressourcen Beiträge und Inhalte Fotos und Poster Forschung Metriken und KPIs Videos Wettbewerber Kurs und Ausbildung

Sie können unter jeder Aufgabe eine Unteraufgabe hinzufügen, ihren Status verfolgen, sie einem Teammitglied zuweisen, Dokumente anhängen, Vorlagen erstellen, Tags hinzufügen und sogar den Zugriff freigeben.

Die Tiefe und Detailliertheit der einzelnen Abschnitte hilft Ihnen, ein umfassendes Medienverzeichnis für Ihr Unternehmen zu erstellen. Damit können Sie große Ideen analysieren, planen und strategisch in die Tat umsetzen.

3. ClickUp Medienpaket Vorlage

Erstellen Sie ein beeindruckendes Portfolio Ihrer Organisation für Journalisten mit ClickUp's Media Kit Template

Eine Medien- oder Pressemappe ist ein Werbepaket mit Informationen, die Sie verwenden können, um den Medienvertretern wichtige Details über Ihr Unternehmen, Ihre Produkte/Dienstleistungen oder Veranstaltungen zu vermitteln.

Der Hauptzweck dieser Pressemappe besteht darin, Journalisten, Bloggern oder anderen Medienvertretern den schnellen Zugriff auf relevante Informationen zu erleichtern, die für die Erstellung von Geschichten, Artikeln oder Pressemitteilungen über Ihr Unternehmen erforderlich sind.

Dies vorausgesetzt, ClickUp's Media Kit Vorlage ist keine Vorlage für die Planung. Stattdessen hilft es Ihnen, eine effektive PR-Medienliste zu erstellen und Ihr gesamtes Projekt zu rationalisieren marketing-Planungsprozess Wenn Ihr Media-Kit den Journalisten zur Verfügung steht, beschleunigt es die Erstellung von Berichten und Reportagen, die Ihr Unternehmen vorstellen, und hilft Ihnen, mit geringem Aufwand Mund-zu-Mund-Propaganda in den sozialen Medien zu erhalten und die Zusammenarbeit zu erleichtern. Es enthält die folgenden wichtigen Abschnitte:

Über mich

Wichtigste Leistungen/Metriken

Ihr Bild oder Ihr Markenlogo

Kontaktinformationen

Eine Tabelle der Dienstleistungen und Tarife

Wenn Sie mehrere Medienlisten erstellen müssen, können Sie diese kostenlose Medienplanvorlage duplizieren, die zweite Version umbenennen und ihre Details bearbeiten.

4. ClickUp Social Media Post Vorlage

Planen Sie Ihre anstehenden Social-Media-Posts mit der ClickUp Social-Media-Post-Vorlage

ClickUp's Vorlage für Social Media Beiträge ermöglicht es Ihnen, Social-Media-Posts für verschiedene Plattformen zu verfassen und sie separat zu verfolgen. Sie können die Beiträge auch bewerten, ihre Leistung aufzeichnen, sobald sie live sind, und auf der Grundlage dieser Leistung datengesteuerte Maßnahmen ergreifen.

Diese Medienplanungsvorlage rationalisiert Ihre Medienplanungsstrategie und sorgt für rechtzeitige Beiträge und Konsistenz. Zu den Vorteilen dieser Vorlage gehören:

Schnellere Erstellung von Beiträgen, da alle erforderlichen Informationen zentralisiert sind

Sicherstellung der visuellen Konsistenz in den Beiträgen für eine einheitliche Markensichtbarkeit

Organisieren Sie all Ihre Inhalte an einem Ort, damit nichts durch die Maschen fällt

Wenn Sie Inhalte für mehrere Kunden erstellen, können Sie mit dieser Vorlage schnell und effizient überzeugende und qualitativ hochwertige Arbeiten erstellen.

5. ClickUp Social Media Strategie Vorlage

Nutzen Sie die ClickUp Social Media Strategy Template, um wichtige Aufgaben im Bereich Social Media zu planen und zu erledigen

Eine gute Social-Media-Strategie ist ein detaillierter Fahrplan für die Schritte, die Sie unternehmen müssen, um Ihre Social-Media-Ziele zu erreichen. Allerdings haben nur wenige die Zeit, eine Strategie von Grund auf zu entwickeln und daran zu arbeiten, bis sie perfekt ist.

