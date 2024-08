die 10 besten Tools für die Medienplanung im Jahr 2024 (Bewertungen und Preise)

Egal, ob Sie eine Agentur, ein Marketing Team, ein Eigentümer von Medien oder ein Verleger sind, Sie müssen Ihre Medienpläne gut planen. Andernfalls riskieren Sie, die falsche Zielgruppe anzusprechen und zu viel Geld auszugeben. 💸

Anstatt den Wahnsinn manuell zu managen, holen Sie sich Medien planning tool s, um die Arbeit zu erledigen. Mit der richtigen Software können Sie den Medieneinkauf automatisieren, Anpassungen in Echtzeit nachverfolgen und detaillierte Einblicke in die Vorlieben Ihrer Zielgruppe gewinnen.

Ziemlich nett, oder? 🤩

Machen Sie sich bereit, die Excel-Tabellen in die Tonne zu kloppen und entdecken Sie mit uns die wichtigsten Features für Medien planungssoftware .

Wir geben auch unsere 10 bevorzugten Medienverwaltungsplattformen frei, damit Sie Ihre Arbeit schneller und intelligenter erledigen können.

Worauf sollten Sie bei einem Medienplanungstool achten?

Medienplanungstools erledigen viel mehr als nur die Verwaltung von Medienkampagnen. Sie verändern den gesamten Planungsprozess, machen alles effizienter, genauer und benutzerfreundlicher. Dennoch ist nicht jedes Media tool sein Geld wert. 🧂

Wir empfehlen, nach Tools für das digitale Marketing zu suchen, die über wertvolle Features verfügen, wie z. B:

Umfassendes Medienmanagement: Dies ist nicht verhandelbar. Suchen Sie nach einem Tool, das einen breiten Bereich von Medienkanälen verwaltet, einschließlich TV und Print sowie digitale Medien und Social-Media-Plattformen

Dies ist nicht verhandelbar. Suchen Sie nach einem Tool, das einen breiten Bereich von Medienkanälen verwaltet, einschließlich TV und Print sowie digitale Medien und Social-Media-Plattformen Echtzeit-Analysen und -Metriken: Daten, die nur einen Tag alt sind, sind in der Welt der modernen bezahlten Medien nicht mehr verwertbar. Tools zur Planung digitaler Medien sollten Ihnen Metriken zur Nachverfolgung der Kampagnenleistung in Echtzeit liefern, damit Sie schnelle, datengestützte Entscheidungen treffen können

Daten, die nur einen Tag alt sind, sind in der Welt der modernen bezahlten Medien nicht mehr verwertbar. Tools zur Planung digitaler Medien sollten Ihnen Metriken zur Nachverfolgung der Kampagnenleistung in Echtzeit liefern, damit Sie schnelle, datengestützte Entscheidungen treffen können Automatisierung und Workflow Optimierung: Bei der Medienplanung gibt es eine Menge beweglicher Teile. Warum nicht einige der sich am meisten wiederholenden Aspekte der Arbeit automatisieren? Suchen Sie nach Tools, die den Medieneinkauf, Ausschreibungen und Berichterstellung automatisieren

Bei der Medienplanung gibt es eine Menge beweglicher Teile. Warum nicht einige der sich am meisten wiederholenden Aspekte der Arbeit automatisieren? Suchen Sie nach Tools, die den Medieneinkauf, Ausschreibungen und Berichterstellung automatisieren Zielgruppenmanagement: Erstklassige Software für die Medienplanung verfügt über Features zur Identifizierung und Segmentierung Ihrer Einzelziele. Suchen Sie nach Tools, die demografische Analysen, Verhaltensdaten und psychografische Einblicke bieten, um eine benutzerdefinierte Medienstrategie zu entwickeln

Erstklassige Software für die Medienplanung verfügt über Features zur Identifizierung und Segmentierung Ihrer Einzelziele. Suchen Sie nach Tools, die demografische Analysen, Verhaltensdaten und psychografische Einblicke bieten, um eine benutzerdefinierte Medienstrategie zu entwickeln Benutzerfreundliche Oberfläche: Je einfacher Ihre Medienplanungssoftware zu bedienen ist, desto schneller werden Siezeit sparen und Geld. Suchen Sie nach flexiblen Cloud-basierten Lösungen, die es den Mitgliedern des Teams ermöglichen, von überall aus zusammenzuarbeiten und auf Daten zuzugreifen

