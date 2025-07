Die besten Loomly-Alternativen für ein intelligenteres Social-Media-Management im Jahr 2025

Loomly hat sich mit seinen Planungstools, intuitiven Inhaltskalendern und integrierten Features für die Zusammenarbeit im Team einen soliden Namen unter Social-Media-Vermarktern gemacht. Es ist elegant, hat eine übersichtliche Benutzeroberfläche und macht es relativ einfach, den Fluss Ihrer Inhalte aufrechtzuerhalten.

Allerdings ist es nicht perfekt. Die Analyse-Feature ist nicht immer so detailliert, wie man es sich wünschen würde. Wenn Sie darüber hinaus eine fortgeschrittenere Automatisierung, tiefere Integrationen und KI-gestützte Einblicke benötigen, könnte Loomly Ihnen schnell etwas zu einfach erscheinen.

Und davon ganz zu schweigen, wie schnell die Preise steigen können, wenn Ihr Team wächst.

Wenn das nach Ihrer Erfahrung mit Loomly klingt, ist es Zeit, sich nach besseren Optionen umzusehen. In diesem Blog haben wir einige solide Loomly-Alternativen aufgelistet, die beeindruckende Social-Media-Marketing-Features, erweiterte Analysen und alles dazwischen bieten – und das innerhalb Ihres Budgets.

Loomly-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die besten Loomly-Alternativen, basierend auf Social-Media-Management-Features, Struktur und Preisgestaltung.

Tools Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp Für alle Teamgrößen (Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Großunternehmen) Integrierte KI für die automatische Berichterstellung, gemeinsamen Kalender, Vorlagen für die Inhaltsplanung, Tools für die Zusammenarbeit und Automatisierung von Workflows Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat pro Benutzer Buffer Kleine und mittlere Unternehmen und Ersteller Automatisierte Veröffentlichung, Vorlagen für soziale Medien und detaillierte Analysen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6 $/Monat Hootsuite Mittelständische Unternehmen und große Unternehmen Trendüberwachung, Leistungsnachverfolgung und integrierte KI Bezahlte Pläne ab 149 $/Monat pro Benutzer CoSchedule Kleine und mittelständische Unternehmen Workflow-Automatisierung und KI-gestützte Planung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat pro Benutzer Planable Große Marketingagenturen KI-generierte Inhalte, Versionshistorie und Vorschau von Beiträgen Kostenlos; Bezahlte Pläne ab 39 $/Monat pro Workspace Sprout Social Mittlere bis große Unternehmen Sentimentanalyse, Social Listening und Planung von Inhalten Bezahlte Pläne ab 199 $/Monat pro Benutzer Agorapulse Unternehmen Engagement-Berichterstellung für mehrere Kanäle, gemeinsamer Posteingang und KI-Tools für soziale Medien Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Monat pro Benutzer SocialPilot Startups und kleine Unternehmen KI-generierte Ideen für Inhalte, einheitlicher Posteingang und Anzeigenverwaltung Bezahlte Pläne ab 30 $/Monat Später Mittlere bis große Unternehmen, die Influencer-Kampagnen durchführen Nachverfolgung von Influencern, Hashtag-Vorschläge, Linkin. bio Bezahlte Pläne ab 25 $/Monat Sendible Unternehmen und Marketingagenturen UTM-Nachverfolgung, Analysen und Vorschläge für Inhalte Bezahlte Pläne ab 29 $/Monat SocialBee Startups und Ersteller KI-gestützte Ideen für Inhalte, Wiederverwendung von Inhalten und Planung von Beiträgen Bezahlte Pläne ab 29 $/Monat

Warum sollten Sie sich für Loomly-Alternativen entscheiden?

Loomly ist ein solider Ausgangspunkt für die Planung von Inhalten, die Terminierung von Social-Media-Beiträgen und die Zusammenarbeit, insbesondere für kleinere Teams. Wenn Ihre Social-Media-Strategie jedoch wächst, stoßen Sie möglicherweise an einige Grenzen.

Eingeschränkte Analysen : Es fehlen detaillierte Analysen wie Zielgruppensegmentierung, Klickraten-Trends und Nachverfolgung des ROI

Grundlegende Automatisierung : Unterstützt keine komplexen Workflows, automatische Antworten oder mehrstufige Planung

Probleme mit der Preisgestaltung : Wird schnell teuer, ohne proportional fortgeschrittene Features zu bieten

Fehlende Engagement-Tools : Kein einheitlicher Posteingang oder integrierte Tools zum Verwalten von Antworten, Kommentaren oder Direktnachrichten

Eingeschränktes Social Listening : Bietet nur minimale Einblicke und keine robusten Listening-Features

Eingeschränkte Integrationen: Lässt sich nicht ohne Weiteres mit Nischen-CRM-Tools, KI-Inhaltserstellern oder fortschrittlicher Software verbinden

Loomly eignet sich gut für einfache Planung und Teamarbeit. Der Wechsel zu einer fortschrittlicheren Kampagnenmanagement-Software könnte jedoch die bessere Lösung sein. Vor allem, wenn Sie eine größere Reichweite, tiefere Einblicke und intelligentere Workflows anstreben.

🧠 Wissenswertes: Die berühmte „Gefällt mir"-Schaltfläche von Facebook hätte beinahe „Awesome" (toll) geheißen.