Hier kommt die ClickUp Social Media Strategie Vorlage kommt rein.

Nutzen Sie diese kostenlose Medienvorlage, um alle Schritte zu planen, die Sie benötigen, um Ihre Social-Media-Präsenz mit bezahlten Anzeigen zu erweitern. Von der Identifizierung der Zielgruppe bis hin zum Verfassen von Texten mit hoher Konversionsrate - diese Vorlage für die digitale Medienplanung zeigt Ihnen, was zu tun ist und wie Sie es tun sollten.

Sie können damit Aufgaben erstellen und die erforderlichen Teammitglieder (Grafikdesigner, Inhaltsautoren und Redakteure) innerhalb der Aufgabe markieren, damit Ihr Social-Media-Team keine Zeit damit verschwendet, E-Mails zu sichten, um den Überblick über die Rollen und Zuständigkeiten der einzelnen Personen zu behalten.

Sie können auch den Status einer Aufgabe ändern, benutzerdefinierte Felder hinzufügen und die Vorlage in verschiedenen Ansichten öffnen. Dies ist eine großartige Option für diejenigen, die derzeit auf Google Sheets für die Erstellung ihrer Marketingstrategie angewiesen sind - es bietet alle Funktionen, um komplexe Strategien zu organisieren.

6. ClickUp Social Media Erweiterte Vorlage

Nutzen Sie ClickUp's Social Media Advanced Template, um den Content-Management-Prozess von Anfang bis Ende zu rationalisieren

Angenommen, Sie sind Social-Media-Stratege in einem Dienstleistungsunternehmen mit mehreren Angeboten. Sie verwalten mehrere Social-Media-Seiten und verschiedene Kanäle für die Produkte, und jedes Produkt hat eine einzigartige Positionierung.

All diese Details in einer Tabelle zu dokumentieren, führt nur zu weiterer Verwirrung, vor allem, wenn mehrere Beteiligte dieselbe Tabelle verwenden. Verwenden Sie stattdessen ClickUp's Social Media Advanced Template für die Ideenfindung, Erstellung und Dokumentation Ihrer Social-Media-Strategie und kanalbezogenen Beiträge. Speichern Sie alle Post-Links, Grafiken, Entwürfe und Ideen an einem Ort, damit Ihr Team leicht darauf zugreifen und zusammenarbeiten kann!

Erstellen Sie Aufgaben für jedes Teammitglied und fügen Sie einen Zeitplan hinzu, um Verzögerungen und Unklarheiten zu vermeiden, organisieren Sie Aufgaben in Kategorien, um den Fortschritt zu verfolgen, und richten Sie Benachrichtigungen ein, um über die Ergebnisse auf dem Laufenden zu bleiben.

7. ClickUp Inhalt Kalender Vorlage

Planen Sie Ihre Inhalte mühelos mit dem ClickUp Content Calendar Template

A inhaltskalender hilft bei der Organisation, Planung und Verfolgung der Inhalte des kommenden Monats oder Jahres.

Die Website ClickUp Content Kalender Vorlage macht genau das. Sie ermöglicht es Ihnen, Aufgaben für bestimmte Daten hinzuzufügen (Beiträge planen) und sie Mitarbeitern zuzuweisen. Sie können auch die Prioritätsstufe und das Fälligkeitsdatum angeben, um sicherzustellen, dass die Erstellung von Inhalten immer pünktlich erfolgt.

Mit der Vorlage können Sie Aufgaben in vier Ansichten verfolgen: Kalender, Liste, Zeitleiste und Workflow. Sie können die Ansicht auswählen, je nachdem, was Sie und Ihre Mitarbeiter bevorzugen.

Wie bei anderen hier aufgeführten kostenlosen Vorlagen können Sie auch bei dieser Vorlage benutzerdefinierte Felder hinzufügen (z. B. eines für Gastbeiträge) und die Kalenderübersicht überprüfen.

Dies ist besonders nützlich, wenn Ihr Kalender zu viele Aufgaben enthält und Sie den Gesamtfortschritt überprüfen möchten, ohne in die Details zu gehen.