Je einfacher Ihre Medienplanungssoftware zu bedienen ist, desto schneller werden Siezeit sparen und Geld. Suchen Sie nach flexiblen Cloud-basierten Lösungen, die es den Mitgliedern des Teams ermöglichen, von überall aus zusammenzuarbeiten und auf Daten zuzugreifen Hilfreiche Integrationen: Integrationen sollten den Planungsprozess vereinfachen. Suchen Sie nach einer Software für die Medienplanung, die sich in Ihre CRM-Plattform (Customer Relationship Management) integrieren lässt,projektmanagement toolsund beliebte Apps von Drittanbietern wie Slack

Integrationen sollten den Planungsprozess vereinfachen. Suchen Sie nach einer Software für die Medienplanung, die sich in Ihre CRM-Plattform (Customer Relationship Management) integrieren lässt,projektmanagement toolsund beliebte Apps von Drittanbietern wie Slack Optimierungstools: Die Durchführung von Kampagnen ist eine Sache, aber was ist, wenn Sie eine bestehende Kampagne überarbeiten möchten? Unverzichtbare Tools für die Medienplanung verfügen über fortschrittliche Optimierungsfeatures für programmatischen Einkauf, Ausgabenverteilung, Einzelziele und mehr

Die 10 besten Tools für die Medienplanung für 2024

Haben Sie es satt, Kampagnen manuell zu verwalten? Mit dem richtigen Tool für die Mediaplanung werden Ihre Kampagnen zum Kinderspiel. Mit optimierten Cloud-basierten Schnittstellen, umfassenden Metriken und Prozessoptimierung bringen Sie diese 10 Tools für die digitale Medienplanung über die Ziellinie. 🏁

1.

ClickUp

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten

Nicht um zu prahlen, aber

marketing Teams lieben ClickUp

. Unsere All-in-One-Plattform unterstützt durchgängige Marketingprozesse, von der Idee über die Ausführung bis zur Optimierung.

Sie müssen nicht mehr zwischen Ihrer Projektmanagement-Lösung, CRM und Google Docs hin- und herspringen - mit ClickUp ist wirklich alles an einem Ort. Und wenn wir nicht genau das haben, wonach Sie suchen, fügen unsere Integrationen Ihrem Konto noch mehr Funktionen hinzu. 🛠️

ClickUp visualisiert die gesamte Medienpipeline in Kalender-, Listen-, Board- und 10+ weiteren Ansichten. Die Plattform verfügt über No-Code-Datenbanken und Drag-and-Drop-Projekt-Boards für alles, von bezahlten Anzeigen über PR bis hin zu sozialen Medien.

Verwenden Sie

ClickUp Ziele

um 100% anpassbare Dashboards zu erstellen, damit Sie nur die wichtigsten Metriken sehen. 📈

Für die Medienplanung

erstellen Sie Ihre Kampagnenpläne und Inhalte in ClickUp. Erstellen Sie blitzschnell und in Echtzeit solide Fallstudien, E-Mails, Blogs und Werbetexte

mit ClickUp Docs

. Sie können sogar

ClickUp AI

um diesen Text für Ihr Team zu schreiben, zu bearbeiten und zu optimieren.

Die KI-Funktionen von ClickUp erleichtern Marketing Teams die schnelle Erstellung wichtiger Dokumente wie einer Fallstudie

Sie müssen Dokumente, Berichterstellungen oder Dashboards auch nicht selbst erstellen. ClickUp-Vorlagen sind eine zeitsparende Ressource, die in die Plattform integriert ist und eine schnellere und bessere Medienplanung ermöglicht.

Kopieren Sie die

ClickUp Content Management Vorlage

zur Planung von Kampagnen über mehrere Kanäle, einschließlich Ihrer Website, Blogs, sozialen Medien und E-Mails.

Pro-Tipp: Sehen Sie sich

diese hilfreiche Übersicht

darüber, was die Vorlage enthält und wie man sie benutzerdefiniert anpasst.