Die 11 besten Loomly-Alternativen

Da Sie nun wissen, dass Loomly für fortgeschrittenes Social Media- und Content-Marketing-Management recht eingeschränkt ist, lassen Sie uns Alternativen erkunden, die Ihren Anforderungen besser entsprechen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Planung von Inhalten, Projekt-Workflows und Zusammenarbeit)

ClickUp ist die All-in-One-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Es geht über die Planung von Inhalten hinaus und verwaltet alle Ihre Social-Media-Aufgaben an einem Ort. Denken Sie an detaillierte Echtzeit-Analysen, integrierte KI, Automatisierung von Workflows, Vorlagen für die Erstellung von Inhalten für Social-Media-Kampagnen und vieles mehr!

Der ClickUp Kalender hilft Ihnen dabei, Social-Media-Beiträge zu planen, Marketingaufgaben zuzuweisen und Meetings über eine einheitliche Oberfläche zu planen. Er wird in Echtzeit aktualisiert, sodass Ihr gesamtes Team immer auf dem gleichen Stand ist.

Sie können Ihre Ansicht anpassen (täglich, wöchentlich, monatlich) und sie mit Google, Outlook oder Apple Kalender verbinden, um alle Ereignisse an einem Ort zu verwalten – kein Jonglieren mehr zwischen mehreren Apps.

Visualisieren Sie Kampagnen-Zeitleisten, arbeiten Sie gemeinsam an Social-Media-Management-Plänen und greifen Sie mit ClickUp Marketing auf detaillierte Berichte zu

Damit können Sie Ihre Inhalte visuell verwalten, indem Sie Aufgaben aus Ihren Backlog- oder Overdue-Bereichen in Ihre Prioritäten ziehen und so sicherstellen, dass die wichtigsten Beiträge immer im Vordergrund stehen. Jeder Aufgabe kann eine Priorität zugewiesen werden, sodass Sie sich ganz auf wirkungsvolle Kampagnen konzentrieren können.

Im Bereich „Backlog“ behalten Sie den Überblick über ungeplante Ideen für Inhalte, sodass Sie Lücken in Ihrem Kalender bei Bedarf schnell füllen können. Das Beste daran? Der ClickUp-Kalender wird von KI unterstützt. Er kann Ihnen anhand Ihres Workflows ideale Veröffentlichungszeiten empfehlen und Ihnen so helfen, Ihre Content-Strategie ganz einfach zu optimieren.

Apropos KI: ClickUp Brain hilft Ihnen dabei, Lücken in Ihrer Social-Media-Strategie zu erkennen, Fortschritte zusammenzufassen und Ideen für Inhalte, Bildunterschriften und Beiträge zu generieren.

Fassen Sie Fortschritte zusammen, erstellen Sie Bildunterschriften und Beiträge und entwickeln Sie Social-Media-Strategien mit ClickUp Brain

Ihr Content-Team kann innerhalb weniger Minuten Instagram-Bildunterschriften zu einem Produktthema erstellen, diese für verschiedene Plattformen anpassen und sogar vollständige Kampagnenbriefings und Content-Marketing-Roadmaps entwerfen. Benötigen Sie vorgefertigte Antworten für häufige Kommentare oder Texte für bezahlte Anzeigen? Brain kann das auch!

Kurz gesagt: ClickUp für Marketing-Teams macht es einfach, Social-Media-Kampagnen an einem Ort zu brainstormen, zu planen und durchzuführen. Weisen Sie dem Kreativteam Designaufgaben zu und verfolgen Sie die Freigabe von Beiträgen mithilfe benutzerdefinierter Status wie „Entwurf“, „Zur Überprüfung bereit“ und „Geplant“. Verwalten Sie alles von Inhalten bis hin zu Feedback in einem einzigen Workspace.

Sie wissen nicht, wo Sie mit Social-Media-Marketing beginnen sollen? Die Vorlagen für die Social-Media-Planung von ClickUp sind ein guter Ausgangspunkt.

Mit der erweiterten Vorlage für soziale Medien von ClickUp können Sie beispielsweise Beiträge nach Kanälen, Veröffentlichungsstatus und Partnerschaften organisieren. Planen Sie anstehende Inhalte, verfolgen Sie Markenkooperationen und entwickeln Sie neue Ideen auf der Grundlage aktueller Trends – alles in einem anpassbaren Board.

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Anfänger könnten die umfangreichen und anpassbaren Features zur Berichterstellung für Projekte zunächst etwas überwältigend finden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über ClickUp?

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

Wir verwenden ClickUp, um die Erstellung unserer Inhalte für soziale und digitale Medien zu verwalten und nachzuverfolgen. So können wir den Status jedes einzelnen Inhalts (in Bearbeitung, muss bearbeitet werden, geplant usw.) sowie den verantwortlichen Designer einsehen. Außerdem entfällt die gesamte E-Mail-Kommunikation, da der Kommentarbereich jeder Aufgabe zur Besprechung und Delegierung von Aufgaben/nächsten Schritten genutzt werden kann (was der Nachverfolgung und Weiterverfolgung unseres Zyklus zur Erstellung von Inhalten dient).

Wir verwenden ClickUp, um die Erstellung unserer Inhalte für soziale und digitale Medien zu verwalten und nachzuverfolgen. So können wir den Status jedes einzelnen Inhalts (in Bearbeitung, muss bearbeitet werden, geplant usw.) sowie den verantwortlichen Designer einsehen. Außerdem entfällt die gesamte E-Mail-Kommunikation, da der Kommentarbereich für jede Aufgabe zur Besprechung und Delegierung von Aufgaben/nächsten Schritten genutzt werden kann (was der Nachverfolgung und Weiterverfolgung unseres Zyklus zur Erstellung von Inhalten dient).

