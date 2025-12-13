So realisieren Sie die Automatisierung von Produktbeschreibungen mithilfe von KI

Sie wissen, wie wichtig Produktbeschreibungen sind. Sie sind mehr als nur eine Zusammenfassung dessen, was Sie verkaufen.

Eine gut geschriebene Produktbeschreibung kann die Konversionsrate Ihres Shops steigern und den wahrgenommenen Wert Ihrer Produkte erhöhen.

Allerdings ist das Verfassen solcher Beschreibungen leichter gesagt als getan, insbesondere wenn Sie sich um den Verkauf, das Wachstum, Kundenabfragen, Bestandsaktualisierungen und all die anderen Aufgaben kümmern müssen, die Ihren Shop täglich am Laufen halten.

Mit KI können Sie Produktbeschreibungen in Sekundenschnelle erstellen. Anschließend können Sie diese verfeinern, für SEO optimieren und vieles mehr.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Produktbeschreibungen mit KI automatisieren können.

⭐ Empfohlene Vorlage Haben Sie Schwierigkeiten, Produktbeschreibungen für jede SKU zu verfassen und diese für Amazon, Shopify, Instagram und alle anderen Marktplätze zu formatieren? Verwenden Sie die Produktbeschreibungsvorlage von ClickUp, um Ihr gesamtes Produktwissen an einem Ort zu zentralisieren. Organisieren Sie Produktspezifikationen, Feedback, Release-Pläne und mehr an einem Ort. Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie die wichtigsten Produktspezifikationen in einem einheitlichen Dokument mit der Produktbeschreibungsvorlage von ClickUp.

Warum die Automatisierung von Produktbeschreibungen wichtig ist

Der Kreative in Ihnen liebt es, Produktbeschreibungen zu schreiben.

Wenn Sie jedoch Ihren Online-Shop starten oder skalieren, reicht Kreativität allein nicht aus, um mit dem Tempo Schritt zu halten. Automatisierung hilft Ihnen, die Qualität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig schneller voranzukommen.

Warum das wichtig ist:

Sie sparen jede Woche mehrere Stunden , die Sie sonst für das Verfassen, die Bearbeitung und das Überarbeiten von Beschreibungen für jede neue SKU und Variante aufwenden müssten.

Sie sorgen für eine einheitliche Markenbotschaft in Ihrem gesamten Katalog, auch wenn mehrere Personen zu Ihren Inhalten beitragen.

Sie bringen Produkte schneller auf den Markt , da Beschreibungen bei der Merchandising- oder Kampagnenplanung kein Engpass mehr sind.

Sie verbessern Ihre SEO mit keywordreichen, AI-gestützten Texten, die den Best Practices auf allen Produktseiten entsprechen.

Sie vermeiden menschliche Fehler und Spekulationen – keine fehlenden Details, keine Kopier- und Einfügefehler und keine inkonsistente Formatierung dank – keine fehlenden Details, keine Kopier- und Einfügefehler und keine inkonsistente Formatierung dank generativer KI im E-Commerce

Sie können Inhalte kanalübergreifend skalieren , indem Sie innerhalb weniger Minuten mit nur wenigen Eingaben plattformspezifische Beschreibungen für Shopify, Amazon, Instagram oder Marktplätze erstellen.

Sie gewinnen Zeit für wichtigere Arbeiten wie Marketing, Betriebsabläufe, Lieferantenkoordination und Kundenbindung.

👀 Wussten Sie schon? Laut BuiltWith gibt es über 26 Millionen E-Commerce-Shops im Internet. Shopify hat mit rund 27 % den größten Anteil, gefolgt von Wix mit etwa 18 %.

Wie KI Produktbeschreibungen schreibt

Der Weg zur Automatisierung von Produktbeschreibungen beginnt mit einer Überprüfung Ihrer Prozesse zum Inhalt.

Die meisten E-Commerce-Teams verlassen sich auf eine Vielzahl von Tools, Tabellenkalkulationen und Textdateien.

Untersuchungen von IBM zeigen, dass 50 % der CEOs angeben, dass ihre Unternehmen noch immer mit unzusammenhängenden Technologien arbeiten. Bevor KI Ihren Katalog skalieren kann, müssen Sie verstehen, wo Ihr Inhalt-Workflow stark ist und wo er Sie ausbremst.

Schritt Was passiert So funktioniert KI in diesem Fall Erfassung von Eingaben Sie geben der KI die Produktdetails KI benötigt strukturierte Eingaben wie Features, Materialien, Spezifikationen, Abmessungen, Zielgruppe und Tonfall. Kontextuelles Verständnis aufbauen Das Modell analysiert Ihre Eingaben Mithilfe von Natural Language Processing (NLP) interpretiert die KI Ihre Angaben, um zu verstehen, um was für ein Produkt es sich handelt und was für Kunden am wichtigsten ist. Mustererkennung KI erstellt eine Verbindung zwischen Ihrem Produkt und Mustern aus Millionen von Beispielen. Sprachmodelle werden anhand umfangreicher Datensätze trainiert. Sie erkennen, wie Produktbeschreibungen in verschiedenen Branchen typischerweise verfasst werden, und ahmen diese Muster nach. Entwurfsgenerierung /AI erstellt Ihre Produktbeschreibung Sie generiert menschenähnliche Texte auf der Grundlage Ihrer Vorgaben zu Tonfall, Länge, Schlüsselwörtern, Vorteilen oder Features usw. SEO-Integration Schlüsselwörter und Formate werden hinzugefügt KI kann automatisch SEO-Keywords einflechten, Vorteile in Stichpunkten strukturieren und die Lesbarkeit sowohl für Benutzer als auch für Suchmaschinen sicherstellen. Anpassung an die Markenstimme Die Beschreibung passt zu Ihrem Schreibstil Wenn der Ton angegeben wird, passt das Modell den Text so an, dass er spielerisch, technisch usw. ist. Genauigkeit und Faktenprüfung Sie überprüfen und verfeinern KI erledigt 80–90 % der Arbeit. Menschen überprüfen Produktdaten, entfernen Halluzinationen und fügen Markennuancen hinzu. Endgültige Varianten Es werden schnell mehrere Versionen generiert. Ideal für A/B-Tests, Marktplatzformatierung (Shopify vs. Amazon) oder Multichannel-Verteilung.

