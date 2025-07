die 15 besten Buffer-Alternativen für das Social-Media-Management im Jahr 2025

Die Verwaltung von Social Media ist nicht einfach – zwischen ständigen Updates, wachsenden Anforderungen an das Engagement und der Nachverfolgung der Performance gibt es viel zu jonglieren. Deshalb kann das richtige Social-Media-Management-Tool den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Buffer ist ein solches Social-Media-Planungstool, das sich aufgrund seiner Fähigkeit, Social-Media-Teams bei der Planung von Beiträgen, der Verwaltung eines Inhaltskalenders und der Organisation grundlegender Interaktionen zu unterstützen, großer Beliebtheit erfreut. Mit zunehmender Komplexität der Social-Media-Strategien zeigen sich jedoch die Grenzen der grundlegenden Analysefunktionen und der begrenzten Automatisierung von Buffer, insbesondere bei den günstigeren Plänen.

Der Vorteil? Viele Buffer-Alternativen bieten umfangreichere Features, intelligentere Workflows und einen höheren Wert.

In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen 15 der besten Buffer-Alternativen vor und zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Social-Media-Workflow mit ClickUp optimieren können. Legen wir los! 🚀

5 Einschränkungen von Buffer, die sich auf Social-Media-Management-Prozesse auswirken

📌 Bevor wir uns mit den Alternativen zu Buffer befassen, wollen wir uns genauer ansehen, warum Buffer für wachsende Teams und komplexe Strategien oft nicht ausreicht:

Kein Support für Google-Unternehmensprofile: Im Gegensatz zu einigen anderen Social-Media-Management-Plattformen unterstützt Buffer keine Google-Unternehmensprofile, was das Marketing für lokale Unternehmen erschwert

Grundlegende Analysen und Berichterstellung: Buffer bietet zwar Social-Media-Analysen, jedoch keine detaillierten Analysen zur Nachverfolgung der Social-Media-Performance, zur Konkurrenzanalyse und zum Social-Media-Engagement

Keine nativen Social-Media-Listening-Tools: Social Listening ist für die Nachverfolgung von Erwähnungen Ihrer Marke, Trends und Interaktionen unerlässlich. Buffer verfügt nicht über Social-Media-Monitoring-Features für tiefere Einblicke

Die Zusammenarbeit im Team ist eingeschränkt: Verwalten Sie mehrere Social-Media-Konten mit einem Team? Die niedrigeren Pläne von Buffer schränken die Anzahl der Teammitglieder ein, was die Zusammenarbeit für Marketingteams und Agenturen erschwert

Eingeschränkte Automatisierung und KI-Features: Andere Andere Social-Media-Management-Tools bieten erweiterte Features wie KI-gesteuerte Content-Kuration und visuelle Inhaltsplanung – Buffer hinkt in Sachen Automatisierung hinterher

📮 ClickUp Insight: 37 % unserer Befragten nutzen KI für die Erstellung von Inhalten, einschließlich Schreiben, Bearbeitung und E-Mails. Dieser Prozess erfordert jedoch in der Regel den Wechsel zwischen verschiedenen Tools, wie z. B. einem Tool zur Inhaltserstellung und Ihrem Workspace. Mit ClickUp erhalten Sie KI-gestützte Schreibhilfe für den gesamten Workspace, einschließlich E-Mails, Kommentare, Chats, Dokumente und mehr – und das alles unter Beibehaltung des Kontexts aus Ihrem gesamten Workspace.

Buffer-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir ins Detail gehen, hier ein kurzer Überblick über die besten Buffer-Alternativen:

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp – KI-gestützte Erstellung von Inhalten – Aufgabenverwaltung – Planung und Analyse – Zusammenarbeit und Integration Teams, die eine umfassende Plattform für Social-Media-Management, die Erstellung von Inhalten und die Planung benötigen Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preise für Unternehmen Hootsuite – Multi-Plattform-Planung – Analysen und Berichterstellung – Social-Media-Überwachung – Zusammenarbeit im Team Teams, die mehrere Social-Media-Konten verwalten und die Performance in sozialen Medien analysieren Professionell: Ab 149 $/Monat pro Benutzer Sprout Social – Planung und Veröffentlichung – Erweiterte Analysen – Social Listening – Einheitlicher Posteingang für die Nachrichtenverwaltung Unternehmen, die ein umfassendes Social-Media-Management und erweiterte Analysen benötigen Standard: Ab 199 $/Monat pro Benutzer SocialPilot – Budgetfreundliche Planung – Analyse der Post-Performance – Kuratierung von Inhalten und Zusammenarbeit im Team Kleine Unternehmen und Freiberufler, die Social-Media-Beiträge und Inhalte verwalten Essentials: Ab 30 $/Monat pro Benutzer Agorapulse – Einheitlicher Posteingang für Interaktionen – Automatisierte Moderation – Social Media Listening – Detaillierte Berichterstellung Teams, die sich auf Social-Media-Engagement, Interaktionen und Automatisierung konzentrieren Free Forever; Standard: Ab 79 $/Monat pro Benutzer CoSchedule – Redaktioneller Kalender – ReQueue-Feature zum Recyceln von Beiträgen – Integration mit WordPress und HubSpot Inhaltsorientierte Unternehmen, die Tools für die Planung und das Content-Marketing benötigen Free Forever; Social Calendar: Ab 19 $/Monat pro Benutzer SocialBee – KI-gesteuerte Planung von Inhalten – Kategorisierung von Inhalten – Leistungsanalyse Unternehmen, die KI-Unterstützung für die Planung von Inhalten und die Pflege einer vielfältigen Social-Media-Präsenz benötigen Bootstrap: Ab 29 $/Monat pro Benutzer Später – Planung visueller Inhalte – Instagram, Pinterest, Facebook-Planung – Kalender mit Drag-and-Drop-Funktion Teams, die sich auf visuelle Plattformen wie Instagram und Pinterest konzentrieren Free Forever; Starter: Ab 25 $/Monat pro Benutzer Zoho Social – Echtzeitüberwachung – Erweiterte Analysen – Plattformübergreifende Planung – Leistungsnachverfolgung Datengesteuerte Unternehmen, die die Performance ihrer Social-Media-Aktivitäten überwachen und nachverfolgen möchten Free Forever; Standard: Ab 15 $/Monat pro Benutzer Sendible – Verwaltung mehrerer Konten – Analysen und Berichterstellung – Client-Management-System Agenturen und Freiberufler, die mehrere Client-Profile und Social-Media-Konten verwalten Ersteller: Ab 29 $/Monat pro Benutzer Metricool – Leistungsanalyse – Google Analytics-Integration – Planung von Social-Media-Beiträgen Social-Media-Manager und Marketer mit Schwerpunkt auf Analysen und Nachverfolgung der Post-Performance Free Forever; Starter: Ab 22 $/Monat pro Benutzer Loomly – Kalender für Inhalte – Vorschläge zur Optimierung von Beiträgen – Integration mit Canva und Unsplash Content-lastige Teams, die ein intuitives Tool für die Erstellung und Planung von Inhalten benötigen Base: Ab 42 $/Monat für bis zu 2 Benutzer HubSpot – Social-Media-Planung – CRM-Integration – Social-Listening-Tools – Engagement-Analysen Unternehmen, die HubSpot für integriertes Marketing und Kundenbeziehungsmanagement nutzen Free Forever; Marketing Hub Starter: Ab 20 $/Monat pro Platz Planable – Zusammenarbeit im Team – Workflows für die Freigabe von Inhalten – Kalender für Inhalte – Visuelle Verwaltung von Beiträgen Teams, die vor der Veröffentlichung eine gemeinsame Erstellung und Freigabe von Inhalten benötigen Free Forever; Basic: Ab 39 $/Monat pro Benutzer Tailwind – Massen-Bild-Upload – Hashtag-Vorschläge – Leistungsanalyse – Instagram- und Pinterest-Planung Blogger, Influencer und Unternehmen, die sich auf visuelle Inhalte für Instagram und Pinterest konzentrieren Free Forever; Pro: Ab 24,99 $/Monat pro Benutzer