💡 Profi-Tipp: Bewegen Sie den Mauszeiger über Ihre Aufgabe im ClickUp-Kalender und klicken Sie auf „Plan“. Die verfügbaren Zeiten werden entsprechend der Zeitschätzung der Aufgabe im Kalender angezeigt. Bewegen Sie anschließend den Mauszeiger über den Tag und die Uhrzeit, zu denen Sie die Aufgabe planen möchten, klicken Sie auf „Zeit blockieren“ und fügen Sie Details hinzu, um ein Ereignis zu erstellen.

2. Buffer (Am besten geeignet für kleine Teams und Influencer, die Kampagnen auf ein oder zwei Social-Media-Plattformen verwalten)

via Buffer

Loomly ist zwar intuitiv und verfügt über eine übersichtliche Benutzeroberfläche, ist jedoch stark auf strukturierte Workflows und Genehmigungssysteme ausgerichtet und eignet sich daher ideal für starre Prozesse. Buffer hingegen bietet eine flexiblere Lösung für einzelne Ersteller, kleine Unternehmen und agile Teams.

Es hat eine minimale Lernkurve, schnellere Features für die Nachplanung von Beiträgen, Vorlagen für soziale Medien und transparente Preise. Dies macht es zu einer leichter zugänglichen Social-Media-Management-Plattform für Benutzer, die schnell loslegen möchten, ohne sich durch komplexe Zusammenarbeitsebenen oder Berechtigungseinstellungen navigieren zu müssen.

Zu den herausragenden Features von Buffer gehören plattformübergreifende Planung, umfassende Analysen und ein integrierter KI-Assistent für das Verfassen von Bildunterschriften – all dies ist sogar in den günstigeren Plänen verfügbar. Darüber hinaus können Benutzer mit dem Feature „Startseite“ eine anpassbare Landing Page erstellen, um den Traffic aus sozialen Biografien zu steigern.

Die besten Features von Buffer

Entdecken Sie die besten Zeiten, Formate und Häufigkeiten für Beiträge auf verschiedenen Plattformen

Taggen und recyceln Sie Inhalte mit hoher Performance und speichern Sie neue Ideen

Finden Sie heraus, welche Inhalte auf jeder Plattform am besten funktionieren und warum

Erstellen Sie Landing Pages, die direkt über Ihre Social-Media-Profile zugänglich sind

Erstellen Sie einen Knowledge Hub mit Style Guides und Standards für Inhalte

Automatisieren Sie die Veröffentlichung und Beantwortung von Kommentaren in mehreren sozialen Netzwerken

Limits von Buffer

Das System wird bei der Verarbeitung großer Datenmengen oft langsamer

Die Verwaltung von Pinterest über Buffer ist etwas knifflig

Preise für Buffer

Free Forever

Grundlegende Funktionen: Ab 6 $/Monat

Team: Ab 12 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Buffer

G2: 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über Buffer?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Ich finde es toll, dass man 3 Kanäle kostenlos verwalten kann – das ist eine großartige kostengünstige Ressource für Clients, die eine Plattform außerhalb von Meta Business für die Planung/Terminierung von Inhalten suchen! Buffer hat nur eingeschränkte LinkedIn-Analysen für private Nutzer! Sie können jedoch ein persönliches LinkedIn-Konto verbinden, wenn Sie private Konten verwalten.

Ich finde es toll, dass man 3 Kanäle kostenlos verwalten kann – das ist eine großartige, kostengünstige Ressource für Clients, die eine Plattform außerhalb von Meta Business für die Planung/Terminierung von Inhalten suchen! Buffer hat nur eingeschränkte LinkedIn-Analysen für private Nutzer! Sie können jedoch ein persönliches LinkedIn-Konto verbinden, wenn Sie private Konten verwalten.

3. Hootsuite (Am besten geeignet für Trendjacking auf mehreren Social-Media-Konten)

via Hootsuite

Fast 9 von 10 Kunden nutzen soziale Medien, um über Trends und kulturelle Ereignisse auf dem Laufenden zu bleiben. Deshalb müssen Marken neue Themen verfolgen und sich damit auseinandersetzen, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten.

Hootsuite kombiniert die Planung von Social-Media-Beiträgen mit Funktionen zur Trendverfolgung – etwas, das Loomly nicht bietet. Seine größten Stärken liegen im Social-Media-Management auf Unternehmensebene. Sie erhalten ein einheitliches Dashboard für die Planung, Veröffentlichung, das Social Listening und detaillierte Social-Media-Analysen für alle wichtigen Plattformen.

Hootsuite bietet außerdem KI-gestützte Unterstützung für das Content-Marketing, leistungsstarke Features für die Zusammenarbeit im Team und integrierte Tools wie Canva, Google Drive und Adobe.