8. ClickUp Content Produktion Skalierung Vorlage

Skalieren Sie Ihren Content-Produktionsprozess effektiv mit ClickUp's Content Production Scaling Template

Die Skalierung von Inhalten ist für die Medienplanung unerlässlich, da sie den organischen Traffic, die Leads und die Sichtbarkeit steigert.

Wenn Ihr Content-Team Inhalte in großem Umfang produziert, benötigen Sie einen Überblick über den Redaktionskalender, die Produktionsphasen, den Auftragsbestand und die Datenbank der Blogbeiträge. ClickUp's Vorlage zur Skalierung der Inhaltsproduktion ermöglicht es Ihnen, all dies zu verwalten, und derselbe Arbeitsablauf kann auch auf andere Kanäle übertragen werden, z. B. auf Plattformen für soziale Medien.

Diese kostenlose Medienvorlage ist ein Favorit unseres internen Content-Teams, weil sie Ihnen und Ihrem Content-Team hilft, einen skalierbaren Prozess aufzubauen.

Und so geht's:

Greifen Sie über eine einzige Ansicht auf Blog-Briefe, Kommentare und Live-URLs zu. Genießen Sie ein vorgefertigtes Backlog, das für optimale Geschwindigkeit und Bequemlichkeit ausgelegt ist

Organisieren Sie Ihre Blog-Datenbank nachAufgabenstatus in ClickUp um Ihre Beiträge zu filtern und zu gruppieren. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Datenbank leichter priorisieren, verfolgen, filtern und durch den gesamten Inhaltsprozess navigieren. Sie dient auch als zentraler Knotenpunkt für alle in Arbeit befindlichen Inhalte

HinzufügenBenutzerdefinierte Felder in ClickUp zu Ihrer Vorlage hinzu, einschließlich Inhaltstyp, Autorenquelle, Blog-Kurzbeschreibung, Live-URL und Veröffentlichungsdatum

Weisen Sie Ihren Teammitgliedern Aufgaben zu

Wählen Sie aus dreiTabellenansichten in ClickUp-Dieser Monat, Letzter Monat und Nächster Monat

Verfassen von Kommentaren und Überprüfungen und Formatierung der Inhalte im CMS

Überprüfen, veröffentlichen und als erledigt markieren, um einen konsistenten Veröffentlichungszeitplan einzuhalten

9. ClickUp Inhaltsplan Vorlage

Verwalten Sie Ihren Content-Kalender wie ein Profi mit dem ClickUp Content Plan Template

Ein Content-Plan umreißt die Erstellung und Verteilung von Inhalten, um Marketingziele zu erreichen, wie z. B. Wachstum in den sozialen Medien oder eine Steigerung der monatlichen Einnahmen.

Was auch immer Ihr Ziel ist, der Inhaltsplan stellt sicher, dass Ihre Inhalte in die richtige Richtung gehen und die ClickUp Inhaltsplan-Vorlage ist der perfekte Startpunkt.

Sie ist einfach, leicht zu verwenden und vollständig anpassbar. In der Vorlage finden Sie drei Komponenten:

Inhaltsplan

Dies ist die Zusammenfassung Ihrer inhaltsbezogenen Aufgaben. Vor jeder aufgelisteten Aufgabe finden Sie Felder mit Details wie Prioritätsstufe, Status, Zweck, Inhaltstyp, Inhaltssäule, Verfasser, Schlüsselwörter und mehr.

Sie können jedes dieser Felder bearbeiten und weitere hinzufügen, wenn Sie dies wünschen.

Genehmigungsausschuss

Die Genehmigungstafel kategorisiert Inhalte nach ihrem Status: Nicht begonnen, Zurückgestellt, In Bearbeitung, Muss überprüft werden, Muss aktualisiert werden, Genehmigt oder Leer. Sie können auch benutzerdefinierte Zustände hinzufügen.

So erhalten Sie einen guten Überblick darüber, wie reibungslos alles läuft und welche Aufgaben noch erledigt werden müssen.

Inhaltskalender

Die Angaben in Ihrem Inhaltsplan werden in diesem Kalender angezeigt. So erhalten Sie einen Überblick über Ihre Inhaltsproduktion und können die Fristen anpassen, indem Sie die Aufgaben per Drag & Drop auf verschiedene Felder ziehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Vorlage dazu dient, strategische Ziele zu formulieren, den Fortschritt zu verfolgen, die Bemühungen Ihrer Teammitglieder aufeinander abzustimmen, den Fortschritt zu überwachen und bei Bedarf Anpassungen an Ihrem Plan vorzunehmen.