Hier sind die 15 besten Tools, mit denen Sie Ihr Social-Media-Management optimieren, die Interaktion steigern und Ihre Gesamtleistung verbessern können:

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Lösungen für Social Media und Projektmanagement)

Während Buffer sich ausschließlich auf die Planung und Interaktion in sozialen Medien konzentriert, ist ClickUp die All-in-One-App für die Arbeit, in der Ihre gesamte Social-Media-Strategie – von der Planung und Erstellung von Inhalten bis hin zur Überwachung der Zeitplanung und Leistungsanalyse – neben Ihren anderen Marketingprojekten verwaltet wird. Sie ist ideal für Teams, die einen zentralen hub benötigen, um den gesamten Social-Media-Workflow zu verwalten, nicht nur die Veröffentlichung von Beiträgen.

Ob Sie Kampagnen planen, Inhalte erstellen oder die Interaktion auf mehreren Plattformen nachverfolgen möchten – ClickUp bietet Ihnen alles.

Mit ClickUp Brain noch effizienter arbeiten

ClickUp Brain, die KI-Assistenz der Plattform, hilft Ihnen bei der Erstellung von Inhalten, liefert sofortige Vorschläge für Bildunterschriften, Hashtags und engagementorientierte Social-Media-Beiträge.

*Erstellen Sie mit ClickUp Brain Bildunterschriften, Hashtags und Ideen für zukünftige Beiträge für Instagram

Haben Sie Schwierigkeiten, eine Instagram-Bildunterschrift oder eine Idee für Ihre nächste Facebook-Kampagne zu finden? ClickUp Brain kann anhand früherer Engagement-Trends datengestützte Vorschläge generieren, sodass Sie nicht raten müssen, was funktioniert.

Social-Media-Manager können außerdem Antworten automatisieren, wichtige Erkenntnisse aus der Konkurrenzanalyse zusammenfassen und Inhalte auf Grundlage von Leistungsdaten optimieren – und das alles in Echtzeit.

Als Benutzer von ClickUp Brain können Sie das große Sprachmodell (LLM) wählen, das am besten zu Ihrer Markenstimme passt, egal ob Sie etwas Mutiges und Witziges oder etwas Professionelles und Prägnantes wünschen. Dank dieser Flexibilität können Sie die Generierung von Inhalten an jede Plattform und jedes Zielgruppensegment anpassen.

Mit ClickUp AI-Agenten können Sie außerdem repetitive Workflows automatisieren und Routineaufgaben an intelligente Agenten delegieren, die mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Agenten können alles übernehmen, von der Planung von Beiträgen und der Überwachung der Interaktion bis hin zur Erstellung von Berichten und der Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse – so können Sie sich ganz auf Strategie und Kreativität konzentrieren.

Planen Sie smarter mit dem ClickUp Kalender

Vereinfachen Sie die Planung mit dem ClickUp-Kalender

Der ClickUp-Kalender hilft Social-Media-Teams dabei, verstreute Ideen für Inhalte in einen übersichtlichen, umsetzbaren Zeitplan zu verwandeln. Mit einem einfachen Drag-and-Drop können Sie sofort Kampagnen planen, anstehende Beiträge visualisieren, Eigentümer von Inhalten zuweisen und Zeitleisten anpassen.

Sie können wiederverwendbare Workflows für verschiedene Plattformen erstellen, benutzerdefinierte Felder für Hashtags, Bildressourcen oder Zielgruppensegmente hinzufügen und alle Aufgaben – vom Brainstorming bis zur abschließenden Überprüfung – an einem Ort organisieren. Ganz gleich, ob Sie eine Multi-Channel-Kampagne verwalten oder einen Monat mit Inhalten planen, die Kalender-Ansicht sorgt dafür, dass alles aufeinander abgestimmt ist.

Mit ClickUp können Sie auch zwischen mehreren Ansichten wechseln – Kalender, Liste oder Board –, je nachdem, wie Ihr Team gerne plant. Und dank der integrierten Echtzeit-Zusammenarbeit, Inhaltsüberprüfungen und verknüpften Aufgaben behalten Sie immer den Überblick darüber, was wann passiert.

Wenn Sie nicht nur die Veröffentlichung von Inhalten verwalten, sondern auch das Wann und Wie, bietet Ihnen der ClickUp-Kalender die Sichtbarkeit und Kontrolle, die Buffer nicht bieten kann.