Die besten Features von Hootsuite

Planen Sie Beiträge für alle wichtigen sozialen Plattformen über einen benutzerfreundlichen Kalender

Verfolgen Sie die Performance mit detaillierten Analysen, die Engagement, Reichweite und ROI zeigen

Generieren Sie Bildunterschriften und Ideen für Inhalte mit dem KI-gestützten OwlyWriter von Hootsuite

Beobachten Sie Trends und Erwähnungen Ihrer Marke in Echtzeit mit Social Listening Tools

Beantworten Sie Nachrichten und Kommentare von mehreren Konten in einem einzigen Posteingang

Verbinden Sie Tools wie Canva, Google Drive und Dropbox, um die Erstellung von Inhalten zu optimieren

Arbeiten Sie mit Teams mithilfe von Genehmigungs-Workflows, Rollen und Berechtigungen zusammen

Limits von Hootsuite

Das Beantworten von Direktnachrichten und Kommentaren über diese Social-Media-Management-Plattform ist zeitaufwändig

Die Analyseplattform kann für kleine Teams überwältigend erscheinen

Preise für Hootsuite

Standard: 149 $/Benutzer pro Monat

Erweitert: 399 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hootsuite

G2: 4,2/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über Hootsuite?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

*Mir gefällt, dass ich in der Oberfläche „Beitrag erstellen“ Bildunterschriften für mehrere Social-Media-Plattformen schreiben und bearbeiten kann. Außerdem finde ich es gut, dass ich Beiträge direkt aus Hootsuite auf den Social-Media-Plattformen meiner Organisation veröffentlichen kann. Ich nutze Hootsuite 4–5 Mal pro Woche, je nach meinem Arbeitsplan, also würde ich sagen, ziemlich häufig. Es ist auch relativ einfach, Konten wieder zu verbinden, wenn sie aus irgendeinem Grund getrennt werden

*Mir gefällt, dass ich in der Oberfläche „Beitrag erstellen“ Bildunterschriften für mehrere Social-Media-Plattformen schreiben und bearbeiten kann. Außerdem finde ich es gut, dass ich Beiträge direkt aus Hootsuite auf den Social-Media-Plattformen meiner Organisation veröffentlichen kann. Ich nutze Hootsuite 4–5 Mal pro Woche, je nach meinem Arbeitsplan, also würde ich sagen, ziemlich häufig. Es ist auch relativ einfach, Konten wieder zu verbinden, wenn sie aus irgendeinem Grund getrennt werden

👀 Wussten Sie schon? Unternehmen, die außergewöhnliche Kundenerlebnisse bieten, erzielen Bruttomargen, die über 26 % höher sind als die ihrer Mitbewerber. Nutzen Sie also Ihre Social-Media-Kanäle, um Kundenbeschwerden zu identifizieren und zu lösen.

4. CoSchedule (Am besten geeignet, um Lücken in Inhaltsplänen zu identifizieren und die leistungsstärksten Beiträge zu ermitteln)

via CoSchedule

Loomly eignet sich gut für die Terminplanung und die Verwaltung von Inhalten, aber CoSchedule geht noch einen Schritt weiter und bietet KI-gestützte Tools, mit denen Sie Lücken erkennen und Prioritäten per Drag-and-Drop-Funktion ganz einfach anpassen können.

Mit wiederverwendbaren Aufgaben, Vorlagen für Inhaltskalender und integrierten Genehmigungs-Workflows optimiert CoSchedule Ihre Prozesse und spart Zeit. Außerdem bietet es detaillierte Einblicke in die Veröffentlichungsleistung, damit Sie sehen können, was funktioniert und wo Verbesserungsbedarf besteht.

Für Marken, die organisiert und strategisch vorgehen und eine konsistente Online-Präsenz aufrechterhalten möchten, bietet CoSchedule mehr Flexibilität als Loomly.

Die besten Features von CoSchedule

Erstellen, organisieren und überwachen Sie mehrere Social-Media-Nachrichten einzeln oder als Gruppe

Automatisieren Sie Social-Media-Workflows mit wiederverwendbaren Vorlagen für Aufgaben und Genehmigungsprozessen

Optimieren Sie die Veröffentlichungszeiten basierend auf der Aktivität Ihrer Zielgruppe und stellen Sie die besten Inhalte automatisch erneut in die Warteschlange

Messen Sie die Leistung mithilfe integrierter Berichte, die Einblicke in Interaktion und Reichweite bieten

Arbeiten Sie mit Teams an der Verwaltung von Social-Media-Projekten zusammen, indem Sie Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen und den Fortschritt nachverfolgen

Limits von CoSchedule

Es fehlen Integrationen mit Google Business Profile

Das Kundensupport-Team nimmt sich Zeit, um Probleme zu lösen

Preise für CoSchedule

Kostenloser Kalender

Social Calendar: 29 $/Monat pro Benutzer

Agentur-Kalender: 69 $/Monat pro Benutzer

Inhaltskalender: Benutzerdefinierte Preise

Marketing Suite: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu CoSchedule

G2: 4,4/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über CoSchedule?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

CoSchedule hat die Workflow-Verarbeitung zu einer Kunstform entwickelt! Als Leiter eines Autorenteams kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie viel Zeit ich mit dieser Anwendung gespart habe. Es ist einfach, Inhalte zu planen, zuzuweisen und zu überwachen – bis hin zum Freigeben der Inhalte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Ein wenig teuer, aber es ist ein virtueller Assistent und damit viel günstiger als ein Vollzeitmitarbeiter!

CoSchedule hat die Workflow-Verarbeitung zu einer Kunstform entwickelt! Als Leiter eines Autorenteams kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie viel Zeit ich mit dieser Anwendung gespart habe. Die Planung, Zuweisung und Überwachung ist ganz einfach – bis hin zum Freigeben der Inhalte auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Ein wenig teuer, aber es ist ein virtueller Assistent und damit viel günstiger als ein Vollzeitmitarbeiter!

5. Planable (Am besten geeignet für Brainstorming und die Planung von Inhalten für soziale Medien)

via Planable

Rund 84 % der Marketer geben an, dass KI ihnen hilft, schneller hochwertige Inhalte zu erstellen. Mit Loomly benötigen Sie jedoch externe Plugins, um KI in Ihr Social-Media-Management zu integrieren.