10. ClickUp Content Marketing Vorlage

Verbessern Sie Ihr Content-Spiel mit ClickUp's Content Marketing Plan Template

Nein marketing-Planungs-Software ist ohne umfangreiche Content-Marketing-Vorlagen nicht vollständig. Die ClickUp Content-Marketing-Vorlage ist eine fortschrittliche, gebrauchsfertige Vorlage mit sechs Hauptkomponenten, die das Leben von Content-Marketern erleichtern. Diese umfassen:

Inhaltsverzeichnis

Dies ist eine Liste der Inhaltsaufgaben, die im Marketingplan enthalten sind. Jede Aufgabe ist nach dem Veröffentlichungsmonat gruppiert, so dass es einfach ist, die fristgerecht oder nicht fristgerecht veröffentlichten Inhaltsstücke zu verfolgen.

Statustafel

Die Statustafel fasst die Phasen der einzelnen Inhaltsbeiträge zusammen. Hier können Sie sich über den Fortschritt des Marketingplans auf dem Laufenden halten. Sie können auch auf jede Aufgabe klicken, um Details zum Inhalt anzuzeigen.

Pipeline-Tafel

Der einzige Unterschied zwischen einer Pipeline- und einer Statustafel besteht darin, dass erstere anzeigt, ob sich die Aufgabe in der Kreativ-, Produktions-, Genehmigungs- oder Live-Phase befindet, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie schnell die Dinge voranschreiten.

Zeitleiste für Inhalte

Die Inhaltszeitleiste zeigt an, wann eine bestimmte Aufgabe begonnen wurde und wann sie voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Sie oder andere autorisierte Mitarbeiter weisen diese Termine zu.

Andere aufgabenbezogene Details finden Sie hier nicht. Die Farbcodierung hilft Ihnen jedoch, die Gruppe und die Phase zu identifizieren. Sie können die Termine in diesem Abschnitt auch leicht ändern.

Zeitleiste der Abteilung

Diese Zeitleiste ist spezifisch für eine Abteilung. Wenn Sie beispielsweise zwei Abteilungen erstellt haben (Videoproduktion und Blog-Inhalte), zeigt die Abteilungszeitleiste die Start- und Enddaten dieser Abteilungen an.

Wenn Sie den Marketingplan überarbeiten oder andere wichtige Entscheidungen auf der Grundlage dieser Abteilungen treffen möchten, kann Ihnen die Zeitleiste helfen.

Kalender der Veröffentlichungstermine

Diese marketingkalender können Sie sehen, wann die einzelnen Inhalte live gehen. Anhand dieser Daten können Sie feststellen, welche Aufgaben überfällig, unvollständig oder ungeplant sind. Dies hilft, den gesamten Plan auf Kurs zu halten.

Bei so vielen Vorlagen wird es für Ihr Sozialteam kein Problem sein, zielgerichtete Inhaltspläne und Kalender zu erstellen und sie in die Tat umzusetzen.

Verschaffen Sie sich einen Vorsprung bei Ihrer Medienplanung mit hilfreichen Vorlagen

Die besten Marketingteams wissen, wie wichtig ein effektiver Medienplanungsprozess für kampagnenmanagement und konsistente kreative Abläufe - die Vorlagen für die Mediaplanung von ClickUp helfen Ihnen, all dies zu erreichen, damit Sie effektiver arbeiten können.

Nutzen Sie die ClickUp-Plattform, um Ihre Arbeit von überall aus zu planen, zu erfassen, zu verwalten und zu berichten - damit Ihr Team mehr erreichen kann. Erstellen Sie Berichte über wichtige Kennzahlen, verschaffen Sie sich einen Überblick über den Medienplanungs- und -ausführungsprozess, und nutzen Sie automatisierte Workflows, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten.

Es gibt keine Grenzen, wie viel Sie schnell erreichen können, wenn Ihre Teams Klarheit und Transparenz über die von ihnen erwartete Arbeit haben. Registrieren Sie sich noch heute bei ClickUp , kostenlos.