🧠 Wissenswertes: Am 3. April 1997 wurde John Wainwright, ein australischer Softwareentwickler, zum ersten Nicht-Firmenkunden von Amazon, als er das Buch „Fluid Concepts And Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought” von Douglas Hofstadter kaufte. Das erste bei Amazon gekaufte Buch und sein Lieferschein

Schritt für Schritt: Automatisierung von Produktbeschreibungen mit KI

Sie verbringen vielleicht Stunden damit, Listen mit Features und technischen Details anzulegen. Aber das allein verkauft sich nicht.

Ihre Kunden möchten wissen, wie das Produkt in ihr Leben passt und warum es sich lohnt, es gegenüber Alternativen zu bevorzugen.

Hier ist der praktische Workflow für die Automatisierung von Produktbeschreibungen mit KI.

1. Zentralisieren Sie Ihre Produktdaten

Sammeln Sie zunächst alle produktbezogenen Materialien an einem Ort. Dazu gehören Produktspezifikationen, Bilder, technische Details, Preisinformationen und möglicherweise Anwendungsfälle.

Möglicherweise sind diese Informationen bereits über Tabellenkalkulationen, Mediengalerien, technische Dokumente und Testimonial-Ordner verstreut.

Anstatt diese Informationen immer wieder neu in die KI einzugeben, sollten Sie sie an einem Ort organisieren. So kann die KI Ihr Produktangebot umfassend verstehen.

In jedem Schritt zeigen wir Ihnen, wie ClickUp , der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, diesen Prozess für Sie vereinfacht*, indem alle Workflows auf einer einheitlichen Plattform zusammengeführt werden.

Wie hilft ClickUp dabei?

Laden Sie die Produktbeschreibungsvorlage von ClickUp herunter. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um ein vorstrukturiertes ClickUp-Dokument, das alle Ihre Produktinformationen in einem gemeinsamen Workspace zentralisiert.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre Produktspezifikationen, Problemstellungen, technischen Anforderungen und ergänzenden Produktinformationen zu organisieren. Für weitere Details können Sie auch verschachtelte Seiten innerhalb des Dokuments hinzufügen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie alle Ihre Produktinformationen mit der ClickUp-Vorlage für Produktbeschreibungen.

Da es sich um ein gemeinschaftliches Dokument handelt, können auch andere Abteilungen zur Zusammenstellung der Details beitragen.

Das Produktteam fügt Spezifikationen und Erkenntnisse der Benutzer hinzu, während das Designteam Bilder und Verpackungsdateien hochlädt. Das Marketingteam fügt die Markenstimme hinzu und das Betriebsteam aktualisiert Preise, SKUs oder lagerbezogene Details.

Sie können Teammitgliedern Kommentare und Aufgaben zuweisen (direkt aus den Dokumenten heraus), ein Teammitglied erwähnen, um Zweifel zu klären, und sogar verwandte Aufgaben und Zeitleisten miteinander verbinden, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

Diese Vorlage wird zur zentralen Informationsquelle, wenn Ihre Mitglieder produktbezogene Informationen benötigen.

2. Erstellen Sie wiederverwendbare Richtlinien und Vorlagen

Sie möchten, dass Ihre KI-generierten Produktbeschreibungen Ihre einzigartige Stimme und Position widerspiegeln und dies in großem Umfang zu erledigen.

Diese Konsistenz erreichen Sie, indem Sie der KI eine wiederholbare Struktur vorgeben, der jede Beschreibung folgen sollte.

Beginnen Sie damit, eine einfache, wiederverwendbare Vorlage zu definieren, auf die Ihre KI jedes Mal zurückgreifen kann. Dieser Ansatz löst das Problem der leeren Seite für KI, indem er ihr eine vorhersehbare Struktur vorgibt, der sie folgen kann. Ihre Vorlage enthält:

Aufhänger , der Aufmerksamkeit erregt

Kurzer Absatz , in dem der Zweck des Produkts, die Zielgruppe und die Bedeutung des Produkts erläutert werden.

Features und Vorteile auflisten und in Kundenergebnisse übersetzen

Produktspezifikationen , die der Käufer vor dem Kauf wissen möchte

SEO-Keywords für die Beschreibung, damit sie auffindbar wird

Die Markenstimme ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der Teil Ihrer Vorlage sein wird. Sie müssen die Sprachpräferenzen (zu verwendende Fachbegriffe und Power-Wörter), den Grad der Formalität und etwaige Tonfallvorgaben festlegen.

Je klarer Ihre Sprachrichtlinien sind, desto näher kommt die KI Ihrem Sprachstil.

Ein Profi-Tipp hierbei ist, Beispiele hinzuzufügen. KI lernt gut anhand von Beispielen. Fügen Sie einige perfekte Beschreibungen, Ihre Dos and Don'ts sowie bevorzugte Satzlängen und Stile hinzu.

Wie hilft ClickUp dabei?

Verwenden Sie ClickUp Docs + ClickUp BrainGPT, um alle Ihre Markenrichtlinien und Sprachvorgaben zu erstellen und zu speichern. Hier können Sie Ihre Dokumente mit verschiedenen Format-Optionen gestalten.

Erstellen Sie umfassende Produktrichtlinien mit ClickUp Docs + ClickUp AI.

Mit Docs können Sie Tabellen hinzufügen, YouTube-Links und PDFs einbetten, Dokumente miteinander verknüpfen, Websites einbetten und Ihre Markenfarben für mehr Konsistenz integrieren.

Sie wissen auch, dass jede Plattform, auf der Sie verkaufen, einen anderen Beschreibungsstil erfordert. Anstatt diese Regeln in separaten Dateien zu speichern, können Sie sie in einem einzigen ClickUp-Dokument zusammenfassen. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Ask AI” in Ihrem Dokument, um zusätzlichen Support zu erhalten, und schon steht Ihnen ein Autor/Editor zur Seite!