Mit Planable hingegen können Sie Bildunterschriften erstellen, Ideen sammeln und Inhalte für verschiedene Tonalitäten oder Plattformen umschreiben – alles direkt in Ihren Workflows.

Es zeichnet sich durch fortschrittliche Tools für die Zusammenarbeit und eine visuelle Live-Oberfläche aus. Es unterstützt mehrere Inhaltsformate und bietet eine pixelgenaue Vorschau, wie Beiträge nach der Veröffentlichung aussehen werden.

Kurz gesagt, es bietet alles, was Loomly bietet – aber schneller, kollaborativer und KI-gestützt. Diese Eigenschaften machen es zu einem der besten Social-Media-Management-Tools für Agenturen und Unternehmen.

Die besten Features von Planable

Verwenden Sie KI-Tools, um Bildunterschriften direkt innerhalb der Plattform zu erstellen, umzuschreiben oder zu erweitern

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen, indem Sie Kommentare, Vorschläge und Genehmigungen hinterlassen

Zeigen Sie Beiträge vor der Veröffentlichung genau so an, wie sie in den sozialen Medien erscheinen werden

Organisieren Sie Assets mit Drag-and-Drop-Planung und mehrstufigen Ordnern für Inhalte

Verwalten Sie Genehmigungen mit benutzerdefinierten Workflows für einstufige oder mehrstufige Freigaben

Verfolgen Sie Änderungen mithilfe des Versionsverlaufs, um frühere Bearbeitungen anzuzeigen und wiederherzustellen

Optimieren Sie die Veröffentlichung durch direkte Integrationen in Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und mehr

Einschränkungen von Planable

Die Analyse- und Berichterstellungs-Features des Social-Media-Management-Tools bieten keine detaillierten Einblicke

Sie können nicht direkt auf Instagram Stories und Pinterest posten

Planbare Preise

Free Forever

Basis: 39 $/Monat pro Workspace

Pro: 59 $/Monat pro Workspace

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Planable

G2: 4,6/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über Planable?

Ein G2-Rezensent sagt:

Mir gefällt die einfache Zusammenarbeit, die Freigabe durch den Client, die App, die übersichtliche Organisation der Kommentare unter jedem Beitrag und vieles mehr! Mir gefällt, wie erschwinglich es ist und wie klar die Abrechnungsstrukturen sind. Der Kundensupport ist eine 10/10 und eine sehr persönliche Erfahrung.

Mir gefällt die einfache Zusammenarbeit, die Freigabe durch den Client, die App, die übersichtliche Organisation der Kommentare unter jedem Beitrag und vieles mehr! Mir gefällt, wie erschwinglich es ist und wie klar die Abrechnungsstrukturen sind. Der Kundensupport ist eine 10/10 und eine sehr persönliche Erfahrung.

6. Sprout Social (Am besten für Social Listening und Stimmungsanalyse geeignet)

via Sprout Social

Etwa 61 % der Unternehmen nutzen Social Listening, um ihren Aufwand in den sozialen Medien zu optimieren, und 82 % halten es für unverzichtbar für ihre Social-Media-Strategie. Aber das bekommen Sie mit Loomly nicht, und wer möchte schon mit einem weiteren separaten Monitoring-Tool jonglieren?

Sprout Social ist eine Plattform, die erweiterte Social Listening-, Echtzeit-Engagement-Tools und Analysen bietet. Sie verfolgt Markenerwähnungen, Keyword-Trends und Wettbewerberdiskussionen über alle Kanäle hinweg – auch wenn Ihre Marke nicht direkt getaggt ist. Mit dem intelligenten Posteingang, anpassbaren Berichten und der KI-gestützten Stimmungsanalyse kann Ihr Marketingteam schneller auf Trends reagieren und immer einen Schritt voraus sein.

Die besten Features von Sprout Social

Verfolgen Sie Erwähnungen Ihrer Marke, Keywords und Unterhaltungen Ihrer Mitbewerber

Greifen Sie in einem intelligenten Posteingang auf alle Nachrichten, Kommentare und Direktnachrichten zu, um die Interaktion zu vereinfachen

Erstellen Sie detaillierte, anpassbare Berichte, um die Leistung und den ROI Ihrer Social-Media-Aktivitäten zu messen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team mithilfe von Genehmigungs-Workflows, Aufgabenverteilungen und internen Notizen zusammen

Planen und veröffentlichen Sie Inhalte auf mehreren Plattformen mit einem visuellen Kalender für Inhalte

Beobachten Sie die Stimmung in Echtzeit, um zu verstehen, wie Ihre Zielgruppe zu Ihrer Marke steht

Limits von Sprout Social

Dieses Social-Media-Management-Tool ist teurer als andere Loomly-Alternativen

Kleine Teams und Anfänger könnten sich überfordert fühlen

Preise für Sprout Social

Standard: 199 $/Monat pro Benutzer

Professional: 299 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 399 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Influencer-Marketing: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social

G2: 4,4/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über Sprout Social?

Ein Capterra-Rezensent schreibt:

Ich liebe die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Konten zu haben, zusammen mit den Wettbewerbsberichten und der KI-Integration. Die Kosten gefallen mir nicht, aber ich finde sie für die Features halbwegs angemessen.

Ich liebe die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Konten zu haben, zusammen mit den Wettbewerbsberichten und der KI-Integration. Die Kosten gefallen mir nicht, aber ich finde sie für die Features halbwegs angemessen.