Wenn Sie eine Synchronisierung mit Google Kalender wünschen, macht ClickUp dies nahtlos möglich, sodass Ihre Marketingaufgaben synchronisiert bleiben und Ihr Zeitplan unter Kontrolle ist. Sie verpassen nie wieder etwas, egal ob es sich um ein LinkedIn-Update, eine X-Ankündigung oder ein Instagram-Reel handelt.

Optimieren Sie die Kuratierung, Strategie und Verwaltung von Inhalten mit ClickUp-Dokumenten

ClickUp Docs ist Ihr zentraler Arbeitsbereich für Brainstorming, Entwürfe und die Organisation von Social-Media-Inhalten. Sie können Dokumente live gemeinsam bearbeiten, Feedback hinterlassen und sogar Text in umsetzbare Aufgaben verwandeln – ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.

Arbeiten Sie mit Teams zusammen, um Live-Feedback zu erhalten oder Dokumente gemeinsam zu bearbeiten – mit ClickUp Docs

Es hilft Ihnen dabei, Strategien für Inhalte zu entwerfen, Markenrichtlinien zu speichern und an Marketing-Briefings zusammenzuarbeiten.

Bringen Sie Ihr Social-Media-Management mit dem ClickUp Marketing Tool auf die nächste Stufe

Mit den Marketinglösungen von ClickUp können Sie die Marketingprogramme Ihres Teams – Multi-Channel-Kampagnen, globale Ereignisse oder alles dazwischen – innerhalb einer leistungsstarken Plattform für Produktivität brainstormen, planen und ausführen.

Darüber hinaus bieten ClickUp Dashboards einen Überblick über Leistungsmetriken und ClickUp Automatisierungen eliminieren sich wiederholende Aufgaben.

Verschaffen Sie sich mit dem Dashboard „Marketingkampagnen” von ClickUp einen Überblick über Ihre Marketingaktivitäten

So profitieren Sie davon:

Optimieren Sie die Planung und Durchführung von Kampagnen mit automatisierten Workflows

Verfolgen Sie die Social-Media-Performance in Echtzeit mit anpassbaren Dashboards

Sparen Sie Zeit durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie Terminplanung und Berichterstellung

Arbeiten Sie mithilfe von freigegebenen Arbeitsbereichen und Aufgaben nahtlos mit Ihrem Team zusammen

ClickUp-Vorlage für soziale Medien

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie Ihre Planung von Inhalten mit der Vorlage für soziale Medien von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für soziale Medien hilft Ihnen bei der Planung, Terminierung und Nachverfolgung Ihrer Inhalte auf mehreren Plattformen. Mit einem zentralen Workspace können Teams nahtlos zusammenarbeiten, Genehmigungen optimieren und die Markenkonsistenz in jedem Beitrag sicherstellen.

Von der Ideenfindung für Inhalte bis hin zur Nachverfolgung der Performance vereinfacht diese Vorlage das Social-Media-Management mit benutzerdefinierten Status, automatisierten Workflows und übersichtlichen Ansichten.

Schlüssel-Features:

Verfolgen Sie den Fortschritt von Beiträgen mit benutzerdefinierten Status wie „Zur Genehmigung“ und „In Bearbeitung“

Verwenden Sie das Formular für Inhaltsvorschläge, um Ihr Team um Ideen für Inhalte zu bitten

Überwachen Sie Likes, Shares und Follower über ClickUp Dashboards

Ideal für: Social-Media-Manager, Marketing-Teams und Ersteller von Inhalten zur Optimierung der Planung, Freigabe und Analyse von Inhalten in einem gemeinsamen Space.

💡 Bonus-Tipp: Möchten Sie Ihre Social-Media-Beiträge konsistent und ansprechend gestalten? Verwenden Sie diese Vorlage für den Social-Media-Beitragsplan von ClickUp, um Inhalte mühelos zu planen, zu terminieren und nachzuverfolgen! 🚀

Die besten Features von ClickUp

Planen Sie Beiträge, legen Sie Fristen fest und visualisieren Sie Kampagnen mit dem ClickUp-Kalender

Mit ClickUp Brain können Sie Inhalte für soziale Medien brainstormen, verfeinern und optimieren

Erstellen Sie mit ClickUp Whiteboards Karten für Social-Media-Strategien und Ideen für die Zusammenarbeit

Entwerfen, bearbeiten und organisieren Sie Social-Media-Beiträge, Bildunterschriften und Strategiedokumente mit ClickUp Docs

Diskutieren Sie Ideen für Inhalte, genehmigen Sie Beiträge und erhalten Sie sofortiges Feedback von Ihrem Team mit ClickUp Chat

Einschränkungen von ClickUp

Der mobilen App fehlen einige erweiterte Features, die in der Desktop-Version verfügbar sind

Enthält keine integrierten Funktionen zur Veröffentlichung von Inhalten

Kann aufgrund der Vielzahl an Features und anpassbaren Workflows für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Laut einer Bewertung eines G2-Benutzers:

Mir persönlich gefällt die Board-Ansicht und der „Me Mode“ von ClickUp sehr gut, da ich so jederzeit den Überblick über alle meine Aufgaben behalte. Außerdem kann ich die Spalten ganz einfach anpassen, sodass nur die Spalten angezeigt werden, die ich sehen möchte, was ich wirklich toll finde. Ich schätze auch die Automatisierungsfunktion (ClickUpBot). Wenn ich beispielsweise einige Aufgaben aus einem vorherigen Sprint vergesse, werden diese automatisch zu meinem aktuellen Sprint hinzugefügt. Außerdem hilft es dabei, Statusaktualisierungen von Aufgaben zu automatisieren. Darüber hinaus bietet ClickUp einen hervorragenden Support. Vor ein paar Tagen hatte ich einige Probleme, aber ich konnte über das Forum ganz einfach Lösungen finden.

2. Hootsuite (am besten geeignet für die Planung von Beiträgen über mehrere Social-Media-Kanäle hinweg)

via Hootsuite

Hootsuite ist ein langjähriger Konkurrent von Buffer und ermöglicht es Ihnen, Beiträge im Voraus auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn und X (ehemals Twitter) zu planen. Sie können beispielsweise Beiträge so planen, dass sie zu Zeiten mit hoher Aktivität veröffentlicht werden, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Darüber hinaus bietet es Social-Media-Analysen zur Leistungsüberwachung, mit denen Sie Ihre Social-Media-Strategie verfeinern können. So können Sie das Engagement und die Reichweite nachverfolgen und leichter datengestützte Entscheidungen treffen, die zukünftige Kampagnen und die Gesamtleistung verbessern.