Fügen Sie beispielsweise plattformspezifische Richtlinienabschnitte hinzu, wie z. B.:

Shopify: Übersichtliche Absätze + Aufzählungspunkte mit Vorteilen

Amazon: Fünf Stichpunkte mit vielen Keywords + eine Übersicht mit 400–500 Zeichen

Instagram: Ton der Unterhaltung + Emojis + CTA

Marktplätze: Strenge Formatierungsregeln + Compliance-Richtlinien

Nachfolgend finden Sie eine Beispielvorlage, mit der Sie überzeugende Produktbeschreibungen erstellen können 👇 Meta-Beschreibung: 140–150 Zeichen

Emotionaler Aufhänger: 15–20 Wörter

Übersicht: 50–80 Wörter Kurzbeschreibung, in der erklärt wird, was das Produkt ist, für wen es gedacht ist und welches Hauptproblem es löst. Konzentrieren Sie sich auf die Vorteile statt auf die Features und verwenden Sie eine Sprache, die Ihre Zielgruppe anspricht. Hauptvorteil mit Nachweis: 25–30 Wörter

4–6 Schlüssel-Features: Kopfzeile gefolgt von jeweils 15–25 Wörtern Beschreibung

Kundenreferenz Kurzes, authentisches Zitat, das den wichtigsten Vorteil oder die wichtigste Erfahrung hervorhebt

Bildbeschreibungen : 4–5 Punkte, die im Bild hervorgehoben werden sollten

Keywords: Liste relevanter Keywords für SEO

Richtlinien zur Markenstimme: Verknüpftes Dokument zur Markenstimme für einen einheitlichen Tonfall Produktdetails: [Link zum Produktbeschreibungsdokument]

⚒️ Quick Hack: Nutzen Sie den Anker-Effekt bei der Preisgestaltung. Aufgrund des Anker-Effekts sollte Ihre Vorlage Felder für den ursprünglichen Preis, den Preis mit Rabatt und den Wert enthalten, damit Käufer das Angebot instinktiv als attraktiver wahrnehmen. via Columbia

3. Wählen Sie Ihr KI-Tool zur Erstellung der Produktbeschreibung

Es gibt zahlreiche KI-Tools zum Verfassen von Produktbeschreibungen.

Die eigentliche Frage lautet jedoch: Welche KI passt zu Ihrer Arbeitsweise? Denn wenn die KI außerhalb Ihres Workflows angesiedelt ist, müssen Sie ständig zwischen Registerkarten wechseln, Daten manuell einfügen und Inkonsistenzen korrigieren, was den gesamten Zweck der Automatisierung zunichte macht.

Sie benötigen eine KI, die Ihre Produkte, Ihre Marke, Ihre Katalogstruktur und die Aufgaben rund um jede neue SKU versteht.

Wie hilft ClickUp dabei?

ClickUp BrainGPT ist die kontextbezogene KI, die Ihre Arbeit versteht.

Es zieht Kontext aus Ihren Produktdokumenten, Markenrichtlinien, Kundenerkenntnissen, Marketing-Kalendern und mehr, um hochkonvertierende Produktbeschreibungen zu generieren. Sehen Sie sich diesen Workflow an, in dem BrainGPT automatisch Texte generiert!

Im Vergleich zu anderen eigenständigen Apps, die Ihren Katalog nicht kennen, bezieht ClickUp BrainGPT Informationen aus Produktseiten, Listen, Aufgaben, Wissensdatenbanken, Kommentaren und Dokumenten.

Was macht BrainGPT so leistungsstark?

Bitten Sie die KI, eine Produktbeschreibung für SKU-147 zu verfassen. Sie ruft die Spezifikationen, Materialien, Abmessungen, Kunden-FAQs und sogar Design-Assets aus Ihrem Workspace ab.

Da Ihre Markenrichtlinien in ClickUp Docs gespeichert sind, lernt dieses kontextbezogene KI-Tool kontinuierlich, wie Sie schreiben, und wendet diesen Ton bei jeder neuen Beschreibung an.

So funktioniert es Schritt für Schritt:

Produktidee hinzufügen : Geben Sie Ihre Liste mit Produktideen in ClickUp als Aufgaben ein. Diese dienen der KI als Ausgangspunkt für die Erstellung von Beschreibungen und Variationen.

Automatische Kategorieauswahl : Das System ordnet jede Produktidee anhand der von Ihnen bereits eingerichteten : Das System ordnet jede Produktidee anhand der von Ihnen bereits eingerichteten benutzerdefinierten Status und benutzerdefinierten Felder der relevantesten Kategorie zu.

KI-generierte Feature-Highlights : Mithilfe eines : Mithilfe eines KI-Feldes generiert das System sofort drei Varianten von featureorientierten Highlights auf der Grundlage bewährter Produktbeschreibungs-Frameworks.

KI-generierte Variationen von Produktbeschreibungen : In einem anderen KI-Feld erstellt die KI drei vollständige Produktbeschreibungsoptionen, die in Form von Best Practices aus den Bereichen E-Commerce und Produktmarketing angelegt sind.

Sofortige Beschleunigung des Inhalts: Mit einer einzigen Produktidee erhalten Sie in Sekundenschnelle einsatzbereite Feature-Highlights, vollständige Beschreibungsoptionen und Kategorisierungen, wodurch Sie Zeit beim Verfassen erster Entwürfe sparen.

📮 ClickUp Insight: Die Hälfte unserer Befragten hat Schwierigkeiten mit der Einführung von KI ! 23 % wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen, während 27 % mehr Schulung benötigen, um fortgeschrittene Aufgaben zu erledigen. ClickUp AI löst dieses Problem mit einer vertrauten Chat-Oberfläche und kontextbezogener Unterstützung. Teams können direkt mit einfachen Fragen und Anfragen loslegen und dann im Laufe der Zeit ganz natürlich leistungsstärkere Features für die Automatisierung und Workflows entdecken, ohne die abschreckende Lernkurve, die so viele Menschen zurückhält.

4. Bonus: Erstellen Sie ein Repository für Eingabeaufforderungen

Erstellen Sie eine Sammlung bewährter Eingabeaufforderungen, mit denen Sie konsistent hochwertige Produktbeschreibungen generieren können.

Ihr Team kann diese getesteten Prompts verwenden, die bereits Ihre Markenstimme und Plattformanforderungen berücksichtigen. Wir haben einige KI-Prompts für Produktbeschreibungen erstellt, die Sie speichern können:

Übersicht-Eingabeaufforderung

Schreiben Sie eine 50 bis 80 Wörter umfassende Übersicht für [Produktname], die sich an [Zielgruppe] richtet. Beginnen Sie mit dem Hauptproblem, das das Produkt löst, erklären Sie, was es von anderen Produkten unterscheidet, und schließen Sie mit einer Angabe dazu, wer am meisten davon profitiert. Verwenden Sie die zweite Person „Sie“. Vermeiden Sie Listen mit Features – konzentrieren Sie sich auf Ergebnisse und Erfahrungen.