🧠 Fun Fact: Das beliebteste Foto auf Instagram ist ein einfaches Ei. Ja, ein Ei! Es wurde von @world_record_egg gepostet, um den Rekord für die meisten Likes zu brechen.

7. Agorapulse (Am besten geeignet für die Verwaltung von Interaktionen über mehrere Social-Media-Konten hinweg)

via Agorapulse

Im Gegensatz zu Loomly verfügt Agorapulse über ein System zur Zuweisung und Beschriftung von Posteingängen. Damit können Sie eingehende Nachrichten an die richtigen Teammitglieder weiterleiten, Beschreibungen für den Kontext hinzufügen und jede Antwort nachverfolgen. Es eignet sich besser für Marken mit hohem Social-Media-Aufkommen und vielbeschäftigten Kundenservice-Teams.

Neben einer optimierten Verwaltung des Posteingangs bietet Agorapulse die Planung von Inhalten in großen Mengen, eine Warteschlange für Beiträge und detaillierte, exportierbare Berichte zur Nachverfolgung der Leistung. Außerdem umfasst es eine integrierte Konkurrenzanalyse, erweiterte Tools für die Zusammenarbeit im Team und einen einheitlichen Kalender für Inhalte.

Die besten Features von Agorapulse

Kombinieren Sie alle Ihre Nachrichten, Kommentare und Erwähnungen aus sozialen Kanälen in einem Posteingang

Planen Sie Beiträge in großen Mengen und organisieren Sie sie mit Beschreibungen und Warteschlangen

Erhalten Sie klare Berichte über Engagement, Zielgruppenwachstum und die Performance Ihrer Inhalte mit Social-Media-Analysen

Weisen Sie Ihren Team-Mitgliedern ganz einfach Aufgaben und Genehmigungen für das Social-Media-Management zu

Überwachen Sie Erwähnungen Ihrer Marke und die Aktivitäten Ihrer Mitbewerber in den sozialen Medien

Nutzen Sie KI-Tools für soziale Medien , um Inhalte zu generieren und zu automatisieren

Einschränkungen von Agorapulse

Einige notwendige Features, wie die Integration von Canva, die Überwachung von TikTok- und LinkedIn-Anzeigen sowie detaillierte Analysen, sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Die Community-Management-Features können manchmal fehlerhaft sein

Preise von Agorapulse

Free Forever

Standard: 99 $/Monat pro Benutzer

Professional: 149 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 199 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: Individuelle Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Agorapulse

G2: 4,5/5 (über 950 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über Agorapulse?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Agorapulse ist ein unglaublich intuitives Tool, das das Social-Media-Management vereinfacht. Ich finde es toll, wie einfach ich meinen Kalender mit Inhalten organisieren und meinen Veröffentlichungsplan einhalten kann, wodurch ich jede Woche viel Zeit spare. Ein weiteres herausragendes Feature ist das hervorragende Helpdesk-Team, das immer freundlich und verfügbar ist und Probleme schnell löst.

Agorapulse ist ein unglaublich intuitives Tool, das das Social-Media-Management vereinfacht. Ich finde es toll, wie einfach ich meinen Kalender mit Inhalten organisieren und meinen Veröffentlichungsplan einhalten kann, wodurch ich jede Woche viel Zeit spare. Ein weiteres herausragendes Feature ist das hervorragende Helpdesk-Team, das immer freundlich und verfügbar ist und Probleme schnell löst.

via SocialPilot

Während Loomly sich in erster Linie auf die Planung von Beiträgen und Inhalten konzentriert, geht SocialPilot noch einen Schritt weiter. Es ermöglicht Benutzern, Kommentare, Nachrichten und sogar Bewertungen aus sozialen Medien von Drittanbieter-Plattformen über einen einzigen Posteingang zu verwalten.

So können Marken leichter reagieren, Vertrauen aufbauen und keine Gelegenheit verpassen, mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten.

Darüber hinaus bietet dieses Social-Media-Management-Tool leistungsstarke Features wie Massenplanung, einen Kalender für Inhalte, Tools für die Zusammenarbeit im Team und detaillierte Analysen. Es unterstützt mehrere soziale Kanäle, hilft bei der Verwaltung von Client-Konten und bietet White-Label-Berichterstellung.

Die besten Features von SocialPilot

Verwalten Sie Kommentare, Nachrichten und Bewertungen über einen einzigen Posteingang

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern mithilfe von rollenbasierten Zugriffs- und Genehmigungs-Workflows zusammen

Analysieren Sie die Leistung mit detaillierten Analysen und Metriken zum Engagement

Erstellen und passen Sie White-Label-Berichte für Clients an

Planen Sie Inhalte ganz einfach mit einem visuellen Kalender für Inhalte

Kuratieren Sie Ideen für Inhalte mit integrierten Inhaltsvorschlägen

Boosten Sie Beiträge direkt über das Dashboard mit Anzeigenintegration

Einschränkungen von SocialPilot

Für plattformspezifische Features wie Tagging und die Verwendung des Collab-Tools auf Instagram musst du ein Upgrade auf eine höhere Stufe durchführen

Das Posten auf X (ehemals Twitter) funktioniert nicht so reibungslos wie bei anderen Loomly-Alternativen

Preise für SocialPilot

SocialPilot

Unverzichtbar: 30 $/Monat

Standard: 50 $/Monat

Premium: 100 $/Monat

Ultimate: 200 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SocialPilot

G2: 4,5/5 (über 830 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 370 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über SocialPilot?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Mir gefällt das Dashboard, das vereinfacht und übersichtlich ist. Es ermöglicht eine einfache Handhabung, auch wenn man Anfänger ist. Trotz dieser kleinen benutzerfreundlichen Oberfläche bietet SocialPilot viele Features. Veröffentlichungen planen, Leistungsanalysen, Zusammenarbeit im Team, Anzeigenverwaltung usw. – alles ist vorhanden. [Aber] Manchmal gibt es Probleme beim Laden der Seiten. Der Preis ist etwas höher als bei einigen Mitbewerbern.