ClickUp hat Dutzende von Vorlagen für die Online- und Offline-Medienplanung, darunter die

ClickUp Vorlage für die Medienliste

mit der Sie alle Marketingmaterialien und -pläne an einem Ort aufbewahren können. Sie können auch die

ClickUp Marketing Plan Vorlage

damit Sie alle Ihre Enten in einer Zeile haben und nie wieder eine Kampagnenfrist verpassen. 🎯

ClickUp beste Features

ClickUp lässt sich mit Dutzenden beliebter Tools wie HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl und vielen anderen integrieren

Ansicht der Metriken zur Kampagnenleistung in einem anpassbaren Dashboard

Verwenden Sie ClickUp-Vorlagen, um strukturierte Medienpläne in wenigen Minuten zu erstellen

Brauchen Sie Hilfe beim Schreiben? ClickUp AI ist eine derbesten KI-Tools zum Schreiben um eine helfende Hand zu reichen

Verwalten Sie alle Aufgaben und Projekte in den über 15 Ansichten von ClickUp

ClickUp Beschränkungen

ClickUp AI ist nur auf kostenpflichtigen Konten verfügbar, aber eine kostenlose Testversion ist ebenfalls erhältlich

ClickUp ist vollständig anpassbar, aber es kann einige Zeit dauern, sich mit allem vertraut zu machen, was die Plattform zu bieten hat

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. MediaPlanHQ

über

MediaPlanHQ

MediaPlanHQ ist ein Tool für die Medienplanung, das alle Ihre

marketing Pläne

an einem Ort. Die Plattform zeigt immer die aktuellsten Berichte und Pläne an, so dass Sie sich nie Sorgen machen müssen, die falschen Berichte zu sehen. 👀

MediaPlanHQ beste Features

Schnelles Versenden strukturierter Briefings an kreative Teams

Überwachen Sie Werbeausgaben, Materialanforderungen und Rechnungen

Arbeiten Sie mit Anbietern zusammen? Umgehen Sie überfüllte E-Mail-Posteingänge und senden Sie Anfragen über MediaPlanHQ

Zusammenarbeiten an kalendern für Marketinginhalte und kreativen Inhalten mit den wichtigsten Interessengruppen

MediaPlanHQ Limits

Die Benutzeroberfläche von MediaPlanHQ kann überwältigend sein

Die Plattform hat nicht viele Bewertungen

MediaPlanHQ Preise

$45/Monat pro Benutzer, mit einem Minimum von drei Benutzern

MediaPlanHQ Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. BriefBid

über

BriefBid

Sind Sie auf der Suche nach einer erschwinglichen Software für die Medienplanung? BriefBid ist eine andere Art von Lösung, die für Agenturen und Marken kostenlos ist. Der Nachteil ist, dass die bezahlten Partner von BriefBid Sie wahrscheinlich kontaktieren werden, um ihre Dienste zu bewerben. Aber wenn Sie damit einverstanden sind, ist dies ein solides Tool zur Medienplanung für

marken mit knappen Ressourcen

.

BriefBid beste Features

Wenn Sie kreative Dienstleistungen anbieten, verbindet BriefBid Sie mit Ausschreibungen von Agenturen und Medienkäufern

Erstellen Sie benutzerdefinierte Medienflussdiagramme

Aufschlüsselung der Berichterstellung nach Anbieter, Kanal und Kampagne

Erstellen Sie visuelle Medienpläne mit Timing, Taktiken und Metriken in einer Ansicht

BriefBid Limitierungen

Es gibt nicht viele Bewertungen

Ist es wirklich "Free", wenn Sie das Produkt sind?

KurzBieten Preise

Free

BriefBid-Bewertungen und -Kritiken

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

4. Bionic

über

Bionisch

Bionic Media Planning richtet sich an Agenturen, Werbetreibende und professionelle Anzeigenverkäufer. Das bedeutet, dass diese Plattform für nahezu jeden Beteiligten am Medienplanungsprozess geeignet ist. Sie ist besonders hilfreich, wenn Sie einen Client-fokussierten

konto-Planungstool

. Bionic rationalisiert die Medienplanung und den Medieneinkauf und ist damit für eine Vielzahl von Benutzern geeignet. 🤝

Bionic Beste Features

Bionic bietet Werbetreibenden ein transparentes Media Dashboard, das Leistungs-KPIs und Ziele anzeigt

Zentralisierung von Medienplanung, -einkauf und Leistungskontrolle auf einer einzigen Plattform

Integration von digitalen, TV-, Radio-, Print-, Out-of-Home- und anderen Medienkanälen

Bionic ist Cloud-basiert und lässt sich einfach von unterwegs einrichten und verwalten