Feature zur Steigerung der Konversionsrate

Nehmen Sie diese technischen Merkmale: [Liste der Merkmale] und formulieren Sie jedes Feature als Kundenvorteil um. Format: „Feature: Erklärung des Vorteils in 15–20 Wörtern. “ Konzentrieren Sie sich darauf, was der Kunde gewinnt, nicht darauf, was das Produkt hat. Verwenden Sie emotionale Sprache und stellen Sie eine Verbindung zu Verbesserungen im Alltag her.

Emotionaler Aufhänger

Erstellen Sie eine 15 Wörter lange Einleitung für [Produktname], die [Zielgruppe] das Gefühl gibt, verstanden zu werden. Gehen Sie zuerst auf deren Frustration ein und deuten Sie dann die Lösung an. Verwenden Sie einen dialogorientierten Ton. Vermeiden Sie Superlative. Beginnen Sie mit „Endlich“, „Hören Sie auf“ oder „Stellen Sie sich vor“, um Wirkung zu erzielen.

SEO-Optimierungshinweis

Schreiben Sie diese Beschreibung um, sodass sie 2–3 Mal das [primäre Keyword] und natürlich [sekundäre Keywords] enthält. Achten Sie auf eine Lesbarkeit von über 70 %. Platzieren Sie das primäre Keyword in den ersten 50 Zeichen. Fügen Sie Long-Tail-Keywords hinzu: [Liste]. Beeinträchtigen Sie nicht den natürlichen Flow durch Keyword-Spamming.

Call-to-Action-Aufforderung

Verfassen Sie eine überzeugende Schlussbemerkung für [Produktname], die Dringlichkeit vermittelt, ohne aufdringlich zu wirken. Fügen Sie eine Erinnerung an einen Vorteil ein, gehen Sie auf den letzten Einwand ein und verwenden Sie Aktionswörter. Halten Sie sich an maximal 25 Wörter. Vermeiden Sie „Jetzt kaufen“ – verwenden Sie stattdessen Formulierungen wie „Genießen Sie jetzt“ oder „Erleben Sie den Unterschied“.

Denken Sie daran, dass Ihr nächster Schritt nicht von dieser Eingabeaufforderung abhängig ist. Nehmen Sie sich Zeit, probieren Sie diese Eingabeaufforderungen aus und aktualisieren Sie dieses Repository regelmäßig.

👀 Wussten Sie schon? Durch die Verwendung sensorischer Sprache in Ihren Produktbeschreibungen können Käufer sich besser vorstellen, wie es ist, Ihr Produkt zu besitzen. Diese Erkenntnis basiert auf zwei Studien. Eine Studie zeigte, dass Beiträge von Social-Media-Influencern mit sensorischen Wörtern wie „saftig” und „krümelig” ein höheres Engagement generierten. Eine andere Studie ergab, dass taktile Verben wie „berühren” Ihr Gehirn dazu veranlassen können, so zu reagieren, als würde es bereits ein Objekt berühren. Die folgende Produktbeschreibung von The Oodie verwendet Formulierungen wie „Sie werden sich fühlen, als würden Sie Welpen umarmen“.

5. Überprüfen Sie die Genauigkeit und den Tonfall Ihrer Marke

Der Einsatz von KI für das Copywriting liefert Ihnen hervorragende Produktbeschreibungen.

Sie haben alles: Produktdokumentation mit allen notwendigen Informationen + Marken- und Sprachrichtlinien + plattformspezifische Vorlagen + getestete Eingabeaufforderungen.

Sie müssen die KI-Inhalte humanisieren. Und trotz klarer Anweisungen kann es vorkommen, dass die KI die Schreibanweisungen ignoriert und Ihnen einen roboterhaft klingenden Text liefert.

Verwenden Sie diese Checkliste, um Ihre KI-generierten Produktbeschreibungen zu bearbeiten:

Überprüfen Sie die sachliche Richtigkeit: Vergleichen Sie technische Details wie Spezifikationen, Abmessungen und Kompatibilitätsangaben mit den Quelldokumenten.

Konzentrieren Sie sich auf die Vorteile: Wandeln Sie Features in Kundenergebnisse um, d. h. anstatt „wasserdichte Beschichtung” zu schreiben, schreiben Sie „Schutz bei Outdoor-Abenteuern”.

Fügen Sie konkrete Details hinzu: Fügen Sie konkrete Beweise hinzu, wie z. B. „Diese Handyhülle hält Stürzen aus einer Höhe von 3 Metern stand“, anstatt nur zu sagen, dass sie strapazierfähig ist.

Testen Sie die emotionale Verbindung: Fragen Sie, ob die Beschreibung bei Ihnen Gefühle für das Produkt weckt.

Überprüfen Sie die Plattformkonformität: Überprüfen Sie Zeichen-Limite, Keyword-Platzierung und Format-Anforderungen.

Wie hilft ClickUp dabei?

Die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp bietet ein umfassendes Überprüfungssystem, sodass Ihre KI-generierten Beschreibungen denselben strengen Anforderungen unterliegen wie professionell verfasste Texte.

So zentralisiert es Ihren Workflow:

Speichern Sie alle Produktdaten, Spezifikationen und Quellenmaterialien in ClickUp Docs. Sie können jedes technische Detail überprüfen, während Sie die KI-generierte Beschreibung bearbeiten.

Verwenden Sie „Kommentare zuweisen“ , um Rezensenten für schnelle Faktenchecks, Tonanpassungen, Konformitätsprüfungen oder plattformspezifische Bearbeitungen zu taggen.

Erstellen Sie mithilfe benutzerdefinierter Felder eine Checkliste für die Markenstimme, um sicherzustellen, dass jede Produktbeschreibung Ihrem Tonfall, Ihren emotionalen Signalen, Ihren Formatierungspräferenzen und Ihren Kanalanforderungen entspricht.