Mir gefällt das Dashboard, das einfach und übersichtlich ist. Es ermöglicht eine einfache Handhabung, auch wenn man Anfänger ist. Trotz dieser kleinen, benutzerfreundlichen Oberfläche bietet SocialPilot viele Features. Veröffentlichungsplanung, Leistungsanalyse, Teamzusammenarbeit, Anzeigenverwaltung usw. – alles ist vorhanden. [Aber] Manchmal gibt es Probleme beim Laden der Seiten. Der Preis ist etwas höher als bei einigen Mitbewerbern.

9. Later (am besten für Influencer-Management geeignet)

via Later

Fast die Hälfte aller Käufer tätigt monatliche Käufe aufgrund von Influencer-Posts, und 86 % tun dies mindestens einmal im Jahr. Wenn Influencer-Marketing Teil Ihrer Strategie ist, könnte Loomly zu kurz greifen – es bietet keine speziellen Tools für die Verwaltung von Partnerschaften mit Erstellern.

Layer hingegen ermöglicht Social-Media-Managern, mit Erstellern in Kontakt zu treten, Influencer-Kampagnen zu verwalten und deren Leistung an einem Ort nachzuverfolgen. Es umfasst ein Tool für die Zusammenarbeit zwischen Marken und Erstellern, eine Medienbibliothek, Hashtag-Vorschläge und detaillierte Analysen, mit denen Sie Ihre Social-Media-Management-Strategie optimieren können.

Die besten Features von Later

Instagram Stories und Beiträge mit mehreren Fotos planen

Arbeiten Sie mit Influencern über den Brand Collabs Manager zusammen

Erhalten Sie detaillierte Analysen zu Interaktionen, Follower-Wachstum und Veröffentlichungszeiten

Organisieren Sie Ihre Medienbibliothek und erhalten Sie nischenspezifische Hashtag-Vorschläge

Erstellen Sie eine Linkin.bio-Seite mit Einkaufsmöglichkeiten, um Traffic und Umsatz zu steigern

Spätere Einschränkungen

Dieses Social-Media-Management-Tool verfügt nicht über Features für die Verwaltung von Kampagnen auf anderen Plattformen als Instagram

Für das Influencer-Marketing benötigen Sie einen separaten Plan

Spätere Preisgestaltung

Starter: 25 $/Monat

Wachstum: 45 $/Monat

Erweitert: 80 $/Monat

Agentur: 200 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Influencer-Marketing: Benutzerdefinierte Preise

Spätere Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 390 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über Later?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich finde es toll, wie Later Influence alles organisiert und es so einfach macht, Kooperationen zu verwalten, Termine zu verfolgen und nahtlos mit Marken zu kommunizieren. Die intuitive Benutzeroberfläche optimiert den gesamten Prozess, von der Entdeckung neuer Möglichkeiten bis zur Analyse der Kampagnenleistung. So behalte ich den Überblick über meine Partnerschaften, ohne mich überfordert zu fühlen.

Ich finde es toll, wie Later Influence alles organisiert hält, sodass es einfach ist, Kooperationen zu verwalten, Fristen zu verfolgen und nahtlos mit Marken zu kommunizieren. Die intuitive Benutzeroberfläche optimiert den gesamten Prozess, von der Entdeckung von Möglichkeiten bis zur Analyse der Kampagnenleistung. So behalte ich den Überblick über meine Partnerschaften, ohne mich überfordert zu fühlen.

10. Sendible (Am besten geeignet für UTM-Nachverfolgung in sozialen Medien und Client-Management)

via Sendible

Sendible integriert Client-Management-Tools, mit denen Agenturen und Teams mehrere Kundenkonten effizient über ein Dashboard verwalten können. Außerdem bietet es Markenberichte und Feature für die Zusammenarbeit, die speziell auf Agenturen zugeschnitten sind.

Zu den wichtigsten Features gehören die integrierte UTM-Nachverfolgung, die automatisch Codes für eine bessere Kampagnenmessung hinzufügt. Außerdem gibt es einen einheitlichen Posteingang für die Verwaltung von Kommentaren, erweiterte Analysen und Berichterstellung, Social Listening und Inhaltsvorschläge.

Die besten Features von Sendible

Verwalten Sie Kommentare, Nachrichten und Bewertungen in einem einheitlichen Posteingang für soziale Medien

Fügen Sie Links automatisch UTM-Tracking hinzu, um die Nachverfolgung Ihrer Kampagnen zu verbessern

Erstellen Sie markenspezifische, anpassbare Berichte für Clients oder Teams

Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern mithilfe von Rollen, Berechtigungen und Genehmigungs-Workflows zusammen

Überwachen Sie Erwähnungen Ihrer Marke und Keywords mit Social Listening Tools

Entdecken Sie Ideen für Inhalte mit integrierten Vorschlägen

Einschränkungen von Sendible

Es ist nicht das beste Social-Media-Management-Tool für die Verwaltung bezahlter Anzeigen