Bionic Einschränkungen

Es gibt nicht viele Bewertungen

Es ist recht kostspielig

Bionic Preise

Monatlich: 225 $/Monat pro Benutzer, mit einem Minimum von drei Benutzern

225 $/Monat pro Benutzer, mit einem Minimum von drei Benutzern Jahresvertrag: $195/Monat pro Benutzer, mit einem Minimum von drei Benutzern

$195/Monat pro Benutzer, mit einem Minimum von drei Benutzern Jährliche Vorauszahlung: $175/Monat pro Benutzer, mit einem Minimum von drei Benutzern

Bionic Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (Zwei Bewertungen)

5/5 (Zwei Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (15+ Bewertungen)

Nielsen Scarborough

über

Nielsen

Das berühmte Marketingdatenunternehmen Nielsen ist auch in der

marketing-Planung

geschäft. Scarborough ist die Antwort auf die Nachfrage der Vermarkter nach genauen Verbraucherdaten. Es ist eine andere Art von Medienplanungstool, das sich mehr auf Verbraucherprofile, Konsumpräferenzen und Inhaltstrends konzentriert als auf die tatsächliche Ausführung oder Planung von Kampagnen. 📊

Scarboroughs beste Features

Nutzen Sie Scarborough-Daten, um das Verbraucherverhalten besser zu verstehen

Abrufen von Daten über die bevorzugten Plattformen Ihrer Einzelziele

Fokussieren Sie sich auf bestimmte Demografien und Communities, um Nischeneinblicke zu erhalten

Scarborough hilft Ihnen bei der Erstellung gezielter Botschaften, die sich von anderen abheben

Scarborough-Einschränkungen

Scarborough hat nicht viele Bewertungen

Es handelt sich eher um ein Daten- und Marktforschungstool, so dass Sie weiterhin eine separate Lösung für die Verwaltung Ihrer Marketingstrategie benötigen

Preise für Scarborough

Kontakt für Preise

Scarborough Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Quantcast: Quantcast

über

Quantcast

Quantcast ist ein weiterer bekannter Name in der Welt der Medienplanung. Quantcast ist auf kochfreie Werbung und quantitative Daten spezialisiert. Wenn Ihr Team also auf der Suche nach messbaren Leistungskennzahlen ist, ist dies die richtige Plattform für Sie. 🙌

Quantcast Beste Features

Testen Sie die kostenlose Lösung der Marke, Quantcast Measure, um ein Gefühl für die Plattform zu bekommen, bevor Sie in einen kostenpflichtigen Plan investieren

Ara KI ist ein KI-Marketing-Tool das die Überwachung und Optimierung von Kampagnen in Echtzeit unterstützt

Ziehen Sie Daten aus 100 Millionen Quellen und ergänzen Sie diese mit Ihren eigenen Daten aus erster Hand

Erstellen Sie benutzerdefinierte Rich Media, Connected TV (CTV)-Anzeigen und mehr

Quantcast Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, die Plattform sei klobig und schwer zu verwalten

Andere sagen, dass die Daten zu allgemein und nicht umsetzbar sein können

Quantcast Preise

Kontakt für Preise

Quantcast Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15+ Bewertungen)

4.3/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (20+ Bewertungen)

7. Basis

über

Basis

Basis ist ein Tool zur Mediaplanung, das programmatische Werbung, SEO, soziale Medien und Website-Daten integriert. Darüber hinaus bietet die Plattform auch zusätzliche Dienstleistungen für Medienaktivierung, Omnichannel-Strategien und Beratung. 📡

Basis beste Features

Sind Sie bereit, Anzeigen zu schalten? Basis ist eine der am besten bewerteten nachfrageseitigen Plattformen (DSP)

Speichern Sie alle Dokumente und Media Assets an einem Ort

Basis Assistant erstellt automatisch Notizen zur Kampagne

Verzichten Sie auf E-Mail Threads und nutzen Sie stattdessen das Basis Collaboration Portal

Basis Beschränkungen

Die Berichterstellung ist nicht sehr anpassungsfähig

Einige Kunden sagen, die UX sei schwer zu verstehen

Basis-Preise

Kontakt für Preisgestaltung

Basis-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (270+ Bewertungen)

4.5/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (15+ Bewertungen)

8. Comscore

über

Comscore

Comscore ist auf die plattformübergreifende Mediaplanung spezialisiert und daher ein Muss, wenn Sie auf CTV, in sozialen Netzwerken, auf Mobilgeräten und in der Suche werben. Im Gegensatz zu anderen Medienplanungsprogrammen verfügt Comscore über zusätzliche Features zur Messung der Leistung von Kinokassen, des Engagements in sozialen Medien und von CTV. 📺