Fügen Sie Prüfung hinzu, um Produktbilder, Verpackungsaufnahmen oder kreative Assets zusammen mit der Produktbeschreibung zu überprüfen, sodass Marketing-, Design- und QA-Teams Markups direkt auf den Bildern hinterlassen können.

Verwenden Sie Whiteboards , um Produktbotschaften zu visualisieren, z. B. Feature- und Nutzen-Flows, Ideen für sensorische Sprache, emotionale Anreize – so können sich Teams auf die Erzählung einigen, bevor der endgültige Text fertiggestellt wird.

Verwenden Sie BrainGPT, um roboterhafte Formulierungen von KI umzuschreiben.

Speichern Sie plattformspezifische Regeln in Dokumenten oder als verschachtelte Seiten.

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen für Marketingstrategien E-Commerce-Website-Projekte usw . , um Ihre Daten zentral zu organisieren.

🎷 Zur Inspiration: Sie müssen nicht alle Keywords in eine kurze Beschreibung stopfen. Sie können auch die Produktdetails erweitern, wie North Brewer es für das Craft-Beer-Set getan hat.

6. Für SEO optimieren

Die Wahrheit ist: Niemand wird Ihre Produkte kaufen, wenn er sie nicht finden kann.

Selbst wenn Ihre Website in allem optimiert ist – Website-Geschwindigkeit, erstklassige Bilder und mehr –, muss sie dennoch für Suchmaschinen optimiert werden.

Wie lässt sich das erledigen?

Fügen Sie Ihren Produktbeschreibungen Long-Tail-Keywords hinzu. Schreiben Sie für Käufer, nicht für Bots.

Ihre Inhalte sollten eine Frage beantworten: Informieren sie den Käufer und helfen sie ihm bei der Kaufentscheidung? Ihre Beschreibung sollte nicht nur die Features des Produkts erwähnen. Sie sollte auch erklären, wie der Käufer davon profitiert.

❌ Feature-reiche Produktbeschreibung

Aanya, der Elefant, besteht zu 100 % aus Baumwollgarn. Er ist 23 cm groß. Das Plüschtier hat handgenähte Details, eine weiche Faserfüllung und verstärkte Nähte. Es ist maschinenwaschbar und für Kinder ab 6 Monaten geeignet.

✅ Vorteilsorientierte Produktbeschreibung

Aanya, die Elefantin, ist als erster Kuschelfreund für Ihr Baby gedacht. Ihr Futter aus 100 % Baumwollgarn fühlt sich weich und kuschelig an, sodass kleine Hände sie gerne festhalten, während die handgenähten Details ihr eine warme und persönliche Note verleihen, als wäre sie ein speziell für Ihr Kind angefertigtes Spielzeug. Mit einer Größe von 23 cm ist sie perfekt zum Kuscheln vor dem Schlafengehen oder für Spaziergänge im Kinderwagen geeignet. Und da sie dank verstärkter Nähte in der Maschine waschbar ist, bleibt Aanya sicher, sauber und bereit für viele Jahre voller Erinnerungen.

Denken Sie daran, die Keywords strategisch zu platzieren – in der URL, im Titel der Seite, im Alt-Text der Bilder, in den H2-Kopfzeilen und sparsam im Fließtext.

7. Automatisierte Workflows erstellen

Wenn Ihr Geschäft ständig neue Produkte auf den Markt bringt, stehen Produktbeschreibungen immer auf Ihrer To-do-Liste.

Sie benötigen ein tool zur Erstellung von Inhalten, das die Generierung von Beschreibungen durch Automatisierung ermöglicht, ohne dass eine manuelle Dateneingabe erforderlich ist. Diese werden Teil Ihres Workflows zur Produkteinführung sein und keine separate Aufgabe darstellen.

Wie hilft ClickUp dabei?

Mit ClickUp können Sie regelbasierte ClickUp-Automatisierungen und KI-Agenten als Auslöser verwenden, um Beschreibungen im Autopilot-Modus zu generieren.

Für grundlegende Workflows der Automatisierung legen Sie Auslöser fest, z. B. „wenn eine neue Produktaufgabe erstellt wird“ oder „wenn sich der Status des Produkts in „Bereit für Beschreibung“ ändert. Fügen Sie dann Aktionen hinzu, z. B. „Produktbeschreibung mit ClickUp AI generieren“ oder „Aufgabe einem Content-Autor zuweisen“.

Erstellen Sie regelbasierte Automatisierungen mit ClickUp Automations.

Sie können auch die integrierte KI von ClickUp verwenden, um Agenten zu erstellen, die automatisch Produktdetails ausfüllen, Prüfer zuweisen und Aufgaben durch Ihren Workflow verschieben – ganz ohne manuelles Eingreifen.

Wenn beispielsweise ein neues Produkt zu Ihrer Einführungsliste hinzugefügt wird, kann eine Automatisierung sofort einen Entwurf für die Beschreibung erstellen, Ihr Team benachrichtigen und den Status der Aufgaben aktualisieren. So wird sichergestellt, dass jedes Produkt jedes Mal pünktlich eine hochwertige Beschreibung erhält.

Erstellen Sie in ClickUp benutzerdefinierte KI-Agenten, um bestimmte Workflows ohne manuelles Eingreifen zu verarbeiten.

Hier sind einige Automatisierungen, die Sie einrichten können, um die Workflows für Produktbeschreibungen zu optimieren: Benutzerdefiniertes Feld „Produktbeschreibung“ aktualisiert → Unteraufgabe „Produktbeschreibung schreiben“ erstellen → Checkliste zur Vorlage hinzufügen

Aufgabe verschoben nach „Beschreibung fertiggestellt“ → E-Mail-Benachrichtigung an SEO-Team senden → Priorität auf „hoch“ setzen

Fälligkeitsdatum für Beschreibungsaufgabe rückt näher → Erinnerung posten → Beobachter für Nachverfolgung zuweisen

6. Überwachen und optimieren Sie Ihren Workflow

Der letzte Schritt bei der Automatisierung von KI-Workflows besteht darin, die Nachverfolgung der Leistung Ihrer KI-generierten Beschreibungen durchzuführen.

Sehen Sie, wie viele Besucher zu Kunden werden und welche Produkte die meisten Klicks erhalten.