Die besten Features von Hootsuite

Überwachen Sie Social-Media-Kanäle auf Erwähnungen Ihrer Marke und Keywords

Analysieren Sie die Performance Ihrer Social-Media-Kanäle mit umfassenden Analysen

Arbeiten Sie mit integrierten Tools mit Mitgliedern Ihres Teams zusammen

Einschränkungen von Hootsuite

Keine KI-Funktionen und keine plattformspezifische Optimierung von Inhalten

Features Eine klobige, veraltete Benutzeroberfläche, die schwer zu navigieren ist

Preise für Hootsuite

Professional: 149 $/Monat pro Benutzer

Team: 399 $/Monat für bis zu 3 Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hootsuite

G2: 4,2/5 (über 5100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3700 Bewertungen)

Laut einer Bewertung eines G2-Benutzers:

Was mir an Hootsuite am besten gefällt, ist, wie es komplexe Social-Media-Workflows in einem intuitiven Space vereinfacht. Besonders schätze ich die White-Label-Berichterstellung – was mich früher Stunden gekostet hat, ist jetzt in Sekundenschnelle erledigt, und die Grafiken sehen professionell und kundenfertig aus. Die Kombination mit Canva und Feedly hilft mir, fokussiert und organisiert zu bleiben, und ich kann Design und Content-Kuratierung über dasselbe Dashboard erledigen.

3. Sprout Social (am besten für umfassendes Social-Media-Management geeignet)

via Sprout Social

Wenn Sie auf der Suche nach einer Plattform für Unternehmen sind, die Funktionen für Planung, Analyse und Interaktion in einer einzigen Plattform vereint, probieren Sie Sprout Social aus. Damit können Unternehmen Beiträge in mehreren sozialen Netzwerken veröffentlichen und planen. Außerdem werden die Leistungen mit detaillierten Analysen nachverfolgt und die Zielgruppen über einen einheitlichen Posteingang für soziale Medien angesprochen.

Darüber hinaus bietet Sprout Social KI-gestützte Social-Listening- und Engagement-Tools, mit denen Marken Trends und die Stimmung ihrer Kunden überwachen können.

Die besten Features von Sprout Social

Verfolgen Sie Erwähnungen Ihrer Marke und Branchentrends mit KI-gestützten Social-Listening-Features

Verwalten Sie Nachrichten plattformübergreifend mit einem einheitlichen Posteingang

Treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit erweiterten Analysen und Berichterstellung

Einschränkungen von Sprout Social

Die Preise sind im Vergleich zu anderen Social-Media-Management-Plattformen höher

Die Features zur Automatisierung der Post-Optimierung sind limitiert

Preise für Sprout Social

Standard: 199 $/Monat pro Benutzer

Professional: 299 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 399 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sprout Social

G2: 4,4/5 (über 3800 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 590 Bewertungen)

Laut einer Bewertung eines G2-Benutzers:

Ich liebe alles an Sprout, so sehr, dass ich mich bei meinem Wechsel von meinem alten Job zu meinem jetzigen wirklich dafür eingesetzt habe. Die Benutzeroberfläche ist wirklich einfach zu bedienen, sieht sehr ansprechend aus und wir haben damit fast alles aus einer Hand, sodass wir unsere Social-Media-Beiträge planen können. Ich nutze es jeden Tag, mehrmals am Tag.

🔎 Wussten Sie schon? Der allererste Tweet? Es war ein einfacher „just setting up my twttr” von Jack Dorsey, dem Mitbegründer der Plattform, im Jahr 2006. Diese unscheinbare Nachricht markierte die Geburt einer Plattform, die die Kommunikation revolutionieren und zu einem Eckpfeiler unserer digitalen Welt werden sollte.

4. SocialPilot (am besten für budgetfreundliche Social-Media-Planung)

via SocialPilot

SocialPilot ist eine beliebte Social-Media-Management-Plattform, die sich ideal für kleine Unternehmen und Agenturen eignet, die Inhalte auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen verwalten. Benutzer können Beiträge für mehrere soziale Netzwerke planen und veröffentlichen, mit Teams zusammenarbeiten und auf Analysen zugreifen, um die Leistung nachzuverfolgen.

SocialPilot enthält auch ein Feature zur Kuratierung von Inhalten, mit dem Benutzer Trendthemen entdecken und relevante Inhalte für ihr Publikum freigeben können.

Die besten Features von SocialPilot

Massenplanung zum Vorausplanen und Veröffentlichen von Inhalten

Bewerten Sie die Leistung einzelner Beiträge, Hashtags und Zielgruppendemografien

Integrieren Sie Tools wie Canva, Google Drive und Dropbox für eine verbesserte Erstellung von Inhalten

Einschränkungen von SocialPilot

Unterstützt keine direkte Planung von Instagram Reels

Eingeschränkte Engagement-Features können das Netzwerkwachstum behindern

Preise für SocialPilot

Grundlagen: 30 $/Monat pro Benutzer

Standard: 50 $/Monat pro Benutzer

Premium: 100 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 200 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu SocialPilot

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 370 Bewertungen)

Laut einer Bewertung eines Benutzers auf G2:

SocialPilot ist ein elegantes und übersichtliches Tool, mit dem Social-Media-Manager ganz einfach Beiträge für mehrere Social-Media-Konten auf allen wichtigen Plattformen erstellen und bearbeiten können. Ich hatte bisher kaum Probleme bei der Arbeit mit SocialPilot, was mir das Leben sehr erleichtert! Bei Problemen reagiert der Kundensupport oft sehr schnell! Ich nutze SocialPilot jeden Tag für meine Arbeit und bin sehr dankbar, dass ich Zugang zu einem so einfachen und übersichtlichen Tool habe!

5. Agorapulse (Am besten geeignet für Social-Media-Engagement und Posteingangsverwaltung)

via Agorapulse

Agorapulse konzentriert sich auf Unterhaltungen und Interaktionen in sozialen Medien und bietet einen einheitlichen Posteingang zur Verwaltung von Kommentaren, Nachrichten und Erwähnungen Ihrer Marke auf verschiedenen Plattformen. Außerdem umfasst es Tools zur Veröffentlichung, Social Listening und detaillierte Berichterstellung zur Verbesserung Ihrer Social-Media-Strategie.