Die Pläne sind für kleine Unternehmen und Ersteller recht teuer

Preise von Sendible

Ersteller: 29 $/Monat

Traction: 89 $/Monat

Preis: 199 $/Monat

Erweitert: 299 $/Monat

Enterprise: 750 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Sendible

G2: 4,5/5 (über 880 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über Sendible?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Es ist einfach, Inhalte auf vielen Plattformen zu planen, darunter Instagram, Pinterest, Google My Business (ja, dort sollten Sie posten!). Es gibt eine Canva-Integration, die die Erstellung von Grafiken viel einfacher und effizienter macht. Außerdem ist es sehr einfach, neue Inhalte zu kuratieren und RSS-Feeds hinzuzufügen. Ich würde sagen, ihre App – ich bin viel unterwegs und es wäre ideal, Inhalte über die App posten zu können. Sie ist nicht so intuitiv wie die Desktop-Plattform. Hoffentlich ist das in Arbeit und wird es höchstwahrscheinlich auch sein.

Es ist einfach, Inhalte auf vielen Plattformen zu planen, darunter Instagram, Pinterest, Google My Business (ja, dort sollten Sie posten!). Es gibt eine Canva-Integration, die die Erstellung von Grafiken viel einfacher und effizienter macht. Außerdem ist es sehr einfach, neue Inhalte zu kuratieren und RSS-Feeds hinzuzufügen. Ich würde sagen, ihre App – ich bin viel unterwegs und es wäre ideal, Inhalte über die App posten zu können. Sie ist nicht so intuitiv wie die Desktop-Plattform. Hoffentlich ist das in Arbeit, was sehr wahrscheinlich ist.

👀 Wussten Sie schon? Marketer, die KI einsetzen, berichten mit einer um 25 % höheren Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen Ergebnissen als diejenigen, die darauf verzichten.

11. SocialBee (Am besten für die KI-gestützte Erstellung von Social-Media-Inhalten)

via SocialBee

SocialBee hilft Ihnen dabei, Inhalte effizient zu erstellen, Zielgruppendaten zu analysieren und Veröffentlichungsstrategien zu optimieren.

SocialBee bietet außerdem einfache Planungsfunktionen, die Kategorisierung von Inhalten und Tools zur Interaktion mit der Zielgruppe, die Ihnen dabei helfen, eine konsistente Präsenz in den sozialen Medien aufrechtzuerhalten. Die benutzerfreundliche Oberfläche ist ein zusätzlicher Pluspunkt, der allen Nutzern die Verwendung der Features erleichtert.

Die besten Features von SocialBee

Nutzen Sie KI, um Ideen für Inhalte zu generieren und die Erstellung von Beiträgen zu beschleunigen

Planen Sie Beiträge für mehrere Social-Media-Plattformen ganz einfach im Voraus

Organisieren Sie Inhalte in Kategorien für ausgewogene und konsistente Beiträge

Interagieren Sie mit Ihrer Zielgruppe über Kommentare und Nachrichten

Analysieren Sie die Leistung mit detaillierten Berichten und Einblicken

Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern mithilfe von rollenbasierten Zugriffsrechten und Workflows zusammen

Recyceln Sie Evergreen-Inhalte automatisch, um Ihre Reichweite zu maximieren

Einschränkungen von SocialBee

Die Plattform bietet nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten

Erweiterte Analysen sind nur in höheren Plänen verfügbar

Preise für SocialBee

Bootstrapped: 29 $/Monat

Accelerate: 49 $/Monat

Pro: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SocialBee

G2: 4,8/5 (über 440 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Kunden über SocialBee?

Eine G2-Bewertung lautet:

SocialBee erleichtert mir die Organisation meiner Inhalte mit seinen Hashtag-Sammlungen und der kategoriebasierten Planung, wodurch ich sicherstellen kann, dass meine Beiträge mit meinen Content-Säulen übereinstimmen. Eines der Features, das ich besonders schätze, ist, dass das Tool anhand der Länge und Ausrichtung des Videos automatisch ermittelt, ob ein YouTube-Video ein Kurzvideo oder ein Video in voller Länge sein sollte – das spart mir Zeit.

SocialBee erleichtert mir die Organisation meiner Inhalte mit seinen Hashtag-Sammlungen und der kategoriebasierten Planung, wodurch ich sicherstellen kann, dass meine Beiträge mit meinen Inhaltspfeilern übereinstimmen. Eines der Features, das ich besonders schätze, ist, dass das Tool anhand der Länge und Ausrichtung des Videos automatisch ermittelt, ob ein YouTube-Video ein Kurz- oder ein Langvideo sein sollte – das spart mir Zeit.

Steigern Sie Ihren Aufwand für das Social-Media-Management mit ClickUp

Loomly eignet sich für die grundlegende Planung, stößt jedoch an seine Grenzen, wenn Sie Ihren Aufwand für Social-Media-Marketing skalieren möchten. Für visuelle Planer bietet Planable ein intuitiveres Setup. Sie möchten KI-generierte Bildunterschriften und Zeitpläne? SocialBee und Predis. ai sind eine gute Wahl. Benötigen Sie Workflows auf Unternehmensebene? CoSchedule und Sprout Social liefern.

Oder überspringen Sie das Rätselraten und entscheiden Sie sich für ClickUp – eine leistungsstarke Alternative zu Loomly. Sie erhalten Tools für die Zusammenarbeit im Team, einen KI-gestützten Kalender, integrierte KI-Assistenten, Automatisierungen und anpassbare Dashboards für detaillierte Analysen und Berichterstellung. Kostenlose Vorlagen für das Social-Media-Management vereinfachen die Kampagnenverwaltung.