Führen Sie A/B-Tests durch. Achten Sie darauf, welche emotionalen Anreize, Features und Call-to-Action-Stile die Kundenbindung fördern.

Aktualisieren Sie Ihre Prompt-Repositorys auf der Grundlage von Leistungsdaten. Wenn Beschreibungen mit einem bestimmten Format durchweg besser abschneiden als andere, passen Sie Ihre Prompts an, um diese Struktur zu replizieren.

Wenn bestimmte Produktkategorien unterdurchschnittlich abschneiden, passen Sie Ihre Markenrichtlinien an oder fügen Sie Ihren Eingabeaufforderungen detailliertere Spezifikationen hinzu.

Wie hilft ClickUp dabei?

Sammeln Sie wichtige Metriken wie Konversions- und Klickraten und visualisieren Sie den Produkterfolg in ClickUp-Dashboards. Erstellen Sie anpassbare Widgets, um Trends in Ihrem gesamten Produktkatalog zu erkennen.

Richten Sie KI-Karten ein, die die Konversionsraten für verschiedene Produktkategorien anzeigen, überwachen Sie, welche Beschreibungen organischen Traffic generieren, und verfolgen Sie die Abschlussraten Ihrer automatisierten Workflows.

Außerdem erhalten Sie eine Zusammenfassung, die den Zustand und Status Ihrer Abteilung, Ihres Teams oder Ihrer Projekte aufzeigt.

Überlassen Sie KI die Analyse und Zusammenfassung Ihrer Workspace-Daten.

Hier finden Sie eine Liste beliebter KI-Tools zur Erstellung von Produktbeschreibungen. Jedes Tool hat unterschiedliche Schlüssel-Features und Anwendungsfälle.

1. ClickUp BrainGPT

Die KI bezieht den Kontext aus Ihren Aufgaben, Dokumenten, Webquellen und allen von Ihnen verwendeten Tools von Drittanbietern.

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Sie und Ihre Arbeit versteht.

Durch die direkte Einbindung von KI in Ihren Workflow wird der gesamte Prozess der Erstellung von Inhalten optimiert.

Sie können Projekte starten, indem Sie mit ClickUp BrainGPT Ideen sammeln und Recherchen oder Briefings zusammenfassen und dabei wichtige Informationen aus Ihrem gesamten Arbeitsbereich und integrierten Apps abrufen. Wenn es an der Zeit ist, Inhalte zu erstellen, generiert Brain markengerechte Blogbeiträge, Produktbeschreibungen oder Social-Media-Texte direkt in Ihren Dokumenten – ohne dass Sie zwischen Tools wechseln oder Informationen erneut eingeben müssen.

Visuelle Inhalte sind ebenso einfach zu erstellen, dank der sofortigen KI-gestützten Bilderzeugung auf Basis Ihrer Vorgaben oder Aufgabendetails. Während des gesamten Prozesses können Sie mit Ihrem Team im ClickUp-Chat zusammenarbeiten, um Botschaften zu verfeinern oder Überarbeitungen anzufordern, während Feedback und Aufgaben in Echtzeit verfolgt werden.

Für sich wiederholende oder komplexe Workflows können Sie benutzerdefinierte KI-Agenten erstellen , um Aufgaben wie Keyword-Recherche, SEO-Optimierung oder Inhaltsplanung zu automatisieren und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird. Selbst Meetings werden abgedeckt: ClickUp AI Notetaker erfasst Entscheidungen und wandelt sie in umsetzbare Aufgaben oder Inhaltsentwürfe um. Dank der tiefgreifenden Kontextwahrnehmung und Automatisierung von Brain wird jeder Schritt von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung schneller, intelligenter und stets markengerecht.

Die besten Features von BrainGPT

Multi-Modell-KI : Nutzt die Leistungsfähigkeit mehrerer KI-Modelle für die Automatisierung von Texten, Bildern und Workflows und sorgt so für die optimale Lösung für jede Aufgabe.

Kontextuelles Verständnis : Liest und versteht Dokumente, Aufgaben, Kommentare, Anhänge, Benutzerdefinierte Felder und Unteraufgaben für intelligentere, relevantere Ergebnisse.

KI-Bildgenerierung : Erstellen Sie sofort Bilder und Grafiken aus Textvorgaben, direkt in Ihrem Workspace.

Agent Builder : Erstellen und implementieren Sie benutzerdefinierte KI-Agenten, um Content-Workflows, sich wiederholende Aufgaben und Auslöser für Prozesse zu automatisieren.

Workspace-Chat : Arbeiten Sie mit Ihrem Team und Brain zusammen, tauschen Sie Ideen aus und verfeinern Sie Inhalte – ohne ClickUp verlassen zu müssen.

KI-Notizbuch : Erfassen Sie Notizen zu Meetings, Entscheidungen und Aktionselemente aus Telefonaten und wandeln Sie diese automatisch in Aufgaben um. : Erfassen Sie Notizen zu Meetings, Entscheidungen und Aktionselemente aus Telefonaten und wandeln Sie diese automatisch in Aufgaben um.

Markengerechte, plattformspezifische Ausgabe: Passt sich Ihrem Schreibstil an und wendet Formate für jede Plattform oder jeden Kanal an.

Limit von BrainGPT

Bei agentenbasierten Workflows kann es zu einer anfänglichen Lernkurve kommen.

Preise für ClickUp

BrainGPT-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.585 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über BrainGPT?

Ein ClickUp-Benutzer gibt seine Erfahrungen auch auf G2 frei:

ClickUp Brain MAX ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Workflow. Durch die Kombination mehrerer LLMs in einer Plattform sind die Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion der Plattform spart enorm viel Zeit. Ich schätze auch die Sicherheit auf Unternehmensniveau, die mir beim Umgang mit sensiblen Informationen ein beruhigendes Gefühl gibt. […] Am meisten beeindruckt mich, wie es mir hilft, den Überblick zu behalten und klarer zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalte entwerfe oder neue Ideen brainstorme. Es fühlt sich an, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst.