Darüber hinaus bietet Agorapulse eine automatisierte Moderation des Posteingangs, damit Unternehmen große Mengen an Interaktionen effizient verwalten können.

Die besten Features von Agorapulse

Verwalten Sie Social-Media-Interaktionen mit der einheitlichen Posteingang-Feature

Erwähnungen und Trends mit Features für Social-Media-Listening nachverfolgen

Optimieren Sie die Interaktion in großem Umfang mit automatisierten Moderationstools

Einschränkungen von Agorapulse

Unterstützt keine Veröffentlichung von Instagram Stories oder Beiträgen mit mehreren Fotos

Analysen fehlen die Tiefe und Granularität, die für umsetzbare Erkenntnisse erforderlich sind

Preise für Agorapulse

Free Forever

Standard: 99 $/Monat pro Benutzer

Professional: 149 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 199 $/Monat/pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Agorapulse

G2: 4,5/5 (über 940 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Laut einer Bewertung eines Benutzers von Capterra:

Mir gefällt, wie einfach ich unsere Social-Media-Beiträge planen kann, allerdings denke ich, dass Agora seine KI verbessern muss. Es fehlen Features, die bei anderen Social-Media-Tools bereits verfügbar sind.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie eine erfolgreiche Strategie für Inhalte entwickeln? Erfahren Sie anhand von Beispielen und Schritten, wie Sie einen Content-Marketing-Plan erstellen, um Ihre Ziele zu erreichen: 📋 Erstellen Sie einen auf Ihre Ziele zugeschnittenen Plan für Ihr Content-Marketing – egal, ob es um Markenbekanntheit, Marktanteile oder Kundenbindung geht

⏳ Tauchen Sie tief in Zielgruppen-Insights, Markenwahrnehmung und Wettbewerbsanalysen ein, um Ihre Strategie zu optimieren

🎯 Setzen Sie realistische, messbare Ziele und unterteilen Sie diese in Aufgaben mit klaren Prioritäten

📊 Organisieren Sie alles in einem strukturierten Zeitplan, überprüfen und verfeinern Sie Ihre Roadmap regelmäßig

6. CoSchedule (Am besten geeignet für Content-Marketing und die Verwaltung redaktioneller Kalender)

via CoSchedule

CoSchedule ist ein auf Content-Marketing ausgerichtetes KI-Tool für soziale Medien, das Teams dabei hilft, Beiträge neben Blog-Inhalten und Marketingkampagnen zu planen, zu erstellen und zu terminieren.

Es verfügt über einen redaktionellen Kalender, Workflow-Automatisierung und Integrationen mit WordPress und Marketing-Tools. Das ReQueue-Feature von CoSchedule automatisiert die Planung von Social-Media-Beiträgen, indem es die besten Beiträge wiederverwendet.

Die besten Features von CoSchedule

Planen Sie Inhalte und terminieren Sie sie mit dem redaktionellen Kalender

Recyceln Sie leistungsstarke Inhalte mithilfe der Automatisierung von ReQueue

Nahtlose Integration mit WordPress, HubSpot und anderen Marketing-Tools

Einschränkungen von CoSchedule

Der Schwerpunkt liegt auf Content-Marketing über Social Media-Engagement

Erweiterte Features sind hinter höherwertigen Preisplänen versteckt

Preise für CoSchedule

Free Forever

Social Calendar: 19 $/Monat pro Benutzer

Agentur-Kalender: 49 $/Monat pro Benutzer

Inhaltskalender: Benutzerdefinierte Preise

Marketing Suite: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu CoSchedule

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Laut einer Bewertung eines G2-Benutzers:

Die CoSchedule Marketing Suite beeindruckt mich mit ihrem umfassenden Arsenal an Marketing-Tools, die harmonisch zusammenarbeiten, um die Kampagnenplanung zu vereinfachen, Workflows zu automatisieren, die Zusammenarbeit zu fördern und die Marketingeffektivität zu maximieren, was letztlich die Effizienz steigert und zu hervorragenden Ergebnissen führt.

💡 Bonus: Suchen Sie nach der besten Möglichkeit, Ihre Marketingkampagnen zu optimieren? Von der Automatisierung bis zur Analyse – diese besten Tools für das Kampagnenmanagement helfen Ihnen dabei, Workflows zu optimieren, die Leistung zu verfolgen und das Engagement mühelos zu steigern.

7. SocialBee (Am besten für KI-gestütztes Social-Media-Management)

via SocialBee

SocialBee ist ein KI-gesteuertes Social-Media-Planungstool, das die Erstellung von Inhalten, die Kategorisierung von Beiträgen und die Interaktion über mehrere Social-Media-Plattformen hinweg vereinfacht. Mit der Funktion zur Kategorisierung von Inhalten können Sie eine ausgewogene Mischung von Beiträgen aufrechterhalten und so eine vielfältige und ansprechende Social-Media-Präsenz gewährleisten.

Mit diesem Tool können Sie Kategorien für Aktionen, Blogbeiträge und benutzergenerierte Inhalte erstellen und diese entsprechend planen, um Ihr Publikum zu begeistern.

Die besten Features von SocialBee

Automatisieren Sie die Planung von Inhalten, um eine konsistente Veröffentlichungsroutine aufrechtzuerhalten

Kategorisieren Sie Inhalte für einen ausgewogenen und vielfältigen Social-Media-Feed

Analysieren Sie die Leistung mit erweiterten Analyse- und Berichterstellungstools

Einschränkungen von SocialBee

die 14-tägige kostenlose Testversion ist möglicherweise zu kurz, um alle Features vollständig zu erkunden

Benutzer haben gelegentliche Probleme bei der Veröffentlichung und Verzögerungen gemeldet

Preise für SocialBee

Bewertungen und Rezensionen zu SocialBee

G2: 4,8/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)

Das sagt ein G2-Benutzer über dieses Tool:

Mir gefällt die Möglichkeit, von einem Ort aus auf mehreren Plattformen zu posten. Das Dashboard fordert Sie auf, Änderungen vorzunehmen, wenn Sie die Regeln eines bestimmten Kanals einhalten müssen.