Comscore beste Features

Einfaches Bewerten der Kampagnenleistung mit Comscore Campaign Ratings (CCR)

Erstellen Sie bessere Anzeigen mit Comscore Ad Metrix

Verwalten Sie alle digitalen Erfahrungen in einer Ansicht mit Comscore Total Digital

Comscore identifiziert und segmentiert Verbraucher auf der Grundlage von Verhalten, Lifestyle-Daten, demografischen Daten und mehr

Comcore Beschränkungen

Einige Benutzer sagen, dass Comscore keinen guten Wert für das Geld bietet

Andere sagen, die schiere Menge an Daten sei überwältigend, daher wäre es schön, ein besseres Tool für die Datenanalyse und -interpretation zu haben

Comcore Preise

Kontakt für Preise

Comcore-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (60+ Bewertungen)

4.1/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (10+ Bewertungen)

9. Simpli.fi

über

Simpli.fi

"Einfach" mag Teil des Namens sein, aber die Angebote von Simpli.fi sind alles andere als einfach. Dieses robuste Tool für die Medienplanung umfasst Features für programmatische Medien, Omnichannel-Erfahrungen und spezielle Einstellungen für politische, DTC- und Einzelhandelsanzeigen. 🛍️

Simpli.fi Beste Features

Simpli.fi unterstützt hervorragendes Targeting und Segmentierung für native, mobile und CTV-Anzeigen

Sie sind nicht sicher, ob Ihre Werbung ankommt? Simpli.fi bewertet Ihre Werbung für eine bessere Leistung

Zentralisieren Sie alle sozialen Medien inhaltliche Kalender

Das intelligente Einzelziel von Simpli.fi reduziert die Zahl der früheren Käufer, die Ihre Anzeigen sehen

Simpli.fi Einschränkungen

Einige Benutzer sagen, die Berichterstellung sei zu einfach

Andere Benutzer sagen, der Kundensupport sei nicht so toll

Simpli.fi Preise

Kontakt für Preise

Simpli.fi Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (115+ Bewertungen)

4.5/5 (115+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (Eine Bewertung)

10. SRDS

über

SRDS

Standard Rate and Data Service (SRDS) ist eine Lösung für die Planung und den Einkauf von Medien der Adwanted Group. Zu erledigen ist nicht nur eine beeindruckende Nummer von Datenpunkten, die in Ihre Mediastrategie einfließen, sondern auch die Spezialisierung auf alle Medientypen, einschließlich Radio, Kabelfernsehen, CTV, OOH und Zeitschriften.

SRDS beste Features

Sie sind sich nicht sicher, welche Anzeigen Sie wählen sollen? SRDS zeigt alle Anzeigenoptionen Seite an Seite an

Geben Sie die Daten Ihrer Einzelziele ein, und SRDS schlägt den besten Medienmix für die Ergebnisse vor

SRDS ist spezialisiert auf multikulturelles und integratives Targeting

Wenn Ihr team an seiner Kapazität angelangt ist mieten Sie das SRDS Team, um benutzerdefinierte Daten für Ihre Kampagnen zu erhalten

SRDS-Einschränkungen

Es gibt nicht viele Bewertungen

SRDS-Daten sind nicht immer aktuell

SRDS-Preise

Kontakt für Preise

SRDS-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.2/5 (3 Bewertungen)

3.2/5 (3 Bewertungen) Kapitelra: N/A

Erhalten Sie eine echte All-In Eine Planungsplattform

Marketingkampagnen haben viele bewegliche Teile. Kreativität, Kanalmanagement und Metriken sind nur einige der wenigen Aufgaben, die Sie zu erledigen haben.

Die meisten Marketingplattformen verfügen über Tools, mit denen Sie den Überblick behalten können, aber selbst dann sind nicht alle Tools, Arbeiten und Mitteilungen an einem Ort integriert.

Aber wissen Sie was? ClickUp erledigt das. 🤩

Wir integrieren projektmanagement , Vorlagen, ein KI-Schreibwerkzeug, anpassbare Dashboards und vieles mehr. Mit ClickUp können Sie alles in einer einzigen Plattform zusammenfassen, um sich Ärger zu ersparen und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: die Erstellung schöner, überzeugender Inhalte.

Probieren Sie es aus und sehen Sie den Unterschied.