ClickUp Brain MAX ist eine unglaubliche Bereicherung für meinen Workflow. Durch die Kombination mehrerer LLMs in einer Plattform sind die Antworten schneller und zuverlässiger, und die Sprach-zu-Text-Funktion der Plattform spart enorm viel Zeit. Ich schätze auch die Sicherheit auf Enterprise-Niveau, die mir beim Umgang mit sensiblen Informationen ein beruhigendes Gefühl gibt. […] Am meisten beeindruckt mich, wie es mir hilft, den Überblick zu behalten und klarer zu denken – egal, ob ich Meetings zusammenfasse, Inhalte entwerfe oder neue Ideen brainstorme. Es fühlt sich an, als hätte ich einen All-in-One-KI-Assistenten, der sich an meine Bedürfnisse anpasst.

2. Jasper

via Jasper

Die KI-Plattform für die Automatisierung von Inhalten hilft Ihnen dabei, konsistente, markengerechte Texte für mehrere Kanäle zu erstellen. Sie zentralisiert Ihre Markenstimme, Inhaltsrichtlinien und Assets in einem Workspace.

Von der Erstellung von Produktbeschreibungen bis hin zu Langform-Inhalten, Social-Media-Beiträgen und Kampagnenbotschaften – Sie können es für Ihre gesamte Content-Pipeline nutzen. Jasper IQ sorgt dafür, dass Ihre Marke überall einheitlich auftritt, indem es Ihren Tonfall, Ihre Botschaften und Ihre Stilregeln in alle Assets einfließen lässt.

Die besten Features von Jasper

Verwenden Sie Canvas, einen flexiblen Workspace zum Verfassen, Bearbeiten und Verfeinern von langen oder mehrteiligen Produktbeschreibungen mit Echtzeit-KI-Unterstützung.

Studio strukturiert Ihren Inhalt-Erstellung-Flow und hilft Ihnen dabei, Botschaften, Tonfall und SEO-Anforderungen über SKUs und Kategorien hinweg aufeinander abzustimmen.

Richten Sie mit KI-Agenten Automatisierungen ein, um wiederkehrende Aufgaben wie das Umschreiben von Beschreibungen, das Generieren von Variationen, das Anwenden von Markenrichtlinien oder das Vorbereiten marktplatzspezifischer Formate auszuführen.

Einschränkungen von Jasper

Trotz des fortschrittlichen Trainings mangelt es den Inhalten manchmal an echter Originalität, persönlicher Note oder narrativer Tiefe, sodass sie bei allgemeinen Themen roboterhaft wirken.

Preise für Jasper

Pro: 69 $/Platz/Monat

Business: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Jasper-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.264 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jasper?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Die Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen, selbst für jemanden, der noch keine Erfahrung mit KI-Tools hat. Die Lernkurve war überraschend flach.

Die Benutzeroberfläche ist sehr übersichtlich und einfach zu bedienen, selbst für jemanden, der noch keine Erfahrung mit KI-Tools hat. Die Lernkurve war überraschend flach.

3. Copy. /AI

Copy. ai ist eine KI-native Go-to-Market (GTM)-Plattform, die Marketing-, Vertriebs- und Content-Teams dabei unterstützt, die Erstellung von Inhalten zu optimieren und ihre Markteinführungsaktivitäten zu skalieren.

Es vereint Workflow-Automatisierung, Erstellung von Inhalt und Markenrichtlinien an einem Ort. Sie können schnell Produktbeschreibungen, Werbetexte, Social-Media-Beiträge, E-Mails, Blogs und vieles mehr erstellen.

Mit den GTM-zentrierten Tools von Copy.ai können Sie Marketing-Playbooks kodifizieren, Ihre Daten und Inhalte vereinheitlichen und die Markenkonsistenz über alle Kanäle hinweg gewährleisten.

Die besten Features von Copy.ai

Automatisieren Sie ganze Inhaltssequenzen mit KI-Workflows, indem Sie mehrere Schritte miteinander verknüpfen – von der Lead-Generierung und Zielgruppenidentifizierung bis hin zum Entwerfen vollständiger E-Mail-Kampagnen und Blogbeiträge.

Erstellen Sie schnell vielfältige Inhalte mithilfe einer umfangreichen Bibliothek mit über 90 vorgefertigten Tools und Vorlagen.

Definieren Sie mithilfe der tools „Infobase“ und „Brand Voice“ eine einheitliche Markenpersönlichkeit.

Preise für Copy.ai KI

Chatten: 29 $/Monat

Agenten : 249 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Einschränkungen von Copy.KI

G2: 4,9/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Copy.ai?

Hören Sie es sich in einer Reddit-Rezension an:

Copy KI ist gut für die Geschwindigkeit, aber erwarten Sie nicht, dass es SEO-Kämpfe von Anfang an gewinnt. Roher KI-Text = generisch, erkennbar und ohne umfangreiche manuelle Bearbeitung in der Regel nicht langfristig rankfähig.

Copy KI ist gut für die Geschwindigkeit, aber erwarten Sie nicht, dass es SEO-Kämpfe von Anfang an gewinnt. Roher KI-Text = generisch, erkennbar und ohne umfangreiche manuelle Bearbeitung in der Regel nicht langfristig rankfähig.

Eine Super-App für all Ihre Arbeiten Brain MAX stellt die Verbindung zu Ihren Dateien, Tools und Ihrer Wissensdatenbank her. Es wird zum zentralen KI-Hub, der alles schreibt, zusammenfasst, analysiert und abruft, was Sie bei der Erstellung von Produktbeschreibungen benötigen. Verwenden Sie Brain MAX, um: Verwandeln Sie Sprachideen mit Talk to Text in gebrauchsfertige Produktbeschreibungen.

Mit Enterprise Search können Sie sofort auf Informationen aus Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und verbundenen Systemen zugreifen und diese analysieren.

Details automatisch aus Aufgaben, Bildern, Dokumenten, Kalendern und Integrationen abrufen Befreien Sie sich von der Ermüdung durch Tippen mit Brain MAX's Talk to Text.

4. ChatGPT

via ChatGPT

ChatGPT von OpenAI ist einer der einfachsten KI-Schreibassistenten für Produktbeschreibungen. Es passt sich schnell an verschiedene Töne, Formate und Plattformen an und ist daher besonders nützlich für Verkäufer, die mehrere SKUs verwalten.

Sie können Dateien hochladen, Beispiele freigeben und in Echtzeit iterieren, um die Form des endgültigen Texts zu bestimmen. ChatGPT unterstützt auch fortgeschrittene Argumentation, sodass es Details analysieren und genaue, vorteilsorientierte Beschreibungen generieren kann.