8. Later (Am besten für die Planung visueller Inhalte geeignet)

via Later

Later ist eine der besten Alternativen zu Buffer und bekannt für seine Funktionen zur visuellen Planung von Inhalten, wodurch es sich ideal für Plattformen wie Instagram eignet. Mit dem Drag-and-Drop-Kalender für Inhalte können Sie Social-Media-Beiträge ganz einfach planen, indem Sie Ihre Inhalte visuell auf einer Karte abbilden.

Darüber hinaus bietet Later eine Medienbibliothek, in der Sie Ihre Fotos und Videos speichern und organisieren können, um die Erstellung von Inhalten zu optimieren.

🔎 Wussten Sie schon? Die allererste Social-Media-Plattform hieß SixDegrees und wurde bereits 1997 ins Leben gerufen! 😲 Sie ermöglichte es Benutzern, online mit Freunden und Familie in Kontakt zu treten. Es war wie eine super frühe Version der sozialen Medien, die wir heute kennen und lieben! 🌐

Spätere beste Features

Nutzen Sie Social-Media-Management-Features wie Drag-and-Drop, um Ihren Feed visuell zu planen

Planen Sie Beiträge für Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn und Pinterest

Analysieren Sie die Performance von Beiträgen, um zukünftige Inhalte zu optimieren

Spätere Einschränkungen

Bietet nur eingeschränkte Funktionen für soziale Plattformen außerhalb von Instagram

Es fehlen erweiterte Features wie Social Listening und detaillierte Berichterstellung

Preise ändern sich später

Spätere Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 390 Bewertungen)

Laut einer Bewertung eines G2-Benutzers:

Es ist einfach zu bedienen und hilft mir, Inhalte für soziale Medien einfach zu planen. Die Implementierung war einfach und der Kundensupport hilft mir immer, wenn ich Fragen habe.

9. Zoho Social (Am besten für die Nachverfolgung der Social-Media-Performance geeignet)

via Zoho Social

Zoho Social ist Teil der umfassenden Zoho-Suite und eine umfassende Social-Media-Management-Plattform, die Echtzeitüberwachung bietet, sodass Sie Ihre Zielgruppe zeitnah verfolgen und mit ihr interagieren können. Die fortschrittlichen Analysen der Plattform bieten detaillierte Einblicke in Ihre Social-Media-Performance und helfen Ihnen dabei, Ihre Strategien für das Projektmanagement in sozialen Medien zu optimieren.

Die Plattform unterstützt auch die Planung über mehrere Social-Media-Plattformen hinweg und stellt so sicher, dass Ihre Inhalte zur richtigen Zeit die richtige Zielgruppe erreichen.

Die besten Features von Zoho Social

Überwachen Sie Erwähnungen in sozialen Medien in Echtzeit

Planen Sie Beiträge mühelos für mehrere Plattformen

Erstellen Sie anpassbare Berichte zur Nachverfolgung der Leistung

Einschränkungen von Zoho Social

Limitiert YouTube-Video-Uploads auf eine maximale Dateigröße von 5 GB

Schränkt die Zusammenarbeit ein, indem nur ein Team-Mitglied pro Konto zugelassen wird

Preise für Zoho Social

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Social

G2: 4,6/5 (über 2600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3000 Bewertungen)

Das sagt ein Benutzer von Capterra über dieses Tool:

Mir gefällt, dass ich mit Zoho Social verschiedene soziale Medien an einem Ort nutzen und meine Beiträge nach Bedarf planen kann. Der Bericht hilft mir, die Performance meiner Beiträge zu sehen, sodass ich weiß, wo ich mich verbessern kann.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihr Content-Marketing mit KI optimieren? Erfahren Sie, wie Sie KI im Content-Marketing einsetzen und Ihre Strategie transformieren können: ✨Generieren Sie neue Ideen für Inhalte, indem Sie Trendthemen und Keyword-Einblicke analysieren

📝 Erstellen Sie mit KI-gestützten Tools wie ClickUp Brain in Sekundenschnelle detaillierte Blog-Entwürfe

🎯 Inhalte mühelos zusammenfassen und verfeinern – Schluss mit Fachjargon, hallo Klarheit!

📈 Optimieren Sie Ihre SEO-Strategien mit KI-gestützter Keyword-Recherche und Wettbewerbsanalyse

💡 Skalieren Sie die Produktion von Inhalten durch Automatisierung, ohne dabei den menschlichen Touch zu verlieren

10. Sendible (am besten für die Verwaltung mehrerer Clients geeignet)

via Sendible

Sendible wurde speziell für Agenturen und Teams entwickelt, die zahlreiche Client-Profile verwalten. Das Client-Management-System ermöglicht es Team-Mitgliedern, Beiträge zu entwerfen, die Sie überprüfen und genehmigen können, um eine konsistente Qualität über alle Social-Media-Kanäle hinweg sicherzustellen.

Sendible bietet außerdem detaillierte Analysen und Berichterstellung für ein optimiertes Social-Media-Management für kleine Unternehmen.

Die besten Features von Sendible

Verwalten Sie mehrere Social-Media-Konten über ein einziges Dashboard

Planen Sie Beiträge für verschiedene Plattformen, um Konsistenz zu gewährleisten

Überwachen Sie Erwähnungen Ihrer Marke, um über Unterhaltungen auf dem Laufenden zu bleiben

Einschränkungen von Sendible

Die Kosten können für kleinere Unternehmen hoch sein

Einige Benutzer melden Abstürze beim Hochladen oder Bearbeiten großer Bilddateien

Preise für Sendible

Ersteller: 29 $/Monat pro Benutzer

Traction: 89 $/Monat für bis zu 4 Benutzer

Preis: 199 $/Monat für bis zu 7 Benutzer

Erweitert : 299 $/Monat für bis zu 20 Benutzer

Enterprise: 750 $/Monat für bis zu 80 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Sendible

G2: 4,5/5 (über 880 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

Laut einer Bewertung eines G2-Benutzers:

Es ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, Beiträge für mehrere Plattformen zu planen. Viel günstiger als einige Mitbewerber. Ich nutze es täglich an meinem aktuellen Arbeitsplatz, da ich Sendible auch in meiner letzten Rolle verwendet habe. Insgesamt eine zuverlässige, effiziente Plattform. Der Kundenservice hat mich auch immer sehr schnell zurückgerufen.