Wenn Sie ein eigenständiges tool für die Recherche und das Verfassen von Texten suchen, ist ChatGPT eine geeignete Option.

Die besten Features von ChatGPT

Laden Sie Spezifikationen, Bilder, Kurzbeschreibungen und Beispiele hoch, damit ChatGPT Beschreibungen auf der Grundlage des vollständigen Produktkontexts generieren kann.

Erstellen Sie benutzerdefinierte GPTs für wiederholbare Workflows – trainiert auf Ihre Markenstimme, Formatierungsregeln und Marktanforderungen.

Führen Sie Python-Code aus, analysieren Sie Datensätze oder extrahieren Sie Erkenntnisse aus Produktblättern, um Ihre Beschreibungen mit genauen Details anzureichern.

Limit von ChatGPT

Kostenlose Benutzer können während Spitzenzeiten auf ältere oder langsamere Modelle umgeleitet werden, was sich auf die Reaktionsgeschwindigkeit und -qualität auswirkt.

Preise für ChatGPT

Free

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Geschäft: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ChatGPT-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.045 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 260 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ChatGPT?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Manchmal verliert es den Kontext, was den Gesamtflow stört. Frühere Versionen neigten zu Halluzinationen und erfanden oft Informationen. Als ich beispielsweise nach Buchempfehlungen fragte, schlug es mir gelegentlich Titel vor, die es gar nicht gibt. Wenn ich es zum Generieren von Code verwende, versichert es mir oft, dass der Code funktionieren wird, aber in der Praxis funktioniert er nicht wie versprochen.

Manchmal verliert es den Kontext, was den Gesamtflow stört. Frühere Versionen neigten zu Halluzinationen und erfanden oft Informationen. Als ich beispielsweise nach Buchempfehlungen fragte, schlug es mir gelegentlich Titel vor, die es gar nicht gibt. Wenn ich es zum Generieren von Code verwende, versichert es mir oft, dass der Code funktionieren wird, aber in der Praxis funktioniert er nicht wie versprochen.

Häufige Herausforderungen bei der Automatisierung von Produktbeschreibungen mit KI und wie man sie bewältigt

Die Automatisierung spart zwar Zeit, aber es gibt auch potenzielle Nachteile, die Sie beachten sollten.

Fehler 1: KI-Halluzination

KI halluziniert und erfindet oft Produktmerkmale, die es gar nicht gibt, wie beispielsweise eine Akkulaufzeit von 50 Stunden für kabellose Kopfhörer, obwohl diese tatsächlich nur 8 Stunden bieten. Die KI erstellt einfach plausibel klingende Features, um Lücken im Inhalt zu füllen.

✅ Lösung: Füttern Sie die KI mit strukturierten, verifizierten Produktdaten aus Ihrer offiziellen Datenbank. Vermeiden Sie, dass die KI raten oder Lücken mit Annahmen füllen muss.

Integrieren Sie automatisierte Prüfungen oder Validierungsschritte, die die generierten Beschreibungen vor der Veröffentlichung mit Ihren Produktspezifikationen abgleichen. Bei Unstimmigkeiten werden Sie sofort benachrichtigt.

⚠️ LLM-Verzerrung: Selbst wenn ein Sprachmodell flüssig erscheint, kann es tief verwurzelte Gruppenvorurteile widerspiegeln. Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass viele große Sprachmodelle einen starken Optimismus innerhalb der Gruppe und eine negative Einstellung gegenüber anderen Gruppen zeigen – was verdeutlicht, dass „Halluzinationen” nicht nur erfundene Fakten sind, sondern auch sozial voreingenommene Ergebnisse.

Fehler 2: Format-Probleme für verschiedene Plattformen

Herausforderung: Jede Plattform (eBay, Amazon, Shopify) hat unterschiedliche Richtlinien für Produktbeschreibungen. Während Amazon Aufzählungen mit Aufzählungszeichen in den Suchergebnissen höher einstuft, funktioniert Shopify besser mit kurzen Format-Varianten.

✅ Lösung: Erstellen Sie plattformspezifische Vorlagen mit klaren Formatierungsregeln und Beschränkungen für Zeichen.

Fehler 3: Die emotionale Anziehungskraft aufrechterhalten

/AI kann Schwierigkeiten haben, Storytelling, emotionale Resonanz oder Lifestyle-Kontexte einzubringen – Elemente, die die Konversionsrate steigern.

✅ Lösung: Verwenden Sie storybasierte Eingabeaufforderungen, um die KI dazu anzuleiten, benutzerdefinierte Kundenszenarien, Vorteile oder Anwendungsfälle einzubeziehen (perfekt zum Kuscheln vor dem Schlafengehen oder für Komfort auf Reisen).

Fehler 4: Schlechte Keyword-Integration

Herausforderung: KI fügt entweder unnatürlich viele Keywords in die Beschreibungen ein oder lässt wichtige Suchbegriffe, die Kunden verwenden, komplett außer Acht. Beides schadet Ihrem Suchmaschinenranking und der Auffindbarkeit Ihrer Produkte.

Lösung: Recherchieren Sie vor der Erstellung von Beschreibungen relevante Keywords und erstellen Sie Listen mit Begriffen, die in Ihren Eingabeaufforderungen unbedingt enthalten sein müssen. Erstellen Sie Regeln für die Integration von Keywords, die die Häufigkeit der Platzierung und natürliche Einbindungsmethoden innerhalb Ihrer Inhalte festlegen.

Automatisieren Sie Ihre Produktbeschreibungen mit ClickUp

Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass die Automatisierung von Produktbeschreibungen mit KI zu generischen Texten führt, können Sie mit den richtigen Workflows hochwertige, markengerechte Produktbeschreibungen in großem Umfang erstellen.

ClickUp bietet natürlich einen Vorteil mit seiner kontextbezogenen KI, die nicht ständig mit Informationen gefüttert werden muss. Alles geschieht in einem Workspace – Ihre Produktbeschreibungen, Markenrichtlinien, KI-Generierung, Teamzusammenarbeit und Nachverfolgung der Leistung.

Warum sollten Sie sich mit 10 verschiedenen Tools herumschlagen, wenn Sie sich jetzt kostenlos anmelden und Beschreibungen automatisieren können?