➡️ Lesen Sie auch: Die besten Social-Media-Management-Tools für Agenturen

11. Metricool (am besten für umfassende Analysen von Beiträgen)

via Metricool

Metricool konzentriert sich auf die Konsolidierung von Social-Media-Analysen aus Social-Media-Plattformen, Websites (über Google Analytics) und Online-Werbeplattformen (Google/Facebook Ads) in einem einzigen Dashboard für eine ganzheitliche Nachverfolgung der Performance.

Sie können Beiträge für mehrere soziale Plattformen planen und detaillierte Social-Media-Analysen nutzen, um Ihre Strategie zu verfeinern. Dieses Tool ist ideal für Social-Media-Manager und Marketer, die ihren Aufwand in den sozialen Medien optimieren möchten.

Die besten Features von Metricool

Analysieren Sie Leistungsmetriken, um Ihre Social-Media-Strategie zu verfeinern

Überwachen Sie Erwähnungen Ihrer Marke, um über Unterhaltungen Ihrer Zielgruppe auf dem Laufenden zu bleiben

Erstellen Sie anpassbare Berichte, um Ihren Aufwand in den sozialen Medien zu präsentieren

Einschränkungen von Metricool

Fehlt es an robusten Funktionen zur Kuratierung von Inhalten?

Beschränkt die Vorlagen für die Berichterstellung auf höherwertige Pläne

Preise für Metricool

Free Forever

Starter : 22 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 54 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Metricool

G2 : 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Laut einer Bewertung eines G2-Benutzers:

Mit dem Planner-Feature lassen sich Beiträge ganz einfach für mehrere Social-Media-Kanäle planen. Die Analysen liefern wichtige Erkenntnisse, und über den integrierten Posteingang können Sie alle Interaktionen an einem Ort sehen und beantworten. Die Verbindungen zu all Ihren Konten lassen sich ganz einfach einrichten und nach der Verknüpfung problemlos verwalten.

💡 Bonus-Tipp: Neugierig, wie Top-Marketingteams organisiert und effizient bleiben? 🤔 Sehen Sie, wie das Marketingteam von ClickUp ClickUp nutzt, um Kampagnen zu optimieren, SMART-Ziele festzulegen und Fortschritte zu verfolgen – alles an einem Ort! Jede Initiative ist auf maximale Wirkung ausgelegt, von der Organisation von Workflows in Spaces bis hin zu Echtzeit-Einblicken mit ClickUp-Ansichten.

12. Loomly (Am besten für die Erstellung von Inhalten und die Planung mehrerer Beiträge)

via Loomly

Loomly ist eine benutzerfreundliche Social-Media-Management-Plattform, die Sie bei der Erstellung und Planung von Inhalten unterstützt. Dank der intuitiven Kalenderansicht können Sie Beiträge für verschiedene Social-Media-Kanäle planen und organisieren, was Loomly zu einer der besten Alternativen zu Buffer macht.

Sie können beispielsweise die Inhalte einer Woche entwerfen, Optimierungstipps erhalten und Beiträge planen, um ein konsistentes Engagement sicherzustellen.

Die besten Features von Loomly

Planen und terminieren Sie Beiträge mit einem visuellen Kalender für Inhalte

Erhalten Sie Ideen und Inspiration für Beiträge, um Ihre Inhaltsstrategie zu verbessern

Integrieren Sie Tools wie Canva und Unsplash für die Erstellung von Inhalten

Einschränkungen von Loomly

Analysen sind nicht detailliert genug, um die Performance von Inhalten zu bewerten

Kalender und Konten werden gelegentlich ohne Achtung getrennt

Preise für Loomly

Basis : 42 $/Monat für bis zu 2 Benutzer

Standard : 80 $/Monat für bis zu 6 Benutzer

Erweitert : 175 $/Monat für bis zu 14 Benutzer

Premium: 369 $/Monat für bis zu 30 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Loomly

G2 : 4,6/5 (über 1.700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 500 Bewertungen)

Das sagt ein Benutzer über das Tool:

Ich habe verschiedene Social-Media-Planungsplattformen ausprobiert und bin von Loomly beeindruckt. Es ist wirklich einfach zu bedienen, wenn Sie etwas Unkompliziertes suchen. Sie können die Medien auch innerhalb der Plattform bearbeiten, wenn sie nicht ganz Ihren Vorstellungen entsprechen. Bei Bedarf können Sie sie auch zur Genehmigung versenden.

13. HubSpot (Am besten für integrierte Marketinglösungen geeignet)

via HubSpot

HubSpot, Teil des umfassenderen Marketing Hub, ist eine weitere Buffer-Alternative, mit der Sie Interaktionen überwachen, Beiträge planen und die Leistung in sozialen Medien analysieren können. Sie können beispielsweise Erwähnungen Ihrer Marke verfolgen, Inhalte für Zeiten mit hoher Interaktion planen und bewerten, welche Beiträge den meisten Traffic generieren.

Dieses Social-Media-Planungstool ist ideal für Unternehmen, die ihren Aufwand in den sozialen Medien auf umfassendere Marketingstrategien abstimmen möchten.

Die besten Features von HubSpot

Integrieren Sie Social-Media-Daten in Ihr CRM, um bessere Einblicke in Ihre Kunden zu erhalten

Arbeiten Sie mit Teammitgliedern mithilfe integrierter Tools zusammen

Nutzen Sie Social Listening, um über Erwähnungen Ihrer Marke auf dem Laufenden zu bleiben

Einschränkungen von HubSpot

Limitiert Uploads auf 100 MB pro Datei, mit einer Obergrenze von 500 MB für mehrere Dateien

Umfangreicher Funktionsumfang mit steiler Lernkurve

Preise von HubSpot

Free Forever

Marketing Hub Starter : 20 $/Monat pro Platz

Starter-Kundenplattform : 20 $/Monat pro Platz

Marketing Hub Professional: 890 $/Monat für bis zu 3 Plätze

Marketing Hub Enterprise: 3650 $/Monat für bis zu 5 Plätze

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot

G2 : 4,4/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 6.000 Bewertungen)

Das sagt ein Benutzer über Hubspot:

Hubspot ist sehr benutzerfreundlich, insbesondere im Vergleich zu anderen Tools wie Salesforce/Pardot. Ich finde es toll, dass alles in einem Tool enthalten ist und dass Ihre Daten direkt verfügbar sind. Das erleichtert die Segmentierung bei Marketingmaßnahmen. Die Implementierung ist ebenfalls recht einfach, und es gibt viele Möglichkeiten, das Kundensupport-Team zu kontaktieren.

14. Planable (Am besten für die Zusammenarbeit im Team und die Freigabe von Inhalten geeignet)

via Planable

Mit Planable erhalten Sie Zugriff auf einen visuellen Workspace, in dem Sie und Ihr Team Inhalte erstellen, überprüfen und genehmigen können, bevor sie veröffentlicht werden. Entwerfen Sie Beiträge, sammeln Sie Feedback und finalisieren Sie Inhalte gemeinsam.

Dieses Tool zur Kuratierung von Inhalten ist ideal für Marketing-Teams, die ihren Workflow verbessern und die Qualität der Inhalte auf mehreren Social-Media-Plattformen sicherstellen möchten.

Die besten Features von Planable

Erstellen und planen Sie Beiträge mit einem benutzerfreundlichen Kalender für Inhalte

Verwalten Sie mehrere Clients oder Marken mit dedizierten Workspaces

Integrieren Sie Tools wie Canva für die nahtlose Erstellung von Inhalten

Planbare Einschränkungen

Der Free-Plan begrenzt die Veröffentlichung in sozialen Medien auf insgesamt 50 Beiträge

Video-Uploads sind auf eine maximale Dateigröße von 1 GB beschränkt

Planbare Preise

Free Forever

Basis: 39 $/Monat pro Benutzer

Pro: 59 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Planbare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Laut einer Bewertung eines G2-Benutzers:

Planable ist die zuverlässigste aller Social-Media-Planungssoftwares, die wir getestet haben, und wir verwenden sie nun schon seit einigen Jahren. Bei anderen Plattformen hatten wir immer das Gefühl, dass mindestens ein wichtiges Feature fehlte, das wir benötigten, aber mit Planable haben wir dieses Problem endlich nicht mehr. Der Support ist schnell und zuverlässig.

💡 Bonus: Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Social-Media-Prozesse zu optimieren? Diese Best Practices für die Erstellung eines effektiven Social-Media-Workflows helfen Ihnen, organisiert zu bleiben und Ihre Effizienz zu steigern!

15. Tailwind (am besten geeignet für das Hochladen mehrerer Bilder und Hashtag-Vorschläge)

via Tailwind

Tailwind ist auf die Planung visueller Inhalte spezialisiert, insbesondere für Pinterest und Instagram, und damit eine gute Wahl für Ersteller, die sich auf visuelle Plattformen konzentrieren. Es bietet Features wie das Hochladen mehrerer Bilder gleichzeitig, einen Drag-and-Drop-Kalender und Hashtag-Vorschläge für ein effektives Social-Media-Management.

Als geeignete Alternative zu Buffer ist Tailwind ideal für Blogger, Influencer und Unternehmen, die sich auf visuelle Plattformen konzentrieren, um ihre Social-Media-Präsenz zu verbessern.

Die besten Features von Tailwind

Erstellen Sie ansprechende Bildunterschriften und Designs und vereinfachen Sie die Erstellung von Inhalten

Greifen Sie auf aufschlussreiche Analysen zu, um die Leistung zu überwachen

Erhalten Sie relevante Hashtag-Empfehlungen für maximale Interaktion

Einschränkungen von Tailwind

Die Fokussierung auf Pinterest und Instagram schränkt die Nützlichkeit für andere Plattformen ein

Hohe Preise machen es für kleine Unternehmen weniger geeignet

Preise für Tailwind

Free Forever

Pro: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 49,99 $/Monat für bis zu 2 Konten

Maximal: 99,99 $/Monat für bis zu 3 Konten

Bewertungen und Rezensionen zu Tailwind

G2: 4,3/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Laut einer Bewertung eines G2-Benutzers:

Tailwind zeichnet sich durch die Optimierung der Inhaltsplanung auf Plattformen wie Pinterest und Instagram aus. Besonders beeindruckend ist das Feature „SmartSchedule“, das automatisch die besten Zeiten für die Veröffentlichung basierend auf der Interaktion der Zielgruppe auswählt. Ich schätze auch Tailwind Create, das die Erstellung visuell ansprechender Beiträge vereinfacht und mir Zeit bei der Gestaltung spart. Tailwind Tribes bieten eine einzigartige Möglichkeit, mit gleichgesinnten Benutzern in Kontakt zu treten und die Reichweite durch das Teilen von Inhalten in der Community zu vergrößern.

✨ Besonders erwähnenswert Zusätzlich zu den oben erwähnten Buffer-Alternativen gibt es noch einige weitere, die eine Notiz wert sind: Publer : Planen, terminieren und analysieren Sie Social-Media-Beiträge in Zusammenarbeit mit Ihrem Team eClincher : Verwalten Sie Social-Media-Beiträge, verfolgen Sie Interaktionen und automatisieren Sie die Veröffentlichung Postoplan : Planen und automatisieren Sie Beiträge auf mehreren Plattformen mit KI-Unterstützung

Optimieren Sie Ihre Social-Media- und Marketing-Workflows mit ClickUp!

Die Optimierung Ihres Social-Media-Workflows ist der Schlüssel zu Konsistenz, mehr Engagement und besseren Ergebnissen.

Die 15 Buffer-Alternativen, die wir vorgestellt haben, bieten leistungsstarke Tools für die Planung, Zusammenarbeit und Analyse, aber Social-Media-Management ist mehr als nur das Posten von Inhalten.

Es erfordert strategische Planung, nahtlose Teamarbeit, die Erstellung von Inhalten, Genehmigungen und die Nachverfolgung der Leistung, die auf Ihre übergeordneten Marketingziele abgestimmt sind. Hier zeichnet sich ClickUp aus.

ClickUp vereint Ihren gesamten Social-Media-Workflow auf einer Plattform – planen Sie Kampagnen in Dokumenten, verwalten Sie Aufgaben, brainstormen Sie mit KI und visualisieren Sie Zeitpläne in der Kalenderansicht. Alles befindet sich an einem Ort und ist mit Ihren weiteren Marketing-Aufwänden verbunden.

Sind Sie bereit, Ihren gesamten Marketing-Workflow zu optimieren – nicht nur die Planung?

Melden Sie sich bei ClickUp an und verwalten Sie Ihre Social-Media-Strategie mit Klarheit und Kontrolle. 📈